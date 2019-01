Hoy por Hoy (24/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho de la mañana a las siete en Canarias

Voz 4 00:26 Colombia reconoce a Juan Why do como presidente de Venezuela ya con predecir tendencias que está mal Achille

Voz 3 00:34 la República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor no están Weiss

Voz 0027 00:42 en Estados Unidos primero después Colombia Brasil Ecuador Canadá Chile y así más de una decena de países americanos salvo México Cuba Nicaragua Bolivia todos han reconocido como presidente interino de Venezuela al líder de la oposición Juan que ayer se autoproclamó presidente del país durante una manifestación anti chavista

Voz 1623 01:01 asumir formalmente a la competencia del Ejecutivo nacional

Voz 2 01:07 cuánto quiere XXXV años dirige desde hace tres años

Voz 0027 01:11 la Asamblea Nacional ha conseguido en este tiempo reunir a su alrededor al grueso de la oposición venezolana que hasta ahora estaba muy dividida a Maduro lo consideran ilegítimo porque revalidó el poder el año pasado con unas elecciones a las que no pudo concurrir la mayor parte de la oposición unas elecciones que tampoco reconoce buena parte de la comunidad internacional siguiendo esa lógica de la ilegitimidad de Maduro la oposición venezolana considera que no hay presidente como tal en el país y que se debe aplicar un artículo de la Constitución que es el doscientos treinta y tres que marca que en caso de vacío la presidencia recaería sobre el máximo responsable del Parlamento la Asamblea Nacional que es Juan y ese es el argumento de la oposición que da pie a una batalla de legitimidades ante la cual Nicolás Maduro se reivindica

Voz 1623 01:52 pues pues juramentos en Cualquiera como presidente o es el pueblo venezolano quién elija a su presidente

es jueves veinticuatro de enero

Voz 6 02:53 dos mil quinientos votos a favor de dos mil siete hay no

Voz 0027 03:01 Campoy vuelven a las calles de Barcelona los taxis con la luz verde encendida en una votación que sea resuelto esta madrugada han ganado los taxistas que defendían levantar la huelga después de que la Generalitat accediera a limitar el negocio de avifauna exigiendo que tengan contratarse con hasta una hora de antelación eso en Barcelona en Madrid Carolina Gómez buenos días

Voz 1600 03:20 buenos días Emma arriendos taxistas mantienen la protesta

Voz 0027 03:22 para la Comunidad y el Ayuntamiento se reúnen hoy por la mañana por primera vez para buscar una solución

Voz 1600 03:26 lo ha confirmado en la SER el presidente madrileño Ángel Garrido acusa además al ministro de Fomento de dejación de funciones

Voz 7 03:32 el lloroso Ábalos utiliza lo de las competencias para ocultar su incompetencia que es lo que hasta el momento sí que tiene acreditada incompetencia absoluta falta de trabajo falta de voluntad IS en este caso sí que trata de pasar la patata caliente a los demás

Voz 1600 03:44 las protestas de los taxistas de ayer más intensas que las de otros días se saldaron con un detenido y trece

Voz 0027 03:51 así el presidente del Gobierno Pedro Sánchez sigue hoy en Davos donde participa en el Foro Económico Mundial allí ha defendido las políticas progresistas para hacer frente a los populismos Paul

Voz 8 04:32 es porque dice al interés personal de de su portavoz de Ignacio Cosidó hoy este señor trata de desviar la atención del escándalo hoy de las sospechas en las que está involucrado

Voz 1600 04:51 la deriva catalanista del PP balear en Génova se sienten ofendidos creen que Bauzá se va porque quería irse quería ser de nuevo el candidato y dan por hecho que va a terminar

Voz 9 05:00 fichando por Vox

Voz 0027 05:02 paran ya han terminado de entubar el túnel vertical el paralelo al pozo por el que cayó Julen hace ya once días

Voz 1600 05:08 el siguiente paso es que bajen los mineros asturianos para empezar a excavar la galería vertical que les llevará hasta dónde creen que está el niño pero ya nadie se atreve a dar plazos

Voz 1600 05:18 uno de los jurados que lo condenó ha llamado al juez para decir que estaba arrepentido de su veredicto y otro ha admitido que sabía datos sobre la primera condena de Eibar la que se anuló a pesar de que oficialmente no debía conocerlo

Voz 0027 05:29 si sus abogados han pedido al juez que les deje entrevistar a esos miembros del jurado en declaraciones a la SER Pedro Hope y Sneijder la Aibar asegura que tiene pocas esperanzas porque el juez dice siempre ha sido contrario a dejar en libertad a su marido Pablo en los deportes en poco menos de hora y media Rafa Nadal buscará la final del Abierto de Australia Sampe

llevo mucho cuando seguramente como que el desenlace

Voz 0027 08:47 que no

Voz 6 08:49 yo he Michel es el padre de la autoproclamada

Voz 0027 08:51 cien de interino de Venezuela Juanjo ha ido hemos hablado con él en la SER esta mañana INI siquiera el tiene claro ahora mismo donde está su hijo líder opositor Juan Guarido lo último que sabemos es un mensaje que ha escrito en Twitter agradeciendo el apoyo de todos los países que le han ido reconociendo en las últimas horas como presidente legítimo de Venezuela después de haberse autoproclamado como tal durante una manifestación en contra Maduro ayer en Caracas Estados Unidos lo reconoció casi de inmediato el secretario de Estado de Trump se refiere ya maduro de hecho como ex presidente de Venezuela ir detrás de Washington Rafa Panadero buenos días qué tal buenos días detrás de Washington ha ido la mayoría de los gobiernos del continente americano reconociendo Why do como nuevo presidente de Venezuela

Voz 1775 09:30 si sólo los aliados más tradicionales de Maduro se mantienen firmes ha asegurado tras una jornada que puede precipitar las cosas en Venezuela una jornada que empezaba con las manifestaciones de protesta convocadas por la oposición

Voz 14 09:40 a las que Lafita

Voz 1775 09:41 leísmo respondió con más manifestaciones y hasta ayer esquema ya habitual desde hace tiempo en este país pero esta vez ha habido algo diferente Guayre el nuevo presidente de la Asamblea Nacional donde la oposición tiene mayoría desde las elecciones de dos mil quince y ahora que el Gobierno considera en desacato daba un paso al frente se proclamaba Presidente con el argumento de que el puesto está vacante porque Maduro no ha curado ese cargo ante esa misma asamblea casi de forma inmediata Washington le reconocía oficialmente inmaduro respondía así

Voz 1623 10:06 hemos decidido romper relaciones diplomática y política con el Gobierno imperialista de los Estados Unidos fuera llevándole de suela todo el ciclismo aquí hay Ting Li trajo aquí pueblo dispuesto a defender esta tierra

Voz 1775 10:25 a EEUU enseguida se han sumado a la Organización de Estados Americanos y la mayoría de países de la región como Brasil Colombia Chile Argentina con la excepción de México

Voz 0027 10:34 mucho más cauta en la Unión Europea que sí ha dado su apoyo a la Asamblea Nacional extra que dirige Aíto pero a esta hora por lo menos todavía no ha reconocido Aído como presidente interino Venezuela corresponsal en Bruselas Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 10:47 también unos días exactamente si para la Unión que como España aspiraba a resolver la crisis venezolana con el diálogo la cosa se complica aunque por el momento las declaraciones institucionales reclaman unidad europea sin definir la posición sobrecogido como tú has dicho unos con el asiento puesto en pedir el apoyo para él y su asamblea como lo ha hecho el presidente del Consejo jo que es del PP y otros para reclamar elecciones como como ha reclamado la responsable de la política exterior que socialista posiciones complementarias cuyo objetivo es evitar que cada Estado miembro se sume o no de forma individual a la estrategia americana aunque hay que decir que hasta ahora son muchas ya las voces individuales que desde el Parlamento Europeo exigen que la Unión

Voz 0027 11:27 afronta la antigüedad de momento de este España no del Gobierno de Pedro Sánchez confía en una unidad de acción de los veintiocho el ministro de Exteriores Josep Borrell

Voz 14 11:36 ni apoya ni deja de apoyar agua Aído por mucho que

Voz 0027 11:38 casado y Rivera si presionaran ayer por la tarde noche para que el Gobierno o los reconozca como presidente legítimo de Venezuela desde la izquierda Podemos e Izquierda Unida insisten en que lo que ha pasado en las últimas horas y Rafa es un golpe de Estado dicen

Voz 1775 11:51 si el ministro Borrell que ha estado en contacto con Mogherini para sacar ese comunicado conjunto que nos contaba Griselda dice que no vamos a hacer seguidismo de nadie en Exteriores recuerdan que España siempre ha estado por el diálogo no sólo por las sanciones pese a que el régimen de Maduro no despierta simpatías como ayer mismo dijo el propio Borrell en cuanto a la oposición pues Ciudadanos y PP enseguida han pedido a Pedro Sánchez que según a Washington el líder popular Pablo Casado no ha dejado

Voz 0684 12:14 pasar la ocasión de hacer incluso campaña municipal con este tema de Madrid nos gobierna un partido que haces orado en la represión del chavismo que ha asesorado la miseria de lo que pasa en Venezuela por eso Nuestro candidato al Ayuntamiento será el alcalde que acabe con Podemos y todos los amigos de Maduro en Madrid

Voz 1775 12:36 sólo Izquierda Unida y Podemos hablan como dices de golpe de Estado así que de nuevo Venezuela Aimar como asunto de política nación

Voz 14 12:42 al en España si así Rafa está el tablero ahora mismo y con la oposición venezolana lanzando su mayor ofensiva política hasta ahora contra el régimen de Nicolás Maduro que puede pasar a partir de ahora

Voz 1775 12:53 bueno pues podemos estar ante el principio de un cambio en Venezuela dependiendo de cómo evolucionen las cosas en las próximas horas y días dentro y fuera del país fuera el aislamiento parece evidente y puede que sea definitivo no parece casual que las antes de todo esto el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence animan al pueblo venezolano a hacer oír su voz contra Maduro e incluso llamara valiente aguardó eso ha podido ser un empujón definitivo para la oposición a Washington se han unido los países latinoamericanos que ya estaban apoyando las sanciones a Caracas

Voz 14 13:21 qué sorpresas ahí así que Maduro sólo mantiene la

Voz 1775 13:23 yo de Cuba Nicaragua y Bolivia pero ojo porque también siguen a su lado como quedó patente en su toma de posesión hace sólo dos semanas Rusia y China dos países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU lo que puede tener mucha importancia en los próximos días dentro de momento no hay detenciones la oposición sí parece unida algo que no siempre ha sido así falta por ver de nuevo a ser clave si el Ejército también va a seguir unido en torno a Maduro los vínculos de la cúpula militar con el oficialismo son muy fuertes muchos de ellos están en importantes puestos del Gobierno pero habrá que estar pendientes de ese alguna fisura alguna escisión entre los cargos medios

Voz 0027 13:56 Rafa Panadero jefe de Internacional de la Cadena SER gracias Rafa buenos días buenos días hoy puro

Voz 0027 14:04 ocho y catorce de la mañana siete y catorce en Canarias podemos sigue enredando se en Madrid ya no sólo en la Comunidad también en la capital porque la dirección del partido asegura que a día de hoy en y se van a presentar a las elecciones municipales dentro de la plataforma de Carmena ni fuera de ella la alcaldesa ha zanjado que no piensa meter en su lista al hombre al que Iglesias impulsa ahora en Madrid que es Julio Rodríguez el ex Jemad dice Carmena que no cuenta con él podemos lo considera un agravio más tras el pacto de la alcaldesa con Errejón

Voz 1410 14:35 es que nosotros no queremos ser un impedimento en los echamos

Voz 5 14:38 ha hablado en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0027 14:41 es Johnny velará portavoz de Unidos Podemos en el Congreso Carolina Bescansa diputada de Podemos cofundadora del partido hace ya cinco años buenos días buenos días señora Bescansa en qué ha cambiado podemos desde aquel partido que usted fundó hace cinco años

Voz 0392 14:58 yo creo que que ha cambiado bastante no ya cambiado bastante como no podía ser de otra manera porque nace como un proyecto pequeño oí y ahora mismo es una fuerza de cinco mil es de personas y con una enorme presencia institucional que gobierna eh muchas ciudades de de nuestro país y que ha acumulado una enorme experiencia política por tanto creo que lo que hemos vivido en estos años necesariamente cambia las cosas esto que desde hace dos años en las cosas se han ido transformando en un sentido pues es diferente e al que dio lugar al nacimiento de Podemos como un como algunas personas advertimos en su momento pues se articuló una cierta dinámica de de choque de trenes que creo que lamentablemente pues pues no se desactivado estos dos últimos años y ahora pues estamos viendo algunas de sus consecuente

Voz 0027 15:46 qué hay detrás de esa dinámica de hecho ve trenes porque cuando Errejón dimitía esta semana usted dijo que algún día explicaremos políticamente lo que está pasando sin manipulaciones sentimentales sin manías conspiran hoy chicas que está pasando en Podemos

Voz 0392 15:57 bueno yo creo que es que tenemos que empezar a dar explicaciones políticas que no tengan que ver con con los sentimientos de quién se siente dolido o

Voz 14 16:05 y todas las formas de de debate interno

Voz 0392 16:07 son conspiraciones no yo creo que en política hay en democracia las diferencias políticas son eso diferencias políticas no son conspiraciones contra nadie y que y que las decisiones políticas que afectan a millones de personas hay que explicarlas en términos políticos sino en términos sentimentales es fundamental que actuemos así porque tenemos una enorme responsabilidad porque la gente espera mucho de nosotros y qué se ha hecho mucho ya yo creo que que en la sociedad española sigue siendo una enorme voluntad mayoritaria de que se haga política desde la decencia no tanto por la izquierda o la derecha o desde los viejos valores de de los no dejes que articular en este país durante muchos años y que esa voluntad a sigue estando sobre la mesa que es nuestra obligación seguir insisto el eje de la decencia y el eje de la capacitación técnica

Voz 14 16:53 variación para hacer política ahora mismo señora Bescansa el más Madrid de Carmena y Errejón ese parece más al planteamiento de Podemos que ustedes fundaron a lo que es Podemos hoy asimismo o no

Voz 0392 17:04 bueno yo creo que Manuela Carmena representa exactamente eso no una forma de hacer política desde la decencia asumiendo lo que todos somos personas que a veces cometemos errores pero avanzando de manera inequívoca para tratar de mejorar la ciudad y la vida de la gente en la ciudad por eso creo que tenemos que explicar eh si vamos apoyar una vamos a respaldar esas candidaturas en términos políticos y creo que que esa explicación política esta puerta

Voz 14 17:28 si finalmente la dirección de Podemos decidiera presentar un candidato rival a Errejón en la Comunidad de Madrid sería la ruptura definitiva de Podemos

Voz 0392 17:39 desde luego sería un error eso eso no me cabe duda que sería un error

Voz 15 17:43 es sobre todo creo que habría que

Voz 0392 17:46 habría que explicar políticamente porque eso diodo yo todavía hoy no lo entiendo no todavía hoy no entiendo por qué algo que a mi juicio ese extremadamente positivo que se cree un doble ticket hemos apoyó dado muchísimas candidaturas que conformadas por por distintos partidos grupos no solamente en la Comunidad de Madrid sino en todo el país e Podemos ha presentado con muchas marcas distintas eh con muchas alianzas diferentes Illa verá que creo que que hemos sumado muchas veces con ese criterio no me cabe duda de que en la Comunidad de Madrid sumamos haciendo doblete con con Manuela Carmena entonces no acaba no de de entender desde el punto de vista político porque eso perjudica a la Comunidad de Madrid yo creo que la gente Madrid tiene muy claro eh que es existe un diseño político un programa consensuada entre el Ayuntamiento y la Comunidad a un gobierno que se ponen de acuerdo que tiene las mismas prioridades y que define los mismos ejes eso es bueno para Madrid y es

Voz 0027 18:36 es que hay que no son personales no políticas sino personales

Voz 0392 18:41 yo creo que las eh que las razones por lo menos las que hemos escuchado hasta el momento son incluso diría sentimentales y eso y eso no me parece ni positivo ni irresponsable

Voz 14 18:52 y después de perder las primarias en Galicia usted anunció que dimitiría como diputada cuando lo va hacer

Voz 0392 18:59 pues en principio mi compromiso es fe con vamos a acabar con con los trabajos en la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular en la redacción del dictamen que estamos cerca y acabar con mi trabajo en en la comisión de la Subcomisión para la reforma del sistema electoral en dónde venimos trabajando oí espero que que a finales de este periodo de sesiones esté concluido así que hay que cuando acabe el periodo de sesiones y previsiblemente estos trabajos renunciaremos

Voz 14 19:25 es que hay una diputada señora Bescansa Podemos necesita una renovación en el liderazgo

Voz 0392 19:32 lo que necesitas un debate no yo lo que creo es que necesita un debate abierto oí orgánico no en donde en donde se cree que respete los espacios de los órganos siendo donde tengamos reglas claras en donde saber donde se debate cómo se tomaron decisiones cuáles son los límites entre algunos órganos y otros no

Voz 0027 19:51 Carolina Bescansa diputada de Podemos cofundadora de del partido

son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1 20:07 Laura Gutiérrez qué tal buenos días ojo de nuevo al

Voz 1275 20:10 en todos los servicios de emergencia de la Comunidad piden mucha precaución por las fuertes rachas que de nuevo se esperan este jueves ayer hicieron más de ciento cincuenta intervenciones por caídas de ramas y árboles sobre todo hoy han subido bastante las temperaturas tendremos más sol que nubes volvemos a esta hora de la mañana a Ifema siguen llegando taxistas a ese punto de Madrid donde mantiene en el campamento base en su cuarto día de huelga decidida a la espera de que hoy Comunidad y Ayuntamiento consigan avances en la negociación el Gobierno regional del equipo de Carmena se van a sentar por primera vez en una mesa técnica para desbloquear el conflicto mientras que el sector mantiene el pulso a las puertas de Fitur donde ayer las protestas dejaron trece heridos y un detenido Ifema Enrique García cuéntanos buenos días bueno

Voz 16 20:53 es días ha estado cortada la M cuarenta durante unos minutos pero los cientos de manifestantes la han abandonado cuando han llegado los antidisturbios ahora están volviendo al acceso sur de Ifema lo hacen a través de la avenida Consejo de Europa que en este momento está cortada sentido Ifema donde han hecho varias hogueras que están apagando ya un camión de bomberos hay un fuerte despliegue de antidisturbios Laura que de momento se mantienen estáticos rodeando los los manifestó los manifestantes están avanzando en ese momento rumbo a su campamento base a la Glorieta al acceso sur perdón de IFE

Voz 1275 21:21 gracias Enrique fotografía hasta ahora Enrique que dicen los taxistas de esa reunión entre el Ayuntamiento y la Comunidad quiere

Voz 9 21:26 que es posible que hoy hay avances

Voz 1275 21:29 bueno en primer lugar dicen que están cansados y se nota también en

Voz 16 21:32 es voces pero señalan que la huelga va a continúa

Voz 1275 21:34 la aunque esperan eso sí algún preacuerdo de la ruta

Voz 16 21:38 de esta mañana nos lo contaba Daniel Carrasco taxista

Voz 17 21:40 el Ayuntamiento intermedia con la que la comunidad entrar en razón desde ese sentido que está cometiendo hace alta si vamos a esperar a ver qué sale de reunión que lo llamen pronto pero de Barcelona creo que marca el camino pero aun estando muy lejos de ahí

Voz 16 21:54 aunque también hay desánimo Laura hemos hablado con Un grupo de manifestantes que votó no a esta huelga y que sin embargo llevan aquí desde el lunes y aunque no han querido que le les gravísimo señalaban dos cosas importantes la primera que las pérdidas económicas por el paro comienzan a preocupar seriamente en segundo lugar que están convencidos que el presidente Ángel Garrido no va a ceder en sus reivindica

Voz 1275 22:12 lo dicho a los taxis siguen en huelga en Madrid y su protesta en Ifema vuelve a afectar esta mañana a la circulación al tráfico en los alrededores en Hoy por hoy acabamos de hablar con la diputada de Unidos Podemos en el Congreso Carolina Bescansa de lo último de lo último de la crisis de Podemos la formación morada descarta ahora concurrir con la plataforma de Carmena a las urnas en las municipales del veintiséis de mayo están muy molestos porque la alcaldesa no piensa meter en su lista al ex Jemad Julio Rodríguez que ganó las primarias de Podemos en la capital Bescansa ha dicho que es la hora de de dejar los sentimientos son lado dar explicaciones y respuestas políticas hacer política ha dicho desde la decencia sería un error asegura que Podemos no confluyan en la plataforma de Madrid en el equipo de Carmena no inquieta especialmente el plantón de Podemos siguen pensando que lo importante es ensanchar el campo progresista para revalidar la victoria de la alcaldesa que nos confiesan no va a ser fácil Carmena por cierto desveló ayer en Onda Cero cuando habló por primera vez con Íñigo Errejón de la confluencia en su plataforma fue en una cena en su casa

Voz 9 23:16 esa la trágica cena de las empanadillas donde la alcaldesa se rompió el tobillo

Voz 1410 23:21 yo creo que quedamos hasta el árbol porque yo le dije oye Íñigo vamos a hablar porque me interesa mucho saber cómo ves tú lo de la comunidad porque a nosotros desde el Ayuntamiento nos interesa hacer un programa común y ya os digo pues las cosas fueron pues yo me rompía el tobillo y fuese va a dar un poco de risa pero yo es que llevaba la bandeja con las empanadillas no se me cayera sobre el pie desgraciadamente llevaba una bota muy rápida el derecho a ser tío fue ese día y hasta ese momento nunca habíamos hablado de nada más cosas qué pasa

Voz 19 23:55 hay más noticias van en titulares cometería Sarmiento Esperanza Aguirre benefició al presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo a través de la compra de derechos del fútbol en Telemadrid así lo dice un informe de la Cámara de Cuentas que confirma el negocio de la radio televisión pública que permitió la financiación del club rojiblanco idea jeta

Voz 1275 24:10 ha designado ya su equipo de campaña Alfonso Serrano será el director Carlos Izquierdo el único consejero de Garrido recuperado será el responsable de Organización Enrique Ossorio se encargará de trabajar

Voz 19 24:18 el programa electoral en el Ayuntamiento de Madrid del PSOE y la asociación de afectados recurrirán el archivo de la causa penal contra la Empresa Municipal de la Vivienda por vender mil ochocientos pisos de titularidad pública un fondo buitre la decisión contradice la condena del Tribunal de Cuentas a la venta que encabezó Ana Botella

Voz 1275 24:33 con dos años de retraso hoy se aprueba en la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid la ordenanza que va a prohibir los animales salvajes en los circos se suma así Madrid a Fuenlabrada Parla

Voz 1161 24:41 el Alcorcón y Alcalá de Henares

Voz 2 24:44 los deportes en Hoy por hoy

Voz 0027 24:50 el Real Madrid cierra esta noche los partidos de ida

Voz 1161 24:52 la de cuartos de la Copa del Rey Sampe buenos días buenos días ante el Girona desde las nueve y media en el Bernabéu Solari sigue teniendo las bajas de Keylor Navas Asensio Bailey Vallejo da descanso a Carvajal pero recupera jugadores como Llorente o Toni Kroos arbitrará el colegiado navarro Undiano Mallenco del mercado de fichajes podría cerrarse hoy la llegada de Morata al Atlético de Madrid Higuaín ya es jugador del Chelsea cedido por la Juve

Voz 9 25:11 dos teclas del Milan llega desde el Génova

Voz 1161 25:13 qué quiere al bético Sanabria al que puede suplir suplir Clinic uno de los jugadores de los que se tiene que desprender Simeone el otros son Martíns que casi ha cerrado su cesión al Mónaco en baloncesto desde las nueve Real Madrid Efes de Estambul

Voz 9 25:24 en la jornada veinte de la Euroliga hay en la NBA

Voz 1161 25:26 vamos a Fernán Gómez han jugado esta madrugada derrotó de Juancho conserven Denver en Utah ciento catorce ciento ocho con apenas aportación Victoria de Billy con Charlotte en Memphis ciento siete ciento dieciocho ocho puntos y nueve rebotes

Voz 20 25:38 Mercedes veinte Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina ahora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 28:51 y una cosa más mañana llega al Teatro de la Zarzuela el sueño de una noche de verano Marta García

Voz 1513 28:57 ópera cómica en tres actos el sueño de una noche de verano de Joaquín hasta mide fue estrenada en mil ochocientos cincuenta y dos en el Teatro Circo de Madrid hoy Ministerio de Cultura interpretó como una parodia de la reina Isabel II casi ciento setenta años después la obra sube a escena con dirección de escena de Marco carné City musical de Miguel Ángel Gómez Martínez y un libreto que dejó esbozado Gustavo Tambascio antes de morir y que sitúa la acción en la Roma de los años cincuenta de La dolce vita y que cuenta la historia de la princesa Isabella Rossellini que busca guionista y productor para llevar al cine una zarzuela Raúl Asenjo firma la adaptación

Voz 31 29:35 con la acción a los años cincuenta dejó clarisimamente que quería que estuviese Orson Wells William Shakespeare pasase a ser Guillermo un guionista español en el exilio dejó clarísimamente la ambientación dos años a esta época entre los años tienen Cui funciones desde mañana ya es el próximo diez de febrero diez las dos en la Gran Vía

son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 0027 30:17 los taxistas de Madrid acaban de volver a cortar durante unos minutos una de las principales vías de acceso a la capital que es la M40 Carolina Gómez

Voz 1600 30:24 sí a la altura de Ifema la carretera ya está reabierta y los taxistas siguen allí concentrados en el segundo día de la Feria Internacional de Turismo que se celebra en ese pabellón ellos si mantienen la huelga quienes ya la han desconvocado son los de Barcelona lo han decidido esta madrugada en una votación muy ajustada después de seis días de paro aceptan la propuesta de la Generalitat de exigir a los sube a los Cádiz hay que tengan que contratarse con al menos quince minutos de antelación ampliables luego a una hora aunque los taxistas aseguran que estarán vigilantes iban Sesma es miembro del comité de huelga

Voz 32 30:51 vamos a estar muy pendiente de cualquier movimiento que se haga pide la aplicación del decreto que se pueda aprobar en caso de que no la gente está dispuesta a salir a la calle pero ya sería la forma definitiva

Voz 1 31:06 dedicado está la hemos visto ya los locos del zapping a las versiones originales a las basadas en hechos reales

Voz 6 31:13 Geri casas todas las familias que tienen un poco de Family

Voz 9 31:30 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Aimar buenos días a todos Venezuela lleva mucho tiempo viviendo con pie y medio fuera de la democracia para remitir no sólo a una de las últimas anomalías nos puede valer la investidura como presidente de Nicolás Maduro el pasado día diez de enero prestaba juramento para iniciar su segundo mandato no como dice la Constitución ante la Asamblea Nacional controlada por la oposición sino ante la Corte Suprema compuesta por jueces a sus órdenes es difícil solemnizar de forma más clamorosa la fractura del país sumido en una crisis devastadora también era evidente ya la división internacional en este asunto

Voz 0027 32:05 catorce países consideraron ilegítimo es

Voz 9 32:08 segundo mandato no era por tanto ningún secreto que Venezuela se deslizaba a un punto de no retorno con todos los riesgos incluidos pero es así como sea de salir de este callejón sin salida cola auto proclamación como presidente del jefe de la Asamblea pocas veces la democracia ha tan impotente como un trasto inservible pata liado por todos porque ahora estamos todos convencidos de que el desenlace de esta agudizó la crisis no lo va a dilucidar la teoría democrática en el tablero electoral en primera instancia será determinante la decisión del Ejército venezolano después de ella la de la común edad internacional no día se han alineado los principales actores salvo Europa que se lo está pensando ICO los Estados Unidos como abanderado de la causa de Joan Why do sino como promotor como sujeto agente a la espera de acontecimientos que pueden llegar a ser trágicos ojalá no hay que preguntarse una vez más sobre la herramienta democrática sobre sus usos y sus aplicaciones y lamentar que con toda seguridad Venezuela se vaya a convertir en un torpedo de gran poder explosivo en nuestro debate político nacional que ya está bien cargaditos

Voz 0027 35:56 los con José María Calleja muy buenos días buenos días

Voz 1093 36:00 es animar Esther Palomera cómo estás buenos días

Voz 0027 36:03 Ernesto el káiser muy buenos días Ernesto vamos a abrir enseguida esta mesa de análisis en Hoy por hoy pero antes Felipe González ex presidente del Gobierno de España buenos días señor Gonzáles cómo definiría usted lo que ha sucedido en las últimas horas en Venezuela el hecho de que el opositor Guarido se haya declarado

Voz 14 36:20 siente interino del país es una buena noticia a su entender es un golpe de Estado como sostienen Podemos e Izquierda Unida

Voz 0620 36:26 no es una buena noticia absolutamente coherente con que está acto la ocupación ilegal ilegítima del poder presidencial por Maduro cosa que viene haciendo hace tiempo pero que ahora se consolidó con unas elecciones el veinte de mayo del año pasado convocada en contra de la Constitución irregularmente por unas supuestas Asamblea Nacional Constituyente cuando una participación de decidida por el propio Maduro y con un resultado que todas las ahí no habido excepción que toda la comunidad internacional con alguna excepción siempre hay agua toda la comunidad internacional consideró ilegítimo proceso electoral tanto ilegítimo el resultado y en eso no ha habido dudas por tanto la única el único órgano de representación de la soberanía popular y de la voluntad popular libremente elegido en la Asamblea Nacional eso es lo que prevé la Constitución hay un vacío de poder te echo porque Maduro sea investido como presidente ante un Tribunal Supremo a sus órdenes elegido por él es el primer paso que hizo para este autogolpe no ante la Asamblea Nacional Constituyente por tanto hay una coincidencia de la ilegitimidad de Maduro para ser presidente Venezuela fue hay dudas en algunos sobre antes ahí legitimidad que se puede hacer la Constitución prevé que la Asamblea Nacional se haga cargo como es natural porque es el único órgano democrático de la conducción del país hasta una selección equilibre democráticas con garantías que en eso de nuevo coincide toda la comodidad

Voz 14 38:22 entiendo entonces sus palabras que considera que el Gobierno de España debería reconocer hoy agua ayudó como presidente interino de Venezuela

Voz 0620 38:29 yo creo que todos los gobiernos europeos se deben ponerse de acuerdo ya han hecho una declaración sobre la ilegitimidad del proceso electoral por tanto de la consecuencia que ha sido la auto proclamación ante el Tribunal Supremo que no ante la Asamblea como dice la Constitución de Maduro entonces el siguiente paso lo tienen dudas claro es lo que hay que hacer eso también lo han hecho de reconocer como órgano legítimo a la Asamblea dudan sobre si el reconocimiento del presidente de la Asamblea para que se encargue de la presidencia en lo que se pretende que sea una transición hacia elecciones deben formalizar lo no espero que los formalicen en cualquier momento para que negocie lo que negociar cómo se llega a la selección democrática en el menor que

Voz 14 39:21 ahí comprende la cautela con la que está actuando el Gobierno de Sánchez por el pedía anoche actuar o no dar un paso sin unidad de acción europea sin hacer seguidismo de nadie desea

Voz 0620 39:30 sí yo no yo no he hecho yo no he hecho unas la actuación de la posición de lo demás lo que sí he pedido es que la Unión Europea después de declarar ilegítimo a Maduro sea capaz de reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional que tape la reconoce pero la operatividad de esa asamblea para hacerse cargo de la gobernanza del país como no lo pues es la Asamblea como tal lo lógico es que la asamblea de Le que decirle que haga un nombramiento que es un nombramiento que se llama en la Constitución venezolana presidente encargado en la persona del presidente de la Asamblea

Voz 14 40:10 la máxima autoridad

Voz 0620 40:11 sí que hay representativa que queda cuerda

Voz 14 40:15 ahora mismo a acontecimientos de las últimas horas en Venezuela corre el riesgo de de de estar abocado a una guerra civil

Voz 0620 40:23 yo espero que eso no ocurra más cuando la gente habla un enfrentamiento militar y de un golpe de Estado y de estas cosas he dicho muchas veces militar de la Fuerza Armada no tienen por qué hacer un golpe de Estado con que reconozcan que Maduro es ilegítimo desde el punto de vista de la propia Constitución bolivariana no sigan sosteniendo a Maduro con eso se abre el espacio para una transición democrática que espero que no sea demasiado dolorosa

Voz 14 40:55 desde su punto de vista se está exponen nuestra puede considerar ahora mismo Nicolás Maduro un dictador

Voz 0620 41:01 no no es peor que un dictador que hace mucho tiempo un tirano arbitraria no me gustaría extenderme pero hace mucho tiempo que lo vengo advirtiendo desde las elecciones de diciembre de dos mil quince cuando Maduro pierde el oficialismo pierde la Asamblea Parlamentaria la Asamblea Nacional por dos tercios de ese mismo minuto aprovechan el tránsito de la Asamblea para nombrar un Tribunal Supremo completamente a su servicio con una dentro del Tribunal Supremo una corte constitucional de ahí empieza un autogol de que tiene repercusiones internacionales para los que no lo siguen no se puede comprender el calado por ejemplo ninguna de las deudas asumidas por esa tiranía ese gobierno son deudas reconocibles por cualquier gobierno alternativo democrático a partir de enero de mil de dos mil dieciséis porque ni algunas han sido validadas por la Asamblea Nacional ninguna ley aprobada por la Asamblea Nacional ninguna está en vigor veinte que fueron anuladas por ese tribunal a dos que se montó la anterior asamblea en el momento de la transición cuando ya habían perdido las elecciones y la única que no anuló la Asamblea Nacional que no saludó el tribunal

Voz 14 42:28 el Supremo la única

Voz 0620 42:31 no la firmó por tanto no está en vigor y por tanto Nicolás Maduro viene haciendo paso de autogolpe del mismo momento en que perdió la mayoría en la en la Asamblea Nacional Illa perdió por dos tercios imagínese la anomalía en esta zona tío que negaban la validez de la elección el tribunal ha que se buscó los cuatro representantes del Estado amazona que levante de ese momento fuera de la representación como si no existiera no han vuelto a hacer elecciones en fin todo esto es la parte de la destrucción sistemática de la institucionalidad democrática constitucional esa no es la parte más grave de lo que sufre el pueblo lo que sufre el pueblo de persecución escasez de alimentos escasez de Medicina hambre hay un éxodo bíblico tres millones de venezolano de treinta millones que ya han salido huyendo de ese país y cada día que esté maduro en el en el poder seguirán saliendo miles

Voz 14 43:40 Felipe González terminamos aprovecho que le tengo aquí para preguntarle hace una semana que el Partido Socialista abandonó el poder en la Junta de Andalucía hace una semana que que Juan Manuel Moreno Bonilla fue investido considera que lo mejor para el proyecto del PSOE andan

Voz 0587 43:53 los sigue siendo que de Susana Díaz

Voz 0620 43:56 bueno yo creo que lo tienen que decidir los militantes Andalucía pero creo que subsana día ha ganado a pesar de no haber ganado para gobernar ha ganado las elecciones en Andalucía por mucha diferencia la no no querría entrar el problema distinto al que te pregunta pero mire Susan había perdido un veinticuatro por ciento de votos respecto de la anterior reelección el PP que gobierna hoy la comunidad legítimamente debo decir que gobierna hoy o que preside hoy la Comunidad ha perdido el cuarenta y siete por ciento de los votos respecto de la última elección bueno y Adelante Andalucía perdido el veintiocho y medio por ciento por tanto con más de un millón de votos Susana Díaz ha sido sin duda alguna la que ha ganado las elecciones como Inés Arrimadas ganó en Cataluña o la primera fuerza política pero no tenía mayoría para conformar un gobierno que esto es lo que ha vuelto a pasar

Voz 0027 44:59 Felipe González gracias por estar hoy en la Cadena Ser muy buenos días

Voz 0620 45:03 puede mirar hacia Calleja

Voz 0027 45:05 no hay Kaiser y hablaremos de del PSOE pero antes nuestro análisis de lo que está sucediendo en Venezuela de la posición que está adoptando el Gobierno de España que no es otra que esperar a que era una posición común de la Unión Europea también acerca de las palabras que acaba de pronunciar el ex presidente González aquí en la SER empezó y Calleja Bomb

Voz 1093 45:24 el retrato que acaba de hacer Felipe González es devastador no es una situación tremenda ha calificado de más que tirano a Maduro de una situación ilegítima que gobierna contra la Asamblea y luego sobre todo lo más relevante no la situación de penuria de precariedad de de exilio de éxodo yo creo que en fin ojalá él él ha dicho que no no ve ese riesgo pero parece que si los militares y la cúpula militar acaba de decir que está con Maduro eso ese dato entiendo que relevante podemos encontrarnos ante una situación de enfrentamiento civil es verdad que la comunidad internacional todavía no tiene una posición hay una serie de países que sí han apoyado digamos a a el poder legítimo de la Asamblea y que se han manifestado contra Maduro la Unión Europea dice que es un asunto que se debe resolver mediante el diálogo tiene España hemos visto la actitud un poco de desdén por parte de Borrell pero tampoco hay una posición de apoyo explícito a la Asamblea en cualquier caso creo que los riesgos de enfrentamientos son muy altos

Voz 0027 46:22 déjame déjame introducir un matiz Calleja de momento quién habla en nombre del Ejército es el ministro de Defensa ese ejército evidentemente es el líder del Ejército pero no sé hasta qué punto se puede considerar como el alma del ejército hombres

Voz 1093 46:34 ya distinto si hubiese dicho estamos contra Maduro no sabes

Voz 0027 46:37 pero también es muy complicado que un ministro

Voz 1093 46:39 por eso digo pero que sería la demostración de que ese planteamiento de que es un gobierno ilegítimo está incorporado al propio ministro cosa que parece que no va por ahí el asunto no Palomera

Voz 0591 46:51 pues yo creo que está bastante un choque de legitimidades Por otra parte una la de Maduro después de la convocatoria

Voz 5 46:57 algunas selecciones