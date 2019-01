Hoy por Hoy (24/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1 00:04 hoy por hora doce

Voz 1995 00:07 todas las noticias de esta mañana nos hasta de José Antonio Marcos buenos días qué tal cómo estás todas o casi todas porque tampoco tenemos psicológica

Voz 1018 00:14 hoy la Comisión Europea exige al régimen de Nicolás Maduro que respete los derechos la libertad y la seguridad de Juan Guarido que ayer se autoproclamó presidente interino del país a través de un comunicado muy medido en sus términos los veintiocho piden respeto a la democracia pero no se mojan

Voz 1995 00:28 sobre el posible reconocimiento al líder opositor línea con Bruselas desde la Pastor

Voz 0738 00:34 exactamente la Unión quiere elecciones inmediatas y libres el comunicado de la alta representante sintetiza de momento la posición oficial de los Veintiocho Estados miembros aunque contrasta con la demanda urgente vía Twitter del presidente del Consejo Europeo que ayer pidió el apoyo al asamblea ya ha caído el apoyo no es el reconocimiento hay que dejarlo claro como tú has dicho la Unión no apoya el reconocimiento de do lo que quiere elecciones inmediatas que permitan clarificar la situación Sí Se Puede vía al diálogo que es la puesta que hasta el momento España ha impuesto en el criterio de los sentidos

Voz 1018 01:09 pues el Gobierno español gracias Griselda a través del ministro de Exteriores Borrell Se remite a esa Declaración de Bruselas y recuerda que nuestro país no reconoce la legitimidad de Maduro como presidente Rafa Panadero que te

Voz 1775 01:19 al no hay cambios el Gobierno español insiste en lograr esa posición común en Europa y mantiene el objetivo final de organizar otras elecciones democráticas en Venezuela eso sí el ministro Borrell lamenta lo que ha tardado la Unión en dar el visto bueno a su iniciativa para favorecer el diálogo con el régimen de Maduro una iniciativa que sólo salió adelante a comienzos de esta semana el escuchamos hay que ver qué es lo que hay

Voz 2 01:41 cerebros de circunstancias han cambiado antes estaban buscando un procedimiento que facilitase el contacto y si no hubiésemos tardó cuatro meses en hacerlo pues posiblemente hubiésemos evitado una situación que puede degenerar en una desestabilización del país

Voz 1775 01:59 el evita decir si las elecciones se deben organizar con el gobierno de Maduro o con la asamblea de Guayre de eso se hablará dicen el consejo de ministros de Exteriores que España propone convocar ya recuerda que el papel de nuestro país debe ser prudente porque hay más de doscientos mil ciudadanos españoles viviendo en Venezuela

Voz 1018 02:13 gracias San Rafa según fuentes de Moncloa el presidente Pedro Sanz está conversando a esta hora a través de teléfono con eh Juanjo yo esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy el ex presidente Felipe González apuntaba

Voz 1995 02:22 sin ambigüedades que Maduro es peor

Voz 1018 02:25 que un dictador le calificaba de tirano arbitrario y apuntaba las razones por las cuales desde su punto de vista oído cuenta con legitimidad para asumir una presidencia

Voz 1995 02:34 ha pedido es que la Unión Europea

Voz 3 02:36 día de estudios declarar ilegítimo a Maduro sea capaz de reconocer la legitimidad de la Asamblea pero la operatividad de esa asamblea para hacerse cargo de la gobernanza del país como no lo pues es la Asamblea como tal lo lógico es que la Asamblea decir de un nombramiento que se llama en la Constitución venezolana del presidente encargado en la persona del presidente de la Asamblea que es la máxima autoridad democrática y representativa que queda fuera

Voz 1018 03:08 hora doce y tres minutos antes que con el conflicto de los taxistas madrileños una nueva alegría que nos deja Rafa Nadal acaba de clasificarse para la final del Open de Australia tras ganar al Reviriego Trichet por tres sets Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 4 03:21 hola muy buenas pues la verdad es que ha dado una gran alegría se mete de nuevo en la final de Australian Open no ha perdido un solo set y ha ganado todos los partidos con claridad absoluta Joy a semifinales seis dos seis cuatro seis cero yo creo que se ha que habla por sí sola jugado espectacularmente bien así que ahora sólo esperamos el día de la final del domingo en los vuelve a dar otra la gravedad previa

Voz 1018 03:48 bueno estamos acostumbrados parece fácil pero estas cosas sólo las hace el gran Super Rafa gracias Miguel Ángel los taxistas madrileños prosiguen su huelga a la espera de las conversaciones técnicas entre la Comunidad y Ayuntamiento a esta hora se están concentrando en las inmediaciones de la estación del AVE de Atocha Alfonso Ojea

Voz 1995 04:03 pasa

Voz 0089 04:07 Alfonso Ojea si decíamos José Antonio estamos presenciando en estos momentos frente a la madrileña estación de Atocha la detención de un taxista por parte de la Policía Nacional se han producido carreras porque los taxistas no se les está permitiendo estacionar ni parar sus vehículos delante de esta estación de el AVE están siendo dirigidos por las fuerzas de seguridad en dirección norte de la capital pero como decimos ahora mismo detenido un taxista por las fuerzas de seguridad por el Cuerpo Nacional de Policía ha sido inyectado está siendo conducido a una de las furgonetas máxima tensión en este punto de la ciudad de Madrid cerca de la estación de Atocha gracias Afonso

Voz 1018 04:43 el rescate de Julen parece que hoy sí que por fin en cualquier momento pueden empezar el descenso de los mineros asturianos para intentar llegar hasta el lugar en el que permanece atrapado el niño en total en Ignacio San Martín

Voz 5 04:53 sí todo apunta a que la entrada de la Brigada de rescate minero se puede producir esta misma mañana después de la obra de ingeniería civil que ahora ha dado una montaña excavado un pozo vertical de sesenta metros hiló ha encaminado con tubos metálicos para que los rescatadores trabaje con seguridad ahora la Brigada de rescate minero va a excavar a mano los cuatro metros que separan esa galería del pozo donde Julen lleva once días a mano por parejas en turnos de treinta minutos con equipos de asistencia vital Se prevé que tardarán al menos veinticuatro horas en llegar hasta el niño de dos años

Voz 1018 05:26 el temporal de lluvia nieve que recorre sobre toda la mitad norte de la península está causando problemas en noventa y cuatro carreteras está lloviendo con fuerza en Asturias y Cantabria el Principado ya son las dos las personas que han muerto Pablo Canga

Voz 1657 05:36 el segundo fallecido es un varón de cuarenta y uno años al que se buscaba desde la pasada noche después de que ayer saliera para echar un vistazo a una de sus fincas en el concejo de Tineo en las inmediaciones del Río pena muy crecido su cuerpo todavía no ha sido rescatado ha aparecido en el cauce a unos cien metros de la localidad de pena esta mañana otro hombre de sesenta y dos años ha fallecido en Laviana al hundirse una carretera local a consecuencia de las persistentes

Voz 1018 05:57 lluvias estamos en enero la epidemia de gripe sigue su avance implacable sólo se libran a esta hora hoy dos comunidades Laura Marcos

Voz 1276 06:03 sí Extremadura y Canarias la incidencia media de la gripe se duplica en apenas una semana estamos en doscientos cinco casos por cada cien mil habitantes cuadriplicado así el umbral a partir del cual se habla de epidemia aumentan los contagios en todos los grupos de edad pero el Instituto de Salud Carlos III pone especial foco en los menores de quince años que ya representan el ocho por ciento de las hospitalizaciones graves hasta el veinte de enero la epidemia presentaba una intensidad muy alta en Cantabria Euskadi y alta en Navarra uno de cada diez ingresados graves por gripe ha muerto

Voz 1018 06:32 dos apuntes más con Carlos Cala Isabel Quintana la Fiscalía pie

Voz 1657 06:35 la prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada por el asesinato del pequeño Gabriel reclama además el pago de más de un millón de euros a la familia y a la Administración por los gastos que género la búsqueda del menor

Voz 1915 06:44 el juicio contra el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por apropiación indebida había llegado a un acuerdo con la Fiscalía que pedía cinco años de cárcel pero no se ha firmado por errores de procedimiento el juicio se celebrará en fechas

Voz 1018 06:55 el próximo Stoner esto es algo de lo que tenemos por ahora

Voz 1995 06:58 los vientos algunas cargas policiales en estos momentos a comer firma en su intención en estos momentos el las les a Madrid parece que se recrudece la llamada guerra del taxi cualquier novedad será contamos aquí José luego te escuchan venga hasta luego doce y siete en una hora menos en Canarias seguimos

Voz 1 07:16 hoy por hoy hora doce

Voz 6 07:21 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1995 07:26 Toni Garrido pues vamos a volver a Ifema nos vamos a quedar con lo que ocurre dentro pero con preocupación porque después de tantos días de ese parón de los taxistas con una ciudad tomada ves las imágenes que estamos viendo en estos momentos de cargas policiales contra los taxistas que tratan de impedir en algunos casos la gente acceda a la Asamblea como escuchábamos unos minutos con el sonido no demasiado edificante en fin no parece que este conflicto este desarrolladas por el contrario menos contaba hace unos minutos taxista detenido en la estación de Atocha Il el por el momento podemos contarles algunas detenciones también en IFEMA tras saltarse algunos taxistas todos pocos pero son las imágenes que van a quedar deberíamos entender que esas imágenes son muy poderosas y que influyan mucho a la opinión pública algunos taxistas han tratado de saltarse el cordón policial y en fin la policía hace su trabajo como todos intentamos hacer nuestro de la mejor manera posible son las doce y ocho minutos una hora menos en Canarias insisto en que preocupados con lo que está pasando en el exterior vamos a dar interior de de esta feria de turismo

Voz 6 08:39 por fin

Voz 1995 08:40 una de las fuentes principales fuentes de riqueza en nuestro país Pablo estás dentro verá

Voz 1646 08:46 efectivamente tenía yo estoy dentro por supuesto pendiente de lo que de lo que está ocurriendo fuera pero aquí en este momento aunque antes en ese paseo que me he podido dar por el exterior de de Ifema así que he visto pues una enorme presencia policial como tú dices son policías que están haciendo su trabajo mientras los taxistas luchan por poder hacer el suyo mejores condiciones aquí

Voz 1995 09:02 sí pero estamos pensando palo son imágenes que por fin van hoy aparecer ya verás ven ustedes tienen un teléfono ordenador Benach a abrir los telediarios sin duda en cuatro días por ejemplo en en Madrid cuatro cuatro días con todos los taxis parados son son miles de millones en este tiempo también en esa pelea contra el desarrollo que a veces parece que algunos un al progreso algunos parece tener sí cogíamos todo ese dinero invirtiéramos todo eso en marketing en explicar en conocer si si se organizaran los taxistas para mostrar quiénes son qué buscan cuál es la defensa que hacen real decreto bajo cero en fin ver lo que estamos viendo lo mismo no es buena cosa pero vamos esto que vamos a quedarnos con con lo que está ocurriendo en esa en esa feria en Fitur les prometimos antes hablar con unos personajes por lo menos llamativos Pablo sin duda sin duda son

Voz 1646 09:57 esas personas Tony antes hablábamos de si uno es viajero o turista pero hay un determinado tipo de viajero que es muy curioso porque ellos son turistas pero solamente lo fingen fingen ser turistas cuando en realidad son verdaderos expertos en hostelería es la figura de lo que conocemos como el turista secreto yo tengo a un turista secreto aquí como ella es Toni no sé si voy a reconocerlo bueno afortunadamente el sea presentado es el cofundador de J el míster vigués que es una empresa que se dedica precisamente eso a auditar hoteles proponer porque este es el el fin definitivo de de su trabajo a proponer soluciones de mejora a los directores de esos hoteles probablemente sea una de las personas con uno de los mejores trabajos del mundo se llama Luis Amat o tal vez eso es lo que él cree que pensé que quiere que pensemos

Voz 1995 10:42 bueno a ver Luis te llamas nombre porque muchas con conocer cuál es tu trabajo sea usted por todo el mundo montando líos en hoteles más o menos sí efectivamente sudafricanos contada

Voz 5 10:59 la empresa lo que hacemos primero es al hotel como cualquier turista al no no no podemos identificaron no podemos sino simplemente llegar y hacen obsequió a partir de ahí pues un poco ya ya vamos mirando juzgando más poniendo en situaciones a las personas para que para ver cómo reaccionar con todo ello pues ir haciendo un diagrama del hotel

Voz 1995 11:24 yo les tienen ya fichado este es este es de los de los tiene fichados en los hoteles

Voz 5 11:31 no la verdad es que no porque vamos cambiando mucho no repetimos el hotel cara a cara auditor que hace caducó hace un compañero distinto o tenemos hasta familias que podemos contratar en un momento dado para que vayan y hagan hagan Susi sus auditoría Jan bien

Voz 1995 11:47 se necesitan alguna yo ilustra apunta la te apuntó en la lista eh por entenderlo bien no sé a ustedes llegar al hotel están hay unos días Si llevan a recepción quejándose de cosas viendo cómo funcionan los servicios de hotel cómo responden que después cuando llega el momento de irse no identifica es que soy de los de el míster

Voz 5 12:13 donando no nosotros cuando una vez que hemos tenido la auditoría que toda la más o menos un par de días porque queremos tenemos que probar todos los servicios del hotel lo nos vamos hacemos el informe informe sólo personalmente a la persona que nos ha contratado no podemos decir que hoy somos de de hotel misterio venía hacer aquí un auditoría ahí ya una vez que hayamos terminado ahí hayamos hecho el plan ya lo presentamos y entonces buscamos las soluciones y buscamos de qué manera podemos podemos ver cómo mejorar el esta operativa del hotel

Voz 1995 12:46 y cómo lo mejoran pero sí con perdone clientes toca pelotas esto lo que no hay muchas cosas que dependen del pero también

Voz 6 12:53 la forma de tocar las pelotas en una forma traumática muy ante Patrick

Voz 5 12:58 esa no sé qué bien visible folk la desde de DGT ya ente no lo que lo más importante de todo es que una vez que llaman mucho la autoría nosotros ponemos los problemas en encima de la mesa lo que hay que hacer es buscar la solución que una de las primeras soluciones es formar al personal porque el el personal que es trabajar para cada cliente tiene que saber cómo responder en cada situación luego una vez que tienes ya formado al personal estandarizar los procesos cuanto más estabilizados tengamos los procesos menos te puede fallar por el cliente anticipe bastaron contento

Voz 1995 13:32 estos son dos las dos claves les llaman de todas las grandes cadenas necesitan claro porque es muy difícil incluso para el propio director del hotel de cómo funciona las telas no sé que alguien desde fuera sea capaz de hacer un análisis exhaustivo distancia digo les han llamado todas de de ahí el Grume que hemos hecho antes con Kike Sarasola NH todas las cadenas quieren contar con sus servicios mientras nos estamos tragando

Voz 5 13:55 con varias cadenas no solamente aquí en España sino también hemos hecho algún todavía fuera de España Francia y en el Caribe no nos podemos quejar narrada en está yendo bien las células cosas pues no se debe quejar pero eso su oficio no ahora efectivamente

Voz 1995 14:16 esa abrir mercado en los que uno se llevaría usted cobra eh con usted Luisa cofundador de hotel el huésped secreto que a la calidad se les muchas gracias

Voz 5 14:27 muchas gracias a vosotros y estamos

Voz 1995 14:29 que viendo las cosas tensión pero se han tranquilizado presentó la policía no sepa de agregando en los alrededores en las afueras de Ifema máxima atención es así los policías y los taxistas cuarta jornada de huelga cualquier novedad como siempre lo conocerán aquí en la Ser hola

Voz 6 14:49 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 0419 14:53 está aquí la oferta de Ryanair reserva ahora hay consigue hasta un veinte por ciento de descuento en un millón de asientos encuentra estos increíbles precios en Ryanair punto com elige entre más de doscientos destinos no es momento de reservar tu próxima escapada Ryanair precios bajos sin complicaciones disponibilidad limitada visita Ryanair punto com

Voz 7 15:13 sí

Voz 8 15:18 Bonet con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1 15:23 hemos marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras lo sabes todo de tu equipo de fútbol favorito los habrás todo de tu equipo de Pascua favorito los obras todo de tus deportistas favoritos lo tienes que sintonizar seguir Deportivos

Voz 9 15:45 qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo

Voz 1 15:47 deportes de la SER para ponerte al día de las

Voz 1995 15:50 la actualidad deportiva SER Deportivos

Voz 1 15:52 a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Cadena Ser tenemos las preguntas qué razones pueden llevar a alguien a aislarse totalmente donde buscamos

Voz 6 16:07 el segundo de Castilla tuvo escucha es una batalla REF lo debatimos si me interesa el testimonio de un maltratador informamos

Voz 1995 16:21 os pendientes hasta ahora de la comparecencia de Pedro Sánchez

Voz 6 16:24 no

Voz 10 16:25 reímos Zaragoza muchísima cuando Francina que vamos a escuchar los pitos horario así vida dice momento radiofónico mágico eh

Voz 11 16:40 y a usted porque le gusta la Cadena SER Cadena SER me da todo el placer que necesito que hermoso que diga eso e incluso he dejado de practicar sexo con la Cadena Ser mi cupo de placer y hasta

Voz 12 16:53 el y su marido que lo lleva más de la Cadena Ser el Nobel tanto luego al al oyente por favor

Voz 13 17:03 a penas donde hay que

Voz 11 17:08 para mí una hora de con la Cadena Ser equivale a gente

Voz 13 17:13 minuto

Voz 14 17:23 se cierra las puertas de Four se abre vende el veinticuatro el veintiséis de enero a las jornadas de puertas abiertas de Ford lleva T un vehículo de uva da más SUP totalmente equipado con descuentos increíbles como un Ford Kuga y siete Line con un descuento de hasta ocho mil cien euros rápido porque sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres días financiando con FC banca hasta fin de mes condiciones punto

Voz 7 17:43 pues se

Voz 15 17:46 así lo al dentista sanitario me lo sabe Sin tengo seguro pues por eso porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y además se financian sin intereses mira eso sí que es atar claro se nota cuando llevas unas sonrisas

Voz 6 17:57 o únicas

Voz 8 17:59 esta es Sanitas para primera consulta consultas gratis cien piezas

Voz 16 18:02 ya cuidando sonrisa en que pueda ayudarle buenas llamaba para preguntar si podía instalar una alarma en un piso de alquiler claro si usted cambia de casa será volvemos a instalar podrían venir esta tarde

Voz 1 18:16 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo que llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula Unai Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1280 18:29 héroes imbatibles dioses inmortales y terribles monstruos mitología para niños una colección de divertidos cuentos ilustrados para descubrir las mejores historias y aventuras de los mitos clásicos domingo veintisiete Teseo y el Minotauro por solo un euro con noventa y nueve

Voz 6 18:43 con el país en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido