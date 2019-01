Hoy por Hoy (29/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:21 bueno qué tal buenos días y esta mañana tienen que coger el coche para ir al trabajo para llevar a los niños al colegio van a pasar por una carretera convencional las que no son autopista ni autovía las que sólo tiene un carril por sentido bueno pues sepan que no pueden ir a más de noventa kilómetros por hora en muchas ya estaba ese límite pero la mayoría no en la mayoría el máximo era cien desde hoy ya no noventa para todas el cambio afecta a unos siete mil kilómetros de carreteras y las señales ya están puestas ahora toca solo cumplirlas habrá más vigilancia de la Guardia Civil teniendo en cuenta también la DGT no descarta además poner más radares el objetivo pues el objetivo reducir las víctimas mortales en estas carreteras donde se registran en torno al setenta y cinco por ciento de las muertes por accidente

Voz 3 01:11 el año dos mil dieciocho hubieron casi novecientos muertos en estas carreteras convencionales deberíamos ser capaces entre todos de reducir un diez por ciento es decir noventa

espera Navarro director de la DGT sobrepasar esos noventa kilómetros por hora tendrá multa si se superan los ciento veinte el conductor perderá entre dos y seis puntos del carné así que prudencia levantar el pie del acelerador es martes es veintinueve de enero y el Gobierno catalán aprueba hoy su decreto para limitar la súbete F obligar a contratar estos coches con quince minutos de antelación ampliables por los ayuntamientos en el área metropolitana de Barcelona por ejemplo Ada Colau ya ha dicho que pretende que ese límite sea de una hora esto contenta los taxistas pero provoca la protesta ahora de los conductores de Uber

Voz 1727 02:10 que ya están en la calle dificultando la movilidad en Barcelona y hoy se van a concentrar en la plaza de San Jaume delante de la sede de la Generalitat y ante la sede del Gobierno de Madrid se manifiesta se manifestaron anoche los taxistas de la capital hay acuerdo en Madrid y sigue la huelga del taxi y enseguida nos iremos a Estados Unidos que está utilizando ya a la petrolera estatal venezolana para asfixiar a Maduro ha congelado siete millones de dólares en activos que la empresa tiene en suelo estadounidense esta noche en la CNN

Voz 1389 02:52 Aído ha dicho que pedirá lo mismo a Europa

Voz 7 02:54 solamente se van a crear estados míos también hemos editar a Europa que sábado domingo se cumple el lapso que lidera el ultimátum que leyeran a madurez del esta petición de protección de activos en suelo de Venezuela a todos los países

Voz 1727 03:09 siete mil millones de dólares Se han congelado en Estados Unidos al tino América viaja Pedro Sánchez por cuarta vez desde que llegó a La Moncloa hoy estará en República Dominicana y mañana en Meco estaban previstos estos viajes de antemano pero ya ven qué oportuno son finalmente claro que aquí en España la agenda internacional del presidente del Gobierno provoca debates de este tenor son PP y PSOE

Voz 1727 03:55 hoy sobre la crisis de Podemos mañana se reúne el Consejo Ciudadano y a la reunión se llega con un importante cambio de estrategia pública de la dirección Irene Montero habla de buscar el entendimiento con un Errejón lo hace con estas no

Voz 9 04:07 las Íñigo Errejón ha roto muchos puentes ahora nosotros somos gente responsable e igual que en los echamos a hablar en el Ayuntamiento de Madrid somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas también el partido de Iñigo Errejón si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid

Voz 1727 04:25 pues según un sondeo de Telemadrid Manuela Carmena ganaría las municipales con un veintiséis por ciento de los votos pero la suma de PP Ciudadanos y Vox le arrebataría claramente la alcaldía el motivo el hundimiento del PSOE que quedaría quinto quinto por detrás de la extrema derecha y en deportes el Atlético de Madrid presentará hoy por fin Álvaro Morata Sampe

Voz 1284 04:52 se acaba el culebrón que ha durado casi todo el Messi aunque llevamos ya dos días escuchando al jugador en clave rojiblanca será hoy a la una de la tarde en el Wanda Metropolitano su presentación oficial como jugador atlético llevará el dorsal veintidós llega cedido por el Chelsea hasta junio de dos mil veinte con opción de compra por parte del Atlético de sesenta millones de euros en esa fecha o para evitar una posible repesca de los ingleses

Voz 1727 05:10 en junio de dos mil diecinueve yo esta noche

Voz 1284 05:13 de vuelta de cuartos a las nueve y media Valencia Getafe uno cero el Getafe en la ida

Voz 0978 05:19 el mio y esperamos mucho viento hay mucha lluvia por el Cantábrico Jordi Carbó buenos días buenos días el viento llegará sobre todo a medida que avance en la tarde con rachas de más de ciento veinte kilómetros por hora en el Cantábrico pero también se extenderá con esta misma velocidad hacia los Pirineos ir en muchos puntos del Mediterráneo especialmente en zonas de montaña un viento que aparte de oleaje de hasta ocho metros de altura en el Cantábrico como decías también traerá lluvia durante la mañana en Galicia a lo largo de la jornada se irá extendiendo al resto de la mitad norte de la península alcanzando incluso Madrid cerca del Mediterráneo con poca agua variar es algunos chubascos durante la tarde fuera de estas zonas ratos de sol momentos de nubes y temperaturas para

Voz 1727 06:02 estas son las siete y seis las seis y seis en Canarias

Voz 1727 06:48 la batalla venezolanas se libra dentro y fuera Estados Unidos quiere ahogar económicamente al régimen de Maduro que ha decidido bloquear los fondos que la empresa estatal de petróleo tiene en aquel país un golpe importantísimo para el Gobierno porque la administración Trump es su principal comprador de crudo Maduro ya ha dicho que acudir a la Justicia para impugnar estas sanciones no sabemos a qué justicia corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 07:13 buenos días estas nuevas sanciones apuntan directamente a sí gol la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana hizo ponen la congelación de los fondos que tiene en este país son unos siete mil millones de dólares más la pérdida en exportaciones de once mil millones para el próximo año según estima la administración Trump EEUU mantiene la compra del petróleo venezolano este país es su principal comprador pero quiere que los fondos de esta transacción queden bloqueados en una cuenta que no pueda gestionar Nicolas Maduro ni su equipo

Voz 14 07:42 sobre todo es buenos

Voz 1510 07:46 el secretario del Tesoro en mano Chin explica que el objetivo es prevenir el desvío de los activos de Venezuela por parte de Maduro transfiriendo su control al presidente interino a Juanjo ha ido o a un Gobierno elegido democráticamente John Bolton asesor de seguridad nacional del presidente Trump ha pedido al Ejército venezolano Luis que acepte una transferencia pacífica de poder que respalde agua ido la última deserción de diplomáticos venezolanos ha sido la de La Cónsula en Miami Scarlett Salazar que como el agregado militar en Washington a respalda

Voz 1727 08:18 públicamente agua ido aquí en Europa como si estuviéramos en el día de la marmota hoy hoy si vuelve a votarse las condiciones del Brexit el Parlamento británico sobre la historia de este divorcio interminable la mirada esta mañana de Xavier Vidal

Voz 1727 10:58 bueno la Comisión Europea se conforma con lo que sabe del proyecto de Presupuestos españoles en noviembre comisario Moscovici decía que si el documento que finalmente llegaba al Congreso de los Diputados era muy distinta que el Gobierno les envió a ellos tendría que volverá decirle el proyecto bueno pues ahora han contestado por carta que no hace falta que no ven diferencias significativas entre ambos y el que no se cree las cifras de los presupuestos es el gobernador del Banco de España Pablo Hernández ecos cree calcula que el déficit será siete décimas mayor y los ingresos más bajos

Voz 19 11:37 qué es la evolución de los ingresos incluidas las cotizaciones sociales que se presentan en los Presupuestos Generales del Estado no esté ocho coma dos por ciento en relación con esta estimación nosotros vemos riesgos

Voz 1985 11:48 significativos e a a la baja

Voz 1727 11:51 sobre dinero publicó La Ser les cuenta un informe de la Fundación Salud por Derecho que constata que no no es la industria farmacéutica la que más invierte en investigación aquí es el estado seis de cada diez euros de gasto en I más D sanitario lo asumen las administraciones públicas pero luego luego no son capaces de garantizar que vuelva esa inversión Laura Marcos

Voz 0391 12:14 el sesenta y dos por ciento de la inversión en investigación biomédica recae sobre centros de investigación y universidades dependientes de financiación pública pero en cuanto esa tecnología se transfiera al sector privado la administración pierde toda su capacidad para influir sobre el precio aunque paradójicamente también sea el principal comprador de esos nuevos medicamentos Irene Bernal autora de este informe de Salud por Derecho lo achaca a que los contratos firmados con las farmacéuticas son opacos no incluyen criterios de interés público que combatan los monopolios

Voz 20 12:46 en el momento que se produce esa transacción se pierde completamente el control no existen registros que permitan hacer un seguimiento de qué pasa con ese Innovación biomédica son dineros que vienen de los ciudadanos que los los ciudadanos también tienen derecho a saber en este sentido

Voz 1727 13:01 pero el Estado tiene pues mucho que hacer nueve días

Voz 0391 13:03 las diez empresas que más subvenciones han recibido del sector público son grandes farmacéuticas gracias

Voz 1727 13:10 la hay en Castellón Jaume May bon día bombilla cuenta el país hoy que el jefe de radio cogía del hospital de Castellón ha denunciado un presunto caso de corrupción que afecta a una de las grandes privatizaciones que hizo el PP en esa comunidad la del servicio de resonancias que se han estado repartiendo un grupo de empresas durante los últimos veinte años que ha pasado Jaume

Voz 21 13:31 pues es el médico José García Vila Rivilla en su denuncia ante la propia Consejería de Sanidad universal un gran desfase entre la facturación que la concesionaria realizaba su departamento hasta el año dos mil ocho cuando superaba los cuatro millones de euros al año lo que ha facturado a partir de entonces algo más de dos millones a pesar de haber aumentado el precio de las pruebas Ivitra sigue una presunta manipulación de la facturación según avanza el periódico El País Elisa la empresa señalada por el responsable médico rechaza las acusaciones y asegura que las grandes diferencias se deben a cambios en la naturaleza de las pruebas practicadas la Sindicatura de Comptes que es el órgano fiscalizador de la Generalitat concluyó la legislatura pasada que la gestión pública de esta resonancias habría permitido reducir el coste medio de la exploración de los doscientos cincuenta y siete euros que representó en dos mil doce hasta los ciento ocho euros

Voz 1985 15:04 con Pepa Bueno cuatro años de Cannes

Voz 1727 15:07 cero seis millones de multa es la condena que le ha impuesto la Audiencia de Pontevedra a Sito Miñanco que hace catorce años se quejaba cómo van a escuchar de ocupar portadas de periódico

Voz 23 15:17 el hombre que aquí la prensa bonito que yo no de busqué te puede siempre estoy en el los enigmas yo le de seguimiento sillones que ya plenas

Voz 1727 15:26 no quería problemas bien Janko pero la sentencia considera probado que estuvo blanqueado dinero de la droga entre los años noventa y ocho y dos mil siete y que lo hizo comprando y vendiendo bienes a través de una inmobiliaria de Cambados es la tercera condena al capo de la droga gallego en Estados Unidos otro jefe de la droga en hecho

Voz 1628 15:45 hago aquí no Chapo Guzmán o vas es cheques que saco Guzmán no

Voz 1727 15:50 testificará en su propio juicio está previsto que el proceso termine el viernes si finalmente el Chapo no va a subir al estrado para defenderse de las acusaciones de narcotráfico

Voz 4 16:02 todo era como una turbina de un avión grande de buena primera en quince

Voz 16 16:08 o veinte minutos Lama todos todo

Voz 4 16:10 hoy han roto lo carro dando vuelta obtuvo una cata

Voz 1389 16:13 esto fue muy Hiram son algunos de los miles de afectados por el tornado

Voz 1727 16:17 que sacudió la banda el domingo y que es uno de los más fuertes de las últimas décadas hay al menos cuatro muertos más de ciento noventa heridos y mil doscientas casas afectadas y además hay zonas de la ciudad que siguen sin luz y sin agua todavía hoy lo cuenta desde allí para la SER Mauricio Vicent

Voz 0453 16:33 poco a poco se empieza a restablecer la normalidad en los municipios más dañados por el devastador tornado que afectó la mano en la madrugada de ayer el poblado marinero de Regla y los municipios de diez de octubre Wanna vacua San Miguel del Padrón y habano del este son los que se llevaron la peor parte el tornado duró dieciséis minutos recorrió once kilómetros por el sureste de la ciudad con vientos de hasta trescientos kilómetros por hora que provocaron efectos devastadores el panorama ayer en estos lugares era terrible edificios y casas devastadas camiones volcados columnas farolas y árboles en medio de las calles y coches hechos chatarra diferentes brigadas trabajan para restablecer el servicio eléctrico de agua y de gas en las zonas afectadas y las autoridades han activado un plan de ayuda de emergencia para los damnificados

Voz 1727 17:21 yo cuando volvía de América Latina de Panamá el Papa que por cierto ha mantenido la neutralidad sobre Venezuela ha dicho que no va a permitir que el celibato sea opcional para sus sacerdotes y además ha ido ABAO buenos días buenos días con el Encuentro Mundial sobre abusos a menores a punto de empezar Francisco dice que este problema continuará porque se da en todos lados sí lo ha dicho en el avión de vuelta de la Jornada Mundial de la Juventud

Voz 24 17:44 eso momento decisiones celibato opcional primas ya conato no

Voz 0137 17:51 además de dejar claro que descarta permitir a los sacerdotes escoger si casarse o no Francisco se ha referido directamente a los abusos en la Iglesia diciendo que en el que en el cónclave deje de febrero se rezará se escucharán testimonios se pedirá perdón pero hace falta desinflar las expectativas porque el problema de los abusos continuará es un problema humano que se da en todos lados ha dicho textualmente el Papa

Voz 1389 18:13 Javier de Class quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala en por el para

Voz 0456 18:57 la recesión bienvenido buenos días Pepa

Voz 25 18:59 soy Francisco de Erez en Ciudad Real yo siendo mucho los de Maduro en Venezuela un dictador mala persona peor dirigente pero serrana mucho las vestiduras es señor Teodoro García reseñó el Pablo Casado español es de ciudadano no me acuerdo ahora mismo como se llama cuando tuvimos una dictadura en España durante cuarenta años con un dictador y ahora cuando llega un dirigente político ya en este caso presiente el Gobierno dice que piensan de de sacarlo de donde estaba enterrado resulta que esa raja tanto las vestiduras dicen que es que no el pan abrir viejas heridas como que viejas heridas irá ida Nos han cerrado

Voz 1727 19:44 muchas gracias Francisco por esa reflexión un abrazo

Voz 0456 19:47 Alex desde Benidorm nos ha hecho un repaso a la historia petrolera empresarial venezolana que no podemos emitir por su duración pero quiere recordar también

Voz 26 19:54 el señor Juan ido es un hombre que lo han forjado en la Universidad Jos Washington en la universidad que se dedica a fabricar dictadores para todo Latinoamérica gracias su saludo usan

Voz 1727 20:05 ti Alex muchas gracias a todos siete y veintiséis y veinte en Canarias

Voz 17 20:13 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días más nubes y más frío a medio día este martes en Madrid Se mantiene además

Voz 1275 20:20 el aviso por fuertes vientos aviso amarillo entre las tres y las ocho de la tarde los taxis las encaran su noveno día de huelga en la región esta noche han guardado los taxis han levantado el campamento que desplegaron primero en y CM después en la Castellana y hoy marcharán a pie tienen previsto concentrarse a las nueve en Avenida de América ante la sede de UGT después irán de nuevo a Génova la casa del Partido Popular ir por la tarde volverán a la Puerta del Sol

Voz 6 20:50 la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 1275 20:54 si los taxistas de estaban así ayer por la tarde tras una mañana intensa de desalojo en la Castellana después

Voz 1985 21:00 acordaron Génova

Voz 6 21:09 Plácido que hemos su carné de militante del PP

Voz 1275 21:13 por la noche lanzaron huevos y petardos contra una ventana del Palacio de los Deportes donde se celebró un acto con la participación de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez Almeida candidatos del Partido Popular a la región al Ayuntamiento de Madrid horas antes de todo esto Ángel Garrido lanzaba esta advertencia

Voz 27 21:29 yo sé que hay muchos taxistas que no están ya no tienen intención de seguir la huelga que no votaron están huelga Iker yo creo que ahora se encuentran tan secuestrado como los demás está introduzcamos nuevas es que lo repito cuando se va todo nada se puede uno quedar con Nadal los

Voz 1275 21:42 taxistas ultiman una nueva propuesta que hoy quieren presentar a la Comunidad de Madrid el sector de la sube trece ha pedido a la policía más protección su caso hoy quieren protestar ante las sedes de Podemos y del PSOE el Ayuntamiento de Madrid sólo autorizará el diez por ciento de los patinetes que quieren desembarcar en la ciudad según ha sabido la SER se han recibido solicitudes de veinticinco empresas para desplegar más de cien mil pero sólo para autorizar diez mil que es el tope que habían previsto quieren evitar un desembarco masivo y quieren garantizar el reparto equilibrado en la ciudad Sara selva

Voz 1510 22:15 en una o dos semanas las empresas terminada los trámites del Ayuntamiento les dará un plazo de dos meses para desplegar sus patinetes por la ciudad así que vuelven los patinetes que desaparecieron en diciembre cuando las día de Medio Ambiente inmovilidad les denegó la autoriza John vuelven pero con límites diez mil como máximo además también están distribuidos por distritos y barrios el distrito con más patinetes va a ser el de Fuencarral El Pardo con más de novecientos Le siguen Hortaleza en Moncloa con ochocientos el centro en cambio va a tener trescientos sesenta los patinetes llegaron a Madrid en un limbo legal pero ahora están regulados por la nueva ordenanza de movilidad sostenible pueden circular por calles de treinta kilómetros hora y carriles bici está prohibido que lo hagan por las aceras por los carriles bus por calles de cincuenta kilómetros hora para cumplir los requisitos del Ayuntamiento las empresas tienen que garantizar a través de sus aplicaciones móviles que el viaje comienza hoy termine en zonas permitidas

Voz 1275 23:06 la dirección nacional de Podemos recula ahora no descarta confluir con Errejón titulares cometería Sarmiento en la dirección del partido se abre ahora negociar una posible candidatura conjunta con Errejón para la región Izquierda Unidad unida Se reúne precisamente hoy con su equipo apuestan por una lista unitaria de la mano de más Madrid

Voz 1389 23:21 siempre que haya antes una prima un sesenta por ciento más de Via

Voz 1275 23:23 ceros utilizaron el Metro durante la celebración de Fitur pero los sindicatos han denunciado el incumplimiento de los refuerzos coincidiendo con la Feria de Turismo metro aumentó los trenes en la línea ocho pero lo hizo en detrimento del resto de servicios la Audiencia de Madrid juzga hoy a un hombre acusado de intentar matar a su hijo de dieciocho años en dos mil dieciséis porque no quería dejar los estudios para ponerse a trabajar la Fiscalía pide para este hombre catorce años de prisión y deportes el Atlético de Madrid presenta hoy a Morata a la una de la tarde el Getafe puede convertirse esta noche en el primer semifinalista de la Copa del Rey con ventaja el cero uno ante el Valencia y el Rayo cerró anoche la jornada veintiuno de Liga

Voz 1727 23:57 ganando cero uno al Alavés sale de los puestos de descenso

Voz 1275 24:08 Yeste y veinticuatro vamos a ver cómo despierta el tráfico en las calles de la capital hasta alcanzar buenos días

Voz 1628 24:12 buenos días Laura bueno pues la M30 sostiene la parte más complicada del inicio de la hora punta de haberse producido un accidente en la parte sureste a la altura de O'Donnell en sentido norte dentro de la calzada lateral están ocupando dos carriles los más próximos a la derecha generando retenciones que ya van más allá de Méndez Álvaro al otro lado también dificultades entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en sentido A seis y A destacar otro par de puntos tráfico lento en Fuente Antona entre Doctor García Tapia biplaza de Alsacia en General Ricardos con Marqués de Vadillo en sentido M30

Voz 1275 24:45 vamos a mirar también las carreteras DGT María Herrero buenos días

Voz 1600 24:48 las buenos días pues saturación todavía de los SAC eso sobre todo por la A6 en Majadahonda y en El Plantío y también poblados en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares y en la M cuarenta También en los tramos habituales de Vallecas a Coslada hacia la dos en el barrio de La Fortuna hay Pozuelo hacia las seis rival de Marín túneles del Pardo sentido A uno

Voz 4 25:04 si das un mal pase de no en Ramón en Roma si haces un mal gesto proceden alivia el dolor muscular la inflamación Levitt de forma sencilla y fácil de aplicar al guías contra duras con el ibuprofeno ponen de Farhana Sierra laboratorio Ipad mayores de doce años lea las instrucciones de este medicamento y sus del farmacéutico

Voz 0978 28:13 encabeza la crisis y los recortes y la privatización Le siguen pasando factura según denuncia la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad pública y Comisiones Obreras que hacen un llamamiento para proteger este servicio fundamentar Jaime Cedrún de Comisiones pide una nueva ley sanitaria

Voz 34 28:27 creemos que a estas alturas de la los claro está agotada por lo tanto necesitamos una nueva ley de Ordenación Sanitaria para allá ir resolviendo todos los aspectos que aquí se han ido planteando no iba a terminar con tu despilfarro que hay ahora como consecuencia de las distintas fórmulas de privatización de gestión que tenemos

Voz 0978 28:45 denuncian las importantes demoras que sufren tanto en atención primaria como en las consultas externas es la cruz de la sanidad la cara Madrid sigue siendo líder en trasplantes la Comunidad tiene la mayor tasa de donaciones por millón de habitantes estar a cabeza además en trasplantes de corazón Paul Asensio

Voz 35 29:01 la Comunidad de Madrid es la región con más trasplantes de corazón y la segunda en pulmón riñón e hígado en dos mil dieciocho se realizaron un total de ochenta y nueve trasplantes de corazón de los cuales treinta y nueve fueron en el Hospital Gregorio Marañón a Paula de diez años y la intervinieron a principios de enero

Voz 0419 29:14 mañana el vinieron los Reyes al hospital y hable con Baltasar le pendiente era todo muy bien si enseguida me a estudiar ahora por ejemplo si me leo un libro le una página antes me cansaba leer una página y ahora por leerme el libro entero no me canso patinaje artístico para eso me quería yo tres plantear ya para hacer patinaje

Voz 35 29:34 el Gregorio Marañón es además pionero la realización de trasplantes cardiacos infantiles ABC cero incompatibles que permite en plan para bebés Un corazón de un grupo sanguíneo distinto al suyo en dos mil dieciocho realizaron con éxito dos trasplantes de este tipo

Voz 1275 29:46 así llegamos a las siete debería cuatro grados marca el termómetro de la radio en la rama

Voz 1727 29:50 ya son las siete y media las seis y media en Canarias comienza el martes veintinueve de enero con el invierno desplegando todo su catálogo de fenómenos hoy nos toca una ciclogénesis explosiva la primera del año tiene ese nombre tan llamativo pero ya saben que es un una borrasca de toda la vida una borrasca fuerte eso sí de

Voz 4 30:27 lluvia viento que entra por el cantar

Voz 1727 30:30 com de una súper borrasca aún súper escándalo porque el juez del caso Cusack pide controlar el teléfono los movimientos de los periodistas de Efe en Baleares durante todo un año para que pues para descubrir las fuentes de los periodistas es el mismo juez que ya requisó los teléfonos de otros dos otros dos periodistas uno de Europa Press y otra de Diario de Mallorca en diciembre pasado Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá bon día

Voz 1157 30:56 cada día Pepa al juez Miguel Flaño pidió el registro de un año de esas llamadas fue diecisiete de octubre a petición de la policía y el juez autorizó con el argumento de que todavía no está identificado el autor o autores de esa filtración de un informe sobre la situación fiscal de las empresas de Cusack el juez aluda que la Ley de Protección de Datos ampara la cesión de información personal

Voz 1727 31:14 con los contactos de teléfono Lajusticia Iker ellos

Voz 1157 31:16 cemento criminal permite la interceptación de comunicaciones eso sí no hacen ninguna referencia al derecho al secreto profesional de los periodistas el Consejo de Redacción de la Agencia EFE ya ha mostrado su rechazo total a esta vez

Voz 1727 31:29 hablaremos con Fernando García con el presidente de Efe esta mañana y con una mesa llena de periodistas Aimar Dani Manuel Jabois buenos días

Voz 1985 31:36 hola qué tal empezamos a leer los periódicos

Voz 1727 31:39 con sus fuentes intactas que sepamos eh que sepamos sobre la crisis de Venezuela noticia con derivada española que publica hoy El País la empresa pública Navantia española repatriado a media docena de ingenieros que estaban allí supervisando los patrulleros el último que quedaba de los que compró Chávez todavía se llamaba precisa el patrullero precisamente así comandante eterno Hugo Chávez

Voz 1985 32:03 en nombre discretito es un busca de guerra que España vendió al gobierno venezolano en dos mil cinco a diferencia de otras ocasiones esta vez se decidió construir el buque allí en los astilleros venezolanos bajo la supervisión de la prensa española la falta de liquidez y los problemas técnicos se han ido acumulando prolongando los retrasos y la retirada de los técnicos españoles según el país puede ser lo que le den la puntilla al

Voz 1727 32:24 buque eterno compró Hugo Chávez en aquella famosa visita a primeros de los años en dos mil gobernando Zapatero Estados Unidos ha apostado muy fuerte por Venezuela innova perder la puesta aunque tenga que patear la mesa de juego lo escribe hoy en El País Juan Jesús Aznárez dice Estados Unidos

Voz 1985 32:43 ha descubierto los naipes ha cruzado el Rubicón a Maduro Le tiene que estar sonando la frase del golpista César Alea jacta est la suerte está echada no hay duda de que Maduro está en Umbrete es posible que el heredero de Chávez termine cediendo a cambio del pellejo el temor a morir es más fuerte que el valor de los ideales

Voz 1727 32:59 Dani la prensa alemana parece que le marcaba esta semana el camino seguida Donald Trump paradójicamente dejar de comprar petróleo al régimen sería lo más efectivo o bloquear los fondos que tiene en Estados Unidos la petrolera estatal Petróleo de Venezuela pues parece que les ha hecho caso esta madrugada

Voz 0456 33:16 por eso la prensa alemana considera que le guste o no a Maduro Leo por ejemplo en Die Welt la transición de poder está en marcha y es imparable el régimen está en bancarrota escribe Tobías China y Rusia no se fían de que Venezuela vaya a seguir entregando petróleo para compensar la financiación de su deuda además cuenta Bloomberg Duke que pleno

Voz 1985 33:34 juego en Londres le ha dado

Voz 0456 33:36 una buena bofetada Maduro el Banco de Inglaterra bajo presiones de Washington ha frenado el intento de Maduro de extraer más de mil millones de euros en oro en Estados Unidos el Washington Posse aplaude la estrategia de Tram la más inteligente que ha podido hacer un tiro a largo plazo escribe Charles Lane en el New York Times sin embargo Anthony Blake en secretario de Estado con Obama considera que hizo administración no están preparados para hacer frente a una crisis política extranjera no después de haber roto el acuerdo nuclear con Irán el del cambio climático de París de romper varios acuerdos transpacíficos de separar a niños de sus padres en la frontera o de insultar aliados al tiempo que abraza autócratas

Voz 1727 34:11 ella aquí Pedro Sánchez ha vuelto a América Latina viaja hoy oye en la prensa alemana lo pone bien elogia que el viaje

Voz 1389 34:17 si lo afirma Jan Cristiano es la

Voz 0456 34:20 del FROB fuerte del presidente del Gobierno está preocupado por América Latina desde luego más que su predecesor que Mariano Rajoy Sánchez lo ha demostrado en Davos donde ha hablado con why do lo ha demostrado viajando y volviendo viajar al continente al mismo tiempo que responde a la creciente presión doméstica presión doméstica que tienen no sólo en la oposición del PP y de Ciudadanos también por parte de Felipe González de José María Aznar y hasta de Podemos que se mantiene leal a Maduro Leo porque los populistas de izquierda fueron promovidos por el régimen de Caracas Sánchez bajo presión el presidente del Gobierno sin embargo de esta minoría socialista se muestra reacio a tomar la iniciativa en la Unión Europea ya que pesa todavía el pasado de potencia colonizadora de España en América Latina

Voz 1727 35:00 la prensa alemana valorando así la posición española en este asunto y los viajes de de Sánchez a todo el mundo pero sobre todo a América Latina bueno pues por favor Roberto Mahan recuperarme

Voz 1284 35:10 sí es tiene interesantísimo debate el señor Sánchez lo que estoy interesado es sencillamente en hacer viajes y en exprimir el Falcon ya le llaman todos los españoles el marqués del Falcon

Voz 8 35:22 el presidente Sánchez se desplaza exactamente igual que hacía el ex presidente Aznar y el ex presidente Rajoy con la única diferencia que este último lo hacía con avituallamiento extra de vino y whisky

Voz 1727 35:34 siento que estoy contra el suelo es vamos en las alturas de la geopolítica mundial hemos llegado aquí pero es que además Jabois quería hoy a hablar sobre todo de este momento

Voz 8 35:44 el presidente Sánchez se desplaza exactamente igual que hacía el ex presidente Aznar y el ex presidente Rajoy con la única diferencia que este último lo hacía con avituallamiento extra de vino y whisky

Voz 1727 35:56 dónde quiénes ponen el acento en el Falco en el debate en el whisky en el vino

Voz 1389 36:00 no pero el fango en general eh jefe del funeral que que debate no tapa un avión no tan grande que es lo que se está utilizando aquí además con el Falcon se está haciendo una de esas peculiares demagogias tan propias del Partido Popular cuando se trata de recursos del Estado es decir lo que es de todos sólo lo podemos utilizar nosotros pero aún me molesta más que esta diputada del Partido Socialista en el Congreso diga que el avituallamiento extra de vino y whisky de Rajoy en el avión presidencial no tiene justificación ni en materia de logística de seguridad me parece la frase una bajeza pero precisamente más las dos materias en las que tiene justificación son esas yo no voy a decir aquí a estas horas cuanto pueda ayudar a tener seguridad en ti mismo un vaso de whisky pero os recordaré

Voz 1727 36:39 la XXXVI Canarias

Voz 1389 36:41 a alguno aún estará prolongando pero te recordaré la importancia del whisky la política exterior británica el sobrio Chamberlain quería pactar con Hitler y el bebedor Churchill combatirlo que a veces el alcohol te da una seguridad en ti mismo que ni el propio Ejército consideró que los elementos de comparación es que vienen Jabois extraña a nadie ni siquiera es barras alturas que ya ya tiene suerte hay unión ya ya te ya te veo ya que quiera Churchill era echar sin si es que lo lo cita vamos en vías incitar ya ya ya hay

Voz 1727 37:11 mucho del taxi también esta mañana en la prensa vamos enseguida

Voz 1727 38:04 la huelga del taxi que gana espacio en toda la prensa sobre todo en los periódicos conservadores ahora que el colectivo ha trasladado las protestas

Voz 38 38:11 a la sede del PP en la calle Génova empezó a ser titulares muy grandes secuestrados por el taxi acoso del PP lo leemos una Abc La Razón dice el taxi hipérbole

Voz 1985 38:25 su guerra con una oleada de escraches al PP en el mundo el taxi acosa al Partido Popular pero bueno pese al endurecimiento de las protestas hoy leemos doce defensas de los taxistas en la prensa la primera David Trueba en El País dice la sumisión de lo novedoso en referencia a la súbete EC oculta una tremenda incapacidad para recordar las muchas ocasiones en las que los taxistas han ayudado en accidentes atentados partos urgentes e incluso ya otra loa a los taxistas desde una mirada más personal la de Pedro Simón en el mundo dice me han subido a casa comatoso me han perdonado dinero me han llevado a urgencias saltándose semáforos por mí

Voz 1727 38:57 dijo en nos han hecho llegar a tiempo a mucha gente a muchos sitios y la contra la pone José Antonio Zarzalejos en el Confidencial

Voz 1985 39:03 que advierte los líderes del sector del taxi parecen no reparar en que lejos de provocar la empatía de los ciudadanos generan exactamente lo contrario superpotencia está granjeado una impugnación general a sus métodos de protesta

Voz 1727 39:15 gestionar la complejidad se llama esto a ver quién es el que es capaz de hacerlo cristalina declaración de intenciones de Ciudadanos Con la vista puesta en las alianzas después de las elecciones municipales

Voz 1985 39:27 dice su candidato a las europeas que es el economista Luis Garicano hoy en El Mundo esto de que vas a escuchar el PSOE anterior a la moción de censura es constitucionalista con él Se podía hablar con el PSOE de Pedro Sánchez posterior a la moción de censura no tenemos nada que hablar

Voz 1727 39:40 está todo muy claro un apunte en Francia ya saben que hoy entra en vigor la reducción del límite de velocidad en algunas carreteras españolas que pasa de cien a noventa kilómetros por hora una medida adoptada también en Francia o debatida en Alemania de la que se han presentado ya resultados Dani

Voz 0456 39:58 sin los publica hoy la prensa francesa las muertes en carretera en Francia en dos mil dieciocho han caído a mínimos históricos después de haber reducido la velocidad máxima a ochenta kilómetros por hora en la red secundaria de carreteras ha habido un descenso de mortalidad del cinco coma cinco por ciento es asunto de portada en casi todos los medios como en Libération que titula sobre cincuenta kilómetros reducir o morir hay que elegir es una medida muy impopular en Francia genera casi más rechazo que apoyo

Voz 1727 40:24 es una información muy valiosa hoy que recomiendo vivamente de Isabel Valdés en el país y que titula Los crímenes que cambiaron las leyes y su interpretación desde Ana Orantes Salama nada la lucha contra la violencia de género avanza a golpe de tragedias

Voz 39 40:48 aquí

Voz 1727 40:54 dos adictos al móvil lo propietarios de móviles con baterías maltrechas un ingeniero español del MIT trabaja en un móvil ese carga por el Goofy lo cuenta esta mañana el dependiente jabón y tuberías cerrar esta sección con eso

Voz 1389 41:08 tanta como lo explica además el periodista Mou Mario Viciosa dice ese sueño de Nicolas de Sly de Víctor Frankestein Un mundo de electricidad sin hilos capaz de dar vida a cuánto toca uno pero lo sustancioso de esta noticia no ya no nos que nuestro móvil pueda vivir con una batería perpetuó la noticia es que a lo mejor en no nos hace falta el móvil porque dice Tomás Palacios que el ingenio español ellos han ideado una nueva forma de dar electricidad a los sistemas electrónicos del futuro ir pueden llevar la inteligencia a cada objeto que nos rodea eso qué significa dicen ellos que del mismo modo que ahora hablamos con los asistentes personales que trabajan con altavoces quizás en el futuro podamos hablar directamente con las paredes para que nos conecten con otras personas canta forma en Internet lo dice así literalmente tú imagínate ahora decir si estas paredes hablasen que aparente desde me encanta se den prisa que lo veamos pidió

Voz 1727 41:58 así lo disfrutemos de den prisa estas cuatro paredes

Voz 1389 42:00 hablase hay hay hay que hable

Voz 1284 44:23 lo que no esconde el técnico che ya que en la ida calificó el juego del Getafe al límite del reglamento y ayer volvía a la carga respondiendo a unas palabras de Bordalás que le recordó otro choque tecno

Voz 1985 44:31 Coleman del Liverpool Jürgen Klopp habla Marcelino

Voz 1643 44:34 Binaros que yo para hacer una valoración del entrenador del Getafe hago uso de unas palabras del entorno de de cata jugador del Getafe creo que hubiera actuado de forma inadecuada portando nunca lo haré Bordalás mira para otro lado no sabe de malas relaciones

Voz 1727 44:48 no mala relación

Voz 44 44:50 tengo mala relación últimamente con

