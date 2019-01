Hoy por Hoy (29/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días es veintinueve de enero hoy el invierno sigue desplegando su catálogo de fenómenos hoy nos anuncian que llega una ciclogénesis explosiva vamos una tormenta con mucho viento con mucha agua ICO mucho oleaje empieza en el Cantábrico la han bautizado se llama Gabriel Así empieza un martes en el que el guber catalán va a aprobar el decreto que pactó con el sector del taxi que mantiene en pie de guerra a la otra cara de este conflicto a los súbete F

Voz 0027 00:54 ah

Voz 2 00:55 hola

Voz 3 01:00 ayer los conductores se manifestaron frente a la Consejería y hoy lo harán ante el la plaza de Sant Jaume

Voz 1727 01:07 protestan contra la pre contratación que va a introducir la Generalitat que obligaría a reservar sus servicios con al menos quince minutos de antelación de hasta una hora en el área metropolitana de Barcelona gestionar la complejidad es muy difícil y estamos ante un problema muy complejo con muchos puntos de vista hay muchos intereses en Madrid no hay acuerdo el conflicto se endurecen este sonidos de anoche en la Puerta del Sol donde los taxistas exigieron al presidente de la comunidad Ángel Garrido medidas similares a las catalanas hoy los taxistas se van a manifestar a pie sin los coches frente a la sede del sindicato UGT en pleno centro

Voz 3 01:51 madre

Voz 1727 01:53 un martes que además viene con novedades diferentes en la carretera Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 01:58 muy buenos días desde las doce de la noche desde

Voz 1727 02:00 hace seis horas el límite de velocidad en todas las carreteras convencionales españolas es de noventa kilómetros por hora

Voz 0027 02:07 la decisión se aprobó a finales de dos mil dieciocho pero se empieza a aplicar hoy una vez se han adaptado ya todas las señales el año pasado murieron novecientas personas en ese tipo de carreteras tres de cada cuatro víctimas del total espera Navarro director de Tráfico

Voz 4 02:18 deberíamos ser capaces entre todos de reducir un diez por ciento es decir noventa muertos menos cada

Voz 1727 02:26 y estaba previsto de antemano pero miren qué oportuno ha resultado finalmente hoy en plena crisis venezolana el presidente del Gobierno Pedro Sánchez viaja a República Dominicana primero y después a México

Voz 0027 02:39 pero mientras tanto en Venezuela Maduro White o pelean por el control de los activos El país en el extranjero Estados Unidos ha bloqueado en las últimas horas todos los fondos de la petrolera estatal venezolana allí en su país en Estados Unidos maduró respondía esta misma noche Ale

Voz 5 02:52 a Venezuela lo ha estado reunido hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Sicko a Venezuela un camino ilegal

Voz 0027 03:02 la oposición quiere que esa congelación de cuentas extienda a otros países lo pedía esta madrugada Juanjo ido en la fe

Voz 6 03:07 no solamente se van a quedar en octavos mío también mucho editar a Europa a la protección de activos e de Venezuela hizo país ella que sábado lindo se cumple el lapso que lidiará el ultimátum que le dieran eh Amauri los va a extender esta petición de protección de activos e de Venezuela de la República Venezuela a todos los países

Voz 1727 03:27 en Estados Unidos que ha llegado a un principio de acuerdo de paz con los talibanes para intentar acabar con diecisiete años

Voz 0027 03:34 de guerra en Afganistán el plan incluye la retirada de tropas americanas el compromiso de que los talibanes no cobijan en organizaciones terroristas un alto el fuego con el Gobierno afgano previo al inicio de conversaciones de paz entre ambos

Voz 1727 03:45 la dirección de Podemos cambia de estrategia y está dispuesta a negociar con Errejón ahora Irene Montero dice que hablarán con el ex diputado

Voz 7 03:52 niego Errejón ha roto muchos puentes ahora nosotros somos gente responsable e igual que en los echamos

Voz 8 03:57 a un lado en el Ayuntamiento de Madrid somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas también el partido de Iñigo Errejón si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid

Voz 0027 04:10 eso sí Montero la pedido Errejón que no vaya mañana el Consejo Ciudadano Estatal para permitir dice el debate interno

Voz 1727 04:15 juez de Mallorca ha pedido el registro de llamadas del último año de una periodista de la agencia EFE y de la propia Delegación de la Agencia Estatal en Baleares para tratar de descubrir sus fuentes en el caso Cusack el que investiga la corrupción en torno a este empresario de la noche

Voz 0027 04:32 este juez es el mismo que ya ordenó incautar los móviles de dos periodistas de Europa Press el Diario de Mallorca que publicaron noticias sobre ese caso el Consejo de Redacción de Efe ha calificado de inaceptable la decisión del juez que aseguran vulnera el secreto profesional y la libertad de información

Voz 1727 04:48 Nos queda el detalle del tiempo para hoy Jordi Carbó buenos días buenos días hoy la situación meteorológica si no complicando con el paso de las horas durante la mañana lloverá en Galicia a partir de mediodía se extenderá al resto de la mitad norte de la península llegando hasta el Mediterráneo a Cataluña por ejemplo o la Comunidad de Madrid mucho más debilitada nieve en los Pirineos a partir de los mil metros de altura más o menos pero nevada menos intensa que la de ayer también en el Cantábrico y en el Cantábrico justamente marcado oleaje con olas que pueden acercarse a los ocho metros de altura con vientos de más de cien kilómetros por hora viento fuerte en todo el país pero sobre todo en el Cantábrico en los Pirineos y gran parte del Mediterráneo a medida que vayamos hacia el sur más ratos de sol y temperaturas parecidas a las de ella en los deportes el Rayo Vallecano sale del descenso después de cuatro meses Sampe buenos días

Voz 1161 05:39 buenos días Pepa con su victoria anoche Mendizorroza cero uno al Alavés primera derrota a los vitorianos en casa en el campeonato liguero y primera derrota en su estadio desde el mes de abril el Rayo deja las posiciones de descenso sólo estuvo fuera de ellas en la cuarta jornada Celta Villarreal y Huesca son ahora los tres equipos en peligro el Alavés sigue quinto en puestos de Europa League seguido muy de cerca por Getafe y Valencia que precisamente abren esta noche los partidos de vuelta de la Copa del Rey a las nueve y media Mestalla Valencia Getafe uno cero para los madrileños en el partido de ida

Voz 10 06:04 es por ello subrayó pero fue el estilo buzo usó en nueve

Voz 1727 06:23 esta mañana queremos conocer mejor

Voz 11 06:25 por cuál es la situación económica y financiera de Venezuela un país con tantísimos recursos naturales hemos invitado para eso a José Juan Ruiz que fue economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo conoce muy bien la situación de ese país de Venezuela oportuno además porque vamos a analizarlo en un día en el que se ha producido esa decisión de la administración Trump de bloquear los fondos que la petrolera estatal de Venezuela en Estados Unidos vamos a hablar también de nuestra economía porque se publican los datos de la EPA de la Encuesta de Población Activa a partir de las nueve de la mañana y lo haremos con Joaquín Estefanía con Ignacio Ruiz Jarabo Icon Lucía Méndez que contenía

Voz 3 07:10 es que hará la cabecera antes a las nueve

Voz 1727 07:12 punto tres buenos días estamos trabajando

Voz 1621 07:14 me llevo a esa hora en mesa de análisis vamos a hablar también con Alberto Álvarez conocido como Tito Álvarez el que ayer compartía la

Voz 1100 07:22 López facción del sector del taxi con que un minuto

Voz 1621 07:24 otro Marlaska declarado homosexual de izquierdas mande a la policía a poner orden en sus protestas

Voz 5 07:31 precio aquí agresión agresión de palabra bullying

Voz 1621 07:36 en Venezuela un país en bancarrota titula hoy el venezolano El Universal a partir de las diez de las nueve en Canarias Toni Garrido con Nacho Icon Gonzo van a abordar las diferencias que hay que siguen existiendo entre hombres y mujeres en el terreno laboral

Voz 10 07:51 que se rige las Juan hoy y una hora después de raza

Voz 1621 07:54 o al diplomático y escritor Fernando Schwartz que acaba de publicar que vaya Meneses su nueva novela sobre la importancia de la diplomacia de la política de la palabra

Voz 5 08:05 soy una persona que cree en la palabra creo en la política en el ser humano creo en el hacer política creo en la diplomacia

Voz 10 08:13 con resten al presidente pide Ice Cube de este tema

Voz 1621 08:23 Pepa no sabemos si el sol estadounidenses o

Voz 0027 08:25 a Nicolás Maduro a Side diplomático

Voz 3 08:28 esta mañana miedo la fuente esta mañana en la

Voz 1727 08:30 si queremos seguir escuchándoles sobre la situación política nacional e internacional criado

Voz 1621 08:35 en el conflicto del taxi encallado tienen a Sánchez en América Latina tienen la situación de Venezuela el acercamiento aquí en España de Podemos lo que quieran violar

Voz 1727 08:42 que además valorar la reducción del límite de velocidad en carreteras secundarias

Voz 1621 08:48 de cien kilómetros a noventa kilómetros por hora lo han escuchado en portada para reducir la siniestralidad en carretera pueden mandarnos sus reflexiones al nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y al whatsapp en una nota de voz al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 10 09:03 Ducati

Voz 0027 09:10 las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias Saint empieza a este Hoy por Hoy de martes con Roberto Jandri Elena Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega la producción

Voz 0027 10:26 lo primero a esta hora es conocer los detalles del nuevo límite de velocidad que entra en vigor hoy en las carreteras convencionales secundarias España en todas ellas se rebaja la velocidad máxima a noventa kilómetros por hora y en el caso de camiones furgonetas el límite será de ochenta y ojo que la DGT avisa de que va a vigilar y multar de ya Mariola el euríbor

Voz 0259 10:44 habrá más vigilancia de la Guardia Civil y la DGT no descarta poner más radares para que los conductores cumplan la nueva norma en estas carreteras secundarias las más mortales lo ideal señala Pere Navarro es que los conductores colaboren voluntariamente porque si se pasan del límite de noventa les caerá una multa más pérdida de puntos en el caso de superar los ciento veinte kilómetros

Voz 3 11:06 sí casi novecientos muertos estas carreteras convencionales

Voz 4 11:13 deberíamos ser capaces entre todos de reducir un diez por ciento es decir noventa muertos menos cada año

Voz 0259 11:20 esta es la primera medida de Pere Navarro la bajada noventa afecta sólo a siete mil kilómetros de la red secundaria y únicamente a turismos y motos los autobuses podrán circular a la misma velocidad límite será de ochenta para camiones furgonetas auto caravanas y remolques

Voz 0027 11:37 en Cataluña el Gobierno el Quim Torra va a aprobar esta mañana el decreto que le arrancaron los taxistas para limitar el negocio su competencia que son los Schubert a partir de ahora quien quiera contratar uno de sus coches con conductor caballo Uber tendrá que hacerlo entre quince minutos y una hora antes lo que deja sin sentido el actual modelo de negocio de estas empresas que ya han anunciado que van a bajar la persiana allí en Cataluña sus conductores los de la sube TC ese van a manifestar dentro de dos horas ante la sede del Gobierno catalán Joan filón

Voz 14 12:04 bon día ya lo hicieron ayer durante todo el día y esta mañana eran las puertas de la Generalitat donde se reúne al Govern para aprobar este decreto ayer en un encuentro en territorio de Gemma Calvet les insistió que aprobarán esta norma sin cambios ya las puertas de la reunión estaba quién da trabajo a todos estos conductores el director de la empresa Víctor la que tiene más licencias de VTV y que da servicio a Over Cádiz hay lanzó

Voz 1772 12:27 amenaza esto no es un farol se lo hemos dicho al conseller de la Generalitat se lo hemos dicho a la Generalitat de Cataluña se lo hemos dicho Ada Colau ellos van a ser los culpables de que nosotros empecemos a realizar los despidos es triste donde vamos a tener que llega

Voz 14 12:43 Fernando Gatell anunció que ya preparan un expediente de regulación para echar a toda su plantilla unos mil trabajador

Voz 0027 12:49 Sant Martí en Madrid gracias Juan en Madrid los taxistas mantienen la huelga pidiendo lo mismo que ya consiguieron en sus compañeros de Cataluña pero el Gobierno regional de Madrid no cede y de hecho los taxistas han focalizado sus protestas no ya tanto en el presidente autonómico actual Ángel Garrido que es del PP pero que está de salida que no va a repetir en las elecciones y que por tanto ya no tiene nada que perder sino contra el PP como partido que contra los futuros candidatos para mayo eso sí se presentan a las elecciones Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 13:15 buenos días los momentos de máxima tensión se han vivido esta noche

Voz 15 13:22 después de protestar en Sol los taxistas han dirigido por sorpresa a un acto de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida no han podido entrar al edificio pero sí han tirado petardos y huevos a una de las ventanas los asistentes han tenido que salir por el garaje o escolta dos por la policía el de ayer fue un día muy largo de reivindicaciones

Voz 1772 13:44 que empezaba con el desalojo de los taxistas del Paseo de la Castellana continuaba con una protesta frente a la sede del PP

Voz 16 13:55 ya por la noche

Voz 15 14:02 decidieron en asamblea seguir con las movilizaciones para hoy la novedad es que dejarán los taxis aparcados en casa Alfonso García de la plataforma caracolas

Voz 17 14:13 así que no va bien pues volveremos a coger nuestro estanques

Voz 3 14:15 semana yo el presidente madrileño les pide Conthe

Voz 18 14:18 acción tiene ahora también que hacer algún esfuerzo para ir a un acuerdo son es el mundo

Voz 1772 14:21 Kaczynski los taxistas esperan entregarle hoy una nueva propuesta para desencallar la situación

Voz 0027 14:26 dentro de los excesos que se están dando en la protesta de los taxistas con episodios de violencia física contra los WC pero también verbal escuchen lo que ha llegado a decir el hombre que ha liderado la protesta de los taxis en Barcelona que se Alberto Álvarez conocido como Tito Pascual Donate buenos días buenos días

Voz 1772 14:42 portavoz de élite taxis se ha mostrado según sus palabras alucinado porque el desalojo de los taxistas de la Castellana en Madrid lo haya ordenado Grande Marlaska un ministro ha dicho Gay izquierdas que un ministro

Voz 19 14:54 según ha declarado él eh que es gay que venga osea que que mande aquí a la policía reprimir al pueblo

Voz 1772 15:05 después de que el PSOE los colectivos LGTB ETA echarán de homófobas sus palabras Tito Álvarez matizaba primero con un mensaje de voz

Voz 3 15:11 a mi me da igual lo que sea su vida sólo faltaría vamos yo he dicho lo que se está comentando que nos haremos de contexto las cosas son

Voz 1772 15:21 si después con un comunicado en el que pide disculpas a quienes se han sentido ofendidos y en el que aclara que lo que quería decir era que los taxistas no entienden que alguien que ha sufrido la represión por ser gay

Voz 0027 15:31 envía a la policía para reprimir es noticia de esta noche la Casa Blanca ha bloqueado todos los fondos que tiene en Estados Unidos la apto Rennella Nacional de Venezuela es un revés fortísimo para Maduro porque EEUU es el país del mundo que más petróleo les compra los venezolanos pero a partir de ahora dolar que pague Washington dolar que se queda bloqueado y es muchísimo dinero que el régimen de Maduro deja de recibir y gestionar corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 15:58 buenos días estas nuevas sanciones apuntan directamente a sido gol la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana hizo ponen la congelación de los fondos que tiene en este país son unos siete mil millones de dólares más la pérdida en exportaciones de once mil millones para el próximo año según estima la administración Trump Estados Unidos mantiene la compra del petróleo venezolano este país es su principal comprador pero quiere que los fondos de esta transacción queden bloqueados en una cuenta que no pueda gestionar Nicolas Maduro ni su equipo

Voz 20 16:27 otro de los grandes huevos

Voz 1510 16:31 el secretario del Tesoro en mano Chin explica que el objetivo es prevenir el desvío de los activos de Venezuela por parte de maduró transfiriendo su control al presidente interino a Juanjo ha ido o a un Gobierno elegido democráticamente John Bolton asesor de seguridad nacional del presidente Trump ha pedido al Ejército venezolano que acepte una transferencia pacífica de poder que respalde agua ido la última deserción de diplomáticos venezolanos ha sido la de la cónsul en Miami Scarlett Salazar que como el agregado militar en Washington ha respaldado públicamente Aguado

Voz 0027 17:04 hay un detalle que no es menor en todo esto durante esa rueda de prensa en la que el asesor de Seguridad Nacional de Trump John Bolton anunciaba esas sanciones contra la compañía venezolana de petróleo los fotógrafos de distintos medios de comunicación han captado unas anotaciones que Bolton llevaba en su libreta en las que pone literalmente cinco mil tropas a Colombia la Casa Blanca no lo explica Javier Alonso

Voz 0858 17:25 no hay aclaración no de momento sobre esa anotación que quedó en evidencia la ampliar las fotos de esa rueda de prensa conjunta las especulaciones se han disparado sobre todo porque hace sólo cinco días Trump no cerró la puerta nada

Voz 1772 17:39 todas las opciones están sobre la mesa dijo entonces

Voz 0858 17:41 el presidente cuando le preguntaron si estaba valorando una intervención militar en Venezuela Colombia país fronterizo es uno de los estrechos aliados de EEUU en Sudamérica miembro del llamado Grupo de Lima que reconoció prácticamente en bloque agua ido el país que más emigrantes venezolanos ha acogido entorno a un millón

Voz 0027 17:58 esta crisis en Venezuela va a ocupar buena parte de las reuniones que mantendrá Pedro Sánchez en su viaje a Latinoamérica que inicia hoy es el cuarto desde que es presidente del Gobierno visitará Sánchez hoy República Dominicana mañana volará a México y allí se quedará hasta el jueves donde se va a reunir con el nuevo presidente del país Andrés Manuel López Obrador es uno de los dirigentes latinoamericanos que no han reconocido a Why do como presidente de Venezuela en las últimas horas en esas horas previas a este viaje de Pedro Sánchez Carolina Gómez buenos días

Voz 1727 18:27 buenos días la oposición ha azuzado a quiénes

Voz 0027 18:30 daña el supuesto debate sobre el uso del avión oficial por parte del presidente del Gobierno con mensajes cruzados incluso un tanto delirantes

Voz 0393 18:37 Partido Popular y Ciudadanos utilizan en Venezuela como arma arrojadiza se muestran implacables con Sánchez con su supuesta indefinición inicial con su plazo de ocho días a Maduro a pesar de que se trata de una decisión conjunta de la Unión Europea el Partido Popular además emplea duros calificativos como dices contra el presidente además de ocupa de traidor ahora le llaman cobarde Teodoro García eje

Voz 0027 18:55 toda España sabe que el señor Sánchez es un cobarde cuando yo

Voz 21 18:57 problema coge el avión sale de España y cuando hay un problema competencial lo deriva al resto de comunidades autónomas y cuando hay que reconocer presidente legítimo Leda ocho días de plazo para que convoque elecciones así actúan los cobardes

Voz 0393 19:09 sí ese ambiente cargado se colaba ayer en la Diputación Permanente en el Congreso Rafael Hernando insistía en sus críticas a Sánchez por usar el funky el Falcon Illes respondía la diputada socialista Sofía Hernanz

Voz 22 19:19 el presidente Sánchez se desplaza exactamente igual que hacía el ex presidente Aznar y el ex presidente Rajoy con la única diferencia que este último lo hacía con avituallamiento extra de vino y whisky

Voz 0393 19:31 Ciudadanos ha rescatado además argumentos del pasado acusando al Gobierno de doblegarse ante la disuelta a ETA por la política de acercamiento de presos

Voz 0027 19:37 agraciadas Carolina en Podemos la presión interna de varios sectores del partido que entendían que la actitud de guerra total contra el rejón iba a perjudicar a Podemos en las elecciones de mayo esa presión ha obligado a la dirección nacional del partido a dar marcha atrás el equipo de Pablo Iglesias Se abre ahora a negociar una posible candidatura conjunta con Errejón para las autonómicas de Madrid aunque de momento insisten en que debería ser bajo la marca Unidos Podemos que es algo que Rejón ya descartó en su día veremos en qué se va traduciendo todo de momento mañana sigue convocado el Consejo Ciudadano del partido que es el máximo órgano de gobierno de Podemos e Irene Montero Le pide a Íñigo Errejón que no vaya

Voz 0814 20:11 pero que por responsabilidad no debería venir porque todos tenemos la responsabilidad de dejar de hablar de nosotros mismos ir a hablar de política yo creo que la condición de posibilidad para que con el nuevo partido diseñar Rejón nos podamos entender es precisamente que nos permita tener nuestros debates que haya un respeto hacia Podemos y que no sea él el centro del debate que podamos podamos por tanto fijar nuestros objetivos

Voz 0027 20:32 son las seis y veinte de la mañana a las cinco y veinte en Canarias

Voz 9 20:36 hoy

Voz 0027 20:38 el histórico narco gallego Sito Miñanco ha sido condenado a cuatro años de cárcel y a pagar una multa de seis millones de euros por haber blanqueado dinero del tráfico de drogas durante dos décadas comprando todo tipo de inmuebles hay daba buenos días

Voz 14 20:49 buenos días Miñanco estuvo escondiendo durante años su patrimonio multimillonario gracias a la inmobiliaria San Saturnino situada en Cambados Pontevedra la justicia la descubierto recapitular operaciones mercantiles desde mil novecientos ochenta y cinco algo que servía al abogado de Miñanco el pasado octubre para defender a su cliente

Voz 1161 21:05 eran constitutivos de delito claro que está en los escritos estamos

Voz 23 21:07 pero montando en el año ochenta y seis ochenta y ocho noventa noventa y uno unos veintidós veintitrés pero es que está todo a la vista aparte que consideramos que el Tribunal evidentemente está contaminado

Voz 14 21:16 la sentencia considera probado que tanto Miñanco como su primera mujer su hija mayor su ex cuñada y un empresario que actuaba como testaferro lavaron dinero entre el año ochenta y ocho y el dos mil siete comprando y vendiendo inmuebles a través de la empresa es la tercera condena al capo así que la sentencia le pilla en la cárcel por su implicación en el tráfico de seis mil kilos de cocaína

Voz 24 21:34 el hombre que les ha tenido que yo me lo busqué te pues siempre estoy dímelo

Voz 1727 21:40 en y no le falta razón a Miñanco en esto que les decía el juez

Voz 14 21:43 dos mil cuatro mientras se defendía en la Audiencia Nacional por haber intentado traficar con otras cinco toneladas de cocaína un caso en el que Miñanco también fue condenado llegó a decir que les sonaban a chino las acusaciones del fiscal para asegurar su inocencia

Voz 24 21:55 me juré por sus hijos que era una casi completamente

Voz 1727 21:58 la sentencia conocida en las últimas horas también incluye el cierre

Voz 14 22:01 de la inmobiliaria mientras los abogados de Miñanco ya han anunciado que recurrirán

Voz 0027 22:04 esto en Galicia en la línea provincia de Cádiz la policía ha detenido a doce personas dedicadas al narcotráfico que utilizaban un sofisticado sistema de drones para sacar el hachís de las lanchas llevarlos a costa antes de que las barcas llegarán a la orilla reduciendo así el riesgo a ser capturados por la policía sabe el billar buenos días buenos días los detenidos son diez hombres y dos mujeres que consiguieron meter con este sistema seis toneladas de hachís en España en apenas dos meses la investigación empezó en abril eso vamos reventar y este es el momento en que la Policía empezaba uno de los registros en los que han intervenido armas de fuego coches de alta gama dinero en efectivo y uno de los drones que usaba la banda para desembarcar la droga y también para vigilar los movimientos de la policía también usaban un radar y hasta un inhibidor de frecuencias para controlar si había gente alrededor en el momento de desembarcar la droga los investigadores

Voz 3 22:49 culpan que la banda ganó unos cinco millones de euros

Voz 0027 22:52 el juzgado que instruye la causa enviado a ocho de los detenidos a prisión provisional

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 23:00 el Parlamento británico vuelve a debatir hoy su salida de la Unión Europea los Comunes van a discutir y votar las distintas enmiendas que han ido presentando al preacuerdo que la primera ministra y firmó con la Unión Europea la división que no se prevé que ninguna consiga prosperar prolongando unas semanas más la sombra de un Brexit sin acuerdo corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 23:20 pues tampoco hoy parece que el Brexit vaya a avanzar gran cosa la sesión en la Cámara de los Comunes estará dedicada a debatir ya votar las enmiendas presentadas por los diputados al acuerdo alcanzado por Theresa May con la Unión Europea que fue derrotado el pasado quince de enero ese acuerdo se podría volver a votar el próximo trece de febrero por segunda vez según creían saber ayer los medios británicos los diputados buscan ahora alternativas para acabar con la crisis se han presentado casi una veintena de enmiendas sólo unas cuantas van a ser elegidas para ser debatidas y votadas las que decida el presidente de la Cámara pero ninguna de ellas parece capaz de lograr los votos suficientes para salir adelante el Partido Conservador respalda oficialmente la presentada por su diputado Graham Lady presidente del comité mil novecientos veintidós en ella pide el reemplazo de la salvaguarda de Irlanda del Norte por arreglos alternativos que no explica la otra moción más esperada descarta la posibilidad de que el Reino Unido deje la Unión Europea sin pacto la ha presentado la Laborista Yvette Cooper Si el veintiséis de

Voz 1772 24:27 febrero Main no logra el respaldo de un acuerdo

Voz 0273 24:29 la primera ministra debería pedir una ampliación del artículo cincuenta hasta final de año

Voz 0027 24:35 hay un grupo de investigadores de Reino Unido ha analizado el impacto sobre la salud que tendría la ruptura a las bravas con Bruselas ya ha llegado a la conclusión de que un Brexit sin acuerdo puede provocar más de doce mil muertes adicionales en ese país en sólo una década el razonamiento es que si vuelven las aduanas muchos alimentos que llegan del continente Reino Unido serían más caros en el súper y el resultado sería que la dieta de los que menos tienen sería más pobre que antes el Brexit Javier Gregori

Voz 0882 25:02 bueno hubo informe científico realizado sea de Liverpool el impere a Escola de Londres advierte ya que el Reino Unido importa más de la mitad de la fruta y verdura que consume y por lo tanto hombre sin acuerdo podría aumentar el precio de estos alimentos básicos entonces bajaría drásticamente su consumo y esto podría provocar doce mil cuatrocientas muertes adicionales sólo por enfermedades vasculares en Gran Bretaña durante la próxima década Ésta es la primera vez que una investigación científica analiza el impacto de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea sin acuerdo en el campo de la salud en concreto Brexit duro aumentaría según este informe un diecisiete por ciento el precio de los plátanos un quince por ciento de las naranjas y un catorce por ciento el de los tomates en la actualidad recuerda este informe la ingesta de frutas y verduras en el Reino Unido ya está por debajo de los niveles recomendados para la salud para más de la mitad de la población hombre sic duro podría provocar una nueva reducción del consumo de frutas y verduras en un diez por ciento

Voz 25 26:00 vuelve ayer a casa INI mujer que ha puesto un huerto ecológico en el cuarto de invitados te puedes creer

Voz 0027 27:02 Nos del Rayo porque su victoria de anoche en Vitoria les saca del descenso por segunda vez en la temporada Sampe buenos días

Voz 1161 27:08 días Aimar sólo estuvo fuera de esos puestos en la cuarta jornada del campeonato cuando ganaba uno cero uno al Huesca después de cuatro meses y medio en la zona dramática el cero uno también de noche en Mendizorroza les vuelve a sacar de ahí con cuatro victorias y un empate en las últimas cinco jornadas su técnico Míchel explicaba en El Larguero el cambio

Voz 26 27:22 en el sistema hemos cambiado hemos puesto tres centrales yo más consistencia defensiva seguimos buscando portería contraria pero ahora cuando no tenemos el balón estamos más juntos somos más competitivos la verdad

Voz 1161 27:31 el club siguió confiando en él pese a los malos resultados y el equipo ha empezado a funcionar para esta semana en la que juegue el jueves se cierra el mercado invernal además esperar refuerzos sí parece que no

Voz 26 27:40 mediocentro porque hay varios nombres yo creo que está cerca no arriba y quizá necesitamos un jugador también que vaya bien a los espacios que tenga para quedarse el balón de segunda jugada bueno sobre todo en casa que que nosotros también somos un equipo que ataca mucho peruanas para centros laterales

Voz 1161 27:55 Celta Villarreal igual a los tres equipos en peligro el Alavés sigue quinto en puestos de Europa League

Voz 1727 27:59 seguido muy de cerca por Getafe y Valencia que precisamente

Voz 1161 28:02 en esta noche de los partidos de vuelta de la Copa del Rey a las nueve y media en Mestalla Valencia Getafe uno cero para los madrileños en la ida el Valencia Marcelino no contará con allí pese a la duda de Gameiro y pierde asegura con el ICO que además evidencian además de evidenciar su mala relación con Bordalás

Voz 27 28:19 imaginaros que yo para hacer una valoración del entrenador del Getafe abuso de unas palabras del entorno de de carta jugador del Getafe creo que hubiera actuado de forma inadecuada portando nunca lo haré

Voz 1161 28:31 en el Getafe ganó sigue en la Copa de Asia están lesionados Garay full quiere en cuanto a su momento tenso con Marcelino Bordalás

Voz 11 28:37 no en ninguno mala relación

Voz 0027 28:39 tengo los relacionados con nadie no lo sé

Voz 11 28:42 qué ocurre

Voz 1161 28:44 a arbitrar el partido del colegiado catalán Estrada Fernández además hoy será día de presentaciones en el Atlético de Madrid Álvaro Morata a la una de la tarde en el Metropolitano ayer ya se entrenó en solitario y lo hará con el resto de la plantilla recordaba su anterior paso por el club cuando eran

Voz 28 28:56 yo tenía que estar en la puerta como Mi padre porque quería

Voz 3 28:58 a ir dos horas y media antes tuvimos que estar dos horas antes

Voz 28 29:01 los recogepelotas peto de de recogepelotas que lo tengo

Voz 1727 29:06 ahí va

Voz 29 29:07 va a disfrutar a al Atleti cuando uno iba recogepelotas iba a la grada psíquicos

Voz 1161 29:11 así que estoy muy contento en el español el que será segundo jugador chino de la historia de la Liga el extremo Moulay llega del Shanghai Ship firma por las próximas tres temporadas y media será a las cuatro y media en el estadio intentará superar los nueve minutos que disputó en su día con el Rayo el pionero Sánchez Ndong en Segunda sigue abierto el culebrón del Reus el juez de la Liga decididas ayer expulsarle de la competición profesional por los próximos tres años algo que no prueba la Federación su presidente Luis Rubiales

Voz 30 29:34 claro nada exactamente igual que nosotros ofrecemos diálogo si ellos quieren dialogar hablaremos y si no pues no podemos hablar no pues no

Voz 1621 29:41 no puede obligar a hablar pero al diálogo siempre

Voz 30 29:43 a ofrecer para llegar a acuerdos y en baloncesto Champions

Voz 1161 29:46 la jornada trece intrascendente para UCAM Murcia asegurado el liderato juega a las ocho y media con el riesgo también para Fuenlabrada eliminado visita desde las seis y media al Nymburk

Voz 0027 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 0027 30:10 hoy por hoy esta mañana vamos a conocer la encuesta de población activa del último trimestre de dos mil dieciocho así que sabremos exactamente cuál fue la realidad respecto al empleo con la que terminó del año queda

Voz 1762 30:20 cómo está tras Rafa Bernardo Se espera un cierre de año positivo con cifras cercanas al medio millón de empleos nuevos en el conjunto de dos mil dieciocho similares aunque algo inferiores a las de dos mil diecisiete Esa si por ejemplo cómo lo ven la patronal así empleo y la consultora AFI pesos previsiones conjunta sobre la ETA calculan un cuarto trimestre de estabilización del paro y de pérdida de unos treinta y cinco mil empleos que dejaría el total anual en cuatrocientos ochenta mil empleos creados en el conjunto de dos mil dieciocho para un total de ocupados en torno a los diecinueve millones y medio de algo más de tres millones de desempleados la tasa de paro quedaría así en torno al catorce coma seis por ciento algo más alta que en el tercer trimestre pero la mejor para un cierre de año desde dos mil ocho

Voz 0027 30:58 en Cataluña aprueba hoy el decreto que limita el negocio de la súbete EC obliga a quien quiera contratar un Uber un Cádiz hay hacerlo entre quince minutos y una hora antes las plataformas TC aseguran que ese decreto es económicamente inviable para ellas que les aboca a un ERE esta mañana a manifestar frente la sede del Govern catalán y mientras tanto en Madrid los taxistas encaran hoy su novena jornadas de huelga con movilizaciones que van a trasladar a la sede de UGT y también a la Puerta del Sol que es la sede del Gobierno regional Alfonso García y el portavoz de Caracol taxi

Voz 3 31:27 al nueve de la mañana te lo vamos a hacer una concentración ahí luego vamos a hablar de once va una en la calle Génova y luego pues la tarde si Danone volveremos encabeza el sol a saludar a nuestro amigo Alfredo Garrido

Voz 0027 31:43 hoy entra en vigor el nuevo límite de velocidad en las carreteras convencionales o secundarias de toda España baja de cien kilómetros por hora a noventa y ochenta en caso de camiones y furgonetas como se circula a esta hora Alfonso Martínez CGT buenos días

Voz 31 31:58 buenos días animada está ahora en Madrid la avería de un vehículo origina el corte del carril derecho en la A seis a su paso por Galapagar hacia La Coruña tráfico intenso además de entrada a la capital por la A dos en Torre

Voz 0027 32:11 son datos la cuatro en Valdemoro

Voz 9 35:40 no

Voz 3 35:51 son las siete menos XXV en las seis menos veinticinco en Canal

Voz 1727 35:54 así hoy que vamos a hablar mucho de empleo porque se publica la encuesta de población activa hoy nosotros abrimos la Mesa de España hablando de empleo en Castilla y León Eva Marín buenos días hola buenos días porque la fábrica de Renault en Palencia va a crear quinientos puestos de trabajo que bien porque había eliminado mil doscientos en julio del año pasado en toda la Comunidad crea nuevos puestos de trabajo Eva porque imagino que ha aumentado la demanda

Voz 0259 36:19 sí será en abril cuando se habilite este nuevo turno de noche es medio turno que va a permitir la contratación de estos quinientos trabajadores como decías mucho tiene que ver el ritmo de comercialización del Mégane de la nueva fase del modelo Cal ya los sindicatos aplauden la medida ya aprovechan para pedir a la empresa mayor estabilidad en la contratación Laura del ser la representante de UGT en el comité de empresa

Voz 38 36:40 entendemos que tiene del debe contar con los compañeros que han estado trabajando bueno con nosotros en el pasado el que finalizaron sus contratos el momento de actividad que tenemos es importante es positivo y que por lo tanto creemos imprescindible la dirección de la empresa pues su vuelva a reflexionar sobre el número de indefinidos que tenemos en la plantilla

Voz 0259 36:56 con esta contratación afecta directamente a la plantilla de la factoría de Palencia pero también va a repercutir en las líneas con Cate nadas de las fábricas de Valladolid es suministran carrocerías la planta palentina buena abrazo lleva hasta luego

Voz 1727 37:11 escuché que historia ha ocurrido popurrí ño cerca de Vigo la policía ha detenido a un joven de diecinueve años por encerrar a su novia en un zulo como castigo dice pero no sólo eso es Jaime López Bos días el detenido a la chica que le pegó a uno de los agentes cuando la liberaban para intentar evitar que no detuvieran a su novio

Voz 0846 37:33 el odio un joven de diecinueve años que tenía una orden de alejamiento por violencia machista dictada por un juzgado de la localidad la policía vigilaba la casa donde residían porque sospechaba que se utilizaba para la venta de drogas vigilancia que coincidió con una denuncia sobre violencia machista que se tradujo en la inmediata intervención de los agentes que localizaron a la chica veinte años en el interior de un zulo donde su novio la solía introducir a modo de castigo el joven fue detenido pero también ella ni por agredir a un agente cuando trataba de impedir la detención de su pareja la policía también encontró varias dosis de hachís preparadas para su venta al por menor el hombre ingresó en la prisión de Pontevedra ella quedó en libertad con cargos y el deber de presentarse cada semana en el juzgado

Voz 1727 38:17 el horrores a veces así de descriptivo como esta historia ocurrida en Galicia en Alicante una estudiante ponen Internet un anuncio porque le interesaba ser niñera en su tiempo libre en su tiempo libre de estudiante bueno pues lo que he recibido son decenas de mensajes sexuales día

Voz 0141 38:35 Mann día Pepa se llama Lidia tiene dieciocho años busca trabajo como profesora particular o niñera porque está estudiando Educación Infantil como dices publicó un anuncio en Internet con su foto su número de teléfono ayer en La Ventana contó que he recibido muchos mensajes sí pero ninguno para contratarla como niñera todas las propuestas han sido de carácter sexual fotografiarla desnuda para mantener relaciones sexuales o limpiar casas sí pero como Dios la trajo al mundo la escuchamos

Voz 0911 38:59 es simplemente decían esto interesara el tu anuncio ellos que yo preguntaba en cuál de los dos y me decían no realmente no sobre eso me gustaría que hasta o directamente otros venían diciendo me gustaría qué tal ha sido frustrante ver como todas las personas que te hablan no hay ninguna que yo hable para lo que busca

Voz 0141 39:16 en el hilo de Twitter donde ha colgado todas estas proposiciones indecentes se ha hecho viral un abrazo otra para ti Pepa

Voz 1727 39:29 la Audiencia de Madrid juzga hoy a un hombre acusado de intentar matar a su hijo de dieciocho años en el año dos mil dieciséis y el motivo es que el joven no quería dejar los estudios para ponerse a trabajar que historia Laura Gutiérrez buenos días buenos días

Voz 1275 39:43 le apuñaló varias veces con un cuchillo en el domicilio familiar según el relato de la Fiscalía el joven que entonces tenía dieciocho años estaba tumbado en la cama de su habitación estaba dormido dentro el padre con el que ya había discutido en numerosas ocasiones porque se negaba a dejar los estudios Senegal empezar su vida laboral algo que su padre le había exigido constantemente el progenitor le clavó el arma blanca varias veces en el abdomen y lo encerró con llave la habitación lo que fue el propio padre el que llamó después a la policía para contarles lo ocurrido la intervención de los servicios sanitarios pudo salvarle la vida la Fiscalía pide para este hombre catorce años de cárcel también que es el impide a comunicar

Voz 1727 40:16 se o acercarse a su hijo a menos de quinientos historia tristísima la de ese chico estupendo hasta no

Voz 3 40:25 seguimos en Madrid

Voz 1727 40:26 la luego hasta ahora mismo pero que todavía es derrotan impresionada con la historia tristísima de ese chaval de dieciocho años que me olvidaba de esta historia que traes también seguimos hablando de los famosos patinetes eléctricos lo cuenta Laser El Ayuntamiento de Carmena recibido solicitudes de veinticinco empresas para desplegar un total de cien mil pero sólo se van a autorizar diez mil que es el tope marcado por el Gobierno local

Voz 1275 40:51 venga autorizar un diez por ciento del total de peticiones que han recibido volverán los patinetes que fueron retirados en diciembre de las calles de Madrid pero con límites diez mil como máximo y además distribuidos por distritos y barrios en el centro habrá penas trescientos sesenta mientras que en otras zonas periféricas éticas como en Moncloa habrá hasta ochocientos para cumplir los requisitos del Ayuntamiento a las empresas tienen que garantizar ahora a través de sus aplicaciones móviles que el viaje comience termine en zonas permitidas la nueva ordenanza por la que ahora están regulados establece también que no pueden circular por la acera o el carril bus ni tampoco por calles donde la velocidad permitida de permite a sea de cincuenta por hora sólo en calles de treinta en los carriles bici

Voz 1727 41:28 ahora sí hasta luego Law Dios terminamos también en Madrid en Madrid Fusión esa cita gastronómica tan importante de estos días en la capital de España vamos a comprobar cómo ha ido el primer día Rafa Muñiz

Voz 1772 41:41 buenos días el plato fuerte ha sido él Ferran Adrià que vuelve a las cocinas tras cerrar el Bulli hace ocho años podemos decir que el Bulli vuelve pero no como restaurante sino como un espacio de cuatro mil metros dedicados a la creatividad y la innovación gastronómica Madrid Fusión abierto boca en varios idiomas

Voz 3 42:06 este vinagre que nosotros les hagamos algo

Voz 1772 42:10 ojo con diferentes ingredientes llegados de todo el mundo en su primera jornada hemos podido probar por ejemplo el mejor bocadillo el milhojas de Pastrana ahumado con Sarmiento de viñedo acompañado de notas de monte ahí queda eso aunque la chef Elena Arzak que pasaba ayer por la ventana tienen

Voz 0027 42:26 yo propio yo te voy a recomendar un bocadillo que es el que a mí me gusta que es de bonito con guindilla

Voz 1772 42:31 no les gusta el picante también hay dulce Paul Contreras del portal Echaurren en La Rioja se ha llevado el premio a Mejor pastelero revelación

Voz 9 42:40 sin darme sí comenzamos

Voz 1727 42:51 hoy la Mesa del mundo con una noticia de esta noche el Gobierno de Estados Unidos ha presentado una demanda contra el gigante tecnológico chino contra Juan Wei por fraude bancario espionaje industrial vuelve la guerra fría de nuevo esta acusación agrava o puede grabar por lo menos la guerra comercial entre la administración de Trump y Pekín

Voz 1161 43:12 Ana Mato en total son veintitrés los cargos que atribuye el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha jugado Wade por dos causas diferentes la primera saltarse el régimen de sanciones a Irán

Voz 39 43:21 Thatcher expuestos Huawei en acciones

Voz 1161 43:26 dice el director del FBI que juega a actuó de manera descarada y persistente al explotar empresas e instituciones financieras estadounidenses

Voz 39 43:34 en este marco hizo este estío en amplia

Voz 1161 43:40 la segunda causa según el FBI es el robo de tecnología al operador de telefonía timo by hablan de usurpación de secretos comerciales

Voz 39 43:48 Roy

Voz 1161 43:51 E insiste el director del FBI en que Huawei se negó a respetar la legislación de Estados Unidos el Gobierno chino acaba de responder lo califican de represión injustificada a las empresas chinas y pide que se trate a Huawei de forma objetiva injusta

Voz 1727 44:08 Manuel Macron ha pedido al presidente egipcio que respete los derechos humanos lo ha hecho en su primera visita oficial a El Cairo después de que varias ONG de su país lo hayan acusado a Macron de ser cómplice de la represión en Egipto por vender armas al régimen de Al Sisi informa desde El Cairo Nuria Tesón los presidentes

Voz 7 44:29 Miro en privado en el Palacio presidencial y firmaron una serie de acuerdos antes de comparecer en rueda de prensa justo en el momento en el que Macún empezaba a hablar de la ausencia de respeto a las libertades su micrófono dejó de funcionar

Voz 3 44:39 llega llega peligro si el líderes pero has aunque la tecnología le dejó argumentar que la estabilidad debe ir de la mano de los derechos humanos y el respeto por la dignidad individual y el Estado de Derecho no pueden desvincularse de ellos insistió en el turno

Voz 7 44:53 de pregunta se pidió al francés que aclare si hay cambio de postura respecto a declaraciones previas en las que aseguraba que no iba a decirles a los egipcios como gobernar Macron ha reiterado que no quiere dar lecciones pero ha recordado que encarcelar a periodistas y activistas da mala imagen Egipto ambos líderes subrayaron la importancia de sus relaciones pero en la agenda no estaba esta vez los contratos de armas uno de los temas por los que más se ha criticado a Francia son los dos últimos años ambos países han firmado contratos armamentísticos por valor de casi seis mil millones de dólares además Francia ha sido acusada de colaborar con la represión con el suministro de tecnología que facilita el control de opositores armamento para reprimir les haciendo hincapié en la lucha contra el terrorismo Al Sisi aseguró que no se han usado armas o vehículos militares franceses para reprimir

Voz 5 45:45 el lujo izquierdo

Voz 1100 45:50 hoy al

Voz 41 45:53 a y la de

Voz 42 45:58 no

Voz 11 46:04 el Banco de España a la contradice esta mañana José María buenos días como les gusta del gobernador del Banco de España siempre mal vistos que nadie darme menciones a los ministros de y