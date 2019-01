Hoy por Hoy (29/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 qué tal buenos días la Casa Blanca vuelve a mover ficha en la crisis venezolana ha congelado todos los fondos que tiene en Estados Unidos la petrolera estatal de Venezuela le seguirá comprando crudo pero los dólares para pagarlo irano una cuenta que no podrá usar Maduro sino Guardo Why do dice que lo mismo que ha hecho Estados Unidos debería nacer el resto de países del mundo

Voz 2 00:30 solamente se van a crear en Estados Unidos también hemos editar

Voz 3 00:34 con la protección de tío eh

Voz 2 00:37 suena hizo país inmaduro que van lo estoy

Voz 4 00:39 Canales alerta Venezuela lo ha estado sonido hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa seco a Venezuela y un camino ilegal

Voz 1727 00:50 la hiperactividad de Estados Unidos no juega a favor de una buena solución para Venezuela rápida quizás sí pero buena es más dudoso no sólo por sus antecedentes en la región por la personalidad de Trump sino porque es una administración que ha roto todos los consensos internacionales sobre el clima sobre el comercio sobre la proliferación nuclear veremos si Europa y sobre todo el resto de países latinoamericanos pueden hacerse con el liderazgo de la salida de esta crisis gravísima nos vamos en directo en seguida a Caracas

Voz 1 01:44 sólo se puede circular ya a noventa kilómetros por hora en las carreteras secundarias

Voz 6 01:49 pero de la gente se confía ir por eso va más rápido y hay más accidentes así que me parece muy bien que se limita la velocidad

Voz 1 01:56 me parece muy bien que se haya puesto la medida de los noventa kilómetros por hora ojalá hubiera hecho antes y es que tres de cada

Voz 1727 02:03 cuatro accidentes mortales a Aimar ocurren en este tipo de vía

Voz 0027 02:08 hace unos minutos les vamos a contar las sanciones a las que se enfrenta a quién supere ese límite también a partir de qué velocidad se perderán punto

Voz 1275 02:14 que ya tenemos en la calle a todos a todos los conductores de pasajeros

Voz 1727 02:48 ya a esta hora pueden ver en Cadena Ser punto com la carta que le enviado Álvaro Pérez El Bigotes a la jueza que investiga los contratos de la Fórmula uno en Valencia involucrando a Esteban González Pons en las presuntas adjudicaciones irregular

Voz 0027 03:01 incluye al actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo en el grupo de personas que según el Bigotes tenían mando en plaza en esas adjudicaciones en la emisión de facturas para financiar ilegalmente las campañas elector

Voz 1514 03:13 lamento británico vota hoy las enmiendas al acuerdo del Brexit

Voz 0027 03:16 es tal el lío entre los diputados que no se espera que salga adelante ninguna

Voz 1727 03:20 llamativa investigación que hemos conocido esta mañana un grupo de científicos ha calculado que un Brexit sin acuerdo podría provocar más de doce mil muertes en una década en Reino Unido

Voz 0027 03:30 los británicos importan ahora mismo muchos alimentos que se encarecería y por lo tanto los más pobres no podrían pagarselos

Voz 1727 03:41 esta noche conoceremos al primer semifinalista de la Copa del Rey Sampe

Voz 1161 03:45 que saldrá del partido que Valencia Getafe disputarán desde las nueve y media en Mestalla Ventaja madrileña por su victoria uno cero de la pasada semana en el Alfonso Pérez y contención en la banda por la mala relación entre Marcelino Bordalás creo que por respeto

Voz 1 03:56 yo no debo responder a ataques personales

Voz 9 04:00 no hay ninguna mala relación yo no

Voz 1 04:03 a Dios no lo sé

Voz 9 04:05 qué ocurre saben

Voz 1161 04:07 también es día de presentaciones al un Atlético Madrid tiene la de Morata a las cuatro y media española del extremo chino pule y que llega de Shanghai

Voz 1727 04:15 queda el tiempo Jordi Carbó buenos días

queda el tiempo Jordi Carbó buenos días

los días lluvia ahora durante la mañana en Galicia irá mejorando durante la tarde a la parque irá empeorando en el resto de provincias de la mitad norte de la península hasta el Mediterráneo incluso Baleares donde irá lloviendo sin grandes acumulaciones de agua pero hoy lo más significativo sobre todo en la segunda mitad de la jornada va a ser el viento rachas eh que en el Cantábrico los Pirineos en muchos puntos del Mediterráneo superarán los cien kilómetros por hora en el Cantábrico provocando oleaje de hasta ocho metros de altura más sol en el sur del país con el temperaturas en el conjunto del país parecidas a las de ayer

Voz 1514 05:47 con Maduro igualado peleando por el control de los bienes venezolanos en el extranjero dentro dentro del país los partidarios de uno y de otro se preparan para los días de tensión creciente que se avecinan Ana Terradillos enviada especial de la SER a Caracas Buenos días para ti buenas noches

Voz 0125 06:02 sí bueno sigues para que buenas noches son ahora mismo las tres y cinco de la mañana

Voz 1514 06:07 ocho y seis siete y seis en Canarias aquí has comprobado de primera mano a Annan los movimientos que están haciendo unos y otros tratando de sumar apoyos de última hora incluso haciendo acopio de provisiones

Voz 0125 06:18 sí es importante este cambio Pepa cabido en las últimas horas sí aterrice en una ciudad calmada llena de incógnitas hoy amanezca en una ciudad más tensa donde ambas partes están ya preparando los de Juan Why do intentando sacar más gente a la calle con dos convocatorias muy importantes ojo a la movilización de mañana miércoles de doce a doce la tarde se va a intentar paralizar el país me consta ya que los sindicatos universitarios están preparando digamos y elementos para cortar el tráfico por qué es lo que se espera paralizar este país y ojo también a la gran manifestación del sábado va a ser una macro manifestación que busca el apoyo nacional e internacional justo cuando se cumple el ultimátum que ha dado Europa la que maduró convoque elecciones los de Maduro también se preparan y quizás ésta sea la novedad verdad porque lo que sí que he notado durante estas últimas horas es que existe mucha situación tensa están en situación de alerta ante la gran repercusión internacional que esto está teniendo dice IU están haciendo como dices acopio de alimentos básicos para la población para evitar

Voz 1321 07:19 ese ahogamiento económico que también por otro lado

Voz 0125 07:21 empieza a dar a nivel militares están haciendo maniobras militares en el centro del país por parte de los colectivos sociales colectivos armados están preparando ya a sus guerrillas para actuar en defensa de lo que ellos llaman su Venezuela

Voz 1514 07:34 ese estado con el líder de uno de esos llamados colectivos populares el lo conocen me contabas como el comandante Carlos es el dirigente de estos grupos es un bastión de Maduro y te ha explicado todo cómo se organizan las armas que portan y cuál es su estrategia para para estos días de tensión que vienen

Voz 0125 07:52 que la tienen yo creo que era importante estar con estos colectivos porque al final Cabo forman parte de la realidad de este país es gente que digamos administra se encarga de la manutención de los bastiones de Maduro también de su seguridad socialmente su labor es muy importante fíjate a mí me he recordado mucho a la labor que hacen en otra línea por supuesto pero la misma función social qué hacen grupos que conozco como Hizbolá que por ejemplo en Siria proporcionan alimentos básicos y medicinas para la gente más pobre pero por otro lado tienen muy mala fama en el otro lado porque claro un fuerzas paramilitares que son fuerzas que revientan manifestaciones y que también asesinen agente hemos estado con uno de sus líderes estamos en el barrio de Sarrià se llama como dices comandante Carlos y mira lo que nos contaba de esa función social que realiza

Voz 1 08:36 nosotros recibimos una cada de Halimi

Voz 3 08:38 dos mensual muy muy económicos a la bolsa atrae para que una familia este tenga quince días de provisiones de alimento que estamos en eso es que la persona que se sienta atendida por el Estado y que saben que lo colectivo estamos para blindar la seguridad y que los Guarín verano quemen un camión es el trabajo de ellos que nuestro país

Voz 1389 08:56 se Insein Vie y la comunidad se sienta esa

Voz 3 08:58 desatendida

Voz 1514 09:00 los bomberos son los opositores

Voz 0125 09:02 que se manifiestan en en las manifestaciones hasta aquí lo que nos contaba su función social pero están en situación de alerta de alerta máxima por eso hablan abiertamente de usar armas las que portaban en esta entrevista revólveres que van a utilizar para cualquier operación bélica

Voz 3 09:17 a la repuesta que ellos quieran nosotros les vamos a dar la misma contundentemente si están trayendo mercenarios para que ataquen a los movimientos sociales bueno Ayoze van a conseguir aquí con una persona que te amo también altamente entrenado y somos profesionales

Voz 1514 09:29 da un poco de vértigo todo eso sí

Voz 0125 09:31 da un poco de vértigo pero bueno es cierto es que claro éstos forman parte de una realidad social fíjate yo les preguntaba por una pregunta que me parece me parece interesante que pasaría le decía el comandante Marcos si Maduro finalmente será si esto finalmente tiene un cambio como mucha gente de la oposición lo cree IM decía la estrategia defensiva está diseñada va a ser una guerrilla urbana

Voz 3 09:53 nosotros estamos viendo un escenario bien grave con la base militar colombiana de los esta unión que tenemos en Colombia a la que llegaron horita de Israel hacia Brasil pero tiene muchos aliado en un supuesto caso un escenario el presidente Nicolas no llegan a desaparecer lo que se va conformará que iban a ser guerrilla urbana esto hace campo donde no van a entrar nosotros iremos de resistencia para que entre un sector donde haya colectivo de que bombardear como están haciendo como otros países

Voz 0125 10:20 te decía que es interesante porque claro se ha ofrecido una amnistía general a los militares pero qué pasa con una amnistía para ellos al final cabo son fuerzas paramilitares me pregunto es sería interesante preguntará si también a a esta gente le daría algún tipo de amnistía general porque insisto son fuerzas paramilitares van armados forman parte de una estrategia y sobretodo de de de una de un diseño de de de de ciudad y desde luego vamos en caso de que seguís el cambio tendrían que integrarse y por supuesto desarmarse

Voz 1514 10:48 cuántas preguntas en el aire todas las muchas sí

Voz 0125 10:51 interesantísimo Ana Terradillos en directo

Voz 1514 10:53 yo desde Caracas gran trabajo compañera

Voz 1514 11:47 con Pepa Bueno las ocho doce ahora las siete y doce en Canarias la presión interna ha obligado a la dirección de Podemos a recular ahora ya no descarta negociar con Errejón una posible lista conjunta para las autonómicas en Madrid hasta ayer daban por hecho por lo menos en sus declaraciones públicas que el iban a presentar un candidato alternativo una candidatura alternativa a la de más Madrid con las siglas de Podemos bueno nada está decidido todavía en una organización muy impactada por la decisión de Errejón por la dimisión posterior del paulista Ramón Espinar en Madrid Mariela Rubio buenos días qué tal buenos qué ha cambiado para este cambio de estrategia

Voz 1450 12:23 bueno desde luego en la necesidad de rebajar la tensión la presión de los barones territoriales y la lucha por el relato ante las bases llevaban a la líder de la ejecutiva morada a Irene Montero a pasar de dar por rotos los puentes a esto que escuchamos

Voz 0125 12:35 incluye por supuesto explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el partido de Iñigo Errejón

Voz 17 12:39 también decimos Íñigo Errejón ha roto muchos puentes y ha roto muchas confianzas ahora nosotros somos gente responsable e igual que en los echamos a un lado en el Ayuntamiento de Madrid somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad

Voz 1450 12:52 sólo se negociará con Errejón decía Montero cuando Unidos Podemos haya configurado su candidatura el nombre insistía debe ser ese Unidos Podemos porque así lo votaron las bases lo que Rejón ofrece no es volver donde ya estaba sino que la marca se supere y el partido morado se integren más Madrid así que pese al cambio de discurso lo cierto es que todo sigue en punto muerto porque las posiciones de fondo no han cambiado el enfrentamiento sigue siendo Pepa quién debe ser el famoso núcleo de radiador y quiénes los sectores aliados laterales de hecho Montero decía abrirse al diálogo al tiempo que pedía rejón que no asista al Consejo Ciudadano Estatal que se celebra este miércoles

Voz 1 13:24 creo que por responsabilidad no debería venir

Voz 18 13:27 porque todos tenemos la responsabilidad de dejar de hablar de nosotros mismos ir a hablar de política y creo que la condición de posibilidad para que con el nuevo partido de Iñigo Errejón nos podamos entender es precisamente que nos permita tener nuestros debates que haya un respeto hacia Podemos y que no sea el el centro del debate que podamos podamos por tanto fijar nuestros objetivos

Voz 1450 13:46 con la oferta de diálogo la dirección trata de dar la crisis por zanjada se deshace de una imagen que quizá pudo calar en las bases la de que Iglesias Se cerró muy Powell muy pronto a cualquier negociación ahora muchos auguran un duelo largo entre ambas partes en el que el resto de actores como Izquierda Unida van a ser claves

Voz 1514 14:01 gracias Mariela hasta luego en el núcleo radiador del socialismo español estuvo durante mucho tiempo Alfonso Guerra que ayer pasó por este programa por Hoy por hoy a Jabois le apetece comentar especialmente este momento

Voz 1 14:17 todo el mundo así mucho tiempo que Venezuela está sufriendo una dictadura además incompetente porque a veces las dictaduras liquidan la libertad de los pueblo pero al menos tienen eficacia en el terreno económico en el terreno de los servicios entonces la dictadura

Voz 19 14:32 nacido para nada ha dado mucho que hablar esta

Voz 1514 14:36 expresión en la que describía lo que había pasado en Chile por ejemplo en su día en el Chile de Pinochet lo que está pasando en Venezuela Jabois

Voz 1389 14:43 cero puso además el ejemplo más el ejemplo

Voz 1 14:45 más

Voz 1389 14:47 Clamente correcto por decirlo suavemente eh yo discrepo hasta desde lo que dice Alfonso de rastreo que las dictaduras todas no sirven para nada ninguna yo entiendo lo que quiso decir es decir lo entiendo en su versión más benévola pero también pienso que ese silogismo suyo no puede llevar a decir que los países en guerra aumenta la producción industrial y reducen el paro y una dictadura es un país en guerra contra sí mismo contra sus ciudadanos líquidas sus libertades creo que lo liquidadas todo yo te yo no te puedo cortar las piernas muy de cerca menos hemos vendido una silla de ruedas ni puedo pretender que la mitad de la población esté contenta y la otra mitad está saliendo de su casa en dirección a la cárcel ojalá o a la cuneta o a los aviones de la muerte en el caso de Chile entiendo lo que quiso decir guerra pero me preocupa porque llevamos un tiempo con discursos parecidos en otros ámbitos y es un discurso que involuntario voluntariamente Hay creo que Guerra lo hace involuntariamente ayuda difuminar una línea roja ayuda atenuar la creo que no se puede hacer hundir

Voz 1514 15:41 curso sobre dictaduras acomodando las

Voz 1389 15:44 ver sativa que me parece que es lo que hizo ayer Alfonso

Voz 1321 15:46 hasta mañana un beso Pepa

Voz 5 15:49 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 1727 16:57 la encuesta de población activa del último triunfo

Voz 1514 16:59 entre de el dos mil dieciocho la epa que no dará la foto definitiva del empleo en España al cierre del año que dejamos atrás hablaremos de nuevo del paro o de la ocupación entre los jóvenes de los contratos precarios de los jóvenes de las dificultades para emanciparse de los jóvenes muchas dificultades mucha formación y un cambio profundo en su actitud ante el mundo que les rodea eso es lo que se ve en los jóvenes también por ejemplo si tomamos como referencia una cosa muy concreta los concursantes de Operación Triunfo en los últimos años si ese programa de televisión El experimento lo ha hecho Paula Losada

Voz 21 17:40 cuando llegan mi mesa el proyecto queríamos un programa limpio en donde el esfuerzo todo el trabajo la superación fueran valores que se transmitiera a través de un programa que se iba

Voz 1693 17:52 es el periodista Javier González Ferrari en el año dos mil era el director general de Radiotelevisión Española

Voz 21 17:57 eran chicos con los que se podía identificar los chavales de su misma edad

Voz 1693 18:03 han pasado casi veinte años del primer OT hablamos con Lidia Arroyo socióloga de la Universidad Oberta de Cataluña con Juan Sanguino joven seguidor

Voz 22 18:12 primero tengo que hoy escribe críticas en el país

Voz 1693 18:15 hablamos también con el crítico de televisión

Voz 22 18:17 ardía con Víctor Amelia creo que es muy

Voz 23 18:20 interesante como ese programa ha reflejado esa brecha generacional en el sentido de jazz no normalizar algunos comportamientos que están hasta ahora normalizados ya maduros

Voz 24 18:31 el que fue aquella década de prosperidad y de repente el concepto de España va bien caló muchísimo en el imaginario colectivo un país ingirió la gente decía que efectivamente España iba bien entonces no había ningún tipo de compromiso político por parte de los jóvenes

Voz 21 18:47 usar el joven hace veinte años querían quedar bien querían gustar a sus padres a familia que España se esforzaban en ese postureo de quedar bien

Voz 24 18:58 ah el primero que nuestro triunfo Nagy ya habría pedido una conversación sobre nada remotamente social en la Academia porque no dar ese tipo de perfiles que los chavales de la época habitáculos no hablaba de esas cosas que compró

Voz 21 19:13 los estudios del Injuve veremos que en el dos mil cinco sólo un nueve coma seis de los jóvenes hablaban de política con sus amigos en el dos mil diecisiete un veintinueve coma cinco por ciento esa diferencia de veinte puntos entonces Alfredo les regala Amaya un libro de Albert Pla sabiendo que eso probablemente va a ser mal visto mal valorado o que Bárcenas alguna ronchas en alguna parte pero no le importa porque por delante está el afecto personal el amor el cariño y dos gustos personales si te regalo este libro que me gusta ir porque te quiero eso lo hacen los jóvenes de hoy no lo hacían desde el año dos mil uno

Voz 1514 19:50 son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 19:59 Laura Gutiérrez qué tal buenos días van a bajar los termómetros a medio día tendremos máximas de once doce grados y algo más de nubosidad el viento va a seguir soplando con fuerza sobretodo esta tarde sobre todo en la sierra nueve días de paro total los taxistas mantienen la huelga indefinida esta madrugada han levantado el campamento lo decidieron anoche en una asamblea celebrada en el Wanda Metropolitano tras dirigir su protesta directamente contra el PP

Voz 25 20:29 el momento en el que los taxistas lanzada

Voz 1275 20:32 huevos y petardos contra el Palacio de los Deportes donde Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida candidatos del PP a la Comunidad y el Ayuntamiento participaban en un acto los asistentes tuvieron que esa el ir escoltados por la policía o escapar por el garaje antes en Sol cientos de taxistas lanzaron proclamas contra el Gobierno madrileño que no tiene intención de ceder ni un milímetro más en su última propuesta al sector hoy los taxistas quieren presentar a la comunidad un nuevo texto al tiempo que tienen previstas varias concentraciones que esta vez harán a pie Alfonso García de Caracol así

Voz 1606 21:02 pues en asamblea esta noche pues lo que es el hecho de levantar a los compañeros un poquito de ánimo también eh les hemos contado que que se desde las asociaciones se han inaugurado una propuesta que me imagino que mañana se pondrá en conocimiento de la Comunidad de Madrid y luego pues la hoja de ruta a seguir ahí para mañana

Voz 1275 21:21 a las nueve Se van a reunir todos en la sede de UGT en la Avenida de América a las once irán de nuevo a Génova a la sede del PP por la tarde a Sol se mantiene en la Castellana además la huelga de hambre de siete taxistas que permanecen acampados frente a Nuevos Ministerios también este martes esta mañana la súbete han convocado una concentración a las puertas de la sede de Podemos a las once y media después se dirigirán a Ferraz a la sede del Partido Socialista la patronal del sector denuncia que ciento cincuenta Huete cesa han sido atacados estos nueve días de huelga la policía les ha prometido medidas inmediatas y la Izquierda parece que lo va a intentar Izquierda Unida se va a reunir este martes con el equipo de Íñigo Errejón en el partido

Voz 1450 21:59 Berto Garzón apuestan por una lista unitaria por delante

Voz 1275 22:02 lo más Madrid pero siempre que haya dicen antes unas primarias lo va a intentar también Podemos que ha cambiado el paso del presente candidato a intentaremos la confluencia eso sí Irene Montero prefiere que Errejón no asista mañana al Consejo Ciudadano Estatal de la formación morada

Voz 18 22:17 que por responsabilidad no debería venir porque todos tenemos la responsabilidad de dejar de hablar de nosotros mismos a hablar de política en creo que la condición de posibilidad para que con el nuevo partido Íñigo Errejón nos podamos entender es precisamente que nos permita tener nuestros debates que haya un respeto hacía Podemos y que no sea él el centro del debate

Voz 1 22:35 estamos podamos por tanto fijar nuestros objetivos

Voz 1275 22:39 ni los patines desgrana volverá a las calles de Madrid en un par de semanas pero no será un desembarco masivo titulares con Virginia Sarmiento aunque el Ayuntamiento ha rechazado el noventa por ciento de los patinetes que quieren desembarcar en Madrid se han recibido solicitudes de veinticinco empresas para desplegar más de cien mil pero sólo se autorizarán diez mil que es el tope que sabía establece un joven de dieciocho años ha resultado herido grave tras ser apuñalado en el cuello en Parla el Summa lo ha trasladado al Hospital doce de Octubre a última hora de la tarde tras acudir al centro de salud de la localidad custodiado por la policía el pan las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad pública y Comisiones Obreras han elaborado un documento con dieciocho propuestas para mejorar la privatización exigen una ley sanitaria nueva un plan regional y mayor transparencia y la audiencia la de Madrid juzga hoy a un hombre acusado de intentar matar a su hijo de dieciocho años porque no quería dejar los estudios para ponerse a trabajar le apuñaló en el abdomen lo encerró en su habitación la Fiscalía pide para este hombre catorce años de cárcel

Voz 1 23:31 es hoy por hoy el Getafe busca esta noche la semifinal

Voz 1161 23:39 les de la Copa del Rey Sampe buenos días buenos días visita Mestalla desde las nueve y media con ligera ventaja por uno cero de la ida la semana pasada en el Alfonso Pérez Bordalás cuenta con las bajas de Gago que sigue en la Copa de Asia además de los lesionados a más Vergara Iker arbitrará el partido el colegiado catalán Estrada Fernández anoche el Rayo Vallecano imponía cero uno emitió Zorroza al Alavés sale del descenso después de cuatro meses y medio marcaba Raúl de Tomás y Michel mantenido en el cargo por la directiva pese a la mala racha respira porque además antes de que se cierre el mercado invernal el próximo jueves tendrá

Voz 15 24:05 estos

Voz 26 24:06 sí parece que el mediocentro gay varios nombres yo creo que está cerca no arriba y quizá necesitamos eh

Voz 1 24:13 jugador también que vaya bien a unos espacios que tenga

Voz 26 24:15 para quedarse el balón de segunda jugada bueno sobretodo en casa que que nosotros también somos un equipo que ataca mucho peruanas para centros laterales

Voz 1161 24:22 y desde la tarde en el Wanda Metropolitano presentación en Madrid de Álvaro Morata

Voz 5 30:03 la Cadena SER

Voz 1514 30:10 a las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1 30:14 AMC patrocina este espacio los conductores DV TC están convocados a esta hora frente a la sede de la Generalitat de Cataluña porque el Gobierno de Quim Torra va a aprobar hoy el decreto que limita su negocio el de Uber y por ejemplo y ahí está Albert Pla bon día

Voz 37 30:33 qué tal buenos días pues ser una veintena de conductores de los vehículos vete CS consenso se concentran está ahora delante de la Generalitat son pocos van llegando más pero el ambiente de momento es muy tranquilo ni gritos ni pancartas lo que quieren es presionar al Gobierno de la Generalitat que recordemos esta mañana se reúne para aprobar este decreto

Voz 0027 30:53 gracias Alberto un hombre ha muerto al chocar contra un camión en Córdoba el fallecido conducía por la autopista en sentido contrario por la A cuatro a la altura de Montoro y la Guardia Civil está investigando el accidente en las carreteras secundarias hoy cambia el límite de velocidad

Voz 5 31:06 existe una asesina en serie que Gemma tantos desde hace muchos años actúa

Voz 1 31:11 por toda la geografía española la velocidad sigue matando

Voz 0027 31:15 entra en vigor el límite de noventa kilómetros por hora en todas las convencionales secundarias Mariel herido buenos días

Voz 0125 31:21 buenos días ya se han cambiado las casi tres mil señales que hoy lucirán muy relucientes y nuevas en los apenas diez mil kilómetros de red secundaria a los que afecta la bajada son las carreteras de un único carril por sentido son las más mortales concentran el ochenta por ciento de las muertes el año pasado murieron en ellas novecientas personas en accidentes por salidas de vida debía o choques frontales en los que el ex

Voz 1 31:43 exceso de velocidad fue determinante el objetivo

Voz 0125 31:46 es reducir un diez por ciento el número de víctimas noventa cada año así que desde hoy límite de noventa para turismos y autobuses ideó ochenta para camiones furgonetas autocaravanas y remolques habrá más vigilancia y es posible que más radares para que se cumpla la medida sino multas a partir de cien euros a las que se van a añadir la pérdida de puntos entre dos y seis seis es si se superan los ciento veinte kilómetros por hora

Voz 0027 32:11 lo estamos contando hoy en la Ser Álvaro Pérez que está en prisión cumpliendo condena por las distintas vertientes de la corrupción vinculada al PP El Bigotes dice ahora por escrito ante la justicia que en la actual portavoz del PP en el Europarlamento Esteban González Pons tenían de emplaza en las adjudicaciones y en la supuesta financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1389 32:33 los días es una carta firmada de su puño y letra que Álvaro Pérez El Bigotes remite a la juez de Valencia que le tomó declaración como testigo el pasado quince de noviembre por la Fórmula uno En la misiva Pérez se queja de que la juez eliminase de la transcripción de su declaración lo que dijo aquel día respecto a las personas implicadas en las adjudicaciones y la financiación ilegal del PP Pérez afirma en el texto que pueden ver en Cadena Ser punto com que el actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo Esteban González Pons tenía mando en plaza voz

Voz 0027 33:04 el voto literal en las adjudicaciones irreal

Voz 1389 33:07 lares también en la financiación ilegal al mismo nivel sitúa al ex presidente del Parlamento valenciano Juan Cotino al actual diputado Gerardo Camps y al ex vicepresidente Vicente Rambla todo serán las cabezas visibles e incluso tenían sus propios proveedores tanto las adjudicaciones como para la emisión de facturas falsas a empresarios con el objetivo de sufragar de forma ilegal las campañas electorales de nuevo literal según el bigotes al frente de este núcleo de poder supuestamente corrupto se encontraba según la carta el presidente valenciano Francisco Camps

Voz 1727 37:27 bueno llega esta mañana de martes con Lucía Méndez periodista del mundo buenos días hola buenos días Pepa e Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la Agencia Tributaria buenos días muy buenos

Voz 1514 37:37 Díaz Joaquín Estefanía junto a la directora del

Voz 1727 37:40 país buenos días buenos días Yakin Iñaki Gabilondo la una pregunta de víctima de que no sirve conocer saber tener los datos de que la desigualdad conduce al mundo el caos si no se puede revertir la situación

Voz 1 37:52 Joaquín Estefanía aunque preguntas te la del maestro Gabilondo se sí sí de maestro maestro yo creo que es importante

Voz 0958 38:00 pero en que se conozca la situación de desigualdad porque todavía queda quedan negacionistas que dicen que no existe esa desigualdad aclare suelta de ahora sir es igual que la de otros tiempos no hay otra gente que dice que si existe la desigualdad pero que no importa que lo que lo que importa es la pobreza la desigualdad la la desigualdad empezó a ser desvelada empezó a ser discutida por Mou porque

Voz 1 38:22 Peris estrictamente sociales por compasión

Voz 0958 38:25 etc etcétera luego fue empezó a ser combatida porque era mala para el crecimiento y ahora y ahora hemos llegado al núcleo de la cuestión es decir la desigualdad no puede seguir así porque está en el corazón del colapso de la democracia que se está produciendo en estos momentos

Voz 1514 38:41 pues ni por ésas no bueno el diagnóstico está

Voz 0958 38:44 ah pero vamos a ver es decir de todo estos todo esto necesita avances es decir los avances en muchas veces son lentos pero ahora la situación ha de de la desigualdad es mucho más significativa que hace algún tiempo

Voz 1 38:58 Ignacio esperaba

Voz 1321 39:00 maestro Gabilondo pero yo preguntado

Voz 1 39:03 no no no yo estoy bastante bueno decir del todo de acuerdo con el mayor activista contra la desigualdad global no eso no es cierto no Gabilondo dixit Gabilondo dixit

Voz 0958 39:13 soy un divulgador de lo que otros demuestra

Voz 1 39:16 no pero pero hay que tener mucho talento para

Voz 1275 39:18 fijar bien no el el objetivo

Voz 1514 39:21 en el sitio que hay que fijar la Cámara

Voz 1 39:23 es verdad que el mayor problema de la desigualdad es la pobreza efectivamente no pero es muy difícil reducir la pobreza mucho más aún evitarla con unos niveles de desigualdad que existen ahora mismo por tanto sí que es verdad que a mí no me importa que haya gente muy rica algo me importa es que haya gente muy pobre pero probablemente si queremos evitar que haya gente muy pobre habrá que abordar las diferencias no son tan grandes no yo creo que en eso por eso digo no no digo más porque es simplemente manifestar mi conformidad con lo que ha dicho Gabilondo dixit en Mallorca activista contaba dijo no al psiquiatra y la palabra

Voz 1514 39:58 sí enseguida hablamos además de la situación económica en Venezuela que es algo de lo que se habla poco porque claro la crisis política está ahí ocupando lo todo pero tenemos noticia de última hora han detenido al preparador físico del Atlético de Madrid por un presunto caso de violencia de género que ha pasado Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 40:17 qué tal muy buenos días Pepa Bueno se produjo la detención en la última hora de la noche de ayer en la localidad madrileña de Majadahonda por parte de efectivos de la Guardia Civil en efecto se le imputa un delito de violencia de género no tenemos las características todavía

Voz 1 40:32 por ese delito si habría se habría producido

Voz 0089 40:34 definitivamente una agresión a su pareja pero en todo caso desde última hora de ayer lleva está ingresado en los calabozos de las instalaciones policiales de la Guardia Civil en la localidad madrileña de Majadahonda el preparador físico del Atlético de Madrid mano derecha de Simeone una de las personas más importantes en la plantilla en la preparación física de la plantilla del Atlético de Madrid como decimos desde última hora de la noche de ayer permanece internado en los calabozos de las instalaciones de la Guardia Civil de Majadahonda por un delito de violencia de género

Voz 1514 41:07 Alfonso se llama Óscar Ortega verdad

Voz 0089 41:10 Oscar All Teja Ortega en efecto lleva muchísimos años al lado de Pablo Simeone en todo el recorrido deportivo y como preparador de fútbol que ha sido el el argentino ir efectivamente le ha acompañado a lo largo de toda su vida profesional y le está acompañando en estos años ante el equipo en el equipo de del Atlético de Madrid lo que no ha confirmado todavía la y la Benemérita la Guardia Civil son los detalles de esa detención ignoramos todavía se ha producido en el domicilio de la pareja ósea producido en la calle o en algún tipo de restaurantes o zona de ocio de esta localidad madrileña situada al noroeste de la

Voz 1 41:47 comunidad Alfonso Ojea gracias gracias a vosotros hasta luego si Ignacio si es el

Voz 0789 41:52 el famoso profesor Ortega profe Ortega conocido en el ambiente más próximo al al Club de fútbol Atlético de Madrid no se le considera el artífice del éxito físico de rendimiento físico de los jugadores del Atleti y está mano derecha junto con el Mono Burgos de Simeone desde que llegó el Cholo a al club no eh

Voz 1514 42:12 detenido es lo que sabemos de Denise

Voz 0789 42:15 que en un presunto caso de violencia de género y sigue

Voz 1514 42:17 en el calabozo decía que íbamos a hablar de la situación económica de de Venezuela porque es verdad que la crisis política están en una semana decisiva vamos a a vivir mañana esa manifestación convocada por Why do termina el sábado el el ultimátum que los cuatro países de la Unión Europea le han dado a Maduro para que convoque elecciones en fin estamos en horas decisivas eso es evidente que se y que desemboque en un sitio en otro es muy importante y por lo tanto eso lo ocupa todo pero qué está pasando con ese país nos preguntábamos pues la respuesta la tiene entre otros José Juan Ruiz buenos días

Voz 1606 42:57 o Hervías ex economista jefe del banco

Voz 1514 43:00 Interamericano de Desarrollo conoce muy bien la situación de Venezuela que radiografía económica Se puede hacer José Juan del país

Voz 1606 43:09 bueno yo creo que está en una situación realmente muy complicada para ponerlo en una frase es la peor crisis que Venezuela ha tenido en los últimos cincuenta años la peor crisis América Latina si uno quita Sudán y Libia es la peor crisis que había en el mundo los últimos cincuenta años fue al tener una idea de dónde está la situación el PIB per cápita a la renta per cápita de los venezolanos ha caído en los últimos desde el año dos mil catorce para acá alrededor de un cincuenta por ciento están en niveles de renta per cápita similares a los que tenían en mil novecientos cincuenta y tres las importaciones por falta de divisas han caído un setenta por ciento ya Venezuela importan alimentos y medicamentos con lo cual de una manera muy importantes de Gales ha tenido un impacto social tremendo

Voz 1514 44:01 tú estás loco como están los indicadores de pobreza

Voz 1606 44:04 claro el noventa y uno por ciento de la población están pobreza veintiséis por ciento en pobreza pero casi el sesenta por ciento en extrema pobreza lo vemos desde el otro desde otro ángulo sólo el nueve por ciento de la población no es pobre ya han emigrado más de tres millones de venezolanos

Voz 1514 44:20 realmente es una situación complicada porque

Voz 1606 44:22 más sobre todo esto hay un nivel de deuda que están hizo está sin pagar la vez en la en verano siempre en el año dos mil siete en que se anunció que eran incapaces de atender a sus obligaciones de pago el nivel de deuda son prácticamente ciento cincuenta mil millones de dólares que seis veces digo que exportan realmente es una situación muy complicada

Voz 1514 44:42 iremos enseguida la deuda quince la deben pero imaginemos que Venezuela cambio de gobierno que efectivamente se produce eh esto que está en el aire y Why do Se hace con el Gobierno eso es un proceso que puede ser relativamente rápido relativamente rápido por lo menos pero la economía no se recupera ese ritmo José Juan Ruiz porque porque estas cuenta dame la deuda Venezuela es desorbitada allí es un país que está en situación de necesitar ayuda humanitaria

Voz 1606 45:07 exactamente se yo creo que la el consenso político internacional que hay que tener para provocar una solución democrática en una salía políticamente democrática al país en términos económicos reproduce Seat Venezuela va a necesitar durante mucho tiempo ayuda internacional ayuda internacional a través de los mecanismos básicos primero tiene que reestructurar la deuda no podemos volver a caer en un error internacional como el que se cometido con Grecia hace pocos años y sencillamente Venezuela es incapaz de pagar la deuda que he ido acumulando y tiene que tener una fuerte reducción de su nominal segundo lugar los organismos multilaterales es el Fondo Monetario el Banco Interamericano y acá en todas las extinciones internacionales tienen que apoyar a Venezuela a través de proyectos que financien las reposiciones de la reconstrucción de su aparato productivo pero además vamos a necesitar donaciones internacionales para hacer frente a una crisis su manita haría extraordinaria doloroso encima que en estos momentos está pasando al país probablemente va a ser el primer país de América Latina nuestro comience a producirse estos cambios en los que va a necesitar en plan de ayuda humanitaria va a necesitar medicamentos iba a necesitar alimentos como como los hemos visto ocurrir en nuestro su en África en Asia con ocasión de guerras de de de de cosas tres naturales nuestra casi en unos natural es un desastre fabricado con malas políticas reconoce

Voz 1514 46:37 así que Venezuela tendrá acreedores por mucho tiempo y además acreedores muy variopintos China Rusia en fin tienen hay intereses a agentes internacionales muy diferentes China Rusia los fondos americanos esto es un problema geopolítico de primer orden es decir la aparte de problema humanitario y económico en sí mismo como se sale de aquí

Voz 1606 46:59 bueno éste se este es uno de los grandes temas

Voz 24 47:01 son las deudas no sólo exalta sino que me