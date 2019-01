Hoy por Hoy (29/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1871 00:00 a las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:05 lo de la actualidad de la mañana con Antonio Martín buenos días bueno

Voz 1645 00:08 los días Toni los taxistas de Madrid se dirigen en estos momentos por segundo día consecutivo a la sede del Partido Popular en la calle Génova confirman además que están trabajando en una nueva propuesta que presentará la Comunidad de Madrid para solucionar el conflicto con ellos sigue Elena Jiménez buenos días

Voz 1315 00:23 buenos días unos tres kilómetros y medio van a caminar los taxistas esta mañana es la distancia que separa la sede de UGT donde ya han protestado para pedirle a ese sindicato que defienda el empleo y la sede del Partido Popular en la calle Génova número trece ahora vamos por la calle Serrano la Milla de oro de Madrid donde Arturo seis años en el taxi tras perder un empleo de comercial habla de la diferencia de competencia que hay entre los taxis IV te haces

Voz 2 00:47 nosotros no queremos eliminar las oct EFE queremos esto imaginaros que son una especie de partido de fútbol entonces los taxistas estamos jugando con los pies no se están jugando ya con los pies con la mano con la cabeza han comprado al árbitro encima acogida a nuestro portero Irán atado a la portería entonces

Voz 1315 01:06 mientras las organizaciones del taxi están trabajando ya en una nueva propuesta que van a limar algunas de las líneas rojas que tienen que plantea presentarse a las próximas horas a la Comunidad de Madrid

Voz 1645 01:16 has Elena la ministra de Hacienda cree que habrá elecciones este año si no se aprueban los Presupuestos Generales María Jesús

Voz 1995 01:21 Montero ha dicho en Televisión Española que piensa

Voz 1645 01:24 el propio Pedro Sánchez maneja ese calendario ni

Voz 3 01:26 presión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas en donde estableció que si no había proyecto de presupuesto la él lesiones es celebrarían a lo largo del año dos mil diecinueve y creo que esa esa cuestión es la que creo que tiene en la cabeza pero muy difícil adivinar lo que en una cuestión tan estratégica no como son las lesiones un presidente en un momento determinado pueda destruir pero creo que antes

Voz 1645 01:49 más cosas Rose asegura que hará lo que considere necesario para defender a Nicolás Maduro el Kremlin ha calificado además de ilegal la decisión de Estados Unidos de sancionar a la petrolera estatal venezolana no es el único dato relacionado con Venezuela en los últimos minutos Transparencia Internacional ha publicado su informe sobre corrupción en el mundo Venezuela es el país percibido como más corrupto en América Latina el economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo ha asegurado además esta mañana en Hoy por hoy que Venezuela se va a convertir en el primer país latinoamericano latinoamericano que necesite ayuda humanitarias José Juan Ruiz

Voz 1995 02:22 para ponerlo en una frase

Voz 4 02:24 peor crisis que Venezuela apellido en los últimos cincuenta años probablemente va a ser el primer país de América Latina esto comience a producirse estos cambios en los que va a necesitar en plan de ayuda humanitaria va a necesitar medicamentos iba a necesitar alimentos como como los hemos visto ocurrir en otros órdenes en África en Asia con ocasión de raso de desastres naturales

Voz 1645 02:47 y recordamos que ya ha entrado ya en vigor el límite de velocidad de noventa kilómetros por hora máximo ahora en las carreteras secundarias once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1 03:00 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:02 la Policía Nacional ha detenido en Leganés a un hombre acusado de agredir sexualmente a dos chicas menores de edad a las que había contratado supuestamente para cuidar de su hijo o para limpiar en su casa los agentes no descartan que haya más casos Alfonso Ojea buenos días

Voz 0235 03:15 hola buenos días las agresiones sexuales

Voz 0089 03:18 trato en el domicilio del detenido y en un parque de Leganés el detenido de nacionalidad pakistaní de veintiocho años de edad concertar citas con chicas que se dedicaban al cuidado de niños y que ofrecían este servicio en una conocida página web los agentes de la Unidad de familia y atención a la mujer la bufanda de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Leganés sospechan que hay más mujeres afectadas más mujeres que contactaron con el detenido pero que se dieron cuenta rápidamente de que alguna mal hice marcharon en todo caso Se trataría de delitos de abusos sexuales en grado de tentativa

Voz 5 03:53 el pleno del Ayuntamiento de la capital acaba de aprobar el nuevo

Voz 1434 03:56 observatorio de la ciudad integrado ahora por vecinos elegidos aleatoriamente que supervisarán la gestión municipal vamos a Cibeles estará selva buenos días

Voz 6 04:05 qué tal buenos días si un órgano que va a poder plantear propuestas son mejoras los ciudadanos supervisarán la política del Ayuntamiento y harán informes el equipo de Carmena quiere con esto reforzar la participación de los ciudadanos es un modelo que ya saturado en países como Canadá o Australia Pablo Soto delegado de Participación Ciudadana

Voz 7 04:20 no es un modelo de democracia directa Se trata de generar un órgano representativo que pueda acompañar y mejorar e a los órganos representativos que ya existen

Voz 6 04:30 los ciudadanos serán elegidos de forma aleatoria el cinco de febrero Sara el primer sorteo treinta mil vecinos

Voz 1434 04:35 mira una carta invitándoles a participar y la Fiscalía pide tres años de cárcel para la líder del grupo neonazi Hogar Social Madrid por un delito de incitación al odio en concreto el Ministerio Fiscal acusa Melissa Rodríguez del ataque a la mezquita de la M treinta registrado en marzo de dos mil dieciséis y su difusión en las redes sociales tenemos ocho grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1645 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:04 cadena SER

Voz 1 05:07 servicios informativos

Voz 1995 05:19 en la Cadena Ser

Voz 9 05:20 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 11 05:27 no

Voz 12 05:30 sí

Voz 13 05:42 eh

Voz 1995 05:52 once y cinco minutos a una hora menos en Canarias Fernando Schwartz muy buenos días muy buenos días qué tal está usted bien Estados te feliz necesito

Voz 14 06:02 algo estoy un poco más viejo pero no necesito nada en este momento serenidad más serenidad se bueno difícil porque aquí en esta isla donde vivo ese está muy sereno salvo el viento pero ya

Voz 1995 06:18 Fernando Schwartz acaba de publicar una nueva novela que hoy se edita además hoy está en las tiendas digitales y que vaya Meneses con Patricio Meneses el protagonista de la novela que es diplomático

Voz 14 06:29 sí es es si es un diplomático un poco atípico pero pero sí para latinos y si esa es su carrera

Voz 1995 06:38 en estos días perdón que la pregunta es muy simple no hay según las no quiero parecer vale lanzándole de forma directa que ser diplomático

Voz 14 06:49 Dios mío yo yo creo que nos cuesta o los costaba porque yo ya no soy y me marché hace años ya de la profesión pero yo creo que es cuesta muchísimo trabajo a los profesionales de diplomacia quitarse el sambenito de

Voz 15 07:05 a eh

Voz 14 07:07 bueno de generalidad así un poquito de poca seda o de poco profesionalismo eh vamos es decir que les cueste cuesta mucho trabajo quitarse la idea de que ser diplomático a Koke les y tomar whisky ser diplomático hoy en día es mucho más serio claro a los Dibaba que sobre todo los jóvenes son gente muy eso gente muy profesional muy seria dedicada seriamente a la mejor las reacciones a las relaciones entre su país y los de los demás y yo creo que es una profesión bonita sacrificada y dura porque puestos en París y en Londres hay pocos impuestos en Yaundé Lagos hay muchísimos es una una profesión sacrificada e interesante que permite otear el horizonte y decidir qué es lo que pasa que es lo que va a pasar en el mundo que ahora está tan complicado

Voz 1995 08:07 muchos están escuchando y al oir la voz de Fernando Schwartz rápidamente viajan al tiempo al tiempo viaja en aquel programa de de televisión cuando alguien decidió que usted iba a modernizar la televisión de de este país con Canal Plus tenía entonces al principal ejecutivo al ideólogo todo aquello que era Juan Cueto que falleció hace pocos días

Voz 14 08:25 tal gran tipo Juan Cueto de al que yo respetaba mucho era un hombre lleno de imaginación y sonrisa eh y sobre todo con una visión una visión sobre lo que tenía que ser una televisión que era absolutamente impagable genial imaginativa y de buen humor

Voz 1995 08:45 no echa de menos aquellos tiempos verdad no

Voz 14 08:48 no no no yo fueron mis tiempos de televisión fueron diez años muy intensos extremadamente divertidos y encima tuve la oportunidad de conocer a mucha gente a la que en condiciones normales no habría conocido de cuando iba yo ir de flamenco con Morgan Freeman era totalmente imposible ir eh entonces esa o el o o de cuando me iba yo a asustar viendo al doctor Lecter ponerse la escala careto pues no hubiera sido posible o entrevistar a premios Nobel si ETA no pero aquello fue un tiempo de mi vida bastante intenso y Mi vida bastante intensa y cuando sacamos porque yo lo que quería en realidad el escrito

Voz 1995 09:34 claro yo yo entiendo lo que dices pero para muchos todavía tiene tela después de haber hecho todo lo que ha hecho Fernando Schwartz libros premios éxito carrera diplomática lo que la gente mucha gente recuerda absolutas Vaart sí hombre sí aquel que entrevistó a mucha gente en España

Voz 14 09:52 el deseo del Rey es una gozada

Voz 16 09:58 no se pegan y sello sí se yo no sé si

Voz 17 10:02 se pega mucho se pega mucho si se quedan muchos ellos sobre todo si se tienen cuatro hijos que pegar muchos son ustedes ustedes viven de su trabajo

Voz 1995 10:12 Sanz rociero e otra hasta esta es la única entrevista que concedió Urdangarín ex tu aquí corregir ahora ex duque de Palma la de pegar sello cómo es la vida señor Schwartz

Voz 14 10:29 pues la vida verdad ella he tenido dos dos entrevistas en esas alturas con el ex duque de Palma y otra con la actual reina cuando ella era todavía joven reportera de televisión yo soy me apunto el tanto de que soy el único que ha entrevistado a los dos personajes pero bueno los personajes menos los carismáticos y menos interesante desde el punto de vista de Lola así desde el punto de vista de la la sociología de la vida política de la vida cultural intelectual no

Voz 1995 11:07 que estar haciendo esta mañana Urdangarin en esa prisión incomunicado sólo supo

Voz 14 11:13 al frío nuestras y hoy sentirse sobre dos o no esas esperando la primavera llegará era hacía nosotros casi Noriega pero todavía comprendo que Pola ya la cosa está muy claro

Voz 1995 11:29 destino tan cierta alegría

Voz 18 11:32 yo es que te habla desde la envidia arranca

Voz 1995 11:34 los andamios y alegría en la voz de Fernando Schwartz quién es de mayor eh entonces ese ese tonito viene de de haberse despertado con un inmenso mar cielo casi primaveral en fin vamos a hacer no por rencor eh vamos a hacer una pausa que hay que hacerla no porque llevará este viniendo arriba hay que hacer la pausa en el segundo de que vaya a Meneses hoy mismo sale a la venta es la novela de Fernandes

Voz 9 12:04 hoy por hoy con tónica

Voz 19 12:09 que en descanso tener unos palitos dijera el este Schmitz que sí que son riquísimos pero no debería desaprovechar para responder esos mails urgente su llamar a mamá luego dices que no tienes tiempo pero para unos palitos snacks hechos al horno con frutos secos y que tiene su momento no grabar

Voz 1995 12:23 con momentos nace su momentos NATS es rico

Voz 20 12:26 bueno es Nancy Si tu sueño ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala coma mascota lo tienes complicado pero si tu sueño es hacer un crucero eso está hecho

Voz 1 12:36 no cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes el Corte hasta sesenta y cinco por ciento de ahorro y hasta diez por ciento en una tarjeta regalo de El Corte Inglés reserva por sólo sesenta euros el precio no igualó además los niños viajan gratis o con grandes descuentos semana del crucero dar legalidad usuarios consulta condiciones el que AFIS El Corte Inglés

Voz 21 12:57 hoy me quería hacer diez kilómetros una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera hoy me voy a hacer diez kilómetros una mujer de este siglo qué quieres beber agua muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI queda ajenas Jamal novecientos ochocientos once ochocientos ochenta y ocho y colabora con Manos Unidas

Voz 22 13:18 una sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escucharemos y cómodo

Voz 1995 13:23 yo en esta personas pero sin que me cueste mucho dinero

Voz 23 13:26 y que sea fácil rápido es que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 24 13:30 esto es lo que es aquí lo fieles presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 25 13:49 espero albornoz lo tuyo son las toallas XXL hay tantas opciones y es que para gustos plan calores Moreso en El Corte Inglés tenemos toda la variedad en colores calidades y estilos de textil de baño con hasta un cincuenta por ciento de descuento sólo hasta el veintiocho de febrero en blanco

Voz 26 14:09 hola cariño qué haces con el ordenador Miranda así podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los cuarto no de tranquila pero sí nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya y nos cambiamos de pisos la vuelven a poner de sí

Voz 1995 14:22 se protege con Securitas Direct

Voz 1 14:25 empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula calculan el Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 27 14:35 en Opel estamos de aniversario y para celebrar nuestros ciento veinte años llegan las ciento veinte horas de Opel Beni disfruta de ofertas exclusivas y condiciones únicas en toda la gama de vehículos Opel date prisa aprovechan las últimas ciento veinte horas del mes estrena tu nuevo Opel a un precio de aniversario te esperamos en la red de concesionarios Opel

Voz 28 14:55 vuelvo ayer a casa y mi mujer que ha puesto un huerto ecológico en el cuarto de invitados te puedes creer ha conseguido que la casa huela igual que la del campo es que te transporta menuda María

Voz 29 15:04 Villa cuando sales de los encuentros de la SER dedicados al bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el encuentro el bienestar y una vida sostenible en el teatro Alcázar de Plasencia del quince al diecisiete de febrero con José Miguel Mulet Cristina Monge Loles León Antonio Resines Ágatha Ruiz de la Prada David Trueba hay muchos más adquiere ya Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y visita al Parque Nacional de Monfragüe el municipio de Serradilla y disfruta de un paseo en barco por el río Tajo desde ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar punto es patrocinan Junta de Extremadura Diputación Provincial de Cáceres Ayuntamiento de Plasencia e Iberdrola

Voz 1995 15:54 en la Cadena Ser

Voz 9 15:56 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 16:01 en la contraportada de su libro señor Schwartz dice aquí entretenido irónico y tremendamente Lucy es un atributo de lucidez bueno vale de acuerdo por menos que menos no

Voz 14 16:15 pero hacía tiempo que quería yo ir directamente al sueco

Voz 1995 16:21 su que por cierto llevamos diplomáticos es es bueno es buen amigo de El embajador de Suecia en España verdad los ya sí señor sí nos conocemos pasando algo que ya en este momento prefieres no no romper una bonita amistad nombre no hay nada que añadir eso un representante

Voz 31 16:38 de su país lo que es interesante ahora se acerca el final su carrera y claro una dilema para mí

Voz 14 16:44 esos que hablan así de embajadores

Voz 31 16:48 países por todo el mundo cuando llega la hora de civilización volver al país que tú has representado toda la vida o el quedarse en los países donde ha bebido tan durante tantos planes es es la la gran cohesión

Voz 14 17:00 las que imagínese ahora volver al frío esas tardes esos días

Voz 1995 17:07 durante dos horas me mientras todos

Voz 14 17:09 suecos se marchan de allí se viene a vivir de Mallorca no son ningunos tontos ojo a lo mejor el teléfono yo me fui fui embajador y me marché y me volví a España osea que tampoco es eso bueno todos sus libros

Voz 1995 17:28 son en cierta medida autobiográficos

Voz 14 17:31 hombre yo me parezco un poco a Meneses pero en fin siempre hay algún en no no es posible deslindar lo que es la trayectoria y sobre todo el carácter de uno del escritor en este caso de todos sus personajes no es posible decir bueno voy a hacer un objetivamente un personaje quiero tenga nada que ver conmigo yo no soy no soy capaz de hacer todas efectivamente en todas mis novelas allá en todas mis novelas siempre hay algo mío ya sea el sentido del humor reír la capacidad de sentirse unido a la gente yo de sufrir siempre allá siempre

Voz 1995 18:12 faltaba añadir siendo uno quién es como si estuviera mal pues mira pues lo mismo trataba ser otro pero estando uno feliz con una mismo verdad

Voz 14 18:19 no son lo mismo lo lo importante es eh tomar en serio el trabajo que uno tiene pero no tomase en serio asimismo ese esa es la la la filosofía razonables de la vida

Voz 1995 18:33 y Fernando pasa con los diplomáticos como con los futbolistas que sin darte cuenta llega el día en el que ves que los dos que triunfan son más son más jóvenes que tú mucho mejor ese día de manera inequívoca con firmas que estás acabado

Voz 14 18:46 sí sí es es la el el cambio generacional es inevitable yo lo percibí me marché de la carrera a los cincuenta años pero es inevitable vienen los nuevos viene la nueva o la empujando han cambiado los tiempos ha cambiado el sistema eh de de sistema político el sistema social no existe el la la frase de Alfonso Guerra de no lo va a conseguir ni ni la madre que lo parió es verdad que es así que entonces a esas nuevas circunstancias se requieren nuevos diplomáticos el caso concreto de la diplomacia

Voz 31 19:24 bueno Fernando y Andrés la dicho que que esto no es trata de tomar

Voz 14 19:28 tres pero hombre algo de esto

Voz 31 19:30 también no hay que hay que saber estar en esos momentos también no y tomar un cóctel con dignidad transmitir saber estar

Voz 14 19:39 no es desde luego lo lo digo bueno durante muchos años he dicho que lo más importante el avión diplomáticos era su cocinero entonces eso es eso es una realidad y que hay que entender que es muy complicado en tres cuatro o cinco años distancia en un país es muy complicado penetrar se

Voz 1995 20:00 igualmente en la estructura social cultural

Voz 14 20:02 a política de ese país e inevitablemente para hacerlo hay que relacionarse con la elite intelectual y cultural y política de ese país a penas

Voz 1995 20:14 rough uno ese eh

Voz 14 20:16 es en el mundo global del país en que da apenas bueno tiene una fiarse de lo que le cuentan los al mismo tiempo para que se lo cuenten mejor edad croquetas

Voz 1995 20:30 que eso como todo el mundo sabe la mejor forma de dejando fuera a esta élite vamos vamos a intentar ir un poco porque que vaya Meneses que es el nuevo libro insisto de Fernando Abad cuenta la historia de un diplomático muy lucido anoche lucidos es bar muy titular tenemos que nosotros Enrique Criado tiene treinta y siete años F como diplomático y ha sido destinado a Londres La Habana República Democrática del Congo Canberra Bulgaria comparte con Fernando parece que los diplomáticos no será porque tienen tiempo libre tienen gusto por las letras ha publicado dos libros cosas que no cabe en una maleta el paraguas balcánico Enrique muy buenos días nuevas ideas como es el perfil del del diplomático ahora porque usted tiene veintisiete años es joven todavía pero por abajo aseguró ya vienen otros más jóvenes Angus el perfil del diplomático

Voz 18 21:15 sí

Voz 0235 21:16 bueno yo creo que se busca la gente que tenga flexibilidad suficiente para para tocar materias diferentes en contextos distintos y además cambiantes no sea que tan pronto está sede dedicado a asuntos culturales como adultos y y consulares económicos y políticos o tan pronto estar paseando una calle perfectamente civilizada donde circulan el metro el taxi no sé qué tal o estas en un sitio polvoriento donde donde no hay de nada nada entonces e IU tienes que ofrecer un estándar y satisfactorio en todos lados

Voz 1995 21:51 era la frase para ser cuando seas padre comedias huevos para tener una embajada la buena buena cuál es su sitio

Voz 0235 21:58 bueno yo creo que en general lo bueno esta carrera es que somos suficientemente distintos entre nosotros como para que no todos queramos lo mismo pero hay algunas que objetivamente son muy buenas no pues yo que siglos

Voz 32 22:10 París y Roma de Rabat

Voz 0235 22:14 etc pero para ir aún París antes tienes que haber comido si ese polvo es habitual a empezar lo que nosotros llamamos los destinos para lúdicos no sé si tienes paludismo servir probablemente

Voz 14 22:29 está pensando estaba pensando que si intente

Voz 33 22:33 hola buenos días un saludo Hola que lo me escuchas bien perdona Fernando hola hola buenos días Aitor buenos días yo también claro que colador lo haremos contigo

Voz 1995 22:44 ahora es que se ha colado a otra conexión creen a nuestra Fernando discúlpame que le ha dado el botón te quise este aquí

Voz 14 22:51 que no puedo resistir este botón rojo que da igual aquí nada

Voz 1995 22:54 vale estábamos momento que justa ha sido vencieron el paludismo y aquí se ha ido la la mesa que es verdad que antes de llegar a un gran destino Fernando hay que recorrer mundo oí y conocer bien en profundidad a la profesión en tu casa además tu vieja este por todo el planeta

Voz 14 23:11 espera que lo hemos perdido Fernando también estos luego como Juego de Tronos

Voz 1995 23:17 aquí de gira siete de que te quitan el te cortan la cabeza bueno enseguida recuperamos a a Fernando seguimos hablando con con Enriqueta eh el peor de los de Stephen sabemos que el bueno esta Londres París que tú comentabas pero el peor cuál es

Voz 0235 23:32 es el más el más duro suele ser el primero por la sencilla razón de que le elegimos los puestos de acuerdo al escalafón entonces empiezas estás en lo más bajo de la cadena trófica yo me fui tres años a Kinshasa en la República Democrática del Congo y aunque me lo pasé pipa pues fue objetivamente muy duro como el prime

Voz 1995 23:49 día llegas ahí bueno pues aquí está el personal

Voz 0235 23:52 lo que hace es bueno pues me dijeron mira por motivos de seguridad no debes andar no puedes montarte en un taxi no hay transporte público que no me dejaron un coche con lo cual era como una especie de arresto domiciliario donde me recogían para ir a trabajar y me devolvían al

Voz 1995 24:12 el eh eso fue el primer día no y cuánto tiempo estuviste en en otros porque claro tú tienes tu vida y pretendemos mantener a tus habilidades

Voz 0235 24:21 pues lógicamente un mes lo que pasa es que luego ya empecé a hacer ciertas transgresiones de seguridad cuando ya bueno le sacas primero la patita ves que no pasa nada pues te aventuras primero diez metros luego cincuenta metros y luego ya un poco más

Voz 1995 24:33 en este mundo de ahora donde uno se escucha este boletín informativo de qué lío por todas partes míos dentro de España varios fuera de España la tuya es una profesión que va más necesitamos cada vez más gente con habilidades con capacidad para representar lo mejor de lo que somos sin embargo no somos más

Voz 0235 24:50 somos el mismo número prácticamente desde hace un siglo

Voz 1995 24:53 y esa no no mejoramos la capacidad ni los bebés

Voz 0235 24:56 si no lo sé la verdad es que el número es más o menos constante desde hace un montón de tiempo pero es verdad que el número de embajadas sigue aumentando y las necesidades también porque muchos fenómenos pues cuando se habla de las del comercio de las exportaciones pues hay muchísimas más empresas españolas fuera el fenómeno Ryanair pues el el quién viaja ahora según qué sitios ya no es sólo el perfil del viajero super experimentados hay gente que va sin transición desde desde multicolor a voy a hacer de El Congo en bici no y todo eso genera actividad consular

Voz 1995 25:30 desde una idea para el verano

Voz 0235 25:32 no por favor los más extremos

Voz 14 25:34 te has encontrado lo más difícil de resolver lo más bizarro

Voz 0235 25:38 bueno estando en el Congo hubo un un doctor español que fue secuestrado por una tribu en la selva en una zona donde el Ejército estaba haciendo lo que ellos llaman operación de castigo contra una guerrilla entonces nuestro objetivo obviamente era que pues que dentro de esas operaciones no cayera el nuestro no entonces bueno tenemos que ir a la selva habla y contra todo pronóstico el Ejército congoleños conseguido sacarlo vivo

Voz 1995 26:06 esa es una de las pero allí cuando dices tuvimos que ir a la selva yo me pasó una vez que se rompió el coche

Voz 18 26:12 hay que abrir el capó

Voz 1995 26:15 cuando oí una vez abierto dije bueno yo aquí hago no sé que hacer sea realmente tú cuando te llevan a la selva para sobre ese conflicto que hace

Voz 0235 26:22 ya bueno pues nada pues el practicamente los mismos en este caso no era abrir el capó pero era coger un vuelo P por supuesto en una compañía de las que tienen prohibido volar fuera del

Voz 14 26:32 hongo si llegas allí eh

Voz 0235 26:34 te reúne con un con gente con autoridades locales intentas determinar dónde están este caso parece que unos pescadores lo habían visto porque era el único hombre blanco de la zona río arriba entonces ya determinar dónde está y luego hablar con el Ejército congoleño en el que les dices que que bueno que tú no quieres interferir en los asuntos de su país pero que por favor en en el contexto de la operación que están haciendo que tengan en cuenta que hay un nacional español y que que que les agradecería mucho que tengan cuidado

Voz 1995 27:01 claro bueno hemos recuperado a Fernando es Fernando estás ahí verdad

Voz 14 27:04 estoy aquí pensando en que en que en el caso de Meneses los tres médicos cuatro monjas y cuatro enfermeras todos españoles que tienen en una clínica e o un hospital en medio de la jungla se los pasan a cuchillo a todos no que la razón última de Puebla en el tiene que ir Meneses a ese país

Voz 1995 27:26 bueno pues ya sabemos Jíménes protagonista del libro de Schwartz y Enrique no son igual de Avilés Enrique aquello lo resolvió con con bastante éxito Fernando CADE con esta nueva política sonar au pienso entrarán pienso lo nuestro también

Voz 14 27:41 Cadel la diplomacia muy lo primero que voy a hacer en una aventura siguiente es mandar a Meneses a Venezuela que resuelva el tema de una no de la diplomacias es difícil porque eh estos bolos sonaron Si maduros tienen un empecinamiento sobre el error que están cometiendo sobre el error que les ha llevado el poder es extremadamente difícil decir el nombre oiga haga usted el favor la la presión puede ser fuerte sobre todo si si vas de la mano de Estados Unidos que tampoco es que sea un aliado particularmente deseable en este momento no pero es muy difícil torcer o contribuir a torcer una situación que está estropeada

Voz 1995 28:29 Fernando es ver que vaya Meneses es es un nuevo libro en un mundo tan tan cambiante porque vemos como que la diplomacia debería ser algo entre países para eso está desde hace más de cien años nos cuenta Enrique que que no ha variado que vacía española permanece independientemente de lo que ocurre en el mundo con los mismos tanto al número si a cien apoyada en todo lo demás haciendo cosas distintas deberíamos hacer esto que se ha puesto tan de moda en las redes el tenis Challenge es decir deberíamos poder viajar hace veinte o treinta años atrás Fernando ver cuáles eran los problemas que tenemos es que serían los de los diplomáticos en problemas muy distintos

Voz 14 29:07 no yo creo que no hay hay sectores bueno seguir el joven compañero me desmentirán pero hay sectores e inevitables que permanecen inmutable es decir bueno vamos a un diplomático destinado en cualquier país de la Comunidad Europea o de la Unión Europea se encuentra con los mismos problemas no tampoco es eso es diesen cuenta con el Brexit por ejemplo no el ascenso los populismos son datos radicalmente distintos a los que uno a los que uno tenía ya hace diez o quince años en el en otros países el ascenso del populismo de la rigidez fascista es muy difícil de tratar es decir que son eso sí que son datos y cuestiones cambiado

Voz 1995 29:57 el paraguas balcánico Un pasa sin protocolos es uno de Enrique Criado diplomático muchísimas gracias Enrique por estar esta mañana con nosotros abriendo los ojos hasta esa Fernando yo le diría que pasa es que esto lo va a tomar mal hay que trabaje usted más porque nos gusta hablar con usted entonces hace usted más cosas le llamamos que decide no hacer nada en la novela me estoy empezando

Voz 14 30:23 ah no me da un que yo no soy Arturo Pérez Reverte escribe una novela cada cada mes

Voz 1995 30:28 no quiero atosigar Le pero vaya pensando lo siguiente eh nos gusta el tema de la temática Nos Nos gusta que vaya Meneses es el nuevo libro de Fernando Schwartz esos una una muy buena noticia Fernando con toda la admiración gracias por su lucidez no me gusta mucho

Voz 14 30:44 yo el tremendamente lúcido que se por favor señores Bart gracias lúcido

Voz 1995 30:55 un abrazo muy grande

Voz 34 30:59 no más cuando Chacón fe en cross bautizo no algo

Voz 9 31:33 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 25 31:37 sobre gustos no hay nada escrito para gustos blanco olores por eso en El Corte Inglés tenemos toda la variedad en colores estilos y tamaños de textil de cama baño decoración textil inmuebles de dormitorio con hasta un cincuenta por ciento de descuento sólo hasta el veintiocho de febrero en blanco

Voz 35 32:03 correcta con Hoy por hoy Price de nuestro tuit

Voz 1 32:07 ayer vía tus comentarios y IM mesa

Voz 36 32:20 se presenta el placer de escuchar el gato estado en Río al Bera

Voz 37 32:28 parecía tener buen carácter consideró Alicia pero también

Voz 38 32:32 tenía una son ya es muy largas y un gran número de dientes de forma que pensó que convendría tratarlo con el debido respeto

Voz 21 32:39 mi niña vejez empezó algo tímidamente pues no estaba del todo segura de que le fuera a gustar el cariñosa tratamiento pero el gato siguió sonriendo más y más vaya parece que le gustan pensó Alicia contiene

Voz 37 32:54 yo me podría indicar por favor hacia dónde tengo que ir desde aquí

Voz 12 33:03 contestó Kaká

Voz 21 33:06 el país de las maravillas Lewis Carroll mil ochocientos sesenta y cinco

Voz 36 33:14 el placer de escuchar

Voz 40 33:16 no

Voz 29 33:20 una nevada Nations

Voz 41 33:24 H allí

Voz 42 33:25 no

Voz 12 33:27 sigue temblando tener

Voz 43 33:39 pero vive de vivir la vida en la actualidad al último llame

Voz 1 33:43 no van de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 12 33:52 todo Marcos sí que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 16 34:00 esta noche en la Ser Carrusel deportivo y Hora veinticinco tú eliges si quieres actualidad hora25

Voz 1 34:08 en Ángels Barceló en la sintonía habitual de la Ser que si lo que prefieres es es fútbol Carrusel deportivo con Dani Garrido en ser más la app de la Cadena SER Onda Media imposible programación aquí tú eliges Cadena SER

Voz 44 34:24 imagine su festival de

Voz 45 34:25 música en el que actuara todos pida Turner Bruce Springsteen Mecano el último de la fila que parece imposible en la vida real y posible la radio

Voz 1 34:41 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucho en la radio y en la web Olaf de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 21 34:57 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1 35:07 abre la puerta a sir uno más en la familia Lim a vivir en pareja a estrenar tu independencia encuentra tu Pisón Servihabitat con hasta un treinta y cinco por ciento de descuento entra en Servihabitat punto com y abre la puerta a una nueva

Voz 26 35:26 hola cariño qué haces con el ordenador Miranda así podemos ponernos una alarma que desde que robaron a los el cuarto no esté tranquila pero sin mostró pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya nos cambiamos de piso no es la vuelven a poner

Voz 1 35:40 protege con Securitas Direct la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1995 35:52 yo me crié en una familia católica cuando fui abusado mundos

Voz 12 35:58 me llamo Carlos Suárez soy Félix Eduardo GB

Voz 1995 36:03 ochenta y ocho ochenta y nueve cinco seis años pero se llama somos niños ha llegado el momento de contar la historia de los abusos sexuales en la Iglesia española yo miras sinceramente yo que me considero pederasta pero claro tienes percibirán de examen de conciencia una serie documental de Netflix clínico Sastre buenos días de buenos días

Voz 0465 36:27 vengo corriendo de la redacción porque estábamos la mar de entretenidos hablando de coches is sabéis que alguien ha empezado a decir que existe un seguro que te ofrece siempre el mejor precio de repente ese hábito de fondo

Voz 14 36:38 llegas tarde no sabes que tenemos asegura que

Voz 0465 36:40 noche con línea directa es que todos lo saben Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado llama ya al nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa a punto com una compañía Bankinter

Voz 39 36:59 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 37:04 frontones Garrido de tu quieres que yo te presidente si de verdad no sé tú verás es lo que tú digas eh ella no está aquí claro pero yo no me escribe que grafias Ésta es una cosa malvada que tienen ya está Quito se Castro El hombre que susurraba a los taxistas no es decir lo que les es mucho ese Castro el terrorista de hoy por hoy muy buenos días vamos a ver al principio pues dudar pero es que luego pues que todas las Ana se empeña una y otra vez en equivocarse y no sólo eso sino equivocarse trayendo errores de otros pues se saque doble negación es una cierto efectivamente como en inglés me paseo por las cunetas de la crítica entonces me dedico a buscarlo que los terroristas buscando las mejores reseñas de esas cosas bonitas quedes vosotros Luis Flores y cosas bonitas en todas partes no hay gente que sabe sabe mirar con otros ojos pero yo creo que el primer día que tú te pones Samira críticas sevillano no te gustaba vacías con un espíritu crítico sí pero de repente empezó el año pasado al lado oscuro silenciosa al lado oscuro mes pasa

Voz 12 38:22 mira que es mucho más divertido porque nada

Voz 1871 38:24 aplausos siempre esa pérdida de hecho ya lo decían los filósofos siempre se aprende más de la crítica

Voz 1995 38:28 el aplauso pues vamos al lado oscuro con que critica empezamos

Voz 1871 38:33 bueno pues empezamos a unos terroristas que van por ahí peleando cosas en las redes y se encuentran con responsables de servicio al cliente o con conviene managers que tienen Cayo por ejemplo concretamente una tal arroba becaria en Twitter le dice a la empresa de autobuses Alsa o la alza tenis enchufes en los Alsa supra es para el móvil que me dura menos que el coito de humilde acumulador precoz gracias a lo que alza no echando un paso atrás donde los servicios supra tiene asientos con toma eléctrica para recargar los dispositivos y así poder llegar al final los dos juntos

Voz 1995 39:07 el nuevo habilitó a

Voz 1871 39:09 sí es de verdad lo primero dijimos bueno un tal a lo que se traduciría como huevo vengador que ya dice bastante resulta que ponen en Twitter que les resulta difícil conectarse a la wifi también de esta empresa Autobuses entonces alza le dice podemos ayudarte en algo y él responde si el otro día viniendo de León a Mieres me fue imposible en todo el viaje conectar el tablet del niño

Voz 1995 39:32 cuando puedo hablar con el conductor me dijo que era poco

Voz 1871 39:34 que iba muy detrás entonces Alsa responde muy diplomáticamente estamos mejorando poco a poco el wifi de nuestros coches aquí era lo cogía para que revisen ese bus por si acaso dice no no sino lo cogí yo iba detrás con el coche pero no había manera

Voz 1995 39:50 pero tras el el coche intentando pillar el autobús la más mísera que oído nunca es que no se me hubiera ocurrido jamás en fíjate que no tiene una mente malvada pueden ir que al lado del autobús para pillar Hui Tang ser sí sí

Voz 1871 40:05 duramente esta faltando la la distantes de seguridad

Voz 1995 40:09 bueno esto es que se me gustan mucho

Voz 1871 40:11 si hay un restarán de magnífico que tenemos que saludar el Casa Gervasio en Alcázar en Huesca un abrazo grande si Isidro SB un cliente molesto dejó esta reseña entre Advisors que decía la comida no está mal pero nos pareció muy mal que un niño de quince años no pudiera elegir un menú de niños vino la señora nos dijo que podía comer lo que quisiera pero el lograba como un adulto a lo que respondió Gervasio Mata dueño del local dice hola yo cuando tenía quince años me comía medio Conejo para almorzar

Voz 32 40:41 a ver es verdad es que depende no pero con quince años ya omeya yo no

Voz 1995 40:46 a sobre Abbado tenía quince años medía metro noventa alegres que te diga bueno espero que hacer las críticas a monumentos si estuviéramos hablando si el otro ya de cola director hola del Museo Chillida Leku y hablamos del Peine de los mientes esto que pronunciarlo bien porque mucha gente a John broma dice el PP de los bien Peine de los vientos del viaje de pensar que era de los vientos Peine del Viento para si estabas Atienza revista atento a lo que dices

Voz 14 41:20 el peso de los vientos el conjunto del viento conjunto escultórico

Voz 1995 41:25 con Eduardo Chillida compuesto por tres esculturas de acero de diez toneladas de peso cada uno incrustadas unas rocas en la bahía de San Sebastián y que azotan las olas el impetuoso mar Cantábrico qué pasa con el Peine del yo piensa de verdad que deberíamos celebrar un certamen artístico e invitar a todos estos que dicen los opine sobre las obras de arte porque tienen visiones mucho más creativas que el resto de la gente

Voz 1871 41:48 concretamente Juana María González definen Peines del Viento es que me sale de los viejos dice son unos yerros conforma clavados en una piedra no sé si cuando haya viento será más interesante pues a ver a definiciones precisa si la verdad es precisa esta chica ahora que no cambian ya te digo cuando hay viento no que pensaba que iba ondulada si son de hierro Alhambra la mejor que la de Carlos Jiménez dice semejante herrumbre no debería estar situados aguas y se te cae el pelo de las críticas de los ecologistas pero

Voz 1995 42:31 como lo ha hecho Chillida es una maravilla

Voz 1871 42:33 lo siento no creo en este tipo de escultura

Voz 1995 42:36 me gusta mucho porque se le pone tonos e ya que a veces las olas la comunicación en en Internet en Whatsapp es difícil porque no hay tono hechos L poniendo no

Voz 43 42:47 Berlín boli tienen que lleven Michel leading y que si bien no hay dinero

Voz 1871 42:54 de bueno a esta Antonio Pedraza curiosamente yo creo que Antonio Pedraza a él lo llevaron porque su crítica totalmente minimalista es vistas al mar cercanas pinchos abundantes eso es todo lo que tiene que decir el Peine del viento es que gente que lo que es la precisión claro algún problema pinchos abundantes perfecto si vistas al mar si cada en la bahía de la Concha estaba esto está en el mar es una de las cosas que te últimos ICFO sin dice

Voz 43 43:26 a mí me he peinado Nina

Voz 1871 43:29 a Cataluña no pasa

Voz 1995 43:32 a ver a ver cosas maravillosas en Cataluña pero vamos que si no hay viento

Voz 1871 43:41 de reinas con el Peine éste tienes que tener un cabezón muy grande

Voz 1995 43:44 pocas gustaría qué te parece esto vamos a conocer las críticas del Menahem en de Broseta es decir esta estatua de bronce de sesenta y cinco centímetros de altura que representa un niño orinando cuyos orígenes ser montan al siglo XVII y que los bruselense sin brusquedades protegieron durante el asedio bombardea la ciudad los franceses en mil seiscientos noventa y cinco y por eso simboliza el espíritu independiente de sus habitantes alemana hoy no puedes para que Barack Vaughan Mena que convengamos que uno de los símbolo de Bruselas saben cuál es verdad El niño de la Fuente

Voz 1871 44:18 porque la agarrándose la Chorrillo está haciendo pis que vamos a ver que mide sesenta centímetros que no que es tamaño estudios libertades Nueva York claro es tamaño natural pero hay gente que no se debe de leerlas descripciones en la guía se claro luego se sorprende cuando se encuentra la realidad como me pasa que los hunden yo tengo otro digamos que esas personas yo me describo lo la gente se encuentra otra cosa bueno Christine Abu dice me pareció super pequeño pero no dejes de probar los cofres que venden de al lado

Voz 43 44:46 bueno

Voz 1871 44:49 estoy estoy bien luego hay una reseña muy curiosa de di di ir que dice no vayáis ahí en Bruselas han implantado internet afín coge el cinco G produce cáncer así que cuidar nuestra salud alejados de este sí

Voz 1995 45:04 no era del que íbamos a

Voz 1871 45:06 es que hay mucha cobertura de cinco G

Voz 1995 45:09 cerebro con con las andaba te la hemos engañoso tenga más bueno

Voz 1871 45:13 Pedro Guincho dice una estatua minúscula de un chaval haciendo pis en la tienda de al lado tiene una réplica más grande además con esa ropa parece un inmigrante Mexicano de la película Machete

Voz 1995 45:23 pero pero como pues ese giro final se sabes a puntito ahí como de

Voz 1871 45:30 que lo diga la última la última Ortega dice una figurita en nana detrás de una verja una forma muy curiosa de tapar la suciedad que llena de meandros sus sucia ciudad parece que se sienten orgullosos de esto

Voz 1995 45:44 Jorge no he estado en la costa española ni en Magaluf eso sí

Voz 1871 45:50 algún callejón de cualquier zona de copas de paños sí

Voz 1995 45:54 qué despedirte antes de lo que quisiéramos porque es segundo sabes que hoy en las carreteras de este país van a cambiar las carreteras van a cambiar a velocidad de cien a noventa hoy se pero entonces el especialista perfecto un experto de educación seguridad vial perdón portavoz del RACE para contarnos que suponen más

Voz 21 46:12 pero es que hemos localizado a la persona que está cambiando los cárcel

Voz 1995 46:18 la última persona que puede ir hacía impresa carretera a claro esto se pone del mismo la señal que nos preguntamos porque cuando detrás de mí nada y nos preguntamos Pino que esto que deja Campos

Voz 14 46:34 salió de Galicia

Voz 1995 46:36 bajo otra pino o vuelve a trajo interesantes unos segundos en Hoy por hoy no se vaya

Voz 35 46:57 conectada con Hoy por hoy a través de Facebook

Voz 1 47:00 la Bay los tu comentario tuvo opinión o cuéntanos lo que quiera ser aún pero la oferta de empleo a cambio de sexo con el jefe

Voz 0268 47:12 hay anuncios que no son tan explícitos pero sí que en cambio te piden una determinada ropa o un determinado modelo de cuerpo que también estaba totalmente explotando o clasificando mejor dicho la imagen de la mujer para un beneficio económico

Voz 1 47:25 las consecuencias de una violación viaria de ahora sigo teniendo momentos de terror Panda en cuanto en un ascensor con alguien que no conoce o poder tener un momento de de terror pero de terror de no poder Nani moverse el testigo protegido

Voz 47 47:41 género varias palizas no restaron por todo dormir cuando iban tanto

Voz 1995 47:47 en de hormigón

Voz 48 47:50 dos costillas en La Ventana ponemos Pozzi rostro a la información y a las estadísticas con Carles Francino infierno detrás de cada noticia cada día

Voz 14 48:03 todo hay personas Cadena SER

Voz 42 48:08 Carrusel deportivo se incorpora Carrusel deportivo Néstor meta fue teatro Suter porque no a todos los grandes profesionales de la cadena se ubique como ella quién loco Gabilondo os el armario empotrado sino Pepa viola Pepa Bueno Manuel el coloso Carreño y el flaco barrido a todos se ganó fuerte abrazo ir Asia

Voz 1 48:31 mención análisis y pasión puestos al servicio del Depor

Voz 42 48:35 no en fin de Santiago Casares no si este texto acaso es giro Quique buenos aquí Toy como la metí te películas Viti pedales metida le pidió su toda la primera en primera fila la banda Gabriela Lita Santiago loco loco de qué planeta rindiendo Boluda

Voz 28 49:04 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el Faro

Voz 49 49:08 un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 50 49:19 el Faro con Mara Torres nos encontramos esta noche a partir de

Voz 21 49:23 la una y media en la SER entonces sí vale entonces la ahora no eso que acabarían

Voz 1 49:35 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna en Of My Lol con David Broncano

Voz 35 49:44 no somos youtuber síguenos también en nuestra aplicación móvil

Voz 1 49:46 critica viene a ser un poco más

Voz 21 49:49 no pero es cierto no nada de nacer Nuestra ilusión riqueza es serles útil

Voz 1 50:02 por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 50:16 buenos días hoy entra en vigor el límite de noventa kilómetros por hora en carreteras convencionales este cambio afecta a los turismos y motos que circulen en los siete mil kilómetros de la red secundaria los que se salten el nuevo límite de tendrán que pagar una multa y quiénes superen los ciento veinte Se enfrentarán a la pérdida de puntos en el caso de los cañones las furgonetas los remolques y las autocaravanas el límite será de ochenta kilómetros por hora

Voz 1 50:42 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno si no importa si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colabore

Voz 1995 50:59 la Organización facilite materiales y tecnologías

Voz 1 51:02 para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo a diario ya paga de la ONCE Piatti que te importa Hoy por hoy Nicole

Voz 9 51:18 Toni Garrido

Voz 1995 51:20 se aprobó el veintiocho de diciembre pero no era broma hoy la medida entra en vigor hoy mismo en once mil ochocientos cincuenta y seis kilómetros de carreteras convencionales españolas el límite de velocidad pasa de cien kilómetros a noventa por hora

Voz 18 51:36 ayer mismo Pere Navarro

Voz 1995 51:37 director general de Tráfico historia

Voz 18 51:40 allá ya de de la DGT volvió al cargo

Voz 1995 51:43 no saben durante el Gobierno socialista cambió la última señal de tráfico que indicaba un límite de cien por uno de noventa en una carretera que por un carril en cada sentido era la foto de la primera gran medida impulsada por Pere Navarro desde que ha vuelto a la DGT vamos a hablar con Antonio Lucas experto en seguridad vial portavoz del RACE Antonio buenos días

Voz 51 52:03 hola buenos días funcionará la medida ojalá entonces algo que cualquier opción de víctimas mortales en carretera no podemos nada más que que estar de acuerdo en su concepto pero también ser muy vigilante en su ejecución lo que no nos gustaría es que esta reducción de la velocidad pues fuera un sustituto de un versión en carreteras en un déficit de mantenimiento y conservación que se estima en torno a los siete mil millones de euros y que también es muy necesarios aquí no sólo es que se reduzca la velocidad como una medida es lo que necesita en las carreteras españolas también necesitan una inversión muy potente para que usuarios vulnerables que estadísticamente están subiendo en su sensualidad por lo menos así fue en el dos mil dieciocho pues tengan más seguridad motoristas ciclistas etc

Voz 1995 52:52 de cara a los datos una sola vida en la carretera que ya está ya merecería la pena una sola pues que lo hemos de medidas que buscan reducir un diez por ciento a la mortalidad son datos realistas ojalá que lo sea que posee cincuenta pero es realista pensar que con esa reducción de diez por ciento se puede reducir diez kilómetros Se puede reducir un diez por ciento la mortalidad

Voz 51 53:17 sí pero de verdad insisto en que hay otras cosas que también tienen que tener en cuenta los conductores no el final por ejemplo en estos días de frío cuando nosotros vemos una carretera que brilla esta carretera no está diciendo que puede tener una congelación en la calzada a primera hora no

Voz 52 53:32 mañana de madrugada eso