Hoy por Hoy (28/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 3 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno qué tal están muy buenos días hablamos enseguida de Venezuela hablamos de Podemos pero lo primero esta mañana es que se cumple una semana de la huelga del taxi en Madrid que no hay acuerdo con el Gobierno regional y que hoy los taxistas amenazan con bloquear la Castellana nada menos en un lunes laborable a la Castellana Nos vamos portando Elena Jiménez buenos días se circula ahora mismo por ahí bueno

Voz 1315 00:48 dos días bueno pues por los seis carriles centrales del paseo de las castellanas no se circula es donde están parados acampados los taxistas sólo se circula por los carriles laterales ocupados ahora también en parte por taxistas que están llegando desde Andalucía hoy no está previsto ninguna reunión y con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de Madrid por parte del sector del taxi quiénes si se va a reunirse con el delegado del Gobierno con los UGT CES por algunas de las agresiones que han sufrido estos vehículos los taxistas van a llevar la protesta hasta Génova hasta la sede del Partido Popular a media mañana muy cerquita de aquí de la Castellana y por la tarde a la Puerta del Sol sede del Gobierno regional ahora mismo como podéis escuchar Se escuchan petardos por esa llegada de los taxistas que están apareciendo desde Andalucía mientras los de aquí los de Madrid les reciben con aplausos

Voz 1727 01:35 gracias Elena pues así de complicada viene esta mañana de lunes veintiocho de enero para los sufridos madrileños y cada vez son más los países que reconocen a Juan Why do como presidente de Venezuela los últimos Australia Israel Aimar

Voz 0027 01:49 mientras tanto los principales países de la Unión Europea entre ellos España esperan a que se cumpla el ultimátum que el dado a Maduro Why do que intenta ganarse a los militares y esta madrugada ha insistido en su promesa de amnistía para quienes la apoyan explicaba

Voz 4 02:02 ahora puede ser más emitía pero también siguiéndole también ya a esa

Voz 0027 02:09 y mientras tanto Maduro intenta retener el apoyo de la cúpula militar mientras recrudece su discurso internacional

Voz 1727 02:15 Europa ha tenido una lente

Voz 5 02:17 sostenible impresentable ir debe retirar su ultimátum

Voz 1727 02:22 a nosotros lo poco ultimátum nadie aquí Pedro Sánchez que fue quien anunció ese ultimátum europeo acusa a PP y Ciudadanos de utilizarlo todo con fines electoralistas

Voz 6 02:33 vemos una oposición sin escrúpulos que utiliza

Voz 7 02:36 el dolor del pueblo venezolano para atacar a un Gobierno que junto con el resto de Europa lo que está pidiendo son el

Voz 1389 02:42 Jones democráticas libres para verlo

Voz 1727 02:44 Oña village quince ciudadanos los ocho días de margen que han dado a Maduro Macron Merkel mi Sánchez son un invento del presidente español ha dicho

Voz 8 02:54 eso días como podía haber dicho quince días en ocho días

Voz 1727 02:57 el señor Maduro no va a dejar de ser un dictador Podemos adelanta el miércoles su Consejo Ciudadano Estatal en medio de su crisis más profunda

Voz 0027 03:05 el consejo que es el máximo órgano de dirección fue convocado en principio para el sábado tras la dimisión del secretario general en la Comunidad de Madrid Ramón Espinar que se ha ido poco después de la decisión de Errejón de presentarse como el candidato de más Madrid a las autonómicas

Voz 1727 03:17 en Barcelona no habrá lista unitaria del independentismo para el Ayuntamiento de la capital

Voz 9 03:22 desde la Rambla uniformidad

Voz 0027 03:25 en Madrid con la uniformidad la ciudad perdería así ha zanjado el asunto Ernest Maragall candidato de Esquerra a la alcaldía de Barcelona en los intentos de Puigdemont de su criada para que el independentismo todo junto concurrirá a las municipales también lo han pedido desde la Generalitat a las ocho y media estará aquí la portavoz del Govern el sarta aquí

Voz 1727 03:42 en las últimas horas dejan dos manifestaciones importantes en Europa la primera

Voz 1275 03:46 no nevando a mismo pesimista Lux Leaks

Voz 0027 03:50 año los rojos que se han manifestado en Francia para pedir a los chalecos amarillos que pongan fin a la violencia ir respeten a las instituciones democráticas

Voz 1727 03:57 la segunda en Bruselas

Voz 3 04:00 unas setenta mil personas han recorrido la capital comunitaria para pedir medidas surgen

Voz 0027 04:04 es contra el cambio climático y las emisiones contaminantes

Voz 1161 04:11 titular del Deportes ANPE pues nos quedamos con la victoria de Fernando Alonso esta noche en las veinticuatro Horas de Daytona gran equipo Khadija que es el primer piloto en la historia de campeón del mundo de Fórmula uno que se imponen esta prueba tras ganar con los monoplaza el Gran Premio de Mónaco y este mismo año los veinticuatro horas de Le Mans sólo le quedan ya las quinientos millas de Indianápolis para la triple corona Alonso

Voz 0629 04:29 es una carrera muy intensa la dificultad que tiene siempre las veinticuatro horas que suelen tener siempre hay momentos buenos momentos malos y hay que mantener un nivel constante tuyo

Voz 1161 04:38 el veintiséis de mayo tendrá la opción de conseguir ese triplete con la prueba de Indianápolis dos mil diez

Voz 0978 04:44 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días paraguas en mano oyente Cantábrico chubascos es decir también pausas nevada persistente en el Pirineo desde el norte de Navarra hasta el Pirineo más oriental ya en Girona nevada que se puede extender un poco más hacia el sur en Zaragoza llegando hasta Zaragoza la provincia no la ciudad también el interior de Cataluña a partir de unos quinientos metros de altura pero fuera de esta nevada sería anecdótica mucho viento en estas zonas también en el resto del país donde alta

Voz 1275 05:11 el claros y algunas nubes

Voz 0978 05:14 lecturas parecidas a las de fin de semana son las

Voz 1727 05:16 ese día cinco a las seis y cinco en Canarias

Voz 9 05:21 hola soy soy actor

Voz 10 05:23 yo yo os quiero hablar de los neumáticos euros reparo para mí son de total confianza encuentra los en tu taller euros remarcar Service más cercano Gemma te los por cuarenta y nueve euros neumático con seguro incluido que bueno durabilidad seguridad ahorro en tu neumático duro repare informa ten euro punto es

Voz 11 05:41 Green buque está considerada como una de las mejores películas de la década Kate Le gusta intermedias pelota nominado cinco Oscar incluido mejor película dar de las manos encima ya ganadora de tres Globos de Oro incluido mejor película amable digo Greenpeace estreno de fines uno de febrero

Voz 12 05:56 separa de crecer cuando se deja de aprender en unir la universidad en Internet trabajamos juntos para que logre este objetivo unir cuando tu meta es seguir creciendo

Voz 13 06:08 Prodi con Pepa Bueno soldado de la paz de Venezuela hoy te doy una orden no dispares al pueblo de Venezuela

Voz 0978 06:21 Aído que habla ya

Voz 1727 06:22 así a los militares venezolanos como presidente el ejercito va a ser clave a la hora de inclinar la balanza en la lucha de legitimidades que libran ahora mismo Why do inmaduro enviada especial de Radio Caracol a Caracas Amanda Sánchez

Voz 14 06:36 Pepa muy buenos días un gusto saludarlo desde Caracas a él la tensión se mantiene en Venezuela con respecto a la coyuntura política que se ha vivido desde comienzos de año ya la oposición ha anunciado nuevas acciones para los próximos días tienen que ver con mantener ese llamado a la Fuerza Armada para que se pronunció en favor de la constitución de hecho durante el fin de semana también estuvieron realizando actividades al respecto los ciudadanos se han acercado a las distintas comandancias a los distintos cuarteles para entregar allí Leire amnistía que está proponiendo el Parlamento venezolano para aquellos funcionarios que soprano Husein del lado de la Constitución también en el oficialismo Nicolás Maduro llevó a cabo ejercicios militares en el país y pidió lealtad a la Fuerza Armada se espera que específicamente el miércoles también el sábado haya nuevas manifestaciones de calle Juan Why do ha reiterado su agradecimiento a la Unión Europea por los pronunciamientos de las últimas horas

Voz 1727 07:31 en Venezuela así abierta en canal use presente en Madrid el Congreso Mundial de juristas que se va a celebrar aquí del diecinueve al veinte de febrero bien en mil quinientos juristas de todo el mundo y nosotros hemos hablado esta madrugada con Franklin jo et que es presidente de la Asociación Mundial de juristas es venezolano Yell cree que la auto proclamación de huído es legal

Voz 15 07:54 hoy de cera por un problema de índole internacional que estoy contento porque la solución ha encontrado conforme el imperio de la ley Hall a España eran inicia Silvio le dice sí a está reprimiendo con fuerza el mismo día no

Voz 16 08:15 entonces sobre la crisis de Venezuela hay sobre

Voz 1727 08:17 los que huyen de ella

Voz 0978 08:23 en la vida de esta mañana de Montserrat Domínguez buenos días primeros fueron los ricos a a Miami o a Bogotá luego las clases medias los profesionales jóvenes

Voz 1603 08:34 los últimos años cualquiera acuciado por el hambre o la falta de medicinas o por la represión política se van con lo puesto las remesas de dólares pesos o euros que envían son la salvación de las familias que se quedan ese dinero que sirve para sortear la hiperinflación o esos paquetes con alimentos esos suministros imposibles de encontrar en las tiendas o en los hospitales el padre de Juan Why do autoproclamado presidente interino de Venezuela es uno de ellos piloto de aviación conduce ahora un taxi en Tenerife muchos de los que se van pueden hacerlo gracias a que sus padres sus abuelos emigraron en su momento a Venezuela entre ellos tantos español está Santísimo canarios que Ullán a su vez del hambre o del franquismo o sencillamente buscaban algo mejor en un país lleno de oportunidades hoy en Caracas hay una nueva profesión cuidador de las viviendas vacías que deja en los que se van son entre tres y cuatro millones lo cuenta Martín Caparrós en El País Semanal en un fresco de voces cuyo hilo conductor es la lucha por la supervivencia Venezuela no puede arreglar sus problemas en ocho días de plazo pero no hay otra vía que unas elecciones con garantías democráticas los opositores tienen que aceptar que el chavismo no va a desaparecer de la noche a la mañana inmaduro tiene que reconocer que no puede perpetuarse haciendo trampas y echando la culpa a Washington Madrid Bruselas de la crisis que está diez mando a su país

Voz 19 10:05 son las siete y diez las seis y diez en Canarias cosas que así en una compañía de telefonía llamar por una reclamación que tienes razón por defecto nobles con máquinas ni que te pasen con otro penada lo que no te llamen para vender Artenara y que te dejen respirar en paz hecho fibra hobby sencillez has

Voz 20 10:33 informante no dos on line punto es o llamando gratis al uno cinco cinco uno

Voz 21 10:38 la XXXI de Darfur tienes las riendas de quinientos tramos de presión origen vuelva por sólo un euro con ochenta y nueve la terrible y el jamón curado selección el pozo por sólo treinta y nueve euros la pieza en marcados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es Carrefour

Voz 22 10:51 otros no lo hacemos lo mejor estoy Javier de Class quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia puesta ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala en por el para

Voz 16 11:00 sí sí deciden traerles puta es promoción baja hasta el veinte de febrero con la reparación sustitución de cualquier Luna condiciones en las punto es

Voz 3 11:10 en la Cadena Ser

Voz 1727 11:18 hoy comienzan las comparecencias en la Comisión de Presupuestos del Congreso el primero en opinar de las cuentas del Gobierno será el gobernador del Banco de España cuentas que por cierto están todavía pendientes de un mucha negociación Inma Carretero buenos días

Voz 0806 11:33 sí buenos días el Gobierno tiene en este momento tres negociaciones abiertas con tres ejecutivos autonómicos

Voz 1315 11:39 mayoría nacionalista que son clave para sí

Voz 0806 11:41 ahora adelante las cuentas aunque no se trate de negociaciones estrictamente presupuestarias y en el caso de Cataluña la vicepresidenta a Carmen Calvo está dando ahora publicidad a las reuniones que mantiene con Pere Aragonés y con el que se han producido dos en el mes de enero no ha habido avances pero tampoco ruptura siguen ambas partes apostando por el diálogo en plena cuenta atrás del debate de totalidad de los presupuestos ya antes de llegar a este punto el Ejecutivo además ha querido presentar un calendario al Gobierno vasco para negociar transferencias pendientes empiezan

Voz 16 12:13 en febrero y han incluido en esa mesa de diálogo treinta años

Voz 0806 12:16 tres de las treinta y siete competencias que reclama Euskadi dejan fuera la Seguridad Social pero sí que se abren a discutir sobre el traspaso del sistema penitenciario están por tanto tendidos los puentes con el de Cat Esquerra Republicana de Cataluña hay PNV y también con Coalición Canaria porque este jueves las ministras Batet y Montero se van a reunir con el presidente Fernando Clavijo para abordar el Régimen Económico y Fiscal

Voz 1727 12:39 de Canarias el Partido Popular vuelve a pedir que Pedro Sánchez comparezca para explicar su reunión de diciembre con Quim Torra la Diputación Permanente del Congreso lo discute hoy José María Patiño

Voz 1402 12:50 la intensidad de la pugna política va a quedar reflejadas las XXXVIII demandas de comparecencias ministeriales que van a debatirse la Diputación permanente sin embargo según fuentes del Grupo Socialista sólo saldrán adelante aquellas en las que los propios ministros han pedido comparecer el Brexit y el plan de contingencia que prepara el Gobierno el bloqueo del barco Open Arms o el confín acto aún vivo entre el taxi que la súbete C no obstante el PP espera aprovechar la sesión para seguir desgastando al Ejecutivo con las polémicas sobre los viajes del presidente en el Falcon oficial o para insistir en que cuente su entrevista con el president Quim Torra una comparecencia que ya ha sido rechazada en la Mesa del Congreso el grupo popular ha presentado veinticuatro peticiones una de ellas firmada conjuntamente conciudadanos que sin embargo reprocha a los populares que no les hayan apoyado en iniciativas como la comparecencia de la vicepresidenta Calvo sobre la maternidad subrogada fuentes populi Ares recuerdan que el grupo mayoritario es el suyo y que Ciudadanos no puede hacer nada sin contar con ellos previamente

Voz 1727 13:51 pues para ser mayoritario les sigue comprando el PP el discurso a Vox de todas las subvenciones que dan las instituciones públicas de todas las sangría de dinero público que hemos visto en España en los últimos años bueno pues son precisamente las subvenciones que reciben las organizaciones de mujeres las que según ellos se conceden con criterios partidistas

Voz 1646 14:10 por parte de algunas asociaciones hay excesiva ideologización asociaciones que han sido por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía sea digamos creado con un objetivo fundamental de servir al poder político sobre todo lo que nosotros no queremos es que el Instituto de la Mujer sirva para una ideología determinada porque me han dicho oiga aquí muchas veces a la hora de dar una ayuda se acercan al PSOE no era cercana al PSOE

Voz 1727 14:31 pues es Moreno Bonilla presidente de Andalucía noche en La Sexta no aportó por cierto ningún documento ni un dato concreto que demuestre lo que decía

Voz 6 14:39 eh

Voz 22 14:44 lo hemos contado en la portada

Voz 1727 14:46 los taxistas pretenden bloquear hoy la Castellana de Madrid de hecho ya lo están haciendo vamos ahora con la negociación entre sus representantes y al Gobierno regional tras el acuerdo en Cataluña tras el acuerdo en Cataluña en qué punto están las negociaciones aquí Isabel Villar buenos días pues

Voz 16 15:01 tan distantes porque los taxistas exigen una oferta similar a la de la Generalitat implantar un tiempo mínimo antes de poder reservar un coche con licencia obedece en Cataluña será de una hora pero el preacuerdo al que han llegado la Comunidad y el Ayuntamiento en Madrid no regula el tiempo sino la distancia mínima a la que tiene que estar uno de esos coches para que un cliente los pueda contratar a través de sus aplicaciones algo que los taxistas les parece insuficiente

Voz 1727 15:22 el hemos preguntado también a uno de los mayores expertos que hay en este sector es Manoli

Voz 16 15:27 algo profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide y asegura que obligar a los súbete F a recoger a los clientes con esa distancia mínima es factible pero no lo más eficiente

Voz 24 15:35 tienen coche importante medio ambiental es decir obligamos a los coches de Google por ejemplo hacer un recorrido a mil quinientos metros antes de poder coger a cualquier a cualquier crecí para compensar este coste medioambiental Hidalgo plantea un nuevo impuesto por ejemplo en Nueva York con siempre eso para todas las administraciones públicas en este caso el Ayuntamiento pues se podrán hacer medidas que compensen de alguna manera coche

Voz 16 15:59 eh para invertirlo o por ejemplo en transporte público además del coste medioambiental Hidalgo pide que se tenga en cuenta a los propios trabajadores de empresas como Uber y cabe Fight para darles seguridad plantea seguir el modelo portugués

Voz 24 16:09 de obligar a las empresas a tener en nómina poco fueron contratados a estos trabajadores y que se hayan trabajadores simplemente por cuenta ajena consumía habla también introducir algún tipo de impuesto

Voz 16 16:20 a su vez DC para cubrir las pérdidas que puedan sufrir los taxistas en caso de que se devalúa el precio de sus licencias por la competencia entre los dos modelos

Voz 1727 16:27 es sobre fiscalidad atención a la medida que quiere poner en marcha el Gobierno francés pretende obligar a los altos directivos de las grandes empresas francesas a tener su domicilio fiscal en el país Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 16:42 buenos días las dudosas maniobras fiscales del ex presidente de Renault Carlos Ghosn van a tener repercusiones para los grandes empresarios franceses el ministro de Economía de Makoun Bruno Le Maire

Voz 1389 16:50 para la guagua Updike fiscal

Voz 0393 16:53 ha anunciado que el Gobierno va a obligar por ley a presidentes y directores generales de las grandes empresas francesas a tener su domicilio fiscal en el país a pagar sus impuestos en Francia estará negro sobre blanco en la ley ha dicho quiénes son lo cumplan Se enfrentarán a importantes sanciones la medidas entiende como una respuesta del Ejecutivo al affaire Carlos Gong el todo poderoso empresario del motor al que el Gobierno ya ha retirado su apoyo tras su detención en Japón hace dos semanas el periódico Libération publicó que además de su dudosa gestión al frente de la empresa Gone trasladó su domicilio fiscal a Holanda en el año dos mil doce Un país bastante más clemente que Francia para sueldos como el suyo de treinta y ocho millones de euros anuales

Voz 1727 17:28 pues en Reino Unido la sanidad pública va a ofrecer a sus usuarios un análisis completo de ADN para detectar el riesgo de padecer cáncer o Alzheimer hasta aquí todo normal el problema es que no va a ser gratis y muchos advierten ya de que terminará siendo sólo para ricos informa desde Londres Daniel político

Voz 0702 17:47 este servicio será de pago para las personas sanas y gratis para las que padezcan enfermedades graves a cambio la sanidad pública espera que la base de datos que se cree sirva para desarrollar tratamientos para la investigación esperan conseguir cinco millones de secuencias completas de ADN en cinco años el lanzamiento de este plan genómica voluntario sido anunciado por el ministro de Sanidad Mike Hancock que pretende que el Reino Unido se convierta en líder mundial de Estudios Económicos en estado exento de controversia la Sociedad de Medicina Genética por ejemplo considera que las secuencias de genomas en la mayoría de los casos no permiten hacer predicciones clínicas claras es estrategias lanzada dos meses después de que el Reino Unidos alcanzara su objetivo de secuenciar los planos genéticos completos

Voz 0978 18:23 de cien mil pacientes del Servicio Nacional de Salud con cáncer y enfermedades raras

Voz 6 18:30 más que yo ahora doy pereza no como tú sábado jueves que ahora

Voz 11 18:37 al que hice es si los planes de Marte son geniales como de finde hombre no te pases cada uno tiene lo suyo

Voz 0978 18:43 los días no tienen la culpa Azca tu mejor cada día lleva de un Seat Ateca Edition hora más equipazo por dieciocho mil doscientos euros

Voz 1275 18:55 sobre Venezuela reflexión amarga de Barcelona intentar arreglar un poquito el desastre que ahora tienen porque evidentemente desde dentro a la cosa está imposible pero en cuanto se convierta la cosa en un país democrático y que se respeten sus decisiones dejarlos en paz ha sido el gran problema que lo hemos creada ver escuelas recursos naturales le han causado que todo el mundo esté ahí encima intentando mandarles Hinault a los pueblos hay que dejarlos en paz que se gobiernen no ponerles dictadores desde fuera ni políticas desde fuera

Voz 1161 19:23 Juan de Almería cree que lo Model S

Voz 1389 19:25 a a Venezuela ya todo el mundo cuando no somos capaces de gobernar nuestro país Mari Cruz Vitória

Voz 25 19:31 debe convocar elecciones pero ya porque si no yo creo que están abocados a una civil pero realmente decía Antonio de Motril

Voz 26 19:42 los apoya las semi dictaduras de Egipto Libia y ahora van a apoyar un intento de golpe de Estado y esto porque la derecha no les quite votos

Voz 1727 19:55 gracias Antonio muchas gracias a todos son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:06 a Gutiérrez qué tal buenos días tiempo tranquilo este lunes sin grandes cambios con cuatro grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía muy cerca de aquí en otra de las arterias de la capital en el Paseo de la Castellana los taxistas mantienen su acampada en este punto han cortado la vía entre Colón y la Glorieta de Gregorio Marañón son unos dos mil están decididos a seguir con las protestas el vamos

Voz 9 20:30 vamos a ser un ejemplo para la sociedad

Voz 1275 20:36 es José Miguel Fúnez de la Federación Profesional del Taxi así arengaba ayer por la tarde esos taxistas que han tomado la Castellana y que a lo largo del día tienen intención de moverse hacia otros puntos de la ciudad a la protesta han llegado refuerzos han quedado taxistas de otras comunidades

Voz 28 20:55 eh

Voz 1315 20:59 Nos ha pitado y con un aplausos

Voz 1275 21:03 eh recibió hace unos minutos a varios compañeros que acaban de llegar de Andalucía Plaza de Colón Elena Jiménez buenos días

Voz 1315 21:09 hola qué tal muy buenos días y los taxistas andaluces han llegado así pitando los madrileño les han recibido con aplausos y algunos petardos así que el relativo silencio que había poco antes de las siete de la mañana se ha cambiado por estruendo y alegría de los tanques

Voz 1275 21:23 estas ahora esos taxistas algunos de ellos

Voz 1315 21:25 les ve doblando las mantas con las que se han abrigado en la pasada noche fría algunos se frotan las manos para entrar en calor y se ve incluso alguna cafetera en un pequeño fuego de esos del camping gas

Voz 24 21:36 sobre todo resalta esta hora las luces azules

Voz 1315 21:39 las furgonetas de la Policía Nacional que están en la cabecera el sonido del helicóptero que ya está sobrevolando esta zona la cabecera como decía ahora mismo y algunos taxistas colocando una enorme pancarta que dice que el taxi quiere que se cumpla la ley

Voz 1275 21:53 gracias Elena los taxistas mantiene ese paro total ocho días de huelga indefinida que el sector está secundando de forma masiva después de que no les haya satisfecho la propuesta que eligieron el pasado viernes Comunidad y Ayuntamiento en fijar una limitación de trescientos metros para reservar un VTV el director general de Transportes de la Comunidad Pablo Rodríguez Sardinero Nos decía este domingo en Hora catorce Madrid en la SER que la mesa técnica seguirá dando vueltas no sólo a ese punto sino todo el texto de la reforma exprés que continúan trabajando

Voz 1867 22:20 tendremos que darle una vuelta a esa petición y trabajar pero también hay que ha vuelto a todo esto el concreto insisto porque no es que no lo haya gustado esos que no gustó nada independientes independientes que ya hemos recogido sus pretensiones dentro ese texto y la ya hemos incluido en el papel

Voz 1275 22:34 el presidente de la comunidad Ángel Garrido ha pedido al delegado del Gobierno que actúe y evite secuestro de la ciudadanía en esa protesta de los taxistas

Voz 9 22:47 a explicaban ayer a las puertas de la sede del PP en la calle Génova donde tienen previsto acudir de nuevo

Voz 1275 22:54 esta mañana entorno a las once por la tarde van a protestar en la Puerta del Sol ante la sede del Gobierno regional no a pesar de todo a pesar de la protesta Fitur ha sido un éxito según los organizadores titulares cometidas Sarmiento la feria de turismo cierra con un total de doscientos cincuenta mil visitantes generales y ciento cuarenta mil profesionales con un aumento del uno coma ocho por ciento en estos últimos las jornadas profesionales dejan más de nueve mil reuniones con compradores internacionales hoy casi cincuenta mil citas solicitadas en la agenda digital podremos reunirá este miércoles a su Consejo Ciudadano Estatal tres días antes de lo previsto a la salida de Ramón Espinar el líder del partido en la Comunidad de Madrid ha acelerado el proceso Íñigo Errejón no descarta asistir a esa cita catorce personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Navalcarnero en la avenida de la Dehesa cinco de ellos son menores y tres han sido trasladados al hospital de Móstoles para su valoración todos ellos con carácter leve y en los deportes el Real Madrid venció anoche dos cuatro al Español con goles de Ramos Bale hizo doblete de Benzema la jornada veintiuno de Liga se completa esta noche con la visita del Rayo al Alavés a partir de las ruedas vamos de nuestras carreteras DGT Jorge López buenos días

Voz 0497 24:04 ahora en Madrid lo empeoró tenemos por La dos de entrada en Torrejón San Fernando de Henares y también de entrada por la A6 en Majadahonda y El Plantío y la M cuarenta tensa en muchos puntos en los habituales especialmente en Vallecas y Coslada hacia lados del barrio la Fortuny Pozuelo hacia la A6

Voz 1275 24:18 vamos a ampliar la previsión del tiempo meteorólogo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:22 buenos días tiempo soleado con temperaturas muy bajas pero sensación de frío en los momentos que soplará fuerte el viento sobre todo durante la tarde en el área metropolitana por ejemplo podemos superar los cincuenta kilómetros por hora con una temperatura que ahora apenas baja de los cinco grados en la mayor parte de poblaciones durante la tarde superaremos con facilidad los diez y los próximos días más cambios a partir de la noche del miércoles y hasta el viernes tendremos distintos momentos de lluvia en general esta semana notaremos un poco más de frío que el anterior

Voz 12 24:49 un domingo Weiss en el coche camino a casa de su madre de repente pasa

Voz 29 24:52 cariño te acuerdas de ese monovolumen que tanto nos gustaba que tanto te gusta I

Voz 9 24:57 sí ese pues merodean mañana

Voz 30 25:00 sí ahora que ahora con costes auto ahorrar hasta cien euros por cada vehículo extra que asegure es informa en colitas auto punto com colitas auto del mediadora IS

Voz 20 25:11 bueno y ahora damos paso a la luz o la luz

Voz 31 25:14 sí es que la luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa justa la única tarifa plana ilimitada de luz de verla usas toda la energía que necesitas si despilfarrar o la luz se compromete a que pague siempre lo mismo Amaya al novecientos sesenta y siete cero siete cero siete hoy forma ten o la luz punto com

Voz 11 25:36 Mostar vive llega el Réquiem de Mozart al Auditorio Nacional el domingo veintisiete de enero celebra su cumpleaños los con los extraordinarios Baltasar no imán hizo más Hengel Brown entradas de quince a cuarenta euros Entradas Inaem punto es Centro Nacional de Difusión Musical Gobierno de España

Voz 32 25:56 a compra el banco el veterinario el peluquero puesto por internet a Judith tras el tres DRAE pues lo puedes pedir por internet ya eso sí que te cambia la vida aparca tus excusas

Voz 11 26:05 lo extenista ven a las repare Nolis lleva de un Renault lideró equipado con hasta cuatro mil euros al renovar tu coche

Voz 16 26:13 oferta reciben este fin de mes consulta condiciones en Renault puntuales

Voz 33 26:18 este señor está practicando el tranquila servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de esos alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 9 26:41 once tranquilo está

Voz 32 26:45 Red mi todo

Voz 6 26:50 con sobres combate los síntomas de la gripe y resfriado es como la fiebre la tos seca la secreción nasal fácil disolución y con un agradable sabor limón regidor sobres de Parma Sierra laboratorios no administrar a menores de catorce años leal

Voz 22 27:03 las instrucciones de este medicamento y consulte el farmacéutico algo muy grande se está cocinando empírico de del uno al diez de febrero venga tu tienda renueva tu cocina al mejor precio brinco de precios bajos todos los días

Voz 20 27:17 hace XXXV años Apel

Voz 3 27:19 todo un ordenador revolucionario en el bar

Voz 34 27:23 esperemos grande con las mejores ofertas y Mc ya más financiación de veinticuatro meses sin intereses ni comisiones y por supuesto descuentos el iPhone y iPad a celebrar el XXXV Aniversario del más acá Twin Putín de Apple en Kenji Guti cuarenta cincuenta y dos de Ifema presenta Inter Give del seis

Voz 35 27:40 el diez de febrero Ibis su ex y Madrid del siete al diez de febrero sólo profesionales tendencias y novedades en regalo decoración bisutería complementos y joyería con el sector editores textiles como invitado especial Feria de Madrid esa obra

Voz 1275 27:59 el Grupo Municipal Socialista va a llevar al pleno de año ciento de Madrid que se celebra mañana martes una propuesta para frenar a los locales de apuestas en la capital aunque la gran mayoría de las competencias sobre estos establecimientos corresponde a la Comunidad de Madrid los socialistas quieren que también desde el Consistorio se intervenga por ejemplo con la puesta en marcha de una campaña de inspección Sara selva

Voz 1510 28:19 quieren que el Ayuntamiento controles si se cumplen los aforos y sobre todo si se está permitiendo la entrada de menores en los locales les instan también a que hagan un estudio sobre la situación en la ciudad Iber por ejemplo cuántos de estos establecimientos están cerca de centros educativos irregular la distancia en la que se encuentran para prevenir adicciones proponen también medidas de sensibilización Mercedes González concejal socialista

Voz 36 28:39 hacer una campaña de publicidad institucional que combata la ludopatía hay que conciencias sobre ella y que el área de Salud también a través de los centros municipales de salud sobretodo en los distritos más afectados por esta lacra realice campañas en institutos de concienciación con respecto a esta situación

Voz 1510 28:56 en los últimos cinco años el número de locales ha crecido un setenta por ciento en Puente de Vallecas en Usera y en Villaverde un sesenta por ciento en Carabanchel Moratalaz Latina y más de un cincuenta por ciento en San Blas Canillas

Voz 1275 29:07 irá población en la Comunidad de Madrid creció un uno coma uno por ciento en dos mil diecisiete somos ya seis millones quinientos setenta y ocho mil madrileños la mayoría mujeres Paul Asensio

Voz 0808 29:15 a la Comunidad de Madrid en la región con más mujeres tres millones cuatrocientas treinta mil doscientas siete también la única en la que ha aumentado el número de personas españolas con un incremento de casi cuarenta mil efectivos aunque el empuje del crecimiento de población extranjera que supuso en dos mil diecisiete la suma de treinta mil personas también ha favorecido a ese uno coma uno por ciento de crecimiento la población en la Comunidad ha aumentado en todos los tramos de edad para ambos sexos solar reducido su número el tramo de las españolas más joven enlace entre cinco y quince años que se redujo en trescientos catorce personas Madrid se sitúa así con estas cifras como la segunda autonomía con más crecimiento poblacional tan sólo por detrás de Baleares sigue

Voz 1275 29:54 hoy por hoy en la SER

Voz 0978 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:11 comienza el lunes veintiocho de enero con un ojo puesto en la geopolítica mundial en ese ultimátum de ocho días que los líderes europeos le han dado Nicolás Maduro para que convoque elecciones libres en Venezuela y que él ya ha rechazado con otro ojo puesto en problemas locales aunque también globales como la huelga del taxi Madrid que cumple una semana sin visos de resolverse a corto plazo hasta ahora cientos de taxistas acampan en la vía que vertebra toda la capital de España el Paseo de la Castellana mantienen cortados cuatro carriles a lo largo de más de dos kilómetros y el delegado del Gobierno Aymar acaba de publicar un tweet sobre

Voz 0027 30:46 hacer José Manuel Rodríguez Uribes dice vamos a apoyar al Ayuntamiento de Madrid y a la policía para garantizar la movilidad el tráfico y los derechos de los ciudadanos el legítimo derecho a la huelga no incluye el colapso de la ciudad Garrido que es el presidente autonómico debe concluir con su obligación debe cumplir con su obligación y ponerse a trabajar ya

Voz 1727 31:06 bueno pues con Aimar con Dani De la Fuente está ya aquí a mi lado Manuel Jabois buenos días seguidos recién llegado de Málaga no reciente

Voz 1389 31:13 Málaga así pues mucha tristeza y dentro de la tristeza también una cierta alegría por poner a tanta gente de acuerdo y tratando de de rescatar con con vida el cuerpo de este bueno puede este niño a Julen y además porque están tan tan difícil poner de acuerdo tanta gente como tan tan tan tan difícil que se extraen algunas lecciones positivas

Voz 1727 31:34 pues a Mina gustado mucho la columna que publica hoy en el País Xavier Vidal Folch porque en contra del coro dispuesto a disparar siempre contra la tele contra los periodistas en general el coro que tiene la la llave del tarro de las esencias y que de tan puro que es nunca ve matices en nada todo es blanco negro bueno o malo pues Xavier Vidal fue exhibe matices yo también los he visto en la cobertura del caso Julen no lo he visto todo eh coste sí muchas horas de programación es verdad muchas muchas horas pero Aimar dice Xavi Vidal folk contención en el fondo

Voz 0027 32:06 o contención de seis Se pregunta es malo reconocerlo argumenta que aunque ha habido unas pocas excepciones chirría antes dice alguno se les ha adivinado la querencia de primicia imposible e innoble los medios según Vidal Folch han obedecido a un síndrome de retención apunta que todo caso el límite que se ha podido traspasar es el que tú decías el cuantitativo no el cualitativo de hecho dice en su artículo hoy en El País que lo que le ha chocado en esta quincena espesa ha sido la contención de políticos y de media

Voz 1727 32:32 yo tú decías en Jabois hemos aprendido algunas cosas que de la capacidad de ponerse de acuerdo

Voz 1389 32:38 sí desde luego vamos a ver estoy hablando de un dispositivo enorme gigantesco que estaban peleando por algo que que que iba a ser muy muy difícil de conseguir sin embargo se la jugaron ellos mismos estuvieron al pie del cañón después lo que decir lo que lo que dice en su columna Vidal Folch allí está muchísima gente a pie de Al pie de obra muchos currículos muchos periodistas trabajando prácticamente veinticuatro horas informando con muchísimo escrúpulo con muchísimo rigor y un obsesivo desmanes sonó yo no los pude ver porque como lo estaba cubriendo no televisiones por lo tanto de some blindado hay muchísima gente que se la televisión después de veinticuatro horas viéndola la receta ya esas cualidades a pagarlas y no te está gustando

Voz 1727 33:14 ya ya sé periodistas guardias civiles seguro que con tantas emociones y aseguró que algunos los

Voz 1389 33:20 fue la mano yo también me incluyo entre son casos muy emocional es probablemente era un momento ha habido algún derrape no lo sé pero yo creo que en ese sentido la cobertura ha sido en algunos aspectos ejemplar

Voz 1727 33:30 bueno pues no cuenta hoy así con ese talento que tiene Xabi Vidal folk en en el país y además atentos a lo que publica el diario punto es Pablo Iglesias se plantea presentar también un candidato alternativo a Carmena en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0027 33:42 dice que el líder de Podemos está explorando esa idea de presentar una lista al Ayuntamiento con Izquierda Unida y con otros movimientos de la Izquierda Anticapitalista es la bancada en la semana pasada Iglesias tenía decidido si presenta un rival a Errejón en la comunidad pero no hacerlo con Carmen al Ayuntamiento pero según el diario punto es las palabras de la alcaldesa en las que vino a decir a las claras que no contaba con el ex Jemad Julio Rodríguez que es el hombre al que Iglesias impulsa ahora en Madrid esas palabras han sido interpretadas en Podemos como casi como una ofensa en el entorno de Iglesias y por eso ahora baraja la opción de presentar un candidato también en el Ayuntamiento de la capital y por lo tanto rival sería de Carmena

Voz 1727 34:16 vamos ya con Venezuela Dani que dice la prensa internacional

Voz 0702 34:19 es Juan Guarido ha dado una ronda de entrevistas por la prensa mundial por ejemplo en el británico The Gardian afirma que desde el año pasado Venezuela ha despedido a tres mil seiscientos oficiales militares una señal de que aumenta el respaldo al cambio dentro de las Fuerzas Armadas en Venezuela pero que todavía tenemos que consolidarlo para poder realmente formar un gobierno de transición que al final conduzca a nuevas elecciones unas elecciones leyendo las entrevistas en su conjunto Pepa que como las de Sánchez en España no serían inmediatas primero eres rescatar al país a Venezuela al gigante petrolero Petróleos de Venezuela liberar a los presos políticos hasta ciento cuarenta afirman Libération también quiere registrar la Dios espera cosas que llevan su tiempo Un buen tiempo concluye The Gardian advierte de las dudas que provocan los compañeros de cama de Guardo sonaron hacía esta mañana en un oyente ya Irak también Edward Liu en The Times considera que nos puede costar muy caro la presión de Estados Unidos sobre vez Venezuela así lamentamos el aislacionismo de Donald Trump deberíamos aplaudir su energía al hacer frente a un problema extranjero pero porque este en particular porque ha sido indiferente con Arabia Saudí o con el Gobierno asesino y autocrático de Egipto entrevista también al otro lado en el Washington Post asegura Guarido que está manteniendo conversaciones entre bastidores con militares también con funcionarios gubernamentales muchos soldados están desesperados y las Fuerzas Armadas empiezan a quebrarse

Voz 1727 35:36 si la prensa venezolana una pista dividida

Voz 0702 35:38 en torno a la situación aunque casi todos los medios afines y contrarios describen lo sucedido como un golpe orquestado por Estados Unidos con Why do interesante reflexión en el universal no debemos fomentar salidas violentas en Venezuela promovidas desde el estéril era un golpe de Estado a promoviendo una guerra civil pero tampoco hay que obviar que falta credibilidad esperanza democracia paz diálogo y un consenso nacional en Venezuela un editorial también en el Nacional en el que afirma que la sociedad venezolana ahora mismo es un movimiento muy poderoso contra la dictadura aglutina casi el noventa por ciento de la sociedad termino con Félix Cordero Peraza al que le llama la atención lo debe les menguado confundidos que se muestra en el Gobierno y sus voceros estos días son los grandes

Voz 1727 36:21 temas del día pero hay dos noticias que queremos destacar también hoy publicada en los periódicos la primera la publica el País Villarejo además son patrimonio de veinte millones de euros

Voz 0027 36:30 sólo en España esa cantidad veinte millones que incluyen una auténtica colección de propiedades inmobiliarias veintidós pisos chalets locales eso es lo que tiene en España embargado por la justicia los investigadores creen que tiene otros diez u once millones escondidos en paro

Voz 1727 36:41 hoy El Periódico de Cataluña revela hoy una tercera víctima de los abusos sexuales en el monasterio de Montserrat

Voz 0027 36:46 hombre que tiene sesenta años cuando el monje Andreu Soler abusos supuestamente de él tenía quince eran los setenta cuenta que el monje utilizó la misma estrategia que con los demás por la noche se metió en su cama abusó de él ese pasó la noche entera metiéndole mano dice fue un abusos sigiloso todo el mundo sabía que el Hernán Andreu metía mano y nadie hizo nada

Voz 1727 37:03 Jabois y tú nuestra es hoy un vídeo que da buena cuenta de la polarización que vive en Estados Unidos

Voz 37 37:10 eh

Voz 1727 37:18 en él se ve a varios adolescentes blancos con gorras pro Trump burlándose y acosando a un anciano nativo americano en los escalones del Lincoln Memorial en Washington bueno pues la derecha conservadora se ha sabido llevar ese vídeo a su terreno y construir una realidad paralela en torno a él dice eso al menos hoy un artículo que se publica en el diario punto es

Voz 1389 37:40 lo firma Jason Wilson y dice cosas muy interesantes por ejemplo que el vídeo dura dos horas en esto no se conocía con esas dos horas los medios conservadores pueden editar las partes que más les convenga para establecer una versión definitiva una nueva verdad llevar el debate a dónde les interesa no que fue finalmente presentar a los chicos como víctimas que solamente es estaban defendiendo estos pasan Estados Unidos esto pasa en España y en y en cualquier parte elige lo peor de la otra parte y eso siempre justifica lo peor de la tuya haya algo muy interesante también que dice Jason son los conservadores ganaron ese debate en Estados Unidos por axfisie es decir se impuso su versión porque machacar aún con ella hasta que los medios progresistas terminaron abandonando el debate también esto está pasando en Estados Unidos en España y en cualquier otra parte la derecha empieza a ganar por incomparecencia

Voz 1727 38:31 sí hay otros de esto Parallel con mucha calma que me propones esta mañana lo firma Pedro sin en La Vanguardia habla de la disputa del sufrimiento en España hay escribe políticos periodistas intelectuales artistas y agentes sociales todos gesticula Dolores reales eso ingeridos ante el árbitro de la opinión pública bienvenidos a la dictadura de las plañideras

Voz 1389 38:55 no pero vaya siempre hay que leerlo con mucha calma primero porque este tipo de artículos You son largos pero además de ser largos todas las frases tienen detrás algo aprovechable empieza hablando de Pascal Bruckner que es el autor de un libro que publica Anagrama bueno que publicó en los años noventa Anagrama que se titula La tentación de la inocencia en el habla de sufrimiento como coartada para el abuso es decir la tentación de acumular mucho sufrimiento para acumular autoridad moral con la que como acumular finalmente poder seguro que esto de suena Pepa porque llevamos años fomentando el prestigio del dolor el prestigio de la víctima

Voz 1727 39:27 sí señor están prestigio

Voz 1389 39:30 ser víctima que ni siquiera nos damos cuenta cuando la víctima se está fabricando asimismo Valín cita algunos ejemplos los independentistas catalanes el nacionalismo español los humoristas Podemos que si te fijas ahora gana quién se presente como más víctima Iglesias Errejón por supuesto los los fichajes por PP y Vox de padres de niñas asesinadas por supuesto el PP víctima de una moción de censura de anti anti españoles y el PSOE víctima del bloqueo legislativo y Esquerra diciendo que el Congreso literalmente Tardán nosotros somos las víctimas y ciudadanos diciendo que no que son ellos Vallina escribe una frase que me gusta mucho la lágrima es el nuevo trono de hierro

Voz 1727 40:10 a leer con calma así señor hasta hola a todos

Voz 39 40:14 ah sí

Voz 22 40:18 el arte pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía mutua traería a la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 40 40:27 actúa con cualquier de tus seguros de bajamos su precio sea cual sea Gemma al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó

Voz 20 40:37 el cariño tenemos que instalarnos una alarma ya eso ayer robaron a los de enfrente y no tenía la alarma Huff está bien sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 11 40:49 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 41:03 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 41:21 buenos días si quieres hacer prácticas en la Comisión Europea tienes una oportunidad porque hay mil trescientas plazas disponibles Se trata de becas de cinco meses de duración y que implican desplazarse en la mayoría de los casos a Bruselas hay que tener estudios superiores de al menos tres años dominio de dos lenguas oficiales de la Unión y no haber trabajado antes más de seis semanas en una institución comunitaria si quieres presentar tu solicitud entra

Voz 12 41:47 en este punto europa punto eu antes del cuatro de género

Voz 3 41:51 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 6 41:57 empieza esta reforma con un gran portón de entrada con aportes portugueses que aportan sobriedad ella que ves la oportunidad tiras la casa por la ventana y cambias por todo lo alto ese suelo tan inoportuno por otro porcelana importado granate importe multiplica tu vida mucho rascas multiplicador de la ONCE gana hasta quinientos mil euros al instante hay más de ochenta millones de euros en premios rascas multiplicador de la ONCE por ellos

Voz 3 42:28 por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 42:33 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 3 42:36 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 0978 42:51 Fernando Alonso sigue haciendo historia fuera de la Fórmula uno Sampe

Voz 1161 42:56 en sólo ocho meses se ha impuesto en las veinticuatro Horas de Le Mans y anoche en las veinticuatro Horas de Daytona es el primer piloto en la historia que gana está última prueba y además es campeón del mundo de Fórmula uno disciplina en la que ganó también el Gran Premio de Mónaco y con este palmarés sólo está a una victoria por tanto las quinientas millas de Indianápolis de conseguir la triple corona Fernando Alonso sobre la carrera de anoche

Voz 0629 43:14 carrera muy intensa por las condiciones la dificultad que tiene siempre veinticuatro horas que suelen tener siempre hay momentos buenos momentos malos y hay que mantener un nivel constante tuyo y sobre todo con la lluvia al final todo se se ponía muy muy tenso oí creo que tuvimos desde las cinco de la mañana lluvia prácticamente la mitad de la carrera conduciendo gente con

Voz 1161 43:32 el próximo veintiséis de mayo tendrá la opción de conseguir ese triplete con la prueba de las quinientas millas de Indianápolis dos mil diecinueve En cuanto al fútbol español dos Real Madrid cuatro cerraba la jornada del domingo goles de Ramos Bailey doblete de Benzema

Voz 0027 43:43 expulsado Varane Ramos se tuvo que retirar al descanso

Voz 1161 43:45 a un golpe en la rodilla habrá que conocer el alcance de su lesión y sobre el francés hablaron Lucas Vázquez Vinicius Carvajal y Solari

Voz 41 43:51 que es el mejor no el mundo es una maravilla como escarnio porque increíble es un crack hay nosotros nos quedemos con él

Voz 9 43:59 habrá que ya ha demostrado lo que durante mucho tiempo Karim significa generoso tú me lo sabía generoso su juego porque hace mejor al a sus compañeros y muy generosa sus esfuerzos el galo tranquilo tengo

Voz 42 44:11 en las cabe eso siempre cada partido quiero

Voz 0027 44:13 meter goles

Voz 41 44:15 dar asistencia cada partido que prefiere marcar los goles asistir los dar pases crear juego

Voz 43 44:22 yo soy un nueve

Voz 41 44:23 en Almacelles

Voz 1161 44:24 además victoria del Barça en el partido que no fue de Miami Girona cero cabrón enero Se me doy Messi también ayer Atlético uno Betis cero Real Sociedad cero Huesca cero Valladolid dos Celta uno líder el Barça Atlético Real Madrid y Sevilla también en puestos Champions a la vez y Getafe puestos de Europa League en descenso Rayo Vallecano Villarreal y Huesca y esta jornada veintiuno en Primera se completa esta noche desde las nueve con el partido Alavés Rayo Vallecano lesionados en los locales Ximo Navarro y Eli en el Rayo también pierde Elustondo hablan los entrenadores Abelardo y Míchel

Voz 9 44:50 es un equipo peligroso jugar muy bien a la contra es un partido abierto en esperamos un partido muy complicado un equipo que sabe lo que hace y lo hace perfecto

Voz 1161 44:58 de bien difícil de batir difícil de contrarrestar arbitrará el colegiado andaluz Melero López completada también la jornada veintitrés en Segunda en ascenso están en Granada y Málaga en promoción de porosas Osasuna Albacete y Alcorcón descenso para Extremadura Reus que siguen la competición con dos partidos menos Córdoba Nástic además hoy la Federación pueda hacer oficial la sede de la final de la Copa del Rey de este año todo apunta a que será el Benito Villamarín del mercado de fichajes el Atlético quiere hacer hoy oficial la contratación de Morata podría ser presentado mañana acompasado primero Atlético y después madridista volverá a sus orígenes pero no se olvida de lo anterior

Voz 0105 45:27 es normal también que la gente pues sus pensamientos son cosas normales pero bueno yo lo que puedo hacer de mi parte de lo que es y lo tengo muy claro yo empecé jugando en el Atleti y la gente que sabe dónde vengo sabe mi historia hay lo que significa para mí esto es verdad que que el pasado de ser pasada no se puede cambiar

Voz 4 45:44 sí bueno estoy muy orgulloso también de ello de fotos

Voz 1275 45:48 no

Voz 1161 45:49 según informó ayer Radio Montecarlo Neymar se perderá al menos en la ida de octavos de la Champions ante el Manchester United en Old Trafford su técnico declaró que es muy complicado que esté e incluso el club no descarta la operación

Voz 44 45:58 queridísimo visteis hay algo que te inquieta te atormenta o que perturba que va con nuevo pueblo sólo me preocupa dónde iría

Voz 0702 46:05 viaje entonces para para saber qué Cruises

Voz 44 46:07 a en cuatro años conduce todo un pueblo sin entradas seguro a todo riesgo sin límite de edad todos los mantenimientos estrena coche cada cuatro años por sólo dos mil quinientos euros al año con My renting ofertas Volkswagen renting consulta condiciones en Volkswagen punto es falso