Hoy por Hoy (28/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días un equipo de la SER está ya en Venezuela con Ana Terradillos al frente enseguida hablamos con ella con Ana Terradillos que ha asistido en primera fila un momento como éste que van escuchar partidarios de Juan Gual Why do intentando convencer a los militares de cuartel en cuartel

Voz 1 00:25 si no hablarle al pueblo desde ya lo al umbral de que todo lo valioso ya la próxima muy en la Cadena SER ya la conocen

Voz 1727 00:37 en el vídeo que está ya en Cadena Ser punto com lo pueden ver

Voz 0199 00:40 se puede observar a un soldado que mando

Voz 1727 00:42 ese texto con la promesa de amnistías y abandonan a Maduro

Voz 2 00:45 murió plenamente en el Ejército Bolivariano de nuestra patria que avivan Ejército Bolivariano inmaduro

Voz 1727 00:52 es como si tal cosa ya lo ya lo escuchan la situación en Venezuela era tan insostenible que todo el mundo sabía que tarde o temprano iba a desembocar en algo parecido a lo que ha ocurrido la sorpresa relativa ha sido que Trump haya puesto tan rápidamente Arpa en esta crisis cuando él va de que Estados Unidos ya no quiere ser el gendarme del mundo salvo claro si hay petróleo promedio se entiende pero que a Donald Trump que Donald Trump nos provoque el rechazo que provoca no le quita ni un ápice de gravedad a la diáspora a la situación crítica que viven los venezolanos bajo el mandato de Maduro sin comida y sin alimentos y habría que preguntarse qué ponemos por delante nuestras fronteras ideológicas o la vida de la gente la vida de los venezolanos en las próximas horas y días antes de ese ultimátum europeo van a ser muy delicadas maduro sabe que está en un callejón sin salida por más que el Ejército permanezca a su lado la comunidad internacional sabe que no puede acercar una cerilla a un bidón de gasolina hasta el propio Juan caído está siendo más prudente que por ejemplo la oposición española a PP y Ciudadanos les vale todo en esta enloquecida cabalgada en la que están para recuperar el poder un poco de calma por favor que los protagonistas de esta historia son ellos los venezolanos

Voz 1727 02:25 hoy es lunes veintiocho de enero un día que puede ser un vía crucis otro habría que decir para muchos madrileños cientos de taxistas bloquean hasta ahora el Paseo de la Castellana que es la principal arteria de la capital

Voz 3 02:45 hace unos minutos el delegado del Gobierno

Voz 1727 02:47 pido de que el derecho de huelga no incluye el colapso de la ciudad de hecho los policías empiezan a pedir les ya a los taxistas que se vayan por las buenas en la Castellana sigue Elena Jiménez hola de nuevo

Voz 1439 03:01 hola buenos días la Policía Nacional los antidisturbios han estrechado algo la zona de protesta de los taxistas junto a la CRUE la Policía Municipal que se han llevado a algunos de los coches con calma le dice un agente a otro mientras siguen estrechando el espacio se han visto algunos empujones entre taxista policía un taxista les ha dicho que lo único que quieren es que sus hijos puedan comer otro que queden qué vergüenza levantar les de sus coches de esta manera y sobre todo lo que gritan aquí es ni un paso atrás somos taxistas no terrorista

Voz 1727 03:30 las que además Aimar Pablo Iglesias adelanta el miércoles la reunión del Consejo Ciudadano de Podemos que va a abordar la crisis del partido

Voz 0027 03:38 Ivana más las voces que piden en público contención Xulio Ferreiro alcalde de A Coruña en la SER

Voz 5 03:43 pasando en Podemos pues evidentemente no a todos nos preocupa que esta situación no terremotos y después las placas tectónicas vuelvan a los el sitio y podamos entre todos reconducir a a Cox

Voz 1727 03:55 Esquerra se niega a ir a las municipales en listas conjuntas con el PDK

Voz 0027 03:59 la han pedido este fin de semana Puigdemont o quintos rapero el candidato de Esquerra al Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall les ha dicho ya que se olviden también en las últimas horas los Comunes han suspendido la negociación para aprobar los presupuestos de la llenen

Voz 1727 04:09 a las ocho y media estará aquí en Hoy por hoy la portavoz y consejera de la Presidencia del Govern de Torra el y a las nueve entrevistaremos

Voz 0027 04:17 el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra que publica libro que se está despachando y bien además contra la línea que sigue el PSOE de Pedro Sanz

Voz 1727 04:24 un hombre ha muerto en el incendio de una residencia de ancianos en Alicante

Voz 0027 04:28 qué ha tirado de un octavo piso tratando de huir de las llamas y en Cataluña una tercera víctima de pederastia en la abadía de Montserrat confirma que un monje abusó de él y que allí todo el mundo lo sabía inacción

Voz 1727 04:38 entre dos aguas la película de Isaki Lacuesta arrasó anoche en los premios de la Academia catalana define

Voz 1727 05:19 y el Atlético de Madrid espera hacer oficial hoy la contratación del ex madridista Morata Sampe

Voz 1161 05:24 ya superó ayer el reconocimiento médico en Madrid sólo queda que Atlético Chelsea se pongan de acuerdo en matices sobre la cesión que será por los próximos dieciocho meses con opción de compra a favor los rojiblancos en junio de dos mil veinte parte de la grada el metropolitano se mostró sábado contraría su llegada por su pasado madridista habla Morata

Voz 1384 05:38 es normal que la gente pues esos pensamientos son cosas normales yo empecé jugando en el Atleti que el pasado es el pasado no se puede cambiar estoy muy orgulloso también de ello

Voz 1161 05:47 el club espera solventar hoy su contrato para presentarle mañana martes

Voz 1727 08:30 son las ocho y ocho las siete y ocho en Canarias y nos vamos a Caracas porque ya tenemos los ojos de la Ser allí enviada especial a Ana Terradillos buenos días cómo estás Pepa buenos días Ana me cuentas que te has encontrado un país completamente dividido que las dos legitimidades que están en disputa ahora mismo por la presidencia del país tienen un reflejo directo en la calle entre los venezolanos

Voz 0125 08:54 sí es es un dato un país dividido una ciudad aparentemente muy tranquila a la espera de acontecimientos con dos actores que digamos tienen una hoja de ruta muy detallada que ahora mismo está centrada en el Ejército y sobre todo eso una ciudad Caracas muy divididas por zonas la zona este de Caracas Se muestra claramente a favor de ido buscan a los medios de comunicación de forma insistente para contarnos que esta vez todo pinta diferente pero porque la oposición sobre todo está muy unida y en la zona centro a este que ha sido un bastión siempre de de Maduro que es una zona muy cercana al palacio de Miraflores también Nos buscan hacen esfuerzos por mostrarnos lo bueno de este régimen en las últimas horas estado con mucha gente de la calle ayer estuve todo toda la tarde con gente en la calle y esto era lo que me contaban de ambas partes

Voz 3 09:37 en fin tenemos una esperanza porque tenemos muchos años en una miseria que no se útil

Voz 17 09:46 la situación económica es incontrolable hizo

Voz 14 09:48 tenía ya el venezolano no puede vivir

Voz 8 09:51 Juan Guardo es un liderazgo circunstancial que nosotros respaldamos sin con estaban en bici

Voz 18 09:58 acompañando a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro nuestro crearon una dado paz tranquilidad

Voz 19 10:05 eh nos ha dado independencia nuestro presidente Nicolás Maduro no habla constantemente

Voz 1727 10:09 hemos construyendo socialismo bolivariano

Voz 0125 10:12 como ves mensajes Pepa por ambas partes ahora mismo en este punto en el que los encontramos mensajes y eso que aquí no es nada fácil trabajar como periodista pero te buscan te cuentan las bondades de lo que cada uno considera que es lo bueno de su mensaje

Voz 1727 10:24 que quieren hablar aunque en este momento la batalla política es está dando en los cuarteles porque el ejercito mantiene la capacidad de de cantarlo todo todavía intacta la cúpula militar la alta cúpula militar sigue fiel a Maduro y hemos escuchado al autoproclamado presidente intentando convencer a todos los demás mandos militares con una promesa de amnistía para aquellos que colaboren en la Transición lo decíamos en la portada lo escuchábamos en la portadas de puede ver el vídeo en Cadena Ser punto com Ana tú estabas allí delante con uno de los militares de prendía fuego a al texto con con la amnistía prometida

Voz 0125 10:56 sigue ahora todos los esfuerzos del equipo de Garrido con el que por cierto ayer compartimos misa en una iglesia del municipio de Chacao junto con su madre su mujer

Voz 1292 11:04 explicar a todos los funcionarios a todos los militares

Voz 0125 11:07 lo que les va a suponer esta ley de amnistía una ley de amnistía por cierto que en círculos policiales y diplomáticos con los que he estado también digamos que algunos consideran que es un brindis al sol sobre todo para la cúpula del Ejército venezolano claro hay delitos de lesa humanidad también hay delitos de narcotráfico en los que tendría que intervenir el Tribunal Penal Internacional pero para los de abajo para los rangos bajos intermedios muy interesante porque eliminan las responsabilidades civiles penales administrativas y también disciplinaria de todas aquellos procedimientos que hayan hecho durante los últimos veinte años allí como dices acompañe a la oposición a diferentes e cuarteles comisarías de la ciudadanía el acto pasaba por esa entrega de ese documento en mano de la amnistía Illes recibieron poseso en algunos momentos volviendo a comprometerse con Maduro jurando lealtad y en otros quemando ese papel como se ve en ese vídeo que comentabas de Cadena Ser punto com a pesar de esto Pepa hay debate en los rangos bajos e intermedios sobre todo lo que puede suponer esa ley de amnistía mira lo que me contó van estos diputados de Alianza Democrática con un mensaje que es es nuevo no queremos venganza para ellos lo que queremos es justicia para vosotros también de Hermanos militares

Voz 8 12:15 tenemos que Rato como se dice aquí el alto mando militar es el que está negado porque bueno tiene sus negocios jugó de una u otra manera viva adoctrinamiento lo cubano que han estado poco a poco lo han ido metiendo dentro de las Fuerzas Armadas con rango a fin de estar en puertos que puestos claves puedan con todas las desde ahí hay muchos focos de debate de discusión que se están dando a la fuerza armas lo que hay que darle seguridad política acompañamiento moral de que lo que ellos vayan a ser están respaldados por la juventud por el país por la presidencia encargada que está en manos de Juanjo

Voz 0125 12:54 es muy importante lo que está pasando Pepa desde luego en este punto el eje central de hecho de la hoja de ruta del equipo de huído que ayer por cierto a la salida de esa misa se dirigió a ellos por primera vez como jefe de Estado con esta frase Soldado le doy una orden no dispare al P

Voz 1727 13:09 hablo en el tablero diplomático todos este moviendo rápidamente algunas cosas en la superficie que se ven y otras no las vemos pero sin duda darán resultado a lo largo de las próximas horas en lo que se ve bueno pues más países como Israel Australia que reconocen ido pero lo más sustancial ganas que Estados Unidos aceptado como nuevo representante diplomático en Washington a un hombre de Guardo

Voz 0125 13:31 sí se habla mucho de esto aquí es un punto muy importante en todo lo que está pasando en este gran tablero de ajedrez del que no nos enteramos prácticamente de nada eso por parte de Estados Unidos pero Akin Caracas a pesar de la verborrea de Maduro que en varias ocasiones lo habrás oído ha roto durante estos días relaciones comerciales con Estados Unidos algo que por cierto no es nada fácil lo cierto es que a nivel tomate rico da la sensación y digo da la sensación de que se está negociando hasta el final porque se ampliado por ejemplo ese plazo para que los funcionarios de la embajada desalojen es Venezuela de setenta y dos horas que se dio aquí en un principio a treinta días vamos a ver lo que pasa son días de mucho de muchos juegos de muchos pasos diplomáticos y sobre todo entre estos dos actores en Venezuela entre Venezuela y Estados Unidos

Voz 1727 14:15 pues son las tres catorce minutos de la madrugada en Caracas la capital de Venezuela desde donde acaba de informar en directo para la SER la enviada especial Ana Terradillos gracias hasta luego Ana hasta luego aquí son las ocho y catorce las siete catorce en Canarias

Voz 1804 15:37 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 15:41 Podemos adelanta este miércoles la reunión del Consejo Ciudadano que su máximo órgano directivo y que está convocado estaba convocada inicialmente para el sábado parece que el torniquete político que necesita la formación morada no aguanta hasta el fin de semana Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 15:56 los días y cuanto antes mejor es lo que alegan desde el partido para él

Voz 1727 15:59 aplicar el nuevo del que es el máximo

Voz 1450 16:01 bueno entre asambleas mientras el silencio desde la dirección morada es atronador o Hinault celebra su tradicional ejecutiva de los lunes ni la consiguiente rueda de prensa desde la dimisión de con Espinar líder de Podemos en Madrid nadie ha dicho una palabra los barones autonómicos que el viernes reunidos de urgencia en Toledo pedían reconducir la crisis Hinault competir con Errejón esperan pues el miércoles en una calma tensa son muchos los cuadros del partido que creen que la lista alternativa Errejón anunciada por Iglesias requiere un referéndum a las bases para legitimarse después de que estas después de todo eligieran a Errejón como candidato en primarias algunos incluso plantean que sigue Alessia recurre al referéndum pueda vincularlo a su continuidad como ocurriera en Vistalegre II pero estas mismas fuentes Pepa destacan que el estilo del líder de Podemos maestro en golpes de efecto y lo volátil de la situación hace muy difícil prever cualquier movimiento

Voz 1727 16:50 sabemos si va a acudir Pauli esas que está de baja paternal y el propio Íñigo Errejón que este fin de semana en una entrevista decía supongo que sí que es a a este Consejo bueno

Voz 1450 16:59 desde el partido no confirman la existencia de Iglesias pero el órgano estatutariamente siempre es presidido por el secretario general en cuanto a Íñigo Errejón sus intenciones pasan por acudir junto al resto de miembros Errejón regionalistas que conforman el Consejo pero la decisión dicen desde su entorno no está tomada aunque este órgano está controlado por una mayoría de Iglesias en esta ocasión

Voz 1027 17:18 las tesis de Errejón estarán respaldadas por mucho

Voz 1450 17:20 de los líderes territoriales del partido que pedían el viernes una lista unitaria y que forman parte también de este órgano así este consejo puede interpretarse como una versión reducida de un Vistalegre tres iglesias versus Errejón pujando por quién lidera la recomposición del espacio

Voz 1727 17:34 Mariela gracias hasta luego hemos visto Jabois como la derecha ha recompuesto en España está dividido fragmentado recompuesto y estamos asistiendo una recomposición de la izquierda probablemente empieza a emerger lo que era un secreto a voces en el independentismo porque en las próximas horas sabremos la magnitud del portazo que Esquerra le ha dado al adquirida que es el nombre del nuevo movimiento fundado por Puigdemont Quim Torra Esquerra ha dicho no a concurrir en una lista única el independentismo a las elecciones municipales esto es muy importante porque está en juego el Ayuntamiento de Barcelona nada menos pues el candidato de Esquerra a esa alcaldía Ernes Maragall ya les ha dicho que no

Voz 1389 18:13 no estamos en tiempo de desmarques Jabois sí pero fíjate que en el en en el caso de Esquerra puede pensar que se ha llegado al final del bloque de lo que independentista pero esa esas diferencias entre Esquerra Republicana y la derecha o centro derecha soberanista no se producen por cuestiones ideológicas se producen por cuestiones del camino a seguir Esquerra nos aleja de la derecha soberanista por políticas sociales económicas lo cual era algo deberes un fracaso va por diferencias independentistas sigue siendo el centro del debate así que Cataluña los partidos siguen moviéndose en clave de movimiento de país más que de políticas que afecten a habitantes del país en el día a día

Voz 1727 18:53 como le dicen que no al presupuesto de Torre porque no tiene suficiente dinero para Medicina paramédicos perdón para la sanidad

Voz 3 19:01 no no bajan las tasas Universia

Voz 1727 19:04 Darias ni incrementa las becas esto sí que es agenda social

Voz 1389 19:07 por ahí por ahí se puede colar otra otro debate que sin dudas bastante más bastantes más sustanciosos pero en cuanto lo que tenía lo que ella es al principio de los desmarques y lo que tiene que ver instó en la izquierda por ejemplo la semana pasada el desmarque de Errejón de su propio partido merece una reflexión que aquí ahora Armedo a tiempo a hacer pero en el caso de la izquierda de verdad hay tantos caminos porque yo a veces tengo la sensación de que cada uno ni siquiera haya cada partido sino que cada militante Se abre un camino propio yo no sé hasta qué punto de su puede distraer al lector es muy probable que lo haga es muy probable que luego lleguen las dificultades para ponerse de acuerdo cuando se conozcan los

Voz 1727 19:44 ya sabes que hay dos corrientes de pensamiento de momento sobre esto qué es mejor la fragmentación porque cada militante de Izquierda va a poder votar al partido que quiere es imponerse pinza en la nariz y hay quién opina que esto divide

Voz 1389 19:56 pero pero acabas de dar la clave lo de la pinza en la nariz tiene que ver con la pureza es que estamos buscando un camino tan tan tan puro que yo no creo que exista si un aire

Voz 1727 20:03 en poco más contaminado verdad esta mañana

Voz 1389 20:06 habrá un beso a ocho y veinte siete

Voz 1727 20:08 te en Canarias

Voz 1275 20:16 Gutiérrez qué tal buenos días tiempo tranquilo este lunes sin grandes cambios con cuatro grados a esta hora de la mañana en el centro de la capital volvemos a esta hora al Paseo de la Castellana sigue

Voz 14 20:26 dada al tráfico esta mañana

Voz 1275 20:28 entre Colón y la plaza de Gregorio Marañón por la protesta de los taxistas la Policía Municipal ha empezado a retirar algunos taxis con grúas y la Policía Nacional está estrechando el cerco cada vez más a los taxistas esta boca pongo hecha poco a poco echando les de esta vía con contención pero sin cargar para que puedan dejar libre la circulación que los taxistas se resisten Elena Jiménez buenos días

Voz 1439 20:49 hola qué tal muy buenos días en la Glorieta de Emilio Castelar ya no queda ninguno de los taxistas ni de los conductores ni de sus coches ocupando la vía como decías la Policía Nacional va a empujones y sacando en algunos casos de del brazo o de la cintura a algunos de los taxistas que están en esta primera línea en esta Espacio de la Castellana pegados a Emilio Castelar hay empujones constantes ante la Policía Nacional y los taxistas que siguen estrechando el espacio a esta protesta del taxi ahora mismo tenemos aquí a nuestro alrededor a varios miembros también de la Policía Municipal y dos grúas preparadas para llevarse aquellos taxis cuyos conductores

Voz 0125 21:30 no quieran quitar los hace un momento uno de los das

Voz 1439 21:33 esta ha sido la marcha atrás hice retiraba de este espacio pegado junto a Emilio Castella

Voz 1727 21:39 uno de los policías hablaba ya de detenidos

Voz 1439 21:41 en plural lo que hemos podido constatar delante

Voz 1727 21:44 de de nuestras eh de nuestros ojos es la detención de un eh

Voz 1439 21:49 taxista varios que están siendo atendidos también por miembros del Samur Social uno de ellos por ejemplo nos decía que tomaba pastillas para los nervios que no se había tomado en las últimas horas Ike con la situación de tensión que has estado viviendo aquí

Voz 1275 22:02 pues que se encontraba bastante mal gracias Elena Jiménez en momentos de mucha tensión en la Castellana hasta ahora además allí hasta mañana han llegado taxistas de otras comunidades para apoyar a sus compañeros de Madrid

Voz 3 22:19 los taxistas andaluces

Voz 22 22:20 entrar a la Castellana lo recibían con aplausos el delegado

Voz 1727 22:23 gobierno José Manuel Rodríguez Uribes ha dicho en Twitter esta mañana que va en apoyar a la Policía Municipal para garantizar la movilidad ya ha pedido al presidente madrileño que cumpla con su obligación y se ponga a trabajar ya respondía así a Ángel Garrido que ayer por la tarde le pidió contundencia en la actuación de la pues

Voz 23 22:40 María

Voz 1275 22:47 otra semana más podemos es el protagonista político en Madrid tras la salida de Ramón Espinar el pasado viernes este miércoles se va a reunir el Consejo Ciudadano Estatal que se adelanta por la gravedad de la crisis Errejón insistía ayer en las páginas del país

Voz 0799 22:59 en una candidatura conjunta yo quiero que lleguemos a un entendimiento pero creo que la dirección de Podemos tiene que es una decisión que así lo quiere o no yo creo que no hay una sola razón política que no recomiende que no aconseje que vayamos todos juntos y que la fórmula que nos hizo ganar la capital nos permita ganar la Comunidad de Madrid

Voz 1275 23:19 mientras Juan Carlos Monedero ha explicado este fin de semana en la Sexta que la masa de Espinar no se debe un desencuentro con Errejón loco Pablo Iglesias simplemente dice que nadie le había garantizado que fuera al Senado que era lo que quería

Voz 24 23:33 otras tareas asesorado no se va porque mira estar al otro lado del quería estar en el será

Voz 1727 23:40 lunes veintiocho de enero más noticias en titulares con Virginia Sarmiento la Audiencia Provincial inicia hoy el juicio por presunta prevaricación urbanística contra al alcalde de Aldea del Fresno la Fiscalía solicita seis años de cárcel para el actual regidor y tres para la anterior por permitir la construcción de plazas de aparcamiento e inmuebles en una zona protegida

Voz 1275 23:55 catorce personas han sido atendidas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Navalcarnero en la avenida de la de esa cinco de ellos son menores y tres han sido trasladados al hospital de Móstoles para su valoración todos ellos con carácter leve

Voz 1727 24:05 el PSOE llevará al pleno del Ayuntamiento de Madrid este martes una propuesta para impedir el crecimiento de locales de apuestas instan al Área de Desarrollo Sostenible a que ponga en marcha una campaña de inspección los locales

Voz 1275 24:15 el Ayuntamiento de Móstoles ha elaborado un protocolo de actuación ante episodios de alta contaminación es el primer municipio de la región en hacerlo después de la capital

Voz 25 24:30 el Rayo cierra esta noche en Vitoria

Voz 1161 24:32 en la jornada veintiuno en primera Sampe buenos días buenos días desde las nueve en Mendizorroza Alavés Rayo Vallecano Michel pierde a por lesión una victoria les sacaría después de muchas jornadas de los puestos de descenso a arbitrar el colegiado andaluz Melero López una forma en la que ayer el Real Madrid conseguía la segunda victoria liguera a domicilio consecutiva en la temporada dos cuatro al Espanyol marcaban Ramos Bailey doblete de Benzema terminó expulsado Varane y Ramos se tuvo que retirar en el descanso con un golpe en la rodilla del mercado helvético espera hacer oficial hoy la contratación de Morata superado el reconocimiento médico sólo queda que Atlético y Chelsea se pongan de acuerdo en matices sobre la cesión que será por los próximos dieciocho meses con opción de compra en junio de dos mil veinte y la idea es presentarle mañana martes y enlace Victoria del Real Madrid el Fuenlabrada ochenta y nueve setenta y nueve segundos estudiantes un décimo Fuenlabrada decimosexto

Voz 26 25:15 Mercedes veinte en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

ha habido detenciones nos contaba nuestra compañera Elena Jiménez que ya asistido directamente a una

Voz 1439 30:32 hola buenos días y un detenido que hemos visto directamente al menos la policía aquí la Policía Nacional no quiere confirmar nada más a empujones es sacando en algunos casos de los brazos e la Policía Nacional los antidisturbios están estrechando el espacio de la plaza de la protesta una Glorieta de Emilio Castelar ya ha sido desalojada los dos taxistas siguen diciendo que no les van a mover pero aquí hay dos grúas de la Policía Municipal para aquellos estas estas en sus coches que no se vayan a mover de esta zona voluntariamente ponerse a los llevando a algunos intentan sentar en el asfalto la Policía Nacional les levantan gritan somos taxistas no terroristas y que es que hay que recordar que además de esta protesta en el vaso de la Castellana los taxistas que quieren esta mañana acercarse a media mañana a Génova la sede del Partido Popular y por la tarde ir a protestar a la Puerta del Sol donde se encuentra la sede del Gobierno de la Comunidad además

Voz 1727 31:22 gracias Elena volvemos a y las veces que haga falta enseguida hablamos con el delegado del Gobierno en Madrid

Voz 1161 35:14 por barrios bueno aquí aquí seguimos con la día

Voz 1292 35:17 Annan colapsada por los suben TC nada bueno claro las

Voz 38 35:19 pero yo no había reacción la otra huelga claro claro es la la la Diagonal en Madrid

Voz 1384 35:25 es la que hacían estaba complicarían que ocupada que ha habido que dar un rodeo realmente importante para poder llegar donde yo vivo que no es demasiado lejos está la emisoras no estamos en plena hora punta José Manuel Rodríguez Uribes delegado del Gobierno madrilismo

Voz 1727 35:39 buenos días buenos días Pepa se va a desalojar la Castellana

Voz 18 35:43 bueno estamos ayudando a

Voz 1630 35:46 el Ayuntamiento de Madrid a la Policía Municipal en Madrid que tiene la competencia en materia de movilidad aire tráfico pues también en lo que tiene que ver con nuestras funciones de garantizar los derechos de los ciudadanos pues está intentando claro

Voz 1727 35:59 ha habido detenciones nos contaba nuestra compañera Elena Jiménez que ya asistido directamente a una

Voz 1630 36:05 bueno ha habido lo que ha habido es que algunas personas que han resistido un poco más pues se les ha retirado el de la de la calle no pero yo lo Capello es al buen sentido los taxistas ellos nos han solicitado la semana pasada dos concentraciones para hoy

Voz 18 36:21 si las pidieron tiempo informa ICANN sí

Voz 1630 36:23 Salas yo creo que sus legítimas razones deben ejercerlas en ese marco del reconocimiento que han tenido para manifestarse pero o colapsando la ciudad en el en la Castellana

Voz 1727 36:36 sí pero llegar hay una desproporción

Voz 1630 36:39 entre es el legítimo derecho de huelga Iggy la pretensión de colapsa colapsar la ciudad que hace un daño innecesario a los ciudadanos

Voz 1727 36:46 el delegado es sólo una cuestión de movilidad de orden público como reclama el presidente del Gobierno regional

Voz 1630 36:53 bueno en principio es una visión de Movilidad han colocado los coches en la Castellana por supuesto que eso sí tiene una Sete se de prolongar el tiempo y hay otro tipo de reacciones desde era pues puede tener un problema también de orden público por eso es tan juntas la Policía Municipal y la Policía Nacional la publicidad municipal con las grúas retirando los taxis poniendo sanciones la Policía Nacional apoyando que eso se pueda realizar lo que tiene que hacer el presidente de la Comunidad de Madrid Pepa

Voz 1727 37:21 ponerse a trabajar

Voz 1630 37:23 porque esto es nuestra estamos cumpliendo con nuestra obligación Ayuntamiento y Delegación del Gobierno para garantizar el orden público los derechos de los ciudadanos pero el tema de fondo lo tiene que resolver el presidente de la comunidad y si eso no se produce pues todo esto no es suficiente y por consiguiente yo apelo eh ya un llamamiento a que el presidente se ponga a trabajar ya con buen sentido y con y con seriedad

Voz 1727 37:45 el Belgrado del Gobierno gracias buenos días

Voz 1027 37:47 era la Pepa ocho treinta y ocho horas

Voz 1727 37:50 de y ocho en Canarias Zarzalejos que difíciles está siendo en este caso en el caso de los taxistas conjugar el derecho a a protestar a reivindicar a decir es un sector que en fin está en en en dificultades con los derechos del resto de los ya no está siendo muy difíciles

Voz 1027 38:07 bueno hay ahí un yo creo que hay una causa que tiene que ver con el hecho de que cuando un sector como es el del taxi tiene un instrumento tan poderoso como es la paralización de la ciudad ha ocurrido en Barcelona sigue ocurriendo en cierta medida está ocurriendo en el Madrid pues se tiende a abusar con enorme prepotencia de ese instrumento de colapso de la ciudad pero por otra parte tenemos el hecho de que el derecho de huelga en España no tiene un desarrollo normativo por lo tanto es está siendo sistemáticamente mal entendido es decir si entonces lo que se busca muchas veces son auténticos rehenes paganos de de derechos constitucionales

Voz 1727 38:53 no tengo mucho interés en escuchar Dati que yo ese país de momento no hay problema no no te dice no no sólo Galicia no

Voz 0199 38:59 lo esas grandes compañías no parece que no tiene mucho interés por venir aquí

Voz 1727 39:03 cómo cómo ves este conflicto tú yo creo poder

Voz 0199 39:05 de huelgas sazonado casi me alegro de que no esté regulado de las huelgas se hacen para molestar y las huelgas se hacen para provocar una reacción por parte de los gobernar sí sí no no sirven no sirven de nada entonces siempre se plantea este debate no el derecho de los ciudadanos a acudir a ejercer su su derecho de libro desplazamiento acudir a sus puestos abajo yo entiendo los inconvenientes que puede causar pero hay que entender que gente que está luchando por sus derechos por supuesto trabajo por el futuro de sus hijos por su propio futuro y utilizan las armas que tienen a su disposición no jamás me posicionar en contra de de luso el derecho más se bloquea la Castellana bueno supongo que habrá muchas maneras de llegar que no sea a través de la Castellana no pues que las bolas se hacen para esto

Voz 1027 39:51 bueno no estoy no me parece a mí me parece que suelen entendimiento del derecho de huelga de las sinergias de las libertades y los derechos de los ciudadanos de los huelguistas mientras que tú sí

Voz 0199 40:01 hay que hacer un enorme empiece esa pregunta

Voz 1027 40:04 bueno me preguntas no te no te voy a responder porque yo no soy entrevistado tú no me entrevistas a mí como yo no he visto latiguillos simplemente doy mi opinión digo que en mi opinión que tienen que ser compatibles todos los dedos pero con todas las libertades sencillamente con concentraciones como la que ha dicho el delegado del Gobierno que están previamente comunicadas ya autorizadas ya sabemos los ciudadanos que hay dos concentraciones que están que son plenamente legítimas y que van a dar dificultades en la movilidad lo que no está autorizado previamente comunicado es que se ocupe la Castellana y que por lo tanto hoy madrid esté colapsado ahí es donde yo establezco la diferencia la diferencia es que tienen derecho a molestar por supuesto y ahí tienen concentraciones para hacerlo lo comprenden los ciudadanos o lo comprendemos lo que no podemos comprender que hay muchos ciudadanos que siguen sin hacerlo es que de buenas a primeras desde ayer durante toda la noche y esta mañana la Castellana está colapsada hay que tener proporcionalidad en el

Voz 1727 41:00 de hablarán deja hablar Antón Antón

Voz 0199 41:03 no ganamos aquí a a a intercambiar opiniones ha de hacernos preguntas pero bueno parece que no no no no no nada nada no te preocupes no tengo ninguna preguntados es tu opinión yo la mía es la contraria yo creo que jugando un conflicto tiene la el resultado que tiene ella llevamos ya más de una semana a los no se encuentra en respuesta de las administraciones se quita de medio pues es normal que se intente escalas de alguna manera la presión porque es la única manera de conseguir que eso reaccione yo creo yo creo que hay hay que ser solidario porque hoy son los taxistas siguen mañana nos puede tocar a los profesores universitarios o a los periodistas y yo entiendo las molestias que causan y yo entiendo que a veces hay excesos y yo creo que es lo único que no se puede justificar nunca es la violencia pero utilizar todos los recursos a su alcance para conseguir reacciones y respuestas yo creo que derecho como cualquier trabajador

Voz 1727 41:52 lo la te tocar bueno ya intuía

Voz 1292 41:54 es que me voy a colocar en medio

Voz 1275 41:57 la parece no

Voz 1292 41:59 porque realmente Hoff pin opino así que vamos a ver yo yo puedo entender pero aquí tenemos es verdad que el derecho de huelga está un poco en un limbo pero en Francia están ocurriendo cosas similares quiero decir

Voz 0199 42:13 peores o peores efectivamente cada

Voz 1292 42:16 fin de semana está está París patas arriba no yo creo que efectivamente las huelgas en CEIM para molestar y eso provoca inconvenientes a los ciudadanos y eso es bastante tolerable me parece pues pues por un tiempo limitado

Voz 3 42:32 en fin lo que

Voz 1292 42:34 me parece ya abusivo con respeto también a otros trabajadores porque claro al final resulta que los sectores que tienen en su mano poder colapsar una ciudad son los que al final pueden conseguir unas mejoras laborales por encima de otros sectores que a lo mejor no no tiene no lo tenemos esa capacidad no despidos en esta crisis ha habido muchísimos sectores sin muy duros y sí en cambio pues bueno cuando afectan las crisis a determinados sectores sean pues en la aviación sean los taxistas pues pues tienen en su mano un instrumento que el resto no tiene cuando lo utilizan de una forma pues pues aunque no moleste pues una forma digamos comprensibles está muy bien pero cuando eso se prolonga durante una semana

Voz 14 43:24 nueve días

Voz 1292 43:26 yo aquí pues que ocupas el puerto la Ronda Litoral la Gran Vía la Diagonal eso es practicamente secuestrar la vida de una ciudad ir a mi me parece que que en fin que eso ya adquieren unos pum un punto de de abusivo con respecto al resto de de Ciudadanos y con respecto al resto de trabajadores también no

Voz 1727 43:44 incluso desde el punto de vista Antón de de quienes dicen que una movilización como esta lo que pretende es en fin evitar la V edición de toda la vida laboral no salen Fender dichos que se han ido perdiendo con la transformación digital y que parece que son irreversibles e incluso desde ese punto de vista van a conservar sólo esos derechos tiene tienen la fuerza y el poderío por pertenecer a sectores estratégicos de paralizar la vida de una ciudad de un país porque los sectores que no han podido que no tienen ese poder por ejemplo aquel en el que nosotros trabajamos han perdido muchos empleos muchos derechos

Voz 0199 44:21 bueno pues eso es un poco una pregunta trampa no porque la respuesta cuál

Voz 1727 44:24 es que los que no era mi intención no ya a mi intención es todo ese reflexionar que dices tú sobre cómo salir de este tipo de dilemas

Voz 0199 44:31 Amaya aprendió que hay que ser muy muy cuidadoso con las preguntas hoy entonces el el el a dónde nos lleva esa esa pregunta que aquellos que tienen la capacidad de defender más efectivamente sus derechos deben renunciar a ejercerla añoro que esa es la cuestión es decir yo ante el a todos nos gustaría tener esa capacidad a unos y otros no pero el hecho de que unos no la tengan no obliga a los demás a dejar de ejercerla

Voz 1292 44:56 eh aquí cada año sistemáticamente cada año Barcelona se paraliza porque lo paralizan los taxistas o los conductores de autobús o los conductores de metro o todos ellos a la vez cuando viene el Mobile cuando llega la Feria del Mobile se paraliza porque lo deciden claro eso al final lo que subyace ahí es una utilización perversa de ese derecho para otros es un hombre no puede ser que cada año cada año sistemáticamente se tenga una reclamación que justifique esa paralización

Voz 0199 45:32 yo no yo no puedo entrar en la casuística de año a año pero simplemente digo que tú intentas ejercer presión cuando a aprovechar todas las oportunidades que tienes para ejercer presión los que se dedican al transporte utilizan fechas críticas y quiso utiliza los que se dedican a otras actividades pues utilizan también los momentos que son estratégicamente más más relevantes es que esto es una luchamos muy desigual

Voz 1727 45:55 ya estamos hablando de una mucho entre colectivos

Voz 0199 45:57 trabajadores en muchos casos ICO como mucho pequeños autónomos frente a grandes empresas y es una

Voz 1292 46:04 venir si desde las instancias políticas no se hecho no ahora porque este conflicto ya viene primero lo hemos visto en muchas otras ciudades con lo cual ya podíamos haber empezado a a voz

Voz 1439 46:15 darlo viene del verano pasado las

Voz 1727 46:17 la diana los políticos ya todo es más fácil porque hay como como disparar es gratis como disparar contra los políticos desgrana que el verano pasado yo soy más colapsado

Voz 0199 46:29 paran entre ellos solos no hay más que oír al delegado del Gobierno que acabas de entrevistar profanos se disparan entre ellos eh vamos

