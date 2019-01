Hoy por Hoy (28/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 a las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:07 toda la actualidad de la mañana con Antonio Martín buenos días

Voz 0228 00:10 buenos días Toni a esta hora se debate en la Diputación Permanente del Congreso la petición para que Pedro Sánchez comparezca después de su reunión con Quim Torra en diciembre es una de las decenas de peticiones ya que la oposición quiere que Borrell dé explicaciones por Venezuela o Ábalos por la crisis del taxi vamos a la Cámara Baja Adrián Prado buenos días

Voz 2 00:27 qué tal Antonio buenos días comparecencias de Sánchez que exige el Partido Popular cuya portavoz Dolors Montserrat ha utilizado un lenguaje que los portavoces de otros grupos han calificado de B

Voz 3 00:35 el ICO al hablar de traición y cobardía porque

Voz 4 00:37 quizás son los cómplices del independentismo porque están secuestrando les están secuestrados por ellos porque son los presos políticos de los golpistas os son ustedes sencillamente unos traidores

Voz 5 00:49 somos cobardes por esta grave situación

Voz 4 00:51 con el presidente Sánchez tiene que dar la cara y comparecer

Voz 0019 00:55 desde el de Carles Campuzano ha acusado al PP de ser heredero del nacionalismo español ocupó Barcelona en el año treinta y nueve mientras que Aitor Esteban del PNV le ha reprochado que sean precisamente ellos los que piden la comparecencia del presidente cuando su portavoz en el Senado Ignacio Cosidó fue uno de los responsables de la policía política en Catalunya

Voz 0228 01:11 ha terminado ya el desalojo de los taxistas que se concentraban en el Paseo de la Castellana de Madrid el Gobierno descarta asumir competencias del taxi después de que a primera hora el Partido Popular haya pedido que se regule a nivel estatal escuchamos a Teodoro García Egea del PP el secretario de Estado de transporte Pedro

Voz 1667 01:26 ahora vamos a presentar una proposición de ley precisamente para que esta regulación sea a nivel nacional sabemos que el señor Sánchez cuando no tiene una solución sobre algo le echa la culpa a otro que en este caso para regular el taxi lo que ha hecho ha sido de una forma no muy elegante pasarle la pelota a las comunidades autónomas

Voz 3 01:43 diez de septiembre la Comunidad Autónoma de Madrid no

Voz 6 01:45 hecho absolutamente nada yo entiendo que el presidente de la comunidad autónoma ha estado más en lo suyo quiere decir en si repetía o no como candidato a la presidencia pero desgraciadamente no ha estado haciendo su trabajo

Voz 0228 01:57 más novedades sobre la crisis de Podemos les contábamos hace una hora que esta formación no va a competir con Manuela Carmena con una lista propia para el Ayuntamiento de Madrid además a nivel de Comunidad ofrece Íñigo Errejón sumarse a una plataforma electoral conjunta Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 02:11 buenos días si no plantearemos candidatura alternativa a Manuela Carmena sino llegamos un acuerdo con la alcaldesa Nos echaremos a un lado eso que ha confirmado hoy Irene Montero la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos en los pasillos del Congreso y en cuanto a Íñigo Errejón giro de timón Montero asegura que Unidos Podemos está trabajando en una candidatura para la Comunidad de Madrid a la que invita a sumarse a más Madrid el partido de Iñigo Errejón

Voz 7 02:31 incluye por supuesto explorar la posibilidad de de llegar a un acuerdo con el partido de Iñigo Errejón también decimos Íñigo Errejón ha roto muchos puentes y ha roto muchas confianzas ahora nosotros somos gente responsable e igual que en los echamos abre

Voz 8 02:43 lado en el Ayuntamiento de Madrid somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas también el partido de Iñigo Errejón si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid

Voz 1450 02:56 Puerta abierta pues a una candidatura unitaria Preguntada sobre si el nombre de Unidos Podemos será innegociable para esa candidatura Montero ha asegurado que ellos creen que es la mejor opción y que fue votado por las bases pero que su prioridad es que el proceso sea dialogado participativo de unidad y tres cien

Voz 0228 03:12 para el información de su comunidad

Voz 9 03:16 cadena SER Madrid

Voz 1315 03:18 una vez desalojada la Castellana que ella está reabierta al tráfico los taxistas se dirigen a pie a la sede del Partido Popular en la calle no va hasta allí íbamos Elena Jiménez buenos días buenos días manifestación algo improvisada por ese levantamiento del campamento de la Castellana que ha llevado a cabo la Policía Nacional durante más de tres horas ahora ante la sede del Partido Popular en la calle Génova número trece que esta custodiada por antidisturbios y cuyo cierre han echado desde hace unos minutos cuando ha llegado esta manifestación el tráfico está cortado los taxistas están gritando entre otras cosas Garrido dimisión aquí han instalado ya unas altavoces para esta concentración comunicada a la Delegación del Gobierno autorizada hasta la una de la tarde dicen que sus representantes estarán hora reunidos de urgencia para ver qué hacen el resto del día así que el que anima a es todos concentrados a esos taxistas concentrados es Tito Álvarez líder de la protesta en Barcelona ahora bueno pues también van cogiendo el micrófono otros tres listas llegados de otras comunidades autónomas en la Audiencia Provincial comienza el juicio al alcalde de Aldea del Fresno y a su antecesor en el cargo Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:19 hola buenos días hasta treinta y cuatro expedientes urbanísticos han sido calificados de ilegales por la Fiscalía treinta y cuatro expedientes que corresponden a edificaciones plazas de aparcamiento privadas e incluso una piscina es decir el camping de Aldea del Fresno se ha convertido desde principios de esta década en una urbanización ilegal en el corazón de un espacio verde ultra protegido al ser zona de sanidad de aves por esta situación el actual alcalde de la localidad y también el anterior se sientan ya en el banquillo por un delito continuado de prevaricación urbanística junto al arquitecto municipal y otros funcionarios los dos ediles afrontan penas que pueden superar los nueve años de cárcel

Voz 0228 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 9 05:04 cadena SER servicios Info

Voz 1995 05:08 normativos

Voz 10 05:15 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 05:19 con todo ligar Josemi Antonio y Juan Carmona ex todos muy buenos días quedar estamos bienvenidos saben ustedes cuál es la distancia que hay exactamente de aquí a a Ketama lo hemos calculado

Voz 3 05:34 día desde Gran Vía treinta y dos

Voz 1995 05:37 muy bueno que conoce el sueco en Ketama hay novecientos treinta y tres kilómetros un ferry y una frontera doce horas y veinticinco minutos si salimos ahora con suerte llegamos antes de medianoche así que salimos fuera

Voz 11 05:51 aún no ha arrancado

Voz 12 05:57 subimos al coche con eso

Voz 1995 05:59 cinturón por favor en los locales

Voz 12 06:02 eso es una bares había dicho

Voz 13 06:05 alguna vez algún viaje temblar placar en el coche compartido si moche que ADC

Voz 0209 06:13 bueno hace amistades hay Yves personaje diferente te ayuda a hacer una canción en un momento dado

Voz 1995 06:20 que es que los tiempos han cambiado será de las distintas están Ketama no

Voz 0199 06:26 no estoy de gira por ahí queríamos despedirnos en Marruecos en Ketama quería hacer la última gala antes de ir no la queremos hacer Ketama pero se complicó la cosa no

Voz 1995 06:37 lo lo podemos pues vamos sería fantástico viajes bueno escribió en los noventa un capítulo fundamental en la evolución de la música de este país abrieron el flamenco al pop y los ritmos latinos cuando se separaron en el año dos mil cuatro hola dejaron un hueco que nadie ha en quince años se fueron pero nadie vino después a ocupar su sitio cómo será que han tenido que volver ellos para ocupar su sitio de Ketama está de vuelta con una gira la reedición del disco con el que supieron que el camino de aquí a Ketama no teníamos y lo primero que vamos a hacer es ese disco tiene ya veinticuatro años Copa sentir

Voz 14 07:23 la pertinaz elogiosa eh veo sin cachondeo gol de Saviola entrevista a ver si

Voz 1995 07:35 llevamos veinticuatro llegaban entenderíamos veinticuatro años con una duda de una canción mítica canción de ese disco suena así

Voz 15 07:44 un mes y siempre le recupera tienes un problema si yo

Voz 3 07:58 dime y hoy por hoy valer como que es como que si vale la pena el prohibir este señor canción esa canción no la hicimos en Lavapiés Si día Lavapiés tenían coche cuál era el coche que tenía un Citroën tenían islámico Durá X anfitriona X pues es una pregunta que te hacen muchas veces en la vida lo lo de lo ves pero yo pero que hoy por hoy este este programa Mar yo estoy pensando en Iñaki Gabilondo vale vale vale vale vale vale pensando cómo habéis hoy que dicen este muchacho que vale la pena que hoy confirma

Voz 0199 08:42 sí

Voz 1995 08:43 dime si hoy por hoy vale la pena sí rotundo además eh porque entre eso y lo de que no pasa el tiempo va donde eh quince años después como dice está tanto tiempo sin symbol versa como de parece que fue ayer pero han pasado quince años

Voz 0199 09:02 pasamos en la pelota no porque necesitamos hace nuestro cosa cada uno independiente aprende individualmente de la vida de la música

Voz 16 09:13 sí llenar no para poder eh

Voz 0199 09:16 seguir compartiendo cosa Hutton y creo que ahora llegó el momento de poder decir

Voz 17 09:22 cosas yo siempre he pensado que los amantes de la música debemos tener acceso a un tipo de libros reclamaciones una banda deja de discos firmarlo y mandar una reclamación porque de veteranos hay solitos

Voz 12 09:36 bueno yo pienso que hay veces que que el punto de saber irse a tiempo no sea que no te echen no que no te echen sino que sea una decisión que tú tomen no eso cómodo la vida no que no te echen sino que seas tú el que el que lleve las riendas de de tu decisión el no la verdad es que pienso que no fuimos un momento que que hace falta ir arriba amo

Voz 1995 10:00 cuando salga la gana estoy buscando porque hay una declaración muy me encantó una declaración puesto hace unas semanas en entrevista con motivo de esta Vuelta que decía que somos los Rosalía con barba que esta noventa éramos los Rosalía con barba porque ahora le cuesta poco entender que es Ketama pero en unos segundos vamos a analizar la verdadera huella la sombra alargada de una de las mejores bandas que vive en este país azotó veinte que hay en este país porque han decidido volver pero que muchos no se han dado cuenta realmente de lo que supuso hice lo que supone que hacemos una pausa seguimos

Voz 15 10:34 a mí ella eh la Toni Garrido Cadena SER

Voz 1322 11:05 no hay dos dormitorios iguales a Javi le encanta un cabecero tapizado y María no se acuesta sin sábanas de flores y es que para gustos blanco colores por en El Corte Inglés tenemos una gran variedad de textil de cama inmuebles de dormitorio con hasta un cincuenta por ciento de descuento sólo hasta el veintiocho de febrero en blanco

Voz 18 11:25 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 1286 11:36 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio es el logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 19 11:45 ahora hasta está treinta y uno de enero tienes la termina de quinientos gramos de peso el origen vuelva por solo un euro con ochenta y nueve la terrible y el jamón curado selección el pozo por sólo treinta y nueve euros la pieza marcados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 20 12:00 hola cariño qué haces con el ordenador mirándose podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los del cuarto no esté tranquila pero si nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya cambiamos de piso no es la vuelven a poner

Voz 21 12:14 los con Securitas Direct la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 22 12:25 hay quienes dicen que está mal hay quienes defienden que está bien hay quienes te moja quienes no olvida quiénes implican al quiénes están dispuestos a escuchar hay quienes piensan que no se trata sólo de que sino también qué qué piensas

Voz 23 12:44 el país tiene Elena fiel

Voz 1322 12:46 es la Navidad este treinta y uno de enero que elige el primer par de gafas graduadas y por sólo un euro más te llevas dos gafas más cree que y recuerda que el tercer país puede ser para tío para quien tu quieras aprovechan los últimos días de un date prisa pide tu cita online en la fiel un punto es ver condiciones en la óptica la oferta de Ryanair reserva ahora hay consigue hasta un veinte por ciento de descuento en un millón de asientos encuentra estos increíbles precios en Ryanair punto com entre más de doscientos destinos no es momento de reservar tu próxima escapada Ryanair precios bajos sin complicaciones disponibilidad limitada visita Ryanair punto com

Voz 24 13:25 yo me crié en una familia católica ir cuando fui abusado mundo se desmorona

Voz 1 13:31 me llamo Carlos Suárez soy Félix GB ochenta y ocho ochenta y nueve cinco seis años

Voz 24 13:39 ya la somos niños ha llegado el momento de contar la historia de los abusos sexuales en la Iglesia

Voz 1995 13:44 aquí yo mira siempre han considerado Astra claro este serviría de examen de conciencia una serie documental de Netflix

Voz 25 13:56 bien Íñigo Sastre buenos días buenos días también de haciendo una cosa si hoy por hoy todavía vale la pena tener todos estos quebraderos de cabeza y lo digo por ese momento en el que otra vez te cobran de más en una factura o cuando reclama así reclaman no te hacen ni caso o cuando tus vecinos se desentienden de una gotera pues esos esos dos en los que sientes el poder de contar con un abogado son los momentos legal idas y es que con legalidad tú y los tuyos tenías consultas limitadas con abogados expertos para asuntos de vuestro ámbito familiar para temas del día a día como reclamaciones de facturas también para temas más complejos como alquileres herencias o divorcios por sólo quince euros al mes Llama gratis al novecientos cien seis seis tres apunta novecientos cien seis seis tres en de

Voz 11 14:43 con un cura hoy con Toni Garrido

Voz 26 15:01 con pero

Voz 1995 15:23 sí habitó usted de la España del año noventa y cinco celebró el quinto Tour de Indurain yo con yo el último capítulo de Farmacia de guardia recordó recordará que este año el Corte Inglés compró Galerías Preciados inseguro cantó esta canción veinticuatro años después de ese disco y quince después de su separación

Voz 1 15:41 el grupo Ketama vuelve con una gira con la reedición de aquí a Ketama a recordarnos que a finales del pasado siglo tres miembros

Voz 1995 15:49 de las dinastías flamencas más arraigadas España

Voz 1 15:52 los Habichuela supieron recoger el pasado

Voz 1995 15:55 y transformarlo en futuro ideando los límites del género semi Antonio Juan José de nuevo que no nos olvidemos rápidamente las cosas pero lo que hicisteis vosotros fue anticipar lo que ahora es digamos habitual Antonio ahora es normal lo hacéis aquí

Voz 0209 16:10 pero yo creo que era un buen Chrome usado de esta huelga de los cromos de los niños que te decía te voy a cambiar este cromo portar nosotros siempre nos hemos adaptado muy bien a otra cultura a la cultura africana la brasileña La Latina será por lo disco que traigan Nuestro Padre Juan Habichuela Pepe Habichuela de esa gira Fray con Manuela Carrasco hoy común esa giras que habían por ahí nosotros no vamos de esa cultura y por eso somos tan versátiles de poder tocar en cualquier momento y a cualquier cultural

Voz 1995 16:41 pero si hubo mucha polémica esto ya ojo Ketama de Despeñaperros abajo Guirao

Voz 12 16:47 bueno pues la verdad es que sí es verdad que siempre ahí en lo en las revoluciones o en las evoluciones siempre hay un momento que la gente que más conservadora pues bueno pues se se se aferra a lo seguro no en nuestro caso el hecho de flamenco puro es algo que me encanta en lo que somos lo cómo vivió sea que también lo hace Ramos el flamenco puro sin duda alguna pega hay una parte de nosotros que ha vivido otras cosas hay que ha vivido de otra fuente de la música de Brasil ya de

Voz 0199 17:16 eh

Voz 12 17:16 latina y eso pues sin querer final pues es algo que sale a la gente pues les llega porque porque yo pienso que nota que es verdad creo que está saliendo es algo que no que no es una

Voz 0199 17:29 una cosa de corta y pega una cosa que sale del corazón

Voz 1995 17:32 las declaraciones en las que hacía referencia son textuales van somos la Rosalía de los ochenta pero feos y con barra

Voz 0199 17:39 yo no lo que pasa a la caña que le están dando a Rosalía Bono la dieron a nosotros eh yo creo que todo bueno tanto Rosalía en este momento como nosotros en su momento es bueno porque logramos llegar con el flamenco a unos sitios que no se oía entonces yo creo que hay que ser positivo en todo lo importante que el flamenco llegue a todos sitios porque eso va a ayudar para que se oiga el flamenco todos portal delantal también la darlo todo no Antonio vallas

Voz 1995 18:12 esto que pasó no te lleva este bueno te lleva a este nos llevamos un susto tremendo estuviste una semana en coma si no me equivoco cuenta de leyenda que te dé pie dice compadre que volver me despertaba con padre veíamos muy durante tenemos que volver eso es así

Voz 0209 18:26 vi a mi padre de Ángel Nieto también recientemente Sarrià savia muerto de repente también veo una cosa que no que no entendía nada una foto de una amiga mía que me la pone ahí de una foto la última foto de Ángel Nieto con con él yo con Ángel Nieto que me la hizo él me la hizo grande Italia cuyo puesto que pues eso no está en coma esto es bueno ya en coma en coma ve muchas cosas hay leí bueno también con todo lo que te mete con todo lo que te meten yo veía como una juerga de circo veía enano venían veía de todo veía como un circo con un circo veía no entonces eso me imagino que también es es que por todo lo que por todo lo canta metió pero también envía ángeles a los pies bien muchas cosas no ahora voy a tener una entrevista con con una una señora que escribe es un momento no de de gente

Voz 0199 19:23 o como en el otro lado y todo eso es muy interesante

Voz 0209 19:26 sí

Voz 0199 19:26 así que dentro de una me veía el la cuarta pero para eso pero lo que hay es cuando diversa algo como eso cuando huía

Voz 1995 19:36 les viene de otra manera vieneses salgan bien esa comerte la vida

Voz 0209 19:40 oye viene de otra manera sobre todo en las fatigas que yo vi pasar a ello a mi familia a mi madre a mi padre a mi hija a mi primo a mi amigo pero luego también se lo tomaban a ser otorgan a cachondeo Mariola estuvo a punto de ponerme una barba así el pelo blanco y decirme que había estado veinticinco años este que a la cachondeo manchas si no pero bueno gracias a Dios recupera Aíto hindú no hay mejor recuperación que la música tu familia un disco nuevo

Voz 3 20:12 Kevin Antonio muchas ganas

Voz 1995 20:15 viguesa José madre mía

Voz 3 20:19 la verdad es que no lo vimos pero muchos Cacho permitió que PPV llama Michael muerto viviente drama igual que bueno

Voz 1995 20:34 los repasaba ese disco porque es difícil encontrar un disco en la historia nuestro país con seis muy claro que con seis temas que todos tenemos en esa cabeza de un solo disco eh que lo hicieron más pero en ese disco ya seis por ejemplo Xesco contenía aquella fantástica versión a dúo con Antonio Vega de su dejada de este dejaba llevar ese disco contenía una esa balada ya hemos resuelto esa duda escuchábamos al principio se titula

Voz 15 21:09 problema ves sí yo disco contenía una

Voz 1995 21:20 bossanova en cada flor de lis

Voz 27 21:24 oí

Voz 28 21:26 no

Voz 1995 21:31 esta operación que probablemente para algunos es canción protesta pero no está autobiográfica el disco contenía no estamos locos el último todas son buenas pero por último este casi lindo seis éxitos de ese nivel en un mismo disco es es algo poco habitual muy poco habitual y encima disco que hace como para salir del paso como para tener vuelos en verano hicimos hacer un lo va a ser la excusa para que luego en verano contraten pero que en algún momento imaginen que esas seis canciones semana convertir todas y cada una de ellas en himnos

Voz 12 22:28 nunca nunca uno hace las canciones para desde dentro la hace con un fin que es el el intentar soltar una una especie de necesidad que tiene dentro y hay veces que te encuentras con sorpresa cómo cómo cómo es dijo este que de verdad que fue una cosa que no esperamos un éxito así ni tanto bolo ningún cambio en nuestras vidas tan importante como bueno

Voz 1995 22:52 que lo habéis tenido que estaba obligadamente Vicente volver a escucharlo cambiaría algo modificaría Isaac lo de aquel dijo cogería Bilbao poner un tema esto en los próximos seis decir cogemos esta canciones y la hagamos repartiendo entre otras hijas Eliseo distinto con aquel disco Antonio

Voz 0209 23:05 yo cogería el flequillo de aquello que debería ir a parte de de la barriguilla sirva que estaría zampó más recta

Voz 14 23:15 la estaba hecho un chaval

Voz 0209 23:19 pues lo que lo que hacía en aquella época yo creo que nosotros lo que hacíamos era quitarle las arrugas al flamenco quitar la arrugar flamenco dramón gente que planchado muy planchado muy planchado planchado amo también venía hacíamos que viniera que vinieran otro chavales jóvenes a a oir el flamenco más ortodoxo hábil movimiento muy bueno

Voz 17 23:43 es increíble asombroso obviamente como este disco cada canción su cuenta banda sonora de la vida de tanta gente a pensar la cantidad de fiestas bodas encuentros alegría tristes tantos personas

Voz 0199 24:02 de hecho no para mucha gente hablando lo de cada uno del tema del problema de lo estamos porque ha marcado su vida no para vivir para hombre claro

Voz 1995 24:12 Amina consideración me dejó mi novia nadie

Voz 0199 24:15 aquí conocí a mi mujer filamentos

Voz 1995 24:17 forma parte de la vida el paisaje este país contiene mucho que dan

Voz 12 24:21 no creo que esa acción no cosas de responsabilidad también no sé yo

Voz 3 24:25 Luque pues bueno

Voz 12 24:27 pues es una cosa que la ACB del corazón y que él el alimento del alma es importante y la música es alimento de las

Voz 14 24:36 y hay que cuidarlo hay que educar a un niño dando importancia a la cultura los libro a la a la Alarte en general es una parte

Voz 12 24:45 te de la vida que hay que cuidar y que decirle a la gente guiado gobernante ya a la gente pueda que que dentro de de su tu forma de vida que le preste un poco tan yo a la música ya ese tipo de

Voz 1995 24:59 tan con lío eh te digo que en fin no parece que preste demasiada atención a lo que a lo que verdaderamente importa bueno en este nuevo disco de aquí a Ketama o de Ketama aquí e incluye nuevas canciones nuevas versiones de de de aquel que tenía veinticuatro años por ejemplo esta nueva versión de problema junto a Pablo Alborán

Voz 29 25:17 Dean es sexo

Voz 1995 25:20 pero

Voz 29 25:23 más y digo

Voz 1995 25:26 es una canción que estaban vuestro último trabajo en su último disco Loco de amor junto al uruguayo Rubén Rada

Voz 31 25:42 los ya

Voz 1995 25:47 homenaje a la Antonio Vega forma de versión de Ángel caída

Voz 31 25:50 a ver a Mari Luz la piel capte de I de de guerra

Voz 1995 26:02 that de hábitos Antonio es que son muy importantes en la historia de este disco no es Antonio Vega hay otras Antonio Flores

Voz 0209 26:08 ya he llegado a Antoni flojas

Voz 1995 26:10 es aquella muerte prematura en genio

Voz 0209 26:14 me acuerdo de Gallo el el collar que tenía dice toma lo que te va a dar que te voy a dar buena suerte y Antonio Vega venía con una amenaza que tenía el tío enfundado en un que iba en moto llevan moto eran dos genio y Antonio Flores con lo que escribía que la mani comían y nada noción escribirla la última época que tuve mucho con él name acacias reponía en cualquier sitio parecía la mosca en cuál lo veían por la noche estaba escribiendo salíamos por la noche tomando una cerveza está describe duda que era un tío que vivía en la en la marmita de de de eso de la creatividad

Voz 1995 26:53 con puestos de los Habichuela forman parte da igual sino lo sabes los Habichuela forman parte de tu vida Fidel música melodía formas de hacer que viven de de vuestra familia es nota no está también lleno responsabilidad como Ketama sino como músicos a la hora de transmitir todo lo que habéis vivido porque bueno tampoco es un fenómeno espontáneo ya venía de decir que ya hay músicos antes de empezar con Ketama pero eso no es de responsabilidad a la hora de transmitir todo que vienen para atrás

Voz 12 27:22 bueno yo te diría que lo que nos han enseñado básicamente es que la música respeto Si y aparte que hay que ser un poco diferente a lo demás mucho

Voz 3 27:34 digo que hay que ser honesto con lo que uno hace

Voz 12 27:37 pues habilidad claro pero es una una una una dirección en la vida no sólo la música no

Voz 14 27:44 hombre sí yo lo digo yo que Ketama

Voz 1995 27:49 que ha sido es una de las grandes bandas de del siglo pasado vamos a escuchar lo que decía Joan Manuel Serrat el Séptimo de Caballería tiene ya unos años pero esto es lo que decía entonces Serrat de Ketama

Voz 32 27:59 Ketama es un árbol muy bien arraigado en todo lo que es su cultura su conocimiento su sabiduría en una gran Copa ampliado bomba o a Hollande

Voz 1 28:13 entonces eso que decías eh esto Serra

Voz 1995 28:16 estos Maqueda de vi es cierto que Paco de Lucía llevó en nuestra maqueta una discográfica y le dijeron que no se hace

Voz 0199 28:24 a lo primero que de que no yo así que huyó la maqueta Zoellick dijo oye llevarse la era PNG Arizona Arriola este acuerdas todavía no quiero decir el nombre del dato que había del tiempo me lo encontré me dice como confiaba John vosotros

Voz 0209 28:47 sí también el que el que vendimos con él dijo de un millón de copias en caída que estaban también por ahí decía gracia amenidad hoy ver

Voz 0199 28:56 no dijo también un libro pero bueno eso ya no de nombre cosas que pasan cuando trabaja son cosas que pasan llevó Paco a adiós será digo a este hombre

Voz 16 29:10 aquí este hombre me llamó y me dijo que no

Voz 0199 29:14 que no lo veía que no lo veía entonces me volvió a llamar Paco y me dijo Juan que ya está ahí me ha dicho que no como que te he dicho que no lo volvía llamando otra vez me volví a llamar el tío si oye a ver traerme otras que ha perdido la total que el volvemos a llevar otra vez lo dijo ya me cogió Pepe Habichuela Mi tío sí me dijo que la maqueta en se la dimos a uno de los de los grandes cabido de la de la de la música apoyando a la música de semana Mario Pacheco de nuevo media señor que le encantaba la música que vivía por la música y que ha ayudado a mucho amor

Voz 33 30:02 gente mucha gente acá lo Jorge Pardo Valle de día La Poveda mataré agrega Pata Negra o sea

Voz 1995 30:14 bueno tengo que que bueno es algo la cola perspectiva el tiempo deciden vuelve otra vez de Miguel que no decir

Voz 0199 30:23 recuerdo que Paco además hemos que mucho de Paco era un gran mirador nuestro cuando nos separamos los llamo nuestro una bronca de la Agustí de la usted cada vez que no veía por separado era cuando juntáis fácil decir yo creo que el que el primer gol

Voz 1995 30:40 lo decía y no no estamos locos

Voz 0199 30:43 en el concierto que vamos a hacer que lo hacemos nuestra tierra veintitrés en Granada

Voz 1995 30:47 eh

Voz 0199 30:48 el Granada bastante dedicado a Juan Habichuela a mi padre

Voz 16 30:54 hay Paco de Lucía porque Paco de Lucía lo hubiera encantado

Voz 1995 31:01 verlo junto a otras ya mucha más gente Juan XXIII en Granada después de una Sevilla Santiago de Compostela Barcelona Málaga Murcia iban a partir de ahí ya será fácil era difícil no encontrarse en el camino de de que cambió la furgoneta tan ahora ya es una furgoneta se queda fútbol hoy en día

Voz 14 31:21 el acto de compra

Voz 3 31:23 ven no como el Citroën una X que tenía

Voz 14 31:26 ha cambiado el humo o lo que es Antonio no dentro ha dicho

Voz 1995 31:36 es una buena noticia cuando tres tipos grandes que han supuesto algo muy importante les dice venga vamos dos de la carretera eso es una muy buena noticia habéis emocionado Luis iluminado rais divertido de hecho tantas y tantas cosas que parece muy difícil olvidarse de que en este país hay una gran banda esa llama que tenemos la suerte de que haya vuelto a los tres Josemi juegan Antonino un verdadero placer vale

Voz 0199 32:01 que ante muchas graviora ese

Voz 1995 32:03 por hoy merece la pena por cierto eh

Voz 21 32:15 Antoni Garrido Green Book está considerada como una de las mejores películas de la década que le gusta Internet de las pelotas tramitado cinco de incluido Mejor película darle la mano que encima ya Viguera duro de tres Globos de Oro incluido mejor película amable de Vigo no Greenberg estreno de fines uno de febrero

Voz 34 32:32 sí

Voz 28 32:39 conecta École hoy por hoy Price de nuestro tuit

Voz 1 32:42 qué vía tus comentarios y opiniones

Voz 35 32:53 el lunes encontramos toda la actualidad del deporte desde las tres en SER Deportivos y no te pierdas nuestra barra libre que es la tertulia más gamberra con todas las noticias del fútbol del fin de semana ser deporte

Voz 21 33:04 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Ayna se

Voz 36 33:12 Olga Nebra que impida la tenemos para el todo por la radio el lunes Elena Arzak Pepe te lo he dicho mil veces sabes que eres Elena

Voz 11 33:19 a que tengo poco tiempo

Voz 3 33:22 no es que vuelta a darle ya la promoción oye que libros tenemos también a los dos premios a Barceló ya Maite Carranza

Voz 11 33:27 todos no caben treinta segundos hombre estoy hablando de

Voz 36 33:31 hasta junio se debe llevan veintisiete ediciones ya que viene de Madrid Fusión no estamos Michelin este lunes en La Ventana o Elena Arzak yo creo que cabe en las dos cosas no te cabeza de Carles Francino en la SER

Voz 37 33:48 con las horas el día va a acumulan hechos contradicciones discrepancias y desatinos cuidado con la bici unos van otros tienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hecha cuidado con el que aquello que les parece bien a los provoca profundo malestar a los de aquí

Voz 38 34:16 o como todos quiere llevar razón desorientado si vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que está pasando citado colas

Voz 0199 34:24 acá no

Voz 37 34:27 y ustedes se preguntarán ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada y análisis

Voz 39 34:40 hora25 veinticinco estamos esperando en la SER

Voz 40 34:43 ah vale venga vamos estamos todos Andre nieve al contrabajo Relaño y su banjo teclados flaqueó el yo mi el ritmo marcan Ponseti con la batería hay Pacojó el bajo gallego hizo Guitar los vientos yo iba al verdad un poquito Iturralde Marcel donde está Axel mira ahí detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si el deporte

Voz 39 35:26 le Nasser

Voz 22 35:32 cuenta con la SER

Voz 25 35:34 pase lo que pase

Voz 1322 35:42 sobre gustos no hay nada escrito para gustos blanco lores por eso en El Corte Inglés tenemos toda la variedad en colores estilos y tamaños de textil de cama baño decoración textil inmuebles de dormitorio con hasta un cincuenta por ciento de descuento sólo hasta el veintiocho de febrero en plan color nuestro segundo

Voz 42 36:03 cita ya sentí cómo estando con ella todo a mi alrededor se paralizaba

Voz 1315 36:06 cariño esta vamos en el museo de Cera normal no

Voz 43 36:13 no fue de que nuestras historias de amor

Voz 3 36:15 como las del cine pero al menos reales

Voz 43 36:18 Descarga la aplicación de Meetic y conoce a soltó

Voz 20 36:20 los dispuestos a vivirlas hola cariño qué haces con el ordenador Miranda así podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los el cuarto unos de tranquila pero sí mostró pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma instruya y nos cambiamos de piso es la vuelven a poner

Voz 21 36:36 los con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 44 36:50 Íñigo Sastre buenas de nuevo otra vez Tony ya sabes que tenía un enero accidentado porque el otro día pincha la rueda de mi coche al lado de casa Isar I mi vecino me dice sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y cambio de neumáticos justo cuando terminaba su frase llegó línea directa al rescate y me puso uno nuevo Isabel que le dije llegas tarde vecino Yes que todos lo saben Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado llama ya al nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones Línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 12 37:27 en la Cadena SER Hoy por hoy frontones Garrido está

Voz 1995 37:33 aquí son superhéroes del humor avanzan triste chiste sorteando los atascos el discurso nacional saltan por el parkour de la actualidad el impulso de la ironía se deslizan por la pista del cachondeo ayudarán a los solemnes por los atajos de la tomadura de pelo dieron hoy por hoy a tirar de los cortinajes de la farsa hay desnudar escenario en la radio que no son niños y borrachos mal

Voz 1 37:54 mira que señoras y señores cuerpos especiales

Voz 1995 38:01 claro que bien lo que leo de alucina de verdad yo cada vez entiendo menos lo que dice sí a mí con el con el TAV ostra introducción en textos bueno uno ve buenísima porque de Nine muy bien lo que no vamos a entender Iñaki Urrutia muy buenos días buenos días qué tal y un poco menos Samitier a Dani Mateo buenos días buenos días cómo estáis qué tal os habéis movido por la ciudad estos días

Voz 3 38:27 ya no ya sabes que yo soy montañero yo soy hermanos

Voz 1995 38:30 soy la sierra periféricos hay periférico ultraperiférica no tanto no soy de los moderados modelo podrá periférico del Sancho que puedes ir a verle tardar dardos días no sorprende que un montón de gente que se está descubriendo por ejemplo en el metro incluso hay gente que descubierto las piernas

Voz 3 38:52 es como Madrid

Voz 17 38:54 paso por paso llegas al sitio si queréis

Voz 1995 38:58 por ejemplo Marta Sánchez o no se Gaspar que era presidente del Barça si el señor bar

Voz 3 39:06 señora

Voz 1995 39:08 Nos ha sorprendido puede caminar yo

Voz 3 39:10 un creo que no hay que forzar no hay que importa tú ves a Gaspar en el metro y notas que ya es tarde para él el metro un tiempo razonable un año o un año por ejemplo que te va muy bien las cosas dices en taxi hasta para ir a por el pan y al cabo un metro oye pues al cabo de un año al cabo de un año y vuelvo al metro no ha pasado mucho tiempo pero Gaspar se nota que está mucho tiempo alejado del metro lo ves igual que a sabes Morgan Freeman en Cadena perpetua cuando vuelve a salir a la calle quiénes aquí todo le es extraño que ya busca vigas con la mirada de donde colgar una soga pues así está Gaspar en el metro no hay que forzar el reto

Voz 1995 39:58 no no es una tragedia

Voz 3 40:00 sí aclara en millones de personas todos los

Voz 1995 40:02 es lo de vida

Voz 3 40:04 para él es trágico junto a juntarse con gente pero a mí me ante los rasgos lo rico lo hacen bien dicen ellos en un acto de generosidad con los pobres no van en metro

Voz 1995 40:13 pero entonces para que vayamos nosotros cómodos entonces me parece bien van generosidad Metro tuvo que reforzar servicios sin Nabás una por Gaspar no en general por la huelga de taxis continúa por cierto que continúa en las concentraciones por Madrid esta mañana estaban como saben apostados en la en la Castellana finalmente los antidisturbios ensancharlos desalojado igualmente vayan a otro lugar porque como ellos dicen la guerra continúa insistimos en que muchos han descubierto estos días las piernas como método revolucionario transporte así que animamos a todos aquellos que no lo descubierto todavía súper sostenible anda que si no se va a morir basada no no lo palabras tan mal y ahora vamos a hablar de todo lo opuesto porque unos no seguirá difusión

Voz 3 41:02 vamos marzo paso pensaba que a hablan de veteranos de guerra que había perdido a mí sí

Voz 1995 41:07 mañana acaba de inaugurarse en Madrid Fusión ahí

Voz 3 41:10 hombre entra Sicilia aquí

Voz 1995 41:13 Carlos Cano Corresponsal gastronómico de la Cadena SER gran trabajo donde por cierto acaba de comenzar una ponencia muy esperada Carlos buenos días

Voz 45 41:21 hola buenos días qué tal si están hablando Ferrán avería que era bueno pues quizá la ponencia más esperada de este Madrid Fusión porque está dando detalles de la reapertura del bus no sabemos exactamente si va a volver a ser restaurantes y sabemos que va a tener un gran espacio de exposición y que esa es una de una de las partes de el proyecto con cuatro patas con el que vuelve Ferran Adrià poco a la actividad pública no ha hablado de la bullir hacía una especie de archivo museo dedicado a a toda la obra del Bulli del método sapiens de de aprendizaje del Bulli DNA que también va a tener una parte digital Id esa reapertura del Bulli de del restaurante de Cala Montjoi Rosas en Girona en la Costa Brava y que se va a llamar El Bulli mil ochocientos cuarenta y seis está ahora mismo en plena ponencia a Hinault ha dicho si iban a volver a dar comidas y cenas que bueno al final a mucha gente es lo que más le interesa pero sí sabemos que ha hecho durante ocho años un gran trabajo de archivo de recuperación de poner en orden todo ese material que durante años se construye en El Bulli y ahora van a empezar a compartirlo

Voz 1995 42:32 es curioso que estoy vivos compartimos con él hace unas semanas en Tarragona un una ponencia muy interesantes un tsunami es curioso cómo hasta hace siete años hasta que no deja el Bulli Ferrán claramente no es un conocedor profundo profundidad de la gastronomía evidentemente un tutor que cambia las reglas pero cuando empieza a bucear en todo el conocimiento y cuando cambia completamente su perspectiva sobre la alimentación la gastronomía el acto mismo de comer Carlos

Voz 45 43:00 sí la verdad es que el les pidió en un acto segura gente valiente y el restaurante en el momento de mayor éxito cuando la habían elegido cinco veces el mejor restaurante del mundo decidió bajarse de ese carro ponerse a estudiar a investigar de otra manera desmarcándose de lo que estaban haciendo el resto de cocineros muchos de ellos sus discípulos claro en todos estos años ha ido construyendo un discurso mensaje bueno ha dicho que tenía material para veinticinco libros que no nos va a publicar todos de golpe pero sí se ha pasado ocho años estudiando no tanto cocinando para que la gente disfrute de sus platos inmediatamente sino con una perspectiva de llegar un poco más allá de dejar un legado ningún testimonio de lo que se hizo en el Bulli de lo que se ha hecho en general en la historia de la humanidad relacionado con la alimentos

Voz 1995 43:51 muy interesante Carlos vamos a que escuches esa Valencia para tener más datos sobre el los nuevos planes los cambios de regla que anuncia Ferran Adrià esta mañana por cierto Pepa ya preguntaba a los oyentes de Hoy por hoy sobre ese tema sobre la alta restauración por ejemplo esto es lo que decía

Voz 45 44:05 Rafael de Alcalá de Guadaíra Rafael Martín la careta Alcalá de Guadaíra yo esto de la cocina de fusión nunca lo entendido mira muchacho si lo que me va a poner no me gusta no me lo ponga lo que va a poner me gusta poner un plato en condiciones que para lo que son trabajo manual y ya tengo yo a mi nieta para pagar un pacto ya te digo yo Hacienda eh

Voz 1995 44:27 qué os parece como valor Ice hombre las impresiones de Rafa

Voz 3 44:30 él es que es otra cosa no es que no tiene nada que ver no tiene nada que ver para mi la cocina con la alta cocina la alta cocina es como ir a Port Aventura es como una experiencia juegan con tus sentidos es como ir a un sí a ver un una obra artística ir a un músico merece que normal no un columpio con eres alimentarse tú eres comer comer es otra cosa es cómo come un plato de fabada y a lo mejor repito eso eso

Voz 1995 45:02 la cosa donde están reñidos con uno o lo otro día puedes ir a disfrutar de este parque atracciones y otro día bueno pues lo columpio de toda la vida no pasa nada

Voz 3 45:12 no llegue el Papa caro si yo estoy a favor de la la alta cocina soy muy fan de derechos pero es verdad que hay una cosa que mucha rabia ahí es cuando te gusta algo mucho qué pequeño es lo rico que estaba hecha tres de este es como lo del metro para ir de un lado por cierto ahora tú para ir de un punto a otro puedes ir

Voz 1995 45:31 el metro

Voz 3 45:33 parte de clase A o al menos no sé ni las clases buena superclase no alta cómo será buena o Mercedes de gama alta no vas también te lleva

Voz 1995 45:45 pero es distinto por cierto vamos a corregir a corregir el dato Marta Sánchez no ha ido en metro esta semana en la foto que hay en redes es del dos mil diecisiete a también hubo en cambio entrará haber abiertas señala será de ahora no ya desde el año dos mil siete bueno ciento siete para componer el y no

Voz 3 46:03 que quería estar cerca de las frente a diez

Voz 1995 46:05 ayer a la Ferran Adriá Dani García David Muñoz Quique Dacosta que estuvo esta mañana con Pepa Bueno todos los grandes de la sanidad de ese paisano cita en la difusión Carlos Cano nuestro corresponsal no sólo va a contar esta tarde por cierto Elena Arzak bastar con Francino en La Ventana todo lo que tiene que ver con el mundo La Vanguardia de cómo la cita en Madrid estos días en vosotros vais a tener deberes vamos a hacer una pequeña pausa pero nueve minutos vamos a hablar de una profesora de Biología que descubierto errores en un libro de texto de su hijo lo el texto de Ciencias de su hijo de nueve son libros y conocimientos que no se han actualizado en algunos casos es de mil ciento setenta y cuatro vamos a hablar de conocimiento de ese actual el tema apasionante en unos minutos Aneto

Voz 3 46:47 Toni Garrido cadenas

Voz 19 46:49 ahora hasta está treinta y uno de enero en Carrefour tienes la terrible de quinientos gramos de peso origen vuelva por solo un euro con ochenta y nueve terrible y el jamón curado selección el pozo por sólo treinta y nueve euros la pieza marcados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 34 47:05 sí

Voz 28 47:12 conecta con hoy por hoy a través de Facebook

Voz 1 47:15 vi Canarias tu comentario tu opinión cuéntanos lo que quiera se importa

Voz 46 47:24 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 14 47:37 dice el ratio veces le han salido el olmo centenario en la colina que lame el Duero amarillento Le Mans a la corteza blanquecina al tronco carcomido polvoriento no será cuál los álamos cantores

Voz 47 47:59 en el camino en la Ribera

Voz 14 48:01 el ruiseñor El escritor de hormigas trepando por él y en sus entrañas hurta en sus telas grises las arañas antes que te terrible Olmo del Duero con su a echar leña todo el carpintero te conviertan campana lanza de carro carreta antes que rojo en el hogar mañana hartas de alguna mísera caseta en un camino antes que desde el torbellino soplo de las Sierras Blancas antes que el río hasta la Marte empuje por vallas y barrancas sol

Voz 48 48:37 quiera no estar en mi cartera la gracia de tu rama merecida Mi corazón espera también aquí a la luz

Voz 14 48:45 sí hacia la vida otro milagro de la primavera

Voz 46 48:50 aún no hemos eco Antonio Machado mil novecientos doce el placer de escuchar

Voz 49 49:00 Paul tiene seis años ya ha escrito y publicado el cuento que atraerá hoy son Matas días los dragones viven en manada

Voz 28 49:16 haga Óscar tiene doce años y ha creado una aplicación de móvil para ayudar a conductores que no pueden seguir al volante

Voz 50 49:23 cuando por ejemplo en esté en condiciones de conducir por cualquier motivo pronunciándose aplicación para buscar un conductor cercano y así cree condujo su coche al chino que ya marca la obligación

Voz 28 49:34 la Ventana ese espacio donde no ponemos límites de edad a los creadores con Carles Francino Cadena SER

Voz 1286 49:45 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 1995 49:47 es el faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos y todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 14 49:59 el Faro con Mara Torres síganos también en redes nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 1995 50:14 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 50:26 buenos días los ordenadores se pueden controlar de forma remota pero no siempre para un buen fin Aida

Voz 3 50:31 en cuentes que puede los a nuestro ordenador para propagar

Voz 1508 50:34 el virus o spam y eso es posible porque el equipo ha entrado en una red zombi usted no tiene por qué saberlo pero sí puede comprobarlo si ve que su ordenador va más lento de lo normal o algunas aplicaciones han dejado de funcionar entre en INCIBE punto es es la web del Instituto Nacional de cibersexo

Voz 3 50:52 Vivar ahí encontrará el servicio antiguo

Voz 1508 50:54 es una herramienta que le permitirá comprobar si su ordenador está infectado recuerde la web INCIBE punto es

Voz 1995 51:01 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno sí

Voz 28 51:07 no te compras una desproporcionada pantalla de plasma un potente portátil con soporte técnico por si acaso y por descontado un equipo de sonido envolvente porque tú eres un innovador multiplica Vida por mucho rascas multiplicador de la ONCE gana hasta quinientos mil euros al instante hay más de ochenta millones de euros en premios rascas multiplicador de la ONCE por ellos

Voz 1995 51:42 seguimos hablando con nuestros cuerpos especiales Iñaki Urrutia y Dani Mateo

Voz 1 51:48 recordáis

Voz 1995 51:50 la bestia o países que ya no existe esa Rigola por ejemplo

Voz 3 51:53 en la capital de Yugoslavia ostrás la capital de Alemania

Voz 1995 51:58 en federal aquí si la de Checoslovaquia Praga con es la capital de Eslovaquia

Voz 3 52:04 buena esa

Voz 1995 52:05 la otra Plutón es un planeta no ganó

Voz 1 52:11 ha vuelto a ser

Voz 11 52:13 venga pregunta va apuntaba

Voz 1995 52:16 hay muchas cosas de las que estudiamos de pequeños pueden haber quedado desmentidas por política por la ciencia no sólo en ciencia también historia en arte incluso genética puede haber cambiado la forma de ver la realidad los libros de texto se van a actualizar es normal pero a veces hay ideas erróneas que van pasando de libro a libro degeneración generación sin que se modifiquen hasta que llega alguien que sabe la materia es lo que le ha pasado una profesora de Biología de la Universidad con el libro de Di María de su hijo de nueve años la profesora se llama cochinillo y nos está escuchando desde la emisora de la Cadena SER de Salamanca Conchi muy buenos días hoy día en que era estar en aros placer que viste en el libro de primaria de tu hijo

Voz 5 52:57 bueno pues fue por casualidad estábamos repasando ciencias naturales me encontré con el tema de los sentidos el mapa de los sabores de la lengua que no sé si os sonará esto de que cada parte de la lengua se detecta un sabor pues eso es mentira a los Games ya no bueno ya no no notamos los cuarenta años de eso que desde hace cuarenta canales

Voz 3 53:23 sin eso exactamente

Voz 5 53:26 lengua normal no parcheado

Voz 3 53:30 sí señor

Voz 1995 53:32 eh y entonces qué hiciste cuando vas ese coche haces

Voz 5 53:35 bueno pues yo me lleve las manos a la cabeza porque bueno son ideas que haber queda muy bonito en el libro de texto lo de la lengua con colorines y tal y son ideas que están errónea y se quedan metida ya en la cabeza de los niños ya para toda la vida como a todos nosotros no ha pasado e cogí bueno puse un tuit directamente pero aparte de eso escribía la editorial me presenté les dije que era profesora de Biología en la Universidad y que habían detectado eso que hacía ya mucho tiempo que estaba desmentido por la ciencia le puse una documentación al respecto pero bueno no he vuelto a saber nada de ellos no sé

Voz 3 54:11 chiflado a lo mejor es que

Voz 5 54:12 no me han contestado entonces

Voz 3 54:15 pues si que en teoría la no sí

Voz 1995 54:17 pagando un conocimiento está desactualizado a partir ya se encontraba o más información desactualizado