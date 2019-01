Hoy por Hoy (23/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

los taxistas siguen en Irán una jornada clave para Madrid en poco más de una hora empieza en Ifema la Feria Internacional del Turismo Fitur con la presencia de los Reyes Enrique García cómo están las cosas ahí buenos días

Voz 4 00:37 buenos días pues ahora mismo hay cientos de taxistas en dos puntos en el acceso sur en el acceso norte se habían concentrado a primera hora en el acceso sur allí han hecho barricadas y se han vivido momentos de tensión pero hace media hora otro grupo de cientos ha corrido hacia

Voz 0027 00:50 la puerta norte porque allí comenzaban a entrar

Voz 4 00:52 los trabajadores de Fitur la imagen a esta hora es la de cientos de taxistas en ambas puertas y ambos puntos ambos son glorietas están totalmente rodeados por un fortísimo dispositivo policial por antidisturbios en disposición de cargas y también cientos de taxistas en las avenidas en la avenida que une ambos accesos están yendo de un lado para otro hay cierta improvisación no tienen claro dónde van a ir pero en cualquier caso quieren mantenerse en los dos accesos que como digo está rodeado por un fortísimo dispositivo policial no ha habido cargas Pepa pero la tensión en este momento es muy

Voz 5 01:25 hasta aquí volvemos a Ifema siempre que haga falta a lo largo de esta mañana en Barcelona Aimar

Voz 0027 01:30 estas deciden esta mañana en asamblea si aceptan la oferta de la Generalitat por la cual para acoger un Uber un y habría que pedirlo quince minutos antes en el caso concreto de Barcelona una hora antes las plataformas de WC ya han dicho que si ese decreto se aprueban la semana que viene ellas dejan de operar ese mismo día en Cataluña y desde allí desde Cataluña llega también la confirmación esta mañana de que el exconseller Joaquim Forn en prisión preventiva a la espera de juicio va a presentarse a la alcaldía de Barcelona en las municipales de mayo sino hay cambios lo tendrá que hacer desde la cárcel en el comunicado difundido hace menos de una hora no aclara si será por el PDK porque per Cataluña o bajo qué fue

Voz 2 02:06 treinta y ocho provincias están ahora mismo en alerta por nieve viento lluvia oleaje en toda España por ejemplo en Euskadi se complica por momentos la circulación en carreteras El temporal desborda a esta a la ría en Bilbao y genera importantes problemas por la nieve en Álava Isabel León

Voz 0821 02:22 qué tal un acumulamos prácticamente todas las alertas en un día coincidiendo con la pleamar si las intensas lluvias estas primeras horas han provocado esos desbordamientos en diversos puntos del recorrido de la ría las afecciones

Voz 0027 02:32 parten por Erandio Zorrozaurre ola de haga

Voz 0821 02:35 Elorrieta operarios del Ayuntamiento están trabajando en la limpieza de sumideros porque la precipitación va a continuar a esto sumamos rachas de viento que han llegado a ser de ciento treinta kilómetros por hora en machacó o en el Monte do it violas de cuatro metros y medio ya que han provocado el cierre de puntos habituales como medida de precaución en Guecho o en Donosti lo peor de todas formas está en las carreteras a esta hora por ese viento la lluvia y la nieve que en Álava deja ya dos puertos de red secundaria cerrados o Paco Herrera y media docena en los que se pide precaución como en el tuve en su conexión con Navarra

Voz 1727 03:19 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 0027 03:21 pelota empieza

Voz 6 03:23 empieza a rodar en el día de hoy en el capítulo doscientos cuarenta y uno más los votos emitidos telemáticamente en consecuencia no queda convalidado este real decreto

Voz 7 03:32 comenzó fue el resultado de la votación será el que será desde luego si no es hoy será en quince días

Voz 8 03:41 preocupa que seamos capaces de subir el SMI a novecientos

Voz 5 03:44 los de ampliar la partida de dependencia

Voz 8 03:46 precio de la luz de que bajen los precios de los alquileres

Voz 7 03:50 hombre

Voz 5 03:51 por lo que esté en nuestra mano para construir unilateral vamos a presentar una candidatura la de unidad

Voz 7 03:56 los Mossos

Voz 5 04:00 cuando lo tengamos no sabré

Voz 7 04:04 eh

Voz 5 04:07 la mente están siempre en colisión se comportan como una sustancia volar

Voz 7 04:13 ponerle

Voz 9 04:14 fin a esta legislatura

Voz 7 04:17 viento me Ghalyoun que todo este caos que está provocando

Voz 5 04:25 para nosotros siempre tenemos un plan B venció dará lo que lo que crea conveniente ya ni siquiera para el PSOE para él o lo que sea alargar esta mayoría vergonzoso la legislatura hasta que dio al señor Sánchez la presidencia del Gobierno de España Torra Puigdemont rugía con Unidos Podemos será un insulto a los españoles

Voz 7 04:40 no busca humillarla no busca hacerles daño ni

Voz 10 04:43 mucho menos pretendemos que es hacer la mayoría de ese género

Voz 7 04:46 en la moción de censura respiro fuerte viento me caliente las aguas tenemos que seguir peleando surgió como portavoz parlamentaria es trabajar siempre trabajamos en varios aquí la quiere les han estado dando largas ahora empieza a despejarse un poco

Voz 5 05:14 pues ya tenemos el plan preparado lo importante es sumar y no dividir lo más Madrid sino más boyante esperando que resuelvan su situación cuanto antes para poder volver a tener una relación normal magnífica relación con Podemos

Voz 7 05:29 sí

Voz 11 05:42 Henry Giuliana Luis Alegre Teodoro León Gross

Voz 1727 05:46 en esta mañana de miércoles también con Rafa Mayoral que es el Secretario de relación con la sociedad civil movimientos sociales de Podemos miembro del Consejo Ciudadano muy buenos días

Voz 13 05:59 Rafa Mayoral

Voz 1727 06:02 Romero buenos días si ahora perfectamente si ayer tumbaron ustedes el decreto sobre vivienda el Gobierno bueno en compañía de otros pero lo tumbaron ustedes básicamente es una respuesta puntual o dan por quiebra da su confianza en el Gobierno

Voz 1425 06:17 bueno sí pero el sábado el propio Gobierno así mismo nosotros estábamos en diálogo en diciembre si bien estando sentado sobre la mesa teníamos una reunión prevista el lunes siguiente y el jueves y los periodista darnos falsas tres unas preguntas que es cuál es nuestra opinión acerca del decreto que iba a publicar de forma unilateral los gobiernos y contar con nosotros el viernes esto es esto es el resultado de hacer las cosas de forma unilateral pensé en concreto además de hacerlo de forma unilateral de incumplir elementos básicos que debían ir incluir que debía incluidos en el Real Decreto nosotros no creemos que una situación como ésta va a mantener elementos tan agresivos como los que se mantenía no esté en nuestros de creo tan relacionado reforma que hizo Rajoy en dos empresas

Voz 1727 06:57 me rasposo anuales

Voz 1425 06:59 empecé nosotros lo que hemos detectado desde que se aprobó el Real Decreto es que se están firmando contratos a siete años a cinco años pero con una subidas interanuales que no son de IPC ni cosa que se le parezca sino que estamos viendo cómo los fondos buitre la grandes empresas que están entrando en el alquiler está metido unas subidas abusivas entre Annie de año estamos muy preocupados también porque desde millones de activos financieros que lo llaman que son miles de viviendas en nuestro país que van a pasar a manos de fondos buitre diestra decreto no pitaba un requisito que es la inscripción en el registro la propiedad el contrato de alquiler para que los respetarán los nuevos propietarios amenazando el derecho a la tenencia y alfareros con muchos casos de los contratos de los inquilinos más cuestiones como la cuestión de los honorarios que tienen que seguir pagando los inquilinos a las inmobiliarias queremos que hay auténticos incumplimientos

Voz 1727 07:47 no no teníamos luego

Voz 1425 07:50 lo hemos planteado es después de la ruptura del Gobierno en el con la salidas de forma unilateral abrimos de forma de de de nuestra parte también un diálogo que duró hasta el día antes del decreto porque lo que queremos decir a gobiernos que los diálogos tienen que cerrarse previo a la publicación de los decretos en el Boletín Oficial del Estado no preocuparse a negociar cuando ya está publicado

Voz 1727 08:14 además de los problemas técnicos o jurídicos que hasta ahora había argumentado el Gobierno ayer decía el ministro avaló que lo que ustedes proponen no tiene mayoría en el Congreso con que lo votará PSOE y Unidos Podemos no saldría adelante lo escuchamos en Hora Veinticinco noche

Voz 14 08:30 a poco hubiéramos conseguido a probarlo porque había grupos quedan apoyaban esta iniciativa pero no lo hubieran apoyado si hubiéramos incorporar otros cuestión

Voz 1727 08:41 el ministro no lo menciona pero bueno parece obvio no que un partido de los que se opondría sería el PNV que no es partidario de que se ponga un tope el alquiler sino va a tener mayoría en el Parlamento me dije la pena haber tumbado las otras mejoras al alquiler que llevaba el decreto

Voz 1425 08:59 Pepa tu crees que realmente el PNV va a oponer a que la subida interanual dentro de unos dentro de los contratos de alquiler estuviera por encima del IPC Liberé como es ahora yo creo que nos de hecho la propia propuesta de ley de reforma del del Arrendamientos Urbanos del PSOE eso lo incluya eso también es control de precios cuando no nosotros hablamos de compró letras si hablamos de la cuestión de las de las zonas mencionadas pero hablamos también de cuáles son las subidas que se tanto dentro del propio contrató durante la duración del mismo porque desde la liberalización de dos mil trece lo eso es utilizado por las grandes empresas para suplir de forma artificial el precio de precio de los alquileres además de las zonas tensionada yo dudo que el PNV saliera a levantar la bandera en defensa de que en vez de pagar El inquilino los honorarios los tenga que pagar aquel que utilizan los servicios para poner a disposición su belleza en alquiler buenos datos son cuestiones de algunas otras cuestiones más los que se podían haber solucionado y además es más evidente después de los dos días de dialogo las dos reuniones del diálogo los intercambios de documentos que tuvimos durante los días previos a la al a la convalidación del decreto estábamos mucho más cerca pero fue la falta de voluntad de Gobierno Diallo del del Gobierno de dialogo para llegar a un acuerdo previo a la publicación nosotros lo hemos dicho al principio es lo que a nosotros respecta el diálogo está abierto y cualquier viernes el Gobierno siquiera puede sacar el decreto lo único que le planteamos es que hay que hablarlo y que tiene que notarse los bolsillos de la gente que en estos momentos está ahogada por el precio de los alquileres y que no dejan de subir en zonas urbanas importantes a obviamente de lo de los fondos buitre pero la cuestión del alquiler turístico sigue presionando también en muchísimas ciudades de nuestro país donde el sector turístico son los elemento importantísimo la economía

Voz 1727 10:46 te tengo tres personas a la mesa con la mano le dan

Voz 9 10:49 hay quien preguntarle que adoro León Gross en Málaga

Voz 1727 10:52 primero

Voz 9 10:53 bueno decía el señor Mayoral que que

Voz 0027 10:56 que no creía que el PNV se hubiese opuesto es decir si si esto eso sí si el PNV no no se hubiera opuesto Queda claro entonces que es el propio partido socialista el que como dice el señor Mayoral no tiene voluntad política ir la pregunta que me hago y que le hago por tanto a él es Si entendiendo que el PSOE evidentemente hubiera querido que se aprobara el decreto porque no tiene sentido que el PSOE quisiera su primera derrota parlamentaria no con un con con estas con

Voz 12 11:21 las reformas

Voz 0027 11:23 que quede debemos deducir que el Partido Socialista está del lado de los fondos buitre y de del mercado y no y no de la reforma de esa reforma aquellos mismos promovían con un montón de iniciativas interesantes o exactamente qué deberíamos concluir

Voz 9 11:35 sí

Voz 1425 11:36 bueno en primer lugar que no entiende la palabra diálogo y que tiene que hay entenderla de esto forma parte de la orgía entender que con ochenta y cinco diputados no pues esto es lo que te de la gana sino que tienes que hablar con el resto yo creo eso es lo primero y lo segundo pues que a veces cuando defiendes a las mayorías sociales tras los callos a los poderosos que no quieren respetar los derechos de las mayorías sociales y cuando los fondos buitre salen como salieron sus portavoces a las que que no se podía tocar el precio de los alquileres cuando dice eso es que quieren seguir la escalada de precios y eso tuvo un efecto tuvo un efecto yo es que al Gobierno le temblaron las piernas ya digo ni siquiera derogaron la reforma Rajoy de dos mil trece la reforma Rajoy iba den todo el corazón de ese Real Decreto si querían pasar página con la cuestión de los alquileres sin tocar elementos esenciales que limite el aumento abusivo de los precios ya digo el interanual IPC dentro de los propios contratos que ha sido despedido con sensores desde dos mil trece o la posibilidad de abrir sus índices de zonas tensionada o el hecho de los honorarios a los a las inmobiliarias que los pagan los arrendadores a aquellos te ponen a disposición sus viviendas para que solo las coloquen en el mercado no no los inquilinos que hacen que imagínese para poder entrar a alquilar una casa hace falta pagan al mes en curso dos dos mensualidades para solvencia patrimonial un además una una más para el tema de la para temas de las eh días aquí la quinta la gente ya que para poder entrar a alquilar un piso hay que soltar cinco mensuales

Voz 1727 13:11 los casos de algunas ciudades es casi la entrada para la compra de un piso pequeño sí

Voz 1425 13:16 no claro antes de lo que es lo que nosotros estamos planteando es que justamente que hacer una política en sentido opuesto igualmente nos preocupa mucho incluso lo dijimos al Gobierno tomar medidas Isabel qué va a pasar con esos decenas de miles de viviendas que a raíz de las directrices del Banco Central Europeo están pasando el sector financiero los fondos buitre con gente dentro porque eso hablando los activos pero se olvida que todos esos activos hay mucha gente dentro como es que en estos momentos están viendo que no saben cuál va a ser su situación hayan gente en situación de vulnerabilidad haya hay gente hay con alquileres sociales con alquileres a en vulnerabilidad utilizando las viviendas en situación de precariedad de máxima con eso

Voz 1 13:57 vamos a intervenir

Voz 1425 14:00 era parte de la actividad ordenanza Mayer al que te

Voz 1 14:02 no que tuvimos el tiempo limitado y muchas preguntas que hacer Henri Julian algo

Voz 9 14:07 muy buenos días en el mayoral hoy se publica una una encuesta Metroscopia interesante hecha después de los pactos en Andalucía y antes del psicodrama en estos momentos afecta a Podemos que señala que su partidos están cota diecisiete por ciento casi empatado con con Ciudadanos insisto que la encuestas encuestas se efectuó antes de los psicodrama quisiera preguntarle cómo ven ustedes en estos momentos la situación si han decidido que persona encabezará su candidatura a la Comunidad de Madrid han establecido algún tipo de dialogo con la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena

Voz 1425 14:51 lo primero y lo que minadas sino en esa encuesta es que Podemos es una fuerza constituyentes que nosotros seguimos siendo una OPA con capacidad para presentar recursos de inconstitucionalidad

Voz 1 15:00 como es una algo inédito en toda la democracia

Voz 1425 15:02 y que sólo han podido hacer dos fuerzas políticas pero la Constitución unos setenta y ocho eso nuestra principal cuerdas que actualmente aquellos que rompieron el pacto constitucional del setenta y ocho nosotros estamos aquí para plantear la necesidad de un nuevo consenso que garantice los derechos sociales de las mayorías roto por las élites eso sigue vigente y a continuación hay una serie de expresiones electorales en el ámbito autonómico y en el ámbito municipal de ahí que operamos con otras fuerzas lo estamos el diálogo con otras fuerzas y estamos en procesos de conformación lógicamente de listas unitarias bloques sí parece que a que no has resultado y es una de las cosas que que bueno que yo creo que los inscritos tenían razón

Voz 1 15:40 lo que parece que no resulta es excluido

Voz 1425 15:43 Podemos la referencia de Podemos e como marca electoral no ha sido esa reflexión que se hacía de que la marca electoral de Podemos está desgastada pues en las elecciones andaluzas parece que no ha resultado excluir y a Podemos de la marca electoral en cambio pues parece que cuando se pregunta a la gente porque ponemos en las encuestas sí que tienen clara cuál es la referencia política que hoy está siendo capaz de defender los intereses de las mayorías en el Parlamento español yo creo que eso es una referencia para reflexionar eso no significa que no entremos el diálogo con otras fuerzas hasta que no haya amplios espacios de convergencia espero que se tiene que hacer poniendo en valor lo que ha supuesto el cambiar el mapa político y el de Silvia las elites de este país que es necesario recuperar los consensos sociales que hagan que los derechos de las mayorías se respeto después de la quiebra constitucional que supuso la reforma del artículo ciento treinta y cinco en una noche de agosto donde se dijo que los derechos sociales de los trabajador ha sido bastante rojos nuestro país estaba por debajo de los intereses de los grandes especuladores

Voz 12 16:41 están buscando una candidata independiente para era común

Voz 1727 16:44 ya de Madrid en nombre de Podemos

Voz 1425 16:47 esto es una cuestión que están trabajando la gente Madrid desconozco exactamente qué propuestas son las sillas están trabajando en estos momentos pero yo creo en estos momentos falta es

Voz 1 16:54 de verdad lo que conviene en este momento es muy importante creo yo para todos no hablar con lo que se pueda contar porque habrá decisiones que en este tomada pero con claridad de verdad para tomar la decisión Ramón Espinar

Voz 1727 17:07 de verdad la dirección de Podemos no va a intervenir nada un asunto tan sensible para ustedes como lo que está ocurriendo en Madrid

Voz 1425 17:16 a todo el mundo y todo el mundo de las diferentes opiniones pero creo que en estos momentos lo que haga falta es calma diálogo y sosiego y al mismo tiempo obviamente tener claro que hay que respetar los acuerdos de los de los inscritos clasificadas es que podemos gastar en esas elecciones

Voz 1727 17:29 eso esa decisión sí que la tienen tomada verdad en ningún caso van

Voz 1425 17:33 tenemos con nosotros la tomaron los la tomaran los inscrito

Voz 1727 17:35 no no ya ya quiere decir que en ningún caso en ningún caso se ven se ven en la plataforma que lidera Carmena ahora con Errejón en ningún caso

Voz 1425 17:44 para comer que es eh vamos a ver nosotros no podemos estar en otro partido político y a la fundación de un nuevo partido político no espacio político verán con pienso que tienen poner de acuerdo o no con quién quieren hacerlo o no de momento lo han hecho de forma unilateral sin hablar con nadie hecho yo a mí me sorprendía mucho nadie ni siquiera cuando tú planteas que lo que quieres es una formación política basado en la escucha ni siquiera a escuchar la opinión de la número dos de turista o que ni siquiera escuchar la opinión de las direcciones la organización o de los compañeros y compañeras con los que tienes trabajando una alternativa yo creo que eso ha desilusionado a mucha gente que ha generado incertidumbre grande los sectores populares que aspiraban a que podemos fuera un elemento central en la recuperación de la Comunidad de Madrid para dos madrileños y eso significa buena porque yo creo que hay que hacer una reflexión y que al mismo tiempo aquí tomando actuaciones de cara a garantizar que hay una candidatura en la Comunidad de Madrid que ponga encima de la mesa la defensa de las mayorías sociales y la capacidad de tener una Comunidad de Madrid es la institución se ponga al lado de la gente trabajadora

Voz 1727 18:51 lado se conocen bien desde hace mucho tiempo creo desde que eran muy jóvenes también quiere hablar con usted

Voz 15 18:57 qué tal Rafa cómo estás cómo estás nada yo yo quería pues pues Sillero en gran medida compartir lo que decías de de la flexibilidad a las fórmulas que es una cosa que que ha caracterizado siempre a Podemos no la flexibilidad las formulas en en las candidaturas en las candidaturas municipales por ejemplo la posibilidad de abrir también un espacio flexibilidad las fórmulas en las autonómicas hablaba Enric de de psicodrama no yo creo que que es importante y esto creo que coincidirán conmigo desdramatizar desdramatizar el el asunto quiere decir que que todas las las opciones que se están barajando tienen que ver con conformar un bloque de de progreso todas unidas por una convicción básica yo creo es que la inmensa mayoría de los madrileños y las madrileñas no quieren un Gobierno con Vox tal fracaso el voto se sumarán antes o después de las elecciones se sumarán a esa opción de cambio no lo crees

Voz 1425 19:46 a ver un demente hay que transformar la voluntad de locos puestos supongo independientemente de que pueda considera que determinados movimientos no ayudan a precisamente a eso es lo que tú estás hablando estoy de acuerdo con que hay que presuponer la buena voluntad de hacer lo mejor posible pero también a veces en ese camino se pueden cometer errores es difícil yo creo que también hay que hacer una reflexión de que no se pueda sumar restando a los tuyos de eso versos una reflexión que tenemos que hacer entre todos y que tenemos que ser responsables con la gente en un momento de de desasosiego que ha provocado la emergencia de la extrema derecha sabía otra racionalidad en Andalucía lo que hacía falta certidumbres dar seguridad al ser a los sectores que quieren seguir con el empuje democrático que abrieron los pensionistas y que abrieron las mujeres con la huelga

Voz 1 20:35 porque yo sólo los que posibilitaron una

Voz 1425 20:38 soy una censura nosotros tenemos una responsabilidad con todos esos sectores de dar certidumbre a que no vamos a fallar que vamos a estar juntos y que vamos a ser capaces de sacar de sacar a Pedro I era impedir un una alianza de los de los tres grados

Voz 9 20:52 Rafa ayer gracias por estar muy buenos días

Voz 1425 20:55 además gracias Pepa

Voz 1727 21:55 no

Voz 18 21:57 ese es el placer de esquí

Voz 2 22:00 tras

Voz 19 22:05 los cuerpos especiales

Voz 5 22:09 ocurrió a mí me encanta cómo cabalga es la música

Voz 11 22:13 pero esto me pilló yo fui yo veo los cuarenta

Voz 1995 22:16 fíjate si hace tiempo que ha dicho que era animación muy buenos días buenos días pues te vas a que en Mallorca

Voz 11 22:22 sólo dos que se hicieron pasar por mí

Voz 1995 22:25 otra como es es anunciar en los carteles que ponía fin de semana discoteca salida catorce de la carretera al había cintura Fernandito dice Antoni Garriga Mi nombre murciano guerrillas

Voz 1727 25:27 mañana intensa de miércoles con Teodoro León Gross Luis Alegre Enric Giuliana vamos a ir enseguida al conflicto del taxi vamos a ver cómo están las cosas a pocos minutos ya de que se inaugure Fitur pero quiere aprovechar que tengo aquí a Teodoro León Gross para para contarles lo de la consejera recién estrenada consejera de Cultura e Igualdad del del Gobierno andaluz para quién Vox pide ya la dimisión vamos a recordar los hechos Aimar

Voz 0027 25:54 es un artículo de Rocío Ruiz así se llama la consejera de las políticas sociales y conciliación dice bueno decía hace seis años que la Semana Santa son desfiles de vanidad y rancio populismo cultural en un espectáculo tenebroso que ha sido rescatado de la Historia Medieval tildaba el festejo de una exitosa puesta en escena turística de una penosa demostración de la necesidad que tiene la gente de pan y circo bueno esto es lo que decía ella en un en un periódico ya extinto por cierto de la de la provincia de Huelva de Huelva seis años Vox empezó a moverlo con fuerza en las últimas horas y ante eso la propia consejera anoche en su cuenta de Twitter decía ante comentarios que me estáis haciendo me estáis haciendo llegar por un articulo pido disculpas a quien pueda sentirse ofendido por él no representa ni lo que pienso ni lo que defenderé como consejera de todos los andaluces

Voz 1727 26:42 te dices hay que ser cabida para ser miembro del Gobierno andaluz terrible incluso para hacer andaluz bueno yo yo te diría que andaluz de bien tienes que andaluces bien no no andaluz no ya había habrán anti España hay hay un anti Andalucía

Voz 0027 27:00 pues eso parece parece con Vox de guardián de las esencias hace dos meses eran inexistentes en la en la comunidad y ahora fíjate hombre no han llegado a pedir abiertamente la dimisión de un modo claro pero sí que han pedido al presidente que la llame al orden yo yo Pepa el comentario que te hago es Nos están vendiendo mucho el gobierno del cambio pero aquí estamos viendo Lope los peores vicios y los peores comportamiento de la política de siempre no decir yo creo que la consejera hace cinco seis años podía tener la opinión que quisiera con toda libertad y además te diré que me parece muy acertado decir desfile de vanidad rancio populismo tenebroso turístico el pan es todo eso está en el pensamiento crítico de muchos andaluces ante la Semana Santa pero en cualquier caso lo que me parece una terrible señales que pida perdón que digan no representan y lo que pienso y lo que defenderé como consejera yo no sé si estamos ya la doctrina Calvo otra vez en aquella de que lo que decías Pedro Sánchez antes de ser presidente no rige con el presidente Sánchez y esto es que lo que diga la consejera Ruiz al margen de lo que decía antes de cuando era sólo la ciudadana Ruiz no lo sé pero a mí no me sorprende tanto la reacción de Vox me sorprende enormemente la reacción decepcionante de la consejera la reacción decepcionante de ciudadanos que ha perdido una gran oportunidad de marcar líneas rojas que decía que les separaban de Vox yo creo que decir la gente evoluciona y hacerse perdonar un artículo de hace años buena consejera de alguna señal de Riley

Voz 1727 28:23 al futuro Gobierno a mí que me encanta la Semana Santa andaluza y la Semana Santa sevillana en particular me encanta me encanta en fin comparto vida con mucha gente a la que no le encanta que puede ser muy crítica esta experiencia la tiene cualquiera en esta mesa no Luis no la de compartir la vida con gente con la que tienes muchas cosas en común y que opinan sin embargo sobre otras radicalmente distinta que eso se convierta en un elemento de reprobación ojo lo han pedido la dimisión de efectivamente sino en fin valora la reprobación explicaciones efectivamente al presidente de gobernantes

Voz 15 28:56 sí yo creo que se está se está materializando pues un poco el tipo de el tipo de acuerdo que eso que eso representa el tipo de modelo que quieren exportar a otros sitios ciudadanos ya tomar una una decisión ha tomado la decisión de integrarse con con las dificultades que implique pero la decisión yo creo que que está desgraciadamente desgraciadamente tomada y a partir de ahí pues pues a todos el mundo pues pues toca reconfigurar un poco las opciones las opciones políticas del país claro

Voz 1727 29:25 pues ojo con con las encuestas que son todas muy volátiles es verdad porque la situación lo EEES cambia con mucha facilidad pero esta encuesta de Metroscopia no es no es pequeña cosa para ciudadanos no debería ser no no sí si la confirma a algún otro barómetro Enric

Voz 9 29:41 bueno yo esta esta pequeña historia Andalucía explica cosas no para que se les explicas que en estos momentos Vox está percutió lo la situación política

Voz 1727 29:54 no

Voz 9 29:55 hace cuatro cinco años que en percutir a la situación política era podemos claramente ahora la percutió Vox es el péndulo se ha movido la irritación social al malestar social analizaban aquel momento en dirección a la izquierda en estos momentos una parte de ese de esa irritación malestar tiende a conducirse hacia la derecha por lo tanto que la encuesta de Metroscopia marque que en estos momentos Vox está en un doce por ciento indica que se que que el disparo hacia arriba de Vox es posible me permito recordar que unos meses antes de las elecciones generales de diciembre de dos mil quince podemos estaban el trece por ciento había subido mucho luego bajó historial electoral de Podemos es así picos que suben y bajan no estaba en el trece por ciento y se coloca en el veintiuno por ciento de las elecciones generales con un doce por ciento ya consolidado en estos momentos la capacidad de despliegue electoral a de Vox es es importante y eso explica que en el Partido Popular en estos momentos están literalmente aterrorizados como ha quedado de manifiesto en una Convención de este fin de semana porque un disparo hacia arriba todavía mayor de Vox puede Trans figurar todo el panorama político español lo que vemos en Andalucía es que aunque ellos no estén en el Gobierno van a marcar el ritmo van a marcar el ritmo porque el día

Voz 1727 31:25 conversación el discurso los dos partidos

Voz 9 31:27 sea situado en su campo esto es una lección que yo creo que debería estar aprendida es el marco en el que se mueve el Gobierno de Andalucía es el marco Vox

Voz 1727 31:37 le está haciendo el programa electoral en negativo

Voz 9 31:40 yo una vez te has metido aquello de allí no se sale de no sé si

Voz 1727 31:43 van a estar diciéndole no no no de paso comentando las propuestas de la extrema derecha no vendidos ocho y treinta y dos en Canarias quiero preguntaros siquiera brevemente por el conflicto del taxi pero antes Nos vamos a Ifema donde sigue Enrique García se acerca la hora de la inauguración ha cambiado algo ahí

Voz 4 32:00 hola Pepa Bueno la situación ahora es más tranquila más de un millar de taxistas están concentrados ahora en la glorieta de acceso a la Puerta Sur lo hacen traslada una enorme pancarta donde se le Madrid exige que se cumpla la ley frente a ellos hay un cordón policial con antidisturbios hay hasta una treintena de furgones de la Policía Nacional que hacen de barrera entre la concentración y el acceso al recinto ferial la gente está entrando a Fitur los han hacia están hacen decenas de personas están entrando a Fitur y lo están haciendo sin problemas por ese cordón policial que divide esta glorieta entre la concentración y el acceso al recinto ferial

Voz 1727 32:34 gracias que los taxistas de Barcelona están votando la propuesta que les hace la Generalitat de Cataluña que es básicamente fijar un mínimo de quince minutos para pedir un servicio a Uber o Fay pero dejar en manos de los ayuntamientos el que ese ese periodo de tiempo puede alargarse hasta hasta una hora los de Madrid quieren eso dijeron bueno pues esto le ofrecen a los de Barcelona yo también lo quiero el Gobierno regional de Madrid el popular Ángel Garrido dice no no voy a legislar en contra de todo un sector económico y los de Barcelona están votando esa propuesta dónde estamos exactamente en un conflicto que no se ve que tenga un horizonte fácil de arreglo Luis

Voz 15 33:12 no tiene fácil arreglo y yo desde luego tampoco sé cuál es la solución ideal pero sí que me parece más o menos razonable que no se pueda ofrecer exactamente el mismo servicio con unas condiciones administrativas tan distintas de tal forma que la solución tiene que pasar por una de dos osea cercan las condiciones administrativas que se exigen a los dos o Se distinguen con cierta timidez aunque sea es un poco artificial los servicios que puede ofrecer un taxi y los que puede ofrecer la contratación de un coche con conductor que CIR pero pero lo que lo que hay te digo se diferencia los servicios que pueden ofrecer de algún modo ose ose asemejan las condiciones administrativas que exigen pero es verdad que la situación tal y como está exigen la solución evidente porque provoca una injusticia

Voz 1727 33:52 a mí me gusta mucho hacer justicia a los periodistas cuando tienen intuiciones lleva días diciendo Enric Giuliana en este programa leyéndolo yo La Vanguardia días semanas diciendo ojo el efecto chaleco amarillo ojo el efecto chaleco amarillo es efecto de alguna manera ha inoculado estar también en esta protesta no

Voz 9 34:11 si ves que si nos fijamos bien

Voz 25 34:14 no la nuestra

Voz 9 34:17 los problemas que hoy tiene la sociedad española no son muy dispares de los que en ese momento se plantea en otros países europeos especialmente aquellos del sur cada país tiene Suu sus propias tradiciones su propia configuración institucional sus pulsiones incluso culturales profundas de por lo tanto evidentemente en Francia cuando está ya alguna cosa enseguida hay alguien que se va a París a montar una barricada esto es así es todo lo hemos visto en España es distinto en España todas las las explosiones de de de de malestar son más dispersas eh no no aquí no nos y no se concentraban a gente en la plaza de la Bastilla pero pueden y hubo una vez que pasó el reportaje exactamente la irradiación de sol todavía dura no prestó

Voz 15 35:08 tradición muy espabilado pero en cualquier caso

Voz 9 35:11 eso en cualquier caso lo que quiero decir es que no sé es decir la crisis El discurso según el cual la crisis estalla cancelada es decir que el paréntesis de la crisis está cerrado es un discurso falso es verdad que en términos macroeconómicos en términos estadísticos la economía española está creciendo pacto cuando la economía crece pues no se puede hablar de crisis es vale muy bien en términos académicos así pero las heridas que ha dejado esta crisis no están curadas allí la principal herida más allá de los efectos materiales dolorosos para mucha gente es es la siguiente las expectativas se han hundido se en estos momentos las sociedades del sur de Europa observan el futuro sin sin fe en el futuro sin esperanza y este es el problema este problema y entonces esto lo que provoca es que cada uno sale en estampida defender lo suyo que es decir lo que está ocurriendo

Voz 0027 36:08 que quema el día ayer para el Gobierno Ábalos no digo para para el ministro a los porque además de de

Voz 9 36:13 el fracaso de la reforma

Voz 0027 36:15 tuvo también que oir muchísimas veces algo muy evidente en Hoy es que el Gobierno escurrió el bulto que él escurrió el bulto cuando desplazó la responsabilidad las comunidades autónomas que luego la transfieren a los ayuntamientos yo creo que todo el mundo sí porque porque es un conflicto verdaderamente endemoniado lo habéis dicho yes acto muy difícil de de resolver pero en cualquier caso lo que es siempre una mala idea es es taparse y pasarle la patata caliente a otro no yo creo que efectivamente como tú decías Pepa en Cataluña se da una solución que a mí me parece terrible no esto determinar diciendo que se va a avalar que en que en Barcelona haya que pedir el ITC con una hora de antelación que que fue respondido inmediatamente por los sube TC diciendo que se iban de Barcelona hito Álvarez a un periodista de El Confidencial decía con esto es Chamosa u Erica Abi Fay de Barcelona para siempre a mi me parece que esto es un gran fracaso no yo creo que es verdad como decía como decía Luis que si queremos establecer un marco de competencia que es lo ideal que haya una competencia saludable de alguna manera tiene que haber un periodo de intervenido porque a situaciones desiguales no se compite igualmente no esto esto es evidente pero pero a mi me parece que que esas reivindicaciones legítimas de los taxistas al final lo que pretendan como está viéndose muy claro y se ha visto en Barcelona está viendo en Madrid situaciones de privilegio no de de de de dominio en el en el sector para retrasar por otra parte un cambio tecnológico que es absolutamente inevitable al mismo me parece una enorme fracaso ni lo de Barcelona me parece un gran fracaso y veremos a ver cómo acaba

Voz 9 37:45 de Madrid porque al final en el fondo estamos viendo

Voz 0027 37:47 si estas que esperaban explotar sus no no sólo bien sus licencias sino poder venderlas por el doble del valor cuando llegue la jubilación y entonces en fin a ver con eso compensar la cotización de de la Seguridad Social

Voz 1727 38:00 todo esto es especular en un hotel

Voz 0027 38:02 estar digamos de mantener una una situación irreal que ya no existe es decir la realidad ha cambiado hay que intervenir en el sector

Voz 1727 38:10 pero sin negar la realidad hablando de caos de fracasos son las nueve y treinta y ocho ochenta y ocho en Canarias vamos a a recibir enseguida al embajador de Reino Unido en España

Voz 29 40:34 son las

Voz 1727 40:38 diez menos veinte nueve menos veinte en Canarias

Voz 7 40:42 Justo hoy se cumplen seis años de este momento

Voz 5 40:50 o feudo de Yves eres Times David Cameron

Voz 1727 40:57 ha anunciado su intención de celebrar un referéndum sobre la permanencia de Reino Unido de la Unión Europea era una opción que siempre había rechazado pero la presión le llegaba desde dentro desde fuera de su partido dentro apretaban los tories euroescépticos y fuera a los ultras de Djukic así que Cameron dio una patada al balón abrió la espita del referéndum el dos mil trece dijo que lo convocaría si ganaba las elecciones del quince las ganó por una amplia mayoría que hizo imposible desdecirse de esa promesa han pasado seis años Cameron es historia y encima de la mesa tenemos sugerencia este caos Simon Malí embajador de Reino Unido en España buenos días muy buenos días un placer como siempre tenerla aquí maldito millón antes de empezar la conversación voy a pedir ayuda voy a pedir auxilio a nuestra corresponsal en Londres a Begoña Arce buenos días Begoña hay buenos días porque casi he perdido el hilo de donde estábamos Begoña

Voz 0273 41:48 bueno pues el y lo está muy enredado porque después de aquel referéndum del dos mil dieciséis la primera ministra Theresa May presentó un plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea era un plan que se negoció Serra negoció en Bruselas durante muchos meses y aquí en el Parlamento y en la calle nunca convenció plenamente a nadie porque el Brexit is su interpretación ha dividido a la clase política a los partidos al Gobierno divide completamente al país finalmente en noviembre los Veintisiete firmaron un acuerdo pero ese acuerdo necesita la ratificación del Parlamento británico para ser válido cuando me lo presentó a votación de los diputados el pasado día quince surgió como sabemos una derrota sin precedentes por un margen de doscientos treinta votos a pesar de eso la primera ministra sigue en el cargo sigue intentándolo

Voz 1727 42:35 próximo martes volverá a someter a votación ese plan

Voz 0273 42:37 supuestamente remodelado ese día miembros de todos los partidos van a defender unidos enmiendas

Voz 1727 42:43 básicamente para impedir una salida

Voz 0273 42:45 del Reino Unido sin acuerdo es el principal punto el más urgente en estos momentos evitar una previsible catástrofe ampliar el plazo de salida porque el veintinueve de marzo la fecha oficial para marcharse está

Voz 1727 42:58 hay menos mal que existes Begoña porque este mapa es imposible de trazar en menos tiempo viento con muchas gracias

Voz 5 43:07 un abrazo hasta luego

Voz 1727 43:09 embajador en hablábamos en este estudio hace tres meses estamos en el mismo sitio físico en el mismo sitio político pero el contador de la de la cuenta atrás sigue activado contempla de verdad la posibilidad de un Brexit sin acuerdo en el mes de marzo

Voz 9 43:26 bueno eso en posibilidad de Brown

Voz 12 43:29 esta de hace seis años pues estuve ahí te voy a decir bueno creo que avanzamos avanzamos porque tenemos un buen acuerdo con nuestros socios europeos de acuerdo de noviembre es un buen acuerdo es la repetición del Gobierno creo que son bueno claro por qué tal hombre no solo nacional sino también a la empresa pero lo que necesitamos claro es el apoyo parlamentario como ha dicho no es fácil a todos sobre todo tras la votación de la semana pasada pero es lo que estamos haciendo como piano Gobierno intenta con unas declaraciones en esta semana sobre los derechos de los trabajadores por ejemplo de cómo vamos petos GER proteger a derecho de Medio Ambiente el Gobierno intenta que este apoyo parlamentario para que le podamos avanzar hacia la salida o de nada de Leo no hay hacia una negociación con nuestros socios sobre la relación que tendremos en el futuro relación que queremos eh positiva constructiva Strachan

Voz 1727 44:46 la embajada Ésta es una mesa cinco Teodoro León Gross desde la sede Málaga adelante Teo bueno

Voz 0027 44:55 no es un hecho embajador que durante la campaña hubo muchos mensajes falsos es algo que sea que sea investigado y que sean sobre lo cual ya se ha publicado mucho no incluso hay buena información y informes de de Instituto británico de cómo esté cosas que que que habla de la injerencia rusas

Voz 1727 45:13 cree que ahora

Voz 9 45:15 dos años después

Voz 0027 45:17 hay más claridad hay buena información es la sociedad os seguimos realmente en en en esa división terrible que hay en la sociedad o muy acusada que hay en la sociedad a la que se refería la corresponsal Long

Voz 1727 45:28 pues cree que que es que esa divisa

Voz 0027 45:31 John se basa en una buena información o se sigue basando en una enorme confusión

Voz 12 45:36 bueno creo que que el que el que eso es es dificil que es complicada no es no es fácil entender todo la la la la manera en la que vamos salía pero creo que cuando cuando hablamos a los políticos británicos los ministros yo ha hablado en los últimos días con unos ministros británicos

Voz 1727 45:57 esto es que nuestro sistema caras

Voz 12 46:00 cada semana el viernes normalmente los políticos incluyendo los ministros vuelvan a sus inscripciones ya eh escuchan a equipaciones las problemas de de sus votantes en los meses dicen que yo cuando llegan eso es días a sus muchos de los votantes que que votarán hace doce años y medio para salir me dice pero por qué por qué hay tantos problemas hemos votar ya

Voz 9 46:30 por qué

Voz 12 46:32 de la lo los diputados no respetan la opinión la voluntad Popilar para Salerno para hace no entienden por qué hay tantos problemas

Voz 15 46:44 pensando también en el en el mapa internacional un poco no yo creo que que el Brexit cabe interpretarlo como como una reacción también nacionalista y antieuropeo una parte importante del electorado del electorado británico lo que quería preguntarles qué relación cree que tienes es que si es que cree que tiene alguna con procesos que se están dando no el resto del mundo pues no sé como el como el resurgir de este de este nacionalismo ul tramontana español como el resurgir de los populismos ultranacionalistas de ultraconservadores en en Estados Unidos este auge la derecha en en América Latina en general resurgir de todo tipo de arcaísmo nacionales y religiosos en todo el mundo cree que tiene alguna relación la posición de esta parte los británicos con todo este movimiento que podríamos calificar en conjunto del resurgir de los arcaísmo pues es profesor yo ya profesor

Voz 12 47:37 sólo diplomática

Voz 5 47:39 no acabo de ver lleva Ernesto la cláusula como lectura de cabecera y si esa lectura

Voz 12 47:50 en mi época era estudiante de Ciencias Políticas pero mira creo que las de ese pueblo británico tenía muchos raíces muchos ratones no pero es que vivimos toros o metros dificil estando política la política británica sino de la política española de Francesc otros no sobre toros por por los efectos de la crisis no crisis que que fue muy profunda no sólo a nivel económico pues sino también a nivel político pero lo que intentamos hacer como Gobierno ahora mismo es unir al país negra país avanzamos hacia un salida ordenada de la Unión Europea que con el acuerdo que que nuestra opinión como dicho es un buen acuerdo que es este toros que que podamos la avanza hacia un una relación Strache dentro de nuestro país en nuestros socios europeos porque como como digo cargas salimos tienen europea no salimos de Europa somos hemos sido estaremos para siempre europeos Henri

Voz 9 48:48 que si buenos días señor embajador no somos preguntarle y siendo consciente que para ustedes el método democrático fue absolutamente fundamental pero es de los que le han dado más gimnasia los métodos democráticos Europa les debe mucho gracias cabe la posibilidad a un segundo referéndum en cierto

Voz 12 49:12 yo no lo veo claro

Voz 9 49:14 qué intranquilos enmiendas a la moción que ha ido Johnny A

Voz 12 49:20 dos hay que que quita y hasta hasta que Mino no yo no porque ni el dolor ni el laborista está en estos momentos en favor de consulta como dicho entre la población la mayoría de los votantes de que que voto que que votarán hace unos años enfadarle así de dicen bueno hemos vuelto allá por qué porque tenemos un nueva consulta parqué ya lo que

Voz 1727 49:55 parece en fin cada vez más probable es en el mejor de los casos un aplazamiento de las fechas no esto sí lo de probable embajador

Voz 12 50:04 sirva hace mucho pero de nuevo la precoces para que para que sigamos debatiendo

Voz 1727 50:11 ya pero si el Parlamento no la prueba claro Le veo esperanzado en que finalmente el Parlamento británico cambie de opinión

Voz 12 50:21 lo nota el monto británico tienen que decidir lo que quiera hacer tiene un un a un buen oferta Un buen oferta con una recuerdo buenísimo con nuestros socios europeos tienen que se lo que va a hacer las maletas el martes o el lunes en a los Lores mates en los Comunes el Parlamento británico tiene la posibilidad el camino que vamos a seguir en las

Voz 1727 50:48 y es que hubiera cuanto de preocupada está la población Britain británica en España llevan preocupada mucho tiempo pero claro se acerca la fecha no hay horizonte hay cierta alarma en torno a la hipótesis de una ruptura brusca ha cambiado su función que se que se que está muy encaminada a eso a informar tranquilizar y mantener sobre todo informado con transparencia a la población británica aquí