Hoy por Hoy (30/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:25 saludos qué tal está muy buenos días comenzamos la mañana del miércoles con previsión de lluvia por el norte y un viento un viento que va a hacer que la sensación de frío sea mucho mayor que la temperatura que van a marcar en realidad los termómetros nada que ver en todo caso con esa tormenta de nieve que amenaza a medio Estados Unidos con temperaturas de cuarenta bajo cero un peligro sobre el que Donald Trump por cierto se a hacer chiste fritos negando el cambio climático en fin comenzamos hablando de Venezuela un día más en un día cualquiera porque hoy está convocada la manifestación de la oposición a Maduro en un clima de mucha tensión Icon Juan why do tomando la iniciativa nombrado a diez embajadores en otros tantos países de América incluido EEUU unos nombramientos que ha ratificado la Asamblea Nacional la respuesta la ha dado el Tribunal Supremo de Venezuela controlado por el chavismo y que ha dictado medidas cautelares contra Why do a petición de la fiscalía

Voz 1623 01:23 prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación prohibición de enajenar gravar los bienes de su propiedad bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano

Voz 1727 01:41 más de lo mismo dice el propio Why do que ha concedido una entrevista a la enviada especial de la SER a Caracas a Ana Terradillos una entrevista en la que agradece el apoyo del Gobierno de España

Voz 3 01:52 a converse con el presidente Sánchez de una manera muy muy cálida y estoy seguro que en los últimos días se se cumple ultimátum que le dieran a los favor de Miraflores

con Sánchez que han crecido mucho sus críticas a Maduro lo ha hecho desde allí desde América desde Santo Domingo en la clausura de la internacional socialista

Voz 4 02:15 quién responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia nuestros socialistas un tirano importan todos los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la internacional socialista

Voz 1727 02:25 te fría jaula México un viaje muy importante porque para la solución de la crisis en Venezuela será determinante la posición del presidente López Obrador y el debate del Brexit llega hoy a la Eurocámara otra vez habría que decir a menos de dos meses para la ruptura no hay solución a la vista ya lo sabemos ID ocho anoche el Parlamento británico leyó un poco más la madeja Aimar buenos días

Voz 0027 02:50 buenos días la Cámara aprobó dos mociones una que pide evitar a toda costa una salida de la Unión sin acuerdo y otra moción que apoyó la propia primera ministra que le pide a la primera ministra que vuelva a Bruselas a renegociar la cuestión de Irlanda te Beslan excusa

Voz 1727 03:06 en la toma de que la propia Theresa May reconoce que en Bruselas no están por la labor y que no va ser fácil es el penúltimo día del mes de enero es el cumpleaños del Rey cumple cincuenta y un años Felipe VI está en Bagdad en un viaje no anunciado previamente por motivos de seguridad para realizar una visita a las tropas españolas que participan en la misión de la OTAN que adiestra al ejército iraquí en la lucha contra ETA es en esa visita que no se anunciado previamente como les decía esta también nuestra compañera María Manjavacas buenos días

Voz 6 03:42 hola buenos días se Rey y acompañado de la ministra de Defensa acaba de aterrizar en Bagdad se trata de una visita sorpresa como decías a las tropas españolas de Irak que está gestionado con total discreción por razones de seguridad el Rey que hoy cumple cincuenta años pausada el día con casi quinientos militares sí están aquí participando en la coalición internacional cuyo trabajo es la formación y la capacitación de las fuerzas iraquíes en su lucha contra el Days antes de dirigirse a la base de Gran Capitán que Besman ya han será recibido por el presidente de Irak en el palacio presidencial tras el viaje al Líbano Se trata de la segunda visita que realiza el Rey a las tropas españolas desplazadas en el exterior

Voz 1727 04:24 María qué hora ese Magda ahora mismo

Voz 6 04:28 pues ahora mismo en Bagdad son las dos horas más que nosotros yo creo que son las que las ocho

Voz 1275 04:33 las ocho de la mañana gracias buenos días hasta luego

Voz 0027 04:49 Pepu Hernández todavía tendrá que presentarse a las primarias del Partido Socialista de Madrid en las que se deberá enfrentar a Manuel de la Rocha el ex diputado y ex alcalde de Fuenlabrada que anoche confirmó que también seguirá en la carrera Pepu Hernández fue el seleccionador que llevó a España a ganar el Mundial de baloncesto de dos mil seis

Voz 1727 05:05 pierdan esta joya que ha encontrado Javier Alonso un Pepu Hernández que hace tres años estuvo con Pablo Iglesias en su programa de televisión otra vuelta de tuerca el líder de Podemos le preguntaba

Voz 1286 05:16 es lo que cambia del baloncesto respecto al fútbol a la hora de de hacer convivir a

Voz 0027 05:21 muchachos tan jóvenes que tienen mucho éxito

Voz 1286 05:24 el profesional que son considerados héroes pero que sin embargo tienen que jugar al baloncesto se tienen que poner de acuerdo saber que qué importante el equipo

Voz 1727 05:31 lo que le respondía el ex L

Voz 1275 05:34 senador como se como se de dirige un

Voz 2 05:36 poco tantos egos en principio uno que todos se sientan no solamente se sientan sino que sean importantes no solamente lo importante en las palabras sino los hechos no

Voz 1727 05:46 cómo se dirige un equipo con tantos egos hoy precisamente podemos celebra su Consejo Ciudadano estatal donde insisten Íñigo Errejón no es bienvenido yo eleve la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso

Voz 1365 05:58 yo creo que no es muy coherente e no haber participado de los órganos de Podemos no haber construido en común la herramienta que es de todos que es eh podemos ahora ir al máximo órgano de dirección cuando has decidido presentarse a las elecciones por otro partido político creo que no es muy coherente

Voz 1365 06:16 pudiera ser la verdad que Errejón ha despejado la duda

Voz 1727 06:18 va a intentarlo al menos ya antes del deporte Aimar

Voz 0027 06:21 el profe Ortega el preparador físico del Atlético de Madrid está en libertad sin medidas cautelares tras su detención ayer por supuestamente agredir a su pareja ella lo niega todo en un comunicado que envió anoche a la agencia EFE

Voz 1727 06:37 y en los deportes el Valencia es el primer semifinalista de Copa tras un final de partido tan épico Sampe buenos días

Voz 1275 06:43 buenos días como bochornoso sí épico por la remontada local que en el minuto sesenta perdía cero uno N quitaban tres goles cuando apareció Rodrigo empató en el sesenta y uno y rubricó su noche con el tiempo añadido con el segundo en el noventa y uno y el definitivo en el noventa y tres para un tres uno que llevó a la pelea posterior sobre el campo a puñetazo limpio y con la policía además sobre césped separando jugadores hoy dos partidos más de cuartos desde las siete y media Betis Espanyol empate a uno en la ida desde las nueve y media

Voz 1727 08:13 además el líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras dice en una entrevista que ha concedido al diario francés Le Figaro que no huyó de Cataluña como sí lo hizo Puigdemont por responsabilidad ética y añade como Sócrates os Séneca sobre esta filmación vamos a representar esta mañana con Manuel Jabois

Voz 1275 08:32 ya a partir de las nueve de las ocho en Canarias vamos a preguntarle al presidente del Parlament de Cataluña rugía Iturrate como de unido está hoy por hoy el independentismo Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 08:43 buenos días Pepa Junqueras en Le Figaro pues de Mon en una entrevista a un diario ruso acercándose al Kremlin ríe Torrent en La Ser en una entrevista que van a poder seguir en video también con día todos con bipolar y este nuevo trabajo juntos somos invencibles entrevista que se va a colar en nuestra mesa de análisis hoy con Enric Juliana con Luis Alegre y con Mariola Urrea entre los asuntos que queremos abordar este también el Consejo Ciudadano de Podemos vamos a hablar con uno de los coordinadores esta mañana y también el conflicto encallado del sector del taxi

Voz 9 09:16 los conflictos no son fáciles de gestionar

Voz 2 09:21 estamos hablando de que una huelga indefinida

Voz 1258 09:24 como dice Inés Sabanés y como sabemos bien la maya

Voz 0456 09:26 quería los conflictos no son fáciles de gestionar y por eso a partir de las diez de las nueve en Canarias vamos a tratar de aprender a de ese enquistarse con nuestra filósofa de cabecera con la catedrática de Ética Adela Cortina selló seguimos teniendo el whatsapp Pepa desbordado de oyentes enfrentados sobre este asunto del taxi les va a acompañar también Manuel Pimentel exministro de Trabajo abogado y mediador para tratar de encontrar consensos todo esto con Toni Garrido dentro de cuatro horas

Voz 1727 09:53 o es que sigan opinando EE que sigan opinando sobre el taxi por supuesto

Voz 0456 10:00 solamente me queda darle la gran alegría del día Pepa Bueno y a todos los fans y el ansia por Raquel nuestro ambientada de la tele

Voz 3 10:07 a nadie queda esta es ahora y Quique González

Voz 1275 10:11 dicen en tal moverme

Voz 0456 10:13 veinte años de carrera musical que va a celebrar Pepa Bueno con radar

Voz 10 10:18 los tramos no

Voz 1727 10:29 se lo vamos a contar lo vamos a analizar esta mañana con detalle cuatro de cada diez padres y madres reconocen que tienen conflictos en casa con sus hijos por el uso de las pantallas de los ordenadores de los móviles de las tabletas conflictos en la doble dirección eh hay hijos que reprochan a los padres alguno tengo cerca

Voz 0456 10:48 las pantallas de están cambiando las familias dicen unos y otros las de une en vez de unir las así que buscamos su experiencia en casa con las pantallas en familia con los más pequeños las Susan las usamos demasiado cómo han cambiado nuestras relaciones a qué edades buena para empezar a familiarizarse con el móvil lo con una tableta cuánto tiempo al día tienen el nueve uno cinco dos los dieciséis sesenta y el whatsapp para reflexionar el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 11:14 Joaquim preguntan cuándo tienen duda con quien comparte la preocupación de si el niño está mucho tiempo poco tiempo de si influye o no influye en su progresión en el colegio con quién comparte estas dudas y como nos decías que siguen dándole vueltas al taxi y a Venezuela mataremos abierta lógicamente la barra política sobre los dos asuntos

Voz 0456 11:33 nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 1275 11:49 son las seis y doce ya cinco y doce en Canarias

Voz 13 13:20 procesos electorales tan importantes como el que va a ver el próximo mes de mayo tres elecciones hundidas las elecciones municipales las autonómicas europeas no no voy a decir cuándo van a ser la generales porque sino nos llevaríamos de titular aquí en lo que no va a ser

Voz 0027 13:35 la idea Pedro Sánchez bromeaba así esta noche sobre un adelanto electoral lo hacía durante su visita a República Dominicana hoy se va a Méjico estando allí en Latinoamérica ha trascendido aquí en España que Sánchez ha conseguido convencer al ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández para que encabece la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones de mayo sabiendo que las encuestas le auguran resultados nada buenos a esa candidatura socialista Pepu Hernández ha dicho si lo avanzó anoche la sexta y ahora tendrá que presentarse a unas primarias Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 14:02 buenos días llevó al baloncesto español a su mejor momento y ahora le va a tocar reflotar al PSOE Pepu Hernández con quien Pedro Sánchez mantiene una vieja amistad unidos por el Estudiantes unidos con el Ramiro de Maeztu es la persona elegida por el presidente para encabezar la candidatura en Madrid para competir con Carmena con Villacís el popular José Luis Martínez Almeida ni Rubalcaba ni Narbona ni Marlaska dijeron que sí incluso Sánchez intentó Vicente del Bosque y ahora el PSOE apuesta por dos independientes para liderar sus listas en Madrid Gabilondo en la comunidad Pepu Hernández en el Ayuntamiento el secretario general de los socialistas madrileños recuerda que antes el ex seleccionador deberá pasar por primarias José Manuel Franco en Onda Madrid

Voz 14 14:35 lo que hemos conseguido entre todos es que una persona de su prestigio que es es sume en un momento complicado a un proyecto como el nuestro que habrá un proceso de primarias el propio Pepu Hernández en una carta que me ha dirigido dice que está dispuesto a someterse al proceso de primarias

Voz 1275 14:52 de esas primarias emitirá de momento el ex alcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha serán el nueve

Voz 0027 14:55 ya metidos en cuestiones orgánicas de la Izquierda hoy se va a celebrar el previsiblemente convulso Consejo Ciudadano de Podemos que es el máximo órgano de dirección del partido convocado tras la decisión de Errejón la dimisión de Espinar los afines a Iglesias Errejón encontrar hoy en esa reunión a la que teóricamente Errejón sí está convocado porque sigue siendo miembro aunque el equipo de Pablo Iglesias Le está venga a decir que ya no es su sitio y que no vaya Mariela Rubio

Voz 1450 15:19 así será esta tarde en la sede morada en la calle Princesa de Madrid desde la dirección sigue sin aclararse si Iglesias asistirá o no aunque lo más probable según fuentes consultadas es que libre de Podemos de baja paternal intervenga telemáticamente desde el lado de Íñigo Errejón tampoco se aclara si asistirá o no dicen que la decisión no está tomada a la reunión asistirán eso si los barones autonómicos que pedían el viernes una única lista para Madrid y ante ellos con ellos en este órgano colegiado la dirección tratará de zanjar la crisis de Madrid insistiendo en el mensaje que lanzaba este lunes Irene Montero la hoja de ruta de Podemos pasa por el diálogo con Errejón la clave sigue siendo la fórmula de ese diálogo desde más Madrid se apuesta porque podemos supere sus siglas integre en la plataforma más amplia más Madrid pero la dirección insiste en que el proceso va a ser el inverso Podemos e Izquierda Unida harán una candidatura propia con el nombre de Unidos Podemos ir luego invitarán a sumarse a la plataforma de Carmena Íñigo Errejón la dirección tratará de defender hoy está hoja de ruta ante los cuadros del partido cerrar filas y con ello la crisis de Madrid

Voz 1100 16:22 en la cama

Voz 2 16:23 ese es hoy por hoy

Voz 1623 16:26 dar inicio una investigación preliminar contra el ciudadano Juan Gerardo Why do Márquez titular de la cédula identidad número dieciséis millones

Voz 0027 16:35 este es el momento en el que el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela controlado por el oficialismo ha dictado esta madrugada que le prohíbe a Juan a salir del país Aller de Venezuela con henna más todos sus bienes en sus cuentas corrientes pero ajeno a esos movimientos de Maduro olvidó sigue su plan como autoproclamado presidente interino también esta noche ha nombrado a diez embajadores en distintos países de América Carolina Gómez buenos días

Voz 0821 16:59 buenos días y ha designado esta madrugada embajadores en Estados Unidos Canadá y en la mayoría de los países latinoamericanos que le apoyan una estrategia con la que trata de consolidar su apoyo en el exterior se lo pidió ayer a la Asamblea Nacional y estar a lo aprobó por unanimidad el Parlamento venezolano también ha discutido en las últimas horas sobre la creación de una ley que rija una eventual transición democrática lleve a unas elecciones libres en declaraciones a la SER Juanjo ha a las puertas de ese Parlamento agradecía el respaldo de España lo escuchábamos antes y volvía emplazará al ejército a apoyar el proceso

Voz 3 17:28 ha habido muchas reacciones vimos a Veintisiete sargentos hoy por expresar descontento tres hoy torturado la Familia está absolutamente descontento con lo que pasa en Venezuela así que hay muchos elementos que están que no dicen que va a cambiar Venezuela muy pronto

Voz 1727 17:41 el brazo judicial de Maduro el Tribunal Supremo

Voz 0821 17:43 desprendido esta noche la petición de la fiscalía controlada también por el régimen ha prohibido a salir del país a hacer cualquier tipo de transacción comercial como la compraventa de sus bienes y ha ordenado que es el bloque en las cuentas bancarias son medidas cautelares dicen para resguardar la integridad de Venezuela de momento los jueces no han decidido nada sobre un posible arresto de Guarido Maduro también ha esquivado responder al respecto y ha dicho que es una decisión que corresponde al poder judicial recordamos que Leopoldo López fue detenido y condenado a catorce años de cárcel por liderar las protestas callejeras en dos mil quince

Voz 0027 18:12 Íñigo Aído y su hombre en Estados Unidos ha mantenido su primera reunión con el Gobierno Trump esta noche con el vicepresidente Mike Pence aseguren que ha estado debatiendo cómo llevar al país a Venezuela ayuda humanitaria para paliar la escasez que sufre los venezolanos corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días Carlos

Voz 1510 18:30 el máximo representante en Washington nombrado por Juan Why do ha pedido tras la reunión con Mike Pence la Casa Blanca y el apoyo de toda la comunidad internacional primero para acabar con la dictadura de Maduro luego para convocar elecciones libres y transparentes el objetivo de la reunión con el vicepresidente estadounidense era analizar cómo hacer llegar la ayuda la Humanitaria Venezuela veinte millones de dólares que Estados Unidos comprometió al día siguiente de la auto proclamación de Aído como presidente interino ni penal ni Vecchio han dado detalles de cómo ni de cuándo piensan hacer esas distribuciones lo que cree esta nueva delegación venezolana formada este fin de semana es que la distribución de comida y medicinas puede ser un punto de inflexión de lo del Ejército porque confían en que los militares permitan y faciliten el acceso y el reparto de esta ayuda para una sociedad muy castigada por la escasez

Voz 0027 19:18 en Brasil se han confirmado ya los cinco primeros detenidos por el colapso de una presa que almacenaba residuos de una mina se rompió y ha matado a por lo menos ochenta y cuatro personas porque todavía hay casi trescientas a las que no se consiguió localizar los cinco detenidos están acusados de alterar documentos sobre la seguridad de esa presa High de Abbado

Voz 0137 19:36 buenos días tres de los detenidos son ingenieros de la mina y los otros dos trabajan para una consultora alemana que evaluó el riesgo de la instalación de Bruma dueño al sureste del país ahora la jueza se plantea acusarlos de falsedad homicidio y crimen ambiental

Voz 2 19:48 que busca la impresa lascas nunca duda

Voz 0137 19:52 lo vamos a buscar en la empresa en las casas en el coche en el apartamento móviles ordenadores todo lo que ayude la investigación dice la Policía mientras el número de muertos sigue aumentando cada día

Voz 1275 20:02 sí

Voz 1344 20:06 esta mujer que prevé

Voz 0137 20:07 esta por su padre es una de las decenas de familiares que se quedaron sin noticias de los suyos por culpa de los ríos de lodo con residuos mineros que se tragaron a una localidad convertida ahora en un desierto marroquí los equipos de rescate que siguen sobrevolando la zona han encontrado diecinueve cuerpos en las últimas veinticuatro horas la gran mayoría trabajadores de la mina mientras desde vale la empresa minera que ha visto cómo sus acciones han hundido en Bolsa desde la

Voz 0456 20:30 siente conjunto contestó

Voz 0137 20:33 tú has pedido perdón y han confirmado en las últimas horas que iniciarán una investigación interna para determinar las causas de la tragedia mientras el Gobierno de Brasil ha ordenado revisar el resto de empresas del país

Voz 0027 20:49 aquí en España los taxistas de Madrid le van a presentar esta mañana una nueva propuesta al Gobierno autonómico aunque por lo que sabemos hasta ahora no incluye una cesión a una rebaja de sus exigencias en su pulso contra la súbete BTT diez días cumple ya la huelga de taxistas anoche entre dos mil y tres mil se concentra la Don en la Puerta del Sol y un grupo de ellos llegó a quemar una camiseta con la foto del presidente de la Comunidad Autónoma Ángel Garrido Rafael

Voz 1344 21:12 entre insultos y gritos al presidente madrileño

Voz 5 21:19 un grupo de taxistas como una camiseta con su cara y con el logo del PP lanzaron huevos y encendieron bengalas y petardos una actitud que a medianoche

Voz 2 21:31 tenemos que hacer es mandar ahí

Voz 0027 21:36 reprochaban los portavoces en la Asamblea hoy décimo día de huelga

Voz 1344 21:40 la moda

Voz 0027 21:43 juega la Yerga

Voz 1344 21:46 en el que el gremio va a poner sobre la

Voz 0027 21:47 mesa una nueva condición quieren que lo sube Erika Abizaid no puedan hacer trayectos de menos de cinco kilómetros esto sumado a sus exigencias de contratación de al menos quince minutos una línea roja para el vicepresidente madrileño

Voz 1258 22:01 nosotros no vamos a legislar para garantizar el exterminio de la súbete

Voz 0027 22:05 la nueva propuesta de los taxistas la van a dar a conocer esta mañana al completo antes de volver a manifestarse enfrente de la sede del PP en la puerta el sol correos planea convertirse en algo así como un banco rural la empresa pública que tiene más de dos mil cuatrocientas oficinas en toda España negocia ya con varias entidades para prestar servicios financieros en la España vacía en todos esos pueblos que se han ido quedando sin oficina bancaria han corbata en buenos días

el plazo para

Voz 0027 22:52 seis y veintitrés de la mañana cinco y veintitrés en Canarias la violencia vinculada al narcotráfico en el Campo de Gibraltar va un paso más allá la policía ha detenido a dos personas a las que acusa de lanzar a otra al vacío desde el décimo tercer piso de un edificio en La Línea de la Concepción en un principio se pensó que se trataba de un suicidio pero los investigadores creen que no que es un ajuste de cuentas Pascual Donate buenos días

Voz 0137 23:14 buenos días a la víctima era un vigía de los narcos tenía cámaras y prismáticos de largo alcance para controlar las patrulleras desde la altura de su piso con vistas a la costa el jefe de la Brigada de la Policía Judicial de la línea cree que le mataron porque vigiló mal una descarada de hachís

Voz 15 23:28 seguramente durante una operación perderían algunos de los cargamentos que estarían de las leyes que aporta procedente entonces esa mejora achacar es la culpable por haber estado en su sitio de momento pero

Voz 0137 23:38 al principio se barajó la hipótesis del suicidio pero pronto se descartó porque la víctima de cincuenta años tenía señales de haberse resistido a la caída

Voz 16 23:45 creemos que en ese intento de evitar la caída alguien uno de los autores le le propinó

Voz 0027 23:51 el plazo para

Voz 0137 23:54 los detenidos como la víctima tienen antecedentes por narcotráfico la operación continúa abierta por la posible implicación de otras personas en el crimen

Voz 0027 24:05 sí nos están escuchando a esta hora posiblemente esto les interese el instó

Voz 1258 24:09 o simplemente el dormir poco duele

Voz 1623 26:09 hora menos en Canarias comenzamos a través de ser más porque el Betis Español uno a uno de la ida le pega Canal elevar ya pero de renta con el que los andaluces que el cambio nueve es información y análisis de la actualidad desde las nueve el ser más Hora veinticinco con Ángels Barceló Cadena SER

Voz 0027 26:52 el Valencia al Getafe de Copa terminó anoche en una bochornosa batalla campal tras la remontada clasifica los valencianos

Voz 1275 26:59 gracias al tres uno final queda el pase al Valencia como primer semifinalista montada épica en lo deportivo lamentable imagen tras el pitido final con una bestial pelea que terminó a puñetazo limpio jugadores sangrando y la propia Policía sobre el césped poniendo orden marcaba Jorge Molina cero uno a los cuarenta segundos de partido y el Valencia necesitaba tres para pasar llegaba el empate de Rodrigo en el sesenta y uno y cuando todo parecía terminado el hispano brasileño también logró los otros dos en el noventa y en el noventa y tres desatando la locura primero en las gradas y el espectáculo lamentable en el césped después batalla que culmina con dos semanas de declaraciones cruzadas que después continua van Jorge Molina

Voz 19 27:29 sí digo me pensamientos en los partidos que no Estafeta enfrentado contra ellos sepan hacer ante llorando pero literalmente llegando al final parece que da resultado

Voz 20 27:39 que los que llevan hablando las cinco semanas hemos jugado contra ellos han sido ellos llorando toda la semana antes llorando pues pues bueno nosotros hemos abierto la Bogas nosotros hemos jugado simplemente ya hasta el final igual tenemos aprendes

Voz 1275 27:49 respondía del valencianista Rodrigo cada uno

Voz 5 27:51 tener su opinión no creo que la de todo es decisivo en el resultado del partido no ha habido ninguna jugada polémica

Voz 7 27:56 nada que haya podido alterar reseñable partido obviamente

Voz 2 28:00 te respetable la la opinión de Jorge Jorge Molina

Voz 7 28:03 he y poco más y Marcelino que elude su parte de culpa tiró de hemeroteca Yves que entrenador hace referencia

Voz 21 28:11 al otro como persona con el cual no Akon

Voz 1727 28:14 vivido ni cinco minutos ya tenía

Voz 21 28:16 en una conversación de más de cinco

Voz 1275 28:19 hoy dos eliminatorias más desde las siete y media Betis Espanyol Setién sueña

Voz 1344 28:23 me encantaría poder superar esta eliminatoria la siguiente y además sabiendo que vamos a jugar que Barack se va a jugar aquí la final fíjate ya estoy que vamos a jugar que se va a jugar aquí la final la final pues con más motivo todavía pues la ilusión que tenemos todos por superar este partido

Voz 1275 28:44 en el banquillo ya estará el último fichaje bético el ex de Real Madrid y Las Palmas sí parecen Jermaine entre otros Jesé Rodríguez que ayer a última hora confirmaba su cesión desde el equipo parisino hasta final de temporada arbitrará el colegiado vasco de Burgos Bengoetxea la otra a las nueve y media en el Camp Nou Barça Sevilla ventaja inicial de los andaluces por el dos cero de la ida buscarán remontada desde el lado culé cambio radical de la semana pasada que casi despreciaban la Copa a hoy con una convocatoria en la que Valverde mete todo el arsenal y ahora sí la aquí

Voz 0588 29:08 de esos queremos de Inter mañana un gran partido nos encantaría remontar hay cosas que que los aficionados rico

Voz 0456 29:13 tan con el tiempo resultaría que fuera esto desde luego yo

Voz 0588 29:16 les animo a que vengan precisamente por eso para poder vivir un momento si es que lo conseguimos y luego después desde luego para que no para que nos ayude

Voz 1275 29:24 en el Sevilla esperan hacer valer su ventaja también poder incluso llegar a la final aunque sea en el campo del eterno rival Machín

Voz 22 29:30 nosotros tenemos que hacer bueno el resultado que hemos hecho aquí y eso pasa por competir bien hacer gol que se creo que va a ser un un objetivo para aumentar mucho nuestras probabilidades de pasar la eliminatoria

Voz 1275 29:45 arbitrará el partido el coreano murciano Sánchez Martínez Nuestra Dani Suárez ayer ha cedido al Arsenal hasta final temporada Easy estará al menos el banquillo en el Sevilla el recién llegado y presentado ayer Marco

Voz 2 29:54 el centrocampista cedido por el Nápoles

Voz 0027 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 0273 30:33 Theresa May volverá a Bruselas para renegociar el acuerdo del Brexit según lo decidido ayer en el Parlamento británico la enmienda del diputado conservador gran Breivik que May apoyó pedía la eliminación de la salvaguarda irlandesa para ser reemplazada por un arreglo alternativo la Cámara de los Comunes la aprobó por trescientos diecisiete votos a favor frente a trescientos uno en contra May había prometido conseguir esto

Voz 5 31:01 reflex

Voz 1258 31:02 no se dejan no un nuevo intercambio de

Voz 0273 31:05 hartas sino un cambio significativo ilegalmente vinculante del acuerdo de retirada negociar ese cambio no va a ser fácil implicará reabrir el acuerdo de retirada algo para lo que ya se existen pocas ganas por parte de nuestros socios europeos en la misma sesión Se aprobó otra enmienda presentada por una diputada conservadora caro la inesperada y un laborista Jake Chrome rechazando la posibilidad de que el Reino Unido deje la Unión Europea sin acuerdo

Voz 0027 31:36 el Tribunal Supremo de Venezuela controlado por el chavismo le ha prohibido esta noche Away II salir del país bloqueado todos sus bienes y sus cuentas hoy aquí en Europa el Parlamento Europeo debate el reconocimiento de Aído como presidente interino España ha tratado de impulsar un grupo de contacto para buscar una salida negociada a la crisis pero Hungría lo ha bloqueado lo que demuestra lo complicado que se presenta cualquier postura como sobre este asunto corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 32:00 el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma y Francisco Sucre que es presidente de la Comisión de Exteriores de la Asamblea que no ha reconocido el Gobierno Maduro visitan hoy el Europarlamento para asistir a las reuniones de los grupos políticos cuya resolución divide aún a quienes creen que lo prioritario ha de ser el reconocimiento de EEUU y quiénes piensan que es mejor exigir ante todo elecciones y eso al margen de quiénes lo que desean es dejar claro que no habrá perdón para Maduro ni para su equipo si siguen impulsa

Voz 23 32:34 pero la represión quiere mucho es aparte de apoyo a las Julián nacional aparte de de la condena a la violencia los asesinatos ya las detenciones arbitrarias especialmente de menores como decía también lo que queremos pedir o lo que espero que ustedes ven reflejado ahí que nada de lo que está ocurriendo que está fuera de la ley debe quedar impune

Voz 0738 33:04 son declaraciones de Beatriz Becerra del grupo de los liberales europeos diputada del ex partido de UPyD pendiente de un debate que hoy a dar paso a una resolución cuya votación se espera para mañana

Voz 0027 33:19 se despiertan a esta hora sepan que Pedro Sánchez ha convencido al ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández para que se presente a la alcaldía de Madrid por el PSOE en las elecciones municipales de mayo el tráfico Alfonso Martínez buenos días buenos días

Voz 24 33:33 a esta hora en Madrid establecemos en la capital con complicaciones de entrada en lados en Torrejón de Ardoz la A42 a la altura de Parla Ilha cuatro en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles en la M cuarenta densidad circulatoria en Vallecas Vicálvaro hacia helados en Villaverde dirección a cuatro en Toledo un alcance la cuatro ocasional el corte del carril izquierdo a su paso por la Guardia en ambos sentidos por último les recordamos que ayer entró en vigor el límite de velocidad a noventa kilómetros hora en las carreteras convencionales por este motivo desde la Dirección General de Tráfico les insistimos respete la distancia de seguridad y los límites de velocidad

Voz 2 34:13 Venezuela vive desde hace ya muchos años una gravísima crisis política democrática económica y humanitaria trompa Pedro Sánchez tiene en España que dar ningún consejo se quiere decir que se vaya conmigo rapidísimo paso soy bastante vuelta Madrid a que esto discriminación e iba a la canción lo que ocurre en Venezuela te lo contamos sin de ser Revilla ya te especies el equipo deprisa bueno pase lo que parece que hoy por hoy

Voz 1727 35:09 son las siete menos veinticinco las seis menos XXV en Canarias y abrimos la Mesa de España en el Parlamento andaluz la Mesa de la Cámara va a aprobar hoy su sorpresa que Adelante Andalucía tenga un puesto en ella con voz pero sin voto Elena Carazo buenos días buenos días Pepa era el único grupo parlamentario que se había quedado fuera de este órgano después de las elecciones

Voz 6 35:29 sí la única formación que quedó fuera tras los acuerdos que alcanzaron PP Ciudadanos Vox hicieron posible que la formación que lidera Francisco Serrano contará con un miembro en la Mesa a pesar de que tenían menor representación parlamentaria con doce diputados que la confluencia de adelante que cuenta con diez

Voz 1275 35:45 siete ahora un acuerdo en la mesa va a hacer

Voz 6 35:47 posible que se incorpore un nuevo miembro después de las negociaciones entre PSOE PP y Ciudadanos incorporarán con voz aunque sin voto para el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía Antonio Maíllo Se cumple así con el artículo treinta y seis del reglamento

Voz 25 36:02 ya sí sí sí es una estirón

Voz 6 36:17 y ahora que han cerrado el acuerdo desde Adelante Andalucía se plantean una iniciativa para reformar y actualizar el actual reglamento

Voz 1727 36:26 nos vamos ahora a Málaga para hablar de la investigación sobre la muerte de Julen la Guardia Civil insiste si hay delito no manejan otro que el de homicidio imprudente Ana Tere Vázquez buenos días hola buenos días y al director general de la Guardia Civil cree que todos estamos pensando que no puede ser otra cosa presuntamente comicidad imprudente Félix Azón que asegura que se está trabajando a mil por mil para que termine cuanto antes la investigación

Voz 26 36:54 eh la investigación vamos a esforzarnos para que sea en días en los próximos días que esté terminado qué creemos que es un tema que toda la sociedad española está esperando el resultado de

Voz 6 37:06 esta investigación visitaba Málaga para reconocer personalmente a todos los efectivos de la Guardia Civil que participaron en el rescate de Julen

Voz 1727 37:15 en la SER les estamos contando el estado de una residencia pública de ancianos en Madrid llevan más de un año con una plaga de hormigas con las puertas de emergencia clausuradas y sin pañales ni toallas lo denuncian trabajadoras del centro y familiares de los internados allí Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 37:33 buenos días es una residencia pública para enfermos de Alzheimer que está en Vallecas dicen los trabajadores dicen los familiares que falta todo tipo de materiales toallas esponjas jabón lejía esta pañales

Voz 27 37:43 te encuentras que tiene para dieciocho abuelos tres pañales Se Kagan cinco aquí en cambia por sorteo el pliego de condiciones pone que la Comunidad tres pañales por personal pero si necesita un abuelo cinco pañales esos dos pañales que es que necesita más el abuelo los tiene que poner la resiliencia

Voz 1275 38:01 lo oculto horas han denunciado la situación en el juzgado en Inspección de Trabajo y en salud laboral la Comunidad de Madrid y también en Madrid Laura algo que yo creo que ya no sea hacía de nos devuelve a un pasado pensaba que remoto un cura bendiciendo un camión de la basura ICO en el vicepresidente de la Comunidad presente ha sucedido en Navas del Rey si aquí dice es habitual en el pueblo según el alcalde que el cura bendiga Lo que está de estreno en este caso es el nuevo camión de la basura así que eso hicieron el lunes pero el alcalde le preguntó al vicepresidente Pedro Rollán si le molestaba él dijo que no así que Rollán y el alcalde se resignan escuchan atentos al párroco que reza esparce agua sobre el vehículo el presidente madrileño acudió como representante del Gobierno autonómico que es el responsable de que Navas del Rey tenga este nuevo también de la Bastilla tenemos bendecidos cambio de la basura hasta luego en Galicia a los vecinos de un barrio de Vigo

Voz 1727 38:57 han puesto carteles de Se busca para intentar encontrar a un vecino de setenta y nueve años al que se acusa de rayar más de mil coches en el último año Xaime López Bossi

Voz 0846 39:10 dos días este es el viejo que raya coches y mete palillos en las cerraduras rezan los carteles que los vecinos han pegado por el barrio con foto del señora incluido un viejo conocido de la policía nunca mejor dicho que lo detiene cuando lo pilla in fraganti pero que es puesto en libertad enseguida debido a su estado mental setenta y nueve años tiene este abuelo gamberro que ha rayado cerca de mil doscientos coches en menos de un año un arreglo de chapa y pintura que no baja de los trescientos cuatrocientos euros es decir que ha provocado pérdidas ya por más de medio millón de euros los vecinos están en alerta yen los carteles que han pegado por las calles te dicen a los ciudadanos que si lo ven vigilen llamen a la policía que nos enfrenten que pueden recibir un bastonazo

Voz 1727 39:52 pues no da bromas Aimé para una prueba pero no en una broma

Voz 0846 39:56 poquito triste o no en el señor una obra

Voz 1727 39:58 eso lo hasta luego hoy cerramos la Mesa de España en Barcelona hablando de circo ideas fútbol sea presentado allí el nuevo espectáculo del Circo del Sol que está inspirado en el futbolista Leo Messi se va a estrenar el diez de tú Brey será el único lugar de España en el que se podrá contemplar Joan Bofill qué suerte

Voz 0931 40:26 buen día exacto si el astro del circo según con el astro del fútbol con el objetivo dicen sus creadores de transmitir a todos los públicos los valores del deporte a través de la figura del argentino lugar que sea escogidos el Parc del Fòrum allí serán las primeras XXXII funciones y a partir de ahí ese rodará por todo el mundo el espectáculo está pensado como si fuera un partido de fútbol un pabellón deportivo habrá público local el visitante en función de donde la gente se siente tendrá dos partes de cuarenta y cinco minutos además de cada una de las puntas del Campos harán los artistas que ha harán el show para los que se preguntan si Messi aparecerán en el escenario hacer acrobacias pues no aunque seguramente estará entre bambalinas porque ha participado directamente en la elaboración del proyecto quien también ha participado es el ex blaugrana Pinto que dice que circo y fútbol ha visto que no están tan

Voz 28 41:09 los vi la disciplina con la que entre

Voz 0027 41:13 no me lo podía imaginar

Voz 28 41:14 yo empecé a ver ahí las similitudes de una y otra

Voz 0931 41:19 Areal es la primera vez que esta compañía hace un espectáculo sobre deporte pero ya había dedicado otros enteros a artistas como Michael Jackson o los dientes

Voz 1275 41:27 en fila hasta luego hasta luego son las seis y cuarenta

Voz 1727 41:30 Llum minutos de la mañana cinco cuarenta y uno en Canarias

Voz 1727 41:47 Estados Unidos se congela por debajo de los cuarenta grados una ola de frío polar tiene en alerta a medio país porque pueden llegar a esa temperatura cuarenta grados bajo cero en Chicago por ejemplo calculan se espera que pueda hacer más frío que en la Antártida así que las autoridades no han dicho la gente que se quede en casa corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 42:11 dicen los meteorólogos que es la ola de frío ártico más extrema de esta última generación conocida como vórtice polar las bajas bajísimas temperaturas la nieve y los fuertes vientos van a afectar al setenta y cinco por ciento de la población estadounidense ochenta y tres millones de personas van a estar durante las próximas setenta y dos horas al menos cuarenta grados bajo cero el Servicio Meteorológico Nacional ha calificado esta ola de frío de potencialmente mortal por eso se ha declarado el estado de emergencia en la mitad occidental del país en los estados de Wisconsin Michigan Illinois pero también están en alerta en algunos de sus por ejemplo Georgia Alabama Misisipi

Voz 30 42:49 yo iban

Voz 1510 42:52 el viento polar puede causar congelación en apenas unos minutos al personas expuestas como advertía el alcalde de Indianápolis las predicciones dicen por ejemplo que la ciudad de Chicago va alcanzar temperaturas más frías que en la Antártica el viento va a hacer que la sensación térmica sea de menos sesenta grados las autoridades recomiendan evitar viajes durante los próximos días más de mil seiscientos vuelos se han cancelado en las ciudades más afectadas se han suspendido las clases en centenares de colegios y se están habilitando decenas de refugios de emergencia para las personas sin hogar

Voz 1727 43:35 esta madrugada Amnistía Internacional ha denunciado que las grandes compañías de reservas turísticas online como Airbnb Book y nuevo Trip Advisor son cómplices de la violación de los derechos de los palestinos porque incluyen en sus buscadores alojamientos israelíes en territorio ocupado Jerusalén batible con Berry

Voz 31 43:55 miento con vista al desierto cerca de ruinas históricas hospitalidad israelí ideal para familias la descripción suena perfecta las fotos no lo son menos pero tras esta idílica imagen pueda haber una situación ilegal una complicidad con la existencia y expansión de los asentamientos israelíes que se alza en tierra Palestina es decir con la ocupación israelí iniciada hace más de cincuenta años es el aviso del nuevo informe de Amnistía Internacional publicado hoy en el que la organización señala a los gigantes del turismo el línea Airbnb Buck quién Trip Advisor Hesperia por ofrecer alojamientos y ocio en estos asentamientos de Cisjordania ya en Jerusalén Este en su informe titulado Destino ocupación Amnistía analiza las ofertas de estas empresas en cinco lugares concretos y critica que nos informe correctamente a los clientes que reservan en su página web Amnistía Internacional pide a las empresas que dejen de hacer negocios en y con los asentamientos e insta a los gobiernos ahí

Voz 32 44:56 pedir estas actividades por ley

Voz 37 46:13 tomaron su tiempo salvajemente torturado por ello por el régimen militar se convirtió después en el líder de la izquierda de su país

Voz 1100 46:22 ochenta y tres años sigue siendo un referente en todo el subcontinente permanece ojo avizor sobre todo lo que allí pasa está muy asustado de tambores de guerra y sabe que suenan por Venezuela solución ir ya elecciones pero

Voz 0027 46:37 Mujica sobre las dificultades que comporta

Voz 1100 46:40 Pizarro y sobre todo que se celebren con suficientes garantías de libertad para los ciudadanos la experiencia es buena consejera el expresidente uruguayo hace una propuesta quién con sentido común puede asegurar elecciones libres para todas las sentencias en Venezuela bien puedo asegurar impunidad hacia atrás hacia adelante tentando que lo que es confrontación se transforme en oposición no veo otro camino a que dé garantías la ONU con su Consejo de Seguridad comprometida

Voz 1258 47:09 hoy con firmeza

Voz 1100 47:12 podrá gustar la idea más o menos pero es obvio que se trata de un plan constructivo que podría evitar un baño de sangre que es exactamente lo que deben hacer los políticos o quizá les parecen más efectivos pues gallegos de Pedro Sánchez tirano dictador el línea un pueblos casado de Rivera despreciaron dar a Venezuela de Maduro en beneficio de la de Why do

Voz 7 47:36 no

Voz 1275 47:40 hoy estamos muy interesados en el uso que hacen en casa pequeños y mayores de las pantallas en el ordenador en los móviles en las tabletas como influye en la vida familiar cuanto preocupa a padres y madres y que ejemplo son padres y madres que están todo el día también enganchados al móvil que Nos dicen los oyentes Danilo

Voz 0456 47:57 pues enseguida vamos a ir con ello pero una mañana más nos vamos a subir en primer lugar al taxi porque tenemos el whatsapp colapsado de opiniones como la de Jorge de Madrid que comparten por cierto varios oyentes estos días buenos días qué bien se circula en Madrid sin taxis a ver si es que no van a ser necesarios porque no veo ningún drama a mi alrededor gracias al buen día

Voz 1258 48:18 gracias a ti Buendía David de Valencia es taxista

Voz 1004 48:21 dar las gracias a las para que los taxistas también podamos expresar nuestra opinión con notas de audio lo primero que quiero decir es que estoy cansado de escuchar pamplinas referente a que nosotros somos los culpables de que vayan a ir por ejemplo en Barcelona en mil personas más al paro quiero recordar que nosotros no somos los que hemos incumplido la ley la ley que dice una licencia de V trece década treinta de taxi sólo la gente que se ha dedicado a especular a comprar ya a meter en en en en esta en este mundillo a meter las licencias que no tienen que estar ir mucha fuerza todos compañero o esto no se arregla guerra guerra guerra