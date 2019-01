Hoy por Hoy (24/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 hola buenos días son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 0027 00:22 el Bretos horas de vértigo en Venezuela ahora mismo el país está sumido en una incertidumbre total con dos presidentes teóricos dos legitimidades muy distintas después de que el presidente de la Asamblea Nacional líder opositor Juan Why do se ya autoproclamado presidente interino de Venezuela con el

Voz 0177 00:40 hoy de Trump crudo bolso negro y otra decena de líderes americanos ante Dios

Voz 2 00:48 vuela el respeto a mis colega diputado y miembro de la unidad asumir formalmente a las competencias del Ejecutivo

Voz 1 00:58 hola nacional

Voz 0027 01:00 una declaración que hacía este miércoles en mitad de una multitud que se manifestaba en Caracas contra el chavismo tres horas después desde el balcón del palacio presidencial Nicolás Maduro anunciaba la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos le daba setenta y dos horas a la delegación norteamericana para salir del país en el suelo Estados Unidos cite Jesús diplomáticos no van a salir de Venezuela Inge consideran todas las opciones que todas las opciones están sobre la mesa para defender agua do si Maduro usa la fuerza por si alguien tiene alguna duda el nivel de implicación EEUU en esta crisis escuchen lo que decía el secretario de Estado de Trump Mike Pompeo hace dos días

Voz 3 01:36 estábamos más ancho

Voz 0027 01:44 en castellano en inglés en Estados Unidos estará con los venezolanos hasta que consigan la libertad bueno lo que pasa en las últimas horas en Venezuela dependerá en gran medida de lo que haga el Ejército los generales y también de la comunidad internacional a Estados Unidos han sumado Canadá buena parte de los países latinoamericanos gobernados por la derecha sin embargo Cuba Bolivia Nicaragua México siguen reconociendo a esta hora a Maduro como presidente que también cuenta con el respaldo de Rusia China it de la Turquía de Erdogan y la Unión Europea pues ante la diversidad de opiniones la jefa de la diplomacia Federica Mogherini dice que se necesita una salida dialogada y que lo mejor sería convocar unas nuevas elecciones desde España El ministro Exteriores Josep Borrell pide unidad de acción

Voz 4 02:23 a ustedes que no es un régimen que nos despierte una reacción positiva y creemos que no se puede entender de esa crisis tiene que facilitar el diálogo

Voz 0027 02:35 de momento Europa la Unión Europea no reconoce a Juan Why do de momento como presidente de Venezuela algo que sí piden voces como Felipe González que estará aquí en Hoy por hoy a partir de las ocho y media de la mañana también Pablo Casado Albert Rivera han presionado en las últimas horas a Pedro Sánchez para que avalen la legitimidad como nuevo presidente de Venezuela sin embargo Podemos Izquierda Unida consideran que es un golpe de Estado lo que ha hecho el líder opositor venezolano esta mañana les vamos a ofrecer en Hoy por hoy la conversación que hemos mantenido con el padre de Guarido que vive aquí en España y confía en que el Gobierno de Pedro Sánchez sí respalda su hijos

Voz 5 03:08 siente España ha sido muy correcta en la travesía con Venezuela sea de acuerdo en que no hubo elecciones libres en suelo que maduró usurpado Il porque está ocupando un cargo que no le corresponde

Voz 0027 03:27 es jueves veinticuatro de enero los taxistas de Barcelona vuelven exactamente a esta hora al trabajo anoche votaron a favor de desconvocar su huelga contra los suben trece después de que la Generalitat les tira exactamente lo que querían Carolina Gómez buenos días

Voz 0821 03:40 buenos días el resultado ha sido ajustado han ganado ha ganado el sí por poco más de trescientos votos los taxistas aceptan la oferta del Gobierno catalán que obliga a los clientes a contratar a los a los Cádiz hay con quince minutos de antelación ampliables a una hora por los ayuntamientos

Voz 0027 03:54 en Barcelona será una hora y sin embargo en Madrid continúa la huelga de taxis

Voz 6 04:01 este miércoles haber enfrentamientos con la policía Gemma

Voz 0821 04:03 ha dejado trece heridos y un taxista detenido

Voz 0027 04:06 la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento se van a reunir esta mañana por primera vez para buscar soluciones en lo ha anunciado el presidente autonómico Ángel Garrido aquí en la SER que culpa al ministro de Fomento de inacción

Voz 0177 04:15 yo señor Ábalos utiliza luz de las competencias para ocultar su incompetencia que es lo que hasta el momento sí que tiene acreditada incompetencia absoluta falta de trabajo falta de voluntad IS en este caso sí que trata de pasar la patata caliente a los demás

Voz 0027 04:29 nuevo episodio de la crisis política en Podemos el partido de Pablo Iglesias finalmente no formará parte de la plataforma de Carmena para el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0821 04:38 podemos responde así a la alcaldesa que ayer aseguró en Onda Cero que no iba a contar con el ex Jemad Julio Rodríguez que es el hombre que Iglesias intenta impulsar ahora en Madrid

Voz 1410 04:47 pues en principio no es que en principio non no sé no no he pensado en él si si él estuviera interesado y no sé pues a lo mejor para llevar el área de de policía pues a lo mejor sí pero en principio no

Voz 0027 05:04 y otro que era un portazo pero al Partido Popular es el ex presidente de Baleares por el Partido Popular José Ramón Bauza

Voz 0821 05:10 dice que no puede apoyar la política lingüística favorable al catalán de los populares en su en su comunidad ha dado de baja del partido en Génova se sienten ofendidos y creen que lo que le pasa es que quería volver a ser candidato y dan por hecho que acabará en Bonn

Voz 0027 05:23 pendientes un día más a esta hora de Totalán los responsables del dispositivo prevén que los mineros asturianos puedan entrar hoy en el túnel vertical para rescatar a Julen

Voz 0821 05:31 la brigada especial tendrá que descender sesenta metros y desde ahí construir una galería a través de la que accederán al pozo donde supuestamente está al pequeño

Voz 0027 05:38 nuevo giro inesperado en el caso de Pablo Ibar

nuevo giro inesperado en el caso de Pablo Ibar

Voz 7 05:48 interrogarlos el juez podría decidir hoy mismo

Voz 0027 05:51 permite esos interrogatorios hemos hablado con la mujer de en

Voz 8 05:55 no es Aino de snacks

Voz 0027 05:58 el hay unos diez que asegura que no tiene mucha esperanza porque siempre ha sido contra dio liberar a su marido en los deportes fracasó el experimento de Valverde y el Barça sin Messi perdió anoche en Sevilla Sampe buenos días

Voz 1161 06:14 buenos días Aimar si Messi sin Busquets que se quedaron en Barcelona pero también sin Luis Suárez Coutinho Jordi Alba a Valverde puso en el campo estos tres últimos en la segunda parte a los dos primeros con el uno cero marcado por Sara Bella el lateral a diez minutos del final ya acaba en el dos cero definitivo de vender debutó Boateng sin apenas trascendencia descartó el técnico a Denis Suárez del que el club quiere desprenderse en este mercado de invierno la vuelta el próximo miércoles en el Camp Nou hoy se completa la ida de cuartos en la Copa con el Español Betis a las siete y media y en el Bernabéu a las nueve y media el Real Madrid tiro horas

Voz 0978 06:44 qué tiempo nos espera hoy Jordi Carbó buenos días buenos días gran parte de la jornada se mantendrán los chubascos en el cantar

Voz 0177 06:50 o con alguna pausa pero serán breves

Voz 0978 06:52 lluvia que seguirá acumulando cantidades importantes de manera que muchísima atención muchísima precaución cerca de los principales ríos que nacen en la cordillera Cantábrica al nevada del Pirineo que ha sido intensa las últimas horas está desapareciendo pero en su lugar ganará protagonismo el viento de hecho el viento supera en la mayor parte del país pero especialmente en Aragón Cataluña la Comunidad Valenciana así como en el Cantábrico y Baleares rachas en muchos puntos de más de cien kilómetros por hora un viento que en general llegará seco la mayor parte del país con muchas horas de sol algunas nubes provocadas por el mismo viento y temperaturas más altas que ayer pero en general con sensación de frío igualmente

Voz 0277 07:39 el turista un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve cuando tan deprisa del avión con su mini pantalón se ha perdido la ocasión detener las atenciones que porcinas tele brindaron al turista dos millas

Voz 0456 08:00 David de la Fuente buenos días con Aimar con qué tiempo hace en Madrid pues en Madrid frío mucho bastante aquí en Donostia San Sebastián también frío está lloviendo ahora mismo pero por qué tiempo hará en Aragón verás escucha escucha una cosa buenos días

Voz 6 08:18 el nevadas Navarra allí en el norte de Lleida que se exaltan Aragón aunque hombre padece que a veces los idea de verdad es que bueno no me enfado adiós adiós

Voz 0027 08:34 el danés pero en Aragón en una también hace frío en toda España hay que hablar con cargo Dani cargas venga bueno que Pepa vamos a darle un par de días para que se recupere la garganta del trío el lunes estupenda así que hoy y mañana Dani a esta hora en los Juegos a encontrar en esta mañana Toni Garrido sea desplazada Fitur la Feria Internacional del Turismo que se celebra en Ifema en ese recinto de Madrid bloqueado esta semana

Voz 0456 08:58 taxis dentro de cuatro horas menos Jan Tony y su equipo les saludan desde allí en una edición de hoy por hoy centrada en el turismo en la que vamos a entrevistar al consejero vasco por ejemplo de este sector a Kike Sarasola dueño y creador de la cadena Room made que opera en catorce ciudad además nos acompañan también nuestros mejores publicistas Gonzalo Madrid y Toni Segarra para que nos cuenten cómo se deben de España en el extranjero para el presidente Moreno Bonilla lo decía la semana pasada en el Parlamento andaluz los toros el flamenco y la Semana Santa es lo más reconocido fuera de nuestras fronteras bueno pues vamos a ver si hay algo más que estas tradiciones y que el sol y la playa

Voz 0277 09:33 a un millón novecientos noventa llueve mil novecientos noventa y nueve

Voz 0027 09:36 mismo día que ver ayer a Moreno Bonilla recién elegido investido presidente autonómico de Andalucía llegando a Fitur metros

Voz 0456 09:46 unos cuantos de los invitados de Letonia esta mañana me temo que también a las once una hora antes en Canarias en la sección de las chicas conversamos con dos grandes figuras de la comedia feminista con Malena Pitxot y con Charo López que están de gira en España y antes de disfrutar de todo esto como el turista dos millones de Chris tiene los esto buenos días a todos antes vamos a abordar la situación en Venezuela con el expresidente Felipe González como les hemos adelantado también con Iratxe García que está al frente de la delegación socialista en el Parlamento Europeo en nuestra mesa de análisis hoy con Esther Palomera José María Calleja y Ernesto Ekaitz

Voz 0277 10:18 el jurista un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve

Voz 0456 10:23 abrimos teléfonos hoy para escuchar sus inquietudes su preocupación quizá también sus sus esperanzas por la situación en Venezuela si nos escuchan desde allí que los hay si tienen familiares amigos allí nos escuchan desde aquí nos pueden llamar al nueve cinco dos dos dieciséis sesenta o mandarnos una nota de voz al whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis y contarnos cómo lo están viviendo el resto también está invitado a reflexionar sobre eso o por los sobre la huelga de taxis que no siguen llegando opiniones sobre Unidos Podemos hoy que vamos a hablar dentro de dos horas con Carolina Bescansa lo que quieran nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro los setenta y seis

seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis así comienza hoy por hoy con Eva Morente Jordi Fábrega en la producción y con José Antonio Montero Elena Sánchez y Roberto bajan en la técnica seguirán ahora con Carolina Gómez

Voz 9 12:05 intento de desestabilizar y provocar situaciones de crisis para conquistar a la opinión pública occidental Birgit no

Voz 0177 12:12 duelo de ex

Voz 9 12:15 es Donald Trump presidente de Estados Unidos gracias a la interferencia de Vladimir Putin a el hombre ahora Uruguay más manipulados los servicios secretos rusos a las sociedades democráticas a través de las redes sociales

Voz 1 12:50 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0821 12:54 es una de las muchas preguntas que nos hacemos a esta hora de la mañana es quiénes Juanjo aireó el hombre que sacaba de autoproclama presidente de Venezuela con el apoyo de Donald Trump del presidente de Brasil ya ir sonaron Rafa Muñoz buenos días

Voz 0027 13:06 Nos días calorina hasta hace pocas horas será un gran desconocido

Voz 0821 13:09 para los que no siguen el minuto a minuto de la crisis política en Venezuela pero desde el pasado cinco de enero fango Aído es el jefe de la Asamblea Nacional del país una institución controlada por la oposición que Nicolás Maduro no reconoce

Voz 1772 13:20 voy dos saltó al escenario internacional cuando seis días después de asumir la presidencia de la Asamblea Nacional fue detenido durante media hora por los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia que iban encapuchados y con armas larga

Voz 12 13:32 abriera una camioneta hilo obligaron a bajarse mostraron las esposas forcejeo el conmigo y me quitaron es su teléfono celular

Voz 1772 13:44 cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional de mayoría opositora el cinco de enero abre ya no controla Fuerzas Armadas aseguró tener el respaldo del ejército para asumir la presidencia del país filmar

Voz 13 13:54 la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moros

Voz 0027 13:57 por no haber amigo elección

Voz 1772 14:00 veintí email cuestionó la legitimidad de Maduro se necesita de la unión de todos los venezolano Hugo ha ido pertenece al mismo partido que Leopoldo López que lleva cuatro años en prisión fue el López ascendió dentro del partido Voluntad Popular hasta alcanzar el liderazgo entra a los suyos que aquí vamos a seguir hasta conquistar la libertad en quiero treinta y cinco años Why do lleva desde dos mil siete luchando para propiciar un cambio de Gobierno en Venezuela ya salió entonces a las calles para protestar cuando Hugo Chávez

Voz 7 14:27 ostentaba la presidencia ya ha continuado con él

Voz 1772 14:29 desafío hasta ahora Wajda cuenta con el respaldo de

Voz 0821 14:32 Estados Unidos de Canadá de Brasil de Colombia de Perú Ecuador de Chile de Argentina y también con el respaldo de la Organización de los Estados Americanos la Unión Europea de momento no lo reconoce como presidente de Venezuela los apoyos de la comunidad internacional van a ser determinantes en lo que ocurre en Venezuela en las próximas horas y también hay otro factor clave que es la decisión que tomen los generales del Ejército según expresaba anoche en Hora Veinticinco Carlos mamut que es investigador principal del Real Instituto Elcano catedrático de Historia de América en la UNED

Voz 14 15:00 aquí está todo el mundo a expensas de que iban a ser los militares en próximos días los próximos dos o tres días porque se va se en fin de la balanza que iba a poder decantar la situación hacia uno u otro lado no de todas maneras lo que parece claro es que esto puede ser y con un gran condicional el principio del fin que puede ser muy rápido Si todo se acelera o que puede ser muy penoso muy sangriento y muy costoso para el pueblo venezolano Si esto sea así mucho más largo

Voz 0821 15:34 tú de un área manifestación anti chavista que ha culminado con la proclamación de Juan Gallo como presidente interino ha habido enfrentamientos según la agencia Efe algunas organizaciones humanitarias hablan de al menos trece muertos la información es confusa algunos medios locales ofrecen a esta hora imágenes de barricadas calles cortadas y se debe a la policía desplegada en algunos barrios de Caracas es la una de la madrugada ahora mismo en la capital venezolana aquí en la Ser hemos hablado con Fabiana que forma parte de la diáspora que vive ahora en España hay lo describe así

Voz 7 16:03 sí bueno

Voz 15 16:05 yo todo está clausurado totalmente en muchas manifestaciones se oyen disparos en la calle pero la gente ya ya no le importa la gente está saliendo a protestar masivamente

Voz 0821 16:20 centenares de venezolanos se concentraron también aquí en España ayer en la Puerta del Sol de Madrid para apoyar a los opositores que se manifestaban en Caracas

Voz 0027 16:28 aún momento de esperanza para nuestro pueblo

Voz 16 16:30 y aquí aunque de corazón no esté presente ya en mi país lo estoy haciendo aquí en la plaza del Sol de Madrid

Voz 0821 16:39 a esa concentración se sumaba Pablo Casado el líder del PP que pedía a Pedro Sánchez que reconozca o ha ido como presidente de Venezuela también se lo ha pedido Albert Rivera pero de momento el Gobierno no ha fijado una postura el ministro de Exteriores Josep Borrell apelaba ayer al diálogo y reclamaba unidad de acción en Europa va buenos días

Voz 0142 16:57 buenos días el ministro de Exteriores dice que Europa no se puede desentenderse de la crisis y apuesta por intentar resolver el conflicto aunque sí

Voz 6 17:04 diccionario que todo el mundo dice que hay que buscar una solución pacífica negociada los que dicen que eso es lo que aquí

Voz 4 17:10 quieren pues tendrían que agradecer que se estableciera la búsqueda de un mecanismo que facilitar a esta negociación

Voz 0142 17:17 desde el PP su líder ha decidido irse a la Puerta del Sol con micrófono en mano para sumarse a los que se manifestaban por el cambio en Venezuela Pablo Casado ha aprovechado para recordar las bondades de su candidato en Madrid a cuatro meses de las municipales

Voz 0684 17:28 aquí en la ciudad de Madrid nos gobierna un partido que ha asesorado en la represión del chavismo que ha asesorado la miseria de lo que pasa en Venezuela y por eso nuestro candidato al Ayuntamiento será el alcalde que acabe con Podemos y todos los amigos de Maduro en vale

Voz 0142 17:46 sí una petición del PP que ha compartido Albert Rivera a través de Twitter que pide al Gobierno que también apoye agua ido opinión que contrasta en esa en esa misma red social con la de Pablo Iglesias el líder de Podemos ha dicho que España y Europa deben defender la legalidad internacional el diálogo y la mediación pacífica

Voz 7 18:02 no un golpe de Estado desde Izquierda Unida comparten esa

Voz 0142 18:04 la opinión también lo llaman golpe de Estado Alberto Garzón ha dicho en público

Voz 0456 18:08 no era opresivo estaban preparándose

Voz 17 18:10 gestándose se hace mucho tiempo esto no sólo estaba gestado y creado el clima para que esto pudiera ser posible o pueda ser posible su desarrollo y Chevantón que cree que ese apoyo de Estados Unidos agua ido ya estaba planificado previamente

Voz 0821 18:29 a la una y media de la madrugada hemos conocido que los taxistas de Barcelona han decidido terminar con la huelga indefinida que convocaron la semana pasada para exigir una nueva regulación de los vehículos súbete CEP el resultado ha sido muy ajustado pero finalmente aceptan la oferta de la Generalitat que limita la libertad de circulación de los hay que ya sólo podrán

Voz 1510 18:47 bajar si los han contratado con un mínimo de quince

Voz 0821 18:50 minutos de antelación ID una hora en la capital en Barcelona Albert

Voz 7 18:55 aunque por sólo trescientos treinta y uno votos de diferencia los taxistas de Barcelona han decidido esta noche acabar con la huelga después de seis días consecutivos de protestas en las calles han votado cuatro mil setecientos veinte taxistas lo que significa un treinta y cinco por ciento de participación a pesar del resultado iban Sesma del comité de huelga amenazaba a la Generalitat que si no se cumple el decreto volverán a protestar

Voz 19 19:17 vamos a estar muy pendiente de cualquier movimiento que se haga pide la aplicación del decreto que se pueda aprobar en caso de que no la gente está dispuesto a salir a la calle pero ya sería la forma definitiva

Voz 7 19:29 valoración que ha llegado poco antes de las dos de la madrugada después de cinco horas de votación dos horas más de recuento manual entre los taxistas que se han quedado hasta el final aplausos abrazos pero también mucha indignación entre algunos de ellos

Voz 0821 19:42 en Madrid los taxistas no tienen intención de poner fin a la huelga indefinida al menos por el momento Gobierno y Ayuntamiento se reúnen esta mañana para tratar de buscar una solución es una reunión técnica dicen lo anunció ayer aquí en la SER el presidente Ángel Garrido los taxistas han pasado su tercera noche en Ifema donde se celebra Fitur cuál es el ánimo a esta hora Enrique García buenos días

Voz 1772 20:01 buenos días bueno muchos comienzan ahora salir de sus vehículos son tan dormido por tercera noche y un grupo de unos veinte Se calienta en torno a varias hogueras tranquilidad hasta ahora hay menos coches que ayer los taxistas

Voz 0027 20:11 el reconocen que están cansados pero que van a seguir aquí

Voz 1772 20:13 para que rueden nada firmado no lo no vamos

Voz 20 20:16 es verdad que en otros sitios lo próximo día

Voz 21 20:18 como cansó ya desde el lunes yo llevo aquí por lo menos y cada día me cuesta más pero bueno hay que aguantar y tirar para adelante lo que haga falta

Voz 1772 20:27 y lo dejan todo a la reunión de esta mañana de la que esperan que salga al menos un borrador pactado la jornada de ayer se saldó Carolina con trece heridos leves y un detenido

Voz 0821 20:35 gracias Enrique en Málaga ya está todo listo para que los mineros asturianos empiecen a excavar para llegar al lugar donde supuestamente está el pequeño Julen es la última fase de una complicadísima operación que dura ya más de diez días ser Malaga Ana Tere Vázquez buenos días la buenos días y los encargados del operativo no se atreven a decir cuánto puede durar esa última fase que es igual de complicada o más que las anteriores

Voz 1933 20:54 si se evita dar plazos para quitar presión a los rescatadores la Brigada minera tendrá que taladrar la galería o horizontal unos tres o cuatro metros en condiciones extremas y el terreno se resista el martillo neumático tendrán que entrar en escena el grupo de la Guardia Civil especializado en micro voladuras lo bomberos se van a encargar de la seguridad de la ventilación en este túnel sesenta metros de profundidad

Voz 0978 21:15 ya totalmente forrado transformarse en los salientes

Voz 1933 21:18 hasta cuarenta estrecharse las tuberías en los últimos diez metros los que separan a usar de escombrera el operativo insiste en que no puede desfallecer el objetivo sigue siendo llegar hasta donde se encuentra se puede encontrar el niño a setenta metros bajo tierra

Voz 0821 21:37 el juicio del proceso empezará a casi con toda probabilidad a principios de febrero no hay fecha firme pero fuentes judiciales sitúan la apertura del proceso en el día cinco los presos serán trasladados desde Barcelona a Madrid unos días antes ya se sabe a qué cárceles van a ir Javier Álvarez

Voz 0689 21:52 todavía no hay fecha para los traslados pero según la orden del Tribunal Supremo los presos deben estar en Madrid una semana antes del inicio del juicio que podría comenzar en la primera semana de febrero lo que sí tienen claro tanto Instituciones Penitenciarias como el Departamento de Justicia de la Generalitat esa que cárceles van a ir los siete hombres ingresarán en la prisión de Soto del Real y las dos mujeres lo harán en Madrid I en Alcalá de Henares el traslado debe atender a condiciones de seguridad y dignidad y ausencia de dilaciones indebidas establecidas por el Tribunal Supremo

Voz 0821 22:20 el Partido Popular se muestra ofendido con la espantada del ex presidente balear José Ramón Bauzá que ayer anunció que se va del PP porque le resulta imposible defender su política lingüística María Jesús Güemes buenos días

Voz 7 22:32 buenos días a ofendidas así es como se sienten en Génova con el portazo de Bauzá y no entienden que lo haya dado sobre todo ahora cuando más se habla de los principios y valores de su formación por eso ayer desde la sede nacional los dieran un comunicado en el que se desmontaban sus argumentos en este dicen que es absolutamente falso que el PP promueva la adoctrinamiento creen que es el ex presidente Balear hubiese escuchado con mayor detenimiento el discurso de Casado en la convención pues habría bien que si algo caracteriza la actual dirección es justo todo lo contrario además les recriminan que no se ha informado de la actividad de sus compañeros diputados en el Congreso porque precisamente ayer se presentó una proposición no de ley para que el Gobierno garantice el castellano y aplique medidas para eliminar toda imposición de una lengua como fuente de esquí migración en definitiva le leyeron la cartilla por lo que consideran criticas injustificadas es que muchos populares creen que lo que pasa es que se lleva fatal con su partido allí y que no quería como candidato vamos que hay quien piensa que lo quería ser él como no lo ha sido dan por hecho que en el futuro probará suerte con Vox otras varias encuestas desfavorables

Voz 0821 23:32 Albert Rivera trata ahora de anclarse en el centro los dirigentes del partido repiten una y otra vez que Ciudadanos es un partido de centro y la formación va a plantear ya apoya reformas en el Congreso que le alejen de Vox tales como la Ley de gestación subrogada o la de la eutanasia Óscar García

Voz 1645 23:48 tras las elecciones andaluzas y la convención nacional del PP en la dirección de ciudadanos tienen claras dos cosas una que no se pueden acercar más de lo que ya lo han hecho a la ultraderecha de Vox dos que el giro a la derecha del PP tras su último cónclave les da vía libre para ocupar todo el centro político en eso se afanan el propio Rivera

Voz 22 24:05 el gran centro político en España ahora más que nunca está en este proyecto pero también Villegas a su partido de centro sobre su partido de centro liberal y otros responsables

Voz 0027 24:15 desde el centro se puede negociar es un partido

Voz 1100 24:17 de centro un centro que Ciudadanos pretende alcanza

Voz 1645 24:20 la presentando en las próximas semanas en el Congreso su ley de gestación subrogada para alejarse de Vox o planteándose apoyar la ley de eutanasia aliándose así con el PSOE las últimas encuestas han sentado como un jarro de agua fría en el seno de ciudadanos tras caer casi tres puntos o recordarles que la mitad de su electorado rechaza pactar con Vox

Voz 1 24:38 en la Cadena Ser

Voz 0821 24:42 el escritor argentino Patricio Patrón ha ganado el Premio Alfaguara de Novela con mañana tendremos otros nombres un relato que se interroga sobre el amor en tiempos de Tinder lo escrito gracias a una beca del bebé vea el premio está dotado con ciento cincuenta y cuatro mil euros y una escultura de Chirino además de ser uno de los más prestigiosos en España Javier Torres

Voz 0907 25:01 estoy en pos de consumo tiempos de Tinder tiempos de personas el ella sin nombres concretos que tras años de relaciones se enfrentan sin armas posibles a nuevos límites víctimas de unos cambios difíciles de entender

Voz 0611 25:13 pero que la novela precisamente sólo podía ser escrita al menos por mi en este momento en este momento en que no sabemos muy bien ha o estamos todos como ciudadanos participando de unas batallas por definir nuevamente que es el consentimiento cuáles son los límites cuáles son que que deben ser atravesados son aquellos que de ninguna forma se deben atravesar cuáles son las posibilidades y los peligros y las interacciones entre

Voz 0027 25:40 son mañana tendremos otros nombres es el tema

Voz 0907 25:42 duelo de esta obra escrita por Patricio Patrón que se ha hecho con el Alfaguara de novela en la que según el jurado se realiza la autopsia de una ruptura sentimental que ofrece el mapa de una sociedad neurótica donde las relaciones son productos de consumo

Voz 23 25:59 dos mil dieciocho ha sido el año con el peor ejercicio en Bolsa desde dos mil diez es que o mal año lo tiene cualquiera afortunadamente nosotros no somos cualquiera ser la primera gestor independiente poder invertir con libertad y sin ataduras y tener mutua fondo España consolide en renta variable española dos mil dieciocho abierto a todos no le pasa a cualquiera eso solo pasa con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutó activos la primera gestora independiente Rankin Expansión y el economista Morning Star folleto y condiciones en moto apuntó

los deportes en Hoy por hoy

Voz 0821 27:00 el Barça tendrá que remontar la próxima semana en el Camp Nou tras la derrota de anoche en Sevilla Sampe

Voz 1161 27:04 dos cero en el Pizjuán con los goles de Xavier en la segunda parte no funcionó la decisión de Valverde de dar descanso a Messi Busquets que se quedaron en Barcelona y apoyada con las suplencias de Luis Suárez Coutinho Jordi Alba el técnico puso en el campo a los tres en la segunda mitad a los dos primeros con el uno cero y al lateral ya a diez minutos del final con el dos cero definitivo el técnico sobre sus decisiones de no convocar a Messi y la titularidad de voten

Voz 0027 27:24 no ventajista

Voz 1161 27:27 a lo que desde eso sí ha sido una decisión de de riesgo pero pensaba que tiene que tomarla IPE sábado que bueno que que lo mejor era que lo hiciera una hora de partido que Luis hiciera a media hora a pesar de que bueno que de llegar a los jugadores pero mira estamos inmersos en plena competición la copa para el Barça este año es un objetivo secundario y la plantilla lo hubiera también así Piqué

Voz 24 27:48 el calendario para muchos partidos pero tenemos que entrar en el partido ahora para seguir en la buena dinámica que estamos en Liga bueno la Copa si le damos la vuelta pues bien y si no puedes otra cosa

Voz 1325 27:58 aunque a Luis Suárez sigue confiando en que pueden pasar obviamente tendemos a pensar en el Sidón al domingo pero acaba de terminar el partido lo único te quedas con la sensación de querer jugar el partido revancha porque equipo tenemos hora calidad tenemos es hora de que lo podemos conseguir no

Voz 1772 28:12 pues lo intentarán el próximo miércoles en el Camp Nou

Voz 1161 28:15 ten sin apenas trascendencia que descartó el técnico a Denis Suárez que el club del que el club quiere desprenderse en este mercado de invierno lo quieren Sevilla Betis ofrecen veinte millones de euros pero por prefiere irse al Arsenal en este caso el club contempla una cesión pero con renovación previa de su contrato por un año sino es así probablemente podría ser apartado salir libre en junio de dos mil veinte intento de Levante ayer volvía a denunciar al Barça en el caso Schumi en este en esta ocasión por quebrantamiento de sanción según el artículo sesenta y cuatro del Código Disciplinario y la jueza Carmen Pérez estudiará la denuncia

Voz 1100 28:42 tres emitir su fallo entre cuatro meses más de la

Voz 1161 28:44 va desde las siete y media Espanyol Betis en los catalanes Ruby cuenta con muchas bajas para medirse a un rival al que no ha conseguido ganar en los siete partidos en los que se han enfrentado al Betis Setién quiere llegar lejos seguiría con todos salvo con Sanabria que estará en el banquillo porque está cerca de cerrarse su soledad en este caso el Betis quiere Clinic del que habla

Voz 0177 29:01 me encantan todos los buenos futbolistas bueno me encanta cómo me encanta otros muchos y seguro que con nosotros pues lo haría muy bien seguro

Voz 1161 29:10 arbitrará el colegiado valenciano Mateu Lahoz y en el último partido de cuartos será a las nueve y media en el Bernabéu Rando Eric Girona Solari piensa pelear la Copa sigue sin apuntar a titular a a Marcelo del que ayer hablaba en la previa

Voz 25 29:20 pero es indudable también su amor por el club y su compromiso con el club hizo alegría a la hora de de entrenarse y su comportamiento que es intachable luego evidentemente eso tengo que hacer las alineaciones tengo que tratar de elegir a quienes creo que corresponden para cada partido

Voz 1161 29:34 siguen siendo baja Keylor Asensio va Bale Vallejo en el tirón Eusebio no podrá contar con los lesionados Rovers Planas

Voz 0978 29:40 Zika y Aday arbitrará el colegiado navarro Undiano Mallenco

Voz 1161 29:43 co del mercado de fichajes Morata se acerca todavía más al Atlético de Madrid confirmadas oficialmente ayer las llegadas de Higuaín al Chelsea cedido por la Juventus ID Pyatov traspasado al Milán

Voz 0027 30:02 las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:05 sí en con Aimar Bretos la Unión Europea

Voz 0027 30:12 ha pide unas elecciones libres increíbles en Venezuela después de que el líder opositor Juan Why do se auto proclamara ayer el presidente interino del país como respuesta a la falta de legitimidad que le atribuyen a Nicolás Maduro una decena de países latinoamericanos entre ellos Argentina Brasil Chile o Colombia han dicho ya que respaldan también lo ha hecho Canadá y sobre todo de Estados Unidos que fue ayer el primero en dar el paso de reconocer Aguado como nuevo presidente de Venezuela corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 30:39 el Departamento de Estado considera que Maduro no tiene la autoridad legal para expulsar a la misión estadounidense en Venezuela y confirma que Estados Unidos seguirá manteniendo relaciones diplomáticas con el presidente interino además llama al Ejército venezolano a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y advierte de que Washington tomará medidas contra quién ponga en peligro al personal estadounidense en Ubud es el vicepresidente Mike Pence ha explicado esta noche en Fox News que Venezuela es un estado fallido y que ha ido representa un nuevo comienzo para los venezolanos la Casa Blanca ha pedido a otros países que apoyan al presidente interino para facilitar la transición democrática para restaurar la legitimidad constitucional la ley harta y el Estado de Derecho un apoyo que ha llegado desde casi todas las potencias de la región salvo México Canadá Colombia Brasil Argentina entre otros reconocen agua ido México Cuba Bolivia Nicaragua siguen apoyando a Nicolás Maduro dos organismos regionales han respaldado también a Juan Why do la Organización de Estados Americanos el Banco Interamericano de Desarrollo

Voz 0027 31:41 aquí en España la huelga de taxis en Barcelona ha quedado desconvocada esta noche

Voz 8 31:45 dos mil quinientos de dos mil siete por Snow

Voz 0821 31:53 en una ajustada votación y con sólo treinta y cinco por ciento de participación se ha decidido poner fin al paro iba a aceptar la propuesta de la Generalitat que hará que haya que reservarlo y con un mínimo de quince minutos de antelación ampliable por los ayuntamientos a una hora el servicio de taxis en la capital catalana se ha reanudado a las seis de la mañana eso en Barcelona porque aquí en Madrid continúa la huelga hoy está prevista una reunión entre el Ayuntamiento y la Comunidad en el Foro Económico Mundial de Davos el presidente del Gobierno ha defendido las políticas económicas progresistas como solución para luchar contra el populismo

Voz 8 32:25 Paul Mason Biacs una populismo

Voz 0821 32:32 anímico Pedro Sánchez ha dicho que la crisis ha dejado en herencia a la sociedad descargas como la desigualdad vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 26 32:44 buenos días Carolina hasta ahora son ya noventa y tres las carreteras afectadas por la nieve de la red principal tan solo hay una vía con dificultades en Huesca restringido el paso a camiones articulados de obligatorio el uso de cadenas en la A veintitrés a su paso por Nueno Ipod Sabiñánigo el resto son de la red secundaria ochenta y nueve carreteras afectadas trece están intransitables treinta De3 es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno También la lluvia está afectando a veintinueve vías de la red secundaria en veintiuno permanecen encerradas a lo peor en Asturias y País Vasco aunque también están con complicaciones en Cantabria Asturias Burgos en cuanto a retenciones madre circulación lenta de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz la cuatro en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la cuarenta y dos a su paso por Parla en Guipúzcoa una avería dificulta la Nacional uno en que ataba al hacia Madrid y por último en Sevilla precaución en la A noventa y dos en Alcalá de Guadaíra por una avería que estrechar un carril sentido Sevilla les recordamos que estamos en pleno temporal de viento lluvia y nieve por este motivo desde la Dirección General de Tráfico les insistimos planifiquen con tiempo sus viajes modere la velocidad y por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos

Voz 0027 33:56 las gracias Alfonso ese temporal ha provocado por ejemplo en Euskadi ya desbordamientos Isabel León

Voz 0821 34:03 bueno on sí como en la ría de Bilbao que coincidiendo con la pleamar ha vuelto desbordarse en los puntos habituales aunque sin dejar incidencias de gravedad de momento ahora mismo sigue lloviendo lo ha hecho durante toda la noche y la precipitación acumulada es importante el último dato oficial de hace apenas tres horas señalaba que puntos como Berasategi habían acumulado hasta ciento veinticuatro litros preocupan por ello las cuencas de los ríos de aquí en adelante en Vizcaya el Cadagua el Ibaizabal en Álava el Zadorra que ha desbordado ya por la noche en Iruña de Tango donde el agua en los garajes y en los bajos es la estampa de la mañana ojo por tanto a las balsas de agua en las carreteras importantes a esta hora porque va a seguir lloviendo seguimos en alerta hasta las tres de la tarde

Voz 27 34:41 se ha sido al dentista Sanitas como Losada sin tengo seguro pues por eso porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y además te financian sin intereses mira eso sí que Natal claro se nota cuando llevas unas risas Anita como allí

una mesa que abrimos en Andalucía

Voz 0027 35:48 una mesa que abrimos en Andalucía donde ha dimitido una figura clave de Podemos en esa comunidad por diferencias con la dirección es la diputada autonómica Carmen Lizarraga muy cercana a Íñigo Errejón deja su escaño y pide a Podemos que no se dirija hacia el extremo izquierda Elena Carazo buenos días

Voz 1510 36:03 buenos días Aimar si en una carta la diputada señala que Podemos debe huir del espacio de la extrema izquierda izquierda algo que entiende más propio de un viejo Partido de la resistencia que de una fuerza que proyecta ser transformadora hay de gobierno en Podemos lamentan la marcha de Lizarraga

Voz 30 36:18 también que se hayan tenido que enterar de esto

Voz 1510 36:20 hoy por la prensa Pablo Pérez por Nina portavoz de la formación también dice que el Izarra no les había trasladado su discrepancias

Voz 7 36:26 que no ha expresado esa diferencia

Voz 31 36:29 esta decisión nos coge un poco de improviso habría gustado los órganos desde luego que pensamos que es donde deben dárselos debate pero la respetamos totalmente agradecemos muchísimo su trabajo

Voz 1510 36:39 Carme Lizarraga fue presidenta del grupo parlamentario de Podemos en Andalucía en la pasada legislatura y una de las principales artífices del acuerdo de financiación aprobado en el Parlamento a fin Errejón se enfrenta Teresa Rodríguez en la Primaria perdió continúa en el grupo volvió a ser elegida diputada por Granada ahora nada más iniciarse la legislatura renuncia a su escaño

Voz 0027 36:57 gracias Elena en Euskadi este curso finalmente no habrá clases sobre la historia de ETA en los colegios volvemos a esa comunidad Isabel Leonora de nuevo hora de nuevo ante las críticas de víctimas historiadores y partidos políticos el Gobierno vasco va a revisar la unidad didáctica que había preparado sobre la banda terrorista

Voz 0821 37:14 si eres según que es como se denomina esta unidad didáctica se retrasa y lo hace porque como bien dices va a revisarse su contenido buscando el mayor consenso posible estaba previsto que en abril comenzará a impartirse este material sobre la historia reciente del País Vasco incluyendo la trayectoria de ETA pero finalmente se pospone al curso que viene con el objetivo de incorporar al proyecto la mayor parte de las alegaciones presentadas

Voz 7 37:34 por diferentes colectivos salvo las que regla

Voz 0821 37:37 a su retirada hay que decir que las víctimas de ETA han sido precisamente uno de los colectivos más críticos al considerar que este material ofrece una visión sesgada y que alimenta la teoría del conflicto colectivos como AVT Covite la Fundación Fernando Buesa o la de Víctimas del terrorismo entre otras forman parte de ese grupo que ha presentado las principales alegaciones hoy la secretaria general de convivencia dará más detalles sobre este aplazamiento

Voz 0027 38:00 se han encontrado con vida a los tres tripulantes de un velero alquilado en Baleares Alcalá y Salvamento Marítimo buscaba desde hace diecisiete días los han localizado en Italia con la vela mayor del barco Rota Juan Antonio Bausa bohemia

Voz 1157 38:14 qué tal el martes los navegantes escuchar los mensajes por radio de Salvamento Marítimo se fusionan contacto con la familia para decirles que estaban bien que ponían rumbo a Sicilia porque habían roto la vela mayor ya había aviso de temporal el hijo de uno de los tripulantes salvar Aguirre explica que es la SER que se sorprendieron al saber del dispositivo que las familias habían puesto en marcha para encontrarles estaban al sur de Cerdeña aunque el barco no tenía permiso para salir de Baleares

Voz 0027 38:37 no pensaban que estuviese nadie buscándolos

Voz 30 38:39 tanto entonces que llegar el mensaje de Salvamento Marítimo

Voz 0027 38:43 y se pusieron en contacto con nosotros avanzar

Voz 1157 38:45 lentamente para atacar en Sicilia arreglar las velas y regresar a Mallorca

Voz 0027 38:48 la semana que viene en Zaragoza donde hoy no van a pasar de los diez grados de máxima en los alumnos del colegio público La Estrella van a tener que volver a comer con los abrigos puestos llevan casi dos meses sin calefacción Aragón Davis Marqueta buenos días

Voz 0689 38:59 el colegio tiene cerca de quinientos alumnos la mitad se queda a comer en el curso eso sí lo tienen que hacer abrigados la presidenta de la AMPA es Sonia Carabantes

Voz 30 39:06 estamos desde el cuatro de diciembre sin calefacción lo que se intenta por parte de de los deberes es dar el aviso al departamento correspondiente para que vayan a solucionar el problema

Voz 0689 39:18 el mantenimiento del colegio depende del Ayuntamiento de Zaragoza que asegura que el problema se solucionará esta misma semana

Voz 1 39:25 ah

Voz 0027 39:28 los expertos en servicios sociales advierten de que aumenta el número de ancianos sin ninguna red familiar o institucional como es el caso de paz una mujer coruñesa de noventa y un años que estuvo más de dos semanas incomunicado en casa sin comer Paula Losada

Voz 7 39:42 el aviso lo dio un vecino que les solía hacer la compra advirtió a Emergencias de que desde el veintinueve de diciembre no sabía nada de ella de su vecina Paz Carlos García Touriñán es el director de Seguridad Ciudadana de aquí

Voz 33 39:54 porque aquí nos encontramos a la señora que bueno estaba sentada en el sofá si es ahora consciente muy mal estado de veías de salud en mal estado general estaba desorientada no

Voz 7 40:06 hoy paz está en un geriátrico no tiene ni marido ni hijos su sobrina Sellam aflora cuando nos atiende dice estar con ella pero reconoce que no la visitaba y que pensaba que estaba bien atendida

Voz 30 40:18 nosotros no iba estos días y por cuidado hablamos también con los asistentes Socialistes visitas

Voz 7 40:29 aquel Martínez ex decana de la Facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña dirige la investigación cuidados común y comunidad explica que hay dos espacios la administración el entorno familiar pero que se hace con las personas que no tienen esa red

Voz 30 40:44 bueno yo creo que es bueno que se quejan rehenes en el en los entornos más próximos y locales regresen los vecinos con lo cual son muy malas estrategias edificios todos de alquiler pisos turísticos es decir todo lo que atrae más que atraen menos res Comunitat ya porque evita la relación de las personas y hay cosas que tienen que ser también por la Administración pero responsabilidad de toda la ciudadanía yo creo que tiene que haber un valor de cuidados que me social dicen para que los cuidados son interdependientes es decir nosotros siempre vamos a necesitar de otro

Voz 7 41:20 advierte de que cada vez nos encontraremos más con casos como el de paz los datos del Instituto Nacional de Estadística lo demuestran en mil novecientos noventa y ocho había en España veinte mil hogares habitados por una única persona de más de noventa años en dos mil dieciocho la cifra se situó en los cincuenta y un mil el INE estima que en dos mil treinta y tres la cifra alcanzará los ochenta mil

son las seis y cuarenta y uno las cinco y cuarenta y uno en Canarias

Voz 34 41:50 fue una semana me veía antes

Voz 1 41:55 duda

Voz 0027 42:01 el vicepresidente italiano Matteo Salvini deja claro que desea que el presidente francés Emmanuel Macron pierda viene además las elecciones europeas unas declaraciones que agravan todavía más las difíciles relaciones entre los Gobiernos de Roma de París corresponsal en Italia Joan Solés tras las elecciones

Voz 0946 42:16 europeas de mayo próximos seguirán siendo amigos e Italia países como Francia pero Macron no podrá ser nuestro interlocutor ha afirmado el vicepresidente del Gobierno de Roma el derechista Salvini con las elecciones europeas cambiarán los equilibrios habrá un nuevo Parlamento Europeo una nueva comisión espero ha añadido el líder de la Liga que los franceses vayan a votar

Voz 0177 42:39 muy pronto somos europeos pero no idiotas somos italianos ha con obviamente la polémica o la polémica no es como los pueblos ha precisado en otro momento Salvini sino en este caso con Macron que habla mucho resuelve que combina

Voz 0946 42:56 en el otro vicepresidente de mayo ha expresado duras críticas al Gobierno francés dijo apoyar el movimiento de los chalecos amarillos acusó a Francia de colonizar y empobrecer África hice volver sistemáticamente inmigrantes a Italia sin embargo para muchos italiano es de sólo una absurda polémica del Ejecutivo italiano con el francés

Voz 35 43:15 cultivo para los humoristas psiquiatra guarda la France declaran la guerra a Francia ha comentado el cómico cruza que ha recordado a las cinco estrellas al ver que Italia no es un hotel de cinco estrellas los cinco estrellas les ha dicho

Voz 0027 43:37 tiene Estados Unidos un enfermero ha sido detenido después de violar dejar embarazada a una paciente que llevaba más de veinte años en coma la policía de Phoenix investiga si agredido sexualmente a otras mujeres corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 43:49 desde el nacimiento inesperado del bebé hace menos de un mes la policía empezó a recabar el ADN de los trabajadores del centro donde la mujer estaba ingresada ya han dado con un nombre al que han acusado de agresión sexual y abuso de un adulto vulnerable la portavoz de la policía de Phoenix explica que se trata de un hombre de treinta y seis años enfermero que trabajo en ese centro Llera uno de los responsables del cuidado de la mujer cuando cometió la agresión las autoridades investigan si el detenido que no está cooperando con la investigación agredió a más pacientes la víctima de veintinueve años dio a luz unos días después de Navidad sin que ningún sanitario se diera cuenta de que estaba embarazada su familia ha explicado que la mujer tiene una incapacidad severa desde mil novecientos noventa y dos desde que ella tenía tres años no puede hablar pero aseguran que responde a estímulos y puede hacer gestos faciales el bebé

Voz 10 44:38 según ha confirmado la policía está en buen estado

Voz 38 46:00 sí eh