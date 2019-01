Hoy por Hoy (25/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 el viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

con Aimar Bretos nueve de la mañana ocho en Canarias y en Málaga continúan los trabajos para rescatar a Llull lo último que sabemos es que los mineros han avanzado excavando a mano un metro y medio más o menos de los cuatro que tienen que recorrer para llegar a donde supuestamente está el pequeño en toparán muy cerca del pozo está un periodista de la SER Ignacio San Martín ex buenos días

Voz 1718 01:39 buenos días se han superado las quince horas de trabajo los miembros de la Brigada de rescate minero de Asturias se han encontrado con Roca extremadamente dura han sido necesarias dos micro voladuras practicadas por la

Voz 0027 01:50 Guardia Civil para allanar el camino Cabas

Voz 1718 01:53 no y con martillos neumáticos a setenta metros de profundidad en parejas en turnos de treinta minutos sin condiciones muy duras si el ritmo se mantiene harán falta un veinte horas para llegar al pequeño de dos años que lleva doce días en este pozo de Totalán el equipo de rescate de veintiséis personas conservan mantienen el optimismo y la esperanza

Voz 0027 02:14 y además Carolina Gómez dos militantes de Unió

Voz 0393 02:16 los podemos de La Línea de la Concepción han resultado heridos durante un ataque a su sede estaban celebrando una reunión cuando desde una moto les han lanzado un pedrusco enorme que ha reventado el cristal del local Algeciras Cándido Reguera

Voz 0743 02:26 los hechos tuvieron lugar poco antes de las ocho de la tarde de ayer cuando se escuchó un fuerte impacto provocado por una piedra de enormes dimensiones que varios individuos tiraron contra la cristalera de la fachada provocando lesiones a dos de las militantes una mujer herida por los trozos de cristal y otra lesionada directamente en el hombro al recibir el impacto de la piedra esta última tuvo que acudir al servicio de urgencia la responsable desde Podemos en la línea han interpuesto la correspondiente denuncia después de que varios testigos presenciales asegurase que los presuntos agresores fueron dos individuos vestidos de negro que les dio una moto atentaron contra la sede de Podemos la formación morada tomará medidas legales al tiempo que ha puesto a disposición de los militantes afectados los servicio jurídicos de la organización

Voz 0393 03:06 Ignacio González podrá mantener su sueldo de más de cincuenta mil euros al año como funcionario del Ayuntamiento de Madrid el puesto al que se incorporó en octubre la Fiscalía pedía que es el embargar a una parte de lo que percibe para cubrir la responsabilidad civil de sus delitos pero el juez de la Audiencia Nacional ha rechazado esa solicitud Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:23 la fiscal reclamaba el decomiso de las percepciones integrase excepto el Salario Mínimo que iba a seguir cobrando González para cubrir las responsabilidades civiles por los delitos de cohecho fraude malversación blanqueo o integración en organización criminal entre otros de los que viene siendo acusado pero el juez ha decidido rechazar la medida por excesiva el pasado mes de octubre el Consistorio notificó a Ignacio González su reingreso en el cuerpo de funcionarios como consejero técnico en la Subdirección General de apoyo jurídico

Voz 0027 03:51 impuesto por el que el ex mandatario madrileño

Voz 1552 03:54 a de cincuenta y cuatro mil euros anuales el Ayuntamiento estaba obligado por ley a reincorporar a González al no existir ninguna medida cautelar que le inhabilita para ejercer la función pública

la justicia italiana ha pedido procesar al ministro del Interior Matteo Salvini por impedir un desembarco en Sicilia durante varios días con cien inmigrantes a bordo ocurrió en agosto según el Tribunal de Catania fue un secuestro agravado de personas el líder ultraderechista está tranquilo dice porque será el Senado quien decida si lo procesa o no y ahí el Gobierno tiene mayoría corresponsales

Voz 11 04:23 el Roma Joan Solés senador Salvini vicepresident

Voz 0946 04:25 entre italiano y ministro del Interior se ha declarado culpable ministro que blog calles más un ministro que bloquean los desembarcos de inmigrantes debe acabar en prisión ahí organizados pero yo no cambio mi posición que Marchini embarcó a Teherán barquitos barcazas traficantes mafiosos y organizaciones no gubernamentales en Italia nótese en base a esos datos en secuestrador añadido considerado me secuestrador también en los próximos sí sí sí los Rivette Salvini reconocen el delito confeso confiesa admite concluye me declaro culpable de Pablo de similar estén listos en los próximos meses vino puede resultar sorprendente la declaración del ministro italiano pero se explica fácilmente Salvini sabe que su procesamiento judicial no progresar porque su partido la derechista Liga y sus socios el Gobierno los populistas cinco estrellas tienen mayoría absoluta en el Senado de la República mayoría absoluta que rechazará el suplicatorio de los tribunales de justicia

Voz 12 05:30 el capítulo de hoy cuando sepa

Voz 3 05:32 plantean problema ya tose no plantean cada día

Voz 0708 06:07 a medida que pasen los taxistas de Madrid suma más feos más tontos merecemos menos que los de Barcelona nosotros somos terrorista nosotros lo único que estamos luchando por nuestra supervivencia y hoy por hoy esta es una competencia que le corresponde a la Comunidad Autónoma

Voz 13 06:24 que actual no yo todavía tengo una juventud como para aguantar no

Voz 15 06:29 lo más a lo días estamos desanimados

Voz 13 06:34 es que soy demasiado mayor para que el engaño hace muy pocos meses si cansado de toda la gente no que el taxista que taxista parecemos lo malo de todo

Voz 16 06:53 lo que ahora pacta hay preparación de huelga de hambre y etc etc es una guerra es una guerra entre comillas yo

aquí hoy se reúne Carmen Calvo ahora tocan situaciones complicado con el Gobierno catalán la llamada a la responsabilidad Juanma Romero destaca El Confidencial que la vicepresidenta asume el liderazgo público del diálogo con Cataluña la uno tiene que asumir su responsabilidad Yves plaza entrecomillas a Meritxell Batet

el presidente del Gobierno explicaran su reunión con Quim Torra la había convocado sabiendo que Sánchez iba hasta ayer en Davos finalmente todo derivó en una sesión muy tensa sin el Gobierno y con una oposición casi al completo reprochando era el PP el haber montado una función parlamentaria que los propios populares sabían que no iba a ninguna parte Ana Button

Voz 15 09:01 está todo la ausencia del presidente del Gobierno

Voz 20 09:04 así abrió la sesión Pío García Escudero que respondió de esta manera a los abucheos silencio frío bastante complicados se marcharon algunos senadores y empezaron las comparecencias del Grupo Mixto PDK PNV sean

Voz 15 09:17 sacado de la manga está chapuza de comparecencia porque convocar un pleno a sabiendas de quién iba a comparecer el presidente el Gobierno es ni más ni menos que robar el dinero a los contribuyentes

Voz 21 09:27 lo que están haciendo hoy aquí un ejercicio de banalización de evaluación de la funciones de esta Cámara yo yo asistimos a un ejercicio de petroleo parlamentario a mi me parece que esto es un Pleno de postureo

Voz 15 09:39 se trata como su cortijo particular estamos protagonizando en pleno yo diría que esperpéntico lo que está ocurriendo aquí es para cum laude porque se nos ha convocado para nada después Podemos un partido que sencillamente está extorsionando el reglamento de esta Cámara para montar un numerito el PSOE ha montado ustedes este paripé

Voz 1671 10:00 este pleno inútil

Voz 20 10:02 terminar Ander Gil Se marchó casi toda la Cámara abandonaremos el pleno del Senado solo se quedaron los senadores de Unidos Podemos PNV Ciudadanos y el PP claro Ignacio Cosidó dijo que el hecho de que Pedro Sánchez no estuviera no era una cuestión de agenda el problema de fondo

Voz 15 10:18 es que hay una voluntad expresa de ocultar una negociación que en estos momentos existe entre el Gobierno de España y los independentistas de Cataluña término aplaudido solo por su grupo muchas gracias senador Cosidó se levanta la sesión

Voz 0027 10:32 Jesús tanto bochornoso lo que pasó ayer en el Senado

Voz 22 10:36 sí podríamos intentar suavizar la impresión que nos causa pues diciendo es que estamos en campaña electoral permanente no pero es que es utilizar precisamente lo lo institucional para hacer es electoralismo entre otras cosas a estas alturas debería preocuparse por lo menos de empezar hay a recuperar el prestigio de esas instituciones democráticas no merecería la pena que de una vez por todas hicieron pleno para debatir las funciones del Senado por ejemplo no empezar a hablar en serio de lo que todos dicen en precampaña electoral pero luego llegado el momento menos los que consiguen una mayoría absoluta gracias también a la ley electoral que tenemos pues en ese Senado hacen lo que les parece oportuno para los intereses partidistas de cada cual no y en este caso obviamente claramente por parte del PP no que sabiendo que el interpelado no basta pues hombre es evidente que todo el espectáculo que rodea la sesión en sí pues no tiene la justificación digamos reglamentaria que que que que estaba prevista no entonces es lamentable pero es lamentable insisto en los términos más profundos que es que oye de verdad que gasta suela llano habría que demostrar la necesidad que tenemos de recuperar la credibilidad institucional para que la democracia funciona entonces esto es para mí lo más grave de este tipo de esperpento no ya prefiero callar sobre el tema de que además quién levanta la voz hoy día es señor Cosidó que tendría que estar dando una serie de explicaciones detalla más de su papel en absolutamente impresentables casos de funcionamiento de cloacas del Estado actúe

Voz 0027 12:23 el portavoz del Partido Popular en el Senado ex director general de la Policía durante el Gobierno de Rajoy por tanto en dos mil trece cuando según se va conociendo se utilizan supuestamente fondos reservados del Estado no para perseguir los supuestos delitos de Bárcenas sino para perseguir a Bárcenas y quitarle pruebas que pudieran incriminar al Partido Popular esto

Voz 0946 12:43 lo ha reconocido el propio ex chófer de imágenes que dice no sé

Voz 0027 12:46 me pagaban de de de los fondos reservados dos mil euros al mes Pablo

Voz 1671 12:50 no es la primera vez de hecho que el Partido Popular utiliza el Senado como un ariete permitiendo hasta cierto punto el hecho de que ahí tiene una mayoría amplísima también por el tipo de sistema electoral que tiene el Senado no que le permite tener mayoría absoluta con el treinta y cuatro por ciento de los votos y que llevó a cosas tan curiosas como el que se hiciera una comisión específica sobre financiación ilegal de los partidos políticos cuando se abrió la propia en el Congreso de los Diputados porque hay tenían mayoría podían citar a quién si eran lo hicieron para que desfilarán todos los partidos de la oposición es decir no para hablar de los problemas que tiene de financiación el propio Partido Popular sino de lo que está ocurriendo en otros sitios y que provocó estas escenas tan hilarantes no en la que pues el propio Pablo Iglesias tuvo que ir allí a la convocatoria reaccionar no en este cara a cara con los portavoces del Partido Popular en fin yo creo que esto es una una situación que es días una total desmesura no me sorprende por lo tanto el que sigan empleando una cámara que tampoco tiene mucha resonancia en el gran público para qué nos vamos a engañar

Voz 0027 13:42 es como un elemento para intentar desgastar al Gobierno Argelia

Voz 0247 13:47 sí bueno claro es que el lo que ocurrió ayer no yo maraña lo ha dicho a ver qué senador cocido esté al frente de esta de esta cruzada por el bien de España han contra los independentistas ayer esto no la verdad es que crea crea sonrojo ir demuestra que el Partido Popular está virando a la derecha sin complejos en todos los sentidos no pero claro mientras no una discusión debate hemos tenido aquella muchísimas veces mientras no asumamos que nuestra política o parte de nuestra clase política no sabe diferenciar o no quiere ejercer la responsabilidad política como Res diferente a la responsabilidad jurídica poco va a cambiar esto muy al margen de que estamos constantemente no da la sensación de de de campaña electoral antes también lo decía yo no la posición que están teniendo el Partido Popular y concretamente casado y Ciudadanos con Rivera lanzándose no

Voz 20 14:46 contra el actual Gobierno y apoyar

Voz 0247 14:49 el el levantamiento alternativo de de es decir sin tener en cuenta ni mucho menos las consecuencias que pueda tener ninguno de estos actos no en el corto en el medio en el largo plazo no por tanto sin complejos y sin vergüenza

Voz 8 15:04 Aldo eh bueno

Voz 0027 15:06 son las las nueve y cuarto de la mañana a las ocho y cuarto en Canarias y en las próximas horas se va a celebrar en Toledo una reunión inédita en Podemos suena como el que ha hecho el el secretario general de Podemos en Castilla La Mancha ha convocado al resto de líderes territoriales del partido sin convocar a la dirección nacional de del partido de Podemos para que pues oficialmente para analizar el panorama político y eso en qué se trata se puede debatir en qué punto les deja al resto de territorios la crisis que podemos estar viviendo en Madrid después de que Errejón decidiera concurrir a las autonómicas en la plataforma de Carmena después de que la dirección nacional le contestar a Errejón diciéndole que elevan a poner un candidato a competir con él a un rival que se presente bajo las siglas exclusivamente de Podemos hay preocupación en los distintos territorios que dentro de de de de Podemos por hasta qué punto esta batalla Madrid puede arrastrar la imagen del partido perjudicarle seriamente a ellos en las autonómicas en las municipales de mayo y por eso José García Molina que es el líder de postura de Podemos en Castilla La Mancha que además por cierto es vicepresidente de de García Page vicepresidente autonómico porque allí gobiernan en coalición García Molina ha convocado hoy a los líderes territoriales de Podemos algunos han dicho que si van otros han comunicado ya que no como Teresa Rodríguez de de Andalucía es probable que Ramón Espinar el secretario general de Podemos en Madrid tampoco vaya por cierto Espinar que sigue desaparecido públicamente a pesar de la crisis que tiene montada en su organización ir más allá de que vaya de que se decida si es que se Si de algo más allá de lo que salga hoy de ese reunión de secretarios generales en Toledo lo que demuestra la convocatoria es que hay una preocupación bastante transversal por cómo se les puede terminar afectando está deflagración en en Madrid Pablo

Voz 1671 16:48 sí yo creo que esto lo que señaló que aún no está aquí

Voz 0027 16:50 claro que vaya a haber dos o tres listas

Voz 1671 16:53 las elecciones a la Comunidad de Madrid porque por una razón muy sencilla porque fíjate Podemos sabemos perfectamente que va a ser un proceso interno para designar un candidato pero todavía no sabemos si va aceptar ir a competir contra la candidatura de Madrid en la comunidad y esto para mí es algo muy interesante porque se analiza el problema que tiene actualmente la dirección nacional de Podemos es que está atrapado en un escenario en el que haga lo que haga pierde es decir si toman la decisión de competir en solitario con unas primarias exprés van a tener muchas dificultades para ser más votados que la candidatura de más Madrid y esto causará una importante quiebra interno sin optan por esa vía y finalmente se abre un espacio de integración aunque sea a través de una plataforma distinta es decir de más Madrid pero con otras formaciones anejas que podría ser incluso el propio podemos es decir porque en el fondo fíjate los matices en las declaraciones desde Podemos se dice que se va

Voz 22 17:42 es un proceso interno pero nadie ha respondido todavía así

Voz 1671 17:45 la presentar candidatura electoral autónoma a las elecciones y esto es algo que todavía lo que está abriendo es una cosa evidente que es que sigue habiendo impulso es que en el fondo existe un pulso y los barones territoriales están preocupados porque como explica en Castilla La Mancha o cómo consigues que este voy a emplear la expresión un poco rocambolesca que tanto le gusta a él no esto el núcleo y radiador que supone la Comunidad de Madrid que se proyecta también en términos de debate al resto de territorios no termine también afectando a la marca de Unidos Podemos entonces yo creo que esto todavía no está ni mucho menos cerrado porque la propia Izquierda Unida se ha ofrecido para mediar hay diferentes señales que van en en todos los sentidos y yo creo que ahora mismo aún está del todo decidido cuál va a ser la formula esto señala que las presiones no sólo son externas también

Voz 22 18:28 Jesús eh yo creo que ya comentamos la semana pasada que al día siguiente del del paso de Errejón que que este paso finalmente sea un revulsivo no para Podemos o sea perjudicial hay fomente digamos la la desilusión que ya venía arrastrándose va a depender de cómo se maneje esto en los próximos tres meses es decir a mi juicio va a depender de que lo que se traslade sea no digo ya acuerdos concretos preelectorales listas candidaturas sino que se consiga trasladar la garantía de que en las izquierdas voy más allá incluso de Podemos se puede descontar con la misma firmeza que las derechas que va a haber acuerdos de gobierno allí donde sea posible sumar en este sentido me parece que todos los actos que se van produciendo en torno a lo ocurrido en Madrid incluyendo la reunión de hoy de de Toledo la preocupación profunda de la gente digamos

Voz 8 19:30 menos aparato

Voz 22 19:33 hay más política y más con ganas de conducir las cosas de cambio de lo que bueno lo que creo que siguen compartiendo mucha gente en Podemos y el entorno de lo que se inhibiera podemos me parece que la preocupación profundas esa voy yo creo que a esa reunión va a asistir gente que lo que piensa por ejemplo es que no le parece bien que la dirección nacional del partido interfiera en una decisión que pertenece a la organización territorial podemos mal

Voz 0027 20:00 la gente también que Jesús a la que no le parece bien lo que viene jugando

Voz 22 20:07 la forma en que actuó Íñigo Errejón las consecuencias que puede tener ese paso no se producen las dos cosas es verdad como dice Pablo que es muy sintomático pues que no acuda Espinar a esa reunión pero también quiero añadir estoy seguro de que al primero que no interesa expandir el fenómeno que se ha producido en Madrid ahora mismo ya antes de mayo es al propio Íñigo Errejón es difiera en Oregón no le interesa lo que acudió en Madrid empecé

Voz 11 20:34 a multiplicarse más

Voz 22 20:37 que cualquier editorial en Argel

Voz 0027 20:39 voy a tiene un minuto

Voz 23 20:41 qué me dice

Voz 3 22:50 hola qué tal muy buenos días atrás ya sabéis el dicho que se lleva estos días para gustos colores bueno a ver que hemos adaptado un poquito para deciros que cada casa es un mundo que a unos les gusta acostarse un nórdico con sus sábanas tropical las conjuntada a otro salir de la ducha y secarse con estilo con una toalla XXL algodón egipcio con rayas oponer dormitorio con todos los muebles blancos

Voz 0027 23:15 juego y al cabeceras por ejemplo

Voz 3 23:17 luso los hay como tú que te gusta tumbarse en el sofá con una mantita para ver sus series favoritas lo que está claro es que no hay dos iguales blanco hablar de El Corte Inglés tienes muchas opciones para elegir como una amplia variedad de estilos tamaños y diseños de textil de cama baño decoración y muebles de dormitorio hasta con un cincuenta por ciento de descuento Anta sociales como gusto si personas porque para gustos colores sólo hasta el veintiocho de febrero tu hogar a tu gusto en blanco hablar os espero un ratito además

Voz 1 24:01 en Hoy por hoy con Aimar Bretos ir NO todos Argelia

Voz 0027 24:44 de que de que Carmena haya reconocido esta semana que ya en diciembre estaba planificando con Errejón en la opción de compartir una candidatura en Madrid y que no se lo hubiera comunicado ni el uno ni el otro a la dirección de Podemos hasta unos minutos antes de que se hiciera público hace justo una semana es estratégica es traición es simple política

Voz 0247 25:04 me temo que en los tiempos que corren es simple política es decir en el contexto que tenemos y con los estándares que tenemos hoy en día hablar de traición me parece un poco fuerte y fuera de lugar estrategia lo desconozco pero en todo caso no creo que este es decir está bastante al al orden del día sí que es decir yo creo que desde fuera lo hemos vivido no porque además si no recuerdo mal aquel mismo día vías estabas tú entrevistar todo a Irene Montero no ven aquí en en el Hoy por hoy al poco tiempo si las diferencias entre el museo iba a las si vistas a tal y cual no ya al y al rato al poco rato sabíamos esto no por tanto caro pasa es que internamente y seguramente se vive de manera distinta a lo que pasa es que sí que creo que pone de manifiesto el otro día Joan Rodríguez en el país no hablaba de los tres dilemas de de Podemos y uno de ellos es el estratégica que es Podemos donde está en el en el espectro político claro yo creo que aquí hay Errejón ya lleva una temporada alejada alejado de lo que son los y las grandes directrices del partido que tampoco están muy claras y aquí ha apostado por el ticket ganador lo que ocurre antes me parece que no que ha sido Jesús el que apuntaba el peligro de por el peligro que comporta en la atomización del espacio de Izquierda no o de las izquierdas que esto puede suponer

Voz 20 26:30 si se va a extendiendo a otras

Voz 0247 26:35 otras regiones a otros a otros ámbitos electorales no cuando por ejemplo tenemos ya cabo al Compromís por ejemplo que ni siquiera está en el grupo parlamentario de Podemos no si las tensiones eso fraccionamiento es que esto puede generar en en los próximos meses

Voz 22 26:55 en su en todo caso yo lo que decía antes y por lo que mantengo que yo creo que al propio Rejón no le interesa que de aquí a mayo digamos el fenómeno se replica en otros en otros territorios es porque en cierto modo si eso ocurre desmontar parte de la argumentación del paso que ha dado que es en las circunstancias en las que están las cosas en Madrid cómo ha gestionado Carmena dos años al Ayuntamiento como se trata de una de un ticket de una candidatura compartida en la que Carmena representa espacios más allá de lo que eran Podemos en origen etc bueno hay que centrarlo en Madrid es decir esa es la la la peleas a la batalla la argumentación se justifica en buena parte por hay otra cuestión es que después de mayo eso pueda ir creciendo aumentando a extendiéndose está esta es otra cuestión que ya este verano pero insisto a mí me parece que la responsabilidad que tienen los que se reúnan en Toledo y los que no han ido a la Reunión hilos que están hablando que están en silencio creo que pierde a lo que les interesa todo si no están en esa clave que es que más allá de la lista concreta si se integran o no porque como creo que apuntaba también Pablo y lo hemos hablado alguna vez es que cualquiera que se presente en el espacio de la izquierda así no suma más del cinco por ciento que está haciendo en favor Flaqué y por lo tanto sin esas garantías ya de entrada por responsabilidad no deberían acudir pero digo más allá lo importante es lo que trasladen lo que cale en el que me ese espacio electoral tanto para movilizar Lolo como para pensar vote a quien vote de todos estos señores y señoras y hablo de más allá de Podemos incluyó al PSOE Izquierda Unida etcétera sé que ese van a entender iban a entender en términos de lo que interesa a los ciudadanos no a los

Voz 11 28:43 las distintas fracciones de cada parte

Voz 1671 28:46 claro pero nosotros hablamos siempre en racionalidad electoral lo que tiene sentido porque cual tenemos que verse a los ciudadanos al final qué tipo de mayoría se van a conformar y qué política se va a hacer que es lo importancia de fondo pero lo que muchas veces está ocurriendo en Podemos es que la interna tiene autonomía es decir para explicar cómo se comportan hacia afuera hay que mirar a sus conflictos internos Iber como desde fuera es el único mismo que tienen para intentar hacer presión dentro o modificar esos equilibrios yo creo que ese es el gran síndrome que está viviendo ahora mismo toda la dinámica de Podemos no sólo en Madrid sino en los otros territorios en los cuales también están divididos y que les van a convertir en socios que no van a poder sumar coaliciones con la izquierda del PSOE y lo que evidentemente también genera preocupación al propio PSOE que es la potencial cosa que ya está sobrevolando y que en la entrevista de periodo de de los presidentes autonómicos sobrevolaba también que es pueden cambiar de pareja de

Voz 0027 29:35 sí

Voz 1671 29:35 es decir la posibilidad de que haya un espacio a la izquierda del PSOE que deje de ser útil

Voz 0027 29:40 sea totalmente subsidiaria subordinado

Voz 1671 29:43 a la égida del socio mayor que el que consigue Gobierno frente a una izquierda que una Izquierda Unida Plus por decirlo de alguna manera pero que no tiene capacidad para condicionar yo otra vez vuelve a arrinconar se ese espacio en un sitio digno

Voz 22 29:54 los riesgos claro seis buenas son las nueve y media

Voz 0027 29:57 la mañana a las ocho y media en Canarias es viernes y esta semana también vamos a a sumergirnos en el repaso a las mentiras que hemos escuchado a lo largo de toda la semana esos bulos que viene escuchamos bien no llegan por Whatsapp vemos en redes sociales o que sueltan sin pudor determinados políticos y que ha estado recopilando Marisol Rojas Marisol buenos días

Voz 1508 30:18 buenos días una de las noticias esta semana ha sido la confía

Voz 0027 30:21 nación del calendario para la transferencia de algunas competencias concretas Euskadi entre ellas la de prisiones se baraja que este traspaso sea efectivo el año que viene y a raíz de esa decisión Marisol hay quién quién ha sacado conclusiones

Voz 1508 30:33 sí al hilo de esta noticia el PP a tuitear vergonzoso Pedro Sánchez acepta una reivindicación histórica de ETA ICD prisiones al País Vasco la realidad es que es una competencia que contempla el Estatuto de Gernika se le dio tanto peso que es la única transferencia que aparece en dos artículos este Estatuto que reconoce que es una competencia exclusiva del País Vasco no es la única comunidad que la tiene lo que pasa es que sólo Euskadi y Cataluña la han reclamado en el caso catalán esta competencia está transferida desde mil novecientos ochenta y tres

Voz 0027 31:04 no sé si esto tendrá dentro de de de las barreras lo que podríamos considerar una fe pero pero hay que estar muy seguro de de lo que hace uno mismo para recurrir a ETA como argumento político con el que criticar la transferencia de una competencia que que yo decía Marisol esta recogida en el Estatuto a Guernica para el que pidió el voto a favor hasta la UCD de Adolfo Suárez fue aprobada en el setenta y nueve con el voto a favor del noventa por ciento de los vascos en referéndum una transferencia en el Estatuto pero es que Pedro Sánchez que acepta la reivindicación de ETA

Voz 1671 31:35 hizo una transferencia pendiente es decir que si esto es la cumplir la ley y por lo tanto yo creo que no tiene vuelta de vuelta de hoja es que el debate yo creo que se agota en sí mismo más allá de todos los enredos que intentan plantear de nuevo para reforzar el marco de que Sánchez está cediendo porque utiliza siempre el mismo manual en el caso de Cataluña y del País Vasco no está cediendo de ellos cuando realmente lo que estamos hablando es del desarrollo del Estatuto de Gernika que es el la profundización del autogobierno de Euskadi es que no tiene vuelta de hoja creo yo vamos

Voz 0247 32:02 Argelia sí desde luego yo insisto en una palabra que creo que deberíamos acuñar no para definir este tipo de de de conductas es la deslealtad e la deslealtad que están ejerciendo los partidos de la oposición rozando a veces bueno no incurriendo incluso en mentiras no el hora decía Pablo esto esto está en la ley es el desarrollo del Estatuto no olvidemos Ley Orgánica Ley del Estado no es decir en fin bueno en este caso es un poco distinto pero bueno que son leyes del Estado también quiero decir parece que no estuviéramos y la inventando algo nuevo lo mismo pasó con la semana pasada cuando se hacía cuando nos hacíamos eco Se de del proyecto de presupuesto de la Ley General de Presupuestos del Estado no con las transferencias también a Cataluña cuando son cantidades o inversiones que están previstas desde hace ya años en la legalidad gente problemas está precisamente en que hay un incumplimiento entonces sí exigimos el cumplimiento de la ley que es lo que debemos exigir debemos exigirlo de todas las leyes siendo insisto leales al sistema en todo caso bueno de los

Voz 0027 33:12 les falsos desde la política a los mensajes falsos de una ex política Cristina Cifuentes que ha reaparecido esta semana con Un vídeo

Voz 11 33:20 no sé

Voz 0027 33:21 es parecer un tanto desconcertante y además con contenido falso

Voz 1508 33:25 Cifuentes se ha caracterizado siempre por tener un trato muy directo con sus seguidores a través de las redes sociales y en eso no ha cambiado en plena calle la ex presidenta cogió el móvil grabó este vídeo

Voz 0434 33:36 quería deciros lo siguiente he visto una noticia hay y he podido hablar con un par de personas que me han comentado que parece

Voz 29 33:43 ser eh que la ex

Voz 0434 33:46 ministra de Sanidad Carmen Montón después de noventa y cuatro días en el cargo después de haber dimitido ha pedido iba a cobrar durante varios años una indemnización no una pensión de cuatro mil quinientos euros mensuales esto

Voz 1508 34:05 es así la pensión para los ex ministros corresponde a un ochenta por ciento del sueldo que se percibió mientras ejercía el cargo por un período máximo de dos años Éste no es el caso de la ex ministra de Sanidad su sueldo era de poco más de setenta mil euros anuales y estuvo en el puesto noventa y cinco días por tanto amontona le correspondieron cuatro mil setecientos euros al mes durante poco más de tres meses no años como dice Cifuentes

Voz 0027 34:29 pero no todos los bulos los difunden personas cámara en mano dando la cara a esta semana ha sido alarmante la atención que ha recibido en Twitter de un usuario que a raíz de la noticia de que Ana Orantes iba a tener una calle en Sevilla Ana Orantes víctima de violencia de género ese usuario decía decía lo sí hay un negocio de quienes explotan asesinatos como el de Ana Orantes a costa de la vida de padres de familia los suicidios en hombres al pasar de Casados a divorciados aumenta un quinientos por ciento sin casi variación en el caso de las mujeres

Voz 8 35:00 esto decía el tuit que dicen los

Voz 0027 35:02 los Marisol vamos por partes porque esta mentira

Voz 1508 35:05 tiene mucha miga el Instituto Nacional de Estadística es el organismo que recoge los datos de los suicidios en España si cogemos el histórico salta a la vista que se suicidan más hombres que mujeres tres de cada cuatro personas que se suicidan en España son varones y esta es una constante desde los años ochenta en el mensaje que el ellas se hacía referencia al estado civil hoy la estadística no recoge si uno está casado o divorciado pero sí lo hizo entre mil novecientos noventa y ocho y dos mil tres que Jesús

Voz 0027 35:37 esto en la franja de la que habla ese mensaje

Voz 1508 35:39 eso es en esos años se detallaba incluso a las causas por ejemplo pérdida de empleo amor contrariado disgusto doméstico disgusto de la vida revés de la fortuna pero mirando las cifras podemos confirmar que no hubo ese incremento de suicidios es más en dos mil dos hubo menos suicidios de hombres

Voz 0027 35:57 vamos que también mentira no bueno precisamente acaba de publicar la mayor investigación que se ha hecho hasta la fecha sobre noticias falsas probadas por Twitter el análisis de lo publicado en esa red social deja una conclusión en Twitter ahora mismo hay más noticias falsas circulando quién noticias verdaderas con lo que eso conlleva y las noticias falsas extienden hasta seis veces más rápido que las verdaderas hemos hablado con el investigador principal de de ese estudio Lucía Taboada

Voz 5 36:22 el quince de abril del año dos mil trece

Voz 30 36:25 dos bombas explotaron en el maratón de Boston matando a tres personas es atentado provocó que decenas de noticias

Voz 1322 36:31 el SAS circulan por las redes fue entonces cuando el científico de datos del Instituto Tecnológico de Massachusetts Soros Bowie comenzó a estudiar las noticias falsas en Twitter en total ha estudiado a ciento veintiséis mil historias pitadas por tres millones de usuarios durante más de diez años y la conclusión es rotunda la verdad no puede competir con el engaño y el rumor las noticias falsas son más is extienden a mayor velocidad que las reales no sólo por la existencia de bots que las propagan sino por la propia naturaleza humana Soros Bowie

Voz 31 36:59 causando y que ver las noticias falsas tienen más impacto emocional provocan una mayor reacción emocional y eso es uno de los factores que provocan que se extienden más rápido resultan más interesantes y novedosas tienen más impacto emocional básicamente

Voz 1322 37:14 es una historia falsa llega seis veces más rápido de media que una historia real y las noticias falsas según el setenta por ciento más propensas a replantearse que las precisas según este estudio el de mayor tamaño publicado hasta la fecha sobre News el análisis

Voz 1508 37:29 ya ha provocado la alarma en los científicos sociales

Voz 1322 37:32 afirman en la revista Science en un escrito conjunto que urge a rediseñar el ecosistema de información en el siglo XXI

Voz 32 37:38 así Shang a Pizzi

Voz 31 37:41 las soluciones pasan por la educación enseñar a la gente a validar la información y también pasa porque las propias plataformas como Facebook o Twitter incrementen soluciones tecnológicas para reducir la expansión de las noticias

Voz 32 37:54 sólo dije ante el descaro citado informe

Voz 1322 37:57 en resumen las noticias falsas extienden ahora mismo sin que las empresas tecnológicas a los usuarios sepan cómo revertir esta tendencia

Voz 18 41:49 hay cierto consenso entre los economistas españoles en que Angelus Fidel es uno de los mejores economistas españoles solemos leer

Voz 0027 41:57 dar sus sus habituales artículos en el País pero fuera también el en Times en Wall Street Journal que acaba de publicar la paradoja del riesgo por que la política económica tendrá que asumir más riesgos si quiere salvarnos de la próxima crisis es el título del libro que publica con Ediciones texto Angeles bienvenido buenas gracias por estar ahí en la SER placer a raíz del título lo primero que hay risa Torreal real de una próxima crisis a corto medio plazo

Voz 11 42:25 no a corto medio plazo no está la economía mundial se está moderando toda la economía europeas están moderando y moderándose la palabra fundamental estamos desacelerando nos desde un ritmo que era muy alto y que no era sostenible pero una repetición de una crisis a corto plazo yo creo que no

Voz 0027 42:40 es que quiere decir que la política va a tener que asumir más riesgos para esquivar esa próxima Chris

Voz 11 42:45 es la política va a tener que ser valiente en la política económica me gusta contarlo esto es simplemente usar el sentido común usar la asimetría los gobernantes los banqueros centrales nunca duda harían en desacelerar una economía que se estuviera recalentado en pinchar una burbuja bueno pues cuando los riesgos son a la baja cuando la economía está demasiado débil cuando la inflación es demasiado demasiado baja también tienen que ser agresivos porque si no son agresivos y creen que están siendo conservadores imprudentes al final creas una situación más frágil

Voz 18 43:15 se han mimado demasiado la la economía intentando que mejorara no yo creo que no

Voz 11 43:21 pero demasiado de hecho lo que han sido es demasiado tímidos llevamos diez años realmente desde que empezó la crisis en el año dos mil siete dos mil ocho todavía estamos recuperando nos ha sido una recuperación realmente de las más débiles de la historia desde la Segunda Guerra Mundial entonces yo lo que digo Sami crítica han sido cuando se decidieron finalmente lo hicieron bien y de manera agresiva pero tardaron bastante incluso demasiado a veces en tomar las decisiones

Voz 0027 43:49 además fueron divergentes en cuanto a instituciones Gobierno los bancos centrales

Voz 11 43:54 fueron divergentes a ambos lados del Atlántico en Estados Unidos se hizo yo creo más rápido y con mayor agresividad quizá por ejemplo porque Ben Bernanke al gobernador de la Fed diera una persona que había estudiado la Gran Depresión tenía ya digamos la lección aprendida en Europa nos costó más entender lo que estaba pasando teníamos un cierto dogmatismo si quieres anti inflación y a favor más de las políticas más de reforma estructural y menos de apoyo de oferta de perdón de apoyo de la demanda nos costó luego cuando se hizo se hizo

Voz 0027 44:22 bien Ángel Vide para que no le conozca ha trabajado como economista en el FMI durante veinte años en Wall Street trampa ahora mismo tiene un enfrentamiento abierto a las claras con la Reserva Federal porque ha subido los tipos de interés en contra de la opinión del presidente cómo afecta eso a la política a la economía estadounidense y al resto de economías

Voz 11 44:41 mira es es es una decisión que es es un poco es es negativo a los los gobiernos no deberían opinar sobre lo que hacen los bancos centrales deberían dejar que los bancos centrales hagan lo que tengan que hacer ahora bien yo siempre digo a los bancos centrales son independientes pero se tienen que ganar su independencia no va concentrado lo hace bien tiene todo

Voz 0946 45:00 el derecho de la dejen en paz sin Banco Central no

Voz 11 45:03 hace bien entonces sí que se puede abrir un debate de qué cosas debería hacer mejor pero eso no debería venir por parte de un presidente del Gobierno como es el caso de Trump entonces a creaba incertidumbre Clemente ha creado incertidumbre hay dudas sobre cuál va a ser la independencia de la de la Reserva Federal yo creo que no le ha afectado todavía y que por ahora lo que está haciendo la Reserva Federal es lo correcto subieron tipos en diciembre ahora han dicho que se lo van a tomar con más calma usan una frase que siempre e incluye la paciencia plantearse las futuras subidas de tipos están haciendo lo que tienen que hacer pero no ayuda ayuda en estos comentarios

Voz 0027 45:37 Trump ahora mismo es un peligro público para la economía mundial

Voz 11 45:42 no es un peligro público sea yo creo que hay que separar lo que dice de lo que hace entonces SITE si te enfoca solamente en lo que hace es ha sido una administración típica republicana no ha bajado impuestos ha acabado con el profesor

Voz 1671 45:56 una Antonio

Voz 11 45:57 ha adoptado una política de guerra comercial con aumentos de aranceles que sí que es distinto de lo que de lo que estábamos habituados en los últimos veinte años es básicamente una vuelta a los años setenta de los años ochenta entonces crea incertidumbre si sin ninguna duda pero de ahí a que puedan ser un peligro en el sentido de que puedan ser la causa de una recesión a corto plazo yo creo que no

Voz 0027 46:19 entonces Trump es un político republicano extravagante en cuanto a sus palabras y sus anuncios pero no encuentra sus medidas

Voz 11 46:26 las medidas ya te diremos ahí no quiero entrar en temas sociales es hablando solamente en temas económicos en temas económicos ha sido ya te digo una gestión bastante ortodoxa desde el punto de vista republicano la parte novedosa es la parte de los Félix pero el resto ha sido pues bueno cambio climático regulación impuestos pues ha sido una posición bastante ortodoxas republicano

Voz 0027 46:46 si Estados Unidos China por lo que sean las próximas semanas deciden acabar con esta tregua en la que están sumido eso que han pactado en esa en esa guerra de aranceles a dónde podemos llegar

Voz 11 46:57 eso sería negativo yo quiero decir que yo creo que van a seguir con la tregua osea que las negociaciones desde el punto de vista de aranceles van a llevar a sino a buen puerto van a extender el proceso de tregua en el que estamos si no fuera así yo creo que sí que sería una sorpresa negativa que tendríamos entonces que empezar a plantearnos si si el el el ambiente y el panorama económico podría empeorar si entonces sí

Voz 0027 47:21 ha dicho el señor Vide que que la Reserva Federal lo está haciendo bien han teniendo subiendo los tipos el Banco Central Europeo los está manteniendo hacer eso qué quiere decir que lo está haciendo mal

Voz 11 47:32 no no no no de hecho quiero insistir en esto no lo está haciendo malos el Banco Central Europeo ayer lo que dijo es la economía es un poco más frágil de lo que ellos pensaban hace unos meses y por tanto van a mantener los tipos al cero durante posiblemente un periodo a lo mejor más largo de lo que pensaban antes ese es exactamente lo que tienen que hacer asoma refiere un poco con la paradoja del riesgo sea tu podrías tener un escenario en el cual el Banco Central Europeo ahora dijera bueno no por si acaso yo voy a seguir con mi idea de subir tipos porque me da miedo tener los tipos al cero durante un periodo excesivamente largo yo creo que sería un error la economía está débil hay que mantener los tipos de interés que necesites y los tipos de interés que necesita son cero durante otro periodo de tiempo un poco más largo pues que así sea no tenemos que tener esta obsesión con acabar con una política monetaria que muchos describen como no convencional eso es una gran pelea que tengo los tipos son los que tienen que ser cero uno menos uno los que tengan que ser pero no tiene nada de extraño ni de anormal

Voz 0027 48:31 el tender los tipos en cero el Brexit de un hipotético Brexit sin acuerdo una hipotético estaba de obliga cada vez menos hipotético Brexit tiene me acuerdo cómo puede zarandear en la economía mundial en particular la europea muy en particular la española

Voz 11 48:46 hombre si daba esperemos que impere un poco la la racionalidad por decirlo de una manera elegante siquiera si llegan a un acuerdo y al final la si suceda del Brexit sea con un acuerdo y entonces en principio pues no pasaría nada porque no olvidemos entramos en un periodo de transición una vez que tengan el acuerdo si se abre un periodo de dos años en el cual no ha pasado nada también se siga negociando si se llegara a una situación en la cual no hubiera acuerdo tuvieran esta salida dura como se dice como se dice en los medios anglosajones pues bueno sería otra fuente de preocupación sin duda más que por el impacto inmediato por el aumento de la incertidumbre enorme que causaría

Voz 0027 49:24 quieres sumar a esta conversación a Jesús Maraña a Pablo Simón y Argelia señor olvida que Jesús Maraña ha dicho esta mañana que bueno que venga olvide porque me interesa

Voz 22 49:34 sí yo comentaba que además no es frecuente entre economistas que además se han formado en el FMI siguen trabajan Goldman Sachs pues escuchar propuestas que ese salen digamos de lo que algunos hemos denominado discurso un icono sobre lo que se ha hecho y cómo se ha gestionado el crack no la crisis usted mismo una libro lo refleja aquella aquel movimiento de Mario Draghi que puramente llegó tarde pero llegó aquella famosa frase de haré lo que sea necesario por salvar el euro y créanme será suficiente y eso lo cambió todo no pero en ese sentido yo le quería plantear esa obsesión por la inflación por sujetar la inflación que al final es que están los estatutos además del BC es digamos su prioridad para que esto no nos vuelva a ocurrir y lo digo en los términos de llegar tarde a una crisis como ésta y además gestionarla con el efecto de que se abre una brecha de desigualdad que tiene las consecuencias que estamos sufriendo no sería conveniente cambiar esa prioridad del BCE poner otras como puede ser el empleo como puede ser el crecimiento como pueden ser otras sería esa una prioridad para que las cosas no se vuelvan a repetir como ser cómo han ocurrido

Voz 0027 50:43 Ángel UVI de mira yo creo que no hace falta