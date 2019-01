Hoy por Hoy (23/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0228 00:00 son las diez las nueve en Canarias los Reyes inauguran Fitur en media hora y en una de las entradas ese recinto ferial los taxistas protestan frente un cordón policial no obstante no está habiendo problemas para que los visitantes puedan acceder a la feria Llesta Enrique García adelante

Voz 2 00:19 relativa tranquilidad ahora mismo en el acceso sur del recinto ferial desde hace una hora los cientos de manifestantes permanecen aquí frente a ellos un enorme dispositivo policial una veintena de furgones hacen de barrera ante la concentración y el acceso a Ifema donde la gente está entrando con normalidad a Fitur si ha habido tensión hace unos minutos cuando un grupo de manifestantes ha intentado acceder a la M cuarenta y las donde al acceso la Policía ha cargado contra ellos ya a unos metros de aquí un manifestante está siendo atendido por el San

Voz 0228 00:43 por social gracias Enrique por lo demás Podemos ha justificado en Hoy por hoy su voto en contra del decreto ley de alquileres acabamos de hablar con Rafa Mayoral que acusa al Gobierno de no haber dialogado Illa avisa de que con el número de diputados con los que cuenta el Ejecutivo debería estar abierto a escuchar las ideas de los

Voz 3 00:58 además que no entiendo la palabra diálogo y que tiene

Voz 4 01:01 qué hay que entenderla yo esto forma parte de veinticinco diputados pues esto es lo que te dé la gana sino que tienes que hablar con

Voz 0811 01:07 pues yo creo que eso es lo primero y lo segundo pues que a veces

Voz 4 01:12 cuando defiende a son las mayorías sociales metí SAS los callos a los poderosos que no quieren respetar los derechos de las mayorías sociales

Voz 0228 01:19 el ex consejero catalán Joaquim Forn que está ahora mismo en la cárcel a la espera de juicio ha anunciado que quiere formar parte de la candidatura del P de Cate la alcaldía de Barcelona Esquerra Republicana cree que es una iniciativa que puede sumar votos al independentismo lo ha dicho supone

Voz 3 01:32 la voz Marta Vilalta hace unos minutos en la SER

Voz 0228 01:35 en en Catalunya

Voz 5 01:37 lo que queremos es precisamente que todos los proyectos que representamos al independentismo nos fortalezca vamos seamos competitivos para ir a las elecciones y así maximizar votos

Voz 4 01:47 en quién pactar que pueden voz

Voz 0228 01:50 más cosas el embajador del Reino Unido en España no cree que haya posibilidades de que se celebre un segundo referéndum en su país después de que el Parlamento británico no haya aceptado el acuerdo para el Brexit que había han firmado Londres y Bruselas Simon Mann le espera además que los plazos para la salida no se alarguen lo acaba de decir

Voz 6 02:06 en Hoy por hoy yo no lo veo yo no en estos momentos porque ni el dolor ni el Partido Laborista está en estos momentos en favor de de consumo entre la población la mayoría de los votantes de que que voto que que votarán hace unos años enfadarle dicen bueno hemos puesto allá por qué por qué tenemos un nueva con fruta

Voz 0228 02:32 tomamos que el Pirineo de Navarra y el Valle de Arán están ahora mismo en el máximo nivel de alerta en alerta roja por la nieve y hay que sumar que toda la costa de Galicia Asturias Cantabria el País Vasco así como la Cordillera Cantábrica el resto de los Pirineos la Comunidad Valenciana Tarragona el norte de Madrid en del sur de La Rioja o zonas costeras de Baleares Almería Granada y Melilla están también en estos momentos en alerta naranja por viento por nieve o por fenómenos

Voz 3 02:55 costeros llegamos hacia las diez y tres tiempo ya en la SER para

Voz 0228 02:58 la información de su comunidad

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid taxis

Voz 1491 03:05 herido ayer durante la protesta en la II continúa muy grave ingresado en la UCI del Hospital de La Paz el hombre de treinta años cayó a la calzada y se golpeó en la cabeza tras abalanzarse sobre un obedece el conductor de este último está en libertad sin cargos continua la protesta de taxistas en Madrid sin que haya visos de alcanzar un acuerdo con el Gobierno regional de madrugada ha terminado una reunión improvisada entre el sector y la Consejería de Transportes con las posiciones todavía más alejadas Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:31 qué tal buenos días si el distanciamiento es total no hay avances no hay visos de una solución a corto plazo de hecho varias fuentes del Gobierno madrileño confiesan que no son muy optimistas las negociaciones ahora mismo están rotas hoy no hay reuniones previstas aunque los taxistas nos insisten desde la Consejería Transportes siguen teniendo las puertas abiertas para sentarse a negociar cuando quieran eso sí la Comunidad es categórica su línea roja es innegociable por mucho que la Generalitat haya regulado la presentación aquí en Madrid eso no ocurrirá el Gobierno Garrido sigue decidido a dejar esa gestión en los ayuntamientos con los que por cierto de momento tampoco tiene pensado sentarse a dialogar

Voz 1491 04:12 sobre la crisis de Podemos tras la marcha de Rejón con Carmena en Hoy por hoy aquí en la Ser Rafa Mayoral ha insistido en que el partido presentará su propio candidato a las elecciones de mayo en la comunidad aunque deja la puerta abierta a posibles acuerdos

Voz 4 04:23 creo que en estos momentos lo que hace falta es calma diálogo sosiego y al mismo tiempo obviamente tener claro que que restó todos los acuerdos de dos de los institutos y las sillitas es que podemos gastar en estas selecciones nosotros no podemos estar

Voz 1 04:37 en otro partido político

Voz 4 04:39 la vida la fundación de un nuevo partido político no espacio político Ci mejillas verán con piense quieren poner de acuerdo o no con quién quieren hacerlo o no de momento lo han hecho de forma unilateral sin hablar con nadie

Voz 7 04:50 tenemos siete grados ahora mismo en el centro de la capital hoy máximas en torno a los trece o catorce grados

Voz 0228 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com Cadena SER

Cadena SER

Voz 1298 05:16 en la Cadena Ser

Voz 9 05:20 hoy por hoy con Toni

Voz 7 05:21 heridos

Voz 10 05:30 muy buenos días bien

Voz 1995 05:32 a cinco minutos una hora menos en Canarias abriguen sé que hace frío

Voz 11 05:36 el gran atención tiempo empieza a poner apellido del ingeniero francés que junto a Arthur C Creus construyó el dirigible militar la France en mil ochocientos ochenta y cuatro frenar

Voz 1 05:50 reinar es el apellido del ingeniero francés que

Voz 1995 05:52 dos Arthur si Creus construyó el dirigible militar Le France en mil ochocientos ochenta y cuatro renal esa palabra vale más de un millón enmedio de euros Fran biólogo amante del Bosco que este último dato fascina ayer se fue a su casa con un millón in medio de euros no está nada mal Gallen buenos días hola buenos días in escuchándose sonido es difícil no alegrarse tú dirías que los españoles somos muy simpáticos y yo digo que está sino la más en la gente más de más empatía del mundo entre lo en los cinco de tu pueblo en Suecia no sois tan simpáticos no yo de empatía no buena gente pero faltan Papulias pues que la empatía no sé si está de acuerdo es una de las cualidades que hace que seamos más humanos como para mí es el balonmano humano empatía al Grassi los Braque luego cuando vemos tragedias y cuando escuchamos noticias terrible pues claro a la negativa funciona exactamente igual los de tristeza pero no salieran bueno me alegra saber que estamos entre gente muy empate para lo bueno pienso yo por lo menos y para lo malo Rosa barrios

Voz 7 09:06 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido cuando acabamos este programa no

Voz 1995 09:13 Nos juntamos todo el equipo y hablamos de temas temas más interesantes temas divertido temas profundos ayer apareció un dato que hizo que a mí al menos en ese me congelará la sangre cada día todos los días desaparecen en España de media XXXVIII personas es una realidad a la que da miedo mirar pero hay gente que decide enfrentarse con eso intentando averiguar por qué sucede yo creo que lo peor es el peor miedo de un padre hombre es que tu hijo de esa pareja terrible de esas personas que decide mirar a esta realidad es la jueza y escritora Graziella Moreno Graciela muy buenos días

Voz 18 09:57 hola buenos días es una cifra escalofriante

Voz 1995 09:59 hay ocho personas desaparecen al día en España

Voz 18 10:02 sí es una cifra real desgraciadamente real esta sacada realmente del informe que realizó la Policía Nacional a fecha treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete en el cual figuran en el sistema de personas desaparecidas unas seis mil cincuenta y tres personas que no han sido halladas

Voz 1995 10:18 y en su experiencia con jueza detrás de las desapariciones siempre hay delito no existen desapariciones voluntarias en las que noria delito gente que quiere desaparecer

Voz 18 10:26 sí también existen desde luego están clasificadas en dos las voluntarias y las involuntarias las voluntarias la mayor parte suelen ser de menores que huyen de centros de acogida o de sus familias también también de mayores de edad evidentemente las involuntarias detrás de la cual siempre hay un delito siempre

Voz 1995 10:44 hemos empezado el programa hablando de empatía Auster jueza la empatía para un juez es algo positivo negativo

Voz 18 10:50 es esencial tienes que ser enfático la posición del juez es es intermedios es decir tienes que entender en este caso las dos partes ya sea cuando estás como juez de instrucción cuando ya estás como juez juzgando en una sala tienes que saber ponerte en el lugar tanto la víctima lleno algunos casos también culpable para poder llegar a valorar realmente cuál será tu sentencia cuál será tu resolución

Voz 1995 11:13 ha escrito su libro decía que es juez hay escritora invisibles son eh su historia ficción basado en que basados en casos reales que usted ha conocido su propio juzgado

Voz 18 11:24 exacto sí sí de hecho algunos se refleja en concreto algunos casos desaparecidos que habíamos tenido denuncias en el juzgado de Instrucción y luego al cabo de un tiempo habían aparecido restos humanos de esa misma persona y en algunos casos sí que supimos que era lo que había sucedido y en otros ha sido totalmente imposible y es muy duro tener que llamar los familiares y entregarles esos restos humanos que que hemos podido encontrar no

Voz 1 11:49 más claro

Voz 1995 11:51 me pone la carne gallina al pensarlo uno el hacia Eva invisibles esa porque dentro de esas grandes cifras de desaparecidos de los treinta y ocho diarios vuelven a pensarlo hay personas en las que nadie se fija hay desaparecidos invisibles unos en los que ponemos mucha atención incluso mucha atención mediática y otros que son invisibles porque

Voz 18 12:09 de ahí es realmente el título de la novela porque realmente hay personas de las cuales nadie se ocupa a nadie les interesa si están vivas o muertas ni siquiera Nir si si existen o no ya eso yo creo que es lo más triste que te puede pasar en esta vida que no haya nadie que se preocupe ti creo que todos recordamos y creo que fue en octubre del año pasado que es descubrió el cadáver de una señora que llevaba ocho años muerta en su casa los vecinos habían alertado de un olor en cierto momento vieron la policía llamó la Oporto abrieron y bueno

Voz 1995 12:39 ahí quedó fíjense ese ese momento en el que conocimos la noticia

Voz 1298 12:45 este coche polvoriento es el de ella los vecinos del barrio de Zabala gana están impactados con el hallazgo de dicha llevaba ocho años muerta

Voz 1995 12:54 nada ella tenía cincuenta años cuando murió en su casa de muerte natural no fue hallada hasta el pasado mes de noviembre venía de Ucrania tenía familia acerca podía alguien permanecer ocho años desaparecido sin que nadie pregunte por él

Voz 18 13:09 pues a la vista está realmente dices bueno no hay nadie ni siquiera yo no hablamos de Familia creo recordar que tenía un hermano en Ucrania precisamente que fue el que empezó alertaron no saber nada de su hermana que tardó un poco también pero bueno pero es como impensable no que lo tengamos un entorno vecinal o de amigos que nos eche de menos entonces es un poco es el elemento base el que yo he utilizado por escribir esta novela ya no solamente las denuncias de desaparecidos que hay gente que se preocupa de ellos sino en algunos otros casos la gente desaparece ni siquiera lo sabemos y no hay nadie que se preocupen buscar realmente las seis mil cincuenta y tres denuncias o los seis mil cincuenta y tres concretamente desaparecidos son aquellos que han sido denunciados pero hay muchísima más gente que no está

Voz 1298 13:52 había denunciado su falta los medios

Voz 1995 13:55 hacemos bien le ponemos un ejemplo del novio pregunta Eno no era firmase

Voz 18 13:59 pero bueno yo no soy quien para decir bien o mal lo que pasa es que hay muchos casos es no relativamente normal en algunas ocasiones que quizás hay algún caso que llame más la atención IS asuma quizás un poco más el protagonismo en los medios por ejemplo gráfico

Voz 1995 14:14 que se explica porque en por ejemplo en noviembre de dos mil quince desapareció el Valle entonces tenía catorce años fue vista por última vez al salir de una discoteca de Sabadell insisto yo creo Graciela que es el peor miedo que puede tener un padre Carolina desapareció no ha aparecido todavía no ha sido portada ningún medio o no hablamos ella sin embargo todos tenemos solamente estas desapariciones han formado parte de nuestra rutina durante semanas durante meses porque unos y otros no

Voz 18 14:47 pues eso es complicado decir porque realmente el caso de Carolina es un caso muy complejo ir con muchísimo fondo y es una lástima que no se haya podido saber nada porque había muchas pistas me consta y complejas que la familia anunciado ahí estoy convencido de que bueno Últimamente ha habido una entrevista en TV3 yo estuve en TV3 el otro día hablando también de este tema y se hizo una entrevista a la madre de ella en el fondo continuó manteniendo esta esperanza y tiene una queja en el sentido de que no sea visto tratado los medios quizás como otras desapariciones que que que igual sucedieron en las mismas se poco ya han tenido un tratamiento mediático más más favorable es que cuando uno es un familiar que ha perdido a alguien querido se agarra todo todo les necesario la publicidad que la policía este que el juzgado este es que es están desesperante sufre tanto que te agarra salvo que sea es

Voz 1995 15:39 le estamos hablando de casos aquí en España yo creo que si miramos al mundo general claro

Voz 16 15:44 país Bush más grande no me acuerdo el número exacto pero estamos en Estados Unidos por ejemplo cada día desaparecen más que mil personas mil

Voz 18 15:51 en dos mil seis y las estadísticas son espantosos incluso bueno cuando empezaron a llegar emigrantes en la zona de Siria que atravesaba en Europa es que había estadísticas de cientos de miles de niños desaparecidos claro estos niños son caen las mafias que lo secuestran y bueno hay un tema de trata de personas importante a nivel mundial en internet oscura a que este esta web que todos son menos hemos oído hablar se venden personas se venden personas enteras y eso es algo lo que hago referencia en esta novela también entonces bueno es un poco tratar cuáles son las causas por las que desaparece vemos

Voz 1995 16:29 hay que decir es que la parte positiva la policía las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dan por resueltos el noventa y seis coma cinco por ciento de los casos denunciados en nuestro país desde el año dos mil y esa de desaparecidos

Voz 18 16:42 exacto sí sí no no al sistema mejorado

Voz 3 16:45 muchísimo ya en dos mil diez se cree usted existe

Voz 18 16:47 no de personas humanas desaparecida Si de restos humanos sin identificar en dos mil diecisiete ya existe un Centro Nacional de Desaparecidos y allí pues todos los datos que tienen todos los foros policiales del Estado se comparten de la de la Slow es la única forma de conseguir un mayor resultados coordinación funciona muy bien

Voz 1995 17:07 es fácil desaparecer a ese juzgado ha llegado el caso de alguien que voluntariamente haya querido desaparece

Voz 18 17:14 sí claro el problema de estas desapariciones voluntarias es que la familias angustia quiere saber cuando las fuerzas policiales encuentran el desaparecido por un tema de sus propios derechos es si el desaparecido no quiere que su familia sepa dónde está lo único que puedo hacerlo policía es comunicar que sepan que esta persona estaba viva pero no les podemos decir dónde se halle pues porque no quieres y es una persona mayor de edad ahí está en plenitud de facultades y sumó así su intención si su su derechos desaparece pues evidentemente al menos les quita la angustia de no saber dónde estaba uno es la antiguo frase desde hace tiempo decían se fue a comprar tabaco uno Hinault volvió entonces si hay mucha gente que que por lo que se quiere romper con todo y aunque parece mentira hoy en día con el ojo del Gran Hermano siempre puesto sólo nosotros y en nuestros móviles y las redes sociales se puede desaparecer

Voz 1995 18:05 bueno tenemos al teléfono a una persona que conoce profundamente este este dolor y lo ha convertido además de en una forma muy necesaria de activismo como nos contaba Graciela porque lo impensable a veces lamentablemente sucede le pasó mallorquina Mills es padre de un hijo desaparecido hace diez años y presidente de esos desaparecidos Joaquín muy buenos días

Voz 0811 18:24 hola buenos días de culpa lo que tengo problemas con una red ahí viene la señal

Voz 1995 18:30 buenas y se corta no no les daremos en fin volverán a llamarle enseguida Joaquín

Voz 0811 18:38 bueno mi hijo desapareció iba con otro compañero toda una serie de tener claras te pienso de todos los desaparecidos que que van pasando los años y no no no sabemos nada de todo se convierte en extraños no sé lo que pasó mi hijo qué pasa ahora un nuevo lo que estamos viviendo miles de familias en los últimos quince años el número de desaparecidos estamos hablando aproximadamente catorce mil eso significa que cada día dos personas desaparecen y nunca más sabemos de ellos como enormemente lo que son desaparecido ya que cambia tienes que aprender a sobrevivir porque sobrevivir porque algo fundamental que necesitamos todos es la verdad el mundo evoluciona buscando siempre a la verdad cuando la verdad es sustituida por por preguntas sin respuesta por preguntas que se convierten en tormentos y unas que van en aumento cuando todo esto con el paso del tiempo te lleva a la frustración de que dejar de creer en muchos valores que si te has creído bueno a partir de entonces tienes que empezar a sobrevivir sobrevivir porque estas enfrentando un duelo congelado un duelo que no puedes pasar página y quizás lo que intentamos los familiares que estamos en en SOS de San deciros es que que los familiares que llega son de larga duración que acepten esa realidad que tenemos y cuando yo le un padre una madre acepta la edad tu hijo tu hermano

Voz 19 20:30 no tu padre tu madre desaparecido

Voz 0811 20:33 el primero que piensan es en en bajar los brazos y no es así la aceptación te lleva a la lucha por amor a la aceptación te lleva a decir venga el único sitio que puede tener la persona desaparecida intocable imborrable es es en mi corazón culo por lo tanto pero es discutible interrumpa que usted ha perdido la esperanza si sí o sea cuando pasan diez años cuando pasan a doce años la esperanza la pierdes puedes tener momentos de espera

Voz 1995 21:12 sí me temo que hemos pedido a Joaquín ya no es avisada que tenía ciertos problemas con el teléfono Graciela perder la esperanza Acer después de perder la esperanza va a ser muy difícil recomponer la vida esa verdad esperanza de la que no habla Joaquín aparte de de de camino vital sí porque claro

Voz 18 21:33 es lo que estaba explicando el ahora mismo son muchísimos años son muchísimas decepción

Voz 3 21:39 pones la policía te va diciendo el Príncipe

Voz 18 21:41 hay pistas vamos investigando pero es que luego llega un momento que tuvo es que iba pasando el tiempo y los sueños se cumplen y tú estás igual y siete estás estancado de alguna manera en ello pues te acaba destrozando así que es normal la situación realmente necesitas ayuda psicológica hay ayuda de otras personas que que te comprendan entiendan porque es un sufrimiento que si no lo vives no lo no sé si realmente no se puede entender

Voz 1995 22:04 hemos recuperado a Joaquín estado usted dijo Joaquín si ya nos avisó de que tenía problemas con la cobertura Joaquín usted ha convertido este dolor en algo positivo trata de ayudar a otras familias que esa situación que usted ha vivido

Voz 0811 22:19 claro es en lo único que tenemos sea yo cuando sólo con el familiar cuando estés en una reunión de los nueva Serra Pablo

Voz 1995 22:30 mira en ello

Voz 0811 22:32 en l y quizás porque porque soy tremendamente cara tasó impera en cada parada qué hago

Voz 1995 22:41 es que pena no podemos escuchar Viena a Joaquín decirles que mañana veinticuatro miembro la asociación esos desaparecidos en el Centro Nacional desaparecidos ha organizado una una jornada de trabajo divulgación conjunta junto a la Asociación Profesional de Detectives Privados de España los que recurren para tratar de encontrar a sus familiares pero sí es verdad que tenemos que hablar de de muchas cosas pero ese dolor que persigue a las familias durante tanto tiempo debería formar parte de de nuestras ocupaciones más habitualmente porque desgraciadamente es muy común la desaparición como hablamos de personas

Voz 18 23:20 sí normalmente es un hecho que sucede más más más de lo que debiera o más quizás de lo que estamos acostumbrados ya no solamente hablamos incluso hasta desapariciones en las que hay un delito detrás sino también de personas por ejemplo desorientadas con enfermedades mentales degenerativas que bueno que salen luego no no pueden volver a casa allí también desaparecen y no las encontramos hay muchísimas causas sólo lo que comentábamos los menores a veces que se van de casa y luego Tom poco aparecen claro es complicado gestionar ello y también es complicado el trabajo de las fuerzas policiales porque es muy frustrante en todos los en todas las unidades en todo los cuerpos policiales hay unidades especiales dedicadas exclusivamente al tema desaparecidos y me consta que están en ellos esfuerzo lo que pasa que a veces pedimos casi como como si dijéramos Milagros no sea que que no que los devuelvan a nuestra familia y eso a veces no es fácil

Voz 1995 24:11 Graziella Moreno jueza lleva un juzgado de lo Penal en Barcelona también es novelista invisible es su última novela la cuarta en cuatro años

Voz 3 24:19 sí bueno sí sí bueno de hecho es la quinta

Voz 18 24:22 yo no cuarta que es exclusivamente en formato digital pero sí sí en formato

Voz 3 24:25 te has digital y de repente

Voz 1995 24:28 es curioso vena literaria hace pocos años hace cuatro se que en fin intenso trabajo el suyo Graciela verdadero placer gracias por estar esta mañana en Hoy por él

Voz 18 24:35 muchísimas gracias

Voz 21 24:55 eh

la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 28 25:56 muchos años después frente al pelotón de fusilamiento

Voz 0419 26:02 el coronel Aureliano Buendía billete a recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña Prada construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas

Voz 28 26:16 que se precipitaban por un lecho de piedras blancas y enormes como huevos prehistóricos

Voz 29 26:23 el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre para mencionar las había que señalar las con el dedo cien años

Voz 1995 26:33 estas alega Gabriel García Márquez mil novecientos sesenta y siete

Voz 30 26:41 el placer de escuchar

oferta de empleo a cambio de sexo con el jefe hay anuncios que no son tan explícitos pero sí que en cambio te pido

Voz 7 30:22 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 11 30:27 quieren respuestas creo que te Correa

Voz 38 30:30 la oferta uno pues las encajados puedes encajar la verdad que harías con la verdad se preguntaba Aaron Sorkin esa película

Voz 1995 30:41 Nos hombre buenos quiénes están acostumbrados a manejar

Voz 38 30:44 la verdad

Voz 1995 30:45 son Solbes abusos Gámez que es periodista de la sección de Ciencia el correos hombre con la ceja permanentemente levantada cosa con cara de incredulidad Luis Alfonso buenos días muy buenos días sí es verdad que es la cejas y Toledo

Voz 16 30:58 sí es verdad yo no me veo eres las dos juntos una la de

Voz 1995 31:04 bueno tampoco el More sean prioricen y desde Valencia José Miguel Mulet profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia una persona que desconoce la expresión a pie juntillas de un científico

Voz 1 31:16 no sabe lo que es Muller muy buenos días

Voz 19 31:18 los días que un científico duda todo el rato de todo es lo que hay no tienes que demostrarlo hasta que lo demuestra si el experimento dice eso ya te lo crees luego viene otro experimento ya te lo pone a dudar y todo eso pero bueno es la vida

Voz 3 31:32 es un proceso aburridos nunca en esta profesión

Voz 1995 31:37 no está mal estamos arrancando el año y la Organización Mundial de la Salud acaba de anunciar las diez mayores amenazas que ha detectaron para ha detectado para dos mil diecinueve algunos de estos de estas amenazas ya las hemos hablado aquí en los precios repasemos algunas de esas amenazas no todas hay que son muchas pero que repasamos algunas de las recomendaciones de la ONG sí si esto dice que le da un poco de ambiente a esto Evo sino va a quedar muy cenizo nos importa si lo ambienta más no no van dramatismos en poco pues vamos allá con las amenazas de la Organización Mundial de la Salud las anti vacunas atentos que le dice que la Santibáñez son la principal amenaza de ese dos mil diecinueve estáis de acuerdo pues sí

Voz 3 32:29 que llevan dando por saco bastante tiempo lo que pasa que lo último

Voz 19 32:32 solamente sobre todo en países como Italia o Estados Unidos están cogiendo

Voz 3 32:37 mucho auge y hay algunos políticos que les apoyan sí sí desde luego son una amenaza porque están haciendo que enfermedades que creíamos controladas entre surjan como está pasando con el sarampión por ejemplo

Voz 1995 32:49 si el sarampión era una enfermedad erradicada identidad

Voz 3 32:51 practicada no radica no era una enconada que como teníamos todos una mayoría de la población estábamos vacunados digamos no tenía donde agarrarse no tenía ser humano al que agarrarse entonces eso hacía eso hace que quienes no tienen ni idea piensan que no existe y digan no hace falta vacunarse contra el sarampión porque no conozco a nadie enfermo de sarampión en cuanto note vacunas y hay una cantidad de la población sustancial que no se vacuna

Voz 19 33:15 reaparecen sarampión y hay que recordar que ahora mismo en España es obligatorio vacunar a un perro pero no un niño hemos tenido casos recientemente de una guardería que se negaba a admitir a un niño no vacunado hilo llevaron a juicio a los padres a la guardería por suerte ganó la guardería

Voz 3 33:30 eso eso es una iniciativa que que no es que es nueva en España pero que no es nueva en por ejemplo en países como Australia donde si no hay pinchazo no hay guardería lleva vigente años lanzada desde un medio de comunicación esa campaña donde incluso se quitan ayudas a las familias Si tú no cumple con el calendario vacunal es muy importante porque estamos protegiendo a nuestros hijos

Voz 19 33:53 hacerlo en Europa es un tipo de maltrato

Voz 3 33:55 porque él está exponiendo a virus que lo pueden hasta matar

Voz 1995 33:59 no habiendo necesidad claro

Voz 3 34:02 es que estás jugando una ruleta rusa y luego luego te y luego tenemos la desgracia de que muera un niño y cuando muere un niño todos decimos hay yo no sabía

Voz 19 34:09 aparte que es antisocial porque un niño no vacunados se beneficia de que el resto están vacunados de cortafuegos el problema es cuando se juntan diez o quince niños no vacunados en la misma aula que se pierde la inmunidad de grupo y ahí es donde surgen los brotes

Voz 3 34:23 entonces tú llevas a tu bebé que todavía por realidad no tiene no puede haber recibido la vacuna puede contagiar

Voz 1995 34:29 vale vamos a al número dos que tiene que ver con el número uno la resistencia microbiana Nos hemos alertado expuesta hasta las cejas de de de medicamentos que no necesitábamos de antibióticos idealmente viene la resistencia antinazi que lo Viana verdad Mulet se y esto es grave porque es que

Voz 19 34:52 más los antibióticos tomamos mucho los tomamos ahora por ejemplo estamos en época de catarros primera para un catarro no hace falta antibióticos pero hay gente que es el médico no receta antibióticos parece que no haya ido al médico y lo siguiente es que si te recetan antibióticos porque te hacen falta Itoiz en una semana no te lo tomes dos días y cuando ya los síntomas remiten dejes de tomarte lo porque lo que estás así es favoreciendo que aparezcan las resistencias si te dicen en una semana aunque estés bien sigue tomando Otello por favor

Voz 3 35:21 si la la esencia de esto es seguir la lógica cuando estás malo ir al médico y si el médico te dice a hacer no tomar antibióticos que guarda en casa de una toma anterior porque hay veces que igual antes sobretodo no venían las dosis lo que era pues una semana diez días o lo que fuera después me tomo esto no no hagas eso nunca

Voz 1 35:43 pues vamos entoces al número tres

Voz 26 35:46 no

Voz 1995 35:48 no sé si me gusta esta idea me gusta una cosa si la super gripe porque la Organización Mundial de la Salud teme tanto a la supe gripe qué es la gripe

Voz 19 36:02 hombre la súper gripe ya la tuvimos que fue la del año dieciocho diecinueve esa ha sido la epidemia más mortífera que ha habido en toda la humanidad Ny P estés necesidades ni leches entonces el problema es que la gripe un virus que muta muy rápido porque cada año la gripe es diferente y que se propaga muy rápido por vía aérea a base de estornudos entonces hay un riesgo de que algún año tengamos una gripe muy virulenta ese conviertan pandemia entonces este riesgo está siempre ahí hemos tenido algún año que la gripe ha sido terrible no hemos repetido la él diecinueve

Voz 3 36:39 pero es un riesgo que está sí aunque aunque pensemos que no todos los años muere gente de gripe bueno en España el año pasado ochocientas Dc7 perdedores son todos los años vacunarse si eres población de riesgo vacunarse es la mejor protección y volvemos al punto uno eh porque igual si pillas una gripe estando alguna porque la protección no sea total ahí ha pillado una cepa diferente pues igual es más tenue los efectos eh pero siempre vacunarse

Voz 19 37:05 principalmente gente mayor por favor vacunen se

Voz 1995 37:08 vamos al número cuatro

Voz 3 37:12 la finca dengue VIH

Voz 1995 37:16 porque están subiendo

Voz 3 37:17 bueno aquí hay cosas muy diferentes el ébola digamos es muy premio

Voz 1995 37:21 eh

Voz 3 37:22 es el ébola es muy muy rápido no digamos son muy espectacular una fiebre hemorrágica no es que este subiendo es que cuando se dan epidemias de ébola ahora nos enteramos inmediatamente no se dan en el África en el África tropical es difícil que el ébola por ser como es se expanda más allá y además están experimentando vacunas iba todo ir luego hay otras

Voz 39 37:44 es que dependen del vector especialmente dependen

Voz 3 37:47 mosquitos Iñaki Isasi el cambio climático sigue calentando el planeta porque los mosquitos de zonas tropicales irán subiendo hacia zonas medias no

Voz 19 37:55 con el sida además tenemos un problema y es que los antirretrovirales son efectivos y lo que era una enfermedad mortal ahora es una enfermedad crónica

Voz 1995 38:05 el problema es que la gente que sigue haciendo

Voz 19 38:07 lo prácticas de riesgo como parece que no haya sida pero sigue habiendo el problema es que la gente ya no se muere la gente ahora vive mucho tiempo con el sida pues la gente digamos tener la capacidad de infectar lo durante más tiempo ya ha bajado la guardia de hecho la el sida está creciendo entre lo que antiguamente no eran grupos de riesgo que son nomenclatura horrible no existen los grupos de riesgo son prácticas de riesgo pero digamos la gente que durante fue son las primeras víctimas están muy concienciados básicamente entre grupos de heterosexuales es donde está creciendo el sida porque no son conscientes que el problema sigue ahí

Voz 16 38:45 también hay algunos clásicos pues por llamarlo algo es estamos poniendo a usted como un ranking de música pero la diaria por ejemplo siempre ha sido mundialmente ha cobrado más vidas que cualquier otra enfermedad condición por qué estamos tan

Voz 0228 39:00 capaces de curar esta esta porque si es él

Voz 39 39:03 de de depende en gran parte del mundo de el agua que beben

Voz 3 39:08 eh del agua que beben entonces de podía llevarnos a pensar eso una estupidez que se ha pensado en España a veces por determinados grupos no es decir podemos tomar lo que llamamos agua cruda de la que hemos hablado aquí no aguas sin potabilizar porque resulta que no tenemos diarreas generalizadas bueno hasta que hagamos esa tipo de barbaridades y tendremos diarreas y otras enfermedades peores no hasta que pasen

Voz 19 39:29 sí que es verdad que la diarrea pueden tener diferentes orígenes y habría que ver cuál es la causa pero normalmente las contaminaciones de agua es decir él cloro el elemento químico que más vidas ha salvado las zonas donde el agua no es potable lo sabes muy bien

Voz 1995 39:43 sino hay que Borges entre lo que más mata en el en el mundo no vamos al puesto número cinco estamos cargando el planeta el calentamiento de la contaminación causan si es que los datos siete millones de muertes evitables al año sólo el calentamiento causará doscientas cincuenta mil muertes al año a partir de dos mil treinta está la tenemos muy a mano resolver esto es un

Voz 3 40:08 la gran tarea común

Voz 19 40:11 pues sí lo que pasa es que el calentamiento habría que ver cómo mata para empezar lo que hemos dicho antes los insectos si hace más calor pues los insectos suben van hacia arriba y entonces no descartamos que dentro de poco volvamos a tener malaria dengue Zika y todo esto porque habrá más mosquitos en Europa hay más insectos y enfermedades tropicales pues igual llegan no sé hasta Berlín luego está todos los temas relacionados con que hace más calor y la gente muchos sitios vive en zonas que no están aquí matadas y esto genera problemas de salud que a la larga pueden ser fatales

Voz 1995 40:47 estáis cuenta que están todas relacionadas unas y otras no es una isla si las amenazas que están conectadas claro está todo conectado como en la tierra no todo porque vamos a acabar esto con un dato positivo en Europa se han reducido todas las causas de mortalidad un veinticinco por ciento de los últimos quince años también se felicita la OMS ese hemos ganado cinco años de vida media en estos últimos

Voz 3 41:11 bueno entre otras razones porque tenemos por ejemplo en España magnífico aunque tenga efecto sistema de salud en la mortalidad de cáncer está bajando es hace cada vez hay más cánceres porque vivimos más pero los cánceres

Voz 19 41:23 la vez matan menos porque se diagnostican antes ese tratado

Voz 3 41:26 mejor donde más matan en el mundo pobre del cáncer el cáncer eso ahora mismo una enfermedad que se está cobrando más vidas en el mundo pobre que en el mundo rico pero eso está cobrando más vidas en el mundo pobre porque por su

Voz 19 41:37 vete ya están vacunados en el mundo pobre porque antes se morían de cólera de sarampión y ahora como ya están llegando las vacunas curiosamente cuando ahora están llegando las vacunas al mundo pobres cuando dejamos de utilizarlas al mundo rico

Voz 1995 41:49 que Delon anda en cien Melocos pero me me quedo con esa idea Gámez de la injusticia por fin es lo que más mata en este planeta came Mulet escépticos muchísimas gracias a vosotros

Voz 7 46:48 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 46:54 Lola el dato es es este es correcto pues sí puede sonar raro pero sí es correcto seis mil ochocientos millones de euros seis mil ochocientos millones de euros en maquillaje en este país

Voz 45 47:13 los datos de la Asociación Nacional de perfumería cosmética que tiene un capricho Chema estampa si se está bien

Voz 1298 47:22 ayer en cuidado personal el pelo ahí lleva a la cosmética Cosmética el color es una parte pero no ochocientos veinte millones es la cifra que en España se vende de todo lo que podríamos llamar cuidado personal pero no está mal sólo en color en color saca hecho llamamos la piel tela vio sombras y maquillajes son seiscientos sólo en color lo que nos rodea la carita nada más no de de cuidado sino de color de embellecimiento son netos seiscientos setenta y cinco millones como en barritas de labio y poco más

Voz 1995 48:04 no me parece poco me parece seiscientos sólo en en color Lola Carretero como saben es la persona que se dedica a explicarnos quiénes son aquellos que dan forma a nuestro estilo de vida nos guste o no lo tenemos decías algo que el dato es grande sino que nos cuentas y colores extraordinario exportamos más cosméticos que aceite de oliva

Voz 1298 48:25 si España es una industria muy potente en la cosmética muy potente que grandes laboratorios que trabajan para firmas internacionales como los pasaban el zapato que creíamos que todo pues el zapato del mundo se ha confeccionado en Elda o en Mallorca y Menorca como bien sabemos pues si realmente te en España la industria cosmética es tremendamente potente nosotros exportamos fuera de nuestro país más el el importe total es más la balanza que de vinos ojo de vino español el medio mayor productor

Voz 1995 48:58 el Marca España el vino

Voz 1298 49:00 más en cosmética e igual que aceite de oliva somos los mayores productores del mundo

Voz 16 49:06 esto es así idas curiosidad quizá una industrial que se desconoce pero

Voz 1995 49:11 el mientras pensábamos que el aceite español a esto últimamente que decirlo así con español el aceite el vino algún producto patrio muy reivindicativo maquillaje jamás hubiera dicho que está por encima de de de piezas y entonces lució más

Voz 1298 49:25 es una conmigo al el color en el sector es esta definido como el sector aparte pero de en perfumería somos un verdadero crack fabricando exportando en cuidado personal es el personal igual todo unido pues hace que algo que no se llama Marca España esté por encima de esos estándares según López diera de de Comercio

Voz 1995 49:47 hablamos de la base de maquillaje de qué estamos hablando porque volveremos en algunas ideas poco antiguas que no coinciden con la realidad el año dos mil diecinueve aquí llamamos maquillaje

Voz 1298 49:57 maquillajes eh hay yo te veo como es decir eh por qué hablamos de amor hablamos de sexo es decir amor hablemos amor yo llamo ese mal village que nos perfecciona sea el maquillaje que ayuda a que nuestras facciones sean más correctas a tapar imperfecciones como manchas a disimular arrugas de expresión a perfilar una ceja eso de es el maquillaje que será el eterno yo creo porque es embellecer es aumentar la autoestima según estudios psicológicos que ayuda al maquillaje eso sería el amor por la mejora y luego está el sexo duro es decir el maquillaje radical llenos tránsfuga

Voz 1995 50:37 por no del medio que nos transforma

Voz 1298 50:39 decir que no nos gusta cómo somos que nos enfrentamos a un espejo diez décimos voy a meterme con unos ojos rojos me voy a poner lentillas otro color me voy a cambiar la nariz me voy esto es muy oriental esto viene de allí de verdad que es de quién sabe de esto es hoy yo creo que nos acompaña

Voz 1995 50:58 Antonio Serrano que es formador senior y maquillador oficial a España del grupo japonés y ido además cinco veces campeón seis veces campeón de España de maquillaje artístico porque el maquillaje tiene algo desde caiga Antonio está mirando al sur diciendo aquí tengo lienzo en blanco