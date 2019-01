Hoy por Hoy (22/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1594 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 y a esta hora está previsto que comience la sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados el Gobierno quiere convalidar varios decretos de contenido social que aprobó antes de Navidad Unidos Podemos acaba de confirmar que iba a votar en contra del que busca regular el mercado del alquiler así que lo más probable es que la Cámara lo tumbe congreso José María Patiño hola de nuevo

Voz 1108 00:47 qué tal a esta hora se sigue negociando en cualquier caso ha señalado fuentes del Grupo Socialista

Voz 0958 00:51 justo antes de que diera comienzo este pleno pero como tú

Voz 1108 00:54 decías la portavoz de Podemos Irene Montero también hace unos instantes insistía Anne Gautier

Voz 2 00:59 la negativa si vamos a votar en contra por qué

Voz 3 01:01 no recoge los acuerdos que hemos pactado con el presidente del Gobierno y por tanto vamos a votar en contra

Voz 1108 01:06 desde el Gobierno se señala Pepa la inseguridad jurídica que generaría la no convalidación de este real decreto de medidas urgentes para la vivienda pretende aprobarlo con garantías a los diferentes grupos

Voz 1727 01:17 segundo día de huelga de taxis en Madrid y quinto Javier Alonso en Barcelona

Voz 0858 01:21 sí en la capital los taxistas han cortado esta mañana un tramo de la M cuarenta en ambos sentidos durante cinco minutos tras pasar la noche en Fitur donde mañana empieza la Feria Internacional de Turismo tras pasar la noche como hicimos en el recinto ferial de Madrid en Ifema ya está ahora no hay taxis ni en Barajas ni en Atocha el centro de Barcelona en esa ciudad en la capital catalana la Gran Vía amanece cortada por quinto día consecutivo Aitor Álvarez día

Voz 5 01:45 bon día sí cortada pero con muchos menos taxis el que ha de los que había en los últimos días de hechos vemos muchos puntos de esta calle de esta vía principal de Barcelona que están vacíos en los que no hay tal

Voz 6 01:57 sí pero aún así están consiguiendo su objetivo la Gran Vía

Voz 5 02:01 está cortada entre la Plaza España y la plaza de Tetuán no pasan vehículos sobre el tramo central sí que lo hacen por los laterales en una hora Assemblea de los taxistas PA Assemblea de los taxistas para decidir qué hacer en las próximas horas

Voz 0858 02:13 el gracias Aitor y al Gobierno central apuesta por que las comunidades busquen un modelo de convivencia entre taxis IV TC lo acaba de decir el secretario de Estado de Infraestructuras en La Ser en Cataluña hay sitio dice Pedro Saura para todos

Voz 7 02:26 la ciudad caben de muchos servicios de otras porque es es el sobre el presente sino el futuro por tanto hay que hay que hacer una llamada a la negociación y el acuerdo porque insisto se caben se envía ciudad caben todos los medios de transporte

Voz 0858 02:46 en la Audiencia Provincial de Madrid hoy se firma la sentencia de conformidad de Cristiano Ronaldo con la Fiscalía por evasión fiscal el jugador del Madrid va a pagar casi diecinueve millones de euros también hoy empieza el juicio contra Xabi Alonso que se enfrenta a cinco años de cárcel en la Audiencia Provincial de Madrid está Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:03 buenos días máxima expectación en Audiencia Provincial madrileña son decenas los medios de comunicación acreditados por dar solamente un dato hay quince medios extranjeros que han venido a la cobertura de esta vista como tú decías nueve diez menos diez de la mañana comienza el juicio entre comillas de Cristiano Ronaldo con sentencia de conformidad estampará su firma diez minutos después comenzará eso sí la vista oral por Xabi Alonso

hoy pagó muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta Íñigo Errejón ha tomado una decisión que no ha consultado con la dirección de Podemos Madrid había venido a marcar el territorio entregó el acto para centrarme en levantar una nueva mayoría que consigan llevar el cambio al Gobierno de la Comunidad de Madrid Podemos estará en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid yo sigo siendo militante de Podemos bueno es incoherente con mantener su posición dentro de Podemos entre otras cosas porque parece ser no le motiva lo suficiente se les va a echar de menos bueno pues le deseamos suerte yo no vine a estar en político vine a hacer política

me llevo una buena relación y una amistad la crisis no son positiva

el les vaya bien efectivamente que la izquierda no puede titubear

Sion compasión una ilusión de como entramos sumando multiplicando multiplicando las filas de una plataforma cívica abierta apoyamos a Manuela por supuesto cuando se inmoviliza ley cierta cuando crece el ruido los partidos de la izquierda la división y el enfrentamiento fuerte la derecha cogemos el ruido como los niveles de drama

yo Íñigo quiere confrontar desde luego no lo va a conseguir Gallo que lo que quiere este camino acaba de comienza siempre torció la puerta Obispo

Voz 1 05:37 tenemos la enorme oportunidad ahora de disfrutar muchísimo con todo este programa

Voz 6 05:42 pero esa Nando jugador con pena

Voz 1727 06:56 no hemos terminado de hacer el esfuerzo que empezamos en el dos mil ocho ya nos anticipa que en el dos mil diecinueve cuanto de serio hay que tomarse esta advertencia la advertencia del Fondo Monetario Inter del Fondo Monetario Internacional que por otra parte no hace sino confirmar lo que todos decís no que la la guerra comercial tendría consecuencias que la geopolítica que la televisión del Brexit tendría consecuencias pero qué consecuencias de alcance

Voz 0958 07:22 hombre yo creo que lo que hay que tener en cuenta siempre es la tendencia no mucho más que los números que

Voz 2 07:27 que proporciona el fondo y otros muchos culturalista

Voz 0958 07:30 es que luego no ha luego luego no atina no realmente lo que dijo el Fondo Monetario Internacional es que la expansión continúa pero más débil eso lo que dijo no que no que tengamos encima una una nueva recesión una crisis en cuidar decir porque lo que dijo es que el mundo sigue creciendo me parece que dijo que al tres coma cinco por ciento España mantiene los los porcentajes de crecimiento que estaba que estaban ahí lo que pasa es que hay factores es verdad que cabe más en los análisis del Fondo Monetario Induráin afortunadamente hablan ya de otro tipo de riesgos que no son los riesgos estrictamente macroeconómicos en este caso son los riesgos geopolíticos es decir está la la célebre guerra comercial que no sabemos hasta qué punto está influyendo de hecho lo que sí está ocurriendo es que China está creciendo menos que que en los últimos diez

Voz 2 08:21 yo y muy poco a poco para que aunque

Voz 0958 08:23 que no sabemos y eso es estrictamente está estrictamente relacionado con esa guerra comercial o con otras circunstancias que en estos momentos desconocemos hay elemento está el Brexit estando los dos países muy importantes en el mundo que han cambiado y practicamente de régimen como son Brasil y como es México que no sabemos tampoco cómo van a evolucionar bueno pero esas incógnitas sino son esas incógnitas en la asamblea del del del Fondo Monetario Internacional próxima pues habrá otras habrá otros para mí es por eso él el mensaje principal nueva no va a terminar lo que es muy interesante lo que cambio me parece muy interesante no sé si merece la pena discutirlo aquí es que no las previsiones del Fondo se presentaron ayer en el foro

Voz 11 09:11 el Foro de Davos

Voz 0958 09:13 se ha presentado un documento que es la globalización cuatro cero que es lo es muy interesante porque eso lo podemos vincular ahora ahora así

Voz 2 09:22 ahí vamos si te algún momento

Voz 0958 09:25 esto podría vincular lo que está sucediendo en el sector del taxi en ese Tordera chaquetas amarillo de los chalecos amarillos etcétera etcétera que por primera vez se dan cuenta de que sea apretado tanto el factor globalización que mucha gente se está desprendiendo hay muchos perdedores y otros muchos que no siéndolo cada vez creen menos en la globalización tal hecho hay que recuperar posibilidades detener de de de tener posibilidades para ejercer su su propia soberanía no

Voz 1727 09:55 vamos que se han hecho unos leninista que hay varias generaciones sacrificadas y que no están dispuestas al saque

Voz 0958 10:00 a cientos de que hay que cambiar el hay que hay que cambiar el el propio concepto de globalización teniendo en cuenta también este teniendo en cuenta las personas fíjate lo que han descubierto después de tantos

Voz 1727 10:10 Ignacio no está mal el hallazgo

Voz 2 10:12 no está bien está bien yo yo creo que matizar un poco la la la impresión sobre lo que ha hecho el Fondo Monetario fue realmente no ha cambiado prácticamente nada en cuanto a expectativas en concreto en España no vas ha cambiado efectivamente y lo que dice coincide con lo que venía diciendo el instituciones económicos la UCD propio Gobierno en su escenario macroeconómico es decir que que yo pero lo que sí que ha hecho es decir ojo no nos dejemos en el empeño es decir que estamos donde estamos graciosa que venimos haciendo un esfuerzo continuado y hay que seguir en él no yo creo que esos como yo interpreto las palabras de de la responsable del fondo no hay reglas

Voz 1727 10:49 pregunta es quién hace el esfuerzo bueno pues que hay que hacerlo

Voz 2 10:55 cómo se distribuye ya distribuye el esfuerzo

Voz 1727 10:57 esto es para no si es proporcional si afecta a todos y sólo se sacrificaron unos porque este es el gran debate no de ahí a este detalle descendemos poco perdona

Voz 2 11:07 si uno no está bien y yo creo que en España no está en que el crecimiento no se produzca según las previsiones una décima arriba décima abajo es intrascendente sino en que se cumplan las previsiones de ingresos no no quiero decirle una vez más no pero un dato que el otro día no dije por ejemplo decir se hacen unas provisiones sobre recaudación de los impuestos que todavía no existen en la ciudad aprobado Sacyr la tasa la tasa a las tecnológicas y la tasa a las financieras no pero si todavía no existen los impuestos vamos a ver si son capaces de ser aprobados si ya veremos entonces si se considera recaudación prevista yo creo que en España viene por ahí no porque el crecimiento sea inferior

Voz 1727 11:47 eh vamos a defendernos en en en ese ángulo en el que se fijaba Joaquín Estefanía porque ayer veíamos a los taxistas con los chalecos amarillos y además escuchábamos esto

Voz 12 12:00 se han puesto en contacto taxistas franceses unos chalecos amarillos Estados se conversaciones para cortarla la al España y Francia

Voz 1727 12:14 bueno más allá de de de de esa declaración del portavoz Élite Taxi que de que confirmaba que están en contacto es verdad que que que las dos protestas Lucía beben de la misma frustración no de Un mundo que cambia cambiar de cambia muy rápido y que deja estos daños colaterales toda la Francia vacía inyectores como hay taxi muchos otros son ellos son los que están en la calle ahora pero muchos otros hombre Pepa las dos protestas

Voz 13 12:40 y desde el taxista al Brexit todo bebe de lo mismo y el crecimiento de determinadas fuerzas políticas en toda Europa y el hombre yo creo que en fin ahora esté estos del y durante un tiempo Pepa

Voz 14 12:57 todos mirábamos al Foro de Davos al

Voz 15 13:01 Fondo Monetario al Banco Central Europeo la Unión

Voz 13 13:04 o sea a ver si tenían para para ver cómo nos sacaban

Voz 15 13:09 sí son las que estábamos ahora ya sabemos cómo nos han sacado han sacado algunos y otros lo son dejó por el camino Cocker es esto esto es así esto es así mientras todas estas instituciones incluyó al Gobierno español también los gobiernos españoles que vengan del signo que sean no tiendan que sino se redistribuye el dolor que ha causado los hilos de el drama social que ha causado la crisis mientras eso no se redistribuye de una manera justa y proporcionada ese malestar saldrá y los taxistas que mi opinión de forma bárbara cortarán las ciudades y los chalecos amarillos y habrá otras protestas que todavía no sabemos cuáles son pero no me me me sorprende porque además hay una cierta tendencia en esas instituciones a negar esto a negar que esto asista a negar que existe la desigualdad un problema a negar que que que haya personas que se han quedado por el camino a negar que la globalización sea buenísima ahí tengamos que aceptar la todos tal cual la la organizan las grandes multinacionales ellos mismos a negar esto negación esta negativa esta negativa es como taparse los ojos ante una realidad que al final les acaba estallando parece mentira parece mentira que a estas alturas y con todo lo que ha pasado en Europa y lo que está pasando el Brexit y los chalecos amarillos y la ultraderecha

Voz 16 14:42 ya en en en en Alemanía y el señor Orban en en en en lo de Humgría vi Rumania con todo esto que está pasando parece mentira que

Voz 15 14:54 dos estos en fin intelectuales del de la del del sistema económico liberal del orden liberal del capitalismo no entiendan que esto es que mientras no resuelvan la gente va a seguir saliendo a la calle y saldrán un día unos otro de otros y creo que en esto y creo que esto es aplicable a España yo quiero que cualquier gobierno tiene que tener en la cartera la forma de compensar el dolor social

Voz 17 15:20 ID idea atender

Voz 15 15:23 a las necesidades que han quedado pendientes

Voz 1727 15:25 es pereció pero pero fíjate Lucía a mí me ha sorprendido recientemente la facilidad con la que se le han abierto salones a Santiago Abascal en Madrid para que exponga su programa no hay que acordarse de hace unos años cuando irrumpe políticamente la expresión política quiero decir de la indignación el estado de pánico en el que entraron esos mismos salones no estamos tenían una manera de salir de la crisis claro que no que no que no que no incluía

Voz 15 15:53 a las personas que han quedado por el camino oye me acordaba

Voz 1727 15:56 mucho de Joaquín Estefanía estos días porque sé que es un caso que es un caso que ha que es un asunto que ha seguido muy de cerca y que lo conoce muy bien bueno poco menos que llamaban antisistema cualquiera que defendía Alexis Tsipras cuando la crisis

Voz 10 16:09 euro y ahora se ha convertido en uno y ahora es el referente en unido la retirada verdad

Voz 1727 16:15 sexys tripas es la demostración más palmaria

Voz 15 16:18 eh

Voz 1727 16:18 de que no se puede decir no se puede por quererse rindió el el héroe de la retirada del europeísmo del equilibrio de sacar al país de las cuentas negativas

Voz 0958 16:28 sí pero esto fíjate decía esto que dice es que estoy completamente de acuerdo es lo que de repente asoman la nariz en el en el Foro de Davos estos días no de repente se dan cuenta de qué tienen que crear algo es decir para para para compensar para ver cómo la gente recupera alguno de calco del control de sus vidas no y esto es lo que ellos denominan ahora este concepto tan ampuloso de globalización cuatro

Voz 10 16:53 miedo me da eso es eso era no

Voz 1727 16:57 darle el control no que era era el lema del Brexit con ese lema se ganó el Brexit no recuperar el control mucho más que otras cosas Ignacio

Voz 2 17:05 lo que pasa es que a mí me parece bien que en estos foros internacionales se disputan estos temas pero yo creo que que pegarse al terreno para resolver problemas es más propio de los gobiernos nacionales las fuerzas políticas nacionales yo con una frase de Mónica Oltra que me ha bueno que que eso es evidente pero que me parece bien que lo dijera es que el deber los gobernantes de los políticos en general es mejorar la vida de los ciudadanos mimo bienestar cuál es la mejor vida de un usuario del servicio público de transporte dentro de una ciudad solamente hay taxis o taxis la oferta de las plataformas digitales alguna pregunta provocativa

Voz 0958 17:44 es que eso es lo que está en el pospuesto

Voz 2 17:47 duda que el servicio público es mejor si hay dos ofertas Bra sin duda no entonces aquí lo que está en cuestión si nos referimos a Madrid es cuatro millones de madrileños que que tengan un mejor servicio público o los quince mil licencias de empresarios o autónomos que tienen licencia de taxi en Madrid ese es el

Voz 0958 18:05 porblemas esa es la de nuevo desde de nuevo es de acuerdo es decir los consumidores salen beneficiados cuanto cuantos menos por monopolios exista pero como hacemos esa transición cómo cómo logramos es decir de que a los taxistas como decía aquí hace un momento no les pase lo que pasa a los periodistas que no se llegó la tecnología es en los llevó por delante toda una forma de entender las cosas es decir cómo se hace esa transición de un de un momento a otro y eso es lo que hay que regular antes lo que era lo que parece sorprendente es que de repente de un día para otro es decir en empecemos a estudiar ese tipo de ese tipo de Regàs

Voz 2 18:44 eso es lo que hay que regula estamos de acuerdo ex ministro Avalos que él hombres de lo más inteligente que ahí pasa la patata claro las comunidades quieren pasar del Ayuntamiento bueno esto es una broma claro esto es francamente por ahí estamos metidos en este lío

Voz 15 18:58 la cosa tú de verdad crees que estas grandes plataformas son plataformas transparentes que pagan sus impuestos convenientemente los mismos que los taxistas lo mismo

Voz 13 19:09 yo pregunto porque es que a mí me da la sensación de que no los taxistas mucho porque los impuestos no pagar bueno yo no voy a defender a los taxistas que me parece bárbaro lo que están haciendo pero desde el punto de vista general tú no crees que los impuestos a estas grandes plataformas a las grandes fin tecnológicas que se llevan muchísimos beneficios no revierten sobre la sociedad que se resuelva el problema de la tributación eso hago yo prefiero la redistribución yo me refiero a él

Voz 0958 19:40 estoy de acuerdo en que de todas formas Lucía aunque eso se produjese que estoy de acuerdo se produciría al mismo tiempo una oposición al cambio tecnológico porque es irremediable claro está porque igual

Voz 2 19:50 yo no puedo ver yo soy el accionista único de claro sí

Voz 0958 19:53 tú voy a protestar ahora mismo fuere coda que la acción

Voz 2 19:56 está único voy a protestar porque ahora se hacen se fabrica y se vende móviles que hacen fotos me están afectando a mi negocio oiga mire usted la tecnología avanzado efectivamente algún usuario no les diste a comprar un acuerdo para hacerse fotos con su móvil que le vamos a hacer se adapte ese sector el APEC seguro que ventajas competitivas y son capaces de buscar las no a mí me recuerda cuando los pequeños comercios se oponían a la libertad de horarios comerciales de las grandes superficies oiga a mí que trabajo muchas horas al día me viene fenomenal podía es la comprar el domingo francamente eso iban contra mí no con iban contra grandes superficies iban contra mí los pequeños comercios cuando se oponían a la libertad de horarios comerciales pues yo digo lo mismo cuando el taxi está intentando poner clavos en en el avance tecnológico con lo cual podemos tener las plataformas no va contra las plataformas que también va contra mí como usuarios del servicio público de transporte más

Voz 1727 20:50 dejadme decir una cosita porque yo yo yo vota mañana diciendo también en que la la violencia Le quita la razón incluso al que la tiene y que ha habido sobre todo en Barcelona escenas tremendas pero que que los violentos o los que no son capaces de contener su violencia no oculten una realidad que está ahí en el taxi Se trabajan quince horas y catorce para sacar un salario que te permita que te permita vivir están sacrificando su semana que su agosto la de IFEMA están haciendo un enorme sacrificio para que esto se regule ojalá que se consigan hoy veintiuno ocho y veintiuno en Canarias

Voz 18 21:32 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 1727 25:47 son las nueve y veinticinco ahora las ocho y veinticinco en Canarias desde las nueve en punto están desfilando por el Congreso de los Diputados ocho reales decretos que tienen que ver con las cosas del comer con nuestra vida en la subida del salario de los funcionarios la subida de las pensiones este año el decreto de la vivienda este último asunto es el primero que se está debatiendo el primero que se va a votar el acceso a la vivienda que trae de cabeza a tantas familias a tantos jóvenes que confían en poder pagar

Voz 1594 26:19 un alquiler en comprar una casa ya ni hablamos

Voz 1727 26:24 de hecho ese lugar desde el que cualquier proyecto de vida es posible porque es un derecho básico verdad tener una casa en la Cámara Baja está patinó buenos días otra vez

Voz 1108 26:34 los me ha dicho el ministro cómo ha ido

Voz 1727 26:36 tema a acaba de terminar ahora

Voz 1108 26:39 straw Ábalos y ha justificado este decreto ha dicho para dar un giro fundamental en política de vivienda se trata de una primera respuesta haya insistido en esto de primera a esa desregulación que se registró en el anterior gobierno de Rajoy que provocó la indefensión del inquilino ha dicho Ábalos le escuchamos son un primer paso

Voz 26 27:00 cabe duda que todas ellas deberán ir acompañadas de medidas adicionales en las que continúa trabajando

Voz 3 27:07 Segovia

Voz 1108 27:08 como es deja la puerta abierta a la negociación en esas exigencias de Podemos aunque en ningún momento se ha se ha referido precisamente a las demandas de Podemos y ha insistido como digo en que se trata de un primer Basso que hay que dar otros y sobre todo ha ratificado el compromiso del Gobierno actual con la vivienda social ha hablado ese Blade de primera vivienda que tiene que preparar el Gobierno de incrementar la oferta de veinte mil viviendas de alquiler social de disponer todo el suelo público para vivienda social y mejorar el plan en sí de la vivienda son una serie de compromisos que ya había adquirió el Gobierno pero no se ha referido concretamente a esa exigencia

Voz 1727 27:45 queremos hemos escuchado a las nueve decir con rotundidad su llegada al Congreso a Irene Montero que van a votar en contra de este decreto ley cuáles son los argumentos de Podemos

Voz 1108 27:55 bueno podemos lo que considera es que este decreto se ha quedado muy corto y ellos precisamente es lo que piden es un instrumento que en rebaje el precio de los alquileres de manera efectiva ellos como sabes

Voz 27 28:07 todo con el referente de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona

Voz 1108 28:11 pero los puso personalmente a Pedro Sánchez en la entrevista que mantuvieron durante la estancia de Pedro Sánchez con con motivo el Consejo de Ministros ellos hablan de poner topes máximos a los precios del alquiler y ahí empiezan a discrepancias porqué algunos sostienen en este caso podemos que tienen que ser los ayuntamientos los que pongan esos topes pero claro eso es una intervención dentro del mercado de la vivienda que de alguna manera distorsiona la oferta y la demanda eso hay una serie de reticencias por parte de los otros grupos que apoyan recordemos al PSOE en esta tramitación del decreto como pueden ser PDK y PNV no sé

Voz 27 28:47 encontrado por lo tanto la fórmula nosotros hemos estado hablando con un coloso

Voz 1108 28:52 qué listas según fuentes del Grupo Socialista ellos hablan por ejemplo de instrumentos que pudieran incidir en lo que es el valor catastral de los pisos también se habla de una fórmula a través de Libby en fin no se ha encontrado todavía la tecla para establecer de alguna manera ese tope máximo o dar una satisfacción adecuada a la exigencia de poder

Voz 1727 29:11 en qué momento está ahora el debate que que van a de que va a partir de ahora

Voz 1108 29:16 no seguimos hablando de vivienda ha sido el ministro yo en este tipo de debates es el ministro que defiende la urgencia precisamente del Real Decreto la necesidad de ese Real Decreto estén interviniendo la diputada del Partido Popular que evidentemente va a votar en contra porque se trata de anular una reforma que introdujo precisamente la que ahora ex presidenta del Congreso Ana Pastor en su calidad entonces de ministra de Fomento

Voz 1727 29:39 así es la vida democrática ayer novedad de cuentas Patiño hasta luego intervenir en no intervenir en el mercado del alquiler Joaquín aquí está ahora mismo por ejemplo la discrepancia central entre los dos socios de no sé de qué de legislatura vamos a llamarle de legislatura que no de gobierno dice Unidos Podemos o bien el mercado de la que te dice fija un tope o no hacemos nada para garantizar a garantizar el acceso a la vivienda

Voz 0958 30:05 yo creo que en situaciones de normalidad no es posible intervenir en el precio del alquiler porque había problemas jurídicos y habría problemas constitucionales pero estamos en un momento excepcional no estamos en un momento normal es decir largamente ciudades han dejado de ser de los jóvenes los jóvenes no puede en estos momentos desde luego no comprar una vivienda y mucho menos mucho menos alquilarla no porque además el boom en estos momentos está mucho más en el alquiler que la que la propiedad me parece que ha sido hoy aquí donde ha aparecido una alguien que ha hecho una reflexión en en la primera parte en donde decía el piso que yo compré contenía que tenía veinticinco años ninguno de mis hijos va a poder comprar lo puede comprar bueno pues esa es la situación de excepcionales

Voz 2 30:48 a Ignacio intervenir las situaciones excepción como dice Joaquín yo recuerdo unos datos que sepulcral hace unas semanas en el país no en España un treinta y cinco por ciento del salario habló de valores medios va para pagar el arrendamiento de la vivienda Un XXXV una tercera parte pero sus la media en España resulta que en Madrid en Barcelona en Palma de Mallorca es más de la mitad del salario eficiente eso es un drama las situaciones tan excepcional como señalaba Joaquín no ahora de eso aquí en la medida sea limitar los topes yo creo que hay problemas jurídicos como bien has dicho constitucionales tal de hecho en París por los tribunales esa medida pero hay más problemas económicos porque inmediatamente saldrían pagos en B saldría inmediatamente un mercado negro complementario en en en en el sector en el mercado de arrendamientos no con lo cual yo creo que la solución no no puede ser limitar limitar por arriba a los alquileres yo creo que la solución

Voz 15 31:46 está

Voz 2 31:48 lo que parece caro tiene un coste recaudatorio en el IRPF es decir hay que recuperar una deducción muy generosa para el pago de arrendamientos de contribuyentes que tengan un nivel de renta medio bajo y a lo mejor incluso también recuperar la deducción por inversión en vivienda cuando este padre decía Mis hijos no va a poder comprar la vivienda que me compré el sábado la compró con una deducción fiscal que era bastante generosa la que disfrutamos todos nosotros cuando compramos nuestra casa no desapareció aquella sustituyó por un arrendamiento muy poco generosa y que lo ha desaparecido también yo creo que el incentivo fiscal además es el que es más efectiva a corto plazo porque ampliación de la oferta de viviendas hay que hacerla también pero claro eso tiene un decalaje en el tiempo no entonces yo creo que a corto plazo solucione esta es nuestra fiscalidad yo

Voz 0958 32:35 hoy un artículo muy intensa de Andreu Mas Colell en en El País que justamente este tema hice la solución al problema es incrementar la oferta incrementar la oferta es decir el Estado tiene que hace que incrementar la oferta

Voz 2 32:48 a medio plazo claro de viviendas es decir

Voz 0958 32:51 que al mismo ritmo que aumenta la población

Voz 1727 32:53 yo supongo que hay muchos análisis técnicos Kaká supongo no sé que hay muchos análisis técnicos y que la realidad es tozuda dificultosa pero me parece realmente dramático que una década después del estallido de la burbuja que fue inmobiliaria en este país la vivienda siga siendo un problema vuelva a ser un problema pero que no hemos entendido es porque lo vamos a pasar

Voz 15 33:14 no es porque los que nos han sacado de la crisis nos ha sacado de esa manera a la manera que ellos han querido no que las personas necesitaban antes ha dicho Ignacio para que están los poderes públicos para que está en el fondo la democracia para que para mejorar la vida de del de las personas para asegurar el bienestar de las personas siempre nuestro sistema asegura el bienestar de las personas este tema de alquiler independientemente de las cuestiones técnicas que que habéis que habéis hablado es el mayor de los ejemplos posibles que en este momento hace que los ciudadanos se alejen de sus instituciones de los políticos porque si no hay nadie en ninguna institución capaz de garantizar que un joven pueda acceder a una vivienda digna mente no comprar ya comprar bien eso es un sueño alquilar una vivienda tronar que interrumpan derecho constitucional bueno derecho que el derecho humano es decir

Voz 13 34:18 viviendas que está nuestra concepción sino

Voz 15 34:21 sí sin las instituciones no son capaces de hacer lo que sea para garantizar que una persona joven pueda iniciar su propia vida viviendo en una casa alquilada pagando decentemente un alquiler Hinault define sea todos los testimonios de las personas que ven pisos de alquiler que son una puñetera mierda cuesta novecientos euros au alquiler es decir esto es una vergüenza sino si no sé cuál es la solución pero si no se acaba con eso seguirá habiendo malestar seguirá habiendo desafecto de los ciudadanos hacia afectó además muy explicable muy justito

Voz 1727 34:59 que es un asunto muy sensible y todos estamos rodeados de casuística que nos permite hablar casi en primera persona del drama que significa para los jóvenes intentar tener una vida propia para los separados y los divorciados que se convierte en un problema de primera magnitud mantener un mínimo de dignidad para muchas personas mayores comprensiones mínimas que viven de alquiler es decir es que estamos hablando de un problema capital nosotros hablamos de la casuística que nos rodea pero tenemos hemos incorporado esta mañana a esta mesa a dos personas que desde puntos de vista distintos conocen bien la realidad de la que estamos hablando una es Ana Sánchez que es portavoz del sindicato de inquilinas de Madrid buenos días bienvenida la honestidad y otras Beatriz Toribio directora de estudios y asuntos públicos del portal inmobiliario fotocasa hola

Voz 28 35:48 hola muy buenos días pues enseguida ampliamos el debate

Voz 17 39:46 el sindicato de inquilinas que le parece desde luego es plenamente insuficiente es una vergüenza que conociendo el contexto que estamos viviendo actualmente en el Estado español

Voz 14 39:57 el el Gobierno se dedique a A

Voz 17 40:01 a crear un real decreto que no que no refleja la realidad de que estamos viviendo ahora mismo real decreto que no va a la raíz del problema la raíz de del problemas que está burbuja especulativa que estamos viviendo se ha creado o la ha creado el Gobierno de del Partido Popular de la mano de Mariano Rajoy a través de reformas legislativas entonces creemos que es el Gobierno a través de de reformas que vayan a la raíz del problema quién puede revertir esta esta situación hay que regular los precios del mercado del alquiler el mercado del alquiler no se rige por la oferta y la demanda es un mercado que funciona a través de expectativas hace falta regular los precios del alquiler

Voz 28 40:38 Beatriz Toribio Fotocasa pues se coincidió con el consideramos que es insuficiente y no necesitamos un Real Decreto necesitamos una política de vivienda nuestro país necesitamos sobre todo una política de alquiler que ha sido el el gran olvidado en nuestro mercado pero menos es nada y es verdad como bien comentabais que hay un grave problema la gente no puede acceder a una vivienda los jóvenes están quedando expulsados del mercado y nosotros sólo tenemos muy estudiado si vemos que hay medidas que bueno por lo menos pueden ayudar a paliar esta situación no sobre todo me refiero al caso de alargar los contratos y el tema de control las fianzas a diferencia del sindicato de inquilinos que yo considero que controlar los precios todo depende de cómo se haga pero tal y como se ha planteado últimamente tiene muchos riesgos podríamos volver en algunos casos a la economía sumergida se podría reducir la oferta y este es el gran problema que tenemos en nuestro país entonces cuidado con este tipo de medidas también técnicamente es muy complicado también puede llevar problemas a lo que sería las las zonas limítrofes no entonces hay más riesgos que que pues posibles ventajas en este punto concreto

Voz 17 41:44 pasa el problema no es la oferta ni es la demanda entre los años dos mil ocho y dos mil trece la oferta había más gente que vivía de alquiler el precio del alquiler fue cayendo año tras año es decir no estamos hablando no hay que aumentar la oferta el problema

Voz 15 42:00 son que los grandes tener dos grandes

Voz 17 42:02 o es que son los fondos buitres tienen el control de la vivienda de este país y eso hace falta que el Gobierno lo controle regule no nos estamos inventando nada en Alemania existe una ley que regula los precios del alquiler y lo hacen en función de territorios lo hace de manera temporal Ciudad de falta

Voz 2 42:23 pero tener a Ana había generar economía sumergida que ha sido reconocida por las autoridades alemanas ajena a los problemas a los que se refería Beatriz yo creo que a ciertas en algunos temas Ana pero todo mercado también en la vivienda claro que se basa en la oferta y la demanda dice un expectativas también pero no solamente en el mercado de la vivienda de viviendas todos los mercados las espetó soy importantes en todos los mercados no has dicho una cosa que es verdad seguramente eso fíjate teoría razón efectivamente hay una concentración de viviendas eficiente en muy pocas manos y hay otro problema que también ayuda a la crisis desgraciadamente que es el tema de los pisos turísticos no yo creo que esos dos temas sí que somos regulable y que sigue son susceptibles de mejorar antes que efectivamente la medida y en eso discrepo contigo de del tope el precio no pero efectivamente la concentración de pisos en muy pocas manos de los pisos turísticos han agravado el problema de de el precio de la vivienda en alquiler

Voz 17 43:19 estamos en una situación excepcional y hacen falta medidas excepcionales entonces sí pero si hay que regular los precios porque como bien dices son los fondos buitre los que están contra yo como alcalde

Voz 1727 43:30 problemas derivados de de una regulación como el mercado negro por ejemplo cómo

Voz 2 43:34 como

Voz 1727 43:34 qué qué experiencia del entorno habéis cheque ADO

Voz 17 43:38 es que se trata de que el inquilino dato tenga posibilidad de pensión ante la justicia es decir en Alemania tú puedes denunciar un abuso de subida de alquiler y ahora mismo en España no

Voz 1727 43:49 qué experiencia tenéis en en el sindicato de inquilinas que casuística os llega que os cuenta la gente hay muchísimas casuística

Voz 17 43:57 las muchísima más problemáticas desde el casero no me quiere arreglar la caldera a me echan de mi piso en un mes no tengo forma de de encontrar un alquiler eso por un lado pero las mayores a tenemos en un ejemplo a once un edificio entero de un fondo buitre que que que ni siquiera que ni siquiera conoce a las familias que que viven en sus en sus viviendas en sus inversiones eso es un gran problema en este país

Voz 28 44:25 nosotros tenemos comprobado que sobre todo en el caso de los jóvenes nosotros hemos visto que es

Voz 1727 44:29 somos vetusto pabellón photocall

Voz 28 44:31 hemos visto cómo en el último año como consecuencia de esas subidas tan fuertes de precios que según nuestros datos sitúa estudiamos los datos desde el año dos mil cinco en el año dos mil diecisiete registramos la mayor subida de todo nuestro histórico un nueve por ciento de media en el país que hemos visto ahora a qué dos mil dieciocho vamos a cerrar en torno a una subida del dos por ciento es decir ya esas esos precios esas cree crecidas tan fuertes porque no hay que olvidar si es verdad lo había más gente que vivía de alquiler porqué porque no podían comprar estábamos en una crisis por eso había una mayor demanda pero tampoco hay que olvidar que hoy todavía los precios de media en España siguen un diecisiete por ciento por debajo de lo que vimos aquellos años otra cosa es lo que pase en grandes ciudades como Madrid o Barcelona donde según nuestros datos estamos ya por encima de los precios de los años del boom luego cuidado también con aplicar medidas para todo el país porque en el mundo inmobiliario las realidades son muy diferentes y ahora el problema es verdad que hay un problema de la vivienda hay un problema de acceso pero sobre todo por la situación económica que vivimos porque el precio de la vivienda ha hecho así para arriba y el poder adquisitivo de los españoles no el el empleo de nuestros jóvenes tampoco y ese es el problema que es grave que tenemos hay un problema de oferta sobre todo en las grandes ciudades como bien comentó habéis antes el problema es que durante los últimos años que se ha hecho en materia de vivienda no y sobre todo también me gustaría poner un punto sobre la mesa en materia de vivienda social porque muchos de los problemas que sobretodo estáis denunciando el sindicato de inquilinos es por esa falta de acceso de vivienda social de vivienda en alquiler que sólo un dato vamos a llegar en dos mil dieciocho ni siquiera a tres mil quinientas viviendas protegidas en alquiler y venta sea donde se puede ver eso en un país en siglo XX cinco mil viviendas en el año dos mil diecisiete es el mínimo histórico de todo el registro por favor es verdad que si veinte mil este decreto ley no lo vemos con malos ojos porque es verdad que se pone como ha dicho el ministro no es el un punto de partida no pero yo creo que hay ya de verdad que sentar las bases aún mercado qué es creciente en nuestro país por por cómo está cambiando la sociedad occidental

Voz 0958 46:31 los presupuestos generales del Estado el diecinueve se habla de veinte mil pisos de veinte mil pisos sociales para para alquiler sean es que es un poquito

Voz 17 46:40 sí

Voz 0958 46:42 en en Vallecas en estos momentos alquilar un piso de treinta metros cuadrados cuesta novecientos novecientos setecientos novecientos euros el sueldo de los de de muchos de los chavales es no llega a los novecientos a novecientos no hay hay que intervenir hay que intervenir porque es una situación excepcional la señora que ha llamado esta mañana que es decir que le costó a cuatrocientos cuatrocientos euros el piso y tenía una pensión de cuatrocientos treinta y nueve euros ese tipo de cosas hay que solucionarlas ahí hay que es ordenase interviniendo es verdad lo que tu dices de que no se pueden tomar decisiones generales por eso de lo que se trata es de en este decreto lo que se pide es que los ayuntamientos tengan sean los ayuntamientos los que tengan la posibilidad de poner topes al a los a los a los alquileres que no no una norma general para toda España sino cada uno de los ayuntamientos precisamente por lo que decías antes Ignacio porque no es lo mismo Madrid Barcelona y tal que el resto del país

Voz 1727 47:38 es lo que pide Unidos Podemos que el Ayuntamiento tenga capacidad de puedo

Voz 2 47:41 puesto dos ejemplos si yo estoy con contigo con esos ejemplos no puede ser efectivamente que que una pensionista en noventa y cinco por ciento de suspensión se vaya a pago de alquiler intervenga hace hágase haga intervenga sino hágase hago pero que no puede ser sobre quién no debe recaer el coste de la solución es el propietario de esa vivienda bueno pues ya tenía que ser un problema social que tendrá que arreglar la sociedad española pero no el propietario de esa vivienda no

Voz 8 48:07 teatros y luego también se rueda hacia otras pita citaría habrá que decirle que haga

Voz 15 48:10 el favor de no hacer usura con el precio de los alquileres ven propietarios

Voz 28 48:16 hay muchos propietarios sólo se escuchará a parte de no de de el supuesto especulador y tal pero también hay mucho propietario que te dice yo sé que lo puedo

Voz 13 48:23 el hará más pero no necesito más

Voz 28 48:26 si puedo alquilarlo como en este precio para mí es rentable osea tampoco todo propietario no hay que olvidar que el grueso de de del mercado en nuestro país está en manos de propietarios y estas si si estas viviendas son una

Voz 1727 48:39 es un un elemento de ahorro un elemento el único ahorro que en general los españoles Ana Sánchez dentro del sindicato de qué líneas no

Voz 17 48:46 estamos hablando de pequeños propietarios estamos hablando de grandes propietarios de grandes tenedores de familias que tienen grandes patrimonios dentro del Estado español ese es el problema ese es el problema que hay que atajar no es un problema sólo del del Gobierno es un problema de todas las administraciones públicas incluido al poder judicial es decir todas las administraciones están implicadas todas las administraciones tienen que poner solución a este problema que estamos viviendo el Gobierno de de Pedro Sánchez debería de poder genera esa normativa pero es que luego la por lo menos las la Comunidad de Madrid debería por lo menos en el territorio en el en el que estamos viendo que el sindicato de de inquilinas actúa tiene que promover vivienda pública totalmente de acuerdo a la Comunidad de Madrid ha vendido cinco mil viviendas a fondos buitre por otro lado el Ayuntamiento de Madrid otro tanto de lo mismo no dicen con promover medidas que faciliten el acceso a la vivienda en en unos territorios en los que gobierna el problema no es que está en peligro