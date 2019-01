Hoy por Hoy (22/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días segundo día sin taxi en Madrid y en Barcelona no ha habido acuerdo en las reuniones de esta noche con los gobiernos autonómicos madrileño en catalán en Cataluña los taxistas anuncian contactos con los chalecos amarillos franceses para intentar colapsar la frontera de la yunquera muchos taxistas se pusieron el chaleco ayer en el fondo las dos protestas representan una frustración común Un mundo en Cannes

Voz 2 00:34 dio rápido tan rápido ese cambio tan profundo

Voz 1727 00:38 que deja daños en sectores económicos como el taxi o en la población como en la Francia vacía debate de fondo muy de fondo pero donde está el sosiego político para los debates de fondo hoy por ejemplo a partir de las nueve Se van a votar en el Congreso de los Diputados la convalidación de ocho decretos ley sobre asuntos que tienen que ver con las cosas del comer los cambios en el mercado del alquiler la subida de las pensiones de este año el incremento del salario de los empleados públicos y además el Gobierno no tiene garantizados aprobarlos todos porque sus socios de Unidos Podemos discrepa en el contenido de varios de ellos veremos un debate de fondo sobre un país que necesita urgentemente revertir los efectos de la crisis o veremos otro anticipo de la bronca electoral a las nueve empieza estaremos en directo

Voz 1727 01:49 hoy que Svante es veintidós de enero Íñigo Errejón ya no estará esta mañana en esa sesión extraordinaria del Congreso como diputado entrega al escaño que nadie le ha pedido formalmente desde la dirección de Podemos

Voz 4 02:02 hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta

Voz 5 02:06 nadie se ha puesto en contacto conmigo para pedirme lo explícitamente me habría gustado he oído a dirigentes de mi partido hacer afirmaciones en ocasiones gruesas

Voz 1727 02:15 sobre qué tengo que entregar mi acta asilo y uno de esos dirigentes Pablo Echenique que llegó a decir aquí en Hoy por hoy que Errejón conserva el escaño quizá porque de algo tenía que vivida hasta el mes de mayo se disculpaba noches

Voz 6 02:27 deja una frase desafortunada in que aquí sin sin ambages y sin matices cuando alguien se equivoca pues tengo que ir yo con esas declaraciones me me equivoque

sí

esta

Voz 14 07:41 bueno hasta que no se arregle aquí

Voz 15 07:45 estamos hasta que esto se sabe hasta que esto se resuelva mucha fuerza para todo

Voz 8 07:49 mientras que no llegan a un acuerdo con la comunidad aquí al parecer según nos han informado los dirigentes que no hay una posibilidad de ello

Voz 1727 07:58 pues alargará todo lo necesario desde luego Sontag las que han pasado toda la noche concentrados delante del pabellón de Ifema en Madrid taxistas que tanto en la capital de España como en Barcelona mantienen sus huelgas indefinidas después de reunirse con los gobiernos autonómicos en Madrid con el presidente Ángel Garrido en Cataluña con los consellers no con Quim Torra en cualquier caso ninguna de las otras administraciones está dispuesta de aumento al legislar para que sólo se pueda contratar a un ahí con al menos seis horas de antelación así que hoy siguen las protestas que en el caso de Madrid se concentran allí en Ifema donde también está Enrique García hola de nuevo

Voz 0464 08:41 hola buenos días Pepa estamos en vísperas sí

Voz 1727 08:43 de que de que empiece Fitur la Feria Internacional de Turismo el acontecimiento sobre el que la huelga ejerce mayor presión y los taxistas lo acabamos de escuchar siguen ahí acampados a las puertas del recinto ferial

Voz 0464 08:57 sí hay cientos de taxis estacionados mil según las asociaciones en este momento con ambiente tranquilo los taxistas charlan vestidos con chalecos amarillos dicen que no se moverán de aquí tampoco o mañana cuando comienza FITUR si el Gobierno regional no negocia el que es el principal escollo en las negociaciones el tiempo mínimo para contratar un WC el Gobierno autonómico le ha pasado la pelota de este asunto a los ayuntamientos los taxistas dicen que debe regularlo el Gobierno regional y hablan de un mínimo de seis horas Felipe Rodríguez presidente de la Asociación Madrileña del Taxi vamos de toda seguí como no ponga

Voz 16 09:28 Medio para dar voz parece que que no tienen ganas de de negociar en lo que nosotros pedimos que no es tanto pero no tienen ninguna voluntad

Voz 0464 09:38 ayer se reunieron con la comunidad sin ningún acuerdo el Gobierno regional de traslado un borrador para cambiar la ley de transportes irregular los sube EPC con propuestas como que esos vehículos no puedan circular buscando usuarios los taxistas lo consideraron insuficiente por lo que la huelga indefinida Pepa Se mantiene de momento

Voz 1727 09:56 gracias Enrique veamos cómo está la cosa en el aeropuerto de Barajas Miguel Crespo buenos días

Voz 1591 10:00 has buenos días aquí comienza a repetirse la estampa de ayer ya han llegado los taxis son alrededor de una veintena todos están aparcados en hilera con las luces apagadas los taxistas están informando a todo el que se acerca de que no prestan servicio aconsejan a los turistas otra forma de desplazarse hoy nos decían algo más desanimados por el fracaso de las negociaciones ayer con la comunidad pero con la misma convicción el paro se alargará hasta que se establezca una regulación de las VTV ellos de aquí tampoco se van a mover

Voz 1727 10:29 dónde gracias gracias compañero Miguel Crespo donde esta huelga adquirió tintes de una dureza muy grande muy peligrosa fue en Barcelona una ciudad que hubo momentos en los que estuvo colapsada ayer lo contaba esta mañana Aitor Albares o de nuevo Aitor hola Pepa buenos días donde tampoco hay acuerdo porque tuvieron una reunión con la Generalitat sigue sin haber de acuerdo acuerdo que está pasando hoy y sobre todo

Voz 17 10:56 qué puede pasar Aitor pues no no hay acuerdo hoy de momento pues lo que vemos son menos taxis que ayer una sensación de de ánimo también igual que contaba el compañero desde Madrid hay algunas zonas vacías en la Gran Vía pero los taxis que hay siguen consiguiendo su objetivo el objetivo que vienen consiguiendo desde el viernes que es cortar esta vía principal de Barcelona desde la plaza España hasta la plaza Tetuán es decir en casi todo su tramo que pasa por la capital catalana como decíamos una sensación de más calmada que ayer ayer a esta hora ya veíamos a decenas de taxistas muy activos muy animados escuchábamos algunos petardos y hoy sobre todo lo que se ve por aquí pues esa peatones que van a su trabajo caminando al lado de los taxis parados sin tráfico Un silencio pues poco habitual en esta calle de la ciudad los taxistas están muchos todavía dentro del coche están cansados de ayer nos dicen otros han dejado el coche sólo durante la noche ya están ya llegando a recuperar pues este este día de hoy y otros están fuera pues comentando la jugada se preparan para la asamblea de las diez en ella tienen que decidir su futuro inmediato el tipo de protestas que deberían hacer hoy una advertencia que no sancionó ayer los taxistas durante sus protestas mientras caminaban arriba y abajo de la ciudad desde el centro hasta la el Parlament hasta la Ronda Litoral de la Ronda Litoral hasta el puerto de Barcelona del puerto de Barcelona hasta el final

Voz 1727 12:22 sí me durante todo el recorrido nos contaba

Voz 17 12:25 Juan que podrían parar también durante el Mobile World Congress que se celebra

Voz 1450 12:30 pero yeso provocaría un nuevo

Voz 17 12:32 el caos en la ciudad de Barcelona pues esperemos

Voz 1727 12:35 Aitor gracias que para entonces se haya roto suelto ya este conflicto con la protesta de los taxistas amenazando con colapsar la acabamos de escuchar las dos principales ciudades de España o y retoma su actividad el Congreso de manera extraordinaria es una sesión extraordinaria para convalidar ocho decretos que el Gobierno aprobó antes de Navidad con medidas sociales como la reforma del mercado del alquiler o la subida del sueldo de los funcionarios el problema es que no está claro que se vayan a aprobar todos José María Patiño buenos días hola qué tal volvió lo primero José María en que conste existen los decretos que llegan hoy al Congreso

Voz 1108 13:10 bueno como decía Se trata de la batería de decretos que el Gobierno aprobó en los tres últimos Consejos de Ministros de un año los dos más sensibles políticamente solos de medidas urgentes de la vivienda con una reforma de la reforma de los alquileres que era porque aprobó en su momento el Gobierno Rajoy la subida del uno coma seis por ciento de las pensiones otros decretos se refieren por ejemplo la transposición de normativa europea en materia de banca para hacer frente a las crisis marcas la liberalización por ejemplo el transporte de pasajeros por ferrocarril a partir del día veinte

Voz 0464 13:41 pues establece la subida del sueldo de los funcionó

Voz 1108 13:43 Ellos en un dos coma veinticinco por ciento que ya estaba acordada en el anterior presupuesto del Partido Popular Se establece además el estatuto del artista como ves unas medidas muy variada

Voz 1727 13:52 los Patiño Iker problemas va a tener gobierno para sacar adelante alguno de ellos porque merecías tiene problemas incluso con sus socios con Unidos Podemos

Voz 1321 14:01 Nos

Voz 1108 14:02 sí hay dos digamos como te decía hay dos decretos que son muy sensibles al tema de los alquileres este aquí esa donde tiene principales problemas el Gobierno y también está el desde las subidas de las pensiones pero prepara unos

Voz 2 14:13 a engañar hay no parece que yo creo ningún grupo se va

Voz 1108 14:16 a poner que les suban las pensiones no a los pensionistas el que sí te digo es en el de la vivienda que se va a debatir el primero a partir de las nueve el Ejecutivo y el grupo socialista pues se han encontrado con el rechazo de Podemos en las últimas semanas porque dicen no recoge el establecimiento de topes

Voz 0464 14:32 máximos a los precios de alquiler

Voz 1108 14:34 esta negativa también se ha sumado en última hora Esquerra lo que complica aún más la situación dado que aunque incluso con el voto o la abstención de Podemos Se rechazaría dado que el PP y Ciudadanos no los van a apoyar los tres conjunta con Esquerra pues ya suman una mayoría simple

Voz 0464 14:49 no obstante la portavoz socialista Adriana Lastra

Voz 1108 14:52 confía en llegar a un compromiso antes de que los decretos se voten al final del

Voz 1727 14:56 bueno lo escuchamos en lo que tiene que ver con

Voz 18 14:58 el alquiler bueno la negociación como decía está abierta hay

Voz 19 15:02 seguirá abierta a lo largo de la tarde que estamos hablando con Unidos Podemos y con otras fuerzas políticas también lo que esperamos es sacar adelante los reales decretos como los hemos sacado todos

Voz 1108 15:12 es importante que se apruebe porque sería una derrota digamos significativa el Gobierno aquí en el Congreso donde poco a poco ha ido sacando todas las iniciativas legislativas se apunta la posibilidad Pepa quizá la de P D P de caddie PNV que si apoyan al PSOE en este tema de los alquileres propone la tramitación del decreto como proyecto de ley entoces introducir hay las modificaciones

Voz 1727 15:34 anticipo un aperitivo Patiño de lo que puede ser la negociación del presupuesto en el caso de que de que se produzca hasta luego sabes esos momentos en los que te cobran de más en una factura o cuando reclama y reclama así no te hacen caso o cuando tu vecinas se desentiende de una botella

Voz 20 15:53 esos son momentos legales

Voz 1727 15:55 las

Voz 12 15:56 en mano a desde quince euros al mes entre el poder de contar con un abogado tantas veces como necesiten Llama gratis al novecientos tiene seis seis tres

Voz 3 16:06 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido treinta y nueve mil ochocientos siete Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros

Voz 2 16:21 los al mes durante veinticinco años ha sido

Voz 3 16:26 treinta hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en la cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1727 16:48 en ese pleno extraordinario del Congreso tendría que haber estado esta mañana Íñigo Errejón

Voz 18 16:53 su escaño de diputado pero no estará entre un millar de diputado de Podemos por Madrid

Voz 4 17:00 para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 1727 17:08 Errejón deja la Cámara baja pero no el partido porque va a seguir siendo militante de Podemos y confía en que su marcha sirva para apaciguar la crisis para tapar el ruido después de decidir concurrir a las elecciones autonómicas bajo el paraguas de más Madrid Hinault bajo la marca de Podemos Mariela Rubio buenos días qué tal buenos días y parece que algo de efecto ha surtido la entrega de del escaño no que me dices que hay gestos de apaciguamiento por ambas partes

Voz 1450 17:37 sí desde luego el primer efecto de la decisión ha sido la de escalada de la tensión que no había hecho sino crecer en los últimos días la situación después de su salida es menos insostenible el pasillo del Congreso más cómodo para Iglesias todo cuando Errejón iba en pocos meses a dejar el Congreso igualmente ahora el ambiente ambientes interpreta desde el sector de Errejón es más propicio para cualquier negociación para una lista única aunque esta sea muy difícil sí la tensión se rebaja y los tiempos se relajan puede imponerse dicen el pragmatismo pero mientras para Errejón pactar será vencer para Iglesias pactarse era ceder así que desde la dirección de Podemos e insiste en que el partido estará en las elecciones autonómicas pero de momento no se ha iniciado el proceso para elegir candidato alternativo sobre con qué denominación Se presentarán pues así hablaba la dirección morada por boca de nuevo

Voz 18 18:20 el día podremos estará en las elecciones en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid lo estará posiblemente como Unidos Podemos es seguramente así sea la fórmula pero estamos a la espera de la que de que la dirección de Podemos Madrid vestida

Voz 1727 18:33 qué hacer y cómo pero lo cierto es que según

Voz 1450 18:36 reconocen fuentes de la dirección y la decisión será del partido en la Comunidad de Madrid NYSE descarta en realidad ningún escenario actor clave va a ser ahora Izquierda Unida al que ambos sectores oficialista ayer regionalista tratarán de atraer después de que IU Madrid haya puesto el contador a cero será precisamente la portavoz de este partido IU Madrid Sol Sánchez plaga diputada que va a sustituir a Errejón en la bancada de unido

Voz 1727 18:57 os podemos gracias María hasta luego Jabois que es prudente espera a que esto se aclare para hablar de Podemos yp prefiere esta mañana acuñar un nuevo término viene acuñar un nuevo concepto es paño liarse a saber Jabois que es eso bueno me vendría a ser esa clase de de Espanyol

Voz 1321 19:18 qué tiene que demostrar su patriotismo

Voz 1727 19:21 exhibiendo continuamente poder sobre las cosas

Voz 1389 19:24 sobran ejemplos no pueden ser desde las Autonomías a los que no piensan como él o incluso ahora se aviso también sobre los animales

Voz 1727 19:29 se te ha ocurrido esto de españoles a raíz de una foto que no se va a describir Isabel Villar

Voz 21 19:35 es la foto de un cazador posando junto a cincuenta y ocho conejos muertos que fuera

Voz 1727 19:38 la palabra Vox el hombre está justo detrás de los cadáver

Voz 21 19:41 desde los animales arrodillado con los brazos abiertos muy muy sonriente

Voz 1389 19:44 vamos que lo clava Jabois bueno esa foto quizás sea la que mejor resume esta ideología difusa de los sin complejos no tienen los últimos tiempos hay muchos españoles que están saliendo en tromba del armario enseñándolos una mezcla explosiva de de masculinidad Hipatia no descartamos tampoco que fuese la primera palabra que escribe este señor ni que escriba con conejos a falta de ir encontrando otra cosa un abrazo Jabois hasta luego un beso chao

Voz 1727 20:12 son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:21 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con mucho frío esta mañana también en Madrid en toda la región hay aviso por bajas temperaturas de hasta cinco grados bajo cero en puntos como Alcalá Aranjuez y hay aviso también por nevadas en la sierra siguen llegando taxis a Ifema las puertas ese recinto donde mañana arranca Fitur y que se ha convertido en el campamento base de los taxistas madrileños que encaran su segundo día de

Voz 14 20:43 la Comunidad de Madrid se retracta levantaremos el campamento y a currar

Voz 15 20:50 tenemos allí vayas a troche a fuerza para todos los compañeros para aquí estamos hasta que esto se hasta que esto se resuelva mucha fuerza para todos yo me temo

Voz 22 21:00 que no se están permitiendo estás Burgess Sampol mintiendo pero creo que está tarde a esta noche de Babel problema no creo que nos permitan estar aquí lo que seamos capaces de aguantar porque no no no

Voz 1275 21:16 no nos vamos a ir dicen los taxistas que han dado por rotas a negociaciones con la Comunidad de Madrid al filo de la medianoche se levantaron de la mesa con un escollo principal que a esta hora parece insalvable los taxistas quieren que la Comunidad fije el tiempo mínimo de antelación con el que se puede reservar un WC el Gobierno regional quiere que ese punto los regulen los allí vientos que a su vez aseguran que no es su competencia punto insalvable por tanto hasta ahora sí que los taxistas han decidido mantener el pulso a veinticuatro horas del inicio de Fitur la Feria Internacional de Turismo más importante de Madrid en Barajas los taxis no cogen a nadie en la calle tampoco en Atocha a punto de llegar ya los primeros trenes de la mañana las luces verdes siguen apagadas Elena Jiménez buenos días

Voz 23 21:58 buenos días si hay veintiocho es el tren que viene de Toledo el primero aquí va creciendo el piquete informativo en torno a una treintena de taxis en este Parque de Atocha en las ventanillas de los coches papeles que hablan de la huelga que piden disculpas a los usuarios o pegatinas que dicen que en el futuro no cabe los buitres en referencia a los súbete CES los taxistas en corrillos hablando de su conflicto algún bocinazo ha sonado ya de este piquete informativo varias explicaciones a los escasos viajeros que han llegado hasta esta ahora llene el cartel en el que habitualmente pone sólo inicio de parada de taxis hoy hay dos planos de metro y uno de Cercanías pegados con celo para que la gente sepa qué alternativas tiene hoy

Voz 1727 22:31 para moverse gracias Elena con las negociaciones

Voz 1275 22:34 notas con los taxistas Ángel Garrido recibe hoy a mediodía en Sol al sector de los súbete heces y la dirección nacional de Podemos modula las críticas contra Errejón después de que haya renunciado a su acta de diputado en el Congreso aunque no deja la militancia anoche en Telemadrid el candidato además Madrid hacia esta reflexión

Voz 0799 22:50 creo que a todos espectáculo a todas a telenovela hay que ponerle fin lo importante sólo problema de los madrileños y la capacidad de solucionarlos piensa hace juntando a mucha gente no estando todo el día discutiendo asumo que puede tener un precio ser coherente con mis ideas pero lo tengo más aprecio homicidas que un escaño

Voz 1275 23:04 ese escaño que ocupará así lo ha querido el destino quién iba a ser su número dos en la lista a la Comunidad antes de marcharse con Carmena Sol Sánchez de Izquierda Unida que aquí en la sean los ha dicho que ese preacuerdo está roto pero que no cierran la puerta de integrarse más Madrid así las cosas según el sondeo que dio anoche a conocer Telemadrid si hoy se celebraran elecciones a la Comunidad ganaría el PSOE ganaría Ángel Gabilondo con un vendidos por ciento de los votos por encima del PP con un punto menos aunque Ciudadanos tendría la llave igualaría en votos al Partido Popular prácticamente en sus manos quedaría la decisión de apoyar un gobierno del PSOE o de coser a la derecha porque Vox según ese sondeo irrumpía en el Parlamento madrileño con un doce por ciento de votos

Voz 24 23:42 charemos a las cosas en la Comunidad Podemos Izquierda

Voz 0733 23:45 mira si ha sumado ya fuerzas en más de una decena de municipios de la región titulares con Virginia Sarmiento Alcalá Alcorcón Leganés El Escorial son algunos de los once municipios en los que ambas formaciones irán de la mano en las elecciones Podemos ha confirmado que siguen las conversaciones para formar alianzas en otras localidades

Voz 1275 24:00 las compras en Madrid central aumentaron un nueve por ciento Navidad lejos del quince por ciento de pérdidas que apuntan desde la plataforma de afectados así lo revela un informe que el ayuntamiento encargó al BBVA que analizado hasta Bale

Voz 1727 24:10 te millones de transacciones en sus tarjetas Arroyo Molina

Voz 0733 24:13 Nos Ciempozuelos Galapagar y Torrelodones son los ayuntamientos con menos inversión en gasto social de España ha sido revela el informe realizado por la asociación de directores gerentes de Servicios Sociales con datos del Ministerio de Hacienda

Voz 20 24:26 los deportes

Voz 8 24:30 no impuro y te tenemos

Voz 1161 24:34 la Copa del Rey con el Getafe Sampe buenos días buenos días partido de ida de los cuartos de final será a las nueve y media en el Alfonso Pérez de Getafe Valencia arbitrado por el colegiado extremeño Gil Manzano en cuanto al mercado fichajes del Atlético Madrid podría cerrar hoy la llegada de Álvaro Morata sería una cesión por lo que resta de temporada y una más con opción de compra no obligatoria la operación está a la espera de que Higuaín deje el Milán camino del Chelsea pero a su vez depende también de cerrarla

Voz 24 24:54 de hecho desde el Génova para liberar

Voz 0464 24:56 el argentino

Voz 1727 30:10 bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio los mineros asturianos que han viajado hasta Totalán tienen previsto empezar a mediodía excavar a pico y pala la galería horizontal para llegar hasta el punto en el que se cree que está el pequeño Julen los trabajos para asegurar ese túnel por el que ellos tienen que pasar están en marcha ya ser Málaga Ana Tere Vázquez hola de nuevo

Voz 33 30:39 hola de nuevo la Brigada ha estado supervisando toda la noche el trabajo de encaminado de este túnel paralelo para que La Ventana sesenta metros bajo tierra quede en el punto exacto que les va a permitir empezar con la excavación de la Galeria horizontal el equipo está formado por ocho mineros utilizarán a modo de ascensor una jaula una cápsula de algo más de un metro de diámetro banda traba estar en condiciones extremas en pareja con bombonas de oxígeno serán relevados cada media hora valdrán de un martillo hidráulico acabarán algo en pendiente hacia arriba para facilitar el desescombro si el terreno sigue siendo tan duro apuntalan menos tiene un inconveniente añadido les obligaría controlar micro voladuras nueve días después que el rescate de Julen entra en su recta final pues ojalá

Voz 1727 31:21 Carles Puigdemont fugado en Bruselas

Voz 33 31:24 ha pedido amparo al Tribunal Constitucional

Voz 1727 31:26 el español y además pide amparo control una medida de sus socios independentistas Javier

Voz 0858 31:32 ha recurrido ante el Tribunal de Garantías la decisión de la Mesa del Parlament de retirarle el voto delegado un órgano que preside como decías rehúye Torrent d'Esquerra Icon mayoría independentista Radio Barcelona Sergi López bon día

Voz 1895 31:43 la bombilla Puigdemont considera que la Mesa del Parlament con los votos de Esquerra el PSC se extralimitó vulneró sus derechos y los de sus electores cuando el nueve de octubre le retiró el voto delegado a él a Jordi Sanchez Jordi Turull Josep Rull la mesa lo hizo porque así se lo habían recomendado los letrados después de que el Supremo suspendiera de sus acciones a todos los diputados encausados por el uno de octubre aunque el juez planteaba que fueran sustituidos temporalmente por sus compañeros de grupo Oriol Junquera seis Raül Romeva d'Esquerra acataron la decisión pero Cataluña prefirió perder cuatro votos antes que designar a cuatro diputados sustitutos su argumento fue que días antes el pleno del Parlament había aprobado un texto que decía que no estaban suspendidos y por tanto pedían seguir delegando como hasta aquel momento este texto era ambiguo y muchos lo interpretaron como acatar la decisión del Supremo haciendo ver que no por eso Puigdemont también acusa a la mesa de revocar una decisión aprobada en el pleno por mayoría

Voz 0858 32:44 en la Fiscalía pide siete años de cárcel para los cuatro miembros de la manada acusados de abusar sexualmente de una chica en la feria de Pozoblanco en Córdoba según el relato del fiscal iban en el coche con la víctima y cuando se durmió abusaron de ella lo grabaron todo con el móvil y las imágenes aparecieron después durante la investigación de la violación en los Sanfermines

Voz 1 33:03 el

Voz 1727 36:49 vamos mutuamente en Hoy por hoy en esta mañana de martes también con Lucía Méndez en Buenos días hola buenos días periodista del mundo como saben Ignacio Ruiz Jarabo hola buenos días muy buenos días ex director de la Agencia Tributaria y muchas otras cosas que ser ex todo el tiempo es muchas otras cosas y Joaquín Estefanía de la dirección del país buenos días enseguida hablamos de Errejón de su entrega del escaño de hacia dónde va Podemos y la izquierda en general pero nos vamos con nuestro compañero Enrique García porque hay retenciones en la M cuarenta de Madrid porque un grupo de taxistas ha conseguido cortar la durante unos minutos Enrique

Voz 0464 37:33 sí Pepa ha sido apenas cinco minutos Un centenar de taxistas ha cortado un tramo de la M cuarenta cercano a este recinto ferial los ha desalojado ya la Policía municipal no habido ninguna carga y ahora están volviendo en grupo lo hacen en coltán escoltados y vuelven a la entrada de Ifema aunque hay otros grupos que se dispersan están caminando a calles cercanas sea ha reforzado la presencia policial Pepa y además continúan llegando decenas de taxistas a las diez hay convocada una asamblea para decidir qué van a hacer en las próximas horas

Voz 1727 38:00 gracias Enrique hoy tenemos una mañana muy económica por cierto a partir de las nueve pleno en el Congreso con los secretos de las medidas sociales tenemos aquí en Hoy por hoy debate sobre el mercado del alquiler de vivienda pero nos quedamos ahora Joaquín manía con Podemos y esta crisis la enésima hemos vivido muchas Ésta es de calado porque de momento un fundador Hinault cualquiera Íñigo Errejón entrega el escaño después de unos días de mucha tensión y hay que decirlo de algunas expresiones bastante altisonantes y miserables de alguno de sus jefes en el partido no

Voz 0958 38:33 sí esta es una yo creo que es una frase una fracción mucho más fuerte que las anteriores estamos viendo lo que está sucediendo en el conjunto del mapa político con una fragmentación de las fuerzas políticas con una diferencia que yo creo que es sustancial aunque tenemos que discutir la yo creo que la derecha está fragmentado pero mantiene su base social mientras que la experincia Nos indica que cuando la izquierda ese fracción a una parte de la abstención y eso es lo que yo creo que puede ocurrir si eso no se corrige como parecen los últimos en las últimas horas que pues de qué puede estar estar corrigiendo se no yo creo que lo que está pasando en Podemos es alarmante porque es una fuerza en estos momentos en decadencia en decadencia que hasta ahora ha sido imprescindible para el Partido Socialista para llegar a llegar a acuerdos en todos esos sitios que se han llamado en los ayuntamientos para el cambio pero que si sigue siendo irrelevante aussie aumenta su relevancia puede puede ocurrir que no que no sirva ni siquiera para eso no

Voz 1727 39:37 quién no puede ocurrir en la izquierda como ha ocurrido en la derecha que haya cambiado el paradigma que efectivamente un fraccionamiento por ejemplo en Madrid de las candidaturas si finalmente hay tres eh permita votar a la carta a los electores y elegir cada uno un candidato que no le cree ningún recelo

Voz 0958 39:53 todo eso todo eso Haro mejoren el nuevo mundo que estamos viviendo es posible

Voz 1727 39:59 claro pero en el pasado ese suelo

Voz 0958 40:01 la experiencia no depende de cómo sea

Voz 1727 40:04 es una canción no tertulias yo creo que eso

Voz 0958 40:06 que hay una buena parte de de la gente que probablemente está en estos momentos decir redunde en Podemos cuyo voto no va ir al Partido Socialista como como ocurriría por ejemplo en la derecha sino que se va a ir a la abstención

Voz 1727 40:20 depende decía Ignacio Ruiz Jarabo antes de empezar depende de cómo se resuelva no de que las palabras gruesas abandonen el campo de juego

Voz 39 40:28 claro porque decía Joaquín que la consecuencia de de las divisiones en los partidos de derecha es que la gente se adapta a la que le gusta más iba a votar una opción otra mientras que la izquierda en ocasiones se produce la abstención esa es la consecuencia quizá la causa o una de las causas de que eso ocurra es que a diferencia de las fracciones hola fractura lo mejor dicho una derecha que son menos cainitas la verdad que las fractura la izquierda aparentemente son tremendamente cainitas no decir son son casi no lo decías tú antes las palabras gruesas que ha vivido estos días no sólo pude

Voz 1727 41:03 ni que en realidad es que es el que dijo la palabra gruesa

Voz 39 41:06 al cliente ahora en en concreto unas elecciones la Comunidad de Madrid circunscripción única con ciento treinta y cinco diputados Lucía equivoco era efectivamente contarle que sobrepasen el listón mínimo que creo que están cinco por cinco el resultado puede ser perfectamente que has dicho tú si dar más opciones otra cosa es en circunscripciones pequeñas Elecciones Generales con tres cuatro diputados hay efectivamente el tema del voto perdido puede hacer mucho

Voz 1727 41:32 pero que supera ese ese listón él nació mirando cómo pasó a Izquierda Unida en las últimas elecciones que no llegó injustamente ese porcentaje de votos había perdido no es decir claro es un es un sigue siendo un dilema sigue siendo un misterio Lucía como se vaya a resolver la crisis concreta de Madrid eh no la de la izquierda la de Madrid bueno primero ayer

Voz 1321 41:52 eh señor Echenique pidió disculpas coma es normal porque realmente fue una falta de elegancia por decirlo suavemente lo que dijo no bien preguntas Pepa si a la izquierda no le podría pasar lo mismo que la derecha que sea escindida en tres en tres partido y ha ido bien le ha ido bien bueno yo creo que no yo creo que no porque no es lo mismo una escisión en un partido como el Partido Popular que ha gobernado que es un partido estructurado que forma parte digamos de la institucionalidad de este país en los últimos cuarenta años que un partido nuevo que ha nacido al calor de unas movilizaciones y de forma muy improvisada es decir

Voz 1727 42:31 daño que puede hacer

Voz 1321 42:33 y digamos la pérdida del entusiasmo con el que nació Podemos es el principal daño al que ahora se enfrenta esta este partido político nuevo

Voz 32 42:42 eh por qué

Voz 1321 42:45 podemos no sería explicable sin el entusiasmo de las movilizaciones

Voz 32 42:49 sine sin las sino una

Voz 1321 42:52 a debate público centrado en las terribles consecuencias de la crisis cosa que ahora no está sucediendo no ese es el debate que hay en este momento y además yo en fin yo creo que la ruptura de la de la del tándem que creó podemos va más allá de la peripecia digamos concreta de una comunidad de un en fin de una

Voz 1727 43:18 el niño en otro tema además Madrid en fin de decir

Voz 1321 43:20 eso afecta impacta directamente en las personas que confiaron evidentemente en este partido político no se puede decir ahora que podemos en este momento suscite ningún tipo de entusiasmo ni el diez por ciento de entusiasmo porque realmente no han sido capaces de crear una fuerza política yo diría a la altura de sus cinco millones de votantes y esto es lo que ha sucedido y este es el impacto negativo que está sucediendo que que que puede pasar en la Comunidad de Madrid bueno yo francamente creo que Íñigo Errejón y Manuela Carmena son un tándem con un cierto atractivo electoral con atractivo electoral yo creo que Íñigo Errejón es un buen candidato de Podemos era un buen candidato de Podemos ahora será además Madrid o lo que sea creo que la dirección de Podemos debería pensarse muy mucho

Voz 1727 44:16 plantearle un candidato alternativo

Voz 1321 44:18 jo

Voz 32 44:19 y a Íñigo Errejón

Voz 1321 44:23 porque yo creo que Íñigo Errejón tiene razón cuando dice que les podemos es que les podemos también Pablo Iglesias por supuesto a lo mejor sobre todo Pablo Iglesias era la cara más visible no

Voz 32 44:34 pero nadie nadie

Voz 1321 44:37 decir la dirección de Podemos este momento dice Íñigo Errejón está fuera de Podemos ya pero es que Íñigo Errejón no puede está fuera de Podemos porque Íñigo Errejón fundó podemos podemos es decir es un es una

Voz 1727 44:48 la cosa filosóficamente y bastante bastante difícil de entender es decir esto habría otros fundadores están fuera no es de Iglesias ganó en equipo locamente Vistalegre de pero lo que sí

Voz 1321 45:02 sin duda Vistalegre II y todas todas las votaciones que Pablo Iglesias ha planteado internamente enfrentada a la salgan al doble de esas esto es un hecho lo que pasa es que una cosa son los inscritos las inscritas y otra los votantes y las votantes esos de esta es la cuestión los votantes y las votantes de Podemos de Ford mal nacional no se han pronunciado sobre el resultado de Vistalegre II aún no se ha pronunciado porque aún no

Voz 1727 45:27 habido elecciones para que se pronuncie por eso me quedo sola estos días se yo metidos en estos días diciendo bueno sí podemos decide el legítimo uso sus siglas presentar un candidato Ahora Madrid presenta Íñigo Errejón y a Manuela Carmena el PSOE presenta a Ángel Gabilondo o no desde luego toda la izquierda que suele ser tan mirada para esto da quién voto sin sin pinza arme la nariz va a tener opción va a poder votar toda no en teoría no se tiene que quedar nadie en casa porque no hay un candidato que se ajuste a lo que yo creo que es el candidato ideal en fin la oferta se multiplica hay dos maneras de mirar esta realidad sino todo cambia tanto veremos no me quedo sola eh Cruz sepáis que el me quedo sola que quedó la Ángeles porque estos animaría a muchos animaría a tener tres partidos a la derecha tres partidos a a la izquierda y además aumentarían las posibilidades de transversalidad de aumenta las posibilidades de transversalidad o sea que esta esta ruptura depresiva que hacéis todos

Voz 0958 46:28 si no no es depresiva pero yo creo que bueno vamos a ver yo no estoy de acuerdo contigo eres

Voz 1727 46:34 y además y además quiere decir que todavía nadie sabe de verdad nadie nadie aventura cómo va a terminar la crisis la crisis madrileña en concreto

Voz 0958 46:42 pero es que esos pero es que no solamente es una crisis madrileña es que lo lo lo Errejón representa representa lo que estaba ocurriendo en Podemos previamente previamente una cosa es como lo ha hecho

Voz 1727 46:54 ya estaba ha sido una tradición ha sido tradición