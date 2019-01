Hoy por Hoy (24/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias realmente la potencia del Ejecutivo nacional

adoptado unido son Juan Why do Nicolás Maduro los dos hombres que a esta hora reclaman para

Voz 0027 00:54 asimismo es el título de presidente legítimo de Venezuela

Liga Nacional decía hace apenas tres semanas en este tiempo ha conseguido algún aglutinar en torno a él a la oposición al chavismo y ante esa oposición ayer en la calle se autoproclamó presidente interino de Venezuela frente a él Nicolás Maduro que inició justo hace dos semanas su segundo mandato tras ganar unas elecciones a las que no pudo concurrir en libertad la oposición y que buena parte de la comunidad internacional no no reconoce casi treinta y dos millones de venezolanos conviven cada día con unos precios desbocados crispación política asfixiante sólo en las últimas horas han muerto al menos trece personas en enfrentamientos en las calles según las ONG's locales España quiere un posicionamiento común de toda la Unión Europea en este asunto ante el auto proclamación de Why do el ministro de Exteriores Josep Borrell pedía anoche unidad de acción en el continente a favor del entendimiento creemos que Europa

Voz 0027 01:54 en la posición europea fijó poco después la alta representante comunitaria la italiana Federica Mogherini pide unas elecciones creíbles inmediatas y muestra el apoyo de los Veintiocho a la Asamblea Nacional aunque evita reconocer Aguado como presidente interino de Venezuela sí lo han hecho Estados Unidos Canadá Brasil Argentina hay casi una decena de países americanos más anoche la oposición venezolana en España se concentró en la Puerta del Sol de Madrid para pedirle al Gobierno español que haga lo mismo

Voz 0027 02:28 agua y pero Maduro también tiene respaldos internacionales Rusia Turquía o México sigue entre conociéndolo a esta hora como presidente legítimo de Venezuela a otros países de la región como Bolivia Cuba Nicaragua hablan abiertamente de un golpe de Estado contra Maduro y la crisis venezolana irrumpe también aquí en la política doméstica de España Carolina Gómez buenos días

Voz 0821 02:47 dirigentes de PP y C's se concentraron anoche junto a la oposición venezolana incluido Pablo Casado que convirtió el acto de la Puerta del Sol el su primer mitin de cara a municipales

Voz 0684 02:55 es allí en la ciudad de Madrid nos gobierna un partido que ha asesorado en la represión del chavismo que ha asesorado la miseria de lo que pasa en Venezuela por eso nuestro candidato al Ayuntamiento será el alcalde que acabe con Podemos y con los amigos de Maduro Emma

Voz 0027 03:17 en Totalán en Málaga el equipo de rescate minero prevé empezar ya hoy a excavar a mano los últimos metros hasta Julen durante la madrugada han acabado de asegurar las paredes del túnel paralelo a Francisco Delgado es el presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga

Voz 0027 03:34 y en Madrid Ayuntamiento y Comunidad abordan hoy por primera vez juntos el conflicto del taxi que ya ese desengañado en Barcelona

Voz 0821 03:40 los taxistas de la capital catalana han decidido esta madrugada aceptar la oferta de la Generalitat que fija una antelación de hasta una hora en las reservas de TC Iván Sesma del comité de huelga dice que estarán vigilantes

Voz 5 03:50 vamos a estar muy pendiente de cualquier movimiento que se haga pide la aplicación del decreto que se pueda aprobar y en caso de que no la gente está dispuesto a salir a la calle pero ya sería la forma definitiva

Voz 0027 04:02 aquí el juicio del virus es ya tiene fecha aproximada comenzará en torno al cinco de febrero según la carta que el juez Marchena le ha enviado al ministro del Interior Grande-Marlaska para pedir el traslado de los acusados a mal

Voz 1 04:14 Joaquín Sabina tendrá su propia serie de televisión

Voz 0027 04:40 los deportes de la Copa del Rey derrota anoche del Barça en Sevilla hoy se completan los cuartos con otros dos partidos ante él desde las siete y media español B

Voz 1161 04:49 es lo que tiene muchas bajas para medirse a un rival que no ha conseguido ganar en los siete partidos en los que se han enfrentado hoy en el Betis Setién quiere llegar a lejos irá con todo lo que tiene salvo con Sanabria que va a estar en el banquillo porque puede cerrarse hoy su salida al Génova a las nueve y media en el Bernabéu Real Madrid Girona bajas Keylor Asensio Bailey Vallejo en los blancos en el Girona no podrá contar con los lesionados Roberts planas Múgica ya Aday de anoche Sevilla dos Barça cero la vuelta el próximo miércoles en el Camp Nou

Voz 0027 06:52 Juan Why Do ya se presentan internet como presidente de la República Bolivariana de Venezuela después de autoproclamarse ayer jefe del Estado ante una multitud inmediatamente en la primera potencia mundial los Estados Unidos de Trump lo reconocieron como presidente legítimo de Venezuela frente a un Nicolás Maduro cada vez más aislado internacionalmente Javier Alonso buenos días buenos días hemos ahora mismo qué apoyos tiene Aído y quién respalda a Maduro

Voz 0858 07:15 no hay dos cuenta como decías con el más poderoso con el de Estados Unidos el vicepresidente Pets la ha puesto voz

Voz 4 07:21 fueron muy ostentan

Voz 0858 07:24 vosotros elegir la libertad y nosotros estamos a vuestro lado ha dicho en la Fox se alinean en esta posición la mayoría de los países del llamado Grupo de Lima

Voz 11 07:33 a Canadá Argentina Colombia o

Voz 4 07:36 Capello de como es decir

Voz 0858 07:40 o el sonaron sólo un miembros ha desmarcado el Méjico de López Obrador que sigue reconociendo a Maduro como presidente también su grupo tradicional de aliado regional es cada vez más corto Bolivia Cuba o Nicaragua que hablan de un golpe de estado orquestado en Washington

Voz 0858 07:58 también les respaldan las potencias que suministran oxígeno un Gobierno acosado por la crisis económica estamos hablando de la Rusia de Putin o de la Turquía de Erdogan sorprende de momento el silencio de China a otro de los puntales que viene sosteniendo a la maltrecha economía venezolana

Voz 0027 08:12 Ferrando Arancón director del orden mundial medio de análisis internacional buenos días

Voz 0858 08:17 hola qué tal buenos días siete y ocho de la mañana

Voz 0027 08:19 dieciocho en Canarias Fernando todo el mundo mira ahora al ejército de Venezuela es esa la clave a qué lado acaben apoyando

Voz 0858 08:26 bueno lo cierto es que Maduro lleva desde hace bastantes años cuando empezó con poco a perder su poder a partir de las legislativas de dos mil quince apoyarse mucho como también hizo en su día en la en el estamento militar de hecho ha ido promocionando generales y ha ido colocando ilícitas empresas públicas instituciones clave del país para asegurarse un poco su lealtad no pero sí es cierto que ahora mismo es uno de los actores más portantes primero pues porque como en la mayoría de los países m el monopolio de la de la fuerza hay muchísimos recursos ir bueno uno de los actores en los que más se ha barajado que que en un momento dado podría sacar a Maduro de poder como hemos ido viendo la Productions meses que han habido intentos pequeñitos y muy limitados Icahn han sido fallidos de asonada militar el hecho la semana pasada hubo una en Caracas pero bueno en esos ese pequeño en esa pequeña tormenta que hay pues bueno en un momento dado el militar de alto rango au un grupo considerable militares pueden recibir que hay que poner final al Gobierno de un golpe a gran escala

Voz 0027 09:34 Fernando en las últimas horas hemos escuchado a muchos países incluso aquí en España varios grupos políticos a Podemos e Izquierda Unida decir esto es un golpe de Estado en la oposición venezolana ha ido en particular se aferran a un argumento procedimental se aferran a la Constitución insisten en que la Constitución protege esta esta este movimiento este paso que ha dado o ha para autoproclamarse presidente legítimo del país

Voz 0858 09:59 efectivamente aquí cada parte pues lógicamente bueno interpreta la Constitución o los o los reglamentos jurídicos pues como como como le interesa por así decirlo con la conservación de Tel noventa y nueve en la mano que fue la que la que dejó unos Hugo Chávez a día de hoy cuando no tienen legitimidad como presidente interino de Venezuela porque el artículo tres siempre siempre hay tres dice que el presidente de la Asamblea Nacional asume el cargo de presidente interino como presidente transitorio hacia unas nuevas elecciones cuando el presidente electo es decir que ha sido votado pero todavía no ha asumido el cargo pues por la razón que sea porque se muere porque esté enfermo porque se desaparece no puede asumir la presidencia antes el presidente en este caso sería agua ido el que asumió la presidencia pero lo cierto es que Maduro asumió la presidencia el diez de enero a quién practica está en que unos consideran sobre todo la oposición que la esa toma de posesión de Maduro no era legítimas por tanto su mandato acabó en diciembre del año pasado

Voz 0027 11:07 los partidarios

Voz 0858 11:09 el chavismo dicen que Sabatés selecciones fueron justas fuerzas democráticas que Maduro tiene toda la legitimidad la cuestión es que sí pero suponemos que el mandato de más duro acabó en diciembre el pelo el año pasado ahora mismo no habría ni una presidencia no habría ningún presidente electo y elegir y eso es la constitución de Venezuela lo contempla es decir que sea interpretado sobre un vacío legal que ha dejado la y por eso que el las interpretaciones que el hecho que la condición o auto proclamación de guardó como presidente impedido pues Sonoscop castillos en el aire porque lo cierto es que no lo voy demasiado fundamento jurídico

Voz 0027 11:47 Fernando como interpretamos el comunicado de Federica Mogherini la jefa de la diplomacia europea en el que sí reconoce la legitimidad del Parlamento que Maduro marginal que es la Asamblea Nacional pero no dice explícitamente que reconozca agredido como presidente del país la Unión Europea podemos decir que en este momento está tirando por el camino del medio

Voz 0858 12:08 sí vamos a verla la Unión Europea bueno espacio todo prudente no ha sido tan no teníamos dio un giro tan radical como la mayoría de países americanos que han apoyado el directamente aguantó pero lo que hace es reconocer la Asamblea Nacional torcer su suplantada hace unos años por una Asamblea Constituyente que impulsó el el chavismo poco pues para puentear al al parlamento venezolano y lo que viene a decir lo que la nacional es el el veinte por así decirlo que conserva todavía todas las que llegan rodarla bueno todos los derechos políticos porque sino el resto básicamente los del resto de poderes por sanción contra el siento de hiciese bueno yo persona con unos a otros lo que intenta es bueno vamos a llevar va a canalizar todo el proceso político a través de la Asamblea Nacional igual que como se ha visto en el caso de Solana pues bueno tiene unos juramentos constitucionales bastante débiles porque en cuanto relativamente conservador que estamos

Voz 0027 13:12 Ferrando Arancón director del orden mundial muchísimas gracias buenos días

Voz 0027 14:10 alrededor de siete y catorce de la mañana seis catorce en Canarias la crisis interna de Podemos se ha reavivado en las últimas horas Podemos no formará parte finalmente de la plataforma de Manuela Carmena para el Ayuntamiento de Madrid no se integrarán en ella tampoco iban a presentar un candidato alternativo como si pretenden hacer con Errejón en la Comunidad de Madrid pero la ruptura con la alcaldesa de la capital ya es total después de que ayer Carmena dijera a las claras que no tiene intención de contar con el ex Jemad Julio Rodríguez que es el hombre de Pablo Iglesias en en Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 14:42 buenos días es evidente que están muy dolidos con Manuela Carmena por esa respuesta que dio ayer en Onda Cero cuando le preguntaron por el ex Jemad cabeza de lista de Podemos Madrid pues en principio no

Voz 1389 14:51 en en principio no no sé

Voz 1275 14:54 no aún no he pensado en él si si él estuviera interesado unas palabras según los participantes de la dirección de Podemos y es literal con las que Carmena ha echado al partido morado de su plataforma la decisión es firme pero no definitiva a fecha de hoy podemos se aparta deja sola Carmena ni presentarán candidato no habrá papeleta Mora en las urnas ni se van a integrar en Madrid en el equipo de la alcaldesa no inquieta especialmente el plantón de Podemos siguen pensando que lo importante es ensanchar el campo progresista para revalidar la victoria de Carmina que nos confiesan nosotros

Voz 0027 15:23 bueno precisamente en Madrid los gobiernos autonómico y municipal se reúne hoy para abordar el conflicto del taxi en Barcelona ya está desconvocada la huelga los taxistas lo aprobaron anoche por una diferencia mínima pero aprobaron desconvocar la huelga en Madrid no en Madrid continúa la protesta que ayer subió de intensidad hay un detenido trece heridos la mirada de Javier González Ferrari

Voz 0881 15:47 los unos por los otros la casa sin barrer es increíble que las administraciones de la estatal a la municipal se pasen la patata caliente del conflicto de los taxistas las WC el ministro de Fomento los presidentes autonómicos y los alcaldes se ponen de perfil mientras una panda de cafres que espero que no representen al colectivo de taxistas de los dos principales ciudades de España como son Madrid y Barcelona inmoviliza a un gran número de ciudadanos y además destrozan todo lo que se les pone por delante nadie con mando en plaza para detener los redaños suficientes para poner coto a una situación de violencia y coacción que hasta el momento goza de la máxima impunidad el ministro Ábalos debería coger las riendas como regulador del sector del transporte público y dejarse de excusas para no afrontar su responsabilidad los ciudadanos que llevamos varios días padeciendo esta situación empezamos a preguntarnos

Voz 4 16:45 si hay alguien ahí

Voz 0027 16:49 sobre economía y las heridas que deja la crisis hablado Pedro Sánchez en Davos era la primera vez que un presidente de Gobierno español intervenía en el Foro Económico Mundial desde el año dos mil diez es Sánchez ha querido poner el acento de su discurso en la desigualdad el alimento según dijo de extremistas y populistas

Voz 1772 17:06 Society sal Still beber nuestra sociedad de siguen sufriendo las consecuencias de la crisis polarización populismos reaccionarios y las desigualdades tenemos que entender todo lo que ocurre y los errores que hemos cometido en el pasado tenemos que cambiar la hora que tenemos un cierto grado de libertad para hacerlo

Voz 0027 18:44 el Estany de la Fuente sobre Venezuela Jose

Voz 0456 18:47 Luis Valladolid buenos días buenos días más que Nico

Voz 18 18:49 las Maduro ya me parece un presidente de república bananera me preocupa que Estados Unidos contraen Trump a la cabeza se emerjan como paladines de la libertad ellos que separan a los mexicanos como si fueran ganado sus fronteras como decía mi abuela algo tiene la conejita cuando es la bienvenida a Javier de Madrid

Voz 19 19:08 el gobierno de Maduro tiene una enorme a ver Lawrence pero entre ellos no está el que no sea un gobierno democrático si existiera una oposición leal capaz de entender esto intentará verlo atarle a través de las urnas estoy segura de que tendría una gran posibilidad de conseguirlo pero mientras sigan a través de la vía de golpe de Estado Maduro ceder a cada vez más lejos la gente

Voz 0456 19:28 a todos ellos y a los que escuchábamos hace media hora les responde desde Valencia Asia

Voz 20 19:32 me sorprende gente de este país de España al que quiero mucho hablando si Venezuela con un absoluto desconocimiento me gustaría que fuese revivir hay una semana y que entendieran que me lo pueden haber elecciones libres porque lo que es el poder electoral lo que sería aquí la elecciones está tomada por el Gobierno regido por el Gobierno no es la primera vez que el partido maduro pierde una elección pero yo siempre les dan como ganadores por favor opinen con conocimiento ya estaba lleno de verdad sino no conocimiento

Voz 0027 20:00 muchas gracias a todos siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:12 qué tal buenos días van a subir las temperaturas este jueves en toda la Comunidad Se nota hasta ahora pero se van a mantener las fuertes rachas de viento que ya teníamos ayer sobre todo en la sierra donde los bomberos tuvieron que realizar más de ciento cincuenta intervenciones por caídas de ramas sitios

Voz 1322 20:25 eso de árboles si circulan sobre todo por la zona de la sierra es que moderen la velocidad que aumente la distancia de seguridad que presten mucha atención a la entrada y salida de túneles y que también tengan mucho cuidado al adelantar sobre todo a vehículos pesa

Voz 1275 20:40 Pilar Rodríguez del uno uno dos piden mucha precaución esta mañana en los municipios de la sierra Podemos abre otra vía de agua ahora en la capital con Carmena la formación morada renuncia a ir en las listas de más Madrid renuncia a presentar candidato tras las palabras de la alcaldesa ayer en Onda Cero cuando le preguntaban si va a contar con el cabeza de cartel de la formación Mora de la ciudad

Voz 13 21:04 el ex Jemad Julio Rodríguez pues en principio no nuestras

Voz 1389 21:08 que en principio no no sé no no he pensado en él si él estuviera interesado y no sé pues a lo mejor para llevar el área de el área

Voz 1275 21:19 de policía pues a lo mejor sí pero en principio no armera fue clara y Podemos muy molesto anunciaba después que da un paso atrás Javier Bañuelos la

Voz 4 21:28 decisión es firme pero no es definitiva con S

Voz 0861 21:33 halo de misterio la dirección de Podemos en Madrid nos confirma que han optado por dejar sola a Manuela Carmena han dado un portazo ni presentan candidato ni se integran en su plataforma más Madrid en Podemos está Nos dicen muy dolidos con Manuela Carmena por las palabras que acabamos de escuchar sobre su candidato a la capital Julio Rodríguez un miembro de la dirección de Podemos literalmente nos ha dicho esta tarde que con esas palabras Carmena ha echado a Podemos de su plataforma podemos por tanto se retira pero aquí nadie da nada por cerrado los dirigentes de la formación morada con los que hemos hablado nos aseguran que las cosas aún pueden dar muchas vueltas en los próximos días

Voz 1275 22:14 mañana a partir de las ocho hablaremos en Hoy por hoy con Carolina Bescansa de los últimos acontecimientos en Podemos mientras en el PP ayer por la tarde se aprueba el comité de campaña del partido en Madrid formado por treinta personas como ya adelantamos en la SER Alfonso Serrano será director de campaña y mano derecha de la candidata a la Comunidad Isabel Díaz Ayuso sólo un consejero de Garrido Carlos Izquierdo trabajará en este equipo como responsable de Organización un viejo conocido en Carromero se va a encargar de la oficina de candidatos de los ayuntamientos y además el actual portavoz del Grupo en la Asamblea Enrique Ossorio llevará el trabajo del programa electoral en la Comunidad los taxistas madrileños siguen en huelga por cuarto día consecutivo y han pasado su tercera noche acampados a las puertas de Ifema bastante

Voz 22 22:58 esa cansados la verdad eh cada vez que pasa los días a estamos un poco más desanimado pero siempre con fuerzas de seguir luchando para conseguirlo nuestro nos moveremos en otros sitios todo lo puso mundial

Voz 23 23:09 estamos cansados ya desde el lunes yo porque llevo aquí por lo menos y cada día me cuesta más pero bueno hay que aguantar y tirar para adelante lo que haga falta

Voz 1275 23:18 de la mañana el Gobierno madrileño se va a sentar con el Ayuntamiento de Madrid en una mesa técnica para intentar desbloquear el conflicto y buscar un acuerdo en el principal escollo la precontrato acción tristezas

Voz 0821 23:30 más noticias en titulares con Virginia Sarmiento Esperanza Aguirre benefició al presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo a través de la compra de derechos de fútbol en Telemadrid así lo dice un informe de la Cámara de Cuentas que confirma el negocio de la radiotelevisión pública que permitió la financiación del club rojiblanco y del Getafe

Voz 1275 23:44 sólo cinco de las trece nuevas escuelas infantiles anunciadas por el Ayuntamiento de la capital para este mes van a poder empezará a funcionar desde el Consistorio señalan que las demás no están listas por problemas climatológicos el PSOE en el asunto

Voz 0821 23:54 viento de Madrid denuncia ante el Seprona un vertedero ilegal en el Camino de la Magdalena una vía pecuaria entre Villa de Vallecas y Villaverde aseguran que durante años se han vertido allí residuos con riesgo para la salud y el medio envía

Voz 1275 24:04 el Real Madrid recibe esta noche al Girona desde las nueve y media en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey además hoy podría cerrarse la llegada de Morata al Atlético desde hoy y cuatro cómo amanece el tráfico en la capital esta mañana batallas ahora cazar buenos días buenos días Laura bla concentrado

Voz 1322 24:25 en de taxistas sigue ocupando los accesos a Ifema en la avenida del Partenón y la avenida de capital de España hay otra incidencia a tener en cuenta el barrio de Salamanca debido a esta incidencia y cortados dos carriles en la calle de Alcalá esquina a Goya sentido Cibeles el carril derecho en Conde de Peñalver con Goya en sentido Diego de León M30 ya es hora punta tráfico lento entre Méndez Álvaro y el Nudo de mano

Voz 1275 24:49 las ETA las carreteras dgt Alfonso Martínez buenos días

Voz 24 24:52 buenos días en ese instante tenemos circulación lenta de entrada a la capital por la A uno en San Sebastián de los Reyes lados en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares las seis en Majadahonda y El Plantío y la M seiscientos siete en Colmenar Viejo Tres Cantos en la M cuarenta densidad circulatoria también desde vale Marina hasta Montecarmelo hacia la

Voz 0978 25:10 bueno entre Vallecas y Coslada sentido A dos

Voz 24 25:13 ya verás de dirección a cuatro y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia las

Voz 0027 27:59 hombre y un gran momento para la humanidad

Voz 31 28:02 que los man en tajos de ahorra más que cosas de claro

Voz 32 28:05 las mejores ofertas para tus grandes momentazo se empiezan en ahorra más como el lote de dos kilos de muslos de pollo que puedes llevarte por sólo dos con cuarenta y nueve euros el kilo ahorra más y lo bueno empieza aquí

Voz 1275 28:18 con dos años de retraso y se va a aprobar en la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid la ordenanza que va a prohibir los animales salvajes en los circos ya lo han hecho los municipios de Fuenlabrada Parla Alcorcón y Alcalá de Henares aunque la Comunidad de Madrid no lo prohíben su normativa Teresa Rubio

Voz 1933 28:32 el retraso según el delegado Javier Barbero ha sido premeditado para dar tiempo adaptarse a las familias del circo que viven de este tipo de espectáculos por tanto una vez que entre en vigor que podría ser en marzo no habrá una moratoria en su aplicación pleno de enero

Voz 1389 28:46 de dos mil dieciséis en cosas terribles en cautividad como idas y venidas automutilación es golpes en la cabeza Ballan feos Murder las propias jaulas

Voz 1933 28:57 el PP fue el único partido que votó en contra Maricarmen Castell la eluden el pleno a un párrafo del borrador de la ordenanza que habla de riesgos para la salud de la población

Voz 33 29:04 lanzarles un mensaje de tranquilidad porque lo he estado buscando en todos estos años de circo en Madrid yo no he encontrado un solo caso de transmisión de nada entre elefantes y espectadores

Voz 1933 29:16 tras su aprobación el texto estará treinta días en exposición pública después pasará por comisión de nuevo al pleno

Voz 1275 29:22 el Ayuntamiento de Madrid y el PSOE van a presentar recurso en contra la decisión de la Justicia de de archivar la causa penal contra el Gobierno de Ana Botella en la capital por la venta de pisos sociales de la EMVS a un fondo buitre el juez no aprecia ninguna conducta delictiva a pesar de las numerosas irregularidades confirmadas hace unas semanas el pasado mes de diciembre por el Tribunal de Cuentas este jueves comienza a funcionar el albergue que ha habilitado el Ayuntamiento de Madrid para paliar la falta de plazas tanto por la campea el frío como por la llegada de refugiados son ciento veinte plazas de un edificio prefabricado que está en vallas las once grados ahora mismo la Gran Vía

Voz 35 30:14 queremos libertad tenemos nuevo presidente luego presidente

Voz 1322 30:17 hoy nos sentimos muy mal por los caídos

Voz 36 30:20 muy contento y manifestar hemos el dolor más allá cuando todo esto situación pues ya pasé

Voz 1508 30:25 para acelerar la libertad en nuestro país duro

Voz 35 30:28 no va a caer Maduro ya cayó y todos los venezolanos que está en el país lo que estamos en el exterior reconocemos al nuevo presidente una vez ha

Voz 0027 30:43 con tensión con incertidumbre en Venezuela después de que el presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor Juanjo Aído se haya autoproclamado presidente interino del país en una multitudinaria manifestación anti chavista un gesto que han apoyado casi de inmediato Trump bolso en Haro tardó y otra decena de líderes americanos así que hoy iniciamos el repaso a la prensa en Venezuela que lectura hace la prensa venezolana Dani

Voz 0456 31:06 el Nacional destaca que se han usado bombas lacrimógenas para apaciguar a los ciudadanos y que en una de las protestas se ha detonado hasta una granada José Antonio Gámez en una columna de opinión en el Universal escribe que en Venezuela nace una esperanza de la mano de líderes jóvenes pero experimentados una esperanza después de veinte años de hartazgo con el poder chavista que ha mandado y ordenado a su antojo hasta conducir al país a la tragedia destruyendo medios de producción bienes y servicios acorralando a las fuentes de financiación y obligando a miles a emigrar además de meter al país en una guerra mediática y psicológica era necesario concluye que los ciudadanos tomaríamos una actitud alternativa frente a esta crisis para cambiar esta crisis añade

Voz 0027 31:44 el siglo la que ha echado a la calle a cientos de manifestar

Voz 0456 31:46 antes en barrios que son bastiones del chavismo y que ahora piden el fin del Gobierno de Maduro y hay otros diarios como El Correo del Orinoco que denuncia que los medios internacionales silencian censuran in

Voz 0027 31:57 o al pueblo de Venezuela

Voz 0456 31:59 viendo a su patria de un golpe de Estado seguirá

Voz 0027 32:02 vamos a esos otros medios internacionales pero antes de ni una pequeña parada en el resto de América Latina

Voz 0893 32:07 lo que sucedió hoy es algo inédito en la historia de Venezuela y también probablemente América Latina toda la prensa latinoamericana

Voz 0456 32:14 con ello porque no hay precedentes como escuchamos en esta editorial del tema

Voz 0027 32:18 puede Colombia el colombiano y también el comercio de pero

Voz 0456 32:20 consultan con reputados constitucionalistas venezolanos Leo que advierten de que hay dos gobiernos en el país el de Maduro declarado ilegítimo por el grupo de Lima y por la Organización de Estados Americanos que salía de un fraudulento proceso electoral el de guardó un gobierno en derecho ilegítimamente elegido por el pueblo Brasil reconoce a Juan Why do como presidente interino en Venezuela es el titular que comparte la prensa brasileña aunque para diarios como forjado Sao Paulo es una jugada de alto riesgo por parte de bolso negro para otros como O Globo Leo que apoyar al Gobierno transitorio de Venezuela es muy beneficioso de gran interés para Brasil

Voz 0027 32:55 sigue en el resto del mundo para el francés

Voz 0456 32:57 Le Figaro Why Do es una esperanza frente al régimen de Maduro

Voz 24 33:00 Justo en Montserrat unen de Bini tsunami Jobs cada alcanzara adiós

Voz 0456 33:04 Bigelow el Süddeutsche coinciden con el argentino Clarín el autócrata de Maduro puede tener los días contados aunque el momento decisivo llegará cuando el ejército venezolano deje de apoyar a su dictadura The Gardian teme que más allá de romper los lazos con Estados Unidos Maduro ordene el arresto de hoy de otros líderes de la oposición hebilla terminar con un interesante artículo de opinión en el Financial tan Homs que lamenta que Tram defienda la democracia en Venezuela pero que no se haya preocupado nunca por Miami por Sudán por China por Guatemala Honduras países de los que nunca ha dicho nada su apoyo la democracia escribe Edward líos es selectivo a esto hay que añadir los intereses comerciales y empresariales que tiene trampa en Venezuela hilo influencia influenciado que está también por los cubanos y venezolanos exiliados en Florida gente adinerada no como los refugiados de Honduras y de Guatemala que también tiene Estados Unidos concluye

Voz 1389 33:52 pocos dudan de la necesidad de sacar a Maduro del

Voz 0456 33:55 poder la ironía es que pocos dudan de la necesidad de hacer lo mismo con Donald Trump

Voz 0027 33:59 gracias Dani es más sede de Venezuela aquí en la prensa nacional en el país Carolina Gómez buenos días

Voz 0821 34:05 días en el País leemos hoy unas palabras chocantes

Voz 0027 34:07 de uno de los nuevos consejeros de la Junta de Andalucía

Voz 4 34:10 eh pertenece a ciudadanos dice

Voz 0027 34:12 nombrar a decenas de nuevos altos cargos va a ser un follón

Voz 0821 34:16 a quién nombró se pregunta literalmente en la salida del PSOE de la Junta supuesto también la marcha de más de seiscientos altos cargos y esto reconocen en Ciudadanos es estresante y agobiante es la primera vez que Ciudadanos participa al cincuenta por ciento en un gobierno autonómico no lo hace en uno cualquiera lo hace en la comunidad con más habitantes de España

Voz 0027 34:32 sobre la salida del ex presidente de Baleares José Ramón Bauzá que ha dimitido del Partido Popular hoy José Antonio Zarzalejos escribe en El Confidencial que es preocupante a su juicio porque alerta de cómo hay un grupo de dirigentes conservadores prestos a suscribir las tesis de Vox las tesis de Abascal acompañar Abascal en su travesía

Voz 0821 34:50 sí Casado se vuelca como ahora la derecha contra el criterio del gran elector conservador Núñez Feijóo pierde a los electores templados y no es seguro que conquiste a los que ya están seducidos por Vox dice Zarzalejos que añade que el aldabonazo de Bauza ha provocado consternación en Génova porque ni se lo esperaban ni lo entendieron el ex presidente Balear se defiende hoy en voz populi al asegurar que no se va a ir a Vox en contra de lo que han deslizado algunos dirigentes en Génova seguiré en la política desde plataformas que defienden lo que yo he defendido cuando estaba en el Gobierno balear

Voz 0027 35:22 veremos is sobre izquierda derecha hoy Josep Ramoneda en El País dice frente a la agresividad de la derecha la izquierda debe poner en valor la empatía lo que él califica como el modelo Carmena

Voz 0821 35:33 sí que consiste en despojarse de los rígidos patrones de la política de partidos y encontrar la naturalidad que hace que la gente te reconozca como uno de los suyos Manuela Carmena trasmite experiencia consigue traspasar las fronteras partidarias y romper la idea de un modelo que ha seguido Íñigo Errejón Ramoneda envía este mensaje a los dirigentes de Podemos sería útil que se preguntarán por qué sus mejores resultados en los ayuntamientos los obtuvieron donde se presentaron con alianzas y con listas encabezadas

Voz 1275 35:59 por sus socios eso opina Ramoneda

Voz 0821 36:01 ayudaría a salvar el trance

Voz 0027 36:04 Jabois muy buenos días

Voz 1389 36:06 qué tal Aimar buenos días jabón

Voz 0027 36:09 Nos quieres hablar de la propuesta que el Partido Demócrata le ha hecho a Trump en Estados Unidos para poner fin al cierre administrativo en lugar de un muro físico en la frontera con México los demócratas le proponen la construcción de un muro inteligente con vigilancia con drones con instalación de rayos X con instalación de sensores

Voz 1389 36:27 si los demócratas lo que hacen es facilitar la trampa el mismo dinero que él ha pedido para hacer el muro pero básicamente lo que le dicen es que se lo gaste en otra cosa no son cinco mil setecientos millones de dólares que que la administración Trump podría gastar en seguridad fronteriza pero ni hablar de levantar una muralla de hecho el líder demócrata James habla de de un muro inteligente para referirse a su poca acabas de decir drones rayos X etcétera le han dicho a Trump es un muro inteligente no nunca había sido tratado tan claramente el presidente de los Estados Unidos como un niño es verdad que ha hecho esfuerzos pero pero eso la idea de no puedes tener un muro vamos a llamarle igual vamos a gastarnos el dinero en ti igual iba a ser mejor que un muro es esa hasta divertida sino se piensa que detrás de ese muro detrás de esa inversión y detrás del capricho de de tramos encuentran miles de vidas pero ahí están los demócratas jugando con el lenguaje jugando también con con esa especie de ilusión de noche de Papa Noel de Trump para ver si se consigue reactivar la vida en la Administración ya sabes que si no se puede hacer política en Estados Unidos los Estados Unidos suponen hacer política en cualquier parte del

Voz 0027 37:30 cuando hay en Estados Unidos Jabois una noticia de las últimas horas que que que es tremenda un miembro del jurado que este fin de semana declaraba culpable a Pablo llevar ha dicho que se retracta del veredicto en la defensa del español ha pedido entrevistarse con este miembro del jurado además de con otro miembro del mismo jurado en ese segundo ha confesado que escuchó información sobre un juicio previo que según la ley no tenía por qué conocer

Voz 4 37:57 ha habido muchísimas irregularidades

Voz 1389 38:00 que una persona de un jurado condene a muerte a otra aún abusado que dos días tres días después se retracte prueba la debilidad de primero de de sistema en cuanto en él Emma judicial en relación a a la pena de muerte desde luego ponen en entredicho ya no sólo el juicio de Pablo Ibar gastado llenos de irregularidades fíjate lo que contaba Nacho Carretero en el en el en el país no es esa es la historia de un hombre que sin una sola prueba física que lo incrimina a un solo experto en fisonomía que les reconozca ni un solo testigo que lo identifique lleva más tiempo encarcelado equilibre y ahora bueno ya estado condenado a muerte y ahora está pendiente de sentencia o perpetua o de nuevo la condena de muerte una democracia como la que presume de ser Estados Unidos antigüedad con su supuesta legitimidad en en en este tipo de de de de de Justicia no puede mantener la la condena de muerte no puedo además a hacerlo por por por este tipo de circunstancias porque la imagen que estás dando al mundo sobre todas las dudas que están destrozando con un jurado que estás otra que tendríamos que hablar con más calma la presencia del jurado que un jurado de de de de de ciudadanos decida sobre la vida de otro ciudadano y además no sólo en base a pruebas ni en base a a testigos sino pues por percepciones por circunstancias por incluso sensaciones como como este propio testigo ha dejado dicho es tremendo Jabois

Voz 0027 39:25 hasta mañana

Voz 1389 39:27 hasta mañana Aimar un beso

Voz 0317 39:36 con fuerza sucedía esto la policía busca a Marta del Castillo una joven de diecisiete años que salió de su casa el sábado por la tarde para visitar a un amigo en Triana Miguel Carcaño hoy deberá hace diez años Marta del Castillo no regresaba a su casa aquel veinticuatro de enero de dos mil nueve que había sido su pareja Miguel Carcaño

Voz 4 39:55 no la asesino se deshizo de su cadáver llamaron al portero hoy Medina

Voz 38 40:01 mamá bajo techo y mitos que tengo que aclarar una cosa con y yo le conteste y que tiene toca aclara con ese porque no era ya norma que ese niño apareciera por aquí ya llevaba tiempo que no

Voz 0027 40:17 esto que escuchamos es parte de el primer episodio de donde quiera que estés una serie de cinco capítulos de la plataforma Podium podcast empresa Radio que profundiza en aquella investigación con testimonios de familiares de vecinos policías

Voz 39 40:31 adiós amigos era simpática era muy dulce muy amigo de sus amigos si tenía algo de otro daba

Voz 1508 40:38 situada a Kitchen siempre intentan cantó una sonrisa siempre viene bien

Voz 0027 40:42 quiera que este suena serio dirigida por nuestros compañeros de Radio Sevilla Diego Suárez Mercedes Díaz que tienen disponible ya in podios por Podium podcast punto com son las ocho menos veinte de la mañana siete menos veinte en Canarias

Voz 0027 43:07 y con Juan Antonio Sampedro Sampe buenos días halagar

Voz 0027 43:18 esta noche se completan los cuartos de final de la Copa del Rey con dos partidos más el plato fuerte

Voz 1161 43:23 en el Bernabéu ustedes de las nueve y media Real Madrid Girona será el que cierre los partidos del jueves novedades de los de Solari Javier Herráez buenos días

Voz 41 43:29 hola qué tal Sampe muy buenos días el Real Madrid que no se fía ni mucho menos de Girona al equipo que hace diez días eliminara al Atlético de Madrid el Cholo Simeone en el Metropolitano hoy en el Bernabéu a las nueve y media va a conseguir Soraya y recuperar a futbolistas como Tony Cross o como Llorente pero de inicio equipo titular Marcelo volverá a ser el lateral zurdo aunque refilón parece que le come la tostada en partidos importantes en ataque Lucas Vázquez Benzema inicios

Voz 1161 43:52 en el Girona Eusebio no podrá contar con los lesionados Rovers planos Múgica ya Day arbitra el colegiado navarro Undiano Mallenco antes desde las siete y media Espanyol Betis novedades Elena Hevia

Voz 1509 44:00 no llega al español con la confianza tocada después de perder ocho partidos de los últimos nueve en Liga pero con la ambición de obtener un buen resultado en Copa que ayude a enderezar el rumbo Rubi tiene problemas en defensa porque están lesionados Naldo David López Duarte y Pedrosa así que Ammari hermoso será titular pese a no haber jugado ni un minuto desde que se lesionó hace seis semanas por su parte el Betis llega a Barcelona plagado de bajas sin lo Celso Joaquín Javi García Sinde júnior y Francis Guerrero ya convocado Quique Setién hasta cuatro jugadores del filial para llevarse un buen resultado de Cornellà

Voz 1161 44:31 bien seis Sanabria que estará en el banquillo porque está cerca de cerrar su salida al Génova arbitrará el colegiado valenciano Mateu Lahoz de anoche Sevilla dos Barça cero salió mal dejar a Messi Busquets en Barcelona hay de inicio en el banquillo Luis Suárez Coutinho Jordi Alba aunque la derrota parece no preocupar Piqué

Voz 1161 44:54 del mercado de fichajes Morata se acerca todavía más al Atlético de Madrid confirmadas oficialmente ayer las llegadas de Higuaín al Chelsea cedido por la Juventus Italia Tech traspasado al Milán los rojiblancos están cerca de cerrar la cesión de Yeltsin Martinsa al Mónaco tiene que concretar la cal y Nick al Betis pero todavía no cuadran las cifras sino coja lo de Clinic según El Larguero el elegido podría ser Jony que está cedido en el Wolverhampton y podría ser vendido al club inglés

Voz 1275 45:15 iba volviendo al Barça confirmado ayer el de Franco

Voz 1161 45:17 Bellón llegará el uno de julio cambio setenta y cinco millones más once en variables en Balonmano a España ya sólo le queda una opción Diego González buenos días

Voz 0497 45:25 días España parte unas horas en Dinamarca donde el sábado se juega contra Egipto la última plaza de torneos preolímpico otorga este Mundial lo hace con la mala noticia de la lesión de Dani Dujshebaev pero en una primera exploración unos servicios médicos hablan de esguince de rodilla

Voz 0881 45:39 como afectado todo ello después de caer contra Alemania

Voz 0497 45:41 la mínima treinta y uno treinta lo que le manda a luchar por la séptima y octava plaza

Voz 1161 45:45 las semifinales del Mundial serán Alemania Noruega y Francia Dinamarca mañana en Hamburgo y en el Abierto de Australia Rafa Nadal se disputa esta mañana no antes de las nueve y media la primera semifinal ante el griego City

Voz 4 45:55 más queridísimo haya algo que te inquieta te atormenta como nuevo pueblo suele me preocupa dónde iré de viajes entonces para que llaman para saber que es estrenar en cuatro años conduce todo un pueblo sin entradas seguro a todos digo sin límite de edad todos los mantenimientos estrena coche cada cuatro años por sólo dos mil quinientos euros al año con My renting oferta fue quien renting consulta condiciones en Volkswagen punto es falso