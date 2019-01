Hoy por Hoy (28/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:08 José Antonio Marcos muy buenos días qué tal buenos días los taxistas de Madrid cumplen su amenaza y cortan la calle Génova una de las arterias transversales del centro de la ciudad que tiene además sucede el Partido Popular centenares de vehículos interrumpen el tráfico justo cuando se cumple una semana de las movilizaciones contra lo sube TC lo hacen además apoyados por taxistas llegados desde Barcelona Andalucía incluso desde Lisboa Elena Jiménez

Voz 0545 00:31 buenos días una hora llevan concentrados en Génova pidiendo la dimisión del presidente madrileño Ángel Garrido y criticando la actuación del Partido Popular en este conflicto por eso este taxista acaba de quemar su carné del partido

Voz 4 00:42 que se seis los ladrones de que militante del Partido Popular

Voz 0545 00:55 en la sede de los populares con el cierre echado antidisturbios en su puerta a alguien desde dentro de la sede grabando de vez en cuando la protesta con el teléfono móvil fuera taxistas como dices llegados de diferentes zonas que se van pasando el micrófono conectado a unos altavoces para básicamente pedir que se cumpla la ley uno treinta Un juguete EC por cada treinta taxis aquí dicen que se van a quedar hasta la una hasta esa hora tienen convocada la protesta ir por la tarde a las cinco Se van a ir a la Puerta del Sol sede de la sede del Gobierno regional de Madrid

Voz 1018 01:24 gracias Elena la imagen de esta hora nos lleva también a Dos Hermanas en Sevilla donde ha convocado una concentración de repulsa por el último crimen machista ocurrido en nuestro país el asesinato el pasado sábado de una mujer de sesenta y seis años supuestamente por parte de su marido que se encuentra detenido que fue además en avisó al uno uno dos de este asesinato es el cuarto confirmado en lo que llevamos de año Alfredo Guardia

Voz 5 01:44 buenas tardes acaba de comenzar este acto de protesta a las puertas del Ayuntamiento cuyas banderas ondean a media asta junto a representantes de la corporación municipal está la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía Rocío Ruiz varios centenares de personas se han dado cita en esta céntrica plaza de la Constitución en la que también se ha celebrado un acto público en defensa de las pensiones y muchos de estos manifestantes se han querido unir a esta protesta de confirmarse que ha sido un asesinato sería la primera víctima por violencia machista en la provincia de Sevilla en lo que va de año la segunda en Andalucía en estos momentos está leyendo manifiesto

Voz 6 02:17 Nos

Voz 1018 02:22 hora doce y dos minutos es madrugada en Venezuela son allí las siete de la mañana hay dos minutos obra de Caracas sin avances en la presión diplomática internacional contra el régimen de Maduro una crisis que se ha trasladado en nuestro país al Congreso de los Diputados donde el Partido Popular acusa de cobardía a Pedro Sánchez que ha respondido desde el PSOE su portavoz en la Cámara escuchamos a Teodoro García Egea Adriana Lastra toda España sabe que el señor Sánchez

Voz 7 02:42 es un cobarde cuando hay un problema coge el avión sale de España y cuando hay un problema competencial lo deriva al resto de comunidades autónomas cuando hay que reconocer un presidente legítimo Leda ocho días de plazo para que convoque elecciones así actúan los cobardes

Voz 8 02:55 es la misma posición consensuada dialogada con el resto de socios de la Unión Europea como sabes hasta por lo tanto yo lo que le pediría al secretario general del Partido Popular es que empieza a comportarse como lo que es el secretario general del primer partido de la oposición y no como en julio de dos

Voz 1018 03:11 la crisis de Podemos nos deja dos novedades en las últimas horas la decisión de nombrar una gestora al frente del partido en Madrid hilos mensajes aparentemente conciliadores Irene Montero hacia Íñigo Errejón para llegar a un acuerdo de unidad de cara a las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo Mariela Rubio

Voz 1450 03:26 de no hay nada que negociar con quién se ha situado fuera de Podemos de la semana pasada a invitar a Errejón y al partido que lidera con Manuela Carmena más Madrid a integrarse en una plataforma unitaria Irene Montero aseguraban hoy en el Congreso que su intención es buscar un acuerdo antes de la selección

Voz 9 03:41 hay que hablar con todos los actores que aunque no hayan querido sumarse a ese proceso quieran que en la Comunidad de Madrid no gobiernen los trillizos reaccionarios tampoco Ciudadanos por tanto en su incluye por supuesto explorar la posibilidad de de llegar a un acuerdo con el partido de Iñigo Errejón

Voz 10 03:56 otros vamos a apostar por la máxima unidad posible siempre lo que termine siendo pues lo tendrán que decidir los inscritos y las inscrita Montero aseguraba que esa candidatura

Voz 1450 04:04 sanitaria debería llamarse Unidos Podemos pero que su prioridad es que el proceso sea dialogando hice encuentre la unidad insistía también en que Podemos no se va a presentar contra Carmena en el Ayuntamiento si no se consigue un acuerdo con la alcaldesa nos echaremos a un lado

Voz 1018 04:17 de los testimonios políticos de la mañana aquí en las SER Alfonso Guerra que fue número dos del PSOE vicepresidente del Gobierno que estuvo aquí en Hoy por hoy su alerta sobre los riesgos del independentismo catalán

Voz 11 04:26 todos no se puede votar en la vida hay que estar muy atento a lo que marca las normas de convivencia no se pueden saltar las normas de convivencia porque así se disuelve porque la balcanización parece que está muy lejos pero hizo cuando coge carrerilla llegan se

Voz 12 04:42 idea inmediatamente y en España hay un proceso claro de balcanización

Voz 1018 04:47 los queda todavía otra conexión en directo desde Santiago de Compostela reunión de los presidentes de Galicia Asturias y Castilla y León para unificar estrategias ante la Administración central para que una vez pruebas impulse la construcción del corredor ferroviario del Atlántico frente a la Catedral Jaime López

Voz 12 05:04 el noroeste Penín ha expulsado

Voz 0846 05:07 cien de la red europea de transportes de mercancías y comercial pasa por estar conectados con Europa y la inclusión de Galicia Asturias y Castilla y León en el corredor Atlántico es vital Jorge Cebreiro es el presidente de los empresarios de Pontevedra

Voz 1194 05:20 el trazado el corredor Atlántico conecte con nuestro territorio noroeste con nuestros puertos tanto de Coruña de Pontevedra como de Asturias no tenemos que ser insistentes para que no se pierdan los papeles en ningún cajón

Voz 1018 05:35 bueno parece que hemos perdido la comunicación definitivamente con otro compañero Xaime alguna cuestión más que dejamos apuntada con Isabel Quintana

Voz 0325 05:42 no más de treinta provincias del norte y el este del país mantiene los avisos por nieve y viento en la cornisa cantábrica y en el nordeste se esperan nevadas de hasta veinte centímetros rachas de viento que pueden alcanzar los ciento diez kilómetros por hora y olas de hasta siete metros

Voz 10 05:54 la Guardia Civil ha detenido a cinco miembros de una red que captaba a menores migrantes cerca de los centros de acogida los trasladaban a otras ciudades y pedían un rescate de hasta quinientos euros a sus familiares

Voz 0325 06:03 Marruecos para dejarlos en libertad continúa la búsqueda de más de trescientos desaparecidos tras la rotura de una presa de una empresa minera en Brasil que deja hasta el momento cincuenta y ocho muertos otras tres mil personas han sido evacuadas aunque la mayoría ya han podido regresar a sus casas

Voz 10 06:15 la mujer de ochenta y tres años ha fallecido al lanzarse desde la octava planta de una residencia de mayores en Alicante en la que se había declarado un incendio la policía investiga la causa del fuego aunque todo apunta a que hubo dos focos en la habitación en la que se originaron las llamas Stories esto

Voz 1018 06:28 no es algo de lo que podemos comprar ahora que oyes que atrevido

Voz 0313 06:31 Francino un libro de alzacuellos brazo por modos de recetas

Voz 1995 06:37 pero prevenirlo enseña luego no hará la receta

Voz 0313 06:40 la pared de ladrillos de chocolate mostaza noble de yo pared de ladrillos de Tom de chocolate y mostaza te he visto ojos de deseo yo me refería te labor cuentas de same tiene una cocina cocinas Fran cuantas entonces yo cocinar pero lavó platos

Voz 1018 07:01 da lecciones eh eh pues circuito ante el trabajo

Voz 1995 07:03 sí está bien bueno bueno saber de José escuchamos además seguimos

Voz 2 07:09 hoy por hoy

Voz 3 07:10 doce

Voz 1 07:13 en la Cadena Ser

Voz 1995 07:16 hoy por hoy a ligar iremos que luego Elena Arzak va a estar en La Ventana hoy saben te lo hemos contado antes comienza a Madrid Fusión acaba de terminar la ponencia Ferran Adrià donde hablaba del de este nuevo plan que grandes Ferran de vaquero cocinas

Voz 0313 07:31 no no no no no he cocinado nunca pero siempre he sido un gran amante de la cocina como consumidor

Voz 12 07:37 de en fin titulares en el titular de Fraga plato siempre desde hace un montón de años no sabe presidirlo

Voz 1995 07:44 representa estrellas pero a mí me gusta me gusta tanto comer que me gusta mucho entender cómo se ha hecho descubrir cómo semana haciéndolas mí para sí

Voz 0313 07:53 cuando me lo cuentan fíjate estoy ojeando Stella

Voz 1995 07:56 pero de han llegado mercados Arzak y Elena Arzak

Voz 0313 07:58 cuarta generación ya se cuarta generación de esa casa de comidas al pie de la carretera en fin que empezó qué tal que se hizo grande luego haciendo banquetes de boda cuarta generación eh no sé si hay pensando yo casos próximos a nosotros si hay muchas profesiones muchos oficios donde se pase el testigo durante tanto tiempo podían porque además disfrutara rape Cleopatra pues que hay que ser patas siglo quiere eliminar recetas que este hallazgo de

Voz 12 08:28 sí sí sí sí sí he

Voz 0313 08:31 perdiz hará crema con trufa más estamos justo en la época estoy comiendo esto es ningún un amigo arrasador que me regalaban unos perdices voy Iggy algún perdigón resaltó mientras comía Pinault no promete murió de susto cuando lo encuentro me hace ilusión del esprín es una curiosidad Ana que hay que es un perdigón con las peligro

Voz 12 08:53 no lo avala cuando se está claro

Voz 0313 08:56 ayer perdió una cosa poquito más más diminuta joya habéis visto el el el spot de los Goya que hacen Andreu Buenafuente Sílvia Abril que estén en la cama imitando a John Lennon y Yoko y es un mensaje a los ofendidos de toda España que maravillas cuando parece más visto bueno que parece Carlos Bardem sombrero mexicano Carlos convencido y que necesario es el mensaje a los ofendidos porque seguro que el sábado con la gala que ojalá les salga cojonudo que les saldrá muy bien seguro pero qué pasa si el preso

Voz 12 09:29 adoro no creo y Silvia

Voz 1995 09:35 a mí lo que ocurre es que miran poco ya me da rabia porque me parece que hemos convertido elementos es una

Voz 12 09:41 entrega de premios de una fiesta que vas a una fiesta del cine

Voz 1995 09:45 a celebrar hemos convertido eso pasa igual con Eurovisión con otras grandes citas simplemente dónde colocamos a sparring

Voz 0313 09:53 lanzar os a la otra si es que la meten de tal si no sé si ahora es un comentario ya hace buscar alguna cosa como hemos podido convertir algo que también es que es un spot preventivo esto del mestizaje a los ofendidos sí sí sí sí sí está muy bien y está bien que la gente que sí

Voz 1995 10:12 por esa frase el yo lo recuerdo de Dani Rovira no que fue muy comentado grandes grandes grandes fans de algún que otro pero éste sabe lo difícil que es envuelto en una platea en una gala que tiene una vez sea que es un problema es decir una vez no superaba todos los dramas Hacienda hundido y a mejoras has tenido una es una más únicos unitarios es de lo complicado de todo eso como para valorar así estos Amieva

Voz 0313 10:36 sí como pero aquí porque el viernes por cierto sabemos haciendo La Ventana en Sevilla en la Fundación Cajasol como como como víspera como aperitivo de la gran fiesta de los Goya ya estaremos ahí con con bien en fin con con Andrea

Voz 12 10:52 Silvia con gente del cine a ver si Siria

Voz 0313 10:55 además mantendremos oyentes ahí a mano juntitos viéndonos la cara todos pues seguro que pasamos una tarde

Voz 1995 11:01 defina bueno yo esta mañana he Pepa pedía llamadas a la gente a esta comida de de vanguardia sobre esa gastronomía no

Voz 0313 11:06 la queda voz un poco Bonnie Tyler a Pepa eh ha quedado la queda un poso tu mensaje dándome ayer con ella le queda un poso así lo que las ligas víricas no que joe que dejan dejan rastro lo ha pasado mal muy mal muy mal muy difícil porque hablamos el otro día era gente que normalmente se dedica a hablar bastante en su trabajo depende tenga que callar uf

Voz 1995 11:25 eso eso tiene que ser una cosa muy interesante Pepa ya

Voz 0313 11:28 ponerse a dieta de teléfono también ha tenido el teléfono desconectado durante varios días porque eso debe aumentar la frustración de poder hablar pero el al delito iba desconectado había hecho muy bien yo estoy escuchemos

Voz 1995 11:39 Jorge Mendes hablar sobre la nueva gastronomía ha dicho estado aquí si se hace poco hemos usado uno yo creo que ya lo hemos normalizado ya no hablamos de convive con nosotros esta nueva gastronomía convive con el menú convive con las las querellas sexy y el bocata debajo del bar conviven francamente bien y parece que es un ejemplo de extraordinario valor a algunas de las cosas que no vaguedad exacta de transición sana traumáticas y hacer alta cocina ya no está lejos no puedes oye que hay que no

Voz 0313 12:09 exacto y en el día en el intermedio en el camino entre el bocata del Bari y la excelente CIA máxima de las tres estrella hay un camino muy largo y cada vez más lleno de de cositas atractivas está muy bien

Voz 1995 12:21 yo que me atrevo a decir que cocine un día voy a cocinar para no

Voz 12 12:25 a hacer un algo no sé qué pensar

Voz 0313 12:27 David pero es verdad que cuál eh tu plato fuerte nunca mejor dicho

Voz 12 12:31 como ya una amplia gama de gastronomía baja algún curry extraordinario todavía lo diga manejo a roce el arroz

Voz 0313 12:41 bueno de la Ross podemos hablar es muy difícil hacer una llaga me imagino métodos

Voz 1995 12:46 si se te lo puedes imaginar

Voz 21 18:22 hoy

Voz 1995 18:23 Antonio Carrillo antes desde acabar no sabemos las preguntas que nos deja el día la mejor manera de resumir la crisis en la que está sumido podemos es que ha pasado de asaltar los cielos a convertir su formación en un infierno pañuelos rojos en favor del presidente Macron frente a chalecos amarillos en contra del convertirán al mandatario francés en el influencer que dicta cómo se visten los franceses esquizofrénico que inmaduro pase de cantar Que viva España a anunciar que reconocerán ocho días a la república catalana y que hoy se celebre el Día del cine en Venezuela nos permitirá saber cómo acaba el drama con el que vive su población será tendencia escucharnos más unos a otros tras conocer que el ex comisario Villarejo por oír a todo el mundo acumuló un patrimonio de más de veinte millones de euros le regalaron un Rolex a Fernando Alonso por ganar las veinticuatro Horas de Daytona para que recuerde todo el tiempo que ha perdido la Fórmula uno después del deslumbrante partido de Karim Benzema cuantos periódicos deportivos han tenido la tentación de titular hoy

Voz 12 19:26 si vence Madrid mal Benzema Di