Hoy por Hoy (21/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0228 00:07 representantes de distintas organizaciones del taxi están reunidos a esta hora con el presidente de la Comunidad de Madrid al mismo tiempo que los profesionales del sector secundan una huelga en la capital antes del inicio de la reunión hemos hablado en la sede con Julio Sanz de la Federación Profesional del Taxi

Voz 3 00:23 la violencia simplemente exigiendo a las administraciones que cumplan que para eso me pagamos valoraremos convenientemente lo que tuvimos ofrece pero tenemos mucha desconfianza porque el sector del sistema físicamente engañado desde hace mucho tiempo

Voz 0228 00:37 si no hay solución antes la huelga va a coincidir con la feria de turismo con Fitur Antonio Martín buenos días unos Díaz Vega empieza el miércoles y se celebra en el recinto de Ifema que está al noreste de Madrid allí ya a esta hora centenares de taxis concentrados hasta allí nos vamos Enrique García adelante

Voz 0115 00:53 son cientos de taxistas alrededor de mil según las asociaciones están parados en la calzada en fila india los alrededores de Ifema la mayoría de taxistas están fuera de sus vehículos están grupos charlando en ocasiones lanzan gritos cuando los coches particulares que pasan por aquí les pitan y les dan ánimos bueno ambiente tranquilo el colectivo deja todo incluido la posibilidad de parar la huelga en manos del presidente de la Comunidad de Madrid reunida esta obra como decíais con representantes del sector allí frente a la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol se trasladará esta protesta al medio día a las doce

Voz 0228 01:22 si esto en Madrid en Barcelona también protestan ahora mismo los taxistas ante la Conselleria de Economía y en este caso el de la Ciudad Condal los conductores de Gabi Fay también están bloqueando parte de la Diagonal en estos momentos para denunciar las agresiones que han sufrido más cosas acabamos de hablar en Hoy por hoy con Rafa Mayoral miembro de la dirección de Podemos quién insiste en que la formación morada va a estar representada en las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid y que Íñigo Errejón se no será su representante

Voz 4 01:47 algunos tendrá que presentar un candidato o candidata eso sí que es evidente es decir podemos bastar ahora mismo hay otro partido que se quiere presentar al hacer elecciones autonómicas respetamos la apertura de un nuevo camino político por parte de Íñigo en ese partido quedaba montado con con Carmena pero podemos es una fuerza política que va a estar en todas las instituciones autonómicas como estuvo las elecciones anteriores

Voz 0228 02:08 Theresa May debe presentar hoy en Londres su plan alternativo al acuerdo para el Brexit que rechazó la pasada semana al Parlamento británico los ministros de Exteriores de la Unión Europea están reunidos en Bruselas ya al llegar allí Josep Borrell ha dado por hecho que me iba a tener que hacer una propuesta muy distinta a lo ya acordado con la Unión corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 02:25 no dice el ministro español que el acuerdo negociado estos meses esté muerto pero sí da por hecho que lo que recibirán del Reino Unido será una alternativa completa a lo que hoy está sobre la misa yo creo que secuela Javier porque fue rechazado declaraciones del ministro español que como el resto espera con voluntad de seguir no

Voz 0563 03:07 vamos a la Puerta del Sol a la sede del Gobierno regional donde ya se está celebrando esa reunión entre los representantes del sector del taxi en Madrid y el presidente Ángel Garrido que tiene previsto presentarles una propuesta para regular de forma exprés los súbete TC Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:22 qué te buenos días ha comenzado con retraso esta reunión estaban convocadas cuatro organizaciones de taxistas pero se han presentado más de las esperadas y por eso aquí en Sol están evaluando cómo afrontar esta negociación a dos bandas con el presidente Ángel Garrido y su consejera de Transportes según nuestro emiten desde el Gobierno madrileño Ángel Garrido viene dispuesto a resolver este conflicto pero sin obviar la dejación de funciones del Ministerio de Fomento a quién culpa de haber generado este caos el compromiso de la Comunidad de Madrid es tener listo esa reforma exprés en un plazo máximo de dos meses ahora mismo un cinturón de vallas y dos furgones de la Policía Nacional protegen el kilómetro cero aquí la puerta el sol que luce en completa calma

Voz 0563 03:59 las cosas el Ayuntamiento de Madrid gastó en inversiones en dos mil dieciocho seiscientos cuarenta y cuatro millones de euros un cincuenta y siete por ciento más que en dos mil diecisiete un ciento cuarenta y uno por ciento más que en dos mil catorce el último año de gestión del Partido Popular de esos seiscientos cuarenta y cuatro millones algo más de trescientos cincuenta y cinco fueron en inversiones reales para crear y reformar infraestructuras los doscientos ochenta y ocho restantes fueron transferencias de capital el dinero que el Ayuntamiento aporta entidades e instituciones para que hagan sus inversiones son datos que Ahora Madrid va a presentar esta mañana en comisión Jorge García Castaño es el delegado de Economía y Hacienda

Voz 5 04:34 la inversión básicamente Se se concentra en en en renovación de zonas verdes en arreglo de vías públicas en las calles de la ciudad en construcción de nuevos equipamientos de proximidad además de la renovación de la flota de la empresa municipal de transportes

Voz 6 04:47 tenemos seis grados ahora mismo en el centro de la capital sol viento especialmente fuerte en la sierra donde también se esperan nevadas las máximas hoy se van a quedar en torno a los diez

Voz 8 06:59 este país está mirando a otro lado en espera

Voz 1995 07:02 un problema se solucione por sí mismo donde tendrán que pongamos el futuro para que no les molesten miren en un rato les vamos a contar una historia lo haremos con todo lujo de detalle les contaremos el ejemplo de la principal competencia de los taxis de Jean

Voz 5 07:17 Huber

Voz 1995 07:18 les explicaremos como Uber llegó ser la compañía de transportes más valorada del planeta sin tener ni un solo coche a su nombre ni un solo conductor en nómina no creo yo hacerles es pues les de el futuro pero la historia va a acabar mal

Voz 10 13:19 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1995 13:23 la Liga harina que frío dada sino eh en China o tengo las manos congeladas bueno ya estoy aquí en el estudio de la Cadena SER como todos los lunes no perdemos nuestra buena costumbre de empezar este programa

Voz 1728 13:36 dudando a Pepe Navarro que por aquello de la huelga o del paro

Voz 1995 13:42 el chóped de al de quien se ha traído a la cueva todavía un acuerdo portátil que lleva hoteles interponer un acuerdo pleno buenos días Pepe hola buenos días fui además especialmente y me alegro de es aquí porque vamos a hablar de de la tele Aquila a poner mucho pero tienes tele de vez en cuando seis siempre van consumiendo si es televisión como lo hacías antes has cambiado tus hábitos no veo mucho la televisión alguna vez has visto mucho la televisión

Voz 1728 14:20 lo que es una cuestión de tiempo eh ya una cuestión de tiempo

Voz 1995 14:23 está tú te vas a engatusar no ha hecho más televisión que que he visto será verdad ese seguro es has estado más horas haciendo nada bueno que cuando sea de televisión no estás no eres un un turno normal seis horas estás trabajando veinticuatro sobre veinticuatro horas es imposible parar por lo tanto seguro que he hecho más Televisión de la que he visto vamos a ver de de dirección porque ya sabes perfectamente que este fin de semana ayer conocimos una noticia triste muy triste relacionada con un medio que Grecia haya mostró mucha luz muchísima luz la muerte de de los ricos nos ha dejado impactados himno está conectado con a través de la nostalgia con toda una generación de españoles que soñábamos con un país distinto a aquel programa uno de los programas que hizo lo lo unos nos demostró que se podía pensar de forma distinta hablamos en España

Voz 20 15:18 a que Iñaki había empezado Iñaki Gabilondo había empezado la década como director de los Servicios Informativos de RTVE y mientras la expectación nacional sigue concentrada en el palacio de la Carrera de San Jerónimo de Madrid sigan recibía

Voz 1995 15:30 dos en un tiempo en la que un asturiano absolutamente rompedor era número uno de Los cuarenta Principales que aún aún podía anunciarse tabaco en la televisión aún pueden vídeo

Voz 21 15:45 se cosas en exclusiva

Voz 1658 15:49 como el sabor de camino

Voz 1995 15:51 porque hubo un tiempo en el que los programas infantiles trataban a los niños como adultos

Voz 10 15:59 y madera

Voz 1995 16:04 bueno ya lo Rico escritora periodista guionista directora de uno de los programas más recordados de nuestra televisión decía este fin de semana a los ochenta y cuatro años después de hacer historia logrando crear Vanguardia en una televisión que aún resultaba primitiva generalmente Pepe tú no estabas ahí gusta pues el habla de cristales

Voz 1728 16:24 yo todavía no me coincidió justamente cuando me fui a vivir Estados Unidos años veinticuatro yo me fui a Estados Unidos es cuando empieza pero hay hay un detalle yo recuerdo que alguien que trabajaban no no logro recordar quién era me dijo hoy empezamos un nuevo míralo porque merece la pena Ibiza ese primer programa ya mí francamente me sorprendió y además de ese primer programa recuerdo que estaba Objetivo Birmania entonces yo tenía que empezar el programa en Estados Unidos el a principios de enero me interesa música para intentar que fuese la sintonía de mi programa en Estados Unidos y quiere ahí de ese perdón precisamente de la bola de cristal de Lolo Rico

Voz 1995 17:01 a María Dolores Rico Oliver una pionera de la televisión de nuestro país en los ochenta la programación de la tele pública sábados por la mañana que no quería ser ajuar tu querías Jerte en casa viendo la bola de cristal entonces fue percibida como un fenómeno Hinault se sí y ahí la memoria Nos juega una mala pasada no sé si realmente era tal fenómeno que lo hemos instalado ya en un sitio de nuestra memoria asociado a la emoción y un tiempo que irremediablemente tú ahora mejor porque todos éramos más jóvenes no sé si revisamos ahora seguiría estando ahí

Voz 1728 17:32 hombre hay que darle el mérito pero sí es cierto que lo recuerdo se clavan siempre en una época determinada que tiene que ver con en ese momento que tienes más espacio para para desarrollar todos tus emociones la adolescencia la primera juventud la infame pero sí es cierto que era un programa dedicado no solo a los niños yo diría que no a los niños sino al concepto de joven en general joven que se iniciaba en la vida no eh yo tengo una especie también es curioso como el niño acepta ese tipo de de mensaje cuando yo empecé la las mañanas en Televisión Española con el día por delante eh he estado con nosotros la cubana ahí dentro de la cubana estaban Corbacho la cubana la la cubana era un grupo teatral no era hablar hasta que se llamaba La Cubana exacto no no una señora estaba estaba Corbacho yo no recuerdo eh eh yo recuerdo una época hablaba seguidos Ares recordaba todo lo que decían era de los ochenta y bueno el caso es que uno de los actores que habrá es una de las Santi Millán Santi dirían exacto santería nación personas así que era Chus entonces era era adulto pero que los niños recibían como propio Lol Reyes lo lo llenaban a cartas yo creo que que lo lo consiguió esa magia de de un mundo cuasi adulto ser aceptado por por los niños no se presentaba Lolo su propio programa

Voz 0985 18:59 pero la bola de cristal

Voz 22 19:04 empezamos hoy un nuevo programa os recomiendo que

Voz 23 19:07 no lo viéseis yo porque no pudo evitarlo

Voz 24 19:09 a su pudiera no vendría en ningún sábado esto va a ser

Voz 1995 19:14 vamos a hablar con alguien que ya estaba allí con alguien que compartía con Lolo esa inquietud de transformar el mundo probablemente a mejor como Sara Pablo Carbonell buenos días

Voz 1658 19:25 buenos días festivos encontrado en Gran Vía

Voz 1995 19:28 Pablo es tan buena persona que pensaba que le iba a entrevistar en la calle ya he dicho bueno vale

Voz 1658 19:35 es que hace mucho tiempo que no venía por la Gran Vía y cuando he visto tanta ya que las aceras se han ampliado y no hay obras tan bonita que digo mira Antonio quiere hacer el programa desde aquí

Voz 1995 19:47 vale como recuerdas de nuestra nostalgia Nos mueve el tú estuviste y cómo recuerdas los tiempos de la bola de cristal

Voz 1658 19:55 bueno Eran tiempos muy divertidos los jóvenes éramos multitud teníamos la calle tomada hoy lo lo pues abrió las puertas del ente televisivo que era una cosa abstracta a lo que estaba sucediendo en la calle mira curiosamente Pedro Reyes y yo estábamos haciendo teatro en la calle y nos abrió las las puertas de la televisión que para mí entonces era una fotografía en mi libro de texto yo miraba en la fascinación que yo tenía con la televisión era abrumadora había una foto en libro de texto que se veía el edificio televisión in tipo saliendo yo decía pero siempre le da la espalda al inquietan lleno de magia Lolo Rico hizo que Pedro Reyes y yo que éramos dos pardillos de Huelva y de Cádiz viviéramos a Madrid entráramos en la puertas de sé si ese sitio mágico claro a Lolo Rico le estoy muy agradecido

Voz 25 20:56 sí bueno a parte de eso pues yo real

Voz 1995 20:59 esa idea de siempre hemos pensado que durante un tiempo era posible si realmente libertad tenían demente libertad creativa para hacer lo que diera la gana

Voz 1658 21:10 es muy curioso porque nosotros lo decía que no nos aprendíamos sus guiones en sí otros creo que lo mejor vamos pero bueno era muy sorprendente porque a lo mejor derepente una cosa que era una entrevista acabamos garrotazos con con Alaska que era ya una diva y nosotros la tratábamos el bueno como una una más

Voz 1728 21:30 sí sí perdona PP no iba a decir que no termina iba a decir algo sobre lo que comentarte ante sobre la televisión esto ya no será fíjate si son los dos se interrumpen disculpas a la actitud es decir es esta cosas ante él que termines

Voz 1658 21:48 pues pues eso de teníamos mucha libertad nosotros en La Puebla de cristal para cambiar los guiones fíjate siendo unos pardillos pero es que nosotros entramos Si bueno entramos haciendo los hasta de del emperador eso que fabricaban un traje con oro entonces yo pregunté oye podemos improvisar no entonces el realizador el realizador dijo este tío que dice no entonces de repente necesitaron un negro estamos hablando del año ochenta y tres y no había un negro en España actor entonces dijeron oye que no llamamos a esos dos que dice que improvisan y le damos el papel de viernes en Robinson Crusoe entonces los vistieron a los dos de viernes dijeron hay tres el plato improvisado y a partir de ese día fíjate cómo fue el casting a partir de ese día Lolo Rico el despacho no dijo estáis incorporados a la bola muchísimas gracias era lo que necesitábamos dos tíos como

Voz 1728 22:43 sí

Voz 1995 22:45 curioso curioso no parece que los tiempos ahora mismo cobran en ese en ese sentido Pepe que querías preguntar

Voz 1728 22:50 no estaba comentando que tenía razón Pablo yo creo que hay una generación que no hemos vivido de espaldas a la televisión porque la televisión no cubrían nuestras expectativas ni creativas de informativas y formativas yo yo tengo que decir que yo la descubrí haciéndola anteriormente no me he fijado posiblemente me fijaba más en la televisión americana porque era mucho más creativa no y Lolo Rico fue posiblemente una de las primeras que empezó a hacer algo digamos inusual que era crear permanentemente eso eso se agradece y es lo que crea después afición hacia hacia una vocación hacia una profesión que ves que hay algo creativo que te atrae yo he estado en Estados Unidos cuando vivía allí pues vivía con una persona y tenía dos hijos pequeños una de ellas que tenía siete años sesenta ante la televisión y tomaba notas y las otras eran las frases que decían los los a los actores los frases que se cierren las series y después se construía su propio guión es decir que era un estímulo para la creatividad

Voz 1995 23:54 no tomara notas de lo que decía Pablo porque en este programa Palot hacías muchas cosas cantabas actuabas en alguna ocasión también fuste entrevistado por la propia lo rico en calidad de figura musical de de la movida porque lo eras es curioso porque en tu respuesta ya entonces queda resumida buena parte de tu filosofía escucha T

Voz 26 24:14 si quieres triunfar por nada no tengas escrúpulos no tengas vergüenza no te preocupes encantada tú preocupante en expresarte pero poco los profetas te demasiado porque si te expresas demasiado vas a hablar de Ci hablarás de Tous cosas cosas no interesan a la gente ni mucho menos a las compañías discográficas a gente de las compañías discográficas les interesan los hits paraísos Paraíso y fabrican con pum pum ya tú qué dices cualquier tontería

Voz 25 24:42 bueno aparte

Voz 1658 24:45 pues claro que me tomo mira en esa entrevista yo lo llevo una camiseta que me encanta que me lo he visto y camiseta de pop tan provocador del pop también tarta de tarta pero bueno provocador del pop

Voz 1728 25:01 aquel que ibas vestido de verde no yo ya tenía claro que iba a ser

Voz 1658 25:03 provocador y

Voz 1995 25:07 en fin que es que tenía razón es que tenía toda la razón

Voz 1658 25:10 ya estaba Betis vaticinando lo que nos vendría con el reggaetón no mira lo lo lo había visto una avanzada en cuanto a libertad ayer estuve hablando con Massiel que se está escuchando este programa ahora mismo te mandamos un beso enorme

Voz 1995 25:27 Massiel estás invita invita íntimas más

Voz 1658 25:29 por cierto tu disco de canciones de es espectacular que manera de afinar es espectacular qué fuerza tiene seis Maciel yo me la teniendo yo me lo

Voz 1728 25:39 dentro de los alrededores de la cueva a Massiel si rodea alrededor del acuerdo bueno pues eh

Voz 1658 25:46 Massiel me contó que desde el año setenta y siete hasta ochenta y dos que es cuando creo que ganaba González lo que se llama la transición Lolo Rico organizaba reuniones a escote a todo el mundo se traía a sus cosas o pagaba una parte fiestas en su casa para porque estaba convencida de que la gente de la cultura te diré conocerse toda porque era la gente que va a promover un cambio social importante la gente de la cultura pasión estaban esas reuniones esto lo hacía Lolo ya antes de bueno supongo está haciendo La cometa blanca trabajando con una mujer que no conocí una lástima y nunca hablé con lo de ella Gloria Fuertes

Voz 1995 26:25 bueno algunos pilares de la cultura de este país en los que probablemente no hemos puesto todavía en en el sitio que les corresponde en muchos conocimos la música muchos conocidos a conocimos a los Toreros Muertos conocimos la música a través de de la ola tú estabas allí

Voz 5 26:42 oye y lugar de no salir tras viaria y dos muertos en lugar del desconcierto vamos un concierto

Voz 1995 26:52 imaginar El tonto que vienes de un lugar tranquilo cálido tropical Suecia que un grupo se presenta un sábado por la mañana se llama Los Toreros Muertos año dos mil diecinueve con ese nombre Los Toreros Muertos que parece un halago a Vox que tú ves que podrían actuar ahora podían salir con normalidad

Voz 1728 27:11 yo probablemente no pero en la misma manera mi infancia marcado por otros fue de Pippi Calzaslargas que tú muchas mesa comentado todo hemos comentado gama de una niña tan una niña que vive que vive sola con un caballo y un mono que tiene un cofre lleno de oro su única misión la vida es tomar tocar las narices a la policía esta serie no se podría hacerlo

Voz 1658 27:34 bueno bueno no no se podría hacer pero bueno entonces y como dice Alba Rico que es hijo de que le mandamos nuestras condolencias hija hijo de Lolo pues hubo un tiempo en el que libertad de expresión no se cuestionaba Emma ni se sabe lo que uno decía la gente decía lo que

Voz 25 27:51 que le daba la gana y ahí quedaba nadie nadie

Voz 1658 27:57 se preocupaba de calificar lo que te habías dicho se comunican Ole hoy

Voz 1728 28:04 la cosa interesante lo rico y es la estética de esos muñecos cuando sea tu programa infantil cuenta que siempre el bueno y el malo están muy definidos por Jesús por sus rasgos característicos no hay sin embargo en en esos personajes de Lolo Rico no había buen buenos ni malos había rostros que de esa perversidad que no a situaciones maniquea yo creo que es una de las grandes aportaciones de de de Lolo en en las cuestiones estéticas sí no no no hace un planteamiento maniqueo como se suele hacer Osés solía hacer ese suele hacer creo de los de los dibujos animados o de los programas que tienen contenido infantil

Voz 1995 28:43 ya yo que me como mucho dibujo animado puede decir

Voz 1728 28:45 que el que hay que hay de todo

Voz 1995 28:48 José Couso con de otros dibujos que son maravillosos absolutamente transgresores divertidos mucho más inteligentes de lo que pensamos que hay un amplio abanico de que de aquella época posiblemente no tanto en Inés no existía desde creo

Voz 1728 29:05 el ese dibujos animados

Voz 1995 29:08 e iconoclasta Vaz das fatal Pepe se hostiles una edad eh

Voz 1658 29:14 abundando en lo que tú has dicho después si no te importa la bruja avería es un personaje absolutamente demencial es un personaje al que Lolo le da una dignidad se devolverla las cosas se dice de el deterioro urbanístico viva yo que se viva el mal viva el capital lo dice una persona absolutamente demente porque podía ser perversa pero no es una persona que que se dedica a hacer una maldades absurdas

Voz 1995 29:43 no Pablo en mi casa es conocido como el padre de Mafalda seto Pablo Carbonell cantante el estrés muertos es conocido en mi casa como el padre de Mafalda que aparece en una serie maravillosas llama Cluj Houdini el propio Pablo está presentando una película que acaba de producir RTV que se llama La gran aventura de

Voz 11 30:02 bueno vamos a hablar un poco bueno jugando en esa película

Voz 1728 30:10 una nueva nuevo temario canción cuando podemos utilizar adjetivos de los toreros

Voz 10 30:19 en

Voz 1728 30:23 que no es raro pensar Pablo Carbonell que hay esperanza

Voz 1658 30:27 también para nosotros bien algunos

Voz 1995 30:29 bueno pero hay que seguir trabajando si efectivamente

Voz 1658 30:32 los Los Lunnis han cogido un poco la bandera de la bola de cristal a hacen una defensa de la lectura recuperan los cuentos clásicos para los niños que últimamente puede ser que los tengan bastante despistados Los Toreros Muertos pues efectivamente seguimos haciendo nuestro punks en ese caso ahora folclórico

Voz 1728 30:51 que muertos doctores pero aquí no lo hemos dado pocos está dando es pan folclore Falcon Arico sí se a España de pueblo pero muy bueno con raíces no pesquero genial sería bonitos ahora es serían los toreros zombis

Voz 1658 31:13 cierto sigue siendo igual de iconoclasta en este caso estamos intentando cargar nuestras canciones estas agrestes de los pueblos espantosos el concepto cien veces que si digo me ha encantado que me encantaría así no no estamos a favor estábamos muy bien tierra quiero Tito de esto bueno hemos hecho no saque del retrato de España

Voz 1995 31:35 que no estoy como porque estamos haciendo un un un homenaje a Lolo de verdad estamos siendo tan atrevidos en este caso divertidos con Pablo como como

Voz 8 31:45 ya

Voz 1995 31:46 estreno por una parte escenas de la película de Los Lunnis la gran aventura con los toreros que tiene una nueva canción nuestros muertos

Voz 1728 31:52 Pablo Carbonell haciendo de Merlín

Voz 1995 31:54 el doce de abril va a estar en la sala La Riviera

Voz 1658 31:56 pues sí es la primera vez que la gente dirá que no

Voz 1995 31:59 trabajar este verano y lo que no hay es vergüenza en este país un hombre entregado a su profesión en fin Pablo sabes que te queremos un montón hemos invitado a Massiel ya

Voz 1658 32:09 tu seguir fue fue una candidata de la bola de cristal me lo confesó ayer no sé si el papel de Alaska o de bruja avería o o a lo mejor lo que hizo Marisa Medina pero no estuvo

Voz 1728 32:23 no hubiera con esta canción de Los Toreros Muertos despedimos a Pablo

Voz 1995 32:27 sí

Voz 5 32:28 Pablo toda su nombre siempre es muchísima gracias un abrazo Toni Garrido

Voz 1728 50:51 es la hora de hacernos eco de la jornada futbolística del fin de semana yo siempre al Palma hablo de Teruel que la primera de la segunda vuelta que azul que nunca desde siempre en Madrid bueno bueno hay una bici a Jordi ya hasta con las uñas primera de la segunda vuelta que devolvió el buen juego esto el juego regule el Real Madrid el Balón de Oro Luka Modric nueva victoria del Barça frente al Leganés con polémica incluida

Voz 55 51:30 el suero arrebatando

Voz 1728 51:34 llegó y para ello contamos como todas

Voz 1995 51:36 los lunes o los comentarios de nuestros expertos adalides de la de Les