Hoy por Hoy (29/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

dos mil dieciocho de Pinault con la mayor creación de empleo de los últimos doce años los datos de la Encuesta de Población Activa del último

Voz 2 00:21 trimestre revelan un descenso de casi medio millón de desempleo

Voz 1018 00:25 a dos para dejar la tasa por debajo del quince por ciento que es algo que no pasaba desde el año dos mil ocho Además este descenso afecta a todas las comunidades salvo una Navarra Rafa Bernardo

Voz 1762 00:34 cuatrocientos sesenta y dos mil desempleados menos sumados a un repunte del empleo sin igual desde dos mil seis de a quinientos sesenta y seis mil nuevos ocupados hacen de dos mil dieciocho uno de los mejores años desde que comenzó la recuperación de las cifras de empleo tras la crisis esos datos al calor del último trimestre mejor de lo esperado sitúan el total de ocupados por encima de los diecinueve millones y medios la cifra Lago la cifra global de parados entre a unos trescientos mil empujan la tasa de paro dos puntos hacia abajo respecto dos mil diecisiete hasta el catorce con cuarenta y cinco por ciento Eso sí los parados de larga duración sigue siendo casi la mitad del total los hogares con todos sus miembros desempleados siguen siendo más de un millón y las fórmulas más precarias de contratación crecen a un ritmo más rápido que las más estables por comunidades autónomas el lo indicabas todas registran aumentos anuales del empleo irrupciones no les el paro menos Navarra que registran mil ochocientos parados más que en dos mil diecisiete pero con todo esa comunidades uno de los tres territorios que cierra el año con menos de un diez por ciento de tasa de paro junto con Cantabria y País Vaso

Voz 1018 01:26 gracias eh Rafa la crisis de Venezuela nos deja una advertencia del Gobierno ruso a través de su ministro de Exteriores Serguéi Lavrov asegura que EEUU y sus aliados buscan derrocar a Maduro violando todas las normas internacionales con todo tipo de presiones incluido lo que ha definido como sanciones ilegales contra la petrolera estatal de ese país son muy duro

Voz 1667 01:43 están violando gravemente el derecho internacional de hecho están tomando un camino directo para derrocar a la autoridad legítima en ese país latinoamericano en Estados Unidos tiene derecho a apelar era no tiene derecho al manejo ilegítimo e ilegal del dinero de otras personas y naciones en la mayoría de casos en otros países

Voz 1995 02:01 esa congelación se ha traducido en una confiscación

Voz 1018 02:05 la ONU eleva a cuarenta el número de personas muertas de forma violenta durante la última semana que sepáis esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy el economista jefe del Banco Iberoamericano de Desarrollo Juan José Ruiz anunció la crisis humanitaria que sufre Venezuela y Unicef entiende que unos dos millones de niños venezolanos están afectados por esta crisis Nicolás Castellano

Voz 1620 02:23 Unicef alerta de la situación de los cerca de dos millones y medio de personas que han tenido que abandonar Venezuela y por ello ha pedido hoy a la comunidad internacional que aporte setenta millones de dólares que son necesarios para asistir a los niños afectados por esta crisis incluido en los que siguen dentro del país en los últimos treinta años nunca había alcanzado tal número de estados en conflicto según la agencia de la ONU para la infancia que denuncia la situación catastrófica de países como Yemen donde hubo Meritxell Relaño el rico de hambrunas cercano

Voz 3 02:48 los cortes de agua de la falta de luz las enfermedades que están sufriendo delimitado acceso a la escuela y estamos en una situación además muy próxima a la hambruna como sabéis una situación de más de dos millones de niños sufriendo de nutrición

Voz 1620 03:02 Siria y Sudán del Sur son otra de las dos grandes crisis humanitarias que en todo el mundo afecta a más de cuarenta y un millones de niños

Voz 1018 03:11 horas doce tres minutos el gobierno catalán aprobará en su reunión de hoy la nueva regulación que limita la inmediatez de las prestaciones de los WC con una dilación de entre quince minutos y una hora lo que para las empresas del sector amenaza la continuidad de unos mil empleos en la plaza de Sant Jaume se concentran desde primera hora grupos de conductores de estos vehículos al verdad

Voz 4 03:28 continúa la protesta de los conductores de los WC delante de la Generalitat hace tan sólo unos minutos el presidente de la patronal un auto José María Goñi acaba de decir que hasta que no lean la letra

Voz 1620 03:38 pequeña del decreto ley no

Voz 2 03:40 llevan a tomar una decisión firme continuaremos prestando servicio hasta que el decreto se implemente

Voz 4 03:47 al margen de la protesta esta mañana tres representantes del sector han entregado al Gobierno catalán más de diez mil firmas de apoyo a los súbete cera

Voz 1018 03:54 en Madrid los taxistas suma ya nueve días de conflicto quieren presentar hoy su propia propuesta la Comunidad de Madrid ya está ahora muchos profesionales y se acercan a pie de nuevo hacia la sede del PP en la calle Génova Elena Jiménez

Voz 1509 04:06 hola aquí está el Soto del Real es lo primero que han gritado al llegar a Génova trece a la sede del Partido Popular con el cierre ya ha echado como ayer tres coma cuatro kilómetros han caminado los taxistas para pedir negociaciones a la Comunidad de Madrid decía ahora a un portavoz que aún no tienen ese documento cerrado que quieren definir bien lo que sería la contratación y la captación de clientes por el camino hacían una parada para visitar a los siete taxistas que están en huelga de hambre uno de ellos es Francisco

Voz 5 04:36 pero hasta aquí estoy de Falla faith nosotros tampoco vamos a desfallecer

Voz 1509 04:47 y así se lo daban ánimos mientras otro taxista de nombre Ángel escribía un mensaje a los huelguistas en una lona que cubre la Haciendas de campaña decía gracias llevo currando desde el año setenta y seis hoy el taxista más antiguo activo de Madrid

Voz 1018 05:00 aquí buscamos jugaría los últimos datos sobre la situación de Óscar Ortega el preparador físico del Atlético de Madrid conocido como el profe detenido anoche por la Guardia Civil acusado un posible delito de violencia de género ha pasado ya a disposición judicial Alfonso Ojea

Voz 0089 05:12 así es Óscar Ortega acaba de pasar a disposición judicial acusado de un delito de violencia de género el preparador físico del Atlético de Madrid ha sido interrogado por el titular del Juzgado de Instrucción número siete de Majadahonda en funciones de juzgado de Violencia de Género el mismo órgano jurisdiccional ante el que prestó declaración el jugador también del equipo colchonero Lucas Hernández por los mismos motivos hace ahora dos años Ortega ha pasado toda la noche en los cabal en los calabozos de las instalaciones de la Guardia Civil de esta localidad madrileña tras ser detenido ayer a última hora de la noche en su domicilio de este municipio por agredir presuntamente a su pareja el juzgado va a fijar en los próximos minutos las medidas habituales como es la orden de Alemania

Voz 0325 05:53 top todavía con Carlos Cala Isabel Quintana una treintena de provincias del norte y el este del país continúan en alerta en previsión de nevadas y fuertes rachas de viento de hasta ciento veinte kilómetros por hora el paso de la borrasca Gabriel afectará especialmente a la Cornisa Cantábrica con olas de hasta ocho metros

Voz 1509 06:07 el Parlamento británico debate y vota a partir de las ocho de la tarde los enmiendas al acuerdo sobre el Brexit la falta de consenso entre los diputados puede provocar que ninguno de las propuestas obtenga los votos suficientes para salir adelante Álvaro pero

Voz 0325 06:18 dice el Bigotes señala González Pons como una de las personas con mando en plaza conocedor de las adjudicaciones de la financiación ilegal del PP lo hacen una carta a la que ha tenido acceso la ser enviada a la jueza que investiga las contrataciones de la Fórmula uno en Valencia

Voz 1509 06:29 Orde Civil espera terminar en cuestión de días la investigación sobre el pozo de la sierra de Totalán en Málaga al que cayó el pequeño Julen lo ha dicho el director general del Cuerpo Félix Azón que añade que corresponderá al juez determinar si pudo tratarse

de un homicidio imprudente

Voz 2 06:45 soy aquí bueno

pocas veces tenemos una noticia ésta parece que es bastante bastante bastante buena

hoy por hoy hora doce

en la Cadena Ser

Voz 6 07:11 turno hoy

con Toni Garrido doce y siete minutos una hora menos en Canarias si hoy es un día para poner el foco de importante para poner el foco a Tito chándal a lo que ha ocurrido en la Mercedes Benz Fashion Week el evento más importante de moda que se celebra en la capital

Voz 1298 07:30 eh

Voz 1995 07:34 para muchos éxitos social de ir en chándal es inigualable no pasa absolutamente bueno yo he pasado muchas horas tomando nota de todo lo que se ha presentado esta temporada nuestra compañera Lola Carretero Lola muy buenos días

Voz 7 07:46 hola buenos días Tony Blair donde es mentira nunca nunca

Voz 1298 07:51 a ver si el champán les de súper moda no habéis visto rijan al Compac chándal éxodo informal pero arreglar esto es que tenemos chándal si queréis si hoy nos podemos poner

Voz 1509 08:02 creo que el caso esta moda todavía no ha llegado

Voz 7 08:06 tampoco es fácil

Voz 1995 08:08 todo lo atacan los datos de bueno con qué con qué te quedas de todo lo que has visto todos estos días hola con qué te quedas

Voz 1298 08:14 pues mira me quedo con me acordé de la entrevista estupenda que he ido a Ike lo hiciste a a Kike Sarasola ese tipo espléndido de todos los hoteles de los ve bueno pues resulta que es el efecto con qué nos quedamos vendemos hacemos posibilista la moda o hacemos el efecto guau que decía él no cuando se entra en una habitación pues es un poco la yo diría que el que la la dicotomía del millón Creatividad versus eh nos cuesta vender lo más llamativo lo posible pero lo más creativo o proponemos una moda que sea muy disponible muy comercial aquí un bueno que sea de esos temas de eso de ese tejido para poder seguir y ahí es donde está y ahí es donde está la la la mano donde ha estado una semana no bueno pues que hay grandes propuestas muy difíciles tenía más difíciles de llevar a la calle y otras que dice vendo o sorprendo es el equilibrio que que que que trata de de de llevarla

Voz 1995 09:18 eventos repiten interesante lo que es puramente la logística Lola durante muchos años todos los desfiles se han concentrado en la misma el mismo lugar más esta semana fíjate con todo el asunto de de fe malos taxistas efectuarse

Voz 1298 09:33 te imaginas ha sido aquello casi tenemos heridos allí por entrar pues fue ha sido duro Fitur y lo otro que ha coincidido pero tiene razón

Voz 1995 09:41 pero este año hemos visto como muchos esos desfiles no solamente tenían lugar ahí sino que mentir bueno otros sitios de la ciudad

Voz 1298 09:48 efectivamente yo creo que este año se ha apuntado mucho más porque bueno la nueva dirección tiene mucho interés en que esto se Internacional ITC abra se parezca cada vez más a lo que sea que el resto todo el mundo por ejemplo hoy que es un día que aún no hay colecciones sí que se cerrará esta noche hoy hay cinco diseñadores que están yendo desde un palacio aún Parking desde una galería a él El Patio de Cristal del Ayuntamiento hoy es tanto hoy como el primer día se han dispersado ya hemos visto desfiles esa es la calle en un par tiene Palacio una casa en un museo una escuela de negocios realmente este año sí que se puede decir que la moda sí ha salido a la calle han salido de Ifema ya encontrado unos ecos estupendos en el espacio

Voz 7 10:33 muy muy interesante es con qué palabra

Voz 1995 10:38 define claro es que es es dificilísimo porque cada uno de sus padres madre y

Voz 7 10:42 claro claro esas nuevas cuarenta y nueve imagínate

Voz 1995 10:45 nuevas corrientes como las definirías todo eso que nos va a llegar de una forma otras unos va a llegar antes o después

Voz 1298 10:51 a llegar él es decir pues como como metemos el arte moderno con una Performance con común de colecciones eh que nosotros no no no quieren vestir de futuro no quieren vestir como es lógico eh muy ligado al arte contemporáneo muy ligada a esa moda conceptual arte contemporáneo extremo como son proyecciones como son Performance como son instalaciones un poco por ahí va no lo de lo de la galaxia pasó llega al arte contemporáneo que en España además está viviendo un boom imponente no así que llevar co yo creo que ahí están las miradas un poco el actor creatividad de los más llamativos en conceptos de arte conceptual

Voz 7 11:36 anima ahí está aunque yo creo que después

Voz 1298 11:39 es con qué nos vamos a quedar pues que mira que ya no pasamos más frío vuelven las medias negras os acordáis los delitos medias negras hayan desaparecido de nuestra piel y que bueno que que que nos pondremos flecos Ike y que bueno que las capas están ahí que ha habido un asomo de que vuelva la Umbrella gran

Voz 7 12:00 el hombre a hombre era creo

Voz 1298 12:05 el llegará es creo que no pero no Blas enseñado en algunas colecciones que ha mirado a los años ochenta que han estado muy presentes en la edición

Voz 7 12:14 los malditos ha estado tres años ochenta

Voz 1298 12:16 pero bueno hay mucha ha habido muchos recuerdos a la movida Hay que ha habido bastante colección alguna como la de Ana Locking que llamaba las track ha habido para todos la tendencia no es una son múltiples

Voz 1995 12:31 hoy se cierra con mucho éxito esta Mercedes

Voz 7 12:35 Sven Claudio también Louvre que cortarse Mercedes la Semana de la Moda la Semana de la Moda no te parece de Madrid y Lola Carretero muchísimas gracias la semana que viene hablamos Un beso hongos todo gracias

