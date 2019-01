Hoy por Hoy (22/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día a las once en Canarias

Voz 1995 00:08 toda la información de la mano de José Antonio Marcos buenos días

Voz 1018 00:11 por qué tal buenos días tenemos ahora mismo un triple foco informativo simultáneo con las complicadísimas tareas para rescatar al pequeño Julen el conflicto de los taxistas de Madrid de Barcelona el pleno del Congreso en el que salvo sorpresa de las gordas el Gobierno no va a poder sacar adelante hoy el decreto que reforma la Ley de alquileres de pisos porque su socio preferente podemos ya anunciado formalmente la tribuna que votará en contra José María Patiño

Voz 1108 00:35 duros reproches en pasillos entre PSOE y Podemos después de que se de prácticamente como dices como seguro que el decreto de medidas urgentes de vivienda no va a ser convalidado en este pleno extraordinario la socialdemocracia puede avanzar y otros buscan el paraíso han señalado fuentes del Gobierno el Gobierno se lleva un decreto para Moncloa se apunta desde la dirección de Podemos que quiere que se les consulte los decretos para poder revisar si se cumple el acuerdo marco el pasado verano firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias desde el Grupo Socialista en cualquier caso se confía aún en la negociación aunque su portavoz Adriana Lastra ya reconoce que se contempla la presentación de un nuevo decreto de vivienda en quince días

Voz 2 01:13 pues es una mala noticia si este Real Decreto no sale adelante pero en todo caso seguimos trabajando seguimos negociando seguimos hablando sacando medidas adelante y desde luego si no es hoy será dentro de quince días pero sacaremos medidas que beneficien a seis millones de personas entre todos

Voz 1108 01:28 pese a esta situación con Podemos la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha señalado hace unos instantes que no teme que este voto en contra afecte a las relaciones que son fluidas no cree que vaya a interferir en los Presupuestos Generales del Estado

Voz 1018 01:42 el conflicto de los taxistas de Madrid Barcelona a la espera de nuevas reuniones previstas con responsables autonómicos y municipales de ambas ciudades la mayores complicaciones vuelven a estar en la capital catalana donde grupos de huelguistas han cortado hasta hace unos minutos en la calle Aragó que es paralela a la Gran Vía una de las principales arterias de la ciudad a esta hora hay una asamblea en la plaza de Cataluña donde está nuestro compañero Aitor Álvarez

Voz 3 02:04 será el punto de la Plaça de Catalunya hay de era la hora a las doce del mediodía a la que los taxistas tenían que salir hacia el Departament de Territori sus tan debilitada donde a las cuatro Se reúnen con representantes autonómicos para buscar una salida a esta problemática a este conflicto que mantienen huelga a los taxistas pero como decías un grupo de ellos ha salido antes se ha ido hacia la calle Aragó ha cortado el tráfico después han bajado por la calle Balmes también lo han cortado ya han vuelto aquí a la plaza a Cataluña donde vuelven a estar a punto para salir hacia el centro de la ciudad y cortar más calles

Voz 4 02:40 se prevé que durante las próximas cuatro

Voz 3 02:43 horas la circulación de coches sea caótica en la ciudad porque prometen una marcha lenta hasta llegar a la Conselleria que está al lado de la Estació de Sants bueno

Voz 1018 02:52 pues el Madrid a tener de taxistas están cortando la M once que es uno de los principales accesos al aeropuerto internacional de Barajas ahí está nuestro compañero Enrique García

Voz 0297 03:01 una marea de chalecos amarillos han ocupado ya la M once a la altura de la ermita de Barajas en el carril derecho han recorrido casi dos kilómetros que separaban que separan Ifema punto neurálgico de esta huelga y la M once a su paso algunos vehículos de limpieza del Ayuntamiento que pasaban por ahí les han pitado y les han dado ánimos la presencia policial se limita a agentes de movilidad que reordena en el tráfico y que no es tan impidiendo el paso de esta marcha pretenden que su destino sea el aeropuerto de Barajas hay gritos pitadas y petardos pero no ha registrado ningún incidente grave

Voz 1018 03:31 hora doce tres minutos sobre el rescate de Julen nuevas complicaciones retrasos en el revestimiento metálico lo que se conoce como encaminado del pozo paralelo que tendrán que bajar los mineros asturianos que acabarán de forma manual un túnel horizontal para llegar hasta el lugar en el que se supone que permanece hace nueve días el pequeño en total al siempre direccional de San Martín

Voz 5 03:50 pues sí las labores para asegurar nada galerías de los rescatistas se demoran los tubos para ensalzar la galería no encajan como se esperaba el trabajo de seis horas llama por las quince después a la hora de la de de rescate minero de Asturias para conectar ambos pozos en parejas y en turnos de treinta minutos esperaba que comenzaran a esta hora pero aún tardarán y todo cuando se cumplen nueve días desde que Julen desapareciera en ese pozo de ciento diez metros de prosa

Voz 1018 04:17 gracias Ignacio de la sorpresa de la mañana en el ámbito judicial como les avanzábamos hace unos minutos aplaza la vista contra el ex jugador del Real Madrid Xabi Alonso por un defecto de forma que además puede tener consecuencias Alfonso Ojea

Voz 0089 04:28 así es Xabi Alonso no será juzgado por el momento en esta Audiencia Provincial madrileña porque una reforma del Código Penal a principios de esta década ha reducido la importancia del delito que se imputaba al ex jugador del Real Madrid delito contra la Hacienda Pública y eso significa que será juzgado en un juzgado de lo penal y que será evidentemente el que analice este caso suspendido por tanto la vista oral que como pronto no se va a volver a celebrar hasta el próximo verano antes Cristiano Ronaldo firmaba su sentencia de conformidad los diecinueve millones de euros de multa ya están a disposición de la Hacienda española

Voz 1018 05:03 Nos giratoria otra comunicación con Aquisgrán donde la canciller alemana y el presidente francés firman el tratado que lleva el nombre de esta ciudad alemana destinado a dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales Macron alertado ya de los riesgos de la amenaza de los nacionalismos contra

Voz 1995 05:17 el proyecto europeo Carmen Vela

Voz 0390 05:25 con el objetivo buenos días con el objetivo de impulsar la Unión Europea Angela Merkel ha recordado que el Tratado del Elíseo fue la base para la reconciliación entre los dos países que se habían hecho la guerra durante décadas la paz era todo menos evidente Enmanuel Macron se ha referido a los nuevos desafíos

Voz 4 05:43 sí sí sí sí

Voz 5 05:46 en el fondo la amenaza no viene ahora de nuestros vecinos

Voz 0390 05:48 Nos viene del exterior de Europa del interior de nuestras sociedades si no somos capaces de responder a la cólera que expresan sólo con la convergencia ambiciosa de reglas sociales de nuestra defensa de nuestra cultura con la aproximación de nuestros jóvenes de nuestras colectividades podremos afrontar esas amenazas según Makoun con la afirmación ha dicho de una nueva solidaridad podremos ejercer conjuntamente esa nueva responsabilidad franco alemana para Europa

Voz 1018 06:14 y todavía dos apuntes más Juan Carlos I Toñi Fernández El temporal de frío viento y nieve ya está aquí

Voz 6 06:19 Navarra pasa el día en alerta roja ante la previsión de importantes nevadas la alerta naranja para la Cordillera Cantábrica en las costas de A Coruña y Lugo Protección Civil aconseja no acercarse a la playa

Voz 0297 06:29 la Organización Mundial del Trabajo advierte de que la econó

Voz 7 06:31 ya digital va ensanchar la brecha territorial y de género y puede recuperar fórmulas laborales del siglo XIX los llamados jornaderos digitales Estonia esto es algo de lo que tenemos por ahora

Voz 1995 06:40 gracias Jose luego te escuchamos una mañana intensa doce y siete una hora menos en Canarias

Voz 8 06:47 hoy por hoy hora doce algo que en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:57 con Toni Garrido siendo ustedes cuenta de que los concursos televisivos viven tan buen momento que mucha gente sino tocado el Gordo en Navidad bueno pues voy a apuntar a concurso de la tele

Voz 8 07:08 uu Basurto

Voz 1995 07:10 esta misma tarde hemos conocido no sé muy bien porque lo hemos conocido si esto va a pasar esta misma tarde que Pasapalabra de de cinco para repartir su bote ni Quini Pedro un millón recibe mil euritos bueno de aquellos tiempos será un un millón quinientos cuarenta y dos mil euros en total que se va a llevar Fran un biólogo que después de batir el récord de permanencia en el programa Hoy regresará a su casa con un kilo y medio de euros millón y medio de euros de bajo el brazo después de culminar sin errores el rosco final la cifra no está mal está muy lejos de las mayores premios repartidos en la historia de la televisión porque los concursos de la tele son sin duda uno de los formatos más lucrativos paras televisiones pero si tienen suerte también lo son para los concursantes Pablo González Batista muy buenos días muy

Voz 4 07:58 buenos días Toni muy buenas y ya sabéis que hay varias formas de hacerse millonario o casi multimillonario al instante el problema es que la mayoría de ellas son completamente ilegales entonces a los que tenemos la esperanza de hacernos millonarios

Voz 1995 08:09 no engorda en la ida Armijo

Voz 4 08:12 el remordimientos pues nos quedan básicamente la los las loterías la Primitiva uno concursos de la tele concurso de la tele no llegan a esos ochenta kilos que se ha llevado un ochenta kilos de euros claro que no sabemos cuánto pesa los millones de euros pero Sayago ochenta millones un valenciano en la primitiva los concursos no llegan a eso pero no está nada mal por ejemplo el récord absoluto de un premio entregado jamás en la historia de la televisión mundial lo tiene un tal Arno ves que es un concursante holandés que participó en el año dos mil uno en un concurso de nombre totalmente impronunciable muchas gracias y es en realidad la adaptación holandesa de un concurso que también vimos en España presentado por supuesto por Jesús se llamaba

Voz 1995 08:51 si no va a concurso

Voz 4 08:54 vaya tuvo el concurso muchos de ustedes lo recordarán porque en la sintonía decía euros euros debido a que la mecánica por supuesto

Voz 1995 09:02 la simple unas cajas con una cante

Voz 4 09:04 las variables de dinero y había que intercambiar las bueno pues Arno ganó en ese concurso mil yo entonces nada menos que cinco millones de euros en su caso el equivalente en Florin es porque el año dos mil uno todavía no haya llegado el euro a los Países Bajos luego vete tú a cambiar once millones de euros en Florin es al banco el segundo premio más alto de la historia la tele lo ganó Brad Ratner que participó varias veces en un concurso muy famoso en Estados Unidos que se llama Llopart di

Voz 1018 09:29 este concurso iba cuál

Voz 4 09:30 pero las cuarenta años emitiéndose en la NBC Illes reportó a Brad cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento dos dólares en total este es el sonido de una de sus participaciones

Voz 9 09:41 ver si entramos en guanche T

Voz 4 09:44 yo

Voz 1995 09:49 luego Brad volvió varias veces al concurso como ocurre en Saber y ganar que participan por

Voz 4 09:53 lo mejor es que han pasado ir lo hizo para competir contra un ordenador IBM que se llamaba Watson el spoiler es que Watson le ganó pero para el Barça aprovechó y se llevó también un pico de ese de ese concurso por cierto que ese mismo con eso también aparece siempre en las listas porque entregó otros tres millones ciento setenta y dos mil dólares a otro concursante histórico que se llama Ken Jennings hay más premios la tercera cantidad más alta se entregó en Alemania en un concurso que sea más Luck del rap y que tiene una sintonía de concurso mira

Voz 1 10:23 es es deje su baja concurso

Voz 4 10:27 bueno pues un chico de veintiséis años que era doctor en Química se llamaba Nino Haase ganó tres millones de euros en tres programas de este show que se emite muy pocas veces al año porque es una súper producción y en el que el concursante se enfrenta la al presentador del programa en distintas pruebas hay pruebas culturales pruebas de habilidad al pruebas de conocimiento pero también hay pruebas físicas es decir es una mezcla entre Saber y ganar el Gran Prix con Paquillo prión Brown creo que creo que va Nemanja no han puesto pero tiene premio incluso mayores

Voz 1995 10:54 su formato es curioso porque a la vaquilla tienes que ir contestando preguntas fíjate qué

Voz 4 11:00 Salgado Hurtado mientras evitar la makilla ya había entendido que querías que nosotros importamos el formato lo que quiere ser por aquí

Voz 1995 11:07 qué entre el Gran Prix e Isabel llegan esas añadir un poco de emoción pues pones Nueva York tarea John no a Barrera y los concursantes tienen que ir sorteando la vaquilla contestando Capitol de Atenas los nos estamos perdiendo dinero

Voz 4 11:26 hablando de de no perder dinero más bien sino de ganarlo el cuarto y el quinto puesto está muy reñidos aquí la cantidad muy parecida diremos primero que España aparece en la lista con boom que como sabéis es un concurso que ya batido varios récords entre ellos el de permanencia esos concursantes actualmente el de de boom está en tres millones y medio de euros más de tres millones de euros ve que de tres millones y medio en junio de dos mil dieciséis boom repartió el que es hasta hoy el mayor premio de la historia de los concursos en España con dos millones trescientos veintiséis mil quinientos euros que se llevó un grupo de concursantes de Valladolid catorce

Voz 1995 12:03 se alegraba hombres bastante ahí pone la vaquilla sabes tú puedes ahora las

Voz 4 12:09 cortar los cables con lo aquí verás tú vaquilla hay bomba claro casi nada a menudo formato bueno los lobos ya lo sabéis siguen a día de hoy allí llevan casi cuatrocientos programas tratando a llevarse un bote que se convertirá cuando lo entregan en el mayor premio entregado jamás en nuestro país y una cantidad muy parecida pero en este caso de dólares dos millones seiscientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta Se llevó Andrew Kravis en el programa estadounidense Million se con Cruise

Voz 10 12:32 sí claro

Voz 11 12:33 normal

Voz 1 12:38 además la única contra la acertó como debe ser abolió y la más remota idea

Voz 4 12:43 pero en el último minuto injusto que lleva más de dos millones y medio de dólares ganó era un estudiante acababa de terminar la carrera de Derecho y dijo que iba a invertir todo ese dinero en pagar sus deudas estudiantiles que como sabéis en los Estados Unidos son muy altas en un viaje Europa supongo que algo le le sobrarían porque dos millones más de dos millones y medio de dólares

Voz 1995 13:00 es un buen pico bueno pues eso es un poco la lista de grandes premios lejos de ese millón y pico que va a recibir hoy Fran está malo no sé yo pero hoy recibirán concursar en Pasapalabra un millón quinientos cuarenta y dos mil euros un biólogo que batió récord de permanencia en el programa Pablo González la lista muchísimas muchas gracias

Voz 12 13:23 hoy por hoy con Toni Garrido nadie pensó que sufriría una inundación nadie creyó que fuera necesario tener un seguro para pagar daños a terceros nadie te lo cubrió llama Limia directa porque ahora tiene ser poco seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos son dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 14 13:47 BBK con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 8 13:52 marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 15 14:03 sabes lo que ha pasado unas tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil sólo tienes que sintonizar SER Deportivos qué tal muy buenas Darrell nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 8 14:17 SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Folgado Campelo tenemos las preguntas qué razones pueden llevar a alguien a aislarse totalmente de buscamos respuestas Juan II de Castilla tuvo tres escucha es una batalla sí sí refleja dónde está el problema debatimos si me interesa el testimonio valor de un maltratador informamos estamos pendientes hasta ahora de la comparecencia de Pedro Sánchez

Voz 16 14:53 ahí está muchísima cuando Francina vamos a escuchar los pitos horario así cada día dice momento radiofónico mágico eh Carlas Francino

Voz 17 15:08 y a usted porque le gusta la Cadena SER que me me me da todo el placer que necesito

Voz 4 15:14 Hermoso que diga eso e incluso he dejado de Praga

Voz 17 15:17 de cárcel con la Cadena Ser mi cupo de placer ya está

Voz 18 15:21 el y su marido que tanto voz luego al al oyente por favor

Voz 8 15:32 apenas hay que cortar

Voz 17 15:37 para mí una hora de escuchar la Cadena SER equivale a seis Josete voy

Voz 13 15:46 sí

Voz 1018 15:51 se llama premiar yo lo llamo investiga yo lo llamo compromiso yo lo trato

Voz 8 15:58 nosotros lo llamamos lo invertimos en atención social divulgación cultural educación e investigación La Caixa es una fundación la Fundación La Caixa

Voz 20 16:12 en qué pueda ayudar

Voz 14 16:13 buenas llamaba para preguntar si podía instalarlo en alarma en un piso de alquiler

Voz 20 16:16 claro si usted cambiar de casa Sela volvemos a instalar donde nos diga podrían venir esta tarde por supuesta

Voz 15 16:22 propicie lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Lightning Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1432 16:35 anoche durante la cena comentábamos que todo el mundo tiene marcas de moda favoritas hombres mujeres hasta los niños que se lo digan a Mis hijos ya el rato veo que en El Corte Inglés hay un veinte por ciento de descuento adicional en una selección de marcas de moda como Can Emporio Armani Kipling Gable y muchas más casualidad no son las segundas rebajas de El Corte Inglés

Voz 1280 16:55 héroes imbatibles dioses inmortales y terribles monstruos mitología para niños una colección de divertidos cuentos ilustrados para descubrir las mejores historias y aventuras de los mitos clásicos domingo veintisiete Teseo y el Minotauro personal

Voz 21 17:09 a un euro con noventa y nueve con el país

Voz 1995 17:12 ahora la Cadena Ser también

Voz 11 17:14 en tu altavoz inteligente si tienes un dispositivo con la Leaks a Daily Alex configura cadenas y acceder a esta todo el contenido de tu radio favorito si quieres escuchar en directo esto lo tienes que pedir al ex el apuesta que está haciendo la SER por la comedia puedes escuchar tu programa favorito el Alexa pídele a Cadena SER que ponga la pero sí que enseguida la previa de algunos partidos así de fácil activa ya la Skil de la Cadena SER para Alexa y Cecale todo el partido a tu radio favorito

Voz 8 17:45 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 17:51 y antes de acabar nos haremos las preguntas que nos dejan un chaleco amarillo el presidente francés Emmanuel Macron busca con su nuevo plan de reformas poner un chaleco salvavidas a su gestión es uno de los males de la política escuchar poco era adversario está tan mal visto que el comisario Villarejo escuchará a todo el mundo con el tridente que formarán Suárez Boateng el Barça pasará a ser més que un club de la lucha rellano

Voz 1 18:22 buena persona hombre cuando la Liga

Voz 1995 18:25 la canción elegida para Eurovisión dice la venda ya cayó anticipando lo que pronto pasará a los votantes de Vox los japoneses estén orgullosas de maricones no debería llevarnos a pensar que nosotros podemos estar igual de orgullosos que de la Gürtel al fin y al cabo utilizaron método empieza muy parecidos puede dar cera pulir cera si podemos apoye la candidatura de Manuela Carmena al Ayuntamiento Madrid pero al tiempo que presenta otra contra Errejón la comunidad más que asaltar los cielos no es meter a la formación a todas en un limbo nos vamos volveremos mañana a partir de las seis de la mañana con pero tengo Aquilea fue uno de pero

Voz 22 19:07 bueno para Acciona hoy nos

Voz 1995 19:10 que se ha olvidado el megáfono Javier Cámara y qué pena

Voz 22 19:13 a cara Emilio dentro del megáfono en las Ventas Carlo

Voz 1995 19:18 todos los días hay que hacer programas sí

Voz 22 19:22 si Barça Jito pone que el precio

Voz 8 19:26 Bayona