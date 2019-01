Hoy por Hoy (28/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1434 00:07 la Policía desaloja está ahora los taxistas que permanecen concentrados en pleno Paseo de la Castellana de Madrid de momento el desalojo Se está produciendo con tensión pero sin violencia vamos a la Castellana Elena Jiménez adelante

Voz 3 00:19 hola buenos días más de tres horas ya a la Policía Nacional antidisturbios desalojando los cerca de dos kilómetros de calzada del Paseo de la Castellana que tenían ocupados los taxistas con su protesta ahora con menos empujones los taxistas va metiéndose en sus coches y retirando los de la vía a los bomberos apagan hace unos minutos un bidón que servía de estufa improvisada de vez en cuando se escucha una pitada la de los coches de los taxistas desalojados que pasan por los carriles laterales de este paseo de la Castellana en el aire estás iban a llevar a cabo la protesta que tenían prevista en Génova la sede del Partido Popular a partir de las once de la mañana de momento el desalojo se está llevando a cabo por todos los lados de la vía por la zona norte y por la zona suelo sólo ha dejado la policía las dos tiendas de campaña que junto a la plaza de Colón y la autocaravana son los que sirven de refugio a los ocho huelguistas taxistas que están en huelga de hambre desde el pasado viernes gracias Elena

Partido Popular ha anunciado que va a presentar una iniciativa parlamentaria para liberalizar el sector del taxi Antonio Martín buenos días buenos días Pepa si quiere el PP que se regule a nivel estatal un fondo para la recompra de licencias y que coexistan taxis súbete heces por lo demás a esta hora comienza la reunión de la Diputación Permanente del Congreso que va a analizar varias peticiones de comparecencia hasta treinta y nueve incluyendo la de Pedro Sánchez y trece ministros iba a tratar también la crisis de Venezuela sobre esa crisis internacional acabamos de preguntarle en Hoy por hoy al ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra que avala el ultimátum europeo al que puso voz Pedro

Voz 1 01:45 ha adoptado esta posición para cargarse de razón porque es evidente que no hace falta esperar los ocho día sabe todo el mundo hace mucho tiempo que suele acto sufriendo una dictadura además incompetente por tanto a mí me parece correcto que el presidente español haya querido conectar establecer una cierta concordancia con el resto de los país europeo y hay que facilitar un diálogo entre la oposición que el Gobierno parece que el Gobierno hace trampas pero claro que sería bueno una mediación

Voz 1762 02:18 íbamos con una noticia que acabamos de conocer sobre el futuro de Podemos en Madrid cuéntanos Mariela Rubio buenos días hola buenos

Voz 1450 02:24 sí es pues Irene Montero justo antes de que comenzase

Voz 0231 02:26 que la Junta la la permanente de aquí quién

Voz 1450 02:30 el Congreso ha dicho en conversación con los periodistas que el partido Podemos no se plantea en ningún caso competir con Manuela Carmena en las próximas elecciones municipales dice Irene Montero en conversación con los periodistas que no van a presentar una candidatura alternativa a Manuela Carmena como anunció en su momento Pablo

ese así tenemos que sumar recordemos que la dirección de Podemos ha decidido conformar una gestora que va dirigida a la formación en la Comunidad de Madrid toma esa decisión después de la dimisión de Ramón Espinar

Voz 1434 03:05 el delegado del Gobierno en Madrid acusa al presidente Ángel Garrido de no hacer nada en el conflicto de los taxis en una entrevista en Hoy por hoy el socialista José Manuel Rodríguez Uribes ha respondido así a las críticas del propio Garrido que le acusó igualmente de no hacer lo suficiente para evitar el secuestro de Madrid

Voz 4 03:21 lo que tiene que hacer el presidente de la Comunidad de Madrid están prohibidas

Voz 5 03:23 me parece ponerse a trabajar porque esto es nuestra estamos cumpliendo con nuestra obligación Ayuntamiento y Delegación del Gobierno para garantizar el orden público los derecho de los ciudadanos pero el tema de fondo lo tiene que resolver el presidente de la comida

Voz 6 03:35 ya si eso no se produce pues

Voz 5 03:38 todo esto no es suficiente y por consiguiente yo apelo e hizo un llamamiento a que el presidente se ponga a trabajar ya con buen sentido y con y con seriedad

Voz 1434 03:48 sobre la crisis de Podemos una gestora dirige el partido en Madrid tras la salida el pasado viernes de Ramón Espinar la nueva dirección regional se va a reunir por primera vez esta misma mañana Javier Bañuelos buenos días

Voz 1385 03:59 sí bueno a sería de Ramón Espinar ha ido acompañada de una descomposición total de la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid se han disuelto todos los equipos orgánicos ni hay Consejo Ciudadano Autonómico Nice mantiene tampoco la ejecutivas de Podemos Madrid ese control ha quedado en manos de una gestora designada por la Ejecutiva nacional que será la que pilote ahora la situación por lo pronto como decías a las doce de la mañana está previsto que esa es la dirección provisional se con Izquierda Unida en Madrid para evaluar el nuevo estadio político que se abre tras el terremoto politico en poder

como acaban de escuchar en el Congreso Irene Montero ha confirmado que Podemos no presentará un candidato propio a la Alcaldía del Ayuntamiento de la capital no va a competir por tanto con Manuela Carmena y la línea dos de Metro sigue cortada entre las estaciones de Solís retiro debido a la incidencia que se registró el viernes en las obras del complejo de Canalejas durante el tiempo en el que el servicio esté suspendido la EMT va a reforzar los autobuses que pasan por esa zona tenemos seis grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1728 05:19 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 05:27 tú crees que sabemos lo que significa estar solo yo creo que no yo creo que es imposible imaginar sólo decirle como experiencia propia sienten de lo que se ve no incluso la palabra sólo solos hasta solo no tenemos idea de verdad de lo que eso supone y lo que significa para mucha gente

Voz 1995 05:48 dentro de todo el terremoto diario de noticias que nos asaltan hoy vamos a prestar atención a una aparentemente pequeña llegamos a esa noticia a través de un hilo en Twitter que decía Cruz muy buenos días

Voz 8 05:58 muy buenos días empezaba diciendo hoy se ha muerto mi vecino de abajo y la manera de encontrarlo me ha dado para reflexionar no le conocía de nada a pesar de llevar seis años como vecina sólo sabía los habíamos toda la comunidad que estaba solo completamente solo en la vida y así ha muerto

Voz 1995 06:15 lo de hace dos días de vida

Voz 8 06:18 el jueves veinticuatro no se sabe cuándo murió quizá haya sido hoy o fue ayer o hace tres madrugadas una mujer que le llevaba comida a cada x días ha dado la voz de alarma al encontrar extraño que no atendiera el móvil ayer y que hoy no abriera la puerta sí Passat claro les he dicho a los cinco bomberos que han llamado a nuestro timbre con el objetivo de acceder al piso del vecino a través de nuestro balcón nuestro de alquiler claro menuda lección de profesionalidad de los Bomberos de Barcelona

Voz 1995 06:47 la vez que los bomberos interviene en la vida lo que sea por terrible que sea su actuación independientemente al que ocurra siempre es impecable pero sigamos leyendo lo que decía Sofía

Voz 9 06:58 Sofía sigue contando han entrado los cinco ataviados con el look típico de

Voz 1762 07:01 los bomberos look que Oli que olía

Voz 9 07:04 muchísimo a humo olor que se ha quedado en casa toda la tarde no sólo han hecho su trabajo rápido y bien sino que encima han sido muy educados ya ha actuado con gran delicadeza al saber que en casa había bebés durmiendo han saludado han retirado la alfombra del comedor ya han entrado por el balcón del vecino sin casi hacer ruido he tardado horas en saber que el vecino estaba muerto

Voz 2 07:25 terrible la historia pero continúan vulnerable

Voz 9 07:29 ha impedido en condiciones higiénicas más que dudosas solo nadie de la comunidad Nos hemos dignado a ayudarle de alguna manera me siento mal me da por pensar en esa deshumanización de las ciudades no tener a nadie estar solo y sentirte solo en una de las ciudades más conocidas del mundo morir solo que el olor de abandono traspase la puerta se expanda por la escalera mucha pena mucha vergüenza propia y ajena

Voz 10 07:53 xima esa ciudades Barcelona gracias a Sofía es periodista de profesión

Voz 11 08:10 buenos días qué tal crisis cuando vives en esa comunidad

Voz 1995 08:13 de vecinas

Voz 11 08:15 pues poco más de seis años de alquiler llegamos de alquiler ya este vecino ya estaba viviendo aquí de toda la vida cuando ella llegó

Voz 11 08:31 de forma muy pum pues coincidía con él porque además iba andaba que somos muy muy lenta casi impedido estaba ir de manera que aunque tú fueras rápido pues a lo mejor que tú y te salías a tirar la basura y entraba en hombre aún no había salido del portal no entonces y puntualmente pues el hacían esfuerzos de salir te lo encontrabas a lo mejor en el barrio en un banco sentado al sol durante un buen rato

Voz 1995 08:55 Isaías algo del conocías algo de su historia quién era que a que se había dedicado

Voz 6 09:01 fui a ver a mí sí

Voz 11 09:03 la verdad es que desde el primer momento me llamó mucho la atención porque Sugar nuestro balcón al asomarnos al suyo ya en el balcón cuando llegamos había una lavadora rota tirada maderas y sus sus cristales desde la calle Seven totalmente negros tres súper su no no limpia nunca lo hablé con el con el presidente de la el vídeo toda su vida con sus padres en este físicas tienen peso sus padres se habían habían fallecido I falleció su madre años después hoy su padre que completamente solo solo con una sobrina a la que nunca he visto en el edificio a raíz de este tuit es la historia Un poco más este señor hice que está sobrina e no podía hacer nunca su vivienda él no la dejaba ahí pero sí que la dejaba llamar por teléfono y también creo saber gracias a una señora que le traía la comida que lo que no he podido descubrir aún es quién llamó la señora para que le trajera la comida tengo que hablar con ella porque he descubierto donde trabaja en el piso los enviaba de año dos mil uno esa situación totalmente de abandono de soledad bueno el único contacto con el exterior que tenía este señor es desde abril de dos mil dieciocho con esa mujer que estallara con una vez a la semana a una vez al día no

Voz 12 10:20 pues todo esto

Voz 1995 10:21 corre en como tú decías uno de las ciudades más conocidas el mundo en Barcelona donde todo el mundo vive rodeado de gente es es terrible la la historia que cuenta es es terrible has hablado con el resto de vecinos

Voz 11 10:35 pues mira esas otra es el punto no que yo quería no bueno mi pareja yo decimos hacemos un cartón digna fallecido el vecino porque es que nadie mil presidente Nadia ha ha dicho nada respecto a esto no no lo los precios nos hemos encontrado en la verdad es como vas entras y sales si no no hablas nunca con nadie es o no lo hemos hablado con los vecinos y es un punto más que hay que tocar que es el tema de las reuniones de vecinos a veces no se acabas tratando temas totalmente vacíos no se trataron temas como este este es un tema que se tendría que haber donde vecinos tenemos un vecino en el entresuelo desde hace porque aquí no sólo hay hay gente de alquileres hay propietarios no me quito reconciliar encima eh pero que de que el al que hay que ya no tiene mucho

Voz 6 11:19 lo que sí pero no ha sido un vecino que

Voz 1995 11:24 Reuniones Sofía deberían empezar primer punto Elia qué tal están cómo estamos cuantos estamos después de hablamos de la escalera de pintar de hecho si ha pagado el recibo en el local de abajo bueno lo que lo que tú has escrito ahí no ha hecho pensar hoy vamos a dedicar una parte importante de este programa a la soledad es una epidemia recuerden que Inglaterra ya hay una Secretaría de Estado un ministerio dedicado la soledad más de nueve millones de personas y eso es lo difícil de entender y es lo que tú planteas sociedad viven solas acompañadas de mucha otra gente pero son la salsa rodeados Lucía cristianos hecho pensar si descubres algo interesante como eres periodista vamos a hacer seguro cuéntanos lo será un placer conocer algo más

Voz 4 12:07 estoy bien de la historia de ese hombre vale

Voz 6 12:09 muy bien gracias gracias por

Voz 1995 12:12 por atenderlo está a compartir tu tu reflexión en unos instantes vamos a seguir hablando de la soledad vamos a profundizar en ese fenómeno el según los expertos insisto definen como la epidemia social del siglo XXI y antes saludamos como todas las mañanas a Rosa Márquez buenos días

Voz 13 12:26 hola qué tal muy buenos días de Leo que es como has empezado el día te has levantado exigente siempre no deja de ser exigentes con el ahorro y la calidad es una muy buena costumbre porque también lo es poner en la mesa los mejores productos los pescados más frescos las carnes más selectas y también las frutas y verduras que te ofrezcan

Voz 2 12:47 Mayor confianza

Voz 1995 15:08 sí sí sí seguimos hablando de la soledad contratos que no se cercana realidades que hablan porque que en Inglaterra nada menos que nueve millones de personas se sienten solos siempre o frecuentemente tanto han alarmado las cifras que la primera ministra Theresa May creó hace poco más de un año el Ministerio de la soledad las iniciativas parecidas llevan a cabo en países como Francia o o en China donde se buscan fórmulas para mitigar la soledad de una sociedad que además está cada vez más envejecida como la nuestra en nuestro país que opinan ustedes estamos cada vez más solos sabemos sabríamos cómo poner freno según el estudio la soledad en España en estuve llevada a cabo por analistas sociológicos económicos políticos más de la mitad de la población española ha experimentado la soledad en algún momento ese su caso Nos gustaría que nos llamara que nos contarán cuál es su relación con la soledad nueve cero dos catorce sesenta sesenta esperamos sus reflexiones mientras tanto será Bernal es doctor en Psicología Social y ya nos escucha desde nuestra emisora en Barcelona será muy buenos días hola buenas días conoces el testimonio que les ha contado Sofía

Voz 4 16:21 sí es muy duro escuchar historias como ésta sobre todo en en una ciudad como Barcelona que en la que nos gusta salir relacionarnos si en fin vivir comunitaria mente pues parece que no

Voz 1995 16:35 y este tipo de testimonios son cuentan narran historias que ocurren cada poco o es más común de lo que creemos

Voz 4 16:42 es mucho más común de lo que creemos y lamentablemente está aumentando a medida que nuestra sociedad es cada vez más individualista los problemas de soledad son mayores yo diría que una de las grandes amenazas de nuestras de nuestras sociedades la soledad es la gran amenaza en mayúsculas de las personas mayores

Voz 1995 17:04 podemos considerar conserva usted que esa soledad es una epidemia social de nuestro tiempo también

Voz 4 17:11 sí sin duda además tenemos datos que muestran que está relacionada con factores socio económicos es decir que de alguna manera el el individualismo que es el que conlleva a la larga esta soledad es consustancial a la educación y a la salud es decir cuanto mejores son estos estándares de salud y educación más individualista se vuelve nuestra sociedad no se digamos que se incorporan toda una serie trabajos liberales trabajos de oficina estos que se llaman de de cuello blanco por ejemplo en estos momentos tenemos muchas personas autónomas muchas personas freelance es que de hecho cuando se les pregunta por su trabajo muchos responden que uno de los factores más negativos es la soledad es decir que no solamente estamos hablando ya de personas mayores en situación de pobreza o de desempleo y la verdad es que bueno el individualismo no ha dejado de crecer en los últimos ciento cincuenta años es así desde más o menos el mil ochocientos sesenta las familias cada vez son más pequeñas cada vez hay menos interacción comunitaria y además hay un mito sobre la juventud di este elixir que parece que todos tenemos que tomar para nunca llegar a ser mayores que aún penaliza más al hecho de de la madurez y que comporta soledad son algunos de los factores más más relevantes

Voz 23 18:38 Smith básicamente estamos perdiendo lo que se llama Comunidad no por qué exacto a mí me acuerdo hablando con gente mayor aquí Madrid hablando de Almadén anejo que la de la comunidad de vecinos en una casa eran prácticamente como sino una familia extendida algo muy parecido había un intra interrelación entre ellos que que era muy importante en la estructura social familiar y de cercanía de los persona

Voz 4 19:03 sí efectivamente por una parte venimos de familias más amplias familias extendidas que se han ido reduciendo también el paso

Voz 0231 19:12 yo del general no del campo a la ciudad también ha conllevado

Voz 4 19:17 estas familias cada vez más nucleares pero es cierto que en otras épocas si la familia no no era suficiente se había comunidades en las casas de vecinos cosa que ahora ya no ocurre porque si ustedes han escuchado a la a la periodista que ha explicado antes el caso de este anciano como ella muy bien señalaba entramos y salimos de nuestros de nuestras nuestros pisos nuestro apartamentos decimos buenos días buenas noches y poco más

Voz 1995 19:47 a mí no sé quizá no es relevante pero qué le parece la idea de la próxima Reunión de vecinos convocar ahora mismo desde hoy Pro de la Cadena Ser el primer punto de Lía debe ser qué tal están ustedes cómo cómo cómo están quiénes somos a ser deberíamos utilizar también esas reuniones vecinos no sólo para discutir sobre las a reparaciones que hay que hacer sino para poner en común otra serie problemas el de la soledad es un problema grave

Voz 4 20:11 sí me parece una gran idea que pongamos a las personas en el centro y por tanto como estamos y quiénes somos qué personas han venido nuevas a nuestro edificio o cuáles han marchado no tienes mucha razón que estaría muy bien poner un primer punto del día que fuera sobre las vidas cotidianas de de las vecinas y los vecinos por supuesto estaría muy bien la compramos

Voz 1995 20:34 bueno hablando otros todos los lunes en visitar a alguien en no sé no sé ustedes ahora vive en una cueva pero ese es un ser bastante social extrañamente social a pesar de vivir en una cueva se llama Pepe Navarro y seguro que que lo conoce vamos a centrarnos una vez más acompañenos hará a la a la cueva donde habita Pepe Navarro solo además solo

Voz 24 20:54 Pepe cómo estás

Voz 1995 20:57 buenos días aquí haciendo ampliaciones TAS empleado

Voz 24 20:59 el acuerdo sí voy a hacer un dúplex muy bien para que venga gente

Voz 1728 21:03 no para ver el horizonte regímenes hubo más arriba creo que hay detrás del horizonte porque yo creo que ahí está la clave de todo lo que nos falta aquí tiene que estar en algún sitio yo es estoy seguro que está detrás de la raya del horizonte

Voz 1995 21:15 entonces decidió vivir en aislado en esa isla en esa cueva entonces sentir el impacto de la de la soledad conoces a personas cercanas así que lo han padecido

Voz 1728 21:24 eh la soledad en el sentido que

Voz 25 21:26 eh la habéis planteado desde luego es

Voz 1728 21:29 terribles cruda yo recuerdo el uno de los programas tratando este tema que es un tema bastante no recurrente pero va al que se se atiende con bastante seguridad porque porque es un auténtico problema no una frase que escuché de una persona que estábamos en la calle lo más duro es querer hacer algo y no tener con quién esa es la base una soledad en la que si no hay afectos difícilmente se puede paliar otra cosa es la soledad existencial que incluso es enriquecedora o los momentos en los que uno se enfrenta a una soledad ella entiende qué va a ser una compañera de viaje permanente con lo cual tienes que negociar con ella y tienes que empezar a entenderse a ti mismo hay entenderla a ella y caminar juntos no porque al fin y al cabo ya sabes Sartre lo decía no aquello de que el hombre nace vive y muere sólo es uno de las frases más conocidas otra cosa es esa soledad social a soledad física en la que duele incluso nos encontramos con esos dramas que que tenemos ahí yo creo que de alguna forma el hombre está adaptándose a una nueva situación que es la soledad el hombre ha evolucionado a través de del tiempo adaptándose a las nuevas circunstancias de de hecho el hombre nace o empieza a desarrollarse e tras una una gran sequía en la zona en la que la que vía a partir de ahí evoluciona Il nuestra biología nos lleva a funcionar como seres sociales siempre vinculado son clan

Voz 23 22:54 es cierto lo que dice pero a mí me acuerdo siempre lo que me un buen amigo un empresario y que ganó un contrato muy importante en su momento y me pues estoy poniendo una pequeña celebración en casa una fiesta pues el del del contrato esto era muy importante en su vida de su carrera venimos yo venía acompañado y si al entrar yo diga ahí lo demás

Voz 0231 23:17 no no somos somos nosotros cuando

Voz 23 23:19 pero porque dice Tom es verdad que incluso cuando cosas van mal no hay nada para compartirlo pero incluso cuando tienes algo bueno para su palabra tampoco hay tanta gente para hacer lo que importa compartir tu alegría

Voz 1995 23:34 qué opina de Sara

Voz 4 23:35 sí este es un punto clave porque una cosa es vivir solo y otra muy diferente sentirse solo de hecho lo que ocurre es que muchas personas que están rodeadas de otras se sienten terriblemente solas tenemos algunos estudios que nos dicen que esas personas señalan que no tienen con quién compartir esos sentimientos profundos esos temores esas inquietudes que la vida no nos proporciona cotidianamente aunque estén rodeados de gente

Voz 1728 24:06 sí pero porque posiblemente no existen afectos no es lo que estás diciendo

Voz 4 24:10 claro que un efectos en la soledad

Voz 1728 24:13 el combate de una forma más contundente incluso puede no existir lo malo es que está rodeado de gente con la que no tiene ningún tipo de de de lazo y eso hace que te sientas más sólo porque nadie está ahí compartiendo nada ni te necesitan había veces que alguien te necesite yo desde que soy padre por ejemplo es imposible que me siento puedas entre sólo imposible siempre tengo en qué pensar en uno de los niños siempre veo que me necesitan de o que yo lo necesito entonces es muy difícil que esa soledad pueda pueda batir

Voz 4 24:45 sí es cierto son un antídoto en ese sentido los hijos son un antídoto contra la depresión porque uno necesita estar todo el tiempo

Voz 1728 24:53 no cuidado de personas soledad Soledad no

Voz 4 24:55 sí sí soledad sin cursos dos pintas son distintas pero muchas veces la soledad la depresión es uno de los aspectos por eso se considera un grave problema de salud

Voz 1995 25:08 a que es feo pero siempre acabamos mercantilización están hablando de emociones de sentimientos pero como sociedad podemos permitirnos ser cada vez más mayores y estar cada vez más solos

Voz 4 25:18 física ese es el problema

Voz 1995 25:22 no saben de físicamente pero es que de estar más solos

Voz 4 25:25 yo estoy segura de que empezaremos a pensar fórmulas para que esto no sea así en estos momentos es como una época de transición pero se está dando un un envejecimiento poblacional el único extraordinario que hasta ahora no habíamos vivido estoy segura de que vamos a empezar a pensar de hecho en algunos países nórdicos ya han empezado vivir en formulas más comunitarias menos en en celdas donde vive una o dos personas sino lugares donde se comparten espacios donde se puede compartir el ocio el crecimiento personal deporte estudios no estoy segura de que implantará hemos ese tipo de de sociedad porque si no realmente sería invisible no

Voz 23 26:11 interesante lo que dice Sara porque precisamente los países nórdicos Suecia precisamente las personas que viven en mueren solos los datos son terribles de las dos décadas cinco creo que que mueren solos incluso en muchos casos nadie ni siquiera viene para para reclamar au organizará un funeral a quemar el cadáver esos son datos con lo cual yo pienso que país puede ser un país modelo en muchos sentidos pero su sentido yo creo que incluso España estamos poco consuelo quiso para muchos pero estamos mejor que muchos otros países donde este enfermedad llamado las la soledad es social ha sido ha ido más lejos todavía

Voz 1728 26:54 de todas formas que que hay una cuestión que apuntaba anteriormente nuestra compañera la periodista que es la que desarrolló ese hilo en Twitter es que sea iniciativa de nosotros mismos sustituir a ese clan del que procedemos eh por las pequeñas comunidades ese piso como decía Toni en el que se pregunta primer oye cómo estamos qué hacemos y qué necesitamos desde el punto de vista existencial humano no y a partir de esas pequeñas comunidades posiblemente desarrollemos o podamos desarrollar lo que podría sustituir al clan al grupo que eh que hacía fuerte la la la vida no

Voz 4 27:32 exactamente porque es verdad que las sociedades mediterráneas como hemos tenido una forma nuclear de vivir que es la familia pues ha hecho que hayamos estado mucho más tiempo sin esos grados de soledad tan enormes como ocurre en los países nórdicos pero no es menos cierto que a medida que vamos avanzando en otros aspectos como decía de tipo socio económico etcétera esto está cada vez más presente y por eso tenemos que pensar estas fórmulas comunitarias que hagan que tengamos afectos interacción social y actividad social las tres

Voz 1995 28:04 cosas menos será muy importante hoy escucharles a ustedes queridos oyentes de la Cadena SER nueve cero dos catorce sesenta sesenta hablamos una soledad en muchas ocasiones no no buscada pero a lo mejor en su caso a ustedes les gusta la soledad y es lo que es lo que pretenden los nueve cero dos catorce sesenta sesenta enseguida volvemos

Voz 1995 34:15 estamos tirando del hilo Sofía una periodista de Barcelona lanzó hace un par de días tiene que ver con un vecino el que apenas conocía después de seis años viviendo en un piso en una comunidad en Barcelona Sofía contaba cómo los bomberos llegaron a su casa para acceder a la vivienda de su vecino que por entonces ya estábamos muerto y les hemos pedido ustedes Nos llamarán Lucero dos catorce sesenta sesenta hay curiosamente no ha llamado José desde Mallorca que es bombero que se dedica precisamente a atender llamadas de gente sola

Voz 10 34:46 José muy buenos días

Voz 1995 34:49 usted además usted acude a los pisos a ayudar a ver qué les ocurre de verdad

Voz 12 34:53 bueno él él trabajan los bomberos y todos los demás pero bueno he escuchado la conversación de que acudiría a esa persona en Barcelona que estaba sola hay que realmente está padecía Iker nosotros pues también no lo encontramos no parte de Barcelona que creo que en todas las grandes capitales encuentran personas mayores todas cuál es el problema pues bueno pues que también las familias familias dejan vidas o no tienen descendientes perpetran hay todas solamente tienes los servicios sociales para que vayan ayudarles y cómo están las horas encima de ellos pues a veces sucede lo que sucede que no lo que sucede en todas las grandes capitales comarcales en todos los pueblos no solamente que la soledad es algo es una lacra que está abordando cada vez más cara del más porque bueno ilegales también dejan a sus mayores un poco pesado debilidad es una pena

Voz 1995 36:02 es verdad que ocurren en todas partes en ciudades como Barcelona como Madrid pero en Palma no tiene porque ser una grandísima capital para que ocurra pues gracias porque hay gracias

Voz 12 36:11 no pero es que es es tremendo e unas que el digamos no no es que a veces va buenos no siempre encuentras a una persona cuando base cuando te llaman hay abrir una puerta porque es que no responde a la persona a veces referido nuestra fallecida pero estaba tirada en el suelo desatendida que lleva dos días tirado de los pelos

Voz 1995 36:30 que no ha encontrado

Voz 12 36:32 lo valerse por sí mismas pero esto es el pan de cada día no es que no es que sea éste es muy a menudo por desde las siete a veces más cuál será la solución pues no lo sé pero algo habrá que hacer llevaban estamos en una sociedad que va muy dura caída

Voz 1995 36:52 venga José gracias por su llamada un abrazo muy grande gracias por el trabajo que hacen estará que que tendemos a pensar que este tipo de situaciones se dan en grandes capitales pero con los cuenta José esto pasa en todas partes

Voz 4 37:06 las partes efectivamente como muy bien decía este señor y él lo conoce porque pero trabaja cada día cada vez más que aquí es donde yo creo que tenemos que ponerla la clave para justamente empezar a hacer cosas que reviertan esa situación

Voz 1995 37:20 nueve cero dos y nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta de menos en el caso de Asier que es alguien muy joven Asier buenos días buenos días tú en tu caso lo que buscas es precisamente en la soledad

Voz 12 37:36 sí bueno buscar un poco algún rato para estar solo con la está más tranquilo porque ahora mismo pues los jóvenes tenemos Navidad común llena de cosas todo el rato los hobbies que si los amigos que sean obvia y luego caso el trabajo yo estoy haciendo un doctorado que la gente se piensa que estamos aquí solos programando o lo que sea LA pues es todo lo contrario esa que tenemos no había un muy atareados y luego también pues las las redes sociales de mucho que que siempre estás con gente aunque aunque vayas en el bus

Voz 1995 38:11 que tú buscas la la soledad te gusta estar solo

Voz 12 38:16 yo dan para desestresarme de de todo eso sí que sí que buscó a momentos tratos donde están un poco sólo era el móvil lejos y coger un libro cómic

Voz 1995 38:29 de dar ese te yo un amigo tiene una cueva

Voz 1728 38:34 lo mismo demandamos ahí unos días yo no sé dónde puede comprar obra

Voz 23 38:39 estas soledades es un poco diferente en el sentido que tú eliges estar solo Ésta es la soledad buena si algo el problema es que cuando uno no elige

Voz 1728 38:48 ese es el problema que la tormenta es una lacra social que crea problemas de salud realmente graves eh

Voz 4 38:55 claro la la soledad buscada es es buena ahí además deseable porque permite tensar eliminar todo este ruido que a veces tenemos alrededor enriquecedora por supuesto

Voz 1728 39:06 lo malo es que si no se digiere bien sí que puede crear problemas los las épocas que vivo sólo si es cierto que entrar en una casa hay estar solo pues a veces te puede imponer no yo lo que hacía siempre era ordenar mi casa yo me levantaba por la mañana y lo primero que hacía era hacer la cama entre la habitación cuenta dichas da la sensación de orden la sensación de de que algo va bien llegar a la casa y ordenar las cosas el nuestras casas son reflejos de nosotros mismos porque nuestras casas son la prolongación de nuestra vida tú entras en una casa sabes casi seguro el estado de ánimo en el que el que está esa casa cuando he buscado alguna vez vas a ver un piso de gente que vive allí te das cuenta la terrible soledad en la que viven las personas que están ahí dentro a pesar de ser matrimonio no IESA lo que se respira es algo que está en el ambiente como están puestas las cosas recuerdo por ejemplo visitar la casa de de una persona cuya hija había desaparecido mientras en la casi la casa está como su alma está abandonada está de cualquier forma y me parece que es muy importante que pongamos siempre en orden aquí

Voz 2 40:16 excusas que forman parte de nuestro usted de nuestra vida la misa la flor las cosas bien ordenadas la cama dicha el cuarto de baño

Voz 1995 40:25 hay muchas teorías sobre empieza haciendo tu cama después ya ordena al mundo al Mulder vamos a escuchar a él había muy buenos días

Voz 11 40:35 buenos días

Voz 6 40:37 encantado de saludarle cuántos años industrial había yo tengo setenta y siete años y usted y yo sola entonces sí

Voz 11 40:44 no ya de comentaba la persona con la que habla lo que yo vivo sola estoy encantadísima de de vivir sola pelo yo antes que nada que hoy día me contestaban al bombero que ha llamado antes que nosotros en Madrid el Ayuntamiento tenemos una medallita que la lleva vamos a las personas mayores en con nosotros siempre es su servicio maravilloso porque en un momento te puedes encontrar sólo al no es mi caso pero personas te están sola tú les das algo concitó inmediatamente viene una persona a la casa atender de eso quería decir en en primer lugar que presionar de Madrid se me imagino que también lo habrá en otra

Voz 1995 41:26 yo no sé que usted está muy feliz estando a solas aquí está encantada de la vida

Voz 11 41:32 yo estoy encantada de la vida tengo tengo una hija mi hija vive independiente yo también vivo independiente viajamos la no muy cuando ponemos yo estoy encantada de soledad a mí me encanta esta no dependerá afortunadamente a treinta y siete años toda vez todavía me puedo manejar yo estoy encantada de vivir sola

Voz 6 41:57 me encanta no estoy arriba no hay una a la calle

Voz 11 42:00 luego el miércoles no miércoles me voy al cine con una amiga bueno que estoy encantada de Mi soledad por eso muchas veces cuando generaliza ahí por favor no genera seis de nada en esta vida porque que todo el mundo lo piensan afortunadamente todo el mundo no piensa de la misma manera yo repito estoy encantadísima de vivir sola

Voz 1995 42:23 pues Eladia gracias por la enhorabuena son llamadas gracias a un placer escucharle deberá besando Irán

Voz 1728 42:28 de

Voz 11 42:29 el abrazo para todos y felicidades a la Cadena Ser que soy de toda la vida de Matilde feliz de periquitos

Voz 1995 42:38 y Pepe Iglesias el Zorro también nada

Voz 11 42:41 por su puesto esas noches maravillosa de de los retos

Voz 1995 42:47 Matilde Perico un beso muy fuerte El gracias por llamarnos esta es su casa Hay lo sabe pues nos vamos a quedar con este testimonio es Sara que es doctora en Psicología Social con la que esta mañana hemos tratado de desgranar algo más esa pandemia esa epidemia para muchos la soledad por más que diga Eladia que gente muy feliz que repetir la gente muy feliz que vive sola y está encantada como Eladia será muchísimas gracias

Voz 4 43:12 muchas gracias a vosotros

Voz 1995 43:14 el PP no te vayas muy lejos que enseguida viene Antón Meana Jordi Martí el paro y la que sigo picando aquí por la escalera sí venga digas y ahora volvemos

Voz 1995 48:23 diez y cuarenta y ocho minutos una hora menos en Canarias esta es la hora el momento de valorar la jornada deportiva del fin de semana sólo hay que seguir el rastro del sudor

Voz 2 48:35 el parte de Djokovic sobre que pocos bueno en la final del Open de Australia Rafa Nadal detallados

Voz 49 48:41 Djokovic es que Open de Australia

Voz 2 48:45 qué que le llevó a Fernando Alonso a conseguir una nueva proeza ganar las veinticuatro Horas de Daytona el del gran Javier Fernández campeón de Europa de patinaje artístico poniendo un gran brote

Voz 1995 49:01 ese final a su carrera

Voz 6 49:02 muy felices además que sabiendo que ésta era la última competición que iba a hacer yo creo que nos dejó el fútbol Juan Lao

Voz 2 49:10 cada victoria consecutiva del Barça madres

Voz 50 49:13 pero todos Jordi Álvaro el foro de juego será entregado en si se queda solo ante Voro Viera

Voz 2 49:19 una nueva victoria del Real Madrid la tercera seguida

Voz 51 49:22 Karim Benzema inició dentro y le pega

Voz 1995 49:25 venga de todo esto hablamos con los estadistas el deporte Jordi Martí en Barcelona muy buenas y Antón Meana en Madrid qué tal cómo estáis buenos días puede ser que Benzema está un poquito más fino que éste como más así con una figura más Atlético podrías dicha fin fino fino fino pero cuando decimos fino en todos los sentidos ante entero también más delgado más eh

Voz 0231 49:49 un hombre como tú que eres amante del arte no puede estar en contra de Benzema

Voz 0985 49:53 no te pega Jordi no te pega a orillas del río no pasa nada si ha sido una precisión semántica la buenas personas son de Karim no pasa nada si de verdad ya te escuche ayer que al parecer Karim es generoso no es generoso bien yo voy a ser generoso con cariz ya lo dije anoche Tony me pareció lo de partido de Benzema anoche me pareció una exhibición en toda regla en el ciertamente ha tardado poco son ya diez años no a los que lleva Karim el generoso en el Real Madrid pero hoy Robben llegó muy joven bueno treinta debe tener treinta y un años así

Voz 1995 50:25 a buscar para uno día treinta y uno

Voz 0985 50:29 para entonces bueno entonces parece que la sombra de Cristiano pues también es alargada y parece que estar subordinado a Cristiano pues tiene Tete Tete provoca unas limitaciones parece ser que el está liberado más delgado en o sea ayer un pasillo lleva una buena hora de aquí a decir como el señor mean entrevistó a Lucas Vázquez lo bien entonces Lucas Vázquez dijo que eh Benzema es el mejor nueve del mundo y esto es una creo Lara imprecisiones pero compañeros de Vic

Voz 1995 50:59 día Jordi no estaba yo diría eso de dice alguien pregunta quién es el mejor cronista de yo diría Jordi Martí

Voz 0985 51:05 sí pero eso no quitaría para que otros dijera oiga quizá ustedes nada que es lo que le pasó a Lucas Vázquez con Benzema

Voz 0231 51:11 el problema es de la definición de nueve ayer dijo Benzema con los compañeros de Movistar que es un nueve con alma de diez entonces si queremos etiquetar a etiquetar a Benzema nueve no es un nueve al uso pero creo que discutiera Karim Benzema es que no es la mejor mañana para

Voz 0985 51:26 pero no lo voy a hacer si veinte hay que poner en contexto Antonello también decir que ha de español en los primeros veinte minutos bueno realmente pues bueno opuso poca renta nombres como el día que fue el Barça Cornellá no lo dijiste

Voz 1995 51:39 a ver si quieres fíjate es mucha de Bosnia pr no pasa nada Marian fue compartido ya está ganadoras tú te vas a la corriendo a la Federación porque se anuncia en en apenas una hora si la sede de la final