Hoy por Hoy (25/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 a medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:07 Marcos muy buenos días qué tal buenos días estamos muy pendientes de dos puntos informativos a esta hora en Totalán en Málaga las tareas para recuperar al P Toño Julen sobre con los últimos datos que está por tanto ahora mismo la Guardia Civil y el conflicto del taxi en Madrid sobre que parece que hay una novedad que puede ser importante el presidente autonómico era alcaldesa acaba de anunciar un principio de acuerdo para restringir el ámbito de función

Voz 1 00:29 viento de los WC Javier Bañuelos si empieza a verse luz afina

Voz 0861 00:34 el Ayuntamiento de Madrid y Comunidad han pactado ya un primer borrador para regular apetece la novela José Antonio Madrid no seguirá los pasos de Cataluña es decir no regulará la contratación temporal porque eso generaría dicen unas indemnizaciones millonarias a estas compañías por eso Manuela Carmena y Ángel Garrido trabajan en un nuevo concepto la contratación espaciales decir delimitar donde se pueden contratar esas juguetes acaba de anunciarlo el presidente madrileño

Voz 0177 00:58 portantes que el Ayuntamiento y Comunidad tenemos un borrado en el que ya estamos de acuerdo los conceptos de éxito no está acordado todavía porque hay que cerrar muchas cosas pero eso es un grandísimo avance porque ahora también yo creo que tenemos que pedir a las al resto de atletas y responsabilidad para saber ceder

Voz 0861 01:14 el entendimiento entre las dos administraciones es muy bueno esta tarde los técnicos volverán a reunirse para pulir aún más ese texto cerrar ya un acuerdo

Voz 1018 01:22 bueno pues sigue la protesta de los taxistas decenas de vehículos recorren algunos puntos del centro de la ciudad para manifestarse ante las sedes de Ciudadanos y el PP cerca de ellos Enrique García desde dos

Voz 0867 01:32 exactamente Enrique pues ahora mismo la caravana está llegando a la M40 son cientos de taxis que recorren todo el centro de Madrid y las principales calles a están dando pitidos como decías han pasado varios minutos frente a la sede del PP y Ciudadanos han salido esta mañana del cementerio de La Almudena y aunque no tienen un destino claro parece todo indica que la caravana se dirige hacia el aeropuerto de Barajas el tráfico es lento en este tramo de la M40 ayer decían que querían hacer acciones más contundentes hoy dicen que quieren hacer acto de presencia en toda la ciudad

Voz 1018 02:05 hora doce dos minutos la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet expresidenta chilena pide a través de un comunicado un diálogo inmediato para relajar la tensión en Venezuela el condena la violencia y la represión contra los manifestantes que ha causado al menos una veintena de muertos y trescientos cincuenta heridos estoy extremadamente preocupada añade en el texto porque la situación pueda escapar rápidamente de control con consecuencias catastróficas la Comunidad Europea mantiene esta crisis política en el epicentro de sus preocupaciones estará están reunidos los embajador desde los Veintiocho lo que en el argot de Bruselas se conoce como él corromper Griselda Pastor hola

Voz 0419 02:40 hola exactamente la reunión de responsables para la seguridad y la política exterior una cita que ha empezado a las diez y media de esta mañana aunque oficialmente el punto de Venezuela aún no se ha abordado en un debate extraordinario no estaba previsto la Unión a decidir si confirma la voluntad de no reconocimiento condicionando el futuro de la relación con Venezuela esas elecciones inmediatas con carácter de urgencia al al en las que además también añaden como demanda evidentemente protección para los no

Voz 1018 03:07 libros de las amplía los países comunitarios no formulan un reconocimiento expreso a la legitimidad del autoproclamado presidente interino Juan Guardo que esta noche en declaraciones a Univisión se mostró dispuesto a Amnistía llegado el caso a Nicolás Maduro

Voz 2 03:20 esto que yo creo que no pero han bastado dos sucede chiles son cuantiosos y no una alcanzar ningún elemento de Amnistía no impunidad cuando emitía no es olvidar no es justicia a estabilizar el país es un gobierno aparato

Voz 1018 03:42 les decía que estábamos pendientes de la información que está ahora mismo la Guardia Civil sobre las complejas tareas de los mineros asturianos para llegar hasta el lugar en el que se supone que está el pequeño Julen tenemos ya línea directa con ese punto com Totalán Ignacio San Martín qué tal buenos días

Voz 1889 03:57 buenos días acaba de comparecer el portavoz de la Guardia Civil estamos de nuevo en el metro y medio han transcurrido diecinueve horas y los miembros de la Brigada de rescate minero de Asturias apenas han podido excavar un litro y medio se han encontrado con Roca muy dura han sido necesarias de momento Illa tres micro voladuras para llenar el terreno hacen falta además dos horas para prepararlas volver después al trabajo de hecho el helicóptero de la Guardia Civil apostado en la zona de rescate vuela en estos momentos a Sevilla para atraer más material explosivo recordar que hace falta excavar cuatro metros para llegar al pozo donde Julen que va desde el pasado desde el pasado trece de

Voz 1995 04:40 pues esto es lo último gracias

Voz 1018 04:41 Ignacio y una noticia importante del ámbito deportivo el domingo nuevo duelo Nadal Djokovic será su rival en la final del Open de Australia después de ganar al francés por seis cero seis dos y seis dos enviado especial a Melbourne Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 3 04:55 no ya sabemos cuál será la final el domingo a partir de las siete y media de la tarde hora local nueve y media de la Bayona en España a Rafael Nadal se medirá como no a Novak Djokovic Novak Djokovic creer que también da miedo porque hoy le ganó a Puyi en semifinales

Voz 0325 05:18 pero todavía con Carlos Cala Quintana el número de carnés de conducir ha caído más de la mitad en la última década de ochocientos mil expedidos en dos mil siete a menos de cuatrocientos mil el año pasado los expertos de la DGT lo atribuye

Voz 1995 05:30 quién a un cambio en los hábitos de movilidad de los joven

Voz 0325 05:32 es que cada vez priorizan menos tener coche el Gobierno catalán quiere que sus abogados públicos puedan defender a funcionarios son miembros de la ejecutiva acusados de prevaricación o desobediencia hasta ahora no lo tenían permitido hiel Gubern quiere cambiarlo la nueva ley de acompañamiento de los presupuestos en la misma ley de acompañamiento en la Generalitat pretende endurecer la ley nacional antitabaco entre otras cosas se plantea prohibir que se fume dentro de los coches en campus universitarios en paradas de autobús piscinas e incluso en conciertos al aire libre el gasto en pensiones subía más de un siete por ciento interanual en enero y alcanzó los nueve mil quinientos treinta y cinco millones de euros según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la pensión media de jubilación se situó en mil ciento treinta euros y la debido edad en setecientos siete euros mensuales es lo Springfield cuáles parques europeos en verde hasta ahora al IBEX35 se anota en torno a medio punto y se acerca a los nueve mil doscientos puntos de cotización

Voz 1018 06:20 de lo que podemos contar por ahora unos claro pero el domingo esa

Voz 1995 06:23 al final los feria que levantarse prontito

Voz 1018 06:25 es una y media empieza te voy a decir una cosa Zubi

Voz 1995 06:28 el enviado especial la Cadena SER pronosticó esa final dijo la final va a ser naval John no sabe de esto tú te imaginas la cantidad de partidos más interesantes que otro toda la radiación José luego te escuchamos gracias hoy hora doce

en la Cadena SER Hoy por hoy con

de doce y siete minutos una hora menos en Canarias hoy lo cuenta troncal en el Times Letter es una noticia que recoge el Daily Mirror

Voz 4 07:02 en el Reino Unido cada hogar malgasta en cosas que nunca va a usar nueve mil libras al año que son a cambio diez mil cuatrocientos euros

Voz 5 07:13 claro

Voz 1995 07:16 un sin saber muy bien por qué tampoco hasta astas dinero llevamos toda la mañana comentándolos promesa parecía un dato escalofriante ya que gastamos mucho dinero que no tenemos sino que lo gastamos para nada es un dato escalofriante y hemos recorre querido recoger sus opiniones y reflexiones a través de correo hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com a través de un hasta que hoy por hoy malgastar Eva Cruz muy buenos días a los darle hemos de los británicos se ahí cada uno tiene lo hemos de los británicos en qué tipo de cosas gastan dinero que luego Nous

Voz 6 07:49 pues en lo que más en comida más de dos mil trescientos euros al año bandejas de cosas que se pudren en la nevera

Voz 1995 07:55 ya desde antes de comprar mucha comida cocinada general era sí

Voz 6 08:00 OO también verduras que se pudren pechugas de pollo que acaban oliendo mal incluso comida a domicilio esta comida a domicilio que guardas la novela pensando a pues mañana no sólo hacia adelante

Voz 1995 08:09 hombre yo no

Voz 6 08:12 margina de cuantos meses puede comer una familia entera

Voz 1995 08:15 con dos mil seiscientos euros al año es dinero literalmente tirado a la basura Ramos cosa que después venir directamente a la que más malgastan subiré

Voz 6 08:25 para lo que pasa con la ropa ochocientos cuarenta y cinco euros Se van en un año en ropa que no se ponen en todo el año te compras el jersey lo guardas ya está por una vez a lo mejor una vez pero has pagado para que ocupe sitio en tu armario eso es básicamente lo que has hecho

Voz 1995 08:42 que piense lo eh ochocientos cuarenta euros euros cada hogar ropa ropa capón que

Voz 6 08:49 claro pues una media claro ahora gente que compre bien sólo lo esencial que acierte siempre y luego estamos los demás Los Golfos la vida comprando ropa para adelgazar sus pues si acaso de ese color no se empieza a quedar bien otro día

Voz 1995 09:03 hay mucha expectativa hay que más británicos también

Voz 6 09:06 hasta una pasta en productos de belleza seiscientos veintiocho euros o en productos de baño seiscientos siete euros al año es productos de vais casa española una bomba perdido la bañera

Voz 1995 09:19 sí que sale sales si el propio nombre sale incluso jamón bueno productos de baño

Voz 6 09:28 te con papel higiénico que bueno no se utilizan errar es muy raro lo más gracioso es que un veintidós por ciento de los encuestados que fueran dos mil personas malgastan todo ese dinero muchas veces en respuesta a ofertas se piensa que está comprando con ojo quedaban dos por uno pudiera marcado yo conozco un caso muy cercano

Voz 1995 09:50 mi madre yo no conocía

Voz 6 09:53 compró cinco martillos el sexo cognitivo de la ganga es muy potente complots impulsivos caro un diez por ciento de los encuestados bueno un diez por ciento de los encuestados no es la canción es decías pues un diez por ciento de los encuestados admiten que algo compulsivo comportamiento de compra comprado para experimentar ese subidón es decir la razón principal que hay detrás de la compra no es adquirir algo que les hace falta sino una emoción una emoción tan transitoria el objeto comprado puede Kenny salga de la bolsa

Voz 1995 10:29 vaya que más malgastando los británicos

Voz 6 10:32 quinientos setenta euros arañan CDs DVDs y vinilos que no escuchan quinientos cuarenta en videojuegos a los que no juegan setecientos veinticinco en paquetes de televisión por cable que no ven lo mejor de todo es que el sesenta y nueve por ciento de las dos mil personas que respondieron a la encuesta creen que son buenos ahorradores

Voz 1995 10:49 a la semana sin ser humano sea el setenta por ciento de la gente que participa en esa encuesta diciendo como malgastar alineó cree que ahora compran bien vaya tela que dice formuló paquetes de televisión que comprar en tu casa hay mucha gente que debería tantas cosas claro que acabas no viendo ningún esos son diez euros que cada mes va en un sitio que a lo mejor has visto algo que que que replantearse nuestra vida bueno hoy por hoy gastar y hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com son algunos de los lugares donde les hemos pedido es que en algún esos mensajes en que malgastan los nuevos

Voz 6 11:26 pues aquí les dice todos los años caigo en lo mismo soy rockero IMI ropas son camisetas negras y poco más cuando me vengo arriba compró camisa y pantalón de pinzas para los meses y meses en el armario sin encontrar el momento de poner buenos mis sobrinos contentos entiendo que sus sobrinos no son

Voz 1995 11:40 no son tan rockero esquemas

Voz 6 11:42 calles nos hace nos ha llamado la atención son las palabras de Carlo Padial hace pocas semanas en la tele actuó

Voz 1139 11:48 alimente el ciudadano medio sólo sólo sirve de algo cuando está en el supermercado consumiendo es es su voto no sirve de nada si se manifiesto tampoco lo siento pero si es así siento traernos problemas ya lo he dicho pero en cambio en el supermercado el ciudadano se siente útil porque está gastando uno es más gastarse

Voz 6 12:05 es mostrar solidaridad con el sistema evitar la revolución es un ejercicio de responsabilidad

Voz 1995 12:10 no está mal que manos cuentan Elena dice que te gasta mucho

Voz 6 12:13 ha subrayado eres esquelas papelería salas papelería son un pozo sin fondo dice que malgasta en tabaco vale es malgastar pero tragan tuteló su más seguro que no te lo compras Carlos guarden eh José Solano dice hay algo peor que mal hasta el dinero se trata de aceptar computadoras televisores autos de familiares y amigos que te lo regalan después de usarlos y que siempre te tienes que adaptar mucho dinero en arreglarlos

Voz 1995 12:34 el último que dice tal Raúl Del Bosque

Voz 7 12:37 pues hay un tal Raúl Del Bosque que dice en alimentos para hacer dieta ya al final no la empiezo nunca me tengo que tirar los haber Raúl los alimentos de dieta son alimentos se pueden cometer

Voz 1995 12:48 ah yo entiendo ese tal Raúl Del Bosque yo lo entiendo

Voz 6 12:52 tampoco faltan las muy bien

Voz 1995 12:56 kale en está tan bueno no ni muchísimo menos lleva Cruz no algas desgracias

Voz 8 13:04 pero hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 10 13:30 BBK con Hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 11 13:51 y las dulces sonrisas ni las llamas rap y Cercedilla sin armas y las aguas de la bondad sin fondo en la pérfida como pico

Voz 12 14:00 nada más sola yo

Voz 11 14:05 ceñida en tu silencio si no mañana y cuando quiebran agudas puntas útiles saetas en tu silencio liso sin derrotan y Gloria

Voz 13 14:16 es que Max es eterna es lo que te aguarda eso lo que te salva el filo del silencio que tú usas

Voz 12 14:29 sin voz desnuda Pedro Salinas mil novecientos veintinueve

cadena ser el placer de escuchar

Voz 15 14:39 no Boney cien bipolares

Voz 6 14:49 no

Voz 15 14:52 sí que tengo claro que sí tienen

venga catorce diré de vivir la vida en la actualidad al último minuto

los viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Marcos sí que nos también en Cadena Ser punto com

cuenta con la SER pase lo que pase

en la Cadena SER Hoy por hoy

con Toni Garrido yo antes de acabar

Voz 1995 17:54 Nos haremos las preguntas que nos deja al día la prohibición de animales salvajes en los circos de Madrid en qué lugar deja a los leones del Congreso de los Diputados perjudica más a los taxistas las cargas policiales son las descargas que han multiplicado gracias a su buena a este paso con el mismo número de golpes que durará más la huelga de taxistas o la saga de Rocky Balboa de extrema necesidad de extremo uso porque los dirigentes de Vox no tienen reparos en utilizar la palabra extrema si tienen reparos para utilizarlo de derecha cuando se dieron cuenta en dados de la cada vez mayor desigualdad social al ver que sólo ellos llegaban hasta allí en jet privado de la Academia de Cine español busque becarios para que trabajen en la gala sin sueldo ni alojamiento que es lo que se conoce en el mundo del cine cómo hacer de extra en Weimar se haya roto de nuevo el dedo del pie demuestra que es un auténtico crack hoy estaba si no está mal pero no siempre nos vamos volveremos mañana a partir de las seis de la mañana

Voz 1 19:09 para qué vamos a que sus el lunes hasta el lunes