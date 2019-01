Hoy por Hoy (25/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 0027 00:22 el boleto muy buenos días las urgencias electorales de la derecha en España chocan con la necesidad de matices y de prudencia de la diplomacia sobre todo ante una crisis como la que se está viviendo a estas horas en Venezuela Pablo Casado y Albert Rivera han entrado en una carrera para ver quién exige con más contundencia al presidente Pedro Sánchez que reconozca ya al autoproclamado Juan Why do presidente legítimo de Venezuela tiene que abrazar la democracia la libertad también en Venezuela sino acabará siendo responsable de lo que está pasando

Voz 2 00:49 le pido que hoy el presidente Sánchez del Gobierno España tengan a España donde se merece en la dignidad del reconocimiento del presidente Hugo ha ido de esa transición democrática está contrarreloj

Voz 0027 00:59 los Rivera queda de momento en tablas porque el líder popular se avanzó fue el primero en registrar una iniciativa parlamentaria pidiendo al Gobierno que reconozca Why do el texto de ciudadanos prácticamente idéntico llegó Hora y media después al Registro del Congreso pero Rivera fue el primero en hablar con dos horas después casado anunciaba lo mismo los dos prometen llevar el asunto a los parlamentos autonómicos de toda España e incluso a los ayuntamientos de toda España bueno desde el Gobierno central insisten en que la prioridad ahora mismo es que Europa hable con una sola voz idea clara cuál es la posición que defiende España basta con oír al ministro Borrell hablar del régimen venezolano

Voz 3 01:35 qué tipo que tenemos en la Unión Europea que se plantea el Gobierno español y que va a impulsar con todas sus fuerzas es garantizar unas elites

Voz 0027 01:43 acciones que la actual crisis basta con apreciar que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha llamado telefónicamente desde Davos pero no ha hecho lo mismo con Maduro España tiene un papel decisivo siempre en las relaciones de la Unión con América Latina pero las instituciones tienen que coordinar los intereses y sensibilidades de veintiocho gobiernos desde la izquierda griega descrita al gobierno de coalición austriaco con la ultraderecha así que se impone la cautela pero en el propio país en Venezuela la situación es de una complejidad máxima ahora mismo en cuatro días han muerto una veintena de personas hay trescientos detenidos según las ONG's locales y Nicolás Maduro mantiene el respaldo de la cúpula militar y judicial carga si además contra Guarido

Voz 1623 02:23 desde ese momento presidente de un país es constitucional ahora en vez de sueldo de aquí en adelante el presidente lo eligen en Washington seguramente en la calle quien quiera procedente

Voz 0027 02:35 pero Why do insiste en que su paso es legítimo y en que quién lleva años pisoteando la Constitución es maduro lo ha dicho esta madrugada en Univisión

Voz 4 02:42 lo está muy bien este regimen los militares defendiendo la Constitución trataba protegiendo al ciudadano venezolano para restaurar el orden constitucional

Voz 0027 02:57 es viernes veinticinco de enero los líderes autonómicos de Podemos se reúnen hoy en Toledo para tratar de encontrar una salida a la crisis que atraviesa la formación y lo hacen sin la dirección estatal Carolina Gómez buenos días

Voz 0733 03:09 buenos días tampoco estarán algunos de los dirigentes más alineados con Iglesias como el madrileño Ramón Espinar ejerce de anfitrión el castellano manchego José García Molina

Voz 1463 03:16 buscan restañar dicen las vidas interna

Voz 0733 03:19 las preocupados por su impacto electoral en mayo

Voz 0027 03:21 Talant en Málaga el equipo de rescate minero está excavando a mano ahora mismo ya dentro del túnel horizontal a más de setenta metros bajo tierra Il lo último que sabemos es que han conseguido avanzar ya un metro y medio

Voz 0733 03:32 de los cuatro que tienen que excavar hasta llegar al pequeño esta noche los mineros han tenido que realizar incluso dos micro voladuras del terreno

Voz 5 03:39 mientras tanto fuera el túnel en Huelva acumule pronto con nosotros

Voz 6 03:44 es ya está ya está

Voz 5 03:49 los vecinos han celebrado esta madrugada una vigilia por Julen dirigida por Juan José Cortés el

Voz 0027 03:55 abre de Marín la huelga de taxis en Madrid se recrudece José Miguel Fúnez Federación Profesional del Taxi

Voz 0684 04:01 hay compañeros que lleva casi tanto dentro dentro del el corazón que son capaces de ponerse en huelga de hambre haciendo peligrar su salud para salvar este es el Tour

Voz 0027 04:13 llevan ya cinco días de protesta desde Bruselas Carolina decisión muy importante hacia la costa

Voz 5 04:17 hacia la Comisión Europea conseguido desatascar una Dir

la Cadena SER

Voz 0027 04:33 la cornisa cantábrica amaneció esta mañana sin alertas por mal tiempo según la Agencia Estatal de Meteorología después de que el temporal haya dejado en las últimas horas al menos tres muertos en Asturias también ha provocado numerosos daños en Cantabria donde hoy no hay clase en bastantes colegios Radio Santander Fermín Mier buenos días

Voz 0628 04:49 buenos días al menos cinco colegios y un centro de Secundaria permanecerán hoy cerrados están situados en los municipios afectados por las riadas más graves que se recuerdan en Cantabria el desbordamiento de los ríos ha anegado zonas de sesenta municipios y ha obligado a evacuar de sus casas a más de un centenar de vecinos el Gobierno de Cantabria va a pedir que las localidades inundadas se declaren como zona catastrófica y más de doscientos militares de la UME están ya aquí para ayudar en las tareas de limpieza y de retirada de

Voz 0027 05:14 árboles y escombros que les espera en las últimas horas yo rica en las próximas horas sobrecargo buenos días

Voz 0978 05:19 buenos días una mejora de hecho durante cuarenta y ocho horas la lluvia no volver a afectar a estos dos puntos que han recibido tanta agua la lluvia que además ha provocado tanto deshielo entre Cantabria y Asturias pero todavía persistir en el extremo más oriental del Cantábrico entre Guipúzcoa y el norte de Navarra todavía quedan unas dieciocho horas más de lluvia persistente mucha atención también aquí nevada en el Pirineo que sólo afectará a la vertiente norte en el resto del país muchas horas de sol hasta el final de la tarde temperaturas parecidas a las de ayer viento fuerte todavía entre Navarra Aragón Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana

Voz 0027 05:59 y las autoridades no seguirán buscando el avión desaparecido del futbolista argentino Emiliano salas Amparo

Voz 1161 06:06 después de ochenta horas de vuelo con tres aviones cinco helicópteros Potes en el agua y la ayuda de los barcos que hayan podido transitar además de haber rastreado mil setecientas millas cuadradas sobre las aguas del Canal de la Mancha se da por concluido el operativo ya que las posibilidades de encontrar al jugador el piloto con vida son muy remotas Horacio Romina sala padre y hermana del jugador piden que no los abandonen

Voz 0821 06:24 por favor quiero iban bucal espiado por favor él tienen no decidido

Voz 1161 06:29 se suspende la búsqueda activa pero se pide a todo el que pase por la zona que esté alerta

Voz 4 08:53 eh bien para todo los impuestos a ponerse

Voz 1623 09:00 calma y cordura nervios de acero y que las instituciones función

Voz 0738 09:05 Don Juan guay y Nicolás Maduro lo éstos siguen reivindica

Voz 0027 09:09 cuando se hasta ahora como presidentes legítimos de Venezuela el opositor ha llegado a decir esta madrugada en una entrevista con Univisión que estaría dispuesta a estudiar una amnistía para Maduro si finalmente consigue hacerse con el poder efecto

Voz 5 09:19 en Venezuela El Maduro llama a la calma

Voz 0027 09:22 tras los acontecimientos de las últimas horas que dejan una veintena de muertos al menos trescientos heridos en Caracas está Amanda Sánchez que es la enviada especial de Prisa Radio Amanda buenos días

Voz 0733 09:31 Aimar un gusto saludarlos desde Venezuela la situación sigue complicada con mucha incertidumbre y sobretodo expectativa en la población este jueves Woo demostraciones de poder de parte de Nicolás Maduro recibió el reconocimiento como único presidente legítimo de parte de los militares y también del máximo tribunal del país

Voz 0027 09:49 la oposición que dice Amanda siguen las calles

Voz 0733 09:52 habano mientras tanto están a la espera de que haya nuevas acciones de parte de los líderes de la oposición tienen expectativa con respecto a ISO sobre todo para consolidar los pasos que dieron en las últimas horas para seguir ejerciendo presión en contra de Nicolás Maduro y que finalmente se consolide la instalación de un gobierno de transición presidido en este caso probablemente

Voz 0821 10:11 por Juan Why y que posteriormente se vaya

Voz 0733 10:13 a la convocatoria de unas elecciones libres

Voz 0027 10:16 en ese escenario en Venezuela aquí en Europa los Veintiocho abordan hoy la situación lo hacen a nivel de embajadores ante la Unión Europea desde las instituciones comunitarias insisten en que el objetivo final es que Venus

Voz 1084 10:26 la celebre unas elecciones libres bajo estándar estemos

Voz 0027 10:28 prácticos a las que se pueda presentar todos los partidos y piden cautela a las voces que exigen que Europa reconozca inmediatamente ha ido Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 10:37 conocías hay reunión extraordinaria del Comité de Política y Seguridad Exterior reúne a nivel de embajadores para hablar de Venezuela aunque los portavoces de Mogherini de momento mantienen que esta es la posición europea

Voz 12 10:51 pues si te explique la son son con el álbum explicar los matices y apoyar y reconocer pero que habrás leído la declaración nosotros apoyamos a la Asamblea Nacional llamamos a un proceso real para mitigar elecciones creíbles

Voz 0738 11:08 ha dicho la portavoz de la Alta Representante aunque son muchas las tensiones muchos los movimientos entre las capitales en las instituciones donde liberales impopulares presionan desde el Europarlamento exigiendo el reconocimiento

Voz 0590 11:22 a haber una mayoría suficiente en el Parlamento Europeo con oxígeno socialistas para reconocer al nuevo presidente interino de de Venezuela hay para exigir a todas las instituciones de la Unión que lo reconozcan ya todos los Estados miembros que lo reconozcan y el Gobierno de España se va a quedar el último en la cola

Voz 0738 11:39 es González Pons ex vicepresidente español del grupo popular europeo muy crítico por lo que él considera la influencia de Sánchez a nivel europeo en Venezuela y en su derivada política española

Voz 0027 11:55 fijado

Voz 5 11:56 cada Xosé Hermida yo yo fui fiel futuro volví que todo salía bien

Voz 14 12:02 esto lo dijo Nicolás Maduro siete días antes de que la oposición lanzase la mayor ofensiva para derrocarle con el apoyo de Estados Unidos y buena parte de Latinoamérica que nadie crea que eso desmiente la visión futurista de Maduro con el ejército a su favor hasta es posible que todo salga bien amado les sale casi todo bien desde hace tiempo imbatible en los simulacros electorales lo hemos visto posando en un restaurante de Dubai con uno de esos chuletón letones coronados de escamas de oro una imagen muy celebrada por los cientos de miles de venezolanos que hacen horas de cola para comprar productos básicos en España el drama venezolano es ya un asunto más de política doméstica desde que apareció el partido de aquellos chicos cautiva a dos por la revolución bolivariana así estamos viendo ahora a tantos políticos españoles encabezando las protestas el entusiasmo de algunos es tal que hasta aprovechan para pedir el voto a su candidato municipal

Voz 5 13:02 cuánto le debe doler Venezuela

Voz 0027 13:07 anoche en Hora Veinticinco tres presidentes autonómicos del PSOE debatieron entre otras muchas cosas sobre el día después de las elecciones de mayo en el escenario de fragmentación que vive la política española con quién apuestan por pactar estas son las posiciones del presidente extremeño Guillermo Fernández Vara del castellano manchego Emiliano García Page hice la balear Francina Armengol

Voz 15 13:26 la cara jueves aprobamos leyes con uno y leyes con otros lo obviamente yo soy es un partido un partido de izquierda

Voz 0027 13:32 persista en las leyes sociales tenemos más facilidad para

Voz 15 13:35 a apoyar en Podemos las leyes institucionales las hemos aprobado como el PP una

Voz 16 13:39 rojo para pactar bueno con vos presupuestos con el Partido Popular Se pueden llegar a acuerdos en general podemos tenido momento mejores ahora soy el único presidente que tiene a Podemos dentro del Gobierno fíjense lo que si encima que me califican de derechas no

Voz 17 13:52 qué tarea la izquierda ni ciudadanos ni bosnio partido

Voz 22 15:42 la Cadena SER

la Cadena SER

Voz 0027 15:46 con este fin de semana que tenemos a Pepa Bueno repasando la voz les hemos pedido a Pepa Blanes a José Manuel Romero que le propongan algunos planes silenciosos para viernes sábado domingo es en las series que llega nuevo este fin de semana

Voz 1463 16:01 esta semana coinciden en la cartelera dos veteranos actores que se despiden silvestres talón dice que no volverá a hacer de Rocky más pero todavía pueden verle medio acabado eso sí en Creed II la segunda parte de esta red actualización de Rocky que vuelve a meter a los rusos como los malos de la

Voz 21 16:17 no no tengo elección eso mismo dijo otro padre murió aquí entre mis brazos

Voz 1463 16:23 el otro actor que dice adiós a Rober que se despide a lo grande con una película de atracos de All the Gang basada en una historia real a un atracador que robó bancos de manera elegante sin violencia y siempre con una sonrisa hasta que cumplió ochenta años

Voz 5 16:36 y en la que has dicho que dedicado ríos volver

Voz 1463 16:44 se ha quedado fuera de los Oscar pero sí está nominada aunque con pocas posibilidades de ganar el blues débil Street película de tema racial que denuncia la persecución judicial y policial hacia los negros en los Estados Unidos Pearson los setenta niños

Voz 5 16:56 es

Voz 1463 16:59 corta como haya vendido aquí cultiva recomendación sólo para estómagos valientes la Casa de Jack la nueva provocación de Lars von Trier un asesino en serie que quiere crear su obra maestra en Cannes la prensa huía despavorida íbamos ahora con la televisión José Manuel Romero

Voz 1084 17:13 hola Pepa tanto nos hemos quejado de la falta de series políticas que ahora ya tenemos una comedia a la altura del esperpento español

Voz 23 17:20 me me ha ofrecido a comparecer ante todos ustedes para calmar los ánimos de la Xunta ante la crisis mejor dicho el asunto porque no es crisis es grave pero como asunto sin poder llamase crisis y por eso no voy a usar esa palabra

Voz 1084 17:34 Javier Cámara es Juan Carrasco un ministro de Agricultura torpe y entrañable que le toca lidiar con una crisis similar a la de los pepinos ella en la que la consejera andaluza se fotografió comiendo uno pues un político de provincias aislado pero con muchas aspiraciones mucha fe en sí mismo

Voz 5 17:49 pues ahora los rumores con esto han como candidato

Voz 1084 17:54 la Secretaría General de los guionistas digo San José y Juan Cavestany eso los creadores devota Juan una parodia sobre los entresijos del poder con muchas referencias a la actualidad desde el absurdo y la vergüenza ajena a la que emite desde esta noche TNT promete ponernos frente al espejo cuidado Aimar Juan Carrasco también tiene pararnos

Voz 5 18:11 otros que cierra una entrevista para mañana en en Hoy por hoy porque no aprovechamos para disparado un poquito más

Voz 21 18:19 toda una fiesta

Voz 24 18:23 lejos de mí

Voz 5 18:27 siempre vamos con los oyentes dando una fuente Venezuela buenos días buenos días

Voz 0298 18:33 soy Ángel desde Madrid los demócratas que reconocer aguardó están poniendo en riesgo al pueblo venezolano pues una guerra civil está mucho más si tan amigos somos de esa tierra medio por solucionar los problemas no para sacar armas a la calle

Voz 1084 18:46 gracias y bienvenido Ángel desde el Puerto de Santamaría Joaquín

Voz 25 18:49 yo sólo pediría que la comunidad internacional no libere no libere a Venezuela como liberaron a Siria o a Libia por ejemplo o Irak Manuel Moreno

Voz 0821 18:58 el mundo sino

Voz 26 19:01 te quedes quieto dictador cuya legitimidad no lo tiene por ganó todos recuerdan Prodi lentas por lo tanto Juan puedo es el legítimo presidente del pueblo de Venezuela Maduro debería dimitir por dignidad aunque no lo tiene ha sido un pie dado ominoso criminal que se vaya

Voz 1084 19:20 y en Murcia terminamos pero con otro asunto mirando a la luna con Antonio la luna a Cuba

Voz 27 19:25 a suscita en su propio día el lunes se presentó con su belleza cósmica tamizada por nuestra sombra en un estupefaciente eclipse rojo rojo eclipse es un símbolo lunar o Lunática está la izquierda deslizándose hacia el pozo de la inutilidad política eclipsada por su pereza para hacer sus deberes teórico quién soy de dónde vengo adónde voy

Voz 0027 19:49 muy buena pregunta muchas gracias a todos y buen fin de las siete y veinte de la mañana a las seis y veinte en Canarias

Voz 7 20:03 Lance

Voz 1275 20:03 qué tal buenos días ocho grados marca a esta hora de la mañana el termómetro de la radio en la Gran Vía han bajado un poco las mínimas pero a mediodía tendré hemos temperaturas muy agradables máximas que llegarán a los quince grados algunas nubes pero sobre todo ratos de sol las cosas de casa en Podemos siguen complicadas hoy los secretarios generales del partido tienen cita en Toledo una jornada toledana donde van a analizar el actual escenario político donde previsiblemente harán un llamamiento a la unidad para resolver la crisis en Madrid una cita importante a la que no asistirá Ramón Espinar el líder de Podemos aquí la Comunidad que va a dar plantón hoy al resto de sus compañeros precisamente en un momento en el que la situación del partido en la región es más que complicada Vigilia Sarmiento buenos días buenos días

Voz 0821 20:44 las el líder madrileño Ramón Espinar sigue guardando silencio sin hacer declaraciones ante los medios como los últimos días y mientras la dirección regional mantiene su intención de presentar candidato para consolidar el bloque de Unidos Podemos a la ausencia de Espinar en la cita de hoy en Toledo se suma la de los más próximos a Pablo Iglesias los de Castilla y León Galicia inician confirmado dos muy alineados con Errejón los de Euskadi en Murcia el resto de los asistentes no pertenecen a ningún sector todos apuestan por colaborar para reconducir la crisis abierta en Madrid y alcanzar un acuerdo para crear una lista única y que lo ocurrido en la Comunidad no perjudique electoralmente a los que concurren en el resto del país anoche Julio Rodríguez cabeza

Voz 1275 21:20 lista de Podemos en la capital reuniones a su ejecutiva para analizar la decisión de Podemos de no presentarse a las urnas con Carmena un anuncio que la dirección del

Voz 0821 21:28 partido la dirección de Ramón Espinar conoció

Voz 1275 21:31 a través de la prensa Carolina Bescansa diputada de Podemos en el Congreso pedía ayer en la SER más razones políticas y menos razones sentimentales para atajar la deriva del partido Joker

Voz 28 21:41 lo que las eh que las razones por lo menos las que hemos escuchado hasta el momento son incluso diría sentimentales y eso y eso no me parece ni positivo ni irresponsable

Voz 1275 21:56 los taxistas de Madrid siguen en huelga quinto día de paro total la protesta se mantiene en Ifema a las puertas de Fitur y anuncian nuevas acciones para este viernes un grupo de taxistas tiene previsto iniciar una huelga de hambre otros Evan encadenar en algún punto que aún no han desvelado el sector asegura que aún no han recibido oferta alguna por parte del Ayuntamiento de Madrid de la comunidad que trabajan desde ayer en una mesa conjunta Julio Sanz es portavoz de la Federación destacó

Voz 29 22:20 al no tener ninguna respuesta nada concreto continúa el paro indefinido con más fuerza la moral intacta y con la conciencia muy tranquila seguiremos hasta conseguir algo verdaderamente no haga del que hay un deseo de regulación

Voz 1275 22:38 más noticias de este viernes veinticinco de enero en titulares

Voz 0821 22:41 la Asamblea de Madrid ha sacado adelante con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos una resolución para blindar la ley de violencia de género una propuesta del PSOE que pretende proteger esta normativa en caso de que lleguen a la Cámara partidos como

Voz 1275 22:53 también el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la tramitación de un ordenanza municipal para proteger a las mujeres de la violencia víctimas de la violencia machista esa ordenanza amplía el ámbito de actuación a las agresiones que se producen fuera del ámbito de la pareja

Voz 0821 23:04 la oposición considera que el informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de equipos de fútbol a través de la compra de derechos por parte de Tele Madrid confirma que se favorecieron los intereses de Esperanza Aguirre y el Partido Popular

Voz 1275 23:14 en los deportes en fútbol el Real Madrid ganó anoche en Girona cuatro dos en Copa del Rey

Voz 1161 23:19 baloncesto los blancos se impusieron al Efes de Estambul

Voz 1275 23:22 en el Euroliga por noventa y dos ochenta y cuatro siete y veintitrés minutos de la mañana vamos a ver cómo sigue el tráfico en las carreteras de la región dgt Alfonso Martínez buenos días

Voz 30 23:38 buenos días a esta hora continuamos con tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital por la A dos en San Fernando de Henares la IV a la altura de Pinto la A42 a su paso por Fuenlabrada las seis en Majadahonda y El Plantío y la M seiscientos siete en Colmenar Viejo Tres Cantos dificultades también helados en este caso en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos a lo que hay que añadir las retenciones habituales tanto en la ronda de circunvalación M cuarenta como el la M50

Voz 1275 24:05 como despierta el tráfico hasta ahora en las calles de la capital pantalla Charo Alcázar bueno

Voz 0821 24:09 días muy buenos días Laura así

Voz 1463 24:11 ya es que lamentar por fortuna tráfico eso sí muy lento Llano Largo Recorrido de M30 que comprende Méndez Álvaro y el Nudo de Costa Rica en ambas calzadas intenso más bien intenso que lento al otro lado en la parte oeste entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar y otro par de puntos a destacar con circulación intensa General Ricardos en conexión con Marqués de Vadillo en sentido M30 y Fuente Cantona al paso por García Tapia y plaza de Alsacia

Voz 1275 24:38 vamos a ampliar además la previsión del tiempo meteorólogo Jordi Carbó buenos días

Voz 7 28:06 Lance

Voz 0821 28:22 portavoz hemos reducido las ratios hemos incluido

Voz 1821 28:24 la pareja educativa en todas las escuelas que dependen del Ayuntamiento de Madrid ya hemos ampliado de una forma muy clara el número de servicios a los que los padres y las madres los niños y las niñas pueden acceder creo que es una política central para este Ayuntamiento pero para la ciudad de Madrid en la que hemos hecho un esfuerzo grande que creo que se está viendo muy reconocido por parte de la ciudadanía

Voz 1275 28:44 más de ocho mil setecientos niños Savannah beneficiar aparte el curso que viene de esta medida que supondrá un coste total de un millón de euros para las arcas del Ayuntamiento además el Consistorio ha decidido prorrogar un año más la moratoria por la que suspendió de forma cautelar la concesión de licencias para todas las formas de alojamientos turísticos se dieron un año de plazo para elaborar un plan especial con el que regular estos pisos pero aún no la han terminado así que han decidido ampliar ese plazo desde julio han inspeccionado unas doce mil viviendas y han decretado el cierre de más de quinientas José Manuel Calvo delegado de Desarrollo Urbano Sostenible

Voz 0027 29:15 aquellas viviendas que estaban operando de Mané

Voz 37 29:17 era irregular con viviendas de uso turístico muchas de ellas están volviendo al alquiler estable esto que hace el efecto contrario al que produce el alquiler turístico tira a la baja de los precios con ello contribuimos como digo a bajar los precios no sólo en el centro sino en el conjunto de la ciudad porque tiene efecto contagio tanto cuando suben como cuando vas

Voz 1275 29:36 aunque la moratoria se amplía un año más el Consistorio tiene previsto elevar ese plan especial al pleno en febrero o marzo al pleno tendrá quitar miden el cambio normativo aprobado este jueves por el Ayuntamiento para prohibir los animales salvajes en los circos itinerantes que pasan por la capital ocho grados hasta ahora en el centro de Madrid

Voz 5 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy por

Voz 21 30:07 sí con Aimar Bretos

Voz 0027 30:11 ya a esta hora los ocho mineros desplazados desde Asturias a Totalán en Málaga han conseguido excavar ya a mano casi la mitad del recorrido de cuatro metros que les separa del lugar en el que creen que está Julien han perforado ya metro y medio un poco más lo han hecho a mano sin descanso durante

Voz 5 30:26 toda la madrugada incluso necesitado acertó micro explosiones controladas por la dureza del terreno una labor compleja muy delicada fuera el túnel en el pueblo muy femenina Vigilia que ha tenido lugar esta noche con la familia de Julen dirigida por el hombre al que escucha es Juan José Cortés el padre de Mari Luz hay mucha emoción expectación

Voz 0027 30:51 por qué no decirlo también cierto uso de sensacionalismo hoy excluir Berna González Harbour en el País dice no hay brujas ni gigantes ni Madrás tras en el nuevo suceso global mientras disimula hemos el morbo sacamos brillo a la compasión Carolina

Voz 1275 31:06 tienen los sucesos una lo de de repugnancia

Voz 0733 31:08 tan aguda hay que compite tan frontalmente con la perplejidad que nos provocan dice Berna González Harbour que el resultado es de una atracción irresistible la desgracia de Julen nos permite unirnos por tanto redimir nos también colectivamente como sociedad capaz de compartir al menos la solidaridad los mineros de Asturias son recibidos como héroes los operativos de rescate son jaleados a su paso los ingenieros se desvela ni los vecinos preparan buenamente comidas para todos escribe la periodista la maldad la desigualdad la crispación y el enfrentamiento que vivimos a diario se han puesto en pausa mientras la desgracia nos permite demostrar que por una vez todos podemos ser bueno por lo menos parecer

Voz 0027 31:43 pero hoy la mayoría de los análisis que leemos en la prensa versa sobre Venezuela portadas editoriales tribunas en toda la prensa internacional si el protagonista ayer era a Juanjo habido hoy las miradas se dirigen Dani hacia Donald Trump

Voz 1084 31:55 cada Donald Trump acostumbrado a sacar será apoya hay ponerla encima de la mesa es lo que he leído en The Gardian no sólo el presidente Trump sino ese barco de tontos a bordo que se dirige contra las rocas de Venezuela escribe Simon tal asediado por los demócratas en el Congreso enojado volátil sin planes para conseguir un segundo mandato en dos mil veinte y acusado de ser el responsable del cierre de la administración es capaz de cometer un golpe con tal de desviar la atención de sus problemas y recuperar el control de la agenda de Times compara Estados Unidos con Venezuela ilustró la situación con un halo Homer Simpson reparan tinglados sobre una butaca comiendo hamburguesas mientras ven la televisión las protestas en Venezuela y este tramo exclama

Voz 0027 32:34 tienen se Un país con protestas en las calles con el

Voz 1084 32:36 funcionarios y otros empleados pasando penurias y cuyo presidente es amigo de Putin pues eso la caída de los ingresos por el petróleo aumenta la presión sobre Maduro advierte el Financial Times y en Alemania el Süddeutsche titula el arma más afilada dentro antes el petróleo en repetidas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos ha intervenido mal en América Latina más probable y mucho más efectivo que una invasión militar sería detener las importaciones de Petro

Voz 0027 33:01 pero el editorial The New York Times titula Se titula hoy entre Maduro y la pared

Voz 1084 33:08 que el señor Maduro debe irse es algo obvio desde hace algún tiempo desde que sucedió a Chávez y continuó con su mala gestión su nepotismo su corrupción y arruinando al país la pregunta es cómo sacar al señor maduro sino un baño de sangre es una oportunidad si la oposición permanece unida esto destaca también en Alemania el Frankfurter que advierte también de que soldados de Wass Se venezolanos podrían relevar Se contra Maduro por sus relevar Se contra maduros por sus malas condiciones económicas ahora es el deber de Why do continuo leyendo el New York Times de hacer todo lo que esté a su alcance para persuadir a Maduro si es necesario garantizando el un refugio de que su acto final debe ser una salida pacífica y también el Washington Post le dedica el editorial a Venezuela para preguntarse si estamos ante el fin de una larga pesadilla e insiste que una intervención militar sólo podría justificarse si corren peligro las vidas de ciudadanos norteamericanos

Voz 0027 33:57 bueno Venezuela tiene una derivada clara en la política española así que los periódicos dedican mucho espacio hoy a analizar la situación Carolina

Voz 0733 34:05 el enviado especial del diario El País a Davos Carlos Cué asegura que Pedro Sánchez está promoviendo que Europa reconozca juegan guardó como presidente de Venezuela que la conversación de ayer reconociendo su coraje fue un gesto encaminado en esa dirección asegura Cué que los países grandes de Europa parecen estar de acuerdo sobre todo Francia que es quién más camina en esa dirección aunque sin olvidar que cualquiera de los Veintisiete lo puede veta

Voz 0027 34:24 aquí la prensa conservadora sigue mostrando muy dura con la acción del Gobierno

Voz 0733 34:27 no entienden la actitud timorata de Europa y mucho menos la falta de decisión del Gobierno español opina El Mundo Abc dice que no reconocer Aguado como presidente es una actitud claramente inmoral y supone una bofetada al pueblo venezolano y la razón cree que Sánchez se inhibe ante un dictador como España

Voz 0027 34:41 publica El Nacional Punt Cat que ya hay fecha para trasladar a los presos independentistas a Madrid será el veintinueve de enero

Voz 0733 34:47 Junqueras Turull Romeva Rull Fórum basa Forcadell y los Jordi serán enviados a Madrid el próximo martes para acudir al juicio del que todavía no tiene fecha Se trata de un traslado excepcional tanto por la duración del juicio como por el número de encausados que tiene que comparecer ante él

Voz 0027 35:01 precisamente sobre Cataluña hoy se reúne Carmen Calvo con el joven catalán iba Juanma Romero destaca en el Confidencial que la vicepresidenta asume el liderazgo público del diálogo con Cataluña desplaza entre comillas a Meritxell Batet que es ministra de Política Territorial la vicepresidenta gana peso

Voz 0733 35:16 yo en la interlocución con los separatistas especialmente con aragonés ya harta del vicepresidente y portavoz del Govern lidera dice Juanma Romero la búsqueda de la solución política para Cataluña los equipos de las dos quitan hierro al avance de la vicepresidenta que recuerda mucho a la Operación Cataluña de la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 0027 35:34 uno de cada dos españoles no cree que los taxistas tengan razón en esta Huelva no en esta huelga no no ve motivos para que los taxistas protestan específicamente por esto según una encuesta de Metroscopia que recogen hoy varios medios entre ellos veinte

Voz 1275 35:49 existe una fuerte división sobre este así

Voz 0733 35:51 entre los españoles el cuarenta y siete por ciento cree que los taxistas no tiene motivos para convocar las huelgas en Madrid Barcelona el cuarenta y uno por ciento cree que si según su ideología a los votantes de Unidos Podemos son los que más respaldan las huelgas los del Partido Popular los que menos los votantes del PSOE son los que están más divididas

Voz 0027 36:06 además de la prensa nacional destaca El Mundo la decisión del Tribunal Supremo de revocar la primera prisión permanente revisable que ha llegado hasta el Alto Tribunal

Voz 0733 36:14 el motivo es que los magistrados rechazan que se pueda valorar dos veces en perjuicio del acusado la circunstancia de minoría de edad

Voz 1275 36:20 o vulnerabilidad de la víctima y eso según él

Voz 0733 36:23 mundo va a impedir que se aplique la prisión permanente revisable en la mayoría de los casos

Voz 0821 36:27 Manuel Jabois buenos días qué tal Aimar buenos días

Voz 6 36:30 bien

Voz 39 36:34 eh

Voz 0027 36:40 queremos hablar de una tribuna que leemos en El País de un novelista indio paga mirra escribe que la manera en la que la política británica hasta afrontan el Brexit es un buen ejemplo de la improvisación y arrogancia con la que afrontan los problemas internacionales ya lo hizo con el imperio indio en mil novecientos cuarenta y siete dice en esa

Voz 5 36:59 sí precisamente respecto a India recuerdan que cuando Gran Bretaña abandonó

Voz 0821 37:04 El País el novelista Paul Scott escribió que los británicos habían llegado al final de sí mismos tal y como eran es decir al final de la elevada imagen que tenían de de sí mismos moralmente compara aquella aquella retirada por su ejecución no por la decisión de irse con el abandono moral que dice él supone el Brexit también dice de la

Voz 0027 37:26 clase dirigente británica que tiene un comporta

Voz 0821 37:29 miento egocéntrico destructor dice que los defensores del Brexit buscan recuperar la virilidad imperial dice que los periodistas y políticos irlandeses están espantados por la agresiva ignorancia de los ingleses defensores del Brexit leo este párrafo siempre es conveniente en despertarse con cierto olor a napalm por la mañana como como sabemos los los amantes del cine los numerosos crímenes del imperio fueron posibles gracias al poder geopolítico de Gran Bretaña y quedaron ocultos por su prestigio cultural por eso ha podido sobrevivir la imagen de Valiente sabia hay benevolente que cultivaba la élite británica sobre sí misma a pesar de las pruebas históricas condenatoria sobre esos maestros del desastre desde Chipre hasta Malasia desde Palestina hasta Sudáfrica las humillaciones en las aventuras no imperialistas en el extranjero la Calama la calamidad del Brexit en casa han revelado cruelmente el farol de los que han Arendt llamó los locos quijotesco de limpiar

Voz 0027 38:31 Jabois hablamos a las ocho a las ocho

Voz 0821 38:33 un beso chao

Voz 21 41:42 con Aimar Bretos

Voz 0027 41:44 siete y cuarenta y dos de la mañana seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 5 41:48 Volkswagen Yell deporte que hoy por hoy Volkswagen tomando para las personas y Rafa Nadal va a conocer esta mañana a su rival en la final del Abierto de Australia

Voz 1161 42:00 saldrá de la segunda semifinal que desde las ocho y media disputarán el serbio Novak Djokovic número uno del mundo y principal favorito ante el francés Lucas Oil número veintiocho de la ATP Nadal que podría ganar el Grand Slam dieciocho de su carrera Federer tiene veinte días atrás ni contemplaba esta posibilidad

Voz 1774 42:14 la gente de empezaron así es simplemente habla no que haya ocurrido lo que ha ocurrido está un poquito más de semana y media que todo ha salido hasta el momento casi a la perfección disfrutar también del hecho de estar en una final era Lahm que hasta dos meses prácticamente estaban

Voz 1161 42:26 quirófano en el larguero estuvo su entrenador Carlos Moyá que también se mostraba sorprendido por el torneo que ha hecho Nadal

Voz 41 42:32 la verdad que como ha llegado a la final mi yo que soy muy positivo me lo había esperado de esta manera

Voz 0027 42:38 a la que estar jugando a su país

Voz 41 42:40 razones para ser optimistas hay que ir con cautela obviamente pero el tenis que ha desarrollado hasta ahora está siendo muy bueno

Voz 1161 42:47 en cuanto al fútbol la Copa completaba anoche sus cuartos de final en sus partidos de ida en las dos últimas eliminatorias en el Bernabéu y cuatro Girona dos marcaban en para los blancos Lucas Benzema y dos de Ramos uno de penalti de Panenka también de penalti marcaba a granel para el Girona junto al del Choco Lozano eliminatoria que queda en el aire como reconocen Ramos Odriozola Solari Eusebio

Voz 5 43:04 eliminatoria Mc abierta hasta que hay que rematarlo después en el siguiente partido oye no pasa nada porque allí tenemos que ir a ganar y vamos a hacerlo así que vamos a a puerta la eliminatoria está abierta ahí habrá un bonito partido la vuelta queremos intenta

Voz 0821 43:17 a pasar a la siguiente ronda y lo vamos a intentar hasta

Voz 1161 43:20 en el partido de vuelta que será el próximo jueves en Montilivi en la otra empataban a uno Espanyol y Betis también queda todo en el aire marcó Borja Iglesias para los catalanes Sanabria para los béticos en el que podía ser su último partido de verde y blanco antes de fichar por el Génova ligera ventaja bética para la vuelta pero asistiendo contempla que salgan a defender el resulta

Voz 1757 43:36 todo nosotros en realidad no sabemos jugar a defenderlo de hecho cuando lo hacemos no lo hacemos muy bien no es obvio que meter un gol pues es puede ser definitivo no rival sí que tiene que hacer uno no se cerrarán atrás tanto como lo han hecho en muchas fases de este partido

Voz 0821 43:50 en el Villamarín el próximo miércoles no tenemos hoy partido de Liga

Voz 1161 43:53 en primera pero sí en segunda jornada veintitrés a las nueve de la noche en La Romareda Real Zaragoza Real Oviedo lo arbitrará el colegiado andaluz Figueroa Vázquez en el plano internacional hoy podría conocerse el alcance de la lesión de Neymar en Inglaterra Chelsea Manchester Manchester City disputarán el veinticuatro de febrero la final de la Caravaca y también se confirmaba ayer que no se seguirá buscando activamente el avión desaparecido del futbolista Emiliano sala su padre su hermana pedían ayer en un mensaje que no lo dejen

Voz 42 44:15 yo lo que pido que por favor quiero si iban buscando que decían Asier que iban deja la búsqueda

Voz 0821 44:20 pero bueno por favor que si no los siento que que esos están miedo Le pido por favor él gente que no decidido

Voz 43 44:28 encontrarlo pongamos puerta por favor te digo si lo bien

Voz 1161 44:34 en la Euroliga victoria ayer del Real Madrid sobre el Efes de Estambul noventa y dos ochenta y cuatro en la jornada veinte oír tres partidos más a las seis y cuarto de abuso Facua Baskonia desde las siete Buducnost Gran Canaria desde las nueve Barça CSKA de Moscú en Alemania hoy tenemos las semifinales del Mundial de balonmano en Hamburgo desde las cinco y media Dinamarca Francia desde las ocho y media Alemania Noruega España mañana se enfrentará Egipto por conseguir la séptima plaza

Voz 0027 44:56 queridísimo hay algo que te inquieta te atormenta preocupa dónde iría de viaje entonces para para saber que se estrenará en cuadro algunos conduce todo un pueblo sin entrada asegura todo riesgo sin límite de edad todos los mantenimientos estrena coche cada cuatro años por sólo dos mil quinientos euros al año con by renting ofertas Volkswagen renting consulta condiciones en Volkswagen punto es

