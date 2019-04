Hoy por Hoy (24/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 a las diez de la mañana a las nueve en Canarias

Voz 1657 00:07 Antonio Martín buenos días buenos días Aimar es noticia que acabamos de conocer un hombre ha muerto por un desprendimiento ocasionado por la lluvia en el concejo de la habían Asturias informa Pablo Canga el vehículo siniestrado se encontraba estacionado para recoger a un pasajero en la zona rural del concejo cuando un desprendimiento de tierra ha alcanzado al coche arrastrando incluso la plataforma de la carretera al vehículo caído por un terraplén ya acabado volcando unos metros más abajo a consecuencia del impacto ha fallecido un varón de sesenta y dos años y han resultado heridos otros dos hombres en principio de carácter leve los argayos el terreno se cuentan por decenas hoy en carreteras de toda la región con peligro evidente a consecuencia de las lluvias además los bomberos están buscando desde la pasada madrugada a un vecino de Tineo desaparecido desde el mediodía de ayer cuando salió para visitar una finca al otro lado del río en la localidad de pena además la costa de Man de Menorca se mantienen en el máximo nivel de alerta ahora mismo alerta roja por fenómenos costeros de hecho esta isla está incomunicada por vía marítima

Voz 0228 01:00 más cosas a esta hora está previsto que comience la reunión técnica entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para intentar encontrar una solución al conflicto del taxi mientras tanto los taxistas están intentando bloquear la estación de metro del recinto ferial allí está Aurora Santos

Voz 3 01:14 buenos días acaban de marcharse a la calle de nuevo los cientos de taxistas que han tomado el metro esta mañana para que todos los que llegan a Fitur sean testigos de su protesta empezaron concentrándose cerca del lo más de lo que hacía las escaleras de la está

Voz 4 01:25 acción gritan que son pacifistas que están hartos

Voz 3 01:28 qué les roben y han dicho que no les van a mover de aquí de las puertas de IFEMA han coreado sus protestas con canciones de películas y series conocidas para que se quedasen grabadas en la mente de todos los que les escuchas en y han pedido la dimisión del presidente de la comunidad Ángel Garrido por vender el taxi le han pedido que cumpla la ley que regule la súbete EC de tal manera que haya una por cada treinta taxis la protesta guíen las en la estación de metro de Ifema se ha producido sin altercados y ha sido tranquila

Voz 0228 01:52 en total han el túnel excavado para localizar a Julen en el interior del pozo ha sido ya entubado se están terminando por tanto los trabajos previos para que los mineros puedan acceder cuanto antes hasta allí nos vamos a Ignacio San Martín buenos días

distintos países siguen reaccionando al auto proclamación del opositor venezolano Juanjo Aído como presidente del país en una manifestación Turquía por ejemplo han mostrado esta mañana ya su respaldo a Nicolás Maduro en nuestro país lo contábamos hace unos minutos ha muerto el diseñador Elio Berhanyer en Madrid tenía ochenta y nueve años durante su carrera vistió a personalidades que van desde la reina Sofía la duquesa de Alba o Ava Gardner y un apunte del deporte Rafa Nadal ahora mismo está buscando la final del Abierto de Australia se enfrenta al Griego Stefano sí sí pasa en semifinales de este primer Grand Slam del año el partido acaba de empezar ahora mismo gana Nadal dos uno en ese primer set

Voz 0122 03:03 todo el taxi a esta hora está previsto que comience la reunión entre la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital para buscar una solución primer encuentro entre las dos administraciones que están enfrentadas y que se culpan mutuamente de la falta de regulación en La Ser en La Ventana de Madrid el presidente Ángel Garrido acusaba al Ayuntamiento de haber estado de brazos cruzados hasta ahora

Voz 0177 03:21 a que el Ayuntamiento no había dado ningún paso llevamos muchos años cuatro años de legislatura en la que se podían haber dado haber hecho muchas cosas entorno al taxi no yo creo que igual que el taxi hora pide pues en no estar tan tan constreñido o no en sus ordenanzas se pudiera haber modificado y ha venido trabajando en esa línea de mayor liberalización para que pudieran competir también de una forma más razonable pero bueno bienvenido sea en todo caso que el Ayuntamiento de un primer paso nosotros como sabe siempre abogamos por por la cooperación institucional no ha ido bien siempre que lo hemos hecho yo creo que en esto también no va a ir bien

Voz 0228 03:51 la protesta de los taxistas ex

Voz 0122 03:54 en estos momentos a la Asamblea donde a esta hora tiene que empezar un pleno monográfico ya han llegado algunos conductores que están gritando allí y también en estos momentos para defender su a su sector más cosas una chica de veintiséis años ha resultado herida esta madrugada tras salir por la ventana de un cuarto piso para huir de un incendio que se había originado en su casa Laura Gutiérrez ocurrir

Voz 1275 04:14 pasada la medianoche en la calle Cartagena en la capital la joven de veintiséis años está en el hospital doce de Octubre tiene un golpe en la cabeza y un posible traumatismo abdominal está bien fuera de peligro se asustó según el Samur cuando se desató un incendio un pequeño inmueble que hay a la entrada de su vivienda saltó sin más desde un cuarto piso por la ventana por suerte no cayó al vacío de primeras fuentes de Emergencias no saben si pudo amortiguar la caída con las cuerdas de la ropa interior si se fue descolgando poco a poco en el piso había otra joven en su caso no saltó está fuera de peligro aunque ha sido atendida por una intoxicación

Voz 5 04:43 leve por humo sigue soplando viento muy

Voz 6 04:45 parte especialmente en la sierra pero también en el resto de la región en cuanto a las temperaturas han subido mucho esta madrugada tenemos ya doce grados en el centro de la capital

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

géneros turistas ustedes buenos días querido si pacientes oyentes de la Cadena SER hoy la FIDE importantes la feria de turismo en la que están apostados los taxistas lejos de ser temporada baja hoy el turismo es el foco de atención Pablo González Batista muy buenos días

Voz 9 05:42 muy buenos días Toni tú ya sabes que aquí lo has dicho el foco informativo esta casi tanto fuera de la feria como dentro de ella por eso yo te saludo ahora desde el exterior de los pabellones muy cerca del lugar donde los taxistas que como sabes anoche desconvocaron sus protestas en Barcelona pues aquí en Madrid mantienen el pulso con las instituciones sin duda el punto más conflictivo de esas protestas sigue siendo en este momento el acceso principal la puerta sur de este enorme pabellón que es Ifema y que ahora

Voz 10 06:10 coge la Feria Internacional de Turismo más importante

Voz 9 06:12 sin duda de nuestro país que acaba de abrir sus puertas bueno pues los taxistas han pasado la noche ayer en esa puerta sur votaron en asamblea que iban a continuar aquí en este momento pues siguen ocupando con sus coches toda la avenida principal de acceso que son seis carriles a los que habría que sumar todas las plazas de aparcamiento varios cientos de metros de largo todos ellos repletos de taxis aún queda aquí alguna hoguera humeante hace unos minutos veía como un taxista al que ya casi no le quedaba voz convocaba a sus compañeros para realizar una sentada pacífica en el hall del del metro pero todo el mundo coincide en que aquí hoy la situación es bastante más tranquila que la de ayer probablemente

Voz 1895 06:47 ya pesa cansancios pues de cuatro días de protestas también

Voz 9 06:50 los taxistas piensa tener que están asumiendo una una importante pérdida económica con cada día que que no trabajan también es verdad que por lo que acabo de escuchar se están desplazando también a la asamblea que es donde en estos momentos está a punto de comenzar esa reunión entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para buscar un punto de acuerdo ya te digo Toni que por lo que he podido escuchar en los corrillos de los taxistas ellos no tienen muchas esperanzas de que esas conversaciones fructifiquen lo achacan a las diferencias políticas entre esas dos instituciones

Voz 1995 07:19 de Pablo aún así sigue llegando gente gente está entrando sin duda a las diez de la mañana a la feria Fitur hoy vive un día importante llega a la gente con normalidad en el metro como puede

Voz 9 07:28 claro es que es curioso ayer Fitur se inauguró como bien sabes entre fuertes medidas de protesta pero ahora mismo está abierto veo que la gente entra con normalidad de hecho mientras los taxistas se dirigían hacia

Voz 1358 07:38 señor del metro para hacer esa sentada yo veía

Voz 9 07:41 como mucha gente perfectamente duchado y muy bien vestida llegue entraba a la a la feria con con total normalidad lo curioso Tonys es que mientras en Ifema dentro

Voz 1995 07:49 el extremo de IVA duchado aseguro podía valer pero

Voz 9 07:56 no piensa que aquí están las mejores aerolíneas el gusto

Voz 1995 07:58 devaluando una fotografía muy muy muy gráficos descripción de los visitantes gen entonces por bandera

Voz 9 08:07 exacto piensa que los taxistas tienen aspecto de no haber pasado muy buena noche porque todos han estado pues eso en la calle eh con ha calentado durante durante las últimas durante las últimas horas

Voz 1995 08:18 no vamos a hacer esta foto en la en la puerta de Fitur donde está llegando a la gente clientes dentro porque hoy hay más de novecientos el lugar es foco de atención gente que quiere llevarnos esta sus entornos paradisiaco estupendos maravillosos pero hoy nosotros vamos a poner los ojos en uno muy concreto sí a viajar hoy el brama con Fitur al País Vasco así que Pablo entra en Fitur vete al están del País Vasco y en unos minutos volvemos a conectó

Voz 9 08:45 Nos escuchemos desde allí un abrazo

Voz 1995 08:48 nos vamos a conectar con Pablo queridos amigos a ustedes les recomiendo que si agarran al dan fuertemente que emprendemos viaje

como les decía antes vamos a poner el foco durante buena parte de nuestro programa en Fitur lo de dentro que estamos muy pendientes en la créame de lo que ocurre fuera el mundo cambia pero en fin habrá que adaptarse a ese nuevo mundo en cualquier caso la feria de turismo más importante que tiene lugar en nuestro país desarrolla estos días taxis con alicientes Se sigue de esas de alguna manera nadie acoge de dentro de este evento lo mejor de cada país del mundo nosotros ahora vamos a fijarnos en un lugar concreto del Nuestra concretamente en el País Vasco el sitio maravilloso que tiene de todo lo que puedas pedir pero cuando tú viajas han City creo que en el en el País Vasco lo tienen absolutamente todo Pablo González fadista muy buenos días

Voz 9 16:39 buenos días Toni Mira de los pensando que que fue

Voz 1995 16:42 hasta que saqué no tiene

Voz 9 16:44 en ya te digo que caben muchas cosas tiene setecientos metros cuadrados que resumen algunos de los mejores atractivos turísticos de Euskadi y te digo que son muchos setecientos metros cuadrados lo estaba comentando ahora puede que haya caseríos en el País Vasco más pequeños que este están fíjate hay novecientos están más o menos en Ifema con los he contado hay ochocientos ochenta y seis hay cientos

Voz 10 17:02 sesenta y cinco países representados nosotros Toni

Voz 9 17:04 porque si nos hemos venido al de Euskadi un están absolutamente espectacular pero no por nada sino porque Euskadi efectivamente tiene destino se tiene una oferta turística espectacular y ha sido entrar a este están qué casualidad me he encontrado justo con Alfredo Retortillo que resulta que hablando con él me contó que es consejero de Turismo Comercio y Consumo del Gobierno vasco y entre otras cosas además ha sido el creador en el año mil novecientos veinticinco el famoso Euskobarómetro que es el instrumento de de Investigaciones Sociológicas que tiene la Universidad del País Vasco Alfredo Toni ya te está escuchando

Voz 1995 17:37 Alfredo muy buenos días hola buenos de Ashton Verón placer estar al frente claro tantos años al frente del Euskobarómetro que sede de las personas que mejor conocen a las personas de Euskadi

Voz 1358 17:49 bueno al frente es un equipo de tres profesores que almas ellos continúan yo ya estoy ahora en otras tareas pero si efectivamente el Euskobarómetro Forum era una buena herramienta para para

Voz 1995 18:01 a conocer los movimientos que sigan produce

Voz 1358 18:03 cuando la sociedad vasca porque era era como tomar el pulso dos veces al año e de manera que de manera continua durante muchos años y efectivamente dio a mí me proporcionó mucha información en ese sentido

Voz 1995 18:15 esas cosas Alfredo un esas lleva a casa cuando va por la calle caminando llegué al ciudadano medio éste se corresponde con el beso crea su nueva Le acompañan durante todo el día

Voz 1358 18:25 bueno no tanto para identificar personas individuales pero si se lo lleva cuando plantea distintas cuestiones pues siempre tiene en cuenta cuál es cuál es el termómetro social que en estos momentos estamos viendo en en tu sociedad

Voz 1995 18:39 la pregunta desde luego tienen

Voz 1358 18:40 usted cocina bien eh no como mejor que cocino

Voz 1995 18:45 porque las encuestas que cocina bien no

Voz 1358 18:48 bueno las encuestas

Voz 1995 18:50 no es que yo he dicho la pregunta con toda la mala leche del mundo

Voz 1358 18:54 no no la nota que no vivía eh la cocina afecta más a las estimaciones yo por eso sólo decir que la fijación esta que hay sobre todo en los últimos años con las estimaciones electorales cada cinco minutos es como estar tomando la la la medida de la tierra en medio de un terremoto me parece bastante poco fiable fiables no no no sirve de nada es mucho mejor ver fueron cómo se mueven las corrientes que hay en este momento Samuel mucho impedir eso Hinault tanto cuál va a ser su plasmación concreta en unos resultados electorales que sobre todo cuando se van a producir a medio o largo plazo no en el momento en el que tú estás bien

Voz 1995 19:31 sí que por la mañana además la la percepción y las sensaciones una a mediodía puede ser otra y antes de dormir completamente distinta es un trabajo de un complejo el que tiene ahora fin usted ir hablando bien de la tierra de uno fin eso debería usted pagar por hacerlo

Voz 1358 19:47 es más fácil sí parece más fácil sobretodo cuando efectivamente en Euskadi aunque sea incorporado como como comunidad toma como región como país tarde al turismo sí que si exceptuamos la larga tradición

Voz 1995 20:02 en la ciudad de San Sebastián

Voz 1358 20:04 eh pero efectivamente reúne una serie de de atractivos muy diversos en un pequeño espacio de terreno de manera tan concentrada que resulta muy fácil vender Euskadi como un destino apetecible para muchos

Voz 1995 20:18 Boeing tentar verlo de forma positiva por hacer ese ejercicio durante unos años terribles nadie quería ir a Euskadi decir Pais Vasco era un terreno que la gente asociaba durante unas época muy oscura yo voy a dar la única parte positiva que todavía a día de hoy habrá gente que llega ahí sigue sorprendiendo porque cuando cuando se abrió la gente no daba pero pero estos Uscadi de verdad cierto porque habíamos que aun un relato común absolutamente falso una tierra maravillosa

Voz 1358 20:51 bueno pero no sólo el relato aunque obviamente el terrorismo no ayudaba nada para mostrar Euskadi con una sociedad abierta dispuesta a recibir a quien quisiera visitarla era una una lacra que obviamente estaba pesaba demasiado teníamos se sobre nosotros es alargada sombra pero no era yo creo que no era solamente esa cuestión sino incluso los propios vascos que somos muy viajeros y es muy difícil viajar por el mundo encontrarte a donde quiera que vayas con algún vascos con alguna vasca sin embargo no nos veíamos a nosotros mismos como un sitio apetecible teníamos por ejemplo esa percepción sí pero tenemos esa percepción de que aquí siempre llueve hay mal tiempo etcétera y no no nos mirábamos a nosotros mismos como un destino que pudiera apetecer a otros a pesar de que nosotros viajamos mucho y obviamente la superación de terrorismo es un elemento fundamental pero también el que crecientemente hemos sido eh dándonos cuenta de que de que bueno de que tenemos muchas cosas para mostrar y que y que Euskadi tiene muchos elementos para que efectivamente resulte muy atractiva para para los viajeros sobretodo en este siglo XXI en el que predomina lo que yo suelo llamar a veces el el turismo Instagram que consiste en que en muy pocos días tú quieres hacer muchas fotos distintas no quiero pasar quince días en el mismo sitio achicharrado te bajo el Sol seguían ayer

Voz 1995 22:13 no sé si nos gustan Tejero

Voz 0554 22:15 yo prefiero turismo cultural de Euskadi destacan muchísimo

Voz 1995 22:20 claro es que yo creo que por ejemplo el problema que van a tener ustedes sean territorios consiguió es que ustedes están en tres dimensiones si ese posterioras en dos dimensiones entes es dificilísimo si no estás ahí oler comer y las sensaciones que provoca eso en Instagram no sede no funcionó

Voz 1358 22:38 no no pero yo lo decía más por la variedad no por el por el poder combinar muchas fotos distintas en las que obviamente se incluye el turismo cultural pero también el turismo gastronómico también el turismo de naturaleza también la el el cicloturismo también Touring un montón de cosas distintas que es lo que yo creo que el viajero turista busca cada vez más no hacer sólo una actividad no hacer monocultivo digamos de su tiempo de ocio sino poder combinar varias cosas

Voz 1995 23:05 estas en un reto vamos a hacer aquí a dos buenos publicistas no en el fondo la mejor vienen Toni Segarra viene de dos genios son dos tipos estupendos Alfredo en el fondo vender la tierra de uno es muy difícil a estas alturas puede engañar yo creo que en este este país es verdad o no es decir no no podemos mentir con eslóganes con fotos preciosas es decir hay que vender la realidad tenemos

Voz 0554 23:31 mucha fortuna en es mejor en la realidad que la imagen y en ese sentido Euskadi tiene tanto que ofrece no hace falta inventar algo

Voz 1358 23:40 sí bueno comentabais no a propósito de las dos dimensiones y las tres dimensiones un elemento fundamental después es que la experiencia del viajero cuando acude a Euskadi se llena de otras sensaciones que no son solamente las visuales por supuesto esa que entra por el apetito y provoca llega al estómago ya ya todos los sentidos yo creo que es elemento importante y por eso yo también suelo decir en muchas ocasiones que además de cuestiones paisajísticas además de recursos culturales además de mucha de muchas de esas cosas que las que se suele asociar el País Vasco hay un tercer elemento también que es una sociedad que en ocasiones parece organizada en grupos eso que llamamos las cuadrillas eh poco cerradas au casi de de primer recibimiento frío pero que sin embargo que cuando abren la puerta es una sociedad muy acogedora por lo tanto esa experiencia también de conocer

Voz 13 24:35 una una sociedad eh

Voz 1358 24:38 digamos que que abre poco a poco la puerta es también una experiencia muy grata para quienes vienen porque finalmente descubren una una un pueblo pues es muy acogedor y encantadores en su trato personal

Voz 1995 24:52 va dejará de tener sentido de tanta utilizarla la palabra sostenible no porque ahora todo el turismo sostenible en futuros os todos sostenible pero es que poco delicado no cede tenemos un reto común preservarlo lo que nos hace distintos entorno El Paisaje e incluso el carácter de carácter tan distinto en tantos lugares de este país preservarlo pero al mismo tiempo abriendo la que venga los demás decir cómo cómo ponemos en esa balanza toda esa gente que va a venir que nos convierta en algo distinto de lo que somos como libramos eso cero

Voz 1358 25:25 bueno pues con con una visión a largo plazo pero efectivamente como decías no solamente en la cuestión turístico sino en otras muchas cosas pero en concreto respecto de la de la gestión turística con una visión siempre a a largo plazo no tratar de crecer por crecer de tratar de tener más de lo que uno puede realmente gestionar para tratar de preservar eso de todas maneras yo E inconcreto sobre la cuestión turística veo el en ocasiones tú lo comentábamos al principio cuando comentabas que somos viajeros o turistas una un elemento que me parece quizás un poco sobreactuado en muchas ocasiones como lanzan una vez que yo creo que afortunadamente hemos extendido la experiencia viaje porque cuando había esos grandes relatores del viaje pues eran muy pocos los que viajaban y todos los demás la única manera de que sus ojos fueran a otros lugares era a través de las palabras que ellos les contábamos lo escribían cuando hemos conseguido que mucha más gente viaje y que de hecho el viaje se convierta en una actividad ya para todo el año es cuando yo creo que ha empezado a ver una percepción negativa sobre el viaje ya ha empezado a ver un discurso elitista sobre que yo soy viajero pero los demás son son turistas yo siempre creo que la experiencia de moverse por el mundo es una

Voz 1995 26:45 buena experiencia es una manera de enriquecer

Voz 1358 26:47 Se uno de enriquecer a ser posible también el lugar al que llega la influencia de turismo yo recuerdo que en España mucho tiempo mucho tiempo se habló de la influencia positiva de que el turismo tuvo sobre una sociedad eh lastrada por el franquismo y que es el turismo fue una manera de abrir los ojos a a Europa además de la además de la emigración y creo que tenemos que también eh compensar las en ocasiones visiones negativas sobre el turismo con este aspecto positivo y que yo creo que yo creo que es mejor que llegue a cuanta más gente mejor que es el poder compartir una experiencia diferente que enriquezca aún hoy que enriquezca el sitio

Voz 1995 27:26 ah no serían los quiénes somos ahora como sociedad sin ese turismo de eso pero no tenga ninguna duda pues Alfredo Retortillo pues cuando nos diga eh nosotros tiene esa

Voz 1358 27:37 esto

Voz 1995 27:38 sí siempre lo ha hecho muy poco aquí nos llama háganos una perdida con una llamada metida en no presenta villano presentan firmas problema consejero de Turismo Comercio y Consumo del Gobierno vasco Alfredo tiene usted mucho y muy buenas cosas que que contar estos días en Fitur sobre una tierra maravillosa que nos encanta de corazón no hemos como como bueno hemos hablado de de comer porque claro siempre damos con el tema de comer

Voz 0554 28:05 no acabamos nunca a José Antonio Marcos que la Hora catorce

Voz 1995 28:08 seguimos hablando de cómo se cobijó en su tierra Alfredo muchísimas gracias por atendernos

Voz 1358 28:13 vuelve Dati a todo tu equipo y desde luego a todos los oyentes de los invito a que a que vengáis a Euskadi a disfrutar

Voz 1995 28:19 una una pérdida basta con una llamada a nosotros presentamos en casa un abrazo o no

Voz 8 32:26 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

diez y treinta y dos minutos una hora menos en Canarias vamos a hacer un breve alto en el camino para marcharnos a Australia a estas horas tan tempranas Rafa Nadal disputa su partido de semifinales frente al Griego Stefan sí es decir tú lo has estudios me encanta todas esas miras Miguel Ángel Zubiarrain muy buenos días

Voz 32 32:55 hola buenos días Griego no no viene fatal

Voz 1995 32:58 le Stefano Cities

Voz 32 33:01 sí sí sí sí sí sí sí sí es más fácil

Voz 1995 33:05 sí si te hacías disipadas y cómo va la cosa esta mañana

Voz 32 33:09 bueno de momento Rafa ha tomado la delantera dando el primer set por seis dos y jugando francamente bien y ahora el Gobierno está dominando dos a uno a los suecos a que se ha dado el suyo y empieza el cuarto juego sacando Rafa esperemos que siga la misma tónica de partido porque Rafa está mostrando un gran nivel mucha seguridad mucho cambio de juego dándole muchos problemas al al chaval Griego muy bueno pues de momento la cosa marcha

Voz 1995 33:38 como creo que Rafa quería que muerte pues vamos a tocar madera lo más importante es que Rafa físicamente ha estado impecable durante todo el torneo y este año no aprieta mucho el calor verdad

Voz 32 33:49 bueno no apretaba porque hoy han subió la temperatura a cuarenta grados han salvado el techo ahora ya abierto por Millán esta noche

Voz 1995 33:57 no mañana hasta cuarenta y tres

Voz 32 33:59 eso sí que veo en los primeros días fueron duros después de amainó pero ya te digo que hoy ha hecho mucho mucho calor Gemma Nierga va a ser mucho más porque además anuncian muchísima humedad y cuando eso pasa aquí se pagan muy peligroso

Voz 1995 34:14 por hablar cuarenta grados si superan cuarenta y tres apuestas pero no al final porque la otra edición

Voz 1719 34:19 Canal que tendrá lugar entre Djokovic y el francés lo casual mañana

Voz 1995 34:25 apuestas por una final Nadal Djokovic

Voz 32 34:28 hombre yo sí yo te voy a apostar por Nadal y creo que lo de Djokovic que estaba bastante claro así que por lo tanto en la final tiene que ser tiene que ser Nadal Djokovic que curiosamente han jugado ya cincuenta y dos veces entre ellos y que no estaban Enemigos íntimos sí es muy queridos estos dos

desde luego bueno soy cualquier es y durante el programa tenemos alguna novedad destacable volvemos a llamarte un abrazo y gracias muy bien de acuerdo montadas en el talón de diez XXXV una hora menos en Canarias Nadal por él

todo ha ganado el primer set Ivana de dos a uno perdiendo podrás el griego Stefano para tu sondeos a ver está claro que las tres des tienen razón son las tres días

un buen desayuno una buena ducha y dormir bien es la clave de un día perfecto Silvia perfecto puede disfrutarse pues donde quieras da igual pueblo en tu casa en tu barrio en la mejor ciudad del mundo se desayunos bien ciudad Hermes bien es una buena ducha día se ve se ve de otra manera vamos a hablar con un con una estrella en el turismo también España como Rafa Nadal en el tenis en el turismo tenemos estrellas eh verdad Pablo González Batista muy buenos días hombre que es verdad teníamos a contarlo todo no

Voz 9 35:53 les habían dicho que Kike Sarasola cuando entra por Fitur es como Beyoncé que se tiene que ir abriendo paso esto es literal que el tiene que ir abriendo paso entre hordas de enfervorizados seguidores yo esto no lo puedo confirmar no puedo encima este extremo porque estaba allí con el consejero puede imaginar que algo así se ha producido pero lo que sí puedo confirmar tenis que ya tengo sentado justo delante tenía esa estrella de la que tú hablas uno de los grandes empresarios hoteleros de este país ya tiene veinticinco establecimientos en catorce ciudades esto por ahora porque en los próximos meses lo estábamos hablando era fuera de micrófono en los pisos veinticuatro meses ya tiene prevista la apertura de otros once establecimientos más para nada

Voz 35 36:31 ella pero que que ya hombre fíjate escucha ya te escucha Toni Toni el criterio de muy buenos días para allá bueno era para pagar más no la verdad es que mira nos está yendo bien

Voz 1895 36:44 tenemos un producto que la gente sabe que pensamos en el cliente y las tres des que tú has dicho que son nuestra filosofía de empresa dormir ducharse desayunar situ eso te gusta en alguno de mis hoteles te gustará en todos en diva como estamos en unas calles muy céntricas siempre en todas las ciudades y a buen precio pues la verdad es que la gente Le Le gusta Kiki es verdad que es una compañía como la tuya

Voz 1995 37:07 soy todo hay trabajo mucho mucho mucho trabajo y una buena idea pero mucho trabajo pero es verdad que últimamente hemos descubierto que hace poco no se las cafeterías no de repente habría nuevas cafeterías y discutíamos como que el café de repente en era lo más siempre hemos tomado café decir lo más cercano por fin el gran descubrimiento redescubrir rediseñar el mundo de la hostelería en España como tú has hecho cuando ya parecía que estaba todo inventado tiene mérito

Voz 1895 37:36 mira la verdad es que yo estoy el año pasado contaba que yo creo que estamos en una etapa en la en la sociedad en los negocios en la etapa reina no reinventarse red de redecorar reconsiderar replantearse todo no es una tapar yo pienso que es fantástica etapa de cambios de lo que su normal convertirlo en extraordinario el café que tu dices que es una maravilla que lo hemos tomado todos toda la vida pues veinte hay en los das distintas marca cadenas que que te vuelven a dar una experiencia si te has cuenta todas las que han cambiado en sectores que decían que estaban obsoletos es porque han vuelto a traer la experiencia no la gente eso es una experiencia a tomar un café o un estar más es una experiencia quedarte en un icono cualquier otro hotel de la gente que haya hecho sus deberes no que yo creo llevo varios años diciendo señores que va a venir las vacas flacas van a venir las vacas flacas hagamos los deberes hagamos los deberes creo que se ha hecho creo que ahora vienen más flacas aguantaremos y creo que que España está bien posición

Voz 1995 38:32 ahora cincuenta buena cosa tú no arrancas justo a mitad de la crisis pero te llevamos medio en crisis desde el año dos mil ocho hace ya más de diez años que es cuando tú lanzas empieza esa compatible esta idea no de una parte un país fíjate depresión más que en de depresión económica en una depresión anímica como construyes tu que tu negocio desborde cuando menos parecía indicaba hacerlo

Voz 1895 38:58 pues mira nosotros nacimos en crisis entonces desde el primer momento nosotros estábamos en crisis pues ya Carlos mi marido yo pues hacíamos de recepcionistas de porteros de noche cuando teníamos que hacerlo Nos faltaba alguien es decir no estábamos con esa alegría de tirar el dinero mirábamos la peseta mirábamos el euro luego entonces yo pienso que empezamos todos empezamos con esa filosofía de atención al cliente

Voz 9 39:22 estando lo menos posible para la empresa pero dando

Voz 1895 39:24 muchos servicio insultando dando experiencia no para mí lo que más me gusta en cualquier persona que salga de un hotel mío es que salga con una sonrisa y eso que

Voz 1995 39:33 lo que lo conseguirán volvería a la recepción anoche si hace falta te volvería a quedar en la recepción

Voz 1895 39:38 que os vamos a dudar yo primero vivo en mis hoteles cuando voy fuera yo soy fan yo viviría en un hotel porque tengo familia Guillén puedo pero a mí llegará ese sensación que tú entras en una habitación de hotel está todo perfecto tumbarse en la cama de un hotel poner la televisión y decir o hago estoy en otro mundo estoy aunque sean tu propia ciudad hay que yo les recomiendo muchas veces a la amigos míos dice oye quedarnos una noche en un hotel

Voz 10 40:00 millón vuestra propia ciudad que esto es una experiencia

Voz 1895 40:03 brutal que hay mucha gente que no la fantástica yo si este hecho y tú creas que yo me ponga servir copas cuando veo que los camareros están agobiados y a mí me gusta involucrarme vino no se me caen los anillos que no que

Voz 1995 40:15 es verdad que uno cuando abre la habitación de un hotel siempre hay una expectativa da igual igual donde esté da igual si es un hostal I igual uno Telecinco estrella en una expectativa no es la tragedia veo que funciona tarjeta que está activada eso no si está activada tarjeta City ya aves ya no hay cuando abre esa puerta verdad llegas ahí Icesave que cómo será el Mini hay minibar cómo será el baño siempre se mantienen esas

Voz 0554 40:40 a ver si la las habitaciones muchos hoteles lo

Voz 36 40:43 bares también de los hoteles en sitios muy

Voz 0554 40:45 Patriot para tomar algo yo creo que es interesantísimo Quique lo que está diciendo y volviendo a los orígenes porque hay muchos hoteles presencia meramente hay muchos hoteles donde la ducha no a pesar de ser un buen hotel Ikea la cama desayunan estarán never yo creo que es interesantísimo en tu caso volver a los orígenes porqués por fin lo que buscamos todo este un hotel

Voz 1895 41:09 claro es el ADN del hotelero a través de de acuerdo motivo pero lo que decías de entrar en una habitación yo lo digo con mis chicos dijo tenemos que hacer el efecto UAW no porque me encanta ponerme en la piel del cliente yo cuando llega un hotel nuevo como habéis dicho y abre la puerta y entro en esa habitación es que me emociono estadio que bien el efecto UAW llaman me han ganado pero el como sea esto

Voz 0554 41:30 es decir este efecto pues mira primero utilizando

Voz 1895 41:33 buenos decoradores porque yo no yo no soy decorador pero usando buenos decoradores y haciéndoles explicar qué queremos ese efecto Walker la gente pide experiencias porque hacer un hotel bonito lo podemos hacer todos con buen decorador con una buena diseñadora pero al final del día tienes que tener ese punto de vamos a impresionar al cliente íbamos a que haga ese es el jefe

Voz 1995 41:53 sí sabemos que tú cuidas a tu gente ultimamente la radio oímos muchas veces los conflictos laborales de cuando subimos de Mallorca más con una de las representantes de de la que es muy importante y además ya empieza a ser un un dato que utilizan muchos para para elegir u tengo un hotel Wotan no trato del propio hotel con sus con su equipo si tú quieres tener una empresa de verdad como la tuya basada en la expeditivas o tu tratas a tu gente y tú lo sabes qué circunstancias muy bien a tu gentiles excluidas o por fin creerá una fan fantástico decorado que no tendrá fondo ni futuro total

Voz 1895 42:27 T de acuerdo mira el la rotación en mi sector es altísima pues casi del veinte por ciento yo tengo una rotación del cuatro es decir la gente que se queda al quiere yo creo que porque tenemos todos esa filosofía de vida nuestra filosofía atender al cliente de tener una sonrisa que es gratis que nuestro país por desgracia se nos ha olvidado sonreír tu vas a Oriente te sonríen y te dicen que vas a Sudamérica te dicen cómo está usted y te dan un beso aquí en España en Francia en Italia no son reímos si tenemos que volver a sonreír al cliente no entonces yo a mis a mis alumnos que son los chicos que traba han para mí yo que somos todos son equipo yo soy el director de orquesta pero ellos son los que están remando conmigo es muy importante y se sienten parte Illa invirtió les cuento mucho y entonces yo creo que somos una gran familia hemos hecho hemos logrado conseguir que todo el mundo esté contento las camareras de piso cuando estaban con todos los problemas con esto nosotros lo arreglamos con ellas también las que teníamos temporal los chicos saben que hacen carrera te digo porque en Dolores diré de las puestos de el comité de dirección ahora mismo de diez puestos que tenemos seis empezaron de recepcionistas que están en el comité de dirección ahora mismo es decir creo que hay que hacer una carrera para todo el mundo que sepan que aquí se puede estar en una carrera ese contentos Isabel que divertir yo les pido a mis chicos que hoy vamos a pasarlo bien vamos porque si tú lo pasas bien se lo transmites al cliente y eso es lo que notar que mis chicos son mis brazos Mis ojos y tiene que transmitir eso

Voz 1995 43:52 es una estrella de del twist por cierto el otro día estuvimos en Tarragona maravilloso con Ferran Adrià dijo una cosa muy curiosa con la que tú vas a estar de acuerdo a mí me digo cocineros modelitos que hacemos cosas raras tú fíjate en lo que acoge la gente en el desayuno eso sí que raro contra hace claro Tugores salmón yogur con cruasán aceitunas negras e hice yo soy el raro tu fíjate en la y es verdad deberíamos hacer eh fotos debemos hacer un libro con fotos de lo que la gente lo que él desde sirve no del plato porque eso es increíble sí sí sí sí

Voz 1895 44:31 lo hizo con el mermeladas lados

Voz 1995 44:34 pues es que de ese con Penya el líder ahí está el Quicken Nos nos gusta mucho tu ejemplo eh no sé es que tengo aquí la vista de todos los sectores que barridos próximos en los próximos años ida cierto cierto vértigo lo el paisaje de muchas edades ha cambiado parte yo creo que para bien parte de la responsabilidad es de un tipo que se llama Kike Sarasola que decidió abrir hoteles como si nada hubiese champiñones le crecen los hoteles Quique toda la suerte del mundo gracias por el buen ejemplo deberá muchísimo

Voz 1895 45:09 gracias a vosotros y yo sigo y enhorabuena

Voz 1995 45:11 muchas gracias seguimos en Hoy por hoy

Voz 10 45:15 Toni Garrido cadenas arte pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía Mutu arte traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 17 45:26 la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua de consulta condiciones de Mutua punto es

Voz 23 45:37 no

