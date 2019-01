Hoy por Hoy (30/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

bueno qué tal muy buenos días

para

para todos

Voz 1727 00:33 Pepu Hernández exultante en el año dos mil seis de vuelta a España tras ganar el Mundial de Baloncesto bueno pues ahora Pepu se enfrenta a una competición muy diferente pero no menos dura porque es la persona elegida por Pedro Sánchez como candidato a alcalde de Madrid el elegido para remontar las encuestas y dar la batalla socialista en la capital de España y aceptado la noticia la dio anoche la sexta y causó sorpresa en buena parte del PSOE madrileño su secretario general José Manuel Franco ha dicho en Onda Madrid que Hernández es un buen fichaje en nos vamos a hartar de los símiles deportivos

Voz 5 01:10 lo que hemos conseguido entre todos

Voz 6 01:12 es que una persona de su prestigio que ves se sume en un momento complicado a un proyecto como nuestro habrá un proceso de primarias y el propio Pepu Hernández en una carta que me ha dirigido dice que está dispuesto a someterse al proceso de primarias

Voz 1727 01:27 el PSOE se mueve tras la paradoja que recogía muchas encuestas sube en casi todas ellas en todos sitios pero en Madrid le daban a la baja podemos podemos reúne esta tarde a su Consejo Ciudadano para intentar encontrar una salida electoral las su fractura interna fractura evidenciada por la sucesión de acontecimientos de las últimas semanas el anuncio de reto con de concurrir a la Comunidad de Madrid en la plataforma de Carmena la dimisión del paulista Ramón Espinar Isla Reunión en Toledo de líderes territoriales pidiendo unidad la reunión es esta tarde Hinault no está claro todavía si asistirá Errejón el dijo que quería hasta ahora no ha aclarado si lo va a intentar la dirección le pide que no vaya a revelar

Voz 0911 02:10 yo creo que no es muy coherente no haber construido en común la herramienta que es de todos que es eh Podemos y ahora ir al máximo órgano de dirección cuando has decidido presentarse a las elecciones por otro partido político creo que no es muy coherente y creo que no tendría mucho sentido que que acudiera esa

Voz 1727 02:29 semana treinta de enero en Venezuela

Voz 7 02:31 hombre la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley de Creta prohibición de salida del país sin autorización

Voz 1727 02:39 ante el Tribunal Supremo en órgano controlado por Maduro prohibe aguardó salir del país congela las cuentas la enviada especial de la SER a Venezuela Ana Terradillos ha hablado con Why do que confía en el apoyo español

Voz 8 02:51 es pero sigo esperando que no sigan respaldando no sigan apoyando como lo están haciendo hice que está muy probó por la situación están colaborando en la medida de lo posible en eh aportar en la reconstitución y la reconstrucción de la democracia menos horas

Voz 1727 03:05 Dick casi a la misma hora el presidente español endurecido mucho el tono con Maduro en su intervención en la Internacional Socialista reunida en República Dominicana

Voz 9 03:13 quién responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia es socialistas un tirano por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la internacional socialista

Voz 1727 03:23 hoy Sánchez viaja a México el papel que López Obrador adopte en esta crisis será fundamental para la resolución Venezuela Sánchez viaja dejando aquí la estela de los organismos económicos que no confían en las cifras de su presupuesto primero fue el Banco de España y ahora el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal José Luis que

Voz 1 03:44 que el objetivo que incorporan los presupuestos palco junto amistad Mista públicas del uno coma tres por ciento es un objetivo improbable ir hecho nosotros hemos revisado respecto a lo que teníamos el el plan presupuestario en nuestro escenario central unas tres décimas arriba la proyección de déficit público

Voz 1727 03:59 hoy les vamos a contar las quejas de los sindicatos médicos porque algunas comunidades esto en contratando médicos que no tienen el MIR para cubrir plazas de atención primaria y urgencias que nadie quiere ya además Óscar Ortega el preparador físico del Atlético de Madrid ha quedado en libertad sin medidas cautelares fue detenido por un supuesto delito de violencia de género pero exmujer ha dicho en un comunicado que nunca al agredido y que no fue ella sino una tercera persona quién denunció Ortega titular del deporte Sampe Valencia

Voz 1161 04:34 Getafe terminaron anoche a puñetazos en su partido de Copa después de dos semanas de declaraciones cruzadas y con una remontada de los valencianos que se forjó con dos goles en el tiempo añadido para el tres uno definitivo tras el pitido final se desataba una pelea sobre el césped que tuvo que resolver la policía en la que terminaron expulsados los azulones Bruno Jorge Molina antes durante el partido el Getafe perdió también a Gené por expulsión injusta el Valencia es el primer semifinalista al conoceremos dos más a las siete y media Betis Espanyol empate a uno en la ida y a las nueve y media Barça Sevilla victoria andaluza en la ida por dos cero

Voz 7 05:06 vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días buenos

Voz 0978 05:09 días muy cambiante con menos viento llueve ahora mismo al sur de Extremadura en el centro de Andalucía chubascos más intensos en el Cantábrico más oriental nieve en los Pirineos también Navarra el interior del País Vasco aguanieve por ejemplo ahora mismo en la ciudad de Pamplona pero el cambio importante lo tendremos durante la tarde la lluvia se extenderá de oeste a este por toda la península sólo dejará al margen el Mediterráneo con menos viento como decíamos pero igualmente

son las cinco las seis y cinco en Canarias

no hablo de un intercambio de cartas

Voz 1727 06:30 sino de un cambio vinculante del acuerdo de retirada para que no se pierdan lo que ahora promete Theresa May es renegociar el acuerdo que ya vendió como el mejor el único posible bueno pues quiere volver a Renault a renegociar eso de que el Ulster este a la vez dentro y fuera de la Unión Europea hoy el negociador Barnier en una ronda de contactos y el presidente de la Comisión comparece en el Europarlamento corresponsal comunitaria Griselda Pastor bueno sí

Voz 0738 06:58 así buenos días el la kurdo de retirada no está abierto a la renegociación y de él forma parte el pacto pese freno

Voz 1727 07:06 garantía irlandesa que tantos

Voz 0738 07:08 lemas genera a la negociación pero desde el lado europeo están abiertos a una adaptación a través de la declaración política o de la futura relación no está claro pero si están dispuestos a escuchar ya si queda reflejado en el comunicado que han emitido los portavoces del presidente tus comunicado en el que se celebran que los británicos deseen impedir el escenario de un no acuerdo en el que piden que clarifiquen exactamente qué es lo que quieren porque es evidente que el tiempo corre

Voz 1727 07:45 no separa y aquí en España a las nueve y media los taxistas de Madrid van a entregar a la comunidad su propuesta para levantar la huelga indefinida que empezaron hace diez días ya piden la contratación de los coches hubo Erica vi Fay con una hora de antelación también que estos coches sólo pueden hacer trayectos a partir de cinco kilómetros Julio Sanz es el portavoz de la Federación Profesional del Taxi

Voz 13 08:10 la precocidad temporal como digo Lemos además presi cruzado nuestra postura inicial y entendemos que quisiera otros sitios está regulando lo sabemos porque aquí no sabemos que hay casos ahí y ha aprobado el decreto Baleares se va a quedar definidas claramente las condiciones de prestación de servicio que es lo que pasa en la comunidad

Voz 1727 08:32 en la Comunidad de Madrid el presidente ha venido diciendo ya que no van a regular la contratación porque supondría dice el exterminio de las súbete así están las cosas sobre este conflicto el conflicto del taxi

la mirada de la

Voz 1727 08:50 a responsable de Le Monde en España Sandrine Morel

Voz 15 08:53 los días en España el conflicto del taxista demostración de coche al alza la piel responsabilidad política es que el Gobierno ha pasado la patata caliente a las comunidades autónomas porque no se sentía a la fuerza y las ganas de afrontar manifestaciones delante de sus ministerios ahora las comunidades autónomas quieren echar balones fuera hacia los ayuntamientos es así que la Generalitat de Cataluña ha fijado ayer quince minutos de precontrato súbete dice una medida que no hubiera satisfecho a los taxistas sino fuese porque trasladaba a su vez al Ayuntamiento de Barcelona la responsabilidad de ampliarla a una hora pasa la patata caliente es también traslada al ciudadanos la responsabilidad de resolver debates inmaduras por referéndums como si bastara con un siete uno es lo que hizo al Reino Unido con el Brexit intentando resolver el debate interno que agitaban al con Salvador con los referéndum que como Sergio de nuevo ayer no ha aportado ninguna solución sino llevado a un callejón sin salida gobernar significa tomar decisiones arriesgadas pensando en un bien común significa también anticipar y reflexiona sobre los cambios sociales y económicos antes de que desvela no temer cabrear a los unos y los otros para encontrar consensos aunque sean difíciles esto es lo que se espera de los políticos

son las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 1727 11:15 los dos políticos los hermanos Álvaro y Alberto Nadal si se van de la primera fila de la política de la política activa el primero fue ministro del Gobierno de Rajoy el segundo secretario de Estado todavía forma parte de la dirección nacional que nombró casado después de ganar las primarias bueno pues ahora deja en la política hay vuelven a sus puestos de funcionarios y han pedido destinos en el extranjero en el PP María Jesús Güemes cunde cierta preocupación

Voz 1461 11:41 dos de los referentes económicos de Rajoy que apoyaron a Santamaría en las primarias han pedido volverá su Carrá de funcionarios ambos son técnicos comerciales del Estado y por eso ha solicitado al Ministerio de Industria que les busca destino así se lo comunicó el ex secretario de Estado Alberto Nadal al líder del PP en diciembre le dijo que por temas familiares era lo que deseaba hacer él tiene un cargo en el partido el responsable del área económica a seguir al frente hasta que le den una plaza internacional algo que lo mismo tarda meses aunque cuando ocurra según Génova continuará vinculado al proyecto de Casado en cuanto Álvaro Nadal ex ministro de Energía él no quiere dar detalles sobre sus planes pero en el PP todo el mundo asegura que ha hecho lo mismo eso sí su caso es distinto porque ya lleva medio año en un discreto segundo plano presidiendo la Comisión del Estatuto del Diputado en el Congreso de todos modos algunos dirigentes están preocupados destacan su marcha después de la de Beitia o Bauzá temen que se empieza a hablar de estampida en sus filas pero desde la cúpula tranquilizan dicen que son casos distintos descartan enfrentamientos y sostienen que el PP no se va a quedar huérfano en materia económica porque cuenta con no

Voz 1508 12:40 hombres como al de Tejerina Olano Pizarro

Voz 1461 12:42 la calle o Bernardo de Quirós

Voz 1727 12:48 son las siete y trece las seis trece en Canarias en La Línea de la Concepción la policía ha detenido a dos personas acusadas de matar a un hombre arrojándolo al vacío en principio pasó como un suicidio pero después de meses de investigación los agentes han concluido que fue un asesinato provocado por un ajuste de cuentas entre narcos Radio Algeciras Cándido Romadera buenos días

Voz 0743 13:11 hola buenos días trepando se encuentran en prisión de hecho los dos individuos de treinta y siete y treinta y uno años de edad presuntos autores del delito de homicidio doloso llevado a cabo lanzar al vacío desde una décimo tercera planta a un hombre de cincuenta años vecino de la línea cuyo cadáver fue encontrado por la policía creyendo en un principio que se trataba de un suicidio a la vivienda en la que residía la víctima podría haber estado siendo utilizada como observado Orio para detectar la presencia policial en aguas de la bahía vinieron los agentes intensificaron la investigación llegando a la conclusión de que el homicidio pudo estar relacionado con el narcotráfico ya que tanto la víctima como los detenidos tenían antecedentes la pérdida de un posible cargamento de drogas podría haber desembocado en unos hechos dignos de cualquier película de acción pero hecho realidad con el lamentable resultado de una muerte por mencionado ajuste de cuentas

Voz 1275 13:55 bueno

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 14:49 los padres y las madres de alumnos en la Comunitat Valenciana podrán ver los exámenes corregidos de sus hijos siempre que quieran según el Defensor del Pueblo la Conselleria de Educación ha aceptado esta reclamación que hasta ahora los centros no siempre atendían porque tenía que haber antes un proceso de reclamación abierto Radio valenciana Talens bon día bon día Pepa y ahora van a poder ver el examen sólo con peligro sí

Voz 0141 15:12 de la Conselleria de Educación se ha comprometido con el síndica enviar las instrucciones a todos los centros no universitarios para que entreguen copia de los exámenes a que lo solicite independientemente de los supuestos de reclamación regulados la normativa vigente en la Comunitat no contempla expresamente hasta ahora ese derecho de los alumnos o de sus representantes legales en caso de ser menores a obtener una copia de los exámenes realizados es en el ámbito de un procedimiento de reclamación así que los centros docentes podían negar la a dar copias de los exámenes solicitados pero ahora tendrán que enseñarnos

Voz 1727 15:43 esta primavera HBO va a estrenar un documental que describe a Michael Jackson como un depredador sexual y un pederasta el testimonio de sus víctimas no deja lugar a dudas su música sigue siendo historia del pop sigue provocando la misma emoción así que la pregunta que se ha hecho Marisol Rojas es se puede disfrutar de la obra de un artista cuando descubres que su vida privada tiene aspectos deleznables

Voz 1508 16:09 menos de un minuto es lo que necesita Rosana Torres periodista cultural del país para improvisar una lista de artistas despreciables

Voz 17 16:17 a Camilo José Cela con obras maravillosas If una persona que se ofreció como censor al régimen de Franco y caso era un machista redomado la filosofía uno de los grandes pensadores de del siglo XX ser bueno pues Luisa al ser mató a su mujer

Voz 1508 16:38 pero estos historiales no deben tapar sus obras

Voz 17 16:41 si lo que uno quiere es que haya detrás una conducta ejemplar pues va a tener que investigar mucho hay mucha poder Drummond le ni esos así

Voz 3 16:55 y si dejamos

Voz 1508 16:57 esa Michael Jackson con su corona de rey del pop es una falta de respeto a sus víctimas responde Víctor Leonores periodista cultural

Voz 18 17:05 tras dejar de de te escuchar los discos de Michael Jackson no va a hacer ningún favor a los niños acusados o dejar de de leer los ensayos sobre Teoría del Estado que fue jurista de los nazis no no va a hacer ningún bien a los judíos no iba a acabar con el antisemitismo tras son obras de información cultural que están ahí para que comprendamos la realidad en toda su complejidad

Voz 23 18:35 cuál debe que Kuntar se porque la gente prefiere coger otro coche antes con el taxi en Valencia un sábado por la noche es imposible encontrar un taxi libre libren India ocupado es que no hay y antiguamente IVAs cargada IT ponían la maleta te ayudaban también en la puerta e ahora como el señor puede abrirte el maletero desde dentro de Kimi sembró estén ardid aparte de que hay algunos taxistas que bueno tenían que cuidar un poquito su imagen eh

Voz 24 19:00 María Antonia Barcelona porque alguien me puede obligar a que tenga que pedir un coche un cuarto de hora antes o una hora antes yo no lo entiendo yo necesito un servicio y voy a quién más rápido y mejor me lo da

Voz 5 19:14 pasa todo taxistas tratamiento

Voz 24 19:16 los mensajeros también son transportistas en cambio un mensajero lo pueden hacer de taxista ni un transportista pueda hacer de taxista sobre el uso de pantallas en casa

Voz 25 19:26 buenos días que Alemania el problema del móvil los padres que queremos usar el teléfono móvil como si fuera niñera de nuestro hijo quedamos al niño el teléfono móvil cuando vamos restaurante para que no moleste que no deje comer tranquilo vamos de paseo heredamos el móvil o la tablet para que nos deje tranquilos no moleste el problema es que estamos creando niño que a tiene mucha ansiedad el futuro no a saber hacer nada que no sea móvil además que hace un niño de cuatro cinco años por un aparato de setecientos ochocientos novecientos y hasta mil euros en la mano

Voz 1727 19:55 el problema David efectivamente es que luego el niño no tiene botón de o no explica el nuevo que tiene que usar el em all be a horas determinadas y en tiempo restringido un abrazo y gracias a todos son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenas

Voz 1275 20:19 si es con cinco grados ahora mismo en el centro de la capital esperamos más nubes el mismo frío que ayer hizo viento todavía fuerte en la sierra dijo lo Rubalcaba dijo no Marlaska dijo Narbona incluso Vicente del Bosque pero el PSOE ha conseguido el sí de Pepu Hernández el ex seleccionador de baloncesto es el candidato de Pedro Sánchez para reflotar al Partido Socialista en la capital se presentará a las primarias de marzo Si gana competirá por la alcaldía de Madrid con Carmena Begoña Villacís José Luis Martínez Almeida Piqué Sarmiento buenos días

Voz 0098 20:49 buenos días a los cuarenta y siete años llegó a ser campeón

Voz 0978 20:51 Mundo con la selección española de fútbol y ahora a los sesenta sumisión será reflotar el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid el que fuera técnico del Estudiantes deberá ser refrendado como candidato a las primarias socialistas del nueve de marzo a las que también se presenta el exconsejero exalcalde de Fuenlabrada y diputado Manuel de la Rocha José Manuel Franco Secretario general de los socialistas madrileños en Onda Madrid

Voz 6 21:10 lo que hemos conseguido entre todos es que una persona de su prestigio que se sumen en un momento complicado a un proyecto como el nuestro que habrá un proceso de primarias el propio Pepu Hernández en una carta que me ha dirigido dice que está dispuesto a someterse al proceso de primarias

Voz 0978 21:28 además de Narbona Marlaska Sánchez tentó también a la ministra de Industria Reyes Maroto o el delegado de Gobierno José Manuel Rodríguez Uribes que rechazaron esta responsabilidad Pedro Sánchez y el seleccionador tiene una vieja amistad ligada al baloncesto y haber sido ambos alumnos del Ramiro de

Voz 1275 21:40 a esto podemos el equipo de Errejón sigue adelante con la reuniones con los partidos de la izquierda para intentar una candidatura

Voz 1727 21:48 conjunta a la Comunidad bajo el paraguas de la plataforma

Voz 1275 21:51 de Manuela Carmena más Madrid hoy se reúnen con Equo ayer con Izquierda Unida la sintonía fue buena las dos partes salían del encuentro apostando por una candidatura conjunta los bonistas creen que su candidato debería participar este miércoles en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos en contra de lo que dice la dirección nacional del partido fuentes cercanas Errejón han confirmado que están tratando de negociar también con la gestora de Podemos en la común

Voz 7 22:14 muy crítico ha sido con el candidato de

Voz 1275 22:17 más Madrid Comunidad con Errejón el Express

Voz 26 22:19 siente del Gobierno Felipe González no no no lo creo que a nadie pero la democracia es un problema de forma y fondo hay gente que a veces tiene razón estratégica no respeta la forma eso la democracia

Voz 0978 22:34 décimo día de paro total del taxi en Madrid los taxistas presentan a la comunidad su nueva propuesta titulares a las nueve y media entregaran el texto en la Consejería que contempla pocas novedades la contratación de los súbete a una distancia mínima de cinco kilómetros y un mínimo de espera como Catalunya hoy nueva jornada de movilizaciones como ayer en Génova el PP y Ciudadanos instan a reconocer a Juan oído como presidente legítimo de Venezuela lo hacían ayer en el pleno de la

Voz 1275 22:55 ayuntamiento de Madrid PSOE y ahora Madrid les acusan de útil

Voz 0978 22:58 ayer el tema para insultarse porque tengan una preocupación real la Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de agredir sexualmente a dos chicas menores de edad a las que había contratado para cuidar de su hijo y para limpiar ocurrían Leganés y la policía no descarta que haya otros casos

Voz 1275 23:10 hoy se reúne la comisión mixta que debe tramitar la ordenanza municipal de prostitución el Ayuntamiento de la capital contempla sancionar a los punteros con contundencia aunque la oposición considera que eso hará que se escondan en pisos siete y veintitrés abre venta aragonés centro de pantallas del Ayuntamiento cómo se circula hasta ahora Charo cazar buenos días muy buenos días

Voz 0098 23:35 Laura en la hora punta de este miércoles se va extendiendo por toda la M30 su paso entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas en sentido norte en ambas calzadas al otro lado en el recorrido habitual de cada mañana que comprende el Vicente Calderón y San Pol de Mar sentido A seis ya en el distrito de Moratalaz lo más complicado en Fuente Cantona entre Doctor García Tapia Plaza de Alsacia y en Carabanchel Bajo en esta conexión de Ri General Ricardos con Marqués de Vadillo en sentido M treinta

Voz 1275 24:03 vamos a ampliar la previsión del tiempo Jordi

Voz 0978 24:06 probó buenos días buenos días hoy el tiempo se mostrará de nuevo cambiante en lo que respecta al estado del cielo momentos de sol pero también ratos de nubes las más compactas al final de la jornada incluso con lluvia en cualquier punto de la Comunidad en la sierra nieve alrededor de los mil metros de altitud nevadas que pueden ser incluso un poco intensas temperaturas parecidas a las de ayer sensación de frío durante toda la jornada sobre todo porque durante la tarde el viento se va a reforzar

Voz 1275 27:35 la mujer de Óscar Ortega Ortega el preparador físico del Atlético de Madrid detenido por un delito de violencia machista niega que haya sido agredida por su pareja niega que ya presentar una denuncia contra él lo asegura después de que haya sido puesto en libertad sin cargos aunque la justicia sigue investigando Alfonso Ojea

Voz 0089 27:51 la esposa de Óscar Ortega ha enviado un comunicado a la agencia EFE en el que niega que ella haya denunciado a su marido señala a una tercera persona pero no la identifica también niega que jamás ella la haya agredido en todo caso la jueza de Majadahonda dejaba en libertad al preparador físico de los rojiblancos sin medidas cautelares y también sin fianza la pareja en estos momentos debe estar en su domicilio una decisión adoptada tras tomar declaración Óscar Ortega hay después también a su esposa pero el procedimiento judicial sigue abierto sigue sigue vivo y por eso esta jueza ha decidido inhibirse en el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Móstoles la pareja reside en la localidad de Boadilla del Monte ese municipio está bajo la jurisdicción de este órgano judicial por lo tanto va a ser este juzgado especializado el que aclare este asunto

Voz 1275 28:40 ayer el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó una propuesta del PSOE para blindar la ley de violencia de género ante la posible entrada de Vox en el Consistorio tras el XXVI EM la propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PSOE Ahora Madrid la abstención de Ciudadanos el voto en contra del Partido Popular escuchamos a la socialista Purificación Causapié a José Luis Martínez Almeida del PP Sofía Miranda de Ciudadanos

Voz 34 29:01 para que las mujeres tengan claro que este Ayuntamiento gobierne quien gobierne las va a proteger no va a llegar a acuerdos de gobierno a cambio de

Voz 35 29:11 los derechos de las mujeres que lo único que le interesa de esta proposición es sacar un rédito político particular y propio como es denunciar los posibles pactos que se puedan producir a partir del evento

Voz 34 29:20 seis de mayo deje de usar la violencia machista como algo partidista

Voz 1275 29:24 en batalla campal terminó anoche el partido de Copa del Rey entre el Valencia y el Getafe a puñetazo limpio con jugadores sangrando y con la propia Policía sobre el césped poniendo orden ganó el Valencia tres uno al equipo madrileño que se queda fuera de las semifinales nada más terminar el encuentro salió Jorge Molina autor del gol del Getafe

Voz 1293 29:41 ah Diego me pensamientos cae en los partidos que no Estafeta enfrentamos contra ellos se a la semana antes llorando pero literalmente llegando a final parece que da resultado

Voz 7 29:50 que los que llevan hablándolo cinco se generemos hasta ahora el centro de las citas por orinar orina

son las siete y media a las seis y media en Canarias

comienza el miércoles treinta de enero con la borrasca Gabriel recorriendo todavía buena parte de España la lluvia el viento y el oleaje irán remitiendo de cara al fin de semana pero el nombre inesperado del día es Pepu Pepu Hernández el ex seleccionador de baloncesto el héroe del Mundial del dos mil seis Santo y seña de de estudiantes que ha aceptado la propuesta de Pedro Sánchez de pelear por ser alcalde de Madrid aunque tendrá que ser refrendado por las bases del partido en primarias que se van a celebrar en el mes de marzo y claro base del partido podría ser perfectamente el primer símil entre baloncesto y política que dejemos votando esta mañana lo siento pero va a ser inevitable habrá más muchos más con Aimar Bretos con David de la Fuente y con Manuel Jabois buenos días buenos días

Voz 1727 31:02 vamos a comprobar enseguida porque de hecho de hecho Aimar leemos muchas metáforas en la prensa como el triple más difícil de Pepu Hernández

Voz 5 31:10 así titula Juan José Mateos su perfil hoy en el País dice la ilusión puede rescatar al individuo es la que suele decir el técnico un individuo Pepu Hernández que bebe Coca Cola cuando se encuentra con los periodistas inquieto ante todo lo que rodea les rodea devorador de periódicos tras el anuncio los chats del Partido Socialista de Madrid están que arden eso dice uno de los actuales concejales socialistas en el Ayuntamiento con el que han hablado Rafa Méndez y Juanma Romero en el confidencial no se le ve muy fan a este concejal de Pepu Hernández hice los militantes están muy mosqueados va a haber lío en las primarias es una folclore en un momento crítico para el país

Voz 1727 31:43 pero rebuscando en la prensa le hicieron en el español una entrevista bastante política Hernández hace un año y utilizaba el baloncesto para comentar la actualidad

Voz 5 31:52 sí poner ejemplos y criticaba la gestión que hizo el PP de la crisis catalana así dice tú te puedes cabrear con un jugador estar dos días sin dirigirte a él como dicen los americanos lo metes en la caseta El perro y ahí se queda pero si se te olvidas sacarlo de la caseta del perro tienes

Voz 1727 32:08 el problema mayor mañana veremos lo que da de sí esta candidatura que de momento se ha convertido en la noticia del día el presidente del PP de Euskadi Borja Semper incide en su discurso público contra Vox hoy en una entrevista en El País asegura que se marchara del partido si se ve el partido arrastrado por los populistas

Voz 5 32:26 si continúa esa política de decir las cosas más fuertes dice Si el populismo reaccionario nos atrapa a los demás en una política de trinchera yo aquí no pinto nada no me sentiría útil en el barro siempre gana el populista siempre quiere que el PP sabe G de Vox dice yo milito en un partido donde independientemente a quién BSA receso botes tiene los mismos derechos y las obligaciones que tu vecino eso nos ponen una distancia sideral de Vox y hoy en ABC Ignacio Camacho critica que Albert Rivera sea tan remolcado con Vox dice cuando Rivera todavía no ha ganado nada

Voz 1727 32:54 atentos a esto a las palabras de Yunquera ayer que luego a las ocho vamos a comentar con Jabois Junqueras diciendo en una entrevista que él no huyó a pesar de poder haberlo hecho comparaba con Sócrates o con Séneca son palabras que claro han incomodado mucho

Voz 5 33:09 decía que no yo por responsabilidad ética e cuenta el director de La Vanguardia Marius Carol que que ha molestado mucho a Puigdemont que esto ha hecho ha paralizado un gesto conjunto que Esquerra del PDK preparaban a las puertas del Supremo antes del juicio los próximas días volveremos a oír hablar de unidad dice pero ayer hubo un nuevo descosido

Voz 1727 33:26 diez déjame adivinar Dani en la prensa internacional Brexit Venezuela que se dos si vamos enseguida

Voz 1508 34:45 titula el Times es buenísimo

Voz 0456 34:48 es la viñeta de hoy made de Theresa May duro de Maduro una viñeta en la que Leo se aferra al cargo culpa de todo a un poder superior y torturas su pueblo sale la primera ministra vestida de almirante y con un bigote como el venezolano Maduro duro

Voz 1727 35:00 además de la viñeta que cuenta la prensa de de lo que pasó ayer en el Parlamento victoria pírrica que

Voz 0456 35:05 ha ganado escriben una columna de opinión en The Gardian Rafael Vera pero la realidad del Brexit es que volverá a golpear la pronto el problema no es el acuerdo ni la salvaguarda irlandesa ni los apoyos que pueda o no tener ni tampoco el problema es Bruselas es el Brexit es si en sí que es un veneno en nuestro sistema político aunque sigue siendo tabú entre los parlamentarios el reconocer que lo mejor sería pararlo su editorial afirma este periódico que su victoria en el Parlamento es eso un éxito pírrico basado en la fantasía de hacer creer a los euroescépticos que puede mejorar un acuerdo cuando Bruselas ha dicho que no The Independent también en su editorial habla de fantasía en la Cámara de los Comunes el Parlamento envía mella en una colisión directa con la Unión Europea titula el Financial Times la debilidad de Melle su peligrosa para todos advierte abriendo el Süddeutsche Zeitung y ahora no es Londres sino Bruselas la que está bajo presión titulado que pide unidad a los líderes de la Unión

Voz 1727 35:54 sobre Venezuela el autoproclamado presidente interino Juan Guarido ha concedido una entrevista lo venimos contando en la Cadena sede también a la prensa alemana porque se dirige a los alemanes pidiéndole que

Voz 0456 36:07 pidiéndoles que les ayuden es una entrevista al sensacionalista pero al diario también más leído de Alemania el Bildt en la que se hace eco de ella también el resto de medios como el Süddeutsche que por cierto ilustra la entrevista con una foto de Ana Terradillos Why do pide Alemania y la Unión que impongan sanciones a Maduro que sigan el ejemplo de EEUU sin embargo titula Le Figaro la comunidad internacional está dividida frente al duelo entre Maduro ha caído ya que sólo trece países de los ciento noventa y tres de la ONU han reconocido ido como presidente

Voz 7 36:35 me encantan los detalles que se fija Dani cuando lee la prensa y eso que la de durante la madrugada y haciendo

Voz 1727 36:41 muchas otras cosas y en Estados Unidos más pendientes del temporal que de ninguna otra cosa no

Voz 0456 36:45 sin duda tiempo extremo Chicago vive su día más frío en la historia desde que hay registros otras partes del país también están congeladas mientras que Australia arde de calores para el New York Times el nuevo planeta al que debemos acostumbrarnos a vivir un planeta cálido con más clima extremo advierten los científicos cincuenta millones de personas están afectadas por temperaturas en algunos puntos de Estados Unidos Leo que van a ser más frías que en la Antártida hasta veinte grados bajo cero han alcanzado esta noche

Voz 1727 37:10 hay Donald Trump haciendo chistes sitos negando de nuevo el cambio climático por ese frío que llega a su propio país en fin tres historias que les van a sorprender que encuentras Aimar en la prensa nacional la primera Tito Álvarez el líder de los taxistas de Barcelona no tiene puntos en el carné desde

Voz 5 37:28 mil diecisiete El Juli se

Voz 1389 37:30 izaron las quitaron por culpar

Voz 5 37:33 en una marcha lenta por bloquear una calle en ese momento ya tuvo que abandonar la conducción en el servicio público segunda en la caída al abismo de una top

Voz 1727 37:41 del que ahora es una sin techo en Barcelona

Voz 5 37:44 yo aunque llevo ya portaba el Periódico de Cataluña en As Tasio urbano ha pasado de ser una cotizada top model en el Nueva York de los ochenta ha protagonizado portadas de Vogue cenado con con Jack Nicholson ha pasado a vivir en un cajero de Barcelona de por medio un exmarido que la desplomó problemas con el alcohol

Voz 1727 38:00 perdona pero no estoy de acuerdo con lo que ven en nosotros somos la prueba empírica que niega este estudio que dice que madrugar Vall los genes

Voz 1389 38:07 hemos en El País un grupo de investigadores los genes van a acostarse con enterado

Voz 5 38:13 doscientos cincuenta You genes que están ligados a la capacidad de amanecer temprano han han demostrado que hay personas que están programadas genéticamente para despertarse pronto

Voz 1727 38:21 a la pregunta es qué pasa cuando no ha servido ya hay que levantarse es cero

Voz 37 38:25 ya son Jabois quiénes hablarnos de asuntos

Voz 7 38:37 de cartera pero de cartera ancha primera noticia qué destacas el patrimonio de los más ricos de España cae un seis con tres por ciento en el dos mil diez y ocho tras nueve años al alza pobres

Voz 1389 38:52 la publica el diario El Mundo se ha enseñado esta mañana al útil a Lucía Taboada iba a decir a Letizia Ortiz quería al quieres hola qué desolación así para empezar el día efectivamente escritas la peor noticia con la que uno puede levantarse como

Voz 7 39:10 no es titulado Lucía Taboada desde luego yo

Voz 1389 39:12 yo iba a decir que más se perdió en Cuba pero igual no igual no se perdió tanto que no sé si recuerdas aquel ministro de Hacienda que tuvimos casi allá en la transición has Tobalina al Montor

Voz 7 39:24 me de aplastado van tan deprisa que a si

Voz 1389 39:26 Miguel situarnos así de Jaén no efectivamente bueno Montoro fue una vez se contaba fue una vez una reunión con un importante grupo de gente cuando le dijeron ministro Le vamos a presentar a todas estas personas dijo donde están ya sólo veo sociedades no bueno pues del mismo modo quesos que esos impuestos como la energía se transforman yo también creo que el patrimonio de los más ricos nunca llega a caer no la Berro quizás sea aflorar es decir llega un momento en que tienes tanto dinero que no lo gana solo pierde sino que lo esconde o lo afloren es el consuelo que nos queda no es poco consuelo para sobrellevar

Voz 7 39:59 esta noticia no te pregunto si tú esconde su aflora se vamos a la segunda cartera no estoy yo les digo ya ya el estado va a asumir la gestión todavía todavía aún a un abrigo

Voz 1727 40:09 porque la esperanza ya ya ya el Estado uvas

Voz 7 40:12 vivir la gestión en Galicia de fincas e inmuebles tasados en diez millones de euros que podrían salir a subasta pública y aquí aparecen claro los narcos como Sito Miñanco y sobre todo siento Sito Miñanco

Voz 1389 40:25 una noticia que firma Javier Romero La Voz de Galicia se desvela la ingeniería fiscal de Miñanco para salvar su patrimonio escucha esta transcripción que es que es buena le dice a un lugarteniente tú tienes que hablar con Javi que esté listo por si hay algún problema tienen que comprar el astillero el chalé de Montalvo el chalé de Vilagarcía o el piso de Cambados espero que no se meta nadie en esa subasta pero si va a alguien más lo vamos a saber lo vamos a retirar en fin muy muy básicos se calcula que Miñanco tiene más de cuarenta solares pisos garajes naves sales o edificios que se reparten entre ni pueblos Ansó Cambados ha caído el patrimonio de Miñanco tras nueve años

Voz 9 41:05 Zhang seis coma tres por ciento bueno pues la respuesta a un poco en la línea de la respuesta de la primera noticia

Voz 7 41:09 qué te traje que cara yo no importa son las siete y cuarenta y uno las seis y cuarenta y uno en Canarias

Voz 11 43:17 hoy por hoy primera bueno él

Valencia es el primer semifinalista en la Copa del Rey

Voz 1161 43:37 la más llamativa de las eliminatorias y en la que el Barça busca remontar será la que cierre el miércoles Barça Sevilla una eliminatoria por la que al equipo azulgrana le ha ido creciendo el interés según ha avanzado la semana Adriá Albets buenos días

Voz 0017 43:48 qué tal buenos días el Barça quiere remontar para estar en las semifinales de la Copa del Rey y Valverde ha convocado a todos los cracks para el partido de esta noche frente al Sevilla no reserva nadie el entrenador del Barça que plantea el partido como un reto

Voz 1161 44:01 Messi Suárez Busquets Rakitic Coutinho todos los cracks están en la convocatoria y la mayoría de titulares estarán esta noche en el once se quedan fuera de la lista Jason Murillo Samper Denis Suárez que ayer se despidió de sus compañeros para marcharse cedido al Arsenal también se quedan fuera los lesionados Umtiti Eden Velez Valverde le ha pedido al público culé que acuda esta noche al Camp Nou porque necesitarán su apoyo para remontar este dos cero que tienen en contra del partido de ida en el Ramón Sánchez pijo aquí como llegan al partido de los de Machín Santi Ortega buenos días

Voz 1870 44:31 al buenos días con la intención de hacer un gol marcha al Sevilla esta misma mañana hacia Barcelona con algunas novedades en la lista de convocados las ausencias de Escudero Aleix Vidal y también de Jesús Navas que no se han recuperado los tres de sus problemas musculares la novedades la entrada del recién llegado Marco Rocco el centrocampista y lateral izquierdo de la cantera Javi Vázquez habrá algunas novedades en el once pero el Sevilla podrá contar convenio Andrés lo en ataque

Voz 1161 44:54 arbitrará el partido el colegiado murciano Sánchez Martínez antes sabremos quién pasa en el que será el escenario de la final el Benito Villamarín novedades del Betis Espanyol Fran tranquillo buenos días

Voz 0700 45:02 buenos días hoy conoceremos la lista de convocados del Betis aunque sea día de partido Tello es baja ayer confirmaba el técnico Setién que con una rotura muscular se va a perder varios partidos Joaquín podría entrar Innova a forzar con Junior la novedad sería la entrada de Jesé Rodríguez que tiene sus opciones por el español de Rubí que no quiere tirar la eliminatoria entra Adrià Pedrosa en lugar de Dídac Vilà

Voz 1161 45:25 será desde las siete y media y en el español no estará el delantero chino presentado ayer Blake que aquejado de unas molestias en el hombro arbitrará el colegiado vasco de Burgos Bengoetxea ya está en semifinales el Valencia se imponía por tres uno al Getafe y eso que los madrileños adelantaban a los cuarenta segundos con gol de Jorge Molina Rodrigo marcaban hat trick el primero el minuto sesenta y uno Los otros dos en tiempo añadido noventa y uno y noventa y tres el partido se marchó al noventa y siete con pelea posterior tras el silbido del colegiado pelea sobre el césped que tuvo que resolver la policía en la que terminaron expulsados los azulones Bruno Jorge Molina antes durante el partido el Getafe pérdida llene por expulsión injusta del getafense Jorge Molina sentía gravemente perjudicado

Voz 1293 45:59 sí digo mis pensamientos recae en los partidos que no Estafeta para que enfrentaba contra ellos se a la semana antes llorando pero literalmente llegando al final parece que da resultado

Voz 41 46:08 en los que llevan hablándolo las cinco semanas hemos jugar contra ellos han sido ellos llorando toda la semana antes llorando y después pues bueno nosotros éramos abierto a la bobas nosotros hemos jugado simplemente ya estás final igual tenemos aprendes

Voz 1508 46:19 queridísimo hay algo que te inquieta

Voz 1 47:47 en la Cadena Ser con Pepa Bueno