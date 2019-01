Hoy por Hoy (25/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 las once las diez en Canarias

es días buenos días Toni los taxistas se dirigen ahora mismo nuevos puntos de protesta en Madrid a primera hora han escenificado esa protesta la entrada del cementerio de La Almudena era se dirigen tanto a las sedes de ciudadanos como a la del Partido Popular en Génova están está Enrique García adelante

Voz 1403 00:25 este es el sonido ahora mismo frente a la sede nacional del PP en la calle de Génova son cientos de taxis que circulan con paso lento por esta calle que no está cortada al tráfico que mantiene el tráfico muy lento algunos están parando en los carriles más cercanos a la sede del PP los taxistas han improvisado una marcha por Madrid y ahora mismo ocupan carriles en Santa Engracia Goya Colón y aquí en Génova ayer anunciaron acciones más contundentes se ha iniciado una huelga de hambre y en unas horas un encadenamiento en un lugar que todavía no han desvelado Antonio

Voz 0228 00:53 gracias Enrique esto en Madrid en Barcelona las empresas de vehículos de transporte con conductor culpan directamente a la alcaldesa de la ciudad condal de permitir que los taxistas paralicen la ciudad Josep Maria Goñi de la patronal un auto en declaraciones esta mañana a la SER en Cataluña

Voz 0228 01:25 Colau no Ada Colau más cosas Partido Popular y Ciudadanos están enfrentados en el Congreso a cuenta de las peticiones para que comparezcan diferentes ministras la formación naranja acusa al PP de alinearse con el Gobierno al no dar luz verde para que Carmen Calvo o Isabel Cela respondan allí en la Cámara baja y los populares argumentan que querían conocer esa intención de antemano informa Óscar García sí

Voz 1645 01:46 Fuentes del PP aseguran a la SER que rechazan esas comparecencias porque Ciudadanos las ha presentado sin haberlas negociado

Voz 1995 01:51 antes con ellos pero en Ciudadanos las fuentes consultadas

Voz 1645 01:53 aseguran que el PP se alinea con el Gobierno de Sánchez no permitiendo que acude al Congreso Carmen Calvo para hablar de gestación subrogada que el PP rechaza e Isabel Cela sobre el adoctrinamiento en las escuelas catalanas PP y Ciudadanos Sí Se han puesto de acuerdo en que acudan de urgencia al Congreso los ministros Ábalos y Marlasca para hablar del conflicto del taxi y la ministra Batet por las competencias de prisiones

Voz 0228 02:13 Euskadi sumamos que el gasto mensual en pensiones alcanzado este mes los nueve mil quinientos millones de euros lo que supone un incremento interanual del siete por ciento tasa de crecimiento que casi duplica la de los últimos cinco meses a causa de la subida de las pensiones con el inicio de este año y también al aumento de la base reguladora de la pensión de viudedad en cuatro puntos para todas aquellas personas que son mayores de sesenta y cinco años y que no tienen otros ingresos en el deporte seguimos pendientes de la semifinal que queda del Abierto de Australia

Voz 0477 02:41 en Novak Djokovic está pasando por encima de luz

Voz 0228 02:43 las por él en esas semifinales de las que va a salir el rival de Rafa Nadal para la final del domingo ha ganado ya los dos primeros sets por seis cero y seis dos manda también por cuatro uno en el tercero que está ahora mismo en juego once y tres diez y tres en Canarias tiempo ya en la SER para la información de su comunidad

Voz 1434 03:03 la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso pide colaboración a la oposición política madrileña para resolver el conflicto del taxi Díaz Ayuso que a esta hora visita Fitur acusa a la izquierda de aprovechar un problema heredado para cargar contra el Gobierno regional defiende la gestión de Ángel Garrido que él

Voz 1973 03:20 no puede resolver en tres días un conflicto que viene por parte del Gobierno de España primero de la época de Zapatero y después de

Voz 3 03:27 eh la inutilidad que está

Voz 1434 03:30 en aplicando el ministro Ábalos

Voz 1973 03:32 luego ahora pretenden que sean las comunidades autónomas y los ayuntamientos una pata para adelante quienes resuelvan esto en muy pocos días y creo que la izquierda madrileña lo que tendría que hacer todos los partidos de la oposición es ponerse de parte de su comunidad autónoma porque nosotros hemos heredado este conflicto creo que lo está intentando resolver de la mejor manera hablando con todas las partes con moderación y con serenidad

Voz 1434 03:53 y por eso tienen nuestro apoyo de los tribunales la concejal de Ahora Madrid rumiar ceba a ser investigada por un delito de injurias y calumnias por sus críticas a la actuación de la Policía tras la muerte del mantero Mamen Bombay la Audiencia Provincial ha confirmado la decisión que ya tomó un juzgado de instrucción Alfonso Ojea

Voz 0089 04:09 buenos días qué tal buenos días golpe en la mesa por parte de la Audiencia Provincial para que la concejala de Usera rumiar Zee junto al responsable del sindicato de manteros sigan estando procesados los recursos interpuestos por ambas personas no han prosperado al entender los magistrados madrileños que hay que investigar que el Juzgado de Instrucción debe seguir realizando indagaciones e instruyendo ante las evidencias que aparecen de posibles

Voz 1995 04:32 ilícitos penales en esta fase

Voz 0089 04:35 de investigación dice la Audiencia se podrá determinar su alcance casi un año después del fallecimiento de un mantero en Madrid el caso de Romy Arce sigue abierto y sus palabras sobre la presunta criminalidad de la policía municipal madrileña la mantienen en este proceso penal

Voz 1434 04:49 gracias Alfonso tenemos diez grados a esta hora en el centro de la capital mucho sol todavía algo de viento para este viernes

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

nos vamos hasta Boston allí los espera como siempre Javier Limón

Voz 6 05:26 Pedro Sanz destructores

Voz 1995 05:28 musicales compositores desde que da clase en un colegio donde nuestra primera invitada Luisa Sobral que a decir que no nuevo mal Javi muy buenos días

Voz 7 05:40 hola buenos días amigos qué tal por ahí todo

Voz 7 05:54 bueno sí parece ser que cada vez hay más talento ya no sólo como intérprete Si en música sí anglosajona sino que hay mucha mucho país Mediterrani Talento Mediterráneo

Voz 8 06:09 eh eh

Voz 7 06:12 saliendo a reducir su paso por Berklee eso bueno pues demuestra que la pues la la puesta de esta universidad por otras músicas y está está cuajando no

Voz 1995 06:23 bueno es que nos hemos dado cuenta Javi que esa ciudad es todo música Boston Nos no lo sabíamos hasta ahora esto Music hay un vídeo que estando en la vuelta al mundo donde se vea unas monjas cantando vamos a por el sonido de fondo

Voz 9 06:41 de los y San Pablo me afincada en Boston que están comiendo no sé si has visto hoy es maravilloso

Voz 7 06:49 maravillosos dice bueno es que Boston es todo música Amirato braille

Voz 1995 06:54 cuarto de los Pétriz terceros patios que vuelve a estar en la final en la Super vamos a súper

Voz 7 07:00 sí es que encima hablando con bueno deporte y música bueno el evento deportivo del año es la Superbowl los New England Patriots vuelve a estar en la Superbowl pero es que el evento musical más visto del año es el intermedio de la Super Bowl

Voz 1 07:15 el descanso

Voz 1995 08:20 mira es es lo que llaman Pawel son la canción poderosa bueno pues para a mí esto es Mi hip tú te pones a correr Banesto se adecuan quién está en esa lista de canciones perspectivas para correr también esta este clásico contaba hoy en a Creed II la octava película inspirada en esa carrera de de Rocky nos pedido una canción verdad Javi

Voz 7 08:59 bueno yo es que soy yo yo soy de otra manera a la hora de correr

Voz 1995 09:04 bueno esa es la canción que los dice Javi que se pone para estimular sus pasos ahora que tuvo Rejón esto

Voz 7 09:20 pero de alguna manera se le puede llamar también correr es que hay que ser tampoco tan exagerados mira hay una cosa importante es verdad una reflexión no smoking las ganas y la motivación parece una broma pero no lo es de hecho en la propia en las propias guerras a instrumentos como la gaita hizo hace estás no que que eran para motivar en el fragor de la batalla a los soldados que es verdad que un poquito de música lo que pasa es que ahora con lo que cambió todo es la tecnología no yo creo que el hecho el gran cambio ante para salir a correr o hacer deporte pues tendrías que llevar los acordados no el this man tal era no podemos cambiar de música así tan fácilmente pero ahora realmente la tecnología yo creo que esto yo ha influido mucho en cómo se escucha música no

Voz 10 10:16 ahora con el cien por cien de gente que salía

Voz 7 10:18 a Boston es una ciudad super eh runners va escuchando música

Voz 1995 10:24 bueno hablamos de deporte déjame adelantaba Antonio Martín hace unos minutos en el boletín informativo Djokovic será el finalista junto a Rafa Nadal el próximo domingo en la final de Australia seis cero seis dos seis dos acaba de ganar hace unos segundos

Voz 10 10:40 por encima sin cascos

Voz 1995 10:42 igual y nada Djokovic ha pasado por encima te hace seis cero seis dos seis dos Djokovic disputará la final el próximo sabe

Voz 10 10:49 todas estas preguntas tanto

Voz 7 10:52 que sabes más de esto tú tú crees que sería legal que Nadal de repente saliera el domingo con unos cascos grande

Voz 1995 11:01 bueno yo creo que ese alegato volvemos a la lista volvemos la lista de canciones según ese estudio alemán que incluye varios temas de que existe por ejemplo se llama Power

Voz 2 11:17 es un tema de Rihanna que se llama pero va en Money

Voz 13 11:22 hay

Voz 1 11:26 un clásico

Voz 1995 11:28 de Isi Disi deje correr te pones está a tope tienes que correr echando virutas los sea tienes que salir corriendo ahí incorporaciones reciente tremendo el éxito de la casa de papel en la serie ha hecho que la canción de la chao en de muchas formas porque muchas versiones llegue a esa lista de grandes temas para correr no no es la versión hasta el sueco un tema ya clásico de mando yo preguntados por las canciones en castellano parece bueno estuve alemán pero parece que el inglés es mucho más útil a la hora de buscar canciones no sé si útiles esa palabra canciones para correr o hacer no hay ninguna en castellano no sé si ésta de Camarón valdría

Voz 2 12:38 es imposible marcar aquí el paso es imposible

Voz 7 12:43 hay hay que esos para correr los cien metros lisos pero fíjate todas las las que nos han puesto son con un Viti en una exterminio que es algo que se emplea en la música en producción y algo que se emplea en el deporte en la salud de muy alto no y y a mí ahora recibimos reflexión creo que la música africana fíjate yo recomiendo

Voz 16 13:07 Pata pata para

Voz 7 13:10 para salir a correr por ejemplo creo que la música africana al estoy pensando ahora mismo en mientras pero me da me da la sensación que sería una música potente para correr yo no porque ese todo anglosajón somos muy peliculero yo creo que en realidad los nos ponen música que para sentirnos como que estamos es una banda sonora que somos un poco como yo

Voz 1995 13:31 que estimula yo hecho toda esa gente que hace spinning que va al gimnasio que hace sesiones con la música a tope un grupo de gente motivada bueno yo yo creo que si hay algo ahí yo algo habitual

Voz 6 13:44 eso lo cierto no pero yo aprobar una cosa

Voz 10 13:47 voy al gimnasio pero lo que echando canto gregoriano a ver si funciona

Voz 7 13:53 hombre tú cómo haces pesas puede levantar muchos pesos muy despacito pero claro

Voz 1376 13:59 no yo una vez fría spinning que casi me muero y no por favor que nadie vaya nunca eso porque es es peligrosísimo van son siempre sueñas todas a ritmo a una velocidad trepidante me eso vamos no puede a mi me gusta más el cante por soleá

Voz 1 14:13 ya va despacito

Voz 10 14:17 ya no del deporte a la música oyentes

Voz 1995 14:21 era hagan ustedes lo que consideren no hagan caso la recomendación de uno por parte de Javier Limón que es un buen producto de música pero como al como asesor deportivo tampoco tiene precio Javier Espino con una al menos veintisiete grados te digo yo que sales en pantalón corto por Boston enanismo con esto y no te ven no temen más

Voz 2 14:47 a quién te mucho promete salir Go patrios copa la foto cuando sacas en pantalón corto menos veintisiete

Voz 1 15:34 sí

Voz 0477 15:53 es decir yo tenía una crack

Voz 20 16:02 a ser capaces significa intenta mejorar ser más útil ser capaces de compromiso solidario de once con las personas con discapacidad escuchen hoy por hoy ser capaces Ponce seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 21 16:22 finalmente aquí Omeyer enganchando música estoy muy animado

Voz 6 16:30 pero no hay inconveniente

Voz 0137 16:32 Israel falleció hace dos años tenía diecinueve era deportista y fue diagnosticado de leucemia a través de sus redes sociales vimos vivimos con él como le plantó cara a la enfermedad

Voz 22 16:43 lo que la vida en lo que queda

Voz 21 16:46 por lo que vimos al que quieren entrar esto es un uno parar

Voz 0137 16:54 cómo batió un récord consiguiendo un máximo histórico de donantes de médula a través de su llamamiento un millón siempre fuerte

Voz 23 17:01 el pasa poco importa K simple cómo es y qué es tener nada esto está superado ya su novia entonces

Voz 1434 17:11 Rodríguez publica un libro titulado cuando nos volvamos a encontrar en el que relata su convivencia con la enfermedad

Voz 24 17:17 y con el que sigue compartiendo igual quién lo hizo Pablo el día a día de la lucha contra la leucemia

Voz 1995 17:22 muchísimas gracias así

Voz 25 17:25 no termina ahí

Voz 1 17:28 siempre fuerte

Voz 5 18:01 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 18:08 a él la huelga el taxi no no le afecta se ríe por igual de los taxistas del TC él lo sobrevuela a todos con su helicóptero del mal rumorea que es del Barça que llevaba las cuentas a Cristiano Ronaldo es la única persona que en vez de poner el diente debajo de la almohada para el ratoncito Pérez ponía once dicen que en Rocky IV él iba con el ruso

Voz 26 18:37 agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 17 18:42 la letona

Voz 1995 18:47 el director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días señor letal buenos días como con

Voz 24 18:55 parezco esa presentación tan ajustada a mi personalidad pero el de verdad eh hechos yo lo que quiero es al proponerle Aus tantos te con los oyentes a ver cuándo va a usted a la Alcarria porque tengo un problema de enjambre de abejas precioso o bien que vaya usted a Kenia porque tengo un problema de de antes que no les digo nada lo bueno que es esos esos problemas son del siglo XII yo reto a los oyentes que me digan quién es el autor de este problema siglo XII bueno ahí queda eh ya sabe usted que cuando vaya elefantes tengo de Levante

Voz 27 19:39 de hambre venía

Voz 24 19:41 infantil esa son las pistas que nos va no quiero decirle que que cuando vaya que los tuviera preparados

Voz 1995 19:49 bueno dejamos la semana pasada un piensa mucho más de sabido desde la respuesta es más de lo que eran muy poca gente ha tenido la la respuesta respuesta en caso de manera osada Alberto Reina Rosa Cayuela Sabino Méndez se han atrevido escribir y acertado pero la gran mayoría no de hecho el problema era muy sencillo es pasará Galán dos pastores hablaba por qué no me das una de tus ovejas pecie aún así tendremos igual cantidad a lo que el amigo él respondía mejor dame una de las tuyas así yo tendré el doble de ovejas que tú cuántas ovejas tenía cada uno qué sencillo y qué genio lápiz ni papel

Voz 24 20:32 uno uno tenía cinco yo tenía siete

Voz 1 20:34 porque sí el de siete da uno de cinco los dos seis de cinco le da una al de siete se queda con cuatro el otro con ocho es facilísimo

Voz 1995 20:46 uno tenía cinco y el otro tenía siete de manera que al darle una igualaban darle el otro sumaban el dos

Voz 24 20:54 de ocho cuatro que genio así de fácil que ha sido bonito porque me suena a los pocos que ha necesitado eh

Voz 1995 21:00 me parecía muy muy sencillo y era problema

Voz 24 21:02 ahora Primaria que tomen nota los profesores maestros de Primaria narices que aquí estamos para formar es para darles apoyo e aparte de todo eso riñón la gente no pero es que es que ya no se no llaman muchos profesores de Primaria que que el que está usted irritando claro claro

Voz 1995 21:24 a ver señor Soto ya tener ya hemos tenemos con lo nuestro pero bastante bastante más venga usted en vale vamos a ver vamos a saludar a Charo hombre Charo que nos llama no sé lo que viste mi Charo desde Dos Hermanas Sevilla o que Charo con la alegría que tú tienes de vivir porque llamas

Voz 28 21:45 hola buenos días buenos días pues mira porque llamo porque esta es un poco como deseosa de tener el diploma de la incompetencia que me va a dar el proceso letona

Voz 1995 21:56 yo soy de ser acabo ya hay seguimos con otro claro que estabas logra cero que estábamos final estaba qué estabas haciendo abandonó esta semana que es lo que estabas haciendo

Voz 28 22:11 pues mira estaba viendo las noticias como están siguiendo un poco el problema de de chiquitín eche de Juncker duras verdad

Voz 26 22:19 a ver si consiguen por fin llegar hasta esta el pequeño pero estabas bien a gusto estabas en casa no estabas sí sí

Voz 29 22:26 muy a gusto aquí ahora me parece que va a cambiar un poco la situación y la oportunidad la lleva mucha gente echar ahora hay muchas llama tu cuelga hacemos como que el PP ya está ya

Voz 1995 22:37 si te ahorras el maltrato

Voz 29 22:40 ya

Voz 22 22:44 ella no quiero

Voz 1995 22:46 así

Voz 22 22:47 vamos vamos

Voz 30 22:50 la cadena en una abrimos una música que yo me perderé terror a mí mismo la señora

Voz 24 23:00 una botella cuesta un euro más que eso tapón la botella eso tapón cuestan uno coma diez euros cuánto cuesta la voz

Voz 31 23:07 ella eso también es es elemental a ver Hinault el derrame la batería mire usted yo no tengo costumbre de otro

Voz 22 23:18 a ver yo

Voz 1995 23:21 estar atento yo lo repito yo lo repito una botella cuesta un euro más que su tapón la botella tapón cuestan uno uno con diez uno coma uno cero cuánto cuesta la botella

Voz 31 23:33 pues es un euro

Voz 22 23:35 lo que yo pensaba que iba a decir

Voz 31 23:39 que es que no quieren pensar usted usted Charo porque no piensas sino de Sevilla que su sitio precioso y eso no sitio encantador y algún día

Voz 1 23:49 además un lugar que te una cifra en el nombre Dos hermanas tiene dos hermanas y un escudo que que es una incógnita

Voz 24 23:57 eh nunca me has dejado madeja tiene una madeja es una uno

Voz 31 24:03 estoy muy bonita pues es tan sencillo como lo siguiente la botella cuesta uno coma cero cinco y el tapón cuesta cero cinco una botella cuesta un euro

Voz 1995 24:12 lo más que su tapón

Voz 31 24:15 cero cinco cero cinco la suma de las dos es uno coma diez así es fácil también sin papel eh

Voz 1995 24:24 cómo se te queda cuerpo echar

Voz 31 24:26 Ana nada pero es así de fácil es que yo no

Voz 22 24:30 no vimos fácil no lo pone eh ya va a llegar a modo

Voz 24 24:35 ha sido no pero claro porque son sencillos si dedicamos sabe más dos seguro que no me dice que es rápido cuántos son dos más dos

Voz 1995 24:44 pero no

Voz 24 24:46 es que me venga cuatro

Voz 1995 24:50 vamos al segundo enigma venga venga

Voz 24 24:53 este es el pensamiento del nombre yace muerto en un prado

Voz 16 24:58 cerca de él un paquete cerrado

Voz 24 25:00 no hay ninguna otra criatura en el Prado cómo murió

Voz 31 25:06 pues digo que debe de ser sencillo sólo en un prado con un paquete pues se da de adherido de caer de algún sitio quiero evidentemente muy denostado vaguete que puede ser con la cesta de la compra no imagino que será el para caída que no es el abiertas

Voz 22 25:30 por lo menos de pensamiento lateral está usted bien muy bien

Voz 1995 25:34 no es correcto si me dejéis hacer un pequeño inciso tu tiene la respuesta delante no podemos tal como narrando la jugada el justo las cosas a de Dino madera pero me da jugado en Valladolid me da jugó lo perdono pero lo que no puede hacer es como ir de Guayre bueno sí

Voz 22 25:52 no hay sí claro ayudando a Lanzarote

Voz 10 25:56 no hombre yo creo que falta lo hago

Voz 1995 26:00 son cosas nuestras tú no es un hoteles conciertos ahora ahora que vamos bien vale muy bien para pasamos a otro piensa mucho lo que no tiene peso pero puede verse así imprevista impuesto en un barril hace que este pese menos qué es lo que no tiene peso pero puede verse a simple vista y puedes tener un barril hace que este pese menos sueco que bien

Voz 31 26:34 aire quizás

Voz 1995 26:38 antes has hecho un racionamiento un razonamiento es muy correcto correcto utiliza ese mismo sí sí que va por el que pese menos

Voz 6 26:49 cómo cómo pero que no que no

Voz 1995 26:55 lo que no tiene peso además no tiene peso que se ponen el barril y hace que este pese menos

Voz 31 27:02 es un grifo nada grifos pésame nosotros hemos reír no me digan otros porque si no me diga son altos muy cerca

Voz 28 27:12 el Aros abre sale el chorro de una mujer un agujero

Voz 22 27:18 bueno yo hay que a simple vista ya sé que el barril a claro muy bien

Voz 24 27:26 este esta sí que número uno con el otro día en un autobús autobús aquí porque como había huelga de taxis no pude coger un taxi y coger un autobús y entonces todo el mundo se metía con un pobre hombre que iba sentado ir decía en Levante se que era una señora embarazada dejara el sitio el tiene decía no lo no lo dejó al sitio You yo muy bien no sólo deje IVE ya había o todo un paralítico decía dejan el sitio que se puede asentar este hombre que paralítico y despegue que el tío decía no se lo dejo no decía fenómeno es ostentó grande sí señor no son lo deje no le deja el sitio a nadie que es quién era este señor era cuando estaba el chófer pues

Voz 1995 28:07 una actriz Charo se ha venido arriba empezaba dudas al principio de verdad que no confiar en ti yo desde el primer momento Charo desde desde que hable contigo supe estábamos hablando eh

Voz 22 28:18 más eficaz identificado bueno de de de saber algo

Voz 1995 28:24 dos hermanas que hoy son tres hoy un beso enorme gracias te mandamos desde edificado que acredite ese conocimiento extraordinario que tú tienes un beso muy grande gracias por llamarnos

Voz 22 28:37 un beso un beso eh

Voz 1995 28:42 está usted como padre va Nos despedimos el piensa mucho de los deberes de la Semana Santa sí un auditorio tiene veintiséis filas veinticuatro Ducati taca esto Llorenç veinticuatro butacas en cada todas las butacas están numeradas empezando por la primera fila en qué fila se encuentra la butaca trescientos setenta muy sencillo XXVI filas veinticuatro butacas cada una en que filas encuentra la butaca trescientos setenta y un interesante señor letona muchísimas gracias nada vaya usted bien eh usted ves de eso

Voz 2 30:00 Tura hoy con Toni Garrido

Voz 32 30:14 sí

Voz 33 30:21 conecta con Hoy por hoy

Voz 2 30:24 nuestro Twitter vía tus comentarios y opiniones mesa

Voz 23 30:37 que apenas se presente el placer de escuchar

Voz 14 30:43 Nos tierra parecía algo no terrenal estamos acostumbrados a verla bajonazo

Voz 24 30:48 el monstruo

Voz 14 30:51 pero allí allí podías ver algo monstruos libre eran no eran inhumanos bueno sabéis soy era lo peor de todo esa sospecha de que no fueran inhumanos brotaba y tamén aval ni implicaban daban vueltas y hacían muecas horribles que estremeció era pensar en su marido como la de uno mismo pensar en el remoto parentesco de uno con ese salvaje y apasionado alboroto era francamente desagradable pero si no fuera lo bastante hombre reconocería que había en su interior una ligerísima señal de respuesta a la terrible franqueza de aquel ruido un oscura sospecha de que había en ello un significado que uno para la noche de los primeros tiempos podía comprender la mente del hombre es capaz de cualquier cosa porque está todo duren ella tanto el pasado como el futuro que había allí después de todo vino pesaron de fusión valor gira cómo saberlo pero había una verdad la verdad despojada de Schumann tiempo

Voz 1995 32:12 tienen mezquino sea estas como el hombre

Voz 23 32:16 no puede mirar sin parpadear el corazón de las tinieblas Joseph Conrad mil ochocientos noventa y nueve placer de escuchar

Voz 1 32:35 hemos las preguntas qué razones pueden llevar a alguien a aislarse totalmente buscamos la II de Castilla tuvo tres hijos escucha es una batalla réflex dónde está el problema debatimos si me interesa el testimonio de un maltratador informamos

Voz 0477 32:56 os pendientes hasta ahora de la comparecencia de Pedro Sánchez

Voz 34 32:59 reímos la cuesta muchísimo cuando Francina callados eh vamos a escuchar los pitos a así vía aviso momento radiofónico mágico eh Carles Francino

Voz 14 33:14 cuenta con la SER

Voz 0228 33:16 que pase

Voz 1995 34:33 sí cuando escuchas hablar de bacalao te viene a la cabeza Chimo Bayo el salmón te recuerda antes aún color que aún pesca bonito es un adjetivo que sólo utilizas para referirse a tu sobrino tenemos bueno gran David de Jorge nos lo resuelve muy buenos días

Voz 0477 34:53 las amigos ya amiga las guías

Voz 1995 34:55 tras hoy vamos a hablar de del Pescao ya que bueno que

Voz 0477 34:58 el tema ese pescado aquí a es uno

Voz 1995 35:00 de los grandes es uno de los grandes olvidados parece que no no es necesario pero antes déjame preguntarte pero una cosa que esta mañana es una de las noticias que tonos incluyó en su resumen hasta dos mil euros al año una familia es un estudio británico hasta dos mil euros al año gasta en comida que no se come Chain cosa que metemos en la nevera de en en el Armani que no nos comemos dos mil euros no te parece una

Voz 0477 35:29 María pues hombre pues si no los tiene sobre todo no pero bueno sí es un mineral la verdad que es un montón de pasta asistido de acuerdo sí si estos ingleses debe estas universidades inglesas cita

Voz 1995 35:39 qué qué estudios hacer es curioso sí pero a mí me hace pensar que estamos Totó tanto en ropa que utilizamos simplemente acumulamos muchas cosas y él lo de la comida a base y una especie

Voz 0477 35:49 la sensibilidad muchas mira yo esta mañana escuchará noticia en casa estaba con mi chica yo pensaba bueno yo creo que yo gasto demasiado sin necesidad en mermeladas sea yo tengo en casa mermeladas como para detener el convoy de de de Cincinnati email P P Live mermelada Jové joven comprar tabletas de chocolate de los yogures de cuarenta y cuarenta sea dice tienes en te pones cuando pagas a los niños les das veinte euros hace a niños de cinco años trastornado y luego no haces más que llenar la nevera de comida o sea que lo tienes que imitaba a los colegas para que sea la Hamen y luego si tú segunda dicho que derrochó mucho en cordones para gafas que os parece que cordones para Vance si tengo tengo en el cajón como cincuenta o así me encanta de colores de no sé qué me encantan los que vestir como serio le doy un toque así como de color a Mi vida con los cordones de las gafas

Voz 1995 36:40 qué es lo que oigo que al que eres derrochador porque gastan mucho para gafas

Voz 0477 36:46 sí sí increíble eso mítica Elin es una sinvergüenza eso lo hice porque todo lo que gano entregó en casa entonces me tiene totalmente sumiso y me hace estos ataques pero bueno estoy encantado

Voz 1995 36:55 no vamos a entrar en en el hogar de los mejor que no vamos a vamos a pescado tú eres buen comedor de pescar

Voz 0477 37:01 sí sí sí me cómodo Mascó con txapela y encima de puerto pesquero porque no olvidéis que soy de Hondarribia me encanta desde mi más tierna infancia porque fíjate en casa de mi madre nos enseña comerlo Nos acostumbró a pesarlo pues rebozado y ensalza estas cosas no y además me acuerdo que en una fiesta tengo un recuerdo increíble de Mariluz que sea yo creo que todos los españoles ahora deberían de pensar en el nombre de su primera pesca TDAH o de su pesca tira de ahora aquella mujer tenía una pequeña de San Pedro donde la tía estaba llena de escamas hasta la cabeza tenían teléfono lleno de mierda que no paraba de sonar todos los clientes de los bancos esperaban el turno a mí me encantaba están ahí me gustaba tanto que dejaba que la gente se colara para echar el rato me encanta están en la pescadería ahí la verdad que me encanta el pescado que mantienen en Francia y sus prisas

Voz 1995 37:48 desde a los niños no les no les enseñamos velo del pescado ahora hasta los cheque en estos a

Voz 0477 37:52 sí grados Fritz como el pescado

Voz 1995 37:55 o sea que ahí dentro pero es verdad que no enseñamos a los niños desde pequeños a

Voz 0477 38:00 no nos no eso eso ha cambiado mucho en fíjate yo creo que con la se come más pescado y verdura no así que yo creo que todo es cuestión de dos años de repente pues te empiezas a sentar mejor la merluza sino y luego

Voz 1995 38:12 perdona pero he dicho la palabra clave merluza merluza doce coma cuatro pescados

Voz 0477 38:18 ya ya ya los que tenemos los que llegan buenas notas que la cesta de la compra pues es muy variada no lo vas a las lonjas y las pescaderías está muy muy limitada sobre todo porque la gente pide no ir fíjate con al resto esto de los pues yo creo que los niños y son pescado yo lo observo a mis sobrinos en toda la chabola de alrededor no lo que hemos dicho antes yo que es una cuestión de educación no así los chavales al pescado desde críos pues al final pues comerán pesca o no

Voz 10 38:43 el problema es que algunos como yo que soy familia de pescadores lo lo que había adivina lo que había

Voz 0477 38:49 a todos los filete me imagino no acaba

Voz 10 38:52 unas salchichas ya era las navidades y ahora me pongo nostálgico para cualquier cosa que ha salido Mara se ahora estoy buscando esos sabores de infancia como más pescados Man

Voz 0477 39:03 es siempre siempre he comido carne y el pescado pero bueno es ver si algún pesca tenga o qué comer merluza y un carnicero pues que como en su propia carne no

Voz 1995 39:13 es llamativo sea yo digo y no lo no va con ser llamativo que en un país como el nuestro con tanta esas mil exhibirse que otros realmente él Pesca I no forma parte ninguno de los platos por antonomasia conocidas de la gastronomía

Voz 0477 39:27 pues hombre yo creo que sí fastidies vive la vizcaína Chipiona

Voz 1995 39:35 a seguir ya que estamos a Bolsa la hito de Pavía

Voz 0477 39:37 Kay maravillosos platos

Voz 1995 39:40 es española pero no forman parte del ideario decir que sí

Voz 24 39:44 pero

Voz 0477 39:49 la gente viene a ver que la gente aterriza en Barajas en el aeropuerto Adolfo Suárez viven por el pescado donde dorada la Ari de gamba de Palamós y de y de idea cigala tronco del Mediterráneo una cosa no hablamos de pescado puro no no yo no estoy de acuerdo contigo eh fíjate yo

Voz 10 40:09 lo calamares

Voz 0477 40:11 es uno de los timbres de gloria de nuestra nuestra gastronomía sean

Voz 10 40:16 yo es que llama este ya mucha atención de alguien de fuera para nosotros estos animalitos son de los novelas de Julio Verne a quise comer un bocadillo es ya

Voz 0477 40:27 que nuestro país es un espejo en el que mirarse en el sentido de que tenemos un capital increíble que se llama industria conservera que es única en el mundo eh en cantidad notó en calidad Icon hago podemos viajar es con nuestras latas de sardinas anchoas mejillones y todas esas golosinas y encima se pueden pasar por los controles aduaneros sin problema porque las latas no te ponen una ningún problema y luego evidentemente tenemos vinos jamones Talamanca pero la industria conservera el pescado pues es una de nuestras grandes señas de identidad tenemos que está súper orgulloso de de todo es industria de toda esa gente que separa a la mañana que madruga que hace las costeras en fin que sale a pescar que es un oficio espantoso mira de hecho no tengo mucho tiempo a ver a mi mi padre me mandó a pescar de joven osea me la reprimenda y me manda pescar allí estuve unos días pescando y cuando volvía a puerto soñaba con que estuvieran en el muelle efectivamente ahí estaba esperando me me dijo que tal hijo y le dije al cole mañana con una ilusión del CAR es un espanto es muy duro muy complicado

Voz 1995 41:25 eso ha cambiado él estuvimos hace algunas semanas bueno hace un mes y pico en Pontevedra reticente hablamos con algunos trozos descontaba que ya es distinto y que todavía sigue siendo una profesión de riesgo y las noticias así lo acreditan pero que SD de la peligrosidad que eso ha desaparecido y un poco también la la bohemia que rodearon bastante más técnico por más que siga siendo una vida dura sí he visto

Voz 0477 41:47 excesiva clavado el anzuelo en eh tienen sigues estando desgracia o en los camarotes me duerme es una placa cambiado pero es muy complicado ya que acerca a la pescadería con con mucho respeto hay que creerle mucho a la pesca TDAH y a la gente que no está en los productos que algo lo digo las sardinas sardinas

Voz 1995 42:08 Rico que una sardina pues como se lava las manos

Voz 0477 42:11 igual no ganas

Voz 1 42:13 no hay algo más

Voz 10 42:15 pueden ser las anchoas a la anchoa también

Voz 0477 42:18 es un producto hacerme hará uno Si hay algo que desde yo estoy esperando con deseo es la primavera para que lleguen el ancho a la sardina el verdel todas estas cosas preámbulo de del del gran rey del verano que es el bonito no es bonito nótese marrón el atún pero sobre todo aquí en el norte el bonito el norte porque estamos acostumbrados a esos atunes como de siete toneladas que tienen unos lomos que aquí llevan entre dos personas ya mil bonito del norte de toda la vida pequeñito con esas mezclas chiquititas con sus lomos torna solados me parece un producto impresionante para hacer marmita tartar es para hacerlo a la plancha para echarlo a la brasa y es verdad que ahora viene una época muy buena para el pescado el Desau ve los pescados empiezan a engordar Bono una auténtica maravilla

Voz 4 43:01 sí

Voz 1995 43:02 bueno pues recomendamos el el consumo es que hay tantas preguntas pero vamos a dejar que sea uno de nuestros oyentes porque vamos a hacer un concurso sobre el recurso se vamos a ver para poner a prueba los conocimientos del pescado de nuestra audiencia nueve cero dos catorce sesenta sesenta de los que prefieren un puchero con patada Isaba hay pescado a un cocido si les gusta el pescaíto frito que ha sido un verano es insuperable por favor en menos de nueve cero dos catorce sesenta sesenta y mientras David os a permitir un segundo que tenemos aquí en Madrid un follón desde hace unos cuantos días en Barcelona ya acabó la huelga de taxistas en Madrid continúa y esta mañana más de una forma bastante peculiar e siguiendo esa caravana de taxis que van lentamente por todo Madrid Enrique García queremos que acerca de la Consejería de Transportes Enrique muy buenos días

Voz 0935 43:52 buenos días Tony bueno la acabamos de pasar porque esta caravana está en continuo movimiento los taxis no están parando solamente están delante ralentizando el tráfico

Voz 1995 44:00 pero por todo el centro de Madrid ahora mismo

Voz 0935 44:03 hoy en el Paseo de la Castellana son cientos de taxis lo que están ahora mismo en Santa Engracia en Colón en Génova han parado frente a la sede nacional de ciudadanos

Voz 0477 44:11 en la de en la del PP en en el que han dicho una enorme

Voz 37 44:14 dada esta marcha improvisada que Estaca

Voz 0477 44:17 ya no en cada momento comenzó a las ocho y media de la mañana

Voz 38 44:20 salieron del cementerio de La Almudena y el recorrido lo van lo van improvisando la marcha

Voz 0935 44:25 lo digo esta movimiento y no tienen un destino claro aunque lo más repetido es ir a ir a la T2 al aeropuerto de de Barajas quieren hacer presencian toda la ciudad ayer dijeron que iban a hacer Macy acciones más contundentes y de hecho a esta hora se ha iniciado también una huelga de hambre hay planteado un encadenamiento en algún lugar dicen importante de la ciudad pero todavía no no

Voz 0477 44:46 han confirmado donde Toni pero cuéntanos con dos taxis

Voz 1995 44:50 estas eh conforman esa es en Bolsa lenta ese convoy cuántos son más o menos

Voz 0477 44:55 pues yo podría decir aunque es difícil hacer una fotografía estática porque eso está en continuo movimiento pero podría

Voz 38 45:00 cerca que al menos en esta zona ahora mismo estoy en la Castellana más de mil más de humilla

Voz 1995 45:07 pues esta es la mañana en la capital taxistas que se mueven a esa huelga de hambre esa amenaza con encadenarse hemos donde no parece que después de cuatro días y se dice pronto cuatro días con el de hoy son ya cinco los días de huelga indefinida no parece por el momento que ninguno de los protagonistas ninguna de las administraciones de la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento ni los portavoces de los taxistas sean capaces de vislumbrar siquiera Un final a a todo este asunto Enrique cualquier nueva información cines Línea Abierta

Voz 0935 45:41 te podría decir Tony rápidamente que pueblo por la perspectiva que tengo ahora mismo en la Castellana son muchos más de mil muchos más

Voz 4 45:50 la

Voz 1995 45:52 tener que desplazarse en Madrid pues me ocurre el metro que va a ser en estos días la única forma de llegar a algún sitio de forma asegure lo demás pues a especular y los viernes como muchas otras ciudades no es difícil de Madrid mucha gente acaba trabajar dentro de un rato y a coger el coche en fin no es coopere que muchísimas gracias un placer gracias un saludo bueno nueve cero dos catorce sesenta sesenta David tú sigues ahí verdad pues sí deberíamos enseguida volvemos con David de Jorge lo dos catorce sesenta sesenta semestre poniendo la cosa cuenta Atón y lanza al volvemos no no no

Voz 6 46:25 no no enseguida voy

Voz 1995 46:30 Toni Garrido la Cadena SER

Voz 44 49:07 ya están cerramos visualice una emisora de radio maravillosa ya la hemos solicitado piensan ahora en sus programas ya estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores guiadas estoy imaginando Cadena SER la emisora que aparecen tus sueños no

Voz 1 49:26 lo ha apareció la hagan así como que no me has dicho que imagine una emisora de radio maravillosa de broma pues claro que me apareció el susto de verdad

Voz 46 49:47 así Cadena SER la emisora que en todo

Voz 1 49:50 ellos

Voz 45 49:56 bueno vale vale ya está ya está

Voz 1995 51:34 Irán de cincuenta minutos una hora menos en Canarias vamos a saber cuánto saben ustedes del mar David de Jorge va a ser nuestro pez gordo oficial hoy una alcaldía del base de Cherie curas no comerte al chico sino servirle una guarnición con pues saludamos a Jaime desde Madrid Jaime buenos días días Jaime tú eres muy de pescado te gusta mucho más entero

Voz 29 52:06 soy muy de pescado pero no salir completamente de secano

Voz 0477 52:09 bueno pero donde más para que te guste el pescado desde seca

Voz 1995 52:13 efectivamente su discurso porque es verdad que antes comíamos el bacalao esa Lao las sardinas en salmuera básicamente el pescado que se comía durante muchos años y de lo que se comía el pescado que a la gente de Interior David

Voz 0477 52:27 sin duda los de agua dulce los ecos los escabeche las salazones todas las cosas y luego no olvidemos que la mejor pescadería que en España está Madrid o sea que no sé de dónde eres pero sin desde Madrid tienes el mejor de pescado que hay aquí

Voz 29 52:39 bueno bueno eso eso eso de discutible no no no no

Voz 0477 52:42 eso no es discutible no sea puede discutir conmigo que de física cuántica Otón idea pero de pescado o un huevo problema no pero fíjate hay un montón de pesca o que antes de disfrutar lo los locales se lo coman en Madrid porque pagan porque lo pagan donde hay dinero detienen la cartera una gorda y la corte de abordar tienen en Madrid son desde luego lo que sobra uno lo comemos los demás

Voz 1995 53:09 eh Jaime tú a lo tuyo es que cuando te están dando mucho ánimo

Voz 0477 53:13 a la pregunta

Voz 4 53:15 los pescados de descarte a B

Voz 1995 53:21 cartas de pescado con patatas fritas que se venden el Museo Reina Sofía de ahí lo de volcar fuerte O C boquerones fritos

Voz 29 53:30 podría boquerones fritos correcto

Voz 22 53:33 muy potente que

Voz 1995 53:37 siguiente pregunta el corazón también se puede llamar cartoncito más pequeño ve bien me sabe Ocean melocotón

Voz 29 53:48 besado es correcto

Voz 1995 53:50 el pescado más consumido en España es la merluza el pescado blanco por excelencia pero que determina que un pescado sea considerado azul o blanco

Voz 29 53:59 que toda la grasa que tiene a la cantidad sale hay una amarilla David ya no ya deseo que ha el color

Voz 0477 54:10 debido claro da un poco de Sánchez

Voz 6 54:13 igual no es verdad

Voz 0477 54:15 lo dejó solo ante el peligro a ver que es un cliente que es cliente de la radio que que llama que tienen interés

Voz 1995 54:24 que se ha lanzado a contestar Jaime Jaime tras la pues de éxito sabe el color querido Watson ve la cola Au B o C perdón la cara los blancos los pescados blancos son más guapos que los Spurs

Voz 29 54:43 estamos la haría mucho cuidado que dura el color

Voz 1995 54:47 que fuese la belleza del pescado incorrecto la cola la explicaciones asiente la cola plana indica pescado blanco la cola en forma de flecha pescado azul sardina boquerón salmón y atún como ejemplo los pescados azules tienen un porcentaje de grasa superior al cinco por ciento

Voz 0477 55:05 lo ha dicho la grasa por eso me lo vas a ver si damos por bueno damos por buena que sea lanzado el correcto no

Voz 29 55:17 yo es que iba a decir que tiene la cola