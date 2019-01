Hoy por Hoy (24/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

en la Cadena Ser con Aimar Bretos Felipe González

Voz 0027 00:25 considera la proclamación de el José Why do como presidente interino de Venezuela dice es una buena noticia contra el poder ilegítimo de Nicolás Maduro de quién asegura que es más que un dictador dice es un tirano autoritario que el ex presidente del Gobierno español acaba de decir aquí en Hoy por hoy que Europa la Unión Europea debería reconocer aguantó como presidente legítimo deberes

Voz 3 00:45 hay dudas sobre si el reconocimiento que el presidente de la Asamblea para que se encargue de la presidencia en lo que se pretende que sea una transición hacia lecciones deben formalizar luego no espero que lo formalicen en cualquier momento para que negocie lo que negociar cómo se llega a las elecciones democrática en el menor tiempo

Voz 0027 01:07 hilos militares venezolanos de los que está pendiente prácticamente toda la comunidad internacional a esta hora han convocado una rueda de prensa para hoy Carolina

Voz 0270 01:14 sí será a las diez de la mañana hora de Caracas competir comparecerá el ministro de Defensa que ayer dijo en redes sociales que los soldados de la patria no aceptan a un presidente impuesto ni autoproclamado al margen de la ley en la SER hemos hablado esta madrugada con el padre de Juan Guarido que vive en España desde hace dieciséis años asegura que no sabe dónde está su hijo que no ha podido hablar con él y que espera que el Gobierno español respalde a los opositores

Voz 4 01:39 siente España ha sido muy correcta en las relaciones con Venezuela de acuerdo en que no hubo elecciones libres en yo suelo que maduros usurpado está ocupando un cargo que no les corresponde

Voz 0270 01:55 la fundadora de Podemos Carolina Bescansa cree que no concurrir en Madrid con Carmena y con Errejón sería un error porque es una fórmula que se ha demostrado éxitos han el pasado cree además que Pablo Iglesias está tomando las decisiones por cuestiones sentimentales lo acaba de decir también aquí en Hoy por hoy

Voz 1093 02:08 yo creo que las eh que las razones por lo menos las

Voz 5 02:10 hemos escuchado hasta el momento son incluso diría sentimentales ileso y eso no me parece ni positivo ni responsable

Voz 0270 02:19 un miembro del jurado que declaró culpable a Pablo Ibar ha dicho que se retracta de su veredicto la defensa del español ha pedido entrevistarse con él y con otro miembro de ese mismo jurado que ha confesado que escuchó información sobre un juicio previo que según la ley no podía conocer Andrea Villoria

Voz 0809 02:32 el nuevo giro al caso de Pablo Ibar se cita hoy en el Tribunal Supremo de Florida allí el juez analizará el recurso que han presentado los abogados para interrogar a dos miembros del jurado después de que uno llamara de inmediato al juez para retractarse del veredicto y otro admitiera haber aportado datos que no aparecieron en el juicio Benjamin Waxman ex abogado de Ibar

Voz 6 02:50 el sacan tenían años muy bien

Voz 0809 02:55 dice Waxman que todos muy extraño indica la posibilidad de algún tipo de injerencia o irregularidad en la decisión puesto que el jurado pidió información sobre los expertos del proceso y a los pocos minutos descartó la información de la defensa sin embargo

Voz 7 03:08 Anfil duro Hope y Aino de este hecho

Voz 0270 03:21 y seguimos pendientes del temporal en Euskadi las precipitaciones que se acumulan han desbordado ya varios ríos y otros tantos están en alerta en Cantabria también se han desbordado algunos ríos ya hay varias personas evacuadas a esta hora Santander Fermín Mier buenos días

Voz 0628 03:34 buenos días al menos veinte personas han tenido que ser desalojadas esta noche el desbordamiento de los ríos Saja Besaya mantiene también en vilo a los vecinos que se despiertan con el agua muy cerca de sus casas no ha habido que lamentar daños personales pero los materiales son cuantiosos en las viviendas donde sí ha entrado el agua Protección Civil mantiene la vigilancia activa en los ríos de toda la comunidad además la línea ferroviaria entre Santander y Madrid está cortada como consecuencia de la caída de un muro sobre la vía en Las Caldas del Besaya el capítulo de ayer

Voz 0684 04:06 eh dado que es una intentarlo

Voz 0027 04:17 seguido

Voz 6 04:19 por eso tiene

Voz 0684 04:22 hoy

Voz 8 04:29 ha estado en el clima para que esto funcione

Voz 0684 04:40 cero excelsa en el capítulo de hoy hoy es un día para reafirmar mi van levanta

Voz 0684 06:32 muchos clásicas contemos con Aimar Bretos

Voz 9 06:52 donde más libres de lo de la violó eh lo que viene

Voz 0027 07:23 ya bueno comparto mesa el análisis esta mañana en Hoy por hoy con José María Calleja con carece con Esther Palomera me gustaría conocer vuestra opinión sobre el contenido de su discurso que el presidente Sánchez pronunció ayer en el Fórum ambos esa Reunión Anual de los mandamases del dinero a nivel planetario por primera vez en casi una década asistió el presidente del Gobierno español coinciden los presentes allí en qué Sánchez mostró en ese discurso su versión más progresista más a la izquierda con esa defensa de las de las necesidades de poner por encima de todo la guerra contra las desigualdades vamos a escuchar un fragmento de lo que Sánchez pronunció ante el plenario de Davos

Voz 0831 08:05 CIU nuestras sociedades sigue sufriendo las consecuencias de la crisis polarización populismo reaccionarios han indicó al desigualdades JAP tenemos que entender todo lo que ocurre y los errores que hemos cometido tenemos que cambiar la hora sabiendo que tenemos plena libertad para hacerlo más útil pero hemos de hacerlo considerando que la economía no es un fin en sí sino que está al servicio de las personas crecimiento sí pero para mejorar la vida de las personas potenciar el bien

Voz 1 08:36 huy

Voz 0027 08:40 tiene peso político Valvanera ir a Davos decir crecimiento sí pero ojo sin desigualdad para el bienestar de las personas

Voz 0591 08:46 claro que lo tiene yo creo que Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha decidido aprovechar cualquier foro internacional para erigirse en uno de los pocos os casos yo creo que quedan dos mandatarios de la socialdemocracia europea lo haciendo que especial énfasis en un discurso socialdemócrata progresista bien es verdad que luego cuando yo aquí España hay algunas de sus políticas que no se corresponden del todo con ese discurso que está proyectando fuera de fuera de nuestras fronteras a diferencia Mariano Rajoy el sí

Voz 7 09:20 Mariano Rajoy recordemos que no no no no asistió a Davos

Voz 0591 09:24 el rechazo a que invitación el si quiero ocupar ese espacio no pero es verdad que es difícil casar ese discurso con algunas de las decisiones que toma aquí en política en materia económica o composiciones terribles en cuanto a algunos proyectos decretos leyes que podrían ir más más allá en la lucha contra la desigualdad el me estoy acordando concretamente esta semana el decreto sobre los alquileres y en España no que podría haber dado un par son más y sin embargo no quiso enfrentarse con determinados se lo Wiese inmobiliarios tampoco negociar decididamente con la derecha nacionalista que no estaba dispuesta a dar ese paso no bien es verdad que su proyección internacional crece por momentos esto no es frecuente en un presidente del Gobierno que está en su primer mandato el suelen ser los segundos mandatos los que son aprovechados por todos los jefes de Gobierno para buscar esa proyección internacional a mí no me parece mal y es verdad que su debilidad parlamentaria tampoco le permite brillar demasiado en la escena nacional arcaica

Voz 0587 10:33 bueno Davos ya no es lo que era no sea explica te bueno yo cubierto durante largos

Voz 1093 10:41 nada es lo que era en general no no no no me importa

Voz 0587 10:43 claro estamos hablando la la verdad siempre es concreta misterio Calleja lo que se está hablando a nivel internacional es que probablemente sea el último Davos es una broma pero quiero decir cuando te cancela la asistencia al presidente Trump cancela la asistencia el presidente de la República francesa Max

Voz 1 11:02 cuando te consuela

Voz 0587 11:05 primera figuras primeras espadas del mundo la la digamos la asistencia y el discurso evidentemente ya no es lo que era tengamos en cuenta que Trump estuvo allí como figura estelar poco después de ser no elegido presidente de los Estados Unidos eh yo creo quiero Sánchez ha tenido mejor suerte que Zapatero porque cuando Zapatero fue en el dos mil diez coincidió en la misma jornada nada menos con con George Papandreou es decir con Giorgio Yorgos Papandreu que era el el el el primer ministro griego en medio de la crisis de Grecia hombre yo creo que el discurso yo creo que Sánchez es una persona que digamos que tiene una buena presencia tiene una

Voz 13 11:50 la manera de hablar

Voz 0587 11:53 que es muy directa en sus discursos preparados es un hombre que a diferencia de otros presidentes de Gobierno habla muy bien inglés habla muy bien inglés esto es una cosa que es un activo hay algunos que no lo hablan bien pero que sin embargo no tiene ningún pudor en hablarlo y eso está muy bien revela que tienen en fin una una buena capacidad como es el caso de José María Aznar pero yo creo que el problema consiste en que en Davos es su sitio de discurso entonces claro el tema de los discursos es importante vamos a ver qué hace con Venezuela tú estabas muy preocupado hace un rato porque el PP y Ciudadanos están exigiendo al Gobierno ahora Aimar seamos francos hace diecisiete años el PP salió alto calle el Gobierno dar fue el primero en reconocer el golpe de Estado de Venezuela de los de abril contra Chávez el dos de abril del dos mil dos fue el único país que fue instrumento de los Estados Unidos de América de George Bush que apoyó ese golpe ese golpe duro muy poco como sabemos vamos a ver lo que dura esto aquí lo importante es que Pedro Sánchez discurso sobre Venezuela

Voz 0027 12:57 sobre Davos el discurso económico de Sánchez Calleja

Voz 1093 13:00 vamos a ver yo creo que es el tipo de discurso que irrita profundamente a la derecha española porque le sitúa como presidente del Gobierno con una imagen buena desde luego mucho mejor que la que Le quieren vender los responsables del Partido Popular cuando van a hablar a Europa diciendo que esto es un destrozo es la típica la imagen de presidente de Gobierno cuajado desde luego con mucha una agenda internacional más sólida parece que la que pueda tener dentro de de nuestro propio país esa idea de la economía al servicio de las personas la crítica a los populismos reaccionarios yo creo que establece un perfil de Sánchez en una situación de crisis generalizada en Europa para la socialdemocracia muy fuerte y que insisto irrita extraordinariamente al Partido Popular a las derechas es que estamos llamando ahora por esa proyección internacional que es el genera en España y que sin embargo adquiere en discursos como éste

Voz 0027 13:52 bueno una derivada di di di la situación económica y laboral bueno es que toca muchos palos es el la la protesta de los taxistas que estamos oyendo estos días en en Barcelona y en Madrid en Barcelona está ya desactivada sobre la una y media de la madrugada de los taxistas de de la capital catalana han decidido suspender esa huelga que empezaron el viernes pasado aquí es cuando íbamos a escuchar el sonido de la votación muy ajustada no se compañeros

Voz 14 14:17 los mil quinientos D de

Voz 0027 14:20 desde dos mil

Voz 14 14:23 te hay siete por Snow ahora hasta nadie

Voz 0027 14:26 que fueron trescientos votos de diferencia porque no a todos los taxistas les les bastaba esa promesa de la Generalitat de fijar un tiempo mínimo antelación para contratar uno ver un carro y Fay el mínimo automático según la la propuesta o la promesa de la Generalitat serán quince minutos pero los ayuntamientos lo pueden ampliar a una hora y en Barcelona la alcaldesa Ada Colau hirió el Consorcio de Transportes han dicho ya que será una hora por lo tanto para coger un Uber un califato habrá que decirlo una hora antes este este decreto será aprobar la semana que viene teóricamente sino en no cambiar nada en los taxistas han levantado la huelga la su BTT Ubrique han dicho Hermann el día que que ese decreto les limita atando es su modelo de negocio lo que que se van a ir y me gustaría en Madrid bueno iba a decir me gustaría conocer nuestro análisis en Madrid todavía eso no ha pasado en Madrid los taxistas dicen quiero exactamente lo mismo que en Cataluña el Gobierno regional dice nosotros no vamos a legislar contra un sector en concreto que serial de la súbete F por mucho que los taxistas eh protesten quería preguntarles cuál es vuestra análisis de la situación de la oferta que ha hecho el Gobierno catalán de la posición que mantiene el Gobierno de Madrid que también era pues es del Ministerio que en verano tenía un problemón lo derivó a las comunidades ahora hay decenas de de problemas dice el ministerio que ahora se ofrece a mediar ayer

Voz 1093 15:43 es que esa es la pregunta en agosto se montó la tercera guerra mundial con el taxi bloqueadas las ciudades una huelga enorme y bueno vamos a tomar medidas para resolverlo la media que se tomó digamos fue transferir a las comunidades autónomas la resolución del problema la pregunta es que han hecho las administraciones desde agosto hasta ahora pues no parece que hayan hecho mucho porque el problema ha vuelto a rebrotar qué es lo que estamos viendo ahora por un lado unas reivindicaciones razonables a mi juicio planteadas en algunos casos de forma impresentable no se puede ejercer ningún tipo de violencia eso te desautoriza absolutamente por otro lado hemos visto la luz el doble tirabuzón y medio al Gobierno catalán dice bueno pues les damos la razón entera algunas de las partes ya sí parece que arreglamos el problema pero en qué cabeza cabe que tú les vas a pedir un taxi con una hora de anticipación si la gracia del taxis precisa de pedirlo con una cierta urgencia entre escalo el Gobierno catalán se pone de a favor digamos de la calle ya algunos de los asistentes a las manifestaciones ya hay que hacer como Torra presionar presionar bueno pues queda estupendamente con los convocantes de la huelga pero desde luego tampoco resuelve el problema porque el problema es cómo conseguir que convivan la estructura tradicional del taxi con la estructura nueva IS es el asunto que se tiene que resolver Hinault lo ganas abordado a mi juicio las administraciones no se resuelve desde luego dando toda la razón a una de las partes hipotecando a la otra

Voz 0591 17:03 yo creo que tenemos la decisión del Gobierno de España de este verano de quitarse el problema de en medio y pasar la patata las comunidades y los ayuntamientos la decisión de la Generalitat de ayer de ceder a la presión de los de los taxistas en la calle que tenían tomada la ciudad a Barcelona en la Comunidad de Madrid es que todavía no se ha tomado ninguna decisión no no se consolide el pequeño detalle de que el presidente a la Comunidad de Madrid está de salida y tampoco debe encontrar demasiado aliciente para resolver un asunto que dentro de tres meses a él le iría bien pero dicho sea de paso yo es que no creo que tengan razón los taxistas eh

Voz 0027 17:35 por segunda vez argumenta as en dos minutos a las nueve diecisiete de la mañana ocho y diecisiete en Canarias

Voz 26 22:21 el Atlético

Voz 1650 22:32 pues estábamos hablando en Hoy por hoy con Palomera hay Calleja cerca de la protesta de los taxis habíamos abordado ya como en el caso concreto de Cataluña se había desactivado por lo menos por ahora esa promesa de la Generalitat en de aprobar un decreto

Voz 0027 22:45 se limita sustancialmente el negocio y Fay en Madrid no en Madrid continúa la protesta dicho a esta hora hay decenas centenares de taxis intentando bloquear la entrada a Fitur a la Feria de Madrid donde se celebra estos días esta Internacional de Turismo allí está Enrique García Enrique Nos días

Voz 27 23:04 qué tal buenos días si ahora mismo hay tranquilidad en este acceso sur a Ifema

Voz 28 23:10 qué es el campamento base de esta protesta aunque nuevos son cientos de taxistas con chalecos amarillos los que llevan concentrados frente al recinto ferial desde primera hora es la tercera noche que pasa han aquí aunque son algo menos que que los que estaban ayer a esta misma hora de nuevo hay un fuerte dispositivo policial que hace de barrera ante la concentración en la entrada a Fitur que por segundo día CD con total normalidad si hubo algunos cortes a primera de la mañana en carreteras cercanas se cortó la M40 y se quemaron algunos contenedores pero no hubo ningún incidente más por ahora como digo tranquilidad aquí y a las diez se van a reunir en asamblea iban a ser muy pendientes de la reunión que comienza a esa hora ante la Comunidad y el Ayuntamiento una reunión técnica de la que confía en que al menos lleguen aquí a Ifema buenas noticias pero van a continuar dicen eso seguro por ahora mismo

Voz 0027 23:58 están manifestando en el metro en la estación de Ifema al grito de somos taxistas no terroristas Palomera merecías me lanzadas ese antes de la publicidad me decías no es que yo no es que no estoy de acuerdo con cómo están protestando es que estoy de acuerdo con con fondo

Voz 0591 24:14 creo que la razón no se consigue ni con la ecuación y con la violencia ni con la toma de las ciudades vamos creo que que esto es un despropósito se mire por donde se mire yo no sé si la Administración está siendo lo suficientemente diligente como para impedir esto a cualquier otro sector profesional le permitiría cortar una carretera nacional

Voz 0587 24:32 ya ya es un éxito desde que esto

Voz 0591 24:35 ahora con sentido en otros actores profesionales predicho esto yo creo que los taxistas quieren seguir prestando un servicio en régimen de ese monopolio como como llevan haciéndolo toda la vida no cuenta que la economía ha cambiado el mundo ha cambiado y las grandes ciudades han cambiado las súbete son uno de sus problemas pero no el único problema hay medios de transporte alternativos al taxi que pueden resultar mucho más cómodo rápidos mucho más baratos que el taxi para los ciudadanos de Madrid de Barcelona de cualquier gran ciudad que qué es esto a mí me recuerda mucho al conflicto que hubo hace veinte años entre el pequeño comercio y las grandes superficies que jamás escuché al pequeño comerciante decir que los centros comerciales habrían a partir de las cinco de la tarde porque así ellos podían vender libremente por la mañana la prensa mala prensa bien bien bien

Voz 1509 25:26 pero conviene gama dimita com vive de una forma Paquita

Voz 0591 25:29 hoy hemos superado ya superado eso hay que adaptarse a los nuevos tiempos el pequeño comercio ha hecho un serio esfuerzo por por competir con los grandes centros comerciales y tiene su mucho

Voz 1093 25:39 Ellos han cerrado como Salma no sé si sí sí vale bien pero

Voz 0591 25:42 que los los taxistas una cerrara la concesión administrativa es una concesión administrativa y luego con esa licencia ellos hacen negocio que este es un dato que son los que se suele olvidar cuando abordamos este este debe

Voz 1093 25:54 no sólo hacen negocios sin que no en algunos casos no especula

Voz 0591 25:58 si toca sus negocio

Voz 1509 26:00 hace había ocio especula ya está

Voz 0591 26:02 ya está José Mari efectivamente por lo tanto es un motivo más para quitarles la razón de la forma en la que están protestando Díaz reivindicando llevando la Administración sus reivindicaciones yo esta semana ponía otro ejemplo que yo creo que es mucho más gráfico para los que estamos aquí cuando irrumpe la prensa digital en nuestro país a la prensa tradicional no sólo ocurre tampoco decir que los digitales tenían que Aguado la las noticias cinco horas para que nosotros libremente desde la prensa papel pudiéramos contar lo que la noticia de lo que no me parece un auténtico disparate yo solamente quiero recordar que Madrid en la ciudad de Madrid hace muchos años ya no sé si lo recordáis hubo una huelga salvaje de autobuses de la EMT que duró tres meses que hubo piquetes muy violentos y el Ayuntamiento de Madrid entonces aguantó el pulso

Voz 0587 26:46 aguantó el bus el cursor hace llevar agua

Voz 0591 26:48 ción higa no en los tribunales al comité de empresa de la EMT que acabaron en la calle despedido por lo tanto yo creo que viendo algunas imágenes de las que estamos viendo estas estas últimas semanas igual el Ayuntamiento de Madrid debería plantearse cómo se conceden las licencias si se pueden abrir expedientes administrativos para la retirada de la concesión de licencias a determinados taxista

Voz 0027 27:10 Calleja percibo que en estas muy de acuerdo con toda la línea argumental de manera no no ir a hablar

Voz 1093 27:16 ya lo sé

Voz 0027 27:18 Calleja que durante mucho tiempo los taxis han tenido una serie

Voz 1093 27:21 privilegios esto es evidente que en algunos casos sabido actuaciones te subía a un taxi de lo contaba el taxista completamente mafiosas por parte de determinadas patronales eso es evidente eso no quiere decir que ahora digas bueno pues como hay todo esto con malla encima no hay margen de los taxistas pues vamos a pegarles la patada está claro que lo que les ocurre es lo que ha ocurrido en otros sectores sin ir más lejos los periódicos en papel o si quieres los kioscos los kiosco que se están cerrando en Madrid ya ningún quiosquero le vas a ver qué le se eche encima de un señor que va leyendo el periódico en una Tablet esto está claro pero yo creo que el asunto no se puede resolver diciendo bueno barra libre que entren aquí eh o lo que ha hecho el Gobierno catalán que tengan toda la razón una de las partes que son me parece un error que no resuelve ningún problema crea problemas nuevos o por otro lado decir bueno vamos a impedir que los los privados digamos los lo Schubert tengan una presencia que que es evidente Gavela van a tener más la idea brillante esta de que tengan una hora demora cada vez que vayan a pedir un taxi es una melón nada con todos

Voz 1509 28:24 ahora han decidido no

Voz 0591 28:26 ampliar el Ayuntamiento aunque sí que es una me lo Navas

Voz 1093 28:29 tú no puedes decirle a un taxista que oiga este usted una hora porque es que es es condenar los también a ese sector el problema es cómo se arregla la convivencia de dos sectores para ello es posible que haya que sentarse a hablar negociar instó a esperar a que salte a la huelga para decir vamos a ver si nos ponemos a arreglarlo

Voz 0027 28:45 Ernesto

Voz 0587 28:46 bueno la práctica de digamos aquí ha sido los unos por los otros y la casa sin barrer es decir teóricamente tú te presentas unas elecciones para aportar soluciones a los ciudadanos gobernar y tal lo primero que han hecho es el Gobierno se ha sacado de encima el tema lo mandó a la Comunidad autónoma acogió autónoma lo ha mandado al Ayuntamiento el presidente de la Comunidad de Madrid por ejemplo no quería negociar ahora ha cambiado de posición y hoy va a participar en una reunión a partir de las diez de la mañana con el Ayuntamiento en otros términos le pagamos una cantidad de ineptos que se presentan a las elecciones no salgo bien para que se caracterizan por sacarse los problemas de encima Hinault resolver los punto dos El problema no es fácil pero no es un problema fácil no sólo porque afecta a este sector por ejemplo las librerías están desapareciendo en España Amazon ha tenido huelgas esto es un tema que damos Se va a plantear en otros sectores por lo tanto lo que estamos en una situación de transformación de la economía en los últimos diez años que es espectacular punto tres es evidente que la decisión de decalaje de una hora que es la que va a adoptar a Colau eh finalmente porque los quince minutos no son nada que ha dispuesto a la Consejería

Voz 1 30:01 el Territorial de la Generalitat

Voz 0587 30:04 el pacto es un ahora es evidente que eso afecta a la estructura del negocio de las de Uber y de cabe Fay porque porque esto funcionan con economías de escala para tener economías de escala tú tienes que de tener disponibilidad inmediata es decir cuando te llaman tienes que ir si no es así pues no puede construir una economía de escala yo creo que no hay ni héroes ni villanos aquí existía una especie de

Voz 29 30:33 monopolio ese monopolio sea roto como todo

Voz 0587 30:36 Tura de homologo polio uno lo oligopolio genera una situación de gran tensión porque cambia las condiciones los que vivían de una manera

Voz 1093 30:44 ayer ya no viven de la misma manera

Voz 0587 30:46 claro dices hombre ya no viven de la misma manera pero claro para muchos propietario de los taxis a licencias eso es como tener una casa si tú le bajase el precio del valor por la entrada de competencia como la que hemos visto en los últimos tiempos calcula que pierden el cincuenta por ciento del valor de esa casa para para entender cuál es el drama que está en cuestión entonces yo creo que lo que pasa es que hay que buscar una solución no es fácil la solución pero por ejemplo el decalaje de una hora había provocado en Uber caddie Fay en Barcelona el anuncio de que se iban de Barcelona ese fuel la reacción inmediata por inmediatamente después cambiaron ya no se van de Barcelona

Voz 1093 31:27 no está bien lo que dice es de la casa porque realmente el taxi durante mucho tiempo ha sido una burbuja inmobiliaria ha sido una burbuja en el propio transporte gente quedan aseguraba muchas gracias

Voz 0027 31:37 a raíz de esto es lo que plantea la Ernesto de bueno de la inversión de cómo los taxistas consideraban que la licencia era era una inversión que iban a poder vender al final de su vida laboral el que incluso que ese dinero iban a poder utilizarlo para compensar las cotizaciones a la Seguridad Social Capi Fay ha ha planteado una un no sé si llamarlo una propuesta o una idea será algo así como un rescate a los taxistas Isabel Villar buenos días

Voz 30 32:02 buenos días en qué consiste bueno pues la idea que que Abizaid le trasladó a Fomento sin mucho éxito según su fundador es crear una especie de hucha para garantizar compensaciones a los taxistas en caso de que sus licencias efectivamente pierdan valor por la competencia acaba hay propone aportar a ese fondo cinco céntimos por cada kilómetro que recorra un WC dinero que a su vez repercutiría los clientes calcula la empresa que en un año podrían sumar unos cuatrocientos millones de euros que luego la Administración usaría para comprar Luis licencias a los taxistas y el valor segunda Ésta no es la única propuesta de Cavic Fay su fundador habla también de asegura que están en contacto con asociaciones asociaciones de taxistas para integrarse una única aplicación móvil

Voz 0027 32:37 no entendemos

Voz 31 32:39 una ciudad en concreto nos gusta nuestro objetivo sería

Voz 0027 32:42 mañana ofrecer el servicio de taxi en todas

Voz 31 32:45 unos Antonio esta aplicación

Voz 30 32:47 ya en ocho países y cree que puede ser una solución al unir coche súbete EC taxis en la misma aplicación

Voz 0027 32:52 esta Calleja de bueno es una propuesta es una propuesta departe posiblemente sea una propuesta interesante Baraka hoy Fay uno para los taxistas venimos pero es una propuesta en tiempos de de de barricadas con contenedores ardiendo hay una propuesta sobre la mesa porque para alguna de las partes

Voz 1093 33:04 qué es esa la cuestión yo creo que solución le a un agente que es evidente que el modelo de negocio en el que sea basado hasta ahora ya no funciona cuando se hace inversión industrial en España con unas huelgas unas manifestaciones yo los enfrentamientos brutales al final los términos del acuerdo son Cué qué dinero que indemnización Se puede dar para esas jubilaciones anticipadas que fue el caso de esa reconversión aquí salvando todas las distancias es evidente que es un sector que necesita ser reconvertido la cuestión es cómo mandando a la penuria ya el destrozo a la mayoría de la gente o tratando de buscar esta propuesta me parece bastante razonable en la que sacaba del era ahora es decir vamos a tratar de buscar una serie de acuerdos que digamos no dejen a la intemperie al agente del taxi tradicional la gente que dvd que no vienen de Júpiter muchos de ellos te lo dicen ellos mismos vienen

Voz 0587 33:51 el tradicional de toda la vida ya han decidido cambiar

Voz 1093 33:53 de negocio por la razones que sean la cuestiones hay un modelo de negocio que ya no funciona hay que dar una alternativa a la gente que va a quedar digamos fuera de la órbita laboral también claro ahora ya es muy complicado pero

Voz 32 34:07 ha habido tiempo y tiempo y tiempo para todo

Voz 1093 34:10 todas esas organizaciones con tintes a veces Femme mafiosos que tenían la aquiescencia de algunos de los ayuntamientos que contaban con el apoyo de algunos de los ayuntamientos en su sistema de licencias de su sistema de explotación en gente que te dice en el taxi que practicamente no sabe la calle a la que tiene que ir y que bajan horas y horas y horas todo eso se debería haber resuelto a tiempo pero es evidente que no sólo nos enteramos del asunto cuando estalla estalla de una forma a mi juicio completamente criticable la cuestión es que se hace con un sector cuyo modelo de negocio está ya agotado

Voz 0027 34:40 debate quiere no vagas licencias con dinero

Voz 0591 34:43 no de el contribuyente a mí no me parece la mejor de las opciones en qué momento los taxistas aportaron de sus beneficios porque ellos son empresarios de la inmensa mayoría

Voz 0027 34:51 a ellos vamos a continuar en Hoy por hoy seguro a lo largo de estos días esta semana son las diez menos veinticinco de la mañana las nueve menos veinticinco en Canarias

Voz 32 38:59 podemos no va a concurrir Innova a plantarle

Voz 0027 39:01 competencia a Carmena cómo interpretar este nuevo nivel desbloqueado en la contienda interna de Podemos Ekaitz

Voz 0587 39:09 bueno yo creo que la decisión de rejones una decisión que tenía evidentemente este tipo de recorrido él tenía que dejar el escaño tenía que digamos encontrarlo oposición dentro de el círculo íntimo de Pablo Iglesias a la idea Irene Montero entonces lo que queremos es una situación en la cual el el veintiséis de mayo va a ser un día muy muy muy difícil para a la izquierda en este país el Partido Socialista ya que registra los temblores internamente vive la crisis de Podemos como una una crisis propia no como si fuera su propia familia porque ve que las alianzas después del día veintiséis iban a ser muy difíciles de mantener realmente la crisis de Podemos puede provocar un cambio territorial muy importante en las elecciones del XXI de mayo porque el PSOE recuperó mucho mucho poder territorial sobre la hace de las alianzas con Podemos hace cuatro años por lo tanto el terremoto de Podemos es un terremoto que afecta al conjunto eligiera ir digamos ya las posibilidades de una izquierda que ya veía grandes peligros a raíz de la irrupción de Vox en Andalucía y a raíz de que Andalucía ha sido arrebatada al Partido Socialista creo que va a ser una una erección muy difícil no sé a quién va elegir Podemos como que Unidos Podemos como candidato para las elecciones en la Comunidad el nombre de Espinar sonaba inmediatamente que Errejón sonaba en digo sonaba inmediatamente cuando lo anuncio ahora ya no suena entonces tenemos una situación allí también muy muy muy difícil

Voz 0591 40:53 bueno vamos

Voz 1093 40:54 saber aquí hoy hay una un artículo que escribe en el diario punto es Beatriz Gimeno Isabel serrallo otras cinco personas más qué hace un poco la radiografía de la situación de Podemos habla de de una especie de estado depresivo de broncas internas permanente de melodramas que enfrentan a los dirigentes de la falta de pulso digamos de los círculos la jerarquía vertical en fin está haciendo un poco la radiografía de una cierta ofuscación un cierto fracaso no es evidente que las elecciones anteriores las elecciones andaluzas que es la referencia que tenemos que tener demuestran que la foto

Voz 0587 41:33 mulá de Unidos Podemos

Voz 1093 41:35 no no ha funcionado la Adelante Andalucía no ha funcionado han conseguido osea desbancado al Partido Socialista pero ellos no capitalizado esa derrota han perdido más de trescientos mil votos un porcentaje que digamos les incapacita para ser alternativa de gobierno ir por otro lado estamos viendo cómo la derecha y la derecha más radical que es la que está marcando la agenda porque en este momento el debate está el terreno de juego en Andalucía lo está marcando Vox esto gustará o más o menos pero es lo cierto

Voz 0591 42:03 sí

Voz 1093 42:04 bien ante esa situación nos encontramos que hace la izquierda refugiarse en la melancolía de que hay que dividirse para ser cada vez más puros la experiencia de las anteriores elecciones autonómicas en Madrid demuestran que Izquierda Unida se quedó a unos miles de algunos algunas décimas de conseguir un escaño un escaño que hubiera sido determinante para que no hubiera ganado la derecha aquí el esquema es ver si con la fórmula Carmena con el ticket como ha dicho Carolina Bescansa el ticket Carmena con Errejón hay más posibilidades de ganar o no claro yo entiendo que por parte de Carmena no tenga el menor interés en llevar a Julio Rodríguez en sus listas este es un señor que fracasó ya en las elecciones generales en en en Zaragoza que volvió a fracasar en las elecciones generales cuando lo presentaron por Almería es una especie de obsesión personal de Pablo Iglesias que lo quiere poner a toda costa yo creo que es como cartel electoral o absolutamente nefasto buena parte de la crisis que está viviendo ahora Unidos Podemos tiene que ver con

Voz 1509 43:03 la idea que tuvieron ellos de desplazar a los con

Voz 1093 43:06 Halle de la lista que ha estado trabajando con Carmena esta última legislatura dentro de Madrid desplazarnos a puestos más retrasados yo creo que Podemos se ha quedado sin saber qué hacer porque claro si presentan Espinar bueno en fin no no tengo palabras silbato no creo que lo presente pero si lo presenta el batacazo puede ser espectacular ya el debate es si se unidos no ha funcionado Bercy separados a lo mejor funciona mejor este es el debate en el que me imagino que estarán ellos todo esto dentro de una historia de desgarro personal como ha descrito la propia descansar Palomera

Voz 0591 43:39 no creo que esta nueva crisis tenga que ver con la decisión de los concejales que hace seis meses decidieron no presentarse a las primarias de Podemos habiendo votado a favor de esas primarias creo que deberíamos preguntarnos si estamos ante una nueva guerra de egos ante un nuevo golpe al liderazgo de Pablo Iglesias au ante el futuro próximo inminente naufragio de una formación política de llegó aquí para cambiar la política que más bien la política les ha cambiado a ellos que funcionan con los mismos códigos políticos que funcionan el resto de partidos y que y que no han aportado nada nuevo sorprendernos ahora que una organización política haya que respetar las decisiones y los acuerdos de sus órganos de gobierno de los resultados de las consultas a la militancia a mí no deja de sorprenderme en todo caso yo llevo una semana diciendo que Si hubiéramos visto lo que ha hecho rejón en otro partido político la cantidad de cosas que hubiéramos escrito vosotros os imagináis al número dos del PP de Pablo Casado por ejemplo al Teodoro García Egea cerrando un acuerdo para ir de número dos de Vox Murcia sería un disparate y en el caso del Partido Socialista por ejemplo el número dos Adriana Lastra se va de número uno a a Asturias con con Podemos es que es un disparate y esto se ha fraguado en el ámbito

Voz 1509 44:52 es una reunión privada

Voz 0027 44:54 en ese errejones lo equiparar la fórmula en la que

Voz 1093 45:00 la verdad es que no te escucho

Voz 0027 45:02 es que lo que está haciendo errejones Comunidad Madrid es equiparar la fórmula con la que podemos va al Ayuntamiento de Madrid asirse con Vox sea con el PSOE

Voz 0591 45:09 a me parece un disparate no solamente por la deslealtad que supone a su propio partido a un partido que él ayudó a fundar hay esto es sin entrar en los detalles de cómo se fraguó eso es que Unidos Podemos llevaba una semana más de una semana esperando respuestas de Manuela Carmena para la configuración de esa lista electoral que el problema era Julio Rodríguez no el problema es que la señora Carmen nuevas teorías las mesas de negociación una

Voz 1509 45:34 es con otra el el pacto

Voz 0591 45:36 croquetas con Íñigo recordó su caso usted quiero decirle

Voz 1093 45:39 Unidos Podemos es que Errejón quiere ir en un ticket electoral con Manuela Carmena no es el problema de las mareas en Galicia de los juzgados estemos bien estar en Cantabria no no es que estamos hablando de un partido Podemos que tiene el partido en Galicia el asunto llevado a los tribunales en Cantabria en Navarra a punto de desaparecer y de perder romper el grupo parlamentario perder la presidencia en Andalucía acaba de dimitir ahora otra persona que tenía que ver el el problema es Errejón osea se quita rejón que es el trato lo que es el del sistema de no sé cuántas cosas más arreglan todos los sistemas de Podemos

Voz 0591 46:11 el problema creo que es un problema de definición de

Voz 1509 46:14 ha sido como indefinición del partido

Voz 1093 46:17 Pablo Iglesias es capaz de hacer un referéndum sobre si el alicatado tiene que ser hasta el techo no en su caso soplón y no es capaz de hacer un referéndum un debate interno sobre qué hacer o no hacer con el ticket electoral en Madrid hombre es una frivolidad alucinante y esta idea de que patrimonial del partido sea Pablo Iglesias

Voz 1509 46:35 de la construcción que han negado

Voz 0591 46:37 hacer una consulta para que no a ver han hecho sección

Voz 1509 46:40 porque no las está siendo José María pero no la sí

Voz 0591 46:42 qué estás diciendo

Voz 1509 46:45 sólo tenemos que forma parte de la parecía patas arriba

Voz 1093 46:50 va para hacer una encuesta sobre si tiene que comprarse no comprarse

Voz 1509 46:54 no obstante no este es el debate es el marisco idea patrimonial

Voz 1093 46:59 de la política de este partido es mío aquí mando yo fuera de mí no hay salvación y el partido se fortalece depurando se hizo el señor Errejón es un traidor este es el el esquema argumental en el que está claro así luce el pelo el el problema principal que tiene este momento podemos es Errejón posible Barrajón asuntos resueltos

Voz 0591 47:17 parece que orgánicamente al porque no se ejecute

Voz 1093 47:19 bueno pues perro suelto pues Buenavista le ponga la Julio Rodríguez en el Ayuntamiento ya Espinar en la comunidad y luego después del veintiséis de mayo hablamos los resultados que han tenido que pongan a Julio Rodríguez de número uno al ayuntamiento ya que crees que la cosa

Voz 1509 47:33 pese a que ponga las número a Manuela Carmena estaba estaba en Julio Rodríguez no no varió puede ser que durante años Manuela Carmena era el modelo ideal porque sintetizado a la mezcla de los más veteranos con los más jóvenes era ya era también es una traidora

Voz 1093 47:49 qué se mete con otro traidor no puede ser esta cuestión que es puramente leninista además la conocemos desde hace muchísimo

Voz 0027 47:55 por cierto la mencionada Palomera imaginaros que coge uno de

Voz 0587 48:00 la popular Isabel Ojeda al hacerles

Voz 27 48:03 yo hago ojo ojo deseaba pasar

Voz 0027 48:07 ex presidente de Baleares del PP ha abandonado el PP porque dice que que que que que son demasiado nacionalistas Baleares básicamente es lo que viene a decir aquí está escribiendo mucho y en Génova dan por hecho que

Voz 1 48:24 ha pintado de verde Vox Toni Fuster bon día hola qué tal muy buenos días

Voz 0027 48:29 Secretario general del PP en Baleares cuando tuvieron la noticia de que Bauza dimitía del partido

Voz 37 48:35 bueno pues los subimos ayer por la mañana a eso de las diez y media a través de la nota ha comunicado que el público en los medios de comunicación de momento no se ha formalizado nada aquí en ninguna CD aquí la sede regional va en su sede de Marratxí eh no ha llegado aún

Voz 1 48:50 la baja él sigue teniendo sigue teniendo carné del PP

Voz 37 48:54 bueno evidentemente aún sí pero se supo que siendo coherente como él dice que es lo que ha entregado no nos extraña pero la comunicación lo tuvimos a través del medio de comunicación con esa casa

Voz 0027 49:06 entiende las razones de sostiene que el Partido Popular en Baleares ha entrado en una deriva catalanista nacionalista que apoyan la derogación de la Ley de Símbolos que niega el adoctrinamiento en las aulas que no defiende la elección de la lengua en la educación a ver si el PP en Baleares va a resultar ahora nacionalista balear y no lo sabíamos

Voz 37 49:26 no bueno no entendemos sencillo estas afirmaciones en el Partido Popular de las Islas Baleares no es un proyecto ningún partido nacionalista ni mucho menos eso es una gran mentira la que él afirma el proyecto el Partido Popular balear es un proyecto que tiene como eje central Baleares España las dos cosas a la vez España Baleares y todas sus todos sus argumentos que ayer son argumentos que están basados en una gran mentira

Voz 1 49:52 entonces porque se es decir

Voz 37 49:54 yo yo pues yo personalmente lo que creo es que al señor Bauzá toma esta decisión con un único propósito y es el de hacer daño al Partido Popular el señor González no ha superado que la inmensa mayoría de militantes le dijéramos en el último congreso que no podía ser el presidente del partido porque habíamos perdido Nos aviones desconectado con la socia ya de las Islas Baleares por eso el señor goza en estos momentos tomase esa decisión para dañar al proyecto del Partido Popular yo creo también sinceramente que el señor Gonzalo intuía que no iba a repetir como senador por eso se marcha yo creo que el que habla de tanta coherencia en su discurso porque él es muy coherente etcétera Si hubiese sido realmente coherente hace dos años que subiera yo creo que ha esperado hasta el final para hacer daño al Partido Popular y para seguir cobrando su sueldo

Voz 1 50:46 es duro eso que está diciendo eh