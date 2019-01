Hoy por Hoy (21/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día a las once en Canarias

Voz 1018 00:10 las dos ciudades más pobladas de nuestro país Madrid Barcelona se suman que suman casi cinco millones de habitantes no tienen hoy servicio de taxi además el conflicto puede ir para largo porque las asociaciones profesionales han convocado una huelga indefinida para protestar por lo que consideran competencia desleal de los WC hace unos minutos se han vivido momentos de tensión frente al Parlament de Catalunya donde los Mossos d'Esquadra han intervenido para evitar con grupo de llegase hasta las puertas de la Cámara Aitor Álvarez

Voz 3 00:36 sí de hecho después de estos momentos de enfrentamientos entre taxistas y Mossos d'Esquadra que han intentado evitar que los taxistas traspasan la línea policial estos los conductores los taxistas se han dirigido lo hacía la Ronda Litoral que es donde están ahora mismo están cortando la Ronda Litoral que es una vía también básica de comunicación en Barcelona igual que lo es la Gran Vía donde tienen los taxis parados siguen cortando hasta ahora ahora están caminando a pie por la Ronda Litoral son centenares con sus chalecos amarillos se dirigen dicen a cortar las vías de comunicación al puerto de Barcelona

Voz 1018 01:13 gracias Aitor de Madrid ha terminado sin acuerdo la reunión de los representantes del sector como el presidente autonómico Ángel Garrido al que han intentado arrancar una reforma exprés de la regulación de los súbete dice Javier Bañuelos

Voz 0861 01:23 si estamos en la segunda planta de la sede del Gobierno madrileño y aquí se escuchan perfectamente los gritos de guerra de los taxistas concentrados en Sol la Comunidad Madrid los dicen les ha hecho una propuesta de mínimos insuficiente y decepcionante porque Gobierno madrileño delega toda la gestión de la contratación de los jueces en los ayuntamientos y los taxistas quieren que sea la Comunidad de Madrid quién fije que los usuarios deben contar un vehículo GTC al menos con seis horas de antelación viraje leal pertenece hace de taxi

Voz 0318 01:50 para nosotros lo saben de la propia Comunidad de Madrid lo más importante es la cuestión de la contratación que donde se están saltando la norma continuamente estos vehículo como bien saben aquí la Comunidad diez directamente la cuestión que quieren eludir nosotros no vamos a parar mientras esta cuestión no está bien definida

Voz 0861 02:08 continúa aportando la huelga indefinida el presidente Garrido se compromete a tener listo un nuevo Real Decreto del taxi en menos de dos meses pero insiste no pueden regular competencias que son estrictamente de los ayuntamiento

Voz 1018 02:18 bueno pues los taxistas se concentrarán a esta hora precisamente en la Puerta del Sol en el corazón de la opción de esa además la sede de la Presidencia Elena Jiménez

Voz 1315 02:26 sí aquí los taxistas están concentrados en esta puerta del sólo espera de saber si las negociaciones de esta tarde van mejor y les convencen más que las de estas mañana por ejemplo detrás de pancartas que dicen Uber compra políticos no cumple la ley en grupos ahora las organizaciones están explicando la reunión que acaban de tener a los taxistas que han traído incluso algunos de sus vehículos hasta esta misma Puerta del Sol el grito unánime entre bocinazos que de vez en cuando se van escuchando es si esto no se arregla guerra guerra guerra

Voz 1018 02:54 les gracias Elena estamos además pendientes muy pendientes preocupados porque no decirlo por las complicadísimas tareas para rescatar ojalá con vida al pequeño Julen casi ya ocho días atrapado a unos ochenta metros de profundidad San perforó ya unos sesenta metros en el túnel paralelo desde el que se va a construir una galería a través de la que mineros asturianos expertos en rescates van a intentar llegar hasta el lugar en el que se supone que se encuentra el niño nace San Martín

Voz 4 03:18 sigue cuarenta y seis horas que comenzó la perforación de ese túnel vertical aún quedan ocho metros para completar la galería si hacemos caso a los plazos a partir de ahí al menos treinta horas para asegurar la galería y excavar a mano los cuatro metros que separan ambos túneles hasta llegar a Julen hasta la zona de rescate ha llegado la Brigada de Salvamento Minero de Asturias para revisar estos trabajos se trabaja incansablemente pero el terreno no ayuda a los padres de Julen han pasado la noche en una de las casas más cercanas al pozo cedida por una vecina de Totalán

Voz 1018 03:55 hora y tres minutos otra de las instantáneas de momento pasa por Sevilla en el Palacio de San Telmo nuevo presidente Moreno Bonilla está anunciando ahora mismo la composición del nuevo Gobierno de coalición con Ciudadanos gracias recordemos al apoyo parlamentario de Vox al Armesto

Voz 1915 04:08 sin Moreno acaba de dar a conocer la nómina de los once consejeros que compondrán su gobierno son seis del PP y cinco de ciudadanos que si se conocían con anterioridad a esta comparecencia de los consejeros del PP entra Elías Bendodo como consejero de Presidencia Jesús Aguerre en Sanidad y Familia las dirigentes populares Carmen Crespo Mari Fran Carazo Patricia del Port del pozo y dirigirá Hacienda Albert

Voz 5 04:28 García Valera escuchamos en directo su comparecencia

Voz 2 04:31 de la Consejería de Hacienda Industria y Energía estamos hablando de de un inspector de Hacienda Un funcionario un funcionario que ha sido director comparecencia pública de Moreno Bono

Voz 1018 04:42 ella como nuevo presidente andaluz en la se les contamos hoy que la policía encargada de espera Luis Bárcenas para robar pruebas comprometedoras para el Partido Popular puso cámaras y micrófonos en su despacho de la calle General Díaz de Madrid agentes calificados como fontaneros en el argot policial que incluso espiar durante dos años al empleado doméstica del exceso yo era una operación llamada Kitchen pagada con fondos reservados que está investigando la Audiencia Nacional en la que supuestamente participó Villarejo citado de nuevo hoy precisamente en la Audiencia Miguel Ángel Campos

Voz 1552 05:09 desde hace casi dos horas declara a Villarejo Juan Manuel García Castellón con ganas de contar quién está realmente detrás del espionaje del BBVA dice su abogado en Kitchen Villarejo junto al resto de la policía política de Fernández Díaz fueron los encargados de utilizar un dispositivo de fontaneros al margen de la ley según las fuentes consultadas con el uso de fondos reservados sin amparo judicial ahora interceptar pruebas que perjudica al Partido Popular todo a la familia de Bárcenas fue desviada y colocaron cámaras de video micrófonos en el estudio donde el ex tesorero guardaba pruebas de la caja B del PP

Voz 1018 05:40 gracias Campos Adrià con Carlos Cala Isabel Quintana

Voz 0325 05:43 Theresa May comparece a primera hora de la tarde el día en el que debía presentar una alternativa al acuerdo sobre el presi rechazado la semana pasada por el Parlamento británico el nuevo texto que se centrarán el asunto de la frontera con Irlanda se votará el próximo veintinueve de enero

Voz 1 05:55 Llamazares renuncia al escaño descarta presentarse a las

Voz 6 05:57 Marías en Asturias asegura en una carta que no quiere perjudicar a Izquierda Unida en la comunidad tras las amenazas de la dirección federal por su participación en la plataforma actúa junto a Baltasar

Voz 0325 06:06 Garzo la policía ha desmantelado en un chalé de Valencia uno de los laboratorios más importantes de Europa para el procesamiento de cocaína hay once detenidos en varias provincias españolas miembros de la trama que introducía grandes partidas de droga oculta en productos legales puesto y esto es algo de lo que tenemos por ahora Antonio

Voz 7 06:21 que viene el frío eh mira te vas a contar eso fuera del Estado incluso fuera salgas del estudio duda llegará más en la calle en el esto ya verás dice lo tú que no me hace caso acaba de dar al botón acaba de para ir acondicionado luego te escuchamos cosas seguimos

Voz 1 06:50 con Toni Garrido con el frío que hace siglo quien ve deben mu Nos vamos a tomar un caldito cuando hace frío una cuchara vamos en cualquiera de sus modas modalidades estilos un caldito el sábado comido unas judías con perdiz que llevaban caldito de llorar pero para el frío para que para el calor para todos y con compañeros eso Courtois con perdiz pues eso podía impedir pues es decir al revés experiencia con judías pero no había más abundancia María Díaz que trozos de que trozos de verdad es verdad que me lo calentito calentito no bueno bueno sí sí sí sí entonces viendo fin de semana después de ir hombre si se muy bien muy bien a mí este frío me encanta además ya te lo dije el otro día no estamos en invierno qué tiempo va a hacer yo voy a decir que me gusta mucho el frío de Interior es que yo no eso tú estás en tiene hasta donde quieras Yves que hace frío pero no lo no lo no lo sienten a me gusta sentirlo bueno esta mañana hemos hablado con una de las hemos hablado de una de las grandes figuras de la televisión de este país yo no sé de lo lo rico que este fin de semana y la creadora de de cristal y de otros yo no sé si el ejercicio la nostalgia no se vuelve constantemente a épocas pasadas que ya realmente no se quiso mejores evidentemente no por la figura de lo rico que es grandísima hay que enseñó a todo un país sino que estamos constantemente no especie ejercicio nostálgico que no sé si es bueno Carlas pero eso es una

Voz 0313 08:22 instante de todas las generaciones e a medida que cumplimos año nos hacemos mayores siempre tendemos a idealizar lo que vivimos el pasado no hay seguramente subiera un observador imparcial que pudiera emitir un juicio razonablemente justo no nos daría la razón en la mayor parte de las ocasiones no es decir no es verdad que todo vaya a peor no es verdad que todo sea más chusco no es verdad no es verdad nada de eso lo que pasa que el mundo complejo hay problemas hay dificultades pues se trata de intentar solventar los pero utilizarlo todo con el prisma de lo que de que cualquier tiempo pasado fue mejor

Voz 1 08:55 error de bulto es pero fíjate hablábamos hace una conversación constante a las doce segundos estaba aquí Dani Mateo es ya lo decimos Dani a ver esta semana podría haber es verdad que hemos perdido algo que nosotros erróneamente lo calificados como libertad de expresión porque tiene que ver con aquello que decimos pensamos de opinamos pero es mucho más profundo más todavía más sensible es la libertad de creación cuando alguien ya no puede crear libremente lo que hay consenso sobre lo hice sino lo que crea pues hablamos con Carbonell de los toreros mueren se sexo es que no podemos es que no podría ya Marsella sigue es una banda que se llama Los Toreros Muertos no podría aparecer en un espacio infantil no no encontraría espacio hay algunos territorios donde las

Voz 0313 09:38 sí es muy distinto y parece que los problemas de nuestros problemas que los territorios cada vez son más amplios y más numerosos en los que es complicado pisar no pero yo creo que con lo que tenemos en peligro y en riesgo sin más allá de la libertad de creación y expresión que son define fundamentales es la capacidad de ser naturales y espontáneos es que ahora ya antes de una forma u otra en la vida cotidiana en cualquier escena en cualquier momento parece que yo hago esfuerzos por por no ser así por dejarme llevar igual porque es que sino al final se vuelve todo mucho más aburrido oí mucho más oscuros no

Voz 1 10:15 Saleh que recordando dinámico muerto

Voz 0313 10:17 pues claro se sigue un grupo de música catalanes a Baros que problema ahí que que problema pues no me parece una chorrada al otro a Gràcia mente está Mendes hagan buena música verdad pues con esos sería serias

Voz 1 10:28 sí lo que pasa es que no haremos critica escuchando su música sino que ya es

Voz 0313 10:32 ya es decir que tenemos esta misma tarde hablaremos de todo esto con José María Carrascal que está de invitado en Todo por la radio en nuestro apartado de de entrevistas Si bueno su nombre con una mirada con la que puedes estar de acuerdo no muy interesante de la vida de la vida en general de la política de la política de la cultura de la evolución de los tiempos de las redes sociales a Bette este mucho hablar con él de todo esto porque es alguien al que lo que decíamos de tiempos pasados no al que hace muchos años de descubrimos en su en su retorno a España en aquella en aquel estreno de las televisiones privadas y que no va publicando sus libros sigue haciendo sus artículos haciendo sus cosas siete tenemos hoy de de invitado esta tarde además tenemos una cita en La Ventana de los libros que a mí me hace muchísima ilusión tenemos a dos poetas veinteañeras que han escrito la una que es Carolina Iglesias un poemario comentado por ella misma y la otra que es la reciente ganadora del Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal que es Rosa Berbel otro poemario donde lógicamente de que hablan del amor del desamor fíjate qué cosas tan curiosas mira lo que escribe Carolina Iglesias hoy me he puesto la camiseta que llevaba el día que me dijiste que te quedarías conmigo para que sea también la camiseta de un día en el que no estuvimos junto en realidad no tengo ropa de cuando estuvimos juntos porque nunca lo estuvo

Voz 1018 11:43 hemos darle esto veinteañeras las dos eh Carol Do primera primera amor era verano

Voz 0313 11:49 entonces ya nosotros nos picaban las piernas del sudor y la euforia desde aquel día parece que los demás tan tibios se quieren siempre menos el una maravilla Sun poemas un boom además de

Voz 1 12:01 de de poesía si son poemas de dos veinteañeras que vamos a escuchar esta tarde la unas caras que cara a la queremos mucho Ícaro llevan mucho Timoteo hielos era yo la que a mí eso oí además que ella comenta hace una cosa maravillosa comenta sus propios polar ahora claro pasado tiempo y ella misma hizo bueno esto lo que Villoro entre el comentario de este poema fragmento dice poderes ACM mil camisetas pero nunca de chandal el chándal nunca me abandonará su nuevo te escuchamos muy bien la Rascal y con poesía en La Ventana para poesía siempre no me voy a tomar un caldito un caldito lo de perdiz alubias con feliz vías ya pero no que había esta mayor no se conforma con el caldito que tampoco estaba hecha un poquito de Jerez

Voz 11 13:34 SER presenta el placer de escuchar

Voz 9 13:38 todo esto pasó naturalmente hace un montón de tiempo esta semana pasada hacía años que no veía a Joe alguna que otra vez no sabíamos puesto en contacto y en ocasiones me había dejado caer pero nunca habíamos tengo grandes amigos excepciones colectas suben tiene un carácter precisamente afán al como él mismo reconoce aunque dice que es por culpa de su soltería hay de las malas pasadas que le casi todos los que lo conocen bien saben que no es fácil conversar con y que resulta hasta imposibles si no tiene sus mismas obsesiones entre las cuales se cuenta Holly de las otras mencionó en el hockey sobre hielo los perros de raza voy para hacer una serie radiofónica de baja calaña que llegó a oyentes

Voz 12 14:23 años Gilbert Sullivan firmas emparentado con uno de los dos recuerdo

Voz 9 14:30 cuando el pasado martes por la tarde sonó el teléfono y supe que tenía que ser algo referente Hawley dijo

Voz 12 14:39 es importante y su voz afónica de excitación

Voz 11 14:44 desayuno en Tiffany's Truman Capote mil novecientos cincuenta y ocho cada inmerso el placer de escuchar

Voz 1 16:49 ya antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja es la luna de sangre una metáfora la pasada Luna de sangre que muchos oyentes de la SER madrugadores nos han contado una metáfora de la huelga de taxis esos enfrentamientos con uno dedicado y falla aquí en la Tierra cuando Aznar asegura que el liderazgo de Pablo Casado no tiene tutelas ni tu tías debería firmar que tampoco tiene ningún atisbo de moderación visto lo visto en Podemos el que amigo más que un tesoro lo que tienes un problema que es más insólito que la RAE le de la razón a Sergio Ramos o que Pablo Iglesias Se la DEA Íñigo Errejón hemos elegido una canción para Eurovisión titulada la venda antes de la previsible herida que nos dejará el festival el próximo mes de mayo después de comprobar que la tecnología no mejora la justicia podemos afirmar que vamos de Bahrein peor cristiana solicitado entrar por el párking su comparecencia ante la Audiencia Provincial de Madrid para preservar su integridad física no creen que alguien debería explicarle a Cristiano que una cosa es el pasillo y otra el paseíllo podemos calificar al cazador que escribió las siglas de Vox con decenas de conejos muertos como un genio del marketing medieval qué será lo próximo escribir el programa electoral de Vox con sangre de mujeres que supuestamente ya han presentado una denuncia falsa modo mía Nos vamos veremos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno en Hoy por hoy hasta entonces