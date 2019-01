Hoy por Hoy (23/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días el alquiler en España vuelve a tener hoy las mismas normas que antes de la moción de censura contratos de tres años y la fianza que quiera el casero Pedro Sánchez se ha encontrado con su no es no pero esta vez en boca de su socio Unidos Podemos es muy poco habitual que un gobierno le tumbe en un decreto ley es poco habitual que los gobiernos gobiernen por decreto ley en fin que lo de ayer es una derrota muy sería Unidos Podemos ha preferido que nos arregle nada que todo quede como estaba sino se pone tope al precio del alquiler pero claro el precio es que no se arregla nada el PSOE el PSOE ha preferido no romper el molde de partido previsible a buscar fórmulas audaces en un asunto el de la vivienda que las grandes ciudades es para muchos jóvenes personas solas y familias una emergencia ya así estamos esta sí que es la pelea de fondo del centro a la izquierda cómo resolver las discrepancias para conseguir cambiar las cosas

Pepa Bueno

es miércoles veintitrés de enero

Voz 0027 01:33 los de Barcelona votan hoy el acuerdo con la Generalitat de Cataluña decidirán por tanto si vuelven o no al trabajo de Madrid han terminado sin acuerdo la reunión con el Gobierno autonómico esta madrugada los Reyes inauguran Fitur esta mañana en Ifema a las diez y media y a esta hora empiezan ya allí los disturbios hay contenedores en llamas Enrique García adelante

Voz 1275 01:51 mucha tensión en la glorieta que da acceso al recinto ferial cientos de taxistas han tomado esta glorieta están parados en hecho varias barricadas y continúan quemando contenedores hay un fuerte dispositivo policial con furgones de la Policía Nacional que rodean a su vez está Glorieta los taxistas quieren moverse hay cierta improvisación en los movimientos de momento están aquí y lo más escuchado es que quieren bloquear Fitur no paran de llegar policía hay mucho humo de las barricadas los antidisturbios están rodeando a los taxistas en disposición de cargar esta es la imagen a esta hora como decíais en algo más de dos horas se inaugura FITUR

Voz 0027 02:37 es notica esta noche Mikel lanza histórico jefe de la banda terrorista ETA está ya en Libia

Voz 0127 02:41 Francia ha entregado a las autoridades españolas tras cumplir allí su condena en España no tiene causas judiciales pendientes

Voz 0027 02:47 Estados Unidos el Tribunal Supremo le ha dado un revés en las últimas horas atrás

Voz 0127 02:50 porque no ha querido intervenir por ahora en los planes del presidente para deportar a los seiscientos noventa mil jóvenes conocidos como Dreamers los que llegaron al país de forma irregular siendo niños Irún al mismo

Voz 0027 02:59 tiempo el Supremo también legado a Trump una alegría ha respaldado su veto a los militares transexuales por cinco voto

Voz 0127 03:05 los a cuatro el Supremo avalado que secreto de la administración pueda entrar en vigor

Voz 0027 03:08 ya antes de los titulares antes de los deportes son titular más aquí en España

Voz 0127 03:11 a casi cuatrocientas empresas se han comprometido con el Gobierno a reducir un diez por ciento el azúcar la sal las grasas saturadas de esos alimentos

Voz 1052 03:18 que queremos es que este sea un pequeño primer paso pero que sea el primero de muchos más hasta lograr reducir is suprimir este tipo de nutrientes que eran los hacen falta para nada nuestra alimentación diaria

Voz 0127 03:32 es Francisco Botella portavoz de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición

Voz 1161 03:39 el titular de Deportes Samper en breves e reiniciará las labores de búsqueda del avión desaparecido el jugador argentino Emiliano sala en cuanto amanezca sobre la zona del Canal de la Mancha en la que desapareció la nave cuando viajaba con el futbolista de Nantes a Cardiff cuyo último contacto desde hace ya casi treinta y seis horas el propio jugador mandaba desde el aire un mensaje de preocupación a familiares y conocidos

Voz 2 03:59 editorial gran diva del avión cae a pedazos tiene una hora y media no tiene no es mía que iban a mandar a alguien a buscarme en contra

Voz 1161 04:10 que cuenten con las gélidas temperaturas del agua en esta época del año la Policía cree que las posibilidades de encontrar supervivientes vivos son remotas

Voz 3 04:17 es impresionante S

Voz 1727 04:21 ese audios han PC y el tiempo Jordi

Voz 3 04:23 Carbó buenos días muy buenos días hoy

Voz 0978 04:26 lo que más vamos a notar en el conjunto del país será el viento viento fuerte del norte sobre todo a partir de esta tarde y hasta bien entrada la próxima noche se notará en prácticamente todas las comunidades con especial intensidad cerca del Mediterráneo mucha tensión en Aragón Cataluña norte de Baleares de la Comunidad Valenciana quise superarán con facilidad los ochenta kilómetros por hora hay muchos puntos los cien más viento que irá acompañado de fuertes nevadas en todo el Pirineo y Prepirineo también en la Cordillera Cantábrica cuidado porque aquí va a subir la cota de nieve y acabará lloviendo en sitios donde hay mucha nieve acumulada mucha atención al caudal de los ríos que nacen en la Cordillera Cantábrica fuero de estos puntos algunas nevadas más aisladas il cielo cambiante con ratos de sol pero también momentos de nubes así

Voz 1727 05:08 hace cinco las siete y cinco en Canarias

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 06:29 son las ocho y seis ahora las siete y seis en Canarias los taxistas madrileños quieren Aimar el mismo pacto que la Generalitat ha ofrecido a los taxistas catalanes

Voz 0027 06:38 si la oferta del Gobierno catalán es aplicar un tiempo mínimo para la contratación de los y los que hoy Fay de quince minutos en el ámbito autonómico que después en las entidades locales como el área metropolitana de Barcelona podrían ampliarlo hasta una hora

Voz 1275 06:51 han estado reunidos hasta las dos de la madrugada y el Gobierno regional madrileña ha dicho no

Voz 1727 07:07 la y además inaugura FITUR a partir de las diez y media

Voz 1275 07:11 sí últimos preparativos dentro de Ifema inauguración de la feria de Fitur a las diez y media Se espera los Reyes haya mucha tensión en ese punto porque los taxistas han intentado bloquear la entrada Ifema y la policía a esta hora los está conteniendo los contaba Enrique García que hay unos veinte furgones de la Policía Nacional desplegados sigue los taxistas están con quemando contenedores ahora mismo in extremis el Gobierno de Ángel Garrido

Voz 8 07:32 cuando intentar esta noche sin éxito frenar la

Voz 1275 07:34 la de taxistas pero la línea roja es innegociable

Voz 9 07:57 Nos siguen presentando un mis pues bueno un peor texto que el que estaba que estaba ayer redactado una hoja peor imposible eso para nosotros es una tomadura de pelo

Voz 1275 08:08 no hay acuerdo en la Comunidad de Madrid rechaza sentarse en una mesa tres con el Ayuntamiento de Manuela Carmena la protesta sigue los taxis encaran este tercer día de paro total gracias Laure y en Barcelona Joan Bofill día o la Pepa votan los taxistas votan hoy mientras

Voz 1727 08:22 David Fay dicen que la Generalitat ceda al chantaje y amenazan con irse como dejar de trabajar ahí

Voz 0931 08:28 sí exacto el la el decreto este decreto probó en esos quince minutos de antelación pero se deja a las administraciones locales que decidan si amplían hasta una hora este tiempo en Barcelona y los alrededores es el área metropolitana que ya ha dicho que lo ampliará hasta una hora a partir de la primavera además no se permitirá a los vehículos de TC que puedan geo localizar es decir que no se podrá saber antes de contratarse y coches cerca esta noche después de la reunión con la Generalitat

Voz 10 08:51 antes de las elecciones municipales debemos ese reglamento donde figurara con una hora de contratación lo celebraban algo

Voz 0931 09:02 buenas los taxistas aunque veremos si lo acaban ratificando todos hoy en asamblea porque muchos no acaban de fe

Voz 8 09:07 arda han vuelto a engañar los cuatro puntos que

Voz 1 09:09 los al expuesto no son suficientes

Voz 10 09:12 buscábamos lo que pasa que a veces te tienes que conformar dice

Voz 0931 09:16 al otro lado las como decías están indignadas

Voz 11 09:19 es Knight data saudí tan Santa echada un taxi partan en daban raspa techo

Voz 0931 09:25 Marta Plana de cabeza ahí decía que la Generalitat había cedido al chantaje de los taxistas que se ven obligados a irse de Barcelona aunque después hacia el un comunicado matizando que esperarán a ver

Voz 8 09:33 la al detalle

Voz 1727 09:35 en alzando de momento veremos a ver qué pasa Laura no te preguntado por el el taxista arrollado ayer que a última hora de la tarde hubo alguna noticia alarmante sobre su estado

Voz 1275 09:44 sí ahora mismo esta grave está ingresado en la UCI del Hospital de La Paz tiene un traumatismo cranoencefálico entre moderados y severo se dio un golpe muy fuerte en el suelo tras ese arrolla miedo después de que él mismo se echara encima del capó de un coche apetece TC para intentar frenar el paso el conductor de ese coche se dio a la fuga más tarde

Voz 5 10:00 eh declaró ante la Guardia Civil de forma voluntaria

Voz 1275 10:03 los agentes han tomado declaración pero ha quedado en libertad sin cargos Se trata de un conductor de WC con autorización para trabajar solo

Voz 1727 11:11 bueno a Pedro Sánchez ya le han tumbado un decreto ley no es un decreto ley cualquiera

Voz 0027 11:17 uno muy sensible el que pretendía proteger un poco a los inquilinos de viviendas ampliar a cinco años el contrato de alquiler imitar las fianzas que se piden

Voz 1727 11:25 no pues votaron en contra en contra de ese decreto Bildu y Esquerra Republicana Ciudadanos el PP y sobre todo Unidos Podemos

Voz 0027 11:32 Unidos Podemos es socio del Gobierno voto no porque había pactado con Pedro Sánchez incluir un tope en el precio del alquiler que los ayuntamientos pudieran hacerlo eso no iba finalmente en el decreto así que lo primeros contarles cómo queda Javier Alonso el contrato de alquiler a partir de hoy

Voz 0858 11:45 en cuanto la derogación se publique en el BOE todavía no la hemos visto estaremos en la situación anterior la duración mínima de los contratos vuelve a ser de tres años en lugar de cinco este dato es importante porque uno de los problemas de los arrendatarios son las fuertes subidas que se encuentran cuando les toca renovar el contrato además ya no va a haber límite a las fianzas que pueden exigirles los caseros el decreto el Gobierno decía que no podía superar el equivalente al alquiler de dos

Voz 0027 12:09 pues es y qué pasa con la gente que ha firmado contratos en este Messi poco que ha estado en vigor el decreto del Gobierno

Voz 0858 12:14 pues básicamente que ellos son unos afortunados ellos firmaron un contrato de acuerdo a la legislación vigente en un momento determinado así que las condiciones el les tienen que respetar ahora no les pueden y a cortar el contrato ni tampoco

Voz 0027 12:25 exigir los más garantías con este decreto no ha salido adelante pero sí lo han hecho los otros siete que presentaba ayer el Gobierno empezando por el que sube un uno con seis por ciento las pensiones generales y un tres por ciento las mínimas Isabel Villar

Voz 0127 12:36 el Congreso también ha aprobado el decreto que crea una autoridad para prevenir crisis económicas el que devuelve el IRPF de las prestaciones por maternidad paternidad empleados públicos y el que sube el sueldo de los funcionarios un dos con veinticinco por ciento Además ha salido al de adelante el decreto sobre el estatuto de la artista el que liberaliza el sector ferroviario y el que otorga ayudas para las como

Voz 1275 12:56 el Gobierno presenta el resultado con

Voz 1727 12:57 como marcador de fútbol siete meses veinticuatro decretos aprobados sobre XXV presentados pero claro la política no es sólo eso y todo el mundo se pregunta cómo está la relación entre los socios es un aviso de Iglesias es sólo un tropiezo antes de ir a la respuesta oficial lo que dicen unos y otros esta metáfora Aimar que nos llega de lento

Voz 8 13:18 no del ministro Ábalos muy gráfica dice que la derecha traga con carros y carretas

Voz 0027 13:22 las para ponerse de acuerdo en la izquierda no sepa

Voz 8 13:25 el pelo de una gamba en fin muero por escuchar al ministro lavan los diciendo esto de el pelo de una gamba la respuesta oficial Inma Carretero buenos días hola buenos días Pepa que dice oficialmente el Gobierno de su relación con Iglesias

Voz 0806 13:37 sobre todo quieren preservar el acuerdo de los presupuestos aseguran que este pacto no peligra y que el desencuentro sobre vivienda es puntual lo atribuyen del Ejecutivo a que Podemos no ha querido ceder para construir una mayoría con otros grupos permitirá así que las medidas del decreto sigan en vigor aunque no estuvieran incluidas todas sus peticiones fue imposible el acuerdo en Fomento nos comentaban que podemos les había dado muchas largas y que no quisieron negociar hasta el viernes pasado pero anoche en Hora Veinticinco el ministro Ábalos mantuvo el compromiso de poner techo a las subidas abusivas del alquiler

Voz 14 14:09 este momento queríamos sacar adelante para ganar tiempo estos medidas para que podrán aplicarse ya que no ha sido posible pero la voluntad de cumplir con los acuerdos presupuestarios que se suscribieron con Podemos sigue manteniéndose

Voz 0806 14:24 esto responde a Ábalos será más efusiva la ministra de Hacienda María Jesús Montero la que negocian los presupuestos que llegó a decir que la relación con Podemos es magnífica a pesar del malestar evidente en Fomento donde lamentaban que los morados persigan paraísos cuando la socialdemocracia nos decían es avanzar

Voz 1727 14:40 aunque gracias Inma eh hasta luego aunque para sorpresa la de Ruth Beitia Aimar vamos enseguida eso porque tenemos noticia electoral también en Cataluña no

Voz 0027 14:49 el ex consejero de interior Joaquim Forn que está en prisión preventiva a la espera de juicio el proceso acaba de confirmar que se presenta a la candidatura del Ayuntamiento de Barcelona teóricamente por el P de Cat veremos Joan Bofill bon día

Voz 0931 15:01 Bondi así lo acaba de contar el mismo en un escrito en las redes sociales admite que estar en prisión no es ninguna ventaja pese más seguramente el contrario dice pero que las pensárselo ha concluido que esto no lo podía frenar dice que quiere dar continuidad al proyecto de Xavi patrias dice que su candidatura cabe todo el mundo ha anuncia que cuenta con Neus Munté que era la candidata del PDK hasta ahora que se había anunciado así que habrá que ver este proyecto bajo qué marcas se presenta y está claro que será la candidatura que englobe al pie de porque se cuenta con Neus Munté pero recordemos que todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre cómo se integra al proyecto de punta la vida sería con una marca similar a la de Catalunya como el Barcelona por ejemplo y eso además recordemos días después de que el admitiera que se está planteando dejar al Govern para reforzar esta candidatura de la lista en Barcelona así que conforme en prisión habrá que esperar unos días para saber cómo queda finalmente esta candidatura de los nombres

Voz 0027 15:55 por lo tanto el anuncio de una candidatura en Cataluña ya lo anunció de un adiós en Cantabria el de Ruth Beitia el PP se queda sin uno de los fichajes estrella de Pablo Casado la lista olímpica abandona la política dos semanas después de que Casado le impusiera como candidata del PP a la Presidencia de en Cantabria dice que renuncia por motivos personales pero Fermín Mier de Santander buenos días qué tal buenos días en estos quince días que ha durado su candidatura hemos escuchado una declaración muy complicado de explicar llegó a comparar la violencia que se ejerce contra las mujeres con la que se ejerce contra los animales

Voz 0789 16:24 si estas palabras le costaron un aluvión de criticas

Voz 15 16:26 se debe de tratar por un igual no a un animal cierta maltratado tiene que tratar a una mujer a un nombre porque todos al final todos los seres humanos

Voz 0027 16:36 la deportista ha sufrido un desgaste tremendo en estas dos

Voz 0931 16:39 Maras hasta el punto de que tenía ya tomada la decisión de abandonar antes incluso de la convención que los populares celebraron el pasado fin de semana el comunicado oficial del PP apunta a motivos personales y familiares pero son muchas las voces dentro del partido que reconocen abiertamente el error de Pablo Casado la imposición de Beitia desde Madrid sirvió para reabrir la crisis interna del partido en Cantabria su presidenta afín a Soraya Sáenz de Santamaría esto

Voz 1 17:02 a punto de dimitir ahora mismo

Voz 0931 17:05 será la candidata a la Comunidad el fracaso de la gestión de Casado pone fin a la carrera política de Ruth Beitia deja aquí al PP todavía más debilitado de lo que

Voz 1727 17:14 un abrazo Fermín otro otro la política se ha convertido en una máquina de picar carne ni alguien tan entrenada en el sacrificio como en una deportista olímpica puede soportarlo en cambio y quién soporta con una sonrisa en la boca dije esto triunfador reconocer que es un defraudador fiscal

Voz 1 17:33 este hombre todo perfecto

Voz 0027 17:40 así resumía a Cristiano Ronaldo su paso por la Audiencia Provincial de Madrid para aceptar una condena de dos casi dos años de cárcel y una multa de diecinueve millones de euros por fraude fiscal entró a los juzgados para reconocer sus delitos con Hacienda

Voz 1727 17:51 salió firmando autógrafos Lime algo Jabois que a mí con algunos políticos se me ha agotado ya la carpeta de adjetivos sobre Ronaldo y quién lo animaba en la calle por robar el dinero de todos nos queda algo que decir

Voz 1389 18:06 o a pesar de robar pero en cualquier caso ahí estaban ha hecho muy Isabel Pantoja de manual dientes dientes que es lo que les jode vamos ya ha sido canónico de todos modos esa gente que le pide fotos y autógrafos al salir del campo yo supongo que quiere que sus hijos marquen cincuenta goles irán en muchas Champions luego hay otra gente un poco quizás más lista que quiere que sus hijos a lo mejor lleguen a poder pagar dieciocho millones de euros de multa Hacienda marcharse a Italia en su avión privado eso ya depende de la educación y el ejemplo que se les quiera dar el problema de estos animadores es que no distinguen al ídolo del estafador por tanto no saben cuándo dejan de ser fans del goleador para convertirse

Voz 0568 18:44 eh en Chile líder del fraude

Voz 1389 18:47 fiscal lo peor de todo es que Ronaldo los utiliza para para su último truco haber par haber hacer parecer su estreno ayer como delincuente con antecedentes a una especie de entrega del Balón de Oro con su paseíllo con sus medios y con sus fans

Voz 1727 19:01 esto que van a escuchar

Voz 8 19:08 la reacción de Galicia Aparici la protagonista de la película Roma cuando se ha enterado de que está nominada al Oscar

Voz 1727 19:15 como mejor actriz la de Cuarón es la primera cinta rodada en español que compite al premio de mejor película Pepa Blanes buenos días

Voz 1463 19:23 hola qué tal buenos días quiénes la hemos visto ya

Voz 1727 19:25 sabemos porqué pero si alguien no la he visto todavía porqué debe correr a verla

Voz 1463 19:29 es la verdad es que cuando la vimos en Venecia donde ganó el León de Oro en septiembre muchos nos aproximamos a decir que era una obra maestra yo creo que no nos equivocamos es una película que bebe del neorrealismo una cinta que va de lo personal a lo político está rodada de manera excepcional con una fotografía increíble y cuenta la historia personal del director mexicano durante su infancia desde la mirada de su criada indígena que todavía vive Clay y acabas siendo pues un retrato también de la sociedad mexicana y una denuncia muy clara desde la burguesía sí pero una denuncia el clasismo al racismo y al máximo

Voz 1275 20:39 a Gutiérrez qué tal buenos días con algo menos de frío esta mañana en Madrid han subido las temperaturas mínimas aunque hay alerta por fuertes vientos en la sierra hoy si comienza FITUR y los taxistas madrileños mantienen el pulso en dos horas los Reyes inauguran la Feria Internacional del Turismo de Madrid y a esta hora de la mañana la tensión ya es máxima a las puertas de Ifema donde la policía está intentando contener los ánimos de los taxistas que están muy calientes sobre todo después de que esta madrugada se sentará de nuevo a negociar con la Comunidad de Madrid el sector del taxi sea levantado de esa mesa porque el Gobierno regional se sigue negando a regular como si va a hacer el catalán la contratación el tiempo mínimo de antelación con el que reservar un WC Ifema Enrique García buenos días buenos días Laura cómo están los ánimos cuál es la fotografía hasta ahora bueno ahora mismo los taxistas se han vivido en dos grupos uno está saliendo de la Glorieta pretende y dicen o al m once para cortarla o a la Puerta Norte de Ifema y los están acompañando decenas de furgones policiales que de momento solo pues los escoltan Giotto

Voz 0789 21:37 supo continua aquí pero son centenares en la Glorieta

Voz 1275 21:40 entre la avenida capital de España y el acceso a Ifema donde las barricadas ya han terminado el fuegos ha pagado porque han llegado dos camiones de bomberos también un amplio equipo del Samur hay tensión y nerviosismo no tienen claro dónde ir aumenta la presión policial y en ese momento están llegando decenas de personas con equipaje con maletas aquí a Ifema los que han salido iban con bengalas y pancartas gritan somos taxistas no terroristas Laura gracias es lo que está pasando esto horas y están en en el coche si están pasando cerca de los recintos feriales sepan que se ha cortado la avenida del Partenón a la capital de España unos cortes que afectan a los accesos a Ifema allí a las diez y media Se espera a los reyes también asistirán a la inauguración de Fitur el presidente de la comunidad Ángel Garrido y la teniente de alcalde la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid Marta Higueras el Samur ha desplegado en ese punto a dos unidades preventivas que suelen trabajar en manifestaciones o en partidos de fútbol de alto riesgo las delegaciones más rezagadas que hoy estarán en Fitur siguen llegando hasta ahora Barajas y allí como estos días no hay ni un solo taxi buscamos también la fotografía está ahora en el aeropuerto madrileño Miguel Crespo qué tal

Voz 0356 22:47 hola buenos días pues aquí en la terminal de llegadas de la T4 es esta

Voz 1275 22:49 a repitiendo la estampa toda la mañana taxis yendo y viniendo

Voz 0356 22:52 pero con las luces apagadas sin prestar servicio y la de los taxistas y también el personal del aeropuerto informando a los viajeros de los paros de las alternativas de transporte vamos a escuchar algunos de los afectados por la hora y media

Voz 11 23:03 tres minutos que tenemos una reunión de trabajo hoy no que llegase

Voz 18 23:07 por qué no les da la gana ha de llevarnos a ellos ni tampoco nos deja

Voz 1727 23:10 no vayan bueno deba como Gabi fue claro

Voz 18 23:13 no lo que nos está impidiendo

Voz 1275 23:40 es la situación a esta hora de la mañana en Barajas muy cerca de Ifema en uno de los piquetes que ayer cortó el tráfico el M40 era tropezado un taxista que se abalanza sobre el capó de un WC al que intentaba frenar el paso ese taxista que dieron los treinta años está grave en la UCI del Hospital de La Paz Alfonso García plataforma caracoles

Voz 19 23:56 está de baja animo de público este hemos tálamo su mujer hay la está en la UCI os que

Voz 1 24:04 a vosotros

Voz 1491 24:08 el miércoles veintitrés de enero la izquierda va a intentar desbloquear la situación política tras la crisis en Podemos titulares con pequeñas Sarmiento Izquierda Unida han iniciado conversaciones para podré ir juntos a las elecciones de mayo en Podemos la dirección nacional insiste en buscar candidato para sustituir a Errejón mientras en Madrid insisten en evitar las dos listas la pole

Voz 1275 24:24 la española y la francesa investigan a un hombre cuyo ADN estaba en el piso de Leganés en el que simularon los terroristas que perpetraron los atentados del 11M ha sido detenido en Francia sus huellas estaban

Voz 1491 24:33 en un libro mañana comienza a funcionar el nuevo albergue municipal con el que el Ayuntamiento pretende poner fin a la falta de plazas en los centros del Samur Social son ciento veinte plazas cuartos con literas y está ubicado en Vallecas

Voz 20 24:49 en Hoy por hoy

Voz 1161 24:52 se compra venta en los cuartos de final de la Copa del Rey Sampe buenos días buenos días con su victoria de anoche en el Alfonso Pérez uno cero sobre el Valencia marcaba Jorge Molina quince minutos del final Bordalás responde a las acusaciones de Marcelino de que juegan al borde del reglamento

Voz 0789 25:04 el Getafe es un club de en un club modesto es un equipo que lo da todo eso es lo que tiene este equipo no que juega el difícil compromiso compromiso trabajo dedicación honestidad personalidad eso es lo que tienen no termina

Voz 1161 25:17 no se saludaron al principio del partido y el propio bordan las lo explica

Voz 1275 29:28 fin de semana en Madrid una nueva apuesta la coincidiendo con la Feria Internacional de Turismo se llama títeres música es un festival que se va a celebrar viernes y sábado también en Ifema en el pabellón uno Portillo en a pasar entre otros de la porte o mando Diaw siete grados ahora mismo en la Gran Vía muy pendientes de Ifema donde los taxistas se concentrará hasta ahora a menos de dos horas de que los reyes inauguran inauguren la gira internacional de turismo

Voz 0568 29:54 tal vez

en la Cadena Ser

Voz 1727 30:10 no sólo en las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa Bank

Voz 0027 30:15 conocida este espacio

Voz 1727 30:17 qué ganas de empezar un día hasta ahora diciendo han rescatado a Julen pero no al revés Aimar los trabajos se retrasan

Voz 0027 30:25 han surgido problemas para asegurar el túnel vertical paralelo al pozo por donde cayó el niño y los responsables del operativo ya no se atreven a dar plazos como han venido haciendo hasta ahora ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 33 30:36 la buenos días continúa el trabajo de ensanchamiento y de revestimiento del túnel vertical de sesenta metros después de que al primer intento no hubiese podido recubrir a partir de la cota cuarenta no pasaban los tubos sin esa galería no pueden bajar los mineros y empezar a taladrar los tres o cuatro metros horizontales que les separan del tramo del pozo donde se encontraría el niño desde hace diez días un juzgado malagueño abierto ya diligencias por este caso que

Voz 1275 30:59 Oria civil continúa investigando como desaparición de humedad el Boletín Oficial del Estado

Voz 0027 31:04 publica esta mañana la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de Pedro Sánchez presentó contra la nueva Ley de Caza del Gobierno socialista de Castilla La Mancha así que esa ley ya está formalmente suspendida hasta que haya una decisión sobre el fondo del asunto el presidente castellanomanchego García Page ha reprochado en público a la Moncloa que presentar este recurso ser Toledo Cristina López Huerta

Voz 0441 31:25 en una carta enviada a la ministra de transición ecológica Emiliano García Page recordaba al Gobierno de España que esta Ley de Caza contó con un amplio respaldo de todos los sectores de la sociedad además de los ecologistas así como su impacto

Voz 0127 31:35 el económico el dos por ciento del PIB regional IVE

Voz 0441 31:38 cuatro mil empleos el artículo de carácter técnico que habría provocado el recurso implica una posible invasión de competencias nacionales y es que afecta a la responsabilidad del Ministerio de Fomento en las grandes infraestructuras sobre todo líneas férreas y autovías ante los daños que la caza produce a los agricultores en particular por los conejos el Gobierno de Castilla La Mancha manifestó su sorpresa por esta situación ya que el artículo conflictivo es una copia literal del artículo sesenta y nueve de la Ley de Caza de Aragón aprobada en dos mil quince y que no se declaró inconstitucional

Voz 0027 32:09 ha dedicado a las tardes de está la hemos visto ya reales

Voz 12 32:17 dedicado a todas las familias que tienen un poco de le

Voz 1727 32:34 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 32:36 buenos días Pepa buenos días a todos podemos votó contra el Gobierno y echó abajo la reforma de los alquileres su principal socio infringía la primera derrota parlamentaria dejaba al desnudo la fragilidad del objetivo del presidente de llegar hasta dos mil veinte Sánchez besó la lona pero de inmediato hizo lo que mejor sabe hacer levantarse ninguno de sus rivales esto ahora mismo en condiciones de asestarle un golpe definitivo porque todos están o en boxes o en la UVI o en el manicomio en boxes están las derechas que se preparan para el asalto pero que aún están en fase de medir puertas instancias el PP no sabe si acercarse a Vox para intentar tragarse lo o alejarse del para no ser tragado y Ciudadanos aprendido a olvidar de las prisas del hicieron cometer errores serios ese modo ahora de puntillas aguardando su oportunidad sabe que tiene buenas cartas en la UVI está Podemos sometido a exámenes exhaustivos para valorar la profundidad y las trayectorias de la cornada del rejonazo en el manicomio Cataluña hay Esquerra en pleno cisma a cuenta del último movimiento de Puigdemont que ha hecho algo verdaderamente asombroso denunciar al president y a la Mesa del Parlament el suyo por retirar del voto delegado

Voz 8 33:45 dir el amparo del odiado Tribunal Constitución

Voz 0789 33:47 al español que siempre ha calificado de ilegítimo a unos días de juicio sólo los presos mantienen unido al independentismo

Voz 1727 35:38 bien esta mañana de miércoles también con Luis Alegre buenos días

Voz 0027 35:41 buenos días Pepa profesor de Filosofía de la universal

Voz 1727 35:44 la Complutense de Madrid Teodoro León Gross buenos días qué tal buenos días periodista profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga y esperamos que llegue de un momento a otro Henri Giuliana el director adjunto de La Vanguardia atrapado en las dificultades que tienen moverse por Madrid en estos días de la huelga de taxis llegará se incorporará cuál es la salud del pacto entre el Gobierno y Unidos Podemos Luis se puede deducir de lo que vimos ayer os sólo es lo de ayer un desacuerdo puntual yo creo que que bueno lo dicho por lo

Voz 40 36:18 los actores implicados es un desacuerdo puntual es un desacuerdo importante pero esto no afecta al acuerdo al acuerdo marco establecido para los para los presupuestos al revés yo creo que la posición de de Unidos Podemos ayer depende efectivamente de que de que el texto que se presentó no recogiera lo que ya había quedado acordado en ese en ese acuerdo marco decir que sí que si el acuerdo marco fuera lo que se hubiese presentado en forma de ley pues había salido habría salido adelante sin sin ningún problema yo creo que eso es la prueba de que efectivamente el el acuerdo parece gozar de una salud normal

Voz 1727 36:51 sin embargo el ministro de Fomento el señor Ábalos ha insinuado sin decir expresamente nombres en las últimas horas un argumento que hasta ahora no había manejado el Gobierno decía tiene dificultades técnicas y jurídicas lo de intervenir en el mercado del alquiler poner un tope no dar una faz dan a los ayuntamientos la posibilidad de ser ellos quienes pongan el tope en en su municipio dice Avalos es que esto no sale adelante porque necesitan el apoyo por ejemplo del PNV que no va a apoyar

Voz 40 37:22 pero las cuestiones técnicas administrativas se tienen que resolver de modo técnico administrativo se trata de un derecho constitucional de emergencia el derecho una a una vivienda y habrá que ver quién tiene las competencias para regular lo pero en todo caso yo creo que el Partido Socialista se sin lugar a dudas eh a presentar a las a las elecciones llevando una propuesta fuerte en el terreno de del alquiler que recordemos es que es un derecho constitucional básico del conjunto de de los ciudadanos del que está siendo escribió una situación de emergencia bueno yo creo que que hay que distinguir claro las cuestiones técnicas de de

Voz 8 37:53 de la estrategia político de o del mensaje político que se transmite yo creo que es verdad que que Podemos puede sentir una cierta frustración sino ve este punto quedaba simbólicamente es muy potente de la limitación digo además de ser técnicamente no pero simbólicamente potente el de la limitación del del alquiler pero también es verdad como dice el Partido Socialista esto supone volver a la ley tan tan fracasada de dos mil trece ir perder pues la posibilidad de ampliar los los alquileres de tres a cinco siete años limitar la garantía a dos mensualidades poner que las comunidades de vecinos puedan limitar las viviendas turísticas limitar los desahucios en casos especialmente delicados controlar los fondos buitres habilitar un parque de veinte mil viviendas sociales es decir el decreto contenía una gran cantidad de medidas un paquete muy interesante de medidas para intervenir en este sector es cierto que algo que se había pactado con Podemos qué era lo que ahora llaman con ese verbo terrible topar los precios del alquiler es terrible que él haya quitado varios metros pues es verdad que no que no lo recogía podemos dice que ellos no podían aceptar haberlo leído en el BOE el partido socialista dice que que esperaron a Podemos para negociar nunca llegaron que que hay detrás de esto bueno yo creo que yo creo que hay dos es verdad que que la derecha siempre tiene una gran facilidad para pactar yo diría Un gran pragmatismo y que la izquierda tiene una clara tendencia digamos a a al digamos a los prurito de de de dignidad que lo llevan muchas veces a acabaré del cainismo no lo que ayer Ábalos denominaba de la gamba no que padre cuando me decía de niño te duermes en el pelo y eso me dice porque yo me dormía con una gran facilidad como se me pudiera dormir en una rama en un sitio inverosímil pues ir pero pero yo me pregunto hasta qué punto podemos ha querido marcar territorio también en un momento de cierta debilidad de incluso no descartaría que haya querido desviar los focos en el momento de la crisis de Rejón que haya querido digamos captar una cierta tensión sobre sobre digamos la posición del partido no más allá de de estar problemas internos

Voz 1727 40:07 de Giuliana puede responder a esa pregunta o de

Voz 8 40:10 en este punto de vista qué análisis hace

Voz 1727 40:12 era una cuestión de fondo la de Unidos Podemos ayer es también tacticismo bueno pisa fuerte contienen una un problema interno grave gravísimo está en riesgo la alianza entre Sánchez e Iglesias

Voz 0568 40:28 son varias preguntas la empiezo por la última yo creo que no que la que la legislatura no están

Voz 1 40:36 es el el en este pivote

Voz 0568 40:39 PSOE Podemos está en riesgo en otros no el decreto de los alquileres y negocian en próximas semanas supongo que ése podría llevar a a trámite otro a esta iniciativa del Gobierno que podría ser aprobada es es decir en este aspecto no no creo que se haya perdido nada que sea irreparable no en términos tácticos no me parece que que es evidente lo que sea ha señalado

Voz 0356 41:04 que en el voto de ayer de Podemos

Voz 0568 41:07 no hay evidentemente unos las razones de fondo que están expuestas con claridad hay que llevan parte de razón lo del pelo la gamba podría

Voz 8 41:17 quizá un poco más grueso pero de eso pero esa metáfora fantástica es

Voz 1 41:25 muy buena muy buena muy buena muy arrocera Avalos bien la verdad

Voz 8 41:31 poco frívola la verdad como como metáfora decir porque al final es el preámbulo el además por lo que se termina impulsando la pera

Voz 1727 41:40 mente naturalmente naturalmente no pero que como metáfora para aquellos asuntos en los que la izquierda es capaz de engancharse no este no es este está bien está bien tu batir

Voz 0568 41:55 no y acabando pues creo que que más allá de las cuestiones de fondo que existen y que son razonables pues también hay una situación es decir está claro que podemos tenía necesidad ayer de de determinar su perfil político porque se halla en una crisis un problema de yo creo de que puede tener gravísimas consecuencias no sólo para Podemos sino para el conjunto de la izquierda en España a las nueve

Voz 1727 42:20 Nos con Rafa Mayoral y nos ocupamos de la situación de Podemos pero tenemos novedades en la calle en la M40 en un día crítico muy especial para la capital de España porque se inaugura Fitur llegan los Reyes a las diez y media más allá de la inauguración porque arranca semejante

Voz 8 42:37 lo de atracción económica y turística

Voz 1727 42:40 en nuestro país los taxistas pues como toda la gente que está en huelga que que su huelga se note porque si no se nota me huelga por lo tanto ellos pierden mucho dinero de su bolsillo porque un día como el como el de hoy hubieran ganado mucho dinero pero quieren que ese no di están cortando

Voz 8 42:56 Laura la M40 así es ahora mismo hay

Voz 1275 42:59 pues una cuestión de tráfico en las redes de tráfico importantes en la M cuarenta a la altura de los recintos feriales los taxistas han cortado esa esa vía en ese punto en ambos sentidos tanto sentido A uno como encendió a tres y ahora mismo pues están ahí desplegados en esta protesta hay también afectaciones en el tráfico en la avería del Partenón la avenida capital de España también el acceso a Ifema con lo cual la protesta de los taxistas sigue afectará mismo de forma importante al tráfico el acceso a esos recintos feriales el M

Voz 1727 43:27 bueno hay una pregunta que yo vengo repitiendo esta semana han movilizado desmovilizó a que haya seis partidos compitiendo tres en la izquierda a movilizar a la izquierda en Madrid o la desmovilizar a hay sitio para seis partidos en el panorama español cuando con cinco ya andábamos echando cuentas todo el rato bueno pues vamos a hablar enseguida con alguien que trae noticia pero que además puede responder científicamente y no por intuición a esta pregunta vamos a hablar enseguida con José Pablo Ferrándiz buenos días

Voz 41 43:57 hola buenos días

Voz 1727 43:59 el principal de Metroscopia que hoy publica encuesta en veinte minutos y en el Heraldo de Aragón enseguida hablamos hasta ahora son las ocho y cuarenta y cuatro siete y cuarenta y cuatro en Canarias

antes de nada Aimar vamos a a contar en detalle lo que lo que dice esa encuesta que publica hoy Metroscopia

Voz 0027 45:58 según esa encuesta el Partido Socialista ganaría hoy unas hipotéticas elecciones generales sería la fuerza más votada con el veintitrés con siete por ciento de los votos por detrás el PP segunda fuerza muy lejos de su último resultado electoral casi catorce puntos

Voz 1 46:10 debajo tendría ahora mismo un diecinueve por ciento de los votos prácticamente igualado a ciudad