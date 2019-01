Hoy por Hoy (21/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho Canarias

Voz 1727 00:23 media hora empieza en Madrid la reunión entre el presidente regional popular Ángel Garrido y los taxistas que se han sumado a los de Barcelona están en huelga indefinida desde hoy contra los hubo ITC en Atocha Elena Jiménez

Voz 1509 00:36 aquí siguen decenas de taxistas concentrados e informando a los usuarios que van llegando de los primeros trenes de cuáles son las alternativas para moverse hoy en Madrid

Voz 1022 00:45 nada más

Voz 2 00:47 ya pero es que no hay ningún taxi en toda la ciudad pero la Estación Sur de pilla muy cerquita si te Tahar aquella calle

Voz 3 00:53 si tienen un paseo de unos quince minutos

Voz 2 00:55 pude coger el metro de Falcon y mientras unos

Voz 1509 00:58 explican otros quieren asegurarse de que la policía municipal les pide los papeles de servicio concertado con anterioridad a los súbete CES una de las reclamaciones que lleva a este colectivo hoy al Gobierno de la Comunidad

Voz 1727 01:09 en Barcelona los taxistas que llevan cuatro días de huelga indefinida se reúnen mañana de nuevo con el guber en con el conseller del Territorio no consta de momento que Torra vaya asistir a esa reunión y hoy en la SER les estamos contando Javier novedades sobre la operación Kitchen

Voz 0858 01:24 si la policía patriótica de Fernández Díaz colocó micrófonos y cámaras en el estudio donde Bárcenas guardaba pruebas de la caja B del PP según las fuentes consultadas Se trata de un dispositivo de fontaneros al margen de la ley que se pagó con dinero público de los fondos reservados espiaron a toda la familia de Bárcenas incluso a la empleada del hogar durante meses también el diario El País cuenta esta mañana novedades sobre la financiación de Vox según la documentación a la que han tenido acceso y el propio testimonio de Alejo Vidal Quadras el Partido So fundó en dos mil trece gracias a un millón de euros donado por el exilio iraní se pagó con dinero el alquiler de la sede los ordenadores o incluso la nómina de Santiago Abascal y estamos también pendientes esta mañana de los trabajos en Totalán en Málaga los equipos de rescate han excavado ya A52 metros del túnel paralelo al pozo cuando lleguen a los sesenta los mineros van a excavar a mano otro y en horizontal para tratar de llegar al punto en el que supuestamente está el pequeño Julen del exterior Theresa May iba hoy al Parlamento británico para explicar su plan B sobre el Brexit tras el rechazo de la semana pasada a su acuerdo con Bruselas la prensa británica asegura que la primera ministra estaba hablando con su Gobierno su ministro de Comercio Liam Fox joven

Voz 1727 02:37 así no

Voz 0858 02:39 de que el Parlamento no puede ejercer un control excesivo ni tampoco ponerse a lo que se votó en el referéndum

Voz 1727 02:47 quieren no

Voz 0858 02:50 fico aumenta a ochenta y cinco la cifra de muertos por la explosión del oleoducto en ese país hay docenas de heridos muchos de ellos están graves y en Colombia la guerrilla Ejército de Liberación Nacional ha reconocido esta mañana la autoría del atentado terrorista del jueves en Colombia que costó veinte vidas

Voz 1727 03:16 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 4 06:07 qué tal Pepa buenos días y a esa petición

Voz 1727 06:10 equívoca de Pablo Casado el presidente popular que responden en la extrema derecha que responden los ultras

Voz 4 06:16 bueno yo han estado pendientes de la Convención Ny hemos hablado con ellos anoche en alguna vez que es pasado cerró Ellos dicen que el PP no tiene remedio que da igual que ahora vuelve a Aznar para ungir a Pablo Casado y para orientar el trayecto nuevo más a la derecha al Partido Popular yo se los dirigentes de Vox consultados creen que ha sido anunciado ayer es estos días el fin de semana es puro humo hay esta convención creen ellos que no ha servido para nada están especialmente molestos con alguna de las palabras de Casado en el discurso sobre las víctimas del terrorismo cuando dijo Casado que hay que saber sufrir perseverar y enterrará treinta de los tuyos dijo el líder el PP no es si hablan de sufrir es a ETA que es además una de las

Voz 5 06:58 con sí hacen los discursos de los te

Voz 4 07:00 tenemos que se lo digan a Ortega Lara o a Santiago Abascal no es así que en resumen lo que opinan que la Convención les ha salido penal al porque es verdad que el espíritu de Vox sí que anidaba en los pasillos de esa convención que se ha hablado mucho de Vox aunque no los discursos es lo que yo resaltan y que por delante tienen un problema creen en el box con la pérdida de votos del PP más hacia su izquierda y con la pérdida de votos a su izquierda hace ciudadanas y con la salvedad de votos o la huida de votantes a Vox hacia esta formación de Abascal Pepa gracias

Voz 1727 07:30 es un abrazo hasta luego abrazo José María Lassalle está patrimonializar del dolor y en fin yo me resisto pensar que esto lo vamos a tener instalado en nuestra vida pública pero ayer lo vimos también sobre el escenario de la convención del PP

Voz 6 07:46 bueno el dolor ha acompañado

Voz 7 07:49 pero la gestación de la democracia española desde la Transición hasta hace unos pocos años y la verdad es que forma parte por desgracia la educación sentimental de nuestro de nuestro país y de nuestra democracia pero es verdad que en un determinado momento hemos de ser capaces de evitar ese tipo de patrimonializar acciones que se atribuyen en exclusiva el dolor cuando ha sido un dolor colectivo yo creo que esto es importante ponerlo de manifiesto ha sido un dolor colectivo un dolor de todos y un dolor que Nos ha acompañado a todos y yo creo que entre todos tenemos que ser capaces de gestionarlo con responsabilidad

Voz 1727 08:31 con serenidad como debería ser un dolor compartido el Ike Ruano que ahora se cumple también el aniversario de su muerte a manos de la policía de la dictadura ese dolor que ha alumbrado una democracia en la que en teoría verdad todos convivimos son de lo que debía ser compartido por todas las fuerzas política las Hinault trazar una línea de estos son los míos estos son quien hace eso escuchaba a Pablo Casado volver a criticar a la izquierda ayer con con su mirada al pasado para hablar de la memoria histórica de los muertos que todavía están en la cuneta sobre quién hace nada se ha ido a celebrar la toma de Granada de la que hacen cinco siglos o a Melilla o Ceuta celebrar el aniversario de la Legión qué o quién mira al futuro yéndose al dos mil cuatro con Aznar en fin hemos de pedir a los líderes politicos a todos no un poco de un poco de altura en el discurso y en la manera de estar en las cosas esenciales luego ya sabemos lo que es la política la política todo el mundo sabe lo que es la política electoral pero Antón un poquito de mirada larga no

Voz 0199 09:35 bueno la mirada larga es precisamente lo que yo creo que les permite la falta o mejor dicho la falta de mirada larga yo creo que es lo que les permite tener el impacto que tiene sobre la agenda nadie dio con muchísimo interés el artículo de la saga que me parece interesantísimo yo estoy empezando a acusar la idea de que un mundo en creciente desigualdad la extrema derecha defiende sin complejos la de la desigualdad o la legitimidad de esa desigualdad y eso es lo que les está abriendo en buena parte el espacio pero no estará hacer una pregunta más allá de analizar las causas del ex del impacto porque crecen Tram la derecha extrema hay mucha literatura ya empieza a haber mucha reflexión sobre eso pero hay muy pocas sobre cómo se detiene ese fenómeno y sobre todo a lo que a mí me parece más relevante como se les combate en la agenda pública como editar que al final todos o los partidos que compiten por lo menos son ese espacio sacaban viendo arrastrados a la agenda que se enmarca desde la derecha extrema

Voz 8 10:37 pregunta para Lasalle no mira bueno

Voz 7 10:41 yo creo que los los los partidos que encarnan la centralidad política que tienen realmente un compromiso con la moderación y que son plenamente conscientes de que los extremos no forman parte del sistema sino que la irracionalidad la sentimental de la política

Voz 6 10:57 la que lleva una ruptura

Voz 7 11:00 de la racionalidad institucional etcétera etcétera no puede ser legitimada y eso hace que cómo se vivió en la República de Weimar es decir en un determinado momento los partidos que encarnan esa centralidad en la República de Weimar fueron los socialdemócratas los liberales centristas pues a ponerse de acuerdo hoy Isère ellos los que gestionen de alguna manera la política hay construyó un realmente un relato democrático en el que se busque la integración de quienes defienden la democracia Karl Popper decía que había que ser intolerante con los intolerantes yo creo que la manera de proyectar esa intolerancia es negarles cualquier tipo de dignificación política no son dignos suyo es eso es algo que hay que estar permanentemente insistiendo

Voz 3 11:41 acabamos de la República de Weimar no está

Voz 1727 11:44 hay quienes hacen analogías en este momento con esa década de de los veinte a los treinta que terminó como todo el mundo sabe pero nunca se repiten las situaciones históricas nunca se repiten exactamente no El Mundo cambiado mucho también nos enfrentaremos a un neo fascismo pero será otra manera

Voz 7 12:01 pero hay maneras de compartirlo desde un punto de vista ético de la democracia ese se caracteriza por algo es por la defensa de un discurso de dignidad alrededor de la interpretación de una serie de valores sobre los que no hay capacidad de negociación y eso implica no dignificar aquellos que están cuestionando esos valores y no sé si eso consiguiera una victoria o no sobre los enemigos de la libertad pero desde luego que te atribuyen la legitimidad moral para seguir defendiendo la democracia

Voz 1727 12:29 perdona Antón que querías decir alguno

Voz 0199 12:31 o sea que eso parece que es exactamente lo contrario de lo que se está haciendo de cuando yo miro lo que está haciendo el Partido Popular lo que está haciendo ciudadanos exactamente lo contrario es en buena medida legitimar recoger darles una parte de razón es decir bueno alguna parte de sus análisis hombre lo que pasa es que están desencaminados en las soluciones que propone pero en el fondo compartimos valores no sentimos próximos es exactamente lo contrario de lo que tú estás proponiendo

Voz 1027 13:00 tras el más perdonar me a mí me gustaría echar un cuarto espadas para equilibrar un poco el discurso en el sentido de que estamos hablando de la extrema derecha pero precisamente una de las cuestiones por las que ahora hablaremos de que Errejón da el paso que da con toda la polémica que le acompaña es que no que

Voz 9 13:23 quiere que haya una

Voz 1027 13:25 Izquierda una extrema izquierda que sea el espejo o la o la línea simétrica de la extrema derecha es decir existe extrema derecha en ocasiones porque hay políticas de extrema izquierda que lo que hacen es zaherir o excitar inútilmente que también bajos instintos a la recíproca es decir cuando hablamos de extremos debemos hablar de los dos extremos claro vemos que por ejemplo hablamos ahora de la República de Weimar publicada como termina termina desastrosa mente mal o a hemos hablado antes lo decía José María Lassalle con Rajoy pero Rajoy termina con una moción de censura con un fracaso notable quién es decir con todo esto que bueno la la extrema derecha es una expresión digamos como decía Juaristi histérica el domingo lo decía o histérica de de la política pero hay otras expresiones iniciando

Voz 1727 14:27 ya ven ustedes nos dan un tema de debate como este y Podemos estará hasta mañana nos olvidamos nos olvidamos de lo

Voz 0199 14:33 esto que acabo de decir José Antonio da para mucha disco

Voz 1727 14:36 ya lo sé ya lo sé que no que no nos todo yo para al lado tengo Halo laica ya vine aquí también querría intervenir pero habíamos quedado a esta hora antes justo de entrar en el en el despacho del director del presidente de la Comunidad de Madrid antes de entrar a reunirse con el primer ejecutivo de la comunidad autónoma habíamos quedado en hablar con los portavoces de taxi con Julio Sanz muy buenos días

Voz 0930 15:00 hola buenos días buenos días a todos los oyentes y contertulios

Voz 1727 15:04 si usted es uno de los que van a acudir a esta cita con Garrido con el presidente de Comunidad de Madrid es presidente de la Federación Profesional del Taxi de de esta comunidad y también de la Asociación Nacional que le van a pedir exactamente Garrido esta mañana

Voz 0930 15:19 bueno lo que lo que vamos a la Comunidad a escuchar de esa oferta que tiene que hacer sobre esa regulaciones exprés cientos de nosotros lo que venimos pidiendo a la Comunidad de Madrid notas ya de años atrás desde dos mil dieciséis tiene en la mesa de la Comunidad de Madrid la opuestas puestas el colectivo de Constantí a fin de regular un servicio que en clara competencia con estas y al contrario que él no tiene ninguna regulación el hacer como si despacio trataran tiene estar regulados por la historia irregulación que tiene el Tati parece que no justo luego entonces vamos a escuchar esto

Voz 5 15:59 a ver

Voz 0930 16:00 sí valoraremos esta oferta soluciona los

Voz 1727 16:05 a lo largo de Julio van a reunirse después de de esta reunión a su vez como banco a comunicar al resto de compañeros la propuesta del Gobierno regional porque hay que parar la huelga porque si les gusta la propuesta pararía la huelga no

Voz 0930 16:18 cantado porque la razón y el sentido de servicio a los ciudadanos nada me gustaría más que un capricho que veinte mil familias no salir a la calle desde hoy no llevar un duro a casa por supuesto ojalá que sí valoraremos convenientemente lo que ofrece ido Boya pues en la concentración que tenemos de doce a dos en la puerta sólo a los compañeros le trasladaremos esta oferta del colectivo y estaríamos encantados pero no sé por qué me temo yo que a pesar de que tenemos muchas opciones tenemos mucha desconfianza porque el sector sistemáticamente engañado por las ni las administraciones desde hace mucho tiempo vamos a ver

Voz 1727 17:00 una última cosa yo decía esta mañana que teniendo razón en algunas cosas pueden perderla ustedes y no son capaces de contener a los violentos a quiénes coartan la libertad de otros de no hacer huelga o de tratar de moverse por la ciudad la imagen que vimos el viernes en Barcelona fue terrible cómo está transcurriendo esta jornada que les han dicho ustedes a sus compañeros para evitar escenas de escenas no para evitar la violencia

Voz 0930 17:26 totalmente de acuerdo Pepa condenamos pudiéramos todo tipo de violencia todo venga de donde venga ese es el camino desde luego nos dejan en muy mal lugar porque esos hechos que luego se repiten pues constantemente en todos los medianos están encima todos los ciudadanos en la opinión pública el mensaje

Voz 5 17:45 claro sabía que allí defenderlos pro

Voz 0930 17:47 puestos de trabajo no pedimos ni aumento de tarifas peninsulares tiene ayuda no ese es la prevalencia de nuestro puesto de trabajo en España más de cien mil familias nada de violencia simplemente exigiendo a las administraciones que cumplan que para eso me pagamos y les pagamos nosotros de los partidos lo que estamos aquí en España no cuatro plataformas que se llevan el dinero por ahí fuera así que Violencia Cero como tenemos razón de lo tenemos que si ir o con la fuerza porque entonces perdemos Paul

Voz 1727 18:16 Julio Sanz seguiremos hablando a lo largo del día una haya mucha suerte

Voz 0930 18:21 muchas gracias un abrazo para todos hasta luego

Voz 1727 18:23 en Almería Lasalle yo recuerdo debates entre Errejón y usted a propósito de la Constitución no de la reforma de la Constitución se conocieron discreparon polemizar aún cómo terminó aquello

Voz 7 18:35 bien cien seguimos manteniendo una buena relación el otro día nos convocó La Vanguardia ahí estuvimos reflexionando sobre el cuarenta aniversario de la Constitución en un clima muy distendido cómo ve el movimiento que que se ha embarcado yo creo que él tiene una interpretación de la política que hace tiempo que fricción ha con lo que representa la línea programática y política de de Podemos de liderazgo de Pablo Iglesias

Voz 10 19:06 yo creo que es una evolución

Voz 7 19:08 al sus pasos son son claros y creo que la dinámica que está proyectando es la de tratar de provocar un cambio interno dentro de Podemos probablemente generar un entorno de Izquierda mucho más amplia y flexible que la que ha encarnado la radicalización que ha representado Podemos para el conjunto de la izquierda española

Voz 1727 19:29 qué ha pasado para que esta generación recibiera dos partidos siete seis

Voz 7 19:33 bueno seis bueno o la hipótesis de esa historia no hay tres a la izquierda bueno forma parte de de de de de de del modelo de partidos al que evoluciona nuestra sociedad no solamente en España es en el resto de los países europeos la fragmentación es un poco la expresión de ese pluralismo que acompaña a la forma de vida cotidiana de la inmensa mayoría de las personas de las familias de la manera de cómo vivir

Voz 1450 20:00 los instalados en el mundo es el producto de la posmoderna

Voz 7 20:02 mira lo lo raro es que la política no se viviera desde la posmodernidad también es inevitable por tanto no me parece extraño iba a ser muy complicado que alguien vuelva a hegemonizado políticamente los espacios que hemos entendido de la derecha y de la izquierda más tradicionales va sean rota esas coordenadas

Voz 1727 20:22 que hay que entenderse si se quiere gobernar hay que entenderse no queda otra eh con los suyos con los del Frente con los de enfrente y con todos hay que entenderse José María Lassalle gracias

Voz 7 20:30 gracias a vosotros

Voz 1727 24:44 igual que el Partido Popular podemos también reúne hoy a su dirección nacional para analizar entre otras cosas que hacen con Íñigo Errejón y su intención de presentarse a la Comunidad de Madrid bajo la marca de Manuela Carmena bajo la marca más Madrid Hinault bajo la marca de Podemos lo hemos visto muchas crisis internas en en la formación morada está esta es grave probablemente es la más seria que han tenido hasta ahora

Voz 10 25:12 sí porque además o en fin yo entiendo lo que decía Lasalle sobre la la mayor flexibilidad que busca Errejón seguramente Errejón está bueno es un poco adelantándose a los tiempos en en esa organización porque de la misma manera que antes el proponía ese entendimiento con eso de que tardó en verlo Pablo Iglesias pues seguramente él está viendo que efectivamente el funcionamiento del partido es demasiado doctrinario demasiado cerrado y necesita necesita ser más transversal pero no sé hasta qué punto eso justifica una escisión de este tipo o si no es porque efectivamente la manera de llevar el partido de Pablo Iglesias pues es eso excesivamente autoritaria no

Voz 18 26:03 en a mí en el la el

Voz 10 26:06 siempre el tema de las de las escisiones y las peleas internas en la izquierda es que hace poco leí el libro este de Sánchez Cuenca sobre la la superioridad moral de la izquierda eso me quedo un chiste muy divertido que decía que es un trotskista un partido dos trotskistas un partido y una corriente y tres trotskistas un partido una corriente una escisión bueno pues no

Voz 1727 26:31 explicaba el cava http después de súplica muy

Voz 10 26:33 bien que dogmatismo es creer que de verdad estas defendiendo lo correcto hoy hiló que tiene que ser se vive con una mayor virulencia

Voz 1727 26:43 en la izquierda que la derecha no a la que hemos visto derecha fraccionar sean tres oye sumar en Andalucía para gobernar al día siguiente diese ningún problema

Voz 10 26:51 incluso esa división interna en el PP que la vimos en la convención pero siempre todo el mundo se queda muy quieto

Voz 1727 26:56 evidencian una división interna es evidente en el Partido Popular como en fin todos recordamos lo que ha sido el PSOE Antón Losada la crisis en Podemos

Voz 0199 27:05 bueno yo creo que Errejón no está haciendo nada diferente a lo que han hecho pues se hicieron en su día un millón de votantes en dos mil dieciséis Si en Andalucía pues que trescientos y pico mil casi cuatrocientos mil votantes eso es lo que es a de alguna manera que el el proyecto la marca la idea que representan Podemos está quemando más rápidamente de lo que seguramente todos calco hablamos y que en este momento no está en condiciones de disputarle la el espacio y la hegemonía del espacio de la izquierda al Partido Socialista no hay hace intentó hacer lo que ya hizo Carmena Manuela Carmena hace unos meses que es marcar su propio espacio de intentar poner en el mercado político un proyecto digamos que la abeja marca lastrada yo creo por errores tácticos por un exceso de hiper liderazgo por los ciertas contradicciones que no han sabido resolver y ofrecer pues una plataforma en la que mucha gente que quiere votará Podemos puedan seguir votando a algo parecido a Podemos y mucha gente que ha dejado de votar a Podemos pueda volver a votar al yo creo que se trata de Se trata de sumar que en el propio podemos empiezan a entender

Voz 7 28:18 así porque yo creo que las reacciones desde

Voz 0199 28:20 Podemos han ido matizando a saber

Voz 1727 28:24 por dónde va a Podemos esta mañana porque efectivamente después de una salida lo mismo si el mismo jueves de todos los dirigentes sorprendidos porque esas sendero cinco minutos antes de que Errejón lo hiciera público a lo largo del día salieron muchos dirigentes él salió con esa audio o comunicación por la tarde bueno hoy se reúne la dirección del partido después de veinticuatro horas o casi cuarenta y ocho de relativo silencio público Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 28:53 qué tal buenos días tiene que tener dos cosas una

Voz 1727 28:56 Errejón está dentro o fuera del partido porque él dice yo si me lo piden formalmente me voy el partido dice bueno es que está situado fuera él una dos la segunda gran cuestión en la que afecta a los madrileños presentarán o no candidatura alternativa a la de Errejón a la Comunidad de Madrid

Voz 1450 29:13 sí pues es cierto que vivimos una situación de Quintás en el que Luis Alegre uno de los fundadores de Podemos pedía precisamente ayer en una tribuna que Podemos se presente en Madrid con la siglas más Madrid añadiendo que considera además que Iglesias ha perdido el pulso para leer la calle mientras tú lo mencionabas desde la dirección morada se sigue sin dar ningún paso no se ha puesto en marcha un proceso de primarias para buscar candidato alternativo no se ha exigido a Errejón formalmente la entrega del acta pese a lo dicho por Iglesias inicialmente ahora nadie se atreve a descartar por completo

Voz 1727 29:45 la integración final en la plataforma de lo que estaba diciendo Mariela no sobre textos

Voz 1450 29:49 de hecho escuchar a Ramón Espinar el líder de Podemos Madrid como respondía preguntado por esta posibilidad este fin de semana es que no es el momento

Voz 1787 29:57 lo de hablar de lo que pasa entre bambalinas hagamos lo que hagamos lo va a decidir la gente como siempre los plazos las conversaciones los vamos a resolver pero todavía no ser capaz de decirle tengo esta decisión tomada

Voz 1450 30:08 creo que Espinar dejaba la puerta abierta como ya hiciera de Echenique en los días anteriores desde el sector de Rejón que por cierto Lola mencionaba ese libro de la superioridad moral de la izquierda que tiene prólogo de Íñigo Errejón Fuentes del sector consideran que Iglesias debe replantearse su postura del mismo modo en que mostró generosidad cuando en marzo del pasado año aceptó renunciar os acordáis de la denominación electoral Unidos Podemos respetando los deseos de Izquierda Unida y reelaborar ese ese ese nombre así hablaba Iglesias hace un año cuando IU amenazaba con romper la alianza si sus siglas no se incluían en la futura papeleta

Voz 19 30:46 quién asume el liderazgo de un espacio político tiene que ser géneros los compañeros de

Voz 1727 30:50 la unidad son muy importantes para nosotros

Voz 19 30:52 es lógico que planteen necesitamos visibilidad a mí la cuestión de los nombres me parece secundario si hay que cambiar cosas pues se cambian yo eso no va a ser ningún problema

Voz 1450 31:01 claro desde el sector de Errejón se dice bueno sí sí sí cambiamos Izquierda Unida los compañeros de Izquierda Unida por los compañeros de Madrid como reinterpretó interpretamos esta frase bueno pues en este contexto hoy Pepa podemos celebra la que es su primera ejecutiva desde que estallase la crisis a madres

Voz 1727 31:17 iremos viendo lo que da de sí está luego Mariela

Voz 1450 31:19 hasta luego Zarzalejos yo creo que

Voz 1027 31:21 está no sustancialmente de acuerdo con el análisis que que hace Antón sin quererlo

Voz 1727 31:29 la de precedente y Lola por encima

Voz 1027 31:34 lo que lo que me parece que también debemos es enfocar este asunto sobre Manuela Carmena es decir si Manuela Carmena no le abre los brazos a Iñigo Rejón Íñigo Errejón difícilmente hubiese dado este paso es decir Manuela Carmena necesita

Voz 20 31:56 e Íñigo Errejón como Iñigo

Voz 1027 31:58 Tejón necesita Manuela Carmena estos son esto es una cosa de dos punto primero

Voz 21 32:05 punto segundo

Voz 1027 32:07 qué poca perspicacia por parte de la dirección de Podemos por qué porque esta crisis debía venir de largo en noviembre en noviembre tan próximo en el tiempo como en noviembre seis concejales de Podemos plantan al partido no se incluyen en sus primarias ir dicen que ya es van que ellos van con Carmena segundo no sea analizado creo que habría que hacerlo que las enormes dificultades que gente de Podemos cargos de Podemos han puesto a Carmena en su gestión en dos áreas fundamentalmente en el de Hacienda de la cultura si finalmente hay un detonante que yo creo que es muy importante que ha subrayado es decir Andalucía no sólo por que emerge Vox sino porque que se hunde Adelante Andalucía pierde trescientos mil votos si vuelve a reiterarse que la fórmula Unidos Podemos Izquierda Unida Podemos le ocurre lo mismo que en las generales de dos mil dieciséis es que se unen no suman sino que restan

Voz 1727 33:23 entonces Íñigo Errejón con todo este tipo

Voz 1027 33:25 poco digamos de de circunstancias de en este contexto es cuando decide dar el paso

Voz 1727 33:31 pero reciba el paso porque Caixa

Voz 1027 33:34 sobre la red de Carmena Carmena la que el que el que le acoge yo creo que es este es el punto clave de la crisis

Voz 1727 33:43 somo una voz a esta mesa que es la de Luis Alegre Luis buenos días

Voz 5 33:48 buenos días Pepa gracias por la paciencia que esta

Voz 1727 33:51 mañana tan llena de noticias Luis Alegre ya saben ustedes es analista de este programa tertuliano los miércoles pero fue fundador de Podemos y además estos días estaban boca a todo el mundo porque todo el mundo daba por supuesto que quiénes en algún momento en estado próximos a Errejón en algún momento su vida pública pues iban a volver a la primera línea de la política él salía a decir no a volver a primera línea de la política pero sí quiero dar mi opinión sobre lo que está pasando y queremos aprovechar esta doble circunstancial Luis qué está pasando

Voz 1963 34:22 y bueno pues no al principio comentaba es que se trata de una tira tratados la crisis

Voz 5 34:31 es grave que se a exigir a ceder ayer por ejemplo en Barcelona anunció que bueno que a varias de esta semana participar directamente en las primarias de Barcelona en común de la plataforma más más amplia con con una muy clara con absoluta normalidad si es que deje de decir que el podemos que vamos no nos reconocemos en apego a las a y lanzó la parada todo por encima de las posibilidades de cambiar las cosas y eso no tiene nada que ver con el con el Podemos que yo creo que debería no se ha vivido con con naturalidad como una como una estrategia Patricia la posibilidad de presentar una plataforma más amplia de la que podemos ser una parte importante pero no pero no la única capaz de congregar una unidad mayor que la de la Comunidad de varios partidos de varias las ganas unidad que hace falta es una comunidad una ciudad en la que mira os parece me parece obvio que la inmensa mayoría no madrileños madrileñas Gobierno apoyado por poco

Voz 1727 35:36 por eso lo que hace

Voz 5 35:38 en espacios lo suficientemente amplio bloque único que de progreso ocupado capaz de rendir a mucha gente que vengan algunos repartidor pero que no deje fuera a la gente tiene que no se escriben directamente

Voz 1727 35:51 Luis Luis eso es lo que ha explicado Errejón a lo largo del fin de semana en las dos entrevistas que ha dado desde el inicio de la crisis una en esta casa en Hora veinticinco y otra en La Sexta lo ha explicado así en los términos en los que tú lo estás contando pero pero no puedes obviar que hay una crisis porque podemos reaccionó el día en que se supo la noticia de una manera muy dura y muy diferente no diciéndonos sentimos engañados no nos explicamos por qué Carmena Íñigo han hecho esto a nuestras espaldas nos lo han dicho cinco minutos antes de hacerlo público eso es lo que ocurrió el jueves

Voz 1963 36:27 ahí la crisis y hay una crisis una crisis

Voz 5 36:30 es totalmente innegable pero esto ponerle porque ese dramático en ninguno de los escenarios yo creo lo razonable sería pues que que que podemos recapacitar

Voz 1963 36:39 y a era lo que lo que

Voz 5 36:41 corres conversan es más profundo que es inglesa siempre que se pueda transferir siempre que se pueda ampliar los vamos a quedar atrás no vamos a quedar menos para pegarnos las pero si finalmente decidiera presentar candidaturas lo que comentaba la tertulia tampoco es tan grave porque porque efectivamente hay hay hay un electorado que puede poder respaldar esta posición más más identitarias lo sé una cosa es que el pie no necesariamente extras vueltas lo que perfectamente puede escapar lo ha demostrado la derecha al volver vosotros a ver hecho en Andalucía es más complicada porque las circunscripciones provinciales así Madrid claro tanto la Comunidad como la Ayuntamiento dentro mente no corren ese riesgo de estación recorremos ahora mismo el bloque de progresos no gobierna la Comunidad de Madrid porque Izquierda Unida que se presenta en solitario se quedó muy pocas veces muy pocas el cinco por siempre yo creo que esto ocurriría ponemos que incluso si presentaran por por separado condiciones de superar la barrera del cinco por ciento de tal forma que nos encontraríamos con el que nos hemos encontrado efectivamente ése podría se podría sumar

Voz 22 37:54 compañero que hoy no estas de tertuliano que hoy estas de todas las maneras de casi el micrófono lo suelte si me permites si me permites Pepa

Voz 1027 38:05 eh Luis yo he estado viendo vamos es desempolvado la tu carta del diecisiete sobre la situación de Podemos lo que ahí decía si decías cosas muy serias y muy fuertes los acontecimientos creo que te han dado la razón

Voz 21 38:26 desgraciadamente sí pero

Voz 1027 38:28 sí para que no te vuelvan a dar la razón para que los una un diagnóstico negativo que no se vuelva a producir tendrían que ir por el camino que tú estás marcando pero sí en este momento yo creo que hay una candidatura que se opone a la de Errejón creo que las dificultades van a ser muy serias para para Podemos estoy casi seguro porque creo que el comportamiento de la izquierda electoral es muy distinto al de la derecha o sea que tú

Voz 1727 38:59 es que penalizar creo que penaliza harías tres que creo que sí creo lo reaparece que tú compartes el sean me no

Voz 23 39:05 esto yo creo que en la misma de la misma forma que que las divisiones efectivamente en el seno de la izquierda suelen ser mucho más virulentas y se vive en con con la pasión más extrema en el electorado también se castigan de una manera más más importante yo estaba escuchando la entrevista

Voz 10 39:25 el invitado claro el problema

Voz 23 39:30 pues esta recuerdo incluso creo que mucha gente en Podemos puede estar de acuerdo en que es mejor ampliar el buscar un espacio más más amplio y más transversal pero problemas como se ha hecho es que estoy buenas formas en fin no se puede avisar a tu organización cinco minutos antes de que de que nada menos que a montar una plataforma para presentarte en la

Voz 10 39:50 unidad de Madrid en el muy leal tampoco eh

Voz 1963 39:56 bueno es verdad que bueno como decía como decía Pepa yo no estoy en Primera

Voz 1727 40:00 tengo intención de estar vamos

Voz 5 40:02 el rotunda le impidió que no lo que no lo tiene ni lo digo porque

Voz 1450 40:06 pero lamento el funcionamiento interno democrático incluye esto lo digo porque el funcionamiento interno democrático de siempre

Voz 10 40:15 pues ha alardeado podemos también incluye este tipo de forma si al final lo que lo que ocurre es que los personalismos acaban siendo mucho más fuertes

Voz 1727 40:25 de lo que se pregona no Mengele damos la ocasión a Luis que responda lo despedimos adelante

Voz 5 40:30 desde luego se interpreta en clave de partidos tradicionales pues pues es posible que interpretado los enclaves desde la constitución de las zonas más amplias con las que pueda ganar yo creo que todo lo ve como una cosa como una cosa razonable que si se va a apoyar la candidatura de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid es la buena noticia que se presente una propuesta conjunta para comunidad para para Ayuntamiento coherente de que no es que esté montando un partido distinto no es que yo estoy yendo otro partido donde estaba donde estaba en el intento de crear una plataforma amplia capaz de reunir a toda esa mayoría social de progreso que existen que hace falta transformar falta agregar políticamente para conseguir efectivamente una mayoría que ellos exclusivamente estando siglas ocupando no

Voz 1727 41:23 Luis Luis Alegre el miércoles te esperamos aquí con lo que haya evolucionado una situación que al ritmo que va la cosa en España cualquiera sabe

Voz 24 41:33 un abrazo fuerte abrazo

Voz 8 44:54 pues sí Miguel Urban de

Voz 1727 44:56 el sector anticapitalista aceptó a la primera buenos días Miguel Urban

Voz 5 45:01 hola qué tal Pepa

Voz 1727 45:03 de Podemos a la Comunidad de Madrid en este momento

Voz 1963 45:08 bueno yo creo que en este momento depende viendo los acontecimientos pues yo creo que lo importante ahora mismo no es tanto quién es el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid sino sobre todo que proyecto presentamos a la Comunidad de Madrid no nosotros siempre lo hemos dicho siempre hemos dicho que esto no era una cuestión de nombres de Íñigo ni de Manuela Carmena sino que era una cuestión de programas de proyectos yo creo que eso es lo que deberíamos de de debatir sobre todo no sólo para recuperar una ilusión sino sobre todo para recuperar un proyecto que se puede oponer a la mafia del Partido Popular que hago hombres no en la Comunidad de Madrid durante tanto tiempo te lo diría durante demasiado tiempo como se sí

Voz 1727 45:51 de de esta crisis sin que nadie pierda como se sale de aquí sin que nadie pierda quiero decir los argumentos la posición política tienen que proponer un candidato distinto Errejón desde el partido

Voz 1963 46:04 bueno de arte decía osada para mí hay una cuestión previa a poner nombres encima de la mesa y de hecho he una de las críticas que haría yo más duro hasta a la propuesta presentada por Errejón ni por Manuela es que es una cuestión exclusivamente en hombres a mí me gustaría poder debatir sobre temas centrales tanto para el Ayuntamiento como para la Comunidad Madrid me gustaría debatir si la operación Chamartín es una buena operación para los vecinos y vecinas de de Madrid alguno desde anticapitalistas hemos defendido que no que no lo es tamos o yo creo que si pensamos instamos la mirada hacia atrás sin miramos un poco lo que fue Ahora Madrid Ahora Madrid no era un nombre que no era una suma de siglas sino era un proceso un proceso de participación era un proceso de impugnación de lo que había sido el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid es un proyecto Un programa que fue hecha de forma colectiva sobre todo a era un pulso entre que impugnó a Ike favorecía al autor de lo que se vio ganador no yo creo que el gran problema es no haber cumplido programa el gran problema es saber no haber desarrollado un proceso de participación dentro de Ahora Madrid sea yo creo que no tenemos problemas anteriores a lo que estamos viendo ahora hay espero esto ser un toque de atención para que podamos secundarla

Voz 1727 47:29 Antón Losada

Voz 0199 47:31 bueno dices que es un problema sólo de nombre pero me da la sensación de que no de que es algo más que en el movimiento de Carme y al movimiento de Rejón hay una divergencia estratégica importantes sobre todo sobre cómo debe concebirse los espacios de relación entre las diferentes

Voz 30 47:46 fuerzas de la de la izquierda

Voz 1963 47:52 bueno pues yo lo decía antes en tonos aclaro que es evidente que es un problema más que nombres el problema es que yo creo que se ha presentado sobre todo por parte de Íñigo Manuela como si esto fuera una cuestión exclusivamente he de nombres no entonces no se han puesto propuestas encima de la mesa y nos han puesto mecanismos de participación democrática no derechos se aludía al inicio de Podemos y derechos escogió yo creo que en una forma claramente intencionada el aniversario del nacimiento de Podemos bueno esto es las antípodas de cómo nació Podemos que era un instrumento de participación era un instrumento que él hacía preguntándose si los acordamos que decía que quería preguntar que quería ver si tenía un apoyo popular para construir una herramienta que no sólo ganar elecciones yo no se transformara en la ciudad todo eso parece ser que ahora se reduce simplemente a una serie de nombres no que la democracia interna se reduce a un problema de nombres yo me rebelo contra eso de hecho nosotros y nosotros nos hemos rebelado contra eso creemos que hay fórmulas que no no funcionan yo creo que esta serie

Voz 5 48:59 la fórmula que no sólo estaría tendría

Voz 1963 49:01 diferencias en lo político en lo programático sino que creo que no funcionarias entiendo que también la fórmula que hasta ahora hemos tenido Unidos Podemos la formulado o no ha funcionado todo lo bien que debería hacernos unos debería de replantearnos la posibilidad de iniciar propuestas diferentes desde desviado desde la fraternidad desde la discusión pero sobre todo de la participación por abajo más allá de lo que se puede decidir en un cuarto

Voz 1727 49:29 Miguel Urban pues muchas gracias buenos días

Voz 1963 49:33 muchas gracias Pepa está luego Rafa no

Voz 1727 49:35 Mayoral buenos días

Voz 5 49:37 no iba no aprueba como está secretario de relación con la SER

Voz 1727 49:39 ya civil y movimientos sociales que va a pasar en Madrid va a presentar Podemos un candidato alternativo a Errejón

Voz 5 49:47 es que se presenta con Carmena bueno podamos tendrá que presentar un candidato o candidata eso sí que podemos a ahora mismo hay otro partido que se quiere presentar a las elecciones autonómicas respetamos la apertura de un nuevo camino político por parte de parte de Íñigo en ese partido quedaba montado con con Carmena pero podemos es una fuerza política que va a estar en todas las instituciones autonómicas como estuvo las elecciones anteriores y eso además es una cuestión de lealtad al conjunto de los inscritos que estar en Podemos que definir aunque así fuese otra cuestión otra cuestión respetable que una persona pueda tomar una decisión personal y además hacerlo el día en el quinto aniversario de Podemos en un mensaje que desgraciadamente pues lo que ha generado el desconcierto que parece que hay un planteamiento político que desgraciadamente no se ha dicho abiertamente ellos que bueno pues sección a lo mejor piensa que hay que superar podemos ir a otra a otro modelo político pero eso no se ha discutido muchas veces se ha hablado de la necesidad de escuchar

Voz 1727 50:49 claro aunque sí

Voz 5 50:52 es una propuesta política de este calado pues a lo mejor hubiera sido interesante poder escuchar cuál es la opinión de todos aquellos que han sido elegidos en la lista para ir como Podemos en la Comunidad de Madrid saber qué opinan los órganos de dirección de Madrid saber qué opina la gente que ha hecho participe que ha hecho posible que este proyecto político salga adelante porque más allá de los que nos toca hacer de portavoces en los medios de comunicación y ponerla que ahora hay muchos miles de personas que han hecho posible que este proyecto sea

Voz 0930 51:18 en adelante y hay que respetarlas y respetarlas

Voz 5 51:20 ser capaces de empujar adelante un proceso político que ponga en el centro los intereses de la mayoría social

Voz 1727 51:26 después de esa descripción de lo ocurrido tengo un minuto de Rafa Mayoral

Voz 5 51:29 no me van abrir expediente

Voz 1727 51:32 a Errejón van a tomar alguna medida desde la dirección del partido puesto que ustedes lo sitúan fuera y creando un partido nuevo

Voz 5 51:39 pero es que esto no es una cuestión administrativa esto es una cuestión política es una cuestión de responsabilidad y cuando alguien toma una decisión política tiene que asumir la responsabilidad sus consecuencias superar de esa forma y tomarlo así que tendrá que venir a Sirte cuáles son las consecuencias de sus actos porque ya todos somos muy mayorcitos entonces si alguien se iba a preguntar por un partido ya se va a presentar por otro pues es quien tiene que explicar por qué quiere permanecer en el en el anterior cuando no ha contado con nadie para lanzar el seguir diatriba política la pregunta no es qué va a hacer podemos la pregunta es qué va a hacer una persona que ha fundado un nuevo partido político sin contar con nadie

Voz 1727 52:17 ya pero podemos también tiene la iniciativa no tiene una dirección política son parido partido con estructura van a tomar alguna decisión respecto lo no