Hoy por Hoy (21/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días el partido que cada día reprocha la izquierda mirar al pasado este partido el PP se dispone emprende del futuro de la mano de Aznar porque resulta que el futuro era Aznar la convención lo ha dejado claro buscando taponar la fuga de votos por su extrema derecha Pablo Casado radicaliza al Partido Popular con la bendición del ex presidente Aznar que vuelve como sin nadie recordara cómo se fue después de aquella mayoría absoluta del dos mil al dos mil cuatro en la que gobernó de espalda a todos incluso a los suyos de la guerra de Irak a las autopistas radiales que ahora tenemos que rescatar después de todo lo que sabemos hoy que en materia de corrupción se conoció en los gobiernos que él presidía ayer no mencionaron a Vox no pero no hacía falta le han comprado el argumento y el lenguaje a los ultras me llamaron explícitamente a sus votantes a volver a casa veremos veremos si de puertas para adentro consiguen con esta estrategia volviera a meter el gas de Vox en la botella del PP después de haberla agitado tanto de puertas para afuera ya sabemos que las batallas electorales de este año se van a librar con la derecha española jugando peligrosamente al límite bien la izquierda pues en Podemos la situación parece hoy bloqueada tras el anuncio de Rejón de presentarse a la Comunidad de Madrid bajo el paraguas de la plataforma de Carmina I no solo

Voz 1275 01:35 por las siglas de Podemos es la fractura

Voz 1 02:17 bueno

Voz 1727 02:35 les lunes veintiuno de enero y la huelga de taxis indefinida en Madrid lleva dos horas en marcha esta mañana se han concentrado a la entrada de Ifema donde dentro de dos días empezará la Feria Internacional de Turismo Javier Alonso

Voz 0858 02:47 os lo ha confirmado esta mañana Nacho castillos el portavoz de la plataforma Caracol de taxis de Madrid que espera que no se repita la violencia que vimos en las protestas del viernes en Barcelona allí sigue también la

Voz 3 02:58 el llamamos a la calma y a la no violencia que entiendo que pueda ocurrir es que ocurra algún algún hecho que no guste a nadie porque no no gusta tampoco ni nos beneficia a los taxistas esa imagen de esperemos que no ocurra nada pero en principio no debería de haber problema

Voz 1727 03:16 noticia que les cuenta la Cadena SER la policía encargada de espiar a Bárcenas para robarle documentos que pudieran perjudicar al PP puso cámaras y micrófonos en el despacho del ex tesorero

Voz 0858 03:28 según cuentan a la SER fuentes policiales espiaron a toda la familia de Bárcenas incluso a la en

Voz 1275 03:33 lodo y lugar durante dos años que es noticia de la noche

Voz 1727 03:35 de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional ha reconocido la autoría del atentado del jueves pasado en Bogotá que causó veinte muertos y sesenta y ocho heridos

Voz 0858 03:45 esa guerrillas atribuye el ataque en un artículo publicado en su web asegura que en la Escuela de Policía donde atentaron es una instalación militar y por tanto aseguran el ataques Liz

Voz 1727 03:54 también Reino Unido

Voz 4 03:57 a esa Amey tiene que presentar hoy en orden

Voz 1727 04:01 en teoría plan B Alaquàs todo el Brexit lo va a hacer después de reunirse

Voz 0858 04:06 con los líderes políticos y miembros de su gabinete pero según The Gardian la primera ministra no ha dado a sus ministros ninguna solución para evitar una frontera dura entre las Irlanda después de

Voz 1727 04:15 pues esta semana empiece el Foro Económico Mundial de Davos y como cada año Oxfam Intermón publica su informe sobre de la desigualdad sobre España la conclusión es esta Lara Contreras a España

Voz 0268 04:26 hace que la pobreza las riquezas esa hijos si la gestiona Familia pobres seguirá siendo pobre al menos durante cuatro generaciones Easy nace sin una familia rica te beneficiarias de la riqueza de tus padres adquiriendo los mejores puestos de trabajo y la mejor educación

Voz 1727 04:43 Justo lo que debe romper la igualdad de oportunidades en Estados Unidos hubo vidriera Avilés Tanya Ibar la mujer de Pablo Ibar en declaraciones a la SER dice que pese a que han vuelto a condenar asuman ha va a seguir con él hasta el último aliento

Voz 0858 04:58 Divar tiene cuatro oportunidades ahora para recurrir Strawberry ese veredicto aunque es un proceso que puede durar años el veinticinco de febrero se va a hacer pública la condena a pena de muerte o cadena perpetua por un triple asesinato Ibar niega haber cometido

Voz 1727 05:16 Mickey Núñez igual no les suena pero es un concursante de la última edición de Operación Triunfo iba va a ser nuestro representante en Eurovisión

Voz 1727 05:31 esta canción by Longa que le gustaba Dani de la fuentes de Jamal la venda Gisela compuesto uno de los integrantes del grupo la pegatina el festival se celebra el dieciocho de mayo en Tel Aviv y en los deportes Garbiñe Muguruza ha perdido en el Abierto de Australia en unos minutos le toca jugar a Pablo Carreño Sampe en apenas cinco

Voz 1161 05:49 Pablo Carreño buscará alcanzar los cuartos de final ante el japonés Kei Nishikori ronda en la que ya están Rafa Nadal se medirá al estadounidense T fue Roberto Bautista que ante el griego City Pass verdugo de Federer después este partido el serbio Novak Djokovic número uno del torneo se mire a por llegar a cuartos también

Voz 6 06:03 el deber de este saldría el siguiente

Voz 1161 06:05 Eva al de Carreño ir ronda de cuartos la que de la que sales perdido Garbiñe Muguruza ha perdido esta madrugada su partido ante la checa Please Cova en dos sets tres seis y uno seis

Voz 7 06:12 no

el tiempo Jordi Carbó hola de nuevo

Voz 0978 06:18 muy buenas ahora mismo tenemos algunos chubascos en el Cantábrico también en Galicia nevadas en el Pirineo en su vertiente te norte estas precipitaciones irán desapareciendo a lo largo de la mañana en distintos momentos del día chubascos en Canarias especialmente al norte de las islas con margen Live más montañosas chubascos hasta la próxima noche pero también con pausas en Baleares nieblas

Voz 1727 06:38 los principales ríos ahora mismo del interior peninsular

Voz 0978 06:41 dar también frío heladas pero acabará haciendo sol aunque las temperaturas subieron poco máximas esta tarde de cinco a diez grados solo en el sur de la península cercanas a los quince son las ocho y seis siete y seis

Voz 1727 06:51 en Canarias

Voz 1727 09:33 son las ocho días las siete y diez en Canarias y antes de nada antes de todo lo que tenemos hoy hay que poner en hora la dramática cuenta atrás que se vive en Málaga en Totalán tratando de rescatar a Julen ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 17 09:46 hola buenos días una semana ya sin él y el terreno

Voz 1727 09:49 sigue poniendo muchas dificultades al rescate los equipos de emergencia lo hemos contado hace media hora lleva en excavados ya cincuenta y dos metros de ese túnel vertical paralelo al pozo por donde se halló el niño pero lento no va todo muy lento

Voz 17 10:03 todo muy lento nuevo contratiempo uno más esta perforadoras ha encontrado esta noche otra veta muy dura de terreno sólo ha podido avanzar cincuenta y dos metros faltan ocho para alcanzar la cota necesaria para que pueda comenzar la segunda fase del rescate la intervención del grupo de mineros con la jaula y con el martillo fabricados expresamente para ellos y con el respaldo del grupo especializado

Voz 1727 10:24 con explosivos de la Guardia Civil ocho días casi

Voz 17 10:26 después el operativo sigue trabajando sin respiro con la firme convicción de que todavía hay esperanza de encontrar al niño vivo

Voz 1727 10:34 gracias al nacer estamos muy atentos a cualquier cosa que lleguen desde Málaga vamos ya con la huelga de taxistas un colectivo que corre el riesgo de perder la razón aunque la tenga sino consigue contener a los violentos así como van a escuchar estaban algunos ánimos anoche en la Asamblea de Barcelona en la que decidieron seguir con la huelga mientras negocian con la Generalitat de Quim Torra dentro

Voz 18 10:57 a ver si estamos a punto de perder repele las bebidas tienen que ser muy que el teniente del vamos a parar

Voz 1727 11:10 Madrid Cadiz llevamos dos horas de huelga indefinida a la espera de la reunión a las nueve y media con el presidente regional con el pato cojo del PP el popular Garrido en ambos casos los taxistas discrepan de la regulación autonómica de las licencias súbete fe las que utilizan guber hay por ejemplo así que nos vamos en directo a la estación de Atocha allí sigue desde primera hora a nuestra compañera Elena Jiménez qué está pasando ahora mismo Helena llegado ya algún tren de largo recorrido

Voz 1439 11:39 de momento todavía por aquí no ha llegado viajeros sólo una chica que venía me decía de aquí cerquita de su casa hay que quería coger un taxi al aquel explicaban que esta mañana los taxistas en Madrid están en huelga lo que ha pasado aquí sobre todo hace unos momentos ha sido un momento bueno pues de cierta protesta de ciertos nervios porque un grupo de taxistas tapaban uno de los Riley que tiene digamos este parking para salir para evitar precisamente que salieran las WC si van dejando salir a los coches particulares pero tenían bloqueadas a varias UGT Tc2 así han estado unos minutos hasta que han decidido empezará dejara pasar a esos vehículos y al mismo tiempo ha llegado la Policía Nacional que ya les ha echado lado mientras les decía uno de los policías si os digo que os vayáis a la cera eso es lo que tenéis que hacer los taxistas a su vez le contestaban que dejaran se quejaban de que estaban desviando precisamente a esos vehículos de te haces por delante de su cara y entonces no les parecía bien se estaban quejando de ello ahora mismo bueno pueblos ánimos al calmados sí que hay más presencia de la Policía Nacional y los taxistas bueno pues cómo estaban a primera hora de la mañana

Voz 19 12:42 en corros hablando mucho sobre todo

Voz 1439 12:44 de la situación que tienen de que se cumpla la ley de un taxi por cada de una v trece por cada treinta taxis aquí parados esperando a que lleguen usuarios a explicarles que no se van a mover de aquí

Voz 1727 12:55 bueno pues menos mal que de momento no ha pasado nada en los vamos al aeropuerto de Barajas que siempre hay mucho Moby movimiento allí pero además esta semana coincide con Fitur con la Feria Internacional de Turismo y las llegadas se producen por ahí hoy ya hay un foro de Innovación Turística al que va ir Pedro Sánchez se espera la llegada de gente vía el avión como está la situación en el aeropuerto Miguel Crespo buenos días

Voz 20 13:22 hola buenos días pues aquí en el aeropuerto Se repite la estampa desde primera hora de la mañana es la del personal realizando indicaciones sobre las opciones de transporte a los viajeros que llegan y les ha pillado de sorpresa la huelga de taxis aquí a la salida de la terminal de llegadas de la T4 que es donde me encuentro hay varias hileras de taxi como cada día pero hoy detrás de un cartel en el que se le taxis en huelga están repartiendo panfletos informativos para los que se acercan con las maletas la mayoría son turistas extranjeros no realizan carreras resignación entre esos turistas que buscan alternativas de transporte los taxistas piden disculpas pero dicen que esperan conseguir con todo esto que es empiece a cumplir la proporción uno treinta con las VTV

Voz 1727 13:59 Miguel pero que hacen los los turistas en ese momento como

Voz 20 14:01 van en metro en cómo salen del aeropuerto principalmente en autobús estamos viendo que coger un autobús al centro y a partir de ahí pues se desplazarán a a sus hoteles pero eso valoración entre ellos y lo que más les conviene Metro Cercanías o autobús la gran mayoría autobús por las maletas

Voz 1727 14:19 bueno volvemos a Barcelona gracias compañeros Miguel Elena van a estar con línea abierta toda la mañana volvemos a Barcelona a Aitor Álvarez está en la Gran Vía que como pasó en verano se ha convertido en el epicentro de la protesta es una de las principales arterias de la ciudad y los taxistas la tienen cortada desde el viernes anoche decidieron lo hemos escuchado continuar con la movilización siguen ahí los coches Aitor

Voz 21 14:42 si siguen aquí los coches llevan ya cuatro días los taxistas están ya fuera de sus vehículos vestidos con chalecos amarillos se preparan para la asamblea que empezará dentro de una hora y media llevan cuatro días de huelga ya avisan de que la intensidad de las protestas se puede intensificar la gran vía está cortada

Voz 1706 15:00 la de la plaza España hasta la Plaza Tetuán

Voz 21 15:02 eso impide cruzar Barcelona por esta arteria como decías principal de la capital catalana y una última hora Pepa conductores DVD y falla han empezado una protesta en la avenida Diagonal a la altura de la plaza Francesc Macià y eso complica el tráfico para salir también de la ciudad por otra arteria principal por la segunda probablemente arteria principal más más importante de la ciudad que es la avenida Diagonal hoy lo más seguro para llegar a la hora de trabajar al cole o a la universidad es coger el tren o el metro porque la Generalitat ha reforzado el servicio de los transportes públicos

Voz 1727 15:36 son las ocho y cuarto las siete y cuarto en Cannes

Voz 21 15:38 sí

Voz 1727 15:43 no la Ser avanza a esta hora novedades sobre la la operación Kitchen la operación policial que presuntamente se puso en marcha cuando Jorge Fernández Díaz era ministro para espiar a Bárcenas robarle documentos que perjudicarán al PP en el caso de la caja B del dinero negro bueno pues hoy les estamos contando que esa operación no se limitó a apuntar al chófer del tesorero también se utilizaron supuestamente fondos reservados para colocar micrófonos y cámaras en el estudio donde Bárcenas guardaba los papeles Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 21 16:16 buenos días Pepa los agentes Miguel Ángel estuvieron

Voz 1727 16:19 viendo y escuchando el ex tesorero durante meses

Voz 21 16:21 toda la familia incluso la empleada del hogar fueron espiados por el amplio dispositivo de agentes desplegados según confirman a la SER policías que participaron en aquel operativo gracias al chófer los agentes entraron en el estudio de la calle General diez por leer donde Bárcenas guardaba pruebas de la caja B del PP no sólo fotocopiar documentación de todo tipo entre ella la que perjudicaba al partido sino que colocaron cámaras de vídeo y micrófonos con los que escucharon división Aaron la actividad del ex tesorero para colocar estos dispositivos electrónicos Pepa la policía política de Eugenio Pino y Villarejo no empleo a la brigada especializada de la Policía Nacional que se dedica legalmente a estos cometidos sino que utilizó al grupo de fontaneros como Le llaman del comisario María no Hervás que desde la época de la lucha antiterrorista ha sido usado para estas acciones sin necesidad de mandato judicial

Voz 1727 17:07 el explícame Campos qué es esto de que lo hacían operativos ciegos qué significa eso

Voz 21 17:13 esa es la jerga que utilizan operativos ciegos es decir agentes que ni siquiera sabían a quién iban a grabar los dispositivos electrónicos colocaban los que sabían aquí no quiénes estaban siguiendo y espiando creían que actuaban bajo mandato judicial para encontrar pruebas que incriminó al ex tesorero no para destruir pruebas que perjudica al Partido Popular en el caso de su caja b el conocimiento del objetivo real de la operación correspondía sobre todo a la imputada cúpula de la policía política según las fuentes consultadas por la SER

Voz 1727 17:43 Miguel Ángel es un abrazo buenos días Racing buenos días bueno pues ni la Kitchen ni Gürtel ni púnica durante la convención del fin de semana naturalmente los populares no han dicho una palabra sobre los casos de corrupción que todavía persiguen y lastran al partido ni siquiera para decir hemos aprendido la lección y vamos a hacerlo otra manera bueno han sido esos casos los que han empujado a muchos de sus votantes hacia Ciudadanos por ejemplo pero el PP de Casado no habla de eso ni siquiera como les decía de lo aprendido están en otra cosa el Giro es a su derecha para taponar la sangría de Vox o no sabemos si es que pensaban esto de todas maneras si han encontrado la ocasión de hacerlo el caso es que se escuche el grito de unidad unidad unidad mucho durante toda la convención pero también estuvo este recadito de Fernando Martínez Maíllo que es del equipo de Rajoy de Santi Santamaria

Voz 22 18:32 el Partido Popular está unida señor Rajoy ya estaba Aznar ha pedido el voto

Voz 1706 18:37 por Apple

Voz 1727 18:39 pido el voto para el Partido Popular muy importante claro porque Aznar ha llevado mucho tiempo diciendo que quién mejor interpretaba la derecha ciudadanos luego mandando de cariños a Vox en fin Jabois que tú querías hablar esta mañana de la convención

Voz 1027 18:51 sí porque entiendo que se cree la nueva diré

Voz 1389 18:55 aunque el problema de Partido Popular era un por un problema ideológico Hinault un problema de lo que acaba de contar Campos ahora un problema corrupción sí es verdad que Casado ha comprendido que es el líder de un partido cuyos votantes están directamente a la fuga pero lo que ha hecho ha sido proclamar un fuerte cambio ideológico para que el Partido Popular vuelva a tener dijo además literalmente diez millones de votos esto qué quiere decir casado quiere distendido distancias ideológicamente de Rajoy para volver a tenerlos mismos votos que la mayoría absoluta de Rajoy que fue en dos mil once son estos tiempos bastante raros Miriam hace tres años tuvo lugar una convención en dos mil quince el Partido Popular entonces allí Casado se refirió por primera vez a la España que madruga esta expresión que ahora ha hecho tan popular lo hizo a las doce del mediodía tres años después a temas y sí

Voz 23 19:45 además yo allí cubriendo en la convención que cada ante ese hombre yo creo que tres años después tengo la impresión de que sigue

Voz 1389 19:52 cuando tarde y mal a las cosas

Voz 6 19:55 bueno el abrazo buenos días de sol

Voz 1727 19:57 son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:09 Gutiérrez qué tal buenos días tres grados marca el termómetro de la radio en la Gran Vía esta mañana temperaturas bajas en toda la Comunidad con mínimas en valores negativos en muchos puntos se espera nieve en la sierra a partir de mil metros y algunas nubes pero sin importancia la Gran Vía que está desconocida esta mañana porque no pasa ni un solo taxi están en huelga desde las seis una huelga indefinida con la que quieren secundar la protesta que ya iniciaron los taxistas de Barcelona

Voz 1727 20:34 a implantarse frente a la Administración para que

Voz 1275 20:36 según de una vez por todas el sector de los WC la protesta está ahora de los taxistas se deja notar

Voz 1727 20:41 eh en Atocha hace un ratito

Voz 1275 20:44 estábamos esta pitada de los taxistas protesta de el sector del taxi contra los sube desde que están trabajando en ello

Voz 20 20:56 a punto de la capital allí ha estado toda la mañana sigue ahí Elena Jiménez Elena cuál es la foto hasta ahora buenos días ahora buenos días

Voz 1439 21:03 mucha tranquilidad previamente esa pitada ese momento en el que un grupo de taxistas ocupaba parte de la calzada para no dejar circular a las la trece es que estaban en esta zona de Atocha después se retiraban aumentaba la presencia de la Policía Nacional y ahora bueno pues como te digo mucha tranquilidad los taxistas han vuelto a juntarse en corrillos a charlar sobre su situación a esperar a que llegue la gente para informarles de que están en huelga y hace unos minutos se producía también bueno pues un aplauso espontáneo de parte de los taxistas cuando pasaba una mujer arrastrando una maleta y les daba ánimos

Voz 24 21:36 estoy que me estar esperando de verdad que a por ellos y que ya está bien que se tiene que cumplir hombre que les están ancho le de toreando que hagan lo que han dicho uno por cada ya está aquí es que tengo un hermano un padre y un amigos

Voz 1439 21:49 esta mujer que le decía que llevaba mucha prisa y que tenía muchos familiares que se dedicaban al taxi así que ahora mismo tranquilidad aquí la mayor parte de los taxistas pues esta mañana con las manos

Voz 1727 22:00 los bolsillos

Voz 1275 22:03 Selena va a ser un día de movilizaciones de los taxistas madrileños que desde primera hora se reúnen en puntos como Ifema también de reuniones porque las nueve y media el presidente de la comunidad Ángel Garrido va a recibir en la Real Casa de Correos a las principales asociaciones les va a prometer

Voz 1727 22:18 una regulación inminente del sector y les va a pedir también

Voz 1275 22:21 que desconvoquen los paros

Voz 0177 22:24 confío en que luego no se produjo ningún incidente el derecho a la huelga existe yo en todo caso pedía a los taxistas que no convoquen esa o que desconvoquen esta huelga creo que no beneficia a nadie ni a ellos ni al sector ni por supuesto a Madrid la España es obvia pedir oficialmente que desconvoque la huelga

Voz 1275 22:41 lunes veintiuno de enero a la espera de los próximos movimientos que la izquierda de esta semana tras la decisión de Íñigo Errejón de hacer tándem con la plataforma más Madrid de Manuela Carmena El PP ha ocupado la casilla de salida este fin de semana en la convención nacional que han celebrado aquí en la capital con un claro giro a la derecha con una vuelta al aznarismo la candidata a la Comunidad Isabel Díaz Ayuso ha reivindicado la moderación el centro derecha el candidato al Ayuntamiento de la capital José Luis Martínez Almeida decía ayer que el partido sale reforzado de esta cita

Voz 25 23:08 siempre siempre como se ha hecho desde el Partido Popular que es desde la moderación muy sin ningún tipo de bueno de complejo Juan mirar hacia adelante y aplicar las políticas de centro derecha que son sin duda las que traen prosperidad y libertad a todos los ciudadanos

Voz 26 23:22 yo creo que el Partido Popular este fin de semana demostrar a los españoles que somos el único partido capaz de garantizar la estabilidad en el ámbito al centro derecha partir unos determinados valores y principios que siempre hemos mantenido ya a partir de unas políticas que van a ganar el futuro para España y para los españoles

Voz 1694 23:40 lo dicho ahora podemos debe mover ficha titulares con Virginia Sarmiento hoy se reúne la ejecutiva nacional del partido que todavía no ha dado un paso para encontrar sustituto a Íñigo Errejón sus apoyos dentro de Podemos insisten

Voz 1727 23:50 que sumar fuerzas a la plataforma de Carmena comparte

Voz 1694 23:53 no te que te electoral es la mejor opción récord de ejecución

Voz 20 23:55 versiones en el Ayuntamiento de Madrid en dos mil dieciocho la cifra fue de seiscientos cuarenta y cuatro millones de euros un cincuenta y siete por ciento más que en dos mil diecisiete y un ciento cuarenta por ciento más que en dos mil catorce el último año gestionado por el partido

Voz 1694 24:07 popular una mujer de sesenta años tuvo que ser rescatada ayer en helicóptero en La Pedriza estaba de excursión resbaló y cayó fracturándose la tibia y el peroné fue trasladada al Hospital de Villalba con pronóstico

Voz 1275 24:16 en la estación de esquí de Navacerrada estrenado ya la temporada la nieve ha permitido que este fin de semana hayan abierto dos pistas con más de medio kilómetro esquiable podría son

Voz 1727 24:23 los en la extracción del Bosque en los próximos días

Voz 12 24:26 en los deportes

Voz 1275 24:34 les tiene previsto protestar hoy ante la Federación el gol de Luis Suárez Sampe buenos días buenos días el que subió al marcador de dos uno a veinte minutos del final remate del uruguayo ante Cuéllar al que golpea y que los madrileños consideran ilegal Recio

Voz 0470 24:49 tenía clavado en el brazo el árbitro lo ha visto a los dotado de de Louis clavado en los brazos de hablando de de dolor lo ha visto pero al árbitro los cuatro de arriba le están diciendo que gol legal que gol legal entonces no tenía otra que queda Rigol se tira por lo fácil está claro pero lo que me sorprende sólo cuatro que están viendo la pantalla hay y que están arriba que no sé lo que hacen cuando da goles que que no son legales tan

Voz 1275 25:09 bien de ayer Rayo dos asociados el Atlético el segundo Madrid III en puestos Champions VI el Getafe en Europa League decimocuarto Leganés decimoctavo y en descenso el Rayo después de veinte jornadas y en baloncesto que tenemos el sorteo de la Copa del Rey se disputará el próximo mes en Madrid en el bombo el Real Madrid como cabeza de serie y Estudiantes como equipo organizador

Voz 12 25:27 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 27 25:41 buenos días continuamos pendientes de ese accidente en la M cincuenta a la altura de Perales del Río que en este instante provoca ya quince kilómetros de retenciones en dirección a la A tres tengan mucha precaución si iban a transitar por esta vía esto hay que añadirle tráfico intenso los tramos habituales de prácticamente todas las entradas a la capital destacar en ambos sentidos la A42 en Getafe la A6 en Aravaca de salida la cuatro en San Cristóbal de los sabes

con más frío empezamos la semana en Madrid previsión meteorólogo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 26:10 buenos días tiempo soleado con un poco de frío más por el viento que por temperaturas muy bajas viento que soplará fuerte sobre todo en la sierra además acumulando nubes de los valles que miran hacia el oeste y hacia el norte con nevadas especialmente durante la mañana más débiles durante la tarde resto sol menos viento pero igualmente acentúa la sensación de frío ahora algunas débiles heladas fuertes sólo en puntos de montaña durante la tarde máximas que apenas alcanzarán los diez grados ya grabamos

Voz 1727 29:50 del corte tres grados en el centro de la capital

Voz 1727 30:10 son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixabank

Voz 1706 30:13 el Racing a este espacio

Voz 1727 30:16 mío hoy es el primer día de huelga de los taxistas en Madrid que en una hora se reúnen a partir de las nueve y media con el presidente de la comunidad con el popular Ángel Garrido mañana volverán a reunirse en Barcelona con la Generalitat Torra que nos costes se van a reunir con el Easyjet el territorio con Damià Calvet que ha estado esta mañana en la SER en Cataluña concurso

Voz 19 30:41 intentaré intenten Gynt Raquel es que por fin ha dicho que confían

Voz 1727 30:46 que los taxistas acepten la propuesta del guber en qué

Voz 19 30:48 los coches se tengan que reservan

Voz 1727 30:51 con quince minutos de antelación el sector del taxi dice que es poco menos que una broma y hablan de un mínimo de doce horas y además Juan Manuel Moreno Bonilla va anunciar hoy en el Palacio de San Telmo cómo será su gobierno de coalición con Ciudadanos Javier

Voz 0858 31:05 el partido naranja tendrá cinco de las once consejerías incluida la

Voz 6 31:09 soy prosiguió aunque hay algunos nombres ya los conocemos

Voz 0858 31:12 como el de Javier síndrome de Javier Imbroda que se va a hacer cargo de Educación hoy vamos a completar el cuadro Radio Sevilla Diego Suárez buenos días

Voz 0502 31:20 buenos días y Educación y Deportes para el ex seleccionador nacional de baloncesto el líder andaluz Juan Marín será vicepresidente con el control de las competencias de violencia de género e inmigración el catedrático sevillano Rogelio Velasco en economía una profesora de instituto de Huelva Rocío Ruiz en política social y la directora de la Tesorería de la Seguridad Social en Málaga Rocío Blanco en empleo son los nombres de ciudadano las seis carteras del PP están rodeada de un mutismo absoluto que Moreno va a romper al fin esta mañana Se da por hecho que su mano derecha al consejero de Presidencia será el presidente de la Diputación de Málaga Elías Bendodo el nuevo Gobierno andaluz va a tomar posesión mañana martes

Voz 1727 31:54 ya a las nueve nos vamos a ocupar ampliamente del cisma que abierto en Podemos la decisión de Íñigo Errejón de no concurrir bajo su marca hablaremos con el eurodiputado Miguel Urban que es de la corriente anticapitalista del partido y también con Luis Alegre que es analista habitual de este programa fundador de Podemos Is situado en el entorno de Errejón y mientras Javier

Voz 0858 32:17 mientras la dirección de Madrid estudia qué hace con Errejón en Barcelona pude más renunciado a celebrar primarias propias para las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona quiere evitar una posible fractura así que Ada Colau va a tener las manos libres para hacer sus listas Radio Barcelona Liga calado Barcelona a Monica Peinado día

Voz 1727 32:54 renuncie a esta opción y evitar así nuevos incendios y la noticia que publica hoy el diario El País que Vox se fundó con un millón que donó también el exilio iraní un millón en el año dos mil trece

Voz 40 36:46 poquito sí ha sido un poco terrible llegan mucho rato Serratosa para llega aquí sí porque bueno como sabéis la Gran Vía está cortado por lo está furioso por los de la AVT fe se han colocado en la día que es la otra vía de acceso importante

Voz 36 37:02 en el helicóptero

Voz 40 37:04 ha llegado porque me he levantado muy temprano aquí a mi lado en Radio Madrid José Antonio Zarzalejos periodista de El Confidencial buenos días

Voz 1727 37:12 hola muy buenos días Pepa periodista

Voz 40 37:14 el recorrido tú has venido caminando no no yo he podido venir en coche

Voz 1027 37:18 ha aparcado en un parking en en Madrid central y la verdad es que tiene

Voz 1727 37:24 es un gueto el Madrid central no no no

Voz 1027 37:26 yo lo que pasa es que tengo un vehículo híbrido y por lo tanto no tengo problema pero lo que sí se nota es que los miles de de de taxis en Madrid no están en la calle están concentrados en Ifema en en Atocha en Barajas pero no están circulando yeso ha despejado bastante la circulación en Madrid

Voz 1727 37:46 Antón Losada bos días profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santiago sin problema no caminando

Voz 0199 37:53 nosotros aquí somos pocos si no somos muy ricos hace que no tenemos estos estos problemas de gran ciudad

Voz 1727 37:59 José Antonio Zarzalejos que qué te parece el PP que sale de la Convención

Voz 1027 38:04 la conversación me ha parecido que ha sido un acto de contenidos contradictorios por una parte que que Rajoy puso un poco en en en un formato de mesa camilla con Ana Pastor el discurso de Núñez Feijóo que quería ser centrista luego en iba a Aznar con tutela si tu tías rememorando los treinta años de la fundación así todo un llamamiento a la unidad de la derecha pero por la derecha no por el centro y finalmente un discurso que pretende es hijo de síntesis de Pablo Casado pero que realmente creo que ha sido un llamamiento para taponar la hemorragia del Partido Popular por estribor es decir para ocupar todo el espacio que en este momento parece hipotéticamente que ocuparía que Vox yo creo que la decisión estratégica final de cantante

Voz 1727 39:02 lo todos estos elementos es que el parto

Voz 1027 39:05 yo popular se va a dedicar a mirar a la derecha taponar la fuga de votos que se el está yendo por ese lado que deja en cierto modo en precaria en precario sus su su flanco izquierdo es decir que

Voz 21 39:21 se da por hecho que es más

Voz 1027 39:24 portantes y rescatar a los posibles votantes de de Vox que a los más templados que podrían irse a ciudadanos Ésta es la conclusión porque lo que no he visto son estrategias he visto emociones he visto símbolos imágenes cromatismo una privatización a mi juicio poco inteligente de los colores de la bandera de España Ferrán si en definitiva creo que es una estrategia de aquí con los candidatos además que sean sean designado por ejemplo para Madrid claramente claramente derecho

Voz 1727 40:02 San Antón han cerrado bajo siete llaves el Codigo Mariano que tú te conoces también

Voz 0199 40:06 a algunos lo tienen abierto como es el caso de Núñez Feijóo que es listo y que aún gana elecciones por mayoría absoluta y que se ha esforzado mucho tanto en la convención como algunas entrevistas que de este fin de semana por marcar un perfil propio

Voz 1727 40:23 él no está ahí por hacer un discurso

Voz 0199 40:25 desde luego no me no me no me cuadra como el de Pablo Casado no solo el PP está cometiendo que suelen cometer los partidos cuando creen que están en crisis no que es hablar para la gente que estaba y olvidarse de los que se han quedado este ha sido un y convencía en donde yo sólo he visto a Rajoy y a Feijóo a hablar para los siete millones de votantes que aún tiene el Partido Popular porque el resto han sido dirigido a los que se fueron a los que se fueron a otro partido con lo cual Si yo fuera uno de esos siete millones de votantes el Partido Popular ahora mismo estaría pensando bueno yo me he estado equivocando todo este tiempo ha estado votando mal debería haberme ido debería votar a a Vox

Voz 1727 41:03 señalaba con mucho con buen ojo Jabois esa esa contradicción decía la mayoría absoluta más absolutista que ha conseguido el PP es la de Rajoy para conseguir esa mayoría absoluta casado remite Aznar

Voz 0199 41:16 Aznar efectivamente entonces el el el votante del PP ahora mismo tiene que estar hecho un lío el que sigue votando al PP porque esta ha sido una convención en la que básicamente la han dicho que durante estos siete años se ha equivocado ha votado mal ha votado a no debía ir a los que se han ido estarán reafirmado su posición estarán pensando efectivamente dice bien irme porque allí estaban los verdaderos valores del Partido Popular allí estaba el verdadero digo popular no por no hablar de la paradoja que supone ver a los mismos que abrieron la puerta a sus votantes para que se fuera Aznar Aznar que hace apenas unos meses decía que él no se sentía identificado con partido alguno que su voto era libre

Voz 1727 41:58 que durante mucho tiempo habló de que quien mejor interpretaba la derecha era Ciudadanos ahora ese reproche sí que estaba implícito en en en lo de Martínez Maíllo que acabamos de escuchar no director del voto para el PP menos mal

Voz 0199 42:10 a que vuelvan a la a la casa pero hombres y les invitó usted salir sin es más a usted se fue usted usted encabezó encabezó la salida entonces yo me da la sensación de que se puede el Partido Popular se puede encontrar con la desagradable sorpresa de que muchos de esos siete millones de votantes las hagan caso y digan efectivamente me he equivocado debo dejar de seguir votando pero voy a seguir el camino que no

Voz 1727 42:33 a hacer una cosa Lola es la suerte que corra el PP en esta en fin en esta estrategia de tratar de recuperar a la gente que se va a todos los partidos diseñan estrategias para eso unos con más acierto que otro uno es cómo le vaya al PP y otros como le vaya a España porque si el PP que es un partido todavía con una implantación territorial formidable y que se juega mucho poder y que tiene mucho poder todavía para habilitar esa estrategia interna el y cumpla los argumentos los temas y el discurso a Vox resulta que Vox que tiene doce diputados en Andalucía y ninguna otra presencia institucional va a marcar la mitad del discurso público en este país nada menos este es el de entonces el problema para España no

Voz 41 43:15 legalmente y además eh claro el discurso territorial que hizo casado no sé cómo lo piensa vender en comunidades como Cataluña donde ahora mismo hay al PP sólo tiene tres diputados tiene una presencia absolutamente residual si lo que pretende recuperarlo a través de del discurso de Vox que fin lo va a tener muy difícil

Voz 1727 43:37 sí porque para eso ya está Ghosts efectivamente

Voz 41 43:40 no yo creo que en fin el objetivo yo creo que esta convención sobre todo tenía un objetivo que es impulsar el liderazgo de casado oí y hacer y hacer ver que había una aparente unidad que efectivamente esa aparente porque en ese discurso de fijo ya se ha visto que que en fin que lo pone a prueba en ya veremos cómo evoluciona vamos a probar esto que que no estás vendiendo pero pero ya veremos si funciona o no funciona

Voz 0199 44:08 pero a mí lo que más me llaman

Voz 41 44:10 atención ya no es esta deriva del PP hacia la derecha que que hace tiempo ya que que la estamos viendo desde que llegó casado sino que va a hacer Ciudadanos ante eso porque efectivamente Ciudadanos en Cataluña por ejemplo sí que es la primera fuerza política e Iván durante este ante este giro del PP hacia la derecha ya este este giro del PP hacia posiciones sobre el tema territorial tan enconadas y tan radicales que va a hacer Ciudadanos porque ahí tiene un terreno por recorrer importantísimo en el centro si piensa aprovecharlo tengo más incógnitas en ese espacio que en el espacio del PP que creo que que ya más o menos el más claro por dónde va a ir

Voz 0199 44:57 pero la cuestión que plantea Pepa parece el impacto más más a largo plazo y más sustantivo las elecciones andaluzas pero bueno los gobiernos van y vienen los mayores van y vienen los pactos vaivén y dentro de cuatro años vuelve a haber elecciones en Andalucía o antes incluso de la agenda y efectivamente ahí vistos ya desde una perspectiva no partidista visto desde la perspectiva al ciudadano del votante del del del opinadores de de la observador el principal impacto que ha producido el resultado andaluces que un partido que representa acción que tiene tiene los votos que tienen es el que está marcando la agenda política sin que nadie dentro de ese aspecto de ese espectro desde la derecha toca pie haga otra cosa que está sucediendo en otros países Pepa a primera hora Alemania donde hay un partido conservador que intenta ofrecer o mantener al menos su agenda tradicional agenda conservadora democristiana mis los tintes corporativistas esos tintes liberales aquí de momento hemos asistido a una competencia entre los tres por ver con quién se queda con la agenda que ha marcado el más pequeño con la agenda que ha marcado dos y eso hasta ahora la experiencia comparada nada los países de nuestro entorno que es mortal para los partidos con las

Voz 41 46:19 popularidad aquí de la agenda de la agenda insisto el tema territorial Él ha dicho lo de liderar la España de los balcones y las banderas y todo todo este hombre cursó que que creo que además por parte de la izquierda sigue habiendo por parte del PSOE en particular pues mucho complejo a la hora de abordarlo y entonces pues si opta pues como optó Susana Díaz pues por no hablar del tema los barones están nerviosos porque resulta que en la campaña se va a hablar de Cataluña y ellos no van a saber qué decir de Cataluña hombre pues a lo mejor hay que averiguar qué es lo que hay que decirlo no

Voz 1027 46:54 pero de todas maneras siendo cierto que el Partido Popular está aislado digamos en arrebatar a Vox su agenda y por tanto se pelean digamos que por ella

Voz 1706 47:09 yo ahora voy conciudadanos