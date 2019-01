Hoy por Hoy (24/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 las once las diez en Canarias Antonio Martín con el resumen de la actualidad de la mañana buenos días

Voz 1646 00:10 buenos días Toni Naciones Unidas pide una investigación transparente e independiente sobre las primeras muertes producidas en Venezuela después de que el líder opositor Juan why do sea ya autoproclamado presidente de ese país Rusia mientras tanto advierte esta mañana a Estados Unidos de que no va a tolerar una intervención en Venezuela amplía José Luis García ínclito

Voz 1061 00:27 portavoz del secretario general de Naciones Unidas António Guterres pida esa investigación transparente e independiente en Venezuela mientras desde Bruselas el presidente del Europarlamento Antonio Tajani exigen tuitera maduro que respete al pueblo de Venezuela y evite la violencia en el lado de quienes apoyan a Maduro Rusia recuerda que es un aliado estratégico de Caracas y que continuará con su apoyo el ministro de Exteriores hay Labrof advierte también de que Rusia va a permanecer junto a Venezuela para proteger su soberanía y el principio de no interferencia en sus asuntos internos otro de los aliados de Maduro china que había guardado silencio hasta ahora ha censurado a través de la portavoz de su ministerio de Exteriores la intrusión en asuntos internos de Venezuela por parte de Estados Unidos China recuerda Pekin apoya los esfuerzos del Gobierno de Maduro por mantener su soberanía independencia y estabilidad dentro del eje de apoyo al chavismo Turquía también

Voz 2 01:12 se ha sumado a las críticas a Estados Unidos y asegura que reconocer a Juanjo ha ido como jefe del Estado en Venezuela va a llevar al país al caos

Voz 1762 01:19 en nuestro país tanto ciudadanos como el Partido Popular van a registrar hoy sendas iniciativas para que el Gobierno español reconozca guardó informa José María Patiño

Voz 1995 01:27 esta tarde justo antes de un pleno extraordinario convocado en el Senado para que comparezca Pedro Sánchez el grupo popular va a acoger un grupo de opositores venezolanos y al mismo tiempo presentará una moción exigiendo al Gobierno que reconozca a Juan Why do como presidente de Venezuela al presidente popular Pablo Casado se ha referido a esta situación en en su visita a Ifema

Voz 3 01:45 tiene que abrazar la democracia la libertad también

Voz 4 01:48 Manuela sino acabará siendo responsable de lo que está pasando porque toda la comunidad internacional toda la comunidad internacional es muy consciente de que si dejamos a su suerte al pueblo venezolano los van a aniquilar como están haciendo

Voz 1995 02:04 el líder de Ciudadanos Albert Rivera también va a presentar una moción esta tarde en el con medio día queríamos decir en el Congreso de los Diputados

Voz 1762 02:12 más cosas la protesta de los taxistas en Madrid ha trasladado del recinto ferial hasta la sede de la Asamblea Regional donde han criticado a diputados que han llegado utilizando vehículos de transporte con conductor

Voz 5 02:25 ha comprado claro luego que un año como alcalde deje tape acaba de oro arnés pero ella Juan Vega Ewan Mc Cuca haré

Voz 6 02:40 Ramos Horta estaba estaba en pleno

Voz 1762 02:44 lo hace unos minutos en la Asamblea Regional de Madrid y sumamos que Rafa Nadal está jugando las semifinales del Abierto de Australia primer Grand Slam del año se enfrenta al Griego Sisi Paco Nadal ha ganado con solvencia seis dos el primer set y está sirviendo ahora mismo para hacerse con el segundo once y tres tiempo para el información de su comunidad

Voz 7 03:02 claro

de Nasser Madrid

Voz 1915 03:05 Consejería de Transportes ya está en marcha la reunión entre técnicos del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Madrid para buscar una solución al conflicto del taxi Virginia Sarmiento buenos días buenos días

Voz 0138 03:15 las a las diez y cuarto comenzaba este encuentro estrictamente técnico con Paz Valiente coordinadora de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento encabezando la representación municipal y Pablo Rodríguez Sardinero director general de Transportes por parte de la comunidad en este primer encuentro se trata de un primer contacto para avanzar en la futura normativa que regule el sector de la súbete C y que se pueda concluir así con el conflicto del del taxi con una solución que ponga fin a la huelga las caras al principio estaba en serias Nos confesaba que la situación es compleja y que no habrá declaraciones de los miembros de esta mesa las harán en su momento los políticos nos decían después de que concluya esta primera reunión por el momento continúan reunidos aquí en la Consejería

Voz 1443 03:53 transportes la Cámara de Cuentas constata que la

Voz 1915 03:55 para de los derechos del fútbol del Atleti y el Getafe por parte de Telemadrid y Cajamadrid en tiempos de Esperanza Aguirre permitió financiarse a los equipos y dejó pérdidas millonarias en la radio televisión pública Adri leña Sonia Palomino así la televisión pública y la entidad bancaria se dejaron más de cincuenta y siete millones de euros con la compra de los derechos audiovisuales de partidos oficiales y amistosos del Atlético de Madrid y también del Getafe entre los años dos mil nueve dos mil doce el organismo Office Elizardo registra por ejemplo un gasto de más de veintisiete millones de euros por partidos amistosos derechos de publicidad que nunca se comercializaron así que esas operaciones nunca se hicieron en beneficio de los madrileños como dictaba un mandato de la Asamblea de Madrid del que la social hace sirvió para hacer esos negocios el único beneficio dice el informe fue para los equipos de fútbol que obtuvieron financiación

Voz 1443 04:43 a través de la cesión de la explotación de sus derechos audiovisuales y las nevadas de estos últimos días en la sierra van a permitir que la estación de Valdesquí habrá mañana por primera vez esta temporada lo que no se sabe es el número de pistas que van a estar disponibles

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

cadena SER servicios informativos

en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1995 05:20 a ligar once y cinco una hora menos en Canarias y España es el segundo país más visitado del mundo pins el no tiene tela segundo por eso Fitur la feria de turismo que se inauguró ayer en Ifema es la más importante de ropa independientemente de la relevancia que puedan antes las protestas que fuera el pabellón aunque como nos contaba nuestros compañeros esas protestas hoy se han desplazado hacia la asamblea de están reunidos al Ayuntamiento y los responsables de la Comunidad de Madrid lo que ocurre dentro ahora también nos preocupa y nos ocupa mejor Pablo González Batista buenos días de nuevo

Voz 1646 05:53 muy buenos días Toni desde Fitur tú ya sabes que que cuando habla de Fitur tiene que decir siempre la feria del turismo más importante de Europa como tú has dicho muy bien la cita más relevante para los profesionales de este sector que esto esto es vital para la economía del país y últimamente Tony también hay que añadir que es la feria más internacional calles Dujo deben ser difícil ser más internacional que Fitur pero esto es como a Eurovisión cada año hay más países se va superando año este año ciento sesenta y cinco mira sean suma por ejemplo los vecinos de Eto'o Finlandia se suma a las Islas Cook que las se busca hoy son tan paradisíacas como suena también Yibuti un pequeño país africano que según me ha confirma Wikipedia esta mañana tiene menos de un millón de habitantes así que para es una idea de los ciento noventa y cuatro países que hay en el planeta aquí hay ciento sesenta y cinco estados esa es la mejor manera de conocer mundo sin dejar de pisar la moqueta que es que es muy cómoda y además eh es lo más parecido Toni que yo voy a tener unas vacaciones en los próximos meses así que mi mi reto hoy es volver a la radio habiendo pisado más países que Rosa María Calaf

Voz 1995 06:56 eso es altamente difícil que Pablo eh

Voz 1646 06:59 es que creo que hay menos países representantes que en los que ya está Rosa María

Voz 1995 07:02 ha ido cambiando la feria tradicionalmente había mucho creo que llega a partir de mañana dos días es para finales a partir de mañana ya puede acercarse aquel aquel que quiera el movimiento de hoy es hicimos puramente profesional he gente que te pueda relacionarse conocer en busca de nada

Voz 1 07:19 por unidades de negocio se nota que

Voz 1995 07:22 de negocio hay sin duda claro como bien dices

Voz 1646 07:24 con los de ayer y el de hoy son días dedicados a los profesionales del turismo que básicamente vienen aquí pues a conocerse a establecer oportunidades de de negocio nuevas ir a partir de mañana esto se abre para el público en general cumplió que pues suele venir aquí para tomar ideas de cara a las próximas vacaciones o en su defecto a pedir folletos porque otra cosa no pero aquí folletos de lugares paradisiaco a los que a lo mejor nunca vas a ir pero bueno ahí están de hecho yo Se dice que aquí se ve el futuro del turismo no yo tengo cada vez más dudas sobre el futuro de mi propio turismo porque ahora después de un paseo por aquí tengo demasiadas buenas ideas sobre qué hacer con mi tiempo libre

Voz 1995 08:00 al final al final de la Sagrada en casa eh palos son los muletazos de lo concreto de La Ventana Pablo luego volvemos contigo un abrazo perfecta tenía un abrazo fuerte nos vamos a ir de nuevo a Australia arrancaba Nadal en fin de migajas Silvia Rey muy buenos días de nuevo

Voz 10 08:18 hola muy buenos días Nadal acaba de ganar el segundo sí sí está muy bien muy bien todo el torneo y lo está haciendo igual con el dos dos ha tenido debe hacerlo cuarenta qué tal ha recuperado todo para ganar el segundo set pues sí sí que seis dos seis cuatro va a empezar ese tercer set sacan sí sí esperemos que todo siga igual que Zappa se pueda meter en esa final que todos queremos ir luego pues que la disfruté contra el que sea Messi el que sea puede ser pues pues mejor

Voz 1995 08:51 sí reitera su bien su apuesta tú y si ganamos vamos como vemos cómo va a este tercer de SETI volvemos a llamarte un abrazo gracias

Voz 10 08:59 las muertes hasta luego Javier si llega a la final

Voz 1995 09:02 es que está hecho un coloso ya lo ha ganado todo ya ha conseguido todo atravesado todas las lesiones el mundo si ven los raquetazos que está metido en fin increíble lo de este mallorquín once y nueve minutos una hora menos en Canarias seguimos en el pero

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 11:03 en apenas veinte minutos a eso de las once y media de la mañana se va a dar en Fitur una feria de la que hablamos toda esta mañana un paso importante va a ser uno de los eventos culturales de este dos mil diecinueve

Voz 19 11:19 sonido del cuarto

Voz 20 11:28 oh

Voz 1995 11:35 ustedes saben bien gran parte de la obra de Eduardo Chillida una de las figuras más importantes el siglo XX arte de este país descansar desde hace años a las afueras de Hernán en Guipúzcoa en un gran espacio con jardines bosques y un caserío el escultor concibió casi como el hábitat natural de sus trabajos ida Leku que expuse gracias espacios se inauguró el dieciséis de septiembre del año dos mil diez años de actividad terminó cerrando sus puertas al público el último día del año dos mil diez a causa de la crisis económica y la falta de ayudas oficiales el sueño del gran artista vasco quedabas interrumpido interrumpido temporalmente de la impotencia de sus familiares su hijo Ignacio Chillida lo contaba así entonces

Voz 0165 12:23 la tristeza de ver que que no que no podemos continuar como hasta ahora ya que tras una situación económica del museo pues no nos han permitido poder seguir como hasta ahora y bueno ya llevamos un tiempo tratando de buscar soluciones en estos momentos pues en esos vamos a seguir trabajando

Voz 1995 12:45 quién hace sólo dos semanas el pasado día diez de enero coincidiendo con el que hubiera sido el noventa y cinco convenios del artista el mundo de la cultura aceleraba unánimemente la noticia de su reapertura que está prevista para el próximo mes de abril en sólo unos minutos nueva directora Mireia Massagué no va a dar todos los detalles precisamente en en esta feria desde el están del País Vasco en FITUR así que nos vamos a colar no ha tenido miraba a diferencia de sentarse con nosotros mire ya muy buenos días

Voz 21 13:16 buenos días Pepa Bueno Portu Portu

Voz 1995 13:19 Soledad que es mucha

Voz 21 13:20 muchísimas gracias estamos muy ilusionados

Voz 1995 13:24 en ella tú pudiste visitar el Museo Chillida Leku en esos diez años que estuvo abierto

Voz 21 13:29 sí tengo la suerte de estar en dos mil seis y la verdad es que es un recuerdo que que acompaña creo que comparto esta sensación con toda la gente que tuvo la oportunidad de visitarlo en su día ya es un espacio mágico que te cautiva y y te llevas un recuerdo para siempre

Voz 1995 13:49 cuando hace dos mil seis bueno como tú estuviste allí IVAs pensando bueno pues se aquí yo pondría aquí harías en agosto tuviste por una visión de de que años después ibas a estar al frente de esa institución

Voz 21 14:02 la verdad es que la vida te da sorpresas y alegrías y ya está ha sido una de las mayores que que podido tener un honor poder sumarme al equipo de Chillida Leku

Voz 1995 14:14 lo de este museo es difícil de explicar cuéntanos porque como todos los de los este concretamente el espacio físicamente parece concebido osea parece que está hecho a que el espacio hubiera sido concebido para esas esculturas no al revés cuéntanos cómo pasó

Voz 21 14:27 correcto en Viena los tenemos que remontar a los años ochenta donde Eduardo Chillida y su mujer Pilar del francés buscan un espacio

Voz 9 14:36 ha arraigado a

Voz 21 14:39 Euskadi a subir a su tierra

Voz 9 14:41 ahora ha para las obras

Voz 21 14:44 de de Eduardo un un sitio donde sus obras puedan estar vivir crecer e in no crece no no se crea el espacio Etxea Leku con la idea de convertirlo en un museo sino que es un proceso de quince años donde poco a poco va tomando forma y al final creo que la magia que tiene el espacio a surge de de esta digamos improvisación no yo o de este es seguir los instintos que era muy de Eduardo Chillida

Voz 1995 15:16 inmediaciones una cuando renunciamos a veces tenía responsabilidad por una parte tienes la responsabilidad del valor patrimonial unas obras maravillosas pero también el patrimonio emocional trabajas por eso con la familia

Voz 21 15:30 correcto la Familia tengo que decir que me ha cogido a fantásticamente así como el equipo de trabajo a D'Ors que de hecho el siempre El museo siempre ha tenido una actividad aunque Ferrara como bien has comentado antes al público en dos mil diez desde dos mil once hasta ahora se ha sido posible visitarlo pues

Voz 1443 15:52 corrimientos que ellos se han organizado

Voz 21 15:54 cogido han han estado bajo visita petición se se podía visitar pero creo que es muy importante destacar que la familia sigue a el cuidado de este espacio tal y como lo quería Eduardo Chillida y esto es un valor que tenemos que que conseguir digamos potencial

Voz 1995 16:17 Mireia a todo esto final son personas de Robadors Mireia viene de dirigir de estar al frente del Gaudí Exhibición Center en Barcelona genio de finales del siglo XIX y ahora vas a dedicar tu trabajo tu empeño un genio en guipuzcoano del siglo del siglo XX has pensado ya cómo vas a repartir todos afectos mamá papá aquí que más se pueden ser dos uno de estos y de amar al no estar loco dos genios a la vez

Voz 21 16:52 es más yo creo que los que compartimos pasión por el arte no no nos podemos casar con unos solamente somos a veces un poco infieles in himnos gusta coger nos a muchos artistas ya ya muchas corrientes la verdad es que si tuviera que destacar el otro día comentábamos una algo parecido entre Gaudí y Eduardo Chillida es su pasión por la naturaleza creo que esto hay hay que destacarlo y que llegó a los dos han llegado a haciendo lo que ellos querían siguiendo sus instintos a lo más alto sin buscarlo siempre es

Voz 1443 17:28 son personas muy humilde si es interesante

Voz 22 17:30 porque el de naturaleza no destaca tanto en España como por ejemplo yo soy sueco donde la naturaleza está muy presente siempre en la vida los artistas y su manera de expresarse en España menos pero esto la son esas sembrado de dos personas que se entiende por su relación a la naturaleza

Voz 1995 17:49 yo claro naturaleza yo pienso en el Peine de los Vientos no te voy a ver no será muy muy lejos veremos cómo no hay personas que no haya ido a San Sebastián ha asombrado con este peines mientras veremos cómo llega este recorte pero como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco

Voz 21 18:08 sin duda estamos trabajando con el Ayuntamiento para de San Sebastián para darle apoyo en todo lo que necesiten para alcanzar este este hito que para para nosotros representaría mucho pero creo que para la ciudad de San Sebastián y para para Euskadi también sin duda

Voz 1995 18:27 seguro todo el que nos está escuchando sabe que los vientos lucha de la naturaleza Hierro Lao ese mar bravo se diestro normalmente dramático y difícil describir mejor los yo he cualquiera que es que a mí no me interesa la escultura y no entiendo vete hay ponte delante de esa de esa ahora vas a entender la fuerza que tiene la obra de alguien mezclada con el Antúnez

Voz 21 18:51 exacto hoy estas obras monumentales además que hizo Eduardo Chillida están pensadas para que la gente se acerque a ellas las toque muy sienta él el decía que quería que la gente cuando se acercara a sus obras in se llevara un poco de lo que él había sentido y había puesto cuando la CIA en por ejemplo cuando caminas por las campas a queremos motivar a la gente que vuelva a a pisar ya tocar de cerca estas estas obras y que y que puedan sentir lo que lo que en su día puedo sentir Eduardo al al hacerlas

Voz 1995 19:28 bueno pues vamos a dar hoy una buena noticia va a abrir un museo en España eso ya es una buena noticia por sí mismo pero es el Museo Chillida Leku que nunca debía haberse cerrado pero en fin las cosas son como son así que vamos a concentrarnos en lo bueno ese nuevo museo mire ahí al frente de la radio lectura el Museo Chillida Leku en esta nueva etapa Mireya todas las

Voz 1 19:49 muerte del mundo nos interesa que te vaya muy bien muchísimas gracias y que vaya mucha gente a dar un hasta pronto grafías abra con Pablo González Batista buenas de nuevo Pablo

Voz 1995 20:00 pronto crees que van los aires nunca mejor dicho este año cuál es la nueva tendencia país para descubrir lo amamos lo más Samu en se a Somalia de vacaciones

Voz 1646 20:13 era lo a Yibuti ya dijimos que era uno de los países que se incorporaba este año la oferta de Fitur pero no este año digamos que el país protagonista ya sabéis que cada año Fitur se dedica a un país con mayor énfasis y este año el país invitado es la República Dominicana que es curioso porque es un país al que nos encantaría ser invitados a lo mejor es una una especie de

Voz 1995 20:34 mensaje de no yo pienso que el mensaje

Voz 1646 20:37 la propia Fitur esto como cuando invitas a alguien a tu casa con la secreta esperanza de que luego te invite la la suya

Voz 1995 20:43 ya no cuela

Voz 1646 20:45 además hay otras hay otras novedades en esta edición por ejemplo el turismo ha dado cuenta a las instituciones turísticas de que por ejemplo aparecer en una serie o aparecer en una película rodada en tu región en tu comunidad en tu país es un enorme atractivo y hay mucha gente que está haciendo turismo guiado precisamente por los paisajes que ven en las series de éxito bueno pues en este Fitur hay un apartado dedicado precisamente a eso al turismo sí sí sí al turismo digamos incitado al turismo impulsado por los paisajes que se ven en la en la ficción también Tom esto es evidente en España además tenemos una una demostración cada verano de ello el turismo musical el turismo de F tribales que cada vez mueve también a más gente bueno pues Fitur este año de hecho organiza su pequeño festival tanto esta noche como mañana hay aquí actuaciones musicales en un pequeño festival que viene a demostrar que el turismo musical también es una fuente importantísima de de ingresos de movilidad de movimiento y de movilidad interior por supuesto también una excusa fantástica para venir a nuestro país en en verano donde cada vez tenemos festivales más atractivos más grandes y mejor preparados

Voz 1995 21:52 es un rato hemos localizado a están presas una empresa muy curiosa nunca infiltrar gente en hoteles para calificarlos ayudar a los pobres a los hoteles a resolver polos serían es gente que va a hoteles vuelva a aparecer pretende se cliente para alojar un montan problemas para ver cómo reacciona el hotel ante pues el que se ha inundado algo pero lo hacen ellos son profesionales si yo

Voz 23 22:18 con una preocupación muy grande porque no sé si le voy a reconocer al entrar claro llegue hoy estamos en el paro va de incógnito cómo no una compañía

Voz 1995 22:27 que ayuda a los deberes a mejorar y la única manera de mejorar es buscando el error sí que en un rato vamos a ver qué hacen esos terroristas nunca mejor dicho de hoteles Pablo muchas gracias

Voz 1646 22:39 gracias Toni aquí sigo el abrazo

Voz 24 22:41 muy

Voz 25 22:44 eh tu un veintiséis más cosas me Un

Voz 26 22:55 Weiss que guacho

Voz 27 23:02 y es que

Voz 26 23:09 qué habéis hecho

Voz 27 23:15 no es nada

Voz 29 23:38 las Iker

Voz 1995 29:31 durabilidad diré nos vamos a Australia se enviado especial Miguel Ángel Zubiarrain le están yendo bien las cosas a a Nadal

Voz 10 29:39 sí la verdad es que le están yendo fantásticamente bien porque si son seis cuatro cinco cero con el saque a su favor le puedo pedir más a la de que el

Voz 1995 29:50 la ganando era complicado pero

Voz 10 29:52 pero bueno es tiene mucha ventaja como para asustarse Si imperio primer punto segundo quince quince

Voz 1995 29:59 vale está en estos momentos tercer set de esta semifinal en Australia Rafa Nadal va ganando en el tercer set cinco cero cosas breves pero en fin sería rarísimo que se acabara

Voz 10 30:14 se queda prácticamente es imposible tiene muchos Drake de ventaja sí está jugando increíblemente bien por lo tanto lo normal es que si algo eh aquí ahora ya son treinta quince sigue detenidos esa que está sacando muy bien está haciendo todo francamente bien preside un torneo perfecto no ha perdido de momento ningún set por lo tanto no sé si venía de no jugar ningún torneo de yo US Open el año pasado se dice fácil pero bueno Rafael es así ha preparado a conciencia tiro está haciendo fantásticamente bien

Voz 1995 30:48 vale que calor cuarenta grados los contaba la anterior colisión y vamos a seguir contigo para allá esperemos que nada el remate este tercer set en un torneo que está siendo perfecto para él y esperamos además la puesta les recordamos la apuesta que esa final sea ante Djokovic treinta treinta Miguel Ángel

Voz 10 31:08 sí es olvidado O'Leary ha podido hacerlo bien la bola saque en la que ver pero bueno todavía tiene tiene todo a su favor

Voz 1995 31:16 hombre tanto

Voz 10 31:19 no no creo que vaya no creo que vaya a fallar

Voz 1995 31:22 de súbito que les conoces bien has visto la la asombrosa carrera de de Nadal que hace que alguien que ya lo tiene todo lo ha ganado todo se levante esta mañana ha ganado hoy voy a volver a jugar una final en un torneo tan extraordinario como el de Australia aquí que mueve a Rafa Nadal

Voz 10 31:38 yo creo que Rafa Nadal envuelve su afición sus ganas de de está satisfecho consigo mismo te hacer las cosas bien de divertirse con el juego que le oculta o sea que yo creo que las condiciones en las que el juega hidratos de sufrir para jugar mejor que sufre Rafa siempre dice que los convive con el dolor sí es verdad que antaño muchas lesiones ha salido de todas pero lógicamente no es un caminito de rosas que ha tenido que jugar Sáenz de esta vía Rafa dicho si si consideramos como al circuito casi todos pista dura poca tierra cuando ves de especializadas para la tierra y está a la altura de los Djokovic de del si todo hubiera sido la vida es pues llevaba cincuenta y los embalses cinco pero bueno Steinitz eso sí

Voz 1995 32:33 porque el tenis que cambiado tanto como va la cosa por cierto

Voz 10 32:36 cuarenta iguales cuarenta iguales

Voz 1995 32:39 qué ha cambiado tanto durante los últimos años Zubi sostén diría un tipo jugando porque claro cuando pensamos que Nadal está acabado vuelve el nuevo Nadal y además nos asombra sostendrá una carrera un señor con cuarenta años de hasta dónde puede llegar un jugador a día cuerpos se

Voz 10 32:55 bueno vamos a ver el XXXVII tienen juego muy fácil muy sencillo él apenas esfuerzos pero ya les cuesta mucho ya le cuesta mucho ganar torneos largos yo hace tres años dije que no volvería a las ningún Grand Slam pero luego tuvo la fortuna de que se echaron Nadal Djokovic el camino abierto a poder ser pero desistió hace muchos años Nadal tiene veintidós por lo tanto todavía tiene opción de poder hacer sea algo más y bueno se acabó el partido ya alta ya está seis cero seis dos mantas y serio Rafa Nadal es la

Voz 1995 33:30 la noticia que les esperamos en directo la cadena SER Rafa Nadal jugará la final que será el próximo domingo en Australia y ahí como siempre estará el más extraordinario narrador de todos los tiempos apostó a que está con Djokovic que es el de la Cadena SER

Voz 10 33:45 un abrazo muy grande médica muchas gracias musas

Voz 1995 33:48 es decir es verdad que es muy bueno pero también a los veinticuatro minutos una hora menos en Canarias llega las chicas buenos días Celia Montalbán presidenta de las chicas el espacio de feminismo de guerrilla en la Cadena SER buenos días

Voz 16 34:04 hola buenos días cómo estáis yo estoy muy feliz estoy muy con

Voz 1443 34:07 venta muy nerviosa por las invitadas que tenemos hoy irán bien algo desconcertada por este tuit que circula por la red de redes creo que es de una señora del Partido de los conejos eso que las plazas y con conejos orejas muerto

Voz 1995 34:19 sí creo que ahora me contaba un novio van a hacer el programa con orejas de toros

Voz 1443 34:25 es todo tan bonito poner juntos

Voz 1995 34:27 punto uno es donde va al punto es oreja de toro

Voz 1443 34:30 pues mira el tuit esta señora dice veintiuno de enero observo los movimientos bancarios y compruebo que hoy tampoco me han pagado la luz ni el recibo del agua las feministas tampoco la suscripción aguar Warcraft pero no estábamos juntas para todo hermanas pero lo digo en broma decía en serio y a mi esto me está me ha explotado la cabeza digo pero esto cómo va la feminista Nos lo pagamos todo ello no me había enterado que lo paga Irán Soros lo paga quién está pagando eso que luego por otro lado digo igual lo del Guard creadas es como para entrenar te acabar con los arcos Si yo tampoco me había enterado de esto es lo que no sé en esta se forman ahí poco más complejo pero sí fin que pues eso además ahora señora igual no está mal pagarle

Voz 3 35:09 eso que tienes a juegos que se muchos políticos que quieren hacer

Voz 1443 35:12 mal bueno ya tenerlos ahí con el FIFA consigue

Voz 1995 35:14 muchísima alegría ya el alguna declaración que haya llamado especialmente la atención

Voz 1443 35:18 sí es una pregunta que rebota en mi cabeza como con eco es la voz de Albert Rivera escucha hay algo más

Voz 1646 35:24 feminista

Voz 45 35:25 que una mujer ayudando ser madre otra mujer

Voz 46 35:29 eso sí venga dos tres ponernos las cosas más feministas que pasar por un proceso de inseminación in vitro un embarazo y un parto posparto y entrega tuve a otra familia porque necesita el dinero se me ocurre no pactar con partidos que quieren acabar con la violencia de género no pactar con partidos que quieren quitar ayudas a las víctimas de la violencia de género no pactar con un partido que quiere sacar el aborto de la Seguridad Social yo que ese al ver si me apuras hasta pagar la suscripción al Warcraft a otras mujeres me parece más feminista que apoyar los bienes de la

Voz 8 35:59 lo malo

Voz 1995 36:05 lo que volvemos a escuchar a Jennifer López no no me dirás que nuevo capítulo culebrón Arévalo

Voz 46 36:15 si España está pendiente esto España necesita saber el culebrón dando paso sin pausa en Arévalo muy reconocido en España por su humor como él se presentó a Jennifer López por Twitter le manda tuit saber hablar mí

Voz 1995 36:30 dos dichas por si no lo recuerdan Arévalo le tiró fichas Jennifer López a través de veinte terreno a través de Twitter contexto Jennifer pero atento

Voz 1443 36:42 veinte bromista

Voz 1995 36:45 de Arévalo ente bromista le ha respondido Arévalo

Voz 46 36:47 la cuenta con la que le respondes Jennifer Jennifer seis uno dos dos del montón enumero

Voz 1995 36:54 la buena fe le dice hola Arévalo cómo estás

Voz 1443 36:57 pero que todo bien te quiero en España sin embargo me encanta tu música Arévalo que es humorista sigue así y te quiero mucho y él responde emocionado gracias eres muy grande Jamie Lou entonces

Voz 1995 37:07 claro que alguien le diga ese hombre que es una cuenta de mentira no podemos ellos bueno no pasa nada ya algún día pasará bueno son las novedades de la semana pero hoy tienes grandes invitado muy nerviosa quiere

Voz 1443 37:20 el puede presentar las John por supuesto vamos a verlo argentinas cómicas feministas no tienen todo un poco a si me lo permiten que a mí me encanta esa parte del show donde hacer un poco la la mamapacha están en España con su show de están llama persona es perpetrado por Charo López Ana Carolina Vanessa Strauss Malena Pitxot están con nosotras Malena Pitxot Charo López buenos días buenas

Voz 30 37:44 venía a ella

Voz 1443 37:47 nosotros muchas gracias máxima Marrazzo

Voz 30 37:49 me gusta decir galáctico

Voz 1443 37:52 me gusta aclara es legal aunque ya vale no no

Voz 1995 37:57 es que yo ministra sección atendemos tenemos mucho que aprender nuevos conceptos

Voz 30 38:01 no

Voz 1995 38:03 supongo que el llevaba española

Voz 30 38:05 dos hay muy poquito

Voz 1995 38:07 ya había estado un tiempo fuera qué tal nos habéis encontrado me gusta mucho preguntar a la gente que que va y viene esta vez que tal como nos veis la última

Voz 30 38:15 pues que vinimos era noviembre diciembre con muchos menos sombreros los gorros en la cabeza ahora de invierno no era una metáfora no porque vienen vida de todos sus ahorros de duende exactamente Isabel la respuesta que esperaba tenían menos uno no nada el box en la última es que es verdad con nosotros tampoco nosotros clara

Voz 1443 38:44 que eso es un partido que tiene el dos veces digamos que es

Voz 1995 38:47 no el bolso claro de aquí hay un día antiguo vamos descubriendo nuevas cosas pero buenas elecciones en Andalucía a sur de España mágicamente consiguieron que cuatrocientas mil personas apoyaran sus ideas tan simpáticas para muchos y ahora forman parte de nuestra de nuestra rutina hubo este fin de semana lo que se refería Celia alguien con muy buena intención de aquí tiene como ya sabéis muy buen corazón entonces hizo el logotipo

Voz 30 39:13 sí con conejos muertos

Voz 1995 39:16 es muy bonito eh a algo

Voz 30 39:18 yo sé que hay mucha gente que necesita un poco como un poquitito de reivindicaciones esos pensamientos salieron todos esperando

Voz 1995 39:27 como siempre han estado ahí siempre si hubieran

Voz 30 39:30 algo con esto fue sí

Voz 1443 39:32 en así perdón muchas preguntas vetas de tiro

Voz 1995 39:37 se trataba algo que para muchos todavía son grandes conocido como es el feminismo con humor que es probablemente la mejor forma de de hacer llegar un mensaje es fácil

Voz 16 39:53 tenemos muchos otros recursos

Voz 1443 39:57 este bueno no es fácil es verdad

Voz 30 40:01 no

Voz 1443 40:03 sí sí sí sí recomendamos mucho ver

Voz 30 40:06 el objetivo más que dar un mensaje feminista sigue siendo no hacer reír así que bueno lo que sucede es que somos feministas y entonces las reflexiones van parece la

Voz 1443 40:17 sí pero la idea es querrían no podría ser de otra manera claro chistes con feminismo lesbianismo aborto copa menstrual rupturas con novios FEIL la maternidad vamos a escuchar un momento de Charo ser madre gente complicado

Voz 47 40:31 hay mucha energía tienes que poner estás cansada a veces a la noche durmiendo me de Pierre titulada crisis te duende en miniatura que tengo entre las T

Voz 30 40:43 esto es de los que han dado y a la mañana

Voz 1995 40:47 el The Pirate apunta Atón duende línea Tura Marina qué tal bolígrafo parece una canción del el silencio en miniatura entre entre

Voz 16 40:59 hay que Héroes del Silencio cantado entre mucho

Voz 1995 41:04 gente cuando llega el espectáculo todavía a día de hoy muchos fans en España ya conoce muy bien pero todavía habrá algún despistado

Voz 30 41:12 sí siempre hay que ella dice esto

Voz 1995 41:15 pues porque esto ya

Voz 16 41:17 este

Voz 30 41:20 contaba Ana Morgade que había un señor más mayor que la media digamos que en en completo silencio durante todas las fases siempre hay algún señor Mas que fue porque acompañó a su mujer y su hija

Voz 1995 41:34 de identificada yo

Voz 1443 41:37 de cara a ese señor y salida de ir diciendo que me ha pasado que ha sido esto quién me ha traído

Voz 30 41:42 llevamos cuatro espigones increíble dijo

Voz 1443 41:45 vamos a ropa hay una cosa que a mí me es es fuerte es el bloque pero es muy divertido Malena cuando hablas de de la violación no que hacer humor con esto es bastante salvaje yo te leí en una entrevista que dices nosotras podemos hacerlo pero un nombre no puede hacer chistes con esto exacto puedes desarrollar un poco está

Voz 30 42:04 no parece que es como como un judío puede hacer chistes de judíos que según gay puede hacer chistes de gays inhala nosotras podemos hacer chistes violación porque él nos pasa ahí bueno obvio que también les pasa a los hombres y ahora hay todo este tema no que salió acá de los ofendidos

Voz 1443 42:23 sí sí yo creo que lo que les pasa

Voz 30 42:26 al a los comediantes y varones blancos es que no pueden creer que haya un tema que no puedan tocar no pueden creerse y entonces ahí están como tratando de joder a las feministas porque no pueden creer que hay un tema que a ellos no les corresponde

Voz 1995 42:43 pero ahí está el paro

Voz 30 42:45 cerca horas ente muchas personas que ponen los burlado de siempre es decir esto no me causa gracia sea porque uno no puede hecho al no reírnos también no

Voz 1995 42:56 por actualiza claros por actualizarse los últimos meses en España hemos tenido serios problemas con la libertad de expresión con chistes que han hecho cómicos en televisión que han ofendido consumido mucha gente y así lo ha manifestado pero hay problema más de fondo yo creo que no solamente es en España es una gran corriente qué tiene que ver con la libertad de creación cada vez parece que hemos avanzado en muchos territorios pero parece que es más difícil

Voz 30 43:22 yo también pasa es que no lo déjame cosa estoy trabajando que no se pueden lo haga lo que yo creo que los comediantes si vas a hacer un chiste zarpado venga y no te van la que venga no lo hagas a ver es que estamos un poco de todo ha habido un chiste extremo o que puede llegar a ofender a alguien después tienes que ponerle el pecho o las consecuencias si yo voy a ofender a las cierto a cierto sector de la sociedad bueno tengo que poner el pecho cuando ese sectores la socialmente no mira a mi tu chiste no me gusta

Voz 1995 43:55 yo quiero hacer constar que era el

Voz 30 43:58 quiero hacer constar que su cuyo lo entendimos

Voz 1995 44:00 exactamente Ike Celia de Roma con subtítulos porque no zarpado

Voz 1443 44:05 la última vez sí está estoy un poco pez hay digo tengo que solucionar esta es una cosa que leí no me acuerdo a cuál de las cuatro que decíais hablando de feminismo es que hay que hablar con todo el mundo explicárselo a todo el mundo no busco convencer al enemigo busco más de Jerzy más soldados para mi ejército a esto es así de verdad no Portillo es ahí pecó de ingenua o de o de prepotente no lo sé cómo de no tengo que explicárselo a todo el mundo si todo el mundo tiene que entender que estos lo justo

Voz 30 44:31 yo creo que hay una etapa de cuando te haces feminista en la que crece explicarle a todo el mundo todo y hay otra etapa en la que por lo menos en la que me cansé explicar qué quieren que entender que entienda en fin me he cansado de ir querría ahorrillos Horrillo hecho reír

Voz 1995 44:53 bueno hay que decir que estás de gira en España país estáis en Madrid y seguís en Madrid después de recorrer Bilbao uno y dos de febrero en una gira todavía hay entradas

Voz 30 45:04 en Madrid se agotaron por suerte hoy y mañana no hoy sí hoy atentado pero quedan en Bilbao que quieren venir a vivir

Voz 1443 45:14 EFE la pena Se llama persona no sé si lo hemos dicho lo volvemos a recordar el Sousa llama persona

Voz 1995 45:18 tenéis relación con cómicos y no hay un Whatsapp mundial de cómica que tenéis todas yo voy a España atentas voy a España día cuatro guasa mundial grupo

Voz 30 45:29 no tenemos pero con algún estaremos a Galicia muy que lucía ayer y no pudimos te pido por favor que no porque los whatsapp y los pagaba a las otras pero si me pagan igual

Voz 1995 45:49 que sí que lo sabía yo monto grupo

Voz 30 45:52 no necesita alguna obra

Voz 1995 45:53 en tanto un grupo buenísimo personas hacemos en plural

Voz 1443 46:01 alguien dijo en este programa las chicas y las personas hizo está contando una anécdota alguien dijo hoy a chicas IPEX a alguien tiene llamarla así chicas personas

Voz 1995 46:13 bueno están de gira en nuestro país cuatro grandes cómicas que ya Argentina les estoy ahí Malena Pitxot y Charo López que tenga mucha suerte que cada vez mucha yo espero que la próxima vez vayáis al Teatro Real con Santiago Bernabéu sería fantástico fijaos qué gran triunfo en el Santiago Bernabéu necesita globos feminista

Voz 1443 46:34 lo menos para ganarlo hay gente para su mejor partido en el descanso los supuestos

Voz 1995 46:41 pero no la actuación

Voz 1443 46:43 Conejo sobre lo que sea

Voz 1995 46:46 todos los contactos y estuvimos hoy feliz

Voz 1443 46:49 hoy nos despedimos con este tema acto homenaje a Lolo Rico la creadora de La bola de cristal que dio a toda una generación de niños que los y luego seguimos feministas anticapitalista yo que sé pues un abrazo fuerte a la familia y gracias

Voz 1995 47:04 lo grande Celia Montalbán las chicas gracias

Voz 44 47:09 qué tal

Voz 16 47:20 hoy por hoy con con Toni Garrido

Voz 33 47:30 con da con Hoy por hoy

Voz 3 47:32 sabéis de Facebook no esto

Voz 34 47:35 comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser aún peor

Voz 1 52:09 señoras y señores con todos ustedes