Hoy por Hoy (23/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

saludos qué tal está muy buenos días el conflicto del taxi no se acaba is endurece porque enseguida les contamos cómo van las negociaciones pero lo peor

Voz 4 00:34 lo peor ahora mismo es esto

lo peor es que hay un joven taxista en un hospital en estado grave además for

Voz 1727 00:45 Collado ayer por un vehículo a él que él mismo se abalanzó cuando intentaba cortar la autopista A2 Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días buenos días sabemos cómo está Laura está grave está ahora mismo en la UCI

Voz 1275 00:59 el Hospital de La Paz tiene un traumatismo craneoencefálico será un fuerte golpe al caer al suelo tras ese rozamiento después de que él mismo se echara encima del capó de un WC para intentar que frenar el paso el coche se dio a la fuga más tarde el conductor se presentó de forma voluntaria en las dependencias de la Guardia Civil de Tráfico los agentes le han tomado declaración pero ha quedado en libertad sin cargos Se trata de un conductor de CTC con autorización para ti

Voz 1727 01:20 dejar solo en Valladolid esto es lo peor sobre las negociaciones pues de madrugada terminaba sin acuerdo una reunión en Madrid Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 01:29 muy buenos días los taxistas madrileños quieren lo mismo que la Generalitat de Catalunya les ha ofrecido a sus colegas de Barcelona que es básicamente acabar con la inmediatez de los servicios de Erika avifauna que haya que reservar los con un mínimo de quince minutos de antelación ampliable por los ayuntamientos hasta una hora en el caso de Barcelona sería ese límite una hora el Gobierno regional de Madrid dice que no ya contra Ofer dado con una propuesta que rechaza así Manuel Sánchez de la Asociación Caracol taxi Closer Miguel

Voz 5 01:53 presentando un mis pues bueno un peor texto que el que estaba que estaba ayer redactar una o sea veo aquí

Voz 0027 02:01 con nosotros sigue por tanto la huelga en Madrid y hoy ya así comienza FITUR la Feria Internacional de Turismo la inauguran los Reyes en Ifema se ha convertido en Fitur en la vas

Voz 1727 02:13 de operaciones del PSOE en Madrid en Barcelona los taxistas votan hoy la oferta de la Generalitat IV Eric Adif ahí están muy enfadados y amenazan con irse de la ciudad condal Marta Plana es la representante de

Voz 6 02:26 la Generalitat ha decidido ceder al chantaje del taxi aquí en Nos vemos en la obligación de comunicar que la súbete Fes deberán abandonar la ciudad de Barcelona

Voz 1727 02:40 pero de momento y hasta que voten este miércoles veintitrés de enero comienza por tanto con huelga de taxis en Barcelona Madrid y hoy se cumplen diez días desde que Julen cayó al pozo todos son Aimar dificultades para sacarlo de ese agujero

Voz 0027 03:01 si los trabajos se centran ahora en eliminar las imperfecciones en las paredes del túnel que escaparon a toda prisa ayer fue imposible asegurar ese túnel los ingenieros ya no se ponen plazos o no los comunican públicamente Ángel García su portavoz

Voz 7 03:14 trabajando sin descanso sin descanso cada vez eh sentimos que estaban más cerca de Julen

Voz 1275 03:21 un juez de Málaga investiga ya la desaparición del revolcón importante a Pedro Sánchez en el Congreso y a manos de su socio preferente de Unidos Podemos Unidos Podemos

Voz 0027 03:32 Esquerra además de Partido Popular Ciudadanos y Bildu se negaron ayer apoyar el Real Decreto sobre el alquiler dicen en el Ejecutivo que mientras la derecha pactan Andalucía las negociaciones en la izquierda se frustran aseguran esas fuentes por el pelo de unas gambas literal el ministro de Fomento José Luis Ábalos defendía anoche en Hora Veinticinco que éste era el mejor texto posible porque poner límite al precio del alquiler como quería Podemos no lo hubieran votado a todos los grupos hubiera coincidido

Voz 8 03:58 vale porque había grupos que Anna Bosch esta iniciativa pero no lo hubieran apoyado si hubiéramos chico acuerdo otras cuestiones

Voz 0027 04:08 tanto el Gobierno como Unidos Podemos descartan que esto sea una ruptura desvinculan el rechazo al decreto del futuro de los presupuestos Lucía Martín de Unidos Podemos pedía seguir negociando una solución para

Voz 1539 04:19 alquileres que hemos avanzado más en dos tardes que en dos meses estamos convencidas de que así vamos por el buen camino y que podemos reconduce reconducir y resolver una situación que no tengan dudas nos incomoda también

Voz 1727 04:32 a los otra pues veremos porque la política se ha convertido en una profesión de alto riesgo no la soporta ni una atleta olímpica Ruth Beitia lo deja todo doce días después de que Pablo Casado la impusiera como candidata a la presidencia de Cantabria y otra noticia de la noche

Voz 0027 04:49 Mikel Antza histórico líder de ETA está ya en libertad anoche Francia lo entregó a las autoridades españolas tras cumplir condena en el país vecino y aquí en España no tiene causas judiciales pendientes

Voz 1727 04:59 crece el número de lectores en nuestro país buena noticia

Voz 0027 05:03 así que aquí va la mala casi cuatro de cada diez personas no le nunca según el Gremio de Editores Miguel su presidente

Voz 9 05:09 en España la lectura no está consolidada hay datos muy buenos pero en términos generales yo creo que el país tiene un hábito lector que está por debajo de su nivel de progreso social económico de su posibilidad de acceso a la cultura

Voz 1727 05:29 y en los deportes el Getafe desniveló anoche a su favor la eliminatoria de Copa contra el Valencia Sampe buenos días

Voz 0456 05:36 buenos días Pepa en el primer partido de ida de los cuartos de final

Voz 1161 05:39 viendo en el Alfonso Pérez uno cero a los de Marcelino gol de Jorge Molina a quince minutos del final la vuelta será en Mestalla el próximo martes hoy segundo partido de cuartos en el Sánchez Pizjuán a las ocho y media de la noche Sevilla Barça sin Messi ni Busquets en los azulgrana pero con Boateng en la convocatoria hay sin el recién fichado Munir en el Sevilla que no podrá jugar contra sus ex arbitrará el colegiado madrileño Del Cerro Grande es en el día que se puede cerrar por el Barça el fichaje de de John por noventa millones de euros vendría en junio

Voz 0978 06:04 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy vamos a tener varias complicaciones derivadas de la meteorología de entrar dan mucha precaución a la cota de nieve en el Cantábrico en la Cordillera Cantábrica irá subiendo durante la tarde seguirá lloviendo donde tendremos nieve acumulada esto va a hacer crecer mucho el Caudal de todos los ríos que nacen en la Cordillera Cantábrica nevada persistente intensa en el Pirineo con acumulaciones de más de un metro de altura lo que más notaremos en el conjunto del país será el viento muy fuerte con temperaturas más altas tanto las actuales como las máximas pero con este viento incluso hacer más sensación de frío con cielo cambiante ratos de soul también momentos de nubes sobre todo en puntos de montaña que miran hacia el norte fuera de puntos de montaña

Voz 10 06:43 hemos grandes precipitaciones

Voz 1727 07:18 pleno seis años desde que David Cameron anunciaba su voluntad de celebrar referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea seis años después ya ya los a ustedes todo es un caos el seis años después esta mañana hemos invitado a Hoy por hoy al embajador británico en nuestro país Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:40 hola Pepa buenos días a partir de las nueve y media de las ocho y media en Canarias recibimos en este estudio a Simon Mann

Voz 13 07:45 lo que tenemos un buen acuerdo con nuestros socios de europeos es el camino no sustracciones parlamentarios para lograr un acuerdo dentro del Parlamento sobre la salida de Reino no

Voz 0456 07:56 un camino que como cantan los londinenses aquí en este nuevo trabajo no les ha llevado más que al punto de partida al menos de momento buenos días a todos entrevista al embajador en Hoy por hoy y en tiempo de tertulia con Teodoro León Gross Luis Alegre Enric Juliana un tiempo en el que vamos a hablar también con Rafa Mayoral

Voz 10 08:22 miembro del Consejo Ciudadano de Podemos

Voz 0456 08:24 es a partir de las diez de las nueve en Canarias Toni Garrido con los escépticos de Luis Alfonso Gámez y José Miguel Mulet desmontando a los anti vacunas y otros vuelos sanitarios que recorren Europa y una hora después vamos a celebrar los cuarenta años de periodismo musical que cumple Santi alcanza crítico con el que queremos hacer una radiografía de la industria de la música hoy en España

Voz 2 08:50 GS Dani que no paran de llegar mensajes sobre

Voz 0456 08:58 hoy con esa propuesta de la Generalitat de Cataluña que pueden valorar qué les parece que para acoger un nubes un Cádiz falla ya que reservarlo con quince minutos al menos de antelación

Voz 1727 09:08 que los ayuntamientos puedan decidir qué es antelación sea hasta una hora

Voz 0456 09:12 no es pueden llamar al nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta o mandar una nota de voz seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:19 y mantenemos abierta la barra libre claro sobre la política con el revolcón ayer en el Congreso Pedro Sánchez con ese pelo de la gamba comió del Ejecutivo dice que no pasa la izquierda tiene una discrepancia ya además

Voz 0456 09:32 además pueden hacernos recomendaciones de libros que hayan leído recientemente algo que gusta mucho entre nuestros oyentes para que se animen a aquellos que no leen nunca nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 1727 10:00 así pues son las seis y diez en las cinco y diez en Canarias aymara

empieza el Hoy por hoy con Inés Chavarri Jordi Fábrega en la producción ICO José Antonio Montero Elena Sánchez y Roberto Mahan la técnica

Voz 0027 11:19 sólo cuatro decretos en toda la etapa democrática reciente han sido tumbados por el Congreso de hecho Pedro Sánchez ha conseguido validar sin grandes complicaciones más de una veintena de decretos de este verano pero ayer no ayer Unidos Podemos le tumbó al Gobierno el decreto de medidas urgentes de vivienda porque no recogía la totalidad de las mejoras que ellos pactaron con el Gobierno el Ejecutivo insiste en que no se pueden poner topes al precio del alquiler a través de un decreto que el acuerdo al que llegaron con Podemos decía explícitamente que las mejoras se desarrollarán a lo largo de dos mil diecinueve no en el primer mes pero unidos podemos dice que todo ya o nada y ha vetado las mejoras parciales de un decreto que ya se había empezado a aplicar con todo lo que implica desde hoy los alquileres ya no son a cinco años sin vuelven será tres por ejemplo ir tanto el Gobierno como Podemos dicen que no estamos ante una ruptura desliga en lo que pasó ayer en la Cámara del futuro de los presupuestos han acordado en buenos días

Voz 0127 12:10 buenos días Unidos Podemos ha querido dejar claro al Gobierno que es un socio necesario pero dejan la puerta abierta a seguir negociando Lucía Martín portavoz de Vivienda en el Congreso

Voz 1539 12:18 estamos convencidas de que así vamos por el buen camino y que podemos reconducir y resolver una situación que no tengan dudas nos incomoda también

Voz 1513 12:27 a nosotras la actitud de Unidos Podemos ha sentado muy

Voz 0127 12:29 mal al Gobierno pero intentan minimizar el varapalo dicen que ha sido algo puntual María Jesús Montero ministra

Voz 1 12:34 Hacienda Podemos entiende que hay materias relativas a la vivienda que se tenían que haber contenido en el decreto ley que el Gobierno entiende que tienen que ir en otro tipo de normativa pero no hay otra lectura y magnífica relación con Podemos tenemos un acuerdo estable que como siempre digo se va a cumplir al cien por ciento

Voz 10 12:51 el PP da por hecho que los presupuestos saldrán

Voz 0127 12:52 adelante con el apoyo de los independentistas catalanes que las diferencias con Podemos no van a llegar tan lejos y que con o sin cuentas Pedro Sánchez agotará la legislatura en la práctica el hecho de que no se haya aprobado ese decreto implica como decías que la duración de un contrato de alquiler va a ser de tres años y que las fianzas ya no van a estar limitadas al importe de dos mensualidades como establecía el decreto que se debatió en pleno

Voz 0027 13:14 en un pleno que comenzaba así esos títulos

Voz 17 13:18 son de Don Iñigo Errejón Galván

Voz 1275 13:21 junto a Doña Sol Sánchez Maroto

Voz 17 13:23 sí jura o promete acatar la Constitución la promesa insulsa

Voz 0027 13:27 Sánchez la diputada de Izquierda Unida Sol Sánchez como sustituto de Íñigo Errejón en la bancada de Unidos Podemos Errejón al que ayer le dejaban abiertas las puertas del PSOE la portavoz de los socialistas en una entrevista o fue una respuesta en tanto estándar diciendo bueno sí tenemos las puertas abiertas para todo el mundo después de hecho Adriana Lastra matizó

Voz 1727 13:45 sobre la posibilidad de que Iñigo Rejón al PSOE he dicho que estas la gran casa de la izquierda

Voz 10 13:51 en los años que militaba a otras fuerzas políticas pero desde luego lo que tengo claro es que está formando ahora mismo tropas

Voz 0125 13:59 Dido y que además es nuestro adversario electoral hacer

Voz 10 14:01 decenas de hecho Errejón respondía después a están

Voz 0027 14:04 no oferta al respondía con ironía en las redes sociales utilizaban Give que son la imagen en movimiento utilizaba la imagen de un bebé al que le puede la perece se desploma sobre una una sopa Sara

Voz 7 14:16 hoy por hoy

Voz 0027 14:18 en Andalucía el Gobierno echa a andar con varios tropiezos una exigencia sobre la mesa empezamos por lo primero porque los consejeros estrenaron con el nombramiento de uno de ellos en el boletín de la Junta con una errata en su nombre después Varios se confundieron al prometer el cargo juraron mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros que es el Consejo de Gobierno de España y como colofón en las últimas horas ha empezado a circular la extrema derecha está haciendo circular con ansia un artículo de una de las consejeras de Moreno Bonilla una consejera de ciudadanos artículo de hace ya varios años en los que dice en el que deja claro que no le gusta la Semana Santa Radio Sevilla Marí Klose Barroso buenos días buenas

Voz 1435 14:54 días Aimar vamos por partes cuéntanos

Voz 10 14:56 primero fue la nota de humor en la toma de posesión los consejeros de Salud y Familias Jesús Aguirre igual

Voz 1435 15:02 a Rocío Ruiz se confundían al jurar el cargo

Voz 10 15:05 en el guiño incluido del presidente de la Junta Juan Manuel Moreno curo

Voz 18 15:09 por mi conciencia y honor cumplir fielmente la obligaciones del cargo de consejero de Salud y Familia así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo

Voz 19 15:18 el ministro mantener el secreto de las

Voz 1727 15:21 deliberaciones del Consejo de Ministros

Voz 18 15:24 bueno como habrán podido comprobar todos ustedes ahí

Voz 10 15:27 hay mucho afán por ser ministro del Gobierno de España todos andará todos andará menos anecdótico es ese artículo que Rocío Ruiz público en el ya desaparecido diario Odiel en Huelva

Voz 1435 15:40 de la semana santa decía que es una falsa e hipócrita representación de palcos Iglesias desconfiaba de los que se erigen en nombre de Dios porque siempre te traición harán decía las procesiones son a su juicio desfiles de vanidad hay rancio populismo cultural rescatadas de la Historia medieval como espectáculo tenebroso

Voz 0027 15:58 pero más allá de lo accesorio vamos a a lo importante y es que Vox el socio parlamentario del Gobierno de derechas en Andalucía ha dejado ya el el lenguaje un poco matizado que utilizó en su pacto con el Partido Popular ya a las claras le pide a la Junta que se salte la ley de protección de datos que entregue a la policía las copias de los pasaportes de todos los inmigrantes en situación irregular que hayan acudido a la sanidad pública si no iba a decir que lo que quiere Vox es que la Junta le de a la policía esos datos para que la policía pueda expulsar a estas personas así es y minutos

Voz 1435 16:29 después decía de que los nuevos consejeros juraron y prometieron sus cargos el partido ultraderechista Vox comenzaba ya a exigir que se apliquen esas XXXVII medidas que firmó con el PP a cargo a cambio de facilitar con sus votos la investidura de Moreno ya a medida que más prisa Le a Vox es la expulsión de cincuenta y dos mil inmigrantes indocumentados dice efectúa lamente la ultraderecha que el acuerdo habla de apoyar material humano hay documentalmente a las fuerzas de seguridad del Estado y que la Consejería de Salud debe cumplir lo acordado tiene un archivo con copia con los pasaportes de estos ciudadanos que entregaron para optar a una tarjeta sanitaria deben dice entregárselos a las fuerzas de seguridad del Estado para que se inicien los expedientes de expulsión

Voz 0027 17:11 otro entre frente territorial para el Partido Popular anoche el último fichaje estrella de Pablo Casado para sus listas

Voz 10 17:16 dejó el partido o la política

Voz 0027 17:19 sin dar demasiadas explicaciones doce días después de ser nombrada o impuesta candidata a la presidencia de Cantabria la campeona olímpica Ruth Beitia anunció que abandona la política dice coger la explicación oficial es que por motivos personales familiares Radio Santander Fermín Mier buenos días qué tal bonos días es lo que afirma el comunicado oficial que enviaba a última hora de ayer el PP aunque varias voces dentro de la formación sostienen que la deportista no ha soportado la presión pública las críticas y los comentarios en las redes sociales a su designación como candidata acostumbradas a recibir siempre el elogio el apoyo incondicional de todos por sus éxitos deportivos Beitia no encaja dado nada bien la presión que supone estar en primera línea política especialmente después de la lluvia de críticas que recibió por comparar el maltrato animal con la violencia machista Ruth Beitia ese reunió ayer con la dirección nacional de su partido para comunicar su decisión de renunciar a la candidatura de abandonar la política porque también va a dimitir como diputado en el Parlamento de Cantabria y como miembro de la dirección de Pablo Casado a la que se incorporó como secretaria de Deportes la decisión de la campeona olímpica deja en la candidatura a la presidencia de Cantabria en manos de la actual presidenta de la formación que es afín a la ex vicepresidenta Soraya Saenz de Santa ir en Cataluña las heridas que ha dejado en las relaciones entre el PP y Esquerra se han vuelto a reabrir a raíz del recurso de amparo que Puigdemont ha presentado contra la Mesa del Parlament no entiende muy bien en parte el independentismo que un independentista fugado de la justicia española recurre a la justicia española para ir contra parte del independentismo bueno en público nadie lo reconoce pero en privado los dirigentes republicanos emiten el enfado con el president con el expresident porque dicen sólo busca protagonismo llamo filmó un día

Voz 0931 19:00 Bondi ayer tanto en Cataluña como Esquerra quisieron evitar los enfrentamientos públicos y sin disimulo que en cambio sí habíamos visto en meses anteriores los dos partidos ayer optaron por hacer ver que no había pasado nada por ejemplo la sarta de hablaba simplemente de una decisión técnica necesaria para que el ex president pueda acudir más adelante instante de internacional

Voz 10 19:17 Murias en Caracas una fonda conflicto

Voz 0931 19:20 no tendría que ser ningún en ningún caso una fuente de conflicto entre los dos socios decía desde Esquerra la portavoz Marta Vilalta también se limitaba pues hablaba de respeto recordando antes que no estaban informados prevé

Voz 0027 19:31 mente considera que es desde un paso para

Voz 6 19:33 defender sus derechos si el hecho de llevar la

Voz 10 19:37 cuerda de Mesa del Parlament al Tribunal con sede

Voz 6 19:39 nacional español es un paso para defender a sus derechos nosotros lo respetamos profundamente

Voz 0931 19:45 no ha ido tan lejos portando como algunos de los dirigentes de su partido que en cambio en privado están convencidos dicen que pulmón está actuando por electoralismo para desgastar a Torrent la oposición considera una contradicción este recurso

Voz 10 19:56 Sultán casi de ridículo

Voz 20 19:59 que vayan llorando al tribunal

Voz 10 20:01 constitucional como Carlos Carranza

Voz 0931 20:04 bien en la misma línea Aimar se pronunciaban ayer el PSC

Voz 0027 20:06 los Comunes gracias Joan seis y veinte de la mañana cinco de en Canarias precisamente en Cataluña los taxistas de Barcelona tienen que votar hoy en asamblea si aceptan o no la última oferta de la Generalitat les ofrece un cambio legal para que los usuarios de Uber y caddie Fay tengan que reservar con antelación mínima de quince minutos esos coches una antelación que en el área metropolitana de Barcelona puede llegar a ser desde y hasta una hora publica hoy Fay amenazan con dejar la capital catalana que el día exacto de la semana que viene en la que se prevé si es que se aprueba este decreto y en Madrid los taxistas pues quieren lo mismo que en Barcelona quieren una ley como la que el Govern catalán les ha ofrecido a sus compañeros se lo han dicho en una reunión que ha durado hasta las dos de esta madrugada los taxistas se han levantado de la mesa que el Gobierno regional de Ángel Garrido PP no lo ha aceptado insiste en que es una cuestión que tienen que regular los ayuntamientos así que los taxistas van a seguir hoy con las movilizaciones coincidiendo con el primer día de Fitur allí en el recinto ferial de Ifema están ya concentrados los taxistas allí también está el periodista de la SER Enrique García Enrique buenos días

Voz 21 21:15 sí así centenares de taxistas han vuelto a pasar la noche aquí hay más vehículos que ayer y lo han hecho muchos para evitar que los controles policiales no les permitieran entrar coincidiendo con Fitur están nos contaban animados convencidos de continuar con la huelga

Voz 10 21:28 estamos con el ánimo arriba vamos a rendirnos si del lema del taxi ahora mismo es un paso atrás

Voz 0665 21:34 estas actitudes políticas lo único que van a conseguir es que pasemos a la guerra

Voz 2 21:39 nos obliga de unos setenta

Voz 21 21:43 a taxistas están ya Reunidos lo hacen alrededor de una hora

Voz 0027 21:46 para planificar la mañana que se anticipa larga

Voz 21 21:48 a quién Ifema

Voz 0027 21:50 gracias Enrique les contamos ahora que el juez que investiga el supuesto uso de fondos reservados por parte del Gobierno de Rajoy para quitarla a Bárcenas pruebas que pudieran perjudicar al PP este que tiene que decidir si le prohibe salir de España al que por entonces era el máximo jefe técnico no político de la policía Eugenio Pino Él ha reconocido que le pagaron de los fondos reservados al chopera de Bárcenas pero dice que era para investigar su supuesta fortuna ilegal no para proteger al PP la Fiscalía pide que Pino no pueda salir de España para evitar que se funde Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 22:19 buenos días en las próximas horas decide el juez del caso tándem pero la Fiscalía solicita al magistrado que el ex número dos de la Policía Nacional no pueda salir del país que se le retire el pasaporte y que comparezca cada quince días Pino ha comparecido por la pieza secreta que investiga la operación Kitchen supuestamente diseñada por interior para sustraer documentos a Luis Bárcenas ha asumido toda la responsabilidad no es señalado a ninguno de sus superiores ni ha cosido Ny Francisco Martínez ex secretario de Estado de Seguridad dice que la ordenó con un objetivo buscar cuentas y posibles testaferros de Bárcenas que ayudaron al ex tesorero del Partido Popular a depositar dinero en paraísos fiscales el ex Dau el ex director el operativo de la Policía asegura que esta operación fue legal que la conocían sus superiores y que efectivamente él firmó los cheques con fondos reservados para el chófer de Bárcenas a cambio de información porque le tocaba a él dice firmar estas partidas monetarias la semana pasada Enrique García Castaño señaló a Pino como la persona que él había ordenado controlar al chófer de Bárcenas pero Pino ha evitado señalar a los de arriba

Voz 0027 23:23 gracias Ana el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha está escandalizado por la excesiva benevolencia que se le ha aplicado a Cristiano Ronaldo por el fraude fiscal que el jugador ha aceptado que cometió casi seis millones de euros que birló a la Hacienda pública según la Fiscalía finalmente Cristiano lo va a salvar dar lo vas al dar todo con una pena de cárcel que no cumplirá y una multa de casi diecinueve millones de euros que pagará sin demasiado problema dicen los técnicos de Hacienda que no entienden este acuerdo de conformidad al que se ha llegado con el jugador porque la sanción podía haber sido mucho más alta hay daba buenos días

Voz 0127 23:55 buenos días ni cinco minutos ha durado el juicio en el que Cristiano Ronaldo se ha limitado a confirmar ese pacto al que han llegado sus abogados y la fiscalía el portugués ha aceptado veintitrés meses de cárcel que sustituye por una multa de trescientos sesenta mil euros y el pago de dieciocho coma ocho millones de euros Ronaldo ha reconocido haber cometido cuatro delitos fiscales entre dos mil y dos mil catorce relacionadas con el cobro de sus derechos de imagen el futbolista de la Juventus ha acudido este martes a los juzgados en Madrid ante una nube de fotógrafos y sonriendo de oreja oreja

Voz 2 24:22 este hombre todo perfecto

Voz 0127 24:28 son todas las palabras que consiguieron arrancarle los periodistas y mientras el que no pactan Xabi Alonso el ex el ex futbolista se declara inocente de tres delitos fiscales entre dos mil diez y dos mil doce de los que se le acusa la Fiscalía Le pide cinco años de cárcel y cuatro millones de multa por dos millones de euros que es el acusa de defraudar

Voz 1974 24:44 sí tengo la convicción y la confianza en que hecho todas las cosas bien que he colaborado desde el principio que nunca nada pues tengo que defenderme y confiar en la Justicia estaría preocupado si si pensara que tengo algo que que ocultar au que hay algo no lo haya hecho bien como no es así

Voz 22 25:35 no tenga quieras te Carla llantas del coche porque mañana

Voz 2 25:38 salimos se rinde ante Ruz

Voz 0027 25:40 toma la peli del mexicano Alfonso Cuarón que aspira a llevarse el diez estatuillas entre ellas la de mejor película es la primera vez con largometraje eh en español compite en esa categoría la otra alegría de los Oscar también tiene acento español

Voz 1513 25:53 mi hijo está sólo en una playa tiene seis años el próximo veinticuatro de febrero sabremos y madre de Rodrigo noruego Jen gane el Oscar a Mejor cortometraje de ficción un trabajo premiado con un Goya que el director del Reino ya rodado como largometraje y que supone la séptima candidatura a un Oscar de un corto español idioma que sonará mucho en esta edición de los Oscar

Voz 9 26:14 no importa

Voz 1727 26:17 la rama de Alfonso Cuarón producida por Netflix

Voz 1513 26:20 sí en blanco y negro aspira a diez galardones entre ellos el de Mejor Película Mejor Director Mejor película de habla no inglesa mejor actriz para Aparicio reparto para Marina de Tavira nunca una película extranjera había acumulado tantas nominaciones Cuarón competirá en la categoría reina con Black panceta reembolso infiltrado en el clan bohemia en Rapsodia ha nacido una estrella el vicio del poder y la favorita de Giorgos planteamos que también acumula diez candidaturas ni una sola mujer opta al Oscar a mejor dirección será un galardón íntegramente masculino por el que competirán además de un Espai le Pável el papel Kinski La Dama Kay

Voz 0027 26:58 una información de Marta García

Voz 2 27:01 los deportes

Voz 1161 27:10 el primero en su eliminatoria copera hay venció ayer a en el Alfonso Pérez uno cero al Valencia gol de Jorge Molina a quince minutos del final Marcelino no varía su discurso sobre el juego del Getafe

Voz 17 27:20 en ese partido una citado Martínez qué opinión le merece un comentario cree que hoy nace a juego también al borde del reglamento si como defiende los cánticos los respeto o si ha jugado más pero nosotros la respuesta también de Bordalás

Voz 0027 27:39 el Getafe es un club de esa de ese un club modesto es un equipo que lo da todo eso es lo que tiene este equipos no que juega el compromiso compromiso trabajo dedicación honestidad personal y eso es lo que tienen no saludaron al príncipe los técnicos Bordalás lo explicaba no les saludado porque él ya entró muy tarde al al partido me pasó ayer el partido de Liga estuve esperándole en el pasillo y entró comenzado el partido minuto y medio lógicamente yo ya estaba pendiente del partido eso es lo que

Voz 1161 28:09 lujo ocurrió la vuelta será en Mestalla el próximo martes hoy segundo partido de cuartos en el Sánchez Pizjuán a las nueve y media de la noche Sevilla Barça sin el recién fichado Munir en el Sevilla que no podrá jugar contra sus ex también lesionados Nikon Alonso Pablo Machín no quiere verse influido por el vídeo arbitraje

Voz 10 28:23 el bar pues si se ha instaurado es para impartir justicia que se tiene que ajustar

Voz 24 28:28 ahora una serie de criterios y de funcionará

Voz 10 28:30 tanto es indudable no me preocupan y mucho menos

Voz 24 28:33 ni el árbitro ni el bar me preocupa mi equipo que es en lo único que puedo

Voz 1161 28:37 por sin Messi ni Busquets en los azulgrana no convocados por Valverde para darles descanso aparte de los lesionados Rafinha Inti pero combaten en la convocatoria sigue el técnico manteniendo su discurso sobre el polémico gol al Leganés

Voz 0880 28:48 para mí es legal absolutamente como un piano durante pues buenos parecido pues no lo sé si las presiones correcta o no pero sí me parece que es gol absolutamente legal para mí para cualquiera no creo que tenga que disculparme por decir que es gol algo que creo que es gol absolutamente

Voz 1161 29:01 arbitrará el madrileño Del Cerro Grande y en El día el que se pueda cerrar el por el Barça el fichaje de de John noventa millones de euros serían vendrían junio como informó anoche el larguero una Copa del Rey que sigue viviendo la pole de la polémica de la mediación indebida del Barça en el partido de ida de octavos ante el Levante los valencianos han solicitado al TAD que emita su fallo antes de las nueve y media hora de comienzo del partido del Pizjuán que paralice la competición hasta que tenga una decisión que ahora y anoche se registró el récord de asistencia en España a un partido de fútbol femenino en el Rico Pérez de Alicante nueve mil ciento veintiocho espectadores en el amistoso España cero Estados Unidos uno del resto en balonmano España disputará desde las ocho y media el último partido de la fase de grupos ante Alemania España necesita ganar para entrar en el preolímpico y los alemanes también para evitar en semifinales a Dinamarca en baloncesto UCAM Murcia venció ayer en la Champions

Voz 0456 29:46 hoy se juegan otros dos partidos de la jornada doce a las ocho Lon Tenerife y a las ocho y media Fuenlabrada Atenas también tres más en la cuatro de la Eurocup a las siete Estrella Roja Valencia después Andorra Zenit y luego Limoges Unicaja

Voz 25 30:03 son las seis

Voz 0027 30:03 pese a las cinco y media en Canarias

Voz 0027 30:12 el rescate de Julen se retrasa aún más a condicionar el túnel vertical que se ha construido paralelo al pozo sea complicado más de lo esperado porque no está recto del todo tienen que volver a llenarlo de arena repetir buena parte de la operación así que lo que realmente ha cambiado en las últimas horas es que los equipos de rescate que anotan plazos públicos de cuando creen que podrán llegar a donde consideran que estalló deben ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 26 30:35 hola buenos días la hoja de brutas se mantiene una vez asegurada esa galería limado ahí encaminada podrá utilizar para la Brigada de rescate minero para taladrar esos tres o cuatro metros que les conectaría con el tramo del pozo donde se encontré el niño a sesenta metros bajo tierra el operativo sigue sin respiro dejar de hablar de plazos pide que se relaje la presión mientras tanto un juzgado de Málaga ya abierto diligencias sobre este caso que la Guardia Civil sigue investigando como desaparición de un menor

Voz 0027 31:01 el ICO jefe de ETA Mikel Antza está ya en libertad después de cumplir condena en Francia después de dos décadas en la cárcel por dirigir la banda terrorista Antza ha salido de prisión y las autoridades francesas lo han entregado a España donde ha quedado libre por que ya no tiene causas pendientes y también en Francia las policías francesa y española investigan a un nombre porque su ADN estaba en el piso de Leganés del once del 11M Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 31:25 buenos días es una detención que ejecutado la policía francesa en las últimas horas según fuentes policiales consultadas por esta casa por La Ser sus huellas estaban en un libro que se encontró en el piso donde se inmolaron los ocho suicidas de Leganés en abril del año dos mil cuatro las pesquisas hasta ahora continúan para determinar si el detenido tuvo o no algún tipo de relación con la masacre de los trenes el once de marzo del año dos mil cuatro de momento no existe ningún tipo de confirmación en la investigación está participando activamente la Comisaría General de Información de la Policía Nacional junto con las autoridades de Francia

Voz 0027 31:58 lo peor del temporal de nieve llega hoy a norte de España más de diez provincias están en alerta por nevadas sólo se salvan el mal tiempo en el sur de la península con cielos nublados o despejados Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 21 32:10 buenos días hasta ahora hacemos balance de las carreteras afectadas por la nieve Cien de la red principal están en transitables en Granada la A trescientos noventa y cinco de Sierra Nevada entre los kilómetros treinta y dos al treinta y nueve y está prohibida la circulación de camiones articulados en esta misma vía entre los kilómetros dieciocho al treinta y dos en nivel verde encontraran en Asturias la AP sesenta y seis a la altura de Elena en Cantabria la A67 entre mata porque era Reinosa en León la AP sesenta y seis en Soto y Amío en Segovia la AP seis a su paso por El Espinar al margen del temporal madre tras cinco intenso ya de entrada a la capital por lados en Torrejón de Ardoz la A cuatro a la altura de Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la A42 en Parla densidad circulatoria también en la M40 en Vallecas Vicálvaro sentido A dos en Villaverde dirección a cuatro tengan mucha precaución en ya que hay previsión de nieve lluvia y vientos gran parte del país por este motivo desde la derecha en general de Tráfico les insistimos planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno

Voz 28 34:06 esto Room que para esto

Voz 2 34:08 miércoles tres de las nueve una hora menos en Canarias con Dani Garrido si quieres estar informado

Voz 23 34:31 no con Ángels Barceló en tu dial de ser más venas

Voz 0027 34:59 mesa que hoy abrimos en Cataluña porque antes de que el bebé de dos meses presuntamente maltratado por su madre muriera en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona ahora sabemos que fue atendido en otros tres centros y ninguno activó el protocolo contra malos tratos porque según la Generalitat los médicos no pudieron verlos

Voz 2 35:16 de gentes el niño pobre no error administrativo llamo filo la de nuevo hola de nuevo bon día el informe

Voz 0931 35:22 el Departament de Salut para analizar qué falló porqué no se detectó el supuesto maltrato de su padre dice que la atención médica fue la correcta en los cuatro centros de salud en los que se atendió pero a la vez dice que se han detectado errores administrativos lo que habría provocado que los distintos médicos que la atendieron no tuvieron acceso a los mismos antecedentes del menor un error concretamente en el código de identificación de la tarjeta de salud y que da acceso al historial de cada paciente pero pese a esto el departamento asegura que este hecho no cambia la exploración clínica que se hizo en cada centro fueran los hospitales de Calella de Mataró y de la Vall d'Hebron además del ambulatorio de Pineda de Mar donde era el menor en el que ayer se hizo una concentración de rechazo a este acto y en la que el Ayuntamiento criticó que la justicia decretará la libertad para el padre aunque de momento el juzgado que lleva el caso no ha recibido todavía la información sanitaria que había pedido hace ya una semana

Voz 0027 36:12 gracias llevarán el Instituto de enerva en el que dio clases Laura Elmo cuando fue asesinada pondrá su nombre a un aula para mantener vivo el recuerdo de la joven profesora vuelva Lucía Vallellano buenos días

Voz 29 36:23 buenos días Laura luego apenas pudo dar clases en ese instituto en el instituto Vázquez Díaz a donde llegó desde Zamora para hacer una sustitución una tarea que secuestró porque Bernardo Montoya ahora en prisión la asesinó en El Campillo pero su nombre va a quedar grabado en el aula de dibujo de este centro en su recuerdo así lo decidió ayer el Consejo Escolar ya que ella era profesora de Arte el Instituto realiza una actividad anual lo va a realizar en memoria de Laura el nombre de la joven zamorana ya consta en el edificio multifuncional del Campillo que sirvió como base de operaciones durante su búsqueda

Voz 2 37:01 un juzgado de Zaragoza

Voz 0027 37:03 ha tipificado la multa de mil euros impuesta por la Seguridad Social a Pablo Echenique secretario de Organización de Podemos por contratar en negro a un asistente personal Aragón David Marqueta buenos días

Voz 10 37:12 buenos días el juzgado número dos de lo Social ha confirmado la sanción que impuso la Inspección de Trabajo Echenique tuvo a su servicio a un asistente personal sin contrato ni darle de alta en la Seguridad Social durante catorce meses de marzo de dos mil quince abril de dos mil dieciséis la inspección de trabajo le impuso una multa que Echenique recurrió ahora son los tribunales los que la ratifican y confirman la existencia de una relación laboral en su momento Pablo Echenique aseguró que le pagaba el doble a su asistente para que él afrontara la cuota de autónomos el número dos de Podemos anunció ayer que recurrirá la sentencia

Voz 0027 37:44 vuelvo a David pero antes me voy a Málaga Ana Tere Vázquez hola de nuevo hola de nuevo porque en la provincia de Málaga en Mijas ciudadano se queda en minoría en el Ayuntamiento que es el más grande de España en el que gobierna el partido naranja a cuatro meses de las elecciones municipales el PSOE rompe el pacto de gobierno porqué

Voz 26 38:00 pues oficialmente por falta de confianza se culpan mutuamente de la ruptura José Antonio González portavoz socialista Juan Carlos Maldonado alcalde de la formación naranja

Voz 30 38:09 acto que unilateralmente el señor Maldonado ha incumplido donde además ha dejado de manifiesto pues su falta de liderar la viabilidad

Voz 9 38:18 pero el equipo de gobierno y la estabilidad del municipio está más que garantizado

Voz 1727 38:24 es que tras la marcha del Partido Socialista

Voz 26 38:26 no ciudadanos se queda en una situación bastante complicada con apenas cinco concejales de los Veinticinco que tiene la corporación de mayo

Voz 31 38:32 las

Voz 2 38:38 ni por caídas ni por enfermedad

Voz 0027 38:41 casi todas las llamadas que hacen los mayores al servicio de teleasistencia de Zaragoza son para hablar como se sienten solos David buscan conversación eso es

Voz 10 38:49 el objetivo además de la iniciativa Nos gusta hablar que se lleva a cabo desde hace tres meses en un centro de mayores del barrio zaragozano de las fuentes hilos que participan están encantados

Voz 1275 38:59 las eh

Voz 32 39:00 resumía muerto mi marido no hace mucho de eso estoy muy tú

Voz 1727 39:03 ese ayer mismo estaba triste triste me vine

Voz 32 39:05 digo no voy a él pero me vine tienes vi me la mar de bien

Voz 20 39:08 me sacaron agudo depresión y esto me ha servido desde que ve que se que vengo aquí me

Voz 10 39:14 mira relajado esto extraordinaria mente cada vez son más los mayores que se encuentran en estas tertulias de lunes a viernes y de cinco a siete de la tarde

Voz 0027 39:22 escuchen esto no se le pueden poner puertas al campo pero sí cámaras para evitar más robos a los agricultores de Valdepeñas en Ciudad Real que están estaba ahorro ya se van instalar un sistema de videovigilancia en los caminos capaz de registrar automáticamente las matrículas de los coches Castilla-La Mancha Cristina López Huerta buen

Voz 0441 39:38 los días buenos días en total son ocho cámaras que tendrán registro automático de las matrículas una lectura que llegará hasta el puesto de mandos de la Policía Local de Valdepeñas y podrá conocer el historial de los diferentes vehículos Ana Rosa Ruiz concejal de Seguridad

Voz 33 39:51 la Dana alguno de los vehículos de los cuales es efecto de la lectura de matrícula tiene alguna incidencia bien sea porque según vehículos

Voz 1727 39:59 bado o bien porque el dueño de

Voz 33 40:01 coche tenga una orden de alejamiento directamente saltará un aviso al operador de la sala

Voz 10 40:07 en todas estas cámaras cincuenta y cuatro repartidas por toda Valdepeñas a las que se suman estas ocho contra los robos en el campo

Voz 34 40:17 con uno

Voz 0931 40:48 buenos días gol sonoro tenía cuarenta y cinco minutos para dirigirse a la élite económica y política mundial pero ha confirmado finalmente con apenas

Voz 1275 40:56 cinco minutos de discurso Juanes

Voz 9 40:58 esta mañana como pub

Voz 10 41:01 sólo ocho minutos en los que ha arremetido contra los

Voz 0931 41:03 que considera es la América Bolivariana de Nicolás

Voz 10 41:06 duro o Evo Morales aunque a éstos no les ha mencionado expresamente

Voz 9 41:09 porque si no se menciona

Voz 10 41:13 en sus primeros Veintitrés

Voz 0931 41:14 días de mandato al frente de Brasil el ultra ha mantenido contactos con otros líderes sudamericanos de corte liberal y conservador como los presidentes de Argentina Chile o Paraguay

Voz 9 41:23 yo hecho una venta

Voz 0931 41:26 ya ha aportado por lo porque en las próximas elecciones en el continente vencerá dice las opciones de derecha preguntado por algunas de sus políticas más reaccionarias como la medioambiental Paul sonoro ha dicho que el medio ambiente y el crecimiento económico de venir de la mano ya ha negado estar a favor de la destrucción de la

Voz 0027 41:42 las zonas nos vamos ahora a Portugal porque la mortalidad infantil en el país vecino ha subido un veintiséis por ciento en el último año la cifra ha alarmado evidentemente a las autoridades sanitarias que no alcanzan a dar una explicación a este dato porque además es un repunte que se produce después de varios años seguidos de bajadas informa desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 35 42:00 según los datos publicados por la Dirección General de Salud lusa el año pasado murieron doscientos ochenta y nueve niños portugueses de menos de un año de edad lo que situaría la tasa en tres coma veintiocho niños fallecidos por cada mil nacidos vivos el dato implica un aumento dramático e inexplicable en comparación con dos mil diecisiete año en el que murieron apenas trescientos veintinueve pequeño los resultando en una tasa de dos coma sesenta y nueve Óbidos por cada mil nacidos la noticia ha causado gran consternación entre la población lusa y tanto el Colegio de Médicos portugueses como el presidente de la República Marcelo Rebelo de Sousa han exigido explicaciones al respecto que el aumento en la tasa de mortalidad infantil se produce en el contexto de una crisis demográfica en Portugal el país con la segunda tasa de natalidad más baja de la Unión Europea

Voz 0027 42:50 las autoridades británicas reconocen que hay muy pocas posibilidades de que el futbolista argentino Emiliano Sala el piloto de su avioneta estén vivos desde que el aparato desapareciera en el Canal de la Mancha el jugador del Cardio

Voz 2 43:01 mandó un mensaje de voz sobrecogedora a sus compañeros Aida cubo lo quito

Voz 36 43:09 de arriba del avión bien vale chiquitita poca ya vea Ivette visito para estar yo creo que cualquiera si esa el cago sin una orín ella no tiene no era mía que iban a mandar a alguien a buscar ahora en contra pero no

Voz 0127 43:26 son las últimas palabras de Emiliano sala a sus compañeros a través de un audio de Whatsapp antes de desaparecer la avioneta Un modelo PEA cuarenta y seis Malibú viajaba el lunes por la noche de Nantes a Cardiff cuando los radares dejaron de detectarla sala viajaba a Inglaterra para dar su gran salto dejaba el Nantes después de ocho años en el fútbol francés para entrar en la prestigiosa Premier League Horacio sala su padre no pierde la esperanza de que todavía lo encuentren con vida lo ha dicho en El Larguero

Voz 0027 43:49 no sé qué pensará ahora pasan

Voz 2 43:51 ahí me da de pensar lo que no sé qué se que hay que vieja que vieja sección no sé

Voz 0127 43:59 sería una buena noticia en cuanto amanezca se reanudarán las labores de búsqueda dos aviones y una embarcación volverán a rastrear el entorno de la isla de Segi en el Canal de la Mancha la policía después de quince horas de búsqueda ha dicho a través de Twitter que si la aeronave aterrizó en el agua las posibilidades de supervivencia son por desgracia muy pocas

Voz 1100 45:52 sufre una derrota de este tipo pero tampoco sacaremos sobre todo porque al tiempo que los socialistas aprobaban otros siete decretos de interés oficial recibía de Podemos la seguridad rebajen ustedes varios puntos de que su acuerdo sobre la aprobación de los presupuestos

Voz 35 46:08 exacto