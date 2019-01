Hoy por Hoy (29/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 se lo adelantábamos hace unos minutos el preparador físico del Atlético de Madrid conocido popularmente como el profe Ortega está detenido por un supuesto delito de violencia machista Aimar

Voz 0027 00:34 ha pasado la noche en la Comandancia de Majadahonda en la Comunidad de Madrid la Guardia Civil lo detuvo a última hora

Voz 1727 00:39 ayer aunque no ha trascendido todavía el alcance

Voz 0027 00:42 de los hechos que se le imputan en Catalunya operación de los Mossos d'Esquadra abierto ahora mismo contra el tráfico de drogas hay una decena de detenidos en la provincia de Tarragona el operativo se centra en las localidades de Valls ir Reus se va a Hidalgo

Voz 2 00:54 los Mossos d'Esquadra han detenido a diez personas por tráfico de drogas en Valls y Reus en la provincia de Tarragona una cifra que no se descarta que se amplíe próximamente el dispositivo ha empezado de madrugada poco después de las cinco ese han efectuado hoy a siete registros en pisos y domicilios donde se traficaba con cocaína y heroína la operación continúa abierta

Voz 0027 01:13 la Audiencia Provincial de Madrid juzga hoy a un nombre que trató de asesinar a su hijo apuñalándose varias veces con un cuchillo porque el chaval decía que quería seguir con sus estudios y no dedicarse a trabajar la Fiscalía pide catorce años de cárcel para el acusado

Voz 1727 01:26 al menos treinta y cinco personas han muerto en Venezuela

Voz 0027 01:28 lo que comenzó la última oleada de protestas el miércoles pasado lo dice la ONG venezolana Foro Penal que asegura que el número de detenidos en este tiempo superan los ochocientos cincuenta Rafa Muñoz

Voz 1772 01:38 nunca antes se habían registrado tantas detenciones en una sola semana Alfredo Romero ex director de la ONG Foro Penal en declaraciones a la SER

Voz 3 01:45 canciones para nosotros muy grabado en comparación con otras momento estamos dando ya más de ochocientos cincuenta vamos a pasar novecientas extensiones

Voz 1772 01:54 el día del auto proclamación de ido como presidente se registraron más de setecientas detenciones

Voz 3 01:59 todo un récord para un solo día entrar en sus casas sin orden Putin que se llevan a las personas

Voz 0027 02:05 setenta y siete de los arrestados son menores y el ex presidente uruguayo José Mujica referente de la izquierda latinoamericana abogado esta madrugada por la formación de algo así como un gobierno de concentración en Venezuela lo que él llama una junta ejecutiva con todas las tendencias representadas bajo supervisión de la ONU una salida reconoce que es casi imposible dice en su opinión suenan tambores de guerra en el Caribe Múgica en la radio uruguaya

Voz 0958 02:27 con sentido común

Voz 4 02:29 hoy puedo asegurar elecciones libres para todas las tendencias en Venezuela esa magia podía ser sólo con una especie de Comcast se cultivaron de esto bien todas las tendencia pero fuertemente teoría de garantizada

Voz 1727 02:49 por Naciones Unidas encima

Voz 0137 02:53 seguida lo comentamos ahora tenemos información de la epa Se ha publicado ya la EPA del cuarto trimestre del año dos mil dieciocho

Voz 5 03:01 Rafa Bernardo que dice buenos días buenos días pues es muy buena el número de ocupados en el cuarto trimestre de dos mil dieciocho cuenta en treinta y seis mil

Voz 6 03:07 seiscientos el número de parados bajan veintiun mil siete

Voz 5 03:09 cientos esto quiere decir que en el conjunto de dos mil dieciocho se han ganado quinientos sesenta y seis mil doscientos ocupados y ha bajado el número de parados en cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos La tasa de paro queda así en el catorce con cuarenta y cinco por ciento es son es una décima menos que en el trimestre anterior en sí

Voz 0137 03:26 queda ampliamos con Rafa Bernardo esta importante

Voz 1727 03:29 formación de la mañana la epa la encuesta de población activa del último trimestre del año las nueve y tres las ocho tres en Canarias en el capítulo de hoy no ha pasado

Voz 6 03:49 pues nada luego noticiable aún más tío sorprendido salvo la lógica reacción señor maduro Solana como presidente del Gobierno que trabaja Tick tac a República Dominicana ella sola capos

Voz 7 04:14 guapa no es una opinión no dijo el presidente Sánchez tiene que dar la cara y comparece

Voz 8 04:20 conforme más mirar Sevilla al espejo Pedro Sánchez con admiración formas

Voz 9 04:28 vemos con todos los actores incluido el partido de Iñigo

Voz 8 04:31 es ir es decir que se vaya como cualquier momento

Voz 1623 04:40 Mar prefiere vergüenza ajena en el mundo los venezolanos los venezolanos

Voz 10 04:47 un mentiroso

Voz 6 04:52 España sabe que señor es con cobarde cuando hay un problema Koke el avión y sale de España

Voz 1321 04:58 el marqués del Falcon

Voz 6 05:02 y actual lo cobarde cobardemente unos traidores unos cobardes elaborada en la valentía hablar no nosotros ya hemos sido claros respecto a lo que queremos hacer queremos ganar Madrid lo hemos visto Pavone dos en Davos y cuando hay que reconocer un presidente legítimo leída ocho días de plazo para que convoque elecciones si actúan lo cobarde se mueve por los oscuros con absoluto despacho Paco me parece insólito que el presidente Sánchez

Voz 11 05:34 Daza exactamente igual que hacía el ex presidente Aznar y el ex presidente Rajoy con la única diferencia que este último lo hacía con avituallamiento extra de vino

Voz 1623 05:44 escriba el vino pasaba en el Boulevard Borbón

Voz 6 05:47 morbo Bull

Voz 8 05:50 siempre hay que intentar llegar al diálogo pero quería trabajando para poder dialogar y llegar a un procesado

Voz 6 05:56 aquí no hay que darle donde sus de Kenneth Darias

Voz 10 06:02 llenos de sangre

Voz 1623 06:05 pero y con los vio habilitó con Pepa Bueno con los enviados del Dios

Voz 1727 06:27 no amontonan las noticias para comentar esta mañana encima de la mesa y todo con con un carácter vi un carácter muy muy muy económico vamos a esperar a que Rafa Bernardo se estudie la epa y nos pueda dar los detalles por comunidades Por sectores cómo ha ido

Voz 0137 06:41 la actividad económica y mientras tanto matamos el asunto Venezuela porque tengo interés en escuchar a Joaquín Estefanía sobre lo que está pasando de lo que está pasando en Venezuela hay por dónde puede ir escuchábamos a Mujica proponer una especie de gobierno de concentración

Voz 1321 06:55 él mismo dice muy difícil

Voz 0137 06:58 casi imposible que puede pasar merecedora

Voz 0958 07:00 creo que si se frustra esta esta situación si no ocurre nada aumentan las posibilidades de una guerra civil eso miopía eso me parece evidente subieron al desnudo

Voz 0137 07:12 la CE quiere ser signos hubo más duro

Voz 0958 07:14 es decir quiere decir si hubiera unas elecciones libres ahora creo que mueve las perdería las perdería Nicolás Maduro con seguridad no entonces si no se frustra probablemente va a haber división en el ejercito es decir van a continuar las tensiones que nos plan nos plantamos en una situación en mi opinión muy muy muy muy completo cada segundo segunda reflexión economía hay democracia con esos datos que ha dado José Juan Ruiz más dos elementos que son fundamentales uno la hiperinflación Ana Terradillos seguramente en unos días podrá contar con como en las en los comercios en eh casi de hora en hora es decir van brigadas de de de trabajadores cambiando los los y los etiquetados de los productos porque suben exponencialmente eso ya lo hemos vivido en otros momentos en el mundo en la República de Weimar en en la Bolivia de los militares de los años ochenta y además muy comida y además no hay comida entonces en esas en esa situación es muy difícil que el debate se plantea en términos de democracia no hay democracia cuando estamos en otros ni en otros niveles más más complicados y en tercer lugar hay que tener mucho cuidado mucho cuidado hay que conocer América Latina tener mucho cuidado con los movimientos de EEUU no porque los movimientos de Estados Unidos tensan a las poblaciones en sentido en sentido contrario por la por la cultura y la historia propia

Voz 1727 08:38 por los antecedentes claro porque resulta Iker

Voz 0958 08:40 no hay que olvidar que el presidente Trump ha nombrado como enviado especial a Venezuela a un señor que se llama Elliot Abrams que es un neocons coge que ya estuvo que fue uno de los arquitectos de la invasión de la Guerra de la guerra de Irak en a principios de los años dos mil que fue condenado por el por el Congreso por mentir fue condenado por mentir al Congreso en el en el caso Irán gay Irán contra perdón es decir es un tipo verdaderamente repulsivo hoy en muchos en muchos medios de comunicación aparece la imagen de otro gran neocon que es asesor de seguridad nacional de Donald Trump que se llama John Bolton con un con una carpeta en donde en donde se dice trasladar cincuenta mil Sin perdón cinco mil soldados a cuidado con ese con ese tipo de actuaciones porque eso puede apuntalar apuntalar las posiciones que tienen estos momentos hombre maduro con la cúpula militar

Voz 1727 09:40 tambores de guerra en el Caribe decía Mujica hoy pone los pelos de punta es que sería urgente no que hubiera un liderazgo latinoamericano para salir de este equipo por quitarle a Estados Unidos

Voz 0958 09:53 es decir porque ese país va a necesitar inmediatamente un plan de emergencia humanitaria eso es lo más lo lo la primera medida que tome quien sustituye a Maduro en en las circunstancias que sea es esta luego viene todo lo demás

Voz 12 10:08 sí un auténtico plan Marshall efectivamente hace falta en Venezuela no hombre únicos que a diferencia de otras veces que la presión de Estados Unidos efectivamente ha provocado el rechazo interno el caso de Cuba Volvo ponerlos un ejemplo es decir la ley Helms Burton todas las medidas coercitivas se norteamericanas no han hecho sino fortalecer siempre al régimen cubano internamente me refiero en este caso la cuestión es que no es una media norteamericana no porque al final han sido mucho los países que sean sumó y que siguen sumando la Unión Europea de hecho con el matiz de los ocho días pero al final ha dicho que a los ocho días va a reconocer también al al presidente autoproclamado no por tanto yo creo que aquí es verdad que estos Unió fue el primero pero con un consenso mundial muy importante y esa es la diferencia frente a otras al frente todas agresiones Estados Unidos unilaterales e individualizadas no

Voz 1321 10:56 bueno es verdad que al margen de la autoridad moral que pueda tener el señor Múgica no hay efectivamente la la comunidad iberoamericana está dividida en varias asociaciones varias organismos varias cumbres y no hay un liderazgo claro es verdad Joaquín que por muchos escrúpulos que nos pueda producir y nos produce de hecho hay una película ahora que se está viendo mucho en España que sitúa al vicio

Voz 1727 11:24 eh qué grande que nos recuerda la he visto todavía estaba Joaquín hablando de los jefes de todos estos la historia ni idea de Bush

Voz 1321 11:37 bueno que recuerdan poco pues lo que ha comentado Joaquín que bueno que nos que nos retrae a los a los años noventa ya los primeros dos mil once por muchos escrúpulos decía que nos que nos provoque la las las las políticas las intervenciones americanas y desde luego a lo largo de la historia en fin pues no hay no hay no hay más que repasarlas para saber lo lo lo lo lo tremendas terribles que ha sido para algunas poblaciones hay que tener en cuenta que Estados Unidos todavía tiene un liderazgo a pesar del presidente que tiene es un país con un liderazgo sin el cual es muy difícil que pueda encontrarse una solución diplomática internacional para la crisis del para cualquier otra crisis y me da la sensación de que frente a otros casos en este caso la administración norteamericana por mucho que en que en fin que esa gente Nos produzcan rechazo por su por su trayectoria acto cuando de una manera Men Men menos en fin menos abrupta que otras veces de momento de momento de momento de momento no el día de hoy no se sabe lo que podría pasar mañana piensas sumado a la oposición claro por eso en todo caso creo que la lo que ha expuesto Juan José Ruiz es suficiente causa es no hay más causas eso sea ya da igual incluso aunque maduro fuera un auténtico demócrata no se puede someter a un país alambre sin que nada sin que alguien haga algo a un país como Venezuela

Voz 0137 13:04 en esas dimensiones de esa cantidad de serlo

Voz 12 13:07 pieza natural de recursos naturales vamos a a

Voz 0137 13:10 al detalle ya de la Encuesta de Población Activa hay ahora tenemos Rafa estás ahí Abraham venga vamos con el detalle que dice la epa

Voz 1762 13:16 pues sepa lo que sean las cifras que nos dan este dos mil dieciocho son muy buenas tanto trimestrales como como globales del año no porque trimestrales pues porque el cuarto trimestre como sabéis suele ser regular no en términos de paro los mejores son el segundo y el tercero en este caso ha habido un aumento de okupa dos de treinta y seis mil seiscientos ya vivió una caída de veintiun mil setecientos parados así como un trimestre favorable

Voz 13 13:40 toda un conjunto del año muy bueno el mejor en términos de

Voz 1762 13:44 acción de los cinco años de crecimiento del empleo que han sufrido la crisis porque se han creado quinientos sesenta y seis mil doscientos empleos y el número de parados ha bajado en cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos esto quiere decir que estamos en un total de ocupados de diecinueve millones quinientos sesenta y cuatro mil ya un total de parados en tres millones trescientos cuatro mil con estas cifras la tasa de paro se quedan al catorce con cuarenta y cinco por ciento que es una décima menos que en el trimestre anterior que es dos décimas menos dos décimas menos no dos puntos menos que en el año anterior y en qué punto nos encontraríamos si tuviésemos con comparar con con los momentos pre crisis del comienzo de la crisis pues estaríamos en ese momento entre dos mil ocho y dos mil nueve que fue donde se produjo el gran desplome del empleo en España no pasamos de veinte millones ocupados a diecinueve millones doscientos mil

Voz 1321 14:29 pasamos de tres millones doscientos

Voz 1762 14:32 los doscientos mil parados a cuatro millones de parados buenos estamos un poco justo en medio de de ese invierno del dos mil ocho el dos mil nueve cuando cuando sorpresa tanto en pleno

Voz 0137 14:41 este es el dato central de la epa que estamos analizando en Hoy por hoy Brahms Research el Centro de Estudios y Análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos nos ofrece esta información y recuerda tienes toda la actualidad del mercado laboral en Research punto Randstad punto es con Joaquín Estévez venía Ignacio Ruiz Jarabo Lucía Méndez para saber qué qué qué detalles hay que nos den un poco de luz sobre lo que puede venir

Voz 1762 15:07 ahora pues ya sabes que siempre cuando damos la he PAI más ahora a finales de año nos gusta mirar esos esos personajes está en mayores dificultades no para saber un poco cómo es la situación de las personas que están que están peor bueno en este caso la referencia es los parados de larga duración no el gran problema que tiene España en este momento las noticias pues no se puede decir que sean buenas aunque el número mejora porque pues porque hay un John quinientos cincuenta y dos mil parados de larga duración suponen el cuarenta y seis con noventa y siete por ciento del total de parados la lo único cara buena o único faceta buenas que son trescientos cincuenta mil menos que hace un año y que es digamos esa marca por debajo de la mitad del total de parados hace un año eran el cincuenta con cuarenta y tres por ciento si miramos al paro en pues también las cifras mejoras mejoran aunque siguen siendo muy altas porque sigue habiendo más de medio millón de jóvenes eh con buscando trabajo sin encontrarlo son quinientos dos mil novecientos parados eh pero eso sí la tasa de paro juvenil baja el XXXIII con cincuenta y tres por ciento cuando hace un año era del treinta y siete con cuatro

Voz 0027 16:09 por ciento el número de hogares con todos sus miembros activos

Voz 1762 16:11 Baró un poco lo mismo mejoran las cifras pero sigue siendo muy altas hay un millón cincuenta y tres mil hogares en esta situación son ciento cincuenta mil menos que que hace un año

Voz 0137 16:20 en cuanto la calidad del empleo el gran asunto que nos preocupa siempre cuando las cifras son buenas

Voz 1762 16:25 pues aquí lo podemos mirar un poco comparando eh a qué velocidad crecen porque claro en el conjunto del año crecen en todos los los elementos a qué velocidad crecen unos y otros tipos de empleo unos y otros tipos de contrato por ejemplo entre autónomos y asalariados pues está aumentando el número de asalariados frente al de autónomos aunque suben las dos tres con treinta y cuatro por ciento los asalariados al uno con trece los autónomos si miramos contratos indefinidos o temporales pues crecen los indefinidos un tres con doce por ciento pero crecen más rápido los contratos temporales al tres con noventa y tres por ciento si miramos la ocupación el tipo de ocupación que tenemos a tiempo completo o a tiempo parcial pues pasa un poco lo mismo el tiempo completo crece al dos coma nueve por ciento el tiempo parcial crece todavía más rápido al tres coma uno por ciento así que digamos que las formas más precarias de empleo son las que sigan avanzando más rápido aunque las formas más estables también avanza

Voz 0137 17:10 de hecho veía Ignacio Ruiz Jarabo mover la cabeza cuando preguntaba

Voz 14 17:12 porque la calidad del empleo no estabas mirando los datos ante te aquí

Voz 12 17:16 efectivamente lo estaba diciendo Rafael que que que que crecían más rápido los contratos indefinidos frente a los temporales no hay otro dato que a mí tampoco me parece magnífico que es que crece mucho más rápido el empleo en el sector público con el sector privado es bueno que se cree te aumente los ocupados en público pero es mejor que aumenten privado porque eso da más fortaleza a nuestro crecimiento no estamos en conjunto el dato si hay que un dato yo creo que me quedo es que en este año la tasa de paro el año bajó dos puntos y eso es un dato ciertamente muy positivo no el tirón del tercer trimestre muy importante pero en conjunto ha bajado dos puntos la tasa de paro y eso es un dato para celebrar

Voz 0137 17:56 el asunto por el que sin embargo no hay sensación de que la recuperación ha llegado a todo el mundo cuando esto es una evidencia los datos hablan por sí solos está creando empleo es que los salarios no acaban de su

Voz 1321 18:05 si no esto es es dónde estamos donde estamos no digo no acaban de subir como va a haber esa sensación pues esto me parece bien pero cuánto tiempo llevamos ya en recuperación es decir en crecimiento cuánto tiempo muchísimos cinco años cinco años la tasa de paro siguen el catorce coma cuarenta y cinco el XXXIII por ciento de tasa de empleo juvenil que no podemos tener la sensación de que la recuperación haya gato y además hay un millón y medio de estas personas de larga duración que seguramente se van a quedar fuera del mercado de trabajo de forma definitiva es decir todos todos estos datos no y no podemos felicitarnos de ninguna de las maneras

Voz 12 18:42 al contrario que sí porque ya bajo el par dos puntos no pero sí

Voz 1321 18:46 es que llevamos cinco años creciendo y estas son las cifras que que crece pero es clave que crece como podemos crecer el cinco años resulta que felicitarnos porque haya sólo un catorce coma cuarenta y cinco por ciento de paro es decir algo falla aquí

Voz 12 19:01 a las dieciséis y medio bueno pero vamos a ver es que todo es relativo

Voz 1321 19:04 si algo tiene que fallar para que el crecimiento no produzca el bienestar generalizado de las personas o sólo produzca el crecimiento de algunas lanzamos coloca empezado con como hemos empezado a las ocho y media no que es la desigualdad yo creo que si los gobiernos no no hacen nada no puedo siquiera no tengo calificativos para lo del Foro de Davos no las no los tengo porque es un me vergonzoso déjame que era de los oyentes que se refiere Lucía

Voz 0137 19:36 a quién hay Iñaki Gabilondo se preguntaba esta mañana a las ocho y media de qué sirve saber de qué sirve tener el diagnóstico de que sirve de que en los grandes foros internacionales digan ojo que la desigualdad nos aboca al caos

Voz 1321 19:47 en fin de la democracia que resulta que ese tipo de foros son los que han propiciado la son los que han establecido las características y la política de esta recuperación la gestión política de esta crisis y la gestión política de esta crisis ha llevado llevado ahora hay muchas personas el señor Juncker el Fondo Monetario quizá nos hemos equivocado claro es que en fin está austeridad no quizá no debimos hacer esto con Grecia quizá no debimos hacer esto con los países del sur de Europa bueno pero lo hicieron y ahora resulta que se lamentan en plan en fin lágrimas de cocodrilo de que haya aumentado la desigualdad pues es que mientras no encuentre yo en fin yo insisto mientras no encuentre un camino para resolver esa situación seguirá abriendo protestas en la calle volverá a verlas

Voz 0958 20:33 último minuto para para Joaquín no en decía un autor más BRIF que es autor de uno de los mejores libros que se publica todos estos años sobre lo que ha ocurrido austeridad una idea peligrosa decía Davos es el lugar donde se reúne la ser un montón de gente para denunciar la la desigualdad no cree no quiere que no quiere que cambie esa recientemente un un un analista de seis definía de la tertulia más cara del mundo a ir etcétera no no de allí de allí desde luego no van a llegar las novenas ya ayudándolo gobernante no todos no porque esto

Voz 1727 21:15 ha apuntado no es decir mucho

Voz 0958 21:18 o lo que es el podía denominar en la plutocracia del mundo más ricos

Voz 1321 21:23 pero otros otros años han ido si se oyen extrañas

Voz 0958 21:26 Aído también algunos diré allí

Voz 0137 21:28 Giuly Ascó ya no quieren ni oír

Voz 15 21:31 tules los ricos

Voz 16 21:38 que conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 17 21:57 los niños crecen excepto uno no tardan en saber que van a crecer Wendy lo supo de la siguiente manera

Voz 7 22:05 un día cuando tenía dos años estaba jugando en un jardín arrancó una flor más y corrió hasta supongo que debía estar encantado ahora ya que la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó

Voz 0137 22:21 porque no podrás quedarte así para siempre

Voz 7 22:24 no hablaron más del asunto pero desde entonces Wendy supo que tenía que crece siempre se sabe eso a partir de costosa

Voz 18 22:33 los dos eh

Voz 19 22:34 más que con el principio del fin Peter Pan James Barrie

Voz 1727 22:40 mil novecientos

Voz 21 22:45 el placer escuchar

Voz 1623 22:52 Raúl tiene seis años ya escrito y publicado cuento

Voz 22 22:57 me dijeron que que puedes matar mías con los dragones viven en manada de de ciento o domingos Cartier europea

Voz 6 23:10 y ha creado una aplicación de móvil para ayudar a conductores que no pueden seguir al volante

Voz 23 23:15 cuando por ejemplo en este en condiciones de conducir por cualquier motivo pronunciarlo aplicación para buscar un conductor cercano y así cree condujo su coche al estudio que haya marca la obligación

Voz 6 23:26 la Ventana ese espacio donde no ponemos límites de edad a los creadores con Carles Francino Cadena SER

Voz 24 23:42 hola

Voz 25 23:42 qué tal muy buenos días si habéis empezado el año con el buen propósito de hacer algo más de ejercicio abultados al gimnasio poneros en forma ya sabes bueno pues tengo estupendas noticias para vosotras por qué hacer deporte está muy bien es perfecto pero si además lo practicamos en familia o con los amigos juntos es doblemente perfecto puede ser Trip Clemente perfecto si lo hacéis con el equipamiento adecuado por ejemplo unas buenas zapatillas de running cada uno tenéis vuestra marca ideal en la cabeza para practicar nuestro deporte favorito y mira por donde esta mañana vais a descubrir que en las segundas rebajas de El Corte Inglés hay un cincuenta por ciento de descuento en una selección de las mejores marcas seguro que están vuestras preferidas Puma Boomerang a su ex novio Ballan muchas más y ahora tienen un cincuenta por ciento de descuento fantástico no vamos como si te lideran el pensamiento son las segundas rebajas de El Corte Inglés aprovecha las

Voz 6 24:37 en un ratito damos una vuelta por

Voz 25 24:39 a casa con Blanco hablar ya veréis hasta legalidad

Voz 26 24:47 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 27 24:54 eh

Voz 1727 25:12 veinticinco las ocho y veinticinco en Canarias a todo este debate sobre la desigualdad

Voz 28 25:16 comía la voluntad

Voz 1727 25:19 ha de revertir la situación de muchos de aquellos que hacen sin embargo el diagnóstico de que nos está pasando y como nos estamos jugando la democracia directamente bueno pues a todo eso sumen lado irrupción digital eh sumen la erupción de un mundo nuevo que entran en colisión dicen como el mundo que teníamos en el orden laboral y ahí está ahí está el debate de los taxistas que siguen en la calle en Madrid los taxistas Barcelona los perjudicados por el acuerdo al que ha llegado la Generalitat con los taxistas que son las VG así que nos vamos hasta allí Albert Prat qué está pasando en la plaza de San Yoma hoy

Voz 29 25:58 qué tal buenos días pues sí unos mil conductores de los súbete cese concentran en este punto se van organizando pendientes de la llegada de los miembros del guber que ya en el Palau de la Generalitat en aprobar este decreto ley que va a regular el tiempo mínimo de contratación de estos vehículos a un mínimo de quince minutos escuchábamos gritos de por ejemplo conseller no apruebe no aprobó este decreto Colau reacciona o nosotros damos agua y ellos violencia en cualquier caso por ahora el ambiente es muy tranquilo muy pacífico y nada tiene que ver con la intensidad de las manifestaciones del sector del taxi que vivíamos en este mismo punto de una semana manifestación delante de la Generalitat en paralelo al bloqueo de sus vehículos que recordemos siguen ocupando dos carriles des de la Diagonal de Barcelona desde hace ya once días Juanito

Voz 0137 26:48 Nos vamos gracias al ver nos vamos a la calle en Madrid Elena Jiménez que está en la concentración de los taxistas en la capital de España que está pasando estás ahí frente a UGT no

Voz 9 26:57 eh

Voz 1315 26:58 hola qué tal muy buenos días y efectivamente aquí ante la sede de

Voz 0137 27:01 UGT que para que la gente que no es de Madrid

Voz 1315 27:04 vi que estaba junto al intercambiador de Avenida de América justo en la entrada por la por la dos aquí hay un buen grupo nutrido de taxistas que han venido hoy a pie ante esta sede de este sindicato dicen para recordarle a este sindicato que tiene que defender y que tiene que estar a lado también de los trabajadores hemos hablado con el sindicato y en principio nos han dicho que no tiene previsto celebrar ningún tipo de reunión con el sector del taxi esta mañana aquí ahora mismo por lo que veo por ejemplo un taxista que está levantando un cartón en el que ha puesto esto es una historia de puertas giratorias ya se empiezan a ver algunas banderas bocinas silbatos chalecos amarillos bueno pues aquí se van concentrando la hoja de ruta para esta mañana pues pasa por volver a esa sede del Partido Popular a Génova trece donde ya estuvieron ayer ahí tienen previsto estará a media mañana durante dos horas por la tarde como también hicieron ayer tienen previsto ir a la Puerta del Sol a la sede del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid a protestar ya intentar eh bueno pues que cambien los planes del presidente de la comunidad

Voz 0137 28:04 Ángel Garrido se que tienes a tu lado a Tito Álvarez el portavoz de Élite Taxi Barcelona voy enseguida con él pero pero no quiero dejar pasar algo que escuché ayer en Televisión Española en el telediario de las nueve que me llamó la atención porque llevamos muchos días con este tema ha ido todo hemos contado todos los detalles y últimamente ya sólo casi hablamos de orden público no porque la virulencia de la protesta de los taxistas las muchas barras barbaridades que estamos escuchando últimamente oculta un debate de fondo que es un debate muy serio como regular de verdad convivencia de de unos y de otros en este momento ayer en ese en ese reportaje en Televisión Española con mucha naturalidad Un conductor de decía lo que tiene que hacer el taxi es modernizarse y adaptarse a los tiempos si no pueden tener un día libre pues que no lo tengan claro esto no es verdad esto no es o es esto esto no es o es esto Ignacio no

Voz 12 29:02 esto no debe ser esto no debe ser pero pero yo creo que el tema es mucho más profundo que que lo que dijo ayer el señor deuda y francamente yo creo que los taxistas están defendiendo un monopolio que tienen a base de unas barreras de entrada de carácter administrativa

Voz 1762 29:18 lo están diciendo

Voz 12 29:19 planteamientos que yo creo que son poco racionales los planteamientos iconos actitudes que a mí me recuerda a los sindicatos peronistas no con mamá tontería propia de yo sufrí cuanto Aerolíneas Argentinas será española no el yo le pediría a los taxistas y en concreto a nuestro invitado que que que tenemos a punto de empezar a hablar desde luego cambien su actitud y que intenten además ideas

Voz 0137 29:40 lo vas a poder decir director del quiero escuchar a Joaquín sobre este conflicto

Voz 0958 29:43 no yo creo que hay dos conceptos que son fundamentales para entender lo que está ocurriendo y para acabar con el conflicto uno es el término de monopolio el término del monopolio el servicio público del automóvil eso desde luego está eso con eso es con lo que hay que acabar y segundo para acabar con esos necesita una regulación no sé si uno no una liberación liberalización salvaje no es sino una regulación de los dos sectores que en estos momentos están en conflicto con las mismas condiciones y cuando digo las condiciones me refiero a en unas condiciones laborales fiscales etcétera etcétera

Voz 1321 30:19 bueno es que claro de qué hablamos aquí Pepa o del fondo del asunto o de lo que estamos de las consecuencias que está teniendo para la vida de las ciudades la huelga de los taxis que por cierto son un servicio público según según creo que se definen no es decir creo que en lo segundo en lo segundo a mi me parece que los taxistas de Madrid deben sentarse ya la mesa porque además el tiempo corre en su contra llevamos casi una semana de huelga la ciudad sigue funcionando no más o menos todos tenemos nuestras molestias pero el transporte público sigue funcionando la ciudad no está bloqueada la ciudad sigue con su actividad normal deberían pensarse seriamente cuál es su papel pues es decir que a lo mejor resulta que no son imprescindibles a lo mejor resulta que no son imprescindibles ya no pueden hacer más burradas ya acorta la Castellana ya en fin ya han hecho veinte mil burradas han dicho veinte mil burradas que no tiene más remedio que sentarse a la mesa y buscar una solución que por otra parte el presidente de la Comunidad de Madrid yo le doy el otro día con Aldesa Manuela Carmena diciendo estamos de acuerdo en buscar una solución está abierto a buscar una solución naturalmente yo creo que Ángel Garrido tiene razón cuando dice que la solución que pide el gremio del taxi sí es que desaparezcan las lecciones y esto no es una solución

Voz 0137 31:41 bueno está escuchando y por lo tanto lo tengo que dar derecho de réplica a Alberto Álvarez Tito Álvarez portavoz de Élite Taxi Barcelona que está aquí en Madrid en la concentración de sus compañeros ante la sede de UGT muy buenos días

Voz 9 31:54 buenos días escuchado todo lo que estaba

Voz 0137 31:56 siendo en esta mesa verdad qué posición están hoy cuando eh que yo sepa no hay negociación abierta no con el Gobierno regional

Voz 9 32:05 bueno de eso se trata cuando haces una protesta este desbloquear pues la situación que ahora mismo está encima de la mesa no que

Voz 28 32:16 hay una comunidad de la Comunidad de Madrid no quiere regular

Voz 9 32:21 esto estos vehículos que están totalmente de regulados yo estar haciendo una actividad que bajo nuestro punto de vista no es la correcta y utilizar estas aplicaciones para hacer nuestro trabajo y bueno he escuchado algunas cosas como la palabra monopolio no si yo particularmente estoy bastante cansado de escuchar que un sector que el noventa por ciento son autónomos es su monopolio y luego resulta que una flota de no sé cuantos miles de vehículos que está en manos de tres fondos de inversión y dos obligaciones eso no será hayamos monopolio no entonces no sé qué concepto tenemos en este país de monopolio pero vamos

Voz 28 33:00 que sólo hay que mirar

Voz 14 33:03 de la palabra monopolio lo que se Zika veremos lo que está ocurriendo ahora yo le doy la palabra quién están empleado la palabra monopolio Ignacio Joaquín quién quién quiere hablar con el señor

Voz 12 33:12 pues lo voy a explicar muy fácilmente no es cuestión de acudir

Voz 30 33:15 definiciones de Ray hace una semana en una emisora de televisión decía usted que no sabía lo que era monopolio ahora ya sí cita como autoridad a la que el diccionario de la RAE bueno bien mire yo mañana mismo puedo Si compra un coche contrato a un a un conductor o me pongo yo mismo hago el contrato de servicios con la aplicación yo mañana pudo ser un empresario de CTC yo mañana en cambio no puedo puedo conducir un taxi no posee empresario taxi esa es la diferencia por eso ustedes tienen un monopolio el servicio público del taxi sí en cambio el acceso a ser empresario de los coches súbete dice no estar sometido a régimen esa barrera administrativamente

Voz 28 33:57 una

Voz 9 33:58 una licencia de taxi usted puede adquirir cuando quiera

Voz 28 34:01 bueno tengo que adquirirla mediante una

Voz 30 34:03 la inversión que ustedes expresamente es lo que están defendiendo que con la liberalización y con el acceso a más posibilidades de de servicio de de transporte por carretera en la ciudad Se está despreciando su barrera de entrada que es esa licencia eso sí

Voz 9 34:20 a su te haces que será será a regalar son gratis porque también valen dinero diligencias que te dice si no

Voz 30 34:28 no no no tiene el precio de mercado que ha llegado a tener gracias al sistema de monopolio las licencias

Voz 1727 34:34 los habíamos llamado a a un

Voz 0137 34:36 a Tito Álvarez porque ayer yo me quedé con los ojos a cuadros la verdad cuando escuche que decía esto

Voz 0309 34:42 bueno es que audios para la prensa aquí todo el mundo está alucinando porque la policía no ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior iraquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas según ha declarado él eh que es gay que venga osea que que mandé aquí a la policía reprimir al pueblo

Voz 0137 35:10 qué puede salir mal me preguntaba al escuchar esta declaración suya no porque que Marlaska sea homosexual no le quita ni le ponen nada a su trabajo como ministro del Interior supongan esto está de acuerdo

Voz 9 35:21 si no haber unas declaraciones muy desafortunadas que lo digo en un contexto que no lo digo no sea lo que estoy diciendo lo que es esta escucha no yo tengo muy muy buena relación con todos los periodistas tenemos un grupo en común donde yo les voy pasando toda la información yo hago un audio pues un poco expresando lo que la gente estaba sintiendo en ese momento después de tantos días de Huelva cansados mentalmente físicamente algo que se comentaba pero en ningún momento ni ofensivo ni con maldad luego me doy cuenta de que bueno pues que han sido muy desafortunadas y pido disculpas a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas pero que en ningún momento ha sido con ninguna mala intención

Voz 31 36:04 no no bueno son de esa fortuna

Voz 9 36:07 las ya Comet soy reconozco mi error yo no soy un portavoz procesiones al con estudios soy un taxista raso a veces pues oye mira somos humanos nos equivocamos estuve muy desacertado y pido perdón de verdad ahí y lo digo con el corazón en la mano eh

Voz 0137 36:24 bueno queríamos aclarar esto porque insisto fue una declaración que nos dejó perplejos no sólo es lo de que el ministro es homosexual sino que un gobierno socialista por lo que se ve no tiene que imponer el orden en la calle va de suyo que no toca que no toca el orden no sí si se está alterando Tito Álvarez le agradezco que haya estado en la Ser en cualquier caso buenos días

Voz 1727 36:45 buenos días gracias nueve y treinta y siete ocho treinta y siete en Canarias estamos de aniversario y para celebrar nuestros ciento veinte años llegan las ciento veinte horas de Open

Voz 32 36:57 Beni disfruta de ofertas exclusivas y condiciones únicas en toda la gama de vehículos Opel date prisa aprovechan las últimas ciento veinte horas del mes estrena tu nuevo Opel a un precio de aniversario te esperamos en la red de concesionarios Opel

Voz 33 37:12 si tu sueño ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota

Voz 1321 37:16 lo tienes complicado

Voz 33 37:18 pero si tu sueño es hacer un crucero eso está hecho

Voz 34 37:21 yo simple tu sueño con la semana del crucero de Viajes el Corte hasta sesenta y cinco por ciento de ahorro y hasta diez por ciento en una tarjeta regalo de El Corte Inglés reserva por sólo sesenta euros Busi el precio pero igual además los niños viajan gratis o con grandes descuentos semana del crucero

Voz 6 37:37 la realidad consulta condiciones el AFIS el Corte Inglés

Voz 35 37:42 hola cariño qué haces con el ordenador mirándose podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los del cuarto no esté tranquila pero si nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya cambiamos de piso no es la vuelven a poner

Voz 34 37:55 se protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calculan Securitas Direct punto es

Voz 36 38:04 recuerda novecientos ciento trece ciento trece hola soy gay soy actor y hoy os quiero hablar de los neumáticos euros reparo para mí son de total confianza encuentra los en tu taller euros remarcar Service más cercano lleva cuarenta y nueve euros neumático con según incluido que bueno durabilidad seguridad y ahorro en tu neumático duro repare

Voz 33 38:25 informa T neurorreparación existen unos veinticinco tipos de calendarios hace que no podemos decir eso de este lunes porque en otro calendario podría ser viernes Obeso del jóvenes de estas ya la invento otro calendario

Voz 37 38:36 no os vida calendario ya que tu mejor día sea cada día lleva a un Seat Ateca Edition con climatizador sensor de aparcamiento Front Assist y toda la conectividad por dieciocho mil doscientos euros

Voz 1203 38:47 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 38 38:58 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva

Voz 1727 39:06 más lejos punto com cariño tenemos que instalarnos

Voz 7 39:09 es una alarma ya y eso ayer robaron a los de enfrente no tenía la alarma sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 34 39:19 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 39 39:34 y y

Voz 40 39:35 en la Cadena Ser

Voz 41 39:43 eh

Voz 40 39:50 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 39:57 diez menos veinte las nueve menos veinte en Canarias y decía usted no la han visto con esa voz que ese gesto apasionada Lucia cuando se implica mucho en un debate pues de la descripción de de la desigualdad a donde nos ha conducido la crisis del dos mil ocho quiénes recogen aquella indignación

Voz 0137 40:18 políticamente están a la gresca podemos Lucía

Voz 1321 40:22 bueno pues yo creo que sí yo creo que lo peor que le pasa a Podemos en términos generales siguiendo al fondo del asunto al margen de estas en fin de las peripecias concretas y de las conspiraciones traiciones deslealtades y todo lo demás es que ha producido una decepción tremenda no en en relación con las expectativas que sería han puesto en ese partido yo creo que el voto de cinco millones de personas esta este estos dirigentes pues lo han tirado por la borda no les ha importado es decir que me han estado mal pendientes de otras cosas digamos de sus cositas internas que de tener que de seguir el mandato que le dieron unos cinco millones de españoles es verdad Pepa que que cuando a este partido se le voto practicamente no se les conocía con lo cual no estaba escrito en ningún sitio que fueran dirigentes políticos adecuados ni que supieran hacer un partido es decir es es verdad que los votantes de Podemos es pues asumieron un riesgo votaron a personas a las que le dieron un mandato en las instituciones que que ellos no han sabido llevar a la práctica desde el punto de vista de que no ha sabido hacer un partido como Dios manda un partido con un partido que pudiera permanecer en el tiempo y bueno de alguna manera esta oportunidad pues no ha encontrado a los actores políticos adecuados esta esta es la realidad en términos en el fondo del asunto y luego ya sí

Voz 0137 41:48 quieres hablamos de la peripecia del día el minuto no así la de IPC del día son las vísperas de ese Consejo Ciudadano que se celebra mañana y al que acude podemos la dirección estatal diciendo que bueno que quizá negocien con Íñigo Errejón una candidatura para la Comunidad de Madrid

Voz 12 42:02 sí yo desde las antípodas de Podemos creo que es evidente sin embargo he de reconocer que vi con simpatía la aparición siempre lo ha luego leves con cierta simpatía pero sobre todo porque parecía que podía superar los viejos vicios de los viejos partidos no me refiero a uno de sus grandes vicios no los partidos tradicionales son el Páramo del sí señor frente a jefe no probablemente por las listas electorales que se hace en este país cerrara bloqueada etc bueno por muchas más razones entonces yo confieso que que seguramente forma ingenua pensé que Podemos se podía producir pues en cierto modo el discurso de mil flores que decíamos a libros rojo no he visto pasar unos años lo que se ve es que la forma en que Podemos Se trata el disidente es todavía mucho más dura que los partidos tradicionales donde efectivamente si les aparta les deja digamos completamente en una esquina aquí es que vamos se les agrede no decir hemos visto recientemente cómo se ha insultado es verdad que no ha sido general el insulto pero como se insultó desde un puesto importante podemos a en ese caso el disidente Íñigo Errejón no entonces esta es un poco una decepción de de de la ilusión que algo nuevo generaba frente a la decadencia de los viejos partidos no y eso efectivamente se ha roto

Voz 0958 43:11 bueno que decir Podemos fue una oportunidad única para una generación esa generación vamos a ver qué hace ahora en las próximas elecciones y en los próximos en los próximos tiempos en lo más adecuando un poco el el el la teoría general que estamos hablando con lo que está ocurriendo en estos momentos la gran inquietud en esto para mucha gente es qué va a pasar de que vamos a hablar cuando después de las elecciones de mayo de del mes de mayo Cuende cuando refiriéndonos a lo que hasta ahora hemos denominado los ayuntamientos del cambio no es decir prevemos que los principales ayuntamientos del cambio está en estos momentos en precario en una buena parte no por el no no no y no por la gestión sino por lo que está sucede entre los movimientos

Voz 0137 44:01 la duda es si si efectivamente ya lo discutimos la semana pasada Si esta fragmentación si es que llega a producirse si la fragmentación de la izquierda en este momento desmovilice a cómo damos todos por supuesto que se penaliza mucho la derecha no la derecha no penaliza nada si desmovilizado o moviliza ante encuestas como la que hoy contamos que difundió Telemadrid ayer una encuesta que dice que por ejemplo Carmena obtendría el XXVI con cinco por ciento de de intención de voto es decir ganaría claramente veintiséis veintiséis con cinco ganaría claramente las elecciones en Madrid claramente pero no podría gobernar no pudo yo gobernar porque el PSOE se desploma va a la quinta posición con un doce por ciento y la suma de las tres derechas tiene una mayoría absolutista Gemma eh el PSOE se queda por detrás de Vox por cierto de la extrema derecha según esta encuesta la suma de las tres derecha está una mayoría absoluta que bueno que que ganan Madrid bien el no pasarán que vamos a haber reeditado en la campaña electoral a la vuelta de la esquina ese no pasarán lo vamos a ver reeditado políticamente entenderme eso movilizará o desmovilizar el voto de la izquierda Ésta es la gran incógnita

Voz 0958 45:10 hay que ser muy fuerte la movilización de la izquierda a la luz de los de estas encuestas que están saliendo tiene que ser máxima no puede ser una una medio movilización no porque él todos los sondeos que se van conociendo se manifiestan practicamente las las mismas tendencias que es que la suma de las tres derechas a abarca mucho más que lo que les que la mayoría

Voz 0137 45:32 muchísimas mucho manos no

Voz 0958 45:34 con pocos es mucho más se tiene que producirse una movilización muy fuerte y claro los movimientos que estamos viendo desde la semana pasada Pepe tú crees la defensora de de que se va a producir esta no no no

Voz 0137 45:47 defensora me pregunto si la fragmentación puede movilizar en lugar

Voz 0958 45:52 por qué ha ocurrido vamos a ver qué ha ocurrido entre la semana pasada esta semana por ponernos proponernos una fecha en la que nosotros estamos aquí bueno si se ha producido algún movimiento algún movimiento de rectificación el pequeño es decir todavía no sabemos no sabemos qué significa no sea hablan los los los interlocutores no se hablan vi la entrevista que le hicieron a a Errejón donde habla usted con con Pablo Iglesias de pues no después de ese día no hemos hablado ayer hoy a Irene Montero diciendo es mejor que que no venga

Voz 1321 46:23 la mala noticia es que Podemos quiere dialogar con el candidato

Voz 1727 46:26 podemos Suri es decir estás Laures indicios el problema es que credibilidad tienen estas declaraciones públicas cuando todos sabemos que es esta mata de nuevo lo que está haciendo lo que se va a hacer de aquí a a

Voz 0958 46:40 al mes de mayo es una acumulación de fuerzas Iber es decir de entre las dos posiciones cuál es la fuerza mayoritaria pero por este en estos momentos la digamos que a pesar de que nos pongamos un poco optimistas hoy en el sentido de que ha pasado algo es decir ayer ya ha habido una huelga tiene bueno pues hay que ser muy voluntarista para ver eso

Voz 0137 46:57 poca credibilidad no la comparecencia pública de al mismo de los dirigentes de las de las dos partes porque sabemos lo que está detrás o Jo Sol una encuesta pero el PSOE hundido en la capital de España el PSOE en quinta posición

Voz 0958 47:10 de otra cosa porque no tiene candidato entre otras cosas porque no tiene candidato

Voz 1762 47:14 bueno yo Manuel de la Rocha le

Voz 0958 47:16 a ver yo aquí

Voz 1321 47:19 yo tengo bastantes dudas a propósito de algunos conceptos políticos que os están utilizando en este momento en España que son las tres derechas y la mayoría de centro derecha yo creo que ese concepto está basado en una hipótesis que en mi opinión es equivocada que es que Vox PP y Ciudadanos son lo mismo no son lo mismo no son lo mismo en todos los sitios no son lo mismo no es lo mismo ciudadanos que Vox para nada es decir en algunos sitios ciudadanos están gobernando con el Partido Socialista incluso podría llegar a gobernar con el Partido Socialista en algunos otro es decir que yo este concepto de centro derecha como un bloque como si todo fuera lo mismo de Vox a Ciudadanos

Voz 0137 47:59 no es inexacto sería del otro a la derecha

Voz 1321 48:02 el centro derecha realmente inexacto la yo es decir esto estos castillos en el aire que se hacen de centro derecha ya tiene la mayoría ya prácticamente ya en fin están cómo estamos gobernando bueno yo creo que esto son castillos en el aire en un momento de un de un de un gran gran convulsión política de cualquiera sabe por dónde saldrá y luego en relación con el tema de la izquierda pues es que claro yo en fin esto va muy deprisa pero en diciembre del año dos mil quince quiero recordar que Podemos se presentó a las elecciones con el discurso de arriba y abajo no con el discurso derecha izquierda digo que esos cinco con millones de votos fueron a las urnas con un discurso distinto del que ahora mantiene podemos es decir que esa es parte de la crisis

Voz 1727 48:50 no digo que esto de la izquierda pero

Voz 1321 48:53 ante esos cinco millones fueron con otros supuestos con lo cual claro es es muy comprensible que eso se vaya a quedar en en mucho menos lógicamente porque ahora Podemos es un partido y en fin que se define como de izquierda cada vez que además después de Vistalegre II evidentemente a optado por una posición muy identitaria muy muy a la izquierda quiere hacer pronósticos no cualquiera se atreve hacer pronósticos porque eso yo cuando dice Joaquín es optimista no

Voz 0137 49:22 planteo dudas porque nos han sorprendido tanto

Voz 1321 49:25 las últimas últimamente eh eh hay que hacer pronósticos al abismo