Hoy por Hoy (21/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1657 00:10 buenos días Tonino último los lleva a Asturias el portavoz parlamentario de Izquierda Unida en esa comunidad Gaspar Llamazares ha dimitido como diputado de esa formación confirma por tanto que no va a presentarse a las elecciones en el Principado de Asturias Pablo ya bazares ya había anunciado la semana pasada que renunció a disputar las primarias de Izquierda Unida de Asturias en las que aspiraba a la candidatura autonómica con el objetivo de evitar el choque entre la dirección regional revisa a linchar fue la palabra utilizada desde Asturias a su portavoz parlamentario Illa federal de Alberto Garzón proclive a castigar de forma tajante la supuesta infidelidad el diputado asturiano por su participación en la plataforma electoral actúa con el juez Baltasar Garzón el mismo argumento vale para el paso mayores queda hoy con su dimisión como parlamentario en la junta del Principado en juego estaba la autonomía de Izquierda Unida de Asturias con amenaza de intervención desde Madrid no me perdonaría poner a los pies de los caballos a la organización dice en una carta remitida al coordinador regional Llamazares guarda silencio pero anuncia una rueda de prensa para mañana martes en la que explicarse públicamente los taxistas de madre di los de Barcelona exigen esta mañana en una regulación de los vehículos de transporte con conductor que cuelga convocada en Madrid que hace que no haya taxis disponibles en la capital y a esta hora en Barcelona los taxistas se concentran frente al Parlament allí está Aitor Álvarez bon día

Voz 3 01:20 bon día pues si los taxistas de hecho ya han llegado al Parlament han hecho una marcha lenta desde el lugar en el que tienen parados los taxis desde la Gran Vía que es al lado de la plaza de Cataluña desde allí han bajado por la Via Laietana después han llegado hasta allí hasta a las puertas del Parlament de Cataluña al Parc de la Ciutadella Los Mossos d'Esquadra están desplegados a las puertas de este parque que es un parque vallado para impedirles la entrada ellos igualmente ha intentado entrar y en ese momento ha habido algunos enfrentamientos entre taxistas y Mossos d'Esquadra incluso han tenido que cargar contra ellos finalmente los taxistas se han quedado a las puertas del parque que es donde están ahora mismo concentrada

Voz 1657 01:58 dos decenas de ayuntamientos de nuestro país dedican menos de cuarenta euros de inversión social por habitante al año una de las conclusiones de un informe realizado por especialistas en servicios sociales informa Mario en aludido

Voz 0259 02:09 el Ayuntamiento madrileño de Arroyomolinos es el que menos invierte en servicios sociales apenas doce euros anuales por habitante la Comunidad de Madrid es de hecho la que mayor número de municipios tiene con gasto social pobre en el furgón de cola figuran también Ciempozuelos Galapagar o Torrelodones este último tiene el mérito de haberlo bajado incluso un treinta por ciento en cambio los ayuntamientos que alcanzan la excelencia invierte más de cien

Voz 1995 02:32 los en servicios sociales a la cabeza Rentería

Voz 0259 02:35 a doscientos setenta y cinco por habitante al año la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que elabora el informe con datos oficiales del Ministerio de Hacienda señala que pese a todo en dos mil diecisiete la inversión social municipal sea recuperado hasta alcanzar niveles similares antes de la crisis

se cumplen cinco horas del inicio de la huelga indefinida de taxis en Madrid paro que está transcurriendo con calma a las doce Se ha convocado una concentración en la Puerta del Sol donde continúa esta hora la reunión entre el presidente Garrido y el sector de momento los taxistas esperan sin trabajar en sus paradas habituales en Atocha

Voz 4 03:20 Ana Jiménez buenos días buenos días sí aquí la calma sólo se rompe de vez en cuando con algún grito o bocinazo para avisar de que uno ve te hace está recogiendo alguien los taxistas le piden entonces a la Policía Local que cheque la hoja de ruta para asegurarse de que era un servicio contratado de hecho los agentes han bajado hace unos minutos a un cliente porque la UE trece no llevaba ese papel por eso entre las conversaciones de los taxistas de lo que se habla es de cumplir la ley

Voz 0806 04:06 niego Errejón a pesar de su marcha con Carmena ni piden su dimisión como diputado Ny estudian siquiera abrirle un expediente como sí hicieron con los concejales del Ayuntamiento de la capital Rafa Mayoral esta mañana en Hoy por hoy

Voz 1940 04:18 pero esto esto no es una cuestión administrativa esto es una cuestión

Voz 6 04:20 no es una cuestión de responsabilidad y cuando alguien tome una decisión política tiene que asumir la responsabilidad sus consecuencias superar de esa forma y tomarlo así que tenga que venir Sirte cuáles son las consecuencias de sus actos porque ya todos somos muy mayorcitos

Voz 1698 04:35 desde el sector anticapitalista Miguel Urban

Voz 0806 04:37 pido una nueva fórmula también aquí en La Ser en Hoy por hoy ni la de Errejón con Carmena la de Unidos Podemos sean demostrado buena según ha dicho nuevo llamamiento del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid porque las reservas de sangre no remontan el grupo cero negativo sigue en alerta roja se necesitan donaciones de forma urgente siete grados en el centro de la capital

Voz 1995 05:22 anunciando que llega el invierno que Jon Snow dijo pues hoy voy a tener frío precipitaciones en muchas zonas de España con nevadas abundantes en el extremo norte Jordi Carbó ahora sí aseguró física es frío yo está un rato antes en la calle abajo y hace frío de invierno de nieve en el norte la cota bajó estamos en invierno

Voz 0978 05:56 de hecho en muchas veces nosotros pues se por lógica no también nos centramos en conceptos por ejemplo para decir que viene una ola de frío pues hay hay unos criterios que se tienen que cumplir sino no lo son no hay a veces eso hace que también eh

Voz 1995 06:11 somos demasiado quisquilloso os para anunciar

Voz 0978 06:13 lo esta semana no bien ola de frío pero sí que para la mayoría de la gente básicamente por dos motivos va llegar este fin más contundente el principal va a ser la persistencia no es que tengamos a la vista temperaturas extremadamente bajas no se iba a batir ningún récord es más incluso no superaremos temperaturas que ya hemos alcanzado al lo largo de este invierno pero sí que la persistencia todas las semana incluso la semana que viene IU durante más días y más intensidad el frío ir a ir ganando más protagonismo por eso al final incluso cansino el frío sí que habrá llegado podremos decir que este año también hemos treinta invierno

Voz 1995 06:50 yo soy el refranero popular en ocasiones sabio pericia las nieves año de bienes es porque las precipitaciones durante los meses de invierno suponen casi el treinta por ciento de lo que se recoge durante el año vamos bien por ahora claro

Voz 0978 07:06 contar un poco por barrios no gran parte del Mediterráneo ahora es cuando menos el llueve pero en el sur de la península es cuando más llueve en el Cantábrico bueno les da lo mismo porque hay casi siempre llueve pero tampoco son los meses actuales los los más lluviosos en los Pirineos y zonas próximas es en verano cuando más llueve pero sí que es cierto que las precipitaciones en invierno tienen una calidad extra aparte de que si no caen donde tienen que hacerlo después lo pasan muy mal por ejemplo en todo lo que sería la cuenca del Guadalquivir es ahora cuando tiene que llover hizo no lo hacen el resto del año es muy difícil hay lo que es la reserva de agua en derivada de las nevadas no de la acumulación de nieve que ese es un agua que después nosotros los podemos aprovechar para nuestra sociedad que demanda tanta agua durante varios meses es decir en este sentido podríamos decir que no estamos bien porque desde que ha empezado el año hidrológico como decís desde octubre pues estamos por debajo de la media también lo que pasa es que es a partir de ahora es decir la segunda mitad del invierno ir sobre todo primavera cuando en la mayor parte de la Península también los archipiélagos sí que las precipitaciones empiezan a ser más constantes más intensas de manera que bueno que no llueva un invierno nos tiene que preocupar pero no tanto como por ejemplo si no lo hace durante la primavera y el año pasado tuvimos la prueba no el año pasado fue durante la primavera incluso hasta el verano en muchas comunidades cuando realmente pudimos sentenciar una sequía que venía de atrás y que ya lleva unos cuantos años en muchas comunidades

Voz 1995 08:33 pero tenemos tan mala memoria recuerde ustedes que el año pasado no hizo calor hasta el mes de agosto la memoria queda es no es otra cosa que yo no termino de entender hoy que seguro que muchos de nuestros oyentes comparten en algún momento la pregunta es que estamos viendo imágenes que llegan desde Estados Unidos hasta once grados bajo cero en ciudades como Chicago treinta centímetros de nieve hay ciento quince millones de personas ahora mismo bajo algún tipo de vigilancia advirtiendo advertencia o aviso de tormenta interna más hay funciona muy rápidamente todos los teléfonos móviles de todo el mundo recibe el aviso de avisos constantes lo lo que está ocurriendo estamos más o menos a la misma altura porque aquí ahí las cosas son tan distintas siempre

Voz 1698 11:09 olas de frío históricas aquí también hemos

Voz 0978 11:12 tenido volveremos a tener podríamos decir que tienen un plus esta tienen más facilidad geográfica para que les sigue más frío de manera más precisa

Voz 1995 11:19 según José Antonio Marcos es una ola de frío es la del estudio de la SER se se detiene ahí lo haría pero

Voz 2 11:27 llega dice que hace mucho frío

Voz 1995 11:30 es baja algo las temperaturas estamos en invierno nada de ola de frío siempre un placer saludarte gracias

Voz 0978 11:36 venga a cuidarse servirnos en Hoy por hoy

Voz 11 11:40 la

Voz 9 11:41 bueno y con Toni Garrido

Voz 7 11:45 equivocarme creer que el mejor seguro es el más caro traer

Voz 8 12:58 hoy por hoy

Voz 9 13:00 con Toni Garrido

Voz 1995 13:02 en vez quién define qué géneros cinematográficos literarios tienen prestigio y cuáles no me pregunto por qué piense por un segundo cómo resultaría más fácil pasar a la historia de cines y por el papel de Scarlett de Scarlett O'Hara en lo que el viento se llevó

Voz 16 13:19 adiós a Portaltic

Voz 1995 13:22 de Cuando Harry encontró a Sally

Voz 16 13:24 en cuentas Vigo

Voz 1995 13:30 probablemente ya tienen la respuesta a esa pregunta si un género cinematográfico con el que los espectadores españoles tienen una relación estable duradera escuela comedia la actriz Clara Lago sabe mucho de eso es la protagonista de la película española más taquillera de la historia todos los tiempos de la Historia de España Ocho apellidos vascos que es una comedia viene a hablarnos de gente que viene Iván

Voz 17 13:54 va con Despres gente claro

Voz 1995 14:01 buenos días opina como nosotros no que te van a dar un pasa pasará a la historia por un papel siempre dramático nunca conmigo

Voz 1698 14:09 pues es fácil en sí es verdad que a nivel de de reconocimiento pues eso del de los premios y la crítica de tal normalmente cuesta más que que ese tipo de galardones se Sedena películas cómicas a veces pasa pero es verdad que es que se tiene como si fuera un poco un género de de segunda en en cuanto a la sí

Voz 1995 14:33 sí es incomprensible porque como espectador tú no puedes no tener ni idea de interpretación pero sabes que el esfuerzo de alguien por hacer reír a mi me parece mucho más difícil que el general

Voz 1698 14:46 más complicado que hay lo ha estudiado no

Voz 1995 14:48 mucho más fácil hacer alguien llorar sobretodo en cine que tienes

Voz 1698 14:54 qué te puedes apoyar con la música donde no reacciones más herramientas la comedia es algo que o está o no está es muy difícil de de una secuencia que no salió bien cómica

Voz 17 15:06 conseguir hacer la gracia

Voz 1698 15:09 G no es algo que sí es es esa especie de Don que tienen algunos y que o lo consigue si se produce o no y a mí eso me parece muy complicado

Voz 1995 15:21 el sábado por ejemplo se entregarán los premios Feroz donde que es la asociación de críticos y Melissa y mató gráficos España que les entrega donde establecieron dos categorías decir bueno vamos a entregar a mejor película dramática mejor película cómica han empezado a separar porque es verdad que

Voz 2 15:35 ya es culpa nuestra

Voz 1995 15:37 vamos a dar dos categorías porque no valoramos igual una comedia ya tú es que los voy a abrir un hacer algo así

Voz 1698 15:43 pues no yo es que creo que eso también se pasan poco no lo sé inventando pero me me suena un poco como a como hacen en los Globos de Oro y luego los Oscar no que por ejemplo en los Oscar tampoco existe esa división de comedia drama no es

Voz 1995 15:56 con las pero son un montón de películas habrán puesto hay menos veinticinco pero ya son diez las que optan ahora la mejor película sí sí sí son son mucho diseño hay presentador en los Oscar

Voz 1698 16:09 he oído que que de qué va esto

Voz 1995 16:11 hay que enseñar que es un cómico no eligió la Academia que que iba a ser pero apareció las críticas porque en el año ochenta y cuatro de la tarde

Voz 1698 16:21 bueno pero es que esto se nos está yendo un poco unas manos uso

Voz 1995 16:24 al final no hay presentador ya sea lo dice pues pongamos a alguien

Voz 2 16:27 nunca haya dicho nada que ella molestarle

Voz 1995 16:30 eso es todo es casi imposible no no sé bueno sí

Voz 1698 16:35 ese es otro debate no es usted podría hacerlo

Voz 1995 16:38 no sé nunca nada es imposible haya molestado a nadie desde el gol de Clara Clara forma parte de nuestra vida forma parte de películas que forman parte de nuestra vida si hemos pensado podríamos explicarte con la música de los trabajos que has hecho qué bonitos mira verás tienes que tú tienes que ir nosotros ponemos la música iTunes has esta es la primera

Voz 18 17:05 y el de que quieres contra once añitos Kurt Si es que ésta

Voz 1698 17:15 de esta peli fue mi segunda Pelli en realidad pero claro me marcó mucho fue como el veinte años

Voz 2 17:24 vale vamos vamos con la siguiente Mi gran enamoramiento presidente

Voz 16 17:31 menos compañero

Voz 1995 17:38 sí

Voz 1698 17:39 decidieron muy fan de compañeros antes de trabajar en compañeros era mi serie favorita sí si era mi serie favorita cuando dijeron que no me dijeron vas a estar cien compañeros a imagínate sea yo el que casi me da algo que esperaba allí Kimi era como mi gran sueño

Voz 1995 17:57 he visto es esa perspectiva tú conociste aquí

Voz 1698 17:59 claro de de si es una

Voz 1995 18:02 hombre muy de los noventa

Voz 1698 18:05 sí que yo no he vuelto a escuchar

Voz 1995 18:08 vale también trabajas te en

Voz 2 18:19 sí la verdad es que si la imagen es muy una sintonía este Buddy después llegaron lo llegaron los

Voz 19 18:39 en bloque

Voz 16 18:44 pero volvamos al final

Voz 2 18:51 estos timos o una sección de Pepa aparece la banda sonora de primos utiliza por las mañanas para el diario The de contando de la vida de acción preciosa

Voz 1995 19:10 veranos y la peli también lo

Voz 2 19:15 me ha gustado mucho vale exiguos ha estado en tu vida con

Voz 1698 19:22 sí este Madrid como he me leídos curiosamente sólo me libro el último no me leí El de tres metros ni el de Tengo ganas de ti me he leído el el último ese momento en el que se especulaba con que es a lo mejor te hacía la tercera parte y tal pues me lo leí para saber un poco de que iba

Voz 1995 19:48 por otra parte tutelar

Voz 1698 19:49 y bueno tengo no lo tengo pero me gustaría a que como si se tira

Voz 1995 19:57 mucha gente seguimos avanzando en tu currículum

Voz 1698 20:10 pero claro es que es Ocho apellidos pero pero es verdad que no es la diosa para mí hay otras más difícil para eh

Voz 2 20:22 pues si te ponemos y esto no tiene

Voz 1698 20:25 si lo ponemos fácil

Voz 2 20:27 pero esta película ocho Ocho apellidos vascos con la canción menos reconocida la película cambió la vida mucha gente mucha gente no santa vosotros sin mucha gente dijo pues si hace cosas maravillosas que la gente va a ver sin ningún tipo de pudor

Voz 1698 20:43 hombre yo claro me me desde mi me parece como sado plantearlo así no El Ocho apellidos cambió la perspectiva del público es valiente pero el nombre a mi me encantaría pensar que que ayudo sí que es cierto que ya te digo no sé si fue a partir de Ocho apellidos vascos pero es verdad que en la que en los últimos tiempos los últimos años a mi se me da la sensación de que ha habido como un giro no de de mirada del público español al cine español como que hay mucha más predisposición a ir al cine y mucho menos prejuicio ha no que que le vayan a contar la épica película de la Guerra Civil no que era como lo que es escuchaba antes que ver no habrá más cosas

Voz 1995 21:25 es decir yo premiadas muchos prejuicios que el humor eliminado sobre quiénes somos nuestra diferencias Telesur en muchas regiones puestas a lo que pasa y lo que vino

Voz 1698 21:36 yo creo yo creo que que fue un momento muy bonito en ese sentido que dices no de algo que parecía impensable el poder hacer humor sobre eso precisamente que se hiciera de una manera blanca sin pretender herir a nadie simplemente por res para hacer apología del humor sea quiero decir el humor por el humor como una manera sana adora de de ver las cosas no y de transitar las cosas y creo que que sí y que por eso en gran parte fue el éxito que fue porque la gente necesitaba reirse y reírse de de este tipo de cosas pero creo que ahora estamos yendo un poco hacia atrás eso se como porque que todo eso que ahora la sensación de que de que no el los límites del humor también hay que planteen plantearse los límites de la ofensa un poco no sé si decir jo es que lo políticamente correcto al final te deja muy poco margen para el humor

Voz 1995 22:36 ni antes hablábamos antes hablamos clara de la muerte de lo rico que generalmente no te toca pero para mi generación el que fue la muerte de Lolo Rico de la onda creadora directora de la Bella cristal donde se creaban en los ochenta en libertad cosas que ahora serían impensables y cursos absoluta antiguo eres no sabemos que vamos un poco

Voz 1698 22:54 pero saber todo esto dicho claro siempre y cuando no sea un humor Richard que se hiriente o radicalmente bueno que también luego pues cada uno que consuma el tipo de humor que quiera no

Voz 1995 23:05 es que eso daría

Voz 1698 23:07 no pero sí es es complicado yo creo que estamos en un momento complejo en este en este aspecto

Voz 1995 23:11 que queremos volvemos a las bandas sonoras este reciente te tiene que sonar no

Voz 22 23:23 sí hombre si esa biliar

Voz 1995 23:26 primo

Voz 23 23:27 Liam Neeson no

Voz 1995 23:30 si tú eres de ETA

Voz 1698 23:33 pero claro es que juegue pero esta esta es del pasado

Voz 1995 23:36 esta es la banda sonora de la película que acabas de hacer con Liam Neeson dirigida por Jaume Collet Serra

Voz 16 23:42 que maravilla al ser humano

Voz 1995 23:44 pero dime que la película no es Kilian va un sitio en un avión exculpar o y alguien secuestrado suprima su mujer

Voz 23 23:52 soy digerible que quién es esa

Voz 1698 23:57 pero seguramente es alucinante a con los años

Voz 1995 24:01 o sea que sí hombre

Voz 1698 24:02 sí a ver es salgo

Voz 1995 24:05 si no lo es que se estrena eh

Voz 1698 24:07 sí bueno pero si se ve en uno de estos sí

Voz 1995 24:11 para él la pared de o ACS

Voz 1698 24:13 esto tu familia una situación dramática tiene que usted

Voz 1995 24:17 no hay película

Voz 1698 24:19 ya no sólo dramática al límite límite

Voz 1995 24:22 el actor que acaba a trabajar en un género soy pues yo me he encasillado en la comedia pues yo en el cine de acción bueno pero en te tú eres ese al que algo o alguien de tu familia le pasa algo y te llevan por tener Cobas a no sé dónde y tal que hace peligrar esa sí

Voz 1698 24:42 en el eres un tipo normal pero dio paso a pelear Eloi Pardo Juanes

Voz 0978 24:50 eh dime que es tan como padres sí

Voz 1698 24:52 verdad que sí he de reconocer que es un tipo estupendo mega profesional evidentemente es igual joe y además es que él está en todos los planos de la película practicamente y aunque es cierto que tiene un doble para alguna momentos de acción pero como todos quiero decir por una cuestión de seguridad y luego el tío sí que hay muchas muchas de las de los planos de las peleas y tal que las hace él cuadra o con sus sesenta y pico que tienen unos cuantos tiene pero es muy pero muy muy pro súper encantador con todo el equipo con nosotros que quieras que no pues sí teníamos personajes pero chiquititos y estamos por ahí un poco no no la verdad que el tío

Voz 1995 25:37 es lo que dijo esto que transmite mejor Aurelio hace unos días Clara acaba de terminar una película gente que viene

Voz 0098 25:44 para este primero le puso los cuernos y luego le pidió matrimonio de verdad es que no quiero hablar más de Víctor ni de la presentadora del telediario de las tres ni de sondas podemos cambiar de tema ahora bien

Voz 1995 25:57 la que es la absoluta protagonista El habían y son como está dando así es como para que no había mucho hueco para claro es que como esto va de pero aquí es la protagonista absoluta gente que iba adaptación cinematográfica de la novela de Laura Norton que es la escritora de no culpen al carné lo que te pasa por gilipollas esto explica María la gradualidad ponía visto bueno quitarle el estreno porque era cuando duro estrena la película enfrentarla al público ver qué dice que ha dicho la gente pues a ver yo la verdad que intenta no no

Voz 1698 26:33 no meterme demasiado sea como que yo siempre digo si son buenas noticias te van a llegar la gente te va a llegar de vaya a decir te has enterado de de lo que han dicho de lo que ha pasado y si es chungo pues pues mira casi mejor no no enterarse demasiado no yo sí que he mirado un poco las cifras qué tal iba y tal por por eso colgarlo en redes yo creo que bien teniendo en cuenta así las los grandes monstruos americanos que hay ahora hay

Voz 1995 27:03 es que el exigimos al cine español os exigimos que haga lo mismo abismo señores que vienen con millones y millones y millones para invertir sólo en publicidad sólo en cartel

Voz 1698 27:14 claro hemos estrenado el mismo que que Glass no dan claro es que es es competir contra uno de los grandes no

Voz 1995 27:23 está también me gusta si no te gusta son las que luego no me he enterado muy bien de lo que acaba película digo que me he tirado dos horas aquí no sé que ha pasado donde yo estoy donde vivía Talavera de la piscina eso que nunca me entero de las películas

Voz 1698 27:43 yo creo que las tiene mejores y peores pero pero no hombre mola mola mola mucho a buena amistad me si me gusta ahí pero vamos a Shame chamán cómo cómo es que todavía hay algunas que siguen hay un arriba como Mary Poppins incluso bohemia en rap soy no como estas bueno pero vamos estamos hemos estado hoy en quinto puesto que oye ni tan ya ves a mí ya me parece

Voz 1995 28:08 un logro y en tu casa más va no deja nunca de trabajarse con Hilfiger es que una serie de lleva una película de la película no es bueno en realidad

Voz 1698 28:19 descanso mucho más de lo que es el trabajo trabajo como tal de lo que la gente se piensa porque tú me dices bueno no para sí no sí sí que lo que pasa que bueno luego entre unas cosas y otras entre rodaje y rodaje como tal hay cosas hay promociones yo que sé pues aprovechas para hacer cosas de publicidad o cosas con la Fundación no que que tenemos derecho

Voz 1995 28:40 libro precioso por cierto

Voz 1698 28:43 es un libro muy bonito que se llama habla de nosotros bueno ahora está también en los cines el documental de todos los caminos que es es una preciosidad la verdad también animo a la gente a parte que vaya a haber gente que iba bueno si quieren ver un documental de estos de tocar la fibra pero muy buen rollito está también la verdad es un tanto la vida todos los caminos es es una pasada habla sobre el síndrome de Red es por y para eso para dar a conocer la enfermedad ahí para recaudar fondos para la investigación

Voz 1995 29:12 hemos invitado aclara el lunes porque quienes mandan

Voz 1698 29:15 para toda la semana ya tenéis mi libro libros lo voy leyendo poquito a poco porque eso es una recopilación de relatos y de cuentos y poemas

Voz 1995 29:25 está fenomenal no podemos documental

Voz 1698 29:28 sí por supuesto gente que iba iba yo lo con lo que me quedo es con la lo que tú decías no la reacción más sea de los números y tal a mí lo que me ha llegado sobre todo el día el preestreno que es verdad como no los estrenos claro nunca se sabe si fíjate porque está lleno de gente con esa mis padres mis amigas

Voz 1995 29:48 decía que hablando en día hacia mira lo peor que te pueden decir el día del estreno el preestreno en una película es pues a mí me ajustado que eso es lo lo más cruel pues a mi me gusta

Voz 1698 30:05 lo que sí es si eso es lo que te dicen en el preestreno ya cuando se estrene en salas

Voz 1995 30:09 sí pero bueno la sensación de verdad fue

Voz 1698 30:12 fue muy fue muy especiales que esta película tiene algo de verdad genuinamente para mí especial que ya se vivió en el rodaje fue muy mágico y yo creo que se transmite tiene un tiene un componente hay de de buen rollo puro y duro de de de que te toca la fibra te hace reír al mismo tiempo que te suelta la la grieta y toca temas a pesar de ser una comedia que Patricia Font la directora que es maravillosa todas las entrevistas esta diciendo nada pero no hay mayor pretensión en esta película que el hecho de que la gente pase un buen rato yo bueno ojo eh sea la gente pasa un buen rato pero el tio libras fondo

Voz 1995 30:48 no está nada mal clara tenemos que tenemos una última hora tenemos que irnos a la Casa de Correos a Unió

Voz 1698 30:57 yo lo que quiero decir Un besito para mi abuela que nos está escuchando

Voz 1995 30:59 es como se llama Teresa Teresa tres vengo

Voz 1698 31:03 el de la SER

Voz 1995 31:06 usted criterio tanto la escucha de las nietas tiene usted criterio claro a toda la suerte en una gran hacer once treinta minutos una hora menos en Canarias es una noticia local de Madrid pero afecta ah el concepto si quieren de movilidad de de todo el país es raro esta mañana no haber taxis nada circulando por Madrid tampoco todo el fin de semana en Barcelona acaba de terminar la reunión de las asociaciones del taxi el presidente de la comunidad que se llama Ángel Garrido pues si no lo sabían Javier Bañuelos muy buenos días cómo acabó esa reunión

Voz 0861 31:36 terminado ya podemos avanzar tónica ha terminado sin acuerdo prácticamente ha durado una hora ese encuentro como bien decías entre las cinco principales organizaciones de taxistas de la y con el PSOE deja Garrido Hinault hay acuerdo según acaban de confirmar a mismo estas organizaciones continúa la huelga indefinida aquí en la Comunidad Madrid porque el planteamiento que les ha transmitido hoy al Gobierno madrileño dicen es completamente insuficiente sobre todo los decían ahora mismo que están muy decepcionados con la actitud con las propuestas que ha hecho el Gobierno madrileño porque no se acuerda uno de los principales problemas para los taxistas que es esa Pere contratación que realiza las uvas de CES así lo acaba de comunicar ahora mismo

Voz 7 32:11 Julio Sanz es el presidente de la Federación

Voz 0861 32:14 profesional del taxi bueno pues tanto

Voz 1647 32:16 seccionado porque en la Comunidad de Madrid en principio no asume las peticiones de el colectivo no entra definir cuestiones tan importantes como es la contratación una de las características fundamentales de este servicio de arrendamiento con conductor deciden definir lo que es la castración y evidenciar claramente creo que es un vehículo de arrendamiento con conductor por lo que son los fascistas

Voz 0861 32:46 bueno pues eh Toni estamos a la espera de que también hay comparezca ante los periodistas el propio presidente de la línea Madrid Ángel Garrido para conocer exactamente

Voz 0978 32:53 me ha transmitido unas propuestas y podemos avanzar que el com

Voz 0861 32:56 permiso al menos de la comunidad plantearles o intentar conseguir una reforma exprés en un plazo máximo de dos meses por lo pronto nos comentaban los propios taxistas esta tarde a las cuatro les van a entregar un borrador de esa reforma exprés lavar analiza la bueno estuvieron sus propios letrados y a las seis de la tarde van a mantener una nueva reunión en este caso con la consejera de Transportes de la Comunidad Madrid con rosaría Gonzalo veremos si consiguen desatascar la situación pero por lo pronto ya te avanzamos y te comentamos Toni que los taxistas siguen decididos a mantener su huelga porque dicen que están muriendo lentamente instan dispuestos a tirar la toalla con un compromiso tan bajo como el que ahora mismo la como

Voz 1995 33:33 recordemos que el miércoles comienza FITUR es una de las ferias más importantes es un sector estratégico nuestro país como es el turismo y muchos tienen miedo a que toda esa gente que venga Fitur no pueda trasladarse bueno ya verán ustedes primero que encuentran cómo hacerlo después bueno es que esta es la vida en las grandes ciudades es una lucha no solamente en Madrid en Barcelona sino en todas las ciudades importantes el mundo hay una pelea entre estas nuevas formas entre comillas de movilidad que no lo son que son simplemente

Voz 2 33:59 puras especulaciones económicas y el taxi así que bueno pues eso es lo que tenemos encima hay que acostumbrarse

Voz 1995 34:05 a esto que hemos dado en llamar la vida moderna Javier Bañuelos cualquier novedad cualquier

Voz 2 34:10 el acontecimiento líneas abiertas muchísimas gracias a vosotros y que por eso bienvenidos al futuro de cuatro

Voz 27 34:43 la Fed ir de escuchar

Voz 0098 34:46 el sábado por la tarde fue a la pastelería

Voz 16 34:49 el centro comercial

Voz 28 34:51 después de mirar las fotografías de pasteles pegadas en las páginas de una especie de álbum encargo chocolate el preferidos de su hijo estaba adornado con una nave espacial su plataforma de lanzamiento bajo una Rocío casi estrellas con Un planeta escarcha dos de color rojo en el otro extremo el nombre de niño Scott iría escrito en letras verdes bajo el planeta el pastelero que era un hombre mayor con cuello de toro escuchó sin rechistar mientras ella le decía que el niño cumpliría ocho años el lunes siguiente el pastelero Pavón delantal blanco que parecía un guarda polvo los cordones le pasaban por debajo de los Trafford este cruzaban y luego volvían otra vez delante donde los había estado bajo su amplio vientre se secaba las manos en el delantal mientras la escuchaba seguía con la vista fija las fotografías no la interrumpió acababa de llegar al trabajo irse iba a pasar toda la noche junto al horno dijo que no tenía una gran prisa

Voz 26 36:01 parece una tontería Raymond Carver mil novecientos ochenta y tres

Voz 27 36:07 cadena SER el placer de escuchar

Voz 26 36:10 sí

Voz 9 36:14 Carlos Francino

Voz 1995 36:16 tan elegante y tan fino

Voz 9 36:21 hola

Voz 7 36:21 soy Carles Francino pero hablar de de de esa delgada membrana esa ventana presentada por Carlos Francino todas las tardes Puerta de todos los datos matemáticos pandero cifras le podemos poner números es un cúmulo de extrañas coincidencias de infinitas incidencia

Voz 10 36:37 sé que vosotros tenéis oportunidad de hablar con yo iré a esto no está preparado e Jon Sistiaga buenas tardes buenas tardes yo ahí estaré repartiendo arte porque esa es mi cuáles

Voz 7 36:46 la te llevo de lo cotidiano a otra realidad no se trabaja de enfermera se es enfermera y llevo de lo efímero o hasta la eternidad al estado de la incierta forma

Voz 29 36:56 pues gracias por abrirme La Ventana hay un abrazo también

Voz 30 36:59 a ustedes hasta pronto con Carlos Francino

Voz 7 37:02 la Ventana tan elegante Cadena SER

Voz 31 37:06 sí

Voz 25 37:10 Puente con láser pase lo que pase

Voz 2 38:34 inigualables tres buenos días primera hallada el aguafiestas

Voz 1258 38:37 sabes ese momento en el que otra vez te cobran de más en una factura o cuando reclama así reclaman hacen los suecos o cuando tus vecinos se desentienden de una gotera pues esos son esos momentos en los que sientes el poder de contar con un abogado son los momentos legal citas y es que con legalizadas tú y los tuyos tenías consultas ilimitadas con abogados expertos para asuntos de vuestro ámbito familiar para temas del día a día como reclamaciones de facturas y también para temas más complejos como alquileres herencias o divorcios por sólo quince euros al mes Llama gratis al novecientos cien seis seis tres novecientos cien seis seis tres e informática

Voz 2 40:20 hubo dos que se hicieron pasar por por otro sea como es es anunciar en los carteles por Tom por Francisco Fernández como ya hoy una carteles que ponía fin de semana discoteca salida catorce de la carretera al había cintura esta Fernandito Fernandito Toni Garriga Mi nombre murciano y guerrilla que qué tal este fin de semana

Voz 30 40:55 muy bien muy bien y para celebrarlo hemos venido vestidos iguales una si queréis ver esto con con una gorra de la misma marca de distintos animales gracias adiós Torres estas que lleváis donde donde se compra la salida hacia la foto soy Castor no va conmigo por soy catorce

Voz 1995 41:18 pero llevar gorra en sitios donde no hay luz ni son como son los estoy

Voz 30 41:22 no que tendría que ver el pelo que llevamos claro esa es esa es la de que no está claro que vosotros la una en la una de la primera laguna claro es la AM en fin olvida una M vamos a la actualidad

Voz 1995 41:38 qué pasa por Eurovisión

Voz 30 41:40 hombre común no puedo de mi vida favoritas exacto están poniendo así

Voz 1995 41:45 escogieron canciones para Eurovisión ganó Miki Núñez fueron treinta y cuatro por ciento de los votos con esta canción compuesta por la pegatina

Voz 7 41:54 tonta

Voz 35 41:55 porque te ves de Sven porque tanto otra de pierde por Jay camino P hay otras

Voz 2 42:06 que será la canción que nos represente en el próximo festival de Eurovisión nada

Voz 30 42:12 el hermano

Voz 2 42:15 los precedentes no nos gusta

Voz 30 42:17 ni me gusta el Eurovisión a como lo hayamos según

Voz 2 42:20 el día del orgullo y la de test

Voz 30 42:25 la canción de Eurovisión si seguimos yendo a un sitio donde nos humillan Sister siete dan ganas de ir a que te vuelvan a decir que no que no

Voz 2 42:37 ante esta este euro escepticismo está Brexit Dani Mateo un poco como los adalides de la ruptura del continente vamos a saludar a Tony Aguilar que no se escucha el teléfono para y referente al ganador que nos está escuchando muy buenos días

Voz 1940 42:55 buenos días como la vida misma eh esto no lo hagas

Voz 30 42:58 caso

Voz 1940 43:00 necesitamos para entrar aquí los Palmero en que han librado

Voz 30 43:03 tú no hagas caso claro a la canción

Voz 1940 43:08 con la canción va a llevar muchísimo la atención la verdad es que mira a los que se quejaban el año pasado de que íbamos excesivamente blandito dos con con la canción de Amaya pues este año llevamos la fiesta que no es la la la la canción entera Resort en la primera estrofa espero que haga ese estribillo es demoledor pero vamos a ver este millones

Voz 2 43:41 cómo se llama la canción

Voz 1995 43:44 premonición de lo que nos va a ocurrir hay que poner dinero la un poco a amparan Sons Toni ponen un poquito en ese comenta de su

Voz 30 43:53 donde yo recuerdo sí

Voz 1940 43:57 es una canción que llevaban a la charanga habitual de me está sacando pañuelos

Voz 2 44:02 acción

Voz 30 44:07 ahora es que ha hecho el nombre que digo una cosa te digo bueno porque verano la la adenda Toni vamos a escuchar a sí

Voz 1940 44:14 este anoche en la gala el publico estaba entrega dijimos no partía como favorita en la segunda en principio en las encuestas pero al final hay una cosa que realidad este tío mira el primer concierto cuenta Miki que que fue un subido un concierto de la pegatina en Tarrasa en su tierra así que imagínate lo que debe ser que de golpe al cabo de poco tiempo te encuentres que ese tío que Adrià te ha compuesto una canción para Eurovisión no él me contaba luego que está muy contento con la canción que era absolutamente de su rostro y lo que él quiere defender cuando se dedica al mundo de la música porque socialmente y creo que eso desde luego es imbatible no

Voz 2 44:47 bueno hay que decir que ganó

Voz 1995 44:49 a otro otras canciones en este caso la favorita de los eurofans que era muerde mi defendida por María compuesta por integrantes del Sueño de Morfeo

Voz 36 44:56 lo primero que me mudé a mi prima el lobo que usted le recetó no me engañan ellos nos Cela principiante aquí

Voz 2 45:06 otros menciones compuestas en este caso por Jacobo Calderón y Alex Ubago defendida por Noelia

Voz 37 45:12 que cada K K

Voz 1995 45:21 estaban tras ahorita es la clave de Natalia compuesta por Ander Pérez

Voz 38 45:26 creo que fácil

Voz 2 45:32 lo raro ayer en esa esa selección que Famous el ganador de Operación Triunfo quedó en séptimo lugar con no puedo más

Voz 39 45:44 el cine de acción no en vano

Voz 1698 45:54 sonido sordo aquí

Voz 2 45:57 como tú dices había que cambiar un poco el pase los últimos años hemos ido conducir no nos ha ido demasiado bien no creo que vayamos a ganar Eurovisión en este formato nunca pero los últimos años como decías hemos temas muy lentos y bueno pues este es un tema divertido de fiesta

Voz 1995 46:13 marcha pues habrá que probar cosas distintas no prueba con la trastorno

Voz 2 46:16 sí

Voz 1940 46:16 sobre todo mira yo tenía a mi lado en en la mesa y que ser compositor de la canción que ganó el año pasado de ETA tierra él me estaba contando que Tel Aviv peso una ciudad pues repartida a lo que pasa en nuestra Barcelona por ejemplo en una ciudad pues con con una alegría mediterránea con mucha fiesta y que eso se va a requerir de una forma especial esa canción yo quiero decir que es una canción que va a llamar la atención a los jurados profesionales osea que no no no puedes opina alguna canción como la venta una canción es otro estilo pues tal vez puntos y no pasa nada pero esa esa canción yo creo que todos los curas funcional Líbano dar algún punto eso pues es bueno para la canción luego si encima Cala y la gente se contagia optimismo ellos alegría que lleva este año España que llevó a la canción de la misma

Voz 2 47:02 no bueno pues bastante también me recuerda a Mora

Voz 1940 47:06 venga haya habido una canción demorar había una canción demorar pero desgraciadamente quedó la última de las funciones fue la que menos apoyo tú es una canción compuesta

Voz 30 47:17 se dedican a tratar mal a la gente en Europa que bueno es que no me caigo estén dirigismo tory estás ahí

Voz 1995 47:24 con algunos proyectos interesantes entre manos te dejamos gracias por atender nuestra llamada un abrazo muy muy grande

Voz 1940 47:30 no te quiero esto siempre está los tres gracias a Dios yo

Voz 2 47:34 los en Hoy por hoy en unos segundos vamos a hablar y repasando lo voy a hacer una pregunta a examen los dos listas listas

Voz 2 48:25 esta esto comenta

Voz 25 48:28 You Tube opinión cuéntanos lo que quiera ser

Voz 7 48:36 Raúl tiene seis años publicado

Voz 16 48:39 cuento

Voz 41 48:41 mira por qué puedes matar a los dragones viven en manada de de ciento dos sí

Voz 29 50:55 no no no no no no va a notar en plan símbolo

Voz 1995 50:59 el ICO era

Voz 29 51:02 de aquella intentamos Cano con pongo él ya no somos tontos porque nosotros estamos aquí camino

Voz 26 51:11 no se nos gusta que nuestros oyentes

Voz 1698 51:14 GM engañar ya llevamos unas cuantas horas

Voz 26 51:16 había cuenta

Voz 7 51:57 la información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno sí millonario en un abrir y cerrar de ojos millonario en un chasquido en un en un santiamén en cero coma millonario a toda mecha millonario echando chispas millonario a la velocidad del rayo rosca mega millonario de la ONCE el primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios rosca mega millonario de la ONCE millonario