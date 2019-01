Hoy por Hoy (22/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:23 saludos qué tal está muy buenos días o Cuco iba a hacer frío más frío y comenzamos el día con once provincias todas las del norte con aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología por temporal marítimo y por nieve una nevada qué puede ser fuerte especialmente copiosa en el Pirineo de Navarra y de hecho tienen allí el avisó de color rojo que es el máximo esta noche han terminado sin acuerdo las reuniones que intentaban poner fin a la huelga de taxis así que empezamos el día también sintaxis de nuevo en Madrid y en Barcelona en la capital de España la reunión ha durado seis horas ha terminado pasada la medianoche Saras selva buenos días

Voz 2 01:04 qué tal buenos días principal escollo es la pre contratación es decir el tiempo mínimo de antelación con el que solicitar un coche v trece los taxistas quieren que lo regule la comunidad que establezca como mínimo seis horas pero el Gobierno regional no se mueve de su posición delega esa competencia a los municipios Felipe Rodríguez presidente de la Asociación Madrileña de alta

Voz 1161 01:22 sí sí esto administración no quiere hacer nada cuando el sector del taxi lo mejor es que lo diga claramente pero que no nos haga perder el tiempo

Voz 2 01:29 Se mantiene por lo tanto la huelga indefinida en Madrid los taxistas rechazan el borrador del decreto exprés con el que la comunidad buscaba frenar esos paros y a las doce y media de la mañana el presidente se reúne con el sector de las súbete

Voz 1727 01:40 desde la sede del Gobierno regional se han ido los taxistas a Ifema donde mañana empieza a Fitur la feria del turismo y el lugar que han elegido para concentrar sus vehículos pasar toda la noche y ahí está un compañero de la SER Enrique García qué tal todo buenos días

buenos días en ese momento comienzan encender las luces de algunos vehículos de los cientos de taxis que rodean ese espacio ferial del noreste de Madrid han pasado la noche aquí durmiendo en sus coches

Voz 0978 02:05 ocupan principalmente la avenida capital de España

Voz 3 02:08 estoy un bulevar donde los vehículos han ocupado seis de los ochos carriles el ambiente hasta horas tranquilo muchos están empezando a salir de sus vehículos y a las diez se reunirán en asamblea para decidir próximas acciones

Voz 1727 02:19 gracias Enrique pero donde en las últimas horas hemos visto tensión mucha tensión de nuevo ha sido en Barcelona Grupo de Taxistas intentó incluso acceder al Parlament muchos iban con chalecos amarillos y ojo con esto algunos taxistas hablan ya allí en Barcelona detenerle de mantener contacto con los franceses para coordinarse y bloquear la frontera de La Junquera bien podemos la crisis en Madrid se salda de momento con la renuncia al escaño de Íñigo Errejón tal y como les sugerían insistentemente desde el sector lista de desde la dirección del partido pero como no le han llegado a pedir formalmente hoy mismo lo va a sustituir ya en el Congreso Sol Sánchez que es de Izquierda Unida y que se barajaba por cierto como su número dos para la Comunidad de Madrid el ya ex diputado explicaba su renuncia anoche en la tele autonómica en Telemadrid

Voz 0799 03:19 hay momentos en los que hay que elegir

Voz 1727 03:22 entre lo correcto y lo cómodo Joel

Voz 0799 03:24 ha sido asumido que esa decisión puede tener un precio y lo pagó tranquilo porque por encima de las necesidades concretas de los partidos en cada momento está anteponerse los momentos importantes ser capaz de sumar

Voz 1727 03:39 Echenique que llegó a decir aquí en Hoy por hoy que Errejón no dejaba el escaño porque de algo tenía que vivir anoche rectificaba

Voz 4 03:47 dijo una frase desafortunada incrédulo aquí sin sin ambages y sin matices cuando alguien se equivoca pues tenga que ha cuantificado Hay yo con esas declaraciones me me equivoqué

Voz 1727 03:59 cómo está viviendo el resto de la izquierda este episodio a partir de las ocho y media vamos a hablar en Hoy por hoy comunica hoy la vicepresidenta valenciana líder de Compromís el partido aliado de Podemos en la Comunidad Valenciana ah si bien el martes el veintidós de enero y les prometemos que no es un titular de El Mundo Today de pide al Tribunal Constitucional si al Tribunal Constitucional de español Le pide amparo frente a la Mesa del Parlament de mayoría independentista Javier Alonso buenos días

Voz 0858 04:36 buenos días Pepa la ex president cree que el presidente del Parlament fluye Torrent de Esquerra y también el resto de la mesa han vulnerado sus derechos como diputado al retirarle la posibilidad de delegar su voto en otro

Voz 1727 04:47 en Suiza en Davos hoy comienza formalmente al Foro Económico Mundial y lo hace con las sombras en el horizonte el Fondo Monetario alerta de una ralentización en el crecimiento mundial por la guerra comercial o el Brexit

Voz 5 05:00 el globo Brando no

Voz 1727 05:04 aunque su directora gerente que es esta mujer Christine Lagarde descarta una recesión inminente ya antes del deporte no nos podemos olvidar de esos trabajos en Totalán en Málaga para rescatar a Julen ya han terminado Javier de perforar el túnel vertical

Voz 0858 05:22 los trabajos han ido más lento de lo previsto por la dureza del suelo Ángel García del Colegio de Ingenieros de Málaga explicaba anoche

Voz 0456 05:27 el siguiente paso al medio día se podrá

Voz 6 05:30 han comenzado los trabajos de perforación

Voz 0858 05:33 de la galería horizonte lo excavará a mano el equipo de rescate minero llegado desde Asturias

Voz 1727 05:42 y en los deportes en el Abierto de Australia de tenis Roberto Bautista busca en este momento las semifinales del torneo Sampe buenos días

Voz 1161 05:50 el PP tengo malas noticias porque acaba de perder al hace Federer queremos City Pass que perder el primer set cinco siete el segundo por seis cuatro para perder de nuevo el tercero cuatro seis también ahora mismo el cuarto por seis siete con dos siete en el Thai Brecht como Carreño que caía ayer no estará en semifinales también esta mañana sólo nos queda ya ya la bala de Rafa Nadal jugará no antes de las diez y media cerrando jornada ante el estadounidense Frances fue Silex supera se verá en semis con el ganador del que acabamos de conocer el griego Sipán

Voz 1727 06:21 muy importante esta mañana el detalle del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 06:25 los días buenos días en breve empezará a nevar en la cordillera Cantábrica a partir de unos ochocientos a mil metros de altura nevadas ratos intensa que puede persistir unas veinticuatro horas y cuidado porque mañana va subir bastante la cota de nieve esto hará que aumente mucho el caudal de los ríos porque seguirá lloviendo en puntos donde tendremos nieve acumulada durante la tarde nevadas en provincias como Burgos Ávila Soria y Segovia también en La Rioja al sur de Aragón en Guadalajara la próxima noche en Albacete Cuenca y también en Andalucía en Granada así como en Jaén nevadas a partir de los novecientos metros de altura en estos puntos en el resto del país aumento de nubes más frío que ayer viento también intensificando así al final de la jornada

Voz 9 07:12 eh las

Voz 1727 07:54 pues sí hay muchas cosas bellas en esta vida que son gratis es verdad pero hay otras que no que pueden llegar a costar casi la mitad de un sueldo medio el precio del alquiler por ejemplo que subió de media en España en el dos mil dieciocho un dos por ciento de media porque en las grandes ciudades en Madrid y Barcelona por ejemplo se disparó hoy en el Congreso de los Diputados se va a debatir un decreto con medidas urgentes sobre vivienda Irán y De la Fuente buenos días hola Pepa buenos días a partir de las nueve de las ocho en Canarias vamos a explicar cuáles son esas medidas y cómo pueden afectar a nuestra vida

Voz 0456 08:30 a la de ese Real Decreto y otros cuantos que llegan hoy al Congreso y que afectan a nuestro bolsillo es lo que más preocupa hoy no sólo al Gobierno también a su socio

Voz 10 08:39 porque lo que mañana no jugamos el el Gobierno consiga o consigamos que el Gobierno materialice las exigencias que les hemos hecho y que todas las medidas de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca que nosotros lo hemos defendido como una ley aparezcan en ese Real Decreto igual que con la ascensión es ETA

Voz 0456 08:54 andaba nuevas días a todos y a todas sin religión y sin gobierno como cantan Joe crece

cadena SER

Voz 0456 09:00 con Ana Sánchez portavoz del sindicato de inquilinas de Madrid con Beatriz Toribio directora de estudios y asuntos públicos del portal fotocasa con Lucía Méndez con Joaquín Estefanía Icon Ignacio Ruiz Jarabo a partir de las diez una hora antes en Canarias llega Toni Garrido con Nacho y Gonzo para abordar el futuro de Pablo Ibar también el del muro de Trump un Tony por cierto que nos ha dejado el whatsapp del programa plagado de taxistas agradeciendo su espacio en el programa de allí

Voz 11 09:29 buenos días estoy en el taxista que me estoy dirigiendo de la T uno a la Puerta del Sol y luego Ángela de lo que acabo de hoy porque es la única vez que he escuchado la realidad de lo que está pasando en hacías Baratillo que muchas gracias a Tony

Voz 12 09:49 si seguimos en la

Voz 11 09:51 lucha porque lo que no quiero que me ocurra mi en mi sector admitiendo que no sucumba a ninguno en el vuestro

Voz 0456 09:58 con la señorita Cruz como decía este taxista vamos a analizar hoy el Ten Years Challenge ese reto viral en las redes sociales y que consiste en colgar una foto tuya de hace diez años otra de hoy y observar cómo se estropean los Polo mejora no mejora mejoran muchos lo han aprovechado para mostrar el rápido deterioro de los polos a causa del cambio climático por cierto vamos a entrevistar también a Javier Cámara que este viernes estrena vota Juan una comedia política

Voz 1727 10:32 bueno pues yo animo esta mañana a que nos digan cómo mejoran empeora los cuerpos busque una foto suya de hace diez años y cuéntenos cómo ha progresado la cosa también naturalmente abierta Navarra política que esta semana entre otras cosas y otras hemos hablado poco de lo que está pasando en la política

Voz 0456 10:51 sí los hay con muchas ganas de opinar sobre la crisis en Podemos hoy con la renuncia ya de Errejón también sobre la convención del PP

Voz 13 10:58 la de Asturias en bable hecha Ram significa charlatán que habla mucho de cosas de poca importancia

Voz 0456 11:05 como Elena a la que ayer pudimos la Elena

Voz 1727 11:08 gracias un beso así que tienen el nueve uno

Voz 0456 11:10 cinco dos dos dieciséis sesenta allí el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis para pronunciarse les escuchamos

Voz 1727 11:17 también se dividen de alquiler si quieren contarnos cuánto pagan cuánto de su sueldo dedican a pagar la mensualidad si les han subido y cuántos si temen que les suban todo lo que tiene que ver con la vivienda de alquiler lo pueden contar también

Voz 14 11:34 a las seis y doce

Voz 1727 11:38 ya Javier queja de las cinco y doce en Canarias

Voz 0858 11:41 es un minuto antes de lo que me dejaste la antena ayer así que vamos progresando empieza hoy por hoy con Roberto Mahan Elena Sánchez en la técnica Jordi Fábrega está en la producción

Voz 7 11:50 a ver

Voz 1 12:32 en la Cadena Ser

Voz 0858 12:40 el Congreso de los Diputados vuelve hoy a la actividad con un pleno extraordinario porque el mes de enero es tradicionalmente inhábil en las Cortes sea convocado para convalidar el paquete de decretos de corte social que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre en su última reunión del año Carolina Gómez buenos días

Voz 0821 12:56 buenos días y entre otras cosas van las medidas de

Voz 0858 12:58 choque para aliviar la escalada de los alquileres pero no está claro hasta ahora que tenga los apoyos suficientes

Voz 0821 13:04 para poder salir adelante es que hay podemos amenazan con tumbar ese decreto por no incluir la posibilidad de que los ayuntamientos intervengan para limitar los precios de los alquileres lo explicaba ayer en La Sexta el portavoz de la formación morada Rafa Mayoral

Voz 18 13:14 que es necesario controlar el precio porque está habiendo una actitud especulativa por parte nuevos operadores económicos que están haciendo que suban de forma artificial precio del alquiler seguimos abiertos al diálogo vamos a seguir dialogando pero nosotros dijimos el primer día cuál era nuestra posición frente a este Real Decreto

Voz 0821 13:29 el Gobierno argumenta que es difícil intervenir en los precios por cuestiones jurídicas pero confía en lograr sacar adelante el decreto ayudaran Astra es portavoz en él

Voz 0259 13:37 congreso en lo que tiene que ver con el alcohol

Voz 19 13:39 leer bueno la negociación como decía está abierta hay

Voz 0259 13:43 seguirá abierta a lo largo de la tarde estamos hablando con Unidos Podemos y con otras fuerzas políticas también lo que esperamos es sacar adelante los reales decretos como los hemos sacado todos

Voz 0821 13:52 es el lo que no parece que va vaya a haber problemas es en la aprobación de alza de las pensiones por encima de la inflación el Gobierno también espera ver respaldados el estatuto del artista a la subida del sueldo de los funcionarios y cargos públicos incluido el del presidente del Gobierno la liberalización del transporte de viajes por ferrocarril de acuerdo con las directivas de la Unión Europea Renfe tendrá competidores a partir de diciembre de dos mil veinte

Voz 0858 14:12 en ese pleno ya votará la sustituta de Errejón en la bancada de Unidos Podemos tras su renuncia al escaño corre lista se incorpora como diputada Sol Sánchez de Izquierda Unida que estaba sobre la mesa de las negociaciones para ser la número dos de la lista de Rejón a la Asamblea de Madrid el fundador de Podemos ha entregado su acta pero sigue dentro de la formación morada y el sector paulista ha rebajado en las últimas horas el tono de sus críticas en público esta noche de hecho el secretario de Organización Pablo Echenique ha reconocido que se excedió aquí en Hoy por hoy cuando le acusó de seguir en el escaño para seguir cobrando el sueldo de diputado hay daba buenos días

Voz 0821 14:48 buenos días en Podemos siguen sin aclarar si se van a integrar en la candidatura de Errejón a la Comunidad de Madrid aussie buscarán a otro candidato dentro de la formación morada el ya candidato demás Madrid ha dicho en Telemadrid que confía en que concurran con el al las elecciones y no compita

Voz 0799 15:01 tiene que haberlo que hay que sumar fuerzas y que ahí no falta nadie hacen falta todas las fuerzas progresistas pero hace falta un ingrediente más importante ese incremento es mucha gente que a lo mejor había empezado a mirar con más desconfianza los partidos o que viene de votar cosas diferentes

Voz 0821 15:15 Sol Sánchez de Izquierda Unida que será la sustituta de Rejón en el Congreso da ya por olvidado ese pacto por el que iba a ser la número dos en las listas de Rejón aunque reitera sus ganas de negociar

Voz 0141 15:23 lo damos por roto pero no porque no vayamos a seguir negociando y buscando un bloque amplio de izquierda hay una unidad de la izquierda sino simplemente porque nos han dado esas condiciones

Voz 0821 15:34 renunciado un escaño en Podemos y renuncia también de un escaño de Izquierda Unida Gaspar Llamazares Se va de Parlamento asturiano tampoco será candidato en las primarias de esa comunidad el enfrentamiento con Alberto Garzón por su participación en la plataforma actúa de juez Baltasar Garzón da un paso más después de que Llamazares abandonase su puesto en la dirección nacional de Izquierda Unida en diciembre

Voz 0858 15:51 no estará en el hemiciclo Errejón pero si Pablo Casado otras espolear a los suyos este fin de semana en su convención nacional en Génova dicen que están exultantes que ha salido a pedir de boca a pesar de que quedaran en evidencia las dos almas del PP de momento irreconciliables Aznar Rajoy cada uno por su lado estos últimos los moderados los de Rajoy miran con recelo la de hechicera acción del partido María Jesús Güemes buenos días qué tal buenas días en Génova creen que la Convención

Voz 1461 16:17 ha sido un éxito rotundo que ha reforzado el liderazgo de Casado y aseguran que no existen criticas internas anoche en Telecinco le preguntaron al presidente de los populares sin aún hay heridas abiertas en su partido recordándole que no había logrado la foto de la unidad la de Rajoy andar juntos pero él despacho así el tema

Voz 20 16:34 bueno nunca Ron no tiene creo que es fundamental es que

Voz 21 16:37 los dos expresidentes del partido estuvieran presente

Voz 20 16:39 pese en días distintos también se planteó la derechización

Voz 1461 16:42 de su discurso como siempre lo negó

Voz 21 16:44 lo contrario ellos los así todo excepto menores entre ideológico pillamos hay treinta años nuestro partido se define por lo estatutos un partido de centro derecha reformista y liberal otros tiene que cambiarlo de vez en cuando pero han puesto el centro también de la cena de partidos

Voz 1461 16:59 si eso no es lo que opinan algunos dirigentes populares pero no lo dicen en público por miedo a represalias porque piensan que les van a echar de las listas porque además espera para empezar a mayo haberse su estrategia funciona y si no es así habrá quien le cuestione aunque le darán la oportunidad de las generales dando por hecho que su fin llegará si se produce el sorpasso de Ciudadanos

Voz 0858 17:20 casado decíamos aprovechó esa entrevista en Telecinco también para pedir a los líderes de Vox que den explicaciones sobre su financiación iraní que ha desvelado el diario El País de momento Casado deja las aclaraciones en el tejado de la formación ultraderechista en lugar de exigir a las directamente aprovechando esa comisión de investigación que los populares tienen abierta en el Senado sobre la financiación de los partidos políticos ayer de hecho se zanjaba cómo van a escuchar Marta González la vicesecretaria de Comunicación de los populares Sadam se zafó hacíamos así de la pregunta de si iban a llevar a Vox a esa comisión

Voz 22 17:55 principio a nosotros nos parece preocupante que grupos de presión extranjeros participen en la financiación de partidos políticos españoles por eso creemos que es en principio el Tribunal de Cuentas el que debe tomar cartas en el asunto

Voz 0978 18:13 gracias Tribunal Constitucional contigo empezó todo

Voz 0858 18:17 con esta ironía replicaba a Carles Puigdemont allá por dos mil dieciséis a quiénes en su debate de investidura la alertaban de que la hoja de ruta que quería lanzar era inconstitucional y que terminaría chocando contra el tribunal de garantías tres años después anoche mismo el propio Puche pidió amparo a ese mismo tribunal constitucional al que tantas veces ha deslegitimado por su politización esta noche como les decimos hemos conocido que ha presentado un recurso ante esos magistrados para pedirles que protejan sus derechos como diputado frente al presidente del Parlament de Esquerra Republicana de la mesa que tiene mayoría independentista Radio Barcelona Sergi López buenos días

Voz 1895 18:56 buenos días con el recurso el ex presidente alega que la Mesa de la Cámara con los votos de Esquerra y del PSC se extralimitó en sus competencias al retirarle el voto de una forma arbitraria sin base jurídica sin motivación válida lo que se refiere a una decisión tomada el nueve de octubre y apoyada por un informe de los letrados que servía para dar cumplimiento a una interlocutoria del juez Llarena que suspendía a los diputados procesados por el uno de octubre pero quedaba opción a que fueran sustituidos temporalmente por otros compañeros de grupo ante este informe Junquera así Romeva de Esquerra acataron la interlocutoria pero los cuatro diputados de Cataluña quisieron seguir delegando su voto como habían hecho hasta entonces su argumento fue que días antes el Pleno había aprobado un texto

Voz 1161 19:43 ambiguo que decía que no estaban suspendidos

Voz 1895 19:46 dos pero que muchos interpretaron como acatará al Supremo haciendo ver que no en base a este texto Puigdemont también acusa a la Mesa del Parlament de revocar una decisión aprobada por una mayoría en el pleno una maniobra que no sentado por cierto nada bien en Esquerra Republicana

Voz 7 20:03 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 13 20:08 ayer en la estación de Atocha

Voz 0858 20:13 los taxistas son huelga increparon así como escuchan a Albert Rivera el líder de Ciudadanos volvía de Sevilla topó con los taxistas movilizados que le reprochaban la posición de Ciudadanos en este asunto favorable a la liberal la liberalización del sector se lo reprochaban entre abucheos e insultos fue uno de los momentos de tensión en esas protestas que cumplen su quinto día en Barcelona su segundo en Madrid Rafa Muñoz buenos

Voz 13 20:39 buenos días los incidentes más graves se han vuelto a repetir en Barcelona algunos taxistas encapuchados han reventado los cristales de varios coches entre ellos el de este conductor de Uber entera de lo que suele siempre al que le han destrozado los retrovisores a patadas se han vivido momentos de mucha tensión frente al Parlament donde los Mossos han repelido la entrada de los taxistas tres de los agentes han resultado heridos los taxistas han cortado varias calles del centro de Barcelona Ilan enviado este mensaje al conseller de Economía a Pere Aragonés y en Madrid las protestas han concentrado la estación de Atocha el aeropuerto e Ifema

Voz 23 21:30 si detrás de Madrid a Valencia hay detrás de Valencia ir a Granada

Voz 13 21:33 taxistas madrileños han cortado de forma puntual la Gran Vía mantienen las protestas para hoy

Voz 0858 21:42 gracias Rafa son las seis y veintidós las cinco veintidós en Canarias la Fiscalía pide siete años de cárcel para cuatro de los cinco miembros de la manada en el otro juicio por supuestos abusos que tienen pendiente el de una joven en Pozoblanco en Córdoba en dos mil dieciséis en este caso también lo grabaron todo con el móvil según el Ministerio Público con el ánimo de vejar vulnerar la intimidad de la víctima Andalucía Mari Cruz Barroso buenos días

Voz 1435 22:07 buenos días y en total el fiscal pide tres años de prisión para cada uno por los abusos sexuales contra la chica a los que habría que sumar otros cuatro años de cárcel para cada uno de ellos por un delito contra la intimidad en la calificación del fiscal según ha informado la Fiscalía Superior de Andalucía pide además una indemnización conjunta de cuatro mil quinientos euros para la curación y seis mil euros más por los daños morales causados la Fiscalía pide que los acusados no puedan acercarse a menos de cien metros a la víctima durante al menos diecisiete años

Voz 0858 22:37 y en Barcelona volvemos contigo ser ya muerto el bebé de apenas dos meses que llevaba más de dos semanas ingresado en la Vall d'Hebron por las fuertes lesiones que le provocó presuntamente su padre

Voz 1895 22:48 los Mossos ya han comunicado al juzgado la muerte del bebé y ahora se tendrá que determinar si ese acusa al padre de un delito de homicidio hasta ahora estaba acusado de un delito de lesiones y otro de maltrato en el hogar el juez lo había dejado en libertad con cargos le había retirado el pasaporte ella estaba obligado a presentarse en los juzgados periódicamente el informe médico que le envíe el hospital Vall d'Hebron donde estaba el pequeño es el que determinará la decisión del juez el bebé no pudo superar las graves lesiones que surgió en el cerebro presuntamente porque fue movido con fuerza para que dejara de llorar recordemos que la Generalitat retiró la custodia del niño a los padres tras estos hechos

Voz 7 23:26 el Ademar donde vivía la familia

Voz 1895 23:28 dado tres días de duelo

Voz 0858 23:34 hoy comienza la gran cita económica mundial la que reúne a políticos empresarios y líderes sociales cada año en los Alpes suizos en Davos desde allí el Fondo Monetario Internacional ha anunciado que vienen curvas de hecho ha rebajado ya las previsiones económicas a nivel global sobretodo por el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China la buena noticia es que España de momento no sale mal parada y lagar mantiene las previsiones para nuestro país Jordi Fábrega buenos días

Voz 1895 24:00 buenos días el Fondo Monetario Internacional reduce dos décimas sus previsiones para este año y ahora contempla que la economía mundial crecerá un tres con cinco por ciento Además su directora gerente Christine Lagarde avisa de que el riesgo de que las cosas vayan a peor es alto y lanza este mensaje a los políticos

Voz 24 24:17 duras Brin Mining general de Lichis

Voz 1727 24:20 Antonio

Voz 1461 24:23 regula las voces

Voz 1895 24:25 era habilidades y que estén preparados antes de que la desaceleración llegue la guerra comercial entre China y Estados Unidos y peores States económicos en Alemania Italia y Turquía están detrás de esta rebaja de la que se libra a España el fondo sigue pensando que la economía española crecerá un dos dos por ciento este año y un uno con nueve el que viene

Voz 0858 24:44 otro de los baches que se atisban en la carreteras el Brexit mi estaba obligada a presentar ayer en el Parlamento británico una alternativa al acuerdo fallido con Bruselas pero lo que hizo básicamente fue ganar tiempo

Voz 25 24:55 eso hay de desvío y Xisco Leidsa incluyen de Briguitte que checa

Voz 13 24:59 anunció que seguirá negociando con los grupos políticos

Voz 0858 25:01 británicos una solución para Irlanda que no termina de concretar en Bruselas no dan crédito a la respuesta insisten en que siguen a la espera de las concreciones que la primera ministra es incapaz de enviarles eso en Europa en Venezuela el Gobierno ha parado un alzamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro el chavismo ha confirmado la detención ya de veintisiete miembros de la Guardia Nacional que asaltaron dos guarniciones de Caracas robaron las armas que había en su interior la policía como decimos ha conseguido contener a los sublevados la intentona Ana corazón ha fracasado

Voz 0821 25:34 si los efectivos que se alzaron difundieron en redes sociales este vídeo pidiendo no reconocer al Gobierno de Maduro

Voz 26 25:39 yo hay a la calle que defenderemos la Constitución aquí estábamos

Voz 0821 25:46 pero el golpe apenas duró enseguida lo frenó la fuerza armada del país el jefe de la oficialista Asamblea Constituyente Diosdado Cabello

Voz 1727 25:53 yo atribuye el alzamiento aún chantaje

Voz 0821 25:55 fuerzas externas seguro

Voz 27 25:58 ha ofrecido cualquier cantidad de cosas por la investigación lo

Voz 1161 26:00 no esta madrugada a manifestantes opositores han cortado

Voz 0858 26:51 no ha podido ser Roberto Bautista se queda fuera de las semifinales del Abierto de Australia de tenis

Voz 1161 26:56 caer en cuatro sets al con el griegos Stefano City Pass verdugo también de Federer en cinco siete seis cuatro cuatro seis y seis siete dos siete en el final también esta mañana no antes de las diez y media Rafa Nadal buscará las semifinales ante el estadounidense T fue si le supera se las verá precisamente con sí Chivas en cuanto al fútbol el Eibar tres Espanyol cero cerraba anoche en prime la primera en Primera la jornada veinte goles de Enric de Blas y chats el Eibar se coloca undécimo El español décimo tercero cuatro puntos por encima del descenso también ha completado la XXII en segunda Granada dos Elche eh uno vuelve coloca líder al Granada con un punto por encima del Málaga del mercado de fichajes hoy el Barça presenta desde la una de la tarde en el Camp Nou al fichaje relámpago de ayer Kevin Prince Boateng cedidos a final de temporada pisa suelo italiano jugó además en España en la Unión Deportiva Las Palmas hace tres temporadas llevará el dorsal diecinueve que libera la salida de Munir el Barça paga a los menos un millón de euros por una posible opción de compra por ocho millones a final de temporada ayer ya habló para la televisión del club

Voz 0456 27:51 soy muy feliz aquí

Voz 30 27:53 no veo ahora allí jugar en este equipo de sonido por el toro todos niños que quieren jugar fútbol jugar en este club porque eso es un gran honor para mí

Voz 1161 28:03 por cierto que finalmente desvela estará de baja dos semanas por el esguince que se produjo ante el Leganés más del mercado Atlético Madrid podría cerrar hoy la llegada de Álvaro Morata sería una cesión por lo que resta de temporada y una más con opción de compra no obligatoria al final de esa temporada y media la operación está a espera de que Higuaín dejé el Milán camino del Chelsea pero a su vez depende de cerrar la llegada de Pyatov desde Génova para liberar al argentino y esta noche tenemos ya el primer partido de ida de octavos de cuartos de final de la Copa del Rey desde las nueve y media Getafe Valencia en los madrileños Bordalás cree que los suyos pueden ir a más y esta eliminatoria puede ser ideal

Voz 6 28:34 tenemos que dar un paso pasito más ir exigirnos todos un poco más para ser mejores todos los equipos tienen margen de mejora nuestro también no puedes relajarte ni un instante porque cualquier rival te puede sorprender y no

Voz 1161 28:47 en el Valencia son baja con el encontró Guedes es un partido en el que en otras ocasiones han saltado chispas Marcelino cree que es por la forma de jugar del equipo madrileño

Voz 6 28:54 Nuestros jugadores saben lo que nos vamos a encontrar jugamos contra el equipo

Voz 9 28:58 hace poco vi era el equipo que más faltas hacía de

Voz 6 29:03 campeonato son un equipo competitivo no es que esté bien solamente porque juega al borde del reglamento domina muy bien el aspecto con el que juega

Voz 1161 29:10 a arbitrar el partido el colegiado extremeño Gil Manzano por cierto que en relación al recurso del Levante por la alineación indebida del Barça el Comité de Apelación volvió negarles la razón y ahora tienen quince días hábiles desde hoy para recurrir al TAD tenemos desde las ocho y media de la tarde en el Rico Pérez amistoso en Alicante femenino de muchos femenino queremos decir entre España y Estados Unidos en balonmano España no estará finalmente en las semifinales del Mundial cumplió su parte ganando a Brasil XXXVI Veinticuatro pero no hubo empate entre Alemania y Croacia vencieron los alemanes veintidós veintiuno el objetivo ahora es entrar entre los siete primeros que dan plaza para disputar el preolímpico hoy en baloncesto tenemos partido esta tarde desde las ocho y media UCAM Murcia han vil de la jornada doce de la Champions

Voz 3 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 0432 30:31 hola buenos días recta final del rescate de Julen alcanzados sesenta metros de cota superadas las ventas de terreno muy duro con las que tropezaba la perforadora esta dureza pase vuelva a favor de los mineros tendrán que apuntalar menos necesitarán menos tiempo en principio para excavar esos tres cuatro metros que les va a conectar con el pozo donde se presume que está el pequeño abrirán la galería horizontal con una leve pendiente perforó harán hacia arriba para facilitar el escombro trabajarán en parejas serán elevadas cada media hora con bombonas de oxígeno las condiciones van a ser extremas al peso del material que llevan Se suma esta gran incógnita que se van a encontrar realmente preparados para intervenir a partir del mediodía

Voz 0858 31:11 seguiremos esos trabajos aquí en Hoy por ahí y más asuntos Cristiano Ronaldo y Xabi Alonso se sientan hoy en el banquillo de los acusados por defraudar a Hacienda el portugués va a hacer oficial el pacto al que ha llegado con la Agencia Tributaria va admitir haber cometido cuatro delitos fiscales acepta por lo tanto una pena de dos años de cárcel que no va a tener que cumplir también el pago de casi diecinueve millones de euros por cometer fraude con sus derechos de imagen también como les decíamos comienza el juicio para Xabi Alonso se enfrenta a cinco años de cárcel acusado de defraudar más de dos millones de euros y otro juicio que comienza esta en Tenerife al ex seleccionador nacional de atletismo Miguel Ángel Millán por dos delitos de abusos sexuales presuntamente cometidos contra dos menores a los que no

Voz 0456 31:59 frenaba entre los testigos previstos

Voz 0858 32:02 está Antonio Peñalver plata en Decathlon en Barcelona noventa y dos y que en su día también denunció avisos abusos del que fue su entrenador precisamente esta mañana aquí en Hoy por hoy les estamos contando que las víctimas de pederastia empiezan a organizarse en España centrados en los que sufrieron estas vejaciones en el seno de la Iglesia católica han creado ya una asociación ponen sus primeras demandas encima de la mesa Mariola la

Voz 0259 32:25 las víctimas de los sacerdotes pederastas han decidido organizarse movilizarse han creado la Asociación Nacional infancia robada para entre otras cosas exigir a la iglesia del Estado una investigación sobre los casos en España como existe en otros países una comisión de la verdad en palabras de Miguel Ángel Hurtado

Voz 31 32:42 nadie hacía nada ni desde la iglesia pero tampoco desde el Estado se publican casos gravísimos la Fiscalía no dice nada el Defensor del Pueblo no dice nada los partidos políticos hacen mutis por el foro nosotros los que Nos dimos cuenta es que tenemos que organizarnos que teníamos que hablar con una sola voz y que cuando haya un caso sangrante pues que los políticos tengan a las víctimas en la puerta exigiendo responsabilidades que los obispos tienen a las víctimas en la puerta demandando cambios

Voz 0259 33:08 en febrero entregaran en el Congreso nuevas firmas para pedir que se eleve a los cincuenta años el plazo de prescripción de los delitos los treinta que plantea el Gobierno les parece insuficiente también acudirán a protestar al Vaticano coincidiendo con la cumbre anti PP

Voz 8 33:22 era sea convocada por el Papa

Voz 0858 33:25 situación del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 10 33:28 buenos días en Madrid tráfico intenso ya de entrada a la capital por lados en Torrejón de Ardoz la A4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 en casa vuelos IU Parla en la M cuarenta circulación lenta en Vallecas Vicálvaro sentido dos en Villaverde dirección a cuatro en Girona el incendio de un vehículo pesado eligiera el corte de un carril en la AP siete a la altura de vas cara hacia Francia llega Álava un vehículo averiado la uno pasional el corte del carril derecho en Nanclares de Oca sentido Madrid por último recuerden que hay previsión de nieve lluvia viento gran parte del país por este motivo desde la Dirección General de Tráfico les insistimos planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de

Voz 0858 34:12 gracias Alfonso mucha atención hoy a la evolución donde el tiempo porque Navarra está precisamente en alerta roja otras ocho provincias en alerta naranja todas por nevadas

Voz 24 35:19 síguenos también en Hoy punto es

cadena SER

Voz 6 35:25 en Hoy por hoy

las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias y abrimos la Mesa de España en Extremadura porque otra vez un tren que cubría el trayecto entre las provincias de Badajoz y Madrid sea averiado unos cuarenta pasajeros han tenido que continuar viaje en autobús paré fin creíble Inma Salguero buenos días

Voz 35 36:00 buenos días Pepa así es una más una incidencia más esta vez en la línea azafrán Madrid sobre las siete de la tarde los pasajeros se quedaban tirados en Talavera de la Reina por avería mecánica afortunadamente sin heridos tuvieron que seguir viaje en autobús y llegaron a destino con una hora de demora pero Pepa no es la única incidencia este lunes por la mañana también se veía afectado el convoy Cáceres Madrid con cincuenta y un viajeros y todo el mismo día de la reunión del Pacto por el ferrocarril en Mérida donde Renfe aseguró que los viajes en tren desde la región son seguros para los pasajeros una más Pepa uno más

Voz 1727 36:33 una más una Massey parece increíble una inversión imprescindible y urgente la de modernización del tren en Extremadura y nos vamos ahora la Comunidad Valenciana Ana Talens bon día bon día Pepa porque ha sido imputado el único de los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia que no lo estaba se llama Eusebio Monzó tiene que declarar ante el juez por presuntas irregularidades en contratos del aeropuerto de Castellón

Voz 0141 36:59 si la jueza aprecia en los investigados entre ellos los ex vicepresidentes Gerardo Camps y Vicente Rambla indicios de prevaricación y malversación de fondos se investiga uno de los contratos de patrocinio firmado por Aerocas bajo la presencia de Carlos Fabra con el piloto

Voz 1727 37:13 Alex Debón en dos mil nueve dos mil diez

Voz 0141 37:15 se cometieron irregularidades que podrían ser cohecho la causa investiga tres coma seis millones de euros recibidos por la empresa del piloto en concepto de patrocinio por parte de la empresa Aerocas que es la gestora de la Hero

Voz 1727 37:26 Puerto de Castellón y participada por la disputa

Voz 0141 37:29 la Generalitat y como decías Monzó era el único de los ediles del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia que no estaba imputado en ninguna causa los nueve restantes lo están en el caso de Pitufo del presupuesto el presunto blanqueo de capitales para la financiación de PP

Voz 1727 37:43 que el PP en el Ayuntamiento de Valencia tiene ya pleno al diez y además Ana el tribunal supremo confirma la condena de veintidós años de cárcel para un guardia civil de Villajoyosa en Alicante por intentar envenenar a una compañera a su marido y a su hijo

Voz 0141 37:58 además deberá indemnizar al matrimonio con veinte mil euros por tres delitos de asesinato de un asesinato en grado de tentativa uno de ellos agravado al ser la víctima menor de dieciséis años un delito continuado ya de allanamiento de morada y otro contra la intimidad el agente fue condenado por la Audiencia de Alicante tras un primer recurso la condena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat por el Supremo confirma la pena de prisión para este brigada que entraba en diversas ocasiones en el pabellón de la casa cuartel donde vivía la Guardia Civil con una copia de las llaves que tenía en su poder y con la intención de acabar con la vida de ella la de su marido y la de su hijo para ello vertió sustancias tóxicas en la comida

Voz 1727 38:32 un abrazo buen Oltra parate el Seprona investiga la muerte brutal de cuatro Yeguas salvajes en Galicia tenían el cráneo hundido y una de ellas estuvo agonizando dos días los animales son de una raza en peligro de extinción Xaime López buenos días

Voz 0846 38:52 bos días el servicio de sanidad animal de la Xunta ha determinado que los cuatro caballos hallados muertos en un canal empleado para vacunarse desparasitado el ganado en la sierra droga in oía fueron golpeados en la cabeza

Voz 1727 39:04 una barra de hierro otros cinco Timoshenko

Voz 0846 39:06 tras el y dos los animales fueron introducidos en este canal un espacio estrecho donde no tenían escapatoria tres de los cadáveres serán de ejemplares adultos el cuarto de una por otra el Seprona ha abierto la investigación para tratar de identificar al autor o los autores de esta muerte violenta los colectivos animalistas aprovechan para criticar que la norma autonómica de bienestar animal excluyera a los equinos de su ámbito de protección cuando éstos son torturados de forma habitual también conceptos y cadenas en sus patas

Voz 1727 39:34 mira a Xaime nuestro compañero Roberto Mahan acaba de ser padre quizá pueda explicarnos si los nervios de un padre en el que está a punto de serlo los esos nervios explica en esta historia que ha ocurrido en Galicia porque la policía ha detenido en Vigo a un hombre que se dedicó a robar en la capilla y en varias habitaciones del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo mientras ella su mujer esperaba para dar a luz sería

Voz 0846 40:00 el ayuno serían los nervios un hombre de veinte años que iba acompañado de otro joven de diecinueve y que fueron identificados después de las quejas de varios pacientes tras encontrarlos en sus habitaciones tras un cacheo preventivo de seguridad no encontraron nada pero permaneció en el hospital donde como dices pues la pareja de uno de ellos estaba pendiente de dar a luz más tarde el servicio de seguridad del hospital informaba de que habían visto a través del circuito cerrado de televisión a estos jóvenes entrar y salir de varias habitaciones llegó la policía le realizó un cacheo cuatrocientos euros en efectivos varias tarjetas prepago de televisión posteriormente el párroco de la capilla del hospital dijo que durante la noche habían

Voz 1727 40:41 probado un sagrario de metal

Voz 0846 40:44 eh conteniendo en su interior un cupón en Ateca con un valor superior a los mil euros ambos tenían antecedentes

Voz 1727 40:50 policiales se lo que se dice aprovechar el viaje no y que el niño llegará con un pan debajo del brazo un abrazo es Jaime hasta luego

Voz 0858 40:57 lo dice Roberto no caen los nervios

Voz 1727 41:00 le dieron por eso bueno y cerramos la Mesa de España en Andalucía con el caso de una mujer que ha tardado nueve años en demostrar ante la Justicia que ella no es la persona que está enterrada en un cementerio de Málaga aunque en el nicho pone su nombre Mari Cruz Barroso buenos días

Voz 1435 41:18 qué tal Pepa buenos días pues sí nueve años le ha costado a Juana Escudero demostrar que ella está viva y que la persona enterrada en el cementerio de Málaga a su hermana Joaquina que falleció el dos de mayo de dos mil diez el mismo año en el que Juana comenzó a tener problemas para realizar cualquier trámite administrativo porque constaba como fallecida en todos los registros oficiales el ADN extraído al cadáver se ha comparado con el del hijo biológico de la fallecida en la coincidencia genética ya no deja lugar a dudas Juana cree que en este malentendido puede tener que ver la pareja de su hermana fallecida ya ahora va a seguir adelante para conocer

Voz 0259 41:50 la razones que llevaron a las personas que gestionado en el entierro a registrar la sepultura de su hermana con los datos personales de ella

Voz 1727 41:57 la razón Mari Cruz Buendía igualmente Pepa

Voz 9 42:04 me

Voz 1727 42:17 cincuenta y seis años después del Tratado del Elíseo entre Francia y Alemania Macron y Merkel van a firmar hoy un nuevo acuerdo de cooperación en qué estrechan lazos económicos y de seguridad en este momento tan complejo para Europa corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 42:33 el tratado del Elíseo se firmó en mil novecientos sesenta y tres como símbolo de la reconciliación francoalemana fue un pilar fundamental para la construcción de la Comunidad Económica Europea Emmanuel Macron se había propuesto renovarlo por todo lo grande como signo de un nuevo impulso entre Berlín y París y motor para la refundación de la Unión Europea trabajar por una más efectiva fuerte Política Exterior y de Seguridad para fortalecer la unión económica y monetaria se indica en el primer capítulo del nuevo tratado el segundo parece más ambicioso al adoptar una cláusula de defensa mutua que obligaría a cualquiera de los dos países a salir en su ayuda si se siente amenazado en realidad existe ya en la OTAN e incluso en la Unión Europea la recordó cuando los atentados terroristas masivos contra Francia luego Tratado del Elíseo no hubiera llamado la atención de no ser por las innumerables falsas noticias con protestas lanzadas por la ultraderecha en Francia y que han obligado a los medios ya al Gobierno a desmentir las por ejemplo no Francia no va a ceder su silla en el Consejo de Seguridad de la ONU pero apoya

Voz 0259 43:34 hará como siempre lo ha hecho para que Alemania eventualmente obtenga la suya

Voz 9 43:39 eh

Voz 1727 43:50 el Consejo de Europa le da un tirón de orejas a Portugal y acusa a su policía y su justicia de no tomarse en serio la lucha contra la violencia de género informa desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 0456 44:02 el grupo de expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer censura al país fe sino por la debilidad de las investigaciones llevado a cabo por la policía lusa y señala que menos del siete por ciento de los veintisiete mil casos registrados cada año en Portugal acaban con una condena firme según el informe de estas condenas el noventa por ciento tiene la pena de prisión suspendida

Voz 3 44:23 el grupo de expertos también critica a Portugal

Voz 0456 45:20 semana tres filas Rosell

Voz 37 45:23 nunca para esto o Caco OPA

Voz 28 45:24 el martes desde las nueve las ocho en Canarias a través de tu frecuencia cardiaca la juez Juan canaria Hora veinticinco con Ángels Barceló en tu día a la habitual

Voz 15 45:52 mal

Voz 38 45:53 ve nacer Isquierda Hoy por hoy

Voz 39 46:03 el eh cómo no

Voz 1727 46:15 la Arcadia feliz de Aznar titula esta mañana José Mari

Voz 1100 46:19 buenos días Pepa convendría por mor del rigor histórico que el PIN pollo Pablo Casado y su equipo no se expliquen a la concurrencia que hay dos concretos admiran de la época de Aznar a aquella Arcadia feliz idílico recuerdo para sus fieles pero tan imaginario y real como Al Andalus para los guerreros del ISIS quizás se refiera Casado aquel Aznar que hablaba catalán en la intimidad vergonzante genuflexión ante el entonces todopoderoso Pujol al mismo anda que fanfarrón negaba con acento tejano una que vino por la misma figura que se abrazaba con Bush repetía el mantra de las armas de destrucción masiva aquí el presidente que mentía a todos los españoles el once M que aún se niega a reconocer quiénes fueron los autores de aquel terrible atentado el patriota que en escándalo de tratar como restos de despiece miembros desbaratado de de los sesenta y dos militares fallecidos en el accidente del Yak cuarenta y dos el que regalaba a la presidencia de las empresas públicas como Telefónica a sus amigos de pupitre en el de la boda de la neblina o quizá prefieren el momento estelar el que llamó a ETA Movimiento Nacional de Liberación para negociar con ellos y atacar con ferocidad a los socialistas por hacer lo mismo que se dieron mucho menos cuántos Amar es donde elegir y eso sin echar mano de la hemeroteca tan sólo fría adosada ya exige ojo tan vetusto ojo izquierdo

Voz 1727 47:54 esta mañana dentro de tres horas a partir de las nueve y media vamos a tener aquí en Hoy por hoy debate sobre vivienda justo a la misma hora en que ese debate el tema en el Congreso así que les

Voz 0456 48:06 hemos preguntado por el alquiler cuánto les cuesta buenos días

Voz 0141 48:08 es lo que queda

Voz 41 48:11 los pagado cuatrocientos euros de alquiler me han subido este año ocho duro ni pensiones de cuatrocientos treinta y tres euros bueno ha subido poco más muchas gracias buenos días

Voz 3 48:25 que las de Santillana Ana María Alberto de Valencia viven

Voz 0456 48:27 de alquiler seis años en el mismo piso el primer

Voz 0468 48:30 año me bajaron el precio cincuenta céntimos pero desde entonces han ido incrementando sustancialmente ahora pago nueve euros más que no es mucho no es demasiado comparado con otros casos pero pagó nueve euros más de lo que paga al principio también es verdad que cualquier cosa lo que pido a mi propietario se porta estupendamente con nosotros nos ponen ningún inconveniente Si algo se estropea del piso no lo cambia sin ningún tipo de reparo ni de pregunta Ny de porque