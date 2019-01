Hoy por Hoy (25/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0228 00:06 Antonio Martín buenos días buenos días Aimar los taxistas de Madrid han vuelto a manifestarse hace unos minutos en la estación de metro del Recinto Ferial de la capital donde siguen marcha recordemos Fitur a partir de esta ahora también habían anunciado el inicio de otras acciones algunos por ejemplo Maná comenzar una huelga de hambre vamos a Ifema Elena Jiménez buenos días

Voz 1743 00:22 buenos días dicen que hoy varios compañeros semana a poner en esa huelga de hambre que otros semana a encadenar en algún lugar de Madrid de momento intentaban como otras mañanas cortar la M40 pero se han encontrado con antidisturbios que él es frenar el paso en la calle principal en la que mantiene los taxistas su protesta desde hace cinco días para hace unos minutos en el metro hacían un asentada

Voz 1743 00:50 daban así su bienvenida a los que llegaban a Fitur los que pasaban por allí optaban por dos acciones la ignorancia o grabar con sus teléfonos móviles la feria de Fitur comienza su actividad a los trabajadores de la zona de la zona ya han llegado las oficinas a sus empleos y los taxistas siguen hoy de Huelva

Voz 0228 01:05 estilos los mineros que trabajan en Totalán para intentar acceder al punto del pozo en el que se piensa que está al pequeño Julen han logrado excavar a mano casi la mitad del túnel con el que van a llegar ese punto no obstante aún les quedan varias horas de trabajo junto al pozo si Ignacio San Martín adelante si el ritmo medio explicaban los miembros de la Brigada de rescate minero de Asturias

Voz 4 01:24 es de siete centímetros y medio por hora se han encontrado con Roca extremadamente dura trabajan a mano con martillos neumáticos de rodillas o tumbados en condiciones muy duras por la jaula expresamente fabricada para este operativo bajan en parejas con asistencia vital ocho bomberos encargan de suministrar aire limpio a la galería de momento han sido necesarias dos micro voladuras para allanar el camino a este ritmo serán necesarias otras diecinueve horas para llegar hasta Julen que lleva doce días encerrado a setenta metros de profundidad en este pozo de Totalán de veinticinco centímetros

Voz 0228 01:57 diámetro más cosas Juan Guarido el autoproclamado presidente de Venezuela asegurado esta madrugada hora española en una entrevista con Univisión que está en Caracas ha anunciado más movilizaciones en el país para los próximos días asegura también que no descarta ofrecer una amnistía a Nicolás Maduro

Voz 5 02:11 esto que sobrevive que que lo primero que permitan enfocar funcionario público la impericia garanticemos Chile estrechamente son cuantiosos eh no pueden alcanzar ningún elemento cuando grande Amnistía es imponía cuando se emitía no es olvidar no es propicia era estabilizar el país

Voz 6 02:32 voy a matar

Voz 0228 02:34 en el deporte está en marcha hasta ahora ya el duelo entre Novak Djokovic y Lucas PIL del que va a salir el rival de Rafa Nadal en la final del Abierto de Australia de tenis el partido acaba de empezar y de momento manda con bastante claridad del serbio en el primer set va ganando tres a cero y un apunte más casi todos los valores del Ibex están en verde hasta ahora última sesión de la semana en la que el selectivos está anotando siete décimas y cotiza por encima de los nueve mil doscientos puntos diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 7 03:02 el Real Madrid

Voz 1915 03:03 el día de Madrid en Fitur en los próximos minutos el presidente Ángel Garrido y la alcaldesa Manuela Carmena van a visitar la feria sin que hayan avanzado en las negociaciones entre las dos administraciones para solucionar el conflicto del taxi vamos a Ifema Javier Bañuelos buenos días

Voz 6 03:18 qué tal buenos días aquí ahora mismo Nos dos equipos de protocolo

Voz 0861 03:20 cuidan y preparan la esa llegada hoy sí de la mano las dos administraciones Ayuntamiento y Comunidad condenadas a entenderse para resolver esta crisis de los taxistas que continúan apostados en la entrada de Ifema dos sillas en la caseta de Madrid aguardan a los dos dirigentes madrileños de momento no han llegado ni la alcaldesa Manuela Carmena ni el presidente Ángel Garrido que por cierto ha sido contra programado por la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso de allí ese sabía que Garrido intervendría hoy a las diez y media de la mañana pero el equipo de campaña de la candidata del PP ha convocado a la prensa diez minutos antes con intención los dicen de que antes que el presidente madrileño

Voz 1915 03:55 gracias Javier problemas también para Podemos en Villalba a varios militantes se han dado de baja para crear una nueva formación con la que presentarse a las elecciones de mayo se llama Villalba en marcha informa Raquel Fernández Se trata de los que no estuvieron de acuerdo dicen con el resultado de las primarias y que denunciaron por vía judicial el proceso Alejandro Mata fue su candidato y ahora es uno de los fundadores de este partido

Voz 8 04:17 más de ciento quince nos vamos a dar de baja ya se están dando de baja pero no podemos estar toda la vida es discutiendo sobre quién paga de cabeza aquí en de segundo que parece austero definitivas que todos los puestos médicos y yo en esto que estaremos es solucionar los problemas

desde Podemos en la Comunidad de Madrid confirman que hay un problema con el grupo que perdió las primarias en Villalba en cuanto al número de militantes que se habría dado de baja ni confirman ni desmienten la cifra facilitada por Villalba en marcha y cuatro personas han resultado heridas esta noche en un accidente de tráfico en la nacional cuatrocientos tres en San Martín de Valdeiglesias dos coches ancho dado de frente entre los heridos un niño de dos años y un hombre de cuarenta y dos que han ingresado en estado grave y una mujer de veintitrés años embarazada

Voz 1995 05:29 decía eso de mí planes bailar hasta que todo se solucione en fin buenos días buenos días de nuevo siguen escuchando Hoy por Hoy en la Cadena SER más allá de las urgencias de la actualidad vamos a detenernos a valorar si a ustedes les parece bien el extraordinario poder de la música es un par de años seguro que lo recuerdan ese festival de Eurovisión colores de fervor de hormonas de fuegos artificiales hasta que de repente sale un portugués vestido de negro les robó la merienda todos tenemos con nosotros a la autora de esta canción se llama Luis habrá

Voz 11 06:05 Cindy

Voz 12 06:13 de qué se trata

Voz 13 06:17 no

Voz 1995 06:23 sí

Voz 12 06:28 a causa

Voz 1995 06:44 todo el arco de emociones de un ser humano pueden expresarse gracias a la música por ejemplo dice mi buen amigo sueco Tom calen que no hay nada que pueda pasar que no lo haya cantado una canción country desde que tu mujer te deje por otro hasta que te atropella un camión en ocasiones ambas circunstancias combinarse en fin el poder de la música hoy día

Voz 15 07:07 Ernes en Hoy por Hoy viernes no comprenden lo que trato de decir

Voz 1995 07:13 no ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposible viernes es la manera que tiene la vida demostrar que hay esperanza también para nosotros leerles del latín veréis Díez el día de Venus es decir el viernes es el día de la diosa de la belleza y el amor en la mitología romana casualidad no logre amigos son ustedes los lectores oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco el dieciocho minutos una hora menos en Canarias nos gusta mucho seguir recibiendo nuestro correo electrónico Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto con todo lo que ustedes quieran mandarnos será bien recibido pero especialmente versiones de este veis Love como esta que hemos escuchado de Raúl Vega que con ganas y una guitarra no se lo ha pensado

Voz 17 08:54 si es usted de esos que canta en la ducha eso que civismo cosa el tipo que canto bien estoy hecho un artista dice esas cosas nada

Voz 1995 09:08 pero si tiene una versión del brindis a Milosz mande esa versión hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 18 09:18 todos dos días por la mañana muy temprano

Voz 17 09:23 buenos días con resumen de noticias del mundo y hoy los traen titula de esos que te dejan pensar

Voz 1995 09:33 la prensa británica dice lo siguiente los hogares gastan más de diez mil euros en comprar cosas que no llegan a usar nunca el allí este esas veces que tú piensas sentir dices con por ejemplo el dato tomes que gastamos ochocientos al año en un hogar donde viven cuatro personas

Voz 10 09:55 pero bueno una familia rota

Voz 1995 09:57 es un hogar ochocientos euros en ropa que no llegamos a sacar del armario no sé es extraordinario no comida que nunca comemos consumimos casi dos oros dos mil más que dos días más de dos mil dos mil trescientos euros de que es sencillo las que tú empiezas a pensar decir cuántas cosas con pero dejó en la nevera luego las tío bueno han calculado que Inglaterra solamente en comidas son más de dos mil euros en ropa ochocientos así hasta juntar diez mil euros que gastamos en una en un hogar en nada lo mal gastamos hoy por hoy arroba sino usarlo hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com sus comentarios íbamos a crear el hasta que en redes sociales hoy por hoy malgastar porque mal gastamos en que malgasta su dinero se gasta es el neuronal lo use hasta cosa pues es malgastar no se noten otro nombre Ziggy y cuando hablamos de más de escribo cosas los en círculo de infelicidad gastas no lo utiliza sí

Voz 10 10:56 pero sabes que cubría al comprar algo el momento que ya lo tiene la bolsa llevas a casa ya es como te da un pequeño bajón porque ya está compra tiene que buscar otra más para comprar para el sentir bien otra vez solo que yo estoy muy triste

Voz 1995 11:15 yo entona el mea culpa sé que estoy pensando eso es titular de mayo yo cumplo cosas que luego no le doy la salida que usted también vea que quina de Hoy por hoy mal a estar en redes sociales e el titulares luego es escalofriante diez y once minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 19 11:37 hola qué tal pues aquí estoy de nuevo lo además con un poquito de sobre aliento por qué porque hoy ha ido a correr una buena costumbre que seguro también practiquéis muchos de vosotros se unos estiramientos un poquito de running o quizá sois más de gimnasio corriendo en la cinta o quemando calorías con el spinning bueno el caso es hacer ejercicio aunque mucho mejor si llevas ser material adecuado yo llevo unas buenas zapatillas pero el ponerme las me fijado que me vendría mejor renovar las verdad oye pues ha sido pensarlo y escuchar el anuncio de que en las segundas rebajas de El Corte Inglés que hacen un cincuenta por ciento de descuento en una selección de marcas como Puma Boomerang así ex New Valence y muchas más casualidad no creo yo apostaría que nuestra adivinan el pensamiento por eso ahora sí practicas deporte pues perfecto Icon un cincuenta por ciento de descuento las mejores marcas doblemente perfecto son las segundas rebajas de El Corte Inglés aprovecha las normas de todo el lunes como siempre volvemos al y fin de Abia

Voz 1915 12:39 yo lo llamo futuro yo lo llamo

Voz 15 12:42 ya lo llamo yo lo llamo excelencia todo esto

Voz 20 12:46 nosotros lo llamamos la Caixa invertimos en atención social divulgación cultural educación e investigación La Caixa es una fundación la Fundación La Caixa

Voz 21 12:59 una puerta se cierra las puertas de Force abre

Voz 22 13:02 del el veinticuatro al veintiséis de enero a las jornadas de puertas abiertas de Ford lleva te un vehículo de gama SUP totalmente equipado con descuentos increíbles como un Ford siete Line con un descuento de hasta ocho mil cien euros rápido porque solo

Voz 23 13:14 trescientas unidades y solo tienes tres días financiando con FC hasta fin de mes condiciones punto

Voz 0228 13:19 pues

Voz 24 13:20 bien Elena fiel lucro la no es la Navidad este treinta y uno de enero que elige el primer par de gafas graduadas que por sólo un euro más te llevas dos gafas más tres que recuerda que el tercer par puede ser para tío para quien tu quieras aprovechan los últimos días de Chinchina especial fiestas de Alena date prisa pide tu cita online en la Flu punto es ver condiciones temática

Voz 1 13:42 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 13:46 Pontones garita para es enorme bueno ahora ahora hablamos un tanto paradójico pero a veces tendemos a ignorar aquello que tenemos más cerca desconocemos en nombre de nuestros vecinos los atractivos del pueblo de Alá qué sabemos nosotros por ejemplo de la música que se hace en el país con el que compartimos península manda la música nada sabemos nada con suerte musical diferente tenemos algunos conocimientos generales sobre el fado y es posible que que conozcamos que sepamos muy posible desveló que par de años un joven portugués enamoró a medio mundo utilizar cuando solamente es delicada

Voz 11 14:29 hay

Voz 1995 14:31 año dos mil diecisiete Salvador Sobral Se convirtió en ganador de Eurovisión con una canción que no no pega no parece que vaya a la canción a conseguir ganar el festival lesión pero no Sobral cuando subió a recogerse ese micrófono la amistad seguro que es así como transparente como ese bueno está en casa padre está en casa de sus grandes grandes grande y pesado pues cuando recogió ese premio no lo hizo solo

Voz 1 15:01 protagonismo

Voz 1995 15:09 millones de personas creo pero quién es esa mujer esa mujer Luisa Sobral hermana de Salvador y la autora de la canción Luisa muy buenos días buenos días estábamos a un segundo yo esta mañana he madrugado todos los días pero el porno que sea un poco más y me he puesto tu disco pues me sienta otra vez me he quedado escuchando la música porque tu música necesita pausa es un disco maravilloso que necesita pide a gritos pausa

Voz 2 15:39 bueno yo creo que casi toda la música la que me gusta necesita pausa para escucharla no es sólo ruido así esta ahí

Voz 1 15:48 tras yo creo que bueno que me gusta a mí me gusta escucharla sí con tu recuerdo con nitidez en Eurovisión

Voz 2 15:58 bueno ahora casi no no piensen eso pero bueno no con tanta nitidez esos días fueron muy muy intensos hay fue todo fue todo muy intenso y entonces es casi como una memoria y más lejana no sé si es raro no sé si casi casi como si es ahora como tenemos imagínese yo puedo verlo si es un poco ese su poco si no fuera yo no sé pues que fue tan intenso que yo creo que nosotros estamos ahí como casi sin piloto automático

Voz 1995 16:37 poco intentó dolor unos días después cuando ya

Voz 2 16:40 llegamos y unos días después pudimos reflex y pensar en lo que había pasado

Voz 1995 16:47 leer yo les digo que tiene pausa vamos a escuchar una canción del nuevo disco que es el quinto disco de Luisa es una figura pública en su país lo va a ser sin duda en nuestro ya lo es yo les a mí me pide pausa ustedes verán yo les sugeriría que dejen de hacer lo que vayan a hacer Si están conduciendo no sigan conduciendo y con atención a la cartera pero si no vamos en un momento en el botones de pausa en sus vidas escuchen esto

Voz 25 17:18 se estima la mina no no

Voz 27 18:08 sí

Voz 1995 18:09 el fenomenal y además les llevamos una semanita en España si hubiese aquí te atropello antología la actualidad las noticias

Voz 2 18:18 bueno pero aquí la gente casi no trabaja el viernes por la tarde Portugal eso no pasa

Voz 1995 18:23 cómo cómo cómo ves luego las actividad empezamos las tirando aquí mucha gente trabaja los viernes los sábados los domingos

Voz 10 18:31 bueno Clara normal no trabajar el viernes por la tarde el viernes el viernes por la tarde por esto explica la melancolía de Portugal a la gente quizá melancólica que lo tuyo Ayuso después ese trabajada hasta las cinco Alcina esto es por eso clara

Voz 1995 19:01 Luis te tienes que cuidarlos acabas de hacer un disco maravilloso y tienes que ayudarnos a presentar te tenemos todavía demasiados estereotipos sobre la música de construimos en portugués en España básicamente música pro que vine por de de de Brasil uno de Portugal Gaetano Gilberto Chico Buarque que está muy bien

Voz 10 19:17 el fantástico si tienes que ayudar a criticarlo

Voz 1995 19:19 en Moscú como te gustaría que te presentara

Voz 2 19:23 bueno yo soy una compositora y cantante ya tengo cinco discos y viví en los EEUU seis años entonces mis primeros discos tiene muchas canciones en inglés e pero cada vez más ten tuvo ganas de componer en en portugués y entonces eh llegue este disco porque ahora no tengo ganas de componer en inglés y bueno en este movimiento no se va a pasar pero este disco es bueno llega a este disco que es que son once canciones me gusta mucho escribir canciones que sea algo con una historia que no no son muy largas pero me gusta mucho eh hablar de de un personaje de mí misma pero quisiesen canciones eso

Voz 15 20:11 eso me gusta pero como

Voz 1995 20:14 el disco en sí mismos una obra conceptual en en completo es simplemente canciones separadas cada una de sus padres

Voz 2 20:20 bueno yo creo que es que es siempre un concepto porque lo hago todo en el mismo periodo de tiempo y eso ya es para mí un concepto porque me siento de la misma forma en ese periodo de tiempo tengo yo eh ese disco lo compuse justo cuando estaba embarazada de mi hija entonces creo que que se llama Rosa y el disco también entonces creo que todo eso y el sonido que quiero en las canciones todo guitarra intentos eso todo a mi son Consell

Voz 1995 20:50 entonces es muy habitual pero cuentan que durante tu embarazo te cambió la voz

Voz 2 20:56 bueno yo no sabía pero sí es puede pasar eh no sé estoy tiene un nombre cuando escondo en las cuerdas vocales se queda muy duras y tal hay yo me quedé casi sin voz a yo no sabía que a qué está pasando pero bueno creía que era solo del embarazo y que cuando mi hija naciera ya ya estaría bien pero no tuvo que haces terapia hay todo estoy haciendo muy pero cuando cuando grabé el disco yo quería ese sonido porque compuse todas las canciones con ese son

Voz 28 21:29 de aire la voz mira entonces quería es la canción no sé si se te precisamente eso

Voz 1995 21:51 entrevistamos que en el disco que presenta hoy

Voz 15 21:56 Nos Divine presentarlo en España hay a

Voz 26 21:58 el día nueve de abril en Madrid

Voz 1995 22:01 en Barcelona ha presentado su disco en directo es muy importante entender las letras

Voz 2 22:07 muy interesante esto de qué quiere decir eso que decía poner esa canción porque esta canción habla de mi voz habla de yo no saber si se simios pero la gente no sabe cuando lo escucho porque ese palacio una canción de amor de no saber existir sin a alguien pero no es no

Voz 1995 22:24 la canción de amor a tu voz bueno así

Voz 2 22:26 sí porque yo nunca había pensado que era algo tan importante pero cuando yo me despertaba todos los días y no tenía voz para cantar para mis hijos

Voz 28 22:36 fue un poco difícil un limo debe expresar yo no podía serlo te voy a dar el teléfono de Pepa Bueno

Voz 1995 22:44 que estas semanas precisamente tiene una afección en la garganta y está sin poder Lari es muy difícil para la gente que se expresa como tú y si Pepa a través de la palabra es muy difícil

Voz 10 22:53 el sobrellevar el día a día sí sí sí pero lo que hacemos es un poco vacío yo creo que me sé yo me he sentido después me sentía mal porque se parecía algo muy superficial Joe está tenía mis hijos estaba todo bien hice partido pocos superficial yo estar triste por eso identidad no es claro lo que más siguiesen como cantante claro y quiero cantar para

Voz 2 23:18 mi hija que era muy muy que era un bebé Hinault podía no me salía

Voz 10 23:22 tú tú crees que los años en Estados Unidos está formado mucho se habla de ahí de los niños son un género distinto tú creo que estos años eran importantes tu carrera

Voz 28 23:34 bueno esto que estoy en Berkeley donde yo no sé si si si fueran supera importantes porque eh

Voz 2 23:42 porque conocí mucha gente de países distintos eh tú que con mucha gente distinta la idea tuvo profesores muy buenos y muy muy mucho el jazz ahora estoy estoy un poco más lejos del jazz pero fue súper importante para para mi composición hay buena aprendía escribir para cuerda para perdió un montón de cosas así fue súper súper creo que es muy importante cuando aprendes el idioma de la músicos sea yo puedo hablar con con con mis músicos es difícil es exactamente lo que quiero sin tener que decir cuando hago un tú entras sabes no no yo te Compass III no sé que se es un es un idioma yo aprendí ese idioma y eso es todo más fácil

Voz 1995 24:28 ahora voy a volver lo de las letras que son muy importantes con un poquito esfuerzo que hagamos aquí en España vamos a entender perfectamente todo lo que estás contando por ejemplo el esta canción que basó la obra se llama Navia es una canción que habla de de algo que no queremos ver de esa crisis de de miles de personas cruzando el mar Egeo en busca de futuro

Voz 25 24:47 la

Voz 1995 25:01 me ha llamado la atención Luisa que muchas de las canciones de tu disco tienen nombre de persona además de la que vamos a escuchar Benjamín

Voz 12 25:10 me eh

Voz 15 25:29 encontramos a María el disco se llama Rosa como tu hija y como extracción

Voz 25 25:47 mi estado

Voz 1995 25:56 es un riesgo componer una canción para para domingo mismo los dieciocho años dice esta canción

Voz 1 26:01 gusta nada no pero no es para ella es como una una carta de amor

Voz 2 26:07 eh que alguien un día que me gustaría que alguien un día él escribiera es eso si es como un yo a mi me gustaría que alguien hundía la quisiera

Voz 10 26:17 que la ama tanto para escribir esto sí

Voz 2 26:21 ver una hija es como yo creo que nosotros como padres lo más importante es que un día alguien pueda amar nuestros hijos como nosotros o bueno como se hizo entonces yo escribí esta es como una carta de alguien para Rosa que él escriba un día como no sé

Voz 1995 26:38 politonos un poco rebuscado pero muy si es que hemos encontrado muchos nombres tus canciones

Voz 26 26:44 tienen muchos nombres chico

Voz 6 26:47 más

Voz 1995 26:58 sí

Voz 1 27:00 no

Voz 30 27:03 con mi gusto da

Voz 1995 27:12 piensa que tu haces personas no canciones

Voz 2 27:15 es que es más fácil para mí cuando les doy un nombre para para mí cuando cuando un personaje tiene un nombre ya tienen una identidad todo y todo empezó un poco por el nombre para mi personaje de un libro si tiene un nombre ya viene con la identidad no

Voz 1995 27:33 ese nombre es interesante ya están Haakon Refree mucha gente de sus asientos con Silvia Pérez Cruz rosaría productor con con mucho trabajo y sobre todo pensamos muchos que es pronto trabaja con muy pocos instrumentos una voz femenina el silencio que ha sido ese trabajo

Voz 2 27:56 increíble yo cuando cada disco yo busco eh el productor que creo que es perfecto para ese proyecto para decidir y aquí yo quería algo como dices tú eso del silencio eh yo soy pero digo que Raúl trabaja muy bien en silencio y

Voz 10 28:13 trabaja muy bien lo que nosotros no manejamos tome

Voz 1995 28:16 silencio

Voz 10 28:17 en en en la radio transmite poco es difícil bueno pueden ser un minuto de silencio fuera

Voz 2 28:27 pero él es increíble trabajando así yo quería algo muy sencillo quería que las canciones que las palabras fueron la la cosa más importante la voz y todo eso Raúl es perfecto para eso hay siempre siempre pensamos de la misma manera hay siempre queríamos los cursos iguales fue muy fácil iraquí me encantó trabajar con encanto

Voz 1995 28:52 hemos encontrado una cosa curiosa Así empieza a tu canción María domar me escuchas esto

Voz 32 29:02 rápidamente te acuerdas del ojalá famosos Silvio Rodríguez no está mal utilizar como referencia era uno de los grandes

Voz 1995 29:12 qué es la música

Voz 27 29:14 tengo que presionante Mora no no

Voz 1995 29:23 pues mira te vas con deberes sales de aquí escuchas de discoteca

Voz 10 29:27 que no es vecino en Berkeley

Voz 1995 29:29 años estudiando en Boston cuatro años cuatro años y seis en Estados Unidos seis en estos cuatro años decir porque nos nos tomamos todavía esto de la música como algo que tiene que ver con la inspiración como unos locos que por la noche los días una llena en una guitarra y la bohemia pero no es un trabajo muy duro es una carrera universitaria muy difícil entender esa entonces pero hay que aprender a componer sino todas y cada una de las partes que tiene esta profesión que son muchas

Voz 2 29:55 es bueno para mí no ha sido a mí nunca me ha gustado la escuela cuando era mal niña nunca yo odiaba ir a la escuela yo odiaba estudió a cosas que no me interesaban y después cuando llegue a ver tú y yo era de ésas no sé cómo se dice eso en castellano las chicas que siempre hace

Voz 10 30:13 en más de lo que les une la palabra soy la típica

Voz 1995 30:17 que ha empollona como empollona suena muy mal tiempo

Voz 10 30:21 pero yo era eso en la escuela de decir con los profesores me decían querer

Voz 1 30:27 una canción pop rock

Voz 2 30:30 sea con tipo dos cuatro compases sólo así yo llevaba una canción entera toda la ración el día después cuando era para una semana después yo lo hacía porque me gustaba tanto lo que estaba haciendo que para mí no era difícil Aaron siempre un placer y entonces yo yo no conocía esa estudiante porque yo nunca había sido eso es estudiar

Voz 10 30:52 sé quién soy yo iba para la

Voz 2 30:54 las clases y eso es lo que pasa cuando haces lo que te gusta porque y entonces eso pasó conmigo no no fue difícil siempre siempre yo tenía una clase de inscribir para cuerdas para orquesta y cuando el examen final era grabar con un Orchestra en un estudio yo estaba tan emocionada que casi nunca decía ser el condado extinguido está ahí eso es era todo muy muy increíbles a entonces nunca ha sido difícil

Voz 1995 31:24 de créanme créame esas estudias han dado sus frutos vamos a despedirte con una canción que canta junto a salvadora a tu hermano ya está el disco en España Rosa sería me recuerden que el próximo mes de abril va a estar presentando en directo el nueve de abril en Madrid el día once en Barcelona gracias Luisa gracias a de material a lo pasa es por la mañana muy temprano el disco no ayuda

Voz 10 31:47 bueno quizá por estar en casa tranquilo

Voz 1995 31:49 yo siempre de de poner nacidas a trabajar maravilloso el disco de Luis enhorabuena de verdad

Voz 12 32:08 no

Voz 37 34:28 Ivonne división muy picores

Voz 39 37:55 en Hoy por hoy no contamos con Rocky Balboa pero tenemos a un peso pesado de la crítica cinematográfica

Voz 1 38:07 María Guerra mérito

Voz 6 38:13 como los boxeadores que pega muy fuerte en de suceso yo estoy batallando con mi peso como todas las mujeres

Voz 1995 38:23 atentos que este viernes hoy se estrena dos la leyenda de Rocky nueva película de Rivaldo

Voz 6 38:31 nueva película yo creo que esta es la octava de Rocky Balboa ha pasado al siglo XXI Rocky bueno que que sepáis que es que Sylvester Ésta no es del cuarenta y seis osea que

Voz 19 38:43 qué va a hacer setenta y tres palos

Voz 6 38:46 y ahí sí setenta y tres años tiene

Voz 2 38:48 sí sí es seguir vamos Jos voló

Voz 6 38:51 hombre vamos a ver si el cuarenta y seis no está hecho cisco también quiso decir que sí que está un poquito está tiene los años que tiene pero es súper Macedo yo le vi el entrevisté hace dos años en Londres por Creed que además fue candidato a mejor actor de reparto el defendía que Creed era una un Rocky para el siglo XXI ya sabes que te no

Voz 1995 39:15 pero lo hice

Voz 6 39:16 bueno vamos a ver es hijo de Apollo Creed el protagonista él es el entrenador entonces este chico es un chico perdido bueno esta esta película es muy muy de hombres por eso

Voz 15 39:32 con nosotros

Voz 6 39:34 en los los millennials ahora lo llaman Dady y es que los malos rollos con los padres el rollo padre hijo que sólo tenemos también las tías con muchas películas pero es muy Rocky no entonces siempre el complejo de ser mal padre pues aquí CEAPA aparece el hijo de Apollo Creed que que bueno que había muerto en Rocky IV y entonces este eso

Voz 1995 39:56 has visto la peli claro

Voz 6 39:59 hombre yo sí bueno pues es una película visualmente en pues estupenda y y con todos los valores de de Rocky y es que el enemigo no esta fuera

Voz 41 40:10 y es ahí es el contrincante más

Voz 1995 40:13 pero al que jamás te vas a enfrentar y eso será

Voz 41 40:15 si en el ring que eso era así de una vida Javier qué Athens

Voz 6 40:19 bueno pues es un poco el valor americano por excelencia ya sabéis que que Rocky está basado en un mucha bueno Un boxeador de verdad que se llamaba Chuck Werner Ike que consiguió derribar a Mohamed Alí que era cuando cuando pensaban bueno era era un lucernario pero gano entonces talón en el años bueno pues se vio esto dijo Ésta es mi historia él siempre como tuvo aquel problema

Voz 2 40:45 eh nos nacimiento y tenía la cara así le llamaban el el

Voz 6 40:51 el estadio en este como se llama estos seca de los caballos los el semental italiano

Voz 10 40:56 semental y tal

Voz 6 40:59 sí través bueno él que no había sido guapa

Voz 10 41:02 sí un poquito no un pelín de peligro

Voz 6 41:04 las porno de todas en el setenta y cinco marido

Voz 1995 41:06 hacer un payaso o haces una peli porno o no la de pero no

Voz 6 41:09 es un poquito yo no voy a entrar a título de crédito no es eso no voy a no voy a entrar lo que sí que

Voz 19 41:14 digo es que en el año setenta y siete ganó

Voz 6 41:17 Rocky el Oscar a mejor película también mejor director que no fue él pero él fue candidato a mejor actor y mejor guión sea que todo salió de su de rockabilly

Voz 10 41:29 mejor guión que incluso de Taxi Drive

Voz 6 41:32 bueno señor brutal e porque ese año estaba Taxi Driver Todos los hombres del presidente network bueno

Voz 1995 41:42 nada nada mal es verdad que revitalizó el género del boxeo en estos días no está mal los tiempos del boxeo vuelven un poco a revitalizar sepan unos campeones además pero consiguió ese luego poner el boxeo como muy presente durante primera peli

Voz 42 41:57 siempre he sentido inclinación por el obreros Sylvester mejor que lo pronto sobre el humor y cómo esquivar los golpes desde Heriberto

Voz 6 42:06 bueno él forma parte de la de de una generación también deportaciones que además lo ha hecho películas Elsa ha sabido a renacer muchas muchas veces decíamos que Rocky es un un héroe humano de los héroes humanos que yo creo que es el el mejor no porque no es un super héroe porque todo todo caso claro toda su fortaleza es su debilidad

Voz 10 42:28 sí es un hombre muy imperfecto es lucha contra no gusta

Voz 1995 42:31 eso que veas así a Rocky toda porque como hay mucha testosterona había como toda su fortaleza

Voz 6 42:38 ya lo que pasa es que a mí me parece que están demasiado obsesionado con ganar no y aunque siempre está diciendo que no pasa nada

Voz 1995 42:43 si hubiera un rindiera para no ya pero hombre

Voz 6 42:46 eso también hace mucho mucho mal no porque tú a veces tú no tienes las condiciones lo que sí que es interesante es que es un héroe proletario que tuvo fue bastante chungo y precisamente porque Apollo Creed al principio lo vieron Philadelphia es una ciudad en la que hay un alma pues una población negra muy importante hice vio al principio Rocky como una película racista hija T como bueno luego evidentemente Apollo Creed pasa a ser bueno en los esta última película también no sé él él hace películas en las que hay mucha deportividad hilos a los adversarios son caballeros luego el dirigió varias llegó digamos que hasta dos mil seis no así se ha estado dos mil seis con Rocky Balboa

Voz 43 43:32 la maleza sin que cambió las articulaciones puedes entrenar así que concentrarnos tenga fuerza letal

Voz 1995 43:42 a hacer propuesta que tiene sentido no parezca tú crees que ir a ver esta película es malgastar el dinero

Voz 6 43:48 yo pienso que ninguna película bueno ninguna no pero casi no no es mal gastarlo para nada luego hay que pensar

Voz 1995 43:57 el resumen de noticias que notado esta mañana Atón se incluye un poco inquietante es que en una en un hogar británico de por término medio se compran diez mil se gastan diez mil euros en cosas que no van a utilizar en comida que no van a comerse yen ropa y no para utilizar al año en Hoy por hoy malgastar Twain que malgasta

Voz 6 44:20 yo reconozco que también siempre dije yo no sé es que esto horroroso entidad vergüenza porque yo soy de una familia Cinco hermanos y mi madre decía nunca visto armarios tan llenos como cuando era de los Nuestros de ahora de mayores y eso es por Sepes posiblemente que compremos más camisas de las que necesitemos pero el oponente

Voz 1995 44:41 dentro del dinero ustedes pueden malgastar

Voz 6 44:44 hablar casi de Rocky hoy por hoy arroba porque estamos

Voz 1995 44:47 mangas estando el Thiem

Voz 6 44:49 con esta es una frustración

Voz 1995 44:52 María Guerra no valga este es tu salir hoy por hoy no malgasta Arrinda separa de crecer cuando se deja de aprender en la universidad

Voz 0228 45:12 en Internet trabajamos juntos para que logre este objetivo unir cuando tu meta es seguir creciendo

Voz 10 48:31 buenas llamaba para preguntar si podía instalarlo en alarma en un piso de alquiler

Voz 52 48:35 claro si usted cambiar de casa Sela volvemos a instalar donde nos diga

Voz 10 48:38 hoy podrían venir esta tarde por supuesta

Voz 53 48:41 lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Carr llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 34 49:53 es un caso para marzo

Voz 1995 49:57 la Sarmiento desde Miami muy buenos días

Voz 54 50:00 muy buenos días qué tal Tom demás

Voz 55 50:03 placer saludarte desde Londres muy buenos días muy buenos días a todos

Voz 1995 50:07 la verdad es que cuantos días lleva ya paralizado el Gobierno de los Estados Unidos ese cierre parcial cuántos días

Voz 54 50:14 lleva pelo XXXV vamos para XXXV además es histórico no había pasado nunca

Voz 1995 50:20 casi un mes y una semana esta miles Marcial ochocientos mil funcionarios llevan más de un mes sin cobrar

Voz 54 50:26 sin cobrar ya empieza por supuesto la gente a desesperarse en los diferentes lugares las oficinas federales muchísimas personas están

Voz 19 50:35 muy molestas con el tema incluso esta semana el ex presidente George W Bush repartió pizzas por todo Washington tan viene mucha gente está dándole sobre todo alimentación a los empleados federales que llevan tanto sin cobrar y que ya se les acabaron pues todos los recursos y todos los ahorros

Voz 1995 50:54 te imaginas a tu casa comida pizzas Donald Trump

Voz 49 50:58 el sueldo pretende de alegada una Fitz dobles Verónica

Voz 1995 51:03 bueno los ánimos ahí están muy encendidos vamos a escuchar al senador demócrata por el estado de Colorado Michael Bennet que está muy enfadado pero un buen resumen de la situación es tan rica

Voz 49 51:12 lo que tengamos el Gobierno aterrado por una promesa que el presidente de Estados Unidos no ha podido cumplir y que América no le interesa que cumpla esta idea de que iba a construir un muro en la frontera del sur de Texas ya que México pagara por él no era verdad y por eso estamos aquí

Voz 1995 51:30 tanto es así que Nancy Pelosi he conseguido ha ganado en esta batalla personal ha conseguido que el discurso que es momento donde el presidente de los Estados Unidos se luce el discurso sobre el estado de la Unión no va a tener lugar este año

Voz 19 51:45 bueno a tener lugar porque el pretendido hacerlo aún con el Gobierno cerrado esto es punto para Pelosi punto para Pelosi porque las reglas de pelos y son las que en este momento son las que se están llevando a cabo en en Washington y es que ella ha dicho que con el Gobierno cerrado pues no puede haber eh estado de la Unión no puede haber este discurso tan importante y lo han logrado lo ha logrado yo creo que por primera vez Emma no sé tú qué piensas hemos visto un poco disminuido en el día de ayer esta semana al presidente con esta decisión del estado de la Unión que era muy importante para él y para los republicanos presupuesto

Voz 31 52:22 si la casa es la casa de Nancy obviamente cumple también la semana pasada su propia hija la describe diciendo que te cortan la cabeza y no te das cuenta ni que estar sangrando a mí lo que me parece fabuloso es que esta esta mujer chiquitita y todo este poniendo todas las cosas en perspectiva Yeste y este aguantando todas las presiones

Voz 54 52:42 muy impreciso mucho mucho sí impresionantes si se habla que está mandando hoy por hoy necesita

Voz 1995 52:47 que Aires entender el titular sería Brexit

Voz 55 52:52 las ratas abandonan el que quizá

Voz 1995 52:57 esta hayamos perdido quizá algo de la Historia porque no entendemos bien como James Dyson conocido como el hombre de las aspiradoras es un famoso ingeniero millonario hizo campaña activa por el Brexit porque su paz su país abandonará la Unión y fue muy activa más en redes y dio dinero acaba de anunciar que su compañía se traslada a Singapur

Voz 55 53:20 proyecto precisamente de la misma en caos

Voz 31 53:23 sí cuando cuando la gente la ataca dice que él no es un hipócrita que lo que está tratando de hacer es protegerse del futuro pero es que las a está apostando por este futuro que está más negro cada día hice una otra gente como como Night El Fares que era el líder político que más apoyó el propio Exit estás sacando los pasaportes alemanes a sus hijos el caos es tan increíble ahora mismo aquí que ya no es de este país no está dividido entre conservadores y laboristas sino entre los Europa los proeuropeos y los antieuropeos El punto ha llegado a tal que la la Reina que tiene que ser neutral absolutamente ayer utilizó un lenguaje codificado para decir que la gente empieza a poner orden y que empiezan hablar bien los unos de los otros y que empiecen a respetar las opiniones ajenas pero parece que aquí cada día hay más división yo creo que que el que más ha visto la clave de lo que está pasando ahora mismo en el Reino Unido es Macron desde Francia que la dicho tened cuidado con la a la gente que os quiere vender un sueño y a la gente que dice que vuestra frustración se puede resolver en un referéndum mirada los británicos había autobuses pasando diciendo que se ahorrarían cuarenta mil millones de euros y se iban de la Comunidad Europea y que se en quince días lo que no dijo Macron que le Nico que se fue en quince días fue David Cameron porque después de perder el referéndum se dio cuenta de que era Inés imposible a ver a hacerlo efectivo

Voz 1995 54:54 bueno es una es una situación que no no se entiende quizá desde Miami Marcela tengáis una visión distinta como se ve todo este lío europeo desde allá

Voz 19 55:03 bueno cómo será la situación aquí de complicada también bonito Emma que creo que el tema de política interna es que practicamente se discute de noche y de día incluso en todos los titulares yo creo

Voz 54 55:17 pero sobre todo nuestro Marcela les importa un pimiento

Voz 19 55:22 exactamente no y sobre todo por el tema de Venezuela porque es que el tema de Venezuela en estos dos últimos días en estas últimas horas prácticamente ha cubierto todos los titulares en Estados Unidos también

Voz 1995 55:32 bueno vamos a escuchar y a Mike Pence el vicepresidente norteamericano que lanzó este mensaje a los venezolanos ahí sí

Voz 56 55:39 estábamos en huevos tengo decidido Ancelotti más pues si es Enrique Wayne yo diga a muchos clásicas vayan

Voz 19 55:54 vayan con Dios la instándole a todo el mundo el vayan con Dios y sobre todo también las palabras de Mike Pompeo el secretario también de Exteriores porque ayer también fue muy claro diciendo incluso que hay más de veinte millones de dólares listos para empezar a dar medicinas alimentación ayuda Solano aquí en Miami en Estados Unidos en general también supe que lo vivieron en Madrid hubo muchas demostraciones hubo muchas protestas o muchísimas lágrimas incluso desde la noche anterior por todo el tema de nuevo presidente interino y también por el tema de de que ellos por lo menos ven una luz al final del túnel un túnel muy largo además que se ha hecho muy largo estos años para los venezolanos

Voz 1995 56:38 tras la posición británica ha quedado muy clara en este conflicto además

Voz 31 56:43 ha sido mucho más claro apoyando al líder de la oposición de lo que ha sido MP nuestro primer ministro en España cosa que parece que parece bastante curiosa pues yo del la clave yo creo que está en lo que va a nacer los militares y de momento los militares siguen apoyando Maduro en Irán y Rusia también sigue apoyando Maduro

Voz 54 57:04 entonces si no sean

Voz 31 57:06 lo único mira ayer más de esperanza parece

Voz 19 57:09 claro pero sabe es una cosa Gemma hablando hablando precisamente de esos países que apoyan o no el tema de México por ejemplo tienen gente muy sorprendida la gente está sorprendida con con la la opinión por lo menos con la posición que ha asumido Manuel López Obrador el nuevo presidente mexicano sigue apoyando a Maduro por lo menos no ha reconocido a Juan como el nuevo presidente interino y también sabemos que no sólo Rusia Bolivia Nicaragua y México practicamente no son los únicos que aquí están