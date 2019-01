Hoy por Hoy (29/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:09 personas el año pasado según los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre la tasa de paro baja hasta el catorce con cuatro por ciento y se encadenan cinco años seguidos de creación de empleo amplía Rafa Bernardo

Voz 1762 00:22 el buen comportamiento del último trimestre hace que dos mil dieciocho cierra con una subida récord del empleo en los últimos años con quinientos sesenta y seis mil ocupados más lo que lleva el total de ocupados por encima de los diecinueve millones y medio el total de parados ligeramente por encima de los tres millones trescientos mil el número de parados de larga duración aunque baja sigue por encima del millón y medio es decir es casi la mitad del total que aunque todas las fórmulas de contratación crecen las más precarias temporales y a tiempo parcial lo hacen más rápido que las más estables definidas y a tiempo completo y siguen esta mañana las protestas tanto de taxistas como de conductores de UGT tejes Antonio Martín buenos días buenos días Pepa son los primeros en Madrid ante la sede de UGT con los taxistas de Madrid los hay de otras ciudades como Tito Álvarez que ha sido portavoz de las protestas en Barcelona Álvarez ha pedido disculpas en la SER por sus palabras de ayer en las que se preguntaba cómo podía actuar el ministro del Interior para mantener el orden en la calle si es homosexual

Voz 3 01:13 son declaraciones muy desafortunadas y pido disculpas a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas pero que ningún momento ha sido con ninguna mala intención reconozco mi error pues oye mira somos humanos nos equivocamos estuve muy desacertado y pido perdón

Voz 1762 01:30 hilos conductores DV TC protestan a esta hora en Barcelona frente a la Generalitat ahí está Albert Prat bon día

Voz 5 01:39 dado hace unos minutos un taxi quería entrar en la plaza varios conductores de los súbete celo han increpado lo han rodeado el episodio ha quedado aquí pero el taxi se ha visto obligado a dar marcha atrás todo esto mientras unos mil conductores siguen manifestándose en la misma a la misma hora que empieza este comité ejecutivo del Gobierno catalán que tiene que aprobar este decreto ley que regulará este tipo de servicios más cosas el Tribunal de

Voz 1762 02:02 Luxemburgo considera compatible la creación de un tribunal especial que actúe en los conflictos comerciales en el marco del acuerdo de Europa con Canadá una posición que puede marcar la futura relación en ese mismo ámbito con el Reino Unido después del Brexit corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 02:17 sí un tema clave para la firma de futuros acuerdos comerciales que ha centrado el debate durante muchos meses el Tribunal Comercial para resolver conflictos comerciales un tema que amenazó el acuerdo con Canadá el Z paralizado por la región de Valonia recordaría el dos mil dieciséis ya aprobado finalmente entre mucha polémica ahora el abogado general del Tribunal dice que es compatible con los tratados por tanto legal no es aún la sentencia pero si se confirma así facilitará mucho las negociaciones del acuerdo post Brexit porque los británicos quieren una fórmula igual

recordamos que la Guardia Civil ha detenido al preparador físico del Atlético de Madrid a Óscar Ortega conocido como el profe Ortega acusado de un delito de violencia de género va a pasar en las próximas horas a disposición judicial

Voz 2 03:05 Madrid dos mil dieciocho también

Voz 1439 03:07 fue un buen año para la creación de empleo y la reducción del paro aquí en Madrid en términos globales el desempleo se redujo un quince por ciento respecto al año anterior y la creación de empleo aumentó un tres con siete por ciento Laura Gutiérrez

Voz 0055 03:18 según la EPA dos mil dieciocho acabo en la comunidad con setenta

Voz 1275 03:21 mil cuatrocientos parados menos que dos mil diecisiete el número total de desempleados se queda un poco por debajo de la barrera de los cuatrocientos mil algo más de la mitad son mujeres los jóvenes los menores de veinticinco representan a más del treinta por ciento a finales de dos mil dieciocho había más de ciento doce mil hogares en Madrid con todos sus miembros en paro respecto a la creación de empleo se crearon casi ciento nueve mil puestos de trabajo

Voz 1439 03:41 noveno día de huelga de los taxistas aquí en Madrid a esta hora siguen concentrados frente a la sede de UGT en Avenida de América con ellos Elena Jiménez buenos días buenos días unos trescientos taxistas más o menos hoy a pie se concentran desde hace una hora en esta sede de UGT para pedirle a este sindicato que defienda el empleo megáfono en mano algunos taxistas corean UGT mercenarios por entender lo que el sindicato se ha posicionado con los súbete heces y critican además la posición que está tomando el sindicato en su conflicto

Voz 7 04:07 ahora tienen la convivencia la connivencia de estas señoras de la UGT no entienda porque si el al trabajador no sé porque defiendes una actividad ilegal de un trabajador de quienes que se pague por a Las Vegas social solamente por cuarenta horas

Voz 1439 04:22 de aquí quieren llevar hoy de nuevo su protesta a la calle Génova número trece se del Partido Popular y por la tarde volverán a la puerta del

Voz 8 04:29 sol también esta mañana está prevista una concentración de trabajadores de WC frente a la sede de Podemos dicen que quieren dejar claro que no son multinacionales sino simples trabajadores en los tribunales la Audiencia Provincial juzga hoy a un hombre acusado de intentar matar a su hijo de dieciocho años porque no quería dejar los estudios para ponerse a trabajar como pretendía el padre la Fiscalía pide para ese hombre catorce años de prisión tenemos siete grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1995 05:33 sabrían usted es determinar

Voz 10 05:35 el momento en el que

Voz 1995 05:38 cambió su trayectoria su camino su carrera su trayectoria laboral sereno usted ese terminarlo en tu casa tomes muy evidente tu camino cambió cuando llegaste a España empezó a romperse todo coronarse todo hola buenas

Voz 1995 06:06 bueno buena mucha gente que si tiene ese pero verán hoy hemos conocido los datos positivos de la Encuesta de Población Activa EPA vuelve a insistir que creen que determina el futuro o al de porque verán esta mañana nos preguntamos cómo ha ido evolucionando la vida en lo profesional y también un poco en lo personal de un hombre y una mujer que estuvieron la misma carrera en la misma facultad realizaron el mismo Master obteniendo el mismo expediente con algunos matices prácticamente el mismo expediente y vamos a hacerlo para comprobar de qué manera el paso del tiempo ha ido moldeando ambas trayectorias en por ejemplo Virginia hoy vive en Burgos Virgina muy buenos días

Voz 12 06:45 hola buenos días placer saludarte igualmente

Voz 1995 06:48 aquí tenemos a que está de camino al estudio no me pregunten por qué no ha podido llegar todavía este estudio Ángel Ángel muy buenos días aquí te esperamos estás llegando pero he tú estás ahora mismo en Madrid camino de la radio verdad sí yo estoy aquí en estas estás muy cerca bueno otra estuvisteis la misma esa facultad verdad si recordáis de los tiempos de

Voz 13 07:15 de la facultad

Voz 12 07:18 si hola Angel encantada de volver a hablar contigo hacía tiempo que no que no volvíamos a coincidir

Voz 1995 07:23 sí claro sí mismos estudios de máster decimos mismas notas con algunos matices pero prácticamente el mismo expediente verdad

Voz 1995 07:38 vale sabíais la actualidad sabéis algo el uno del otro

Voz 12 07:42 poco verdad Ángel habíamos perdido contacto y bueno está sido una oportunidad para para volver a hablar así que

Voz 1995 07:49 lo agradece Madrid en qué universidad

Voz 0796 07:53 dime Ángel sólo si si queremos eso no que es especialmente no en la época de el máster que estuvimos es bueno se Inglaterra en Francia momentos intensos momentos interesantes

Voz 12 08:06 sí sí sí el que con grandes ilusiones verdad de de perspectiva y de desarrollo oí donde lo dimos todo

Voz 1995 08:15 si la vida te llevando en qué Universidad estudia seis

Voz 12 08:19 comenzamos en el María Cristina en El Escorial y luego este master fue es el master de la SSP que se desarrolla en Oxford Madrid París Máster de Desarrollo Directivo

Voz 1995 08:30 no está mal si la facultad estoy habéis económicas lista nos han contado que no estaba ese mismo curso pues lleváis dos años entremedias estudió un tal Pedro Sánchez que llegó a presidente de Gobierno esté os gana en cuanto a trayectoria

Voz 12 08:45 efectivamente así es

Voz 1995 08:47 de momento de momento exacto todavía con él para el partido

Voz 12 08:52 terminado de escribir Valenti

Voz 1995 08:54 Angel cuál es el mayor el cargo de mayor responsabilidad que has ocupado oí aunque sea te fijas decirlo con qué suelo

Voz 0796 09:04 muy seres yo podría decir yo llegué a director general en una en una empresa inglesa misma empresa luego posteriormente a al director global au o director director mundial no

Voz 1995 09:19 yo salario aprox más ameno

Voz 0796 09:22 bueno pues vamos a poner un baremo entorno setenta noventa eh

Voz 1995 09:26 setenta noventa mil euros al año no está mal eh

Voz 0796 09:30 a nuestra mal no pero bueno es responsabilidad y hay mucha objetivos conseguir eh

Voz 1995 09:43 en tu caso Virginia

Voz 12 09:45 en mi caso pero no se puede hacer un paralelismo directo porque claro la trayectoria debería empezar contando un poquito si me permites en la historia para poder entender datos ello como muchas mujeres de los años setenta y tuve la oportunidad gracias al esfuerzo de mis padres de de elegir una carrera de realizar un máster en tres países idea tener un inicio de carrera con muchas perspectivas de hecho con veinticinco años dirigió un departamento con entre personas que ocurre que en un momento dado ahí ya me llama poderosamente la atención el hecho de que no hay mujeres en puestos directivos hay una grandísima escasez de repente se han evaporado y eso me lleva a sentar las bases de de mi interés por el estudio en el techo de cristal que es el asunto clave esto

Voz 1995 10:34 de eso es lo que queremos hablar precisamente de una pregunta directa para entender de una forma muy sencilla cuál es la diferencia

Voz 12 10:42 efectivamente lo que pasa es que es es muy importante contextualizar porque efectivamente pues

Voz 1995 10:47 es Virginia que tiene usted es contextualizar y esta mañana que además tenemos los datos de la EPA positivos esta vez sí está bien donde te contextualizar sino entender dos casos muy concretos como es el tuyo y el de Ángel déjame que insista en seguir a medias y cuál es la mayor responsabilidad y con qué sueldo

Voz 12 11:04 sí la mayor responsabilidad sería en ese momento y podría estar en un veinte por cien por debajo de los datos veinte veinticinco por cien de lo que está hablando angel

Voz 1995 11:15 para un veinte Un vídeo esa estaremos en cincuenta sesenta

Voz 12 11:18 eso es eso sería la proyección en Madrid porque precisamente de lo que estamos hablando la brecha se comienza a generar antes está la brecha salarial es una consecuencia de ello

Voz 1995 11:32 pues vamos a hacer una cosa vamos a entender bien cuál es ese contexto necesario de Gines a la Virginia Ángel

Voz 0796 11:39 no no estoy aquí ya en vuestros estudios y así que

Voz 8 14:59 con Toni Garrido vamos a saludo dos

Voz 1995 15:02 grandes cronistas de este país en primer lugar Gonzo déjame darte los buenos días en la enhorabuena gran reportaje tras el muro hablamos en la semana pasada y con con ganas de conocer más de conocer esa triste realidad pero con ganas de ver más Gonzo buenos días qué tal buenos días muchas gracias verdadero placer y Nacho Carretero muy buenos días

Voz 21 15:26 buenos días me sumo a la enhorabuena estuvo gran tras nivelón parece agregó

Voz 11 15:33 el tuvo frase comentario

Voz 1995 15:37 una frase no les hagas caso avanza una frase tu ya hace unos días aquí cuando cuando hablamos de quiénes son esa gente capaz de atravesar en continente meterse en un tren con con mucha incertidumbre quiénes son tú hiciste No somos nosotros en el documental queda queda muy claro que efectivamente somos nosotros nacidos en otro sitio

Voz 23 15:56 sí somos nosotros en un lugar en el que los errores se pagan separado mucho más claros donde la opción de corregir te es mucho menor pero no no han hecho nada o no les ha pasado nada que no nos pueda pasar en la vida normal de cualquiera simplemente que estén eso en un contexto donde ahí no hay un techo de que estar un techo de cemento armado para hombres y mujeres si no tienes dinero sí es un poco lo que quería expresar con esa frase yo yo el documental conseguimos transmitir esa sensación de que no hay diferencia entre los sueños los problemas y los proyectos de futuro de los seres humanos que la única diferencia que hay es de oportunidades pues entonces creo que conseguimos el objetivo me quedo con una frase que me dijo una señora por la calle el otro día dice mira escuchando esos centroamericanos ahora ha conseguido entender los africanos que quieren llegar a España mira eh es uno de los objetivos el acercar ese problema que lo tenemos aquí pero parece que es mucho más distante porque son muy mucho más distintos a nosotros sí que estamos estamos muy satisfechos

Voz 1995 16:56 bueno ya antes de volver al tema que nos ocupa que tiene que ver con ese momento en que la vida gira iba hacia otro hacia otro lado y como Nacho Carretero es alguien que puso los ojos en ese corredor de la muerte donde no sabemos si volverá Olivar conocemos casi cada día un nuevo giro en en un caso la rocambolesco empieza a ser una palabra

Voz 11 17:16 ya sé prudente para definirlo Éibar

Voz 1995 17:19 esto parece un

Voz 21 17:20 un guión de una de una mala telenovela porque ayer a última hora conocimos que el juez finalmente ha llamado a para interrogar al miembro del jurado que se retractó de apoyar el veredicto de culpabilidad lo

Voz 24 17:34 eso es que la defensa había pedido hace unos días que se le interrogará por ese arrepentimiento pero jueces había negado ahora lo pide la fiscalía pero no por arrepentimiento de la Fiscalía lo pide porque al parecer este miembro del jurado ha escrito unos en la red social Ready punto com en los cuales con un seudónimo pues habría dicho que sufrió presiones graves al deliberar el juez quiere saber si ha compartido algo de información es decir la intención del juez y la Fiscalía es saber si compartido información para eliminarlo del jurado que pasa que si lo elimina del jurado pues probablemente el veinticinco de febrero cuando de liberan la sentencia el jurado o la defensa se quedan sin

Voz 11 18:10 el único miembro que probablemente apoyaría la cadena perpetua en lugar de la pena de muerte

Voz 1995 18:14 la pena de muerte insisto rocambolesco es una palabra empieza a quedarse muy corta para define lo que está ocurriendo bueno volvemos al asunto tenemos a a Virginia que está en Burgos Virginia sigues ahí verdad

Voz 12 18:24 aquí sigo y no Ochoa conseguidos

Voz 1995 18:27 sorprendentemente llegar hasta Ángel ha conseguido

Voz 2 18:31 Pedro

Voz 1995 18:35 consiguió y ágil también ha conseguido llegar a esa estudió Ángel muy buenos días buenos días bueno volvemos el asunto y hemos conocido las datos de la EPA hablan bien España está generando empleo pero vamos a entender un poco más profundamente no solamente a los datos sino las personas que están detrás de esos datos seguimos contigo Virginia como como fue tu entrada al mercado laboral cuál fue tu primer empleo

Voz 12 18:57 pues dada la formación que había tenido entrada fue rápida y ascendente como te comentaba que me incorporé nada más terminar el máster oí a los veinticinco años ya dirigía un departamento de veinte personas Si tenía unas pero efectivas profesionales muy buenas en ese momento ya te digo que me llamaba muchísimo la atención en las pocas mujeres que me encontraba en puestos directivos y dónde estaban se habían evaporado hasta ese momento había tenido compañeras pero llega un punto desaparecía y ahí es donde se asentó las bases por por mi interés por estudiar el techo de cristal que comenzamos a estudiar con la doctora Irene Saavedra en el departamento de organización de empresas de la UNED dando forma a una tesis doctoral sobre este tema para hacer una tesis doctoral es un esfuerzo titánico más si eres madre y trabajadora a la vez yo tuve dos cosas que me marcaron que fue una chispa Illa gasolina para mantener el interés en este tema fue mi experiencia personal

Voz 1995 20:01 seguimos con la experiencia de en el caso de cómo fue tu tu incorporación al mundo laboral

Voz 13 20:06 bueno pues ya acabe el máster que que Virginia y me especializados en el mundo de la exportación tengo veinte años de experiencia trabajando para diferentes empresas eh bueno viajando

Voz 25 20:23 por el mundo he vendiendo productos por el mundo

Voz 13 20:29 es decir que que bueno al haber estado en cuatro cinco empresas en estos veinte años me ha tocado viajar pues por todo el mundo no porque es con una empresa está aún más centrados en en Europa con otra del mundo el café pues me tuve que ir por por por Asia y última etapa eh estuve mucho por por África tanto el Magreb como el África subsahariana va a ser en Nigeria Sudáfrica es decir en mi carrera profesional ha estado muy ligada

Voz 1995 20:58 a Virginia racial no es decir de un segundo ágil que leyó ahora es decir que hubieran muy pocas mujeres en puestos de responsabilidad como veremos elegido dos casos de éxito ha salido bien la vida los parece que sabes ejemplares en muchas cosas también en vuestra trayectoria de pasarles lo que has encontrado muchas mujeres en cargos de responsabilidad en tu en tu camino

Voz 13 21:18 estoy pensando la verdad es que la verdad es que coincido en este caso como como Virginia no en general

Voz 1995 21:27 inicialmente estado con con hombres no en puestos de responsabilidad tú eres tú eres padre Ángel tú has dicho eres madre sí sí si crees que ser madre de terminante en tu trayectoria laboral

Voz 12 21:41 a ver qué qué buena preguntan a ver y en cierto modo sí aunque no se puede hacer una correlación directa vuelvo a decir porque el lo interesante de este fenómeno es la cantidad de causas que es lo que es estudio formalmente en la tesis que al final condicionan tus decisiones es cierto que hay un momento un punto de inflexión en el que tienes si quieres decidir primar la la vida familiar se producen una serie de consecuencias y que al final tenemos el reflejo en las brechas que vemos en datos eso es evidente

Voz 13 22:20 en

Voz 12 22:22 claro que tiene consecuencias pero sobre todo lo que es lo que debemos poner el énfasis ese en el estudio de analizar porque porque él el ser madre no te resta capacidades el el cuidar de un tercero al contrario y además lo que decíamos las la la implicación que tiene esa falta de mujeres es en los puestos donde se decide es que el cincuenta por cien de la población de las consumidoras de no están representadas en los puntos donde se deciden a las causas que luego vamos a sufrir que vamos a anticipar barreras que de hecho se van a producir y que nosotras mismas muchas veces nos bajamos de la carrera

Voz 1995 23:04 en tu caso Ángel ser padre ha determinado de algún modo tu trayectoria laboral vamos yo tengo tres niños además

Voz 13 23:13 a pequeños no decir de diez nueve y seis años sí que es verdad que que en un momento determinado mi mujer y yo pues tuvimos que hablar de de de de quién se iba a decir ni siquiera se iba a encargar más eh remarcó lo demás porque yo me implicó muchísimo en en en la labor de estudios con mis hijos y labores de de casa etcétera no quiero eso que Hesse malinterprete no bueno pero sí que es verdad que que tener tres niños sobre tres niños eh pues supone tomar una decisión a nivel a nivel familiar e quiso dedicar

Voz 1995 24:00 más tiempo a cincuenta vamos que no estamos aquí iba a cuestionar contó lejos de cuestionar nadie al contrario voy a volver a hacer de la pregunta si esa decisión de ser padre terminó tu trayectoria laboral de algún modo porque además nos has contado o te dedicas a la exportación granero de África sólo eso determinó tu carrera de algún modo

Voz 13 24:20 bueno pues eso iba a saber esa pequeña introducción que en su momento el el el el hablarlo con mi mujer que fue una conversación buena muy natural surgió prácticamente de ella del del apostar no por dedicar se más mayor tiempo a los críos no que en su momento había una decisión eh porque los dos tenemos una serie de valores e los cuales pues si tenemos tres aquellos es para estar con ellos disfrutarlos eh etcétera no evidentemente hay una decisión hay yo por el otro lado pues la gran responsabilidad de bueno tienes críos eh sueldo Isasi que bueno priorice eh sí sí que hay en la parte profesional pues eh fue fue importante ya hay me permitió desarrollarnos carrera profesional y por otro lado bueno pues recibir un salario pues para mantener una calidad de vida que queríamos no perdonó Ángel porque esa esa

Voz 23 25:24 Carla que hablas condujera recuerda hay un concepto relacionado con lo del techo de cristal que le llaman el suelo pegajoso que a la hora de valorar la posibilidad de crecer en el caso de las mujeres en un trabajo esto no se refiere tanto al techo de cristal sino como esa asociación que sea hace de que en caso de duda es la mujer la que se queda en la esfera de lo privado es el concepto de que si hay que decidir quién se queda en casa suele ser el pues no sé por qué motivos probablemente cultural eso de inercias que es la mujer la que se queda Virginia la pregunta es si este concepto de de de suelo pegajoso es más una imposición de la sociedad o algo que que se nombra desde fuera de nuestra esfera si realmente hay hay mujeres que que se quedan o no llegan a a tener que luchar contra el techo de cristal porque aceptan ese suelo pegajoso

Voz 12 26:16 precisamente es este es el quid de la cuestión este fenómeno es es mucho más complejo de lo que a priori puede parecer de hecho en el estudio lo que salieron fue en una serie de causas mixtas internas y externas que se mezclan en el momento de la decisión sea en la claves ese punto de inflexión en que las mujeres se quedan atascados en puestos intermedios los suben a la alta dirección y lo que hay que analizar es Case es una mezcla es una decisión personal que anticipa barreras que realmente existen entonces la única vía de verdad por mi experiencia personal por la cantidad de casos que se hemos estudiado a lo largo de diez años de investigación en esta tesis es que el las empresas tienen que encontrar la sociedad fórmulas para no dejar caer ese talento femenino que está ahí que es tan importante que se que se pasea a los puestos donde se dirige donde se toman decisiones que a su vez nos van a afectar que vamos a Red sino estamos perpetuando ese techo de cristal va a ser muy complicado y mira ahora mismo las administraciones están demostrando que se está avanzando en estos en en esta faceta cada vez más mujeres en la Administración están accediendo a puestos de dirección hay que ver qué fórmulas están funcionando ahí para trasladarlas a la empresa privada

Voz 11 27:39 es interesante ahora perdona Virginia saber en qué punto concreto ya que tenemos aquí dos testimonios un hombre una mujer con una trayectoria paralela en qué punto concreto sean diferencia vuestras carreras por el hecho de ser tu mujer y tu hombre hay un punto concreto que vosotros conocéis que ha habido una diferencia por el hecho de que uno es mujer y otro muy sí

Voz 12 27:58 hay hay un punto de inflexión que es el momento en el que uno decide apostar por la evita personal o facilitar Le de alguna forma la la vida sea el hecho de haber

Voz 11 28:11 mido hijos os afectado de diferente

Voz 12 28:13 mira por el hecho de que tú eres mujer por resume creo que condiciona mucho pero no es el único factor eso es muy importante entender es una mezcla de factores y por eso hace por eso no demos esta realidad porque sólo una de cada siete mujeres están en en puestos altos ejecutivos en el Ibex treinta y cinco que es donde estudiamos porque sólo una década consejero son consejeras en los consejos de administración pero tu renunció estudió una carrera que hubiera sido distinto yo no lo diría en términos de renuncia no no quiero si está condicionado por la anticipación de las barreras porque te obligan va a hacer un esfuerzo titánico porque no nos encaja eh sí sí te acoge a medidas de conciliación en no en cajas en en lo que está establecido valora la productividad y el talento que está dónde deberíamos

Voz 1995 29:12 es totalmente acuerdo pero por lo que dice es Virginia hay un paso anterior a todo esto iría en Gelves barra razón deberíamos dejar de regañar nos unos a otros y reprocharon sobre todo las de renuncie es siempre álamos del gol que alguien alguna vez para reprochar te que tu décimo no si no hay reproches sino entender exactamente cuáles son las oportunidades los retos

Voz 12 29:33 pues eso que seguimos volcar lo en un estudio formal lo sea que que la propia experiencia mía supuso la gasolina de estar horas de estudio porque siendo vuelvo a repetir madre trabajadora que que que que estímulo tienes para para intentar entender esta realidad que te condiciona que sabes que tu talento tu capaz ciudad no ha disminuido pero no sabes cómo que analizarlo esta realidad creo que es la de muchísimas mujeres que se han quedado en puestos intermedios que han mirado por qué no puedo estar ahí arriba porque no puedo decidir por qué no puedo dar a la sociedad lo que me nacimos en un momento en el que tuvimos todas las oportunidades del mundo de hecho hasta un punto teníamos por qué no momento Nos obligamos voy a meter a decidir como sociedad entre una cosa u otra y claramente los datos no no no van a cambiar solos botas y otra serie de medidas y y lo importante es fomentar la carrera que no haya esos puntos de inflexión que se permita en esos momentos producir de otra forma con medidas e imaginativas o las medidas que se están aplicando ahora en la Administración que sí que están funcionando centrémonos en esa línea de investigación que sería interesantísimo mantener en la UNED en el departamento organizan de empresas invitamos hay que ha pasado en esos casos sí que podemos cambiar para que en un momento dado podamos representar decidir dice en el aspecto que nos merecemos por por el cincuenta por cien que suponemos

Voz 1995 31:17 sujetas de derechas Ángel quiere intervenir Ángel yo en mi caso en ese en ese punto de inflexión que que de verdad que de verdad existe

Voz 13 31:26 sí que es verdad que a mi se me dejó mentalmente no es decir sí con gente el campo abierto para desarrollar mi carrera profesional sabiendo que los críos e iban a estar con con con con su madre y eso pues efectivamente no te te da una tranquilidad mental en ese en ese sentido de poder desarrollar e a nivel profesional sin sin sin tener que que bueno que que darle más vueltas no

Voz 1995 31:57 esto es muy interesante estoy que tenemos buenos datos de la EPA nos parece que es un buen día para analizar el sitio de verdad donde vivimos con ese contexto al que lo vi al comienzo Virginia Virginia pésimas gracias por estar esta mañana con nosotros ha llegado gracias un placer gracias al jarros de Ender insisto hemos elegido dos ejemplos gente que le ha ido bien podríamos de la que no leído también pero me parece que lo ejemplar vosotros también demuestra es vuestra trayectoria enseguida volvemos

Voz 26 32:26 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 37:48 vamos con Gonzo y con Nacho Carretero puesto la música que parece que estamos en un drama bueno a lo mejor un poco dramas y que tiene todo esto a España ocupa un lugar sobresaliente la paridad de género por matrículas desde la educación primaria entran universitaria donde hay más mujeres que hombres sí

Voz 23 38:05 que ello se traduzca necesariamente la tasa de paro

Voz 1995 38:07 disipación femenina en el mercado laboral ni mucho menos en los puestos de dirección de las empresas vamos bien al principio pero hay un momento ahí es el que tratamos de dilucidar hoy seguro que son por muchas causas Virginia pero en qué momento se quiebra sí porque si hay más mujeres estudiando más mujeres que gana

Voz 2 38:26 a tener expedientes espectaculares

Voz 1995 38:30 Nuestro caso recordar cómo era nuestra facultad nuestras clases recordáis Gonzalo

Voz 23 38:34 que si en mi clase recuerdo que eran la mayoría eran chicas en primero y segundo que luego ya van cambiando pero sí que la mayoría eran chicas y en mi caso sí que he visto a muchas de las compañeras de la facultad hace poder desarrollar sus carreras en en televisión llegar a a puestos importantes sin embargo cuando tengo Reunión eso veo a los jefes decir no que como periodista de llegado a poder contar buenas historias of fire en grandes cabeceras sino los que deciden ahí sí que es cierto que casi nunca me he encontrado con con mujeres disimuladas encuentros son de una generación anterior a la mía es decir no encontrado a una persona de en torno a cuarenta años que es mi generación teniendo que rendir cuentas de lo que quiero hacer de pedirle permiso para de buscar que me contrate eso sí

Voz 1995 39:20 cierto es que a mí me pasa exactamente lo mismo acción si fuera bajo bien pero sí que hice en ese mismo nivel sí que he encontrado a compañeros de generación que ya deciden o ya están en lo que se llaman cargos ejecutivos eso sí que es cierto sabíamos en la tropa bien en la tropa diamantes a los generales

Voz 11 39:37 o digamos es de nuestra estudiantes hasta hoy se mantuvo yo creo yo no he visto una diferencia pero sí es verdad que eleva es la vista hacia los puestos directivos que ya tienen un poco de lo puramente periodístico y ahí es escandaloso

Voz 1995 39:50 se hemos invitado José Ignacio Conde Ruiz que es profesor de Economía de la Complutense Madrid José Ignacio buenos días sí sí vamos bien en qué momento se quiebra todo juegas que realmente vamos

Voz 0055 40:03 pero vamos despacio lo cese digamos que a mí poco puede entrar en el debate que hemos visto anteriormente del tema de la de la de la maternidad yo creo que eso puede explicar algo pero realmente no es lo que nos centramos ahí yo creo que no estamos viendo una visión global del problema porque hoy en día las mujeres apenas tienen hijos tienen uno uno coma tres hijos por mujer en edad fértil y a mí me una cosa que siempre me pregunto es que si un su nombre por ejemplo con treinta y un años decide pues irse un año Australia hacer sus un año entero doce meses y vuelve al mercado laboral dentro de de veinte años le pregunto no me dirá que eso ha supuesto una cicatriz tan grande que la hecho con respeto a su carrera profesional entonces porque una mujer que lo que está

Voz 11 40:40 casi lo contrario

Voz 0055 40:43 buena experiencia ha sido hay Australia pues se quizás no es una experiencia incluso mejor no he sentido entonces digamos que no puede ser sólo la la la maternidad es verdad que antiguamente no tenían seis hijos o más pues pues probablemente lo podría justificar hoy en día yo creo que que no es verdad que que que funciona yo creo que tenemos que mirar también algo que es importante y es que los procesos de selección en las promociones no son neutrales al género y esto hay mucha evidencia no yo creo que el el pay pero el artículo científico que año más impacto en este aspecto ese uno que hicieron analizando las orquestas eh bueno de arquetas de los Estados Americanos estas de música que es veían que sólo seleccionaba nombres entonces decidieron bueno que hace qué tal sin lugar de hacer como hacemos ahora las audición de las hacemos ciegas es decir no vamos a ver quién entra vamos a ponernos aquí vamos a escuchar cómo suena el instrumento luego vamos a decidir quién pues suena mejor y a quién vamos a promocionar se encontraron que simplemente hacer esto empezaban a seleccionar muchos más

Voz 1995 41:32 eh mujeres que antes es decir tenemos que asumir que es

Voz 0055 41:36 poco lo que se llama La la la discriminación porque hay dos tipos de discriminación la directa de uno coge una mujer porque no me gusta esto es un poco en el mundo competitivo de la economía capitalista no tiene mucho sentido porque digamos que si la mujer la pagas menos puede hacer lo mismo pues coges mujeres y ahorras costes no pero en cambio hay una discriminación que es la peligrosa que es la estadística que es una discriminación que tú realmente quieres hacer bien las cosas quiero escoger al mejor pero qué pasa si tienes una discriminación al seleccionar porque es capaz de saber la capacidad de un hombre una mujer cuál es mejor es su jefe y no sabes cuál es mejor por lo general el hombre que es más padecido Dati piensa como tú tienes educación más parecida a la hora de enfrentarse a los problemas a la hora de enfrentarse las cosas te va aparecer Croacia que es más listo porque como hace como lo haría yo entonces hay en cambio la mujer te generan mucho ruido dices no sé es que no sé si esto por un lado

Voz 11 42:24 sí es un poco la pescadilla que se muerde la cola porque precisamente

Voz 1995 42:27 acción y luego

Voz 0055 42:29 en eh tienes otra vez otro que se llama digamos discriminación la estereotipada buena la mujer ésta se va a poner a tener hijos no va a querer venir a trabajar bastante rato así si te haces esta esto que puede ser falso presidentes estadístico por lo que tú escuchas hace que a la hora de la competición en la promoción la mujer dice yo voy a quedar aquí trabajando hasta las once de la noche compitiendo con mis compañeros y es evidente que el jefe que están además hablando de fútbol de no sé qué le van a seleccionar entonces yo creo que todas estas cosas son muy importantes que hacen al final pues que a lo mejor las mujeres tengan una carrera mucho más difícil cuando se produce ante esa negociación dentro del hogar no como decía antes Ángeles me parece no pues claro ella dice mira es que cómo mí me iban a estimar latino pues es lógico que ya me quedé aquí tú te vas allí es decir que viene antes porque resulta que en el hogar decidimos que la mujer se queda ahí hombre se va entonces por eso está la brecha fuera o es que como hay discriminación fuera a la hora de negociar uno es una mujer eh es ella la que decide facturas de más posibilidades una unión yo creo que al final un conjunto de todas estas cosas

Voz 1995 43:28 intereses de escucharte sí vamos a los datos de la reciente cumbre del Foro Económico Mundial en Davos vamos a incluir uno At hoy es que rompieron todos los récords de jets privados ligados al aeropuerto de Davos hablar del cambio climático darle la enhorabuena tantos vuelos

Voz 11 43:46 es una neta de Mortadelo y fines enhorabuena

Voz 1995 43:48 los participantes este año la Convención de Davos el récord mundial donde están los más importantes del planeta el foco estaba en el cambio climático que batió todos los récords en aviones privados los más contaminantes asistiendo a comer pero lo que hoy en ese foro conocimos que por ejemplo en el campo de la informática sabemos que el desarrollo de todos los nuevos coches aparatos entornos mundos tiene que ver con la informática con ese desarrollo en los ochenta había un dieciocho por ciento de titulados en las universidades de la que de los ochenta en treinta y siete por ciento de titulados que eran mujeres XXXVII por ciento estos son los que van con el pico abriendo una brecha el futuro ahora mismo ha bajado al dieciocho si nos atenemos a esas cifras José Ignacio vamos para atrás en entornos fundamentales de desarrollo cada vez hay menos mujeres como lo explicamos

Voz 0055 44:42 exactamente es una cosa muy muy muy importante y muy preocupante no las mujeres de todas las mujeres que tienen hoy menos de cincuenta menos de cincuenta y cinco años han alcanzado un nivel educativo superior a los de su generación sea ya lleva muchos años se mucho y estos datos que hacen que en estas carreras todas estén que les llaman no que son las carreras del futuro se ve que que que que va menos es un problema porque se supone que son las cara de semana tiene más futuro no

Voz 23 45:03 aquí parece que lo que está primando mucho y es algo que también

Voz 0055 45:06 lo que es que son lo que seamos los estereotipos que surgen muy jóvenes no hay un artículo que está publica hoy en Science que que es bastante bastante impactante no porque le preguntan poco a niños y niñas de seis años eh tú cómo te consideras listo súper listo normalmente hasta los seis años contesta más o menos parece

Voz 23 45:23 pido pues una dice que súper listos otra

Voz 0055 45:25 estos y otros normales y tal a partir de las ocho años las niñas empiezan a decir en menor porcentaje que sean súper listas lo que sea listas y no se sabe muy bien porque es esto no pues no es sanción baja la confianza yo creo que no digamos entender la empresa en el deporte sí que se sabe en el deporte la confianza es clave lo sabemos si tienes confianza de hecho los más jóvenes triunfan los que nacen en enero al principio del año no tienen pero en cuál es el valor de la confianza y esto es un fenómeno nuevo que tiene que ver a lo mejor pues a lo mejor porque no ven mujeres arriba son cosas a lo mejor porque seamos la publicidad está sexista no que ya lo hemos visto ya estamos entrando evitarla pero a lo mejor es una niña no ven nunca una mujer al mando porque va a pensar ya que es buena si no una científica sino nada yo yo me me gustaba jugar al fútbol

Voz 23 46:06 ven como más extraordinario con niños de la misma hasta llegar a un puesto

Voz 0055 46:10 es relevante entonces son estereotipos que hay que que romperlos no mira yo trabajo super interesante que que también me me quedé un poco lo que hace la gente hoy en día no en Italia e resulta que bueno tiene este primavera en las matemáticas y las niñas cogieron profesores de secundaria antes de cuanto de malo

Voz 23 46:26 esta eran de Comillas machista no sé cuánto estereotipos

Voz 0055 46:28 esto usted psicológicos son análisis entre psico sociología psicología y economía no les hacían contestar una serie pregunta después podían imágenes contestar rápido que no lo puedan pensar entonces clasificaron por así decir a los profesores según el grado de eh de cuanto machista Neda eran y luego se evaluó pues cómo sacaban las notas en clase los los niños no de de los alumnos de estos profesores encontraron que los profesores que tenían más estereotipos en cuanto que eran más más machistas que pensaban que las mujeres no se despedían de dar bien determinadas cosas las niñas

Voz 12 46:57 esa clase sacaban peores notas que las niñas que venteño

Voz 0055 46:59 profesores que encaminen nueve tenga esos sesgos

Voz 1995 47:02 a veces tenemos inconscientes de estereotipo todas

Voz 0055 47:05 fenómeno muy muy muy muy complicado y a mí lo que más miedo me da es que parece que empieza demasiado pronto es decir que a lo mejor uno piensa cuando las mujeres llegarán a arriba más o menos las de arriba pero pero es que mientras estás haciendo esto las ya bajo empieza a tener estos problemas

Voz 1995 47:18 de de bueno de sesgos de de de confianza acaba tendrá que es clave para todo esto pues Gimnástico de Ruiz profesor de Economía de la Universidad Complutense muchísimas gracias a ese muy muy esclarecedor escucharte gracias muchas derrotas seguimos

Voz 1594 47:34 Toni Garrido Cadena SER

