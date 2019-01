Hoy por Hoy (23/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días el primer temporal del invierno temporal temporal mantiene ahora mismo en alerta de XXXVIII provincias de quince comunidades por riesgo de nevadas lluvias fuertes vientos oleaje lo peor sitúa en la mitad norte de la península y la Comunidad Valenciana y empieza a ver ya problemas en algunas carreteras vamos por tanto en directo a la DGT Alfonso Martínez

Voz 3 00:27 hola qué tal a esta hora son ya ciento veintitrés las carreteras afectadas por la nieve de las cuales diecisiete están cortadas al tráfico y en cuarenta y siete es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno los territorios más afectados son Asturias Navarra Cantabria y las provincias de Huesca Teruel León sólo dos vías de la red principal hay complicaciones en la A trescientos noventa y cinco en Sierra Nevada a la altura de Monachil y en la A veintitrés en Huesca a su paso por nueve no mientan también en Sabiñánigo en ambas es necesario el uso de cadenas al margen del temporal les informamos que Madrid una mes las vuelve acordase la circulación en la ronda m cuarenta a su paso por Ifema es la tercera vez que esta circunvalación sufre el corte del tráfico generando retenciones en ambos sentidos hacia la uno y también en sentido A dos vamos a pedirles tengan mucha precaución si iban a transitar por esta vía

Voz 1018 01:18 es verdad conseguida vamos a Ifema en Asturias el Gobierno del Principado va a evacuar de forma preventiva al Hospital de Arriondas ante las intensas lluvias el riesgo de algún tipo de inundaciones Pablo Canga

Voz 1657 01:28 la evacuación del hospital comarcal se adopta por prevención el río no se ha desbordado al punto de entrar en las instalaciones pero se quiere evitar la situación crítica de dos mil diez cuando los pacientes ya tuvieron que ser trasladados en lanchas neumáticas con más de un metro de agua en los bajos de un centro construido en plena vega inundable del río Sella la operación se está planificando valorando la situación de los pacientes y lo real esos necesarios para el traslado más allá del caso concreto del sellan Arriondas hay otras Cué otros cuatro cauces menores para los que la Confederación Hidrográfica ha decretado situación de alerta hay decenas de cortes de carreteras en la red secundaria o embalsamiento de agua o desprendimientos y las comunicaciones ferroviarias afectadas por hasta tres cortes en la red de ancho métrico la antigua FEVE y retrasos en la mayoría de líneas de las Cercanías de Renfe en la montaña tenemos cuatro puertos cerrados por la presencia de nieve en la calzada

Voz 1018 02:17 hora doce el minuto los así esas de Madrid centran sus movilizaciones frente a Ifema donde los Reyes inauguran una nueva edición de Fitur la Feria Internacional de Turismo la de las más importantes del mundo y un gran despliegue policial y como nos decía antes de la DGT ahora mismo la M40 está cortada en ese punto Enrique García

Voz 1153 02:32 sí exactamente en el kilómetro siete en ambos sentidos sin embargo en Ifema la tensión ha disminuido en la última hora aunque centenares de taxistas siguen aquí frente a la entrada ahora mismo están celebrando una asamblea para decir próximas acciones pero el objetivo final es continuar aquí

Voz 0325 02:45 ante toda la jornada nos lo explicaba hace unos minutos Nacho Castillo portavoz de la plataforma a Caracol taxi

Voz 4 02:50 eso suena voy indefinida estaremos hasta que consigamos una no

Voz 5 02:52 la dirección por nuestra parte la novación lo están rotas nosotros queremos seguir somos los primeros perjudicados de todo lo que está sucediendo queremos que esto es

Voz 6 02:59 soluciones aquí quiero me gustaría pedir perdón a los ciudadanos yo entiendo que que que ellos no tienen la culpa de nada pero es un fruto de la desesperación

Voz 1153 03:10 en cuanto incidentes a primera hora hubo cargas policiales en el acceso por la puerta norte donde iban a entrar los Reyes un manifestante ha dado un puñetazo a un agente que ha sido trasladado a un hospital herido leve no hay detenidos hasta ahora

Voz 1018 03:21 dentro del pabellón de Ifema los Reyes sigue recorriendo algunos de los estás de esta muestra que se inaugura hoy con representación de ciento sesenta y cinco países Paco Quiroga Eladio Meizoso

Voz 0527 03:30 si en el recinto ferial todo discurre con normalidad la visita real termina tiene punto final en la sección de turismo de cine una novedad este año en una edición que bate récords con sesenta y siete mil metros cuadrados de exposición más de doscientos cincuenta mil visitantes previstos los de hoy están llegando a una inmensa mayoría en metro abarrotado a primera hora las salidas más próximas están protegidas por un cordón policial para evitar el bloqueo de los accesos no hemos oído quejas pero más de un extranjero sobre todos los que vienen por primera vez nos han comentado que en el metro han encontrado pocos anglo parlantes a los que preguntar ya han tenido alguna dificultad para orientarse y poder llegar hasta aquí hasta el recinto ferial en

Voz 1018 04:08 Barcelona a los taxistas van a pronunciarse en una asamblea sobre el acuerdo calzada anoche con la Generalitat que limita el súbete que sólo podrán contratarse como una hora de anticipación ante lo cual las empresas amenazan con dejar de operar en esa ciudad estamos en la plaza de Cataluña con Aitor Álvarez

Voz 4 04:24 aquí es donde te está celebrando esta asamblea ahora todos los taxis que todos los taxistas que lo quieran tienen la oportunidad de coger el micrófono decir su opinión en relación a una propuesta de la Generalitat de momento las voces que estamos escuchando son que se mantenga la huelga esto es lo que están diciendo la mayor ya el plan del comité de huelga es votar entre las doce y las seis de la tarde sobre este acuerdo con tres opciones uno a seguir el el acuerdo dos levantar el paro y aceptarlo y el tercero dar una tregua si la Generalitat no cumple con lo premió con lo prometido volver al paro en el Mobile World Congress el mes que viene

Voz 1018 04:59 pues el completo de taxi que suma ya seis días en Barcelona también tiene presencia en el debate de control al Gobierno en el Parlament Pablo Tallón

Voz 1673 05:05 sí sí estaban los comunes han reprochado al president que esté más preocupado de sus viajes del proceso de la guerra interna del independentismo que de problemas tangibles como esta huelga del taxi o la situación de los trabajadores públicos y una vez más Inés Arrimadas ha querido acompañar sus críticas de un nuevo cartel que ha exhibido desde el escaño

Voz 0419 05:20 le digo una cosa señor Torra tengo una mala noticia para usted la República no existe señor Torra porque mientras usted está con su crucé es con su referéndum con sus viajes ya escuchando más a Puigdemont que a los catalanes se le acumulan los problemas

Voz 1673 05:38 antes de esto el conseller de Territorio Damià Calvet ha dicho que está a la espera de lo que decidan los taxistas y ha pedido a ciudadanos que deje de bloquear la tramitación del Real Decreto sobre este tema Torra también ha reivindicado que su Gobierno si se está dedicando a resolver los problemas

Voz 1018 05:52 en total haga Málaga diez días ya de complicados trabajos para llegar a esta del pequeño Julen no hay que sepamos novedades en esas complicadas tareas y todavía del ámbito político trabaja en el Partido Popular en este caso en Baleares el ex presidente autonómico José Ramón Bauzá Se marcha renuncia también a su escaño en el Senado por discrepancias con sus propios correligionarios en esa comunidad

Voz 1157 06:10 en una carta explica que el PP balear ha convertido un una formación cada vez van nacionalista dicen no desvela cuál será su futuro político Mrs se marchará a otro partido en una carta Bauza explica que tanto sus antecesores en el cargo como ahora la nueva dirección regional del partido han realizado planteamientos ideológicos que no se pueden obviar respecto a Pablo Casado dice que le encantan muchas cosas de las que oye pero luego añade que en el caso de Bale a sus palabras y acciones valen caminos opuestos

Voz 0325 06:33 con Carlos Cala Isabel Quintana el juez del caso Villarejo prohibe salir de España el exnúmero dos de la Policía genio Pino ordena la retirada del pasaporte como había pedido la Fiscalía después de que declarará como investigado por la operación Kitchen

Voz 1915 06:44 el con el exconseller catalán Joaquim Forn anuncia por carta desde la cárcel su intención de encabezar una candidatura integradora transversal para la alcaldía de Barcelona Fon dice contar con la candidata del P de Cate elegido en primarias Neus Munté

Voz 1018 06:56 mostrado su apoyo ha puesto en y esto es algo de lo que tenemos que no es poco no es poco celo José luego te escucho más socios

Voz 1995 07:13 con Toni Garrido doce siete minutos una hora menos en Canarias hoy nos hemos acordado de Forges porque fíjense hoy

Voz 8 07:21 se ha ganado su última batalla por increíble que parezca cobrar derechos de autor que era incompatible con cobrar una pensión

Voz 1995 07:32 ella de que escritores y otros profesionales dedicados a la cultura Se se bañan en oro esto es muy erróneo desde el que se apellida en Aranburu o grandes lo dudo es muy probable que quién se dedica a la escritura tenga que compatibilizar su trabajo con otras actividades las pensiones que quedan que les quedan son irrisorias mucho se ven abocados a seguir escribiendo para poder cobrar un salario que les permita llevar una vida digna ayer se aprobó un decreto ley que permitirá corregir esa desigualdad quiénes quiénes tratan de vivir de su de su cultura de su conocimiento tenemos al teléfono una al periodista escritor Javier Reverte Javier buenos días buenos días qué tal como aclara no hablamos ahora que Nos dimos Javier en este estudio emotiva de de tu último libro lo lo lo hablamos e enhorabuena bueno enhorabuena a media

Voz 9 08:17 se medias vamos a ver porque transita Forges si es un caso Eli yo hemos combatido mucho

Voz 10 08:25 hombre con este tema por desgracia

Voz 9 08:28 ya no está nuestra asume sus estupendo dibujos pero mucho cuidado habiendo decreto que hace posible que las nuevas generaciones de artistas los que vengan detrás de nosotros puedan compatibilizar una pensión con su tarea artística en su escritura en mi caso no pero a los que nos han penalizado incluido Forges y su familia que ha heredado el tema tenemos que seguir pagando la penalización eso no lo resulta el Gobierno socialista nuestras siguen en pie yo estoy pagando todos los meses una cantidad increíble dinero dos mil euros para ser exactos y que incluso un poco más porque él le penalizaron más fuertemente que a mí no y eso durante cinco años luego está resuelto pero no hay que tiene las campanas al vuelo estará pues sobre el topará otros para algunos de nosotros para los que en un momento determinado en decidió penalizar no no esté resuelto no hay visos no hay visos de que la Seguridad Social y Hacienda los ministerios de ahora tengan mucho deseo de hacerlo

Voz 1995 09:29 pero entiendo por entenderlo bien Javier tú sigues trabajando estás jubilado te sancionaron por ello como que tenía que devolver la parte de la jubilación que ella cobra este eso es lo que estás pagando ahora dos Milos cada mes pero a partir de ahora seguirá igual o podrás trabajar y cobrar tu pensión sin que después te penalicen

Voz 9 09:46 eh bueno a partir de ahora lo que a partir de ahora evidentemente no pero todo lo que me han penalizado en total con ciento veinte mil euros más treinta mil en un año que no cubre la Seguridad Social pues el perdón la jubilación es un dinero que no que no me pruebas y que incluso no sólo no me van a devolver Nieminen la familia Forges ni a varios otros artistas sino que incluso no no paralizan habrá que este decreto no han paralizado las penalizaciones seguimos pagando y la familia de Forges ya que los citado sigue pagando luego digamos que es una lucha que hizo Forges y que dejemos otros en un momento determinado pues para para para salvar el futuro pero nuestro presente nuestro pasado está condenado a uno

Voz 1995 10:27 es que claro la situación en fin si la pensión no te llega porque no es muy elevada y no puedes trabajar no puedes cobrar derechos de autor pues la indigencia vamos no no no hay mucha salida a la situación si arregla a partir de ahora lo que no tiene mucho sentido es que bueno sí pero lo lo el atropello que hemos cometido hasta ahora lo dejamos como está

Voz 9 10:45 claro es que de momento no han dicho nada no hay dicen hemos hemos intentado varias entrevistas hemos hecho alguna evidentemente estuvo con el ministro de Cultura que se ha portado estupendamente que decirlo no es el que ha movido el sobre todo este tema

Voz 11 10:58 de que de que cambie la ley no en el José

Voz 9 11:01 ha sido un ministro espléndido oí que han demostrado está bien puesto en el lugar que está pero no sucede lo mismo seguridad social ni sucede lo mismo trabaja en el me perdone a Hacienda donde cerró la puerta a la pesca

Voz 11 11:13 ya de de que tremenda realizaciones

Voz 9 11:16 claro que eso nos lleva absolutamente a tener en cuenta que dos mil euros en subsane es incómodo salarios de estos días de de tanta de tanta indigencia no hay dónde sacáis un escritor bueno ya sabemos los escritores hay gente que piensa que gana mucho dinero pero no ser peros quitó ganamos muy poquito dinero el que ganamos pues no lo quitan entre en puestos entre intermediarios bueno somos son poco no

Voz 1995 11:43 bueno envía más ganan eh con un libro que tardan dos o tres años N inédita con lo cual el el ingreso es a lo mejor un poco grande ahora pero sabes que dentro de hasta dentro de un año no vas a cobrar otra vez claro y pensábamos que el tema estaba resuelto pero si no lo hace mirando atrás ahora que sí

Voz 9 12:00 mira esto la la comparación más sencilla la siguiente es en un momento determinado imagínate que un país nuestro cualquiera eh tiene en vigor la pena de muerte bueno que si en el momento a los políticos que hay que acabar con ella se deroga Linares drogado de muerte Fringe qué hacemos con los condenados a muerte ahora pues aquel Carlos porque hay una ley que ya había condenado luego es es lo que hace unos cuantos porque estábamos pendientes de la

Voz 1995 12:26 pero no no des ideas de que hace con los escritores en

Voz 9 12:30 que yo me iría si advierte

Voz 1995 12:36 testigos seguimos tener una felicidad completa hombre un abrazo grande iconos y gracias por atendernos

Voz 1995 17:08 yo antes de acabar no sabemos las preguntas que nos deja el día del presidente Sánchez que al presidente Sánchez le hayan tumbado el decreto de viviendas una pista de quisiera acaba el contrato de alquiler en La Moncloa tras renunciar a ser candidata del PP a la Presidencia de Cantabria pocos días después quince días después de ser elegida la de ETA Ruth Beitia más que una carrera no deberíamos hablar de un salto será malo con el lío que tiene que tiene Podemos en la Comunidad de Madrid no ha sido una buena idea fichará a fondo para poner orden en la capital finalmente decide naval abandonar Barcelona por las nuevas condiciones que les imponen allí podríamos decir que el taxi les ha llevado al final de su destino acapara diez nominaciones será verdad eso de que todos los Oscars conducen a Roma cuéntanos a marcará que Sanidad firme un pacto para reducir el azúcar en nuestras vidas que a Cristiano Ronaldo le llevas en menos de quince minutos en la Audiencia Provincial de Madrid pagar dieciocho coma ocho millones de euros y marcharse exhibiendo un reloj de un millón de euros demuestra que su tiempo señor cómo pensaba Joan Gaspart expresidente del Barça quiera viajar en metro tras hacerlo ayer por primera vez decir no es tan trágico aquí vas aguantando la respiración entre los bajones en fin Nos vamos volvemos mañana a partir de las seis de la mañana