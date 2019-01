Hoy por Hoy (25/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 buenos días son las seis de la mañana las cinco en Canarias el Purito el Gobierno de Estados Unidos ha dado la orden esta noche de evacuar al personal no esencial de su embajada en Venezuela ya ha recomendado a los ciudadanos norteamericanos que salgan del país además el autoproclamado presidente interino Juan Gallo ha concedido esta madrugada una entrevista a Univisión es uno de los canales más importantes en español de Estados Unidos y ha dicho que está en Caracas ha anunciado nuevas movilizaciones para este fin de semana ha pedido al Ejército que tome partido

Voz 1 00:47 ha dicho que ya ha dicho claramente que el moco de importantísimo que en este momento que debe haber un cambio inversora la que se deben eh respetar el sabio tramitarlo

Voz 0027 01:02 pero por lo que han dicho en las últimas horas el ministro de Defensa de maduros rodeado de algunos de los principales generales el Ejército sigue está

Voz 2 01:08 haces mal calma y cordura nervios de acero y que las instituciones funcionen por eso yo les garantizo que el Gobierno que presido seguirá gobernando a favor de las mayorías del país todos los días esto es lo que dice Nicolás Maduro mientras

Voz 0027 01:25 en Bruselas hoy está convocada una reunión extraordinaria de embajadores para tomar posición ya sobre lo que está sucediendo en Venezuela la jefa de la diplomacia comunitaria Federica Mogherini

Voz 3 01:34 si te explique la langosta insiste por boca de sus portavoces los matices son importantes y que no es lo mismo apoyar agua ido que reconocerlo como presidente momento lo apoyan pero no lo reconocen como tal no lo reconozco

Voz 0027 01:48 presidente legítimo de Venezuela que es exactamente la posición que le trasladó ayer por teléfono al propio Guarido Pedro Sánchez el presidente del Gobierno español habló con él desde Davos le dijo que la única solución posible para Benítez suela pasa por una transición con origen en unas elecciones libres alabó el coraje de Why do pero no le reconoció como presidente legítimo del país dicen en la Moncloa que White o tampoco se lo pidió no en España a esta hora los mineros asturianos están excavando bajo tierra a sólo unos metros ya donde se cree que está Julen Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 02:19 buenos días llevan doce horas a oscuras con dificultades para acabar y respirar con muy poco espacio están construyendo una galería horizontal de cuatro metros

Voz 0027 02:27 el último que sabemos es que los especialistas de la Guardia Civil han tenido que llevar a cabo esta noche una micro voladuras con explosivos dentro de ese túnel para deshacer una dureza del terreno que se habían encontrado los mineros y mientras tanto fuera del túnel en el pueblo en Totalán

Voz 4 02:39 ya está con You Tube

Voz 5 02:48 dos cientas personas

Voz 0027 02:50 celebraron anoche una vigilia en la que estaban los padres de Julen y también el padre de Mariluz Cortés al que escuchaban diciendo que España está el quinto día de huelga de taxis en Madrid

Voz 0393 03:00 seguirán acampados en Fitur y continuarán con las protestas porque dicen aún no han recibido oferta alguna por parte del Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid que trabajan desde ayer en una mesa de trabajo conjunta Julio Sanz es portavoz de la Federación del Taxi al norte

Voz 6 03:12 ninguna respuesta nada concreto continúa el padre

Voz 0456 03:16 ha ido con más fuerza hasta

Voz 0027 03:29 la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo se reúne hoy en Barcelona con Pere Aragonés con el vicepresidente y portavoz del Gobierno catalán ese quiere avanzar en la conformación de una mesa de diálogo entre partidos it de las soluciones de Pedro Sánchez hablaron ayer en Hora Veinticinco tres pares evidentes autonómicos del PSOE presidente Vara es acertada la política de Sánchez sobre Cataluña directo momento en la única posible expresidente Pagés acertada

Voz 7 03:52 a cortísimo plazo si a medio plazo arriesgó diseñar presidenta Armengol creo que la política que está haciendo Pedro Sánchez para Cataluña pero que es la adecuada a corto a medio y a largo

Voz 0027 04:01 por cierto Rajoy tendrá que comparecer como testigo en el juicio del procese descarta sin embargo la presencia del Rey de Carles Puigdemont fuentes jurídicas aseguran que el testimonio

Voz 0393 04:09 siente del Gobierno es necesario para acreditar el relato de lo sucedido en Cataluña

Voz 0027 04:13 ahí sigue el ruido en Podemos hoy el líder en Castilla La Mancha líder de Podemos en esa comunidad ha convocado una seudo cumbre de líderes territoriales de Podemos al margen de la dirección estatal

Voz 0393 04:23 Iglesias y tampoco los varones más próximos a él los que convocan dicen que es un intento de evitar que el enfrentamiento entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón les perjudique en el nuevo ciclo electoral

Voz 0174 04:59 Del Río Éstos son los tres fallecidos por causas directamente derivadas del temporal otro hombre falleció en un accidente de tráfico a esta hora siguen cortadas un centenar de carreteras en Asturias y está seriamente dañada la red ferroviaria de ancho métrico la crecida de los ríos por las intensas lluvias él de sí

Voz 0027 05:14 lo ha negado también parte de Cantabria en la zona de Torrelavega muchos colegios han suspendido hoy sus clases aunque a esta hora hay noticias positivas porque parece que el temporal remite Jordi Carbó buenos días

por fin la lluvia deja de caer en el Cantábrico y no lo hará de manera persistente e intensa hasta el domingo por la tarde así pues en principio hoy tiene que mejorar la situación de los ríos que nacen en la Cordillera Cantábrica nevada en el Pirineo hasta el final de la tarde sobre todo en la cara norte subiendo la cota mil cuatrocientos metros de altura y viento muy fuerte en Navarra Aragón Cataluña norte de la Comunidad Valenciana Baleares sólo el fin de semana empezará a perder intensidad de manera significativa en el conjunto del país el viernes será soleado con temperaturas muy parecidas a las de ayer durante la tarde ambiente suave donde en sople el viento fin de semana soleado con viento cada vez en menos fuertes

Voz 0027 06:08 íbamos con el deporte Juan Antonio San Pedro buenos buenas

Voz 8 06:10 les Aimar Copa del Rey Real Madrid cuatro Girona dos ayer deja todavía con esperanzas a los de Eusebio goles de los blancos de Lucas Benzema y dos de Ramos uno de penalti también de penalti marcaba a granel para el Girona junto al del Choco Lozano el partido de vuelta en Girona el próximo jueves empate a uno en el Espanyol Betis marcaba Borja Iglesias para los catalanes Sanabria para los béticos en el que ha podido ser su último partido de verdiblanco la vuelta el próximo miércoles en el Villamarín y esta noche se inicia la jornada veintitrés en Segunda desde las nueve y media Real Zaragoza Real Oviedo

Voz 9 06:36 sí sí sí

Voz 10 06:39 eh

Voz 9 06:42 no

Voz 11 06:43 como tú una ca va a da de mayo de ahí

Voz 12 07:08 no

Voz 0027 07:10 esto que escuchan es lo nuevo de Luisa Sobral hermana de Salvador Sobral el cantante portugués que ganó Eurovisión hace dos años con ella con Luisa Sobral cantante compositora también de aquel tema que no sobrecogió a todos con ella llegamos al fin de semana David De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:26 a Carolina buenos días a todos y especialmente a Pepa Bueno seguro que estará encantada de escuchar esta nana lusa a estas horas de la mañana desde su cama

Voz 10 07:36 hola buenos días soy vuestra amiga Conchita P Madrid kilos bueno en primer lugar Pepa hay como estar de la voz cariño figúrate corazón Soma Muchamiel zumos de limo

Voz 11 07:50 de esto

Voz 0456 07:52 respira

Voz 10 07:54 no se sabe muchas cosas leche con miel que bueno pues resulta que me acabo de entera

Voz 0456 08:02 hay de Live Aid o Khalifa ya hablamos luego Conchita a partir de las diez de las nueve en Canarias Toni Garrido entrevista en Hoy por hoy Luisa Sobral esta estrella de la música en portada

Voz 0027 08:12 ya sabes que Pepa me dijo ayer que está escuchando programa desde las seis de la mañana por ella pero ya lo puesto tutela crees si este seguro ni una palabra encantada si estás ahí enviarnos

Voz 0456 08:29 vale vamos a cambiar un poco porque algunos necesitamos hacer deporte para liberar las toxinas acumuladas durante esta semana en el trabajo fuera del trabajo vamos a cambiar de música porque hoy Javier Limón gracias a Dios no se ha preparado una lista con las mejores canciones para correr para nadar para entrenar intenta el deporte es una droga el del deporte también se sale La pandilla voladora esto es a los que escuchamos dicen que sumando que del deporte cesarle sumando así que hemos invitado como cada viernes el profesor letona que nos trae sus enigmas matemáticos y me cuenta Ana Uslé para determinar que David de Jorge nos va a enseñar todo lo que sabe del pescado ahí lo dejo

Voz 13 09:33 la

Voz 0456 09:35 la meca de anunciarles que nuestra mesa de análisis Se van a salir hoy Argelia Krall Pablo Simón Jesús Maraña una mesa a la que sumamos esta mañana Ángel pide que nos va a explicar la paradoja del riesgo los riesgos que va a tener que asumir la

Voz 3 09:50 politica económica dice quién trabaja para

Voz 0456 09:52 Goldman Sachs si quiere salvarnos de la próxima

Voz 0027 09:55 crisis económica abrimos la barra libre para que liberen sus toxinas politicas también las

Voz 0456 10:05 sus Fathi quitas pueden desahogarse brevemente sobre el asunto nacional o internacional que quieran de la semana en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta pueden salirse nuestro Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0027 10:23 así comienza este último Hoy por Hoy de la semana se queda con Carolina

Voz 14 10:27 el con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica Jordi Fábrega en la producción

Voz 15 10:33 en dos mil dieciocho ha sido el año con el peor ejercicio en Bolsa desde dos mil diez es que o mal año lo tiene cualquiera afortunadamente nosotros no somos cualquiera ser la primera gestor independiente poder invertir con libertad y sin ataduras ni tener mutua fondo España consolide en renta variable española dos mil dieciocho abierto a todos no le pasa a cualquiera eso solo pasa con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutó activos la primera gestora independiente Rankin Expansión y el economista Morning Star folleto y condiciones en moto apuntó

Voz 7 11:04 es la Cadena SER es escuchada por cuatro millones ciento tres

Voz 11 11:09 de oyentes

Voz 7 11:12 de la mano uno a uno dedicando a cada oyente dos segundos en plan hola Francisco qué tal muy bien encantado tardaríamos dos mil trescientas obras en saludarles a todos los mil trescientas horas son noventa y cinco días

Voz 11 11:26 hace tres meses

Voz 7 11:29 como eso no podemos hacerlo les saludamos desde aquí todos árabe hola oyentes qué tal encantado de saludarte

Voz 0027 11:36 les agradecemos su confianza

Voz 16 11:44 reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe al ciudadano Nicolás Maduro Moros

Voz 0393 11:54 el ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino dejaba claro este jueves la postura del ejército apoyan a Nicolás Maduro no reconocen a Why Do it rechazan cualquier tipo dicen dice de injerencia política por parte de potencias extranjeras la cúpula militar de Venezuela tiene en parte la llave para decantar el desenlace de la crisis institucional y política que atraviesa el país y aunque de momento no se mueven oficialmente el propio Aído y los opositores confían en que esa situación cambie y que el Ejército o parte de él se ponga de su parte corresponsal de Prisa Radio en Caracas Amanda Sánchez

Voz 8 12:26 sí a pesar de este pronunciamiento de un grupo de militares los dirigentes de la oposición insisten en que Nicolás Maduro únicamente tiene el apoyo de la cúpula militar por lo que esperarían incluso que cediera un nuevo pronunciamiento en respaldo de la Constitución ellos dicen que no están esperando que haya apoyo a una tendencia política

Voz 3 12:45 como en la oposición pero sí a que se respete

Voz 8 12:47 la Carta Magna también siguen las amenazas en contra de la dirigencia opositora específicamente en contra de Juan huído quién recordemos sea jura mentado proclamado como presidente interino de Venezuela Nicolás Maduro pedía al azar

Voz 0393 13:00 Bizkaia que tomará las acciones pertinentes

Voz 8 13:03 esto a su juicio se trata de un golpe de Estado

Voz 0393 13:07 Estados Unidos ha dado esta noche la orden de evacuar a todo el personal no esencial de la embajada ya ha recomendado a los norteamericanos que están allí en El País que se vayan la administración Tram mantiene el pulso respalda al auto proclamado Wyoming e incluso se refieren a Maduro como el ex presidente de Venezuela corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 13:24 las buenos días la embajada estadounidense en Caracas ha informado de que su personal no esencial va a salir de Venezuela y en una alerta de seguridad del Departamento de Estado ha recomendado a los estadounidenses que residan o que estén de viaje en Venezuela considerar seriamente abandonar el país mientras los vuelos comerciales sigan disponibles esta noche el secretario de Estado Mike Pompeo clama

Voz 1108 13:45 el Barça vuelta

Voz 1510 13:47 es decir que el ex presidente Maduro si se refiere a él no tiene legitimidad para decidir sobre la misión diplomática a EEUU reconoce al presidente interino a Juan Why Do y él ha pedido a la Casa Blanca que mantenga a sus funcionarios en Caracas así que la embajada estadounidense seguirá abierta fuentes del Departamento de Estado confirman que EEUU está dispuesto trabajar de una manera productivas inmaduro acepta una transición pacífica pero advierten de que si decide responder con violencia se agreden de alguna manera agua ha ido a los miembros de la Asamblea Nacional o alguno de los funcionarios estadounidenses la Casa Blanca reaccionara a esa agresión sin detallar cómo estas fuentes alimentan a decir que todas las opciones están sobre la mesa

Voz 0393 14:28 el Gobierno de España secunda la posición de Bruselas Se trata de mantener equidistancia sin reconocerse explícitamente ni a maduró ni agua ido con quién Pedro Sánchez habló ayer desde Davos Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 14:41 buenos días la charla entre Pedro Sánchez Pijuán Why do fue amistosa la conversación duró unos diez minutos y en ella el presidente español resaltó el coraje del líder opositor y abogó por elecciones democráticas en el país no reconoció explícitamente Aguado como presidente venezolano porque Sánchez debe esperar a la posición conjunta

Voz 2 14:59 vea seguramente entorno

Voz 1468 15:02 tuit posterior aseguró que Pedro Sánchez le había dado su respaldo y agradeció la implicación de la Unión Europea antes de llamar agua y dos Sánchez entre visto en Davos con los presidentes de Colombia Costa Rica Ecuador que sí reconocen como nuevo presidente al hasta ahora líder opositor en Moncloa niegan la tibieza de Sánchez al no reconoce Aído y recuerdan su vocación europeísta en la necesidad de mantener el consenso europeo en este asunto esta intervención de Sánchez contrasta con la actitud que mantiene con Maduro en Moncloa recuerdan que no mantiene contactos con él que a nadie a su toma de posesión y apoya el régimen de sanciones contra la dura de Maduro

Voz 0393 15:41 el Partido Popular y Ciudadanos tratan de presionar al Gobierno con Venezuela Pablo Casado de Albert Rivera parece que compiten por demostrar quién defiende mejor a Juan why do ambos han hablado con él en las últimas horas por teléfono igual que Pedro Sánchez y además anuncian iniciativas en el Congreso para tratar de que España reconozca al presidente de la Asamblea Nacional como jefe del Gobierno de Venezuela Aida

Voz 17 16:01 las buenos días populares y naranjas han registrado además dos proposiciones no de ley en el Congreso para reclamarle al Gobierno que reconozca el líder opositor Pablo Casado dice que ha hablado con why do para coordinar la actuación de los populares europeos en la crisis venezolana y pide al Gobierno español que abandone la equidistancia

Voz 0027 16:16 igual que el presidente Rajoy el presidente

Voz 18 16:18 Aznar el presidente González siempre han tenido un compromiso con la libertad de cualquier país en Latinoamérica ahora mismo el Gobierno de Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es sumarse a estas potencias internacionales que han reconocido pero también liderar la respuesta a la Unión Europea

Voz 1275 16:31 Albert Rivera que ha estado frente al Congreso con varias

Voz 17 16:34 asociaciones de la oposición venezolana asegura que también ha hablado por teléfono Congo ha ido para transmitirlos apoyo Rivera quiere que el Gobierno se posición en el Congreso

Voz 0040 16:41 esta propuesta que hemos presentado se tendrá que votar en la Cámara no habrá escapatoria los grupos de la Cámara tendrán que decidir si están con la democracia en Venezuela o con la dictadura en Venezuela tendrá que decidir si están con los demócratas y con el presidente el nuevo presidente de Venezuela o están con Maduro y la tiranía

Voz 17 16:56 sí podemos socio de Gobierno de Sánchez reitera su posición creen que Aído ha cometido un golpe de Estado Ramón Espinar en el Senado

Voz 16 17:03 la democracia es una cuestión de convicciones in ningún demócrata puede defender un golpe de Estado en América Latina señores del Partido Popular

Voz 17 17:09 tanto el PP como ciudadanos pretenden deslizar el debate sobre la crisis venezolana en más cámaras parlamentarias e incluso a nivel local los de Casado llevarán el tema al Senado y los naranjas quieren hacerlo en parlamentos autonómicos e incluso en ayuntamientos

Voz 0393 17:21 este jueves se producía una bronca tremenda en el Senado entre el Partido Popular y el Gobierno por la incomparecencia de Pedro Sánchez los populares habían pedido que acudiera a la Cámara Alta para dar explicaciones sobre su última reunión con el president Quim Torra pero el presidente del Gobierno estaba ayer en Davos sino asistido al Partido Popular con mayoría absoluta en el Senado le ha dado igual el pleno ha acabado celebrando igualmente pero

Voz 1100 17:41 con mucho ruido Partido Socialista Esquerra hay PDK

Voz 0393 17:44 han abandonado el hemiciclo le han lanzado dura

Voz 1510 17:46 los reproches al portavoz del PP Ignacio Cosidó

Voz 0393 17:49 que está en el punto de mira porque él era el jefe de la Policía cuando la policía se dedicaba supuestamente a espiar a Luis Bárcenas José María Patiño

Voz 1108 17:56 en un pleno extraordinario de poco más de una hora para escenificar el desencuentro que vive en el Gobierno Sánchez y el Partido Popular su portavoz Ignacio Cosidó utilizó la mayoría absoluta de la que goza para imponer un pleno cuyo coste ha pedido saber Esquerra Republicana que abandonó el pleno al inicio y no esperó al Grupo Socialista P de Cat Devil You que dejaron con la palabra en la boca Cosidó éste insistió en que el Gobierno oculta la negociación política que mantiene con los independentistas el problema

Voz 16 18:24 Mar de fondo es que hay una voluntad expresa de ocultar una negociación que en estos momentos existe entre el Gobierno de España y los independentistas de Cataluña una negociación política

Voz 1108 18:37 Sánchez estaba en Davos sino compareció así que los grupos aprovecharon para arremeter contra cosido por su vergonzante relación con el comisario Villarejo Ander Gil es el portavoz del PSOE

Voz 19 18:47 esto es el Senado de España

Voz 0027 18:50 no su gabinete de crisis del Senado

Voz 1108 18:52 por el PDK de Josep Lluís Cleries resumía el Senado está secuestrado por el PP

Voz 0393 18:58 algunos barones regionales de Podemos se reúnen hoy en Toledo a instancias del líder del partido en Castilla La Mancha de García Molina un encuentro convocado al margen de la dirección estatal al que no acuden ninguno de los líderes más próximos a Pablo Iglesias es una información de Mariela Rubio

Voz 1450 19:13 el anfitrión será José García Molina de Podemos Castilla-La Mancha ya la cita ya han confirmado su asistencia los líderes de Podemos en Euskadi Murcia próximos Errejón pero también los de Aragón Canarias La Rioja Comunidad Valenciana Baleares que no se encuadran en ningún sector no asisten los considerados más próximos e Iglesias como los de Castilla León o Galicia tampoco el líder de poder hemos Madrid Ramón Espinar los que van a asistir aseguran que pretenden colaborar para reconducir la crisis madrileña y que se pueda alcanzar un acuerdo que permita una lista única que no haya competición no será por tanto una discusión sobre la papeleta electoral en el resto de España dicen sino un intento de evitar que el enfrentamiento de Iglesias y Errejón les perjudique en el nuevo ciclo electoral la dirección de momento

Voz 1275 19:54 la silencio en público pero en privado reconocen su enfado

Voz 1450 19:57 los varones fueron citados por la dirección el pasado sábado es cierto que Molina es el barón con mayor poder institucional pero esto ha chocado muchos es también uno de los que mayor sintonía ha mostrado siempre con Pablo Iglesias

Voz 0393 20:14 son las seis y veinte cinco y veinte en Canarias nos vamos en directo a Málaga en Totalán los mineros asturianos siguen campando a esta hora bajo tierra esa galería horizontal que daría acceso al lugar donde supuestamente está el pequeño Julen Ana Tere Vázquez buenos días hola

Voz 1450 20:27 los Díaz trascienden a cuentagotas los datos sobre la evolución de el trabajo de los mineros a medianoche según la última información oficial habían tardado seis horas en abrir un metro de galería de los cuatro que necesitan para llegar al niño sobre las dos de la mañana han tenido que practicar una micro voladuras la dureza del terreno marca el tiempo de todo este trabajo que tiene en principio un plazo estimado de unas veinticuatro horas se cumpliría a las cinco y media de esta tarde unas doscientas personas junto con la familia de Julen han pasado la noche de vigilia dando ánimos a esta brigada en plena fase final la más arriesgada es la más peligrosa de un rescate que empezó hace doce días que esta brigada como decimos en desarrolla desde las cinco y media de la tarde de ayer en condiciones extremas a sesenta metros de profundidad cavando de rodillas y con los bomberos o la bombonas de oxígeno de quince kilos de peso a espaldas

Voz 0393 21:19 en Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días quinto día de huelga de los taxistas que amenazan con recrudecer las protestas si no reciben pronto una oferta sobre la regulación de los súbete TC algunos incluso amenazan con convocar una huelga de sí

Voz 1275 21:30 el de las protestas van a subir de nivel los taxistas van a dar un paso más en este quinto día de paro total

Voz 20 21:35 vale una huelga de hambre registró vamos a iniciar un encadenamiento nos va a decir dónde para que no estén prevenidos pero hay compañeros que lleva casi tan dentro

Voz 0978 21:49 pero son algunas de las aguas

Voz 1275 21:51 no es que van a llevar a cabo este viernes van a seguir a las puertas de Fitur en Ifema otro día más los se descarta que intente el volver a cortar la M cuarenta o que bajen al metro como hicieron ayer en hora punta

Voz 0027 22:08 los taxistas no terroristas y sonaba

Voz 1275 22:10 ayer su protesta que dejó más de una decena de heridos leves por contusiones dos detenidos por agresiones e intentos de agresión a conductores de UGT no hay novedades ni avances en la negociación entre Comunidad y Ayuntamiento solicitud termina los taxistas van a buscar otra zona cero

Voz 11 22:24 eh

Voz 0393 22:29 los permisos de paternidad maternidad en la Unión Europea tendrán que durar dieciséis semanas ser remunerados en parte intransferibles en España ese aprobó una propuesta muy similar recientemente en el Congreso de los Diputados una iniciativa de Unidos Podemos Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 22:44 buenos días la decisión la han tomado las instituciones comunitarias Comisión Consejo y Parlamento y entrará en vigor dentro de unos pocos años dentro de tres años los progenitores tendrán cuatro meses de permiso parental dos de los cuales tendrán que ser intransferibles ir remunerados las empresas deberán además dar diez días a sus empleados cuando nazcan sus hijos la directiva comunitaria pretende acabar así con la brecha de género dentro del mercado laboral según datos de la Comisión la tasa de empleo femenino en Europa es un once por ciento menor a la de los hombres en España Gobierno y Unidos Podemos acordaron en octubre ocho semanas de permiso de paternidad para este año en caso de que finalmente se aprueben los presupuestos generales

Voz 0393 23:24 la Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger las masas de agua subterránea que alimentan el humedal de Doñana además España tampoco está dotando dicen acciones necesarias para evitar el deterioro de los hábitats protegidos lo que supone una infracción de la legislación europea sobre Protección de la Naturaleza Javier Gregori

Voz 1275 23:43 Doñana ha perdido ya el ochenta por ciento de su

Voz 0456 23:46 superficie de agua porque entre otras razones más de mil pozos ilegales tres mil hectáreas de cultivos sin autorización afectan al espacio húmedo más importante de Europa

Voz 1108 23:57 este robo masivo de agua

Voz 0456 23:58 está dañando ya a las cuatro mil especies de flora y fauna que viven en uno de los ecosistemas más valiosos del mundo como demuestra la queja que presentó la ONG conservacionista WWF ante la Unión Europea como explica Juan Carlos del Olmo subdirector

Voz 0027 24:13 sobre explotado lo que convierte digamos la situación aumento absolutamente crítico

Voz 0456 24:18 ahora la propia Comisión Europea ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por dos razones por el grave deterioro ambiental que sufre Doñana y también por el incumplimiento sistemático de las leyes europeas que protegen la naturaleza este procedimiento podría acarrear una elevada multa para nuestro país

Voz 25 25:53 Andy

Voz 0867 25:59 Luisa es compositora de la canción con la que su hermano Salvador Sobral ganó el festival de Eurovisión en dos mil diecisiete

Voz 0027 26:09 este viernes en Hoy por hoy la música y la voz

Voz 2 26:12 de Luisa Sobral eh

Voz 26 26:19 hoy por hoy con Pepa Bueno Eton

Voz 0027 26:28 los de postes

Voz 27 26:32 no impuro

Voz 0393 26:35 de Copa se completaron anoche con la victoria del Madrid y el empate entre Espanyol y Betis Sampe

Voz 8 26:39 en el Bernabéu el que terminó más tarde y cuatro Girona dos eliminatoria que no está todavía resuelta marcaban los blancos Lucas Benzema idus de Ramos uno de penalti de nuevo a lo Panenka hablaba el central en Being

Voz 1896 26:49 es una manera de expresar mi forma de de ser mi forma de sentir y bueno mientras siga entrando pues no hay que acostumbrarse porque es cierto que los porteros ya ya hace un poco más hincapié en espera mucho más pero bueno sí más e intentaré poner los lado no

Voz 8 27:01 por sobre la eliminatoria todos coinciden nada resuelto Ramos Odriozola Solari

Voz 1896 27:05 la eliminatoria por supuesto que está más hay que hay que rematarlo después en el siguiente partido

Voz 0027 27:10 no pasa nada porque allí tenemos que ir a ganar vamos a hacerlo así que vamos a ir a votar la eliminatoria está abierta y habrá un bonito partido a la vuelta

Voz 4 27:17 queremos intentar pasar a la siguiente ronda y lo vamos a intentar hasta el final

Voz 8 27:22 aunque el técnico de Girona reconoce que para ellos la Copa secundaria

Voz 4 27:26 sí claramente para nosotros lo importante es la Liga Hay

Voz 0027 27:29 esta competición lo estamos afrontando como una posibilidad

Voz 28 27:32 para que todo el mundo pueda participar todo el mundo pueda jugar que vayamos creciendo como equipo que hagamos buenos partidos

Voz 8 27:39 la vuelta el próximo jueves en Montilivi en la otra empate a uno en el Espanyol Betis también deja todo en el aire marcaba Borja Iglesias por los catalanes Sanabria para los béticos en el que ha podido ser su último partido de verdiblanco antes de fichar

Voz 1100 27:49 por el Génova ligera ventaja del Betis por la vuelta

Voz 8 27:52 los Setién no contempla que salgan a defender el resultado

Voz 1757 27:54 nosotros en realidad no sabemos jugar a defender de hecho cuando lo hacemos no lo hacemos muy bien no es obvio que meter un gol pues es puede ser definitivo no rival sí que tiene que hacer uno no se cerrarán atrás tanto como lo han hecho en muchas fases de este partido

Voz 8 28:08 la vuelta el próximo miércoles en el Villamarín y se aparca la Copa del Rey hasta la semana que viene la Liga no vuelve hasta mañana en primera división pero sí tenemos esta noche partido en Segunda en su jornada veintitrés desde las nueve en La Romareda Real Zaragoza Real Oviedo arbitrará el colegiado andaluz Figueroa Vázquez en el plano internacional hoy podría conocerse el alcance de la lesión de Neymar en Inglaterra Chelsea Manchester City disputarán el veinticuatro de febrero la final de la cara boca API ayer se confirmaba que no se seguirá buscando activamente el avión desaparecido el futbolista Emiliano sala su padre su hermana pedían ayer en un mensaje que no lo dejen

Voz 29 28:36 lo que pido que por favor quiero sigan buscando porque ya hablen los medios lo que pueden Mahesh presidente por favor

Voz 0027 28:43 porque si Carlos

Voz 4 28:46 por eso es tan amigo mi hermano es fuerte a mí me está esperando

Voz 1275 28:50 ahí de pie o por favor de junio

Voz 4 28:52 a mí es un luchador y yo sé que no se ha a rendir

Voz 8 28:56 del resto esta mañana no antes de las nueve y media el serbio Novak Djokovic y el francés Lucas Puel disputarán la segunda semifinal del Abierto de Australia en la final de espera Rafa Nadal que días atrás ni contemplaba esta posible

Voz 1774 29:05 la gente ha empezado a un torneo así es simplemente no que haya ocurrido lo que ha ocurrido está un poquito más de semana y media a que todo ha salido hasta el momento casi a la perfección disfrutar también del hecho de estar en una final Lahm que hasta dos meses prácticamente estaban

Voz 8 29:18 el quirófano ni en el larguero estuvo su entrenador Carlos Moyá que también se mostraba sorprendido por el torneo que esto Nadal

Voz 0352 29:23 la verdad que como ha llegado a la final ni yo que soy muy positivo me la había esperado de esta manera no y sobre todo la manera en la que está jugando me Pay razones para ser optimistas hay que ir con cautela obviamente pero el tenis que ha desarrollado hasta ahora

Voz 8 29:37 en la Euroliga Betoret del Real Madrid sobre el Efes de Estambul noventa y dos ochenta y cuatro en la jornada veinte hoy tres partidos más desde las seis y cuarto Darussafaka Baskonia desde las siete Buducnost Gran Canaria desde las nueve Barça CSKA de Moscú y en Alemania hoy semifinales del Mundial de balonmano

Voz 1275 29:50 purgó a las cinco y media Dinamarca Francia a las ocho y media

Voz 8 29:53 María noruego

Voz 0027 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 30 30:08 con Aimar Bretos quiere intervenir a Venezuela la forma queda elegido para intervenir a Venezuela es poner un presidente autor

Voz 2 30:17 proclamado de facto inconstitucional también le ofrecen una amnistía Nicolás Maduro

Voz 1 30:24 eso eso oye que que estarlo yo creo que también funcionario

Voz 0027 30:30 son las dos caras de Venezuela a esta hora Nicolás Maduro acusando a EEUU de estar detrás de auto programación del opositor Juan o como presidente interino Venezuela y el propio Font en el canal Univisión esta madrugada poniendo sí en la tesitura de tener que Amnistía Amadou cayera el Ejército está del lado de Maduro lo ha dejado claro en las últimas horas por lo menos el ministro de Defensa hay algunos de los principales generales igualado anuncian más presión social en la calle para este fin de semana de momento se ha registrado ya una veintena de muertos en los últimos días

Voz 0393 30:58 las

Voz 0027 30:59 aquí en España hoy el Gobierno se reúne con la Generalitat Carolina

Voz 0393 31:03 la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo severa hoy en Barcelona con su homólogo catalán Pere Aragonés y con la portavoz del Gobierno sobre la mesa los presupuestos y la mesa de diálogo entre partidos que abordará el futuro de Cataluña José María Pagés

Voz 1108 31:14 perfil bajo para una reunión que el Gobierno escriben anormalidad de las que ya ha mantenido Car

Voz 0027 31:19 en Calvo con sus interlocutores de la Generalitat

Voz 1108 31:22 se quiere avanzar en los acuerdos esbozados sin embargo en el Congreso los grupos independentistas esperan avances en la convocatoria definición de la mesa de partidos quiere que sea a nivel nacional no sólo de Cataluña de lo contrario advierten fuentes del P de Cat la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado sería inevitable en el grupo socialista se toma la advertencia como un elemento de presión pero fuentes de la dirección confían en que la sintonía que ha habido con el grupo catalán en el decreto de la vivienda o la que perciben en la negociación sobre la reforma de la reforma laboral continúe Esquerra que votó en el decretazo con Podemos mantiene la idea de presentar una enmienda a la totalidad sin embargo hay dudas porque ese votaría de manera conjunta aras del PP y Ciudadanos tampoco está clara la posibilidad de presentar un texto alternativo porque en este asunto la prerrogativa de proponer corresponde

Voz 0027 32:15 al Gobierno

Voz 0393 32:18 cómo se circula a esta hora por las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 0027 32:22 buenos días Carolina hasta ahora madre de Zapata

Voz 3 32:25 desde la capital con tráfico intenso ya de entrada por lados en Torrejón de Ardoz en la A cuatro en Valdemoro Pinto San Cristóbal de los Ángeles la A42 a la altura de Parla circulación lenta también en la M cuarenta en Vallecas Vicálvaro hacia helados en Villaverde sentido A cuatro continuamos pendientes también del temporal de nieve mejora la situación en este instante son ya cincuenta y dos las carreteras con dificultades tan sólo ayuna de la red o en Granada la A trescientos noventa y cinco en Sierra Nevada a su paso por Monachil es necesario el uso de cadenas está prohibida la circulación a camiones y articulados el resto un total de cincuenta y uno pertenecen a la red secundaria a las comunidades más afectadas son Asturias Navarra y Cantabria y las provincias de Huesca Teruel la lluvia también complica la conducción en XXXI vías de la red secundaria veinte una de ellas están intransitables las provincias con mayor número de incidencias son Álava purgó la comunidad de Cantabrea hoy todo indica que remite el temporal aún así les seguimos insistiendo no bajen la guardia y por supuesto sean muy prudentes Alborán

Voz 0393 33:27 gracias Alfonso pues sí parece que mejora el tiempo va a llover menos en el norte de España y en Canarias va a haber cielos despejados en el resto del país y el fin de semana será soleado en general con menos rachas de viento

Voz 2 33:58 un platito llamado Tierra del Sistema Solar se despierten con las primeras luces el día hizo el desluce el día que sea largan dependiendo de los ciclos esto

Voz 0027 34:12 las que los hace un ciclo

Voz 1275 34:13 nica veinte diferentes

Voz 4 34:16 eh

Voz 31 34:19 a Londres donde canta al Solar System innata Simmons convierte su música enlaces este viernes presentan sus nuevos discos

Voz 4 34:32 cero

Voz 32 34:51 en fin

Voz 0027 34:59 mesa que abrimos hoy en Totalán en Málaga con la última hora del rescate de Julen los mineros llevan ya trece horas bajo tierra cavando tratando de llegar a donde se cree que está el niño Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 1450 35:09 hola buenos días el proceso como era previsible lento han encontrado terreno muy duro a las seis horas de trabajo a la medianoche habían logrado excavar uno de los cuatro metros que necesitan para llegar a donde estaría el pequeño Julen dos horas después dos de la madrugada han tenido que recurrir micro explosivos para facilitar el avance de los martillos neumáticos se estimaba inicialmente que la perforación de esta galería terminará a las cinco y media de esta tarde

Voz 0027 35:38 gracias Ana Tere hablamos ahora de acoso sexual en el Ejército supuesto acoso sexual una soldado con base en Murcia que les sacó una foto a su superior masturbándose ante ella para demostrar que la acosaba va a recurrir su despido el Ministerio de Defensa alega que ya no cumple los requisitos para trabajar está de baja psicológica Cruz García buenos días

Voz 1856 35:56 buenos días la mujer denunció superior un brigada ante los continuos casos de acoso laboral y sexual a la que se vio sometida entre dos mil catorce y dos mil dieciséis fecha en la que denunció en su relato contó cómo el hombre le pedía que lo hiciera felaciones profería comentarios humillantes e incluso se masturbaba delante de ella acto que incluso pudo fotografiar para mostrársela a sus superiores la mujer fue despedida sin indemnización tras diez años en filas porque un tribunal médico dictaminó que ya no cumple las condiciones psíquicas para seguir siendo militar ahora el Ministerio aconseja la soldado de la base de Alcantarilla que haga uso de la posibilidad de presentar los recursos de reposición de alzada tras lo que el Ministerio decidirá sobre su readmisión

Voz 0027 36:33 en Canarias continúa el juicio al ex entrenador de atletismo Miguel Ángel Millán acusado de abusos sexuales a dos menores en ese juicio esa cruzado con Antonio Peñalver subcampeón subcampeón olímpico de Decathlon y testigo en la causa Peñalver dice que no quiere que Millán toque han además estos palmero buenos días qué tal Aimar buenos días efe

Voz 0978 36:51 el mente dura ha sido la tercera sesión de este juicio le ha tocado el turno a los atletas murciano que sufrieron abusos por parte del acusado tras prestar declaración el medallista olímpico como decías en Barcelona noventa y dos al Antonio Peñalver quiso realizar declaraciones para contar su caso después de décadas de silencio ha querido pasar este trago duro para él ha asegurado para que nadie más lo vuelve a sufrir

Voz 1450 37:11 todo esto esfuerzo

Voz 32 37:13 mente tres recompensas a fundar

Voz 4 37:15 totalmente de la forma que sea como sea pero que jamás jamás tenga el Oporto

Voz 32 37:20 me iba de hacer nada ningún niño más

Voz 0978 37:24 recordar que la Fiscalía solicita la pena de doce años de prisión para Miguel Ángel Millán por dos delitos de abusos sexuales a dos menores tinerfeños el juicio se retomará el próximo lunes

Voz 33 37:36 eh

Voz 0027 37:44 Nos vamos ahora a Cataluña porque una vez apagado allí el fuego de la huelga de los taxistas por otros de los de Cataluña ahora los trabajadores del metro de Barcelona anuncian huelga durante el Mobile que es el mayor evento el mayor congreso que se celebra en Cataluña a lo largo del año porque día bon día pues pues

Voz 0931 38:03 la gestión que está haciendo la empresa Transports Metropolitans ante la aparición de amianto en el metro en un primer momento se detectó en un centenar de trenes se aseguró que ésta no tendría afectación ni para trabajadores ni para usó

Voz 0978 38:13 varios pero se empezaron a hacer revisiones acento

Voz 0931 38:15 Henares de esos trabajadores según los sindicatos la empresa les dijo primero que podría haber ciento cincuenta y ocho personas expuestas al amianto ahora les ha reconocido que podrían ser mil cincuenta Paul Gray estén pagando la salud dos trabajador es muy grave estamos hablando de la salud de los trabajadores y con eso no se juega decía Ángel Miguel Ángel González del comité de empresa piden que se hagan pruebas pagadas por la empresa todos los trabajadores y también a los ex trabajadores sino harán huelga del veinticinco al veintiocho de febrero dos horas por turno mañana tarde noche

Voz 0027 38:46 gracias cerramos la Mesa en Madrid con una buena noticia para las familias la matricula de las escuelas infantiles públicas para niños de cero a tres años va a ser gratis a partir del próximo curso Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 38:56 buenos días y no sólo van a ser gratuitas las escuelas infantiles públicas que gestiona la Comunidad de Madrid como ya se sabía también lo serán las municipales que dependen del Ayuntamiento de la capital Rita Maestre

Voz 1510 39:06 hemos reducido las ratios hemos incluido la pareja educativa en todas la escuelas que dependen del Ayuntamiento de Madrid ya hemos ampliado de una forma muy clara el número de servicios a los que los padres las madres y los niños y las niñas pueden acceder

Voz 1275 39:17 más de ocho mil setecientos niños se van a ver a partir del curso que viene de esta medida que supondrá un coste de un millón de euros para las arcas municipales el Gobierno de Carmena prometió trece nuevas escuelas infantiles en esta legislatura iban a ponerse en marcha ahora en enero pero sólo lo van a hacer cinco esta semana el Ayuntamiento ha dicho que el resto han tenido problemas por las condiciones climatológicas aunque no precisan cuáles es raro porque Madrid no ha llovido últimamente

Voz 0027 39:40 Laura muchas gracias son las siete menos veinte de la mañana a las seis menos veinte en Canarias

Voz 34 39:46 suenan me con una enorme con lugar

Voz 16 39:53 sin duda

Voz 4 39:58 de la mesa

Voz 0027 40:01 en Reino Unido porque esta noche ha quedado en libertad bajo fianza el exlíder escocés Alex Salmond acusado de catorce delitos sexuales el político que dimitió tras el fallido referéndum independentista de dos mil catorce lo niega todo corresponsal en Londres Juan Arza

Voz 0978 40:15 Alex Salmon El que fuera la figura más carismática del independentismo en Escocia fue detenido el miércoles se enfrenta a la justicia acusado de varios delitos sexuales el que fuera líder del Partido Nacional Escocés durante veinte años fue ayer acusado formalmente de dos intentos de violación nueve agresiones sexuales otros dos incidentes de índole sexual y una acusación más de escándalo público aunque sin confirmar Se trataría de las denuncias presentadas por dos mujeres dos de sus empleadas que datan del dos mil trece cuando Samu era ministro principal de la autonomía las acusaciones estaban siendo investigadas ayer él volvió a negar las rotundamente soy inocente de cualquier tipo de acto delictivo rechazo absolutamente esas alegaciones y me voy a defender ante la justicia ha declarado Simon

Voz 1275 41:11 Puerta del Tribunal sheriff de Edimburgo

Voz 0978 41:13 donde compareció ante el juez

Voz 0027 41:20 Italia tendrá que indemnizar económicamente a Amanda Knox por no haberle proporcionado ni asistencia legal ni un traductor durante el interrogatorio por la muerte de su compañero de piso la joven estadounidense fue absuelta tras pasar tres años en la cárcel aquí en Italia en un proceso que se convirtió en algo especialmente mediático Ana corbata un buenos días

Voz 0393 41:38 buenos días en una entrevista hace un par de años nos contó que esos interrogatorios duraron cincuenta y tres horas

Voz 35 41:44 quedan árboles en Aguere de Nowak a el Rowe

Voz 0393 41:48 lo hicieron todas las preguntas en italiano una lengua que dice que entendía como un niño de diez años

Voz 35 41:53 ancho a Sastre

Voz 0393 41:56 ni siquiera entendí que era una sospechosa a la policía me dijo que era un testigo importante y que ellos sabían que es lo que había

Voz 35 42:02 todo para ustedes al decir pues yo porque arengar

Voz 0393 42:07 me dijeron que si no compartía su versión de los hechos me pasaría la vida en la cárcel

Voz 35 42:10 por otra Horse a oír lo enseña que Shen Mi

Voz 0393 42:16 durante el interrogatorio me pegaron y me amenazaron me mintieron manipularon dijo Italia tendrá que indemnizar a Knox con dieciocho mil euros por daños morales por gasto

Voz 0027 42:24 los horarios y cerramos la Mesa del Mundo en la capital portuguesa en Lisboa cuyas autoridades están muy preocupadas por el aumento del vandalismo en sus calles los actos de desorden y violencia se repitiendo de forma ininterrumpida en la última semana informa desde Lisboa el corresponsal de la Ser Aitor Hernández

Voz 36 42:41 pendiente aumentó en el número de enfrentamientos violentos y actos vandálicos han marcado la semana en el Área Metropolitana de Lisboa el domingo una reyerta vecinal el el suburbio de seis sal desencadenó en un motín y la manifestación de vecinos de la zona en la capital el lunes acabó con cargas policiales el martes la comisaría principal de Setúbal fue asalto dada con cócteles molotov y varios coches policiales fueron incendiados el miércoles personas desconocidas incendiaron una decena de contenedores en varios barrios lisboetas durante la madrugada de ayer un autobús y una treintena de contenedores fueron quemados en el distrito de Sintra la policía lusa afirma que no tiene constancia de que los acontecimientos estén relacionados pero asegura que está

Voz 2 43:22 investigando el inexplicable brote de vandalismo en las zonas que rodean la capital portuguesa

Voz 0027 43:34 qué pasa chaval lotes todavía no sabe lo que va esa otra mayo yo sí se lo vais a votar votar un partido que lleva al Fary teatral del dignísimo tuétano

Voz 37 43:43 eh en esta vida es la mujer pero la mujer de desgranar vida aprovecha mucho del hombre blandengue desaprovechados Se aburre y entonces le da capones

Voz 0027 43:51 la mujer Grange ella pero nosotros vamos a poner en su sitio en mayo con vuestro voto saca abuelo prevalece que

Voz 37 43:59 entre otras cosas pero que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí alambre blandengue de texto sea hombre de la bolsa de la compra recitó el carrito del niño bonito ocho

Voz 1100 44:26 hoy

Voz 38 44:31 el

Voz 39 44:37 buenos días de nuevo habría que hablar de Venezuela ese país tan duramente azotado por sus propios dirigentes

Voz 1100 44:44 pregunta la situación política aduptor se alumbramiento Juanjo ha ido como presidente venezolano todo parece indicar que en absoluto que se ha sumado caos al caos con el gesto y la judicatura apoyando Maduro el golpe de escasamente conocido Why do ha recibido tan tempranamente el apoyos de sus aliados que cualquiera podría pensar que en realidad el procedimiento ha sido distinto primero eligió para designado habido tantos líderes de la oposición democrática e incluso el momento luego se produjera otro nombramiento no es fácil para ningún demócrata el ojo al menos le gustaría serlo escribiros decir cosas que parece que son una defensa acérrima de Nicolás Maduro y su régimen pero acostumbrado a las trampas tampoco caeremos en honesta el episodio Wise ayudó que tanto gusta a los galeristas pimpón los casado y Rivera en coincidencia con Felipe González cuando vivir es difícilmente asumible por muy detestable y tiránico que sea Maduro solución vaya usted a saber pero conviene hacer algún llamamiento a una responsabilidad y no darle padecía el ojo más conveniente que tratar de resolver el conflicto como la democracia Augusta con elecciones lo dice Sánchez pero sobre todo lo mantiene la Unión Europea y la izquierda

Voz 0027 46:26 entonces la entidad Anita manda mensajes no

Voz 0456 46:31 el oyente están a la fuente venga tratan irá de todo irá bien y queremos creer aunque sea porque llegamos al fin de semana buenos días

Voz 3 46:38 en días Ramón desde Valencia la historia de América aparece como la historia de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y la historia de

Voz 1226 46:47 contó todo es circular y los golpes de Estado se repiten se repiten y repiten lástima una vergüenza Maduro no es ningún santo pero los que habían dado el golpe de Estado y los que lo han patrocinado

Voz 0456 47:02 señor mucho sobre Venezuela buenos días bienvenida

Voz 3 47:05 buenos días hoy Borja y envío este audio de de Madrid creo que el gobierno de Maduro en Venezuela debería dar un paso a un lado y convocar elecciones realmente libres sin cortapisas a la oposición y la oposición debería participar en ellas creo que la Unión Europea acierta al no reconocer al nuevo presidente autoproclamado de Venezuela porque si bien es verdad que el gobierno de Maduro peca por lo que no se llega a través de la prensa de dictatorial creo que la Unión Europea como digo acierta porque reconocer la legitimidad de este nuevo líder autoproclamado sería legitimar de algún modo eh que cualquier el otro líder de la oposición de cualquier otro país hiciera lo mismo gracias Borja Consuelo Sevilla bueno

Voz 0419 47:50 John sobre Venezuela quería decir que las declaraciones de los que no tiene ninguna responsabilidad de gobierno como Casado libera el mismísimo Felipe González o Aznar que nos metió en una guerra reconociendo la autoridad de la Asamblea Illa auto proclamación del presidente entonces ya no hace falta pasar por las urnas no espérate o esto solo vale para Venezuela así como otra piensa terminar como Maduro con una guerra civil

Voz 40 48:15 allí seguimos con Rafael pues era cuestión de gustos pero a mí no me gusta ni el que llega presidente con el apoyo de la ultraderecha de Vox el que llega presidente con el apoyo de la ultraderecha de Donald Trump y en ambos casos con la simpatía entusiasta del Partido Popular de Ciudadanos será casualidad por cierta buenos días