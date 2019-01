Hoy por Hoy (22/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

qué tal muy buenos días esta mañana vamos a tener en el Congreso un anticipo de lo que puede ser el debate de los Presupuestos si es que llega a producirse el Gobierno va a sudar tinta para sacar adelante la convalidación de ocho decretos ley de contenido social para alguno de ellos los cambios en el mercado del alquiler por ejemplo PSOE y Unidos Podemos tienen discrepancias y el Ejecutivo no tiene garantizada la mayoría pleno en el Congreso mientras en Madrid en Barcelona afrontamos el segundo día de huelga de taxis

Voz 1439 00:56 la capital de España han pasado la noche concentrados en Ifema donde a partir de mañana se celebra la feria de turismo mucho frío ya está en una buena manta atraen a un buen abrigo

Voz 3 01:07 claro que esta tarde esta noche más problemas no creo que nos permitan estar aquí hasta que no se arregle aquí el proyecto

Voz 1727 01:16 dos capitales piden lo mismo una regulación exhaustiva de las sube TC de cómo deben funcionar de con cuánto tiempo se puede avisar un coche de caddie Fay o de Uber no ha habido acuerdo en las reuniones que han mantenido esta noche con cada gobierno autonómico así que un día más sin taxi en el aeropuerto de Barajas Miguel Crespo buenos días

Voz 1621 01:37 hola buenos días sí aquí en el aeropuerto y en concreto en la T4 que es donde me encuentro no hay ni rastro de taxis hoy las paradas están desiertas la habitual hilera de coches ayer con las luces apagadas no está en su sitio siguen aquí los carteles de taxi en huelga eso sí y es lo que se están encontrando los viajeros procedentes de los primeros vuelos de la mañana que hoy más perdidos que ayer hizo sin otra opción igualmente tienen que recurrir a Metro Cercanías los autobuses de la EMT para salir del aeropuerto

Voz 1727 02:02 en Barcelona volvieron ayer las escenas de mucha dureza y hoy cómo están las cosas a esta hora Aitor Álvarez

Voz 4 02:08 pues a esta hora los taxis siguen aparcados en la Gran Vía entre Plaza España hay plazas

Voz 1727 02:14 Tetuán es casi toda la parte de la Gran Vía

Voz 5 02:41 kilómetros a pie y cortaron muchas de las vías primo

Voz 4 02:44 cuáles de la ciudad

Voz 1727 02:49 es martes veintidós de enero la sustituta de Íñigo Errejón en el escaño del Congreso votará hoy ya en el pleno se llama Sol Sánchez es de Izquierda Unida entrega de escaño que anoche el propio Errejón explicaba en Telemadrid

Voz 0799 03:03 hay momentos en los que hay que elegir entre lo correcto y lo cómodo yo elegido he asumido que esa decisión puede tener un precio pero pagó tranquilo porque por encima de las necesidades concretas de los partidos en cada momento está anteponerse los momentos importantes ser capaz de sumar

Voz 1727 03:42 bien Cataluña El guionista del bruces sigue sorprendiendo y en que es difícil Bush lleva ante la Justicia española ante el Tribunal Constitucional al presidente y a la Mesa del Parlament que es una institución gobernada por los independentistas vamos busca amparo en la justicia española por la decisión de la Cámara catalana de retirarle la delegación del voto se hizo por orden del juez Llarena y Pablo Casado habló anoche en Telecinco sobre la financiación iraní de Vox que viene contando el diario El País habló así pero creo que es bueno

Voz 6 04:15 esto es den explicaciones y que haya el mismo baremo con el Partido Popular y colocar a vos como ciudadanos que coloca al Partido Socialista y también colocan a Podemos que recibía dirán pero por otro lado del régimen de Teherán financiación al programa de Pablo Iglesias por ejemplo una turca

Voz 1727 04:30 la Fiscalía pide siete años de cárcel para los cuatro miembros de la manada acusados de abusar de una chica en la feria de Pozoblanco en Córdoba en el año dos mil dieciséis lo hicieron en un coche con la víctima semiinconsciente difundieron el vídeo después en sus grupos de whatsapp la policía lo descubrió un tiempo después cuando investigaba la violación de Pamplona eso aquí en Reino Unido

Voz 7 04:53 no hay Goodison quince días después y Chacón ex incluyen en de Triguero que bueno ya sabemos que

Voz 1727 04:57 con había plan B que se parece tanto al plan a consiste en realidad en volver a intentar negociar con Bruselas la frontera de Irlanda Bruselas ni siquiera reacción haya esperando que alguien en Londres se aclare en los deportes el Comité de Apelación rechazó anoche el recurso del Levante por la alineación indebida del Barça en la Copa del Rey Sampe

Voz 1161 05:22 fue superada ya la medianoche cuando emitió su fallo que considera que fue negligencia del propio Levante no presentará el recurso en el tiempo establecido porque conocían de antemano la alineación culé

Voz 1275 05:31 en su deber era estará al tanto de los posibles jugadores sancionado

Voz 1161 05:33 los el Levante tiene desde hoy quince días hábiles para presentar recurso ante el TAS por cierto que hoy mismo arrancan ya los cuartos de final de la Copa del Rey con un partido a las nueve y media en el Alfonso Pérez de Getafe Valencia arbitrará el colegiado extremeño Gil Mons

Voz 1727 05:47 y el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:51 buenos días hoy tendremos varias nevadas

Voz 1727 05:53 dos puntos del país desde ahora y hasta mañana

Voz 0978 05:56 a esta misma hora más o menos afectará la Cordillera Cantábrica en algunos momentos bajando a ochocientos metros de altura Duran tratar de al este de Castilla y León norte de la Comunidad de Madrid así como de Castilla La Mancha cuando llegue la noche las nevadas también afectarán provincias como Cuenca Albacete en Andalucía en Jaén y Granada aquí cotas alrededor de los novecientos a mil metros de altura no hubiesen aumento en todo el país más sólo en el Mediterráneo y en general temperaturas más bajas que ayer más frío durante toda la jornada

Voz 1727 06:25 son las siete y seis las seis y seis en Canarias

Voz 5 06:53 no se deja de aprender en unir la universidad en Internet trabajamos juntos para que logre este objetivo unir cuando tu meta seguir creciendo

Voz 2 07:03 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 07:07 y sigue lento muy lento todo en Totalán el terreno es el único que no está poniendo de su parte para encontrar a Julen a medio días empiece a excavar el túnel horizontal que debe llevar hasta donde se supone que está al pequeño ese trabajo hace era Manu mineros asturianos ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días hola buenos días así que después de nueve días de agonía parece que se acerca el momento de la verdad

Voz 11 07:33 y esperemos que a partir de ahora la buena suerte acompañe esa brigada de mineros de momento si se mantiene la veta de terreno tan duro a esa cota sesenta metros bajo tierra y en horizontal Se va a facilitar algo su trabajo tendrán que apuntalar menos los técnicos confían en tener este mediodía encaminado el túnel paralelo a renglón seguido empezaría el trabajo más delicado el de los rescatistas llevan tres días entrenando con la jaula que van a utilizar para bajar y subir en parejas con bombonas de oxígeno serán relevados cada media hora las condiciones van a ser extremas acabarán con ayuda de un martillo hidráulico hacia arriba en pendiente para facilitar el desescombro y no se descarta que tengan que hacer micro voladuras

Voz 1727 08:13 el mes de enero es mes de vacaciones parlamentarias así que la sesión que hoy se celebra en el Congreso es extraordinaria ese debate el paquete social que el Gobierno aprobó antes de Navidad en Consejo de Ministros la principal duda es si saldrá adelante la nueva regulación del alquiler vamos al detalle Carolina Gómez

Voz 0393 08:30 hoy llegan al Congreso ocho reales decretos Esquerra y Podemos amenazan con tumbar el de la vivienda por no incluir la posibilidad de que los ayuntamientos intervengan para limitar los precios de los alquileres lo explicaba ayer en La Sexta el portavoz de la formación morada Rafa Mayoral

Voz 12 08:42 es necesario controlar el precio porque está viendo

Voz 13 08:45 la que tuvo especulativa por parte nuevos operadores económicos que están haciendo que vida de forma artificial precio del alquiler seguimos abiertos al diálogo vamos a seguir dialogando pero nosotros dijimos el primer día cuál era nuestra posición frente a este Real Decreto

Voz 1727 08:56 en lo que no parece que vaya a haber problemas en la aprobación

Voz 0393 08:59 de la revalorización de las pensiones el Gobierno también espera que el Congreso respalde el estatuto del artista la subida del sueldo de los funcionarios y cargos públicos y la liberalización del transporte de viajes por ferrocarril de acuerdo con las directivas de la Unión Europea Renfe va a tener competidores a partir de diciembre de dos mil

Voz 1727 09:14 yo hoy también van a tomar posesión los nuevos consejeros del Gobierno andaluz son seis del PP Hi5 de Ciudadanos seis hombres y cinco mujeres cumpliendo estrictamente la ley de Igualdad finalmente no habrá Consejería de Familia como pedía Vox sino de salud y familias en plural Radio Sevilla Elena Carazo buenos días buenos días Pepa y hoy sabemos que el consejero de Salud el de salud dijo en el año dos mil doce que la sanidad universal es una utopía

Voz 1435 09:43 Jesús Aguirre senador por Córdoba causó un enorme

Voz 14 09:45 vuelo porque dijo que la sanidad universal gratuita era una utopía es el nuevo consejero de Sanidad y familias en manos del Partido Popular el presidente de la Junta Juan Manuel Moreno dice que el suyo es un gobierno muy comprometido y meditado

Voz 1435 09:58 confeccionado sin presiones seis consejeros han sido elección suya hilos conocimos ayer además de Aguirre el malagueño Elías Bendodo será el nuevo consejero de Presidencia con las competencias de Interior y Administraciones Públicas Hacienda lo dirigirá Alberto García Valera ex director general de Tributos en el Ministerio de Hacienda para agricultura y Desarrollo sostenible Moreno ha elegido a su portavoz parlamentaria Carmen Crespo la titular de Fomento será la granadina Mari Fran Carazo y la de Cultura y Patrimonio una persona muy de la confianza de Javier Arenas la diputada Patricia del Pozo

Voz 1727 10:28 Mari Cruz Mari Cruz Barroso gracias gracias Pepa

Voz 15 10:33 cuando pasas rebajes buscando una chaquetilla adelanta lo pilla un chaquetón de esos que antes costaba Dunga Lana te sientes ciborgs si quiere sentir de vivos piden a un préstamo muy te lo transferidos en quince minutos los primeros cientos euros sin intereses ni comisiones entran libros punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos que siente Tegui Bush

Voz 2 11:21 en la Cadena Ser

Voz 1727 11:29 son las siete once las seis y once en Canarias La las negociaciones en Andalucía han retrasado las primarias en ciudadanos que se van a celebrar este próximo mes de febrero y que son unas primarias a priori tranquilas sin grandes competiciones en Valencia el candidato de Rivera es Toni Cantó que competirá para la Generalitat aunque no lo tendrá difícil teniendo en cuenta que tiene el beneplácito de Lidl en el resto de territorios Óscar García

Voz 1645 11:57 sí a diferencia de las divisiones surgidas en las primarias del PSOE el PP o Podemos en Ciudadanos las aguas parece que bajarán tranquilas a excepción de algunos casos en Murcia por ejemplo al actual portavoz Mikel Sánchez podrían salirle hasta siete competidores según fuentes del partido en Cantabria la formación está dividida tras la renuncia como Secretario General de José López Se prevé que diputado y actor Félix Álvarez Félix UCO se presente pero de momento no lo ha hecho oficialmente en la Comunidad de Madrid también habrá primarias al portavoz Ignacio Aguado le ha salido de competidor un militante de Las Rozas Juan Carlos Bermejo que ya intentó ser el presidente nacional del partido enfrentándose al propio Albert Rivera en Baleares finalmente parece que se descarta la opción del exdirector de la Policía Illa es un civil Joan Mesquida es Xavier Pericay el único que de momento se presenta como también ocurre en Castilla La Mancha con Lena de Miguel Se da la circunstancia de que en numerosas comunidades sólo habrá primarias regionales ya que se exige un mínimo de cuatrocientos militantes para poder celebrarlas no los hay en municipios por ejemplo de Asturias Cantabria La Rioja o Extremadura por no hablar de Galicia o Euskadi donde la presencia de ciudadanos todavía sigue siendo muy

Voz 1727 13:01 Lima en las últimas horas se ha difundido un durísimo comunicado de todos los sindicatos de Radio Televisión Española menos Comisiones Obreras criticando la gestión de Rosa María Mateo como administración a mí dictador a única una situación que se concibió como provisional pero que el bloqueo político ha prolongado en el tiempo

Voz 0259 13:20 pero la gran malestar sindical en Radio Televisión Española con Rosa María Mateo excepto Comisiones Obreras los otros cuatro sindicatos arremeten contra la administradora única en un durísimo comunicado la UGT le pide que rectifique o que dimita dice que en el medio año que lleva en el cargo hay más opacidad en la gestión más privatización de programas caída de la audiencia enfrentamiento con la dirección de Televisión Española o desprecio y trato humillante a los trabajadores Miguel Ángel curiosear

Voz 17 13:47 está haciendo un próxima un próximo ejercicio de sus responsabilidades como administradora única que restando importancia a los problemas estructurales de radio española eso es despacha pues con altas dosis de de soberbia insultando a los trabajadores son distintas reuniones y sobre todo puso dar parte a la parte sindical incluso llorando demandó a llamarnos lacra

Voz 0259 14:10 hay preocupación además por la nueva parálisis en la que ha entrado el concurso público retraso provocado esta vez por la veintena de impugnaciones presentadas por los aspirantes a la renovación en Radiotelevisión Española que fueron excluidos por el comité de expertos

Voz 14 14:25 no

Voz 1727 14:28 cosas que así en una compañía

Voz 14 15:38 eh

Voz 2 15:42 Pepa Bueno

Voz 14 15:43 yo ahora volvemos al tema del día

Voz 7 15:51 tiene mucho la huelga de taxistas de Larry gay razonada Rey Bishop

Voz 19 15:56 dicción acción y que tiene también episodios como estos en Barcelona con taxistas enfrentándose en el puerto en el Parlament a las fuerzas de seguridad

Voz 1727 16:13 sobre la huelga de los taxistas la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch

Voz 12 16:17 los taxistas bloquean Barcelona y Madrid

Voz 1985 16:20 es un ejercicio de la libertad de manifestación sí pero no si lo hacen con violencia es una demostración de fuerza o más bien una exhibición de swing suficiente capacidad para convencer es también una consecuencia de la desorientación de las administraciones que no saben cómo garantizar la libertad de circulación en las ciudades en parte secuestrados por parte de su gente y es un símbolo de las nuevas contradicciones que nos trae el choque entre la vieja economía los taxis amarillos blancos corporativo izados y súper regulados y la nueva economía de los V TC V rockabilly Fay súper liberalizados arreglar el propio llevar no es fácil la solución no pasa seguramente por regalar toda la razón a unos u otros una solución deben ser transitable para todos con periodos con medidas paliativas pero por eso mismo debe abordar todo aquello de lo que no se habla por ejemplo del precio de las licencias en uno hay otro subsector y hasta cuándo deben durar esas licencias sí es posible rebajar su costo y las reglas de seguridad y calidad que deben imperar para todos sólo así se podrá garantizar que mejor competencia de forma sostenible y una mejora general para el usuario que de momento es el que va saliendo más perjudicado

Voz 1727 17:38 Dani y los oyentes opinando sobre esta huelga

Voz 1645 17:40 si escuchamos a uno que es taxista

Voz 21 17:43 de hecho no es competencia desleal es intrusismo las para farmacia no son Farmacia un dentista un Protos en tal no son lo mismo una ese no es un Thaçi hay que dejarlo claro esto es intrusismo siempre hemos convivido en armonía la juguetes sean sitio toda la vida de Dios nunca visto problema desde que aparecido en estas plataformas evasores Carles que se llevan el dinero nuestro a otros países cuando tenemos aquí en los aranceles de la aceituna negra que me he impuesto en Estados Unidos y encima ahora vienen ellos aquí iba iba viendo impuestos despertaba ciudadanos que ustedes lo siguiente

Voz 1645 18:23 muchas gracias a este taxista anónimo que no ha querido presentarse muy cabreado con lo que ha visto ayer en Barcelona estará Antonio y otros oyentes que nos han mandado sus fotos corto

Voz 22 18:32 las ciudades no permiten el trabajo de nadie que no sean ellos por no decir Adrián coches que no son taxis que son Huguet aunque haya gente dentro de Bétera los independentistas tendrán que hacer como ellos porque no hay nadie absolutamente nadie ni policía ni Guardia Civil ni Mossos d'Esquadra ni Hood cada dos ni jueces ni fiscales ni nada que se atreva a meterse con ellos campan por sus respetos y hacen lo que les sale de la entrepierna en donde les da la gana de las ciudades

Voz 1275 20:12 a Gutiérrez qué tal buenos ya estamos en alerta por bajas temperaturas y por nieve en la sierra tenemos esta mañana heladas generalizadas aunque débiles en toda la Comunidad dos grados marca el termómetro de la radio en la Gran Vía los taxistas madrileños mantienen los

Voz 0931 20:28 toros hasta que no se arregle aquí estamos esto es hasta que esto se resuelva mucha fuerza para todos mientras que no llegan no

Voz 3 20:36 a un acuerdo con la comunidad Si al parecer según nos han informado los dirigentes no ha habido acuerdo

Voz 1275 20:42 las intensas negociaciones con la Comunidad de Madrid que terminaron al filo de la medianoche y la protesta sigue en Ifema cientos de taxistas han pasado la noche concentrados en la puerta principal durmiendo en sus taxis no se van a mover aunque mañana arranque Fitur en Atocha la imagen esta mañana es desoladora ni un solo taxi Elena Jiménez buenos días

Voz 1439 21:02 hola qué tal muy buenos días segundo día que amanece si las luces verdes de los taxis encendidas por las calles lo que sí es fácil encontrarse en esas calles de Madrid son esos vehículos de alquiler con conductor los súbete haces aquí en la parada de Atocha el piquete informativo del taxi va creciendo pero muy poquito a poco ahora han aparecido más o menos una decena de taxistas un chaleco amarillo cuelga de una de las barandillas que dan acceso a la parada habitual al de los taxis para los pasajeros que vienen en el AVE algunos de estos taxistas que están aquí hoy dice que estuvieron ayer hasta muy tarde en el Ifema y que hoy han madrugado para afrontar su segundo día de huelga también hay un poco de presencia policial tanto de la Policía Municipal como de la Nacional ya empiezan a aparecer algunos viajeros con maletas como hace un momento un chaval que les preguntaba y les pedía información para ir a Chamartín y le decían que tenían Cercanías directo

Voz 1275 21:48 gracias Elena en Barajas más de lo mismo imposible subirse a un taxi hasta ahora Miguel Crespo buenos días

Voz 1621 21:54 hola buenos días pues sí tiene el aeropuerto en la terminal de llegadas de la T4 que es donde me encuentro pues no hay ni rastro de taxis la parada habitual está desierta ayer estaban allí parados con las luces apagadas pero hoy no están en su sitio siguen aquí los carteles de taxi en huelga eso sí ya algún folleto disperso de los que repartían ayer y es lo que se están encontrando los viajeros procedentes de los primeros vuelos de la mañana hoy están más perdidos reciben más indicaciones de el personal de aquí del aeropuerto sin más opción tienen que recurrir al metro Cercanías o a los autobuses de la EMT para salir del aeropuerto

Voz 1275 22:26 gracias Miguel el principal escollo en las negociaciones entre la Comunidad el sector del taxi es la pre contratación el tiempo máximo con el que se puede reservar un Lugo CTC el Gobierno de Garrido quiere que esa regulación la los municipios pero el presidente de la Federación Madrileña avisa que no es su cometido Guillermo de Hita en La Ventana de Madrid

Voz 24 22:43 que resulta que salimos de la reunión diciendo que esto es una competencia de los ayuntamientos de rápidamente del decreto de que los ayuntamientos no tenemos ninguna competencia en este sentido es algo que me parece a mí que es otra centrífugas de las competencias por parte de la comunidad autónoma

Voz 1275 22:59 oye el presidente Ángel Garrido se va a reunir con el sector de los obedece a mediodía en la Puerta del Sol la CEIM la patronal madrileña se ha ofrecido para mediar con los taxistas están muy preocupados por Fitur es martes es veintidós de enero Izquierda Unida no descarta ahora sumarse a la plataforma de Carmena con Errejón titulares con mejillas Sarmiento

Voz 1439 23:17 Sánchez la diputada de Izquierda Unida que sonaba como número dos de Errejón antes de que se fuera a la plataforma de Carmena aseguraba ayer en La Ventana de Madrid que este preacuerdo está roto pero no cierra la puerta integrarse en más Madrid

Voz 1275 23:27 hemos Izquierda Unida han acordado ir juntos a las elecciones en once municipios madrileños entre ellos Alcalá de Henares Alcorcón Ciempozuelos Collado Villalba o Leganés la formación morada sigue negociando para formarnos alianzas

Voz 1439 23:38 la luz de los madrileños varía en función del distrito en el que viven la situación económica incluso el género así lo revela un estudio de Madrid Salud para el Ayuntamiento de la capital la esperanza de vida es más alta en Barajas Retiro Chamartín la más baja en Vallecas

Voz 1275 23:48 Cristiano Ronaldo y Xabi Alonso serán juzgados hoy por fraude fiscal La Fiscalía pide dos años cinco de cárcel respectivamente y el pago de multas millonarias hola despierta estará el tráfico en las calles de la capital pantalla Jesús Rubio buenos días

Voz 0931 24:10 hola qué tal muy buenos días de momento bastante bien en general salvo en la M30 donde ya comienza la hora punta se refleja en el arco oeste entre el estadio Vicente Calderón y el Puente de los franceses en sentido norte

Voz 1275 24:21 así como también en la zona sureste del entorno el Nudo Sur y Méndez Álvaro hasta alcanzar el puente de Ventas vamos también a las carreteras DGT Alfonso Martínez qué tal

Voz 25 24:29 hola qué tal estará ya encontramos tráfico intenso en los tramos habituales de todas las entradas a la capital a esto hay que destacar circulación lenta en la ronda de circunvalación M cuarenta en la zona de recintos feriales y desde Vall Marina hasta Montecarmelo hacia la uno entre Vallecas y Coslada sentido A dos en Villaverde dirección A4 hoy barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia las seis por último retenciones también en la M50 en Rivas direccional dos ya Alcorcón Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña

Voz 1275 27:55 el día veintiocho las compras en Madrid central aumentaron esta Navidad casi un nueve por ciento son datos de un estudio encargado por el Ayuntamiento de la capital al BBVA las tarjetas desmienten en este caso las cifras que ella dieron los con

Voz 1727 28:07 presidentes y los hosteleros afectados de la zona

Voz 1275 28:10 así han analizado veinte millones de transacciones realizadas entre

Voz 1439 28:14 no de diciembre y el siete de enero más datos con

Voz 1275 28:16 esa Rubio nada que ver con las trescientas cinco

Voz 1933 28:19 la encuestas realizadas por la Plataforma de Afectados por Madrid central ni con las estimaciones provisionales que la CEIM público hace una semana en ambos casos se hablaba de pérdidas de hasta el quince por ciento según el informe que la Dirección General de Economía hay sector público encargo al BBVA la zona centro se produjeron veinte millones de transacciones comerciales el gasto aumenta un mucho con seis por ciento en Madrid central y un nueve coma cinco por ciento en Gran Vía frente al tres coma tres por ciento del resto de la ciudad los datos se refieren a diecisiete categorías alojamiento turístico restauración transporte agencias de viaje moda calzado y complementos entre otras el gasto estimado en la ciudad entre el uno de diciembre y el siete de enero según este informe fue de seis mil millones de euros el diez seis por ciento se produjo Madrid central el entorno de Callao que concentra las grandes superficies de la zona acapara el cincuenta y seis por ciento del gastos dota al de Gran Vía isla que experimenta el mayor crecimiento con un diez por ciento seguida de las zonas contiguas hacia Alcalá que super

Voz 1275 29:18 al nueve por ciento y lo está denunciando Comisiones Obreras en el Hospital del Tajo en Aranjuez no están funcionando los demógrafos por la tarde porque falta personal a pesar que este hospital tienen una demora para esta prueba de más de seis meses Marisol Pau delegado de Comisiones

Voz 18 29:32 tenemos dos rabos todas las tardes tenemos resonancias Ferradas si tenemos otro todos los aparataje es de la tarde a excepción de tres es lo que se mantienen mantiene pero la causa esto no es más ni menos que la falta de personal tanto de radiólogos como de técnicos dos grados hasta ahora en el centro de mando

Voz 1727 29:51 hoy

Voz 14 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 2 30:07 hoy por hoy

Voz 1727 30:12 comienza el martes veintidós de enero siguen llegando personas de todo el mundo a Madrid porque mañana comienza FITUR una de las semanas más pujantes para la economía madrileña para la economía española pero también para el bolsillo de los taxistas y eso que sacrifican da la medida de su preocupación porque siguen en huelga así aquí en Madrid por segundo día con ejecutivo y en Barcelona por quinto no han conseguido arrancar a los gobiernos autonómicos madrileño catalán sus exigencias para regular exhaustivamente el trabajo de los vehículos WC a esta hora en Madrid en Ifema los taxistas comienzan a salir de sus vehículos donde han pasado la noche forman ya corrillos y allí atento al que se dice está el compañero de Radio Madrid el que García cuál es la foto

Voz 34 31:05 pues una larguísima hilera de taxis estacionados rodean este recinto ferial del noreste de Madrid hasta mil vehículos según las asociaciones que han pasado la noche aquí durmiendo dentro de los coches el ambiente hasta ahora es tranquilo a veces escucha algún grito de Viva la lucha del taxi ellos los taxistas se distribuyen ahora en grupos donde están charlando y como en Barcelona también con chalecos amarillos el goteo de taxistas que llegan es continuo a las diez comienza una asamblea para decidir próximas acciones

Voz 1727 31:30 gracias Enrique Javier Alonso qué lectura hace la prensa catalana donde se han producido los momentos de tensión escenas de violencia en esta huelga

Voz 0858 31:38 el periódico cree que convirtiendo la ciudad en una ratonera y con episodios de violencia no se defienden los legítimos derechos laborales la huelga de taxis perjudica a todos dice La Vanguardia que habla de una ciudad secuestrada por quienes deben dar un servicio público sumamos una editorial más el de el diario El Mundo que dice que el sector está echando un pulso inaceptable a la Administración a la que exige medidas inasumibles para laminar la competencia

Voz 1727 32:03 Javier Alonso con Danny De la Fuente y con Manuel Jabois seguimos leyendo enseguida los periódicos

Voz 0858 33:14 analistas anticapitalistas Izquierda Unida coinciden en buscar una alternativa mientras las direcciones nacional irracional dice este diario Se están pasando la patata

Voz 1727 33:22 sí es el primero de Víctor Lapuente profesor de Ciencia Política que escribe hoy en El País sobre la posible escisión la división de la izquierda en Madrid

Voz 0858 33:32 la dirección de Podemos puede dejar que Errejón reproduzca la exitosa coalición de Carmena en la comunidad o bien presentar una candidatura propia precipitando probablemente el fracaso dice de ambas formaciones racionalmente los dirigentes morados deberían aceptar la oferta de Rejón escribe la Puente porque allí donde podemos ha puesto las siglas al servicio de una plataforma con Madrid y Barcelona ha ganado las

Voz 1727 33:52 el segundo análisis en el diario punto es otro politólogo Lluis Orriols que dice Íñigo no es Manuela pero les gustaría serlo

Voz 0858 33:59 asegura que encuentra en la alcaldesa lo que no encuentra ahora en Podemos esa estrategia transversal Atrápalo todo que la trinchera miento ideológico por el que ha apostado la dirección actual añade ha enterrado

Voz 1727 34:10 así terminamos Javi el capítulo Podemos con una viñeta la del mundo

Voz 0858 34:13 con los genios Gallego y Rey que resumen la situación de Podemos como una piscina llena de agua a la que han quitado el tapón está empezando a vaciar mientras tanto Pablo Iglesias lo está observando todo con resignación desde el borde de la piscina

Voz 1727 34:25 mientras tanto en el Partido Popular de Valencia pleno al diez imputado el único concejal que no lo estaba

Voz 0858 34:31 sí lo leemos en El País son eldiario punto es Eusebio Monzó el único de los diez concejales del grupo popular que no estaba imputado por supuesto blanqueo de capitales tendrá que declarar ahora como investigado por los oscuros contratos de patrocinio del aeropuerto de casta

Voz 1727 34:44 Díez Suiza ha empezado el Foro Económico Mundial de Davos y miren ustedes que titular me trae Danny De la Fuente una reunión de zombis en la nieve

Voz 1645 34:53 así describe a este encuentro la edición semanal de de a Spiegel que se publica vaya

Voz 1727 34:58 sí lo hace con una advertencia del Fondo Monetario Internacional que hoy recoge y analiza toda la prensa al FMI ya saben alerta de que esto se enfría

Voz 1645 35:07 sí no importa la bomba han bombardeada que este con esteroides la economía estadounidense si China no mantiene su ritmo del resto del mundo se ralentiza Leo en The Gardian Christine Lagarde se ha apresurado a minimizar el potencial shock al que nos podemos enfrentar tratando de sonar optimista pero no ha podido evitar advertir de que el destino de China determina el del resto del mundo hoy sin nombrarlo Donald Trump debe día resolver sus diferencias a través de la negociación y cooperación y además de la guerra comercial

Voz 1727 35:33 he ahí claro otros restos y el Financial Times

Voz 1645 35:36 añade el del Brexit sin acuerdo los presupuestos italianos los populismos y las políticas de conflicto internacional el informe llega además en un momento en el que la mayoría de líderes políticos está más preocupado y sumido en asuntos internos de sus respectivos países que centrados en una cooperación internacional no sólo las empresas chinas se enfrentan a problemas también el banco Goldman Sachs acusado de promover la corrupción o empresas como Facebook o Google multada en Francia por violar las políticas de gestión de datos

Voz 1727 36:01 si leemos en Cinco Días la lo que dice el Fondo Monetario Internacional sobre la economía española

Voz 0858 36:07 España se libra de la rebaja general de previsiones del FMI en el mundo es el titular de este diario económico la sin la institución el Fondo rebaja por segunda vez en tres meses las previsiones de crecimiento mundial para este año aunque deja fuera a nuestro país que se convierte en el estado europeo de los grandes que más va a crecer en dos mil dieciocho también en dos mil dieciocho calcula el FMI que será un

Voz 1645 36:27 dos coma dos por ciento mientras que ha rebajado

Voz 0858 36:30 como decíamos el crecimiento de la zona euro a en tres décimas

Voz 1727 36:33 fíjense ustedes que cuando nos acercamos a la catástrofe porque si no hay acuerdo con con el Reino Unido para el Brexit en fin la solución es mala para todo el mundo para ellos pero para Europa también pues casi no hay novedades me dices en la prensa

Voz 1645 36:48 para nada me advierte a todo el mundo agotaron segundo referéndum amenazaría la cohesión social del Reino Unido y otros en su partido consideran que aunque es mala es la única opción que tenemos

Voz 1727 36:58 fíjense que Bruselas ni siquiera reacción allá preguntamos a Griselda Pastor que dice Bruselas que dice Bruselas que propone Theresa May volverá a negociar el asunto de Irlanda bueno pues de momento ni siquiera reacciona

Voz 7 37:27 no te quejarás Jabois estamos nosotros aquí a palo seco iluso

Voz 1727 37:30 a Taboada te cuida tanto que te da estáis

Voz 7 37:33 entrada para que de esta que es una entrevista interesantísima la marea al doctor en Física por la Universidad de Valencia Enrique Fernández Borja habla del tiempo que es el tiempo cuando comienza cuando termina ahí dice no hemos encontrado nada aún que demuestre que bien Jara el pasado sea imposible es que me encanta eh

Voz 12 37:57 bueno en esta en esta película de esta música

Voz 7 38:00 que es la la película de Woody Allen Medianoche la noche París y donde recrea

Voz 12 38:08 el Paris de las exiliados hay una frase muy bonita que es el pasado es prestigioso pero que creo que viene muy a cuento de lo de lo que vamos a decir sobre esta entrevista Fernández Borja dice no percibimos que el universo se esté expandiendo a nuestro alrededor pero si el ritmo de expansión siga aumentando esos efectos serán perceptibles nuestro universo seis tirará tanto que se romperá el mismísimo Espacio y tiempo ya esta idea de final del universo se la conoce como Big Three

Voz 1727 38:37 y el gran desgarro pero

Voz 12 38:39 no estamos seguros de que es ese al final y tan sólo es una posibilidad dice lo que acabas de decir que efectivamente no hay nada que se demuestre que bajar el pasado es imposible las leyes de la física no parecen prohibir estos viajes al pasado pero también es verdad que tampoco hemos probado que sea posible

Voz 1727 38:56 iré viajará el futuro si sabe algo

Voz 12 39:00 bueno precisamente le dice a la edad al laborista que ya estamos viajando al futuro el lo que pasa es que vamos muy despacio a razón de una velocidad de segundo por vez

Voz 1727 39:08 desde hace una idea como me gusta a mí este asunto de viajar al pasado y al futuro es que me encanta y hablando del tiempo y de su Fini tuvo ayer murió en Japón el hombre más viejo del mundo un título evidentemente gafado Glass bueno el señor debía ciento trece años

Voz 7 39:26 joe es un disfruto el título más momentáneo del mundo fíjate es una noticia muy recurrente el él

Voz 12 39:35 el más viejo del mundo se muere prácticamente todos los días un las personas más viejas del mundo de momento no nacen no se muere indica ayudaría en este caso no es tanto así prosigue ayudaría que en cuando se muriese la persona más vieja del mundo diciendo que nunca ha fumado que nunca bebido y que se ha hinchado a que sello a Aquino eh porque si te fijas muchísimo súbito bajen los más bajos del mundo destacan su vida loca siempre te están diciendo los familiares que se que se mantienen con su pisito que se mantienen con su vino cada día más por un lado te dicen que beber fumar y comer al te mata después nos encontramos en los periódicos una súper raza de señores de ciento sesenta años que dice que no hubieran llegado hasta allí sin sus malos hábitos

Voz 1275 40:16 pero que decir qué difícil es encontrar la verdad y no sólo ahora es siempre que

Voz 7 40:21 difícil es encontrar el equilibrio bien

Voz 1727 40:25 y al hilo de esto del tiempo es Historia una mujer sevillana ha tardado nueve años en demostrar que no está muerta y es que el un nicho de un cementerio de Málaga figuraba su nombre desde el año dos mil diez Juana Escudero Lezcano bueno es que qué impresión Radio Sevilla Mari Cruz Barroso como lo ha resuelto

Voz 1435 40:46 pues nueve años le ha costado Juana Escudero demostrar eso que ella está viva y que la persona enterrada en el cementerio de Málaga que su hermana Joaquina que falleció el dos de mayo de dos mil diez el mismo año en el que Juana comenzó a tener problemas para realizar cualquier trámite administrativo porque constaba como fallecida en todos los registros oficiales el ADN extraído al cadáver el se ha comparado con el del hijo biológico de la fallecida Illa coincidencia genética ya no deja lugar a dudas Juana cree que en este malentendido puede tener que ver la pareja de su hermana fallecida y ahora va a seguir adelante para conocer las razones que llevaron a las personas que gestionaron el entierro a registrar la sepultura de su hermana con los datos personales de ella Juana Escudero

Voz 1727 41:27 Lezcano lo digo una vez más una señora que está

Voz 7 41:29 evitar coleando Jabois sigue ven en Málaga verdad estoy en Málaga luego luego vuelvo contigo si hablamos hablamos del Gobierno y hablamos de del rescate de Julen hasta luego

Voz 2 43:39 hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 43:44 son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 1727 44:02 el Barça presenta hoy a su segundo fichaje del mercado invernal

Voz 1161 44:06 ha anunciado durante la tarde de ayer por sorpresa porque no había estado en las quinielas para suplir la marcha de Munir al Sevilla sonaron los nombres de Morata Llorente Carlos Vela o Stuani y finalmente es Kevin Prince Boateng que ayer hablaba ya para la televisión del club

Voz 14 44:18 soy muy feliz muy feliz de aquí no veo ahora de jugar en este equipo son son el toro todos los niños quieren jugar al fútbol jugar en este club pero eso es un gran honor para mí

Voz 1161 44:31 será presentado a la una de la tarde en el Camp Nou llega cedido hasta final de temporada pero el subsuelo llevará el dorsal diecinueve que libera Munir el Barça paga a los italianos un millón de euros por sucesiones guarda una posible opción de compra por ocho millones a final de temporada por cierto que finalmente estará de baja dos semanas por el esguince que se produjo ante el Leganés más del mercado Atlético Madrid podría cerrar hoy la llegada de Álvaro Morata una cesión por lo que resta de temporada y una más con opción de compra no obligatoria la ópera en está a la espera de que Higuaín deje el Milán camino del Chelsea pero a su vez también depende de cerrar la llegada de Tech desde el Génova para liberar al argentino y esta noche tenemos ya el primer partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey a las nueve y media Getafe Valencia en los madrileños Bordalás cree que los suyos pueden ir a más y está eliminatoria puede ser ideal

Voz 12 45:10 tenemos que dar un paso un pasito más

Voz 37 45:13 el exigirnos todos un poco más para hacer mejores todos los equipos tienen margen de mejora nuestro todo

Voz 12 45:18 vea no puedes relajarte en un están

Voz 37 45:20 de porque cualquier rival te puede sorprender y ganar

Voz 1161 45:23 el Valencia tiene las bajas de congelen con doble Guedes es un partido en el que en otras ocasiones han saltado chispas entre ellos Marcelino cree que es por la forma de jugar del equipo madrileño

Voz 38 45:31 Nuestros jugadores saben lo que nos vamos a encontrar jugamos contra el equipo hace poco vi que era el equipo que más faltas hacía de del campeonato son un equipo competitivo no es que estén bien solamente porque juegan al borde del reglamento domina muy bien el aspecto con el que juega

Voz 1161 45:47 arbitrará el colegiado extremeño Gil Manzano hoy por cierto que en relación al recurso del Levante por la alineación indebida del Comité del Barça del Comité de Apelación volvía negarles la razón ahora tienen quince días hábiles desde hoy para recurrirá al TAD además se completaba ayer los jornada veinte en primera Éibar tres Espanyol cero al Eibar ya su décimo el Espanyol decimotercero cuatro puntos por encima del descenso y también la XXII eh segunda con el gran la dos Elche uno que vuelve a colocar líder al Granada con un punto por encima del Málaga y esta tarde a las ocho y media amistoso femenino en el Rico Pérez de Alicante España Estados Unidos en el resto el Abierto de Australia Nos deja que Soro Rafa Nadal tiene la opción de llegar a semifinales del torneo no será antes de las diez y media de la mañana ante el estadounidense Frances tía fue si les superase enfrentará agregó City Tsipras por un puesto en la final que tras eliminar a Federer hoy ha hecho lo propio con Roberto Bautista en cuatro sets cinco siete seis cuatro cuatro seis seis siete con dos siete en ETA quiénes en balonmano España no estará finalmente en las semifinales del Mundial cumplía su parte ganando a Brasil XXXVI Veinticuatro pero finalmente no hubo empate entre

Voz 1727 46:43 hacia queridísimo haya algo que tiene

Voz 5 46:45 quieta que atormenta

Voz 1727 48:15 diariodehoyporhoy del veintidós de enero del año dos mil diecinueve escribe Elena González en nos cuenta la historia de un grupo de mujeres que lleva cinco años corriendo juntas