Hoy por Hoy (23/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

buenos días Toni los reyes recorren las instalaciones

Voz 2 00:13 de la Feria de Madrid para inaugurar Fitur y al mismo tiempo en una de las entradas de ese recinto ferial siguen a esta hora las protestas de los taxistas ahí está María Manjavacas buenos días

Voz 3 00:22 buenos días hasta ahora los reyes recorren los pabellones de Fitur esto dentro la zona norte es como una burbuja y la llegada de los Reyes ha sido como otros años sólo con un mínimo de retraso la zona norte en la que estamos y por la que han llegado está completamente despejada por la policía cero taxis cero incidentes todo lo contrario de lo que ocurre en la zona sur a la entrada les recibían la ministra de Industria la presidenta del Congreso y el presidente de Madrid la comitiva ya está visitando los pabellones en esta edición que bate récord de participación con casi novecientos expositores también con más presencia internacional y con la República Dominicana como país invitado

Voz 0228 00:59 aquí en Barcelona a esta hora los taxistas inician una asamblea en la que van a decidir si abandonan la huelga irán por bueno el plan de la Generalitat que propone que los servicios de Uber o de Cádiz Fay se reserven con una hora de antelación lo que ha hecho que esas empresas se estén planteando irse de la Ciudad Condal vamos a Totalán el equipo de rescate ha comenzado esta mañana de nuevo el entubado del túnel paralelo pero el que los mineros deben acceder para acercarse al lugar en el que esperan encontrar a Julen hasta allí nos vamos a Ignacio San Martín buenos días

Voz 0089 01:26 así se han terminado con las labores para ensanchar el diámetro de la galería de los rescatistas y han comenzado como dices los trabajos para volver a introducir los tubos metálicos proteger es el túnel vertical porque bajará la Brigada terrestre Themis que yo durante toda esta mañana se están haciendo pruebas para comprobar el encaje de esa tubería de sesenta metros después quedará excavar a mano la galería horizontal y conectar con el pozo donde Julen está desde hace diez días los responsables del operativo asegura que se trata de operaciones normales en una misión de rescate tan complicada e inédita como esta

Voz 0228 01:59 más cosas el Comité de pesca del Parlamento Europeo decida está ahora sobre el nuevo acuerdo alcanzado por la Unión con Marruecos un acuerdo que va a permitir que faenan en aguas marroquíes y adyacentes al Sahara Occidental decenas de barcos españoles haya decisión corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 02:14 podría aprobarse si por diecisiete votos contra siete la Comisión de Pesca da luz verde a este acuerdo con Marruecos incluyendo a las aguas del Sahara a pesar de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y esto porque los eurodiputados creen mayoritariamente que sus beneficios revertirán en la población local a pesar de que pueda llegar otra demanda

Voz 4 02:33 en serio uno de ellos e en política es que tomar decisión eh bueno con los datos que tenemos en lo conocemos lo que hemos hecho que puede haber Eva denuncia a ser de Polisario o de cualquier entidad no lo sé no lo sé probablemente porque sus expectativas no están

Voz 0738 02:54 Clara Aguilera ex diputada socialista satisfecha hoy porque espera dice que los ochenta barcos andaluces que están varados puedan volver al mar como muy tarde en mayo once tres

Voz 1434 03:10 volvemos a Ifema vamos ahora al exterior del recinto ferial donde continúa la concentración de taxistas mientras como decíamos en el interior los reyes están inaugurando la Feria de Turismo está viendo momentos de tensión en esa concentración Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:24 buenos días Cristina muchísima tensión desde luego mucho más que en las jornadas precedentes se producían saltos y cargas de la policía en los accesos norte a esta institución ferial Yesa zona queda literalmente hace cuarenta y cinco minutos sellada por las fuerzas de seguridad después los manifestantes se han trasladado a la puerta sur justo en la salida del nuestros de recintos feriales ya han desplegado una pancarta en la que se le normativa del taxi ya aquí siguen unos dicen que van a continuar eso sí con un herido leve una brecha en la cabeza absolutos de esas cargas que ha sido atendido por el Samur mañana muy larga la que esperamos aquí en el Ifema

Voz 6 03:59 en La Paz continúa en estado muy grave ingresado en la

Voz 1434 04:02 Lucy el taxista que ayer se golpeó la cabeza tras abalanzarse sobre un WC más cosas la policía española y la francesa están investigando un hombre cuyo ADN estaba en el piso de Leganés en el que se suicidaron varios de los terroristas del 11M poco después de cometer los atentados de Madrid la información es de Ana Terradillos buenos días buenos días es una detención que ejecutado la policía francesa

Voz 0125 04:23 las últimas horas según fuentes policiales consultadas por esta casa por La Ser sus huellas estaban en un libro que se encontró en el piso donde se inmolaron los ocho suicidas de Leganés en abril del año dos mil cuatro las pesquisas a esta hora continúan para determinar si el detenido tuvo o no algún tipo de relación con la masacre de los trenes el once de marzo del año dos mil cuatro de momento no existe ningún tipo de confirmación en la investigación está participando activamente la Comisaría General de Información de la Policía

tenemos ahora mismo diez grados en el centro de la capital

Voz 1995 05:22 si es usted amante de la música ya habitado ha habitado este país en algún momento durante las últimas cuatro décadas es muy poco probable muy posible que la voz que van a escuchar a continuación de suene mucho sean Thiago Alcántara porque te llamas Santiago nadie te llama así Santi alcanza buenos días hola buenos días tiene una extensa carrera en el periodismo musical que comience en el año setenta y ocho que decir que aquí en este punto empezaste muy joven muy joven ya eh

Voz 7 05:55 el lunes de Madrid uno esa foto que tienes ahí de paso nada vídeos

Voz 1995 06:00 Nos a unas fotos en octubre del setenta yo

Voz 7 06:02 ocho eh con Elton John según salía el gran musical bueno me dejó los guardaespaldas metieran por medio pero dijo el Toño me ahí muy jovencita dirijo déjale de Halle y me dejó celestes preguntas y es el primer encuentro así con un artista con dieciocho años ya que a mí me pusieron en deportes y sucesos pero la cabra tira al monte

Voz 1995 06:25 a un suceso era ver a Elton John bueno ahora va a cumplir Sandy cuarenta años que se dice pronto de de profesión iba a ser la primera vez sentí te has presentado a miles de artistas yo creo va a ser la primera vez que gente como Quique González Azahara Coque Malla arriba los secretos Vetusta Morla te presenten a título iremos has consiguió dar la vuelta a la tortilla al vinilo mejor la vuelta al vinilo después de cuarenta años en fin todos los artistas que van a actuar el lunes pues eh

Voz 7 06:59 está muy ligados a mí o yo estoy muy ligado muy ligado a ellos no desde o porque cuando comenzaron y no era nada hay pues

Voz 1995 07:07 estuvimos ahí o por cualquier otra circunstancia periodística siempre y luego ya personal también no porque con muchos de ellos pues mantienen una amistad muy cercano es que el lunes los músicos grandes buenas personas porque nunca hablamos de algunas personas pero estamos rodeados de de gente buenísima por el preferentemente claro pones la radio parece que no pero si si hay gente muy buena a nuestro peor te van a dar un homenaje a este hombre pero su XXVIII arenoso

Voz 7 07:34 músicos también compañeros no porque a quiénes van a presentar a a los artistas eran a su vez compañero sabe con los que me cruzado y compartido mucho en estos cuarenta años desde deportistas como como Antonio Martino los Llorente no o o Juanma Iturriaga ha pues a actores como como Emma Suárez decirles González-Sinde van a estar presentando o más fuma Hollis y Guillermo con los que fundamos los tres nuevo más fuma primero el flechazo en esta casa y lo más pumas

Voz 1995 08:09 me dejáis entrar a Juanma Se confirma entrar puede entrar

Voz 7 08:13 me parece hecho presentarse sí sí sí

Voz 1995 08:15 sin duda seto confirmado entonces que quizás sea bueno Santi siguen activos ojo que no es que hablamos de un homenaje de aquí que no no no porque se vaya no porque ni mucho menos Santísima relativo a eso de las ocho de la tarde como lo oyes la radio pública todos los días yo no sé cuál es la primera canción que tú pinchazos pero sí sé cuál es la última es esta

Voz 9 08:39 con récord

Voz 10 08:42 no que si hubiese Artés iría

Voz 1995 08:48 eh ningún hombre de Rosalía tú más caro muchas tú has vivido Tom Cruise cuarenta años suponen todo en la música de este país cuantos fenómenos has vivido ya resolviese el último pero cuantos vinieron antes

Voz 7 09:02 muchísimo desde yo como empezó en el setenta y ocho que irrumpe la lo lo que era nueva madrileña pues imagínate los Secretos Nacha Pop fue la primera explosión importante no con con Gabinete Caligari toda la época de la nueva ola Cánovas Rodrigo Adolfo Guzmán también la entonces hasta lo de Rosalía

Voz 1995 09:24 cómo calificarlo de Rosalía que es para

Voz 7 09:27 es el fenómeno más importante musical que ha ocurrido desde Julio Iglesias de alguien nacido en España para el resto del mundo y para España la Audiencia Nacional internacionales han habido nadie que vaya a poder tener una proyección internacional

Voz 1995 09:42 como la que ya tiene Rosalía ya gente Art hasta que es impresionante lo que va a venir no

Voz 10 09:51 claro que fue Jackass tú sí

Voz 11 09:56 con el cero a echar que fuma

Voz 10 09:59 sí eh

Voz 1995 10:04 parece que no hay nada que resolvía no pueda conseguir los éxitos

Voz 12 10:08 pues seguramente sí el libro disco

Voz 1995 10:13 está basado en un lío mal querer está basado en un libro que agotado todos sus ejemplares hablamos de de flamenca flamencas un texto medieval escrito en el siglo XIII y traducido al castellano por Jaime cobrar si Jaime analizó la obra para su tesis doctorales doctor en Filosofía y escritor toda clase de Lengua y Literatura en Mérida Il hemos sacado Jaime buenos días Rosalía es capaz de conseguir lo que no conseguí los los profesor de Lengua y que la gente compre libros

Voz 13 10:41 sí sí sí absorto entre en el caso concreto del ramal de flamenca y si me permites que que lo comente yo me propuse en la pena del investigador que descubre un texto tan sabroso como en Román de flamenca me propuse ni tratar de divulgar lo de hacer lo que indirectamente o estando en consiguiendo Rosalía escribí una novela que se llama el bastón de avellana en cuyo centro argumentó que votaba alrededor del de flamenca bueno parece ser que

Voz 1995 11:14 pero que la vía para para

Voz 13 11:17 plana para para que se divulguen Rondón de flamenca tenía que hacer la música no

Voz 1995 11:21 pero cuéntanos de qué va el Román de flamenca cuando sostenía que es muy interesante

Voz 13 11:25 pues el ramal de flamenca en un típico triángulo amoroso medieval en el que hay una mujer joven flamenca en este caso que que es utilizada para para un matrimonio de conveniencia para una alianza señorial esposada con el señor archivo que a un señor mayor sí y que bueno pues fruto de de la riqueza de la hermosura de las evolución que desprende flamenca pues en estado de celo incluso médica entropía toda la novela cuenta como flamenca y por un lado reivindica su libertad como mujer y pro Por otro lado esa esa reivindicación lo hace a través de de el amor mismo hay un tercer personaje que en el caballero que ver entre los dos y y crean una estratagema para para librarse del celoso

Voz 1995 12:22 en el siglo XIII hablaban ya de una mujer que se rebela contra su marido que proclama su libertad amorosa también sexual siglo XIII finalmente en ese libro el marido cambia llegaría L SL que cambia

Voz 13 12:37 sí sí efectivamente yo yo por lo menos leo esta circunstancia y que más allá de de la trama no de de juego esté amoroso entre los tres en el fondo y de alguna manera o literariamente lo que ayer se la consecución de este fin de este cambio social celoso cambia porque el matrimonio cambia también el matrimonio se convierte en un espacio en el que flamenca puede desarrollar su vida íntima In social

Voz 1995 13:10 este interesantísimo y como tú sabes cómo llegar Rosalía a ese libro esa traducción que tú haces de flamenca

Voz 13 13:17 bueno no lo tengo no lo tengo

Voz 0089 13:20 esa información no la tengo clara pero

Voz 13 13:22 deduzco he dado que ella es si no me equivoco de Barcelona de Dusko que habrá leído alguna traducción que hay que en Román de flamenca al catalán hay una edición de Esparraguera del dos mil diez

Voz 14 13:36 bueno ha puesto a que

Voz 13 13:38 o es más plausible esa posibilidad que no que no haya leído el texto en castellano

Voz 1995 13:43 pero bueno no lo sé Alonso es interesantísimo Jaime te dejamos hubiera clase como un abrazo muy buen trabajo bueno muchísima gracia abrazar Alcácer claro tú has visto fenómeno otras fenómeno unos hilos Belate el fenómeno

Voz 7 13:57 ya es la segunda Rosalía porque eh yo con ocho nueve años escuchado La chica yeyé de Rosalía salía vendió hace una Karina vendió discos una madrileña de aquí que sigue viva y que estaría bien entrevistarle para para decirle oye Rosalía

Voz 1 14:15 lo malo es que tu publicase con con tocáis famosa que eras tú ahora pues hay otras Rosalía no como está pasando ahora también Operación Triunfo que hay una amarilla

Voz 1995 14:25 que no sé cómo cómo lo han podido permitir tampoco vamos a a repasar ya que esto va a ser muy atrevido vamos a repasar vamos a recuperar el formato de peticiones del oyente que eso no dio hace no no debió nunca de haberse Jávea se será maravilloso en la radio cuando la canción íbamos a remar es la historia de los últimos cuarenta años de este país constante canto

Voz 11 14:49 María

Voz 6 14:50 no

Voz 12 14:54 en la Cadena Ser

Voz 8 14:55 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 17:07 bueno en ocasiones la música es una gran referencia para percibir el para percibir el paso del tiempo por ejemplo cuando Santi al canta empezó a ejercer el periodismo musical hace cuarenta años en las radios en esta radios sonaba

Voz 1 17:20 una balada pop como esta

Voz 1995 17:26 bueno si Muñiz digo se recibiría hoy esta canción entonces unos resultados hermanos británicos en las pistas de baile de medio mundo con acciones como ésta hay otro avalista italiano reventada el mercado utilizando sólo un pronombre personal

Voz 5 18:12 pues bien en aquella época aún

Voz 1995 18:16 cuarteto de artistas negros triunfaba desde Alemania no lo parece que vienen de Alemania con una canción sobre las habilidades sexuales de un místico ruso

Voz 5 18:29 no

Voz 1995 18:36 Bustelo ese contexto musical un domingo cinco de noviembre del año setenta y ocho Un joven

Voz 7 18:40 llamado Santiago alcanza se desplazaba hasta el pabellón del Real Madrid de baloncesto para cubrir su primer concierto para la hoja de lunes en la contraportada Eric Clapton publicaba en España estaba en España publicando Black les recuerdas todavía que concierto absolutamente solamente me recuerdo primero estar en la cola de dos horas que me va puertas del Real Madrid que esperando oí hablando un montón de gente porque estábamos ahí por qué íbamos a como como entre correligionarios de cómo feligreses no va a ver a a Clapton y no se pintada que había londinense Clapton es Dios y yo llevaba de porque yo empecé con el grupo no lo primero que me impactó fue el blues bueno cuando ya empieza a tener un poco más de razón por ahí empezó comprando discos derrapar él y de Sara Montiel cuando tenía siete años que tampoco está mal es que no está nada mal oye no está nada mal pero realmente el blues fue lo primero que me entró con yo medio de Bruce Baker sino de los guitarristas Peter Green Mick Taylor era la Eric Clapton perpetra en el Clapton que no están

Voz 1995 19:58 el mejor momento pero que hizo un concierto bestial no hay con poco Kane con Leira con todos los clásicos sentí lo va desmintió porque le gusta mucho Platón pero le llaman eslogan mucha gente cree que porque toca con la mano lenta tacaño es porque no paga nunca Saric Platonov forjar una vida de entonces eso tiene mucho que ganes McCartney no ha pagado nada vámonos de caña McCartney es interesante escuchar estas canciones porque no estoy vuelven a

Voz 1 20:29 de momento no sé si es mejor

Voz 1995 20:33 que somos un poco nostálgico habíamos hablado aquí era mejor entonces la música entonces no no no yo creo que lo que está sucediendo

Voz 7 20:40 por ahora es el primero que se tiene más acceso a música otra cosa es que era diferente como se escuchaba en cómo esa generación que te compramos tantos discos en los años setenta y ochenta pues no teníamos Play Station no teníamos posibilidad tengo una buena moto yo otras formas de entretenimiento pues teníamos la posibilidad de que compraron vinilo yo miro que no se podía comprar porque aquí en España porque a lo mejor algún disco tragaba un año un año y medio dos años o no venía nunca nunca se publicado este se llegará a publicar este disco era la pregunta que hacíamos en la radio no no sabemos si se llegará a publicar el disco no Jackson Brown no bueno pues alguien te lo trae de Londres hoy tal y cuando de lo traía reunía a ocho siete amigos cada uno con una casete ya grabar ese disco no a ese disco te lo veías una y otra y otra y otra eso es muy difícil ahora que termine tal avalancha que estás ahí en las plataformas en las redes pincha quince segundos ella pones el laico o cinco segundos ya ponerse Alday porque tú amiga te ha dicho mira qué bueno cómo mola esto los laicos no entre los relax engañan bastante no yo he visto gente con muchos lights miles de la ex que no luego no han llenado el móvil la sala

Voz 0269 21:50 qué

Voz 1 21:51 que es un sitio porque yo lo pequeño una cosa porque no cuesta nada incluir cola como tú

Voz 24 22:02 ya pero ya me acuerdo siempre dice comparando dicen mira el cartel debutó en un festival musical o India en cada zona al tome el el nivel en aquellos usted general tantos mitos tantos artistas que ha formado la música siempre

Voz 1 22:20 de hoy en día no no pocos el quince de agosto se cumplen cincuenta años medio siglo de gusto lo van a poner otro mercado rap puesta al día puesto al día yo estuve en el gusto de hace veinticinco

Voz 7 22:37 años enviado por esta casa en mil novecientos noventa y cuatro fue muy parecido al primero en el sentido de que llovió lo mismo

Voz 1995 22:46 ahora Barrada de barro y en mil primero jugó días de atasco de tráfico si Joni Mitchell no puedo llegar hubo gente que se quedó en el atasco Joni Mitchell la que ganó en la que compuso el himno justo no yo llego bueno vamos a a viajar la radio sigue teniendo intacto ese poder de hacerte viajar sin sin moverse del sitio vamos a los años ochenta años empezaron siendo años de pujanza de una generación de jóvenes en este país que transformaría radicalmente la cara de España una juventud que por primera vez en mucho tiempo tenía como prioridad

Voz 5 23:30 pasárselo bien

Voz 1995 23:36 quienes fueron bandas y artistas que abrirían el camino para el desarrollo cultural posterior a la caída del muro de Berlín en un país que por primera vez podía elegir entre varios canales de televisión y en el que no se podía tener éxito masivo haciendo rock europeos de pleno derecho tanto económica como culturalmente y la música que se hacía quilla no tenían nada que envidiar a la que llegaba desde fuera tampoco velas el independiente algo más tarde la irrupción de Internet y las redes sociales cambiarían para siempre nuestra manera de relacionarnos también

Voz 5 24:28 los nuevos modos y consumir

Voz 1995 24:31 música acortando decisivamente el camino entre el local de ensayo

Voz 5 24:35 los grandes este hombre

Voz 1995 24:41 en los últimos tiempos la globalización lo extrajo también los ritmos urbanos juventud con nuevas preocupaciones que vuelve a proponer caminos distintos para la música

Voz 25 24:53 dame no iba muy cuando la vale con las radios

Voz 1995 25:02 que ha estado acompañando a todos esos fenómenos la radio sigue siendo fundamental para la música probablemente más ahora que hace veinte años

Voz 7 25:11 me preguntó el otro día Si los prescriptores teníamos algún sentí

Voz 1995 25:14 yo ya con todas las proposiciones que hace las redes Scialfa él lo escuchas una cosa que te gusta mucho tú dices ya gusta esto te pone una ristra de nombres pero se pierde

Voz 7 25:24 calor Il a la emoción de de la voz que te dice esto es muy bueno no de alguna manera no yo hace tiempo que abandone la posibilidad de hacer crítica de los discos que que me parecen malos yo no distingo entre los que me gusta a mí no me gustan hay discos que me gusta los eco en casa ver profesionalmente como periodista musical ahora yo desde hace más de veinticinco años yo lo que hago es elegido que me lo que me parece que es bueno y tú eres quién distingue entre lo bueno y malo pues me parece que si es como decía allí Clinton hay es muy fácil hay música buena y mala luego lo repitió cuchillos yo estoy en eso es decir hay música buena y mala que si yo sé lo que es malo pues realmente se bueno no pero lo aparte yo adicta el entre Messi y otro jugador que no que no es muy bueno

Voz 1995 26:12 siendo siendo el Madrid fíjate que utiliza el ejemplo de tienes que me parece que Messi es el mejor cuál que he visto jamás podía se puedo decir entre Ronaldo que sale del juzgado saludando a todo perfecto Amico insisto próximo lunes en AGE a Santiago a los cuarenta a los cuarenta años con un montón de de músicos como como ha sido sufrir como como losas ordenaba escuchas

Voz 7 26:35 no yo no sé nada yo para empezar a Ángel Viejo de Galileo de la sala Galileo que que lleva más que yo en esto todavía me dijo juez tú cuando llevas en este Giro yo voy a concluir precisamente el cuatro de agosto cuarenta años el pasado cuatro joe porque es algo que no organizan un homenaje a mí mismo completamente ridículo Aldo tú das bueno el contrato con Gloria González mi mujer que tú bien conoces y con Javier Bilbao además entre los dos han estado organizando todo yo nombres yo soy gay de gente que me ha tocado corazón tanto como compañeros del periodismo o de cualquier otra actividad del cine de deportes y demás como músicos hiciera dado nombres pero yo no tienen nada que ver en esto de hecho estoy recibiendo Whatsapp de CD muy del te proponen tocó como te has acordada mi digo es que no es que no tienes que haciendo la Liga o realizar un homenaje a mí mismo si debes que sentí está ligado a este medio la radio este maravilloso vivido eso hace cuarenta años bueno no hace yo a esta radio no hay estadísticas rasgado para que te das una idea mi abuelo y mi madre vi nosotros seguimos vivíamos aquí en Valverde animarla calle atrás la iglesia de San Martín de atrás donde se casaron Mis padres y donde se batió en duelo Quevedo bueno

Voz 1995 27:57 desde pequeño yo he venido aquí por aquí ordenes el orden se casaron a mis padres se debatió en el ordenante

Voz 7 28:05 Nos daban carné de Radio Madrid de la Cadena Ser que te da derecho a la suscripción de la revista ondas a poder asistir a grandes acontecimientos musicales eso o de programas como los de etcétera etcétera y también a regalarte el transistor póster si se alargaban aquí aquí yo soy de cantera de de este sitio porque yo crecí aquí el sexo lo la un micrófono fue en el sexo con Jaime ahora ya con Juan Luis Cano en ofrecer yo claro yo estoy unido desde muy pequeñito a la radio porque la radio salvó mi vida yo me enferme fuertemente a los siete a los ocho ya los diez años y la única compañía que tenía era la radio yo me prometí cuando era pequeñito es decir algún día haré lo que lo que han hecho

Voz 1995 28:47 no obstante y escuchaba canciones la famosa peticiones de Oriente recorremos que todo niño en España cuando hacía la primera comunión recibía como regalo una dedicatoria a la radio

Voz 5 28:58 ni nada

Voz 1995 29:05 puedes una radio Vicky invariablemente cada día de la madre todos los locutores de España podrían esto en algún momento madre sí

Voz 26 29:13 sí está de la quería

Voz 6 29:17 no

Voz 14 29:18 y para celebrar una boda deberíamos decir uno

Voz 1995 29:21 casamiento

Voz 27 29:22 se tiraba de Antonio Prieto guerra día

Voz 1995 29:30 esa España de la que tú hablas que tenía el mejor el mejor de los antídotos contra la precariedad

Voz 5 29:37 Quito Jerez

Voz 7 29:47 la fíjate realmente yo siempre lo he dicho en algunas conferencias que da una eh que yo no empecé escuchando a a los Rolling Stone y a los Beatles dignidad James Taylor ni siquiera los bravos a los canarios au a Los Brincos yo empecé en en diente de mi madre probablemente escuchando todas estas canciones sacadas de poner a Concha Piquer no

Voz 1995 30:11 en lo que va de citas más quería

Voz 7 30:14 era la única canción que se sabía mi padre que la cantaba con

Voz 1995 30:17 cuando yo te cura de

Voz 7 30:20 no de Iglesia son canciones que yo las tengo ahí marcadas porque es lo primero que yo he mamado musicalmente logra por supuestos me hice rockero hay que me gustó mucho el rock y ahora pues también sigo hip hop y todo lo fenómenos que puedan sucediendo y que soy un seguidor de la música clásica hay que Radio Clásica es lo que suena a mí en mi en mi coche no pero pero lo primero pues Concha Piquer

Voz 1995 30:45 seguro estantes una esos una de esas personas de esos individuos imprescindibles para entender que escuchamos qué hacemos cómo nos divertimos que nos emociona con la música de este país de cuarenta años tuvo la genial idea de coger un micrófono tiene está que la foto mía que mira qué cara

Voz 1 31:05 no ha cambiado nada Elton John si no

Voz 1995 31:07 eh en fin algo a Javier Granda cuarenta años de periodismo musical nos contemplan

Voz 5 31:15 a vosotros unos mucho

Voz 1995 36:37 pues como todos los miércoles para hablar de temas relacionados con justicia con los derechos humanos y con nuestra vida nuestra rutina entramos en conversación con María y Baltasar Garzón

Voz 34 36:48 muy buenos días buenos días Baltasar Versailles qué tal los no

Voz 1995 36:53 bien esta semana a la actualidad que tiene relación la justicia viene marcada por el veredicto del pasado sábado que tampoco el Bustillo con el paso cambiado un jurado popular declaraba por unanimidad culpable al español Pablo Ibar por un supuesto triple asesinato cometido en el estado de Florida en mil novecientos noventa y cuatro

Voz 35 37:14 que aquí

Voz 0269 37:16 más vale oro

Voz 1995 37:22 queda la sensación Baltasar de que la culpabilidad o la inocencia a menudo en un país como Estados Unidos la primera potencia no siempre heredero estrictamente jurídico

Voz 0269 37:34 bueno lo que ocurre es que este es su Fundació Constitución EEUU eso ahí de tradición anglosajona hay por tanto la justicia siempre ha sido a través del jurado prácticamente en todos los ámbitos penales civiles es una cultura diferente entonces es una forma de entender la aproximación de la justicia al pueblo y lo mismo que hay jueces técnico los que se equivoca o que nos hemos equivocado también puede haber jurados que se equivocan eh si el modelo del Jurado puro que es el de Estados Unidos como el de aquí en España si hay tiempo hablamos de ello no es idéntico al de otros países que son por ejemplo como Francia el jurado de es cabinas es decir que hay parte técnicos parte legos

Voz 36 38:33 eh bueno de alguna manera

Voz 0269 38:36 es el pueblo el que decide qué ocurre que lo que hay que saber y ahí entra ya todo el tema de preparación de abogados de triquiñuelas procesales de mecanismos que hay que estudiar muy bien de psicología más es cómo se presenten esos casos como se obtienen en las pruebas que hace eso se tienen a las pruebas e evidente bien entre lo luego se va a plantear es también la emoción los jurados y las condiciones en las que emitan su veredicto que pueden hacerlo justo e injusto pero o tu totalmente mesurado

Voz 1995 39:12 justicia esta manera lo hace que el dinero que los recursos con lo que cuenta y otros a fundamentales a la hora de poder desarrollar

Voz 0269 39:19 que Sony y yo creo que eso es igual en todas partes no la justicia no es igual para todos es igual para todos los textos constitucionales ilegales bien lo que revela la realidad de la abogada ya sabrás que no es así

Voz 1995 39:34 y luego María fíjate yo creo que de de jurado popular forma parte sin duda nuestro imaginario colectivo gracias sobre todo al cine películas como Doce hombres sin piedad todos

Voz 7 39:46 sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado y si consideramos culpable al acusado le enviaremos a la silla eléctrica es ineludibles según el juez se lo saben es páramos os tropelía eso es lo géneros hay alguien gélido cinematográfico judicial

Voz 1995 40:02 yo no sé si ha hecho que nuestra mente cree un imaginario que desde luego no real

Voz 6 40:07 no desde luego yo venía pensando que es un tema que no conozco en profundidad siempre eso sí me ha suscitado esa dudas no porque quiero decir es verdad que la justicia también en nuestro por ejemplo nuestro país pues tiene deficiencias por ejemplo en temas e en la formación en perspectiva de género hay unos heridos en uno no necesariamente vemos lo hemos comentado muchas veces no especialmente en esto en este tipo de casos una serie de de cosas que que bueno no necesariamente los jueces están bien formados o la justicia se aplica a lo mejor de una manera pero esto no quiere decir que tampoco eso lo vayamos a solventar con la gente que tampoco realmente está bien está preparada entonces

Voz 1995 40:51 no llegamos en contra el de un sitio cómodo porque es verdad que hablan España señalado hace un año

Voz 0269 40:56 no hay o hay una regla la ley no se puede medir tasar como algunos sistemas establecían o como Montesquieu decía ya que los jueces al final eran como unos medidores tenor más no porque las normas las leyes la hacen seres humanos tenemos existe va derecho tenemos contrapesos por tanto puede haber errores en España curiosamente los ataques a al jurado han coincidido con los periodos más oscuros de represión como fue el franquismo de la Ley del Jurado del XXXVI nunca se llegó a derogar estuvo en suspenso hasta que entra la Constitución nuestra Constitución en su artículo ciento veinticinco reconoce el jurado como una institución por eso en mil novecientos noventa y cinco se crea la Ley del Jurado en este caso nueve jurados los legos que es realmente como debe ser es decir hay un magistrado presidente que dirige que somete a las preguntas sobre lo que es el veredicto ahí está el quid de la cuestión lo que no se puede hacer en algunos casos ha sido la critica es que también el magistrado presidente trate de sustituir lo que las acusaciones y defensas están planteando es decir es un cambio de paradigma sí pero medida le jueces profesionales y más lento se puede equivocar arneses

Voz 6 42:22 yo tengo una idea del jurado de de lo que pueda haber percibido como la gente normal y que no es jurista de las de las series parece ser por lo que estaba viendo que no pasa allí parece que es que no salen de salas que están totalmente aislados pero que ha habido críticas jurados que ha tenido que salían que tenían relación con los medios eso dónde queda

Voz 0269 42:44 pero pero es que es que volvemos otra vez yo soy cura de esta yo soy jurista con todos los errores y con todas las reticencias que sales puedes soy jurista no tengo que fiarme en menos de un veredicto de un jurado que dé un veredicto de jueces técnicos porque los jueces técnicos pueden equivocarse pueden cometer delitos pueden ser presionados pueden ser coaccionados como cuál

Voz 1995 43:07 que el ser humano peatones Tenerías que te juzgar

Voz 0269 43:09 su curso en determinados aspectos sí hombre el la Ley del Jurado por ejemplo establece que delitos complejos como pueden ser terrorismo como es crimen organizado cómo estáis no entran dentro porque no es posible por la complejidad de los tipos penales que personas que no son técnicas entiendan esos matices y entonces sería un problema en Estados Unidos sí pero también hay restricciones pero vuelvo a decir Estados Unidos lleva más de doscientos años

Voz 6 43:40 pero lo que decías de la de la estrategia de defensa ahora que se cumplen diez años el casarme Marta del Castillo al principio los acusado están acusados de asesinato lo habían reconocido vale y luego cambian la declaración ya admiten la violación pasamos de un jurado popular aún es pues en una estrategia de defensa aclara para no enfrentar a eso ha apurado

Voz 34 44:01 claro porque es verdad que la sociedad exige una reacción

Voz 0269 44:04 Toni sólo un dato en España porque es un cero coma cero cuatro por ciento aunque hay casos T jurado en relación al total de los juicios pero por ejemplo según la memoria de del Consejo General de Poder Judicial de dos mil dieciséis fueron doscientas nueve sentencias las que recayeron eh el jurado tribunal de jurado de las cuales ciento noventa y tres fueron condenatorias sólo dieciséis absolutorias es decir el índice de condenas es muy alto por tanto eh si lo comparamos con el de jueces técnicos es bastante similar es la cuestión insisto es que la mejor hay determinados casos que tienen una trascendencia

Voz 1995 44:49 sobre total de Aibar por ejemplo

Voz 0269 44:52 no ha habido tal cúmulo de errores de ir de de mala tramitación ID aportación de pruebas contaminadas que claro da lugar a lo que está sucediendo el problema es que hombre sigue es inocente aunque ahora se haya dicho culpable lleva ya dieciocho años

Voz 1995 45:12 más de la mitad de Sotheby's lleva más tiempo dentro que fuera vamos a hacer una pequeña pausa ir unos segundos no sé si ustedes han participado alguna vez en un juicio yo sinceramente no conozco a nadie que haya sido jurado preguntado en entorno no conozco a nadie pero a que una persona que si vamos a hablar con alguien que formó parte del jurado más en caso complejo días en unos segundos

Voz 34 45:33 y seguimos dando este tema que es muy interesante Toni Garrido Cadena Ser

Voz 1995 50:17 seguimos tomaría Baltasar Garzón hablando sobre jurados populares lo comentábamos antes hasta el treinta por ciento de la población en un país como Estados Unidos sólo en alguna ocasión en su vida de un jurado popular en España son muchos menos pero los hay no ha sido fácil encontrarlas pero debemos encontrar más cerca de lo que pensábamos Marsá Serrats ex compañero de esta casa de la Cadena SER hasta hace muy poco tiempo fue miembro portavoz de Un jurado popular en dos mil ocho en Barcelona en el que se debía juzgar un caso de asesinato Marçal un placer saludarte amigo buenos días buenos días placer volver a hablar contigo queda tenías cuando formase parte de ese jurado pues tenía veintitrés años y te aseguro que fue el primer impacto más fuerte que tuve yo pero

Voz 1417 51:01 en en toda mi vida porque te encuentras ahí delante en la línea de lo que decía

Voz 1 51:05 no estás todo el rato pensando madre mía qué hago yo aquí madre mía me voy a equivocar voy a juzgar a una persona que ni conozco tiene esa responsabilidad brutal con veintitrés años más todavía el pueblo sin contexto cómo era el cubra el caso procuró se enfrenta bueno

Voz 1417 51:22 te pongo un texto nosotros llegamos casi como el que te toca una mesa electoral que no sabes muy bien de lo que vas no ha recibido una carta llegas ahí seleccionan encima te hacen unas preguntas te meten en una sala y ahí empiezas a conocer a gente nueva no hola hola qué tal bueno dónde nos hemos metido tal no entonces hay un momento que entras en la sala te dicen que te vas a juzgar un caso que un homicidio que hay que valorar si hay alevosía o no era un un caso de un de un asesinato de un chico a otro chico que en un acá en la calle entonces bueno pues tenías a la acusado ahí delante bueno pues además había sido era un tema un poco raro no porque habían estado bebiendo y luego pues uno de los dos acaba matando al otro oí

Voz 18 52:05 bueno estás ahí pensando de verdad puede ser y además es una persona que tienes ahí físicamente delante todo el rato que te miran

Voz 1995 52:15 a un cuántos días decir como sucedió las cosas este primer dio permiso llegas francés nueva gente cuántos días tuvisteis que estar acudiendo a la sala

Voz 1417 52:24 pues estuvimos cinco días de lunes a viernes los cuatro primeros estábamos todo al toda la mañana y nos quedábamos a comernos se encerraban en una sala sin móviles ni nada y comíamos ahí de comer y hablábamos te aseguro que nos lo tomamos es muy en serio no sea estábamos todos con una responsabilidad no difícil de explicar seguramente porque hasta que no te encuentras que estás opinando sobre la vida de alguien en una cosa tan importante como es la libertad pues bueno te te da y te das cuenta de lo que estás haciendo no el último día que era el jueves que era el día que estábamos escribiendo y recibiendo el veredicto del jurado nos llevaron a dormir a un hotel algún hotel que no tenía ni televisión Ny teléfonos en las habitaciones sí estuvimos allí cenando con el jurado y al día siguiente pues ya redactado es un poco las preguntas de la jueza las leímos en el

Voz 1995 53:19 en el juicio no puede ser que sea puedes decirnos que que decidisteis no sé si algo que impida que se puedan decidí que decidió el jurado en aquel caso

Voz 1417 53:28 decidimos que era culpable es cierto también que una de las preguntas que le podría haber llevado a estar más años en la cárcel era si considerábamos que había o no alevosía llegamos a la conclusión que no os tenéis que imaginar que en la Sala del Jurado eh pues bueno pues yo qué sé habrá que entendáis no el el fallecido muerto pues murió boca abajo no pues uno del jurado se ponía boca abajo el otro se pone

Voz 18 53:52 encima bueno pues tú crees que esto se ha podido defender pues no pues

Voz 1417 53:56 le llegaba un punto donde había una parte de lógica hay una parte de

Voz 0269 54:02 qué difícil es que es que Marsal Di Toni María es que los jueces también nos planteamos la situación así es decir cuando en mi caso se ha habido asesinatos y demás te visualiza tienes que visualizar cuáles han sido los elementos como estaba la víctima como quedó como fue la agresión como las las los cargos que hacen las coartadas que todo eso lo que el jurado yo no he sido ni podré sed nunca

Voz 7 54:32 pero oficialmente por incompatibilidad

Voz 0269 54:34 miembro de un jurado pero eso es lo que se tienen que plantear de los hechos que acusan y de los que defienden y lo único que no puede mediar ahí es la opinión del magistrado presidente y algunas veces lo que ocurre es que sean declarar nulidades porque el magistrado presidente impone su opinión Hinault

Voz 34 54:54 los hechos en definitiva al fue la sentencia de él

Voz 1995 54:58 el juez Marsal pues llegó tiempo después

Voz 1417 55:00 le cayeron creo recordar diez años pero en la línea de lo que decía Baltasar nosotros teníamos un telefonillo en la Sala del jurado que sólo podíamos hacer preguntas muy técnicas de eh pues a ahora tenemos que dejarlo o esto estamos llegando a esta conclusión hay que tomar decisión sobre esto o no pero no no nos daban ninguna opinión al respecto acaso no que eso es bastante frustrante porque os tengo que confesar que hay dos cosas que siempre me han quedado en la cabeza una coger al al bueno al que declaramos culpable y preguntarle cuéntame ahora ahora que ha acabado

Voz 6 55:31 me cuéntame cuéntame lo que

Voz 1417 55:34 dos el juicio esto sin duda y la otra es cogerá la jueza decirle vale ahora Cuéntame cómo lo has visto como lo hemos hecho como jurado no son cosas con las que me iré yo creo la tumba del resto del juró