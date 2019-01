Hoy por Hoy (22/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias toda la información intensa de esta mañana con Antonio Martín buenos días buenos

Voz 0228 00:11 las Toni lo último pasa por el Congreso podemos intensifica su distancia con el Gobierno va a votar en contra de otro decreto hoy además del de las medidas de alquiler uno relacionado con la evaluación del sistema bancario vamos al Congreso José María Patiño buenos días

Voz 2 00:25 hola buenos días en efecto Antonio podemos endurece aún más su posición en el Congreso respecto al Gobierno y su portavoz económico Alberto Montero ha anunciado el no cuando estaba prevista la abstención en ese decreto al que te refieres

Voz 3 00:36 viendo porque ustedes no levantan teléfono llaman para preguntar mostró tiñó o consideración soy era una iniciativa que Van Gaal

Voz 0863 00:42 a ver

Voz 2 00:43 aquí el problema ahora Antonio es que Partido Popular que en principio iba a apoyar este decreto también podría

Voz 0228 00:49 para encontrar por lo demás los taxistas de Madrid han decidido cortar una de las carreteras cercanas al recinto ferial de la capital que comunica además con el aeropuerto de Barajas con ellos está Enrique García adelante

Voz 4 01:00 dicen que hasta ahora han protestado por las buenas que la respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido ninguna y que ahora van a ir por las malas han decidido en asamblea cortar la M once una carretera que entre otros puntos une este espacio ferial con el aeropuerto ayer ya lo intentaron pero la policía se lo impidió a esta hora se están organizando por grupos para ir a esta carretera muchos están saliendo ya también han decidido pasar esta noche aquí quieren que Fitur comience rodeado de taxis por eso han hecho un llamamiento a todos los taxistas que salgan a la calle dicen y que lo hagan con chalecos amarillos y mensaje también a los políticos y se han referido especialmente al Ayuntamiento de Madrid dicen que quién no muestre su apoyo ahora han dicho esto no asamblea están contra ellos la presencia policial está aumentando el no

Voz 0228 01:38 zona también los de Barcelona han decidido en asamblea seguir con la huelga en los paros a la ciudad en la Ciudad Condal se han sumado taxistas de otras localidades como Salou o Tarragona acabamos de hablar en Hoy por hoy con Juan Galiardo es director general de Uber en España reconoce que hay cosas que no han hecho bien

Voz 5 01:52 que en Europa también hay muchísimos ejemplo donde está exige nuevas alternativas amabilidad conviven perfectamente por supuesto que sí por supuesto que hay que regular la movilidad urbana conflicto del del taxi con las nuevas alternativas de movilidad no exclusivo de España ni muchísimo menos efectivamente

Voz 0228 02:13 más cosas la Organización Mundial del Trabajo acaba de hacer público su informe sobre el futuro del empleo el texto recomienda gobiernos patronales y sindicatos invertir más para evitar la precariedad informa Rafa Bernardo

Voz 1762 02:23 si dejamos que la economía digital siga su curso actual probablemente es ensanchan las brechas territoriales y de género y la economía de plataformas puede volver a traer fórmulas laborales

Voz 1995 02:31 la diecinueve los llamados jornaleros digitales

Voz 1762 02:34 una advertencia que figura en este informe que en sus ochenta y ocho páginas recomienda invertir en tres friend

Voz 0863 02:39 pues las capacidades de las personas las instó

Voz 1762 02:41 acciones del mercado laboral y el trabajo decente Formación Continua medir bien el trabajo no remunerado que los trabajadores tengan más control sobre su tiempo de trabajo o un sistema de gobernanza internacional de la economía de plataformas digitales inspirada en el convenio sobre el trabajo marítimo son algunas de las ideas dirigidas a gobiernos y agentes sociales de todo el mundo con C3 tiempo para el información de su comunidad

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:05 la alcaldesa de la capital Manuela Carmena acaba de proponer la creación de un grupo de trabajo entre la Comunidad y el Ayuntamiento para acabar con el conflicto entre el sector del taxi y lo sube TC aunque recuerda a Carmena que los ayuntamientos de momento no tienen competencias en el asunto la alcaldesa ha anunciado que la delegada de Movilidad se va a reunir hoy con los taxistas

Voz 1410 03:25 nadie nos lo ha pedido todavía pero nosotros sí nos queremos ofrecer eh por eso a Garzón pues la señora Sabanés ha convocado hoy a las dos y media a los colectivos de los taxistas no aunque hasta ahora es la comunidad a la que tienen sin lugar a ninguna duda a la competencia legislativa el Ayuntamiento no puede entrar salvo que nos dé la oportunidad legal porque nos de esa competencia de la Comunidad no podemos centrar pero eso no quita de que nos ofrezca vamos para todo lo que esté en nuestra mano

Voz 1434 03:56 no la cabeza de lista de Izquierda Unida en la Comunidad Sol Sánchez ocupará hoy el escaño que deja libre Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados Sánchez da por roto el acuerdo cerrado con la dirección de Podemos en Madrid que la situaba como número dos de la candidatura de Errejón pero deja la puerta abierta a integrarse en Madrid la Plataforma de Carmena declaraciones aquí en La Ser en La Ventana de Madrid

Voz 6 04:17 lo damos por roto pero no porque no vayamos a seguir negociando y buscando un bloque amplio de izquierda hay una unidad de la izquierda sino simplemente porque no han dado esas condiciones aquí lo que hay que ser es responsables yo creo Izquierda Unida está demostrando ser una organización solvente con los objetivos claros creo que estamos poniendo el foco en lo que puede ser anecdótico en vez de buscar construir una unidad a la izquierda del PSOE

Voz 1434 04:46 tenemos cinco grados en el centro de la capital hoy las máximas se van a quedar en los ocho grados más frío y más nubes también para este martes y alerta amarilla por nieve en la sierra

Voz 0228 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido duró la información actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:05 S

Voz 1 05:08 Dios informativos

Voz 7 05:15 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 05:19 Toni Garrido yo creo que ustedes deben saber estas cosas entrado Javier Cámara al estudio donde salían Gonzo y Nacho Carretero ha dicho texto no quiero que lo sepan y ha dicho a Tony se queda

Voz 8 05:38 sí la verdad es que entendáis que no diré de la red desde la Roma imperial el lugar desde el que Chris

Voz 1995 05:50 todavía al mundo hoy después de haber trabajado con estrellas como Jude lo John Malkovich Hinault presumir apenas de ello llega a los estudios de la Cadena Ser Javier Cámara para presentarnos vota Juan es la nueva serie de TNT que se estrena este viernes

Voz 0863 06:04 buenos días Javier Cámara buenos días buenos días a todos

Voz 1995 06:07 que es no no no si sabes que soy efe

Voz 0863 06:09 porque nos conocemos hace mucho tiempo tenía muchas ganas de venir la verdad no no sé cómo quedaré después de Gonzo y Nacho que son maravillosos sí bueno he visto era que he visto entrar es de su documental y emociones se lo he dicho

Voz 1995 06:21 sabes quiénes no claro

Voz 8 06:24 eso no sé nada bien la mañana ya está echada Nacho Carretero era otro gallego con el todo

Voz 0863 06:33 en apenas ha saludado hasta que descubierto que era el Nacho Carretero es que Gonzo me emociona muchos de emoción a todo lo que hace y iré felicitado y me parece que que es muy complicado ser incisivo y ser educado a la vez en este en este momento político no hay me parece que no solamente es elegante incisivo oí me gusta cómo la gente pregunta eh y cómo volar a preguntar porque necesita la respuesta no y entonces pues él lo hace y lo hace una forma muy educada en me gusta mucho todo es le felicita depende al otro señor oigo a pues nada encantado es el producto porque más yo digo lo que pienso soy un desastre entonces le he dicho eso luego cuando digo mira o la encantado Nachbar ha tenido este este este este nombre me suena

Voz 1995 07:19 eso acaba de darnos una pista tú dices lo que piensas vienes a presentar una serie de PETA

Voz 0863 07:24 político me me diré mediría pero yo digo lo que pienso no no sé

Voz 1995 07:26 ya sabes que en la carrera política de decir lo que piensa solamente se puede serlo lo peor no puede haber nada peor que decir lo que uno piensa realmente en la carrera en la carrera en político

Voz 0863 07:34 absolutamente absolutamente por eso hemos hecho vota Juan eh en la línea de descubrir o de intuir qué es lo que pasa a los cinco minutos antes de que un político salga a hablar de cuando le pasa del último esquí abre la boca cuando repasan en el último boceto su equipo de de su guionista su jefa de prensa ese no sé qué tal cuando estás mirando pues como aquí no porque vosotros claro aquí la gente no sabe tu no estás solo hay un señor que está viendo los monitores si te está diciendo lo último que está pasando en cualquier cosa entonces pues a los políticos les pasa eso más brillantemente o menos y entonces tiene un equipo les está diciendo las últimas cosas lo que ha dicho el partido político contrario por tanto hay que decir todo lo contrario de lo que dice el partido el partido político contrario entonces hay muchas veces que los políticos no quieren decir eso pero evidentemente tienen que salir a debatirlo porque entonces esto lo que pasa en bota Juan que de repente pues pues hacemos comedia con con con las vidas privadas de los de los políticos sobretodo de este Juan Carlos

Voz 1995 08:28 lo hace en comedia con con nuestra cotidianidad por así decirlo se estrena el viernes

Voz 9 08:32 eres Belén conmigo pero vamos equipo no te rías de tus propios chistes las chistes es mi toque personal no a mi me gusta parta España putas comillas instó Juan Nastase era tal que voy a Badajoz no lo Grammy Latinos

Voz 1995 08:56 los guionistas qué tal

Voz 0863 08:57 bueno es que claro Si no hay un buen guión yo no me meto ya ha decidido que hacer comedia en televisión ahora mismo eh para hacer comediante antes que hacer comedia buena buena porque yo lo último que hice fue vidas Si no he vuelto a hacer comedia en televisión entonces eh cuando Diego San José Juan Cavestany visto García León Dani Castro Tom Fernández e cuando dirige David Serrano cuando un equipo actores tan brillantes como pues toda la lista interminable que hay ahí pues de Memento de Metro de cabeza porque porque yo creo que había os temas tabús que eran el sexo y la política en Televisión Española tuviese español tuviesen privada y que nadie tocaba hay de repente cuando leo este capítulo primer capítulo piloto brillante de Devota Juan Diego extras me parece que es el momento de después además que tenemos un caldo de cultivo tan precioso cero en Liga española queridas pero por Javier te preguntaba

Voz 1995 09:47 Postigo ni ser más claro quiénes es más divertido de lo que está pasando ahora yo te pongo tres tramas obviar tres ejemplos de otra Vega si tú me dices si mejora o empeora en las que nos ofrece la serie que estén es el el próximo viernes a qué te parece la primera dentro pero la historia de dos amigos Se conoce la universidad fundar un partido tienes entusiasmo Un partido que revoluciona la política de ese país de repente se separan se enfada uno con otro Banon Congreso vivido los caminos que yo una comida que vio como el partido de los amigos de mi partido son bipartita

Voz 0863 10:22 pues yo estoy deseando ver el Vijay Singh detrás de las escenas es decir directos K hombre es que quiero decir osea a nadie de verdad le apetece saber qué pasó en esas horas en ese en esa cafetería restaurante donde Rajoy no aparecía en el Congreso esos esas seis son las ocho horas que nadie sabía dónde estaba Chan Dale apetece saber cuáles fueran Reunión de Manuela Carmena con ir Íñigo Errejón diciéndole oye cuando se lo vas a decir oye Lorite se lo has dicho ya no todavía no sea quiero decir de verdad nadie nadie le apetece saber todas esas cosas pues vota Juan va de eso que es lo más interesante piensa

Voz 1995 10:59 te cuenta que Javier otra cosa no pero promociona

Voz 0863 11:01 fíjate era difícil pero lo bueno tiene algo de experiencia haciendo ahora no estoy midiendo mis palabras yo y otra trama Abel que te para

Voz 1995 11:09 dice como si supera Cavenaghi

Voz 0863 11:12 sí rabioso David será maravilloso pero yo qué sé

Voz 1995 11:14 yo te ofrezco lo tema de un partido de ultraderecha ultra católico que ha sido financiado por una oposición islamista demasiado demasiado demasiado demasiado conmigo pero sí Casillas

Voz 10 11:27 me de Vox se como nombre digo el discreto encanto de la burguesía si está cogió no o no

Voz 1995 11:33 vox ni botox ni voz ni voto bueno no lo sé no lo sé no lo sé pero eso eso sí que es una trama maravillosa habrá habrá una serie sobre eso no sé si dramática o cómica espero que muy cómica muy sarcástica con mucha ironía hay muy divertida pero todo esto se me merece un capítulo en una serie yo Permira portadores los con conejos Dios mío de otros yo tengo gráficamente no podemos parar de crear yo para mil aportar de esta sería con conejos muertos lógicamente sin despejar antes vale formando el título de la serie Ibon va a ser complicado va a ser sí sí hombre no debemos caer fácilmente el mal gusto seas daríamos al se lo que

Voz 0863 12:10 sí es cierto es que que que por ejemplo en bota Juan lo que hemos hecho es huir de la realidad porque la realidad es tan cambiante que esto lo rodamos en verano dirigimos vamos a tener cuidado porque como les tenemos en enero eh la la realidad política va a ser otra coño es otra tú crees que eso

Voz 1995 12:27 a la la de sobrevalorado

Voz 8 12:30 eso es peor es una película fantástica

Voz 1995 12:33 la de ganar en los en los Feroz muchos premios Se llama el Reino para dirigida por Rodrigo solo voy maravilloso creo que les basados en una película que en unas circunstancias de gobierno muy dirigida al anterior gobierno de Rajoy donde CEPAL país que al salir lo de Rajoy la película como que es maravillosa que ha perdido punch ancha cuando las circunstancias sociales cambian el cine se ve de otra manera

Voz 0863 12:55 hombre es que hay un problema que eso lo hacen los los americanos lo hacen muy bien y es que lo hacen corriendo de repente te hacen en el campo

Voz 1995 13:04 sí sí sí sí es sexo política

Voz 0863 13:06 habló el tema de la pederastia condicionan esto Spotlight no aquella película en cuanto salió ese tema ya estaban los mejores actores haciendo películas sobre el tema o cuando las Torres Gemelas quiero decir cuando nosotros todavía no sigue dando pudor it necesitamos muchos años para hablar de ciertos temas ellos lo lo afrontan rapidísimamente entonces no pasa no pasa es cuando por ejemplo aquella película que hizo Klinsmann sobre el señor que aterrizaban el en el Ríos ha logrado hoy cómo se llama esa sigla piloto Denzel Washington no no coreano equivale poniendo es este no buenos no que lo que hizo seis meses después de que pasó entonces efectivamente será entonces no pasan de moda rápidamente explotan su explota su realidad a nosotros nos cuesta un poco más por eso mismo era muy complicado hacer que vota Juan tuviera referencias actuales de políticos actuales entonces hemos huido eso pero sí que es como si buenas a todos los políticos y sale sale un nuevo una un nuevo espécimen que es este Juan Carrau claro porque las Circus

Voz 1995 13:59 ya no nos acordamos tú mencionabas hace poco lo de Rajoy es que no ha pasado un año no no no pasa un AVE a esta tarde en el restaurante que pasa un solo año no pasa un año de de nuevo presidente no ha pasado un año de lo del esquí asumimos esta esta velocidad de forma natural no es lo y además hay una falta de pudor

Voz 0863 14:18 mí lo que lo que más me me exacerba Se puede decir exacerbó lo que no lo que más me saca de quicio es que no solamente es el griterío que hay de insultos entre incluso miembros de su propio partido el que estaba haciendo ahora estos dos amigos y tal no que dices bueno la que estar aliviándose las llamadita en los mensajitos pero la falta de pudor sea la falta de pudor por ejemplo ante el drama humano como como el drama humano más terrorífico es utilizado políticamente no hay gente que lo está utilizando políticamente y le dice a los demás oye por favor no utilizáis esto políticamente no SER eso me me me rompen el XX digo que falta de pudor tenemos cuando alguien está sufriendo y de repente lo sacan lo utilizan que te voy a contar no hay ahí bueno

Voz 1995 14:58 tremendo que a hacer una pequeña pausa vamos a volver unos minutos esperando para hablando con Javier Cámara bien no va a ser de una de las nuevas series que tiene un montón pero hoy está otra estaremos se estrena el próximo viernes Ia esta entrevista vamos añadirle algo que se va a convertir todo un clásico esencial a partir de este momento que es un Megane

Voz 11 15:20 ten cuidado ten cuidado a partir de ahora pagar si va a jugar

Voz 12 15:27 pero esto que ahora pero

Voz 1 15:31 hoy

Voz 12 15:31 bueno y con Toni Garrido

Voz 10 15:35 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre

Voz 13 15:40 dos lo sabe Línea directa siempre en las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com y tu vehículo su herramienta de trabajo Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 14 15:57 a viene directa una compañía Bankinter vuelva a casa y mi mujer que ha puesto un huerto ecológico en el cuarto de invitados te puedes creer ha conseguido que la casa huela igual que la del campo

Voz 0228 16:07 es que te transporta en una maravilla

Voz 15 16:09 seis de los encuentros de la SER dedicados al bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el encuentro el bienestar y una vida sostenible en el teatro Alcázar de Plasencia del quince al diecisiete de febrero con José Miguel Mulet Cristina Monge Loles León Antonio Resines Agatha Ruiz de la Prada David Trueba hay muchos más adquiere ya la PAC de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y visita al Parque Nacional de Monfragüe el municipio de Serradilla y disfruta de un paseo en barco por el río Tajo desde ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar punto es patrocinan Junta de Extremadura Diputación Provincial de Cáceres Ayuntamiento de Plasencia e Iberdrola

Voz 16 16:53 ahora hasta el veinticuatro de enero en Carrefour tienes la de seis kilos de naranjas origen España por sólo cincuenta céntimos el kilo y la pechuga de pollo por sólo tres euros con noventa dos en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es Carrefour todos merecemos una mejor

Voz 17 17:08 el texto ha sido al dentista Sanitas como en los AVE Sin tengo seguro pues por eso

Voz 18 17:14 que puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y además te financian sin intereses mira eso sí casan atar claro se nota cuando llevas una sonrisa Sanitat coma

Voz 19 17:22 no citan las únicas dentales de Sanitas que la primera consultas gratis empieza el año cuidando sonrisa

Voz 1995 17:28 oye David tú tienes alarma se Dret qué tal estamos pensando en poner los una y te lo pienses ya no sólo por los robos ahora te vas tres días de tu casa y cuando vuelves te han metido gente por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problema

Voz 1 17:41 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 20 17:59 Toni Garrido

Voz 1995 18:01 Javier Cámara interpretará Juan Carrasco vota Juan que he visto los carteles por la calle estas descritas vas bien si no va mal

Voz 21 18:08 lo harán en Italia como se comiendo con común se Porro pues pues claro vota juegan un vulgar

Voz 1995 18:13 mítico que decide presentarse a las primarias de su partido que si hay algo que relacionamos con la política los mítines y las consignas de los partidos

Voz 11 18:22 es que es megáfono

Voz 1995 18:26 Javier vamos hacer lo siguiente se negaron Botín

Voz 22 18:29 tal

Voz 0863 18:32 sabemos que

Voz 8 18:34 yo única vez que no fue en Torremolinos setenta y tres para porque dirigía con megáfono en esa peligre el cual Pablo Verger la creo que te acuerdo espérate es muy difícil

Voz 1995 18:49 hablar de ver en serio dale negación yo te digo que vengan a verlo de megáfono está asociado a la campaña votarnos esta noche mitin es muy difícil que tú puedas contestar

Voz 7 19:01 venga

Voz 23 19:01 venga yo te lo respaldaba me preguntó para decir bien más XXV ahora sí que noche en TNT vota Juan estoy de esto es lo que tenía que decir venga venga te respondo

Voz 8 19:17 entre Sorrentino

Voz 1995 19:19 Almodóvar a quién valoras narrativa mentes de forma más positiva

Voz 23 19:23 es que es como de a tu madre de estas diferencias entre papá y mamá ya no podría no podía volver a casa de ninguno de ellos es decir que bueno diría que siempre valoraría más Almodóvar porque es el que está entendiendo esta entrevistan español ahora está rodando ahora mismo no es el talante dando por supuesto pero

Voz 1995 19:41 cómo te administra es como ligeras

Voz 23 19:43 bueno este megáfono en la entrevista

Voz 1995 19:46 con un poquito ahora como los últimos años hemos notado que Javier Cámara Sonae conseguir ciertos logros internacionales totalmente cómo valora seis a experiencia como actor

Voz 24 20:07 las visto que me mira a trabajar fuera de una maravilla que es hoy

Voz 23 20:16 ese raro esto si no me siento que me voy raro pues hombre tampoco hecho tanta cosa eh ocho narcos hecho el joven Papa quieren que es de que no haya más

Voz 1995 20:29 pero te obligaba a estar tiempo con los gestores entendida nada más que otro idioma en otro idioma las instrucciones precisas para U

Voz 23 20:39 que no hablas no digo que no hablas inglés pues hombre es estén Pepa me parece absurdo estos prefiere ser que conexión ahí con el punto megáfono perdóname quería esto porque me tienes colombiana

Voz 8 20:54 la gente director porque asociamos esos megáfonos a los mítines políticos a la convocatoria a las masas muy difícil ente

Voz 1995 21:03 a tú down

Voz 0863 21:06 mitin con un megáfono fortunas y nunca mítines

Voz 1995 21:08 campaña ahora nos a esos grandes mítines de los grandes estadios pero los pueblos de España de esta España tuya mía en tu pueblo se siguen dándolo mítines con megáfono pero hay coches en las calles recorriendo la ciudad con megáfono a ver si es que ha como hasta rodando conserven tiene aquí

Voz 25 21:24 el año toque aquella la Nero también el bazo no pero quiero decir osea en Londres a ver de melones político sea me parece bien me parece bien traído pero todo el rato con un micrófono

Voz 0863 21:38 aquí la política tiene su reflejo

Voz 1995 21:40 en en el cine por ejemplo a través de Teléfono rojo volamos hacia Moscú

Voz 21 21:44 pero no hablo con el presidente de los Estados Unidos por ese teléfono sabe lo que va a suceder que que tendrá que responder ante la casa tenemos gran dictador

Voz 26 21:51 qué significa este presupuesto treinta millones para campos de concentración cuando Nos falta dinero para municiones escrito

Voz 1995 21:57 te que la parodia que hizo del dictado

Voz 2 21:59 usted Chavalón Cohen

Voz 26 22:02 la selección enterramiento ocupará la mujer

Voz 0863 22:05 a Javier Kill ahora en serio que la trama política el cine y las

Voz 1995 22:10 sería se llevan muy bien que nos gusta

Voz 0863 22:12 un killer político se yo yo creo que la han confiado muy poco las cadenas en la

Voz 1995 22:20 estoy de la Casa Blanca House of cards

Voz 0863 22:22 Deep sino no si los americanos sí

Voz 2 22:25 pero que en por ejemplo en Dinamarca pero en España mañana hemos hecho Moncloa diga

Voz 0863 22:30 hace tantos años con Javier Veiga y fatal aquello no

Voz 22 22:34 no es formal fue mal

Voz 0863 22:38 que quiero mucho yo Javier Vega por favor pero pero que no que ya te digo que había dos temas tabú el sexo y la y la política no no eran bien bienvenidos pero bueno tampoco eran los narcotraficantes hilos y los hospitales y ahora por ejemplo tú ves hospital yo creo que va a haber una serie sobre narcotraficantes en nosotras cristales

Voz 1995 22:56 eso Herta eh sí sí sí yo lo haría ahí sería

Voz 0863 22:58 éxito y además te lo compraría adolece adolescentes si pasando

Voz 1995 23:03 narcotraficantes en un hospital un hospital de élite sí digo adolescentes de élite totalmente oye que viene

Voz 0863 23:09 no muy bien yo todavía frente a Carlos Montero que es uno los guionistas porque muy bien porque eso es lo que es fascinante de todo esto

Voz 21 23:16 la vorágine de la televisión y de las plataformas ahora con por ejemplo en TNT como Juani eh que se vienen muchos sitios

Voz 0863 23:24 o sea que una serie que tú no tenías mucha confianza que depende aquí pues no había trascendido mucho de repente trasciende en cien millones de hogares son treinta millones de repente élite lo han visto en veinte millones de hogares del mundo en las primeras entonces de repente son cosas que se nos escapaban que teníamos como cierta idea centros a mucho orgullo esto

Voz 1995 23:43 a esta evolución de tu menciona bastantes la gran Siete vidas

Voz 0863 23:47 sí una caña doble

Voz 7 23:49 sin éxito chico chico chico vuelto a despedir

Voz 0863 23:55 esto ahí estábamos sólo actuó ayer auto los de lo actuado y estoy ya estoy un poquito

Voz 1995 24:01 el joven Javier Cámara si seré yo

Voz 0863 24:03 Bellón camarilla de John cámara

Voz 1995 24:06 has oído esa evolución ya está asistía más en primera línea que has comprado te has abonado no tique de primera línea a todos los cambios que ha que ha vivido este país en cuentas entre usted audiovisual Arilla casi podemos hablar de industria de visual cojo

Voz 0863 24:19 no hace mucho tiempo que podemos hablar lo que pasa es que los que no hablaba así erais vosotros son los dos confiamos mucho en la industria de visual pasa es que siempre ha tenido como muy mala prensa muy mala imagen de repente la la cultura siempre ha sido muy contestataria porque la cultura va siempre avanzando en las ideas que que el pueblo va proponiendo y somos los primeros que décimos varias cosas dos por eso está mal mirado pero es verdad que el cine español ha tenido siempre muchísimo éxito fuera año estamos muy premiados fuera de la gente vayas donde vayas siempre te pregunta sobre el éxito o el cine español el éxito de las sedes de España

Voz 1995 24:49 entonces yo me desespero técnicamente tú has visto como el rodaje una serie antes de siete vidas hay Señor Señor yo hace ya mucho muchas años que que te conocemos Javier los preciosos cambiado técnicamente salto no hay ninguna diferencia mucho tiempo pues la gente gritaba nosotros primero porque criticar por la espalda algo natural en este país bueno deben notificar a la espalda ahora no no hay ninguna diferencia en cuanto a la calidad en cuanto al resultados una serie hecha en España filmada en Italia o en Estados Unidos

Voz 0863 25:22 sobre todo la gente más representativa que sean los grupos cuando la gente viene a rodar aquí a España necesita un equipo entero evidentemente se dan cuenta pues yo que según dial en Polanski un montón de gente que ha venido dice yo pero aquí la gente es fantástica pero por ejemplo hay unos directores de fotografía españoles por el mundo no solamente los que han salido de la de las Cac de la Escuela de Cine Barcelona de montón de escuelas hay un montón de gente joven haciendo dirección de fotografía o haciendo dirección en lo que está pasando con sólo hoy que está en el Reino está nominado ojalá que esté nominado a los a los Oscar por Un corazón maravilloso

Voz 1995 25:56 dos y media así conoceremos la lista esta misma novedad

Voz 0863 25:59 pues ya hay un cortometraje que se merece ganar el Oscar es madre de alguien que es una maravilla y un documental

Voz 1995 26:05 española oreja por cierto son también los autores del documental

Voz 0863 26:07 entonces ahí hay un montón de gente que está que son puntas de lanza pero es que hay muchas use antes eran pues Javier Penélope y Antonio que que estaban representando una generación maravillosa pero es que ahora mismo hay muchísima gente fuera muchísima gente preparada

Voz 1995 26:22 mira que hemos ido justos con con Bardem con Penélope yo creo que desde aquí yo mi opinión ha sido muy duros con ellos si en el fondo en dos puntas de lanza fantástica que han abierto camino a mucha otra gente que han sido más una especie tique de entrada para la cultura este país en muchos entornos para los que estaba absolutamente cerrábamos

Voz 0863 26:43 el grupo sabes lo bien que me ha venido a mí que Javier Bardem se llama Javier sea porque porque porque ya han aprendido a pronunciar mi nombre sea yo digo con lo raro que es abrigar ardió igualmente decía con entonces me decían como Bardem eso es eso es soy soy el hermano con la enfermedad yo yo

Voz 2 27:00 de pequeño no me dieron pie a mí dice Lina la pido también es muy útil para tu gremio de cama

Voz 0863 27:06 ah claro si hay Se ríen bastante bien como que está forzado como Karmele pues ya un acto campeona ya es tu Tàpies

Voz 8 27:14 ha pensado en los biopic lo yo reconozco que es gracioso de Cámara acción Action

Voz 0863 27:22 nos traes nunca me lo habían dicho Toni lo dices en serio sí sí nosotros pero volvamos a lo de Penélope y Javier si es cierto y lo de Antonio Banderas es cierto es cierto hemos sido injustos con ellos si es impresionante

Voz 1995 27:35 como apodado con Pedro Almodóvar no se arrepiente

Voz 0863 27:38 lo decía el otro día uno en una entrevista es que a mí me siguen pues lo mejor que ha serio fuera mío ha sido Hable con ella La vida secreta de las palabras ultimamente Truman que ahora mismo se saber muchas películas fuera pero la primera fue Hable con ella la gente me sigue diciendo me siguen llamando para pruebas por Hable con ella que evidentemente se mucho estoy mucho más calvo y más mayor pasó veinte años mucho mejor mucho mejor no cuándo va a parar ahora tengo arrugas en la cara me pueden

Voz 21 28:02 ya pero pero me siguen llamando por eso entonces quiero decir si aquí pues como

Voz 0863 28:09 como aquí me conocen toda la trayectoria pues de repente pues la gente te puede decirme si me gustaba este pero esto otro no pero hay fuera pues como lo han visto aunque con ella ir cuatro cosas más preciosas pues te tienen en alta estima y cuelgan para

Voz 1995 28:19 alguien que ha conquistado su profesión ahí que vienes de robar de Londres Constantino hace muchos meses en Roma viajando pero Italia en una serie maravillosas y que va a tener afortunadamente para los fans del arte y del buen gusto una segunda temporada espero que una tercera cuál es el reto Javier lo tuyo ya no se puede ir más lejos que llegó como que no

Voz 0863 28:42 algo que se puede ir más lejos los siguientes maravilloso los siguientes lo más una película de acción con Jackie Chan no no no no no seguir a mí siempre me preguntan cuál es el que siempre te queda por hacer y digo ves que es el que estoy haciendo es tan bonito es que no no veo una diferencia en en las en las sesiones que tengo sea quiero decir cuando te levantas por la mañana en romano sabes que vas a ir a rodar al foro romano a una iglesia donde no te dejaban entrar porque es ahí mesa no podías entrar de repente Sorrentino Se la abren y bajas a las catacumbas de la Iglesia te metes ahí entonces ves

Voz 1995 29:14 he visto cosas ya los demás nos están vetadas tú has visto el Vaticano Iglesias las capturas visto cosas que no

Voz 0863 29:21 he visto cosas más allá de Orión yo hay un momento que en la gran belleza no sé cuál es hoy un personaje que tiene las llaves de muchos palacios hay un momento donde donde lleva la el protagonista de gran belleza tiene esta novia fastuosa de de un paseo nocturno por pues Roma entonces el habla conmigo dice oye tienes todavía las llaves dentro de apariencia aparece con un maletín abre el maletín y hay como siete ocho llaves maravillosas y entonces vamos viendo durante ese viaje pues yo siempre pesado que Paolo Sorrentino tiene esa maleta tiene la maleta de las llaves porque hemos estado en sitios tan bonitos que nunca me lo hubiese imaginado y después pues haciendo esos personajes que antes aquí dejará

Voz 1995 30:04 mira alguien en Madrid con esas llagas yo creo que lo ahí yo creo Segura hay alguna bondades de esas que abre los palacios es de Elena claro los y las zonas un poco claro que claro una historia tan impresionante que que yo que sé es que va a seguir que pero volvamos a votar Juan porque me dan cuenta Juan que no no quiere decir que sea una promoción buenísima sí pero bueno

Voz 0863 30:27 la gente que la gente me dice donde se ve y lo digo pues en TNT donde está TNT digo pues en todas las plataformas privadas yo qué sé desde hoy suena a promover vamos yo quiero que se vea porque es que realmente debe ser una cosa el otro día estábamos viendo eh vota Juan déjenme decir bueno ya pero es que ahora te vas a Roma digo te lo juro bueno no jurar no porque a mi madre no le gusta que jure pero prometo no hay ninguna diferencia entre vota Juan y el joven Papa a no ser que sea un gran presupuesto así que de repente pues lo vamos a unos sitios fascinantes en bota Juan ya Roma romería pues es otra cosa tres los que no hay diferencia actoral no no diferencia de emoción por mi parte a la hora de ir cada día a rodar

Voz 1995 31:05 cuesta mucho Javier que hagas cosas sí por la parte que nos toca porque vienes a contarnos compartir un rato contigo para la audiencia de esta maravillosa Radio es un placer hombre ya y con la con el drama traigo una comedia de algunas risas Jon Hamm hombre yo tengo muy bien fíjate pero ahora habrá gente ahora mismo la gente sabiendo hola qué cogió oportunidad estupenda para callarse acababa

Voz 10 31:31 claro yo estaba aquí no la hago un piropo

Voz 1995 31:34 qué fantástica oportunidad pasta aquello Javier Cámara es que pertenece no me no me no voy a decir es una verdad

Voz 0863 31:41 contemplo hechos pertenecían

Voz 1995 31:43 esto paisaje me emocional en este país hay algunos tipos que no sé por qué se Itu tres más lo es más luz que varias capitales de provincia junto a ella Javier Cámara actor así

Voz 21 31:57 a todos las gracias de corazón me echas si te parece

Voz 0863 32:01 no ha pisaba tú estás bien vídeo bonito una cosa como desmienta operación una especie como de Pompeya de mi carrera

Voz 8 32:07 en serio que me estás diciendo hasta luego Javier Cámara acción pero lo que quieras pero es ahora de cosa que yo tengo gente había Haditha jodió lo que he dicho esto que de que de mañana dramática

Voz 0863 32:26 no en serio has tenido una mañana muy dura y de repente he venido Un poquito a soltar un poquito las tal Miguel

Voz 1 32:33 pues yo te voy serio venga a meter cabecera Gregorio tenga una gran ley

Voz 27 32:44 es

Voz 7 32:49 hoy

Voz 10 32:49 a mí con Toni Garrido aparte sentirme obligada tener todos seguros en la misma compañía para ahorrar

Voz 28 32:57 arte traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener

Voz 10 32:59 lo mismo pero por menos dinero

Voz 28 33:02 cualquier de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó es

Voz 29 33:13 sí

Voz 10 33:19 conecta con hoy por hoy a través de nuestro tuit

Voz 1 33:24 envía tus comentarios y opiniones mesa

Voz 31 33:34 Nations

Voz 15 33:36 por lo material

Voz 7 33:40 sigue temblando la Caixa

Voz 1 33:51 ah

Voz 10 33:52 pero catorce vive de vivir la vida en la actualidad

Voz 1 33:57 hoy viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida Antonio Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 32 34:13 con Carlos Francino

Voz 1995 34:16 elegante y tan fino

Voz 32 34:20 hola soy

Voz 25 34:21 Carles Francino quiero hablarte de esa delgada membrana esa ventana presentada por Carlos Francino todas las tardes Puerta de todos los datos matemáticos palmero cifras le podemos poner números es un cúmulo de extrañas coincidencias de infinitas incidencia las áreas las esto no está preparado e Jon Sistiaga buenas tardes pues yo allí estaré repartiendo arte porque esa es mi cualidad te de lo cotidiano Villanueva otra realidad no se trabaja de enfermera se esencia

Voz 1995 34:51 me llevo de lo efímero o hasta la eternidad al estado de forma

Voz 5 34:56 el gracias por abrirme La Ventana hay un abrazo también once

Voz 25 34:59 hasta pronto con Carlos Francino la veintena tan elegante Cadena Ser en la SER Carrusel deportivo y orar

Voz 33 35:10 veinticinco tú eliges si quieres actualidad Hora Veinticinco con Ángels Barceló en la sintonía habitual de la Ser si lo que prefiere es es fútbol Carrusel deportivo con Dani Garrido en ser más la app de la Cadena SER Onda Media doble programación aquí tú eliges Cadena SER

Voz 34 35:29 imagínese un festival de música en el que

Voz 35 35:32 en una todos pida Turner Bruce Springsteen Mecano el último de la fila que parece imposible en la vida real y posible la radio

Voz 36 35:48 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucho en la radio y en la web o la app de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 1 36:06 cuenta con la

Voz 22 36:09 lo que pasa

Voz 1280 36:20 los dioses inmortales y terribles monstruos mitología para niños una colección de divertidos cuentos ilustrados para descubrir las mejores historias y aventuras de los mitos clásicos domingo veintisiete Teseo y el Minotauro por solo un euro con noventa y nueve con el país

Voz 17 36:38 se nota el texto así va al dentista Sanitat me lo sabe sin tengo seguro pues por eso

Voz 18 36:44 que puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y además te financian sin intereses mira eso sí que se nota claro se nota cuando llevas una sonrisa sanidad como

Voz 19 36:52 no pita citan las únicas dentales de Sanitas que la primera consultas gratis y empieza el año cuidando tu sonrisa

Voz 29 37:01 hoy por hoy con Toni Garrido cadenas

Voz 7 37:06 el

Voz 1995 37:07 tener buenos zapatos no se aprende a Zapatero por mucho que uno se peine no se tiene la suficiente coquetería porque una cosa es ponerse flamenco y otra muy distinta es serlo

Voz 38 37:20 el propio

Voz 7 37:24 Flamenco flamenco

Voz 1995 37:28 pero llega otra todos los secretos del flamenco se han escrito con letra pequeña sólo unos afortunados puedan conocerlos a nosotros esa letra pequeña nos la trae Juan Valderrama periodista músico amigo compositor muy buenos días que haga falta cámaras flamenco

Voz 34 37:45 eso espíritus sí sí es un espíritu libre y además yo no he dicho que si él su espíritu no es un artista que deja mucho espacio respiración y eso mola mucho como el que de los que hoy vamos a hablar que estoy es muy interesante las entonces pudimos en las de el fandango sí el fandango que es un cante divertidísimo porque es muy cortito el fandango tiene cinco versos dura unos segundos es una flecha en el corazón cuando una actuación flamenca va decayendo cantas una pareja de fandangos y aquello vuelve otra vez sangra a tomar temperatura se tiene algún tipo de la pieza aparecidos en el pop gallego parecido autogiro no hay no existe nada nada tan corto tan directo y que resuma en tan pocas frases filosofía y pensamiento pensamientos tan profundos como un fandango bueno podemos escuchar algo podemos escuchar por ejemplo mira el origen de los fandangos son los fandangos abandonados abandonado qué palabra más chula abandonado abandonado los fandangos abandonados son el germen el embrión de de las malagueñas de la granadina de la y de ahí surge el coche cómo era ese es el compás abandonado Rihanna porque el fandango en sus orígenes se bailaba ante decantarse era un baile eran baile Bayo los más conocidos son que yo recuerdo y corrígeme los fandangos de de Huelva son iguales el fandango de Huelva es es fandango aparte por eso yo creo que hay que hacer una hay que detenerse especialmente en el fandango de Huelva el el compás del fandango cambia hay tiene una manera muy especial de decirse al punto de que hay cada pueblo por ejemplo en la comarca del Andévalo el Alós los no todos esos pueblos cada uno tiene su propio estilo de fandango contesta que pierda pues si por eso Huelva está considerada la cuna del cante por fandangos

Voz 1995 39:41 pues vamos a escuchar con cante por fandangos de Huelva

Voz 7 39:49 para Coto

Voz 39 39:57 es cierto que ya es muy característico eso

Voz 34 40:00 lo que que no tiene es decir que es característico que el fandango de Huelva situó casi Hinault de otra manera y para mí el el gran el gran artífice del cante por fandangos que siempre estará en la memoria de los aficionados porque hizo del fandango de Huelva a algo Antolín lógico era capaz de estar cantando por fandangos sin aburrir a la gente dos horas

Voz 1995 40:22 se llamaba Paco toro

Voz 40 40:32 Live vinos la eh Galán precio ojo eh eh

Voz 1995 40:58 el profundo es gratis unas le profundos retro la letra Schavan puñaladas pero hay muchos viento ahí en la boca de este hombre como sí sí sí sí

Voz 34 41:07 Toronto fue un un cántabro empezó con su hermano los hermanos Toro cantando por sevillanas su hermano murió prematuramente y al continuo y se especializó en cantar por Fandango luego tuvo una vida bastante turbulenta se murió mi hijo nunca fue un cantaor excesivamente reconocido hasta el final de sus de sus día luego tuvo problemas con el alcohol era de todos conocido que Paco debía tipa cosa Ali al escenario lo primero que hacía yo le recuerdo yo tengo en la mente una actuación del por ejemplo salía en los festivales y la Peña Flamenca te suelen poner al lado de la silla de Nea una mesita porque es costumbre para hacerte con pan tú mismo en la mesa digna con lo que hacía era sentarse a canta y sacarse del bolsillo el paquete de Ducado el mechero y ponía el Land con el cigarro en la mano y el whisky también en la mano ese llevaba cantando dos horas por fandangos además con una conexión con el público enorme porque hablaba Paco era muy sentenció eso era como sus letras

Voz 1995 42:05 ahí tienes alguna seguro que si tienes alguna anécdota

Voz 34 42:07 seguro seguro es genial genial esto lo cuenta José Núñez el cabrero que es otro seguidor otro gran seguidor de y además también tiene una entrevista te lo recomiendo lo has entrevistado al tablero no sabes lo que nunca exportar José Bueno que dice que estaban los dos en en una peña flamenca cantando mano a mano que Paco ya llevaba dos otra wikis y entonces se levantó uno de los espectadores dijo Paco no beba más que ya estás borracho se produjo silencio de todo el mundo Paco le dio un sorbo de whisky se acercó el micrófono pregunto aquí los tontos cuando se acuesta

Voz 1995 42:45 el carácter sí que tenía decíamos se veía que el heavy se quedaba corto comparado con los flamencos había segura era buena frase Espada a lo se y las letras las esquiar

Voz 34 42:57 algunas sí tenía él tenía facilidad y otras Se las escribían pero son todas practicamente sentencia yo creo que gran parte del éxito de Paco a parte de su voz que es muy para el fandango de Huelva es que lo que dice

Voz 7 43:09 es muy profunda vamos

Voz 40 43:18 p la esta duda

Voz 34 43:47 eh claro es la mayor vivió

Voz 1995 43:51 nunca hasta ahora alguna cantaora equiparable a a Paco tronco

Voz 34 43:56 abre Huelva ahora mismo Huelva está de enhorabuena porque tiene una pléyade de artistas en el panorama flamenco pues te hablo de Arcángel Argentina Rocío Márquez que son figuras pero yo creo que ellos mismos y les preguntaran Arcángel es un gran conocedor el estilo de Huelva Ali Argentina también pero yo creo que ellos mismos pedirían que la figura de Paco Toronto o sea alguien como él es irrepetible

Voz 1995 44:19 sí sí es irrepetible uno se ha vuelto porque nuestra porque está bien esta sociedad ya no genera esos personajes es imposible que se den esos personajes eso

Voz 34 44:28 no es el flamenco Silvestre

Voz 1995 44:30 hoy somos todos de invernadero herido una buena combinación lo tomate muy muy acertado que puedo

Voz 34 44:38 Miren ustedes y me meto en el cesto de los tomates de invernadero esta gente eran fruta

Voz 1995 44:43 la salvaje ya en fin es un placer conocer con más profundidad porque hablamos mucho el flamenco pero admite conocemos muy poco en profundidad de flamenco sus héroes pues artista por cierto puedo decir una cosita mirador

Voz 34 44:56 Morente quemas algo que el menor de la saga presenta disco mañana miércoles en la sala Barceló de Madrid

Voz 1995 45:05 mañana por la noche yo no me lo voy a estar ahí ha hecho yo como lenta vestir Pedro Moreno hay hay mucha calidad hay mucha alma hay mucho talento que la recomendación de una vuelta atrás en lo profundo del flamenco con Valderrama como siempre muchísimas gracias un placer amigo

Voz 29 45:25 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 10 45:37 conectada con Hoy por hoy a través de Facebook

Voz 1 45:40 en pelícanos tu comentario obtuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser importa

Voz 1804 45:49 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 20 45:55 si de verdad les interesa lo voy a contar primero tiqui Rennes saber es dónde y cómo fue todo ese rollo de mi infancia que hacía mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield pero no tengo ganas de contarles nada

Voz 41 46:08 primero porque es una lata y segundo porque a mis padres les daría un ataque sí

Voz 20 46:12 quisiera aquí a hablarles de su vida privada por estas cosas son muy especiales sobre todo mi padre son buena gente digo que no pero a quisquilloso además no calidad qué voy a contarles mi biografía con pelos suria hablarles de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas antes de que me quitara hidratante que tuvieran que matarme quiere ponerme un poco

Voz 41 46:35 acabé tampoco le he contado más eso que el hermano

Voz 20 46:38 Biden Hollywood como no está muy lejos de este antro suele venir a verme casi todos los fines de semana el será quién me llevé a casa quizá en el próximo acaba de comprarse un Jaguar uno de esos cacharros ingleses que se ponen en las doscientas millas por hora como una cerca de cuatro mil dólares le Costa Nord fue razona no saben quiénes les diré que ha escrito el PC Filho secreto que suplencia de cuentos fenomenal el mejor de todos es el que sí

Voz 1 47:06 Gemma en cualquier libro trata de Nin dieron pez no sólo de Javier a nadie porque si lo ha comprado con su dinero es una historia estupenda Laura CB está en Hollywood prostituyen pase

Voz 20 47:17 si hay algo que en el mundo es el Fine ni me lo nombren

Voz 42 47:21 el guardián entre el centeno JD Salinger mil novecientos cincuenta y uno el placer de escucharlo

Voz 14 47:32 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el

Voz 0863 47:35 pero un espacio para compartir lo que saben

Voz 43 47:37 hemos tenido que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 7 47:47 el faro nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 44 47:55 sin una es una película protagonizada por Robert De Niro Uma Thurman Tom Hanks Meryl Streep Maribel Verdú y Antonio Banderas dirigida por Almodóvar

Voz 10 48:06 lo que parece imposible en la vida real es posible en la radio

Voz 36 48:11 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucho en la radio y en la web o la app de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 45 48:29 cuenta con la SER

Voz 0863 48:32 lo que pasa

Voz 1 48:39 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar la sed de usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 48:50 buenos días si pierde las llaves y necesitan cerrajero exige un presupuesto previo es la recomendación que hace la Organización de Consumidores y Usuarios porque aunque tenga prisa puede ahorrarse

Voz 1995 49:01 me disgustó exija que la aclaren el precio

Voz 1508 49:03 el desplazamiento el coste de la mano de obra os iban a incluir algún concepto extra por ser fin de semana por ejemplo si le dicen que tienen que valorarlo en persona y el precio que le parece desorbitado tenga en cuenta que en ese caso corre por su cuenta el coste del desplazamiento

Voz 1 49:20 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 1804 49:27 no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran a que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas

Voz 1 49:42 no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario de apaga de la ONCE Piatti que te importa

Voz 7 49:53 hoy

Voz 12 49:55 con con Toni Garrido

Voz 1995 49:57 dejamos hace unos minutos a nuestro compañero Alfonso Ojea a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid en espera de Xabi Alonso que salía de su comparecencia a hemos tenido oportunidad de escuchar su voz Alfonso