Hoy por Hoy (28/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:23 la policía ha reabierto ya parte del Paseo de la Castellana en Madrid donde centenares de taxistas Aimar siguen manifestándose

Voz 4 00:34 hola buenos días cómodos horas lleva a los agentes antidisturbios levantando a los taxistas del Paseo de la Castellana a empujones y agarrando les de brazos o de la cintura uno de los momentos más tensos terminaba con un detenido si hace un momento uno de esos agentes también le decía a un grupo de taxistas que estaba sentado que os levantaban o se les llevaba detenidos los taxistas se quejan piden que la policía también haga cumplir su ley de uno a treinta de los V10 y las grúas están llevando los coches de aquellos taxistas que se niegan a moverlos

Voz 0027 01:10 gracias Elena el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid le pide al presidente de la región Ángel Garrido del Partido Popular que busque una solución a este conflicto entre taxi súbete CES José Manuel Rodríguez Uribes hace unos minutos aquí en la SER

Voz 5 01:24 estamos cumpliendo con nuestra obligación Ayuntamiento y Delegación del Gobierno para garantizar el orden público los derecho de los ciudadanos pero el tema de fondo lo tiene que resolver el presidente de la comunidad y si eso no se produce pues todo esto no es suficiente porque siente yo apelo eh ya un llamamiento a que el presidente se ponga a trabajar ya con buen sentido y con seriedad

Voz 0027 01:46 les recordamos a esta hora la noticia que les hemos adelantado hace unos minutos aquí en la SER Podemos Madrid quedará en manos de una gestora tras la dimisión el viernes de su secretario general Ramón Espinar en Alicante una mujer de ochenta y tres años ha muerto esta madrugada al caer desde una octava planta de una residencia ancianos

Voz 0027 02:04 Alicante Elena Escudero la investigación hasta ahora

Voz 1694 02:06 los de la Policía Nacional un incendio declarado anoche con balance trágico el fallecimiento de esta octogenaria tras precipitarse desde el octavo piso de la residencia de la tercera edad Alacant en la capital alicantina se movilizó Mou que sólo ha podido certificar el fallecimiento de la mujer ya en octubre de dos mil trece los doscientos ancianos de este geriátrico y sus treinta empleados tuvieron que ser desalojados por otro incendio en aquella ocasión lo provocó uno de los internos al tratar de encenderse un cigarrillo entonces resultaron heridos dos ancianos y tres empleados por inhalación de humo

Voz 7 02:54 Venezuela viven en el día de hoy ven el capítulo desde hace ya muchos años una gravísima crisis democrática y económica

Voz 1722 03:03 humanitaria golpe contra Venezuela del Gobierno de España da ocho días y nadie nos va a nosotros plazo a Nicolás Maduro para convocar elecciones no paga es decir si se hacen elecciones libres transparentes y democráticas por qué nuevas elecciones el presidente Pedro Sanz buscamos poner o quitar gobiernos en Venezuela tiene Alicia a si queremos democracia prediquen sea sus asuntos tiene plazo de ocho no hay una convocatoria de elecciones justas libres y transparentes en Venezuela España reconocerá

Voz 8 03:49 Lord espantan Idoya alegría una

Voz 10 04:12 la paz de Venezuela no

Voz 6 04:14 dispares al pueblo de Venezuela

Voz 10 04:16 esta vez

Voz 8 04:17 pero que han puesto títere Villora cuando tiene que marqué

Voz 11 04:27 hay iba e España

Voz 13 04:50 España es la me para

Voz 8 04:55 España tendrá a la izquierda le cuesta trabajo recuperar recoge la izquierda nada tiene que ver con Maduro Pepa Bueno amén gracia

Voz 0088 05:45 imagino que cuando Europa ha adoptado esta posición para cargarse de razón porque es evidente quién no hace falta esperar los ocho día sabe todo el mundo hace mucho tiempo que Venezuela está sufriendo una dictadura además incompetente porque a veces las dictaduras liquida la libertad de los pueblo pero al menos tienen eficacia en el terreno económico en el terreno de los servicios estos en la dictadura de manos y para nada que está llevando a la ruina a la nación desde el punto de vista moral físico o material clínico de qué es una ruina total pues yo creo que los

Voz 1727 06:23 el eran un poco cargarse de razón como que le dimos la oportunidad porque ya sabe todo el mundo con quién está jugando y cree que el presidente Sancha se equivocó al liderar esta respuesta europea que debería haber reconocido agua ido como piden PP y Ciudadanos de entrada de forma unilateral sin ninguna otra consideración

Voz 0088 06:42 bueno yo soy muy partidario de Europa por tanto a mí me parece correcto que el presidente español haya querido conectar establecer una cierta concordancia con el resto de los países europeos están mejor hecho desde Europa que desde cada uno de los países

Voz 1727 07:00 qué hacer una vez que Boedo sea reconocido presidente interino cuando dice usted dentro de ocho días el es inevitable que el resto de Europa los reconozca como presidenta interina que por lo tanto eh

Voz 0199 07:14 bueno

Voz 1727 07:15 toda la comunidad internacional practicamente lo haya reconocido ya después que

Voz 0088 07:19 bueno todo el mundo va a dar marcha atrás cuando vea que el régimen se va a creer en fíjese que los grandes defensores que había en España de Maduro y su régimen ahora están todos reculando todo diciendo no yo dije cosa pero ya no ya no cuando ven que la eso no va a funcionar se van a ir retirando y claro el punto importante es que se retire los militares en el momento

Voz 0414 07:42 los militar empiezan a a

Voz 0088 07:45 quitarse de enmedio de de la vara de medir de de Maduro

Voz 1727 07:50 cae seguro Lola Lola García hemos escuchado a lo largo de toda la madrugada como como señalaba el señor Guerra ahora mismo en fin el el poder del Estado que tiene la capacidad de decantar la situación es el ejército Maduro diciendo está conmigo de hecho ha a esta hora por lo menos no habido sólo es sólo el agregado militar de la embajada de Estados Unidos en Washington ha se ha desmarcado de de chavismo de del régimen de Maduro sólo él o sea que de momento el Ejército está con él hemos escuchado agua ido pidiéndole al Ejército que se pase a su bando porque habrá una amnistía al día siguiente este es el asunto más delicado en las próximas horas en los próximos días sin duda no Lolo

Voz 15 08:33 desde luego yo yo quería preguntarle al señor Guerra el señor Guerra buenos días y a un par de cosas que por un lado no escama usted que que Estados Unidos haya hecho ese reconocimiento tan rápido en fin no no puede provocar que precisamente esa precipitación

Voz 16 08:52 ah pues pues haga que que que

Voz 15 08:56 o se produzca una reacción más patriótica dentro de Venezuela como está apelando maduro y que y que finalmente ese proceso que que usted ve muy probable no no acabe produciéndose la caída del régimen iraní porque cree que a la izquierda le cuesta tanto admitir lo que usted ha dicho que el régimen de Maduro es una dictadura por qué cuesta tanto porque se aferra tanto a a determinadas a determinados prejuicios ideológicos por decirlo así

Voz 0088 09:25 vamos a ver el el aval o el certificado de Letrán a a lo que está en contra de este libro de madurez de Maduro no es un favor que les hace no porque tram es un hombre arbitrario un hombre con pocas convicciones democráticas y por tanto crea malestar crea sospecha como este ha manifestado respecto de porque tran corre tanto pero cuando alguien señala la luna yo miró la luna yo no miro el dedo es decir que lo importante aquí es que hay un pues los ofuscado por una dictadura y hay que hacer que eso termine es verdad que no es poco aconsejable ir del brazo de un tipo convocarán pero lo importante es que el pueblo de Venezuela sea liberado respecto a la dificultad tradicionalmente se ha que se ha creado la idea de que con la estrella roja todos bueno con la cruz todo es malo y las cosas no son así es decir que decir que Stalin eran líder de la izquierda es falso en la unidad de la derecha es decir era un conservador era un reaccionario era un criminal era como puede figurar en los anales de algo progresista no hay nada de progreso hay una cierta izquierda que es regresiva que es de regreso por tanto no es Iker no Izquierda derecha entonces esta dificultad de aceptar las revoluciones aunque sean criminales porque llevan una estrella roja la gorra pues yo nunca aceptado

Voz 1727 11:06 Tom

Voz 0199 11:08 si todavía estoy un poco impactado por esa afirmación de Alfonso Guerra de que el de la eficacia de algunas de algunas dictaduras no en porque me cuesta trabajo asociar conceptos dictadura y eficacia pero concretamente al tema de no pero que tiene que te viene si me cuesta trabajo entender lo lo que yo creo que he sido muy claro el coste de esa eficacia es tan alto que yo creo que es difícil hablar de decir

Voz 0088 11:34 sí pero si además ni siquiera esa eficacia edad si es una ruina total quiero decir vamos a de esto es bueno explica explicarlo porque sino nos hacemos trampas a nosotros mismos y eso no es bueno mire entre la dictadura de Pinochet horrible la dictadura de maduró horrible hay una diferencia que en un sitio la economía no se cayó y en otros y se ha caído ahora en no querer ver esta diferencia es ponerse una venda porque son amigos de uno son amigos yo no no no tira

Voz 0199 12:04 no es que es que yo creo que en en la economía se cayó en los dos casos en el caso de Chile la economía sigue funcionando a costa de de explotar sistemáticamente a la mayoría de la población pero oyendo al caso en el gasto belenes por igual que en Venezuela

Voz 0088 12:17 ya

Voz 0199 12:18 es por eso por eso yo no vamos a distinción por de dictaduras por eficacia pero yendo al caso al caso de Venezuela no voy a ser yo quien defienda a Maduro ni la Ny lo que supone maduro pero es evidente que Venezuela es a día de una sociedad muy dividida y muy polarizada Ike unas elecciones y no hay un acuerdo previo sobre las reglas y sobre el respeto a los resultados poco van a resolver mi pregunta es no sería más inteligente por parte de España en la Unión Europea jugar un papel mediador que facilitar esa acuerdo que permitiera convocar unas elecciones realmente acordadas pactadas

Voz 0088 12:54 yo creo que esa ha sido la posición de Europa hasta ayer mismo que era necesario facilitar un diálogo y España ha estado en esa posición claramente el ministro de Siro los repetido insistentemente hay que facilitar un diálogo entre la oposición que el Gobierno parece que el Gobierno hace trampas si no se quiere ver eso lo bien lo hace trampa pero claro que sería bueno una mediación

Voz 1027 13:18 buenos días señor José Antonio Zarzalejos hola buenos días

Voz 0414 13:22 bueno yo quería dar a años

Voz 1027 13:24 era un dato es decir es verdad que Trump está detrás de de el reconocimiento de el Guarido pero también está Justine tiró que es el el primer ministro canadiense por lo tanto que no tiene nada que ver ideológicamente ni desde el punto de vista de la operatividad política con el presidente de los Estados Unidos no es un dato quiero decir que el respaldo internacional a este presidente autoproclamado provisional es también muy variopinto eh y en cambio pues es verdad que usted ha impugnado el carácter de izquierdista de este régimen pero Cuba a lo respalda México está en silencio Rusia China y Turquía pues también parece que lo respaldan pero mi pregunta más allá de estos datos era que analice lo que nos une los disección y un poco qué habrá querido decir el presidente del Gobierno Pedro Sánchez al decir que Maduro representa todo lo que no es la izquierda hice lo ha recordado a la izquierda en qué sentido Maduro no es la izquierda o no puede ser la izquierda de ninguna de las maneras

Voz 0088 14:37 no yo no puedo hablar en nombre de Jesucristo

Voz 1027 14:40 serio en su criterio

Voz 0088 14:41 yo creo que no tiene nada que ver con la izquierda Maduro aquí mire aquí hubo un una situación en en Venezuela que yo entonces conocía bastante mejor que ahora en la que los partidos tradicionales en lo cotidiano y los Adecco habían hecho una política equivocada que permitió que saliera un militar que diera un golpe de Estado que después Caldera lo blanqueo el presidente Calderón los blanqueo y pasó a ser un candidato hay es Chaves llega Chávez llave llega con el marchamo de decir la izquierda en realidad hizo una buena labor desde el punto de vista social con sectores que estaban muy abandonados pero en todos los demás no hizo nada de la Izquierda amable hizo de la derecha porque la limitación de la libertad no puede ser considerado como progresista nunca siempre regresivo siempre reaccionario doce los que han querido ver hinchables o dado después Maduro una representación de un movimiento de izquierda que hay que amparar porque está en contra de del imperialismo americano es un error gravísimo hay que tener criterio propio oye criterio propio dice que son las conductas de los gobiernos los que indican si está haciendo una labor progresiva para la población o regresiva para la población y ni Chávez ni Maduro han sido un progreso para Venezuela

Voz 1727 16:09 vamos a hablar enseguida de de España de la España en la que cree Alfonso Guerra que está debajo de una tormenta perfecta pero antes de irnos a una pequeña para la publicidad señor guerra Si usted dirigir al PSOE ahora se pondría asimismo en la foto

Voz 0088 16:26 la verdad es que es un una adivinanza muy complicada de entender

Voz 6 16:32 sí porque se entiende muy bien a ustedes y entonces yo dos

Voz 0088 16:37 no yo no no no

Voz 6 16:40 se han movido el resto lo entiende no

Voz 0088 16:43 usted usted se ha movido de la foto del PSOE del PSOE diecinueve eso es un tópico del que yo creía que ya estaba han porque Frieze es una frase que dicen que de que

Voz 1727 16:58 se mueve no sale bien sobre lo que dicen que yo

Voz 0088 17:01 alguna vez Ike cuatrocientos millones de BEC desmentido pero es muy buena la frase es que es una muy buena es buena pero está incompleta o la de un hecho esté completada pronunció usted le queda funcionado conoció yo creo que porque estén completa pronuncie yo no a pongamos las cosas en sus

Voz 0924 17:18 a ver esto es una frase que dijo

Voz 0088 17:21 un sindicalista y mexicano en California que hizo allí mucha fortuna después alguien aquí dijo que yo lo había dicho la la frase completa que decía el mexicano era el que se mueve no sale en la foto y el que se al que sí afligen lo afloja que tenían contenido muy fuerte fue Fidel Velázquez llamaba el mexicano y al cabo del tiempo alguien dijo aquí que esa Francia el había dicho yo incompleta yo nunca la había dicho pero es que después ya hace da tantas vueltas esto de la información cuando va de boca en boca que

Voz 1727 18:00 pues le ponemos la autoría correcta ante ponemos

Voz 6 18:03 Copyright correcto sí

Voz 1727 18:06 cree usted ha sido propia interés que usted lo cuento

Voz 0088 18:08 por es que ha llegado el límite de que el decano de la Facultad de información de la UNAM Universidad de México ha escrito un artículo criticando al autor de la frase porque me había copiado a mí lo cual ya es el colmo de alcohol grafía así funcionan las cosas pero bueno vamos a ver primera cuestión del adivinanza que yo no estoy en la dirección del partido hombre ya

Voz 1727 18:31 si le preguntaba si estuviera segunda parte

Voz 0088 18:34 en qué consiste poner la foto y que significaría que yo me pusiera la foto no lo he entendido

Voz 1727 18:39 no no no si se quitaría asimismo por estar todo el rato llevarle la contraria la dirección elegida por su partido

Voz 0088 18:46 pero yo estoy todo el rato corrigiendo la dirección del partido de dónde saqué usted eso

Voz 1727 18:51 acaba de darle la razón a Pedro Sánchez menos mal soy testigo eh acaba de darle la razón a Pedro Sánchez hace unos minutos lideran la respuesta europea pero yo creo que es la primera vez que está de acuerdo con Sánchez en los últimos meses vamos a eso no no bueno bueno pues vamos a ver

Voz 0088 19:04 seguro que no vamos a eso seguirá vamos a eso enseguida muy bien

Voz 2 20:29 pues ellos se hartaron

Voz 19 20:35 quince años después de su separación Ketama ha vuelto para recordarnos cómo era la fusión flamenca a finales del siglo pasado que Rosalía este que un toro y con Pepa Bueno Eton los heridos

Voz 1727 23:09 a las nueve y veintitrés minutos ocho veintitrés en Canarias con Alfonso Guerra en los estudios de Radio Sevilla con José Antonio Zarzalejos Antón Losada Lola García la España en la que cree Alfonso Guerra está debajo una tormenta perfecta decía yo a las nueve de la mañana señor Guerra no territorial institucional económica social política qué ha pasado para que esto esté así en este momento

Voz 0088 23:34 pues han debido pasar muchas cosas porque hace cuarenta años España justo surgía después de una etapa larguísima surgía hacia la libertad hacia la prosperidad y últimamente los últimos año ha habido un retroceso en casi todos los aspectos qué elementos se pueden utilizar para confrontar esta nueva realidad varios el primero es que una crisis económica que sufre en Estados Unido que se extienda a Europa y que en Europa se gestiona muy mal a mi juicio a la Unión Europea está muy mal la crisis económica eso ha creado malestar enorme en las sociedades europea y concretamente la española también a esto se añade que los que eran partidos que defendía la autonomía de tal o cual parte de España han pasado a decir la independencia incluso no sólo exigirlo sino a tomar decisiones contrarias a las leyes para establecer de una manera unilateral la independencia esto ha generado malestar y es verdad que el riesgo de autodisolución de un país se puede dar se puede plantear y advertirlo me parece a mí que es no solo un derecho sino una obligación moral mía usted sostiene

Voz 1727 24:58 en el libro lo siguiente la reiterada apelación al diálogo con los golpistas nacionalistas esconde una clara incompetencia la negativa a comprometerse con una solución difícil pero necesaria para salvaguardar la democracia cuál es esa solución difícil pero necesaria

Voz 0088 25:14 pueden vencer al nacionalismo en las urnas para eso y para eso hay que trabajar mucho hay que trabajar muchísimo a lo que hizo el presidente Rajoy de aplicar el ciento cincuenta y cinco y convocar a los dos meses elecciones fue un error evidente porque así no se puede conseguir ahí es necesario árido después de treinta y cinco cuarenta años total adoctrinamiento de la sociedad en una dirección es necesario la posibilidad de hacer despertar a la gente que ha estado influida incluso notificada por una política que empieza a los cinco años que lleva cuarenta años

Voz 1727 25:53 pero ganar en las urnas es un proceso largo usted lo acaba de decir en el mientras tanto usted dice la apelación al diálogo es una clara incompetencia le parece que Sánchez sea un incompetente porque él apela al diálogo continuamente

Voz 0088 26:04 no yo no ha mencionado a Sánchez no estrenando pero pero es que yo yo hablo un libro hago reflexiones no estoy dirigiendo al personal no sería honesto por mi parte aprovechar para el vecino sigue hablaba de tal es que no hablaba de tal ni de cuál y yo creo que establecer como única salida cuando se están violando las leyes y la Constitución el diálogo pues no me parece correcto claro que hay que dialogar caro que habrá que llegar al final algún tipo de acuerdo pero no puede ser sólo sólo voy a resumir en una frase que es muy oída en estos tiempos y es decir los asuntos políticos hay que resolverlo comedida política estoy totalmente de acuerdo absolutamente de acuerdo oiga y los asuntos judiciales también hay que resolverlo con medidas política no se puede en una democracia no se puede hice quiere mezclar se está continuamente mezclando lo uno con lo otro yo era ese sentido yo creo que es un error si torear libro que que hubieran dicho los demócratas si se hubiese el abogado con Milán del Bosch con el Tejero en aquel momento que dan un golpe de Estado no hubiera sido aceptado por nadie hubo unanimidad contra que el golpe sin embargo aquí hay gente en una sola tibia respecto de aquello no fue un golpe discuten todos son todos expertos en derecho penal sí es rebelión si es decir se recesión sino ese sesión sí sino rebelión todos un experto yo notificó yo lo que digo que hay un artículo noventa y dos que dice con toda claridad que un referendo consultivo puede ser convocado por el Rey a petición del presidente bien no con autorización del Congreso de los Diputados hicieron eso las autoridades de Cataluña no lo aquí habrá algún delito que delito es que lo diga los jueces Lola

Voz 15 27:57 bueno a ver a mi a mi me llama mucho la atención a algunas de las expresiones utilizadas porque claro yo tengo la impresión de que lo que está describiendo es más de dos millones de personas en Cataluña con escaso criterio oí mi menos voluntad hipnotizar parece una peli de terror sinceramente

Voz 0088 28:16 en fin el nacionalismo es una peli de terror

Voz 15 28:20 a lado trina miento no creo que sea tan aquí se pueden ver televisiones y diarios en fin las redes sociales

Voz 16 28:28 me ni ni os cuento medios o de cualquier índole y condición

Voz 15 28:36 no sé hasta qué punto se puede hablar de adoctrinamiento en un en un sistema más autoritario en un sistema autoritario sí pero en un sistema democrático como con el que vivimos en fin me cuesta me consta verlo pero esto

Voz 0088 28:51 ah lo que les cuesta argumentarlo sí

Voz 15 28:53 en todo caso bueno porque no tengo una retórica tan Florida como la suya pero pero en todo caso olvidando lo que ocurrió a las personas que lo desarrollaron con la declaración de independencia en el referéndum del uno de octubre cuál cree que es la solución para la reclamación de un referéndum que es lo que hacen no dos millones de personas sino probablemente más en Cataluña o sea reclamar un referéndum no es dar un golpe de Estado y eso lo están reclamando ahora mismo perfectamente tres millones de personas en en Cataluña sean usted habla de las personas que hicieron lo que hicieron hace un año y pico pero la solución de fondo la reclamación de ese referéndum cómo se aborda

Voz 0088 29:44 cuando yo hablo de un golpe de Estado no estoy hablando de que la gente pida esto aquello ni las autoridades tampoco todo el mundo tiene derecho a pedir si quiere oiga yo quiero la independencia usted tiene el derecho pero se tiene que respetar pero usted tiene que recordar las le aclaro no pero mire usted el día seis siete de septiembre no hay vehículo iniciación de nada hay un golpe de Estado de Empleo porque de eso

Voz 15 30:09 por eso le concretado que olvidando no me parece importante como en los vídeos sigue habiendo sigue habiendo aunque se aunque a partir de ahora se respete la Constitución y el Estatut sigue habiendo una gran mayoría de catalanes que reclaman un referéndum no sé si hay que dárselo no hay que dárselo pero en todo caso habrá que discutirlo habrá que buscar unas alternativas que poner una propuesta política sobre la mesa no

Voz 0088 30:36 el pedir un referendo en el legítimo cada uno puede pedir lo que quiera hacer una sociedad democrática cada uno tiene sus ideas y hay que respetarlo El problema existía tengo no siguiendo los procedimientos legales y aquí no se han seguido no no sólo los han seguido sean exhibido la desobediencia todavía ahora ayer antes de ayer se reunieron sino somos perdedora de la desobediencia muy difícil aceptar un diálogo con gente que dice no es que queremos la desobediencia vamos a aplicar el representante máximo del Estado en Cataluña es el president presidente de la Generalitat hizo hubo una tribuna dice hay que atacar al Estado lo dice el representante máximo del Estado como me lo explica usted eso eso es también ese diálogo eso no es diálogo hombre ahora que la gente quiere un refrán que lo soliciten hay procedimientos hay que seguir la ley aparte de eso a mí no me gusta nunca eludir la responsabilidad todos los se puede votar en la vida eh todo no se puede votar eso es falso recitado siempre el caso de juicio más importante de la Grecia clásica en la que se quería a condenar condenara a todos un grupo de personas en bloque a la pena de muerte sin a estudiar a cada uno hubo quince persona en el concierto de los quinientos dijo oiga es que esto no se puede votar entonces dijeron pues que el que el que se oponga a la votación también está incurso en la misma condena se retiraron todos menos uno que la Sócrates que dijo no mire usted fuera de la ley usted no me hace potaje o sea que hay que estar muy atento a lo que marca las normas de convivencia no se pueden saltar las normas de convivencia porque así se disuelve porque la balcanización parece que está muy lejos pero eso cuando coge carrerilla llegan seguida inmediatamente en España hay un proceso claro de balcanización vamos a avanzar

Voz 1727 32:32 sí porque queremos preguntarle por dos otros asuntos de la actualidad al señor Guerra tengo a hacer tan lejos aquí con la mano levantada cuando quieras José Antonio

Voz 1027 32:40 bueno no yo sí señor Guerra yo la verdad es que escuchándole tengo muchos puntos de coincidencia con con su tesis en relación con el principio de legalidad en fin con otros aspectos más Socio-Políticos no como la posibilidad de la una cierta balcanización quizás porque soy porque soy porque soy vasco oí porque he vivido todos aquellos años y sigo pensando que allí hay tranquilidad pero sigue habiendo un problema muy de fondo en los términos en los que estábamos haciendo esa descripción pero dando un paso más en buena parte de sus tesis expuestas en este libro que solamente es conocido en parte según la entrevista de este fin de semana en el diario El Mundo coincide su irrupción en sus tesis con la crisis de galopante de Podemos que es una izquierda yo le voy a hacer una pregunta directa para un socialista de largo recorrido como usted que estuvo en el antifranquismo incluso antes de que hubiese constitución democrática

Voz 0088 33:47 en de años por lo bueno por eso digo veinte años

Voz 1027 33:50 en el franquismo y luego en la transición y luego en el régimen democrático hay un pecado de adanismo en en en Podemos es decir nació con una una idea que según algún filósofo fue leído este fin de semana

Voz 15 34:06 nació vieja O'Shea hecho vieja

Voz 0088 34:09 yo creo que la aparición de el grupo de Podemos era en realidad la concreción de un movimiento de malestar que hubo las plazas de todas la ciudades derivado de la pérdida de capacidad y de poder adquisitivo y el futuro de los jóvenes en España esa parte es una parte noble del del de la creación pero inmediatamente se vio que al menos la élite que dirigía que yo no estaba en una actitud verdaderamente que respondiera a esas preocupaciones sociales de que había un una especie de germen de régimen de de de de como lo llamaban los soviético a al grupo dirigente de de una clic dirigente formaron a la nomenclatura había una nomenclatura la que lo dominaba todo bien enseguida utilizaron un mecanismo que parece que es muy moderno pero es muy antiguo que es el voto mediante una tecla ese es un voto fácilmente manipulable de hecho en Podemos ha sido manipulado como alguna han demostrado claramente por tanto nace con un una legitimidad social con una especie de corsé contrarios a esa legitimidad inaccesible

Voz 1727 35:34 que el PSOE no le da respuesta a esa inquietud que usted escribía que había en la sociedad española

Voz 0088 35:39 es probable sí

Voz 1727 35:42 cómo se explica la pérdida del poder en Andalucía se Antón quería preguntar por esto verdad

Voz 0199 35:46 sí yo quería preguntar por dos consecuencias que nos dejan Andalucía la primera es a qué atribuye usted la irrupción espectacular de de Vox que parece que no se va a quedar sólo Andalucía y la segunda que es algo que a mí me interesa mucho te veo con poca gente habla quiero conocer su opinión como explica usted por qué cree usted que casi ochocientos mil votantes de la izquierda sumando a los del PSOE y a los de Adelante Andalucía se quedaran en su casa en estas elecciones con respecto a las de dos mil quince

Voz 0088 36:13 en realidad están muy ligado a las dos preguntas tienen un mismo origen una misma aplicación vamos a ver en Andalucía el Partido Socialista ha ganado las elecciones lo que pasa es que claro la unión de otros tres partidos es superior se parece mucho a lo que pasó en Cataluña que ganó las elecciones Arrimadas pero otros partidos se unieron no podía tener el Gobierno pero nadie por cierto le pidió arribada que si fuera verdad había ganado las elecciones si sucede eso en el caso de Susana en Andalucía que es lo que a mi juicio personal que puede estar equivocada naturalmente estaría bueno ha suscitado el el abandono de una serie de electores que da aunque se han quedado en casa no han ido a votar a mi juicio tiene una relación muy intensa con lo que ha pasado en en Cataluña Icon la respuesta que se ha dado desde el Gobierno al al asunto de catalano igualmente la aparición en cierta manera fulgurante porque no había nada de un partido de extrema derecha tiene una relación enorme yo creo que seguramente aún más con los temas de Catalunya Ighalo y algún otro tema también quizás a digamos la parálisis en la gestión catalana de el presidente Rajoy y eso ha generado dentro de la derecha que se considerara un hombre débil un nombre que es ya fomentado la creación de un grupo como el de

Voz 1727 37:52 pues la derechito cobarde que dice Vox tenemos que terminar yo quiero quiero a hacerlo con algo que encontré ayer buscando unas palabras del señor Guerra tropecé con una intervención suya del año dos mil seis dos mil seis hace por lo tanto trece años en las que decía las prioridades del mundo en este momento son

Voz 25 38:16 la demografía

Voz 1727 38:18 el coloquio y la desigualdad que va a hacer resucitar al nacionalismo que ojos señor Guerra eh

Voz 0088 38:26 años más fíjese qué hoja tenía en aquel momento bueno no sé si lo conserva parece que sí pero si el momento es la bueno vamos si en fin y si quiere usted entrarse en esas especie de previsiones que efectivamente hay un cierto hacinamiento hay un cierto acierto pues en el año noventa y seis de publicar un libro que se llama la democracia herida que podría haber sido el título de Liga lo que acabo de sacar porque es que si se mira si se lea que el libro verá que las previsiones obrera la crisis la el cambio de punto central del capitalismo desde la producción a lo financiero todo está descrito en el año lo veintiséis peligros ya que un poquito de previsión sí parece que tengo no lo mucho pero algo sí un poquito

Voz 1727 39:17 estoy lo voy a poner unas palabras de ahora mismo de Pablo Casado que anunció una iniciativa parlamentaria para liberalizar el sector del taxi crear una especie de bolsa para compensar a los taxistas por las licencias que que pagaron a ver vamos a Luque

Voz 26 39:30 pedimos es que este sector de transporte vuelva a estar regulado a nivel estatal que no sepa será pelota autonomías municipios al ya en esa iniciativa parlamentaria esta semana propondremos esto liberalización del sector del taxi para que no tenga barreras que les impidan competir y al mismo tiempo un fondo para que se puedan recomprar sus licencias y los dos sectores puedan coexistir

Voz 1727 39:53 Pablo Casado en Antena tres con Susana Griso que le parece señor Guerra

Voz 0088 39:56 dos cosas tenemos que decir por una vez lo voy a dar la razón señor casado en cuanto que no ha sido muy edificante ver que una competencia estatal cuando ha venido el problema han dicho no esto para la Comunidad Autónoma y la comunidad autónoma inmediatamente de no es esto por municipio hombre hay que tener un poco la responsabilidad de los propios actos de las propias responsabilidades en cuanto al fondo de la cuestión estoy totalmente en contra yo creo que aquí hay dos cuestiones a dilucidar una es que el derecho de protesta el derecho de huelga no significa que lleve aparejado el paralizar una sociedad y sobre todo no significa que se rompían cristales que golpean a una persona eso no está amparado por el derecho de huelga dos es verdad que aquí hay un grupo muy importante de personas autónomas con dificulta entonces para salir adelante y unas grandes empresas que tienen el reloj a favor de lo que está pasando en el mundo pero que perjudican intereses individuales y aquí hay que llegaron cierto acuerdo hay que ponerlo a discutir Si lo hacen una competencia del Estado bien y si lo hacen las comunidades sólo Ayuntamiento igual

Voz 1727 41:07 no sé dónde está la calma y la serenidad para discutir asuntos de fondo con con un poco de de mirada larga no están faldas sí señor Alfonso Guerra gracias buenos días

Voz 27 41:21 hay quienes dicen que está mal hay quienes defienden que está bien hay quienes se moja quienes no olvidan quiénes implica hay quienes están dispuestos a escuchar hay quienes piensan que no se trata sólo de que sino también

Voz 28 41:37 y tú qué piensas

Voz 1727 44:46 son las diez menos cuarto ya nueve menos cuarto en Canarias dentro de unos minutos arranca en el Palacio de Congresos de Madrid una nueva edición del congreso gastronómico Madrid Fusión bueno encuentro anual de profesionales de la cocina en el que sigue de esquí turismos nuevos productos nuevas técnicas un encuentro al que además no suele faltar nuestro invitado de hoy no tengo a mi lado en el estudio Quique Dacosta buenos días buenos días hemos decidido quedarnos un premio y llevamos una mañana muy intensa de actualidad como hemos dicho vamos a hablar de cocina para terminar esta ahora de de radio

Voz 6 45:20 los Caro responsable de la sección Gastro de la Cadena Ser bueno

Voz 1727 45:22 días Pepa buenos días cuéntanos quiénes nuestro invitado

Voz 6 45:25 bueno que queda constatado es uno de los cocineros más

Voz 36 45:28 importantes que tenemos en España tiene un restaurante con tres estrellas Michelin en Denia tiene otras tres restaurantes en Valencia capital no suele faltar a la cita de Madrid Fusión donde este año tiene pensado dar una ponencia titulada El sabor de la belleza en la que va a cambiar bastante un poco el estilo al que nos tiene acostumbrados me encanta esa llegar allí

Voz 1727 45:49 qué sabe la belleza bueno

Voz 36 45:51 posiblemente es un un adjetivo que no hemos usado nunca para referirnos al gusto

Voz 0924 45:56 cuando pase posiblemente también uno de los códigos estéticos uno de los códigos de mi estilo de cocina sea aparte más plástica y esa belleza asociada a la estética es la que nosotros siempre hemos querido tener muy en cuenta de darle la vuelta a hablar de belleza gustativas como digo cuando hablamos de de comida hablamos de rico de sabroso de salado dulce no me gusta pero no hablamos de belleza y es ahí donde yo pongo la lupa y donde de alguna manera también hacemos una radiografía nuestro propio estilo dejando la estética como algo o como consecuencia de una manera de construir plato sino tanto de de cómo entendemos la cocina desde el punto de vista gustativas

Voz 1727 46:36 cultivas esta esta cocina de investigación de de darle vueltas de depurar el estilo también una cocina más popular el pueblo tanto tienes un pie digamos en dos mundos muy diferentes se le ha ido la cabeza la alta cocina bueno

Voz 0924 46:50 entendamos que somos la suma de de el conocimiento del territorio de los compromisos que que tenemos con nuestro con nuestro propio entorno no más bien lo contrario la alta cocina no sepa a la cocina no se le va la cabeza porque porque tiene como como consecuencia fundamentalmente la complicidad del comensal el comensal necesita de de un espíritu innovador de una evolución de la gastronomía que viene propia es implícita está implícita en la evolución del ser humano lo que hemos hecho los cocineros que nos dedicamos a la creatividad la imaginación es sobre todo en estos últimos tiempos dejar de lado

Voz 25 47:26 no

Voz 0924 47:28 lo que podíamos decir que es la dictadura de la vanguardia para la democracia de la creatividad guías mio

Voz 1727 47:34 danos eso explica a los bueno en los últimos años

Voz 0924 47:36 simplemente hemos entendido una única manera de entender la cocina evolutiva que estaba docu matizada por una única manera o una serie de parámetros tecno emocionales en las que se construía la evolución cocinero contemporáneos sin embargo en esta pos vanguardia tiene como reflexiones entré como grandes hitos la sostenibilidad respeto al medio ambiente la comunión con el cliente que siempre ha estado pero tal vez ahora es donde ponemos el foco el hedonismo no es solamente el placer es la mesa sino la consecuencia que tiene todo hasta que el producto lleva mesa

Voz 1727 48:10 esta pregunta porque esta mañana Zarzalejos ha entrado

Voz 1027 48:12 diciendo entrado diciendo que estaba empezando a resultar críptico el el bueno el la forma de los conceptos que se manejan porque quizás se ha pasado de la técnica gastronómica de la cocina a la tecnología empieza a dudar si la gente normal las que estamos en la calle las vamos a los restaurantes y nos gusta los gusta comer nos sentimos más cerca de ese lenguaje de esos conceptos o por el contrario empezamos a los entenderlos

Voz 0924 48:45 bueno esto es es normal reflexión es válida es normal y es loable en cualquier disciplina que investiga si se distancia a los procesos del pueblo sin embargo nosotros tenemos que tener en cuenta porque nos dirigimos al cliente que come si al final hay un parámetro fundamental que es que te llevas está la boca tiene que estar desde la base rico sin embargo en este componente que te dices tecnológico que también al cliente le da igual sinceramente lo que nosotros vamos a estar hablando en Madrid Fusión es cómo se hace la radio o sea no como habláis sino todo lo la maquinaria que hay detrás para que esta voz llegue al transistor el el coche eso no le interesa al cliente al cliente entre esa que decimos aquí sin embargo te diré que en esta mesa somos capaces de sacarlo decirme el último aparato tecnológicamente que ha llegado nuestra cocina la revolución de la cocina española no es por la tecnología no habido ninguna tecnología los últimos veinticinco años y esto es para reprochar a los que investigan a las grandes firmas que no nos han puesto ningún aparato tecnológicamente nuevo mejora así el microondas tienen más de veinticinco años la ligadura la inducción los hornos de convección tienen más de cincuenta años los cocineros hemos sido más ingeniosos aplicando las T

Voz 1727 50:00 indica

Voz 0924 50:02 que la tecnología aparente seguramente mucho más comercial en cuanto a eslogan pero sobre todo somos artesanos hemos utiliza la tecnología para perfeccionar los procesos

Voz 1727 50:13 mío Quique como lo tuyo sepa

Voz 0414 50:16 cómo lo cuenta Lola porque me está sabiendo Gloria al no sabía lo hemos hablado de platos a ver Carlos parecerlo la Carlos Callón a mi me gusta

Voz 0924 50:28 para que Madrid Fusión que lleva muchos años

Voz 36 50:30 dándonos la vanguardia de la cocina ha habido un tema en el que hay un poquito a remolque y es el tema del feminismo de la igualdad este año sin embargo ha empezado a ponerse las pilas y hay mucha más presencia de talento femenino en su programa tiene algo que ver con esos valores de los que Quique Dacosta ha estado hablando que también ahora son importantes para los cocineros

Voz 0924 50:48 absolutamente todo comentaba antes nuestra responsabilidad no están solamente en el vino el hedonismo no es no

Voz 0088 50:53 o que sea solamente un argumento tenemos que abrazar

Voz 0924 50:56 no a todo lo que la sociedad también nadaba al al sector al sector culinario y seguramente por eso y cómo cómo habríamos en esta entrevista no seguramente este es el gran

Voz 0088 51:05 Tito de la de la cocina que en este estudio

Voz 0924 51:08 no es tan convulsos la gente busca refugio se en el líderes humanos próximos y cercanos que tienen comunión con el pueblo y que sobre todo traen a la mesa momentos de placer de de lenguaje con el territorio de de comunión y que al final la mesa sea en forma de CO redonda al final tiene que abrazar no

Voz 1727 51:27 cosas que se pueden hacer con las manos que yo creo que van a triunfar mucho en el mundo al que vamos porque estamos todo el día en las pantallas y todo aquello que se puede hacer con las manos aquello de lo de lo que apenas nos acordamos no

Voz 0924 51:36 somos artesanos o sea que se pueda

Voz 1727 51:39 pero Manolo la no sé si quiere decir que yo creo que son más Viena más

Voz 15 51:41 Tezanos artistas no porque bueno claro

Voz 1727 51:44 ya artesano y artista hacer obras de arte no entienden que también tienen su mensaje no

Voz 0088 51:49 sí yo quería comentar el el

Voz 15 51:52 el cocinero que durante en fin cuando surgió todo y toda la fascinación por los cocineros Ferrán Adriá se convirtieron en personalidades muy importantes Saura ahora en cambio está viendo como una mayor adaptación a un mundo pues de la cocina más asequible no por parte de todas esos cocineros que se han convertido además en Fele British no es me como un intento hacer de acercarlo un poco más a a la gran mayoría de la gente no

Voz 0924 52:19 sí yo yo en mi caso además no solamente es una acción y atemperándose poco esa esa esa vanguardia e innovación esa intención de creatividad imaginación sino que además este conocimiento ha revertido también el modelo de negocio hablo por mí no con cuatro restaurantes en Valencia no que tienen código mucho más amable es mucho más de conexión con el pueblo que también se acercan en franjas de precio mucho más manejables y más de a diario no Mercat Bar por ejemplo restante que hace cocina tradicional pues de alguna manera con algún pequeño desliz técnico que que que tener mi código no está treinta treinta euros no que no necesariamente tienen que ser trescientos

Voz 1727 52:59 qué suerte gracias a vosotros

