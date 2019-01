Hoy por Hoy (23/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días desde hoy si usted firman un contrato de alquiler será por tres años y además tendrá que pagar la fianza que le pidan están pidiendo fianzas y avales bancarios disparatados tampoco se van a regular los alquileres turísticos es lo que iba en el decreto ley del Gobierno contra el que ayer votó la mayoría del Congreso votaron en contra PP Ciudadanos Bildu y Esquerra Republicana y sobre todo el socio preferente voto en contra Unidos Podemos que reclama incluir en la reforma la posibilidad de que los ayuntamientos ponga el límite al precio del alquiler

Voz 0419 01:02 pensando más en dos tardes que en dos meses estamos convencidas de que así vamos por el buen camino y que podemos reconocer reconducir y resolver una situación que no tengan dudas nos incomoda también a los otros

Voz 1727 01:15 gobierno dice que no es posible entre otras cosas porque una medida así no tendría mayoría en la Cámara Ábalos anoche a veintiuno

Voz 2 01:23 cinco hubiéramos seguido probarlo porque había grupos que han ampolla van esta iniciativa pero no lo hubiesen apoyado si hubiéramos incorporado otras cuestiones

Voz 1727 01:35 dice Ábalos que no obstante van a seguir negociando tras este importante muy serio revolcón a Pedro Sánchez en el Congreso a las dos de la madrugada terminado el último intento negociador del Gobierno regional de Madrid para evitar que hoy se inaugure Fitur la inauguran los Reyes con los estas estás en huelga ávido

Voz 1275 01:58 dura Javier

Voz 3 01:59 esto es un día determinado Aimar sino

Voz 0978 02:01 perdón los taxistas madrileños se han levantado de la mesa porque

Voz 0027 02:04 dicen el Gobierno regional no se mueve Manuel Sánchez de la plataforma Caracol taxi

Voz 4 02:08 Nos siguen presentando un mis pon bueno un peor texto que el que estaba que estaba el redactado una hoja peor imposible eso para nosotros es una tomadura

Voz 0978 02:20 el Real Madrid en Barcelona los taxistas votan si aceptan la propuesta de la Generalitat

Voz 0027 02:24 que plantea que haya que reservar los Schubert con un mínimo de quince minutos de antelación ampliable por los ayuntamientos a una hora los conductores TVC dicen que eso les expulsa de la ciudad

Voz 5 02:34 la Generalitat ha decidido ceder al chantaje del taxi eh Nos vemos en la obligación de comunicar que la súbete Fes deberán abandonar la ciudad de Barcelona

Voz 1727 02:46 este conflicto hoy deja ya en Madrid el primer incidente grave con coste humano

Voz 0978 02:54 taxista que se abalanzó sobre un Uber el coche no frenó lo arrolló y no se detuvo el taxista está ingresado muy grave en el hospital

Voz 1727 03:02 el independentismo resta importancia política a su enésimo enfrentamiento

Voz 0027 03:07 enfrentamiento abierto por el recurso de Puigdemont contra la Mesa del Parlament que le impidió delegar el voto una mesa que preside Esquerra Republicana el portavoz el Govern la portavoz asegura que es una cuestión técnica

Voz 1322 03:17 el recurso escuchamos al Tribunal Constitucional eso

Voz 6 03:21 tema técnico legal para poder acceder a la a la justicia a nivel internacional y no es un tema que se haya tratado en el en el Gobierno de hoy porque no ha generado tensión dentro del dentro del Gobierno

Voz 0027 03:33 pero en Esquerra creen que apueste Mon busca protagonismo para no quedar eclipsado por el juicio

Voz 1 03:37 contra los presos

Voz 1727 03:40 nadie duda ya plazos en Totalán para el rescate de Julen porque todo se ha vuelto a complicar Iván diez días así ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 7 03:49 hola buenos días diez días si continúan las tareas de limado hoy encaminado de ese túnel de sesenta metros vertical al pozo al que cayó el niño tras el último revés que impidió ayer entubar la galería para que bajara los mineros esas revestimiento no entraba a partir de la cota cuarenta Tras este último contratiempo el dispositivo insiste en lo insólito de escenario trata de quitar presión al operativo un juzgado de Málaga ya abierto diligencias sobre este caso

Voz 1727 04:17 la magnífica película Roma del mexicano Alfonso Cuarón sigue acumulando éxitos Estados

Voz 8 04:25 no importa

Voz 1 04:26 sí entre

Voz 1727 04:31 desde ayer es la primera película en castellano Aimar nominada a la categoría máxima en los Oscar

Voz 0027 04:36 compite en la categoría de mejor película y también en la de mejor película de habla no inglesa en total acumula diez nominaciones el corto madre del madrileño Rodrigo Soro

Voz 0978 04:45 oyen está nominado a Mejor cortometraje de ficción y en los deportes Valverde se la juega dejando fuera de la convocatoria a Messi para el partido de esta noche ante el Sevilla

Voz 0702 04:53 partido de ida de cuartos de final de la Copa del Rey desde las nueve y media en el Pizjuán el técnico culé decidido dar descanso al argentino Sergio Busquets ninguno de los dos viajará hoy con el equipo para medirse al Sevilla aparte de los lesionados Rafinha Inti y el sancionado Murillo pero sí con Boateng presentado ayer como nuevo jugador culé bajas en el Sevilla el ex del Barça Munir aparte de Nolito ñoño ni con Alonso ayer Getafe uno Valencia

Voz 0027 05:13 no la vuelta en Mestalla el próximo martes

Voz 0978 05:18 el tiempo Jordi

Voz 1727 05:18 cargo buenos días buenos días hoy ganara

Voz 0978 05:21 protagonismo el viento soplará en prácticamente todo el país pero sobre todo en puntos de montaña hay especialmente intenso cerca del Mediterráneo a partir de la próxima noche viento del norte que seguirá acumulando nubes en el Cantábrico con nevadas que irán subiendo de cota mucha precaución deshielo que se producirá en estas zonas ya que va a llover sobre nevado la nevada será intensa en el Pirineo con vientos de más de cien kilómetros por hora fuera de esta zona del extremo norte de la península también tendremos algunos chubascos en muchos casos de nieve en cotas de ochocientos metros de altura pero tampoco esperamos acumulaciones importantes

Voz 1727 07:01 está en crisis la relación entre el Gobierno y Unidos Podemos tras el no morado al decreto del alquiler está en riesgo el acuerdo de presupuesto bueno pues los protagonistas dicen que no Inma Carretero

Voz 13 07:14 el Gobierno minimiza el varapalo pero realmente la actitud de Podemos ha sentado muy mal en el Ejecutivo sobretodo en el Ministerio de Fomento aseguran

Voz 0806 07:23 el equipo de José Luis Ábalos que los morados les han estado dando largas que no quisieron sentarse hasta el viernes pasado ir reconocen ahora su frustración porque los ciudadanos no puedan seguir beneficiándose de medidas sobre las que sí hay acuerdo solo porque Podemos considera que en el decreto no están recogidas todas sus demandas existe por tanto un malestar evidente pero el Gobierno rechaza que esto pueda afectar al acuerdo presupuestario la ministra de Hacienda salió ayer a templar gaitas y aseguró que es magnifica la relación con Podemos María Jesús

Voz 14 07:54 en este caso podemos entiende que hay materias relativas a la vivienda

Voz 1727 07:57 ese tenían que haber contenido en el decreto ley el Gobierno

Voz 14 08:00 no entiende que tienen que ir en otro tipo de normativa pero no hay otra lectura ahí magnífica relación con Podemos tenemos un acuerdo estable que como siempre digo Se va a cumplir al cien por cien de su

Voz 0806 08:10 la ministra Montero insistió en que este varapalo es puntual y lo desvinculó además de la situación interna de Podemos bueno pues tampoco de la

Voz 1727 08:18 Matilda dramatiza en en Unidos Podemos

Voz 0419 08:20 señor ministro le pido Le pido que sigan trabajando con nosotras para acordar un nuevo Real Decreto en breve escuchen las demandas de los ayuntamientos de las principales ciudades del país

Voz 1727 08:33 sobre este episodio la mirada esta mañana de la corresponsal de Le Monde Sandrine Morel

Voz 16 08:43 buenos días ayer podemos infligió un golpe a Pedro Sánchez al tumbar el decreto de alquiler el partido morado aliado que el texto no Hidalgo suficientemente lejos seguramente no les falta razón pero ha carecido de altura machismo que parece últimamente su estrategia política al fin y al cabo PSOE y Podemos no suman sino que el consenso debe incluir partidos de centroderecha como PNV Pere Cano reacios a un control de los precios está claro que he visto la mayoría compleja que apoya al Gobierno socialista el decreto aunque tímido incluya ciertos avances no despreciables en cuanto a la duración de los contratos de arrendamiento o al límite a las garantías desorbitadas fijadas por algunos propietarios con esta decisión Podemos ha querido recuperar protagonismo político en un momento en el que se habla más de su crisis interna que de esos propuestas quiere marcar ya su perfil propio porque la competición para las elecciones municipales y autonómicas está a la vuelta de la esquina porque su apoyo a Pedro Sánchez más pronto que tarde no tendría sentido en tres semanas antes al debate sobre los Presupuestos nada hace pensar que los socialistas conseguían los apoyos suficientes para aprobarlo difícilmente podrán entonces acaba la legislatura ayer podemos elegido abandonar el barco

Voz 1727 10:00 que segunda pues quién si confía en que los Presupuestos Generales te aprueben es sorprendentemente el líder del PP Pablo Casado lo dijo ayer en un corrillo con periodistas María Jesús Güemes

Voz 1461 10:15 qué tal buenos días en Génova creen que los presupuestos saldrán adelante que el Gobierno contará con el apoyo de los independentistas y nacionalistas que las diferencias con Podemos no van a llegar tan lejos están convencidos de que se renovará la mayoría de la moción de censura además a los populares les parece que conocen cuentas públicas Sánchez agotará legislar Touré critican al presidente por no comparecer en el Parlamento no lo hará hasta finales de febrero tiene viajes internacionales pero eso a ellos les da igual quieren que vaya a este jueves a un pleno extraordinario para explicar el documento que le entregó Torra es imposible porque están el Foro de Davos una cita a la que por cierto nunca acudió Rajoy la historias que Sánchez no podrá asistir si el PP no quiera responsable de Administraciones Públicas a Meritxell Batet por eso esperan que desde La Moncloa les llamen y les ofrezcan otra fecha ahora sólo piensan en eso y en la campaña casados está estudiando bien el mapa y quiere implicarse tanto como en Andalucía sobretodo en cuatro comunidades en Valencia Castilla La Mancha Aragón y Extremadura sólo sitios que se ha propuesto recuperar

Voz 1 11:18 más

Voz 1727 12:56 son las siete y trece las seis y trece en Canarias y nos vamos a los tribunales Aimar

Voz 0027 13:00 la Fiscalía pide doce años de cárcel para el ex seleccionador nacional de atletismo acusado de abusar de dos alumnos suyos menores de edad Miguel Ángel Millán se declara inocente is sus abogados piden la absolución el juicio continúa a puerta cerrada en Tenerife Héctor palmero buenos días

Voz 0760 13:15 qué tal Aimar buenos días negando con la cabeza Miguel Ángel Millán ha escuchado la petición del fiscal que ha aseverado durante la primera vista del juicio que el acusado abusó sexualmente de estas dos personas cuando desempeñaba su labor como entrenador en Santa Cruz de Tenerife durante los años dos mil diez y dos mil once según la denuncia uno de los jóvenes que hoy tiene veinte años comenzó a sufrir abusos cuando tenía catorce y formaba parte del selecto grupo de atletas que trabajaban con el técnico murciano en un club de la isla el relato de los hechos por parte del Ministerio Fiscal ha sido escalofriante al ofrecer una imagen del ex seleccionador nacional que cerrará las sesiones los días treinta de enero y uno de febrero como la de una

Voz 0978 13:51 auténtico depredador sexual gracias

Voz 1727 13:53 teoría hablamos ahora de salud porque el Ministerio de

Voz 0027 13:56 unidad ha llegado a un acuerdo con el sector alimentario para hacer productos más saludables hay un acuerdo para reducir un diez por ciento el uso de sal azúcar grasas saturadas María Manjavacas

Voz 1315 14:05 casi cuatrocientas empresas del sector alimentario se han comprometido a reducir el azúcar la sal y las grasas saturadas un diez

Voz 1275 14:11 por ciento de media hablamos de la acción

Voz 1315 14:14 hemos de platos preparados a refrescos bollería o derivados cárnicos como el jamón o el pavo para la ministra Carcedo es un hito para la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición es un pequeño paso que debe ir acompañado de más ríe

Voz 1275 14:27 población Francisco Botella es su portavoz

Voz 1052 14:30 creemos es que te sea un pequeño primer paso pero que sea el primero de muchos más hasta lograr reducir is suprimir este tipo de nutrientes que eran los hacen falta para nada nuestra alimentación diaria

Voz 1315 14:44 las dietas poco saludables causan más muertes y enfermedades en todo el mundo que el consumo de alcohol tabaco y drogas España tiene una de las tasas de obesidad más altas de Europa cincuenta y cuatro por ciento de los adultos tiene sobrepeso y el diecisiete por ciento es obeso

Voz 1727 14:58 dice Vargas Llosa que aprender a leer es lo mejor que le ha pasado en la vida así que fíjense lo que se pierde muchos españoles porque casi un cuarenta por ciento no lee nunca o casi nunca Raquel García

Voz 1468 15:10 es cuestión de mirar el vaso medio lleno y es cierto que la tendencias al alza pero lejos de donde deberíamos estar teniendo en cuenta nuestros niveles de progreso y de acceso a la cultura al análisis que plantea el gremio de Editores las estrategias tienen que ser otras para hacer frente a los desafíos de la cuarta revolución industrial

Voz 21 15:26 con la lectura no se van a matar marcianos ni su vida es van a ganar poderes ni diamantes

Voz 8 15:32 porque es otro producto

Voz 21 15:34 y por lo tanto creo que lo que hay que hacer es poner en valor el libro y la lectura en esta nueva sociedad donde ha habido una fortísima transformación de los hábitos de información de relación y también de comportamiento cultura

Voz 1468 15:48 sigue creciendo la lectura digital y aunque la librería tradicional sigue a la cabeza como canal de compra despunta Internet con el gigante Amazon copando el mercado

Voz 0027 18:36 podemos tumbaba ayer el decreto real sobre alquileres

Voz 0702 18:38 el Gobierno de Sánchez Rubén y Segovia ayer unidos

Voz 1016 18:41 podemos vuelve a demostrar que se equivocaría adversario quiere ir a máximos de esa manera no conducía a nada hubiera sido mucho mejor convalidar el real decreto en el procedimiento que sigue en la Cámara esa ley pues e introducir enmienda Si seguir negociar

Voz 0702 18:55 el ministro Ábalos se lamentaba de que mientras la derecha traga con carros y carretas en la izquierda no se pasa el pelo de una gamba Antonio Murcia

Voz 23 19:02 Luis Aragonés FAPA Toner aludió está todo lógicamente al pelo de la gamba para olvidar que le habían regalado un ramo de flores señor Ábalos podemos come gambas

Voz 0978 19:12 sentimentalmente para hacer olvidar a Íñigo sobre el taxi Lola

Voz 27 19:17 vergüenza lo que está pasando en Barcelona con los taxis y los taxistas porque tienen toda la Gran Vía cortada una arteria importantísima en la ciudad no están dejando que los ciudadanos función hemos con normalidad cuando alguien se comporta esta forma está evitando está colapsando gritando en una ciudad funcionalmente colapsando ola de represalias judiciales muy serios igual que se hizo con los controladores hace unos años estas personas no tienen derecho a fastidiar a toda la ciudadanía ya han perdido la razón hay libertad de mercado yo si fuera alcaldesa me volvería loca quitando licencia

Voz 1275 20:06 días con siete grados ahora mismo en la Gran Vía hace menos frío esta mañana subido las mínimas aunque no se espera un día de cielos prácticamente cubiertos de fuerte viento Eden nieve lluvias de nuevo en la sierra los taxistas madrileños mantiene los paros este miércoles tercer día de huelga tras rechazar la última oferta de la Comunidad de Madrid reunión in extremis esta noche a unas horas de que arranque Fitur de la que el sector del taxi se ha levantado porque lo que ellos piden no aparece reflejado el Gobierno de Ángel Garrido se niega a fijar como ha hecho el Gobierno catalán un tiempo mínimo de antelación para poder reservaron trece y quiere que sean los ayuntamientos los que lo regule Manuel Sánchez es de la plataforma Karakorum

Voz 4 20:41 ha nacido a las once más o menos así salimos ahora levantando unos de la mesa porque no podemos más o no no no no no admitimos más tomadura de los que esto es una tomando

Voz 1275 20:56 los taxistas califican de churro el último texto de esa reforma legal exprés que les ha puesto sobre la mesa la Consejería de Transportes ya está ahora a las puertas de Ifema donde los Reyes acuden a las diez y media para inaugurar Fitur mantiene en el campamento base deciden que va a nacer en las próximas horas y los ánimos están bastante calientes

Voz 0687 21:13 pues eso que con estas actitudes políticas lo único que van a conseguir es que de a pacífico que lo estamos demostrando el noventa y nueve por ciento de pasemos a la guerra no nos van a obligar

Voz 17 21:28 desde el día de ayer estamos todo el ánimo arriba vamos a rendirnos Si el lema de taxi ahora mismo es ni un paso atrás

Voz 1275 21:34 están los ánimos en Ifema a la Comunidad de Madrid se niega a sentarse a negociar en una mesa tres con el Ayuntamiento de Carmena que ha ofrecido a formar un grupo de trabajo con el Gobierno regional los taxistas pero decía ayer en la SER el vicepresidente Pedro Rollán que nos llevan a sentar juntos porque el Ayuntamiento tendrá que decidir por su cuenta como regula el sector de las

Voz 1727 21:52 Beteta

Voz 1275 21:52 la propia la alcaldesa de de Madrid a la señora Carmena hoy ha dicho que estaba por la labor de Arcila la de de no Don no se trata de media Se trata de Keira ligar es ente que ella determine si la precontrato concede quince con treinta con sesenta o con noventa minutos en el Ayuntamiento de Madrid se reunió ayer también con los taxistas pero sin llegar tampoco ningún acuerdo veremos qué pasa en las próximas horas mientras en Barajas siguen llegando las delegaciones más rezagadas que van a participar en Fitur Miguel Crespo cuál es la imagen hasta ahora en el aeropuerto buenos días

Voz 0702 22:25 hola buenos días tercer día aquí en Barajas con las pancartas de los taxis en huelga junto a la cartelería del aeropuerto a esta hora como ocurría ayer todavía no se ven muchos taxis los taxistas todavía están descansando mucho siguieron hasta tarde el resultado de la reunión de los representantes del sector con la comunidad comentaba uno de ellos que sin muchas esperanzas de que hoy se fragua una solución que parece que la Comunidad quiere reírse de ello siguiendo en sus trece cuando hoy además llegan a Madrid el resto de los componentes de las delegaciones de FITUR las más rezagadas las que no llegaron ayer y que vienen hoy a punto para la inauguración de la feria el grueso de los taxistas llegarán al al al aeropuerto sobre las ocho de la mañana aquí ocuparán su sitio en las paradas seguirán informando a los que se acerquen de que no dan servicio y un día más los taxis

Voz 1275 23:06 lucirán sus luces apagadas gracias Miguel sigue por cierto ingresado en la UCI en el Hospital de La Paz el taxista que ayer se abalanzó sobre un WC en uno de los piquetes que cortó la M cuarenta

Voz 28 23:17 gente

Voz 1 23:22 el momento se taxista tiene un traumatismo

Voz 1275 23:24 craneoencefálico el conductor del V TCM entregó después a la Guardia Civil que le tomó declaración y lo ha dejado en libertad sólo tiene licencia para trabajar en Valladolid parece según las investigaciones que ha venido a Madrid para reforzar la flota de Fito más noticias de Madrid en titulares con Virginia Sarmiento PP de Madrid ficha el que fuera portavoz del Gobierno de José María Aznar Miguel Ángel Rodríguez vuelve a la política como asesor de la candidata a la Comunidad Isabel Díaz Ayuso en plena precampaña electoral la dirección nacional de Podemos insiste en buscar otro candidato que sustituya a Rejón así lo confirmaba ayer Irene Montero la portavoz en el Congreso en la Asamblea de Madrid la portavoz Clara Serra apuesta por evitar a toda costa que haya dos listas la Guardia Civil ha detenido en Getafe a un hombre de veintiocho años acusado de difundir propaganda yihadista tras radicalizarse en la prisión de Valdemoro la operación sigue abierta se han registrado sus dos últimos domicilios y su material informativo de deportes baloncesto el Fuenlabrada recibe esta tarde desde las ocho y media al AEK Atenas en la Champions FIBA nuestro invitado a las calles de la capital como está el tráfico venta estará alcanzar buenos días

Voz 1463 24:29 muy buenos días Laura en este momento hay una manifestación de taxistas ocupando gran parte de la avenida capital de España hay avenida del Partenón concretamente en las puertas de acceso Ifema ténganlo en cuenta por otro lado comienza ya a despuntar la hora punta en todo el este de la M treinta tráfico lento entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas en sentido norte intenso entre el Calderón y el Puente de los Franceses y en aumento Fuente Carro Antona entre Doctor García Tapia hay plaza de Alsacia

Voz 1275 24:56 vamos también a las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 29 24:59 buenos días a esta hora ya encontramos tráfico intenso en los tramos habituales de todas las entradas a la capital además la M40 densidad circulatoria entre Valdés Vadim y Monte Carmelo hacia la A uno desde Vallecas a Coslada sentido A dos Villaverde en dirección a cuatro barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia las seis retenciones también en la M cincuenta en Rivas hacia helados ya Alcorcón Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la cornada

Voz 30 25:23 no son lugar para desconectar

Voz 31 25:26 se respira aire puro en parques naturales

Voz 0978 25:30 descubre

Voz 1275 28:29 el Ayuntamiento de Madrid ha presentado el albergue que comenzará a funcionar mañana en Vallecas con el que pretenden poner fin a la falta de plazas en los centros de Samur social tanto por la Campaña del Frío como por la llegada de refugiados este nuevo centro tiene ciento veinte plazas Sara selva

Voz 1315 28:42 con este nuevo recurso en un vivero en medio de un polígono de Vallecas quieren dar solución al colapso que durante los últimos días han sufrido los centros del Samur Social sobretodo por la llegada de solicitantes de asilo Carmena dice que hay que afrontar la situación que no pueden permitir que haya personas durmiendo en la calle pero pide colaboración al Gobierno central que es quien tiene la competencia

Voz 1410 29:00 junto con el tomar estas medidas pues sí creemos que es importantísimo que la Administración central ni la Administración comunitaria tomen también ya asuman sus responsabilidades porque hay que buscar alternativas para no tener que actuar como emergencia es decir que es la solución por definición acogedora pero queremos que no es suficiente

Voz 1315 29:21 en que este nuevo centro esté al cien por cien desocupación unas semanas porque hay que mover a muchas personas que ahora están ocupando otros recursos con estas ciento veinte plazas en Madrid ya hay cuatrocientas dirigidas exclusivamente a solicitantes de asilo y protección internacional

Voz 1275 29:34 y ayer la Plataforma en Defensa de la renta mínima de inserción volvió a concentrarse en la Puerta del Sol

Voz 28 29:38 con vida

Voz 1275 29:42 que la Comunidad no sólo ha reducido en once millones el presupuesto de este año sino que sigue aumentando el número de suspensiones cautelares que dejan a las familias en una total situación de vulnerabilidad siete grados en el centro de Madrid

Voz 1727 30:01 sobre las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:12 comienza el martes veintitrés de enero con frío con mucho frío con nieve hay alerta roja

Voz 0978 30:17 la por nevadas en el norte de Navarra y en Yale

Voz 1727 30:20 ya y con mucha gripe mucho resfriado ya está mesa en la que ya estoy con Aimar Bretos y Danny De la Fuente

Voz 23 30:26 se suman Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días

Voz 1727 30:30 mira que ese escrito Jabois estos días de Totalán en Málaga donde estas todavía del rescate de Julien ávido toda clase de despliegues informativos ahí pero hoy hoy que vuelven las dificultades diez días después la realidad nos devuelve lo pensaba esta mañana a la tragedia íntima de esa familia que no acaba de ver a su niño salir del agujero

Voz 23 30:56 no ha sido una semana

Voz 38 30:59 la de de una obra

Voz 23 31:01 sin antecedentes casi casi casi casi imposible en el tiempo que está realizando y por lo tanto con muchísimas con muchísimas adversidades y ayer cayó como un jarro de agua fría también también en la familia porque él tiene pues agotó ya hace tiempo hace unos días Si ahora lo que se mantiene es un hilillo pequeñísimo de de esperanza nunca se puso tan aprueba la esperanza como en este caso creo yo nunca la esperanza ha salido más o menos indemne pero en esta ocasión el golpe ha sido demasiado fuerte

Voz 1727 31:30 vea a pesar de todo muerde muerde todavía la esperanza mantengamos un poco de esperanza en que puedan recuperar a Julen en la prensa nacional Aimar pendientes hoy de la huelga de los taxis claro la la violencia daña todas las causas escribe hoy en El País Xavier Vidal Folch

Voz 0027 31:47 dice el libertad de expresión y de manifestación sí pero no deben derivar en patente para ocupar ciudades de forma que se restrinja gravemente de forma continuada y con amenazas y violencia la libertad de circulación de los demás los excesos y no sólo en ajena en anteriores simpatías ciudadanas tinta de incertidumbre grandes eventos económicos como Fitur dificulta más la resolución de un problema ya de por sí enojoso y arduo Vidal Folch argumenta que hay que acabar con el encarece por sistema de subasta del sector del taxi con su carácter hereditario de forma que ahora jubilación muerte del conductor la licencia vuelva a la Administración pero para eso dice Se necesita negociación tiempo pero edificación cesiones apoyo financiero blando firmeza pactismo política en definitiva

Voz 17 32:36 grandísimo arriba vamos a rendirnos Si el lema de taxi ahora mismo es

Voz 0687 32:41 eso atrás estas actitudes políticas lo único que van a conseguir es que pasemos a la guerra

Voz 0027 32:46 bueno es normal el taxi habla hoy toda la prensa conservadora en su editorial El Mundo dice que los taxistas siguen chantajeando al Gobierno con una amenaza inadmisible sus exigencias hola guerra y añaden que la impunidad con la que actúan debe acabarse ABC y La Razón piden responsabilidades al Ministerio de Fomento muy diferente Isaac Rosa hoy en el diario punto es que establece una conversación ficticia con un taxista zombi se taxista que ya está muerto le dice nosotros ya estamos muertos por eso deberíais apoyarnos en nuestra lucha porque quizá vosotros todavía estéis vivos pero seréis los próximos fiambres aunque sólo sea por entorpecer y retrasar un rato la VI quizá acción generalizada deberíais estar a nuestro lado tenernos en pie todo lo posible somos la resistencia Un dique cuando caigamos irán a por el siguiente dedique hoy es la batalla del taxi pero la guerra es de todos los trabajadores que hoy se cumplen diez años de este momento

Voz 6 33:39 es eh

Voz 0027 33:42 David Cameron primer ministro británico aquel veintitrés de enero de dos mil trece por lo tanto se cumplen cinco años anunciaba su voluntad de celebrar un referéndum sobre la salida de la Unión Europea Dani de El País a día de hoy sigue sumido en el caos

Voz 0702 33:57 qué sumido en el caos fue un error estábamos en plena crisis económica hace seis años se prometió explicar bien los pros y contras de quedarse e irse no se hizo y hoy el Reino Unido está en el caos

Voz 0027 34:07 la ex Miss DJ

Voz 0978 34:10 qué es lo que apunta este periodista

Voz 0702 34:12 Nico de The Independent lo que leemos en la portada de The Gardian hoy las empresas aprietan el botón del pánico en un nuevo golpe contra Theresa May titula Sony se traslada de Londres a Amsterdam el multimillonario inventor ya

Voz 0027 34:23 es Dyson conocido como el rey de las aspiradoras

Voz 0702 34:26 férreo defensor del Brexit trasladó a su empresa Singapur porque ha perdido la fe dice en el futuro económico del Reino Unido toda una traición Leo en The Telegraph para muchos ministros del Gobierno de Make que advierten de que el país está perdiendo su base científica el Süddeutsche cuenta las mociones votadas en el Parlamento para dirigir al Gobierno en sus negociaciones con Bruselas y el segundo referéndum que sigue sobre la mesa recuerda este diario alemán y termino en Estados Unidos irónicamente el referéndum del Brexit se ganó con la promesa de recuperar el control escribe Sylvie Kauffmann en el New York Times hoy nos preguntamos si los británico

Voz 12 35:00 ya han perdido no sólo el control sino también la cabeza

Voz 0027 35:02 aquí en España Heraldo y veinte minutos publican hoy una encuesta de Metroscopia según la cual el PSOE sería la fuerza más votada con el veintitrés con siete por ciento de los votos mejorarían en un punto su resultado conseguido en las elecciones de dos mil dieciséis segunda fuerza el PP pero lejísimos del resultado de las últimas generales y casi catorce puntos desde el XXXIII por ciento que obtuvo hace tres años al diecinueve por ciento actual se queda prácticamente igualado con la tercera y cuarta fuerza Ciudadanos y Podemos que obtendrían cada uno un diecisiete por ciento y ojo porque Vox irrumpía con un doce por ciento de los votos una foto general que dice mucho del momento que vivimos la diferencia entre el partido más votado que sería el PSOE y el quinto que sería Vox es de sólo once puntos en dos mil dieciséis la diferencia entre el primero que fue el PP el quinto Esquerra era de treinta puntos y medio Cinco días dedica hoy su editorial a la derrota del Gobierno ayer en el Congreso con el decreto de los alquileres

Voz 26 35:59 tres entes trescientos cuarenta y cinco más dos votos emitidos telemáticamente si ciento tres señorías le ruego silencio

Voz 0027 36:10 este era el momento considera cinco días que es preocupante signo de debilidad y una mala técnica legislativa el periódico económico considera que el Gobierno ha abusado del decreto ley ya esa mala técnica legislativa dice se une la debilidad de un Ejecutivo que no puede garantizar siquiera poder gobernar a golpe de decreto ley debería reflexionar seriamente el Gobierno dice cinco días vamos a volver a la prensa internacional Dani porque con el Brexit lo hablábamos antes contener como telón de fondo la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia Emmanuel Macron firmaron ayer el Tratado de Aquisgrán con mono un nuevo impulso bilateral y de la Unión europea dicen sí quiero titula el Süddeutsche sobre una

Voz 0702 36:46 foto de ambos mandatarios besándose el acuerdo firmado contiene siete capítulos veintiocho artículos pero no es tanto el texto en sí como el sentimiento ese sentimiento europeo que se quiere subrayar para del tres muy poca sustancia para tanta puesta en escena Robin Alexander redactor jefe se pregunta qué sentido tiene firmar un acuerdo de amistad germano francés en dos mil diecinueve cuando estos acuerdos son para terminar con las enemistades en otro artículo de opinión Leo que este tratado solo evidencia la debilidad de ambos con el caos del Brexit como telón de fondo es desolador Merkel tiene los días contados en Alemania Makoun esa joven esperanza que también sonaba en sus discursos se ha mostrado que es un fracaso ha perdido la confianza de la mayoría de sus ciudadanos lo mismo que destaca el Financial Times defensor del acuerdo opta está lejos de resolver los grandes problemas de nuestro tiempo Leo como el colapso de Occidente agregó

Voz 0017 37:35 es creciente de Rusia o el problema que tiene la

Voz 0702 37:37 la economía mundial por nombrar sólo algunos temas pero no es superfluo es un contrario un contrato útil en el periodo más difícil para la Unión Europea desde su fundación por el Brexit es útil que los dos principales estados miembros reafirman sus voluntades de cooperar buenas voluntades pocas medidas concretas y una oportunidad perdida para el económico alemán Handelsblatt apuesta además por ahí

Voz 1009 37:59 Pirlo no sólo a Alemania y a Francia para impulsarlo

Voz 0702 38:02 defiende también el ex ministro Margallo los Estados Unidos de Europa

Voz 0978 38:26 una semana llevamos Gobierno andaluz ir pide ya

Voz 23 38:31 el cese de una consejera de la consejera de Cultura de Igualdad de la Junta de Rocío Ruiz

Voz 1727 38:39 que este Ciudadanos por qué publicó un artículo hace seis años cuando no era consejera de Cultura de igualdad del Gobierno andaluz artículo en el que decía que las procesiones de Semana Santa son estos literal desfiles de vanidad y rancio populismo cultura Jabois que no sabía que para ser miembro del Gobierno andaluz había que ser capaz

Voz 23 39:03 cita en el salón no sé si lo piden para para este partido desde luego que sino con un pero el problema que ha tenido está consejeras tener una opinión propia hace seis años no se podían ver Serra opiniones propias aparecer yo creo que deberían instar una unidad crimen que prohiba el acceso a la política Si si llegas a tener una opinión propia ya ha dado marcha atrás ya ha dicho que no representa lo que pienso no esta nueva consejera de ciudadanos tenía dieciséis años unas opiniones personales sobre las procesiones que ahora como política electa dice que ya no tiene porque se le ha montado el escándalo que se ha montado y se pide su dimisión veremos si que acaba que yo me espero cualquier cosa pero fíjate si hace seis años se manifestase contra salario mínimo el derecho a la vivienda o cualquier tipo de declaración escandalosa que aceptase esta sí de verdad a la vida de la gente te digo ya que no tendría que pedir ningún tipo de perdón

Voz 1727 39:59 Dani rastreado en España

Voz 23 40:01 tras que en la prensa

Voz 1727 40:04 la Inter para mañana haber encuentra algún caso similar una petición de dimisión por por un artículo de opinión no ofensivo de opinión de hace seis años hemos querido Aimar a hablar con la consejera que que por lo que vemos duda entre darle importancia no

Voz 0978 40:20 dársela se sitúa en una entrevista pero vamos a hablar de estos robos íbamos a hablar a las doce de la noche me puse una reunión por la mañana

Voz 1727 40:29 sí yo creo que están en ese momento que dice Le damos importancia o no le damos importancia cómo va creciendo veremos en nuestras también esta mañana una entrevista Jabois que leemos en el salto una entrevista a la escritora Cristina Morales cuéntanos

Voz 23 40:43 bueno y acaba de publicar lectura fácil una especie de manifiesto contra el concepto de ciudad

Voz 1727 40:47 Ania te leo literalmente una de las

Voz 23 40:50 los bonistas dice Si se produce una agresión en el metro todo el mundo la va a agravar la va a difundir para denunciar la cívicamente pero nadie va a parar al agresor es más probable que salgan veinte móviles a que salgan veinte personas a detener la agresión o ayudar a quién está siendo agredido el móvil es un artefacto de pacificación qué duda cabe de pacificación para empezar de nosotras mismas es un opiáceos esto dice Morales en la entrevista nosotros en el instituto teníamos a un profesor señor cuando él mismo leyó un párrafo que era muy impactante Nos decía y ahora masticar lo a saborearlo pues con esto de Cristina

Voz 1275 41:25 cuál es lo algunos le sienta bien la digestión

Voz 23 41:28 no de otros menos un abrazo Jabois adiós adiós una heridos

Voz 40 41:32 todo esto ha estado de alto tribunal

Voz 1727 43:54 esta noche se disputa el partido estrella de los cuartos de Copa en el que no estará Messi Sampe no se rasga Valverde

Voz 0702 44:01 el argentino Adriá Albets novedades buenos días

Voz 0017 44:03 los días el Barça viaja esta mañana a Sevilla sin Leo Messi que se queda en Barcelona por decisión técnica según el club el argentino no tiene ningún problema físico y simplemente Valverde le da descanso para el partido de hoy igual que a Sergio Busquets no están tampoco en la convocatoria Jason Murillo que está sancionado ni den velé lesionado pero sigue entra en la convocatoria el último fichaje del Barça Kevin Prince Boateng que incluso podría debutar esta noche si el club tiene toda la documentación

Voz 0702 44:27 la convocatoria la forman diecinueve

Voz 0017 44:30 colistas con lo que Valverde tendrá que hacer un descarte para el partido de esta noche en el Sánchez Pizjuán el técnico azulgrana se lleva además a dos chavales del filial Ricky Puig y Oriol Busquets los dos centrocampistas del B Ike con

Voz 0702 44:41 vamos del Sevilla ante Ortega buenos días hola qué tal

Voz 1085 44:43 tal buenos días aborda el Sevilla el encuentro frente al Barcelona en horas bajas dos derrotas en liga y en Copa la semana pasada frente al Athletic tienen en el peor momento de la temporada al equipo de Machín que no obstante intentará sorprender al Barcelona ausencias aparte de Nolito Igor al once última hora Munir in Añón que no van a estar para el partido de esta noche en el caso del recién llegado ex delantero del Barcelona hasta un mes a estar de baja después de sufrir un problema muscular habrá rotaciones pero posiblemente con lo mejor que tenga irá Machín a intentar dejar la eliminatoria abierta para el partido de vuelta

Voz 0702 45:12 ayer se disputaba el primer partido de estos cuartos Getafe uno Valencia cero y sigue desaparecido Emiliano sal a las labores de búsqueda del Canal de la Mancha comenzarán de nuevo esta mañana durante el vuelo mandaba una nota de voz a sus cercanos reconociendo que las cosas no van bien

Voz 0027 45:24 en el avión

Voz 42 45:26 qué poca ya vea en una hora y media no tiene no mía que iban a mandar a alguien a buscarme en contra pero claro está a mí de T

Voz 0702 45:38 esta mañana se realizarán las labores de búsqueda y del resto en balonmano español disputa hoy el último partido de la fase de grupos ante Alemania de González buenos días buenos

Voz 0497 45:45 días España cierra la segunda fase con la posibilidad de hacerse con una de las plazas para los torneos olímpicos la este Mundial sigan Alemania asegurar a luchar por el séptimo puesto que otorga último billete incluso podría obtener directamente chico hace pierde ante Francia esta tarde Alemania ya está en semifinales los hispanos busca además un triunfo de prestigio ante veinte mil aficionados aquí en Colonia a partir de las

Voz 1727 46:03 media queridísimo haya algo que te inquieta

Voz 1727 48:18 diariodehoyporhoy del veintitrés de enero del año dos mil diecinueve escribe Ana ahí escribe de los interinos de larga duración en las administraciones públicas