Hoy por Hoy (21/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0931 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 2 00:22 bueno qué tal están ustedes muy buenos días señaló como dijo corra pero pacíficamente vale

Voz 1727 00:37 bueno pues cosas como estas han escuchado en la asamblea de esta noche de los taxistas en Barcelona que siguen en huelga tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno de Quim Torra huelga también en Madrid huelga indefinida a la espera de verse esta mañana con el Gobierno autonómico de Garrido el pato cojo del PP en la Comunidad en los dos casos piden una regulación más estricta del funcionamiento de la súbete fe de los coches sin conductor DVD y hoy va a ser un día muy complicado para moverse por las dos capitales así que nos vamos a esta hora la calle en las inmediaciones de la estación de Atocha está Elena Jiménez buenos días cómo están las cosas allí

Voz 1439 01:14 buenos días aquí poco a poco aumentando la fila de taxis que con sus luces verdes apagadas hay casi medio centenar dejan claro que hoy no hay servicio los trabajadores fuera de sus vehículos manos en los bolsillos por el frío hoy porque a esta hora no van a tocar el volante carteles en las ventanillas pidiendo disculpas a los clientes y corrillos de charlas pidiendo que se cumpla la ley de una AVT por cada treinta taxis a las seis

Voz 1727 01:37 la mañana le hemos preguntado al portavoz de los taxistas en huelga Madrid Si veremos sonó escenas de violencia como las que contemplamos con horror el viernes en Barcelona con taxistas destrozando un coche y acosando a su conductor

Voz 3 01:51 nosotros me llamamos a la calma y que a la no violencia que entiendo que pueda ocurrir queremos que ocurra algún algún hecho que no guste a nadie porque no no oculta tampoco ni nos beneficia a los taxistas esa imagen de esperemos que no ocurra nada pero José en principio no debería de haber más en Barcelona donde el viernes ocurría esa escena

Voz 1727 02:12 violenta como están las cosas ahora mismo hay toro Álvarez

Voz 0356 02:15 bon día pues los taxis siguen ocupando el tramo de la Gran Vía que pasa por el centro de Barcelona en este cuarto día de huelga aquí los taxistas ya se han despertado en su mayoría prosiguen dentro de sus vehículos tras pasar la noche en este lugar escuchan la radio miran el móvil mientras aquí fuera con mucho frío la Gran Vía sigue silenciosa nada que ver con un lunes cualquiera a las siete de la mañana no hay tráfico

Voz 1727 02:41 lunes si veintiuno de enero se retrase el rescate de Julen en total a los expertos creen que no podrán sacarlo de allí hasta mañana martes por lo menos como pronto cuando acaben de perforar el túnel paralelo al pozo los mineros los mineros asturianos empezarán a excavar a su

Voz 1275 02:56 es a mano unos tres metros más eh

Voz 1727 02:59 en horizontal para alcanzar el punto donde se cree que está al crío Ángel García es el ingeniero a cargo de la operación

Voz 1439 03:06 herido entre Bob visualmente la la oportunidad de descubrir el tres metros la cota de la tierra

Voz 4 03:17 dónde está yo yo

Voz 1727 03:19 la mujer de Pablo Ibar asegura que seguirá junto a él hasta el último aliento o París

Voz 5 03:25 hay Whoopi del Chiki Chiki

Voz 1727 03:31 el grupo de los abogados de la familia van a recurrir la sentencia el veinticinco de febrero se dará a conocer la la condena que visto desde aquí resulta igualmente inhumana porque tienen que elegir entre cadena perpetua o pena capital

Voz 4 03:44 no

Voz 1727 03:44 me han Reino unido a la crisis social económica y política por el Brexit se une la constitucional Jassé El ministro de Comercio de Mail Lion Fox critica que el Parlamento sea Rogge demasiadas funciones Jaime y tiene que presentar el plan B tras el fracaso de la votación del acuerdo con Bruselas y aquí en España en San Sebastián esta tarde incineran a Lolo Rico la creadora de La bola

Voz 6 04:10 de cristal ya había tal ansia de libertad por parte de los la bola tal ansias de libertad por parte de unos que recibieron la abuela

Voz 1727 04:20 ella describía con estas palabras preciosas aquel momento en España los primeros ochenta el momento en el que fue posible la bola de cristal el programa de televisión innovador y transgresor porque no siempre las dos cosas van unidas en su caso sí en los deportes tenemos tenis en directo en el Abierto de Australia Sampe

Voz 1161 04:42 con un partido en el que Garbiñe Muguruza busca una plaza en los cuartos del primer grande de la temporada en juego está el segundo set ante la checa está yendo bien al española ha perdido el primer set por tres seis y con uno tres ahora en el segundo para la checa también no antes de las ocho y diez de la mañana en el cuadro masculino Pablo Carreño buscará también alcanzar los cuartos de final ante el japonés Kei Nishikori ronda en la que ya están Rafa Nadal ir Roberto Bautista tras el partido de Carreño el serbio Novak Djokovic número uno del torneo se mirar también por llegar a cuartos al ruso el

Voz 7 05:10 y qué tiempo va a hacer hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:14 buenos días de momento durante la mañana chubascos en el Cantábrico nevadas en el Pirineo irán desapareciendo en cambio más persistentes en Baleares hasta el final de la jornada algunos tienen su sudeste de la península por ejemplo hora ahora en la costa de Almería nieblas que afectan sobre todo en la cuenca del Ebro pero acabará haciendo sobre en la mayor parte del país pero con frío las temperaturas máximas entre los cinco y los diez grados en la península en el sur apenas se alcanzarán los quince donde su van

Voz 1727 05:39 son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 4 05:43 eh buscador de la

Voz 8 05:45 para llevarte del Bourges los ovocitos de ketchup de mostaza mayonesa no es ahorrar ahorrar es venir a las rebajas de caos porque ahora tienes un descuento adicional del diez por ciento en móviles outlet Aguirre acondicionados para que tengas hasta un setenta por ciento de ahorro sobre su precio original buscadores del ahorro venida Phone House

Voz 9 06:04 cuando viaja seres más de vivir nuevas experiencias sólo hasta este martes entra en iberia punto com Il a Latinoamérica desde doscientos cincuenta y nueve euros trayecto con Iberia viajar más de costará menos

Voz 10 06:14 se separa de crecer cuando se deja de aprender

Voz 4 06:17 en unir la universidad en Internet trabajamos juntos para que logre este objetivo unir cuando tu meta es seguir creciendo pues miren cómo son las cosas dos políticos

Voz 1727 06:31 es la generación de la bola de cristal centran la atención de la Semana Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 06:35 tres días el primero Pablo Casado con la con

Voz 1727 06:37 mención nacional del PP y el rearme ideológico de la derecha

Voz 0393 06:41 la dirección del Partido Popular se reune hoy en la sede nacional de Génova con los ecos de la convención con la que creen que Pablo Casado ha salido reforzado el líder del PP ha presentado su proyecto para España con un ideario parecido al de Aznar lo que constata su giro a la derecha aunque él no se ve como un radical dice que lo único que hace es defender los principios del partido cree que lo mejor es lo mejor para evitar que sus votantes se vayan a Vox o a Ciudadanos

Voz 11 07:02 no hay más PP que este el nuestro muchos quiere limitarnos pero no les sale recuperemos nuestro

Voz 10 07:09 yo y mostremos como somos digamos

Voz 11 07:11 es una vez que quien quiera que gobierne el PP

Voz 12 07:14 tiene que votar al PP

Voz 0393 07:16 desde Ciudadanos Albert Rivera le acusa de dejarse llevar por la ultraderecha

Voz 13 07:20 es que ves a Sánchez y cada vez se quiere parecer

Voz 1727 07:22 esa Podemos besa casado y

Voz 0356 07:25 está día mirando a Bob y el presidente del Gobierno réplica que

Voz 0393 07:27 ser patriota no sólo decir Viva España Viva España

Voz 14 07:30 claro pero no que viva enfrentada como quieren las tres derecha sino que iba unida a la igualdad entre españoles ya la diversidad territorial de nuestro país

Voz 1727 07:38 Fuentes de Vox aseguran a la SER que el giro de Casado es puro

Voz 0393 07:40 como que da igual que Aznar les tutele que el Partido Popular no tiene remedio que la Convención les ha salido mal porque se ha hablado más de Vox que de otras cosas

Voz 1727 07:48 el otro protagonista Carolinas Íñigo Errejón la dirección de Podemos sigue sin desvelar qué hará con la candidatura en Madrid

Voz 0393 07:54 Podemos tiene que decidir si se integra en la plataforma de Rejón y Carmena más Madrid o se presenta por separado con una papeleta distinta Pablo Iglesias dijo que podemos competiría contra Errejón en la Comunidad porque Íñigo no es Carmena pero Ramón Espinar reconocía este fin de semana que la decisión no está todo

Voz 15 08:07 hagamos lo que hagamos lo va a decidir la gente como siempre los plazos las conversaciones los vamos a resolver pero todavía no ser capaz de decirle tengo esta decisión tomada podemos celebra hoy la primera ejecutiva desde que estalló la crisis en Madrid

Voz 4 08:23 sobre él

Voz 1727 08:24 la sesión de mañana en el Congreso con casado y con una rejón bajo el foco mediático la mirada esta mañana de Montse Domínguez buenos días este martes hay sesión extraordinaria

Voz 16 08:33 en el Congreso donde el Gobierno aspira convalidar nada menos que ocho decretos leyes algunos tan socialmente sensibles como la subida del sueldo de los funcionarios la revalorización de las pensiones y las medidas para paliar la subida de los alquileres con la incertidumbre en torno al futuro de los presupuestos

Voz 1275 08:52 de maratón es vital para que la agenda social del

Voz 16 08:54 el Ejecutivo de Sánchez vea la luz pero salvo que en callen el protagonismo no lo tendrán las votaciones los focos hagan zoom en dos hombres I Íñigo Errejón sin entrega ante su acta de diputado como le piden en Podemos Él insiste en que sigue dentro de la formación política que cofundó hace cinco años y la que él paso del tiempo está dejando hecha unos zorros el otro protagonista será Pablo Casado tras la inyección de serotonina que se han dado los populares en su convención de fin de semana la hormona de la felicidad fluye libre ahora que Aznar ha vuelto a pedir el voto para el PP y Rajoy el Rajoy es como ha quedado metafóricamente enterrados así que un líder como un castillo el último de Podemos en abandonar el barco cruzaran sus pasos por el hemiciclo una jornada para no

Voz 1508 09:43 verdes

Voz 1727 09:46 no pues sobrado de serotonina anda efectivamente el nuevo presidente de Andalucía

Voz 17 09:52 sí la de cambio no no acaba en Despeñaperros sino que esta ola de cambio va subir hacia el resto de España hasta conseguir fue ese gran objetivo que tenemos de conquista de nuevo el Gobierno de España

Voz 1727 10:02 Moreno Bonilla anunciaba así la buena nueva en la convención este fin de semana ya anunciará hoy la composición de su nuevo Gobierno aunque Ciudadanos ya revelados los nombres de la parte que le toca sus cinco consejeros Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0534 10:17 buenos días Pepa si Ciudadanos ya a conocer los nombres de los titulares de su cinco Consejería Juan Marín será vicepresidente y asumirá las competencias de Justicia con violencia de género regeneración democrática Turismo el catedrático sevillanos Rogelio Velasco asumirá la Consejería de Economía el malagueño Javier Imbroda será el nuevo consejero de Educación la parlamentaria onubense Rocío Ruiz directora de instituto será la nueva consejera de Servicios Sociales y Rocío Blanco actualmente directora de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga asumirá empleo en el Partido Popular en cambio guardan mutismo y no hay confirmaciones todo apunta a que Elías Bendodo hombre de confianza de Juan Manuel Moreno y actual presidente de la Diputación malagueña será el nuevo consejero de Presidencia

Voz 1727 10:58 gracias Elena son las siete y once las seis y once en Canarias

Voz 4 11:03 hola soy soy soy actor y hoy os quiero hablar de los neumáticos euros reparo para mí son de total confianza encuentra los en tu taller euros remarcar Service más cercano Gemma te los por cuarenta y nueve euros neumático con Segura incluido que bueno durabilidad seguridad y ahorro el tu neumático duro repare informa ten euro reparar punto es

Voz 7 11:25 yo lo llamo investiga yo los llamo compromiso yo lo Jaume

Voz 4 11:31 los llamamos la invertimos en atención socio cultural educación e investigación La Caixa es una fundación la Fundación la Caixa

Voz 18 11:42 ahora cuántos pares de zapatos tienes ir de gafas sólo uno este este momento

Voz 1508 11:49 ven a las rebajas de multi ópticas

Voz 19 11:51 lleva T unas gafas para cada ocasión para trabajar cita para una fiesta gafas de calidad con diseños exclusivos y al mejor precio sólo las encontrarás en las rebajas

Voz 1727 12:01 no

Voz 0419 12:03 ya está aquí la oferta de Ryanair reserva ahora hay consigue hasta un veinte por ciento de descuento el un millón de asientos encuentra estos increíbles precios en Ryanair punto com elige entre más de doscientos destinos no es momento de reservar tu próxima escapada Ryanair precios bajos sin complicaciones disponibilidad limitada visita Ryanair punto com

Voz 10 12:23 existen unos veinticinco tipos de calendarios así que no podemos decir eso de estudio lunes porque en otro calendario podría ser viernes no eso del jóvenes de este calendario

Voz 1509 12:33 la os vida calendario ya que tu mejor días sea cada día lleva a un Seat Ateca Edition con climatizador sensor de aparcamiento Front Assist y toda la conectividad por dieciocho mil doscientos euros

Voz 1 12:47 en la Cadena Ser

Voz 1727 12:53 en las siete y trece ahora a las seis y tres en Canarias la ministra de Economía Nadia Calviño va hoy a Bruselas va a reunirse y explicarle a sus homólogos europeos las declaraciones que la comisión pidió a España sobre los Presupuestos Generales cuentas que según dijeron corrían riesgo de desvío en el ajuste del déficit corresponsal comunitaria Griselda Pastor la Comisión reclamó que los cambios al borrador fueran comunicados para su estudio y que aunque el Gobierno no han pillado aún el texto corregido hoy la ministra Calviño podrá presentar los nuevos objetivos será en reuniones bilaterales informales fuera de la agenda colectiva en la que de momento no está previsto volver a hablar del tema hasta saber si el Gobierno cuenta con el consenso para aprobar los nuevos presupuestos la pobreza se heridas según el último informe de Intermón Oxfam sin naces en una familia pobre vividas once años menos tu sueldo será un cuarenta por ciento inferior al de los niños que nazcan en una familia rica datos que rompen la teoría de la igualdad de oportunidades Nicolas Castellano

Voz 0931 13:58 uno de cada seis familias que cayó la pobres en España durante

Voz 1620 14:00 la crisis sigue sin salir de ella pese a la recuperación es una de la denuncia del informe sobre desigualdad que Oxfam Intermón ha elaborado ante el inicio mañana del Foro de Davos afirma la ONG que en España la pobreza se hereda o que si nace en una familia de altos ingresos ganará un cuarenta por ciento más que si perteneces al núcleo familiar con renta baja o que la diferencia en la esperanza de vida entre los barrios más ricos y más pobres de ciudades como Barcelona llega a los once o a los siete años en Madrid Lara Contreras

Voz 20 14:28 la desigualdad en España hace que la pobreza y la riqueza se eleve de padres a hijos significa que será gestionada una familia pobres seguirá siendo pobre al menos durante cuatro generaciones Easy nace sin una familia rica te beneficiarias de la riqueza de tus padres adquiriendo los mejores puestos de trabajo y la mejor educación sigue es condenado a ser pobre o rico a lo largo de toda tu vida

Voz 1620 14:51 en el mundo la fortuna de los mil millonarios aumentó en dos mil dieciocho a un ritmo de dos mil quinientos millones de dólares diarios un dos por ciento más

Voz 1727 14:59 frente al año pasado los trabajadores de Alcoa de las plaquetas de A Coruña hay Avilés votan hoy y mañana el preacuerdo al preacuerdo al que han llegado con la multinacional estadounidense un acuerdo que pasa por mantener los puestos de trabajo durante los próximos seis meses hasta el treinta de junio mientras se busca otra solución definitiva Elena López A Coruña Bos Días

Voz 1461 15:22 dos días será un referéndum con votaciones en horarios de mañana tarde y noche en coincidencia con la entrada y salida de los turnos de trabajo estas calculan esas fuentes sindicales calculan que hasta las once y media de la noche no se conocerá el resultado miembros del comité confían en que las plantillas de las dos fábricas amenazadas por el cierre ratifiquen el preacuerdo si es así tienen seis meses por delante para encontrar una solución definitiva el delegado del Gobierno en Galicia asegura que hay inversores interesados

Voz 21 15:48 qué ofertas y ofertas que están estudiando yo ahora lo que tenemos es una capacidad mejor que es seis meses para analizarlas bien pero sobre todo que es importante conseguimos sentar Alcoa Ike Alcoa invierta en mejorar las condiciones de las plantas como están con lo cual la la posibilidad de encontrar nuevos inversores pues será mejor

Voz 1461 16:11 un máximo de ciento seis empleados de A Coruña y Avilés podrán ser recolocados en una planta en Lugo según la propuesta de Alcoa la medida de la recolocación no ha caído nada bien entre sus compañeros

Voz 1727 16:21 luces gracias Elena buen día buen día

Voz 4 16:27 cuando vas a rebajas buscando una chaquetilla pero pillas un chaquetón de esos que antes costaba nunca te sientes

Voz 10 16:36 si quieres sentirte vivo piden a un presta muy te lo transferidos en quince minutos los primeros test

Voz 22 16:40 cientos euros sin intereses ni comisiones mientras Linus punto Es Pot llama novecientos ochenta mil novecientos sesenta y dos Peace siente Teddy Bush

Voz 23 16:48 a principios de año todos tenemos muchos propósitos que si comer mejor más ejercicio dejar de fumar ver más a tus seres queridos o viajar viajar mucho tenemos trescientos sesenta y cinco días por delante para cumplirlos pero empezamos hoy en Viajes El Corte Inglés tenemos la solución para que empiece el año como te mereces disfrutando reserva ya un mágico crucero por el Mediterráneo de la mano de Costa Cruceros y su súper todo incluido un viaje exclusivo de Costa en el que no va a faltar absolutamente nada descubrir cada

Voz 4 17:18 destino gracias a que tiene una excursión incluida

Voz 23 17:20 comidas y bebidas ilimitadas y los mejores espectáculos a bordo además los niños viajarán Lis las tasas de embarque y las cuotas de servicio estarán incluidas en Recio

Voz 4 17:30 alta sólo faltas tú no te lo pienses más

Voz 23 17:33 empieza el año como te mereces en un Costa Cruceros con su súper todo incluido reserva lo ya hasta el XXXI de enero desde seiscientos noventa y nueve euros y además y lo haces durante la semana del crucero de llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés con hasta el diez por ciento del importe del crucero podrías pagarlo en tres meses empieza el año viajando con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros consulta condiciones

Voz 1727 18:00 y algo más antes de los oyentes acabamos de conocer el primer informe sobre el coste en vidas de las pseudo ciencias en España casi mil quinientas personas mueren al año en nuestro país puede abandonar la medicina ponerse en manos de lo que llaman tratamientos alternativos y que en realidad son prácticas sin ninguna base rigor ni resultado científico Ana corbata buenos días

Voz 0393 18:23 los días en esas cifras hay gente con cáncer que ha dejado de recibir a quimioterapia para tratarse con apatía niños que no reciben las vacunas necesarias porque sus padres creen que los productos de un curandero tienen el mismo efecto o pacientes que han visto cómo se complicaba una enfermedad fácil de curar con medicamentos por tratarla primero con productos homeopáticos en España hay dieciocho mil centros que ofrecen terapias y tratamientos como decimos sin ninguna base científica dos millones de españoles confiesan que los han probado la organización médica colegial piden más regulación porque muchos de esos productos se pueden comprar en farmacias

Voz 0931 19:02 sobre el sector del taxi desde Málaga Salvador decir que tengo un amigo que lleva doce años desde que empezó el taxi sea comprados seis pisos para alquilar nada más que decir señoría

Voz 1275 19:15 gracias Salvador todavía en Andalucía y conductores

Voz 24 19:18 a ver también hago soy privado y trances te ha hecho de toda la vida entiendo algunas reivindicaciones que pueden que hace pero no de la manera que la está haciendo las reivindicaciones pienso que soy un poco excesiva que quieren tener un poco todo para mí la verdad que no estoy muy de acuerdo con ellos tienen derecho a hacer un paro patronal no derecho a huelga ellos sabrán cómo lo gestiona lo que no deberían es de cortadas calles como hicieron la última vez porque eso es ilegal si eso lo hacemos nosotros

Voz 25 19:45 en Calpe el terminamos en Valencia con Néstor le parece que los informal bien cuando se denomina huelga algo que no lo es creo que estamos hablando de de un paro patronal de un sector que quiere mantener su sus privilegios si no de una huelga de trabajadores indicando sus derechos laborales

Voz 1727 20:02 Néstor gracias a todos sobre las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:12 Eric Laura Gutiérrez qué tal buenos días con mucho frío otra vez esta mañana en Madrid se repiten los valores negativos en buena parte de la región hará frío también a mediodía baja la cota de nieve se espera algo más de nubosidad en toda la Comunidad tres grados marca el termómetro de la radio hasta ahora en la Gran Vía por donde no pasa ya ningún taxi y los que lo hacen llevan la luz apagada pasa lo mismo en Atocha uno de los puntos de mayor afluencia de taxistas en Madrid donde más se está notando la huelga del sector que ha comenzado a las seis de la mañana es un paro indefinido con el que los taxistas vuelven a pedir a las administraciones una regulación del sector de la súbete a Atocha a Elena Jiménez Cobo arrancará mañana buenos días

Voz 1439 20:52 hola qué tal buenos días sin esas luces verdes de los taxis encendidas en esta estación de Atocha se iban amontonando en varias filas los coches de los taxistas que hoy están en huelga a los trabajadores en corrillos fuma no mantiene las manos en los bolsillos mientras se quejan de que sólo se ve a su protesta a través de las situaciones de violencia y sobre todo sobre todo reclaman que se cumpla la ley

Voz 1388 21:12 bueno lo de uno a treinta ir que se regulen irregular ya no puede trabajar aquí ocho mil descubre está Cesc como hay seis mil y pico que que supone la ruina todas la ruina del TAS valoró como te cobran lo que les da la gana porque esto está regulado pues nadie ya está aquí que se cumpla el COI trabajamos todos en las mismas condiciones

Voz 1439 21:33 muchas pegatinas precisamente haciendo referencia a los coches a esa ley de un AVT EC por treinta taxis is sobre todo con disculpas a los usuarios también esas pegatinas hace unos minutos varios de estos terroristas se afanaban en colocar una pegatina en uno de los coches que di dice en el futuro no caben buitres aquí ahora están a la espera de que llegue el primer tren a esta estación de Atocha el primer tren de largo de recorrido para explicarle precisamente a los usuarios que hoy están en huelga

Voz 1275 22:00 gracias Elena esto está pasando en Atocha Ifema donde el miércoles arranca Fitur es otro de los puntos calientes de esta mañana como nos ha contado en Hoy por hoy Nacho Castillo portavoz de la plataforma Caracol una de los convocantes de la huelga allí se han concentrado también los taxistas

Voz 3 22:13 bueno pues de momento se está haciendo un fuerte en en Gemma estamos aquí ahora mismo estacionó

Voz 4 22:22 más o menos los tengo

Voz 3 22:24 los seiscientos coches yo estamos ya aquí enfrente de la entrada de Ifema Hay buenos modos cada para acaba sentido un carril libre para cualquier emergencia que pudiesen concurrir aquí no está totalmente bloqueado Alec Baldwin

Voz 1275 22:37 las principales asociaciones del sector se reúnen en la Real Casa de Correos con el presidente de la comunidad Ángel Garrido que les va a ofrecer una regulación lo más inminente posible les va a pedir que desconvoque los paros

Voz 23 22:48 tanto confió luego no se produjo ningún incidente

Voz 0177 22:50 el derecho a la huelga existe yo en todo caso pedían a los taxistas que no convoquen esa desconvoquen esta huelga creo que no beneficia a nadie ni a ellos ni el sector ni por supuesto a Madrid en la marca España es obvia pedir oficialmente que desconvoque la huelga

Voz 1275 23:05 lunes veintiuno de enero la dirección nacional de Podemos insiste en que Errejón no es el candidato de la formación morada la comunidad pero de momento el partido en Madrid no ha dado ningún paso para buscar un sustituto sustituta titulares comer que ya Sarmiento hoy se reúne la ejecutiva nacional Errejón no asistía ya este sábado al comité de campaña pero los que le apoyan dentro de Podemos insisten en que sumar fuerzas con la plataforma de Carmena compartiendo ticket electoral es la mejor opción se ha celebrado este fin de semana su cónclave nacional en Madrid con un claro giro a la derecha en su línea ideológica la candidata a la Comunidad Isabel Díaz Ayuso y el candidato a la alcaldía de Madrid José Luis Martínez Almeida insisten en que el PP sale reforzado de esta cita la línea seis de Metro circula hoy con normalidad tras haber estado cortada diez horas entre Avenida América y O'Donnell el desprendimiento de una bóveda Manuel Becerra de las cincuenta y cuatro estaciones de la red que contiene amianto ha sido la causar el corte y los deportes el Leganés emitirá esta mañana una queja formal a la Federación Española de Fútbol por la validez del gol de Luis Suárez pedirá también aclaración al Comité Técnico de Árbitros perdió tres uno en el Camp Nou en baloncesto hoy se sortea la Copa del Rey que se celebrará en Madrid el mes que viene el tráfico en las carreteras a esta hora DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 1161 24:16 esto es habitual en las rutas de circunvalación M cuarenta cincuenta destacar que encontramos ya circulación lenta en todas las entradas a la capital por la A uno en San Sebastián de los Reyes lados en Torrejón de Ardoz en San Fernando de Henares la cuatro en Valdemoro Pinto y San Cristóbal la tres a la altura de Santa Eugenia la A42 en Parla Fuenlabrada y Getafe la cinco en Campamento las seis en Majadahonda

Voz 0931 24:39 el patio y la M seiscientos siete en Colmenar Viejo Tres Cantos

Voz 1275 24:45 vamos a mirar también al tráfico en las calles de la capital en pantallas que suman subió buenos días hola qué tal

Voz 0931 24:51 los Dios en principio bastante bien la circulación en los principales accesos a penas destacar algo más de intensidad en la entrada por la avenida del Mediterráneo y la M30 donde se registran las mayores dificultades entre el estadio Vicente Calderón y la salido superficie los túneles Se circulan en sentido Avenida de la Ilustración así como también en el arco sureste desde el nudo sur hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas

Voz 10 25:12 cariño qué película vamos a ver hoy hacemos nuestra propia película

Voz 5 25:19 yo te has hecho un Boston

Voz 8 25:22 en función eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Mehdi Karubi llaman nueve Clovis nueve cero Chris cinco cinco cinco o entra en un Boston escultores

Voz 0931 25:33 bueno y ahora damos paso a la luz

Voz 26 25:35 la luz es que o la luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa justa la única tarifa plana ilimitada de luz de verdad usas toda la energía que necesitas si despilfarrar o la luz se compromete a que pague siempre lo mismo Amaya al novecientos sesenta y siete cero siete cero siete hoy forma ten o la luz punto com

Voz 27 26:02 el otro que no tenemos el filtro sin vecino con niño que toca la flauta a la hora de la siesta pero tenemos todo lo que necesitas para que encuentres dónde vas a vivir foto casa descarga tela

Voz 23 26:14 lo mejor de la peli es el final cuando descubres que es su padre Nahla esta sí nada de plena es hora de cambiar tus pastillas el servicio posventa Citroën tenemos el pacto económico un cincuenta por ciento de descuento en dos pastillas de freno delanteras para que pare

Voz 4 26:28 por

Voz 10 26:31 condiciones y puntos ateridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid

Voz 28 26:38 dos caso en lugar para desconectar

Voz 1727 26:40 se respira aire puro parques naturales y nacionales descubre los lugares

Voz 29 26:45 tiraron a Cervantes saborea cada uno de nuestros pueblos y brinda con el mejor vídeo por todo lo que quieras celebrar aquí en la provincia de Ciudad Real el lugar que siempre recordarás bien es visitan los están de Castilla La Mancha pabellón siete Calle Diputación de Ciudad Real

Voz 1509 27:07 y música presenta la mejor música clásica veintitrés y veinticuatro de enero Filarmónica de la Scala de Milán y Riccardo Chailly en dos únicos conciertos

Voz 30 27:17 el Madrid interpretan obras de Mahler Bartok ilusos en el Auditorio Nacional de Música a las siete y media más información en el noventa y uno cuatro veintiséis cero tres noventa y siete y en Ibermúsica puntúe

Voz 1508 27:30 sufre eso presencias alguna discriminación o agresión contacta injerencia en la unidad de gestión de la diversidad de Policía Municipal de Madrid Jamal nueve uno cinco ocho ocho XXXVIII cuarenta y cinco o escribe al whatsapp en el seis cero seis sesenta y nueve cero nueve setenta también es puedes escribir a delitos de odio arroba madrid punto tacha el odio

Voz 18 27:48 cientos de Madrid a compra al banco el veterinario el peluquero puesto por internet a Judith ciertos pues por pedir por internet yo eso sí que te cambia la vida aparca tus excusas

Voz 23 27:58 lo esté mis ven a la red pleno le lleva te un Renault Limited súper equipado con hasta cuatro mil euros al renovar tu coche

Voz 10 28:05 su oferta de reciben hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 31 28:11 L

Voz 1275 28:13 qué tiene dieciocho récord de ejecución de inversiones en el Ayuntamiento de Madrid los datos los avanza hasta ahora la SER en dos mil dieciocho el Gobierno de Manuela Carmena gastó seiscientos cuarenta y cuatro millones de euros en inversiones es un cincuenta y siete por ciento más que en dos mil diecisiete un ciento cuarenta por ciento más que en dos mil catorce que fue el último año gestionado en su totalidad por el Partido Popular Sara selva

Voz 0534 28:35 el año pasado fue el año en el que más gastaron en inversiones trescientos cincuenta y cinco millones en inversiones reales es decir en crear y reformar infraestructuras es un cincuenta y cuatro por ciento más que en dos diecisiete y un cuarenta y tres por ciento más que en dos mil catorce en datos positivos también en transferencias de capital el dinero que el Ayuntamiento aporta entidades e instituciones para que hagan sus inversiones en dos mil dieciocho gastaron cerca de doscientos noventa millones dieciséis veces más que lo ejecutado en dos mil catorce Jorge García Castaño delegado de Economía y Hacienda

Voz 0931 29:03 la inversión básicamente se se concentra en en renovación de zonas verdes en arreglo de vías públicas en las calles de la ciudad en construcción de nuevos equipamientos de proximidad además de la renovación de la flota de la empresa municipal de transportes

Voz 0534 29:16 baten récord también en inversiones financieramente sostenibles que sólo pueden hacer los ayuntamientos que tengan superávit el año pasado gastaron doscientos setenta millones de euros un ochenta por ciento más que lo ejecutado en dos mil diecisiete aún quedan proyectos por terminar que podrán seguir ejecutándose hasta diciembre de dos

Voz 1275 29:31 eligen que son datos que el Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid que dirige Jorge Castaño va a llevar esta mañana a la Comisión del ramo en el consistorio tres grados marca a esta hora el termómetro de la radio en la Gran Vía frío por la mañana las máximas lo van a pasar de los diez a mediodía

Voz 1727 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 4 30:06 hoy por hoy

Voz 1727 30:16 comienza el lunes veintiuno de enero y comenzaba en realidad con un regalo del cielo

Voz 4 30:26 llevo

Voz 34 30:26 cuando el eclipse desde hace casi una hora que salido a pasear al perro simplemente la situación

Voz 0931 30:32 hipnótica deshielo está

Voz 4 30:34 vamos a ir mejor ha sido como un poema de eso

Voz 1727 30:39 poema visual los oyentes más madrugadores doy pero hoy nos han ido contando el eclipse total de Luna que todavía se puede ver aprovechen y así con el destello rojizo de la Super Luna más de veintiséis mil taxis apagaron a las seis de la mañana su contador en Madrid lo tenían apagado ya en Barcelona van a la huelga indefinida o al paro patronal como nos recordaban hace unos minutos trabajadores del sector del transporte paran en cualquier caso en ambas comunidades exigiendo a los gobiernos autonómicos una regulación más estricta de las licencias súbete EC estamos en plena hora punta en las dos capitales así que volvemos a la calle como están las cosas Madrid Elena Jiménez

Voz 1439 31:18 hola qué tal muy buenos días pues aquí la fila de taxis parados con la luz verde apagada en esta estación de Atocha pues sigue creciendo hará supera ya el medio centenar de Bay los los conductores están en corrillos hablando del día de hoy de cómo van a ser las reivindicaciones de cómo va el el día con esa reunión que tienen a las nueve de la mañana con el presidente de la Comunidad de Madrid y otros pues se afanan en poner pegatinas en los coches que explica que expliquen por ejemplo las disculpas a los usuarios porque hoy están en huelga otras pegatinas que tienen que dice mueve con responsabilidad si queremos pensiones educación o sanidad también queremos una competencia legal o en referencia a una campaña que hicieron las veces que hablaba de en el futuro cabemos todos ellos están respondido con pegatinas en las que ponen en el futuro no caben buitres ahora están esperando sobre todo a que llegue el primer tren de largo recorrido hasta de Atocha para empezar a explicarles a los usuarios a los clientes que hoy el taxi en Madrid no se mueve

Voz 1727 32:12 Elena no han llegado todavía viajeros no habido gente que se ha encontrado a la Puerta de Atocha sin un taxi que coger

Voz 1439 32:19 de momento no lo dicen los así estás que el primer tren de largo recorrido que tiene que llegar a esta hora es a las ocho y veinte que están esperando precisamente para explicarles a quiénes llegan en esos trenes que el taxi hoy no se mueve desde luego aquí en la fila de taxis que hay no ha pasado nadie con maletas no ha habido ningún cliente que haya querido tomar ningún taxi entendemos que es o bien saben que están en huelga o bien bueno pues todavía no ha llegado ni la gente no ha aparecido por aquí desde luego lo que sí es colas en las en los autobuses urbanos de aquí de la ciudad pero nadie se acerca que al taxi a pedir hoy servicio gracias Elena allí en Barcelona Aitor

Voz 1727 32:53 el Álvarez están teniendo algún transporte alternativo quiénes quieren coger un taxi hoy

Voz 0356 32:59 pues mira muchos taxistas están ya fuera de sus vehículos con chaleco amarillo comentando también la jugada lo hacen tras pasar la noche en sus coches con un frío que pela eh aquí en la calle la Gran Vía sigue silencioso nada

Voz 0931 33:12 a ver con un lunes cualquiera a las siete

Voz 0356 33:15 media no hay tráfico por la mayoría de los carriles pero los taxistas dejan libre un carril en cada sentido para que pasen pues autobuses vehículos de emergencia ya algunos repartía estos son los vehículos alternativos los transportes alternativos el transporte público eso es lo que proponen a los taxistas a los usuarios ellos sí que aseguran que para trasladar a personas mayores o a personas que tengan que ir al hospital hacen transportes gratuitos en sus en sus taxis Uber hoy Fay funcionan pero a medio gas se niegan a hacer trayectos por las zonas centrales de la ciudad por donde están protestando los taxistas para evitar pues situaciones como las que se produjeron el viernes en las que recordemos le reventaron los cristales a algunos de estos vehículos de Over y además uno de estos conductores tuve un ataque de ansiedad en medio de este ataque

Voz 1727 34:11 os vamos a leer los periódicos y de visita esta mañana porque la huelga se los ha llevado mucho tiempo con Danny De la Fuente con Javier Alonso hoy con Manuel Jabois buenos días Jabois qué tal buenos días a todos por dónde andas por Málaga Málaga seguimos pero tiene pero no cruzado ya ya lo sé ya sé qué pasa

Voz 0931 34:28 bueno buenas noticias desde luego

Voz 1727 34:30 tenemos el clima de ahí estamos en ese sentido pues te estoy esperando las últimas noticias el rescate esperando que llegue a recuperar a Julen ojalá os lo puedas contar en directo lo que sabemos ahora es que están a cincuenta y dos metros de profundidad es la última noticia que nos llega desde los servicios de emergencia leemos los periódicos decía empezamos por lo que cuentan Javier de la convención del PP de este fin de semana en el país leemos en el editorial de abrazar ideas ultras ha atraído malos resultados otros partidos de derecha europeos del PP de Pablo Casado

Voz 1620 35:05 tiene que elegir si quiere seguir el modelo de Angela Merkel que no ha dado ni agua la ultraderecha ha mantenido firme en asuntos como la inmigración o elegir el camino de la austriaca del austriaco Sebastian Koch que gobierna sin complejos con los ultras abrazar ideas ultras para tratar de combatir aquello que se teme no es un buen principio concluye el editorial del país que considera que el discurso de Casado chocó de lleno con el de Rajoy o Núñez Feijóo El Mundo también se fija en el cambio de tono del líder del PP del que aseguran promete una autonomía total

Voz 1727 35:34 de modo que Rajoy afrontó el conflicto

Voz 1620 35:36 en Cataluña Carmen Morodo en La Razón dice que Casado habitado generarse líos internos y optado por el equilibran sus gestos también dice en sus discurso

Voz 1727 35:45 seguimos leyendo periódicos en La Vanguardia Enric Giuliana asegura que Casado se enfrenta a la cuadratura del círculo tratar de reabsorber a Vox sin amplificar su discurso

Voz 1620 35:55 la receta de casados volver a esa España fallida de José María Aznar escribe hoy Xavier Vidal Folch en el país no ha lanzado al mercado y uno ni una sola idea nueva Si acaso el empeño de revestir a la nueva dirección de ropaje aznarista el periodistas augura que en el cónclave popular no hubo coincidencias sino una afloración de las disensiones entre la encomiable moderación y el elogio inquietante de la aproximación de los ultras por coincidir dice Abidal folk no coincidieron ni Aznar y Rajoy ni siquiera en el baño

Voz 1727 36:24 ojo a esto que publican el independiente Cristina de la Hoz

Voz 1620 36:26 recoge algunas de las críticas internas Cristina de la Hoz al regreso de Aznar al que consideran los críticos responsable de haber engordado a ciudadanos y a Vox con su comportamiento dicen esos sectores desleal Aznar tiene un morro que se lo pisa concluye Juan Manuel de Prada en ABC en su columna recupera las críticas del ex presidente a Sánchez en ese cónclave este fin de semana y le recuerda Aznar sus pactos ignominioso ignominioso así los califica con Puyol

Voz 1727 36:52 la noticia en el país Vox se fundó en el año dos mil trece con un millón de euros también procedente del exilio iraní

Voz 1620 37:01 sí iré el mismo grupo de tradición islamista in Maxi

Voz 1727 37:05 esto a que después como cotos al mismo diario El País

Voz 1620 37:07 puso cuatro de cada cinco euros en su campaña para las europeas la primera transferencia llegó el mismo día de la inscripción de Vox como partido político siguieron llegando durante cinco meses sirvieron dice el país para abonar salarios fianzas y hasta alquileres

Voz 1727 37:22 vamos ya con la crisis de Podemos que cuenta la prensa nacional de lo que está pasando en la formación morada

Voz 1620 37:27 podemos evita exigiera Errejón que quédese que deje su escaño dice el país que se pregunto en un análisis porque se está rompiendo esta formación porque rompe Podemos pues según Juan Rodríguez profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia por varios dilemas entre ellos el estratégico debía podemos conformarse con ser un Partido Radical de Izquierdas o la conciencia criticado el PSOE Podemos hasta la Jefatura ha pasado de esta última idea dice a la primera qué cree que otro de los diez Mata esta formación morada ha sido el control territorial a menudo asegura con resultados desiguales provocando conflictos ir resuelto

Voz 1727 38:00 dos apuntes más Antón Losada en eldiario punto es Íñigo Errejón ha hecho lo mismo que hicieron un millón de votantes en el dos mil dieciséis y más de trescientos mil en Andalucía en diciembre del XVIII eso constatar que la marca Podemos está quemando más rápido de lo que todos calcula vamos luego tendremos Antón Losada en público Marta Nebot dos preguntas lanza a Podemos de verdad piensa que Ramón Espinar puede competir contra Errejón y la segunda el propio Errejón no había otra manera de hacerlo en la que existe podemos Dani se ocupa la prensa internacional

Voz 0356 38:30 en España Íñigo Errejón se libera de Podemos y provoca

Voz 0456 38:33 a una crisis contaba este fin de semana Le Mond definen a Errejón como un pensador brillante y ambicioso que ha traicionado a su partido socavado ya en las encuestas muy destacado en la web de Libération tiempos de escisión en Podemos titula su crónica el corresponsal François mucho entre la marcha de su número dos de Errejón para ser sustituido con nepotismo por Irene Montero la difícil gestión de la crisis catalana el partido que revolucionó a la izquierda española se debilita en vísperas de importantes elecciones afirma que Iglesias encarna una concepción vertical autoritaria y radical del movimiento cuando la de errejones más transversal y concluye la división causada por Errejón es una forma de anticipar el fracaso anunciado de Podemos y el aumento de la extrema derecha de Vox mala noticia para el presidente Pedro Sánchez

Voz 1727 39:17 ayer moría Lolo Rico creadora directora de La bola de cristal guionista trabajadora de la radio televisión pública durante muchos años firma en el país una columna preciosa una carta a su hija Isabel Alba Rico escribe ella me enseñó pregunta darme a no dar nunca nada por hecho a tener como única certeza que nada es definitivo ni seguro de ella aprendí a revelar me contra viento y María qué preciosidad de columna Jabois tres frases bueno para lo bello lo divertido y lo huelo no había edades confió en las personas aunque la decepción Ahram fue tan honesta que jamás ocultó sus dudas sus incertidumbres y sus interrogantes no sé si también puede decirse que inventó una generación de niños pero de lo que estoy seguro es de que Nos hizo especiales a los que vivimos en aquella época la bola de cristal nos diferenció y la mejor prueba de que ese programa fue irrepetibles que es absolutamente imposible Pepa que nadie e Izquierda Unida derecha permita ya en una televisión algo así no porque no se confíe en gente como lo Rico es que yo creo que ya no se confía tanto en los niños eh yo tenía como seis siete años

Voz 0931 40:25 cuando cuando ya alabó la hace hace como una década le pregunté entrevisté al filósofo Santiago Alba Rico hijo de los los guionistas del programa y colaborador de este programa de las colaboradora cita

Voz 1727 40:37 es verdad y le decía que nos hacíais que no es estabais haciendo en el contexto os estábamos explicando Marx todavía sí

Voz 0931 40:46 no es seguimos Jabois hasta luego un abrazo adiós de cuidarte tener algún seguro por el que pagó más mutuamente tráete la mutua cuarto

Voz 26 40:58 era de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 0931 41:00 veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros

Voz 35 41:03 bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T

Voz 10 41:11 consulta condiciones en Mutua punto es tus padres quisieron que estudiara Derecho que fueras con traje y corbata bien venga bien afeitado que te convertidas en ese chico modélico que siempre han querido que fuera pero te compras del nuevo crossover fiesta arte

Voz 1508 41:23 el nuevo cross over fiesta Active el de modo de conducción con fiesta pero más rebelde ahora desde doce mil novecientos noventa euros financiando con eficacia dice que es fin de mes

Voz 0931 41:32 a punto Es soy Javier de Klaas quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala por el parabrisas

Voz 1508 41:42 pide cita encargadas puta es promoción baja hasta el veinte de febrero

Voz 10 41:45 la reparación sustitución de cualquier Luna condiciones hincar las pulsiones

Voz 22 41:49 le pilla o la tu préstamo en vivo suscite lo transferido sin quince minutos entra ya en virus culto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate dibujos

Voz 4 41:59 Nuestra ilusión de cada día es serles útil por eso la UCI le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 42:17 buenos días en España hay dos millones de viviendas que están en mal estado de conservación y alrededor del sesenta por ciento se construyeron su normativa de eficiencia energética si vive en un edificio así recuerde que existen ayudas públicas estatales autonómicas y locales por lo general las conoce el administrador de la finca pero no está de más que la comunidad de vecinos esté pendiente si quiere consultar más información entre en la web del Instituto para la Diversificación de la hora de Energía IDAE punto es

Voz 4 42:46 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno sí millonario en un visto y no visto millonario en menos que canta un gallo en un soplo millonario a toda pastilla millonario en un suspiro en un periquete millonario echando virutas millonario en un pispás rosca mega millonario de la ONU el primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros instante hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios rosca mega millonario de la ONCE Hazte millonario Mégane rápido

Voz 7 43:21 en Hoy por hoy

Voz 4 43:25 con Pepa Bueno

Voz 1727 43:28 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 4 43:32 Volkswagen Yell deporte hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 1727 43:45 el bar que no deja de protagonizar cada jornada liguera Sampe ayer decisivo en tres de los cinco partido

Voz 1161 43:51 el más llamativo en el Barça Leganés gol de Luis Suárez en el dos uno en posible falta sobre el portero Cuéllar en el remate en los dos equipos superiores muy contradictorias en Leganés consideran falta en el remate del uruguayo en el Barça no no consideran nada las declaraciones más contundentes del jugador del Leganés Recio del técnico culé Valverde

Voz 0470 44:07 ha clavado en el brazo el árbitro lo ha visto pero el árbitro los cuatro de arriba diciendo que gol legal que legal entonces no tenía otra que quedar gol se tira por lo fácil está claro pero lo que me sorprende sólo cuadro que están viendo la pantalla ahí y que tan arriba que no sé lo que hacen cuando da goles que que no son legales es un gol claro

Voz 3 44:22 hicimos pero vamos con piano de grandes sí ya sé que ahora porque está todo y bueno se vale

Voz 0931 44:29 pero le toca al obedecía Irlanda Sao teniendo rato

Voz 3 44:31 está muy bien para el qué dirán pero nada de nada

Voz 1161 44:34 antes habían marcado en Belén para los culés y luego se lesionó un esguince hoy sabremos su alcance Ibrahim hay también marcó para los madrileños Messi que fue suplente puso el tres uno definitivo también polémico en el Levante dos Valladolid cero con ella en el Villarreal uno Athletic uno gol anulado al Valladolid con uno cero en el marcador y también Gol anulado al Athletic por dudoso fuera de juego de Williams además Rayo dos Real Sociedad dos y Betis tres Girona dos marcaba canales de penalti

Voz 1275 44:55 decisivo en el minuto noventa y cuatro hasta primera

Voz 1161 44:58 dada la segunda vuelta del campeonato la número veinte en un partido por disputar a las nueve de la noche en Ipurua en Ipurua es español baja por lesión de Pedro León en los locales lesionados también en los catalanes Duarte David López y Pedrosa arbitrará el colegiado valenciano Martínez Munuera a falta está en cuarto líder el Barça cinco puntos sobre el Atlético Real Madrid Sevilla completan puestos Champions Alavés y Getafe en la Europa Ligue el descenso es para Rayo Vallecano Villarreal y Huesca y en Segunda división también se ha iniciado este fin de semana la segunda vuelta jornada veintidós Se completa esta noche desde las nueve con el Granada Elche puestos de ascenso para Málaga Granada promoción para Depor Albacete Osasuna Torcón descenso Extremadura Reus que todavía está en competición Córdoba Nástic además en el Abierto de Australia de tenis ha caído eliminada Garbiñe Muguruza ha perdido con claridad ante la checa Please Cova en dos sets por seis uno seis no antes de los chiíes de Pablo Carreño buscará alcanzar los cuartos de final ante el japonés Kei Nishikori en balonmano están España tiene hoy desde las seis de la penúltima jornada de grupos Diego González buenos

Voz 0497 45:52 días buenos días pues el triunfo de Brasil ante Granada una bala España en semifinales se sigan esta tarde a Brasil y Alemania y Croacia empatan el panorama cambia sustancialmente le permitiría seguir vivo aunque eso sí dependiendo de terceros los dos puntos ante Brasil tienen a partir de las seis de la tarde también su peso en enero de cara a poder lograr una de las plazas se que otro este Mundial para los torneos olímpicos

Voz 1161 46:11 en baloncesto se conocen ya los equipos que disputarán la Copa del Rey en febrero que ese sorteará hoy en Madrid