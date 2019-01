Hoy por Hoy (25/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 a las ocho de la mañana a las siete en Canarias Bretos buenos días Juan Why do autoproclamado presidente de Venezuela llama a mantener en la calle la presión contra el régimen chavista en una entrevista esta madrugada con Univisión Why do ha anunciado nuevas manifestaciones de la oposición el fin de semana niega que haya dado un golpe de Estado dice que está defendiendo la Constitución

Voz 1 00:39 en diciembre se yergue seriamente sin cuantioso y no descartar ningún elemento o permitir nace a hacer sólo ese vivero sobre todo para que saben insólita

Voz 0027 00:53 también ha dicho que la intervención del Ejército es algo a considerar en esta crisis aunque de momento la cúpula militar y la judicial controladas ambas por el chavismo arropa a Nicolás Maduro

Voz 1623 01:03 calma y cordura nervios de acero y que las instituciones funcionen por eso yo les garantizo que el Gobierno que presido seguirá gobernando a favor de las mayorías del país

Voz 0978 01:15 buenos días a la administración Trump que fue la primera en reconocer

Voz 0027 01:18 el agua ido como presidente ha ordenado a todo su personal no esencial de la embajada que salga de Venezuela según las oenegés en las últimas horas ha muerto una veintena de personas en enfrentamientos en la calle y la Unión Europea

Voz 0978 01:30 que con te explique la langosta con insiste en los matices de la comisión también reconoció que ido como presidente algo de momento no han hecho otra es apoyar a la oposición y a la Asamblea Nacional legítima que es hasta donde año

quiénes tienen más prisas son Partido Popular y Ciudadanos los dos han registrado iniciativas ya en el Congreso para pedirle al Gobierno que reconozca o ha ido y anuncian que llevarán textos iguales a parlamentos autonómicos y ayuntamientos de toda España

Voz 0393 03:09 sí porque hasta ahora no podían defenderlos y sus funcionarios estaban acusados de esos delitos al Gubern quiere eliminar esa excepción en la nueva ley de acompañamiento de sus presupuestos

Voz 0027 03:16 que desde la Generalitat insisten en que no tiene nada que ver con los acusados pluses porque dicen ellos ya cuentan con abogados privados con el vicepresidente catalán Pere Aragonés Icon la portavoz del Govern y se reúne hoy la vicepresidenta del Gobierno de España Carmen Calvo

Voz 0393 03:30 es la segunda parte del encuentro de la semana pasada el Gobierno pretende abordar la tramitación de los presupuestos y concretar el formato y el calendario de la mesa de diálogo entre partidos

Voz 0027 03:38 la Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Estrasburgo por no hacer nada contra los robos de agua en Doñana

Voz 0393 03:45 a pesar de que Bruselas lleva cuatro años pidiendo a España medidas para proteger el parque natural lo denuncia la denuncia la inició WWF y su portavoz Juanjo Carmona celebra que Europa les apoyó

Voz 3 03:56 es un respaldo de las instituciones europeas a todo el trabajo que hemos realizado en los últimos años

Voz 4 04:01 sí coinciden con nosotros

Voz 3 04:03 a lo mejor escuchen este dato muy llamativo

Voz 0027 04:06 qué les vamos a contar esta mañana aquí en Hoy por hoy en la última década Seat desplomado el número de carnés de conducir que se expiden cada año en España de ochocientos mil nuevos carnets en dos mil siete a menos de cuatrocientos mil el año pasado

Voz 0393 04:19 si los expertos como María Lidón Lorenzo la DGT lo explican así

Voz 4 04:23 un giro en la manera de entender la vida por parte de la gente joven actualmente de la movilidad sobre todo que en la que en ese percibe el coche como algo somos de primera necesidad y ahora mismo no lo ven así lencería ya ahora mismo hay otras alternativas de incluso más ecológicas para moverse en entornos urbanos

Voz 0027 04:40 Iris sacudida de la historia Alejandro Magno no murió envenenado no se creía hasta ahora es lo que hice una investigación

Voz 0027 05:32 si hoy empieza a remitir el temporal de lluvia y viento que ha ha dejado al menos tres muertos en Asturias no va a llover espera que no llueva hoy en Asturias en Cantabria que son las zonas más afectadas Jordi Carbó buenos días

gracias Jordi

Voz 0978 08:15 buenos días we do ha especulado esta madrugada con la posibilidad de ofrecer una amnistía a Nicolás Maduro

Voz 1 08:20 no pongo una carta ningún elemento ya ha pedido

Voz 0978 08:23 pollo de los militares a su auto proclamación como preside

Voz 1 08:26 es que deben respetar el horario imitando a que participen de este proceso

Voz 0978 08:31 aunque Why do no tiene de momento el apoyo de la cúpula militar como sí lo tiene Maduro

Voz 13 08:36 dar el mandato del pueblo de Venezuela

Voz 0978 08:39 más duro que en su discurso de esta noche ha pedido diálogo a la oposición ya ha llegado a bromear incluso con mandar a uno de sus asistentes para acabar con la vida de voy a mandar de asistente al autoproclamado para que lo destruye

Voz 1623 08:52 para que como su gran capacidad acabe la

Voz 0978 08:55 hay un chiste decía Trump que dice estar muy pendiente de lo que ocurre en Venezuela ha ordenado ya la evacuación de todo el personal no esencial de su embajada en Caracas Maduro legado setenta y dos horas para que sus funcionarios abandonen el país

Voz 1623 09:12 Sara toda su personal diplomático consular de Venezuela hasta el domingo

Voz 0978 09:17 Estados Unidos ha hecho oídos sordos a esa amenaza módulo Urquía China y Rusia han apoyado a Maduro en las últimas horas todos duro tuvo el que

Voz 1772 09:27 en línea asegura que una injerencia extranjera en Venezuela supondría un baño de sangre en el país por otro lado desde Guarido es nos de salida se han sumado más países como Reino Unido Alemania que ya no reconocen a Maduro como presidente ya han mostrado su apoyo

Voz 14 09:43 va el señor Juan Diego Guaita ido ayudó

Voz 0978 09:48 aguardó año desliz del presidente de

Voz 0027 09:51 hoy se reúnen los embajadores ante la Unión Europea de los veintiocho países miembro las instituciones comunitarias sigue moviéndose ahora mismo en esa difusa zona de grises que existe entre el rechazo a Maduro el reconocimiento expreso ha ido exactamente ahí es donde está el Gobierno de España sin avalar como presidente aunque el presidente español Sánchez sí le ha llamado por teléfono para alabar su coraje político con lo que eso quiere decir Isabel Villar bueno sea

Voz 15 10:15 buenos días ha sido una conversación cordial según el entorno del presidente Sánchez de unos diez minutos en la que ha defendido la salida de unas elecciones democráticas democráticas en Venezuela lo que no ha hecho reconocer agua ido como presidente porque debe esperar a la posición común europea el ministro Borrell apela a los

Voz 12 10:29 veintiocho tenemos que evitar que la cosa paya

Voz 2 10:32 a peor y eso exige sin duda un proceso de intervención para garantizar la única salida posible que son unas elecciones

Voz 15 10:41 también PP y Ciudadanos piden elecciones pero no sólo exigen a Sánchez que reconozca inmediatamente ha añadido

Voz 16 10:46 tiene que abrazar la democracia la libertad también en Venezuela

Voz 0027 10:49 sino acabará siendo responsable

Voz 16 10:51 de de lo que está pasando Le pido que

Voz 17 10:54 hoy el presidente Sánchez del Gobierno España pongan

Voz 1671 10:57 España donde se merece en la dignidad del récord

Voz 17 10:59 nacimiento del presidente huido de esa transición democrática

Voz 15 11:02 con hora y media de diferencia los dos partidos han registrado peticiones en el Congreso en este sentido para reconocer Aguado como presidente y también llevarán iniciativas iguales a parlamentos autonómicos y ayuntamientos ya lo han hecho por ejemplo en la Asamblea en el pleno del Ayuntamiento de Madrid

Voz 0027 11:16 hoy tras el Consejo de Ministros intentaremos conocer más al detalle la posición española los matices hasta qué punto España está promoviendo que los Veintiocho reconozcan como presidente legítimo hago hay dosis que lo está haciendo tras esa reunión del Consejo de Ministros la vicepresidenta a Carmen Calvo viajará a Barcelona y se reunirá allí por la tarde con el vicepresidente y la portavoz del Govern catalán Pere Aragonés ir él Tsartas es la segunda parte de la reunión que ya mantuvieron la semana pasada en la que el Gobierno pretende ya confirmar el visto bueno de los independentistas a que comience por lo menos la tramitación de las cuentas sobre la política de diálogo con Cataluña entre otras cosas debatieron anoche en Hora Veinticinco tres presidentes autonómicos socialistas el extremeño Guillermo Fernández Vara el de Castilla La Mancha Emiliano García Page Illa balear Francina Armengol lo primero que les preguntó años Barceló es si creen que es apropiada la política de diálogo del Gobierno

Voz 0739 12:04 estas fueron sus tres respuestas directo momento en la única posible sólo hay una legitimación para si algún día hay que tomar decisiones porque se vuelve a violentar la ley que haber entender el dialogo

Voz 6 12:13 a cortísimo plazo si a medio plazo arriesgó una creo que la política que está haciendo Pedro Sánchez para Cataluña creo que es la adecuada a corto a medio y a largo

Voz 0027 12:21 sí a la pregunta de si creen que esa política les puede perjudicar

Voz 0739 12:25 mejor no vendría probablemente otras cosas pero no hay que estar pensando en él

Voz 6 12:28 cero electoralmente si piensa que le perjudica obviamente

Voz 1989 12:31 me perjudica el malentendido de la política que se pueda dirigir desde el Gobierno yo tengo muy cara las intenciones de Pedro Sánchez a mí me ha dejado muy claro que no va a hacer la más mínima cesión en materia de soberanía ni constitucional otra

Voz 6 12:44 es que los ciudadanos se la crea problema ya no es si nos beneficia electoralmente no el problema es que no podemos seguir alimentando un conflicto y hay que buscar las soluciones dentro de la legalidad

Voz 0027 12:51 sobre la acción de la Generalitat esta mañana les estamos contando en la SER un cambio legal que el Gobierno el quinto requiere introducir aprovechando la ley de acompañamiento de sus propios presupuestos quieren cambiar la ley para que la Generalitat pueda pagar la defensa de los miembros del Govern y de aquellos funcionarios que sean acusados de desobediencia o prevaricación pero insisto en este Gobierno catalán en que esto no tiene nada que ver con el juicio del proceso

Voz 0931 13:14 llamó filón Bondi ahora mismo los abogados de la Generalitat pueden defender en un juicio a cualquier trabajador de la Administración incluidos incluidas sus empresas públicas exceptuando delitos como estos desobediencia prevaricación tráfico de influencias por sanción pero lo que pretende el Govern es eliminar esta excepción fuentes de la presidencia de la Generalitat niegan que esto tenga nada que ver con los altos cargos que siguen en la Administración pero que tienen causas pendientes con la Justicia relacionadas con el prócer recuerdan que lo

Voz 0027 13:41 imputados por esta causa ya tienen sus abogados privado

Voz 0931 13:43 los en cambio aseguran por culpa de esta excepción algunos trabajadores públicos que están acusados de desobediencia por el litigio de las piezas de exigen no pueden recibir apoyo legal de la Generalitat además según el Gobierno esta excepción no existe ni en el reglamento de Moncloa ni de ninguna otra comunidad

Voz 0027 13:59 a cien podemos hoy se va a celebrar una inesperada reunión que puede tener consecuencias dentro de la crisis interna que vive el partido a raíz de la decisión de Errejón de concurrir a las autonómicas de Madrid con la plataforma de Carmena la posterior respuesta de la dirección de Iglesias anunciando que lo van a presentar un candidato rival a Errejón para que compita con El bueno el ante el temor de de muchos secretarios generales autonómicos de Podemos a que esta pugna les termine afectando a ello si derive en una crisis del partido a nivel nacional que les haga daño electoral en las elecciones de mayo ante ese temor hoy el secretario general de Podemos en Castilla La Mancha ha convocado en Toledo a los demás dirigentes territoriales del partido para que Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 14:38 buenos días bueno pues los que van a asistir aseguran que pretenden colaborar para reconducir la crisis en Madrid y que se pueda alcanzar un acuerdo que permita una lista única que no haya competición electoral un intento de evitar dicen que el enfrentamiento Iglesias Errejón perjudique a los territorios en el nuevo ciclo electoral el anfitrión el secretario general de Podemos Castilla La Mancha José García Molina es el varón dorado con mayor poder institucional ya que ex vicepresidente segundo del Gobierno de García Page a la cita ya han confirmado su asistencia en los libres de Podemos en Euskadi Murcia próximos a Errejón pero también los de Aragón Canarias La Rioja Comunidad Valenciana y Baleares que no se encuadran en ningún sector eso sí no asisten los considerados más próximos a Iglesias como los de Castilla León o Galicia tampoco el líder de Podemos Madrid Ramón Espinar la

Voz 0027 15:21 dirección de momento guarda silencio pero la convocatoria

Voz 1450 15:24 chocado a muchos porque Molina es uno de los barones que mayor sintonía han mostrado con Iglesias en los últimos años

Voz 0027 15:30 ocho y cuarto gracias Mariela siete y cuarto en Canarias

Voz 1389 17:04 bueno fuera del pozo las las mejores sensaciones ejemplifican en en esa Vigilia que que ha tenido lugar en en el pueblo y con la cantidad de de gente sumando se ha oraciones sea plegarias que significa estos está esperando un milagro Se está esperando algo que algo que científicamente es practicamente practicamente imposible ojalá ojalá que toda la mala suerte que ha tenido que ha tenido este niño en la vida particularmente en esa caída en en una zona de difícil acceso y con un materia tan duro que que que tener que que perforar ojalá digo que toda esa mala suerte se convierta una especie de milagro en buena suerte haya caído de tal forma que tenga recursos suficientes como para haber sorbió tanto tiempo pero en general hay una sensación racional que es de profundo pesimismo evidentemente ya desde hace desde hace dos o tres días después pues hay gente que está intentando aferrar a la a la posibilidad mínima un mínimo hilo de esperanza que tiene que más que tiene que ver más ya prácticamente con lo

Voz 0027 17:58 con lo religioso que con lo el científico sobre lo científico por lo menos sobre lo tangible en las últimas horas ha podido hablar con algunos de de los expertos y en en minería que están allí en rescates también gente que sabe lo que están haciendo ahora mismo los mineros asturianos bajo tierra a setenta y tres metros bajo tierra están excavando poco a poco ese túnel horizontal intentando fijar las paredes por las que avancen para que no se les caigan a ellos encima te cuentan es otra

Voz 1389 18:24 jo muy peligroso es un trabajo de de riesgo no lo vamos a descubrir ahora al trabajo de la minería que arrastra detrás de sigue muchísimas muertes muchísimo sufrimiento porque porque están jugándose la vida date cuenta un minero eh con muchísimos años de experiencia me me contaba que que que que que me que me imaginas una galleta de chocolate que que ellos lo que tienen que hacer es comerse chocolate y dejar la galleta que ocurre que la galleta en este caso y en los casos en los que ellos trabajan pues son setenta y tres metros de tierra encima eso hay que sostenerlo eso hay que postergar lo hay que trabajar debajo de la presión de de tantísima cantidad de tierra para para en fin en unas condiciones muy muy complicadas a trabajar arrodillados tiene que trabajar a veces tumbados tienen que estar picando están picando además rocas de extremista dureza

Voz 0027 19:09 ante cuenta de que han tenido que que hacer dos

Voz 1389 19:12 micro voladuras son rocas que han roto máquinas que que han parado la la la actividad de las perforadoras Si de maquinaria pesada y que ellos están haciendo haciéndose hueco en ellas con con con sus propias manos por eso la gente está diciendo es que está avanzando muy lentos que hay que estar ahí abajo respirando

Voz 0027 19:28 que están respirando trabajando únicamente con el brazo me quedan unos segundos Jabois pero como pasa en estos sucesos el hecho de que durante unos unos días no ha habido novedades eso ha permitido que bueno algún chapoteo mediático en insinuaciones en rumores en excesos lo he dicho brevemente cómo se está viviendo allí

Voz 1389 19:44 es como nosotros estamos intentando blindar unos de las cadenas de guasa Avs de todo tipo de rumores y de en fin de de del recurrente amarillismo que se que se suele utilizar en estos casos pues para rellenar minutos dándole voz a gente que no dice más que insensateces y que y que hace continuamente hipótesis conjeturas que no que no llevan a ninguna parte y que lo único que hacen es hacer daño

Voz 0027 20:05 Manuel Jabois desde pagan hasta el lunes compañero Un beso hasta el lunes un beso y marchó

Voz 1275 20:20 la Gutiérrez qué tal buenos días ocho grados marca a esta hora de la mañana el termómetro de la radio en la Gran Vía han bajado un poco las mínimas pero a mediodía tendremos temperaturas muy agradables máximas que llegarán a los quince grados algunas nubes pero sobre todo tendremos ratos de sol la huelga de los taxistas encara su quinto día sigue el paro total del sector sigue la protesta a las puertas de Ifema donde hoy también una barrera policial protege los accesos a Fitur en las próximas horas un grupo de taxistas van a iniciar una huelga de hambre y otro grupo llevar encadenar en un punto de la ciudad que aún no han desvelado cuál es la imagen hasta ahora en esa zona cero donde los taxistas llevan durmiendo desde el lunes Ifema Elena Jiménez buenos días

Voz 0393 20:58 buenos días algún taxi está todavía da una cabezada en el asiento del conductor pero la mayoría se están movilizando ya lo primero que han hecho ha sido acercarse al cordón policial que les separa de la puerta sur del Ifema para cantarle es el que ya dicen que es su tema de protesta la versión que hacen del Bella Ciao

Voz 21 21:13 Bolonia acompañados y estado empezaron a ver pasar frío lo van a lo que estoy todo vamos

Voz 14 21:25 ya se está está

Voz 6 21:32 hace unos minutos también

Voz 0393 21:34 vendido una hoguera de neumáticos que deja una columna de humo negro en esta zona para esta mañana como decías está previsto que inicien una huelga de hambre algunos taxistas y otros encadenan en algún punto de la ciudad de Madrid de momento otros al fondo están preparando un chocolate para

Voz 1275 21:49 es una gracia serena fotografía hasta ahora desde Ifema mientras no ha habido avances en las negociaciones de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital en esa mesa técnica que echó ayer a rodar los taxistas están dispuestos a aceptar lo mismo que en Barcelona que se obligue a los clientes de la súbete a reservar con una hora de antelación en Fitur se espera hoy al presidente de la comunidad Ángel Garrido y alcaldesa Manuela Carmena que visita en el pabellón de Madrid hoy se celebra el Día de la Comunidad

Voz 0027 22:43 y otra grieta en Podemos

Voz 1275 22:44 esta vez en Villalba un centenar de militantes de la formación morada en esta localidad se ha dado de baja de Podemos y han creado un nuevo partido Villa en marcha para presentarse a las elecciones de mayo se trata de los que no estuvieron de acuerdo con el resultado de las primarias Ike denunciaron el proceso por vía judicial Alejandro Mata fue su

Voz 6 23:01 candidato y ahora es uno de los fundadores de eso

Voz 1275 23:03 nuevo partido

Voz 22 23:04 más de ciento quince nos vamos a dar de baja ya se están dando de baja hacen pero no podemos estar toda la vida discutiendo sobre quién va de cabeza que padece un toque para de tercero y en definitiva para que todos los puestos se Rosillo nosotros no estamos en eso

Voz 1671 23:17 es lo que queremos es solucionar los problemas

Voz 1275 23:19 jo ciudadano de Podemos en la ciudad de Madrid aprobó lo que ya se había anunciado que no van a concurrir a las municipales bajo el paraguas de la candidatura de Carmen una noticia de la que Julio Rodríguez tuvo conocimiento por la prensa y hoy podemos tiene cita en Toledo una reunión a la que están convocados todos los secretarios generales del partido pero a la que no va a asistir Ramón Espinar el de Madrid titulares con Virginia Sarmiento el líder madrileño

Voz 23 23:40 no ha confirmado su asistencia a pesar de que el objetivo de la cita es analizar el contexto político de la formación para resolver la crisis en Madrid se espera un llamamiento a la unidad

Voz 1275 23:48 Ignacio González podrá mantener su sueldo de más de cincuenta mil euros al año como funcionario del Ayuntamiento de Madrid el puesto al que se incorporó en octubre el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado embargar le parte de ese salario porque lo considera una medida excesiva Lasa

Voz 23 24:01 era de Madrid ha sacado adelante con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos una resolución para blindar la ley de violencia de género una propuesta socialista para proteger la norma en caso de que lleguen a la Cámara partidos

Voz 0978 24:11 las escuelas infantiles municipales de la capital

Voz 1275 24:13 serán totalmente gratuitas a partir del curso que viene la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto inicial para modificar la ordenanza

Voz 6 24:19 es facilitar la escolarización temprana también la conciliación

el Madrid golpea primero en los cuartos de la Copa del Rey con su victoria cuatro dos sobre el Girona

Voz 8 30:04 la Cadena SER

Voz 0027 30:17 encima década el número de carnets de conducir que se expiden en España en España cada año ha caído a la mitad son datos que les contamos hoy en la SER a Mariola buenos días

Voz 6 30:27 buenos días Aimar la estadística es un fiel reflejo del cambio de mentalidad y de tendencia en los jóvenes en dos mil diecisiete Sex pidieron en España trescientos ochenta y cinco mil carnés de conducir es la cifra más baja de los últimos treinta años en dos mil ocho se alcanzó el récord con ochocientos setenta y tres mil permisos desde entonces no han dejado de bajar los expertos citan las razones la caída de la natalidad la crisis económica pero una fundamental según todos los estudios para los jóvenes ya no es una prioridad ni una necesidad sacarse el carné María Lidón Lorenzo es la subdirectora de formación y Seguridad Vial de la DGT

Voz 0978 31:02 en un giro en la manera de entender yo creo que la

Voz 4 31:05 la vida por parte de la gente joven actualmente de la movilidad sobre todo que en la que en ese percibe el coche como la generación en la que yo me ofrezco no que presidió el coche como algo somos de primera necesidad y ahora mismo no lo ven así haya ahora mismo hay otras alternativas incluso más ecológicas para moverse en entornos urbanos que es en los que ellos se manejan habitualmente

Voz 6 31:25 Bush han mucho más el transporte público la bicicleta alternativas accesibles tecnológicamente billetes low cost porque sus preferencias dice esta experta de la DGT no están en gastarse el dinero en un coche sino en las últimas en las mejores novedades digitales móviles tabletas y ordenadores

Voz 0027 31:43 en plena huelga de taxistas en Madrid que mantienen su protesta intentando que el Gobierno autonómico limiten el negocio de su competencia que hay en las últimas horas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha emitido un informe en el que critica las nuevas regulaciones sobre las sube TC dice que sólo servirán para perjudicar a los usuarios competencia pide que se eviten discriminaciones injustificadas dice Javier a los

Voz 0978 32:05 así llama al organismo la imposición de limitaciones para la súbete como que tengan distintos horarios calendario vehículos o que no puedan circular y aparcar en determinadas zonas la CNMC cree que sólo servirán para que el transporte por carretera sea más caro competencia siempre se ha posicionado en este conflicto favorable

Voz 0027 32:21 pese a la liberalización del sector hoy veinte minutos publica una encuesta una encuesta de urgencia de Metroscopia sobre la protesta de los taxistas conclusión son más los españoles que creen que esta huele a los taxistas no está justificada que quiénes creen que si un cuarenta y siete por ciento de los consulta dos rechaza los argumentos de los taxistas frente a un cuarenta y uno por ciento que les apoyan Aida va en función del

Voz 35 32:42 otro de los encuestados los únicos que en su mayoría apoyan la huelga son los de Unidos Podemos un cincuenta y nueve por ciento en el resto de fuerzas políticas son más los que creen que los taxistas no tiene motivos para

Voz 0247 32:51 parar lo piensan aún cuarenta y cinco por ciento de los votos

Voz 35 32:53 al ex votantes del PSOE y la tendencia va en aumento cuanto más a la derecha del espectro ideológico culminando en Vox un sesenta por ciento de los encuestados no apoya la huelga

Voz 0027 33:02 íbamos con más detalles de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que prepara el Gobierno catalán y que les estamos contando hoy en la Cadena Ser además del cambio que está intentando Quim Torra para que la Generalitat pueda pagar la defensa de funcionarios acusados por prevaricación desobediencia se lo hemos contado hace unos minutos además de eso lo han Bofill hola de nuevo el Govern quiere endurecer es su ley antitabaco convertirla en la más dura de toda España y prohibir fumar dentro del coche o en muchos espacios públicos al aire libre

Voz 0931 33:30 exacto pese a que la ley antitabaco es competencia del Estado la Generalitat quiere aprovechar una norma catalana del año ochenta y cinco sobre sustancias que pueden generar dependencia para ampliar y hacer mucho más restrictiva la norma de ámbito nacional y es que ese quiere prohibir fumar dentro de los coches pero también en campus universitarios o en centros de educación de adultos en paradas de autobús

Voz 6 33:48 pues en piscinas aparca parques acuáticos e incluso en centros comerciales o en conciertos o festivales al aire libre

Voz 13 38:23 el puerto doy pereza no como tú sábado jueves que ahora

Voz 12 38:28 qué dices si los planes de Marte son geniales como define hombre no te pases cada uno tiene lo suyo

Voz 6 38:34 las días no tienen la culpa haz que tu mejor cada día lleva te un Seat Ateca Edition ahora más equipazo por dieciocho mil doscientos euros

Voz 43 38:41 no elegisteis lavavajillas color blanco porque querías que transmitiera pureza hay paz cada vez que vas a meter un tenedor manchado de tomate frito no lo elegiste porque la cero era más caro Amnistía los prefieres el acero por eso ahora los lavavajillas voz de acero cuestan lo mismo que los blancos entra en Würth en punto es o acerca de Würth en más cercana

Voz 9 38:59 vos innovación para tu vida hoy

Voz 8 39:02 por hoy Bretos

Voz 0027 39:07 Pablo Simón politólogo profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Pablo buenos días Argelia Queralt profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona directora editorial de agenda pública Argelia bon día

Voz 0978 39:19 Jesús Maraña director editorial Dean

Voz 0027 39:20 lo libre Jesús muy buenos días hola buenos días bueno lo primero que pero he preguntaros hoy es más allá del fondo de lo que está ocurriendo Venezuela que después iremos a ello y de hecho la conversación posiblemente lo llevé a ello lo primero que quiero conocer es vuestro análisis sobre la posición que está adoptando España el Gobierno de Pedro Sánchez que ayer llamó por teléfono al autoproclamado presidente interino I do le reconoció su coraje le mostró el compromiso de España con una transición en Venezuela que está sustentada en unas elecciones libres reales a las que se pueda presentar todos los partidos pero no lo especificó el reconocimiento de España al propio Why do como presidente interino dicen en la Moncloa que White o tampoco se lo ha a Sánchez todo esto englobado en ese lento proceso de la Unión Europea que sigue debatiendo

Voz 44 40:04 entre capitales

Voz 0027 40:06 ese es que son veintiocho con todos sus matices con la realidad de cada una siguen debatiendo una posición común que hacer ante el nuevo muy complejo escenario que se ha abierto en Venezuela a Pablo

Voz 1671 40:16 bueno yo antes entrar en el fondo porque ya lo vamos a discutir después y yo creo que es muy importante poner en contexto todo lo que lleva pasando en Venezuela desde el año dos mil quince yo creo que es evidente que la posición de España en momento está siendo incrementa lista hay que va a tender a endurecerse por una razón que yo creo que no estamos valorando del todo es la idea de que actualmente el régimen que existe en Venezuela Mela o la capacidad que tenga maduro para continuar en el poder vale vender de la decisión de los militares porque actualmente es un régimen claramente pretorianos tiene muchísimos problemas en términos de legitimidad no sólo externas sino también interna y esta es la derivada cuantos más gobiernos internacionales reconozcan ha ido más costoso será la intervención militar del Ejército para la represión de la oposición yo creo que esto es una variable que te tenemos que tener siempre en cuenta porque al final de lo que estamos hablando aquí es de un hecho palmario que es que la oposición no tiene el aparato del respaldo no tiene al aparato coercitivo ni de la Administración detrás sólo tiene la movilización callejera que es lo que lleva activando desde desde los últimos meses y que efectivamente el Ejército es consciente y por eso también retrasó la decisión de que un preso una intervención armada no sólo tendría costes internos porque los ejércitos son cajas negras es decir sabemos lo que han dicho los mandos pero no sabemos lo que opina la tropa a nivel de base que son también gente que está sufriendo las penurias y las carestía es que hay sino también este potencial riesgo de intervención exterior que yo creo que sería un desastre por cierto una potencial intervención militar en Venezuela pero que también es una amenaza que sobrevuela y que por lo tanto hace que aún no hayan salido los tanques a la calle y eso permite que de momento hay un cierto equilibrio precario teniendo siempre en cuenta que el objetivo prioritario tiene que ser evitar un derramamiento de sangre yo creo que eso tiene que ser la prioridad para todos los gobiernos ahora

Voz 0027 41:53 Celia

Voz 0247 41:54 si la eh coincido hoy retomando no Lille donde lo alejado Pablo yo creo que respecto de la posición española y en en el ámbito de la Unión Europea respecto de de Venezuela yo creo no que como se ha dicho España debería liderar el la posición común que yo creo que esto es lo importante no lo la Posición Común de la Unión Europea ante este hecho lo que ocurre es que efectivamente que yo creo que la Unión Europea debería haber dado ya alguna señal no alguna orientación porque la situación en Venezuela es precaria peligrosa hay en fin puede ir a puede ir a peor por tanto la Unión Europea debería ser capaz de dar aunque fuera algunas

Voz 6 42:40 líneas de actuación

Voz 0247 42:43 al respecto de lo que cabe esperar de ella ayer Borrell pareció apuntar no Joy es parecida a ese profundiza ese se se avanzaba en dirección de que España quiere reconocer la nueva presidencia pero siempre no con la condición de que se convoque en unas elecciones libres lo antes posible pero claro e insisto esto debería ser consensuado hice que me gustaría apuntar no que que que lo que Pablo es decir el escenario que dibuja Pablo es tal cual pero es la primera vez que concurre en estas circunstancias no una movilización clara en la calle con una persona no

Voz 1389 43:22 dispuesta a asumir los riesgos de de

Voz 0247 43:24 el presidente alternativo paralelo no a la presidencia de Maduro sin tener el control efectivo de del poder ni de toda la ciudadanía pero a la vez con un reconocimiento internacional por lo menos de la zona latinoamericana no de trampa nada pero la la las las intenciones de Trump pueden ser otras que puede nacer reforzar la posición de de del del candidato de del autoproclamado presidente y en cambio puede hacer que otros elementos como por ejemplo el poder ruso en Venezuela bueno pues vean a bueno decidan bajar a digamos la la presión y que que cambie el rumbo del país

Voz 45 44:09 lo ves así Jesús bueno haber estoy de acuerdo en algo que ha apuntado Ángeles que estamos ante un acontecimiento inédito unos factores que lo condiciona no que lo marcan no es decir un una especie de golpe civil contra un gobierno que carece de legitimidad es una cosa extraña que no suele suceder con el Ejército en principio además o de parte del Gobierno que está en el poder no suele exigirse a la a la Unión Europea mucha más celeridad en las reacciones ante cualquier acontecimiento en este caso yo debo decir que me preocupa mucho más la reacción instantánea inmediata detrás Haro o de otros gobiernos que habría que conocer en detalle qué papel han jugado en todo esto no

Voz 0027 45:01 en ese sentido me parece lógico