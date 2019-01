Hoy por Hoy (28/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:23 qué tal está muy buenos días estamos aquí en la Semana de la cuenta atrás que España Reino Unido Alemania y Francia Le han activado a Nicolás Maduro que en ocho días convoque elecciones con garantías o reconoce reconocerán huído como presidente interino cualquier cosa es posible en este tiempo en estos ocho días pero de momento todos allí se afanan en conseguir el apoyo del Ejército esta madrugada Why do difundido un vídeo en el que se dirige directamente a los militares

Voz 2 00:53 seguir llevando en esta escuelas Armada Nacional de garantía emitía pero también exigiéndole también ya a esa pues armada que se ponga al pueblo deberes al híper Nilda letra de la medicina y la comía que ya sonando

Voz 1727 01:09 de momento no ha habido movimientos en el ejercito más allá del agregado militar en la embajada de Estados Unidos inmaduro

Voz 3 01:16 confío plenamente en el Ejército Bolivariano de nuestra patria que vivan Ejército Bolivariano que viva la juez

Voz 4 01:23 armado en lo que según la ONG venezolana

Voz 1727 01:25 Foro Penal el número de detenidos en la última semana llega a los setecientos noventa y uno y aquí en España ya lo saben la oposición ha convertido a Venezuela en un asunto más de la eterna batalla electoral en la que estamos y Pedro Sánchez se ha dirigido en las últimas horas a la derecha

Voz 5 01:43 tenemos una oposición sin escrúpulos que utiliza el dolor del pueblo venezolano para atacar a un Gobierno que junto con el resto de Europa lo que está pidiendo son elecciones democráticas libres

Voz 1727 01:55 en pero también a Podemos y a Izquierda Unida

Voz 5 01:59 a esa otra izquierda le digo una cosa bien clara la Izquierda nada tiene que ver con Maduro la Izquierda es todo lo opuesto a Maduro en Venezuela

bueno pues así empieza el lunes veintiocho de enero sean ustedes bienvenidos y este lunes se anticipa una hora punta complicada en Madrid otra más pueden decir los sufridos madrileños Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:25 buenos días los taxistas siguen en huelga según José Miguel Fúnez de la Federación de profesionales del taxi tiene vamos a petardo y vamos a ser la huelga cumple una semana así acuerdo con el Gobierno regional y hoy los taxistas se llevan la protesta al Paseo de la Castellana están allí acampados ahora mismo bloqueando esa arteria central de la capital el presidente regional Ángel Garrido le pide a la Delegación del Gobierno central medidas de orden público

Voz 0177 02:49 según llamamiento a Delegación del Gobierno para que actúe de verdad con las fuerza de seguridad de orden público para evitar el secuestro de la ciudadanía creo que es absolutamente intolerable que una ciudad como Madrid este secuestrada por un grupo muy pequeño muy reducido de estas estas

Voz 1727 03:02 qué hay de nuevo Aimar sobre la crisis de Podemos

Voz 0027 03:04 el Consejo Ciudadano Estatal se va a celebrar finalmente este miércoles no van a esperar al sábado como estaba previsto un encuentro al que Íñigo Errejón dice que posiblemente asistirá reunión que se convocó tras la dimisión del secretario general de Podemos en Madrid Ramón Espinar

Voz 1727 03:17 y ojo a los movimientos electorales que se están produciendo en Cataluña

Voz 0027 03:21 Esquerra les da calabazas a Puigdemont rechaza ir a las municipales en listas conjuntas con su nueva marca política que es la crisis un rechazo al que ha puesto voz Ernest Maragall el candidato de Esquerra a la alcaldía de Barcelona

Voz 0456 03:31 amb la uniformidad Ciutat perdería dice que con la uniformidad a la ciudad

Voz 0027 03:36 perdería achaca el empeño de Puigdemont a un problema de unidad interna del centro derecha independentista

Voz 1727 03:41 bueno pues a una representante de ese centro derecha vamos a entrevistar a partir de las ocho y media Artaud y exconsellera de Presidencia y portavoz de Gubern

Voz 0027 03:51 se sabe ya harta dique no podrá contar con los Comunes para aprobar los presupuestos de la Generalitat los como nuestra ciudad ha colado dice que suspenden la negociación con el Ejecutivo porque el Gobierno no quiere bajar las tasas universitarias contratar a más médico

Voz 1727 04:04 dicen dejar Cataluña han perdiera víctima que de

Voz 0027 04:06 decía haber sufrido abusos de un monje en la abadía de Montserrat que dirigió cuarenta años las colonias de niños esta tercera víctima sufrió los abusos en los setenta y le ha dicho al periódico de Cataluña entre los compañeros se daba por descontado que el hermano Soler son palabras textuales tenía la mano suelta

Voz 1727 04:22 ya está ahora más o menos está previsto que llegue la punta de la crecida del Ebro a Zaragoza que ya inundado campos de cultivo arriba como baja el río Radio Zaragoza Pepe las Marías buenos días

Voz 1012 04:32 hola buenos días Pepa ahora mismo el libro pasa por Zaragoza con una altura de cuatro metros y veinte centímetros y un caudal por debajo de los mil quinientos metros cúbicos por segundo nos esperan aficiones importantes como sí ocurrió el año pasado en abril cuando ejercida alcancen Zaragoza casi los cinco metros y medio en los pueblos de la ribera ATA aguas arriba de Zaragoza el río no ha alcanzado los a urbanos que están bien protegidos pero se calcula en un dado entre mil quinientas in dos mil hectáreas

Voz 1727 05:45 y en los deportes Barça y Real Madrid y cumplieron ayer en sus respectivas salidas Sampe

Voz 1161 05:51 los días buenos días Pepa a los de Solari dos cuatro en Cornellà al español doblete de Benzema y goles de Ramos y la expulsión de Varane y además lesión de Ramos en la primera parte con un golpe en la rodilla Girona cero dos goles de Messi en el partido que no pudo ser en Miami además Atlético Betis cero Real Sociedad cero Huesca cero Valladolid dos Celta uno El líder el Barça Atlético Real Madrid y Sevilla están en puestos Champions al y Getafe en Europa League en descenso Rayo Vallecano Villarreal y Huesca ya esta jornada veintiuno en primera de queda todavía un partido esta nueve esta noche a las nueve el Alavés Rayo Vallecano

Voz 7 06:18 no

Voz 4 06:25 a mí ya los tal vez yo de veinte Arminia cantando y porqué

bueno pues esto es lo nuevo de Ketama al Loco de amor el grupo está a punto de empezar una gira esta mañana vienen aquí también la fuente buenos días

Voz 0456 07:09 hola Pepa buenos días a partir de las once de las diez en Canarias con Toni Garrido buenos días a todos

Voz 1727 07:13 en un par de horas antes sobre las nueve sesenta en nuestra mesa de análisis Alfonso Guerra el ex vicepresidente del Gobierno que saca libro ahora libro con el título La España en la que creo

Voz 4 08:16 la gastan me en mis pues si ya para hablar y hoy que visitamos Madrid

Voz 1727 08:26 difusión queremos saber si han estado en algún restaurante de esos que se llaman de nueva cocina de alta o Cigüeña con estrellas Michelin

Voz 0456 08:34 de una de dos de tres estrellas Michelin se acuerdan de que comieron que les pareció esta experiencia cuánto pagaron por comer o cenar qué les parece esta cocina de vanguardia queremos que nos lo cuenten en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 08:51 sí que Dani te gusta o no no no la cocina contundente no ya ya ya hay de la alta gastronomía y Venezuela sigue siendo nuestro principal objeto de debate político

Voz 0456 09:05 con ese ultimátum de la Unión Europea con la respuesta de Nicolás Maduro y de la oposición también aquí en España tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp para reflexionar el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

pues son las seis y diez las cinco y diez en Canarias bien hallados chicos

comienza hoy por hoy con Roberto maja ni Elena Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega una producción

Voz 1600 09:44 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista kurdos

Voz 1275 10:11 venga va que tengo poco tiempo no

Voz 1727 10:14 que vuelto a darle ya la promo oye que libros tenemos también a los dos premios hebrea Elia Barceló ya Maite Carranza eh todos no caben treinta segundos de no pero hombre yo estoy hablando de él

Voz 4 10:23 se debe llevan veintisiete ediciones yates viene de Madrid Fusión no estamos en La Ventana o Elena yo creo que cabe en las dos cosas no te cabe

seis y diez de la mañana cinco y diez en Canarias es cuestión de minutos que comience el tráfico intenso de todas las mañanas en Madrid pero hoy el escenario puede ser bastante más complicado porque los taxistas han acampado en mitad de la Castellana mantienen bloqueada esa arteria central de la capital de España y no hay visos de que se vaya diluir la protesta pronto allí en la Castellana está Rafa Muñoz roja buenos días

Voz 1772 11:10 buenos días los taxistas mantienen cerrados cinco de los seis carriles centrales del paseo de la Castellana desde la plaza de Colón hasta la de Gregorio Marañón la mayoría sigue durmiendo hasta ahora y los pocos que están despiertos se juntan alrededor de pequeñas hogueras donde se sirve café caliente

Voz 9 11:25 dormir lo que dormir no eh te aguantas un ahora te despiertas dos y así vamos poco a poco

Voz 0577 11:31 los focos así como trabajamos en anoche es como si estuviéramos trabajando

Voz 1772 11:35 Sara que el objetivo de los taxistas se puede resumir en esta frase que nos decía uno de sus portavoces vamos a apretar Madrid bloquea de centro en plena hora punta manifestarse a lo largo del día por la mañana los taxistas pretenden volver a protestar frente a la sede del PP partido al que pertenece el presidente madrileño Ángel Garrido con que las negociaciones siguen en punto muerto la segunda movilización Nos dicen será por la tarde en la Puerta del Sol a estas movilizaciones se van sumando poco a poco taxistas de todos los puntos de España que han llegado esta madrugada hasta la capital son unos cuarenta mil taxistas más que sumados a los madrileños serán unos quince mil en total

Voz 0978 12:12 gracias Rafa esto en España en Venezuela el auto proclamado presidente interino Juanjo Aído ha anunciado esta madrugada nuevas movilizaciones a lo largo de la semana para presionar al régimen de Maduro para pedirle al Ejército que deje de apoyar al mandatario de facto de hecho la oposición está haciendo llegar a los cuarteles copias de la ley de amnistía con la que guay do ofrece todo tipo de garantías aquellos funcionarios civiles también militares que obedezcan a Maduro que ayuden a un cambio de Gobierno Ana corbata

Voz 0393 12:39 los días buenos días esta madrugada Aído ha dicho que el Ejército ya está estudiando esa propuesta

Voz 2 12:43 muy bien recibido puerta en todo lo paso apelará fue depresiones que decía sobre los miembros de nuestras Fuerzas Armadas

Voz 10 12:51 a las Fuerzas Armadas ha dirigido horas antes de manera muy explícita Venezuela hoy que una orden no dispares al pueblo de Venezuela

Voz 0393 13:00 ha ido necesita el respaldo de los militares para que Maduro convoque elecciones la Unión Europea la ha dado un ultimátum para que lo haga antes del domingo

Voz 11 13:07 Europa ha tenido una posición insolente sostenible impresentable ITB

Voz 12 13:13 dar su ultimátum

Voz 0393 13:15 ultimátum Wajda ha convocado movilizaciones el miércoles y el sábado horas antes de que se cumpla ese ultimátum la ONG venezolana Foro Penal ha elevado esta madrugada a setecientos noventa y uno el número de detenidos en las protestas de los últimos días

Voz 0978 13:28 en las últimas horas en un paso más para fortalecer Away do por la vía diplomática Estados Unidos ha reconocido con lo nuevo representante venezolano en Washington a un opositor propuesto porque ha ido corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 13:39 Estados Unidos ha aceptado a Carlos Alfredo Vecchio como encargado de negocios del Gobierno interino de Venezuela que reconoce Washington Vecchio es un conocido opositor del partido Voluntad Popular que lleva más de cuatro años exiliado en Estados Unidos este fin de semana se ha reunido con el enviado especial para Venezuela con el lote y Brahms y con otros altos cargos del Departamento de Estado su presenta son como jefe de la nueva misión diplomática apunta a la formación de una embajada paralela en EEUU después de que la Casa Blanca reconociera a Juan Why do como presidente interino después de que Nicolas Maduro rompiera las relaciones diplomáticas con EEUU aún así el gobierno de Maduro ha llegado a un acuerdo con la Casa Blanca para mantener al personal diplomático de ambos países en Washington y en Caracas respectivamente durante treinta días más mientras se negocian los intereses de ambas oficinas se han limitado a decirlo

Voz 1727 14:29 los oficiales venezolanos en un comunicado

Voz 0027 14:35 en España Podemos adelanta a este miércoles la reunión que había convocado para el sábado que viene del Consejo Ciudadano que es el máximo órgano de poder dentro de Podemos entre sus distintos congresos nunca el partido había atravesado una crisis de la gravedad el actual con Errejón preparando su candidatura en la plataforma más Madrid Carmena con la dirección nacional de Podemos dispuesta a presentarle un candidato rival a Errejón que compita con él por mucho que eso divida el voto con Ramones tiene recién dimitido ICO los líderes territoriales de Podemos suplicando casi un poco de unidad dio orden para que la marca Podemos no se hunde en las próximas municipales y autonómicas el alcalde de A Coruña Xulio Ferreiro de las mareas ha hecho este domingo en la SER un llamamiento a sus compañeros

Voz 1275 15:15 a dejar de hablar de Podemos para hablar de las

Voz 0027 15:18 políticas que hacen vais a punto de vista

Voz 1990 15:21 para comer me gustaría ser pala demasiado

Voz 13 15:23 en las cuestiones internas gas organización política

Voz 1990 15:27 y no es para tanto que lo que facetas no Nos lugares donde gobernamos las medidas que impulsamos lo que está pasando en Podemos pues evidentemente no a todos nos preocupa a Guardo que que esta situación terremoto si después las placas tectónicas vuelvan a un sitio y podamos entre todos reconducir a a comer sano

Voz 0978 15:47 palabras de Sully Ferreiro en la Cadena Ser el doble revés en las últimas horas para Quim Torra y para la parte del independentismo al que él representa por un lado los Comunes han anunciado este domingo que suspenden la negociación que está manteniendo con el Govern para decidir si apoyaban o no los presupuestos catalanes Por otro lado y esto ya en clave de partido Esquerra ha rechazado concurrir en una lista única de independentismo a las elecciones municipales en concreto a Barcelona que es lo que vienen pidiendo Torra Puigdemont ida criada que es ese nuevo movimiento político que han fundado Radio Barcelona Monica Peinado bon día

Voz 1600 16:17 qué tal Bondy a los Comunes han dejado plantado algo verse levantan de la mesa de negociación de los presupuestos y aseguran que no van a volver hasta que la Generalitat les plantea alguna propuesta interesante se refieren sobre todo a más inversión social hizo un incremento del IRPF y del Impuesto de Sucesiones para los más ricos fuentes del departamento de Economía han explicado que lamentan la decisión de los comunes y les piden que hagan propuestas más realistas Por otro lado se incrementa la presión sobre Esquerra Republicana para que acepte formar parte de esta lista unitaria del independentismo a la alcaldía de Barcelona el pez de Cat se lo reclamó la semana pasada cuando el exconseller Joaquim Forn anunció desde prisión que encabezará una candidatura lo han hecho este fin de semana los dirigentes de la querida pero el candidato de Esquerra Arnes Maragay asegura que la ciudad perdería

Voz 0027 17:04 es debida en cada nueva amb la uniformidad

Voz 0456 17:06 a la ciudad de Madrid

Voz 1600 17:08 así que Maragall insiste que unidad pacto sí pero después de las elecciones

Voz 0978 17:13 gracias Mónica ciudadanos va a aprobar hoy el calendario de sus primarias para elegir a los cabeza de lista para comunidades y ayuntamientos hay un malestar bastante extendido entre algunos aspirantes a esas primarias porque la dirección nacional de Albert Rivera no está acortando nada a la hora de impulsar a sus candidatos preferidos Óscar García

Voz 1645 17:31 algunos aspirantes a ser candidatos a las primarias de ciudadanos van a trasladar a la dirección del partido que sus miembros incluido su presidente Albert Rivera tengan un mayor decoro e imparcialidad a la hora de apoyar en público a determinados candidatos como ocurrió hace unos días con Toni Cantó en Valencia Juan Carlos Bermejo competirá en las primarias de la Comunidad de Madrid

Voz 14 17:48 porque claro las opiniones que puedan tener los miembros de la dirección de Ciudadanos pues lógicamente también luego puede tener mucha influencia en el en el votante

Voz 1645 17:57 su opinión es compartida también por otros candidatos que no han querido ser gravados además estos aspirantes reclaman que la campaña electoral de primarias tengan una duración de incluso dos o tres semanas como pasa en el PSOE o en el PP en otras primarias ciudadanos había previsto tan sólo uno dos días de campaña Óscar Chati es precandidato en Murcia

Voz 15 18:15 porque claro en esos tres días no va a dar tiempo a recorrer prácticamente post noventa agrupaciones

Voz 1645 18:21 también reclaman una mayor robustez en el sistema de votación que es telemático para evitar saqueos indeseables que podrían llegar a manipular el resultado

Voz 0978 18:29 en Andalucía el nuevo presidente autonómico Juan Manuel Moreno cuyo gobierno depende del apoyo parlamentario de Vox sostiene ahora cuestiones que nunca había planteado hasta el momento por ejemplo sobre las organizaciones de mujeres Moreno anoche en La Sexta

Voz 16 18:41 el parte algunas asociaciones hay excesiva ideologización las asociaciones que han sido por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía sea ha creado con un objetivo fundamental de servir al poder político sobre todo lo que nosotros queremos es que el Instituto de la Mujer sirva para una ideología determinada porque me han dicho oiga aquí muchas veces a la hora de dar una ayuda se acercan al PSOE no

Voz 0978 19:02 cerca la Soria anunció también moreno que está dispuesta a vender suelo público andaluz para compensar el dinero que la Junta dejará de ingresar por las anunciadas rebajas de impuestos que ha hecho Moreno

Voz 16 19:14 Andalucía tiene suelo público de a lo largo de estos cuarenta años que ha ido al mar digamos incorporando a su patrimonio no bueno nada más que en agenda anduvo una parte importante de ese suelo público que además se quejan los alcaldes porque son solares que están vacíos vendiéndola Navas que eso supondría podría ser quinientos seiscientos setecientos millones de euros

Voz 0978 19:32 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias el ex comisario de Policía José Manuel Villarejo en prisión provisional por una ristra de supuestos delitos vinculados a su trabajo en las cloacas con sobornos con espionajes ilegales Villarejo llegó a amasar un patrimonio de veinte millones de euros en España lo publica hoy el diario El País veinte millones que incluyen una auténtica colección de propiedades inmobiliarias Exxon veintidós pisos chalets locales Carolina Gómez

Voz 0393 19:57 gracias buenos días las minutas millonarias que Villarejo le cobraba a sus clientes han dado sus frutos según los investigadores el ex comisario acumula diez millones de euros sólo en propiedad de repartida es entre Madrid y Málaga tiene un Chare de casi trescientos metros en Boadilla del Monte un piso dos garajes en Las Rozas y dos casas de más de cien metros un local de mil y una docena de trasteros y garajes en Estepona otros cinco millones de euros lo extienden acciones y otro tanto en sus cuentas bancarias hasta llegar a los

Voz 0978 20:21 veinte millones de euros que podrían ser más porque

Voz 0393 20:23 se cree que también tiene dinero fuera de España de hecho el juez ha enviado comisiones rogatorias a varios países el patrimonio es tan grande que los investigadores recomiendan una administración judicial de todo ese patrimonio que es una figura jurídica de carácter temporal para proteger los derechos de las partes en ese proceso

Voz 0027 20:44 en Francia el desgaste de semanas de protesta

Voz 0978 20:47 las empieza a hacer mella en los chalecos amarillos techo le ha surgido un contra movimiento que reclama el fin de esas protestas violentas que cada fin de semana convierten las calles de París y de otras ciudades en batallas campales los miembros de ese contra movimientos hacen llamar los pañuelos rojos se definen como apolítico espero quiénes son y qué piden los pañuelos rojos hay daba buenos días buenos días

Voz 0393 21:08 después de once semanas de protestas antigubernamentales de los chalecos amarillos con altercados bloqueo de carrete

Voz 1600 21:13 Peras e incluso muertos otra parte de la población

Voz 0393 21:15 en Francia ha decidido que ya es suficiente

Voz 17 21:22 diez mil quinientas personas han salido a la calle en París este domingo para pedir el fin de la violencia y el respeto a las instituciones es el

Voz 6 21:29 no movimiento de los pañuelos rojos ellos no son el pueblo el pueblo somos nosotros somos un contrapoder al al final será el Estado el que ganará será Europa la que ganará dice uno de los miembros

Voz 17 21:41 colectivo que se ha organizado a través de Facebook dividido entre los que lo definen como apolítico y los que son simpatizantes

Voz 6 21:47 Macri nevando a mismo

Voz 17 21:50 desde la organización aseguran que son pacifistas y que los datos le respeta

Voz 4 21:56 y ahí

Voz 17 21:57 en los sondeos que manejamos la opinión mayoritaria del encuestado se resume en amó la República y no a la violencia dice uno de los impulsores dicen que el cambio tiene que salir del diálogo de las urnas la marcha que ha terminado la plaza de la Bastilla ha disuelto sin altercados y aunque el partido de Macron la República en marcha no ha secundado de forma oficial la convocatoria una decena de diputados y senadores de ese partido han estado presentes la manifestación hay

Voz 0978 22:20 mira eso en Francia hay en Reino Unido Theresa May va a aprobar esta semana va a probar si realmente a la tercera va la vencida porque en diciembre tuvo que aplazar la votación el Brexit porque la iba a perder a mediados de enero la perdió en la mayor derrota parlamentaria de un gobierno británico de la historia y mañana vuelve a probar suerte con una alternativa

Voz 0027 22:38 a ese plan fracasado que en el fondo es

Voz 0978 22:41 es bastante parecido al original amplía desde Londres Daniel Postigo

Voz 1591 22:44 empieza otra semana decisiva en el Reino Unido la semana en que este votará de nuevo el acuerdo de Theresa May el llamado plan B después de la derrota el pasado quince de enero la votaciones mañana hay pese a todas las reuniones con líderes de la oposición para buscar consensos no parece que haya cambiado absolutamente nada la primera ministra está tratando de convencer a los rebeldes euroescépticos de su partido y a sus socios unionistas norirlandeses que votaron en contra hace dos semanas la clave es eliminar la salvaguarda para evitar la frontera en Irlanda del Norte Melle espera que la Unión Europea haga concesiones de última hora mientras tanto sigue con su estrategia del miedo de sólo permitir elegir entre su plan o la salida caótica sin acuerdo sea filtrado que el Gobierno estaría preparando para declarar la ley marcial si hiciera falta los diputados también podrían quedarse sin los diez días de vacaciones que tienen en febrero para ultimar la salida de la Unión Europea antes del veintinueve de marzo

Voz 19 24:56 eh

Voz 0027 25:01 entre dos aguas la película de Isaki Lacuesta que ya triunfó en el Festival de San Sebastián apuntala sus opciones de cara a los Goya porque anoche triunfó en los Premis Gaudí que son los que entrega la Academia Catalana del cine consiguió siete de los nueve premios a los que aspira

Voz 6 25:13 hola incluido el de mejor película en lengua no catalana Ràdio Barcelona Crisol Tuá

Voz 12 25:19 la historia de dos hermanos de la isla de San Fernando en Cádiz retomada doce años después de La leyenda del tiempo se ha llevado los premios principales incluyendo mejor película en lengua no catalana mejor director para Isaki Lacuesta y mejor interpretación para el hasta ahora tornó profesional Israel Gómez pide verme de Juana primer aquí

Voz 0577 25:36 ha bajado otro Icon mucho a actores directores y actrices significa mucho para mí que siempre me considera de primer momento siempre me he considerado un gran trazo

Voz 12 25:53 otra de las revelaciones de la noche ha sido viaje al cuarto de una madre con cuatro premios el del público mejor interpretaciones femeninas para Lola Dueñas y Anna Castillo guión para la debutante Celia Rico las distancias se ha llevado el premio a mejor película rodada en catalán y esta ha sido la primera vez que un ministro de Cultura José Guirao acudía a los premios Gaudí la presidenta de la Academia del Cine Catalán Isona Passola le ha pedido más inversión para el cine rodado en catalán

Voz 0027 26:20 Sampe muy buenos días buenos días Aimar Real Madrid

Voz 1161 26:24 completó anoche una jornada con goleada al Espanyol segunda victoria liguera domicilio consecutivo de los blancos anoche dos cuatro en Cornellà goles de Ramos Bailey doblete de Benzema que ya lleva quince goles pero esta temporada pero no se presiona con una cifra se autodefine

Voz 0027 26:37 tengo en la cabeza siempre cada partido quiero meter goles

Voz 9 26:42 asiste ensayos sino que prefiere marcar los goles asistir los dar pases crear juego público que lo son

Voz 1727 26:50 y eso que sigue teniendo

Voz 1161 26:52 su lesión en la mano derecha formó en tono elogioso pero y sobre el partido del francés hablaron también Lucas Vázquez Vinicius Carvajal y Solari

Voz 9 27:08 el mejor no el mundo es una maravilla mejor con cariño un increíble aquí nosotros los queremos contento con él fonógrafo ya ha demostrado a lo bueno

Voz 0456 27:18 durante mucho tiempo Karim significa

Voz 0577 27:20 la generoso sabía generoso su juego porque te hace mejorar el paso compañeros es muy generosa sus esfuerzos

Voz 1161 27:26 en el español la derrota les deja sólo cuatro puntos del descenso con una mala racha de tres consecutivas derrotas consecutivas Rubi bueno

Voz 20 27:32 siempre preocupa no ganar esto es evidente pero también creo que tenemos que ser un poco realista si cuando siete de junta muchas cosas así también pues bueno estamos jugando ante un Real Madrid que yo creo que yo estoy convencido que era aquí un tiempo el español escalaba posiciones y lo hará pues con su vida

Voz 1275 27:48 Victoria del Barça en el partido que no fue de Miami

Voz 1161 27:50 el Barça dos goles de hoy Messi Jordi Alba reconocía a los méritos del rival

Voz 21 27:53 bueno me acabó ganado eh no no hacer apunta a un equipo que nos cuesta muchísimo que que les cuesta cualquier a cualquier rival ha eliminado al Atlético de Madrid de la Copa del Rey equipo siempre cuesta muchísimo de jugar contra yo no

Voz 1275 28:06 también ayer además Atlético uno Betis cero

Voz 1161 28:08 el Real Sociedad cero Huesca cero dos Celta uno líder Barça Atlético Real Madrid Sevilla están en puestos Champions a la Europa League en descenso Rayo Vallecano Villarreal y Huesca y esta jornada veintiuno en Primera se completa esta noche a las nueve con el partido Alavés Rayo Vallecano lo arbitral colegiado andaluz Melero López también completada la jornada veintitrés en segunda puestos de ascenso para Granada Málaga en promoción Depor Osasuna Albacete y Alcorcón el descenso para Extremadura Reus que siguen la competición con dos

Voz 1275 28:31 partidos menos Córdoba Nástic además hoy fe

Voz 1161 28:34 la hará oficial la sede de la final de la Copa del Rey de este año todo apunta que será el Benito Villamarín del mercado de fichajes el Atlético espera hacer oficial hoy la contratación de Morata podría ser presentado mañana con pasado primero Atlético y después madridista volverá a sus orígenes pero no se olvida de lo anterior

Voz 0105 28:48 es normal también que la gente pues sus pensamientos son cosas normales pero bueno yo lo que puedo hacer de mi parte de cero que es y lo tengo muy claro yo empecé jugando en la gente que sabe dónde vengo saber historia hay lo que significa para mí esto que es verdad que que el pasado de ser pasada no se puede cambiar

Voz 5 29:05 yo estoy muy orgulloso también de ello son fotos como él

Voz 22 29:10 Madrid del cambio Carvajal si el está feliz al Atlético se lo ha fichado al Atlético pues me alegro porque él porque más que un rival le veo como un amigo entonces creo que sí ha dado ese paso pues el abuelo para él

Voz 9 29:20 qué bueno que dentro de dos semanas la no nos aguarda un partido pero mal

Voz 1161 29:23 el porel según informó además a Radio Montecarlo Neymar se perderá al menos la ida de octavos de la Champions ante el Manchester United en Old Trafford su técnico declaró que es muy complicado que esté incluso el club no descarta la operación del resto Fernando Alonso se ha impuesto en las veinticuatro Horas de Daytona el primer campeón de Fórmula uno que lo consigue sobre el queda en las quinientas millas de Indianápolis para la Triple Corona y en baloncesto sin cambios en la ACB sigue líder el Barça con dos victorias ya sobre el Real Madrid después de dieciocho jornadas

Voz 0027 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 4 30:06 en la Cadena Ser

Voz 0027 30:12 el líder opositor venezolano Juan Why do autoproclamado presidente interino anuncian nuevas movilizaciones para esta semana que irán a más a medida que se acerque el vencimiento del ultimátum que varios países de la Unión Europea entre ellos España le han dado a Nicolás Maduro para que convoque elecciones siquiera imitar el reconocimiento de Guaita

Voz 2 30:29 el europea está con Venezuela Pétain manifestando ese respaldo inédito de todo el mundo a nuestra causa pero también con que te ves ese ultimátum que le diera el la Comunidad Europea el mundo en general para nombrar

Voz 0027 30:46 esta semana se van a reunir los ministros de Exteriores de toda la Unión Europea para analizar cómo evoluciona la situación venezolana Ike herramientas tienen su mano la diplomacia comunitaria corresponsal en Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 30:57 buenos días la alta representante acelera los contactos para la creación del grupo de países que en la zona pueda apoyar el proceso electoral que Europa reclamado un objetivo que este próximo jueves analizarán los ministros de Asuntos Exteriores será su primer debate colectivo lo harán invocar es porque Rumanía ejerce la presidencia de turno de la Unión será el mismo día en el que el Europarlamento diría aprobar una resolución impulsada por populares y liberales cuyo objetivo era Fort es el reconocimiento de guardó una exigencia dirigida a los gobiernos de la Unión y que tras el pacto entre grandes países para ese ultimátum que ocho días ya anunció el presidente Sánchez ha perdido una cierta capacidad de presión aunque su negociación no va a ser fácil porque el PP exige que el reconocimiento sea inmediato

Voz 0027 31:49 los taxistas de Madrid están bloqueando ahora mismo el Paseo de la Castellana han acampado allí como protesta dentro de su segunda semana de huelga al pidiéndole a la Comunidad de Madrid que limite el negocio de su competencia son los Hubert Ica Vijay Se acerca la hora punta en la capital en Madrid la Castellana está Rafa Muñiz adelante

Voz 1772 32:05 tranquilidad a esta hora en el Paseo de la Castellana que está

Voz 0027 32:08 abarrotado de taxis una hilera blanca

Voz 1772 32:10 que recorre esta arteria madrileña desde la plaza de Gregorio Marañón hasta Colón donde me encuentro aquí podemos leer varias pancartas que dicen si el taxi no se arregla guerra guerra guerra o Garrido dimisión también hay pintadas en la carretera con lemas parecidos para hacer frente al frío los taxistas traen mantas café caliente y algunos de ellos han llegado incluso a instalar colchones dentro de sus coches para intentar dormir mejor hoy pretenden gestarse por la ciudad con taxistas llegados de otros puntos de España aunque aquí de momento no caben todos

Voz 24 32:42 queremos el espacio se les hará hueco donde sea hubo a continuación hombre aquí uno coge donde estamos ahora mismo no cogen esto está ya saturada pero bueno habrá que hacerlo

Voz 1772 32:52 el de los taxistas no se moverán de aquí dicen hasta que la Comunidad de Madrid atienda sus reivindicaciones

Voz 0027 32:58 Dirección General de Tráfico Jorge López buenos días

Voz 25 33:00 buenos días a esta hora los complicaciones de tráfico están en Madrid de entrada por la A dos en Torrejón la cuadro en Valdemoro y la A42 en Parla Además también se empieza a complicar la entrada a Barcelona principalmente por la C58 en Sant Quirze del Vallès en el resto del país normalidad

Voz 0027 33:14 semana empieza con viento muy fuerte en el norte de España con lluvias persistentes en el Cantábrico y en los Pirineos en el resto de España sin embargo lucirá el sol

y hoy comenzamos la Mesa de España con una noticia de esta madrugada porque muerto un anciano en un incendio que se ha desarrollado una residencia de Alicante Radio valenciana Talens

Voz 0141 34:51 luego comenzaba sobre las once y media sin que hayan trascendido las causas que lo provocaron un anciano de ochenta años resultaba muerto al precipitarse desde un octavo piso no es la primera vez que esta residencia situada en la calle Cronista Vicente Martínez Morella sufre un incendió en octubre de dos mil trece cinco personas resultaban heridas en un incendio que Bligh

Voz 1600 35:12 con el desalojo de cien doscientas treinta personas

Voz 0141 35:15 doscientos ancianos residentes treinta trabajadores

Voz 1727 35:18 día Ana Bolivia Pepa en Aragón esta noche se esperaba que llegar a Zaragoza la punta de la crecida del río Ebro el Ayuntamiento ya desalojado las zonas habituales por precaución David Marqueta buenos días

Voz 1161 35:30 los días como está la cosa pues el río pasa ahora por Zaragoza con una altura que supera los cuatro metros y veinte centímetros no se esperan graves problemas pero el portavoz del Ayuntamiento Fernando rivales hace esta petición a los vecinos

Voz 29 35:41 también recomendamos no acercarse a los lugares los vallados que fue lo más interesantes pero también los primeros que sufrir la riada por curiosidad porque lo una de las máximas la prevención en casos como la riadas y la excesiva no acercarse a lugares que podrían provocar Barroso arrastres

Voz 1161 36:00 el Ebro en los municipios de La Ribera Alta ha pasado este fin de semana con una altura por encima de los siete metros no ha llegado a los cascos urbanos pero se calcula que ha podido inundar entre mil quinientas y dos mil hectáreas de campos de cultivo

Voz 1727 36:10 y en Málaga Ana Tere Vázquez buenos días hola buenos días hoy toca vuelta a la normalidad a una dolorida y dolorosa normalidad después de la despedida de Julen ayer en su funeral funeral multitudinario respetuoso silencio roto por

Voz 0577 36:25 un emotivo aplauso

Voz 1727 36:29 y este lunes banderas a media asta en Málaga y en Totalán por tercer día consecutivo en señal de duelo mientras tanto prosigue la investigación la autopsia apunta que el pequeño murió debido a la caída de setenta y un metros su cuerpo presentaba politraumatismos lo que ahora trata de aclararse es porque tenía un tapón de tierra encima la principal hipótesis apunta a que pudo deberse al arrastre de arena en la caída hablamos ahora de los abusos sexuales que cometió presuntamente un monje en el monasterio de Montserrat en Barcelona una tercera víctima ha hecho pública su denuncia Monica Peinado hundía Bondi

Voz 1600 37:02 es un hombre de sesenta y tres años de apellido Martínez que trabajo cinco veranos entre mil novecientos setenta y mil novecientos setenta y cinco en el monasterio igual que los dos casos anteriores Martínez explica el periódico que fue el hermano Andreu Soler quien abusó de él que se metían las camas de los jóvenes Ike en su caso se pasó una noche entera metiéndole mano tocando también sus genitales Martínez asegura que no se explica por qué nadie en Montserrat intervino cuando era evidente dice lo que sucedía esta semana se va a reunir por primera vez la comisión que analizará la actuación del hermano Soler la Abadía pide a las posibles víctimas que se pongan en contacto con

Voz 1727 37:37 yo he algo más contigo Mónica también en la capital catalana el Ayuntamiento de Barcelona va a llevar a la Fiscalía el ataque al local LGT BI que sufrió el sábado por la noche amaneció con los cristales rotos pintadas de odio considera el Ayuntamiento que es un ataque fascista

Voz 1600 37:56 la concejal de feminismo Si el eje TBI Laura Pérez asegura que este ataque lo que busca es atemorizar al colectivo

Voz 4 38:02 el una amenaza amor clara una amenaza que

Voz 30 38:05 va dirigida también de alguna manera a J murió

Voz 1600 38:08 la vilo califica de respuesta cobarde la plataforma el eje TBI también ha denunciado a la policía las pintadas y los daños que ha sufrido este local que se inauguró hace sólo una semana esta tarde se ha convocado una concentración contra el ataque para reivindicar los derechos del colegio

Voz 1727 38:23 buen día Mónica buen día luego también sobre ataques en Murcia la Justicia suspende de sus funciones durante ocho meses a un médico de familia por haber diagnosticado una paciente no estar bien fue hallada como lo oyen a ese médico el han sancionado otros tres meses por fumar en la consulta Juanjo Asensio buenos días

Voz 1197 38:45 hola buenos días Pepa los hechos ocurrieron en septiembre de dos mil dieciséis en el centro de salud de la localidad murciana de lleno de Brujas cuando una joven de veintiuno años denunció en las redes sociales que un médico le diagnosticado que no estaba bien fundada como comentabas en su día fue condenado a once meses de suspensión ocho por la grave desconsideración a la paciente y otros tres por fumar dentro de la consulta una sentencia que fue recurrida por el facultativo pero que acaba de desestimar el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el médico alegó que no quiso dañar ni burlarse de la paciente pero el TSJ de Murcia indica que esa forma de actuar no puede admitirse como diagnóstico correcto

Voz 31 39:21 es eh eh

Voz 1727 39:29 abrimos la Mesa del Mundo en Brasil son cincuenta y ocho ya los muertos después de la rotura de la presa de residuos de una mina al sudeste del país ocurrió el viernes pero el peligro continúa en las últimas horas han tenido que evacuar eventos cuatro mil personas por el riesgo de rotura de otra presa en la misma localidad

Voz 17 39:49 a primera hora de la mañana de este domingo y sólo dos días después de esa tragedia provocada por los ríos de lodo que se tragaron la mitad del pueblo los vecinos de Bruma Edinho se despertaban con un aviso de emergencia

Voz 4 40:01 tú

Voz 17 40:05 las autoridades avisaban de una evacuación urgente y pedían a los vecinos que se situará en una zona alta de la ciudad lleva alerta ponía en segundo lugar las labores de emergencia de la tragedia del viernes aunque después de unas horas los bomberos decidieron ir puerta a puerta avisando a los vecinos de Bruma Edinho una pequeña ciudad minera de cerca de Quart de Quart cuarenta mil habitantes de que tenían que marcharse mientras el balance por el accidente el viernes sigue subiendo

Voz 0577 40:26 la X Men tres cinco peso o desaparecidas aumentó un cero pues que

Voz 17 40:33 más de trescientas personas siguen desaparecidas y después de drenar la segunda presa que presentaba arriesgó los bomberos y el resto de

Voz 1600 40:39 equipos de rescate siguen peinando la zona unas tareas

Voz 17 40:41 que siguen atentamente familias enteras realojadas en pabellones que hace dos días que no saben nada de sus seres queridos por lo que se ha convertido en una de las tragedias ambientales más importantes de la historia de Brasil

Voz 1727 40:56 y seguimos en América Latina en Nicaragua un grupo de eurodiputados entre ellos algunos españoles ha visitado en la cárcel a una mujer líder de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega ella asegura que la han drogado en prisión Iker encarcelado sin juicio previo Javier Corbacho

Voz 0027 41:14 se llama Irlanda Hey Fleet lleva más de seis meses en prisión donde ha recibido la visita de una decena de diputados europeos

Voz 32 41:20 B condenó el Gobierno el señor desde el y la señora Rosario un vino no he sido llevar ninguna audiencia fui secuestrada el dieciocho de julio de este año en agua con un sin número para militares policías personas encapuchadas no me llevaron a él comida le dieron agua droga

Voz 0027 41:38 Jerez asegura haber sido drogada en la cárcel fue detenida por llamar a la desobediencia civil a un grupo de comerciantes contra la opresión dice que ejerce el régimen de Daniel Ortega el chip la primera prisión en la que ingreso ha sido señalada por organismos humanitarios como un centro de torturas los once eurodiputados que han visitado el país han difundido el vídeo con el testimonio de Irlanda Ramón Jáuregui socialista Javier Nart liberal

Voz 26 42:00 Nicaragua necesita un diálogo interno urgente entre esos dos de paraguas tan legítimas reales no hay salida para Nicaragua Si una Nicaragua aplasta a otra

Voz 33 42:13 Pilar pilotó de Nicaragua no signifique que Gobierno y una bandera roja y negra que a la mía yo es la vía todavía significa que haya espacios verdaderos de libertad Ica libertad significa la capacidad de asumir que servía de poder porque podido no es sencillo es el medio para que el pueblo pueda tener una mejor

Voz 0027 42:33 la crisis nicaragüense suma ya más de trescientos muertos desde abril algunos organismos elevan la cifra a quinientos sesenta y uno aunque el gobierno sólo reconoce doscientas muertes y asegura que se defiende de un golpe de Estado

Voz 1727 42:48 y cerramos hoy la Mesa del Mundo hablando de Hemingway el escritor un biógrafo estadounidense y un italiano aficionado la historia han descubierto ahora la identidad del soldado que le salvó la vida al final de la primera guerra mundial

Voz 1320 43:04 Isabel Villar se llamaba Fedele temperar INI tenía veintiséis años y era de un pequeño pueblo de la Toscana ese día de julio de mil novecientos dieciocho simplemente se acercó a Hemingway porque quería coger uno de los paquetes de cigarrillos que llevaba el escritor en una bicicleta al acercarse a él lo salvó del golpe de mortero austriaco que fulminó ese regimiento el biógrafo James Malgrat que ha descubierto el lomo el soldado asegura que empezó esta búsqueda porque frustrada que hasta ahora no se conociera a su identidad a pesar de que salvo la vida Hemingway se puso a investigar y consiguió los nombres de todos los hombres que murieron en esa batalla pero no pudo ir más allá publicó un artículo para hacer un llamamiento público y contestó marino perímetro auto un aficionado a la historia juntos fueron reduciendo la lista de candidatos hasta llegar atempera ambos esperan ahora que ese nombre se añada al memorial de los caídos en Italia es recuerdan que si no hubiese acudido a buscar cigarrillos ese día de mil novecientos diez

Voz 0027 43:53 de hecho El mundo se habría quedado sino premian

Voz 38 45:19 Venezuela Yell guerrero del antifaz dice esta mañana José María medios Dios un poco más de Venezuela que a veces conviene insistir el Osasuna

Voz 1100 45:29 para intentar dejar las cosas algo más claras de lo habitual es sabido desde hace quinientos seiscientos años que jugando a hoy que lo tira que siempre ha existido una cosa que se llama política exterior se montaban embajadores los Reyes y en general los poderosos una vez para casar heredera con heredero otra para aliarse con quién está en ese momento había sido su peor enemigo viajaban llenos de dificultades y peligros para tratar de arreglar las cosas siempre tan complejas yo hoy en este mundo interconectado con vuelos transatlánticos en primera clase con teléfono ya inteligentes sino mucho más sabios que nosotros mismos resulta que ningún mandatario ministro embajador puede desplazarse a Caracas para hablar para negociar para pactar se erige asomarse a Aguirre el televisor ya distancia el enemigo para que sea rinda esa de verdad es toda la política que nos han enseñado la democracia hice obcecado no cede mandamos los tanques los bombarderos les sin Vadim Music fusilados a sus dirigentes por no haberles hecho caso como es Crecencio sin importancia en todo este asunto reíamos a carcajadas de ese nuevo Guerrero delante eso ha llamado Pablo Casado que llama cobarde de voto abrigos al presidente del Gobierno no adivinanza tienes Pedro Guillén Rivera o Abascal la izquierda

Voz 40 47:13 la situación de Venezuela la situación de los venezolanos

Voz 1727 47:16 Nos sigue despertando todo el interés

Voz 40 47:19 de nuestros oyentes daño vamos a escuchar

Voz 0456 47:21 cada los que no se han pronunciado estos dos últimos días que casi no hemos hablado de otra cosa Carmelo Valencia

Voz 2 47:27 algunos con una auto proclamación ya es buena la democracia en Venezuela que nunca lo fue otro exige elecciones inmediatas en un país que no son nuestro abogado por el bloqueo casi todos al son del tambor que manda en este lado cuidado con el peor arma de destrucción masiva la palabra mal usada que se puede repetir lo de Irak Ron

Voz 0456 47:51 en Segovia buenos días en la cuestión de Venezuela