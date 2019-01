Hoy por Hoy (22/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0228 00:00 a las diez a las nueve en Canarias los taxistas en huelga en Madrid y en Barcelona mantienen asambleas a partir de esta hora para decidir sus siguientes acciones en Madrid se celebra en el recinto de la Feria de la capital en Ifema que se ha convertido en el cuartel general de las protestas y donde mañana empieza además Fitur ahí está Enrique García adelante

Voz 2 00:21 está a punto de comenzar la Asamblea aquí a unos metros de la entrada de Ifema son cientos de taxistas con chalecos amarillos y han formado un enorme círculo van a decidir qué hacer en las próximas horas a las ocho han cortado un tramo de la M cuarenta durante apenas cinco minutos pero la Policía Municipal los ha echado rápidamente no habido incidentes ni cargas de hecho ahora mismo a pesar de los gritos y pitos y cierta calma por cierto con el centro de circo de lado del círculo de la Asamblea han hecho una hoguera hace unos minutos han llegado dos coches de bomberos

Voz 3 00:49 no han apagado el fuego sino que han animado la parte

Voz 1 00:51 esta de los taxistas a esta hora Antonio el goteo de chalecos

Voz 0228 00:54 amarillos que llegan a la Asamblea no cesa recias Enrique estará se debate además en el Congreso el decreto para reformar el alquiler de la vivienda contexto texto que no incluye que los ayuntamientos puedan establecer un tope en el precio lo que hace que podemos haya confirmado que va a votar en contra vamos al Congreso José María Patiño buenos días

Voz 4 01:10 las podemos fija en estos momentos su posición en la tribuna de oradores pero de momento se cumple el guión PNV P de Cat apoyan con matices al Gobierno y a la espera de la tramitación PP y PNV eso que PP y PNV IU ciudadanos queremos decir se oponen y Esquerra como Podemos también aunque no por fijar los topes de los precios de los alquileres Miguel Sastre o Margall Sastre mejor dicho ha sido su portavoz del esquí

Voz 1 01:32 ministro no han sido valientes y con esto

Voz 5 01:34 el Real decreto han hecho un parche no se han atrevido a regular el precio de los alquileres que es una medida tan necesaria como urgente

Voz 4 01:42 Lucía Martín de Podemos como te decía señala que aún se puede reconducir el acuerdo global entre PSOE y Podemos pero anuncia el voto en contra a este decreto

Voz 0228 01:51 acaba de llegar Cristiano Ronaldo a la Audiencia de Madrid donde se eleva juzgar a Elia Xabi Alonso por presunto fraude fiscal La Fiscalía solicita veintitrés meses de prisión para el portugués que va a evitar después de haber llegado un pacto cinco años para el ex futbolista vasco vamos a la Audiencia informa Alfonso Ojea

Voz 0089 02:06 ya está ante los magistrados el futbolista portugués ha llegado en una furgoneta negra acompañado por su abogado José Antonio Choclán y rápidamente se ha introducido en esta Audiencia Provincial madrileña en la imagen de hoy es la de Cristiano Ronaldo levantando el pulgar en señal de victoria ni una sola palabra sólo una sonrisa mantenida durante los tres tramos de escalera que ha tenido que subir rodeado de cámaras de televisión pero siempre protegido por una valla metálica

Voz 0228 02:32 eh sumamos dos apuntes más el Pirineo navarro está ahora mismo en alerta roja es el máximo nivel por la previsión de nevadas durante el día toda la Cordillera Cantábrica en Asturias en Cantabria en el País Vasco así como las zonas costeras de A Coruña de Lugo se encuentran en alerta en alerta naranja también por la nieve o por fenómenos costeros dos décimas se deja a esta hora el IBEX35 una caída que no obstante no hace que pierda de momento la cota de los nueve mil puntos diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1933 03:03 las compras en Madrid central aumentaron estas navidades casi un nueve por ciento es la principal conclusión de un estudio encargado por el Ayuntamiento al BBVA Teresa Rubio según el informe se produjeron veinte millones de transacciones comerciales el gasto aumentó un ocho con seis por ciento en Madrid central y un nueve coma cinco por ciento en Gran Vía frente a él tres con tres por ciento del resto de la ciudad los datos se refieren a diecisiete categorías alojamiento turístico restauración transporte agencias de viaje moda calzado y complementos entre otras el gasto estimado en la ciudad entre el uno de diciembre y el siete de enero según este informe fue de seis mil millones de euros el diez seis por ciento con Madrid central el entorno de Callao que concentra las grandes superficies de la zona acapara el cincuenta y seis por ciento del gasto total de Gran Vía isla que experimenta el mayor crecimiento con un diez por ciento seguida de las zonas contiguas hacia Alcalá que superan el nueve por ciento en Villalba Podemos Izquierda Unida cambiemos y Diego han llegado a un acuerdo para ir juntos a las elecciones del próximo mes de mayo el cabeza de lista será Sergio asunción de Podemos informa Raquel

Voz 1315 04:10 para llegar a este acuerdo han estado trabajando más de un año y medio con el objetivo de ganar la Alcaldía y conseguir dicen un cambio real en la ciudad Tomás Alberich de Izquierda Unida

Voz 6 04:20 que es un paso importante por parte de Izquierda Unida que desde mil novecientos noventa y uno tiene representación en el Ayuntamiento de Villar

Voz 1995 04:28 Alba pensamos que es un cambio histórico para la

Voz 6 04:31 la pequeña historia de este municipio

Voz 1315 04:33 junto al programa La intención es desarrollarlo de forma pormenorizada en próximos

Voz 0563 04:38 Podemos e Izquierda Unida han llegado ya a acuerdos para ir juntos a las elecciones en once municipios de la Comunidad de Madrid entre ellos Alcalá de Henares Alcorcón Leganés tenemos cinco grados ahora mismo en el centro de la capital hoy las máximas Se van a quedar en los ocho grados más frío nubes también para este martes

Voz 0228 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en cadenaser punto

Voz 11 06:10 totalmente de acuerdo y me gustaría aprovechar la ocasión para mandar un mensaje de apoyo a todos los conductores CV Te6 que que no están escuchando a agradecer la profesionalidad están demostrando durante estas semanas otra vez están tan complicadas la la la paciencia que están mostrando ante a menudo la pasividad de las autoridades de tomar cartas en el asunto y asegurarnos de que efectivamente está violencia no

Voz 1995 06:38 no se puede volver a usted usted Canarias verdad yo soy sentido de las islas nos vamos a entender ya sabe usted que algunos periodistas tenemos limitaciones como usted ha podido comprobar así que vamos al lío ayer yo hablé de Uber la compañía que usted dirige usted dirige hubiera

Voz 11 06:56 correcto yo soy el director de bueno en España

Voz 1995 06:58 de una serie de datos y también di mi opinión diciendo que usted no estará de acuerdo sobre todo con los datos así que si le parece pasamos a cometerlos

Voz 11 07:08 vale cuantos conductor estilo

Voz 1995 07:10 contratado Schubert

Voz 11 07:11 pues ninguno de nosotros como Uber somos una plataforma de movilidad que lo que afecta a través de de nuestra tecnología de nuestras aplicaciones ponemos en contacto a pasajeros que quieren y puntual punto eh con todo tipo de alternativas de transporte en España a día de hoy son empresas y con licencia o TC

Voz 1995 07:31 usted tiene contrato

Voz 11 07:35 yo yo tengo contrato exacto pero no lo encontró

Voz 1995 07:37 llamativo que una empresa de transporte que usted me dice que tiene obligación transporte finalmente no tenga contratados a a sus conductores entonces te en este dato estamos de acuerdo cuántos si llego utilizó no

Voz 11 07:47 le envíe tampoco tiene propia de viviendas sin embargo una un actor muy relevante desde luego replicar gol algo está cambiando

Voz 1995 07:56 no seguro que eso no tengamos lo que pasa es que creemos que ese cambio hay que definir bien lo que pretendíamos hacer es conocer bien a todos los actores ayer en los coches y utilizar un par de ocasiones son coches fantásticos se cuánto cuesta aún Tesla

Voz 11 08:11 pues el el Tesla es nuestro servicio primero y que habrá servicio muy limitada escala ahí como unos cincuenta coches en en Madrid que inundaron todo cuanto cuerpos perfectos pero mira te te contaré el coche no es en absoluto la partida más importante en la cuenta de resultados de una empresa de transporte el conductor es más el cincuenta por ciento de la cuenta de resultados es la partida más importante de Haití efectivamente el debate es oye esto de Uber es más barato claramente es más barato

Voz 1995 08:43 pero pero bueno Juan Juan un joven brillante tiene treinta años dirige una compañía como en España la pregunta es cuántos como dice que es el cincuenta por ciento Entonces cuántos coches tiene en propiedad a ver qué es lo que yo dije ayer cuántos tienen en propiedad

Voz 11 08:59 ningún coche olvidar nuestro modelo como como te decía es ayudarle a impresas el transporte que son las que miran todos esos coches impropio

Voz 1995 09:08 lo que dije pido perdón Juan por la como como usted su jefe de prensa nos llamó porque quería rebatir algunos datos por el momento vieneses no tienen conductores no tienen coches yo dije ayer y aquí viene un error que voy a corregirán es lo que ustedes tenían su sede en Delaware eso no es correcto su compañía tiene origen en Estados Unidos su sede está en San Francisco las filiales europeas incluida la española tributan en Holanda es eso cierto

Voz 11 09:34 es que es incorrecto a nuestra sede internacional está en Holanda en virtud del convenio de libere de libre completamente legales

Voz 1995 09:41 más esas completamente contarle usted

Voz 11 09:44 el igual que tantas otras empresarial y tecnología como compone Leach como Spotify como Drop Box que tanta gente utiliza a día de hoy no es muy importante de de sobre sobre cómo en el contexto de empresas multinacionales como se articula la regulación esto

Voz 1995 10:03 acción como usted ha llamado para rebatir los datos si le parece centrémonos en lo que yo dije ayer de forma incorrecta en este caso yo estaba en Delaware no es así ustedes últimamente utilizan un eslogan que es el de el futuro es poder decidir poder decidir dónde tributar forma parte del futuro porque en los taxistas por ejemplo no pueden decir dónde tributar eso la forma que tiene ustedes ver el futuro

Voz 11 10:26 bueno donde tributen los taxistas la verdad es que no es tan relevante porque como tributan por módulos el impacto fiscal tampoco sería tan grande no la juguetes es por el contrario que tributan por por estimación directa ya contribuyen a pesar de ser muchísimas menos en valor que los hasta exigía contribuyen en valor absoluto porque no tienen esa esa ventaja del taxi ya tiene entonces yo no estoy diciendo que el modelo fiscal de Uber Spotify Netflix sea el adecuado yo creo que hay un debate mucho más grande y incluso más allá de las empresas de tecnología las constructoras multinacionales también pagan salía en prensa hace no mucho

Voz 1995 11:03 cuál es una conversación interesantísima de verdad que que esperamos tener con con usted que conoce del tema pero yo sigo con lo que ayer dijimos veamos si San Francisco es hacia donde nació guber yo hablaba ayer de la falta competencia según un informe oficial de mayo del dos mil quince es decir te estoy ha llovido sólo un diecisiete por ciento de los taxistas de la ciudad logra ingresa suficientes en doce carreras de CC por un taxi en la ciudad han eliminado por tanto el taxi me parece que eso es poder decidir sea el usuario puede decir que que medio transporte utiliza en San Francisco

Voz 11 11:37 yo creo que el el referente para entender a la situación de Uber en España debe ser más Europa que Estados Unidos porque hay muchísimas diferencias regulatorias culturales económicas que hacen que la comparativa sea difícil

Voz 1995 11:51 pese al eslogan de poder decidir en Estados Unidos no funciona sería no poder decidir

Voz 11 11:57 Estados Unidos insisto creo que el negocio es muy diferente la regulaciones muy diferente

Voz 1995 12:02 vale el conflicto en España está muy focalizado yo sigo echando de Uber tiene ustedes conflictos en Europa en París Londres Basilea en Ginebra en Zúrich en conferencia en Nápoles por ampliar que esta mañana según datos del Huffington Post España Inglaterra Suiza Italia Brasil China México Canadá Alemania India Japón Corea uno cuando ve conflicto de forma local piensa que que los taxistas son muy brutos y no están entendiendo el futuro pero a ver si va a ser que no hay

Voz 11 12:28 mucho taxista le doy el dato

Voz 1995 12:30 se va a corregir seguro a ver si que no es un asunto de los taxistas donde tiene ustedes conflictos yo dije esas ciudades es correcto

Voz 11 12:38 bueno yo si me permites te cuento Univisión y efectivamente es cierto pero

Voz 1995 12:43 en dos últimos ayer voz a los taxistas Juan vimos una seria dos y su jefe de prensa cosa que no tienen los taxistas nos ha llamado para debatirlo puede usted rebatir que tienen conflictos en todas esas ciudades que no es un conflicto local en España sino que encaja en todo el mundo

Voz 11 12:57 cuando el carpe mi valoración de ese conflicto y sobre todo como creo que se podrían salir de ese conflicto pero me resulta complicado si no te lo puedo contar lo que su favor genial te lo agradezco efectivamente el el conflicto de del taxi con las nuevas alternativas de movilidad no exclusivo de España en muchísimos menos por supuesto que no cuando se produce un cambio de hábitos de consumo y tengo algo tan importante como el de el cambio de paradigma del coche propio Álamo de hago un servicio pues es algo que genera conflictos en todo el mundo efectivamente y nosotros lo hemos dicho en repetidas ocasiones la forma en la que entramos en España y en Europa no fue la adecuada inyectamos replicar el modelo americano funcionó fue un error estoy lo hemos dicho dicho esto creo que en Europa también hay muchísimos ejemplos donde para exigir nuevas alternativas a movilidad conviven perfectamente Francia y Reino Unido son dos buenas visión proceso de todas estas alternativas están reguladas por supuesto que sí por supuesto hay que regular la movilidad urbana pero donde no hay un número clausus donde conviven perfectamente Portugal nuestro vecino aprobó recientemente una regulación que que le da crea el papel de la plataforma intermedia ahora ilegal a una serie de derechos así Poor's puesto de responsabilidades eh y hay otros muchos ejemplos en Europa que te que que con los que no te quiero aburrir donde se ha podido dar por tanto por supuesto que existe conflicto por supuesto que ha habido errores en el pasado dicho esto creo que evidentemente como regulador tu debes pensar en el interés general

Voz 1995 14:34 tienen es como un símil a mi hijo dijo la sino perdón yo creo que en eso vamos a estar siempre de acuerdo en el interés común y ese es el que tratamos de de preservar y por eso hemos entendido pues te llamaba para corregir algunos de los datos yo por ejemplo dije ayer volvemos invitamos a estos micrófonos hablar del futuro nos encanta el futuro es el lugar donde irremediablemente vamos a vivir yo ya dije que Uber tiene previsto salir a Bolsa según el diario Cinco Días ha recibido una valoración inicial de ciento veinte mil millones de euros de salida podría ser una de las cinco mayores salidas a Bolsa de la historia seguro que es la mayor de dos mil diecinueve yo dije que las vías la mayor compañía transportes del planeta eso no es cierto porque ustedes no se dedican al transporte no tienen coches ni contratan a conductores ustedes por entenderlo bien

Voz 11 15:18 a nosotros nos dedicamos a la movilidad que no seamos nosotros los propietarios el activo no quiere decir pero no se dedica a ello insisto Airbnb se dedica evidentemente a al al mundo del turismo al mundo de la los del alojamiento no es propietaria de las casas

Voz 1995 15:34 tiene ahí ahí

Voz 11 15:37 el hecho de que no sea propietario no quiere decir que maté que a ellos nosotros somos una empresa de movilidad queremos ser regulada como una empresa de movilidad lo que queremos es que esa regulación no busque blindar el monopolio del bosque

Voz 1995 15:53 yo creo que el problema Juan el problema son los monopolios déjeme una cosa más si yo siento ser deberá yo agradezca más que usted quiera quiera explicarlo es necesario hacer mucha además mucha mucha didáctica sobre este tema pero por ejemplo el pasado día quince el diario Valencia plaza estaba usted Valencia inaugurando el servicio de Uber esa ciudad usted leo textualmente dice nosotros por nuestro modelo no tenemos proveedores sino clientes sea los conductores que trabajan para Over son sus clientes porque cambiaría la forma en la que vimos el sistema laboral de eso hay que hablar de eso que sentarse con ustedes sino con la sociedad española sus conductores son sus clientes

Voz 11 16:31 era la en en el caso de las licencias de nuestro negocio actual de del negocio se la inmensa mayoría de los conductores son asalariados de empresas de transporte que son propietarias a los vehículos que les a mantenimiento y que son sus empleadores

Voz 1995 16:46 si ustedes tienen algún control sobre las condiciones laborales y salariales de los conectores esas flotas Juan

Voz 11 16:52 bueno las empresas de transporte se rigen bajo un convenio laboral como todo el resto de empresas en sus respectivos sectores Se establece un salario mínimo se establece unas condiciones de trabajo y nosotros lo que hacemos es obviamente trabajar con las empresas de transporte para asegurarnos de que de que hay un cumplimiento de de sus obligaciones ya hay cada vez más herramientas deje de Uber para ayudar a que eso sea por ejemplo siguen conductor pasa demasiadas horas conduciendo la aplicación le va dando avisos determinado momento le impiden que se siga conectando que pueda seguir trabajando por tanto creo que hay un debate de fondo como pues viene apuntaba muy importantes sobre los autónomos y el futuro del trabajo en este caso no es que ni siquiera es un debate que aplique realmente al sector de la OSCE por qué porque insisto ya son empleados de una empresa hay un convenio que regula esas horas Cuén porque yo en ese sentido estoy muy tranquilo bueno

Voz 1995 17:46 un último dato que vimos ayer yo ayer que ustedes cuando llueve sube las tarifas

Voz 1591 17:50 sí

Voz 1995 17:51 un sistema que ese como lo llaman tarifas dinámicas algo así en algunos lugares como Estados Unidos en todo o en Sidney ya les han regulado porque no puede ser que en situaciones de emergencias todo lo contrario los servicios públicos cuanto más estoque

Voz 11 18:04 muy injusto de disculpa es muy injusto esa esa acusación nosotros

Voz 1995 18:08 no no les estoy acusado de nada al estudiando datos sobre la actuación en algunas ciudades

Voz 11 18:12 pero entiendo que gente que tenga que ver con seguridad un atentado terrorista un incidente

Voz 1995 18:18 vale perfecto no no quería llevarlo Price

Voz 11 18:21 Vimos los precios sino que el Rey que el que regalamos a qué hacemos nosotros el servicio gratuito de forma inmediata para que todos los conductores pueden contribuir a sacar a la gente

Voz 1995 18:33 yo no no lo avisábamos más en entornos de conciertos de la desaprueba aglomeraciones no catástrofes meramente hacia en cualquier caso corrija podía explicarme quién regula las tarifas dinámicas quién pone precio cuando hay más demanda el servicio público lo que funciona al revés es decir cuánto hay más demanda el servicio público traté de ayudar a la gente pues es cuando hay más demanda sube los precios quien pone esos precios esas tarifas dinámicas que como ustedes las denominan

Voz 11 18:56 yo yo creo que sin duda vamos a hablar de las tarifas amigos por supuesto pero creo que es importante recalcar que las tarifas dinámicas aplican un porcentaje muy bajo de los veía el el sistema en general de UE que hay un precio por kilómetro y un precio por minuto muy importante tú sabes como pasajero de antemano lo que vas a pagar por tanto en más del noventa o noventa y cinco por ciento de los casos tú abres la aplicación de Uber ve un precio cerrado sabes que cuando contratas el servicio Ése es el precio a pagar por lo tanto creo que eso ya de por sí un húngara en beneficio que las asociaciones de consumidores luego Lohan Nos han valorado y que sin duda los ciudadanos demandas no eh y el precio insisto el presidir en muchos casos más barato que el taxi tradicional no porque haya precarización como comentaba entonces sino porque el vehículo pasa utilizado un porcentaje tiempo mayor porque porque no está en las paradas no está perdiendo el tiempo circulando en vacío contaminando sino que gracias a la tecnología como ocurre también en en my Taxi como ocurre en otros muchos servicios que utilizan tecnología del siglo XXI es más eficiente y al mismo precio puedes maximizar ingresó ahora bien sobre las tarifas así como estamos acostumbrados en en las entradas de de espectáculo en los hoteles en los pueblos en tantas otras cosas el sistema de mercado lo que hace es en momentos en los que momentos muy puntuales en los que la demanda

Voz 1995 20:20 grande mayor a la oferta los peces si eso está claro desde lo de la oferta y la demanda Juan me parece a mí que vamos a tener muchas y diversas oportunidades pues son muchas las aristas que tienen que ver con ese poder decidir que ustedes utilizan como eslogan de futuro que tiene que ver con con la sociedad española sino la la sociedad occidental Juan Galiardo eh actor general de Uber muchísimas gracias por querer participar gracias por aclarar nos todos uno por uno todos los puntos gracias un placer

Voz 12 20:51 muchísimas gracias a vosotros

Voz 1995 23:44 Liga Tom calen buenos días pasados buenos días ahí en la vida hay que hablar de esto que si discutir y hay que hay que conocer me de mucho la noticia que hoy incluirse de prensa los japoneses están muy orgullosas de Mary

Voz 1169 23:56 con un tanto tanto

Voz 1995 23:59 como el nuevo emblema nacional la señora que pone orden en las casas

Voz 1169 24:02 básicamente ha llevado la bandera japonesa Estados Unidos ordenando la vidas para siempre de estos americanos que no saben poner orden en su casa a varios artículos de este país una iglesia que Halle eludan ha salvado la vida de todo y a partir de va a salir bien así que si es una embajadora desde luego están tan contentos

Voz 1995 24:20 el japonés donde además hay alguien esa siempre es una buena noticia llega el momento de recibir a Nacho Carretero ya Gonzo muy buenos días ambos consta estáis buenos días buenos días loca caída al imperialismo japonés bueno para dos gallegos como vosotros el frío estos días las rutinas este tiempo intempestivo

Voz 20 24:40 bueno empezamos te digo Galicia no hace este fría en Vigo por lo menos no en Vigo menos indigno este frío no bajar de diez grados allí es ola de frío polar con el vórtice situado sobre la ría

Voz 1591 24:53 es que nosotros somos de la costa de Lugo de Orense si es que en la costa no nace este frío no es gallego

Voz 1995 25:00 pero que no tiene si hace mucho frío sí se puede sí se puede reivindicar el el clima bueno vamos a esta mañana la intensa porque vamos a hablar de de un documental que vamos a poder ver esta noche que habla de los motivos que lleva una persona a lanzarse al mar sin saber nadar va a subirse al tren más peligroso del mundo con tal de tener esperanza

Voz 21 25:25 siento que enemigos pues hacia el dominicano

Voz 9 25:29 justamente la caravana salió de San Pedro Sula en Honduras

Voz 1995 25:36 tanto en esta mañana intensa Gonzo es el autor de un documental que ustedes podrán ver hoy laSexta nosotros vamos a tratar de de hablar del documental pero igual que esta mañana principio me daba muchas cifras concretas vamos personas hombre hay personas que se jueguen la vida para llegar desde Guatemala a Estados Unidos acabas de de realizar ese viaje cuando concretamente hiciste el viaje la segunda quincena de agosto y primera semana de septiembre hace pocos meses hace pocos eso sí cómo puedes volver a tu realidad después de vivir aquella

Voz 20 26:10 poco a poco paso a paso así sabiendo siempre que tú no tienes la culpa de que las realidades distintas y sobre todo que la gente con la que convives o las cosas que he ido acumulando durante estos años no tienen relación con lo que yo vivo cuando me voy a estos viajes porque a la vuelta se hace complicada veces después de estar conviviendo con estas realidades tres semanas te sobran todas las cosas que te sobra la mitad de lo que tienes en tu casa e incluso con con tu propia gente de con tu propio entorno lo criterios que usas para aceptar más o menos las cosas que oyes son son distintos y alguna que otra vez en mi casa me tienen que recordar la la realidad Pepe espera espera espera el que te ha sido de viaje ha sido tú no nosotros esto aquí no ha cambiado nada pero es algo que hay que hacer poco a poco hay que intentar gestionarlo y en lo profesional igual no es fácil venir de contar una historia tan intensa como esta durante tres semanas y luego irte al Congreso escuchar a los secretarios generales de partido soltar argumentario pero hay que hacerlo Mi realidad la nuestra es esta de aquí desde esta perspectiva de realidades como contamos lo que vamos a ver por ejemplo en este documental a Méjico aunque sea difícil es un regalo de la vida al poder contrastar estas realidades y aplicarlas a tu vida personal y profesional una vez que vuelves

Voz 1995 27:26 eso a quién se sube a un tren para recorrer André el que tiene suerte que llega a subirse al tren quiénes son somos nosotros Toni

Voz 20 27:36 somos nosotros pero van nacido en otro sitio y a una joven de dieciséis años que estaba huyendo de de Honduras con cinco disparos en el cuerpo y un bebé producto de una violación después de que me cuente toda su historia la pregunta cuando mira hacia atrás que sientes Mencía me siento culpable cómo puedes sentirte culpable me decía bueno pues eso así quién te ha metido ese sentimiento en la cabeza yo la única culpabilidad que tienes le dijo a esta chica una vez acabada la entrevista es que tú has nacido en San Pedro Sula en lugar de en otra ciudad los errores que tú cometí estoy con once doce trece años los pagas mucho más porque has vivido aquí porque has nacido un sitio donde esos errores se pagan conocimos a una señora nicaragüense cincuenta y pico años vio que era abogada y notaría pública en su país Sara clase media alta y su hija era licenciada en Medicina es decir una familia con oportunidades pero de repente el plan la paz social Se rompen el país la hija hundía va ayudar a unos manifestantes a intentar curar los la policía detiene la acusa de terrorismo y empieza una nueva vida sus primeros meses de cárcel en cárcel a dejan desnudan celda con nombres desconocidos

Voz 1591 28:41 la vida es la nueva vida de una familia que era

Voz 20 28:44 clase media alta que lo tenía todo solucionado con en Nicaragua de un día para otro subida se va al garete y un día la madre dice hay que huir no no toma la decisión yo le pregunto cuando toma una decisión dices que no fume necesita una decisión fue una necesidad un día llegamos a casa Nos dijeron los vecinos o han venido a buscar islámico sin nada con una maleta es era muy gracioso tristemente gracioso ver a una familia en una caravana de migrantes grandes con una maleta de marca pero bueno pues queda ese era su vida en esa maleta cabe todo el dinero no no tengo que ir en persona al banco a retirar todos los ahorros de mi vida no puede ir porque cuando entran al país la detienen somos nosotros pero han nacido en otro lugar

Voz 1995 29:22 este es uno de los testimonios

Voz 22 29:25 sólo una preguntas quiero hacer vale quién quiere irse algún día a vivir a los EEUU que el drama

Voz 9 29:31 no os queréis ir casi todo menos una dos tres vamos a hacer un alto en el camino mucho y enseguida hablamos en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 35:24 aquí seguimos hablando con Nacho Carretero y con gozo me quedé un poco en Pontevedra Nacho cuando le pregunté Alonzo quiénes son esos que se suben a ese tren esta noche podremos ver el el documental se grabó hace unos meses Gonzo corriendo gran parte de Latinoamérica Centroamérica he preguntado quiénes son los que ganan entre nosotros

Voz 1591 35:45 somos nosotros de ahí la o lo que es una obviedad pero que en los tiempos que corren dan ganas de recordar que en realidad no elegimos donde nacemos y por tanto no tiene sentido ese culpable como está chiquita con la que hablaba Gonzo ni tampoco sentirse orgulloso que es ahora como lo que nos intentan vender no como que vales más por nacer en un sitio que otro is de sientes orgulloso del sitio en el que naciste cuando es algo tan aleatorio pura casualidad pura casualidad dónde saliste entre las piernas de tu madre y eso hace te te genera superioridad te genera orgullo creo que tiene mucha vinculación este finde

Voz 20 36:21 dura con la que estoy son las memorias de Luis Carandell que cuenta cómo en los años cincuenta las prostitutas en las bailarinas de cava

Voz 1591 36:26 Arezzo del Líbano

Voz 20 36:28 las venían a buscar a España con el mismo discurso que escuchamos cuando detienen tienen algún traficante de mujeres aquí en España les dicen allí tendrás una carrera artística nosotros que llevamos hasta allí y luego allí no es pagar la deuda tal no pero vas a bailar vas a disfrutar a conocer mundo eso era en España hace no mucho ya había nacido nuestros padres cuando su pasado a nuestro país pues digo que somos nosotros ahora vivimos en otros tiempos para para nuestra fortuna pero esto es cíclico que no nos dice que que volverá a pasar

Voz 1995 37:00 pero de las cosas que más les van a impactar ustedes son muchas pero de las que más gozo es ver a los menores cientos de menores haciéndose viaje parece una película muy tardíamente además encuentra analogía muchos de ellos los más pequeños son engañados por sus padres para que creen que ese viaje no es no es un infierno un viaje casi pues pues en un parque temático

Voz 29 37:23 el ánimo de vacación una aventura una aventura de lugares anual porque vamos conociendo que él va a ser un cuento de todo lo que viene viendo cuando regresemos a su casa porque él pide Bami cuanto antes vamos a ti

Voz 1 37:36 ahora

Voz 8 37:39 cómo lo cuentas fotos hijos

Voz 30 37:42 hoy me he tenido que decir a mi hija que que se sacase la idea de la cabeza de pedirle a la profesora que le dijo

Voz 20 37:47 quería anunciar en el cole a sus compañeros de nueve y ocho años que viese el documental es que es un poco duro quemando a tu hija B promoción no no ella queriendo promoción porque claro que en casa pasa esto es hembra no no esto no todavía no están preparados para para verlo que les dices todo un niño cuando lo tienes que sacar de casa eh este era el caso de las de la abogada que te decía antes y la madre licenciada en Medicina como le a un niño bien como diríamos aquí un niño pijo de mañana en Nicaragua de la capital que vivía a todo tren que iba kárate que iba inglés como lo explicas que de repente es un migrante que es lo último que es una persona que no le importa a nadie al contrario que quién pueda Se va a aprovechar de ellos durante el viaje porque son mercancía me pareció increíble la fórmula que tuvo esta familia para para que el chico estuviese sonriendo todo el rato recordó esta película La vida es bella creo

Voz 1995 38:36 es

Voz 30 38:37 eh que eran Auschwitz era el padre diciendo que aquello era un juego

Voz 20 38:41 que no hay otra Ford también hay un punto de inconsciencia

Voz 1591 38:44 por lo menos todos los reportajes que yo he hecho en la otra ruta que es la ruta de África que tienen que atravesar el desierto luego el mar llegar a Europa un punto de inconsciencia pues no sé si te encontraste allí primero de hacia dónde van cuál es la ruta por ejemplo me encontraba mucha gente quincenal al tenemos que cruzar un río que se llama mediterráneo y luego ya estamos en Europa o la absoluta desde el absoluto desconocimiento de los peligros a los que se enfrentaban los engaños bueno esto es un viaje de dos días y llegamos cuando llegues a Europa no de oro Payá pues nos ponemos a trabajar ya me dan dinero ya lo envío a mi familia como la gente que se queda espera tiene la expectativa de que lleguen de que hagan dinero y de que lo envíen la presión a la que someten los migrantes luego la absoluta presión de los propios inmigrantes de no fracasar que esto pasaba en la migración también bueno la migración misma gallega que volvía la repudiado por la aldea por fracasar en el intento eso es un una presión añadida no solo se juegan la vida físicamente sino que viajan con la esperanza de toda la aldea depositada o de todo el pueblo depositado en ellos

Voz 20 39:42 en en el documental ese es una historia tal cual como la acabas definió que es la de José Eduardo diecisiete años analfabeto no sabe situar su pueblo en el mapa de Guatemala cuando se lo pedimos no sabía salió con diez euros al cambio eh le dijeron que el viaje era fácil eso que en tres días llegaba a Estados Unidos no sabía que era México no sabía si en Méjico Salgado al mismo idioma que en Guatemala a la primera que lo atracan sobre ese tren de la bestia para que veáis lo dices tú la inconsciencia o la inocencia lo despiertan con un machete en el cuello y una pistola en la sien

Voz 1591 40:14 cuesta de José es pero por qué me hacen esto sin meter

Voz 20 40:17 tenían que ayudar que yo no tengo nada que soy pobre cuna de qué le pasó eso dijo me vuelvo a casa el sueño americano para mí ha muerto pagar al primer problema que tuvo básicamente porque habían dicho que era todo muy fácil y su aventura fue porque viendo Real Madrid Barça que es la única vez que veía la televisión en su pueblo vio que un anuncio de audífonos y este chico tiene un hermano pequeño que sorgo dijo a es la mía me voy a Estados Unidos van un poco dinero y lo compro la audífono mi hermano y me vuelvo es que a veces esa ignorancia dices cuán en qué medida explica detrás otras más que

Voz 1591 40:50 no lo explica todo porque yo recuerdo recuerdo muy bien están en Níger en un hacia que sea Margalef que es como el punto de partidas como el puerto que hay en el desierto la última ciudad antes de atravesar todo el desierto y llegar a la costa ya intentar coger una patera o llegar a Melilla ese como el último punto hay recuerdo en entrevistara chicos que volvían de Libia de haberlo intentado ya he fracasado incluso haber sido esclavizados pasar por por mercados de esclavos los habían subastado Joan tres o cuatro años como esclavos

Voz 1169 41:17 sí

Voz 1591 41:18 y a la vez hablar con chicos que estaban a punto de intentar eso mismo y escuchar todo el relato de sufrimiento terrible de horror del que volvía decir oye ir no se te quitan las ganas que piensas ahora ahora que sabes a lo que te enfrentas a dice sí sí

Voz 1995 41:32 es horroroso pero que quién

Voz 1591 41:35 creo que ir tengo que ir pero no lo explica todo es que tienen que ir

Voz 1995 41:38 déjame escuchar como tú lo has visto ya has compartido una parte del camino con ellos vamos a escuchar la descripción sobre ese grupo de personas en ese camino hacia el sueño americano vamos a escuchar la descripción de quién ya está en Estados Unidos su presidente Donald Trump

Voz 1061 41:54 no necesitamos seguridad en la frontera la gente está entrando a mares en nuestro país incluyendo a terroristas tenemos terroristas cogimos a diez terroristas en los últimos en un periodo muy corto de tiempo Díez nuestros agentes de frontera todos nuestros agentes de seguridad han hecho un trabajo increíble pero cogimos a diez terroristas gente que buscaba hacer daño necesitamos el muro es más importante que cualquier cosa la seguridad fronteriza de la que el muro es sólo una parte

Voz 1995 42:19 es voy a añadir a esto dato de hoy seis congresista americana de Arizona que propone pagar el muro cobrando veinte euros por acceso a una cuenta porno digamos que ha visto la oportunidad a las han hecho en mucha gente viendo porno es cobramos veinte euritos y con eso pagan los muros

Voz 1591 42:43 este tramo la medida realista que es caras muy ilustrativo de las mentes que

Voz 20 42:48 están a favor del a favor del muro está están

Voz 1995 42:51 la noticia que tome la gran falacia

Voz 1591 42:53 de Donald Trump el número existe el muro

Voz 20 42:56 no lo construyó Clinton ya los noventa lo seguido construyendo Obama el muro existir donde no hay ese muro físico con pilares de de hierro acero de cinco metros están los muros naturales esta el río Bravo están los de

Voz 1591 43:08 ciertos yo creo que además no hay que ponerse al altura a decir terroristas va haber terroristas Se van a colar en otros países lo que no va para los terroristas es humor

Voz 1169 43:18 Nuria es que una canción de Kant Kant y dice todo Tómbola se realice si quieres Moore quema construir el muro dicen necesitar Amis paquete Marco también

Voz 1995 43:29 esta noche tenemos una una cita con Gonzo Iker una realidad y me dejó de piedra una realidad de gente que podríamos ser

Voz 31 43:38 nosotros somos seguimos

Voz 29 44:19 qué abriéndose presidente

Voz 36 46:20 si no tenga prisa que mide cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá como sabe todo por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 20 46:38 no

